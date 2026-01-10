2026 için En İyi 10 Saner AI Alternatifi

Saner AI'yı " ikinci beyninizi" oluşturmak için kullanıyorsunuz ve bu araç, fikirleri yakalamak ve kişisel bağlamı hatırlamak için harika.

Ancak şimdi bir engelle karşı karşıyasınız. Notlarınız genellikle gerçek projelerinizden kopuk hissettiriyor ve takımınız belgelediğiniz parlak fikirlerinize erişemiyor, bu da sinir bozucu bilgi silolarının sonucunu doğuruyor.

Bu, düşünme ve yapılacaklar arasında bir uçurum yaratır. Öyleyse, kolları sıvayın ve sağlam Saner AI alternatiflerini keşfedin!

Bu kılavuz, bilgileri basitçe kaydetmekten işleri tamamlamaya geçmenize yardımcı olacak en iyi seçenekleri içermektedir.

Saner AI Alternatiflerine Genel Bakış

Başlamak için hızlı bir özet:

Araç adı En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Fikirleri eyleme dönüştüren, yapay zeka destekli birleşik Çalışma Alanı ClickUp Brain (bağlamsal AI), ClickUp Belge, ClickUp Otomasyonlar, AI Alanları, AI Atama, Super Agents, 15+ Görünüm, Kalendar, Sohbet Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar için özel fiyatlandırma Hareket Meşgul profesyoneller için takvim odaklı AI planlama Otomatik planlama, akıllı zaman bloklama, dinamik önceliklendirme, toplantı rezervasyon bağlantıları Ücretsiz plan yoktur, ücretli planlar aylık 49 $'dan başlar. Notion AI Özel veritabanları ve wikiler oluşturan bilgi yoğun takımları AI yazma ve özetleme, ilişkisel veritabanları, Çalışma Alanı Soru-Cevap, wiki tarzı belgeler Ücretsiz plan mevcuttur, AI 24 $/kullanıcı/ay'dan başlayan ücretli planlara dahildir. Sunsama Dikkatli, ADHD dostu günlük planlama Rehberli günlük planlama ritüelleri, gerçekçi iş yükü görselleştirme, takvim zaman dilimleme Ücretsiz plan yok, ücretli planlar aylık 20 $'dan başlıyor. Obsidian Gizlilik odaklı kişisel bilgi yönetimi Yerel öncelikli markdown notları, çift yönlü bağlantı, grafik görünümü, eklenti ekosistemi Ücretsiz temel uygulama, isteğe bağlı ücretli eklentiler aylık 5 $'dan başlayan fiyatlarla Mem Otomatik düzenleme özelliğine sahip AI tabanlı not alma Anlamsal arama, otomatik etiketleme, ilgili notların yüzeye çıkması, AI ile geri alma Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar. Sınırsız Dijital etkinliklerin ve toplantıların mükemmel şekilde hatırlanması Aranabilir ekran geçmişi, toplantı transkripsiyonu, gizli zaman çizelgesi geri çağırma Halka açık ücretsiz plan yoktur, fiyatlandırma özeldir (Meta ekosistemi) Heptabase Görsel odaklı fikir haritalama ve araştırma ş akışları Uzamsal beyaz tahtalar, kart tabanlı notlar, araştırma sentezi Ücretsiz plan yoktur, ücretli planlar aylık 11,99 $'dan başlar. Kapasiteler Nesne odaklı kişisel bilgi organizasyonu Özelliklere sahip yapılandırılmış nesneler, otomatik geri bağlantılar, günlük notlar Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar aylık 9,99 $'dan başlar. Tana AI öncelikli yapılandırılmış not dönüşümü Alanlara sahip süper etiketler, AI ayrıştırma, düğüm tabanlı aramalar Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar belirlenecek / gelişmektedir

Neden Saner AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Çoğu " ikinci beyin " uygulaması fikirlerinizi saklar, ancak bunları gerçek işlere dönüştürmeyi zorlaştırır. Masa başı çalışanlar artık tipik bir iş gününde 11 farklı uygulama kullandıkları için bu, giderek büyüyen bir sorun haline geliyor.

Sadece bilgiyi depolamakla kalmayıp, onu işlevsel hale getiren bir alternatife ihtiyacınız var. Aşağıdakileri sunan bir araç arayın:

Ortak Çalışma Alanı: Takımınızın uyumlu çalışabilmesi için aynı bilgilere erişimi olması gerekir.

Daha geniş bir AI kapsamı: Sadece notlarınızı değil, projelerinizi ve görevlerinizi de anlayan bir AI'ya ihtiyacınız var.

Uygulamaya köprü: Fikirleriniz sorunsuz bir şekilde eyleme geçirilebilir görevlere dönüşmelidir.

Birleştirilmiş ş akışları: Araçların dağınıklığını ortadan kaldırmanız gerekir, yığınınıza başka bir uygulama eklemeniz değil.

Kullanabileceğiniz En İyi Saner AI Alternatifleri

1. ClickUp (Projeleri, belgeleri ve sohbetleri birleştiren en iyi AI destekli birleşik çalışma alanı)

ClickUp'ın bağlamsal AI'sı ile tüm belgelerinizi, projelerinizi, konuşmalarınızı ve daha fazlasını tek bir kapsamlı platformda yönetin.

Çoğu AI aracı, işinizin dışında kalır ve iş bittikten sonra mantık yürütmeye çalışır.

Dünyanın ilk birleşik AI çalışma alanı olan ClickUp , AI'yı işlerin oluşturulduğu, izlendiği ve tamamlandığı sistemlere doğrudan entegre ederek daha disiplinli bir yaklaşım benimser. Sonuç, zekanın görevler, belgeler, sohbetler, hedefler ve takvimler arasında canlı bağlamla çalıştığı bir çalışma alanıdır.

Bu da, sekmeler arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan bu hiperodaklanma dönemlerine tamamen odaklanabileceğiniz anlamına gelir!

Tipik bir iş akışı, fikirlerin yakalanmasıyla başlar. Talk-to-Text veya satır içi komut istemleri ile ClickUp Brain kullanarak, kabaca düşünülmüş bir fikir anında ClickUp Belge, Assigned Comment veya ClickUp Görevi içinde kaydedilebilir. Brain, Çalışma Alanı bağlamına erişebildiğinden, bu fikri yapılandırılmış bir göreve dönüştürebilir, öncelik belirleyebilir, etiketler önerebilir ve manuel kurulum yapmaya gerek kalmadan doğru Liste, Klasör veya Alan ile bağlantı kurabilir.

Buradan itibaren, uygulama planlaması prosedürel olmaktan çıkıp otomatik hale gelir. AI görev oluşturma, işi kapsam ve geçmişteki kalıplara göre alt görevlere böler. AI Alanları, açıklama ve toplantı notlarından doğrudan çaba, risk veya kategori gibi anahtar ayrıntıları çıkarabilir. Otomasyonlar ve AI Atama ile, koşullar değiştikçe sahiplik ve durum güncellemeleri otomatik olarak tetiklenir.

AI Otomatik Doldurma görev özelliklerini kullanın, görevleri otomatik olarak atayın ve önceden tanımlanmış kriterlere göre kritik görevleri otomatik olarak önceliklendirin.

Planlama, sistem düzeyinde gerçekleştirilir. Görevler, öncelikler, bağımlılıklar ve iş yükü verilerinin gerçekçi zaman çizelgelerini belirlediği ClickUp Takvim 'e akışla aktarılır. Tarihler değiştiğinde, sonraki görevler otomatik olarak güncellenir ve manuel yeniden planlamaya dayanan kırılgan proje planları ortadan kalkar.

Bilgi ve işbirliği, uygulama ile yakından bağlantılıdır. ClickUp Belgeleri, görevlerle doğrudan bağlantılıdır, böylece kararlar, özellikler ve bağlam asla kaybolmaz. ClickUp Sohbeti , konuşmaları iş öğelerine ekler ve AI Summaries, atıf veya niyeti kaybetmeden konuları veya toplantıları eyleme geçirilebilir takip işlemlerine dönüştürebilir.

Görevleriniz ve belgelerinizde AI desteği ile planları daha hızlı oluşturun ve uygulayın.

ClickUp'taki Süper Ajanlar, bu modeli yardımın ötesine taşıyarak eyleme geçirir. Bu ajanlar ş akışlarını izler, engelleri tespit eder, riskleri ortaya çıkarır ve durum değişiklikleri, takipler ve devretmeler gibi rutin adımları yürütür. Sistem, işe tepki vermek yerine, tanımlanmış sınırlar içinde proaktif olarak yönetir.

ClickUp Super Agents ile önceden yapılandırılmış talimatlar ve kişilikler içeren özel AI Ajanları oluşturun.

ClickUp'ı Saner AI'nın alternatifi yapan şey, mimarisidir. AI, görevler, kişiler ve öncelikler içeren birleşik bir model üzerinde, birinci taraf iş verilerini gerçek zamanlı olarak işler. Bu, daha az araç, daha az bağlam kaybı ve sürekli insan müdahalesi olmadan fikirden teslimata kadar uzanan ş Akışları anlamına gelir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain: Bu, tüm çalışma alanınızda çalışan bir AI katmanıdır. Görevlerinizi, belgelerinizi ve takım iletişiminizi anladığı için projelerinizle ilgili soruları yanıtlar, belgeleri özetler ve tam bağlamda içerik oluşturur. Bir görev yorumuna veya ClickUp Chat mesajına @brain yazarak, tıpkı bir takım arkadaşınıza sorar gibi soru sorabilirsiniz.

ClickUp Docs: ClickUp Docs ile bilgi tabanınızı doğrudan işinize bağlayın. Docs'u görevlere bağlayabilir, takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve hatta bir belgenin içinden görevler oluşturarak bilgi ile uygulama arasındaki boşluğu kapatabilirsiniz.

ClickUp otomasyonları: ClickUp otomasyonları ile görev atama, durum güncelleme veya bildirim gönderme gibi tekrarlayan işleri otomatikleştirin, böylece en önemli işlere odaklanabilirsiniz.

ClickUp Görünümleri : Liste, Pano, Takvim ve Gantt dahil olmak üzere 15'ten fazla özelleştirilebilir ClickUp Görünümü ile takımınız için en mantıklı şekilde işleri görselleştirin, tüm bunları aynı temel veriler üzerinde çalışırken yapın. Liste, Pano, Takvim ve Gantt dahil olmak üzere 15'ten fazla özelleştirilebilir ClickUp Görünümü ile takımınız için en mantıklı şekilde işleri görselleştirin, tüm bunları aynı temel veriler üzerinde çalışırken yapın.

ClickUp'ın artıları ve eksileri

Artıları:

İş yükünü azaltır: Proje yönetimi, dokümantasyon ve AI'yı tek bir platformda birleştirerek bağlam geçişini azaltır.

Tam çalışma bağlamına sahip AI: ClickUp Brain ile genel verilerden değil, gerçek görevlerinizden ve belgelerinizden yararlanan gerçekten yararlı yardım alın.

Sizinle birlikte büyür: Platform, kişisel verimlilik ve büyük kurumsal takımlar için eşit derecede iyi çalışır, böylece onu aşmazsınız.

Dezavantajları:

Yeni kullanıcılar, çok sayıda özel özelleştirme seçeneği nedeniyle bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilirler.

Mobil uygulama, masaüstü deneyiminin tüm gücüne uyacak şekilde geliştiriliyor.

Bazı gelişmiş özellikler tüm kullanıcılar için mevcut olmayabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Trello'yu kullandıktan sonra ClickUp'a geçtim ve aradaki fark MUAZZAM. Trello fena değil ama ölçeklendirmeye başladığınızda ve takım boyutunuz arttığında işlevselliğini yitiriyor. Görevlerin içindeki AI, özetleme, yeniden atama, görev bulma ve genel olarak küçük işlerde zaman kazanma konusunda oldukça yararlı. Otomasyonlar da çok güçlüdür ve öncelik atama vb. gibi birçok tekrarlayan görevi azaltmaya yardımcı olabilir. Bunları, temelde otomasyonların güçlendirilmiş hali olan AI ajanlarıyla değiştirebilirsiniz. Hem liste hem de pano görünümlerinin olması hoşuma gidiyor (sadece listeye sahip Asana ve sadece panoya sahip Trello'nun aksine). Sohbet kanalları Slack'e benziyor, bu harika, çünkü başka bir yazılım için ödeme yapmam gerekmiyor + bir görev içinde belge oluşturma özelliği çok kullanışlı, sürücüye gitmeye, Google Dokümanlar oluşturmaya ve bunu bir görev içinde bağlamaya gerek yok. Aklınızı başınızda tutmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca, klip (Loom) oluşturma özelliği süper havalı, şimdiye kadar en çok kullandığım özellik.

💟 Bonus: Saner AI, fikirleri yakalamanıza ve hatırlamanıza yardımcı olur, ancak ClickUp'ın AI süper uygulaması BrainGPT , bunları eyleme dönüştürmenize yardımcı olur. BrainGPT, izole notlar üzerinde çalışmak yerine, görevleriniz, Belgeler, Sohbet, hedefler ve takviminiz üzerinde tam ve canlı bir bağlamda çalışır. Fikirleri görevlere dönüştürebilir, işi alt görevlere bölebilir, öncelikleri önerebilir ve araçlar arasında geçiş yapmadan otomasyonları tetikleyebilir. Düşünme, planlama ve yürütmeyi tek bir sistemde birleştirerek, sadece bir hafıza katmanı olmaktan öteye geçer.

💟 Bonus: Saner AI, fikirleri yakalamanıza ve hatırlamanıza yardımcı olur, ancak ClickUp'ın AI süper uygulaması BrainGPT , bunları eyleme dönüştürmenize yardımcı olur. BrainGPT, izole notlar üzerinde çalışmak yerine, görevleriniz, Belgeler, Sohbet, hedefler ve takviminiz üzerinde tam ve canlı bir bağlamda çalışır. Fikirleri görevlere dönüştürebilir, işi alt görevlere bölebilir, öncelikleri önerebilir ve araçlar arasında geçiş yapmadan otomasyonları tetikleyebilir. Düşünme, planlama ve yürütmeyi tek bir sistemde birleştirerek, sadece bir bellek katmanı olmaktan öteye geçer. Talimatları, notları ve fikirleri dikte edin ve ClickUp BrainGPT Talk to Text ile metne dönüştürün.

2. Motion (Takvim öncelikli AI planlama ve otomatik zaman bloklama için en iyisi)

via Motion

Çoğu profesyonel, "planlama felci"nden muzdariptir. Bu, sadece saat 10:00'daki bir toplantı için karmaşık bir takvimde görevleri manuel olarak sürükleyip durmanın tüm günün akışını mahvetmesi gibi sinir bozucu bir döngüdür.

Motion, programınızı canlı bir organizma gibi ele alarak bu senaryoyu tersine çevirir. Görevleri boşluklara zorla sığdırmak yerine, sadece son tarihlerinizi ve önceliklerinizi girin, AI motoru en verimli yolu oluşturur. Öğleden sonra vardiyanız veya acil bir çağrı gelirse, platform kalan görevlerinizi anında yeniden düzenler.

Bu, yoğun profesyoneller ve takvimlerine göre yaşayan kişiler için güçlü bir araçtır, ancak proje yönetimi yerine planlamaya odaklanması, karmaşık takım tabanlı işler için sınırlayıcı olabilir.

Motion'ın en iyi özellikleri

Akıllı otomatik planlama: AI, takviminizi, görevlerin son teslim tarihlerini ve önceliklerini analiz ederek görevleri en uygun zaman aralıklarına otomatik olarak yerleştirir.

Öncelik tabanlı zaman koruması: En önemli işlerinizin önce planlanmasını sağlayarak, odaklanma zamanınızın daha düşük öncelikli ögeler tarafından tüketilmesini önler.

Toplantı rezervasyon bağlantıları: Yerleşik bir planlama özellikleri, diğer kişilerin mevcut görev taahhütlerinizi gözeterek sizinle randevu almasını sağlar.

Motion'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Ne zaman ne üzerinde iş yapılacağına karar vermenin bilişsel yükünü ortadan kaldırır

Planlarınız değiştiğinde gününüzü dinamik olarak yeniden planlayın

Zaten takvim odaklı çalışan kullanıcılar için doğal bir his veriyor

Dezavantajları:

Karmaşık takım projeleri için derin proje yönetimi özellikleri eksik

Değerlendirme seçenekleri sınırlı olabilir.

Liste tabanlı ş akışlarını tercih eden kullanıcılar için daha az esnek

Hareket fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Pro AI: Aylık 49 dolar

İş AI: Aylık 69 dolar

Hareket derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (100+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Motion hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Takvimimi otomatikleştirmek için Motion'ı kullanmayı seviyorum. Otomasyon aracı olarak gerçekten harika, özellikle AI görev otomasyonu ve zaman bloklama özellikleri. Önceliklendirme, odaklanma ve çok sayıda görev ve öncelik arasında kaybolmama konusunda yardımcı olduğu için, yoğun olduğum zamanlarda çok faydalı buluyorum. Ayrıca, önceliklere, takvime ve son tarihlere göre işlerin otomatik olarak ilerlemesi ve yeniden ayarlanmasından da memnunum. Ayrıca, Google Takvim ile senkronizasyonunun olması da çok kullanışlı.

3. Notion AI (Özel veritabanı ş akışları oluşturan bilgi yoğun takımlar için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Karmaşık bir bilgi mimariniz varsa ve tam ihtiyaçlarınıza göre özel olarak özelleştirilebilen, bilgi yönetimine yardımcı olan AI ile esnek bir sisteme ihtiyacınız varsa, bu araç ilginizi çekebilir.

Notion, "kendi çalışma alanınızı oluşturun" aracıdır. İlişkisel veritabanları ve içerik blokları sistemini kullanarak, takım wiki'sinden CRM'ye kadar her türlü bilgi için özel yapılar oluşturabilirsiniz. Notion AI, yazma yardımı, özetleme ve içeriğinizle ilgili sorular sorma yeteneği sağlayarak sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir.

Bu üstün esneklik, Notion'un en büyük gücü ve en büyük zorluğudur. Daha katı araçlara kıyasla, kurulum ve bakım için önemli bir yatırım gerektirir.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

AI destekli Soru-Cevap: Çalışma Alanınızı sorgulanabilir bir bilgi tabanına dönüştürür, sorular sormanıza ve sayfalarınızdan ve veritabanlarından alınan cevapları almanıza olanak tanır.

Yazma ve düzenleme yardımı: İçerik taslağı oluşturmaya, mevcut metni iyileştirmeye, uzun belgeleri özetlemeye ve üslubu ayarlamaya yardımcı olur.

Veritabanı otomatik doldurma: AI, sayfa içeriğine göre veritabanı özelliklerini otomatik olarak doldurabilir ve manuel veri girişini azaltır.

Notion AI'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Eşsiz özel özelleştirme özelliği, neredeyse her türlü ş akışını oluşturmanıza olanak tanır.

Birbirine bağlı wiki'ler ve bilgi tabanları oluşturmada mükemmeldir

AI, yazma ve düzenleme deneyimine doğrudan entegre edilmiştir.

Dezavantajları:

Gelişmiş sistemler oluşturmak ve sürdürmek için zorlu öğrenme süreci

Çok büyük veritabanlarında performans düşebilir

Proje yönetimi, önemli ölçüde manuel yapılandırma gerektirir.

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

İş planı ve üstü planlara dahildir: Aylık 24 $'dan başlayan fiyatlarla

Notion AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Notion'ı kullanmanın çeşitli yollarını araştırdım, önemli verileri görselleştirmek için veritabanları oluşturdum ve netlik ve okunabilirliği artırmak için notları biçimlendirdim. Not alma konusunda Notion oldukça etkilidir. Ancak, AI özellikleri pek tatmin edici değildir. Notion'ın AI'sı, ChatGPT'den önemli ölçüde daha az yeteneklidir ve ikna edici fonksiyonlara sahip değildir. AI yavaştır ve kapsamlı veriler içeren sayfalarda kullanıldığında ciddi gecikmeler yaşar ve genellikle birkaç dakika boyunca donar. Genel olarak, Notion beklentilerimin çok altında kalan ortalama bir not alma aracıdır. Tatmin edici olmayan deneyimim nedeniyle, son zamanlarda tamamen özel, karmaşık ve kullanışlı not alma için çok daha uygun bulduğum Obsidian'a geçmeye karar verdim.

📮ClickUp Insight: Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Önemli bir ayrıntı bir e-postada gömülü, bir Slack konu dizisinde genişletilmiş ve ayrı bir araçta belgelenmiş olabilir, bu da takımların işlerini yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmelerine neden olur. ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Belgeler ve ClickUp Brain gibi özelliklerle her şey birbirine bağlı, senkronizasyon halinde ve anında erişilebilir hale gelir. "İşle ilgili işlere" veda edin ve verimlilik zamanınızı geri kazanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabilirler. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

4. Sunsama (Dikkatli, DEHB dostu günlük planlama ritüelleri için en iyisi)

Sunsama aracılığıyla

Hiç bitmeyen görev listesi ve yeterince işin tamamlanmadığı için duyulan suçluluk duygusu, insanı sürekli olarak bunaltan korkunç bir his yaratır. Verimlilik için "koşuşturma kültürü" yaklaşımı işe yaramadığında, gününüzü planlamak için daha sakin ve daha bilinçli bir yönteme ihtiyacınız vardır.

Sunsama, daha az ama daha iyi işler yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Günlük planlama ritüelinde size rehberlik eder; bu ritüelde, gün için gerçekçi bir görev sayısı seçer, bunların ne kadar süreceğini tahmin eder ve takviminize zaman aralığı belirler. Aşırı taahhütleri önlemek ve kaygıyı azaltmak için tasarlanmıştır.

Asana ve Trello gibi diğer araçlardan görevleri alarak, mevcut sistemlerinizin üzerine bir günlük planlama katmanı görevi görür, bu da onu bireyler için harika bir araç haline getirir, ancak tam bir takım işbirliği çözümü değildir.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

Rehberli günlük planlama: Sabah ritüeli, dünü gözden geçirmenize, bugünün görevlerini seçmenize ve bunları planlamanıza yardımcı olur.

Gerçekçi iş yükü değerlendirmesi: Planladığınız toplam süreyi mevcut sürenizle karşılaştırarak, gününüz çok doluysa görevleri ertelemeni teşvik eder.

Çoklu araç görev toplama: Diğer araçlarınızdaki görevleri günlük planlama için tek bir arayüze çeker.

Sunsama'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Kasıtlı kısıtlamalarıyla bunaltı ve kaygıyı azaltır

Yapılandırılmış ritüel, ADHD veya karar verme yorgunluğu yaşayan kullanıcılar için yararlıdır.

Zorunlu bir geçiş yerine mevcut PM araçlarınızla entegre olur

Eksileri:

Öncelikle bireysel planlama için, takım proje yönetimi için değil

Değerlendirme seçenekleri sınırlı olabilir.

Karmaşık, çok aşamalı projeleri izlemek için yeterli derinlikten yoksun

Sunsama fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Aylık abonelik: Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Sunsama puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4. 2/5 (20+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Sunsama hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Trello, Todoist, ClickUp, Nirvana, Any. do, Asana, Wrike ve Quire dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) neredeyse tüm verimlilik/görev yönetimi araçlarını denedim. Bunların çoğu sağlam araçlar olsa da, benim "yapışkan faktör" olarak adlandırdığım özelliğe sahip değillerdi. Sunsama, günümü planlamama yardımcı olan ve bana o güne odaklanan bir vizyon sunan, ancak aynı zamanda haftaya da bakış açısı kazandıran bir sabah rutiniyle benim için çok iyi çalışan bir ş Akışı’na sahip. Günümü aşırı yüklemeden verimliliği en üst düzeye çıkarmama aktif olarak yardımcı oluyor. Google Takvim ile entegrasyonu sorunsuz ve birlikte, günümü daha az stresle yönetebiliyorum ve işlerin yarım kalacağından endişelenmeme gerek kalmıyor.

5. Obsidian (Yerel depolama ile gizlilik odaklı kişisel bilgi yönetimi için en iyisi)

Obsidian aracılığıyla

Güçlü bir "ikinci beyin" istiyorsanız, ancak verilerinize tamamen sahip olmak istiyorsanız, bu araç sizin için uygun olabilir.

Çünkü Obsidian'ın temel ilkesi veri sahipliğidir. Notlarınız, şirketin sunucusunda değil, cihazınızda yerel olarak depolanan düz markdown dosyalarıdır. İki yönlü bağlantı sistemini kullanarak, bağlantılı fikirlerinizin görsel bir ağı olan "grafik görünümü" oluşturur.

Fonksiyonu, AI yetenekleri ekleyenler de dahil olmak üzere, topluluk tarafından geliştirilen eklentilerle büyük ölçüde genişletilebilir.

Gizlilik ve özelleştirmeye odaklanması, onu kişisel bilgi yönetimi için favori hale getirir, ancak daha fazla teknik kurulum gerektirir ve bulut tabanlı araçlara göre daha az yerleşik işbirliği sunar.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Yerel öncelikli markdown depolama: Notlarınız cihazınızda düz metin dosyaları olarak depolanır, böylece verileriniz her zaman taşınabilir bir biçimde size ait olur.

Çift yönlü bağlantı ve grafik görünümü: Bağlantılı fikirlerinizin görsel bir ağını oluşturarak, fark etmemiş olabileceğiniz ilişkileri ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.

Genişletilebilir uzantı ekosistemi: Geniş bir topluluk uzantıları kütüphanesi, AI yardımı, takvimler ve Kanban panoları gibi özellikler ekler.

Obsidian'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Verilerinizin tam sahipliği ve gizliliği size aittir.

Standart markdown dosyalarının kullanımı sayesinde satıcıya bağlı kalmazsınız.

Temalar ve yüzlerce eklenti sayesinde yüksek düzeyde özelleştirilebilir

Dezavantajları:

Çoğu alternatife göre daha dik öğrenme eğrisi

İşbirliği özelliği yerleşik değildir ve teknik çözümler gerektirir.

AI özellikleri, üçüncü taraf eklentilerin yüklenmesine ve yapılandırılmasına bağlıdır.

Obsidian fiyatlandırması

Ücretsiz

Senkronizasyon: Aylık 5 dolar

Yayınla: Aylık 10 dolar

Obsidian puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Obsidian hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Obsidian inanılmaz derecede hızlı ve uyarlanabilir. Tüm notlarım yerel olarak düz metin olarak saklandığı için verilerim üzerinde tam kontrol sahibi olmayı çok seviyorum.

Obsidian inanılmaz derecede hızlı ve uyarlanabilir. Tüm notlarım yerel olarak düz metin olarak saklandığı için verilerim üzerinde tam kontrol sahibi olduğum için memnunum.

6. Mem (Otomatik düzenleme özelliğine sahip AI tabanlı not alma için en iyisi)

via Mem

AI'nın sizin için dosyalama ve geri getirme işlemlerini hallettiği bir araç istemiş miydiniz? Mem, "kendi kendini düzenleyen bir Çalışma Alanı" olarak tasarlanmıştır.

Notlarınızı yakalayın, AI bunları otomatik olarak etiketlesin, diğer notlarla ilişkilendirsin ve ilgili olduklarında ortaya çıkarsın. Anlamsal arama özelliği, sorgularınızın arkasındaki anlamı anlar, böylece ihtiyacınız olanı bulmak için doğal dilde sorular sorabilirsiniz.

Bu yaklaşım, hızlı düşünceleri kolayca yakalamayı sağlar. Ancak, net ve düzenli klasörleri tercih eden kullanıcılar için daha az manuel kontrol sunar.

Mem'in en iyi özellikleri

Anlamsal arama ve geri getirme: Doğal dil sorularını anlayarak, tam anahtar kelimeler olmasa bile ilgili notları bulur.

Otomatik düzenleme: İçeriğe dayalı bağlantılar oluşturarak manuel klasörlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

İlgili notların görünür hale gelmesi: Yazarken bilgi tabanınızdan ilgili içeriği otomatik olarak gösterir.

Mem'in artıları ve eksileri

Artıları:

Fikirleri yakalamanın zorluğunu azaltır

AI destekli arama, konuşma gibi hissettirir

Manuel düzenleme yükünü azaltır

Dezavantajları:

Açık klasör yapılarını tercih eden kullanıcılar için daha az kontrol

Sınırlı takım işbirliği özellikleri

Hala gelişmekte olan özelliklere sahip yeni bir ürün

Mem fiyatlandırma

Ücretsiz

Mem Pro: Aylık 12 dolar

Mem Takımları: Özel fiyatlandırma

Mem puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Mem hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Birçok not alma özelliği eksik. En büyük eksiklik: notlarınızdaki satırları klavyeyle yeniden sıralamanın bir yolu yok (madde işaretleri ve numaralı listeler dahil). Bunun birçok kullanım alanı arasında benim için en önemlisi, toplantıdan hemen sonra notları gözden geçirmek. Satırları ve paragrafları taşıma, toplantı sırasında aceleyle yazdığım notları düzenlerken gözden geçirme sürecinin önemli bir parçası.

7. Limitless, Meta tarafından satın alındı (Dijital etkinliklerinizi ve toplantılarınızı mükemmel bir şekilde hatırlamak için en iyisi)

via Limitless

Bir bilgiyi nerede gördüğünüzü sürekli unutuyorsunuz. Bir web sitesinde mi gömülüydü, Slack konuunda mı kayboldu, yoksa bir toplantıda kısaca mı bahsedildi? Bu "dijital hafıza kaybı" zaman kaybına neden olur ve sürekli zihinsel yorgunluk yaratır.

Kısa süre önce Meta tarafından satın alınan Limitless, dijital yaşamınız için aranabilir bir hafıza görevi görür. Ekranınızı ve sesinizi kaydederek, gördüğünüz, duyduğunuz veya söylediğiniz her şeyin gizli, kronolojik bir zaman çizelgesini oluşturur.

İster üç hafta önce okuduğunuz belirli bir belge olsun, ister dün bir toplantıda bir iş arkadaşınızın yaptığı yorum, aradığınız anı arayabilir ve araç onu bulacaktır.

Meta'nın ekosistemine geçiş yaparken, temel vaadi, hiçbir detayın gözden kaçmamasını sağlamak için gizlilik odaklı bir yaklaşım olmaya devam ediyor.

Sınırsız en iyi özellikler

Aranabilir ekran geçmişi: Ekran etkinliğinizi indeksler, böylece monitörünüzde görünen her şeyi arayabilirsiniz.

Toplantı transkripsiyonu ve geri çağırma: Toplantılarınızdaki sesleri otomatik olarak yakalar ve transkripsiyonunu yapar, böylece her konuşmayı aranabilir hale getirir.

Gizlilik öncelikli yerel işleme: Kayıt ve indeksleme işleminin cihazda gerçekleşmesi için tasarlanmıştır, böylece kişisel verileriniz üzerinde kontrol sahibi olursunuz.

Sınırsız artıları ve eksileri

Artıları:

Kayıp bağlantıları, mesajları veya belgeleri aramaktan kaynaklanan sıkıntılara son verin.

Manuel not almayı düşünmeden konuşmalara %100 odaklanmanızı sağlar.

Tüm çalışma gününüzü benzersiz bir "zaman çizelgesi" görünümünde sunar.

Dezavantajları:

Meta'nın satın almasının ardından, öncelikle mevcut kullanıcılara odaklanıyor ve Meta'nın gelecekteki donanımına entegrasyonlar gerçekleştiriyor.

Gününüzün görsel ve işitsel geçmişini saklamak için önemli miktarda yerel disk alanı gerekir.

Mükemmel bir hafıza aracıdır, ancak geleneksel verimlilik uygulamalarında bulunan aktif görev veya proje yönetimi özellikleri yoktur.

Sınırsız fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma (Meta'nın bir parçası olarak)

Sınırsız derecelendirme ve yorum

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

8. Heptabase (Görsel odaklı fikir haritalama ve araştırma ş akışları için en iyisi)

Heptabase aracılığıyla

Doğrusal, metin tabanlı notlar her zaman düşünme şeklinize uymayabilir. Fikirleriniz bir bağlantı ağıdır ve daha büyük resmi görebilmek için bunları uzamsal olarak haritalandırmanıza olanak tanıyan bir araca ihtiyacınız vardır.

Heptabase, karmaşık bilgilerle çalışan araştırmacılar ve düşünürler için görsel bir not alma aracıdır. Notlar, sonsuz bir Beyaz Tahta üzerinde kartlar halinde bulunur ve bunları düzenleyerek, bağlantı kurarak ve gruplandırarak argümanlar oluşturmanıza ve ilişkileri anlamanıza olanak tanır.

Kaynakları toplamaktan içgörüleri sentezlemeye kadar tüm araştırma sürecini desteklemek için tasarlanmıştır.

Heptabase'in en iyi özellikleri

Görsel düşünme için uzamsal tuval: Sonsuz bir beyaz tahta, not kartlarını uzamsal olarak düzenleyerek ilişkileri haritalandırmanıza olanak tanır.

Araştırma ş akışı desteği: Kaynakları toplamak, anahtar noktaları çıkarmak ve bunları argümanlar oluşturmak için düzenlemek konusunda mükemmeldir.

Bağlantılı kartlara sahip çoklu Beyaz Tahtalar: Farklı Beyaz Tahtalarda aynı not kartını kullanarak bilgileri birden fazla bağlamda yinelemeden düzenleyin.

Heptabase'in artıları ve eksileri

Artıları:

Diyagramlar ve Zihin Haritaları ile düşünen kullanıcılar için sezgisel bir his veriyor.

Karmaşık araştırmaları sentezlemek ve kalıpları bulmak için mükemmel

İşinizi engellemeyen, güzel ve odaklanmış bir arayüz

Dezavantajları:

Doğrusal, metin tabanlı ş akışlarını tercih eden kullanıcılar için daha az uygun

Sınırlı takım işbirliği özellikleri

Daha küçük bir kullanıcı topluluğuna sahip yeni bir ürün

Heptabase fiyatlandırması

Pro: Aylık 11,99 $

Premium: Aylık 23,99 $

Heptabase puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

9. Kapasiteler (Yapılandırılmış verilerle nesne odaklı not düzenleme için en iyisi)

Capacities aracılığıyla

Notlar, farklı türde bilgiler gerektiren insanlar, kitaplar veya projeler gibi çeşitli konularla ilgili olabilir; ancak çoğu uygulama, tüm notları genel sayfalar olarak ele alır. Bu yapı eksikliği, bilgi tabanınızı dağınık ve sorgulamayı zor hale getirir.

Capacities, "nesne odaklı" bir yaklaşım kullanır. Boş sayfalar yerine, farklı içerik türleri için yapılandırılmış "nesneler" oluşturursunuz. "Kitap" nesnesi otomatik olarak Yazar ve Derecelendirme alanlarına sahipken, "Kişi" nesnesi İletişim Bilgileri alanlarına sahiptir. Bu, Notion gibi karmaşık araçlar olmadan düzenli, kişisel bir veritabanı oluşturur.

Bu yapılandırılmış yaklaşım, kişisel bir CRM oluşturmak veya medyayı izlemek için mükemmeldir. Ancak, nesne türlerinizi ayarlamak için biraz zaman harcamanız gerekecektir.

Kapasiteler en iyi özellikler

Özelliklere sahip yazılmış nesneler: Farklı içerik türleri için yapılandırılmış nesneler oluşturarak bilgilerinizi daha düzenli ve kullanışlı hale getirin.

Otomatik geri bağlantı: Bir nesnenin bahsedildiği her yeri otomatik olarak gösterir ve manuel çaba gerektirmeden bir bağlantı ağı oluşturur.

Temiz, odaklanmış tasarım: Minimalist arayüz, dikkat dağınıklığını azaltır ve içeriğinize odaklanmanızı sağlar.

Kapasitelerin artıları ve eksileri

Artıları:

Aşırı katı olmadan yararlı bir yapı sağlar

Kişisel CRM veya medya kütüphanesi oluşturmak için mükemmel

Akıllı ön tanımlı ayarlarla düşünceli, kendine özgü tasarım

Dezavantajları:

Nesne türlerinizi tanımlamak için bazı başlangıç kurulumları gerektirir.

Sınırlı takım işbirliği özellikleri

Daha köklü araçlara göre daha küçük eklenti ekosistemi

Kapasite fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 9,99 $

Believer: Aylık 12,49 dolar

Kapasite derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Capacities hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

İlk başta kafam karıştı. Notları klasörlere veya sonsuz sayfalara dökmeye alışkındım. Burada ise her şey bir nesne. Projeler, kitaplar, rastgele fikirler — hepsini küçük yapı bloklarına dönüştürür ve birbirine bağlarsınız. Bununla mücadele etmeyi bırakmam 3 günümü aldı. Ama birdenbire anladığımda? Sihir gibiydi. Aniden günlük notlarım, aylar önce kaydettiğim bir kitap alıntısıyla bağlantılı kişisel bir projeye bağlandı. Sanki düşüncelerim nihayet birbirleriyle konuşuyor gibiydi. Grafik görünümü, hiç planlamadığım bu çılgın bağlantıları gösteriyor. Daily Notes beni kurtardı — kaotik sabahlar için mükemmel. Düşüncelerinizi oraya dökün, sonra parçaları uygun nesnelere dönüştürün. Dezavantajları: Öğrenme eğrisi GERÇEK. Sıradan not tutanlar için uygun değil. Ama 3 hafta sonra bağımlısı oldum. Mükemmel değil, ama dağınık düşünmenin gerçekte nasıl işlediğini anlıyor. Dolaşmama izin veriyor, sonra konuları bir araya getiriyor. Notların cansızlığından bıktıysanız — deneyin. Sadece 3. günü geçin.

Tana aracılığıyla

Bu yapıyı otomatik olarak tanıyıp harekete geçebilen bir sistem mi arıyorsunuz?

Tana, son derece yapılandırılmış ş akışları oluşturmak isteyen kullanıcılar için güçlü bir araçtır. Temel özelliği, alanlar ve davranışlar içeren "supertag" etiketleridir.

Bir satırı #toplantı ile etiketlemek, katılımcılar ve eylem öğeleri için otomatik olarak alanlar ekleyebilir. AI'sı ayrıca yapılandırılmamış metni ayrıştırabilir ve bu yapıyı sizin için uygulayabilir.

Tana güçlü bir araçtır ancak öğrenmesi zordur. Basit bir not alma çözümü arıyorsanız, ihtiyaçlarınızın ötesinde bir araç olabilir.

Tana'nın en iyi özellikleri

Alanlara sahip süper etiketler: Yapı taşıyan etiketler, serbest biçimli notları sorgulanabilir bir veritabanına dönüştürür.

AI destekli ayrıştırma: AI, yapılandırılmamış metinleri alıp görevler ve tarihler gibi yapılandırılmış bilgileri otomatik olarak çıkarabilir.

Güçlü canlı aramalar: Verilerinizin dinamik, otomatik olarak güncellenen görünümleri olarak işlev gören kaydedilmiş aramalar oluşturun.

Tana'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Özel bilgi sistemleri oluşturmak için benzeri görülmemiş esneklik

Notlarınızı özetlemekle kalmayıp, yapılandırmanıza da yardımcı olan AI

Gelişmiş ş akışlarını paylaşan aktif ve tutkulu bir topluluk

Dezavantajları:

Önemli ölçüde zaman yatırımı gerektiren çok dik öğrenme eğrisi

Basitliği tercih eden kullanıcılar için bu durum biraz zorlayıcı olabilir.

Hala erken erişim aşamasında, arayüz ve özellikler gelişmeye devam ediyor.

Tana puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Tana hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Tana, geleceğin not alma aracıdır. Outliner ve ilişkisel not alma sisteminin en iyi özelliklerini bir araya getirir ve bunları AI ile entegre eder. Bilgi işçisi veya yaratıcı bir kişiyseniz, kesinlikle denemeye değer bir araçtır.

Ş Akışınız İçin Doğru Saner AI Alternatifini Seçin

Saner. AI'ya en iyi alternatif, aslında çözmeye çalıştığınız soruna bağlıdır.

Kaotik bir takvim mi, parçalanmış bir bilgi tabanı mı, yoksa fikirler ile uygulama arasındaki uçurum mu? Daha fazla özelliğe sahip bir araca ihtiyacınız olmadığını unutmayın.

Parçalanmayı azaltan, sessizce başka bir katman eklemeyen bir çözüme ihtiyacınız var. Sonuçta, en iyi verimlilik aracı, tutarlı bir şekilde kullanacağınız araçtır. Özellikler, bir aracın sizin benzersiz düşünme tarzınıza ve ş Akışınıza ne kadar uygun olduğundan daha az önemlidir.

Birleştirilmiş bir AI çalışma alanının bilgi ve uygulama arasındaki boşluğu nasıl kapattığını görmek ister misiniz? Bugün ClickUp ile başlayın.