Kuruluşunuzda Ağ İletişimi için Yapay Zekayı Ustaca Kullanın

"Ağ iletişimi için yapay zeka" terimi sıkça kullanılır. Genellikle, ağları günlük olarak yöneten kişiler için bunun gerçekte ne işe yaradığını kimse açıklamadan.

Çoğu ağ takımı için gerçekte hala zahmetli bir manuel süreç söz konusudur. Uyarılar patlar. Gösterge panelleri çoğalır. Mühendisler, neyin bozulduğunu ve kimin düzeltmesi gerektiğini bulmak için araçlar, biletler ve kurumsal bilgi arasında gidip gelirler.

Son araştırmalara göre, ağ operasyonları uzmanlarının yarısından fazlası, sorun giderme işlemlerinin tek başına çalışma haftalarının yarısından fazlasını aldığını söylüyor . Bu, tam zamanlı bir iş olarak yangın söndürme gibidir.

Ağ iletişimi için yapay zeka, doğru kullanıldığında manuel işlemleri azaltabilir. Kalıpları daha hızlı tespit eder, sorunlar büyümeden önce işaretler ve sonsuz aktarımlar olmadan sinyalleri eyleme dönüştürür.

Gerçek değişim, bu zeka ş Akışınızın içine girdiğinde gerçekleşir. Bu, içgörüler, düzeltmeler ve takiplerin işin planlanması, atanması ve izlenmesi ile doğrudan bağlantı olduğu anlamına gelir. AI'nın burada nasıl çalıştığını anlayalım.

Ağ için AI nedir?

Ağ iletişimi için yapay zeka, bir kuruluşun ağ işlemlerini otomasyon, optimize etme ve güvenlik açısından optimize etme amacıyla yapay zeka ve makine öğreniminin kullanılması anlamına gelir. Bu, eski yapılacak işlerden önemli bir değişiklik anlamına gelir. Ağınızın bozulmasını bekleyip sonra onu düzeltmek için çabaladığınız yerine, yapay zeka destekli ağlar sorunları ortaya çıkmadan önce tahmin eder ve önler.

Bu madalyonun iki yüzünü de bilmek faydalıdır:

Ağ iletişimi için yapay zeka: Yapay zekayı kullanarak ağ altyapınızı yönetin

AI için ağ oluşturma: Zorlu AI iş yüklerini desteklemek için özel olarak yüksek performanslı bir ağ oluşturma

Pratikte nasıl işlediğini görelim:

Otomasyon: Yapılandırma, test etme ve dağıtım gibi rutin görevleri yerine getirir, böylece mühendislerinizin bunları yapmasına gerek kalmaz.

Optimizasyon: Trafik modellerini analiz ederek verileriniz için en verimli yolları bulur ve gecikmeyi azaltır.

Tahmin: Tam bir kesintiye neden olmadan önce olası donanım arızalarını veya yavaşlamaları tespit eder.

Güvenlik: Olağandışı etkinlikleri ve potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit ederek güvenlik riskleri konusunda sizi uyarır.

⭐ Öne Çıkan Şablon ClickUp'taki BT Olay Raporu Şablonu, takımlara teknik olayları kaydetmek, değerlendirmek ve çözmek için yapılandırılmış, kullanıma hazır bir yol sunar. Olaydan sonra ayrıntıları bulmak için uğraşmak yerine, müdahale takımları etki, temel neden, atılan adımlar ve sonraki eylemler için tutarlı alanları doldurur. Yerleşik Özel Alanlar, durumlar ve otomasyon, her olayın net bir şekilde kaydedilmesini, doğru sahiplere yönlendirilmesini ve çözümüne kadar izlenmesini sağlar. Bu şablonla, takımlar bağlamı araştırmak için daha az zaman harcayarak önemli sorunları çözmeye daha fazla zaman ayırabilirler. Ayrıca, her rapor daha hızlı öğrenme ve gelecekte sorunların önlenmesi için aranabilir bir bilgi tabanının parçası olur. Ücretsiz şablonu edinin ClickUp BT Olay Raporu Şablonu ile kolayca düzenli ve verimli BT olay raporları oluşturun.

Ağ için AI'nın Modern Takımlar İçin Önemi

Ağ çöktüğünde işler durur ve en yetenekli mühendisleriniz bir sonraki adımı planlamak yerine sorunları gidermekle meşgul olur.

AI ağ yönetimi, bu süreci reaktif bir yaklaşımdan proaktif bir yaklaşıma dönüştürür.

Sorunların önüne geçmenize yardımcı olur, bu da daha fazla çalışma süresi, daha düşük işletim maliyetleri ve herkes için daha iyi bir deneyim anlamına gelir.

İşte AI destekli ağ akışlarının görselleştirilmesi

Ancak teknoloji tek başına yeterli değildir. İnsan faktörünü de yönetmeniz gerekir. Olay yönetimi ve ağ projelerini birleştirilmiş bir Çalışma Alanına taşıyarak, takımınıza yanıtlarını koordine etmek için tek bir doğru kaynak sunarsınız.

Bu dönüşüm size şunları sağlar:

Azalan kesinti süresi: Tahmin yetenekleri, kullanıcılar sorunları fark etmeden önce bunları yakalar.

Daha düşük işletim maliyetleri : Otomasyon, takımınızı yoran tekrarlayan görevleri üstlenir. Otomasyon, takımınızı yoran tekrarlayan görevleri üstlenir.

Daha iyi kullanıcı deneyimi: Optimize edilmiş yönlendirme ve içerik sunumu, daha hızlı ve daha güvenilir bağlantılar anlamına gelir.

Daha güçlü güvenlik duruşu: Gerçek zamanlı tehdit algılama ve yanıtlama, verilerinizi güvende tutar.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha yüksektir, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki, tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli ş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işin görünürlüğünü artırır ve AI geri kalanı hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

Ağ için AI Nasıl İşler?

AI ağının arkasındaki "nasıl" kısmı bir kara kutu gibi hissedilebilir. Bir ağ kendini düzeltmeyi nasıl "öğrenir"?

Temel mekanizmayı anlamadan, sonuçlara güvenmek veya sorun çıktığında yapılacakları bilmek zordur.

Süreç aslında oldukça mantıklıdır. Veri toplama ile başlar. Ağ cihazlarınız (yönlendiriciler, anahtarlar, güvenlik duvarları) sürekli olarak ağ telemetrisini oluşturur. Bu, neler olup bittiğini açıklayan günlükler, metrikler ve etkinlik verileri için kullanılan süslü bir terimdir.

AI ve makine öğrenimi modelleri daha sonra tüm bu verileri analiz ederek, bir insanın gözden kaçırabileceği kalıpları ve anomalileri bulur.

Süreç anlaşılır hale geldiğinde, teknik takımlarınızla çok daha yüksek verimlilikte konuşmalar yapabilirsiniz. Temel akış şu şekildedir:

Veri toplama: Ağ cihazları sürekli bir telemetri veri akışı üretir.

Analiz: Makine öğrenimi modelleri bu verileri işleyerek kalıpları belirler ve anomalileri tespit eder.

İçgörü oluşturma: AI, temel nedenleri belirler ve gelecekte ortaya çıkabilecek olası sorunları öngörür.

Eylem: Sistem otomasyon aracılığıyla bir yanıt tetikler veya bir kişinin incelemesi için bir öneri gönderir.

📖 Daha fazla bilgi: Olay Eskalasyon Yollarının Otomasyonu

Anahtar AI Ağ Teknolojileri ve Bileşenleri

"NLP", "SDN" ve "makine öğrenimi" gibi terimleri duyarsınız, ancak bunların bir ağda gerçekte ne yapılacağı her zaman net değildir. Bu da farklı çözümleri değerlendirmek veya teknik takımınızın önerilerini anlamak zorlaştırır.

Modern AI ağlarını destekleyen temel teknolojilere bir göz atalım. 🛠️

Makine öğrenimi ve tahmine dayalı analitik

Takımınız, aniden ortaya çıkan ve beklenmedik kesintilere neden olan ağ arızalarıyla sürekli olarak karşı karşıya kalıyor. Bu reaktif yaklaşım, her zaman bir şeyleri telafi etmeye çalışmak zorunda kalmanız anlamına gelir ve gelecekteki ihtiyaçlar için etkili bir planlama yapmanızı imkansız hale getirir.

Tahmine dayalı yapay zeka bu noktada öne çıkıyor. Makine öğrenimi (ML) algoritmaları, geçmiş ağ verilerinizden öğrenerek gelecekteki davranışları tahmin ederek bu sorunu çözüyor. Kapasite ihtiyaçlarını tahmin etme, donanım arızalarını öngörme ve ince kalıpları belirleyerek performansı optimize etme konusunda mükemmeldirler.

Ağ sorguları için doğal dil işleme

Bir sorun ortaya çıktığında, teknik bilgiye sahip olmayan takım üyeleriniz neler olup bittiğini bilemezler. Genellikle ağ gösterge panellerini sorgulamak için doğal dil işlemeyi kullanma seçeneğine sahip olmadıkları için, bir bilet oluşturup tamamen karanlıkta beklemek zorundadırlar.

Otomasyonlu ağ yönetim sistemleri

Takımınız, yeni cihazları manuel olarak yapılandırmak, politikaları güncellemek ve uyumluluğu sağlamak için sayısız saatler harcamaktadır. Bu tekrarlayan işler yavaştır, insan hatasına açıktır ve çalışanları daha stratejik projelerden uzaklaştırır.

Gerçeklik kontrolü? Kurumsal işletmelerin %64'ü ağ otomasyonu için kendi geliştirdikleri komut dosyalarına güveniyor ve bu takımların %61'i haftada altı saat veya daha fazla zamanı bu komut dosyalarının hata ayıklaması ve bakımına harcıyor. Bazen bu bir kısır döngü gibi görünüyor. 🫠

AI destekli güvenlik ve tehdit algılama

Ağ takımlarının %90'ı, önlenebilir yanlış yapılandırmalar nedeniyle uyumluluk denetimlerinde başarısız olmaktan endişe duymaktadır. Bilinen imzalarla çalışan geleneksel güvenlik araçları, daha önce görülmemiş yeni saldırılardan sizi koruyamaz ve kuruluşunuzu savunmasız bırakır.

📖 Daha fazla bilgi: Üretken AI ve Tahmine Dayalı AI: Aralarındaki Farklar ve Uygulamaları

AI Destekli Ağların Temel Yetenekleri

Teknolojiyi anlıyorsunuz, ancak somut sonuçları nelerdir?

Ağ iletişimi için yapay zekaya yatırım yapmanın gerçek iş sonuçlarıyla bağlantısını kuramazsanız, bu yatırımı haklı çıkarmak zor olabilir. Bu teknolojinin sunduğu pratik yeteneklere bir göz atalım.

Gerçek zamanlı trafik analizi ve anomali tespiti

Takımınız genellikle, bir kullanıcı yavaş çalışan bir uygulama veya kesilen bağlantı hakkında şikayette bulunduktan sonra ağ sorunlarını keşfeder. O zamana kadar verimlilik zaten düşmüştür ve BT ekibiniz sorunun temel nedenini bulmak için çabalarken kalır.

AI destekli ağlar, tüm ağ trafiğini sürekli ve gerçek zamanlı olarak izleyerek bu sorunu çözer. Sistem, "normal" durumun neye benzediğine dair bir temel oluşturur ve ardından herhangi bir sapmayı otomatik olarak işaretler. Bu sayede, performans darboğazlarını ve güvenlik sorunlarını ortaya çıktıkları anda yakalayabilirsiniz.

AI'nın algılayabileceği ve sizin bir olay raporunda belgeleyebileceğiniz anormallikler şunlardır:

Performans anormallikleri: Beklenmedik gecikme artışları, ani bant genişliği doygunluğu veya uygulama yavaşlamaları

Güvenlik anormallikleri: Olağandışı oturum açma kalıpları, hassas verilere erişim girişimleri veya kötü amaçlı yazılım belirtileri

Yapılandırma anormallikleri: Cihaz ayarlarında yetkisiz değişiklikler veya güvenlik politikalarının ihlali

ClickUp'ta yerleşik AI asistanı olan ClickUp Brain, birkaç dakika içinde olay raporları oluşturabilir veya derleyebilir ve takımlarınızın daha hızlı hareket etmesine yardımcı olabilir.

Kendi kendini onarma ve otomasyonla yapılan düzeltme

Bir ağ cihazı arızalandığında veya bağlantı kesildiğinde, manuel ve zaman alıcı bir acil durum prosedürü tetiklenir. Bir mühendis çağırılmalı, sorunu teşhis etmeli ve trafiği manuel olarak yeniden yönlendirmeli veya hizmeti geri yüklemelidir; tüm bunlar kullanıcılar beklerken yapılır.

Kendi kendini onaran ağlar, tüm bu süreci otomatikleştirir. İnsan müdahalesi olmadan birçok sorunu otomatik olarak algılayabilir ve düzeltebilir. Bu, kapalı döngü otomasyonu ile gerçekleştirilir: sistem bir sorunu algılar, nedenini teşhis eder ve trafiği yedekleme bağlantısına yönlendirmek gibi önceden tanımlanmış bir düzeltme işlemi gerçekleştirir. Manuel müdahaleyi azaltma felsefesi, ş Akışı otomasyonunu yönlendiren felsefeyle aynıdır ve takımınızı tekrarlayan düzeltme işlemlerinden kurtarır.

Öngörücü bakım ve kapasite planlama

Kapasite planlamanız verilere değil tahminlere dayanıyorsa, hemen yapay zekaya ihtiyacınız var. Trafik artışını, kullanım modellerini ve mevsimsel artışları izleyerek, performans düşmeden çok önce sistemlerin risk eşiklerine yaklaştığını bildirir.

Bu zamanında tetiklenen tetikleyiciler, takımların yapılandırmaları gözden geçirmelerini, yükleri yeniden dengelemelerini veya doğru zamanda yükseltme planlamalarını sağlar. Statik tahminler yerine, kapasite kararları canlı ağ davranışına dayalı olarak alınır. Bu da son dakika telaşlarının azalması ve daha güvenli, proaktif planlama anlamına gelir.

Ağ için AI Kullanım Örnekleri

AI ağ iletişiminin ardındaki kavramlar güçlüdür, ancak yine de biraz soyut görünebilirler.

İşte bu teknolojinin, proje yönetimi ekipleri, operasyon takımları ve diğer liderlerin her gün karşılaştıkları gerçek iş senaryolarına nasıl uygulandığına dair bazı somut örnekler.

Ağ performansı ve bağlantısını iyileştirme

Dağıtım takımınız, gecikmeli video görüşmelerinden ve bulut uygulamalarına yavaş erişimden sürekli şikayet ediyor. Zayıf bağlantı, verimliliği doğrudan etkiler ve özellikle takımınız bant genişliği için rekabet eden düzinelerce farklı aracı aynı anda kullanıyorsa, hayal kırıklığı yaratır.

AI ile optimize edilmiş yönlendirme, bu sorunu doğrudan ele alır. Trafik yollarını gerçek zamanlı olarak dinamik olarak analiz ederek verileriniz için en hızlı ve en güvenilir yolu bulur ve gecikmeyi azaltır. Ayrıca, kritik uygulamalar için trafiğe öncelik verebilir ve video konferanslarınızın ve temel iş uygulamalarınızın her zaman ihtiyaç duydukları bant genişliğini almasını sağlar.

Rutin ağ görevlerini otomasyonla otomatikleştirme

Yüksek vasıflı ağ mühendisleriniz günlerinin büyük bir bölümünü sıkıcı, tekrarlayan görevlerle geçiriyor. Yapılandırmaları manuel olarak yedekliyor, uyumluluk kontrolleri yapıyor ve raporlar oluşturuyorlar. Bu işler gerekli olsa da değeri düşük.

Otomasyonla gerçekleştirilebilen yaygın ağ görevleri şunlardır:

Yapılandırma yedeklemeleri: Manuel çaba gerektirmeden otomatik olarak planlanır ve doğrulanır.

Uyumluluk denetimleri: Politikaların her zaman uygulanmasını sağlamak için sürekli olarak çalıştırın.

Rapor oluşturma: Belirli bir programa göre performans özetleri oluşturun ve dağıtımını yapın

Kullanıcı sağlama: Kullanıcıların self servis portalı üzerinden erişim talep etmelerine ve almalarına izin verin.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdıklarını söylüyor. %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını tükettiğini belirtiyor. Bu, çalışma haftasının neredeyse yarısı (41%) stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (örneğin takip e-postaları 👀) ayrılmış demektir. ClickUp Super Agents, bu sıkıcı işleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Görev oluşturma, hatırlatıcılar, güncellemeler, toplantı notları, e-posta taslakları ve hatta uçtan uca ş akışlarının yönetimi gibi işlemleri düşünün! Tüm bunlar (ve daha fazlası) işiniz için her şeyi içeren uygulamanız ClickUp ile bir çırpıda otomasyonla otomatikleştirilebilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf sağlıyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

Dağıtılmış takımlar arasında güvenliki artırma

Güvenlik eskiden tek bir ağ çevresini korumak anlamına geliyordu. Artık ise ev Wi-Fi'si, bulut uygulamaları, kişisel cihazlar ve otomasyon sistemleri üzerinden her gün binlerce erişim kararını izlemek anlamına geliyor.

Her oturum açma, API çağrısı ve cihaz bağlantısı potansiyel bir risk oluşturur ve çoğu takım, bağlantısı kesik araçlar arasında bunları izlemekte zorlanır. Sinyaller dağınık olduğunda, şüpheli davranışlar geç fark edilir veya hiç fark edilmez.

AI, yalnızca izole etkinlikleri değil, ağdaki davranışları da izleyerek yardımcı olur. Kullanıcılar, cihazlar ve hizmetler için normal erişimin nasıl olduğunu öğrenir, ardından olağandışı oturum açma konumları, beklenmedik veri aktarımları veya anormal cihaz etkinliği gibi anormallikleri gerçek zamanlı olarak işaretler.

Statik kurallara bağlı kalmak yerine, takımlar, araçlar ve kullanım alışkanlıkları değiştikçe uyum sağlar. Bu sinyaller, güvenlik ekiplerine olaylar daha da büyümeden önce araştırma yapmaları için erken ve eyleme geçirilebilir uyarılar verir.

AI Ağ Çözümünde Aranması Gereken Özellikler

Araçları değerlendirmeye hazırsınız, ancak satıcıların pazarlama kampanyalarının arasında kayboluyorsunuz. Hangi kriterlerin gerçekten önemli olduğunu nasıl anlarsınız? En büyük hata, demoda harika görünen, ancak mevcut sistemlerinizle entegrasyonlar sağlayamadığı için sonuçta başka bir veri silosu oluşturan bir araç seçmektir.

En güçlü AI ağ aracı, takımınızın araç yelpazesini genişletmekten başka bir işe yaramazsa hiçbir işe yaramaz.

Bu nedenle entegrasyonlar dikkate alınması gereken en önemli faktördür. Mevcut iş akışı yönetim sisteminizle iletişim kurabilen bir çözüm isteyeceksiniz, böylece uyarılar ve içgörüler otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürülecektir.

Seçeneklerinizi karşılaştırmanıza yardımcı olacak pratik bir çerçeve:

Entegrasyon Güçlü API'ler, önceden oluşturulmuş konektörler ve kolay veri dışa aktarma seçenekleri Yeni veri silolarının oluşturulmasını önler ve içgörülerden eyleme geçilmesini sağlar Ölçeklenebilirlik Performans düşüşü olmadan cihaz ve trafikteki gelecekteki büyümeyi yönetme yeteneği Yatırımınızı geleceğe hazır hale getirir ve daha sonra araç değiştirmenize gerek kalmaz. Açıklanabilirlik AI'nın kararları ve önerileri için açık ve anlaşılır gerekçeler Takımınızla güven ilişkisi kurar ve sorunların giderilmesini kolaylaştırır Otomasyon derinliği Yüksek düzeyde yapılandırılabilir kurallar ve kapalı döngü düzeltme yetenekleri Zaman tasarrufunu en üst düzeye çıkarır ve mühendislerinizi stratejik işler için ücretsiz bırakır Güvenlik Endüstri standardı uyumluluk sertifikaları ve şeffaf veri işleme politikaları Hassas ağ verilerinizi korur ve yasal gereklilikleri yerine getirmenizi sağlar

📖 Daha fazla bilgi: İş yerinde olay raporu nasıl yazılır?

ClickUp, AI Destekli İş Akışlarını Nasıl Destekliyor?

Güçlü bir AI ağ aracına yatırım yaptınız. Ancak şimdi takımınız yeni uyarıların selinde boğuluyor ve bunu uygulamaya koyma projesi, kağıtlar, e-postalar ve bağlantısız sohbet konularından oluşan kaotik bir karmaşa haline geldi.

Teknik bir sorunu çözdünüz, ancak yanlışlıkla insan koordinasyonunda bir kabusa yol açtınız.

İşte burada birleştirilmiş AI Çalışma Alanı çok önemli hale gelir. ClickUp, AI ağ oluşturma girişimlerinizin insani yönünün, kuruluşunuzun diğer işleriyle bir araya geldiği platformdur.

Görevlerinizi, belgelerinizi ve takım iletişiminizi tek bir yerde bağlantı kurarak bağlam dağınıklığını ortadan kaldırır. Ağ takımınız için sorunsuz bir ş Akışı oluşturmanın yolu:

Sorunları ve talepleri yapılandırılmış bir şekilde yakalayın

ClickUp görevleri ile ağ sorunlarının her ayrıntısını belgelendirin

Her ağ sorunu bir yerden başlar. Bir izleme uyarısı, bir kullanıcı raporu, bir kapasite uyarısı veya bir güvenlik sorunu. Bunlar e-posta, sohbet veya geçici biletler yoluyla geldiğinde, önemli ayrıntılar genellikle hemen kaybolur.

Yapılandırılmış bir alım süreci bu sorunu çözer. Talepler, başlangıçtan itibaren doğru bağlamda kaydedilir: neyin etkilendiği, aciliyet, ortam ve bunu kimin bildirdiği. Her talep, kritik bağlamı sağlayan Özel Alanlar ve Özel Durumlar tarafından desteklenen, net sahiplik ve görünürlük ile izlenebilir bir iş birimi haline gelir.

ClickUp ile Formlar ve E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Görevlerine doğrudan beslenecek şekilde yapılandırılabilir ve takımlara katı ITSM araçlarını kullanmaya zorlamadan hafif bir bilet sistemi oluşturulabilir. Bunun avantajı açıktır: daha az takip, daha temiz devirler ve başından itibaren her sorunun güvenilir bir kaydı.

Uygulamada bu şöyle görünür:

İzleme uyarısı: Otomatik bir uyarı, öncelik derecesi, etkilenen hizmet ve zaman damgası önceden doldurulmuş bir görev oluşturan ClickUp formu gönderir.

Kullanıcı tarafından bildirilen sorun: Basit bir form veya e-posta ile semptomlar, konum ve aciliyet bilgileri karşılıklı iletişim kurmaya gerek kalmadan kaydedilir.

Kapasite uyarısı: Tekrarlayan eşik ihlalleri, daha sonra acil bir durum haline gelmek yerine, inceleme için etiketlenmiş bir görev olarak kaydedilir.

Güvenlik endişesi: İşaretlenen bir erişim etkinliki, denetim bağlamı eklenmiş olarak doğru takıma yönlendirilen bir görev oluşturur.

Tekrarlayan işleri otomatik olarak sıralayın, yönlendirin ve azaltın

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevler artık geçmişte kaldı

Bir talep oluştuğunda hız önem kazanır. Birisi önceliği belirlemeli, doğru sorumluyu atamalı ve insan yargısına ihtiyaç duymayan rutin adımları gerçekleştirmelidir.

Otomasyonun faydası burada ortaya çıkıyor. ClickUp Otomasyonları, koşullara göre görevler atayabilir, öncelikler belirleyebilir, paydaşları bilgilendirebilir veya sorunları üst düzeye taşıyabilir. Kurallar, öngörülebilir kararları yönetir. Tekrarlayan eylemler otomatik olarak gerçekleşir. İnsan çaba, gerçekten gerekli olan işler için ayrılır.

ClickUp Super Agents, talepleri sıralamaya, güncellemeleri oluşturmaya, takipleri yönetmeye ve tekrarlanabilir ş akışlarını uçtan uca yürütmeye yardımcı olarak bir adım daha ileri gider. Sonuç olarak, daha hızlı yanıt süreleri ve çok daha az koordinasyon yükü elde edilir.

Bu, özel ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir otomasyon sistemidir. İşte örnek bir ş akışı:

Düşük önem dereceli olaylar: Önceden tanımlanmış adımlarla otomatik olarak atanır, kaydedilir ve çözülür.

Yüksek öncelikli kesintiler: Anında üst düzeye taşınır, sahipleri atanır, paydaşlar bilgilendirilir

Bilinen sorun türleri: Çözüm kontrol listeleriyle otomatik olarak etiketlenen veya bağlantılı çalışma kitaplarıyla otomatik olarak etiketlenen görevler

Rutin talepler: ClickUp Süper Ajanları, insan müdahalesi olmadan güncellemeler oluşturur, biletleri kapatır veya takip işlemlerini tetikler.

Örüntüleri, eğilimleri ve erken uyarı sinyallerini izleyin

Tek tek olaylar önemlidir, ancak kalıplar daha da önemlidir. Tekrarlanan yavaşlamalar, mevsimsel artışlar ve tekrarlayan yapılandırma sorunları. Veriler biletler ve araçlar arasında dağınık olduğunda bunları gözden kaçırmak kolaydır.

Etkili takımlar düzenli olarak genel bir bakış açısı sergilerler. Gerçekte neler olup bittiğini ve bundan sonra neler olabileceğini anlamak için olayları, zaman çizelgelerini ve iş yüklerini incelerler.

ClickUp Brain, takımların görevler, olaylar ve geçmiş verilerdeki etkinlikleri özetlemesine yardımcı olur. Tekrarlayan temaları ortaya çıkarabilir, hacimdeki artışları vurgulayabilir ve manuel analiz yapmadan hızlı açıklamalar oluşturabilir.

ClickUp gösterge panelleri ile anında AI özetleri ve güncellemeler alın

ClickUp Gösterge Panellerindeki AI Kartları, bu bilgileri görünür kılar, böylece takımlar her yeni uyarıya körü körüne tepki vermezler. Bu, aşağıdaki senaryoları ele almaya yardımcı olur:

Tekrarlayan yavaşlamalar: ClickUp Brain, aynı hizmetle bağlantılı tekrarlanan olayları ortaya çıkarır.

Mevsimsel trafik artışları: AI özetleri, öngörülebilir kapasite baskısı dönemlerini vurgular.

Takım aşırı yükü: Gösterge panelleri, tükenmişlik ortaya çıkmadan önce artan olay hacmini gösterir.

Olay sonrası inceleme: AI Kartları, sadece bugün değil, haftalar veya aylar boyunca olan biteni özetler.

📖 Daha fazla bilgi: Verimliliği ve İnovasyonu Artıran En İyi 10 AI Aracı

İşin gerçekte yapıldığı yerde işbirliği yapın ve bilgiyi koruyun

Bir olay çözüldükten sonra iş bitmez.

Aynı sorunun altı hafta sonra tekrar yaşanmaması için kararların belgelenmesi, çalışma kitaplarının güncellenmesi ve derslerin çıkarılması gerekir. Ancak belgeleme ve tartışma ayrı araçlarda yapıldığında, bu kritik bilgi toplama süreci hızla bozulur.

ClickUp Belge ve ClickUp Sohbet, işbirliğini doğrudan işin kendisiyle bağlantılı tutar. Çalışma kitapları, olay sonrası incelemeler ve mimari notlar, referans verdikleri görevler ve olaylarla bağlantılı kalır. Zamanla, bu, ağın nasıl çalıştığını gerçekten yansıtan canlı bir bilgi tabanı oluşturur.

Ağ işlemleri ile daha geniş organizasyonel bağlam arasında tek bir bağlantı noktası oluşturarak, izleme araçları, bilet sistemleri ve proje yönetimi platformları arasında sonsuz bir döngü içinde geçiş yapmaktan nihayet kurtulabilirsiniz. Sonuç şöyle görünür:

Olay çözümü: Kararlar ve düzeltmeler doğrudan görev üzerinde belgelenir.

Postmortemler: ClickUp belgeleri, ne olduğunu, neden olduğunu ve bundan sonra ne gibi değişiklikler olacağını kaydeder.

Runbook güncellemeleri: Prosedürler, görevlerle birlikte gelişir ve gerçek olayları tam bağlamıyla gösterir.

Devam eden tartışma: ClickUp Sohbet, konuşmaları iş ile bağlantılı tutar, konu başlıklarında kaybolmaz.

Doğru yaklaşım, akıllı ağ yönetimini, takımınızın hiçbir şeyi kaçırmadan içgörüler üzerine harekete geçebileceği birleşik bir Çalışma Alanı ile birleştirir.

Ağ için AI'da Ortaya Çıkan Trendler

Temel bilgileri öğrendiniz, peki bu teknoloji nereye gidiyor? Akıllı, geleceğe dönük kararlar almak için ağ iletişiminin geleceğini şekillendiren trendleri anlamanız gerekir. Gelişmelerden bir adım önde olmak, bir yıl sonra eskimiş olacak bir çözüme yatırım yapmaktan kaçınmanıza yardımcı olur. 👀

En büyük trend, minimum insan müdahalesi gerektiren tamamen otonom ağlara doğru geçiş. BT liderlerinin %60'ı, önümüzdeki iki yıl içinde tüm alanlarda yapay zeka destekli öngörücü ağ otomasyonunun kullanılmasını bekliyor.

Ayrıca, yapay zekanın uç bilgi işlem ve 5G ile birleşmesini de görüyoruz. Bu birleşme, zekayı verilerin oluşturulduğu yere daha da yaklaştırarak daha hızlı yanıtlar verilmesini sağlıyor.

İşte dikkat edilmesi gereken anahtar trendler:

Otonom işlemler: Kendi kendini yapılandırabilen, optimize edebilen ve onarabilen ağlar

AI tabanlı platformlar: Eklenti olarak değil, temelden AI'yı temel alarak tasarlanmış çözümler

Edge AI: Her şeyi merkezi bir buluta geri göndermek yerine, verileri ağ kenarında işleme ve karar verme

Üretken AI asistanları: Mühendislerin ağları konuşma şeklinde tasarlama, yönetme ve sorunlarını giderme konusunda yardımcı olan doğal dil arayüzleri Mühendislerin ağları konuşma şeklinde tasarlama, yönetme ve sorunlarını giderme konusunda yardımcı olan doğal dil arayüzleri

AI her iş fonksiyonunun temel bir parçası haline geldikçe, ağ altyapınız ve takımınızın çalışma alanı da birlikte gelişmelidir. Giderek karmaşıklaşan bu girişimleri koordine etmek için, her şeyi bir araya getiren birleştirilmiş bir Çalışma Alanına ihtiyacınız olacaktır.

ClickUp ile Ağınızın Bağlantısını Koruyun

Uygulama, çoğu ağ akışının bozulduğu noktadır.

Uyarılar tek bir araçta toplanır. Olaylar başka bir araçta izlenir. Bilgi, biletler, sohbetler ve eski belgeler arasında dağınık hale gelir. Sonuç, aynı eski insan kaynaklı darboğazlarla birlikte daha akıllı bir ağdır.

ClickUp bu boşluğu doldurur. Birleştirilmiş bir çalışma alanı olarak, ağ ekiplerine AI destekli sinyalleri yapılandırılmış eylemlere dönüştürmek için tek bir yer sağlar. Olaylar, sahipleri ve zaman çizelgeleri olan görevlere dönüşür. Çalışma kitapları ve otopsi raporları, destekledikleri çalışmalarla birlikte bulunur. Otomasyon, devralmaları yönetirken, ClickUp Brain ekiplerinin bağlamı kaybetmeden özetleme, önceliklendirme ve uyum içinde kalma konusunda yardımcı olur.

Ağ zekası ve takım iş akışları aynı sistemde yer aldığında, AI artık izlediğiniz bir katman olmaktan çıkar ve işi yürütmek için gerçekten kullandığınız bir şey haline gelir.

ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve AI destekli ş akışlarının ağ girişimlerinizi diğer işlerinizle nasıl bağlantı kurabildiğini görün.

Ağ için AI Hakkında Sık Sorulan Sorular

Ağ iletişimi için yapay zeka, yönlendiriciler ve trafik gibi teknik altyapıyı yönetmeye odaklanırken, yapay zeka destekli ş Akışı otomasyonu iş süreçlerini ve takım işbirliğini yönetir. Her ikisi de benzer ilkeleri kullanır, ancak bunları farklı alanlara uygular: biri makineler için, diğeri insanlar için.

Modern AI ağ araçları, derin teknik bilgi gerektirmeyen kullanıcı dostu gösterge panelleri ve doğal dil arayüzleri sunar. Proje takımları ayrıca ağ uyarılarını doğrudan ClickUp gibi bir ş Akışı aracına entegre ederek, ağ konsoluna dokunmadan sorunları izleyebilir ve yanıtlayabilir.

Manuel yönetim reaktif bir yaklaşımdır; sorunlar ortaya çıktıktan sonra düzeltilir. AI ağ yönetimi ise proaktif bir yaklaşımdır; sorunlar kullanıcılara etki etmeden önce bunları öngörür ve önler, ayrıca insanların ulaşamayacağı bir ölçek ve hızda çalışır.

Kesinlikle. AI ağ iletişimi, özellikle büyük, özel bir BT personeli olmayan tüm boyutlardaki takımlara fayda sağlar. Modern bulut tabanlı çözümler, donanıma büyük bir ön yatırım gerektirmeden bu güçlü özellikleri erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirmiştir.