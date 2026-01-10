Özellik Benimsemeyi Teşvik Etme: Stratejiler, Metrikler ve Kılavuz

Parlak yeni bir düğme, daha akıllı bir ş Akışı, hatta belki de bütün bir modül yayınladınız. Sürüm notları mükemmel görünüyor. Ancak bir hafta sonra, etkileşim düşük.

Lansman ile kullanım arasındaki bu uçurum, büyümenin durduğu noktadır.

Pendo'nun yazılım karşılaştırmaları, dijital ürünlerdeki tıklama hacminin %80'ini yalnızca %6,4'lük bir özellik grubunun oluşturduğunu göstermektedir. Daha fazlasını oluşturmak nadiren çözüm olur.

Güçlü bir özellik benimseme kılavuzu, takımların doğru anlara, mesajlara ve metriklere odaklanmasına yardımcı olur. Keşif, aktivasyon ve uzun vadeli değeri destekler.

Bu blogda, benimsemeyi takımınız için bir tahmin projesi haline dönüştürmeden uygulayabileceğiniz huniyi, KPI'ları ve pratik taktikleri ayrıntılı olarak ele alacağız.

ClickUp'ın Ürün Stratejisi Şablonu, ürün stratejisi girişimlerini planlamak ve izlemek için yapılandırılmış bir yol sunar, böylece takımınız çok fazla araca dağılmış belgeler ve kararlar olmadan öncelikler, sonuçlar ve uygulama konusunda uyumlu kalabilir.

Özellik Benimseme Nedir?

Yol haritanızda açık bir başarı gibi görünen yeni bir özelliği piyasaya sürdüğünüzü hayal edin. Bu özellik, gerçek bir müşteri sorununu çözüyor, kullanıcı arayüzü temiz ve takımınız bu özelliğin kullanıma sunulmasını heyecanla bekliyor.

Muhtemelen bundan sonra şöyle bir durum yaşanacaktır. Çoğu kullanıcı bunu hiç fark etmez. Bazıları bir kez tıklar ve bırakır. Birkaç ileri düzey kullanıcı gerçek bir ş Akışı bulur ve buna sadık kalır.

✅ İşte tam da bu noktada özellik benimseme devreye girer.

Temelinde, özellik benimseme, kullanıcılara şu konularda yardımcı olma sürecidir:

Belirli bir aracı veya özelliği keşfedin

Aktive edin ilk kez

Bunu düzenli ş akışlarına entegre edin.

Gerçek benimseme, tekrarlanan kullanımın kullanıcının aracın değerini anladığını ve ürününüzden daha fazla fayda sağladığını kanıtladığında gerçekleşir.

Bu genellikle şu şekilde gerçekleşir:

Onboarding, eğitim veya uygulama içi rehberlik yoluyla özellik keşfi

Özelliğin gerçek bir işi çözdüğünü doğrulayan ilk kullanım

Uzun vadeli ürün benimsemeyi gösteren tekrarlı kullanım

Kullanıcılar daha fazla güven kazandıkça gelişmiş özelliklerin benimsenmesinde büyüme

Benimseme, sadece yeni özellikleri piyasaya sürmekle ilgili değildir. Tamamlandığında, kullanıcıların sizin geliştirdiğiniz özellikleri keşfetmelerine ve değer vermelerine yardımcı olmakla ilgilidir.

Özellik Benimseme, Ürün Takımları İçin Neden Önemlidir?

Yeni özelliklerin piyasaya sürülmesi ilerleme gibi görünse de, asıl farkı yaratan şey benimsenmedir. Yeni kullanıcılar belirli bir özelliğin etkinleştirme noktasına ulaşmazsa, en güçlü sürümleriniz bile beklenen performansı gösteremeyebilir.

Özellik benimseme, büyüme takımları ve ürün yöneticilerinin kullanıcı yolculuğunun etkinliğini ve kullanıcıların özelliklerin değerini anlayıp anlamadığını ölçmek için yararlı bir yoldur. Ayrıca, uygulama içi mesajların veya uygulama içi kılavuzların işlevini yerine getirdiğini ve gelişmiş özelliklerin mevcut kullanıcılara gerçekten daha fazla değer sağladığını doğrulamalarına da yardımcı olur.

Sağlıklı özellik benimseme, ürün takımlarına şu konularda yardımcı olur:

Önemli ilk eylemleri yönlendirerek kullanıcı aktivasyonunu güçlendirin.

Erken kazanımları tekrarlanan alışkanlıklara dönüştürerek kullanıcı tutma oranını artırın.

Gerçek benimseme metriklerine göre yüksek değer taşıyan özelliklere öncelik verin.

Kullanıcıların hangi ürün özelliklerini benimsediğini doğrulayarak boşa harcanan geliştirme döngülerini azaltın.

Gelişmiş özelliklerin benimsenmesi için hedefli müdahalelerle belirli kullanıcı segmentlerini destekleyin.

Olumlu bir özellik benimseme oranı tesadüfen gerçekleşmez. Özellik benimseme izlemesini tutarlı bir şekilde yaptığınızda, neleri iyileştireceğiniz, neleri tanıtacağınız ve neleri kullanımdan kaldıracağınız konusunda daha akıllı kararlar verebilirsiniz.

Özellik Benimseme Kılavuzunun Anahtar Bileşenleri Nelerdir?

Sağlam bir kılavuz, özellik benimsemeyi umut verici bir lansman planından, takımınızın her sürümde uygulayabileceği tekrarlanabilir bir sisteme dönüştürür. Bu, yeni özellikler sunarken veya gelişmiş özelliklerin benimseme oranını artırmaya çalışırken de geçerlidir.

Dahil etmeniz gereken temel bileşenler şunlardır:

Net benimseme hedefleri ve etkinleştirme tanımları: Her bir özellik için "başarı"nın ne anlama geldiğine karar verin. Etkinleştirme noktasını, ilk anahtar eylemi ve ideal özellik benimseme oranını tanımlayın.

Haritalandırılmış özellik benimseme hunisi: Kullanıcıların farkındalıktan tekrarlı kullanıma nasıl geçtiğini özetleyin. Açıkça tanımlanmış özellik benimseme hunisi aşamaları, kullanıcıların nerede keşif yaptığını, nerede vazgeçtiğini ve onları nereye yönlendirmelisiniz belirlemenize yardımcı olur.

Etkinlik izleme ve veri temizliği: Aktif kullanıcılar ve belirli kullanıcı segmentleri arasında özellik benimseme oranını ölçmek ve izlemek için özel etkinlikler ayarlayın. Bu, birden fazla özellik arasında benimseme oranlarını karşılaştırmayı kolaylaştırır.

Hedefli mesajlaşma ve ürün içi eğitim: Uygulama içi rehberliği ve ara sıra gönderilen push bildirimlerini nasıl kullanarak belirli özellikleri doğru zamanda öne çıkaracağınızı planlayın. Bu, yeni kullanıcıları zorlamadan gelişmiş özelliklerin benimsenmesi için çok önemlidir.

Geri bildirim ve yineleme döngüleri: Lansmandan sonra geri bildirim toplamak için basit yöntemler oluşturun. Niteliksel kullanıcı geri bildirimlerini benimseme metrikleriyle eşleştirerek, kullanıcıların belirli bir özelliği neden benimsediğini veya görmezden geldiğini daha ayrıntılı bir şekilde anlayın.

Takımlar arası sahiplik ve uygulama ritmi: Ürün yöneticileri, ürün pazarlama ve müşteri başarısı arasında sorumlulukları dağıtın. Hafif bir inceleme ritmi, sürüm henüz yeni iken eyleme geçirilebilir içgörüler üzerinde harekete geçmenize yardımcı olur.

Bu parçalar birlikte iş yaptığında, tahminlerde daha az zaman harcayıp, kullanıcıların daha hızlı değer elde etmelerine yardımcı olmak için daha fazla zaman harcarsınız.

4 Özellik Benimseme Hunisi Aşaması

Özellik benimseme hunisini, karmaşık bir soruyu yanıtlamanın basit bir yolu olarak düşünün: "Kullanıcılar, geliştirdiğimiz bu şeyden değer elde ediyor mu, yoksa sadece fark edip geçiştiriyor mu?"

Huni, özellik benimsemeyi ölçebileceğiniz ve iyileştirebileceğiniz adımlara ayırmanıza yardımcı olur. Benimsemeyi tek bir an olarak değil, bir dizi adım olarak ele almak, belirli bir özelliğin nerede ivme kaybettiğini görmenizi kolaylaştırır.

Özellik benimseme kılavuzunuzda yer almasını isteyeceğiniz dört aşamanın hızlı ve pratik bir özeti aşağıda verilmiştir:

1. Açık aşama

Bu, kullanıcılar ile belirli bir özellik arasındaki ilk gerçek temas anıdır. Kullanıcılar bu özelliği fark etmeli, ancak ne işe yaradığını da anlamalıdır. Amacı net değilse, kullanıcı arayüzü mükemmel olsa bile birçok kullanıcı bu özelliği görmezden gelecektir.

İyi bir maruz kalma bağlamsaldır. Kullanıcı yolculuğunu kesintiye uğratmak yerine ona uyar. Hafif uygulama içi mesajlar, ince UI vurguları veya kısa araç ipuçları kullanabilirsiniz.

Hedef, doğru kullanıcıların bu özelliği doğal olarak alakalı olduğunda keşfetmelerine yardımcı olmaktır.

Bu aşama için anahtar metrik: Özellik keşif oranı

📌 Örnek: Bir B2B analiz platformu "Anomaly Explorer"ı piyasaya sürer. Bu uyarı, oturum açıldığında görünmez. Yalnızca kullanıcı üç gösterge paneli oluşturduktan ve uyarıları etkinleştirdikten sonra görünür. Afiş, kısa bir önizleme açar ve örnek bir veri kümesini yükler. Kullanıcı, özelliği saniyeler içinde test edebilir. Bu, özelliğin keşfedilmesini tanıtım amaçlı değil, yararlı hissettirir.

2. Etkinleştirilmiş aşama

Etkinleştirme, özelliğin değerini kanıtlayan ilk anlamlı eylemdir. Kullanıcıların, özelliğin işlerini daha hızlı, daha iyi veya daha az riskle yapmalarına nasıl yardımcı olduğunu anladıkları "Aha!" anıdır.

Etkinleştirme noktanızın tanımlanması ve ölçülmesi kolay olmalıdır. Bu noktada, özellikle gelişmiş özellikler için uygulama içi rehberlik önem kazanır. Kısa bir kontrol listesi, şablonlar veya hızlı bir kılavuz, kurulum sürecindeki sürtüşmeleri ortadan kaldırabilir.

Bu aşama için anahtar metrik: Etkinleştirme oranı

📌 Örnek: Bir CRM, potansiyel müşteri yönlendirme için gelişmiş bir özellik başlatır. Takım, etkinleştirmeyi "yönlendirme kuralı oluşturmak ve en az bir potansiyel müşteri otomatik olarak atamak" olarak tanımlar. Kullanıcılar, potansiyel müşteri listesini içe aktardıktan sonra bir kurulum kontrol listesi görür. Ayrıca, yaygın kullanım durumları için şablonlar da alırlar. İlk başarı hızlı bir şekilde elde edilir. Özellik benimseme oranını iyileştirmek daha kolay hale gelir.

3. Kullanım aşaması (davranış)

Kullanıcı, özelliğin temel eylemini ilk kez tamamlar. Bu aşamada, özelliğin sorunlarını gerçekten çözüp çözmediğini veya yönetilmesinin çok zor olup olmadığını test ederler.

Burada özellik benimsemeyi ölçmek için, sonuçlarla bağlantılı özel etkinliklere güvenin. Gösterişli sinyalleri önleyin. Yapılandırma değişiklikleri, oluşturulan çıktılar veya tamamlanan ş akışları gibi niyeti gösteren eylemleri izleyin.

Burada ayrıca belirli kullanıcı segmentleri arasında benimseme oranlarını karşılaştırabilirsiniz.

Bu aşama için anahtar metrik: İlk kullanım süresi

📌 Örnek: Bir faturalandırma platformu "Akıllı Ödeme Hatırlatma" özelliğini piyasaya sürer. Takım, diziler oluşturma, kuralları düzenleme ve geri kazanım e-postaları gönderme etkinliklerini izler. "Kullanılmış" terimini, iki faturalandırma döngüsü boyunca ş Akışını çalıştırmak olarak tanımlarlar. Ayrıca, bu özellikle bağlantılı geri kazanımları da izlerler. Bu, özellik kullanımını gerçek etkiyle ilişkilendirir.

4. Tekrar kullanım aşaması (muhafaza)

Bu aşamada, kullanıcılar bu özelliği rutinlerinin bir parçası haline getirdikleri için tekrar tekrar kullanmaya başlarlar. Sürekli olarak hatırlatılmaya ihtiyaç duymazlar.

Bu aşama genellikle sıradan kullanıcıları ileri düzey kullanıcılarından ayırır. Ayrıca, kimlerin gelişmiş özellikleri benimsemeye hazır olduğunu da gösterir.

Bu göstergeyi, aynı ş akışına dayanan belirli özellikleri vurgulamak için kullanabilirsiniz.

Bu aşama için anahtar metrik: Özellik tutma/tekrar kullanım

📌 Örnek: Bir ürün platformu, gelişmiş bir kapasite planlama görünümü sunar. Takım, "tekrar kullanıldı" ifadesini üç hafta boyunca haftada bir kez açmak olarak tanımlar. Kullanıcıların ayrıca her seferinde atamaları veya tahminleri ayarlamaları gerekir. Bu eşiği karşılayanlara senaryo planlama istemleri gösterilir. Bu, yeni kullanıcıları zorlamadan daha derin bir benimsemeyi destekler.

Genel olarak, bu aşamalar, kullanıcıların nerede ayrıldığını tahmin etmeye gerek kalmadan özellik benimsemeyi izlemenin net bir yolunu sunar.

Kabul oranlarını her adıma eşleştirdikten sonra, gelişmiş özelliklerin benimsenmesi için doğru teşvikleri önceliklendirebilir ve daha fazla kullanıcının güvenle değer elde etmesine yardımcı olabilirsiniz.

İzlenecek Anahtar Özellik Benimseme Metrikleri ve KPI'lar

Özellik benimsemeyi iyileştirmek istiyorsanız, yüzeysel faaliyetleri değil, gerçek ilerlemeyi yansıtan metriklere ihtiyacınız vardır. Doğru KPI'lar, yeni ve mevcut kullanıcılar arasında özellik benimsemeyi ölçmenize ve belirli bir özelliğin günlük ş akışlarının bir parçası olup olmadığını göstermenize yardımcı olur.

Özel etkinlikler ve etkinleştirme noktasının ortak tanımı sayesinde, ürün yöneticileri birden fazla özelliğin benimseme oranlarını karşılaştırabilir. Bu, hangi gelişmiş özelliklerin daha net pozisyonlandırma, daha iyi uygulama içi rehberlik veya daha sıkı bir onboarding'e ihtiyaç duyduğunu kolayca belirlemeyi sağlar.

🧠 Biliyor muydunuz: Userpilot tarafından derlenen bir karşılaştırmalı araştırmaya göre, 181 şirketin ortalama temel özellik benimseme oranı yaklaşık %24,5, medyan oranı ise %16,5 'tir.

Aşağıdaki üç metrik, özellik benimsemeyi ölçmek için net bir başlangıç çerçevesi sunar:

1. Özellik benimseme oranı

Özellik benimseme oranınız, belirli bir dönem içinde belirli bir özelliği kullanan aktif kullanıcı sayısını gösterir. Bu, en basit benimseme metriklerinden biridir ve anlamlı özellik kullanımı olarak neyin sayılacağını tanımladığınızda en iyi sonucu verir.

Gelişmiş özelliklerin benimsenmesi için bu metrik daha da kullanışlı hale gelir. Rol, plan veya olgunluk aşamasına göre segmentlere ayırarak kullanıcıların daha gelişmiş özellikleri nerede benimsediğini ve nerede takıldığını görebilirsiniz.

Bu, benimseme stratejisinde hangi noktalara odaklanmanız gerektiği konusunda size daha net bir fikir verir.

Özellik benimseme oranı = (Özellik kullanıcı sayısı/Toplam oturum açma sayısı veya aktif kullanıcı sayısı) * 100

2. İlk önemli eyleme kadar geçen süre

Bu metrik, kullanıcıların bir özelliğe maruz kaldıktan sonra ilk anlamlı adıma ulaşmaları için gereken süreyi ölçer. Bu, netlik ve sürtünmenin güçlü bir göstergesidir. Süre çok uzun olduğunda, ya değer net değildir ya da yol çok karmaşıktır.

Bu süreyi kısaltmak genellikle daha iyi bir bağlamla mümkün olur. Uygulama içi net mesajlar, basit kurulum kontrol listeleri ve daha sıkı bir onboarding süreci, kullanıcıları ilk başarıya ulaştırmaya yardımcı olabilir.

3. Ortalama harcanan süre

Ortalama harcanan süre, özellikle karmaşık veya daha incelikli ş akışları için etkileşimin derinliğini anlamanıza yardımcı olabilir. Tek başına bir başarı metriği olmasa da, sonuçlarla birleştirildiğinde kullanıcıların nerede engellerle karşılaştığını gösterir.

Örneğin, benimseme oranları artarken harcanan süre azalırsa, bu olumlu bir işaret olabilir. Bu, kullanıcıların daha hızlı değer elde ettiği anlamına gelebilir. Hem harcanan süre hem de bırakma oranları artarsa, o belirli özellik için daha net uygulama içi rehberlik veya daha basit bir akışa ihtiyacınız olabilir.

Bu üç KPI birlikte, belirli bir özelliğin bilinirliği, değer elde etme hızı ve kullanım derinliği hakkında dengeli bir görünüm sunar. Bunları tutarlı bir şekilde izlemek, kullanıcıların bir sonraki adımda neye ihtiyaç duyacağını tahmin etmeye gerek kalmadan, özellik benimsemeyi iyileştirmek için daha akıllı kararlar almanıza yardımcı olur.

Özellik Benimsemeyi Artırmak için 6 Strateji

Yeni özellikleri daha yüksek sesle duyurarak özellik benimsemeyi iyileştiremezsiniz. Bunu, kullanıcı bir sorunu çözmeye çalıştığı anda belirsizliği ve sürtüşmeyi ortadan kaldırarak iyileştirebilirsiniz. En iyi benimseme işi sessiz, zamanında ve çok kasıtlıdır.

Özellik benimseme kılavuzunuza ekleyebileceğiniz pratik stratejiler şunlardır:

1. Her özellik için bir adet net etkinleştirme noktası tanımlayın.

Takımlar, belirli bir özellik için çok fazla "başarı" eylemini izleyerek genellikle benimsemeyi zayıflatır. Değerini kanıtlayan birincil aktivasyon noktası seçin. Takımdaki herkese kolayca açıklayabilin.

Bu, aktif kullanıcılar arasında özellik benimsemeyi net bir şekilde ölçmenize de yardımcı olur. Etkinleştirme noktası belirsizse, özellik benimseme oranınız da belirsiz olacaktır. Sonuçta, deneyimi düzeltmek yerine sayılar üzerinde tartışmaya başlarsınız.

2. Yalnızca demografik özelliklere göre değil, niyete göre de segmentlere ayırın

Gelişmiş özellikler nadiren herkese aynı anda uyar. Kullanıcıları, yapılacak şeylere ve halihazırda tamamladıkları görevlere göre segmentlere ayırın. Davranış, rol etiketlerinden daha güçlü bir sinyaldir.

Örneğin, kullanıcılar birincil özellikler için temel kurulumunu tamamladıktan sonra gelişmiş özellik benimseme istemlerini gösterin. Bu, özellik keşfini alakalı tutar ve yeni kullanıcıların ürünün çok karmaşık olduğunu düşünmelerini önler.

3. Gelişmiş özellikler için aşamalı uygulama içi kılavuz kullanın

Daha karmaşık özellikler için tek bir araç ipucu yeterli değildir. Kullanıcıların her seferinde anlamlı bir eylemde bulunmalarına yardımcı olan kısa, adım adım uygulama içi kılavuzlar kullanın. Hedef, güven kazanmaktır, tamamlama değil.

Bunu, adımın neden önemli olduğunu açıklayan hafif uygulama içi mesajlarla birleştirin. Kullanıcılar özelliğin değerini anladıklarında, ilk tıklamadan sonra onu terk etmek yerine ş akışını sürdürme ve benimseme olasılıkları daha yüksektir.

🧠 Biliyor muydunuz: Onboarding kontrol listeleri ve ilerleme göstergeleri , insanlara küçük bir başlangıç avantajı vermenin hedefe ulaşma konusunda ısrarlı olmalarını artırabileceğini gösteren bir davranışsal bulgu olan "endowed progress effect" ten (verilen ilerleme etkisi) esinlenmiştir .

4. Sonuçları yansıtan özel etkinlikleri takip edin

Yalnızca "açıldı" veya "tıklandı" bilgilerini izlerseniz, benimsemeyi yanlış yorumlarsınız. Gerçek ilerlemeyi yansıtan özel etkinlikler ayarlayın. Yayınlanan, kaydedilen, paylaşılan, otomasyonlu ve çözülen etkinlikleri düşünün. Niyeti gösteren eylemler.

Benimseme metrikleri, önceliklendirme için burada yararlı olur. Birden fazla özelliğin benimseme oranlarını karşılaştırabilir ve hangi gelişmiş özelliklerin daha net bir tanıtım veya daha basit bir etkinleştirme yoluna ihtiyaç duyduğunu görebilirsiniz.

📌 Örneğin, HubSpot gibi bir çözüm, yalnızca oturum açma işlemlerinden ziyade "başarı etkinliklerine" odaklanır. CRM'leri için anahtar benimseme metriği "Kişi Oluşturuldu" veya "Anlaşma Taşındı"dır. E-posta Pazarlama aracı için ise "İlk E-posta Gönderildi"dir. Sonuç odaklı bu etkinlikleri izleyerek, aracın oluşturulma amacına uygun sonuçları elde edemeyen "risk altındaki" kullanıcıları belirleyebilirler.

5. Şablonlar ve ön tanımlı ayarlarla kurulum zorluklarını azaltın

Birçok özellik, ilk kullanımda iş gibi hissettirdiği için başarısız olur. Kullanıcıların daha hızlı değer elde etmesine yardımcı olacak şablonlar, önceden doldurulmuş ayarlar veya önerilen ön tanımlı ayarlar ekleyin. Bu, yapılandırma gerektiren gelişmiş özellikler için özellikle önemlidir.

Küçük bir başlangıç, sonuçları değiştirebilir. İlk deneyim sorunsuz olduğunda, agresif push bildirimlerine gerek kalmadan, özellik benimseme hununuz Etkinleştirme ve Kullanım aşamalarında iyileşir.

📌 Canva, yeni kullanıcıların ilk tasarımlarını hızlı bir şekilde oluşturmalarını sağlamak için şablonlar ve önerilen ön tanımlı ayarlar kullanan bir ürünün harika bir örneğidir. Değer elde etme süresini kısaltarak, bu özellikler benimsemeyi hızlandırmaya yardımcı olur.

6. Ürün, pazarlama ve müşteri başarısını tek bir plan etrafında uyumlu hale getirin

Mesajlaşma ve zaman çizelgeleri paylaşıldığında özelliklerin benimsenmesi daha hızlı gerçekleşir. Ürün yöneticileri etkinleştirme noktasını ve etkinlikleri tanımlar. Ürün pazarlaması hikayeyi şekillendirir. Müşteri başarısı bunu gerçek hesaplarda pekiştirir.

Bu, mevcut kullanıcıların karışık sinyaller almasını önler. Ayrıca, ürün ve insan temas noktaları arasında tutarlılık hissi veren hedefli müdahalelerle gelişmiş özelliklerin benimsenmesini artırmanıza yardımcı olur.

Özellik Benimseme Kılavuzu (Adım Adım)

Özellik benimseme kılavuzu, bir lansmanı gerçek özellik kullanımına dönüştürmek için tekrarlanabilir bir yöntemdir. Her seferinde planı yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan, yeni özellikler ve gelişmiş özellikler arasında tutarlı kalmanıza yardımcı olur.

Özellik benimsemeyi odaklı, ölçülebilir ve uygulaması kolay hale getiren adım adım akış aşağıda verilmiştir:

Adım 1: Benimseme yardımı gereken özelliği seçin

Kullanıcı tutma, genişleme veya temel ş Akışı’nı etkileyebilecek belirli bir özellik ile başlayın. Bir özellik olması iyi olsa da, büyük bir benimseme çabası göstermeyin. Daha fazla değer sağlayabilecek özellikler için enerjinizi saklayın.

Hızlı bir içgüdü kontrolü yardımcı olabilir. "Kullanıcılar bunu benimsemezse ne kaybederiz?" diye sorun. Cevap net değilse, muhtemelen bu döngü için bir öncelik değildir.

Adım 2: Etkinleştirme noktasını açıkça tanımlayın

Gerçek özellik değerini kanıtlayan bir etkinleştirme noktası seçin. Bu noktayı, bir tıklama veya ayar ziyaretiyle değil, anlamlı bir eylemle ilişkilendirin. Bu, özellik benimseme oranınızın daha güvenilir ve daha kolay açıklanabilir olmasını sağlar.

Bu kılavuz, sade bir dille yazılmalıdır. Takımınız, belgeye bakmadan bu kılavuzu tekrarlayabilmelidir.

3. Adım: Sonuçlarla eşleşen özel etkinlikler oluşturun

Niyeti gösteren eylemleri takip edin. Oluşturun, yayınlayın, otomasyon yapın, paylaşım yapın, yapılandırın veya tamamlayın. Bunlar, merak ile bağlılığı karıştırmadan özellik benimsemeyi ölçmenize yardımcı olan sinyallerdir.

Bu, uyumu da iyileştirir. Ürün, büyüme ve müşteri başarısı ekipleri, başarının ne anlama geldiğini tartışmadan aynı benimseme metriklerini inceleyebilir.

4. Adım: İlk kullanımın çaba gerektirmeyen bir deneyim olmasını sağlayın

Birçok gelişmiş özellik, ilk denemede kullanıcıları kaybeder. Kurulum zorlu gelir. Karşılığını almak uzak görünür. Bu kombinasyon, ivmeyi öldürür.

Şablonları, ön ayarları veya kılavuzlu başlangıç durumlarını kullanarak kullanıcılara günler değil, dakikalar içinde hızlı bir kazanç sağlayabilirsiniz.

5. Adım: Bağlamsal uygulama içi yönlendirmeler sunun

Herkesi etkileyen geniş kapsamlı duyurular yapmaktan kaçının. Özellik, kullanıcının halihazırda yaptığı işle ilgiliyse uygulama içi mesajları kullanabilirsiniz. Bu zamanlama, genellikle keşif ile ilgisizlik arasındaki farkı belirler.

Mesajı, yapılacak işle bağlantılı tutun. Özelliğin, kullanıcıların zaten önem verdikleri bir sorunu nasıl çözdüğünü gösterin.

6. Adım: İkinci kullanım için plan yapın

Tek seferlik kullanım, benimseme değildir. Kılavuzunuzda basit bir "tekrar kullanma" planı bulunmalıdır. Bu, bir takip ipucu, ilgili ş Akışı içinde bir hatırlatıcı veya ilgili bir özelliğe doğru nazik bir yönlendirme olabilir.

Bu, gelişmiş özelliklerin benimsenmesini artırmanın akıllı bir yoludur. Önce temel özelliklerle güven kazanır, ardından daha derin bir değer sunarsınız.

7. Adım: Huni aşamalarına göre bırakma oranlarını inceleyin

Kullanıcıların hangi aşamada takıldıklarına bakın. Maruz kalma, etkinleştirme, kullanma veya tekrar kullanma aşaması mı? Her aşama farklı bir çözüm gerektirir.

Düşük maruz kalma, doğru segment için daha iyi bir yerleştirme gerektirebilir. Düşük aktivasyon genellikle yolunuzun belirsiz veya çok uzun olduğu anlamına gelir. Zayıf tekrar kullanımı genellikle daha güçlü bir getiri veya daha iyi rehberlik gerektiren bir özelliği işaret eder.

📌 Oyun platformu Playtech, oyun başlangıç noktalarındaki bırakma oranlarını inceleyerek, uzun yükleme sürelerinin benimsemeyi engelleyen bir faktör olabileceğini tespit etti. Bu, soruna olası bir çözüm bulmalarına ve benimseme oranlarını artırmalarına yardımcı oldu.

8. Adım: Sayıları geri bildirimlerle eşleştirin

Gösterge panelleri size ne olduğunu söyler, ancak nedenini açıklamaz. İlk kullanımdan ve tekrar kullanımdan sonra göze batmadan geri bildirim toplamak, öncelikleri netleştirmeye yardımcı olur.

Takımın varsayımlarına değil, kullanıcıların gerçekte zorlandıkları noktalara odaklanarak özelliklerin benimsenmesini artırabilirsiniz.

Bu döngüyü tutarlı bir şekilde uygulayın ve özellik benimseme artık şans eseri bir şey olmaktan çıksın. Bu, takımlarınızın tekrarlayabileceği, iyileştirebileceği ve ölçeklendirebileceği güvenilir bir süreç haline gelir.

Özellik Benimseme Şablonları ve Örnekleri

Özellik benimseme şablonları, kullanıma sunma sürecinin karmaşık kısımlarını çok daha yönetilebilir hale getirir. Yeni özellikler sunduğunuzda veya gelişmiş özellikleri iyileştirdiğinizde her seferinde sıfırdan başlamak yerine, planlama, izleme ve öğrenme için hazır bir yapıya sahip olursunuz.

Bu bölümde, strateji planlaması, analitik veya geri bildirim desteğine ihtiyacınız olup olmadığına bağlı olarak hızlı bir şekilde uyarlayabileceğiniz birkaç seçenek listelenmiştir.

1. ClickUp Müşteri Onboarding Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Onboarding Şablonu ile yeni müşterilerinizi doğru bir başlangıçla karşılayın.

Müşteri onboarding süreci belgeler, gelen kutuları ve yarı güncellenmiş elektronik tablolar arasında dağınık olduğunda, özelliklerin benimsenmesi genellikle adil bir şans bile bulamadan yavaşlar.

ClickUp Müşteri Onboarding Şablonu, onboarding görevlerini planlamak, sahipliği atamak ve aktivasyon yolunu net tutmak için size tek bir yapılandırılmış yer sunarak bu sorunu giderir.

Bu şablon, öncelikle temel özelliklerle ilgili ilk adımları planlamanıza yardımcı olur. Gerçek etkinleştirme noktalarını yansıtan dönüm noktaları belirleyebilirsiniz. Kullanıcılar güven kazandıkça, gelişmiş özellikleri daha az sürtüşmeyle tanıtabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

Onboarding görevlerini net aşamalar ve sahiplik ile organize edin.

Tutarlı bir şekilde kullanıma sunmak için etkinleştirme odaklı kontrol listelerini standartlaştırın.

Bağlamı kaybetmeden hesaplar arasında ilerlemeyi izleyin

Ürün ve müşteri başarısı arasında daha sorunsuz geçişler sağlayın.

✨ İdeal kullanım alanı: Erken kullanıcı aktivasyonunu ve daha güçlü özellik benimsemeyi destekleyen, tekrarlanabilir bir onboarding sistemi isteyen SaaS takımları.

2. ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu ile ürününüzü piyasaya sürmek için verimli bir zaman çizelgesi oluşturun.

Bir özelliğin piyasaya sürülmesi çok fazla değişken içermesi durumunda, benimseme işi hızla karmaşık hale gelir. Görevler belgeler, sohbetler ve elektronik tablolar arasında bölünür. Sonuç olarak, özellik piyasaya sürülür, ancak özelliğin benimsenmesini sağlamak için gerekli olan takip yapılmaz.

ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu, benimseme planlamasına genişletebileceğiniz yapılandırılmış bir lansman çalışma alanı sunarak bu sorunu çözer.

Takımlar arası görevleri düzenleyin, hazırlık durumunu izleyin ve lansman sonrası denemelere sorunsuz bir geçiş sağlayın. Bu, özellik keşfini desteklemeyi, etkinleştirme noktasını netleştirmeyi ve kullanıcılar yeni özelliklerle etkileşime geçmeye başladığında neler olduğunu izlemeyi kolaylaştırır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Lansman öncesi ve lansman sonrası görevleri tek bir yerde düzenleyin

Mesajlaşma, oryantasyon ve destek güncellemeleri için net sorumlular atayın.

Erken benimsemeyi engelleyebilecek lansman bağımlılıklarını izleyin.

Kontrol listesini hafif bir özellik benimseme planına genişletin.

✨ İdeal kullanım alanları: Yeni özellikleri yapılandırılmış bir şekilde sunmak ve sürümden sonra benimseme konusunda hesap verebilir olmak isteyen ürün ve büyüme takımları.

3. Amplitude Özellik Benimseme Gösterge Paneli Şablonu

Amplitude aracılığıyla

Özellik benimseme verileri dağınık grafiklerde yer aldığında, lansmandan sonra gerçekte neler olduğunu anlamak zorlaşır. Etkinlik görebilirsiniz, ancak kullanıcıların ş akışını benimsediğini, etkinleştirme noktasına ulaştığını veya daha fazlası için geri döndüğünü yine de bilemezsiniz.

Amplitude Feature Adoption Gösterge Paneli şablonu, tüm özellik benimseme hunisini izlemek için hazır bir çerçeve sunarak bu sorunu çözer. Özellik keşfini anlamlı kullanım ve tekrarlanan davranışlarla bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

Yeni ve mevcut kullanıcılar arasında benimseme oranlarını karşılaştırabilir, hangi gelişmiş özelliklerin ivme kazandığını ve hangilerinin uygulama içinde daha net rehberliğe ihtiyaç duyduğunu görebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tutarlı bir yapı ile özellik benimseme oranını takip edin

Kohortlar ve segmentler arasında benimseme oranlarını karşılaştırın.

Maruz kalma, etkinleştirme ve kullanım aşamaları arasındaki düşüşleri tespit edin.

Gelişmiş özelliklerin benimsenmesini destekleyen kalıpları belirleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Özellik benimsemeyi daha hızlı bir şekilde ölçmek ve bir sonraki adımda nelerin iyileştirilmesi gerektiğini önceliklendirmek isteyen ürün ve büyüme takımları.

4. Basamaklı Kullanıcı Benimseme Stratejisi Şablonu

Via Cascade

Kabul planlaması slaytlara, e-postalara ve yarı bitmiş belgelere yayıldığında, aslında neyi değiştirmeye çalıştığınız konusunda netliği kaybetmek kolaydır. Takımlar bir anda çok fazla sinyali izlemek zorunda kalır. Daha da kötüsü, farkındalığa odaklanırken, etkinleştirme ve tekrar kullanım sessizce geriler.

Cascade Kullanıcı Benimseme Stratejisi Şablonu , benimseme hedeflerini, girişimleri, sahipleri ve KPI'ları tek bir yerde tanımlamak için size hafif bir yapı sunarak bu sorunu çözer. Hangi özelliklerin dikkat edilmesi gerektiğini, iyi bir benimseme sonucunun neye benzediğini ve hunide ilerlemeyi nasıl ölçeceğinizi belirlemenize yardımcı olur.

Bu, uygulamayı günlük araçlarınıza taşımadan önce yararlı bir plan aşaması olabilir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Kabul hedeflerini net sahipler ve zaman çizelgeleriyle tanımlayın.

Girişimleri ölçülebilir KPI'lar ve sonuçlarla bağlantı kurun.

Kabul planlamasını birden fazla özelliğe odaklayın

Ürün, pazarlama ve müşteri başarısını tek bir planda uyumlu hale getirin

✨ İdeal kullanım alanı: Deneyler ve ürün içi programlar yürütmeden önce benimseme önceliklerini düzenlemek için basit bir strateji şablonu isteyen SaaS takımları

5. Feedbackspark Özellik Benimseme Anketi Şablonu

Feedbackspark aracılığıyla

Özellik benimseme oranınız düşük göründüğünde, gerçekte neyin yanlış olduğunu bilmeden aceleyle onboarding'i değiştirmeye veya uygulama içi mesajlar eklemeye yönelebilirsiniz. Bu, asıl engeli ortadan kaldırmayan gereksiz iş yüküne yol açabilir.

FeedbackSpark Özellik Benimseme Anketi Şablonu , boşluğu daha hassas bir şekilde teşhis etmenize yardımcı olur. Özellik farkındalığını, benimsemeyi ve algılanan değeri ölçmek için tasarlanmış olup, aynı zamanda engelleri ve kullanıcıların bir özellik hakkında bilgi edinmek için tercih ettikleri yolları da ortaya çıkarır.

Bu fonksiyon, özellikle belirli bir özelliğin benimsenmesini iyileştirmeye veya gelişmiş özelliklerin benimsenmesini teşvik etmeye çalışırken, nicel benimsenme metrikleriniz için güçlü bir yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Farkındalık sorunlarını değer veya kullanılabilirlik sorunlarından ayırın

Maruz kaldıktan sonra benimseme önündeki engelleri belirleyin

Kullanıcıların en çok güvendiği eğitim kanallarını belirleyin

Farklı segmentler için daha akıllı, hedefli müdahaleleri destekleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Mesajlaşma, yeni kullanıcıların katılımı ve gelişmiş özelliklerin benimsenmesi ile ilgili kararları yönlendirmek için hızlı ve yapılandırılmış kullanıcı geri bildirimi isteyen ürün ve büyüme takımları.

Örnekler

İşte takımların bu proje yönetimi şablonlarını günlük özellik benimseme işlerine bağlantı kurmanın birkaç gerçekçi yolu.

Bir ürün yöneticisi, üç aylık planlama için Cascade Kullanıcı Benimseme Stratejisi Şablonunu kullanır. Birden fazla özellik için benimseme oranlarını denetler ve öncelikli ş akışlarında özellik benimseme oranları için güçlü bir hedef belirler. Düşüşlerin görüldüğü yerlere göre belirli kullanıcı segmentleri için hedefli müdahaleler planlar.

Bir ürün takımı, ClickUp Müşteri Onboarding Şablonu'nu kullanarak belirli bir özelliğin etkinleştirilmesi için ilk adımları tek bir aktivasyon noktasına eşler. Ürün ve müşteri başarısı genelinde sahipler atarlar. Yeni kullanıcıların ilk hafta içinde değeri elde edebilmeleri için kısa uygulama içi kılavuzlar eklerler.

Bir büyüme takımı, ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonunu lansman sonrası benimseme ş Akışıyla eşleştirir. Maruz Kalma ve Etkinleştirme aşamaları için özel etkinlikleri izlerler. Daha geniş kullanıcı tabanını zorlamadan gelişmiş bir özelliğin benimseme oranını artırmak için uygulama içi mesajların iki sürümünü test ederler.

İyi bir özellik benimseme planı, akıllı mesajlaşmadan daha fazlasını gerektirir. Ayrıca, deneyleri koordine etmek, sahipliği izlemek ve takımlar arasında bağlamı kaybetmeden benimseme sinyallerini incelemek için güvenilir bir sisteme ihtiyacınız vardır.

En iyi proje yönetimi araçları, özellik benimseme işinin görünürlüğünü, tekrarlanabilirliğini ve net sonuçlarla bağlantısını artırır.

1. ClickUp

Özellik benimseme çabaları hızla karmaşık hale gelebilir. Bir takım, yeni kullanıcıların katılımı ile ilgili güncellemeleri yönetir. Başka bir takım, uygulama içi mesajları yönetir. Bir başkası ise bir gösterge panelinde benimseme oranlarını izler. Farkına varmadan, kararlar, görevler ve öğrenilenler farklı araçlara ve konularına dağılmış olur.

Bu klasik iş yayılma sorunu, uygulamayı yavaşlatır ve sahipliği belirsizleştirir. ClickUp, ürün takımlarına benimseme deneylerini planlamak, takip işlemlerini atamak ve sonuçları izlemek için tek bir yer sunar. Özellik benimsemeyi iyileştirmek için stratejiyi günlük eylemlerle bağlantılandırmanıza yardımcı olur.

ClickUp Görünümleri ile özellik benimseme planlarınızı esnek tutun

ClickUp Görünümleri ile takımınızda herkese ihtiyaç duydukları bilgileri görselleştirme, düzenleme ve izleme esnekliği sağlayın

Özellik benimseme görevleri tek bir biçimde yer aldığında, takımlar büyük resmi kaçırır. Ürün yöneticisi bir zaman çizelgesi ister. Büyüme lideri bir Kanban panosu ister. Müşteri başarısı ekibi, temiz bir lansman adımları liste ister. Herkes kendi sürümünü yeniden oluşturursa, plan hızla karmaşık hale gelir.

ClickUp Views, tek bir benimseme planı tutmanıza ve onu görüntüleme şeklinizi değiştirmenize olanak tanır. Liste, Pano, Takvim, Gantt, Zaman Çizelgesi ve İş Yükü dahil olmak üzere 15'ten fazla görünüm elde edersiniz. Bu, her takımın paylaşılan bilgi kaynağını kaybetmeden ihtiyaç duydukları şeye odaklanabilmesi sayesinde proje izlemesini kolaylaştırır.

ClickUp, belirli bir özelliğin tanıtımından tekrar kullanımına kadar olan süreçte, bu özellik ile ilgili kontrol listelerini ve bağımlılıkları yönetmenize de yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Görünümlerinde özellik benimseme planınızı oluşturduktan sonra, ClickUp Brain GPT ’nin Talk to Text özelliğini kullanarak akışınızı kesintiye uğratmadan hızlı güncellemeleri yakalayın. Hızlı yaygınlaştırma notlarını, engelleri ve sonraki adımları dikte edebilir, ardından bunları doğrudan görevlere, belgelere veya kontrol listelerine ekleyebilirsiniz. ClickUp BrainGPT, masaüstü için bir yardımcı olarak tasarlanmıştır ve Talk to Text, sesinizi uygulamalarınız ve ş Akışınızda eyleme dönüştürmenize yardımcı olur.

ClickUp Gösterge Panelleri ile benimseme ilerlemesini tek bir paylaşımlı görünüm haline getirin

ClickUp Gösterge Panelleri ile kampanya performansından takım verimliliğine ve daha fazlasına kadar her şey için mükemmel raporları özel olarak ayarlayın

Özellik benimseme işleri dağınık hissettirebilir. Lansman görevleri bir yerde, yeni kullanıcıların katılımı için yapılan ayarlamalar başka bir yerde bulunur. Benimseme oranları ayrı bir analiz aracı kullanılarak izlenir. Bu ayrım, özellikle birden fazla takım söz konusu olduğunda, neyin ilerlediğini ve neyin takıldığını anlamayı zorlaştırır.

ClickUp Gösterge Panelleri, proje performansını, zaman çizelgelerini ve takımın ilerlemesini tek bir yerden izlemenize yardımcı olur. Özellik benimseme için, bu, günlük operasyonların yanı sıra, kullanıma sunma kontrol listelerini, deneme durumunu ve benimsemeyle ilgili görevleri izlemek için temiz bir yoldur.

Konulara ilişkin güncellemeleri izlemek zorunda kalmadan, hangi konuların yolunda gittiğini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve bir sonraki adımın kime ait olduğunu gözden geçirebilirsiniz.

Bu video, ekstra manuel raporlama yapmadan benimsemeyi izlemek için ClickUp'ta bir proje yönetimi gösterge paneli nasıl kurulacağını göstermektedir.

ClickUp Otomasyonları ile manuel takipleri azaltın

ClickUp Otomasyonları ile ş akışlarını kolaylaştırmak, ürün lansmanlarını gerçekleştirmek ve daha fazlasını yapmak için 100'den fazla otomasyon arasından seçim yapın

Özellik benimseme planları, küçük süreç boşluklarının birikip benimseme işini yavaşlattığı, pek de çekici olmayan orta aşamada sıklıkla başarısız olur.

ClickUp otomasyonları, sürekli dürtmeden ivmeyi korumanıza yardımcı olur. Koşullar değiştiğinde, örneğin bir kontrol listesi adımı tamamlandığında veya bir lansman aşaması değiştiğinde, sahipleri otomatik olarak atayabilir, durumları güncelleyebilir ve görevleri taşıyabilirsiniz.

Bu, proje izlemesini net tutar. Ayrıca, özellikle belirli bir özellik etrafında onboarding güncellemelerini, etkinleştirme görevlerini ve lansman sonrası deneyleri koordine ederken, benimseme kontrol listelerinin kendi kendine ilerlediğini hissettirir.

💡 Profesyonel İpucu: Otomasyon kurallarınızı ayarladıktan sonra, ClickUp Brain'i kullanarak her bir benimseme ş akışı için tam tetikleyici mantığı ve görev metnini yazın. Belirli bir özellik için otomasyona hazır üç kontrol listesi hazırlamasını isteyin: biri "Görünür", biri "Etkinleştirilmiş" ve biri "Tekrar Kullanılmış" için. Ardından bu adımları doğrudan görevlerinize yapıştırın. Bu süreç, otomasyonlarınızı temiz ve benimseme kontrol noktalarınızı tutarlı tutar. ClickUp Brain ile temsilcileri yeni özellikler hakkında bilgilendirmek için iletişim planları hazırlayın

📮 ClickUp Insight: %23'ü, elektronik tablolarda işin en zor kısmının dağınık verileri temizlemek veya düzenlemek olduğunu söylüyor. Bu zorluk genellikle tutarsız girdiler, birden fazla katkıda bulunan kişi ve bir tablonun "kullanılabilir" hale gelmesi için sütunları ve kategorileri sürekli olarak hizalamak zorunda olmaktan kaynaklanıyor. Bu tür manuel temizleme işlemleri, zaman ve dikkatinizi sessizce tüketir. ClickUp'ın AI Fields özelliği, görev içeriğini otomatik olarak analiz ederek, standartlaştırılmış kategoriler önererek ve yapılandırılmamış metinden yapılandırılmış bilgileri çıkararak bu yükü azaltmaya yardımcı olur. Bu AI destekli alanlar, eksik verileri doldurabilir, biçimleri standartlaştırabilir ve listeler ve görünümler arasında tutarlılığı koruyabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özellik benimseme projelerini, yaygınlaştırma görevlerini ve etkinleştirme denemelerini tek bir yerde düzenleyin, böylece takımlar lansmandan sonra uyumlu çalışmaya devam edebilir.

Tutarlı bir uygulama için, açık, etkinleştirilmiş, kullanılmış ve tekrar kullanılmış eylemler dahil olmak üzere her bir özel özellik için net kontrol listeleri oluşturun.

Kabul hedeflerinin yanı sıra durumları, sahipleri ve zaman çizelgelerini tek bir paylaşılan görünümde bir araya getiren ClickUp Gösterge Panelleri ile kabul işlerini takip edin.

ClickUp Otomasyonlarını kurarak sonraki adımları atayın, durumları güncelleyin ve ürün, pazarlama ve müşteri başarısı alanlarında manuel takip işlemlerini azaltın.

ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak huni aşaması, etkinleştirme noktası, hedef segment ve özellik adını etiketleyin, böylece benimseme işini kolayca gözden geçirebilirsiniz.

ClickUp sınırlamaları

İlk başta kapsamlı gelebilir, bu nedenle takımlar özellik benimseme akışları için doğru hiyerarşi, gösterge panelleri ve otomasyonları kurmak için zamana ihtiyaç duyabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

2. Pendo

Pendo aracılığıyla

Özelliklerin benimsenmesini teşvik etmeye çalışırken, zor olan kısım sadece düşüşü tespit etmek değildir. Analitik, belgeler ve ayrı bir uygulama içi araç arasında gidip gelmeden bir sonraki adımda yapılacak şeyleri bilmektir.

Pendo, ürün analitiği ve uygulama içi rehberliği bir araya getirir. Bu, takımların kullanıcıların belirli bir özelliği nasıl kullandığını ve nerede tereddüt ettiğini görmelerine yardımcı olur.

Ardından, doğru kullanıcıları segmentlere ayırıp genel duyurular yerine hedefli kılavuzlarla yanıt verebilirsiniz.

Bu, özellikle gelişmiş özellikler için yararlıdır. Gerçek kullanım modellerine göre daha derin bir ş Akışı’na hazır olanları belirleyebilirsiniz. Ardından, daha hızlı aktivasyon noktasına ulaşmalarına ve tekrar kullanmak için geri dönmelerine yardımcı olan bağlamsal adım adım kılavuzlarla onları destekleyebilirsiniz.

Pendo'nun en iyi özellikleri

Yerleşik analitiklerle özellik kullanımını ve benimseme oranlarını takip edin, böylece kullanıcıların benimseme hunisinde hangi aşamada ayrıldıklarını görebilirsiniz.

Kullanıcıları davranış, plan veya yaşam döngüsü aşamasına göre segmentlere ayırarak gelişmiş özelliklerin benimsenmesi için doğru grupları hedefleyin.

Kullanıcıların yoğun mühendislik döngüleri olmadan etkinleştirme noktasına ulaşmalarına yardımcı olan uygulama içi kılavuzlar, araç ipuçları ve adım adım kılavuzlar başlatın.

Geri bildirim ve NPS araçları aracılığıyla nicel benimseme eğilimlerini nitel sinyallerle birleştirerek, kullanıcıların bir özelliği neden benimsediklerini veya görmezden geldiklerini anlamlandırın.

Özellik benimseme oranındaki gerçek değişikliklerle lansman çabalarını birbirine bağlayan gösterge panelleriyle zaman içindeki etkiyi izleyin.

Pendo sınırlamaları

Özellikle gelişmiş analitik ve yeteneklere ihtiyaç duyduğunuzda, daha küçük SaaS takımları için pahalı olabilir.

Pendo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Pendo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (250'den fazla yorum)

3. Appcues

Via Appcues

Özellik benimseme durduğunda, sorun genellikle zamanlamadır. Kullanıcılar, yeni özellikleri duyurduğunuz anda bunlara ihtiyaç duymayabilir. Bunlara, gerçek bir kullanım senaryosuyla karşılaştıklarında ihtiyaç duyarlar. Appcues işte bu noktada devreye girer.

Appcues, bağlam içinde özellik keşfini destekleyen uygulama içi mesajlar, araç ipuçları, adım adım kılavuzlar ve kontrol listeleri oluşturmanıza yardımcı olur. Her küçük yineleme için mühendislik desteğine ihtiyaç duymadan, kullanıcıları belirli bir özelliğin net bir etkinleştirme noktasına yönlendirebilirsiniz.

Kullanıcıları davranış ve olgunluk düzeylerine göre segmentlere ayırabilirsiniz. Ardından, kullanıcılar hazır olduğunda daha karmaşık özellikleri tanıtabilirsiniz. Bu, deneyimin yararlı olmasını sağlar ve kullanıcıları zorlamaz. Ayrıca, zaman içinde daha temiz benimseme oranlarını destekler.

Appcues'un en iyi özellikleri

Kullanıcılar kullanım senaryosuna yaklaştıklarında özellik keşfini destekleyen hedefli uygulama içi mesajlar, modal pencere ve araç ipuçları oluşturun.

Gelişmiş özelliklerle ilgili kafa karışıklığını azaltan ve kullanıcıların özelliğin değerini erken anlamalarına yardımcı olan çok adımlı kılavuzlar oluşturun.

Kullanıcıları maruz kalma aşamasından etkinleştirme aşamasına yönlendiren ve belirli bir özellikle bağlantılı net dönüm noktaları içeren kontrol listeleri oluşturun.

Kullanıcı davranışına, plana ve yaşam döngüsüne göre segmentlere ayırın, böylece yeni kullanıcılar temel bilgileri öğrenirken mevcut kullanıcılar daha alakalı özellikleri görebilir.

Appcues sınırlamaları

Karmaşık özelliklerin özellik benimseme oranını güvenle ölçmek için iyi tanımlanmış etkinlik izleme ve analitiklere dayanır.

Uygulama içi programlar birden fazla özellik ve takıma yayıldıkça maliyetli hale gelir.

Appcues fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 300 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 750 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Appcues derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100 yorum)

ClickUp ile Özellik Benimseme Kılavuzu Oluşturun ve Uygulayın

Özellik benimseme, sürümlerin günlük alışkanlıklar haline geldiği veya sessizce arka plana kaybolduğu noktadır. Güçlü bir özellik benimseme kılavuzu, en önemli konulara odaklanmanıza yardımcı olur. Özellik keşfi, etkinleştirme noktası ve tekrarlı kullanımı, takımınızın her lansman için çalıştırabileceği bir sistemde bağlantı kurar.

Bu kılavuzda, huni aşamalarının ve doğru KPI'ların, benimseme oranlarının yavaşladığı noktaları ve bundan sonra nelerin düzeltilmesi gerektiğini belirlemenize nasıl yardımcı olabileceğini gördünüz.

ClickUp'ı öne çıkaran şey, benimsemenin operasyonel yönünü ne kadar iyi desteklediği. Tek bir yerden, kullanıma sunma görevlerini planlayabilir, huni aşamasına göre kontrol listeleri oluşturabilir, sahipleri atayabilir ve ilerlemeyi gözden geçirebilirsiniz. Bu, birden fazla takım söz konusu olduğunda bile özelliklerin tutarlı bir şekilde benimsenmesini kolaylaştırır.

ClickUp, tekrarlanabilir bir özellik benimseme ş Akışı oluşturmanıza yardımcı olur.