Claude Opus ve Sonnet: Doğru AI Modelini Seçme

"Matris" filmini hatırlarsanız, bu "kırmızı hap mı mavi hap mı" anıdır, ancak seçim, iş başladığında çok farklı davranan iki Claude modeli arasındadır.

AI muhtemelen zaten ş akışınızın bir parçasıdır. En son Stack Overflow Geliştirici Anketi'nde, ankete katılanların %84'ü geliştirme süreçlerinde AI araçlarını kullandıklarını veya kullanmayı planladıklarını belirtmiştir. Ancak zor olan kısım, iş için doğru modeli seçmektir.

Dolayısıyla, Claude Opus ile Sonnet arasında seçim yapmak, daha çok heyecan değil, uygunlukla ilgilidir. Uzun gereksinimler ve çok adımlı hata ayıklama ile mi uğraşıyorsunuz? Yoksa hız ve maliyetin çıktı kalitesi kadar önemli olduğu yüksek hacimli kodlama görevlerini mi yerine getiriyorsunuz?

Bu blogda, Claude Opus ve Claude Sonnet'in akıl yürütme, kod üretimi ve bağlam penceresi dengeleri açısından nerede farklılık gösterdiğini göreceksiniz. Ayrıca, görev karmaşıklığı ve takım ş Akışı'na dayalı basit kurallar da öğreneceksiniz.

Claude Opus ve Sonnet Bir Bakışta

Akıl yürütme derinliği, kod üretimi ve uzun bağlamlı ş akışları söz konusu olduğunda, Claude Opus ve Claude Sonnet'in karşılaştırması şu şekildedir:

Özellik Claude Opus (4. 5) Claude Sonnet (4. 5) ClickUp Brain + Codegen (Bonus) Akıl yürütme ve karmaşık görevler Gelişmiş mantık ve tutarlılığın en önemli olduğu, yüksek riskli kararlar için tasarlanmıştır. Hız ve istikrarlı kalitenin önemli olduğu günlük akıl yürütme görevlerinde güçlüdür. Canlı iş bağlamında en uygun modelleri (Claude dahil) kullanır, böylece akıl yürütme gerçek görevlere, özelliklere ve zaman çizelgelerine dayandırılır. Gelişmiş kodlama ve kod üretimi Karmaşık kodlama, çoklu dosya yeniden düzenleme ve daha az inceleme döngüsüyle zorlu hata ayıklama için en uygun seçenek Küçük özellikler, düzeltmeler ve dokümantasyon taslakları gibi hızlı ilerleyen kodlama görevleri için idealdir. İzlenen görevlerden ve özelliklerden doğrudan kod üretir, böylece uygulama teslimat, incelemeler ve sahiplik ile bağlantılı kalır. Araç kullanımı ve uzun süreli ajanlar Uzun ajan çalıştırmalarında araç çağırma hatalarını azaltmak için tasarlanmıştır. Talimatları takip etme ve hata düzeltme için optimize edilmiştir Çalışma Alanı içinde çalışan yerel aracılar, kırılgan araç zincirleri olmadan güncellemeleri, devirleri ve ş akışı değişikliklerini tetikler. Bağlam penceresi ve uzun bağlam işi Büyük gereksinimleri, günlükleri ve kararları görünümde bulundururken güçlüdür. Sık sık büyük bağlamlı ş akışları için daha pratik Bağlam bir komut değildir. Brain ve Codegen ön tanımlı olarak görevleri, belgeleri, yorumları, geçmişi ve bağımlılıkları görür. Maliyet ve yüksek hacimli kullanım Doğruluğun maliyetten daha önemli olduğu durumlarda daha ağır seçenek Yüksek hacimli günlük işler için daha uygun maliyetli Görevleri doğru modele yönlendirerek maliyeti optimize ederken, yeniden çalışma ve koordinasyon maliyetlerini azaltır. En uygun "Neredeyse doğru" olanın pahalı olduğu karmaşık mantık işlemlerini yöneten mühendislik liderleri Günlük işler için hızlı ve dengeli bir model isteyen takımlar Tek bir sistemde düşünme → uygulama → izleme sürecine ihtiyaç duyan takımlar, sadece daha iyi cevaplara değil.

Claude Opus nedir?

Claude Opus, Anthropic'in Claude LineUp'ındaki en gelişmiş seçenektir ve takımınızın "neredeyse doğru" olanı kabul edemeyeceği işler için tasarlanmıştır. Tasarım incelemesi, müşteri şikayetleri veya üretim kazası sonrası analizlerinde geçerli cevaplara ihtiyaç duyduğunuzda tercih edebileceğiniz bir modeldir.

Claude'un modellerini üretim işleri için değerlendiriyorsanız, Opus LineUp'taki "derinlemesine" seçenek.

Mevcut Opus serisinde, Claude Opus 4. 5 en son modeldir. Claude Opus 4. 1 ve Claude Opus 4 ise, belgelerde ve dağıtımlarda hala referans olarak görebileceğiniz önceki modellerdir. Claude Opus 4. 5, karmaşık görevlerde gelişmiş akıl yürütme gerektirdiğinde en uygun seçenektir.

Dağınık gereksinimleri net bir plana dönüştürmek, gizli bağımlılıkları erken tespit etmek ve mühendislik çalışmaları başlamadan önce gidip gelmeleri azaltmak dahil her şeyi halleder.

Tüm sürümlerde, Claude Opus, iş birçok dosyayı veya uzun bir spesifikasyonu kapsadığında en güçlüdür. Daha büyük bir bağlam penceresi, standartları, sınır durumları ve önceki kararları görünümde bulundurmanıza yardımcı olur, böylece kod üretimi tutarlı kalır, kod incelemeleri daha temiz olur ve yeniden çalışma ihtiyacı azalır.

Claude Opus 4. 5 özellikleri

Claude Opus, "yeterince iyi" olanın daha sonra ekstra döngüler yaratacağı anlar için geliştirilmiştir. Bu özellikler, karmaşık görevleri ve gelişmiş kodlamayı ele alırken en önemli hale gelir.

Bu araç, takımınızın boşlukları daha erken fark etmesine, daha az düzeltme yapmasına ve daha güvenle teslimat yapmasına yardımcı olan çok adımlı akıl yürütmeyi destekler. Pratik getirisi, kod incelemelerinden sonra daha az yeniden çalışma, QA'da daha az geç sürpriz ve yazılım mühendisliği takımları arasında daha sorunsuz geçişlerdir.

Özellik #1: Daha hızlı cevaplar veya daha derin düşünme için çaba kontrolü

Claude Opus 4. 5, uyguladığı "düşünme çabasını" kontrol etmenizi sağlar, böylece görev sırasında AI modellerini değiştirmeden hız ile derinlik arasında seçim yapabilirsiniz. Bu, görev karmaşıklığının hızlı kontroller ile daha derinlemesine analiz gerektiren karmaşık görevler arasında değişkenlik gösterdiği durumlarda kullanışlıdır.

Teknik liderler için bu, gecikmeyi ve maliyet etkinliğini yönetmeye yardımcı olurken, ihtiyaç duyduğunuzda gelişmiş akıl yürütme yeteneğinden yararlanmanızı sağlar. Rutin işlerinizi sürdürürken, doğruluğun önemli olduğu çok adımlı problemler için modeli devreye sokabilirsiniz.

📌 Örnek: Bir mühendislik yöneticisi, hata raporlarını daha az çaba harcayarak sınıflandırır ve küçük farklılıkları hızlı bir şekilde inceler. Üretimde bir sorun, günlükler, son dağıtımlar ve yapılandırma değişiklikleri arasında sürekli akıl yürütme gerektirdiğinde, ileri geri gidip gelmeyi azaltmak ve kök nedenin yazılmasını hızlandırmak için çabayı artırır.

Özellik #2: SWE-bench Verified'da daha güçlü gerçek dünya kodlama performansı

Claude Opus 4. 5, gerçek dünya yazılım mühendisliği testlerinde en son teknoloji olarak pozisyonlandırılmıştır, bu da "güzel öneri" ile "birleştirilmiş PR" arasındaki farktır. Takımınızın oyuncak örnekler değil, üretim modelleri için güvenilir kod üretimi gerektiğinde yardımcı olur.

Mühendislik yöneticileri için bu, daha az inceleme döngüsü ve aynı kısıtlamaları farklı konular arasında yeniden açıklamak için harcanan zamanın azalması anlamına gelir. Ayrıca, model değişiklikleri dosyalar arasında tutarlı tutma olasılığı daha yüksek olduğundan, geçişler ve yeniden yapılandırmalar gibi gelişmiş kodlama işlerinin gerçekleştirilmesi de daha kolay hale gelir.

📌 Örnek: Bir teknoloji lideri, başarısız bir entegrasyon testi, son fark ve beklenen davranışı Claude Opus 4. 5'e ekler. Beş "olası" düzeltme üretmek yerine, net bir gerekçeyle daha küçük bir hedefli düzenleme seti önerir, böylece takım deneme yanılma sürecine daha az zaman harcayarak çözümü doğrulamaya daha fazla zaman ayırır.

Özellik #3: Uzun süre çalışan ajanlarda daha az araç çağırma hata

Claude Opus 4. 5, modelin sadece fikir önermekle kalmayıp araçlar da kullanması gereken uzun süreli ajan ş akışları için tasarlanmıştır. Takımınız, sürekli insan gözetimi olmadan testler çalıştırmak, dosyaları düzenlemek ve PR'leri açmak için Claude Code veya herhangi bir kodlama ajanı kullanıyorsa bu önemlidir.

Erken testlerde Anthropic, araç çağırma hatalarının %50 ila %75 daha az olduğunu ve daha az derleme veya lint hata olduğunu bildiriyor. Bu, gerçek mühendislik zamanından tasarruf sağlayabilir, çünkü daha az başarısız çalıştırma, daha az yeniden deneme, daha az bozuk boru hattı ve derin iş sırasında daha az kesinti anlamına gelir.

📌 Örnek: Bir teknoloji lideri, bir repoyu çekmek, güvenlik yamasını uygulamak, testleri çalıştırmak ve PR'yi göndermek için otomasyonlu bir ş akışı kurar. Araç çağırma hataları azaldıkça, bu PR'lerin daha fazlası incelemeye hazır olarak görünür.

Claude Opus 4. 5 fiyatlandırma

Girdi: 5 $/MTok

Çıktı: 25 $/MTok

Hızlı önbellekleme (Yazma): 6,25 $/MTok

Hızlı önbellekleme (Okuma): 0,50 $/MTok

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp BrainGPT, ClickUp'ın bağımsız masaüstü uygulaması (+ tarayıcı uzantısı) ile bir "model karar günlüğü" çalıştırın. Claude Opus ile Sonnet'i karşılaştırıyorsanız, tartışmayı sonlandırmanın en hızlı yolu karşılaştırmayı tekrarlanabilir hale getirmektir. ClickUp BrainGPT'yi kullanarak her testi tutarlı bir biçimde kaydedin, ardından daha sonra mini bir iç benchmark gibi sorgulayın: Talk to Text ile hızlı bir şekilde komut istemini test edin, böylece sprintin ortasında bağlamı kaybetmezsiniz.

ClickUp BrainGPT'ye "Bu hafta kod incelemelerinde hangi model daha az düzeltme yaptı?" veya "Sonnet çok adımlı problemlerde nerede başarısız oldu?" gibi sorular sorun.

Görev türü, repo veya olay bazında geçmiş girişleri arayarak, aynı deneyleri tekrar yapmadan benzer vakaları bulabilirsiniz.

ClickUp BrainGPT içinde modelleri değiştirin; karmaşık görevlerde gelişmiş akıl yürütme için Claude'u, yapılandırılmış taslak oluşturma için GPT-4'ü ve ikinci bir görüşe ihtiyaç duyduğunuzda hızlı çapraz kontroller için Gemini'yi kullanın.

Claude Sonnet nedir?

Claude Sonnet, Anthropic'in Claude LineUp'ındaki dengeli modeldir ve her komut için "en üst düzey" maliyetler ödemeden günlük görevlerde güçlü sonuçlara ihtiyaç duyan takımlar için geliştirilmiştir. Yüksek hacimli görevlerde hız, istikrarlı kalite ve öngörülebilir maliyet etkinliği istediğinizde pratik bir seçimdir.

Sonnet serisinde, Claude Sonnet 4. 5 en yeni modeldir, önceki model ise Claude Sonnet 4'tür; bu modeli araçlarda ve belgelerde hala görebilirsiniz. Sonnet 4. 5, işinizde mantık görevleri ve hızlı yinelemeler bir arada olduğunda iyi sonuç verir; en iyi model, takımınızın tutarlı bir şekilde kullanacağı modeldir.

Yazılım mühendisliği takımları, Sonnet'i genellikle tekrarlayan ve zamana duyarlı görevler için ideal model olarak görürler. Takımınız, teknik özelliklerin ve sürüm notlarının taslağını hazırlamak için Sonnet'i kullanıyorsa, teknik yazım için kanıtlanmış yapay zeka araçlarıyla birlikte kullanarak çıktıların tutarlılığını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, masrafları kontrol altında tutarken küçük özellikleri uygulamak, testleri düzeltmek ve belgeleri taslak haline getirmek gibi gelişmiş kod desteği için de kullanabilirsiniz.

Claude Sonnet 4. 5 özellikleri

Claude Sonnet, maliyet veya hız konusunda tereddüt etmeden tüm gün boyunca kullanabilecekleri tek bir modele ihtiyaç duyan takımlar için geliştirilmiştir. Bu özellikler, yüksek hacimli ş Akışlarında kodlama görevleri, akıl yürütme görevleri ve araç kullanımı arasında denge kurarken en önemli faktörlerdir.

Özellik #1: Daha güçlü talimat izleme ve hata düzeltme özelliğine sahip uzun süreli ajanlar

Claude Sonnet 4. 5, talimatlarda "takılmadan" hareket etmeye devam etmesi gereken uzun süreli ajanlar için geliştirilmiştir. Bu, ürün ve mühendislik takımlarının manuel müdahaleleri azaltarak tekrarlanan ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Anthropic, müşteri ile yüz yüze çalışan temsilciler ve karmaşık AI ş Akışları için daha güçlü talimat izleme, daha akıllı araç seçimi ve daha iyi hata düzeltme özelliklerini öne çıkarıyor. Bu, iş birden fazla aracı kapsadığında daha az kesinti, daha az yeniden deneme ve daha temiz aktarımlar anlamına geliyor.

📌 Örnek: Bir destek ekibi, biletleri sınıflandırmak için bir ajan kullanır. Talebi alır, bilinen sorunları kontrol eder, bir cevap taslağı hazırlar ve gerektiğinde bir hata açar. Model talimatları daha güvenilir bir şekilde izlediğinde, ekip ajanın çıktısını temizlemek için daha az zaman harcar.

🤔Biliyor muydunuz: Anthropic, Claude Sonnet 4.5'in gerçek dünyadaki yazılım mühendisliği kodlama yeteneğini ölçmek için tasarlanmış bir benchmark olan SWE-bench Verified'da en gelişmiş teknoloji olduğunu belirtiyor.

Özellik #2: Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün tamamını kapsayan kod üretimi

Claude Sonnet, "fonksiyon yazma"nın ötesine geçen kod üretimi için tasarlanmıştır. Planlamadan uygulamaya ve düzeltmelere geçmenize yardımcı olabilir, bu da sıkı inceleme döngüleri olan bir sprintte kodlama görevlerini ilerletirken yararlıdır.

Bu araç, daha uzun çıktılar destekleyerek daha zengin planlar taslak haline getirilmesini, çoklu dosya değişikliklerinin yönetilmesini ve tek bir geçişte daha eksiksiz uygulamalar sunulmasını sağlar. Bu, modelin yeniden yapılandırma işleminin ortasında durması veya önceki kısıtlamaları unutması durumunda genellikle görülen ileri geri hareketleri azaltır.

📌 Örnek: Bir teknoloji lideri, özellik özetini ve mevcut modül yapısını paylaşır. Sonnet, adım adım bir plan hazırlar, temel kodu oluşturur ve güncellenmesi gereken testleri önerir, böylece takım kısmi çıktıları bir araya getirmek için daha az zaman harcar.

📮 ClickUp Insight: ClickUp 'ın AI olgunluk anketi, insanların %33'ünün yeni araçlara direnç gösterdiğini ve sadece %19'unun AI'yı hızlı bir şekilde benimsediğini ve ölçeklendirdiğini ortaya koydu. Her yeni özellik başka bir uygulama, başka bir oturum açma veya öğrenilmesi gereken başka bir ş Akışı şeklinde geldiğinde, takımlar neredeyse anında araç yorgunluğuna maruz kalır. ClickUp Brain, takımların halihazırda planlama, izleme ve iletişim faaliyetlerini yürüttüğü birleşik, bütünleşik bir çalışma alanında yer alarak bu boşluğu doldurur. Birden fazla yapay zeka modeli, görüntü oluşturma, kodlama desteği, derin web arama, anlık özetler ve gelişmiş mantık yürütme özelliklerini, işlerin halihazırda yürütüldüğü yere getirir.

Özellik #3: Gerçek iş akışları için tarayıcı ve bilgisayar kullanımı

Medium aracılığıyla

Claude Sonnet 4. 5, sadece sohbet tarzı istekleri değil, tarayıcı ve bilgisayar kullanım görevlerini de gerçekleştirebilir. Bu, takımınızın modeli araçlar arasında işi gerçekten ilerletmek için ihtiyaç duyduğunda yardımcı olur. Bu tür görevler, satıcı sayfasını kontrol etmek, ayrıntıları bir belgeye aktarmak veya adım adım ş akışını tamamlamak gibi olabilir.

Bu süreç, kopyala-yapıştır gibi yoğun iş yükünü azalttığı için ürün ve mühendislik takımları için yararlıdır. Tekrarlanan süreçleri modele devrederek, insanların karar verme süreçlerine odaklanmalarını sağlayabilirsiniz.

📌 Örnek: Bir startup CTO'su, Sonnet'ten üç tedarikçiden fiyatlandırma ve uyumluluk ayrıntılarını toplaması, bulguları bir karşılaştırma tablosuna aktarması ve kısa bir öneri taslağı hazırlamasını ister. Bir saat boyunca sekmeler arasında geçiş yapmak yerine, özeti inceleyip kararlarını verirler.

Claude Sonnet 4. 5 fiyatlandırma

Giriş Komutları ≤ 200K belirteç: 3 $/MTok

Giriş Komutları > 200K belirteç: 6 $/MTok

Çıktı Komutları ≤ 200K belirteç: 15 $/MTok

Çıktı İstemleri > 200K belirteç: 22,50 $/MTok

Hızlı önbellekleme ≤ 200K belirteç (Yazma): 3,75 $/MTok

Hızlı önbellekleme ≤ 200K belirteç (Okuma): 0,30 $/MTok

Hızlı önbellekleme > 200K belirteç (Yazma): 7,50 $/MTok

200.000'den fazla belirteç önbellekleme (Okuma): 0,60 $/MTok

Claude Opus ve Claude Sonnet: Özelliklerin Karşılaştırması

Claude Opus ve Claude Sonnet'in ne için geliştirildiğini gördünüz. Şimdi, araç kullanımı, kodlama hızı ve akıl yürütme derinliği gibi yazılım takımlarının sonuçlarını gerçekten değiştiren özellikleri karşılaştıralım.

Yazılım geliştirmede yapay zekayı nasıl kullanacağınızı hala araştırıyorsanız, bu karşılaştırma her ş akışı için doğru modeli seçmenize yardımcı olacaktır.

Özellik #1: Araç kullanımı ve uzun süre çalışan ajanlar

Opus, bir ajanın çalışması sessizce başarısız olamayacağı durumlarda daha güvenli bir seçimdir. Opus 4. 5, "çaba" kontrolü ekler, böylece doğruluk önemli olduğunda karmaşık ş akışları için daha fazla hesaplama gücü harcayabilirsiniz.

Sonnet, ajanları gün boyu daha az kesinti ile çalıştırmak için tasarlanmıştır. Sonnet 4. 5, talimatları takip etme, araç seçimi ve hata düzeltme özelliklerine odaklanarak takımların manuel temizlik işlerini azaltarak tekrarlanan ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

🏆 Kazanan: Claude Sonnet, özellikle her çalıştırmada üst düzey harcamalar yapmadan güvenilir bir araç kullanmanız gerektiğinde, çoğu günlük ajan akışı için idealdir.

Özellik #2: Gelişmiş kodlama ve kod oluşturma kalitesi

Claude Opus, kodlama görevi karmaşık olduğunda tercih edilen modeldir. Çoklu dosya yeniden yapılandırmaları, kırılgan testler veya tek bir yanlış varsayımın sizi döngüye soktuğu hata ayıklama işlemlerini düşünün. Claude Opus 4. 5, değişiklik riskli olduğunda daha derin akıl yürütme yapmanızı sağlar.

Claude Sonnet, hız ve tutarlılık gerektiren günlük kodlama görevleri için çok uygundur. Claude Sonnet 4. 5, daha küçük özellikler uygularken, yardımcı programlar yazarken, belgeler hazırlarken veya düzeltmeleri yinelerken iyi sonuçlar verir.

Aynı zamanda, tekrarlanan işler için uygun maliyetli bir modeldir. AI kod araçlarına güvenen takımlar, hızlı yinelemeler için genellikle Sonnet'i, daha yüksek riskli değişiklikler için ise Opus'u kullanır.

🏆 Kazanan: Claude Opus, doğruluğun hızdan daha önemli olduğu ve kod incelemelerinde daha az sürprizle karşılaşmak istediğiniz, gelişmiş kodlama ve daha yüksek riskli kod üretimi için.

Özellik #3: Bağlam penceresi ve uzun bağlam ş akışları

Claude Opus

Claude Opus, modelin çok sayıda bağlamı görünümde tuttuğu derinlik öncelikli işler için tasarlanmıştır. Bu, tüm sistemde tutarlı olması gereken bir karar vermeden önce uzun bir spesifikasyon, tasarım belgesi ve birkaç ilgili kod yolunu bir araya getirirken yardımcı olur.

Claude Sonnet

Claude Sonnet, uzun bağlamlı ş akışlarını sık sık çalıştırdığınızda daha pratik bir seçimdir. Daha düşük maliyetle büyük bağlam kullanım örneklerini destekler, böylece takımlar daha büyük girdiler sağlayabilir, daha hızlı yineleme yapabilir ve maliyetleri kontrol altında tutabilir.

🏆 Kazanan: Claude Sonnet, sık sık çalıştırdığınız uzun bağlamlı ş akışları için, kaliteden ödün vermeden veya harcamaları artırmadan büyük girdileri işleyen dengeli bir model istiyorsanız.

📽️ Video izleyin: Claude Opus ile Sonnet'i karşılaştırdınız, ancak bunun gerçek kodlamada ne anlama geldiğinden hala emin değil misiniz? Bu video, AI kodlama ajanlarının ş akışınızda nasıl yazdığını, hata ayıklamasını ve iyileştirmeler önerdiğini gösterir, böylece kontrolü kaybetmeden daha hızlı teslimat yapabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain, görevlerin karmaşıklığı, riski ve hız gereksinimlerine göre tüm görevlerinizi Opus veya Sonnet altında sınıflandırmanıza yardımcı olabilir. ClickUp Brain'e şu gibi sorular sorabilirsiniz: Bir görevin karmaşıklığı, riski ve hız gereksinimlerine göre Claude Opus ve Claude Sonnet arasında seçim yapmama nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Her modele atanaması gereken görevlerin bazı örnekleri nelerdir?

Modellerden birine belirli bir görev atamama yardımcı olabilir misiniz? Ayrıca, mevcut görevlerinizi nasıl sürdüreceğiniz konusunda daha net bir anlayış sağlayabilecek çok daha karmaşık sorular da vardır. Tek bir arayüzden birden fazla LLM'ye erişin!

Reddit'te Claude Opus ve Claude Sonnet karşılaştırması

Reddit kullanıcıları genellikle bunu "çalıştırma başına en iyi çıktı" ile "dolar ve dakika başına en iyi çıktı" arasında bir denge olarak ifade ederler.

Claude Opus, görev karmaşık olduğunda ve daha az hata istediğinizde tercih edilir. Claude Sonnet, yüksek hacimli görevleriniz olduğunda ve hız ile maliyet etkinliği istediğinizde tercih edilir.

Claude Opus için kullanıcılar şunları bahsediyor:

Kodlama, akıl yürütme ve ajan benzeri görevler için terminal kurulumumda tamamen Claude Opus 4. 1 kullanıyorum. Karmaşık ş akışları için oldukça sağlam bir seçim.

Kodlama, akıl yürütme ve ajan benzeri görevler için terminal kurulumumda tamamen Claude Opus 4. 1 kullanıyorum. Karmaşık ş akışları için oldukça sağlam bir seçim.

Ancak Opus kullanıcıları da şu gibi bazı zorluklarla karşı karşıyadır:

Bazen doğru çözümü bulamadığında, doğru olmasa bile her şeyin doğruymuş gibi davranmaya başlar.

Bazen doğru çözümü bulamadığında, doğru olmasa bile her şeyin doğruymuş gibi davranmaya başlar.

Claude Sonnet için Reddit kullanıcıları hız, verimlilik ve araç kullanımına odaklanıyor:

Sonnet 4. 5, Opus 4. 1, Gemini 2. 5 Pro ve Codex 5 CLI'nin haftalarca uğraştığı karmaşık bir kilitlenme hatasını iki hamlede çözdü.

Sonnet 4. 5, Opus 4. 1, Gemini 2. 5 Pro ve Codex 5 CLI'nin haftalarca uğraştığı karmaşık bir kilitlenme hatasını iki hamlede çözdü.

Bu arada, Reddit kullanıcıları da Sonnet'in haksız kullanım sınırlarını vurgulamışlardır:

Çoğu zaman, sohbet aramalarımı düzeltmedi veya iletmedi. Pro plan kullanıcısıyım ve bu kullanım sınırları çok adaletsiz.

Çoğu zaman, sohbet aramalarımı düzeltmedi veya iletmedi. Pro plan kullanıcısıyım ve bu kullanım sınırları çok adaletsiz.

🤔 Biliyor muydunuz: Anthropic, yüksek hacimli/asenkron çalıştırmalar için hızlı önbellekleme ile %90' a varan maliyet tasarrufu ve toplu işleme (Toplu API indirimi) ile %50'ye varan tasarruf elde edebileceğinizi belirtiyor.

ClickUp ile toplantı: Claude Opus ve Sonnet'e en iyi alternatif

Her şey normal bir Salı günü gibi başlar. Birisi bir model çıktısını bir bilete yapıştırır, ancak kimse bunu hangi komutun ürettiğini veya hangi bağlamın eksik olduğunu bilmez.

Çünkü farklı ekip üyeleri farklı yerlerde farklı modeller kullanır. Komut istemleri sıfırdan yeniden yazılır. Çıktılar izlenebilirlik olmadan kopyalanır, bu nedenle kalite değişir ve kararların nasıl alındığını açıklamak daha zor hale gelir. Sonuçta ortaya çıkan durum, yapay zeka yayılması olarak adlandırılır.

Bu nedenle ClickUp, Claude Opus ve Sonnet konuşmasında güçlü bir yapay zeka aracı alternatifi olarak öne çıkıyor. ClickUp, iş ve yapay zeka desteğini işin kendisine yakın tutan dünyanın ilk birleştirilmiş yapay zeka Çalışma Alanı .

Ardından, bu kavramın yazılım takımları için pratikte nasıl göründüğünü ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. ClickUp'ın, bağlamı kaybetmeden planlama, dokümantasyon ve teslimat süreçlerinde yapay zekayı kullanmanıza nasıl yardımcı olduğunu ele alacağız.

ClickUp'ın Birinci Sıradaki Özelliği: ClickUp Brain

ClickUp Brain ile tüm uygulamalarınızı, belgelerinizi ve daha fazlasını daha iyi organize edilmiş çıktılar için saklayın

ClickUp Brain, yapay zekayı görevleriniz ve belgelerinizle aynı Çalışma Alanı'nda tutar. Böylece tüm çıktılarınız kaynak bağlamla bağlantılı kalır ve yeniden kullanımı ve denetimi kolaylaşır. Ayrıca aynı ş Akışında LLM'leri değiştirebilirsiniz, böylece derin akıl yürütme için Claude'u ve günlük görevler için daha hızlı bir modeli kullanabilirsiniz. Araçlar arasında bağlamı kopyalayıp yapıştırmadan bunu yapabilirsiniz.

AI ş Akışına dahil edildiğinde, bir sonraki engel takip etmektir. ClickUp AI Super Agents , Çalışma Alanınızda tekrarlanan adımları otomasyonla otomatikleştirerek, güncellemelerin, devirlerin ve yönlendirmelerin birisinin hatırlamasına bağlı kalmamasını sağlar. Bu, yazılım takımları için daha az kayıp, daha hızlı yürütme ve daha temiz ş Akışları anlamına gelir.

ClickUp'taki Süper Ajanların yardımıyla tüm bu önemli komutları izleyin

ClickUp'ın Birinci Sıradaki Avantajı #2: ClickUp Codegen Agent

Görevinizde Codegen Agent'ı etiketleyin ve anında düzeltmeler alın

Çoğu AI kodlama aracı, snippet yazmanıza, fonksiyonları açıklamanıza veya mantığı yeniden düzenlemenize yardımcı olur, gerisini ise insanlara bırakır. Asıl iş hala başka bir yerde.

ClickUp'ın Codegen Agent'ı, yürütme sistemi içinde çalıştığı için farklıdır. Bir görevde etiketlendiğinde, spesifikasyonları, kabul kriterlerini, yorumları ve ilgili işleri tam olarak bilerek üretime hazır kod oluşturabilir. Sadece kod önermekle kalmaz. İzlenen teslimata doğrudan katkıda bulunur.

Bu önemlidir, çünkü yazılım takımları kod yazarken tek başlarına mücadele etmezler. Kararları uygulamaya dönüştürmek, spesifikasyonları değişikliklerle uyumlu tutmak ve işlerin gerçekten ilerlemesini sağlamak için mücadele ederler.

Kod oluşturmayı görevlere, incelemelere ve ş Akışı durumuna bağlayarak, Codegen yapay zekayı bir yardımcıdan teslimata katılan bir takım arkadaşına dönüştürür. Bu, ClickUp ile Claude gibi bağımsız yapay zeka araçları arasındaki anahtar farktır.

ClickUp'ın Bir Üstünlüğü #3: ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgesi ile metni izlenebilir görevlere dönüştürerek fikirlerinizi takip edin

Sprint birden sonra belge ve teslimat planı birbirinden uzaklaştığı için spesifikasyonlar başarısız olur. Bu durumda mühendisler eski kararları temel alarak çalışmaya başlar ve kod incelemeleri "Bir dakika, bunu ne zaman değiştirdik?" şeklinde bir hal alır.

ClickUp Docs , belgeleri ve görevleri aynı yerde birbirine bağlayarak belgeleri işle bağlantılı tutar. Metni izlenebilir görevlere dönüştürebilir, ekip arkadaşlarınıza yorumlarla etiket ekleyebilir ve belgeye bileşenler ekleyerek sayfadan ayrılmadan durumları güncelleyebilir, sahipleri atayabilir ve ilerlemeyi yansıtabilirsiniz.

Takımınız sprint işlerinde geri kalmadan kod için dokümantasyon yazmaya çalışıyorsa, belgeleri ve görevleri birbirine bağlı tutmak güncellemeleri çok daha kolay hale getirir.

💡 Profesyonel İpucu: Bir özellik satırı "X yapılacak" şeklinde olduğunda, bunu metin içinde asılı bırakmayın. ClickUp Belgelerinden doğrudan ClickUp Görevleri oluşturun, bir sahip atayın ve hemen bir son teslim tarihi ekleyin, böylece iş üzerinde anlaşıldığı anda izlenebilir. Bu çözüm, belgeleme ve teslimat arasındaki senkronizasyonu sağlar ve daha sonra "bunu kim yapıyor" takip işlemlerini azaltır.

ClickUp'ın One Up #4: Yazılım Takımları için ClickUp

ClickUp for Software Takımları ile yol haritasından sürüm yayınlamaya kadar tüm mühendislik yaşam döngüsünü merkezileştirin

Çoğu teslimat sorunu "kötü mühendislik"ten kaynaklanmaz. Planlama, yürütme ve görünürlük arasında kötü bir aktarım vardır. İşler farklı araçlara bölünür ve durum tahminlere dönüşür. Bu durumda kapsam kayar, engeller gizlenir ve takımlar teslimattan çok senkronizasyona daha fazla zaman harcar.

ClickUp for Software Teams, görevleri, belgeleri ve işbirliğini tek bir ş akışında bir araya getirir, böylece ilk biletinden son sürümüne kadar teslimat süreci izlenebilir. Takımınız sprintler yapıyorsa, ClickUp for Agile aynı sistemde ritüelleri ve çalışmaları sürdürmenize yardımcı olur.

Böylelikle, uygulamalar arasında geçiş yapmadan stand-up'larınızı, birikmiş işlerinizi ve sprint ilerlemenizi daha kolay yönetebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Takımınız aynı sprint yapısını sürekli yeniden oluşturuyorsa, planlama, oluşturma ve teslimat için hazır bir ş Akışıyla başlamak için ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonunu kullanın. Bu şablon, epiklerin, birikmiş işlerin, sprintlerin ve QA devirlerinin tek bir yerde tutulmasına yardımcı olur, böylece ilerleme görünürlük sağlar ve teslimat, ayrı bir izleyiciyi sürdüren birine bağlı olmaz. Ücretsiz şablon alın ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu ile epik, birikmiş işler, sprintler ve QA devirlerini tek bir yerde tutun.

İş Akışınızı Karıştırmayın, ClickUp'ı Kullanın

Claude Opus ve Sonnet arasında seçim yapmak, nihayetinde hangisinin ihtiyaçlarınıza daha uygun olduğuna bağlıdır. Opus, doğruluğun önemli olduğu karmaşık görevler ve gelişmiş kodlama için daha güvenli bir seçimdir. Sonnet, tekrarlanan işlerde hız ve uygun maliyetli çıktıya ihtiyaç duyduğunuzda daha iyidir.

Her iki modelle de daha basit bir şekilde iş yapmak istiyorsanız, ClickUp, yürütme ve AI desteğini tek bir yerde tuttuğu için gelişmiş özelliklere sahip en iyi alternatiftir.

ClickUp'ın yapay zekası ayrıca gelişmiş akıl yürütme yeteneklerini ve görsel akıl yürütmeyi destekler, böylece bağlamı kaybetmeden teknik özelliklerden ve kodlardan ekran görüntülerine, diyagramlara ve kullanıcı arayüzü geri bildirimlerine geçebilirsiniz.

ClickUp Brain, araçlar arasında bağlamı değiştirmeden LLM'leri değiştirmenize olanak tanır.

ClickUp AI Super Agents, tekrarlanan ş akışlarında takip sürecinin aksamasını önler.

ClickUp belgeleri ve ClickUp görevleri, sprint birin ardından özelliklerin sapmasını önleyerek teslimata bağlı kalmasını sağlar.

ClickUp for Software Teams ve ClickUp for Agile, sprintleri, sürümleri ve görünürlüğü tek bir ş akışında takip edilebilir hale getirir.

ClickUp'a kaydolun ve yazılım ş akışınızı tek bir Çalışma Alanı'ndan yönetin.