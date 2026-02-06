[Yıl]'ın En İyi 10 Unframe AI Alternatifi

Dijital çalışanların %47'sinin işlerini etkili bir şekilde yapmak için gerekli bilgileri bulmakta zorlandığını biliyor muydunuz? Bu, her iki çalışandan birinin potansiyelini tam olarak kullanamadığı anlamına geliyor.

Unframe AI, Çalışma Alanınızda bilgi aramanıza ve bulmanıza yardımcı olur. Ancak çoğu takım için arama hala sadece ilk adımdır. Gerçek verimlilik kaybı, cevabı bulmak ve ona göre hareket etmek arasındaki uçurumdan kaynaklanır, özellikle de işler birbirinden bağımsız araçlarda yürütülüyorsa.

Bu nedenle, cevapları doğrudan uygulamaya bağlayarak takımların daha hızlı hareket etmesine yardımcı olan 10 Unframe AI alternatifi'ni inceledik. Bu alternatifler, özel kurumsal arama araçlarından AI destekli iş yönetimi platformlarına kadar uzanıyor.

Bazı araçlar aramaya odaklanmıştır. Diğerleri ise toplantılara, gizliliğe veya özel AI ajanlarına odaklanmaktadır. ClickUp gibi birkaç araç ise her şeyi tek bir yerde bir araya getirir.

Daha yakından bakalım.

Neden Unframe AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Sizin gibi takımlar, arama işlemi yürütme aşamasına gelmediğinde Unframe AI alternatiflerini tercih eder. İşinizi yapmak için arama aracınız, proje yöneticiniz ve sohbet uygulamanız arasında sürekli geçiş yapıyorsanız, Unframe AI'yı kullanmanın neden sınırlayıcı olduğunu anlayacaksınız:

Sınırlı iş akışı entegrasyonu Arama ötesine bakan takımlar, sadece bilgilerin bulunduğu yeri göstermekle kalmayıp, mevcut iş akışları içinde özetleme, güncelleme veya tetikleyici yeteneğe sahip bir AI istiyorlar.

Farklı takımlar, farklı düzeylerde AI desteğine ihtiyaç duyar Bazı takımlar hafif bir arama özelliği ister. Diğerleri ise toplantı zekası, gizlilik öncelikli yerel indeksleme veya iç verilerle eğitilmiş Bazı takımlar hafif bir arama özelliği ister. Diğerleri ise toplantı zekası, gizlilik öncelikli yerel indeksleme veya iç verilerle eğitilmiş bilgi yönetimi için özel AI ajanlarına ihtiyaç duyar. AI aramaya tek bir yaklaşım, her ş akışına uymaz.

Zaten kalabalık olan yığına eklenen başka bir araçZaten düzinelerce SaaS aracını yöneten kuruluşlar için, bağımsız bir arama katmanı eklemek, karmaşıklığı azaltmak yerine artırmak gibi hissettirebilir, özellikle de başka hiçbir şeyi değiştirmiyorsa.

Aşağıdaki alternatifler, Converged AI Çalışma Alanından özel AI destekli arama araçlarına kadar her şeyi içerir ve takımınızın ihtiyaçlarına en uygun olanı bulmanıza yardımcı olur.

📮ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce tüketiyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp , ş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir modern platformda birleştirir . Sohbet, belgeler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin; AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutar!

Unframe AI Alternatiflerine Genel Bakış

Araç En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp AI destekli iş yönetimi isteyen takımlar ClickUp Brain (bağlam farkında AI), ClickUp Enterprise Search, ClickUp Belgeleri, ClickUp Otomasyonları Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur monday. com AI otomasyonu ile görsel ş akışı yönetimi monday AI Assistant, özelleştirilebilir panolar, 200'den fazla entegrasyon Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 14 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Otter. ai Toplantı transkripsiyonu ve AI destekli not alma Gerçek zamanlı transkripsiyon, AI özetleri, konuşmacı tanımlama Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 16,99 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Glean Özel kurumsal AI arama 100'den fazla uygulamada birleşik arama, kişiselleştirilmiş sonuçlar, GenAI sohbet Özel fiyatlandırma Microsoft Copilot Microsoft 365 ekosistemine entegre takımlar Teams, Outlook ve Office uygulamalarıyla entegrasyon, içerik oluşturma Microsoft 365 E3/E5 ile birlikte sunulur Merak Yerel dosyalar ve bulut uygulamaları arasında birleşik masaüstü arama Uygulama arası arama, gizlilik odaklı yerel indeksleme, AI asistanı Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar 500 € / Çalışma Alanı / ay'dan başlar. Dust Kurumsal bilgi için özel AI asistanları Özel AI ajanları, veri bağlayıcıları, kurumsal güvenlik Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar 29 €/kullanıcı/ay'dan başlar. Onyx Açık kaynaklı kurumsal AI arama Kendi sunucunuzda barındırma seçeneği, belge bağlayıcıları, özelleştirilebilir Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar 20 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Dropbox Dash Bulut depolama ve uygulamalar arasında evrensel arama AI destekli arama, Dropbox entegrasyonu, içerik düzenleme Dropbox planlarına dahildir Notion AI özellikleriyle esnek bilgi yönetimi Notion AI, ilişkisel veritabanları, wikiler, şablonlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar.

Kullanılacak En İyi Unframe AI Alternatifleri

Bu listedeki her araç, AI'yı ne kadar iyi kullandığı, bilgi bulmanıza ne kadar etkili bir şekilde yardımcı olduğu ve takımınızın mevcut ş Akışına ne kadar kolay uyum sağladığı açısından değerlendirildi. Bazı araçlar tek bir şeyi gerçekten çok iyi yaparken, ClickUp gibi diğerleri iş yönetimi, bilgi ve işbirliğini tek bir AI platformunda bir araya getirerek daha geniş bir yaklaşım sergiliyor.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

1. ClickUp (Birleşik arama ile AI destekli proje yürütme isteyen takımlar için en iyisi)

ClickUp'ı ücretsiz deneyin Dağınık, parçalı işlerden ClickUp ile birleşik bir AI platformuna geçin.

Unframe AI'dan farklı olarak ClickUp, Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı 'dır: projeler, görevler, belgeler, sohbet ve AI, tek bir bağlantılı sistemde bulunur. ClickUp, dağınık araçların üzerine AI katmanlamak yerine, işin yapıldığı yere doğrudan bağlamsal zeka ekler. Bu nedenle cevaplar arama sonuçlarıyla sınırlı kalmaz.

Yerel AI asistanı ClickUp Brain ile şunları yapabilirsiniz

Çalışma Alanınızla ilgili doğal dilde sorular sorun.

Uzun görev konuları

Projelerinizden, belgelerinizden ve konuşmalarınızdan tam bağlamı kullanarak güncellemeler oluşturun.

ClickUp Brain'in bağlam farkında yanıtlarını kullanarak ClickUp Çalışma Alanı'ndaki eylemler için görevleri önceliklendirin.

AI bilgi yöneticiniz ve proje yöneticiniz olarak görev yapar, hiçbir görevin takılmamasını sağlar ve cevap almak için iş arkadaşlarınızla sürekli iletişim kurmanıza gerek kalmaz. Ayrıca, herhangi bir yorumda veya ClickUp Sohbet konusunda @brain yazarak AI'nın size istediğiniz anda yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz.

Brain MAX , masaüstü AI Super App ile bu özelliği daha da genişletir. Sadece ClickUp Çalışma Alanınızdan değil, Google Drive, Slack, Figma, GitHub ve daha fazlası gibi bağlı uygulamalardan da cevapları alabilir. ClickUp Enterprise Search, devam eden işinize göre size en alakalı sonuçları sunmak için özel olarak tasarlanmıştır.

İşler her zaman klavye başında yapılmaz. Brain MAX'taki Talk to Text özelliği, sesinizi kullanarak fikirleri, güncellemeleri veya talimatları yakalamanızı sağlar. Bu bilgiler metin olarak yazıya dökülür ve akışı kesintiye uğratmadan anında yapılandırılmış görevlere, notlara veya yorumlara dönüştürülür — yazmaktan 4 kat daha hızlı!

Bundan sonra, ClickUp otomasyonları durum güncellemeleri, görevler veya bildirimler gibi tekrarlayan yoğun işleri devralır. Takımlar daha ileri gitmeye hazır olduğunda, AI Süper Ajanlar bağlam farkında AI takım arkadaşları olarak hareket eder. Onlara mesaj gönderebilir, görevler atayabilir ve karmaşık ş akışlarını uçtan uca, tıpkı bir insana yapacağınız gibi delege edebilirsiniz. Süper Ajanlarınızın sizin için işleri yürütmesine izin vererek her hafta 8 saatten fazla zaman kazanın!

Özel ClickUp Super Agents ile karmaşık iş akışlarını uçtan uca otomasyonla otomatikleştirin.

Süper Ajanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

bilgiyi uygulamayla bağlantılı tutun . ClickUp Brain, bu belgeler ClickUp'a özgü olduğu için bağlamsal olarak arama yapabilir ve bunlara başvurabilir. ClickUp Docs ile ilgili görev ve projelerin yanında doğrudan belgeler oluşturup saklayarak. ClickUp Brain, bu belgeler ClickUp'a özgü olduğu için bağlamsal olarak arama yapabilir ve bunlara başvurabilir.

AI ile görev özelliklerini otomatik olarak doldurun bağlam temelinde atanan kişiler, öncelikler, durumlar ve açıklamaları otomatik olarak oluşturarak

AI kullanarak tek bir tıklamayla sohbet mesajlarından doğrudan görevler oluşturun .

kaydedin . Tartışmaları özetleyen ve eylem ögelerini çıkaran ClickUp AI Notetaker ile toplantı sonuçlarını otomatik olarak

Zamanınızı akıllıca planlayın , önceliklere ve uygunluğa göre işlerinizi planlamanıza yardımcı olan AI destekli , önceliklere ve uygunluğa göre işlerinizi planlamanıza yardımcı olan AI destekli ClickUp Takvim ile.

ClickUp Brain içinde Claude, Gemini ve ChatGPT'nin en son sürümleri de dahil olmak üzere birden fazla AI modeline erişin.

ClickUp'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Cevapları ve uygulamayı aynı yerde tutarak bağlam değiştirmeyi azaltır.

AI, yalnızca anahtar kelimeleri değil, işler arasındaki ilişkileri de anlar.

Her boyut ve fonksiyonlu takımı destekleyecek kadar esnek

Araçları taşıma gerektirmeden basit kullanım örneklerinden gelişmiş, temsilci odaklı ş akışlarına kadar ölçeklenebilir.

Dezavantajları:

Yeni kullanıcıların tüm özellikleri keşfetmek için zamana ihtiyaçları olabilir.

Mobil uygulama deneyimi henüz tam masaüstü kapasitesine ulaşmış değil.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2'den memnun bir kullanıcı şöyle diyor:

ClickUp'ı, tüm işleri ve iletişimi tek bir yerde toplayarak bana %100 bağlam sağlayan, fonksiyonları tek bir platformda birleştiren inanılmaz derecede değerli buluyorum. Bu entegrasyon, proje yönetimini benim için basitleştirerek verimliliği ve netliği artırıyor. Özellikle Brain AI özelliğini seviyorum, çünkü bu özellik benim komutlarımı yerine getiren ve benim adıma görevleri etkili bir şekilde gerçekleştiren bir AI ajanı olarak işlev görüyor. Bu otomasyon özelliği, iş akışımı kolaylaştırdığı ve manuel çabayı azalttığı için çok yararlı.

2. monday. com (AI destekli otomasyon ile görsel ş akışı yönetimi için en iyisi)

Takımınız görsel araçları seviyor mu? AI destekli platformların çoğunu, hantal ve sezgisel olmadıkları için kullanmaktan kaçınıyorlar mı? Güçlü özellikler mevcut olsa bile takımınızın elektronik tablolara ve manuel süreçlere geri döndüğünü fark ederseniz, monday.com size yardımcı olabilir.

Esnek İşletim Sistemi, renkli ve görsel arayüzüyle tanınır.

Kurumsal aramanın doğrudan yerine geçmese de, güçlü AI'sı takımların ş akışlarını otomatikleştirmesine ve manuel işleri azaltmasına yardımcı olur. monday sidekick (AI asistanı) görev açıklamaları oluşturabilir, güncellemeleri özetleyebilir ve panolarınız için formüller oluşturabilir. Ayrıca, doğal dil komutları kullanarak özel AI blokları veya otomasyonlar oluşturabilirsiniz.

30'dan fazla sütun türüne sahip özelleştirilebilir panolar, Kanban, Gantt ve takvim görünümleri dahil olmak üzere işi çeşitli şekillerde görselleştirmenizi sağlar. 200'den fazla entegrasyon ile AI desteği ile görsel bir proje yönetimi katmanı isteyen takımlar için sağlam bir seçimdir.

monday. com en iyi özellikler

Verileri kategorilere ayırın, metinlerden veya dosyalardan anahtar bilgileri çıkarın, duyguları algılayın, içeriği çevirin veya birden fazla AI özelliği ile doğrudan panolarda metin kalitesini iyileştirin.

CRM ş akışlarını, keşif yapabilen, erişimi kişiselleştirebilen, potansiyel müşterileri zenginleştirebilen ve e-posta etkileşimlerini özetleyerek satış sürecini hızlandırabilen AI Satış ve AI Potansiyel Müşteri Ajanları gibi AI ajanlarıyla zenginleştirin.

Sezgisel, renk kodlu gösterge panelleri ve gerçek zamanlı durum güncellemeleriyle işi gerçek zamanlı olarak görselleştirin, takımların engelleri veya ilerlemeyi bir bakışta görmelerine yardımcı olun.

Monday. com artıları ve eksileri

Artıları:

Renkli, sürükle ve bırak tasarımı, teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için hızlı bir başlangıç sağlar.

CRM, geliştirme ve hizmet yönetimi için ayrı ürünler sunarak takımların aynı platformda büyümesine olanak tanır.

Yüzlerce hazır şablon, takımlar arasında yaygın olarak kullanılan durumlar için kurulumu hızlandırır.

Dezavantajları:

Yeni kullanıcılar yalnızca paket halinde eklenebilir (ör. bir seferde 3, 5, 10 koltuk); minimum kullanıcı sayısı, küçük takımlar için bütçe planlamasını zorlaştırabilir.

Misafir faturalandırma modeli beklenmedik maliyetlere yol açabilir

Otomasyon ve entegrasyon eylem sınırları seviyeye göre değişir, bu nedenle tüm fonksiyonları kullanmak için planınızı yükseltmeniz gerekebilir.

monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Standart: 14 $/kullanıcı/ay

Pro: 24 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (14.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar monday.com hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Arayüz temiz, esnek ve özelleştirmesi kolaydır. Panolar, otomasyonlar, gösterge panelleri ve şablonlar sayesinde, takımın gerçekte nasıl çalıştığını yansıtan ş Akışları oluşturmak çok kolaydır. Hem yapılandırılmış proje planlamasını hem de günlük görev koordinasyonunu destekler ve sahiplik, son tarihler ve ilerleme durumuna ilişkin net görünürlük, darboğazları azaltmaya yardımcı olur.

3. Otter. ai (AI destekli toplantı transkripsiyonu ve aranabilir konuşma arşivleri için en iyisi)

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp, ankete katılanların %27'sinin takip edilmeyen toplantılarla mücadele ettiğini ve bunun da eylem ögelerinin kaybolmasına, görevlerin çözülememesine ve nihayetinde verimliliğin düşmesine yol açtığını ortaya koydu.

Toplantılarınızda önemli bilgiler genellikle dağınık notlar veya saatlerce süren kayıtlar arasında kaybolur. Siz ve takımınız hala videoları tekrar izleyerek veya iş arkadaşlarınıza "Neye karar verdik?" diye sorarak zaman kaybediyorsanız, Otter.ai gibi bir aracı denemenin zamanı gelmiştir.

Otter. ai, konuşulan konuşmaları yazılı belgeler kadar aranabilir hale getiren, AI destekli bir transkripsiyon aracı ve toplantı yöneticisidir. Toplantılarınızda gerçek zamanlı transkripsiyon için Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile entegre edebilirsiniz.

Toplantıdan sonra Otter'ın AI'sı özetler oluşturur, eylem öğelerini çıkarır ve konuşmacıları tanımlar, böylece görüşmelerinizi daha eyleme geçirilebilir hale getirir. Toplantı zekasında mükemmeldir, ancak daha geniş bilgi yönetimi araçlarının veya proje yürütme sistemlerinin yerini almaz.

Otter. ai en iyi özellikleri

Toplantı sesini otomatik olarak yakalayın ve metne dönüştürün, konuşmacıları ayırt ederek transkriptleri takip etmeyi kolaylaştırın.

Tartışma sırasında bahsedilen anahtar kararları ve eylem ögelerini vurgulayan özetler alın.

Ses dosyalarını tek tek dinlemeden belirli tartışmaları bulmak için geçmiş toplantıları anahtar kelime, konuşmacı veya tarihe göre sorgulayın.

Otter. ai artıları ve eksileri

Artıları:

Birden fazla konuşmacıyı, aksanı ve teknik terminolojiyi iyi işler

Toplantılara otomatik olarak (tabii ki sizin izninizle!) doğrudan Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams üzerinden katılın.

Takım üyeleri birlikte transkriptleri vurgulayabilir, yorum yapabilir ve düzenleyebilir.

Dezavantajları:

Yalnızca toplantı içeriğine odaklanır ve daha geniş kurumsal arama ihtiyaçlarını karşılamaz.

Ses kalitesi düşük olduğunda transkripsiyon kalitesi düşebilir

Ücretsiz sürümde transkripsiyon süresi sınırlıdır, bu nedenle yoğun kullanıcılar ek seçenekleri keşfetmek zorunda kalabilir.

Otter. ai fiyatlandırma

Temel

Pro: 16,99 $/kullanıcı/ay

İş: 30 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (450'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Cap t erra 'daki bir kullanıcı şunları paylaşıyor:

Otter.ai'yi uzun süre kullandık ve güvenilir transkripsiyon ve not alma özelliklerini takdir ettik. Temel toplantı kayıtları için bize çok yardımcı oldu ve ses dosyalarını yükleme ve yüz yüze kayıtlar için mobil uygulamayı kullanma özelliğini beğendik. Bununla birlikte, ş Akışımız daha karmaşık hale geldikçe, sadece transkripsiyon yapmakla kalmayıp, konuşmaların bağlamını da anlayan ve eylemde bulunmamıza yardımcı olan bir araca ihtiyacımız oldu.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %21'i, toplantılara, e-postalara ve projelere uygulayarak profesyonel olarak başarılı olmak için AI'dan yararlanmak istiyor. Çoğu e-posta uygulaması ve proje yönetimi platformunda AI özelliği entegre olsa da, araçlar arasında ş akışlarını birleştirmek için yeterince sorunsuz olmayabilir. Ancak ClickUp'ta bu sorunu çözdük! ClickUp'ın AI destekli toplantı yönetimi özellikleriyle, AI Notetaker ve ClickUp Brain ile kolayca gündem ögeleri oluşturabilir, toplantılardan notlar alabilir, toplantı notlarından görevler oluşturabilir ve atayabilir, kayıtları transkribe edebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Stanley Security'deki müşterilerimiz gibi haftada 8 saatlik toplantı süresinden tasarruf edin!

4. Glean (Özel kurumsal AI araması için en iyisi)

Glean aracılığıyla

👀 Biliyor muydunuz? Bugün bile, bilgi çalışanları zamanlarının %60'ını birbirinden bağımsız araçlarda bilgi aramakla geçiriyor.

Kuruluşlar büyüdükçe bilgi hızla yayılır ve güvenilir bir cevap bulmak yeni içerik oluşturmaktan daha zor hale gelir. Belgeler Drive'da bulunur. Kararlar Slack konu dizilerinde yer alır. Bağlam biletler, e-postalar ve wikilerde gömülüdür. Glean tam da bu sorun için geliştirilmiştir.

Glean tek bir şeye odaklanır: kurumsal çapta arama. Geniş bir işyeri araçları ekosistemine bağlantı kurar ve bunların arasında tek bir, izin farkında arama katmanı oluşturur. Çalışanlar, klasörleri karıştırmak veya hangi uygulamanın doğru bilgiyi içerdiğini tahmin etmek yerine, doğal dilde sorular sorabilir ve birden fazla kaynaktan sentezlenmiş cevaplar alabilir.

Glean'in öne çıktığı alanlar, bilgi erişim ve alaka düzeyidir. Sonuçlar rol, etkinlik ve erişim haklarına göre kişiselleştirilir, bu da büyük kuruluşlarda gürültüyü azaltmaya yardımcı olur.

En iyi özellikleri Glean

Tek bir arama çubuğu ile 100'den fazla uygulamadaki aramaları birleştirin ve tüm şirket bilgilerine erişin.

Sıkı, izin farkında indeksleme ile kurumsal güvenlik modellerine saygı gösterin.

Kullanıcıların üzerinde çalıştıkları işlere göre ilgili bilgileri proaktif olarak ortaya çıkarın.

Glean artıları ve eksileri

Artıları:

Kurumsal ölçekte mükemmel arama hızı ve alaka düzeyi

AI destekli cevaplar, sadece bir bağlantı liste yerine doğrudan bilgi sağlar.

Büyük kuruluşlar için güçlü güvenlik ve uyumluluk yapısı

Derinlemesine yerleşmiş birçok aracın bulunduğu ortamlarda iyi iş yapar.

Dezavantajları:

Teknoloji yığınınızı konsolide etmek yerine, ona başka bir araç daha ekler.

Yerel proje yönetimi veya yürütme özellikleri yoktur.

Orta ölçekli ve kurumsal şirketler için en uygun seçenektir.

Fiyatlandırmayı Glean ile öğrenin

Özel fiyatlandırma

Glean derecelendirmeleri ve yorumları inceleyin

G2: 4,7/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Glean hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı şöyle diyor:

Glean'ı işyerindeki bilgileri aramak için kullanıyorum. İhtiyacım olan bilgilere hızlı erişim sağlayarak sonsuz kaynakları araştırmamı önlüyor. Sezgisel, kullanımı kolay ve doğruluk kontrolü için kaynakları bir araya getiriyor.

📮 ClickUp Insight: Tüm çalışanların yarısından fazlası (%57) iş ile ilgili bilgileri bulmak için şirket içi belgeleri veya şirket bilgi tabanını aramakla zaman kaybediyor. Peki bulamadıklarında ne yapıyorlar? Her 6 kişiden 1'i kişisel çözüm yollarına başvuruyor; eski e-postaları, notları veya ekran görüntülerini karıştırarak bilgiyi bir araya getirmeye çalışıyor. ClickUp Brain, tüm Çalışma Alanınızdan ve entegre üçüncü taraf uygulamalardan alınan anlık, AI destekli cevaplar sunarak aramayı ortadan kaldırır, böylece ihtiyacınız olanı zahmetsizce elde edersiniz.

5. Microsoft 365 için Microsoft Copilot (Microsoft ekosistemine entegre takımlar için en iyisi)

Microsoft aracılığıyla

Microsoft Copilot, bağımsız bir arama aracı olarak değil, Microsoft ekosisteminin içinde çalışır ve kullanıcıların halihazırda kullandıkları uygulamalardan ayrılmadan e-postalardan, toplantılardan, dosyalardan ve sohbetlerden bağlam bilgisi almalarına yardımcı olur. Bu araç, işlerin Word, Excel, PowerPoint ve Teams etrafında yüksek düzeyde standartlaştırıldığı ve güvenlik ve uyumluluğun Microsoft'un kimlik katmanı aracılığıyla sıkı bir şekilde yönetildiği durumlarda özellikle etkilidir.

Copilot, bir Word belgesinden sunum oluşturabilir, uzun bir e-posta konusunu özetleyebilir veya Teams toplantısından eylem öğeleri bulabilir. Microsoft araçlarını zaten kullanan takımlar için çok uygundur, ancak ş akışlarınız Slack, Figma veya Jira gibi araçlarla Microsoft'un yığınının ötesine geçerse değeri hızla düşer.

Microsoft 365 için Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

Kurumsal verileri kullanarak belgeler, slaytlar ve elektronik tablolar hazırlayarak Microsoft uygulamalarında içerik oluşturun.

Uygulamalar arası zekayı kullanarak bir e-postadan bilgi çekin ve Planner'da bir görev oluşturun veya toplantı transkriptine dayalı bir sunum oluşturun.

Toplantıları ve konuşmaları doğrudan Teams ve Outlook içinde özetleyerek anahtar noktaları ve sonraki adımları ortaya çıkarın.

Doğal dil komutlarını kullanarak Excel'de verileri analiz edin ve işleyin.

Microsoft 365 için Microsoft Copilot'un artıları ve eksileri

Artıları:

Microsoft 365'i standart olarak kullanan takımlar için doğal ve tanıdık bir his verir.

Microsoft'un kimlik, güvenlik ve uyumluluk modelini otomatik olarak devralır.

AI'yı günlük araçların içinde tutarak sürtünmeyi azaltır

Bağımsız kurumsal AI platformlarına kıyasla minimum kurulum

Dezavantajları:

Çeşitli, Microsoft dışı teknoloji yığınları kullanan takımlar için daha az kullanışlıdır.

Erişmek için özel Enterprise lisans gereklidir.

Yanıt verme süresi yavaş olabilir ve bazen genel veya yanlış sonuçlar verebilir.

Microsoft Copilot fiyatlandırması

Copilot İş: Kullanıcı başına aylık 21,00 $ (yıllık ödeme)

Copilot Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 30,00 $ (yıllık ödeme)

Microsoft 365 için Microsoft Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Microsoft Copilot hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinden alıntı:

Kullanıcı arayüzü yeni başlayanlar için kolay ve gezinmesi kolaydır. En iyi yanı, Prompt'ları kullanarak AI Ajanları oluşturmaktır! Test edin, yayınlayın, paylaşım yapın, entegrasyonlar gerçekleştirin ve daha birçok harika özellik keşfedin!

6. Curiosity (Yerel ve bulut uygulamaları arasında gizlilik odaklı birleşik masaüstü arama için en iyisi)

Curiosity aracılığıyla

Bazı takımlar AI destekli arama istiyor, ancak verilerini buluta gönderemiyor. Kuruluşunuzun veri gizliliği kuralları bu kadar katıysa, bu ürün tam size göre.

Curiosity, cihazınızda yerel olarak çalışarak, verileri harici sunuculardan yönlendirmeden dosyaları, e-postaları ve bağlı uygulamaları indeksleyerek Unframe AI'dan temelden farklı bir yaklaşım sergiler. Bu, hassas bilgiler, düzenlemeye tabi veriler veya katı iç gizlilik gereksinimleri ile çalışan bireyler veya küçük takımlar için cazip hale getirir.

Curiosity, kurumsal çapta bir bilgi katmanı olarak değil, daha çok kişisel zeka katmanı gibi fonksiyon görür. Kullanıcıların kendi yerel ve bulut tabanlı içeriklerinde bilgileri hızlı bir şekilde bulup sentezlemelerine yardımcı olur. Tasarım olarak hızlı, çevrimdışı kullanım dostu ve gizlilik odaklıdır.

Curiosity'nin en iyi özellikleri

Dosyalar, e-postalar ve bağlı uygulamalar arasında içeriği yerel olarak indeksleyin ve indeksleme tamamlandıktan sonra çevrimdışı çalışın.

E-posta bağlantınızı, takviminizi, bulut depolama alanınızı ve yerel dosyalarınızı tek bir arama yapılabilir arayüzde birleştirin.

Doğal dilde sorular sorun ve indekslenmiş içerikten sentezlenmiş cevaplar alın.

Merakın artıları ve eksileri

Artıları:

Üçüncü taraf bulut hizmetleri tarafından işlenen hassas verilerle ilgili endişeleri ortadan kaldırır.

Yerel indeksleme, ağ gecikmesi olmadan neredeyse anında sonuçlar sağlar.

İnternet bağlantısı olmadan dosyalarınızı ve notlarınızı arayın

Dezavantajları:

Yalnızca masaüstü bilgisayarlar için geçerlidir, web veya mobil erişim yoktur.

Yerel depolama ve işlem gücü gerektirir, bu da eski makinelerde performansı etkileyebilir.

Takım işbirliği özellikleri, bulut tabanlı araçlar kadar sağlam değildir.

Merak fiyatlandırması

Geliştirici: Ücretsiz

Bulut Çalışma Alanı: 500 €/Çalışma Alanı/ay

Kurumsal Çalışma Alanı: Özel fiyatlandırma

Merak derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: Yeterli sayıda yorum yok

AppSumo: 4,0/5 (20+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Curiosity hakkında ne diyor?

Çoğu kullanıcı, G2'deki gibi hızlı ve güvenilir aramayı takdir ediyor:

Kullanımı kolaydır, Outlook, Sharepoint, Onedrive, Teams vb. (hemen hemen her uygulama) aracılığıyla herhangi bir belgeyi bulabilir. Belge/dosya aramak yerine değerli zamanımı kazanıyorum. Verilerim bilgisayarımda güvende kalıyor.

7. Dust (Kurumsal veri bağlayıcılarıyla özel AI asistanları oluşturmak için en iyisi)

via Dust

Bazı takımlar genel amaçlı bir arama aracı istemiyor. Kendi işlerinin nasıl yürüdüğünü yansıtan AI asistanları istiyorlar.

Dust, satış desteği, müşteri desteği veya iç bilgi sorguları gibi belirli kullanım durumlarına göre özelleştirilmiş, iç verilerle eğitilmiş özel AI asistanları tasarlamak isteyen işler için geliştirilmiştir. Dust, tek bir ortak asistan sunmak yerine, takımların farklı talimatlar, veri erişimi ve davranışlara sahip, amaca yönelik birden fazla ajan oluşturmasına olanak tanır.

Dust, Notion, Slack, Google Drive ve GitHub ile entegre olarak özel ajanlarınıza şirket bilgilerine erişim sağlar. Tak ve çalıştır türünde bir çözüm olmadığı için, bu ajanları yapılandırma ve bakımını yapma konusunda teknik becerilere sahip takımlar için en uygun seçenektir.

En iyi özellikler

Ajanların nasıl yanıt vereceğini, hangi kaynaklara öncelik vereceğini ve farklı sorgu türlerini nasıl işleyeceğini ince ayar yapın.

Mevcut araçlarınıza bağlantı kurarak AI ajanlarına şirketiniz hakkında bağlamsal bilgi verin.

Her bir AI ajanın hangi verilere erişebileceğini ve hangi takım üyelerinin bunları kullanabileceğini kontrol edin.

Artıları ve eksileri değerlendirin

Artıları:

Herkese uyan tek tip asistan sınırlamalarını ortadan kaldırır

Kurumsal veri erişimi için güçlü yönetişim

Dahili AI veya operasyon uzmanlığı olan kuruluşlar için çok uygun

Dezavantajları:

Teknik kurulum ve sürekli yapılandırma için özel kaynaklara ihtiyacınız olacak.

Özel ajanlar oluşturmak ve optimize etmek için öğrenme eğrisi oldukça diktir.

Yerleşik kurumsal AI araçlarına kıyasla daha küçük bir topluluk ve ekosisteme sahiptir.

Dust fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Pro: 29 €/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma (100+ kullanıcı)

Dust derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,9/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Dust hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Bu, AI ajanlarını çok hızlı bir şekilde oluşturup devreye almamızı ve AI'yı ayrı bir deney veya yan araç olarak ele almak yerine, takımlarımızın ş akışlarının içinde doğrudan AI'yı kullanmaya başlamasını sağlıyor. Bu hız, organizasyon genelinde gerçek bir değer yaratmayı sağlamak için çok önemliydi... Dış kullanıcıların (müşteriler/potansiyel müşteriler) onlarla daha kolay etkileşim kurmasını sağlamak harika olurdu.

8. Onyx (Kendi kendine barındırılan açık kaynaklı kurumsal AI araması için en iyisi)

Onyx aracılığıyla

Kurumsal düzeyde AI aramasına ihtiyacınız var, ancak uyumluluk nedenleriyle verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olmak mı istiyorsunuz? Özel bulut çözümleri size kara kutu gibi gelebilir ve tedarikçiye bağımlı kalmaktan kaçınmak isteyebilirsiniz.

İşte burada Onyx (eski adıyla Danswer) devreye giriyor. Kendi altyapınızda barındırabileceğiniz açık kaynaklı bir kurumsal arama platformudur. İç araçlar arasında AI destekli soru cevaplama özelliği sunarken, kuruluşlara verilerin indekslenmesi, işlenmesi ve depolanması üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar.

Unframe AI'nın bir alternatifi olan Onyx, düzenlemelere tabi sektörler için idealdir ve işletmelere bulut çözümlerinin sunamadığı kontrol ve şeffaflık sağlar.

Onyx'in en iyi özellikleri

Kendi altyapınızda kendi barındırdığınız kurumsal AI araması

İç ihtiyaçlara uyacak şekilde arama ve sıralama mantığını özel hale getirin.

AI destekli arama ve soru cevaplama özelliğini güçlendirmek için düzinelerce araca bağlantı kurulur.

Kod tabanını inceleyin, iyileştirmelere katkıda bulunun veya özel ihtiyaçlarınıza göre fonksiyonları özelleştirin.

Onyx'in artıları ve eksileri

Artıları:

Veri yerleşimi ve uyumluluk üzerinde maksimum kontrol

Açık kaynak modeli, takımınız büyüdükçe maliyetlerin artmasını önler.

Açık kaynak topluluğundan düzenli güncellemeler ve iyileştirmeler

Dezavantajları:

Dağıtım, yapılandırma ve bakım için teknik bir takıma ihtiyacınız olacak.

Kurumsal destek seçeneğini tercih etmediğiniz sürece destek, topluluk tabanlıdır.

İlk kurulum, bulut tabanlı SaaS alternatiflerinden daha karmaşıktır.

Onyx fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

İş: 20 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Onyx puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

9. Dropbox Dash (Dropbox ve bağlı bulut uygulamalarında evrensel arama için en iyisi)

Dropbox aracılığıyla

Dropbox Dash, işleri zaten Dropbox etrafında dönen, ancak klasörlerin ötesinde içeriği bulmak ve düzenlemek için daha akıllı yöntemler arayan takımlar için tasarlanmıştır.

Dash, doğal dil sorguları kullanmanıza ve içeriği "Yığınlar" halinde düzenleyerek ilgili bilgileri gruplandırmanıza olanak tanır.

Unframe AI gibi Dash de, daha geniş bilgi veya yürütme ş Akışlarına değil, dosya keşfine odaklanan takımlar için en uygunudur. Araçlar arasında çalışmayı birleştirmek yerine, mevcut bir ekosistem içinde bulunabilirliği artırır.

Dropbox Dash'in en iyi özellikleri

Doğal dil kullanarak Dropbox ve bağlı uygulamalarda arama yapın ve sentezlenmiş cevaplar alın.

Farklı kaynaklardan gelen ilgili dosyaları, bağlantıları ve içeriği koleksiyonlar halinde gruplandırın.

Hızlı arama özellikleri için tarayıcı uzantısı ve masaüstü uygulama kullanarak işinizdeki her yerden Dash'e erişin.

Dropbox Dash'in artıları ve eksileri

Artıları:

Mevcut Dropbox kullanıcıları için sorunsuz bir eklenti

Tam proje yönetimi araçlarının karmaşıklığı olmadan arama ve organizasyona odaklanır.

Minimum kurulumla basit, odaklanmış deneyim

Dosya depolama ve arama arasında kullanışlı bir köprü

Dezavantajları:

Zaten Dropbox kullanan takımlar için en değerli olanıdır.

Güçlü proje yönetimi veya görev yürütme yeteneklerine sahip değildir.

Hala özellikleri geliştirilmekte olan nispeten yeni bir üründür.

Dropbox Dash fiyatlandırması

Dropbox planına dahildir

Dropbox Dash puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Dropbox Dash hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Farklı araçlar arasında geçiş yapmak yerine, evrensel aramayı kullanarak Dropbox, Google Drive, Slack veya başka bir yerde bulunan dosyaları, bağlantıları ve belgeleri anında bulabilirim. AI destekli kısayollar ve özetler, doğru bilgilere daha hızlı ulaşmamı ve odaklanmamı sağlayarak çok zaman kazandırıyor.

10. Notion (AI destekli arama ve içerik oluşturma ile esnek bilgi yönetimi için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Bilginin sürekli geliştiği takımlar için zorluk sadece bilgiyi bulmak değil, onu güncel, bağlantılı ve kullanılabilir tutmaktır. Notion, Unframe AI alternatifi olarak tam da bu noktada devreye girer.

Notion, canlı bilgi merkezi olarak en iyi şekilde çalışır. Bilgileri farklı araçlarda indekslemek yerine, takımların belgeleri, notları, wikileri ve hafif proje takipçilerini tek bir esnek Çalışma Alanı’nda merkezileştirmesini teşvik eder. Notion AI ile takımlar, sorular sorabilir, içeriği özetleyebilir veya önceden belgelenmiş bilgilerden doğrudan taslaklar oluşturabilir.

Bu esneklik, özel proje yönetimi araçlarının yapısına uyacak şekilde Çalışma Alanınızı kurmak için zaman harcamanız gerektiği anlamına gelir.

Notion'un en iyi özellikleri

Yazma, özetleme ve fikir üretme için AI kullanarak içerik oluşturun ve iyileştirin.

Birbirine bağlı veritabanları oluşturun ve aynı verileri tablo, Kanban panosu, takvim veya zaman çizelgesi olarak görünümde görüntüleyin.

Metin, veritabanları ve gömülü öğeleri birleştirerek her türlü kullanım senaryosu için özel sistemler oluşturun.

Wiki, belge ve iç sistemler için şablonlarla hızlı bir başlangıç yapın.

Notion'un artıları ve eksileri

Artıları:

Proje takipçileri, CRM'ler ve bilgi tabanları gibi neredeyse her türlü sistemi oluşturun.

Bilgilerin doğal bir şekilde birbirine bağlandığı, birbiriyle bağlantılı bilgi tabanları oluşturmada mükemmeldir.

Dezavantajları:

Karmaşık kurulumlar için öğrenme eğrisi oldukça diktir ve bu da yeni kullanıcıları zorlayabilir.

Çok büyük veritabanlarında performans düşebilir.

Yerel proje yönetimi özellikleri, özel PM araçları kadar sağlam değildir.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : 12 $/kullanıcı/ay

İş : 24 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (9.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.600'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Capterra'da yer alan karışık bir yorumda şöyle deniyor:

Notion'ın favori yanı, yeni başlayanlar için bile kullanım kolaylığı... Ancak AI özellikleri pek tatmin edici değil. Notion'ın AI'sı, ChatGPT'den önemli ölçüde daha az yetenekli ve fonksiyonları pek ikna edici değil. AI yavaş ve geniş veri içeren sayfalarda kullanıldığında ciddi gecikmeler yaşıyor, genellikle birkaç dakika boyunca donuyor.

Cevapları eyleme bağlamak için doğru aracı bulun

Tek bir "en iyi" Unframe AI alternatifi yoktur. Ve dürüst olmak gerekirse, asıl mesele de budur.

Bazı takımlar daha iyi toplantı zekasına ihtiyaç duyar. Diğerleri ise gizlilik, özel AI ajanları veya bilginin temiz ve düzenli tutulmasına büyük önem verir. Doğru araç, ürün demosunun nasıl göründüğüne değil, takımınızın gerçekte nasıl çalıştığına bağlıdır.

Ancak bazı şeyler her zaman geçerlidir.

Arama tek başına yeterli değildir. Bilgi bulmak, ancak kararlar, takipler veya ilerlemelerle sonuçlanırsa anlamlıdır.

Daha fazla araç her zaman daha fazla verimlilik anlamına gelmez. Başka bir arama katmanı eklemek, bağlam geçişini azaltmak yerine artırabilir.

En güçlü çözümler, içgörüleri uygulamaya dönüştürür. Cevapları doğrudan görevlere, belgelere ve ş akışlarına bağlayan araçlar, takımların daha az sürtüşmeyle daha hızlı ilerlemesine yardımcı olur.

Arama, belgeler, görevler ve otomasyon bir arada olduğunda, cevapları eyleme dönüştürmek ön tanımlı hale gelir. Hedefiniz bağlam dağınıklığını azaltmak ve işinizi, bilginizi ve AI'yı tek bir yerde toplamaksa, ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve farkı kendiniz görün ✨

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Unframe AI, yapay zeka destekli bir kurumsal arama ve bilgi yönetimi aracıdır. Şirket bilgi tabanlarından cevapları ortaya çıkararak takımların bağlı uygulamaları ve veri kaynakları arasında bilgi bulmasına yardımcı olur.

AI verimlilik araçları, akıllı arama, içerik oluşturma ve otomasyon içgörülerine odaklanır. Geleneksel proje yönetimi yazılımları görev izleme, zaman çizelgeleri ve iş akışı yönetimine ağırlık verirken, ClickUp gibi birleşik platformlar her iki özelliği de bir araya getirir.

Evet, çoğu alternatif Slack, Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365 gibi yaygın işyeri araçlarıyla entegrasyonlar sunar. Ancak, bu entegrasyonların derinliği, temel bağlantılardan derin, iki yönlü senkronizasyona veya tüm bağlı uygulamalarda birleşik aramaya kadar değişir.