15 Reklam Satış Yönetimi Yazılımı

Çoğu reklam satış takımı, haftanın büyük bir bölümünü bilgileri senkronize etmekle geçirir.

CRM'yi günceller, aynı müşteri bilgilerini proje yönetimi araçlarına yeniden girer ve sohbet araçları aracılığıyla takım üyelerine ping atarak kreatif varlıkların hazır olup olmadığını kontrol ederler.

Bu blogda, bu kaosu düzeltmeyi vaat eden 15 reklam satış yönetimi platformunu sizlere sunuyoruz.

Satıştan teslimata kadar tüm süreci birbirine bağlayan birleşik Çalışma Alanlarından, belirli reklam envanter türleri için geliştirilmiş özel araçlara kadar her şeyi ele aldık.

Reklam Satış Yönetimi Yazılımına Genel Bakış

Bu karşılaştırma tablosu en iyi seçenekleri özetlemektedir. 🛠️

ClickUp CRM, Görevler, Sohbet ve Belgeler; AI Süper Ajanlar; Otomatik devirler Tek kişilikten büyük kurumsal işletmelere (Çapraz fonksiyonlu satış/operasyon takımları) Sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar mevcuttur

Reklam Satış Yönetimi Yazılımı Nedir?

Reklam satış yönetimi yazılımı, medya şirketlerinin, yayıncıların ve reklam takımlarının tüm reklam satış döngüsünü yönetmelerine yardımcı olan özel bir platformdur. Süreç, potansiyel müşteri oluşturma ve teklif oluşturmadan kampanya yürütme ve gelir izlemesine kadar uzanır.

Geleneksel CRM fonksiyonu ile dijital, basılı, yayın ve ev dışı kanallarda reklam envanteri satmanın benzersiz ihtiyaçları arasındaki boşluğu doldurur. Birbirinden bağımsız araçları kullanmak yerine, birleştirilmiş Çalışma Alanları her şeyi tek bir platformda birleştirerek bu parçalanmayı ortadan kaldırır.

Bu platformların anahtar unsurları şunlardır:

Satış süreci yönetimi: Potansiyel müşteriden anlaşmanın kapalı hale gelmesine kadar reklamveren ilişkilerini izleme

Envanter yönetimi: Mevcut reklam yerleşimlerine ve planlamaya görünürlük

Teklif ve sözleşme otomasyonu: Medya kitinden reklam siparişine kadar tekliften kapanışa kadar olan süreci kolaylaştırır.

Kampanya koordinasyonu: Kampanya trafiği için yaratıcı varlıkların, son tarihlerin ve teslim edileceklerin uyumlu olmasını sağlar.

Gelir izleme ve raporlama: Daha iyi verim yönetimi için hedeflerle karşılaştırmalı performans izleme

⚡️ Şablon Arşivi: Pazarlamacılar için Uzman Onaylı Reklam Şablonları

Reklam Satış Yönetimi Yazılımında Aranması Gereken Özellikler

Takımınız zorlanıyor çünkü uzun bir özellik kontrol listesine göre bir araç seçtiniz, ancak bu aracın gerçek ş Akışınıza uymadığını fark ettiniz.

En iyi reklam satış yönetimi aracı, doğrudan, programatik veya hibrit envanter satıp satmadığınıza ve satış ve teslimat süreçlerinizin ne kadar entegre olması gerektiğine bağlıdır. Aramanız gereken özellikler şunlardır:

Satış süreci ve iletişim yönetimi: Yazılımınız, birden fazla iletişim kişisiyle karmaşık reklamveren ilişkilerini yönetebilmelidir. Farklı reklam ürünleri (görüntülü reklam, video ve sponsorluklar gibi) arasındaki anlaşmaları izlemenize olanak sağlamalı ve gerçek dünyadaki sürecinize uygun özel satış aşamalarını desteklemelidir.

Kampanya koordinasyon yetenekleri: Satışların, verileri yeniden girmek zorunda kalmadan operasyonlara sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlayın. Araç, teklifleri gerçek kampanya görevleriyle bağlantı kurmalı ve yaratıcı durum, trafik ve yayınlanma tarihleri hakkında görünürlük sağlamalıdır.

Raporlama ve gelir bilgisi: Satış sürecinin değerini, Satış sürecinin değerini, satış OKR'lerini , kazanma oranlarını ve tahmin doğruluğunu gerçek zamanlı olarak görebilmeniz gerekir. Temsilci veya müşteri bazında hedeflere göre geliri izleyen ve veri bilimcisine ihtiyaç duymadan özelleştirilebilir raporlar sunan bir yazılım arayın.

Entegrasyon ve iş akışı otomasyonu: Doğru araç, reklam sunucunuz, faturalandırma sisteminiz ve iletişim uygulamalarınızla bağlantı kurar. AI yardımıyla takip işlemlerini, durum güncellemelerini ve devretme bildirimlerini otomatikleştirmeli ve potansiyel müşterilere öncelik vermenize yardımcı olmalıdır.

📮 ClickUp Insight: Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Önemli bir ayrıntı bir e-postada gizli kalabilir, bir Slack konu dizisinde genişletilebilir ve ayrı bir araçta belgelenebilir, bu da takımların işlerini yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmelerine neden olur. ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Belgeler ve ClickUp Brain gibi özelliklerle her şey birbirine bağlı, senkronize ve anında erişilebilir hale gelir. "İşle ilgili işlere" veda edin ve verimlilik zamanınızı geri kazanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabilirler. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına gelir. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta daha verimlilikle neler yaratabileceğini bir düşünün!

En İyi 15 Reklam Satış Yönetimi Yazılımı

1. ClickUp (Birleştirilmiş satış-teslimat akışları için en iyisi)

ClickUp ile tüm belgelerinizi, projelerinizi, konuşmalarınızı ve daha fazlasını tek bir kapsamlı platformda yönetin.

Reklam satışları nadiren sunum nedeniyle başarısız olur. Başarısızlık, devrede meydana gelir.

Anlaşma kapalıdır, heyecan yüksektir, sonra gerçeklik ortaya çıkar. Özet tek bir yerde bulunur, kampanya ayrıntıları birinin gelen kutusunda durur, zaman çizelgeleri sohbetlerde "tartışılır" ve pazarlama tam bağlam olmadan uygulamaya başlar. Sorular ortaya çıktığında, ivme çoktan kaybolmuştur.

Dünyanın ilk birleşik yapay zeka çalışma alanı olan ClickUp, reklam satış ve pazarlamayı iki ayrı departman olarak değil, tek bir sürekli ş Akışı olarak ele alarak bu sorunu çözüyor. İşte nasıl.

Satış ekibi, ClickUp CRM'de satış sürecini yönetirSatış ekibiniz, reklamverenleri, ajansları, anlaşma değerlerini, envanteri ve aşamaları doğrudan ClickUp CRM 'de izler. Özel Alanlar, reklamlar için önemli olan her şeyi yakalar. Bütçe, yerleşimler, biçimler, yayın tarihleri, hedef kitle ve yaratıcı gereksinimler. Hiçbir şey bir sunumda veya e-posta konu alanında sıkışıp kalmaz. Anlaşmalar aşamalardan geçerken, ClickUp pazarlama ekibinin görebileceği canlı ve görünür bir satış süreci sağlar.

ClickUp görevleri içindeki Özel Alanlar ile önemli ayrıntıları kolayca yakalayın

Pazarlama, satıştan gelen tüm bağlamla yürütülür Pazarlama, orijinal anlaşmaya bağlı olarak doğrudan ClickUp görevleri 'nden çalışır. Yaratıcı özetler, özellikler, onaylar ve lansman kontrol listeleri aynı Çalışma Alanı'nda bulunur. Birisi "Bu reklam neden bu şekilde yapılandırılmış?" diye sorarsa, cevap zaten oradadır. ClickUp Brain, geçmiş kampanyaları, satış döngüsünden notları, performans karşılaştırmalarını ve konuşmaları birbirine bağlar, böylece takımlar arama yapmak veya yeniden açıklama yapmakla zaman kaybetmez.

ClickUp'ta her bir konuşma, eylem ögesi ve görev AI ile aranabilir.

Anlaşma kapanır → uygulama otomatik olarak başlarBir fırsat Kapalı/Kazanıldı durumuna geçtiğinde, ClickUp otomasyonları ve Super Agents devreye girer. Kampanya görevleri anında oluşturulur. Sahipler atanır. Son teslim tarihleri, kampanya zaman çizelgesine göre doldurulur. Tüm anlaşma ayrıntıları önceden doldurulmuş, bağlantılı bir kampanya klasörü veya belge oluşturulur.

ClickUp Super Agents ile önceden yapılandırılmış talimatlarla özel AI Ajanları oluşturun

Güncellemeler otomatik olarak satışa geri gönderilirPazarlama ilerledikçe, görev durumu güncellemeleri ve anahtar dönüm noktaları ekstra toplantılar yapılmasına gerek kalmadan satışa geri gönderilir. Temsilciler otomatik olarak özetler yayınlayabilir, gecikmeleri işaretleyebilir veya lansman hazırlığını vurgulayabilir. Satış ekibi her zaman neyin yayında olduğunu, neyin blokta olduğunu ve sırada ne olduğunu bilir. Bu da daha iyi müşteri iletişimi ve daha az son dakika telaşı anlamına gelir.

İşbirliği merkezi kalır, dağınık olmazSlack, e-posta ve toplantılar arasında gidip gelmek yerine, takımlar ClickUp Chat 'te, tartıştıkları görevlerin ve kampanyaların hemen yanında işbirliği yapar. Konuşmalar, daha sonra kimsenin bulamayacağı konu başlıklarında kaybolmaz, işin bir parçası olarak kalır.

ClickUp Chat ile takımınızla iletişim kurun ve sohbet pencerenizden görevler oluşturun.

ClickUp, reklam satışı ile reklamların teslimi arasındaki sürtüşmeyi ortadan kaldırır. Uygulama öngörülebilir olduğu için satış ekibi anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırır. Bağlam eksiksiz olduğu için pazarlama ekibi daha az sürprizle karşılaşarak kampanyaları başlatır. Liderlik ekibi, güncellemeleri takip etmek zorunda kalmadan satış sürecini, kapasiteyi ve teslimatı gerçek zamanlı olarak görebilir!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp CRM: Potansiyel müşteri bulma, teklif, müzakere ve kapalı anlaşmalar aşamalarıyla gerçek reklam satış sürecinizi yansıtan özel satış süreçleri oluşturun. Anlaşma değerlerini, beklenen kapanış tarihlerini ve olasılıkları izleyerek doğru tahminler oluşturabilir ve kişileri şirketlerle ilişkilendirerek tüm ilişki geçmişini tek bir görünümde görebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri: Haftalık raporları beklemeden, satış sürecinin değeri, kazanma oranları ve hedefler karşısındaki gelir hakkında gerçek zamanlı görünürlük oluşturun. Temsilci veya ürün grubuna göre anlaşmaları gösteren özel Haftalık raporları beklemeden, satış sürecinin değeri, kazanma oranları ve hedefler karşısındaki gelir hakkında gerçek zamanlı görünürlük oluşturun. Temsilci veya ürün grubuna göre anlaşmaları gösteren özel satış gösterge panelleri oluşturun, böylece darboğazları anında tespit edebilir ve fırsatlar kaçmadan harekete geçebilirsiniz.

ClickUp Brain: Tüm çalışma alanınıza bağlı olduğu için satış bağlamınızı gerçekten anlayan yapay zeka destekli yardım alın. Keşif görüşmelerinden önce müşteri iletişim geçmişini özetleyin, toplantı notlarına göre kişiselleştirilmiş takip e-postaları hazırlayın ve etkinlik modellerine göre dikkat edilmesi gereken anlaşmaları ortaya çıkarın.

ClickUp Otomasyonları: Kural tabanlı ş akışları ile manuel aktarımları ve durum güncellemelerini ortadan kaldırın. Anlaşmalar kapandığında operasyonları otomatik olarak bilgilendirin, önceden doldurulmuş müşteri bilgileriyle kampanya kurulum görevleri oluşturun ve anlaşmalar durduğunda takip hatırlatıcıları tetikleyin.

ClickUp Belgeleri: Teklifleri, medya kitlerini ve reklam sipariş şablonlarını anlaşmalar ve kampanyalarla bağlantılı tutun. Yorum ve sürüm geçmişi ile RFP yanıtlarında gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, böylece e-posta ek dosyalarında hiçbir şey kaybolmaz. Teklifleri, medya kitlerini ve reklam sipariş şablonlarını anlaşmalar ve kampanyalarla bağlantılı tutun. Yorum ve sürüm geçmişi ile RFP yanıtlarında gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, böylece e-posta ek dosyalarında hiçbir şey kaybolmaz.

ClickUp'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Ayrı CRM ve proje yönetimi araçları için ödeme yapmak yerine, her şey tek bir platformda bulunur, böylece müşteri bilgileri ve kampanya durumu her zaman bağlantılıdır.

İster doğrudan kampanyalar ister programatik envanter satıyor olun, ClickUp'ın Özel Alanları ve görünümleri sürecinize uyum sağlar.

ClickUp Brain, takımınız onu kullandıkça daha akıllı hale gelir, belirli satış modellerinizden ve başarıyla sonuçlanan anlaşmalardan öğrenerek daha iyi öneriler sunar.

Dezavantajları:

Özelleştirme seçeneklerinin derinliği başlangıçta biraz zorlayıcı gelebilir; takımlar şablonlarla başlamaktan faydalanabilirler.

Mobil uygulama fonksiyonu kapsamlı olmakla birlikte, henüz tüm masaüstü özelliklerini içermemektedir.

ClickUp Fiyatlandırma

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

ClickUp'ın esnekliği bizim için en büyük avantaj. İş süreçlerimizi araca uyarlamak yerine, tüm çalışma alanını iş akışlarımıza göre özelleştirdik. Müşteri Başarısı, Büyüme, Operasyonlar, Uyumluluk, Finans ve Teknoloji departmanlarında kullanıyoruz ve her şeyin tek bir yerde olması bize güçlü bir yapı ve görünürlük sağladı. Özel durumlar, alanlar, otomasyonlar ve gösterge panelleri, e-postalara ve takiplere çok daha az bağımlı olarak, işe alım, uyumluluk, entegrasyonlar ve iç izleme işlemlerini sorunsuz bir şekilde yürütmemize yardımcı oluyor.

2. Salesforce Media Cloud (Karmaşık kurumsal medya operasyonları için en iyisi)

Salesforce aracılığıyla

Salesforce Media Cloud, karmaşık, çok kanallı reklam operasyonlarını yönetmesi gereken kurumsal ölçekli medya şirketleri için ağır siklet şampiyonu. Satış, abone yönetimi ve içerik gelirleştirmeyi birleştiren, amaca yönelik bir endüstri veri modeli sunarak temel CRM'nin çok ötesine geçiyor.

Platform, karmaşık özellik tabanlı fiyatlandırma ve mevsimsel çarpanları zahmetsizce işleyen güçlü bir CPQ motoruna sahiptir. Agentforce AI'nın yakın zamanda entegre edilmesiyle, takımlar artık proaktif olarak içgörüleri ortaya çıkarabilir ve dijital ve doğrusal kanallarda tekliften nakite kadar olan süreci otomasyonla gerçekleştirir.

Envanter tahminini ve sipariş yönetimini tek bir çatı altında toplayarak "veri silosu" sorununu etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Uygulama ciddi bir taahhüt gerektirir, ancak karşılığında tüm medya değer zinciriniz için tek bir doğru kaynak elde edersiniz. Fatura doğruluğunu korurken reklam gelirlerini artırmak isteyen kuruluşlar için iyi bir seçimdir.

Salesforce Media Cloud'un en iyi özellikleri

Reklam satış yönetimi: Birden fazla ürün ve fiyatlandırma modelini içeren karmaşık medya anlaşmalarını tek bir görünümde izleyin.

Sipariş yönetim sistemi: Kapalı anlaşmaları operasyonel siparişlere dönüştürün, verileri yeniden girmek veya manuel olarak aktarmak zorunda kalmadan.

Gelir optimizasyonu: Einstein AI'yı kullanarak fiyatlandırma fırsatlarını belirleyin ve talebi tahmin edin.

Salesforce Bulut Medya'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Reklam satışı için özel olarak tasarlanmış, özelleştirme ihtiyaçlarını azaltan

Dijital, TV ve basılı kanallarda birleşik bir görünüm sağlar

Büyük medya kuruluşlarının hacmini ve karmaşıklığını idare edecek ölçekte

Dezavantajları:

Uygulama karmaşıktır ve genellikle dış danışmanlar gerektirir.

Geniş fonksiyon yelpazesi, öğrenme eğrisini dikleştirir.

Standart yapılandırmaların ötesinde özel özelleştirme, Salesforce geliştirme uzmanlığı gerektirir.

Salesforce Bulut Medya fiyatlandırması

Growth: Kullanıcı başına aylık 165 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 475 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Salesforce Bulut Media derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (18.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Salesforce Media Cloud hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Benim için en öne çıkan özellik, platformun otomasyon yetenekleridir. Journey Builder, hedef kitle segmentasyonu ve tetikleyici tabanlı kampanyalar, doğru şekilde yapılandırıldığında son derece etkilidir. Başlangıçta bir öğrenme süreci olsa da, sisteme alıştığınızda güvenilir olduğunu ve minimum düzeyde sürekli bakım gerektirdiğini göreceksiniz. Diğer bir önemli gücü, çeşitli kaynaklardan gelen verileri bir araya getirme yeteneğidir. Marketing Cloud'u Data Cloud ile birlikte kullanmak, ş akışımı gerçekten dönüştürdü. Bu kombinasyon, değerli içgörüler elde etmemi, daha akıllı segmentler oluşturmamı, kitleleri harekete geçirmemi ve gerçekten alakalı ve amaçlı hissettiren kişiselleştirilmiş iletişimler sunmamı sağlıyor.

3. HubSpot Marketing Hub (CRM entegre müşteri adayı ataması için en iyisi)

HubSpot Marketing Hub aracılığıyla

Pazarlama takımları, platforma özgü araçlarda reklam yayınlarken, satış takımları ayrı bir CRM'de iş yapar. Bu kopukluk, hangi kampanyaların gerçekten gelir getirdiğini ve hangilerinin sadece tıklama sayısını artırdığını görmeyi imkansız hale getirir ve reklam harcamalarının boşa gitmesine neden olur.

HubSpot Marketing Hub, pazarlama ve satışın asla ayrı konuşmalar olmaması gerektiğine inanan modern takımlar için geliştirilmiştir. En öne çıkan özelliği, Google, Meta ve LinkedIn reklamlarıyla CRM verilerinizi doğrudan bağlantı kurarak gerçek kapalı döngü raporlama imkanı sunmasıdır.

Sadece tıklamaları izlemek yerine, hangi reklam kampanyasının imzalanmış bir sözleşmeye ve yüksek ömür boyu değere yol açtığını görebilirsiniz. Platform, CRM listelerinizi reklam platformlarıyla otomatik olarak senkronize etmenize olanak tanır ve yeniden hedeflemenizin gerçek potansiyel müşterilere odaklanmasını sağlar.

"ChatSpot" ve tahmine dayalı potansiyel müşteri puanlaması özelliklerinin eklenmesiyle, yazılım, potansiyel müşterilerin sormadan önce satın almaya hazır olanları belirlemenize yardımcı olur. Çok kanallı atıf karmaşasını, takımdaki herkesin anlayabileceği görsel gösterge panellerine dönüştürerek basitleştirir. Büyüyen markalar için, üst düzey otomasyon ve bilgisayar bilimi derecesi gerektirmeyen bir arayüzün mükemmel birleşimini sunar.

HubSpot Marketing Hub'ın en iyi özellikleri

CRM destekli hedef kitleler: Gerçek müşteri verilerine dayalı hedefleme için kişi listelerini doğrudan reklam platformlarına senkronizasyon yoluyla senkronize edin.

Atıf raporlama: Sadece tıklamalar veya form doldurmalar değil, hangi reklam kampanyalarının gerçek gelire katkıda bulunduğunu görün.

Reklam optimizasyonu önerileri: CRM sonuçlarına dayalı olarak kampanya performansını iyileştirmek için öneriler alın.

HubSpot Marketing Hub'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Kapalı döngü raporlama sağlar. Satış sürecinin tamamı boyunca kişileri takip ederek.

Platformlar arasında CRM segmentlerinin senkronizasyonunu gerçekleştirerek hedef kitle yönetimini basitleştirir.

Halihazırda HubSpot CRM kullanan takımlar için yerel entegrasyonlar sunar.

Dezavantajları:

İşlevsellik Google, Facebook/Instagram ve LinkedIn ile sınırlıdır.

Gelişmiş reklam yönetimi özellikleri hala yerel platformlarda iş yapmayı gerektirir.

Atıf doğruluğu, doğru bir izleme kurulumuna bağlıdır.

HubSpot Marketing Hub fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel: Aylık 890 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 3.600 $'dan başlayan fiyatlarla

HubSpot Marketing Hub puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot Marketing Hub hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

HubSpot Marketing Hub hakkında en çok sevdiğim şey, kullanımının çok kolay olması ve tüm takımın potansiyel müşterilerini tek bir portal üzerinden oluşturup düzenleyebilmemizdir. Böylece işler karmaşıklaşmaz ve herkes kendi potansiyel müşterilerini etkili bir şekilde görebilir.

4. Pipedrive (Görsel aktivite tabanlı satış için en iyisi)

Pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, satış elemanları tarafından satış elemanları için tasarlanmış olup, idari işlerden çok anlaşmanın gerçek momentumuna öncelik verir. Her reklamverenin satış huninizde tam olarak nerede olduğunu görmek için inanılmaz derecede kolaylık sağlayan görsel Kanban tarzı satış sürecini ilk kez kullanmaya başlayan yazılımdır.

"Faaliyet Temelli Satış" felsefesi, temsilcilerinizin takip araması veya yaratıcı brifing incelemesi gibi bir sonraki adımı her zaman odaklanmasını sağlar. AI Satış Asistanı, kişisel koç gibi davranarak durgun anlaşmaları işaretler ve bağlantılarınızla iletişime geçmek için en uygun zamanları önerir. Anlaşma müzakere aşamasına geldiğinde kampanya görevi oluşturmak gibi tekrarlayan görevleri, BT departmanının yardımı olmadan otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz.

Platformun kullanımı kolaylığıyla ünlüdür, yani takımınız onu kullanmak için uğraşmak yerine gerçekten kullanacaktır. Kurumsal şişkinlik olmadan yüksek hızlı bir satış süreci isteyen takımlar için yalın bir anlaşma kapatma aracıdır.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Görsel satış boru hattı: Anında boru hattı görünürlüğünü sağlayacak aşamalar arasında anlaşmaları sürükleyip bırakın.

Faaliyet tabanlı satış: Yaklaşan faaliyetler için hatırlatıcılar ile anlaşmaları ilerleten eylemleri izleyin ve planlayın.

AI satış asistanı: Satış sürecindeki kalıplara dayalı olarak sonraki adımlar ve anlaşma öncelikleri için otomasyon aracılığıyla öneriler alın.

Pipedrive'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Temiz, görsel tasarım satış temsilcileri arasında benimsenmesini sağlar.

Her özellik, sadece idari izleme için değil, anlaşmaları kapatmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Mobil uygulama, saha satış takımları için gerekli olan tam satış sürecine erişim sağlar.

Dezavantajları:

Diğer Pipedrive alternatiflerinden farklı olarak, güçlü pazarlama otomasyonu ve kampanya yönetimi özelliklerinden yoksundur.

Raporlama yetenekleri, kurumsal CRM platformlarının derinliği ile eşleşmiyor

Özel özelleştirme seçenekleri, son derece esnek platformlara göre daha kısıtlıdır.

Pipedrive fiyatlandırması

Essential: Kullanıcı başına aylık 19 dolar

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 34 dolar

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 64 dolar

Power/Enterprise: Kullanıcı başına aylık 89 dolar

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Pipedrive hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Pipedrive'ı müşterilerimi ve aramalarımı yönetmek için mükemmel buluyorum. Bilgileri düzenlememe ve müşterilerle iletişim kurmama olanak tanıyan, aynı zamanda kimi, kaç kez aradığımı ve her aramanın nedenini izlemenimi sağlayan özelliğini gerçekten çok değerli buluyorum. Ayrıca, etkileşimlerim hakkında notlar alabilme özelliğini de çok değerli buluyorum, bu da her müşteri ile düzenli bir şekilde iletişim kurmama yardımcı oluyor.

5. Freshsales (AI destekli potansiyel müşteri puanlaması için en iyisi)

via Freshsales

Freshsales, iletişimi ve yapay zekayı doğrudan anlaşma ekranına entegre ederek reklam satış sürecine yenilikçi bir zeka düzeyi getirir. Tescilli Freddy AI teknolojisi, potansiyel müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak puanlayarak, gereksiz bilgileri göz ardı etmenize ve yüksek niyetli reklamverenlere odaklanmanıza yardımcı olur.

Yerleşik telefon, e-posta ve sohbet özellikleri sayesinde, takımınız bir konuşmayı kaydetmek veya bir müşteri görüşmesini kaydetmek için sekmeler arasında geçiş yapmak zorunda kalmaz. Platformun "Satış Sıralamaları" özelliği, insan gibi hissettiren ancak otomatik pilotta çalışan kişiselleştirilmiş iletişimleri otomasyon yoluyla otomatikleştirmenize olanak tanır. Satış notlarınızın yanı sıra, müşterilerinizin web sitesi etkileşimleri ve geçmiş destek biletleri de dahil olmak üzere müşteri yolculuğunun 360 derecelik bir görünümü elde edersiniz.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

Freddy AI: Etkileşim sinyallerine göre dönüşüm olasılığı en yüksek olan kişileri önceliklendiren akıllı potansiyel müşteri puanlaması elde edin.

Yerleşik telefon ve e-posta: Otomatik kayıt özelliği ile doğrudan kişi kayıtlarından arama yapın ve e-posta gönderin.

Satış dizileri: Potansiyel müşterilerin yanıtlarına göre uyarlanan çok adımlı tanıtım kampanyalarını otomasyon ile otomatikleştirin.

Freshsales'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Birleşik iletişim, araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve verimliliği artırır.

AI, genel tavsiyeler değil, verilerinize dayalı pratik öneriler sunar.

Temiz ve modern arayüz, karmaşık sistemlerde gezinmenin bilişsel yükünü azaltır.

Dezavantajları:

Gelişmiş özelleştirme için teknik destek gerekebilir.

Raporlama derinliği kurumsal platformlarla eşleşmiyor

Entegrasyon ekosistemi, büyük CRM platformlarından daha küçüktür.

Freshsales fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 11 dolar

Pro: Kullanıcı başına aylık 47 dolar

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 71 dolar

Freshsales puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Freshsales hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Freshsales'ın maliyet etkinliğini beğeniyorum; bu maliyet karşılığında, sıralamalar ve toplu e-posta gönderme gibi birçok özelliğe sahip eksiksiz bir paket elde ediyorsunuz. Adım adım kılavuz sağladığı için her şeyi kurmak gerçekten çok kolaydı. Hesap alanları ve şirket oluşturduk, Freshsales ise diğer şeyler için şablonlar sağladı. Gelen kutularını bağlamadan e-posta sağlığını test ettik, ardından Freshsales'ta DKIM, SPF ve DMARC kurulumuyla test ettik. Sıralamaları, e-postaları açan müşterilere takip e-postaları göndermek gibi belirli bir mantık kullanarak e-posta göndermek için kullanabilirsiniz. Otomasyonlu e-posta kampanyaları göndermenize olanak tanır ve toplu e-posta ile tek bir e-postayı kampanya olarak gönderebilir ve her e-postanın her yönünü kişiselleştirebiliriz.

6. Zoho CRM (Uygun fiyatlı, kapsamlı özel özelleştirme için en iyisi)

Zoho CRM aracılığıyla

Büyüyen takımlar, ölçeklenebilir CRM fonksiyonlarına ihtiyaç duyar, ancak kurumsal platformlar pahalıdır ve küçük işletme araçları hızla yetersiz kalır.

Zoho CRM, kurumsal düzeyde güç ve derinlemesine özelleştirme talep eden, bütçeye duyarlı takımlar için "bukalemun" gibidir. Ş Akışı otomasyonundan, anlaşma kapanışlarını tahmin edebilen ve verilerinizdeki anormallikleri tespit edebilen Zia AI asistanına kadar inanılmaz bir alıkaralık sunar.

Platformun Canvas tasarım stüdyosu, kullanıcı arayüzünü takımınızın özel terminolojisine ve reklam satış ş Akışına uyacak şekilde tamamen yeniden oluşturmanıza olanak tanır. Büyük Zoho ekosisteminin bir parçası olduğu için, faturalandırma yazılımınızdan web semineri platformlarınıza kadar her şeyle yerel olarak entegre olur. Potansiyel bir müşteri e-postanızı açtığında veya fiyatlandırma sayfanızı ziyaret ettiğinde anında bildirim almak için "SalesSignals" özelliğini ayarlayabilir ve böylece mükemmel bir zamanlama sağlayabilirsiniz.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Zia AI asistanı: Anlaşmanın kapanma olasılığı ve potansiyel müşterilerle iletişime geçmek için en uygun zamanlar hakkında tahminler alın.

Ş Akışı otomasyonu: Görsel ş akışı oluşturucu kullanarak kod yapmadan karmaşık otomasyon kuralları oluşturun.

Çok kanallı iletişim: CRM içinden e-posta, telefon, canlı sohbet ve sosyal medya aracılığıyla potansiyel müşterilerle iletişime geçin.

Zoho CRM'nin artıları ve eksileri

Artıları:

Olağanüstü değer sunar, kurumsal maliyetler olmadan kurumsal özellikler sağlar

Diğer Zoho ürünleriyle derin entegrasyonlar, birleşik bir iş platformu oluşturur.

Hemen hemen her satış sürecine uyum sağlamak için yüksek düzeyde özelleştirilebilir

Dezavantajları:

Seçeneklerin genişliği yeni kullanıcıları zorlayabilir

Bazı gelişmiş özellikler için daha üst düzey planlar gerekir.

Destek yanıt süreleri değişebilir

Zoho CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 dolar

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 dolar

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 dolar

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 dolar

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (2.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.900+ yorum)

Zoho CRM hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Kurumsal şişkinlik olmadan kontrol arayan takımlar için Zoho CRM inanılmaz derecede esnek ve uygun fiyatlıdır. Zoho ekosisteminin entegrasyonları sorunsuzdur ve özelleştirme seçenekleri (alanlar, ş akışları, otomasyonlar) çok geniştir. İşe alım veya satış operasyonları için satış süreçlerini, faaliyetleri ve takipleri tek bir konumdan izlemek için mükemmeldir. Düzgün bir şekilde ayarlandığında, raporlama güvenilirdir.

7. ADvendio (Salesforce'a özgü reklam işlemleri için en iyisi)

ADvendio aracılığıyla

CRM için Salesforce kullanan medya şirketleri genellikle reklam envanterini ve siparişlerini yönetmek için yerel fonksiyonlardan yoksundur, bu da veri siloları ve entegrasyon sorunları yaratır.

ADvendio, medya satın alma ve reklam satışları arasındaki boşluğu doldurmak için özel olarak tasarlanmış, Salesforce tabanlı güçlü bir çözümdür. Salesforce ekosisteminde doğrudan yer aldığı için, bu araç karmaşık veri senkronizasyonu ihtiyacını ortadan kaldırır ve tüm reklam operasyonlarınız için tek bir doğru kaynak sağlar.

Platform, çok kanallı envanter yönetiminde mükemmeldir ve dijital, basılı ve ev dışı varlıkların kullanılabilirliğini gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlar. Yerleşik finansal motoru, imzalanmış reklam siparişinden nihai faturaya kadar olan karmaşık geçişi otomasyonla gerçekleştirerek manuel hataları önemli ölçüde azaltır. Önemli SSP'ler ve borsalarla programatik entegrasyonlar sayesinde, hem doğrudan hem de otomatik gelir akışlarının birleşik bir görünümü sunar.

ADvendio'nun en iyi özellikleri

Sipariş yönetimi: Salesforce içinde tekliften kampanya yürütmeye kadar reklam satış akışının tamamını yönetin.

Envanter tahmini: Müşterilere taahhütte bulunmadan önce reklam ürünlerinizin gerçek zamanlı kullanılabilirliğini görün.

Programatik entegrasyon: Birleşik envanter yönetimi aracılığıyla doğrudan satışları programatik talep ile bağlantı kurun.

ADvendio'nun artıları ve eksileri

Artıları:

Salesforce'un yerel uygulaması olarak, entegrasyon sorunlarını ortadan kaldırır.

Genel araçların anlamadığı fiyat kartları ve telafi reklamları gibi reklam ş akışlarını anlar.

Sadece dijitalden çapraz kanala kadar farklı medya iş modellerine uyum sağlar

Dezavantajları:

Altta yatan platform olarak Salesforce gerektirir.

Uygulama karmaşıklığı, Salesforce projelerini yansıtır.

Reklam operasyonları dışındaki özellikler için ek Salesforce uygulamaları gerekebilir.

ADvendio fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ADvendio derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (5+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ADvendio hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Advendio, medya hizmetlerinin satışıyla ilgili tüm satış süreçleri için ideal olan harika bir CRM'dir. Müşteri yönetimi, sınıflandırma, teklifler, sipariş onayları, postalar, raporlar ve çok daha fazlası çok iyi bir şekilde uygulanmaktadır. Tamamen bulutta bulunur, veri yedekleme ve yazılımın bakımı konusunda endişelenmenize gerek yoktur, şu ana kadar benim için kullanılabilirlik %100'dür.

8. Google Ad Manager (Yayıncıların dijital getirisini optimize etmek için en iyisi)

Google Ads aracılığıyla

Google Ad Manager, büyük hacimli dijital gösterimlerden en yüksek verimi elde etmek isteyen yayıncılar için altın standart olmaya devam ediyor. Birleştirilmiş açık artırma teknolojisi, doğrudan anlaşmalar ve programatik alıcılar dahil olmak üzere tüm talep kaynaklarının her bir reklam alanı için aynı anda rekabet etmesini sağlar.

Son zamanlarda, platform, AI kullanarak gelir fırsatlarını proaktif olarak ortaya çıkaran ve teslimat darboğazlarını belirleyen "Etkileşimli Raporlar" ile gelişmiştir. Standart görüntüleme afişlerinden yüksek değerli CTV ve video yerleşimlerine kadar envanteriniz üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar. Sistemin dinamik tahsis özelliği, en yüksek ücretli reklamları gerçek zamanlı olarak otomatik olarak önceliklendirerek hiçbir zaman para kaybetmemenizi sağlar.

Arayüzü oldukça karmaşık olsa da, veri derinliği ve daha geniş Google ekosistemiyle entegrasyonları, yüksek trafiğe sahip siteler için vazgeçilmez kılıyor. Para kazanma stratejilerini tamamen kontrol etmek isteyen yayıncılar için bu platform, sektörün en güçlü aracıdır.

Google Ad Manager'ın en iyi özellikleri

Birleşik açık artırma: Tüm talep kaynaklarının her gösterim için aynı anda rekabet etmesini sağlayarak gelirinizi en üst düzeye çıkarın.

Dinamik tahsis: Doldurma oranını ve verimi optimize etmek için doğrudan satılan kampanyaları programatik taleple otomatik olarak dengeleyin.

Gelişmiş raporlama: Reklam birimleri, coğrafi bölgeler ve cihazlar gibi boyutlar üzerinden gelir performansını anlayın.

Google Ad Manager'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Google'ın reklam ekosistemiyle entegrasyon, yayıncılar için önemli bir talep yaratır.

Gelişmiş algoritmalar, karmaşık senaryolarda gelirinizi sürekli olarak optimize eder.

Her boyutta ölçeklenebilir, küçük yayıncılar için ücretsiz seviye mevcuttur.

Dezavantajları:

Özelliklerin karmaşıklığı, öğrenme sürecini zorlaştırır.

Google'ın ekosistemine bağımlılık yaratır

Destek erişimi yayıncı seviyesine göre değişir

Google Ad Manager fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Google Ad Manager puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Ad Manager hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Güçlü reklam kontrolü ve ayrıntılı analitik özellikleri nedeniyle Google Ad Manager'ı seviyorum. Hassas hedefleme, esnek reklam biçimleri ve güçlü gelir optimizasyon araçları sunuyor. Ayrıca, reklam sunumunu optimize etmeme, performansı izlememe ve geliri verimli bir şekilde maksimize etmeme yardımcı olmasını da takdir ediyorum. Temel reklam ağlarından ve doğrudan reklam yerleşimlerinden Google Ad Manager'a geçmek, tek bir platformda daha iyi kontrol, ölçeklenebilirlik ve ayrıntılı raporlama sağladı.

9. Meta Ads Manager (Sosyal medya kampanyalarının erişimi için en iyisi)

Meta Ads aracılığıyla

Takımlar, manuel optimizasyonun platform algoritmalarına ayak uyduramaması nedeniyle, sosyal platformlarda hedef kitlelerine etkili bir şekilde ulaşmakta zorlanır ve alakasız gösterimlere bütçe harcarlar.

Meta Ads Manager, Facebook, Instagram, Messenger ve Threads'te milyarlarca kullanıcıya ulaşmak için vazgeçilmez bir komuta merkezidir. Platformun yapay zeka destekli Advantage+ araçları, en iyi performans gösteren kombinasyonları bulmak için yaratıcı varyasyonları ve hedef kitle hedeflemeyi otomasyonla gerçekleştirir. Kendi CRM verilerinizi veya Conversions API aracılığıyla izlenen web sitesi trafiğinizi kullanarak son derece hassas yeniden hedefleme için derinlemesine Özel Hedef Kitleler oluşturmanıza olanak tanır.

Görsel gösterge paneli, A/B testleri ile başlıkları ve video varlıklarını test ederek dönüşümleri gerçekten neyin tetiklediğini görmenizi sağlar ve süreci basitleştirir. Reels ve Carousel reklamları gibi sürükleyici biçimleri yerel olarak destekleyen bu yazılım, sofistike davranışsal hedefleme özelliği sunarak müşteri kazanımını hızla artırmak isteyen markalar için "olmazsa olmaz" bir araçtır. Makine öğrenimi ile optimize edilmiş kampanyalar aracılığıyla sosyal etkileşimi ölçülebilir gelire dönüştürmek için ideal bir araçtır.

Meta Ads Manager'ın en iyi özellikleri

Hedef kitle belirleme: Demografik bilgiler, ilgi alanları, davranışlar ve müşteri listeleri gibi özel verileri kullanarak hassas hedef kitleler oluşturun.

Kampanya optimizasyonu: Meta'nın algoritmaları, dönüşümler, potansiyel müşteriler veya trafik gibi seçtiğiniz hedefe yönelik sunumu optimize etsin.

Çapraz platform erişimi: Tek bir arayüzden Facebook, Instagram ve Messenger'daki kampanyaları yönetin.

Meta Ads Manager'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Eşsiz kitle ölçeği, dünya çapında milyarlarca kullanıcıya ulaşır

Beyan edilen verilere ve davranış sinyallerine dayalı gelişmiş hedefleme yetenekleri

Reklamverenler, Meta'nın reklam sunumu için makine öğrenimine yaptığı sürekli yatırımdan yararlanıyor.

Dezavantajları:

iOS gizlilik değişiklikleri ile atıfta bulunmak daha zor hale geldi

Platform bağımlılığı, algoritma değişikliklerinin performansı önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelir.

Yaratıcı yorgunluk, içeriğin sürekli yenilenmesini gerektirir

Meta Ads Manager fiyatlandırması

Platform ücreti yok

Kullandıkça öde

Meta Ads Manager puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

10. Zendesk Sell (Satış ve destek görünürlüğü için en iyisi)

Zendesk Sell aracılığıyla

Satış takımları genellikle destek etkileşimlerine ilişkin görünürlükten yoksundur, bu da temsilcilerin son sorunlar hakkında bilgi sahibi olmadığı garip konuşmalara yol açar.

Zendesk Sell, satış elemanlarının en iyi silahının müşterinin deneyiminin tam geçmişi olduğuna inanan takımlar için ideal CRM'dir. Temsilcilerinize her açık bileti ve geçmiş şikayetleri doğrudan iletişim kaydında göstererek satış ve destek arasındaki duvarı benzersiz bir şekilde ortadan kaldırır. Bu şeffaflık, "garip iletişim" sorununu önler ve takımınızın müşterinin mevcut memnuniyet düzeyine göre satış konuşmalarını zamanlamasına olanak tanır.

Aracın "Akıllı Listeleri" günlük görevlerinizi otomatik olarak önceliklendirerek, en sıcak potansiyel müşterileri tam da doğru anda takip etmenizi sağlar. Mobil uygulaması, sektörün en iyilerinden biridir ve sürekli hareket halinde olan satış temsilcileri için coğrafi konum araçları ve çevrimdışı erişim sunar.

Zendesk Sell'in en iyi özellikleri

Birleştirilmiş müşteri görünümü: Tek bir arayüzde satış boru hattı verilerini destek bileti geçmişiyle birlikte görüntüleyin.

Akıllı listeler: Temsilcilerin günlük faaliyetlerini önceliklendirmek için otomatik olarak güncellenen dinamik listeler oluşturun.

E-posta ve arama izleme: Tüm iletişimi, kişi ve anlaşma kayıtlarına ek dosya olarak tam bağlamla otomatik olarak kaydedin.

Zendesk Sell'in artıları ve eksileri

Artıları:

Zendesk Support ile yerel entegrasyon, benzersiz müşteri görünürlüğü sağlar.

Temiz, odaklanmış arayüzü, gereksiz özellikleri ortadan kaldırır ve temsilciler için sezgiseldir.

Güçlü mobil uygulama, saha satış takımlarının her yerden iş yapmasına olanak tanır.

Dezavantajları:

Değer önerisi, mevcut Zendesk Support kullanıcıları için en güçlüdür.

Özelleştirme seçenekleri diğer CRM platformlarına kıyasla daha sınırlıdır.

Raporlama yetenekleri, kurumsal satış analizi araçlarının derinliği ile eşleşmiyor

Zendesk Sell Fiyatlandırma

Sell Team: Kullanıcı başına aylık 25 dolar

Sell Growth: Kullanıcı başına aylık 69 dolar

Sell Professional: Kullanıcı başına aylık 149 dolar

Sell Enterprise: Kullanıcı başına aylık 199 $'dan başlayan fiyatlarla

Zendesk Sell puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (480+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zendesk hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Zendesk Support Suite hakkında en çok sevdiğim şeylerden biri, yeni ekip üyeleri için bile ne kadar sezgisel ve kullanımı kolay olmasıdır. Arayüzü temiz ve iyi organize edilmiştir, bu da e-posta, sohbet ve sosyal medya gibi kanallardaki birden fazla konuşmayı tek bir yerden yönetmeyi kolaylaştırır. Bilet sistemi özellikle güçlüdür; müşteri taleplerini takip etmemize, bunları verimli bir şekilde atamamıza ve hiçbir şeyi gözden kaçırmadan ilerlemelerini izlememize yardımcı olur.

11. Insightly (Satışları projelere bağlantı sağlamak için en iyisi)

Insightly aracılığıyla

Insightly, yüksek performanslı bir CRM ile sağlam bir proje yönetimi sistemini tek bir platformda birleştirerek "sarsıcı devir" sorununu çözer. Anlaşma imzalandıktan sonra ivmeyi kaybetmek yerine, tüm orijinal dosyalar ve notlar bozulmadan bir fırsatı anında projeye dönüştürebilirsiniz.

Eşsiz "İlişki Bağlantısı" özelliği, temel listelerin ötesine geçerek paydaşlarınızı birbirine bağlayan karmaşık iletişim ağını, kuruluşları ve geçmiş projeleri gösterir. "Insightly Copilot" yapay zeka, uzun e-posta konuları özetlemeye ve takip yanıtlarını taslak haline getirmeye yardımcı olarak satış sürecinin en yüksek hızda ilerlemesini sağlar. Ayrıca, satış huninize doğrudan beslenen koordineli potansiyel müşteri oluşturma kampanyaları yürütmenize olanak tanıyan entegre bir pazarlama otomasyon paketi sunar.

Insightly'nin AppConnect motoru, 2.000'den fazla diğer araçla kod gerektirmeyen entegrasyonlar sunarak tüm işiniz için son derece esnek bir merkez haline getirir. Bu, ilk sunumdan son kampanya teslimatına kadar organize olmaya ihtiyaç duyan takımlar için ideal seçimdir.

Insightly'nin en iyi özellikleri

İlişki bağlantısı: Paydaş ağlarını anlamak için kişileri, kuruluşları ve projeleri görünür ilişki haritalarıyla birbirine bağlayın.

Entegre proje yönetimi: Bilgileri yeniden girmeden, kapalı fırsatları projelere dönüştürün.

Ş Akışı otomasyonu: Potansiyel müşteri yönlendirme, görev atama ve e-posta bildirimleri için otomatik süreçler oluşturun.

Insightly'nin artıları ve eksileri

Artıları:

CRM ve proje yönetiminin birleşimi, satıştan teslimata geçiş sorununu çözer.

İlişki zekası, takımların B2B satışlarda karmaşık paydaş ilişkilerini anlamasına yardımcı olur.

Büyüyen işletmeler için makul fiyatlarla sağlam fonksiyonlar sağlar.

Dezavantajları:

Proje yönetimi özellikleri, özel platformların derinliğine yetişemiyor

Raporlamanın özel hale getirilmesi biraz öğrenme gerektirir

E-posta entegrasyonunda bazen senkronizasyon gecikmeleri yaşanabilir.

Insightly fiyatlandırma

Artı: Kullanıcı başına aylık 29 dolar

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Insightly puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (890+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Insightly hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Insightly Marketing'in yeni özelliklerini çok seviyorum. E-posta şablonları ve oluşturma özelliği inanılmaz ve yolculuklar işlevini çok iyi kullanıyoruz.

12. Monday Sales CRM (Görsel, kod gerektirmeyen esneklik açısından en iyisi)

via Monday

Monday Sales CRM, geleneksel olarak katı olan satış izleme dünyasını, takımların kullanmaktan gerçekten keyif aldığı canlı ve görsel bir Çalışma Alanı’na dönüştürür. Esnek, kod gerektirmeyen bir temele dayanan bu yazılım, geliştiriciye ihtiyaç duymadan sürükle ve bırak yöntemiyle mükemmel şekilde özel bir satış sürecine ulaşmanızı sağlar.

"Pano" görünümü, renk kodlu durumları kullanarak kampanyanın tam olarak nerede durduğunu vurgulamak suretiyle anlaşmalarınızın durumuna ilişkin üst düzey bir özet sunar. Yerleşik otomasyonlar sayesinde, reklam siparişi imzalandığı anda kreatif takımınıza anında bildirimler gönderebilirsiniz.

AI özellikleri arasında otomatik müşteri adayı zenginleştirme, web'den veri çekerek her potansiyel müşteriye bir adım önde başlamanızı sağlama yer alır. Tüm iletişimi ve dosyaları tek bir merkezi, aranabilir hub'da tutarak satış ve operasyonlar arasındaki boşluğu doldurur.

Monday Sales CRM'nin en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir satış süreçleri: Sürükle ve bırak özelleştirme özelliğini kullanarak süreçlerinize uygun satış süreçleri oluşturun.

Görsel anlaşma yönetimi: Renk kodlu durumlar ve sezgisel pano görünümleri ile tüm satış sürecini bir bakışta görün.

Yerel iş yönetimi entegrasyonu: Satış faaliyetlerini pazarlama kampanyaları, müşteri kazanımı ve destek talepleriyle bağlantıya geçirin.

Monday Sales CRM'nin artıları ve eksileri

Artıları:

Aşırı kodsuz esneklik, takımların tam olarak ihtiyaç duydukları CRM'yi oluşturmalarını sağlar.

Sezgisel, görsel arayüz, eğitim süresini en aza indirir ve kullanıcıların benimsemesini sağlar.

Mevcut Monday.com kullanıcıları için satış ve operasyonlar için birleşik bir platform oluşturur.

Dezavantajları:

E-posta dizileri gibi satışa özgü özellikler, özel platformlara göre daha az gelişmiştir.

Esneklik, dikkatli bir şekilde yönetilmezse tutarsız kurulumlara yol açabilir.

Raporlama, görsel olmasına rağmen, bazı Monday alternatiflerine kıyasla derin satış analitiğine ihtiyaç duyan takımları tatmin etmeyebilir.

Monday Sales CRM fiyatlandırması

Temel: Koltuk başına aylık 18 dolar

Standart: Koltuk başına aylık 25 dolar

Pro: Koltuk başına aylık 41 dolar

Enterprise: Özel teklif

Monday Sales CRM puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday Sales CRM hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Monday CRM'nin e-postaları ve etkinlikleri özelliğini çok seviyorum. Bu özellik, müşterilere ve potansiyel müşterilere gönderilen e-postaları otomatik olarak etiketleyerek izlemeyi inanılmaz derecede verimli hale getiriyor. Bu otomasyon, yapay zeka özellikleriyle birleştiğinde, takip tarihleri ve önemli ayrıntılar gibi önemli bilgileri zahmetsizce elde etmeme yardımcı oluyor. İş Akışı Merkezi, işimi ilerleten ve durgunluğu önleyen, sonuçta hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlayan "eğer-bu-o-zaman" ifadeleri gibi gelişmiş otomasyon sunan bir başka öne çıkan özelliktir.

13. WideOrbit (Televizyon ve radyo yayınları için en iyisi)

WideOrbit aracılığıyla

Yayın medya şirketleri, dijital reklamcılıktan temelde farklı ş akışlarıyla çalışır ve genel araçlar, kullanılabilirlik, telafi veya doğrusal medyanın karmaşık programlaması gibi kavramları anlamaz.

WideOrbit, doğrusal envanterin yüksek riskli karmaşıklığını yönetmesi gereken yayın medya şirketleri için tartışmasız endüstri standardı olmaya devam ediyor. Yalnızca dijital araçların aksine, "kullanılabilirlik" yönetiminden reklam spotlarının hassas programlamasına kadar TV ve radyonun benzersiz zorluklarını ele almak için özel olarak tasarlanmıştır.

Entegre faturalandırma motoru, ön alımları ve "makegoods"ları otomatik olarak hesaba katarak finansal raporlarınızın kuruşuna kadar doğru olmasını sağlar. Satış, trafik ve yönetici liderliğini birbirine bağlayarak, her yayın ağında geliri en üst düzeye çıkaran kesintisiz bir veri akışı oluşturur. Diğer özellikler arasında, yayıncıların gerçek zamanlı analizlerle erişimlerinin değerini kanıtlamalarına olanak tanıyan gelişmiş izleyici veri entegrasyonu bulunur. Geleneksel medya alanında faaliyet gösteren kuruluşlar için bu yazılım, genel CRM'lerin sunamadığı özel bir altyapı sağlar.

WideOrbit'in en iyi özellikleri

Trafik yönetimi: Karmaşık yayın ağlarında reklam spotlarını planlayarak çakışmaları önleyin ve envanteri optimize edin.

Fatura otomasyonu: Makegoods ve öncelikli haklar dahil olmak üzere yayınlananları doğru bir şekilde yansıtan faturalar oluşturun.

Kitle verileri entegrasyonu: Reyting verilerini bağlayarak reklamverenlere kampanya performansını gösterin.

WideOrbit'in artıları ve eksileri

Artıları:

Derin yayın uzmanlığı, daha az özel hale getirme ve daha hızlı uygulama anlamına gelir.

Satıştan faturalandırmaya kadar tüm yayın reklamcılık ş akışını tek bir sistemde kapsar.

Sektör standardı olarak, olgun ve istikrarlı bir platform sunar.

Dezavantajları:

Bu uzmanlık, önemli dijital operasyonları olan şirketler için bir sınırdır.

Uygulama, özel kaynaklar ve eğitim gerektirir.

Kullanıcı arayüzü, yeni platformlara kıyasla eski moda gelebilir.

WideOrbit fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

WideOrbit derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar WideOrbit hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor :

Kullanım kolaylığı. Birden fazla siparişi özel olarak özelleştirebilir ve oluşturabilirsiniz.

Bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, yarım düzine ayrı aboneliğin yerini alan devasa, hepsi bir arada dijital bir merkezdir. Yüksek performanslı CRM'yi proje yönetimi, video konferans ve web sitesi oluşturma araçlarıyla tek bir ortamda bir araya getirir.

Bu araç, aktif satış anlaşmalarınızın yanında sosyal medya tarzı "Etkinlik Akışları" ve anlık sohbet pencereleri sunarak iç işbirliğinde mükemmeldir. Sitenizdeki ilk potansiyel müşteri yakalama formundan sözleşmedeki son elektronik imzaya kadar tüm satış huninizi otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz.

Sıkı güvenlik gereksinimleri olan takımlar için, hala kendi sunucusunda barındırılan bir sürüm sunan birkaç modern platformdan biridir. "Super Agent" yapay zekası, takviminizi yönetmenize, toplantı notlarını özetlemenize ve hatta bir sonraki tanıtım kampanyanız için pazarlama metinleri hazırlamanıza yardımcı olur.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Kapsamlı CRM: Özelleştirilebilir satış süreçleri ve otomasyon kuralları ile potansiyel müşterileri, anlaşmaları ve teklifleri yönetin.

Yerleşik işbirliği: Sohbet, video görüşmeleri ve etkinlik akışları, takımları CRM kayıtları bağlamında birbirine bağlı tutar.

Proje ve görev yönetimi: CRM anlaşmalarına bağlı Gantt grafikleri ve Kanban panoları ile projeleri takip edin.

Bitrix24'ün artıları ve eksileri

Artıları:

Değerli fiyat, maliyet tasarrufu için birden fazla aracı tek bir platformda bir araya getirir

Özel güvenlik gereksinimleri olan kuruluşlar için kendi sunucusunda barındırılan bir seçenek mevcuttur.

Cömert ücretsiz seviye, takımların platformu kapsamlı bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanır.

Dezavantajları:

Özelliklerin genişliği yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

Bireysel bileşenler, uzmanlaşmış, en iyi araçların derinliğine uymayabilir.

Bitrix24 alternatiflerine kıyasla çok sayıda özelliği nedeniyle arayüz biraz karmaşık gelebilir.

Bitrix24 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (590+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (800'den fazla yorum)

15. AdRoll (E-ticaret yeniden hedefleme kampanyaları için en iyisi)

via AdRoll

AdRoll, sıradan tarayıcıları sadık müşterilere dönüştürmek isteyen e-ticaret ve D2C markaları için güçlü bir güç çarpanı görevi görür. Sofistike yeniden hedefleme konusunda uzmanlaşmıştır ve görüntüleme ağları, sosyal medya ve e-posta üzerinden tutarlı, kişiselleştirilmiş mesajlarla yüksek niyetli kullanıcıları takip etmenizi sağlar.

Bu araç, her bir temas noktasının nihai satışa nasıl katkıda bulunduğunu tam olarak göstererek, genellikle sinir bozucu olan çapraz kanal atıf dünyasını da basitleştirir. Shopify ve WooCommerce için yerel entegrasyonlarla, ürün kataloğunuzu senkronize edebilir ve sadece birkaç tıklamayla dinamik kreatif kampanyalar başlatabilirsiniz.

Üst düzey dijital reklamcılığa giriş için teknik engelleri ortadan kaldırarak, küçük markalara küresel perakende devleriyle aynı yeniden hedefleme gücünü sağlar. 2026 yılında, "Marka Bilinirliği" paketi, mevcut en iyi müşterilerinizi yansıtan yeni benzer kitlelere ulaşmanıza yardımcı olmak için geliştirildi.

AdRoll'un en iyi özellikleri

Çapraz kanal yeniden hedefleme: Görüntüleme ağları, Facebook ve e-posta üzerinden koordineli mesajlarla web sitesi ziyaretçilerine ulaşın.

Hedef kitle segmentasyonu: Ziyaret edilen sayfalar veya sepet terk etme gibi web sitesi davranışlarına göre segmentler oluşturun.

Gelir atfedilme: Çapraz cihaz izleme ile reklam gösterimleri ve tıklamalar arasındaki bağlantıyı gerçek satın alımlarla kurun.

AdRoll'un artıları ve eksileri

Artıları:

Basitleştirilmiş çapraz kanal yönetimi, zamandan tasarruf sağlar ve tutarlılığı artırır.

E-ticarete odaklanması, ürün beslemeleri ve dinamik reklamlar gibi ş akışlarını anladığı anlamına gelir.

Özel reklam operasyon takımları olmayan markalar için yeniden hedefleme teknolojisini erişilebilir hale getirir.

Dezavantajları:

Farkındalık kampanyaları için üst hunisi yetenekleri sınırlıdır

Atıf doğruluğu, tarayıcı gizlilik değişikliklerinden etkilenmiştir.

Yaratıcı seçenekler, özel yaratıcı araçlara göre daha sınırlıdır.

AdRoll fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AdRoll derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,0/5 (690+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar AdRoll hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

AdRoll'da en çok sevdiğim şey, tek bir yerden birden fazla kanalda yeniden hedeflemeyi ne kadar kolaylaştırdığı. Kurulum basittir ve raporlama, dönüşümleri neyin tetiklediğini hızlıca anlamak için yeterince açıktır. Yoğun manuel çaba gerektirmeden, satın alma niyeti yüksek kullanıcıların zihninde ilk sırada kalmak için özellikle kullanışlıdır.

Reklamlarınızı ve Satışlarınızı Bir Araya Getirin

En iyi reklam satış yönetimi yazılımı, doğrudan envanter satıyor, programatik yönetiyor veya özel kampanyaları koordine ediyor olsanız da, özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

Doğru seçim, satış sürecinin yönetimi, kampanya koordinasyonu ve raporlama yetenekleri arasında denge kurar.

Nokta çözümleri yerine entegre platformları tercih eden takımlar, idari işlere daha az zaman harcayacak ve reklamverenlerle ilişkiler kurmaya daha fazla zaman ayıracaktır.

Reklam satış süreçlerinizi ve kampanya yönetiminizi bir araya getirmeye hazır mısınız? ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın. ✅

Reklamlarınızı ve Satışlarınızı Bir Araya Getirin

En iyi reklam satış yönetimi yazılımı, doğrudan envanter satıyor, programatik yönetiyor veya özel kampanyaları koordine ediyor olsanız da, özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

Doğru seçim, satış sürecinin yönetimi, kampanya koordinasyonu ve raporlama yetenekleri arasında denge kurar.

Nokta çözümleri yerine entegre platformları tercih eden takımlar, idari işlere daha az zaman harcayacak ve reklamverenlerle ilişkiler kurmaya daha fazla zaman ayıracaktır.

Reklam satış süreçlerinizi ve kampanya yönetiminizi bir araya getirmeye hazır mısınız? ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın. ✅

Sıkça Sorulan Sorular

Reklam satış yönetimi yazılımı, genel CRM'lerde bulunmayan envanter yönetimi, fiyat kartları ve kampanya trafiği gibi sektöre özgü özellikler içerir. CRM'ler ilişkileri izlerken, reklam satış platformları da sattığınız ürünü ve bunun nasıl teslim edildiğini yönetir.

Proje yönetimi platformları, özellikle özel reklam çözümleri için satış sürecinin izlenmesi ve kampanya koordinasyonunun yönetilmesi işlevlerini yerine getirebilir. Ancak, karmaşık envanter ihtiyaçları olan takımlar yine de özel araçlara ihtiyaç duyabilir, ancak birleştirilmiş Çalışma Alanları birden fazla sisteme olan ihtiyacı azaltır.

Ulaşım önceliği belirlemek için potansiyel müşteri puanlama, riskli fırsatları belirlemek için anlaşma bilgileri ve otomasyonla yapılan takip önerileri gibi pratik AI özelliklerini arayın. En iyi AI, sadece daha fazla rapor oluşturmakla kalmayıp, daha akıllı satış yapmanıza yardımcı olacak eyleme geçirilebilir bilgiler sunar.

Evet, ClickUp, HubSpot ve Zoho gibi platformların ücretsiz sürümleri, yeni başlayan küçük takımlar için gerçek bir değer sunar. Kullanıcı sayısı ve özellikler ile ilgili sınırlamaları değerlendirmelisiniz, ancak ücretsiz seçenekler kesinlikle uygun başlangıç noktalarıdır.