AI Ajanları için Komut Satırları Yazma

AI ajanları gerçek iş akışlarında hızla ilerliyor. Kuruluşların yaklaşık %62'si bunları deniyor, ancak yalnızca %23'ü bunları büyük ölçekte tutarlı bir şekilde kullanmayı başarıyor.

Sürtünme nadiren modellerde veya araçlarda ortaya çıkar. Talimatların nasıl yazıldığı, yeniden kullanıldığı ve zaman içinde nasıl güvenilir olduğu konusunda ortaya çıkar.

Komutlar belirsiz olduğunda, ajanlar öngörülemez şekilde davranır. Çıktılar çalıştırmalar arasında değişir, sınır durumları akışları bozar ve güven düşer. Takımlar, çabayı azaltmak için tasarlanan otomasyonu sürekli kontrol etmek zorunda kalır.

Net, yapılandırılmış komutlar bu dinamiği değiştirir. Ajanların tüm araçlarda tutarlı davranmasına, değişkenlikleri bozulmadan yönetmesine ve sistemler daha karmaşık hale geldikçe bağımlılıklarını korumasına yardımcı olurlar.

Bu blog yazısında, AI ajanları için komut istemleri yazmayı keşfediyoruz. Ayrıca ClickUp'ın ajan odaklı ş akışlarını nasıl desteklediğine de bakacağız. 🎯

AI Aracısı Komut İpucu Nedir?

AI ajanı komut istemi, ajanın adımlar, araçlar ve koşullar boyunca kararlarını yönlendiren yapılandırılmış bir talimat setidir. Ajanın ne yapması gerektiğini, hangi verileri kullanabileceğini, değişikliklere nasıl tepki vermesi gerektiğini ve ne zaman durması veya üst düzeye çıkması gerektiğini tanımlar.

Net komutlar, tekrarlanabilir davranışlar oluşturur, çalıştırmalar arasında sapmaları sınırlar ve AI ajan ş akışlarının hata ayıklamasını, güncellenmesini ve ölçeklendirilmesini kolaylaştırır.

Komut Kalitesi Neden Ajanlar İçin Sohbetten Daha Önemlidir?

AI ajanı araçları, zamanla ortaya çıkan karmaşık, çok adımlı görevleri yerine getirir. Sohbetteki belirsiz bir talimat size makul bir cevap verebilir, ancak aynı talimat bir ajana verildiğinde saatlerce boşa harcanan hesaplama ve yanlış sonuçlara yol açabilir.

Ajan komut istemlerini farklı kılan özellikler şunlardır:

Ajanlar kararları özerk olarak alır: Hangi araçları kullanacaklarını, ne zaman geri döneceklerini ve hataları nasıl ele alacaklarını kendileri seçerler.

Hatalar hızla artar: Ş Akışının başlarında yapılan tek bir yanlış hamle, sonraki düzinelerce eylemi etkileyebilir.

Uzun dizilerde bağlam bozulur: Komut istemleri net bir yapıya sahip değilse, ajanlar orijinal hedefleri izlemeyi kaybeder.

Kurtarma maliyetleri yüksektir: Düzeltme genellikle tüm ş akışlarının yeniden başlatılmasını gerektirir.

Sohbet, gerçek zamanlı olarak rotanızı düzeltmenizi sağlar. Ajanlar, komut istemine entegre edilmiş koruyucu önlemlere ihtiyaç duyar.

Güçlü Ajan Komutlarının Temel Blokları

Etkili ajan komutları üç katmandan oluşur. Her blok belirsizliği ortadan kaldırır ve ajana çalıştırmalar boyunca istikrarlı bir rehberlik sağlar. 📨

Katman 1: Rol tanımı (Ajanın kim olduğu)

Ajanın seçimlerini yönlendiren bir kimlik verin. Bir "güvenlik denetçisi" güvenlik açıklarını arar ve riskli kalıpları işaretler. Öte yandan, bir "dokümantasyon yazarı" okunabilirliği ve tutarlı biçimlendirmeyi önceliklendirir.

Rol, ajanın ilk olarak hangi araçları seçeceğini ve birden fazla seçenek geçerli göründüğünde nasıl bir karar vereceğini belirler.

ClickUp Insight: Çalışanların %30'u otomasyonun haftada 1-2 saat zaman kazandıracağına inanırken, %19'u otomasyonun derinlemesine ve odaklanmış iş için 3-5 saat zaman kazandıracağını tahmin ediyor.

Katman 2: Görev yapısı (Ajanın gerçekleştirmesi gerekenler)

Adımları sırayla harita üzerinde planlayın.

Bir araştırma ajanı, ilgili makaleleri bulmalı, anahtar iddiaları çıkarmalı, bulguları çapraz referanslamalı, çelişkileri işaretlemeli ve sonuçları özetlemelidir. Her adımın somut bir çıkış koşulu olmalıdır.

"Anahtar iddiaları çıkarın" demek, belirsiz bir özet paragrafı yazmak değil, doğrudan alıntıları ve alıntı sayılarını çıkarmak anlamına gelir. Spesifiklik, ajanın konudan sapmasını önler.

💡 Profesyonel İpucu: Olumsuz talimatları az ama etkili bir şekilde kullanın. "Halüsinasyon görmeyin" yerine "API'ler, metrikler veya kaynaklar icat etmeyin" deyin. Hedefe yönelik olumsuz ifadeler, genel uyarılar yerine davranışları çok daha iyi şekillendirir.

Katman 3: Operasyonel kılavuzlar (Ajanın nasıl davranması gerektiği)

Otonom kararlar için sınırlar belirleyin:

Ajan, başarısız bir veritabanı sorgusunu ne zaman yeniden dener? (İki kez, ardından sizi uyarır)

Eksik verileri ne zaman atlar? (Eksiklik %5'in altında olmadığı sürece asla atlamaz.)

Somut eşikler, belirsiz talimatlardan daha iyidir. Gece yarısı bir sorun çıktığında ajan zihninizi okuyamaz. ​​​​​​​​​​​​

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Belgeleri ile ajan mantığı daha karmaşık hale geldikçe takımların komut borcunu önlemesine yardımcı olun. Takımlar, etkili süreç belgeleriyle ajan kararlarının arkasındaki varsayımları, gerekçeleri ve ödünleşmeleri izleyebilir. ClickUp Docs'taki süreç belgeleriyle ajan davranışlarını güvenilir ve değiştirilebilir hale getirin Sürüm geçmişi, gerilemeleri kolayca tespit etmeyi sağlar ve ClickUp görevlerine bağlantılar, bir kuralın pratikte nerede uygulandığını gösterir. Bu, birden fazla devir ve sistem değişikliğinden sonra bile, aylar sonra bile ajanın davranışını anlaşılır kılar.

Adım Adım: AI Aracısı için Komut Satırları Yazma

Ajan komutları hassasiyet gerektirir. Her talimat bir karar noktası haline gelir ve bu kararlar ş akışları boyunca birikir.

ClickUp, iş dağınıklığını ortadan kaldırmak için tasarlanmış dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır. Sohbet, bilgi, yapay zeka ve proje görevlerini bir araya getirir.

Ajanları doğru yolda tutan AI komutlarını (ClickUp ile!) yazmanın yolu aşağıda açıklanmıştır. 🪄

Adım #1: İşi, sınırları ve "tamamlandı"nın ne anlama geldiğini tanımlayın

Başarıyı tam olarak nasıl tanımladığınızı belgelemekle başlayın. Herhangi bir yapılandırma ayarına dokunmadan önce kapsamın tamamını yazın.

Bu üç soruyu somut bir şekilde yanıtlayın:

Bu ajan hangi özel görev veya kararı üstlenir?

Yetkisi nerede başlar ve nerede biter?

Hangi ölçülebilir sonuç tamamlandığını gösterir?

"Satış takımına yardımcı olan" bir ajan size hiçbir şey söylemez. Ancak, "şirket büyüklüğü, bütçe ve zaman çizelgesine göre gelen potansiyel müşterileri değerlendiren ve ardından 2 saat içinde nitelikli potansiyel müşterileri bölgesel satış temsilcilerine yönlendiren" bir ajan size net bir görev verir.

Sınır çizgileri kapsamın genişlemesini önler. Bir araştırma ajanı oluşturuyorsanız, şunları belirtin:

Danışabileceği kesin kaynaklar (şirketinizin bilgi tabanı, belirli veritabanları, belirli web siteleri)

Ne kadar derinlemesine arama yapmalı (ilk 10 sonucu kontrol et, 50 sayfa veya daha az sayfa içeren belgeleri tara)

Bir insana yönlendirilmesi gerektiğinde (kaynaklar birbiriyle çeliştiğinde, bilgiler altı aydan eski olduğunda)

En çok gözden kaçan kısım, "tamamlandı"yı tanımlamaktır. Tamamlanma kriterleri, komutunuzun temelini oluşturur. Bir veri doğrulama ajanı için "tamamlandı" şu anlama gelebilir:

Gerekli tüm alanlar veri içerir

Değerler beklenen biçimlerle eşleşir (tarihler YYYY-MM-DD, para birimi USD)

Mevcut kayıtlarla yapılan çapraz kontroller, hiçbir yinelenen kayıt olmadığını göstermektedir.

İşaretlenen öğeler için oluşturulan istisna raporu

ClickUp nasıl yardımcı olur?

Çalışma alanınızda ClickUp Süper Ajanları için hedefleri ve sınırları yapılandırın

ClickUp Süper Ajanları, zaman kazanmak, verimliliği artırmak ve çalışma alanınıza uyum sağlamak için tasarlanmış AI destekli takım arkadaşlarıdır.

Bir Süper Ajan oluşturduğunuzda, doğal dil kullanarak onun görevini tanımlarsınız. Süper Ajanları destekleyen AI katmanı olan ClickUp Brain, görevlerinizi, Özel Alanlarınızı, belgelerinizi ve ş Akışı modellerinizi görebildiği için Çalışma Alanınızın bağlamını zaten anlar.

Örneğin, hata raporlarını sınıflandırmak için bir ajana ihtiyacınız olduğunu varsayalım.

Süper Ajan oluşturucu, görevi şu şekilde tanımlamanıza olanak tanır: "Gelen hata raporlarını kategorilere ayırın, etkisine göre önem derecesini belirleyin ve uygun mühendislik takımına yönlendirin."

Ajan, Çalışma Alanı kurulumunuzdan tamamlanma kriterlerini devralır. Bir hata raporu görevi "Triaged" (Sıralanmış) durumuna geçtiğinde, bir Ciddiyet değeri atandığında ve bir takım üyesi etiketlendiğinde, ajan bu görevi tamamlanmış olarak kabul eder.

ClickUp Brain tarafından desteklenen doğal dil oluşturucu kullanarak ClickUp Süper Ajan sorumluluklarını tanımlayın

💡 Profesyonel İpucu: Ajanın başarısızlık kişiliğini belirleyin. Ajanın yapılacakları açıkça belirtin: açıklayıcı bir soru sorun, ihtiyatlı bir varsayımda bulunun veya durup riski işaretleyin. Başarısızlık kuralları olmayan ajanlar kendinden emin bir şekilde hayal görürler.

Adım #2: Girişleri ve eksik veri davranışını belirtin

AI ajanları, bilgi eksikliği veya hatalı veriler aldıklarında çalışmazlar. Sizin göreviniz, her girişi önceden belgelemek ve ardından eksik veya hatalı verileri işlemek için açık kurallar yazmaktır.

Bir giriş spesifikasyonu şunları listelemelidir:

Ad ve açıklama girin

Veri türü (metin dizisi, sayı, tarih, boole, dosya)

Beklenen biçim (tarihler için ISO 8601, para birimleri için iki ondalık basamak)

Geçerli değer aralıkları (öncelik 1-5 arasında olmalı, durum önceden tanımlanmış listeyle eşleşmelidir)

Giriş zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı?

Gider onayı ajanı için örnek özellikler: Çalışan ID (metin dizisi, altı alfasayısal karakter, zorunlu), Tutar (sayı, para birimi biçimi, 0,01-10.000,00 dolar, zorunlu), Kategori (önceden tanımlanmış listeden seçim, zorunlu), Makbuz (5 MB'den küçük PDF veya JPEG, isteğe bağlı).

Şimdi eksik veri protokolünü yazın. Çoğu AI komut isteme tekniği bu noktada başarısız olur. Verilerin eksik veya geçersiz olabileceği her senaryo için açık talimatlar gerekir.

Her girdi için tam yanıtı belirtin:

Hemen reddedip gönderen kişiye bildirimde bulunmak mı?

Açıklama ve duraklama isteği?

Ön tanımlı değeri kullanıp devam etmek ister misiniz?

Bu girişi atlayıp diğerlerini işleme almalı mıyım?

İnsan incelemesine yükseltmek mi?

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp Brain, karmaşık görevleri, belgeleri, yorumları ve harici araçları birbirine bağlayarak gerçek işinize dayalı bağlamsal yanıtlar sunar. Böylece, ClickUp'ta ajanları yapılandırdığınızda, AI aracı bağlamı doğrudan Çalışma Alanınızdan alabilir.

Diyelim ki gider onay ajansınız karar vermek için bütçe verilerine ihtiyaç duyuyor. ClickUp'ta, proje görevlerinde Kalan Bütçe adlı Özel Alanı kullanarak bütçe tahsisatlarını izlersiniz. Ajans, manuel veri girişi yapmak yerine bu alanı doğrudan sorgulayabilir.

ClickUp Super Agents kullanarak eksik veya geçersiz giriş verileri için koşullu yanıtlar yapılandırın

Gerekli bir girdi eksik olduğunda, ajan yapılandırdığınız kuralları izler. Birisi bir gider talebi gönderir ancak Kategori alanı boş bırakırsa, ajan şunları yapabilir:

Görev durumunu "Bilgi Gerekiyor" olarak güncelleyin.

Yorum ekleyin: "@submitter, lütfen Kategori açılır menüsünden bir gider kategorisi seçin."

48 saat sonra bir son teslim tarihi belirleyin

Görevi "Bekleyen Bilgiler" görünümüne ekleyin

3. Adım: Tetikleyiciler, izinler ve durdurma koşulları kullanarak araç kuralları yazın

Artık, ajansınızı bir konseptten operasyonel bir sisteme dönüştürebilirsiniz. Bunun için, aşağıdaki bileşenlerin birlikte iş yapması gerekir:

Hassas tetikleyiciler, ajanın harekete geçmesine neden olan kesin etkinliği belirtir. "Bir görev oluşturulduğunda" sürekli tetiklenir. "Özellik İstekleri listesinde bir görev oluşturulduğunda, Müşteri Tarafından Gönderildi etiketlendiğinde ve Öncelik alanı boş olduğunda" yalnızca belirli koşullar uyumlu olduğunda tetiklenir.

Gözlemlenebilir etkinlikler etrafında tetikleyiciler oluşturun:

Durum değişiklikleri (görev "İnceleniyor" durumundan "Onaylandı" durumuna geçer)

Alan güncellemeleri (Öncelik "Acil" olarak değiştirilir)

Zaman koşulları (her Monday saat 9'da, görev oluşturma işleminden 24 saat sonra)

Harici sinyaller (form gönderi alındı, API webhook tetikleyiciyi tetikledi)

Kullanıcı eylemleri (ajanlara atanan görevler, yorumlarda @bahsedilen ajanlar)

Araç izinleri, ajansınızın gerçekleştirebileceği eylemleri kontrol eder: görev oluşturma, alanları güncelleme, bildirimler gönderme, belgeleri okuma ve harici API'leri çağırma. Her araç için üç izin seviyesi vardır: her zaman izin verilir, koşullu olarak izin verilir ve asla izin verilmez.

Son olarak, durdurma koşulları ajana ne zaman denemeyi bırakması gerektiğini söyler. Bunlar olmadan, ajanlar sonsuza kadar döngüye girer ve kaynakları boşa harcar. Yaygın durdurma tetikleyicileri şunlardır:

Deneme sınırları (üç başarısız API çağrısından sonra durdur)

Zaman sınırları (işlem 5 dakikayı aşarsa durdurun)

Hata koşulları (harici hizmet 500 hatası döndürürse durdur)

İnsan müdahalesi (bir insan kullanıcı devraldığında hemen durdurun)

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp Super Agent profilinde etkinlik tabanlı tetikleyiciler ve koşullar ayarlayın

Süper Ajanlar esnektir ve Çalışma Alanınızda ve seçilen harici uygulamalardan özelleştirilebilir araçlar ve veri kaynakları kullanır. Süper Ajanın profilinden tetikleyicileri, araçları ve bilgi kaynaklarını yapılandırabilir ve ajanın erişebileceği öğeleri özelleştirebilirsiniz.

ClickUp'ta bir AI Süper Aracısı oluştururken, dört yapılandırma bölümünden geçersiniz:

Talimatlar: Ajanın yanıt verme ve hareket etme şeklini belirleyen rolünü, hedeflerini, üslubunu ve karar kurallarını tanımlar. Tetikleyiciler: Ajanın çalışmasına neden olan kesin etkinlikleri veya koşulları belirtir. Araçlar: Ajanın, görev oluşturma gibi hangi eylemleri gerçekleştirebileceğini belirler. Bilgi: Ajanın hangi kaynaklara başvurabileceğini kontrol eder.

Örnek olarak, bir içerik takımı blog taslaklarını ilk aşamada incelemek için bir Süper Ajan oluşturabilir. Talimatlar, eksik bölümleri, belirsiz argümanları ve üslup sorunlarını kontrol etmesini söyler. Görev "Taslak gönderildi" durumuna geçtiğinde tetikleyici devreye girer.

ClickUp Süper Ajanınızın erişebileceği bilgileri özel olarak özelleştirin

Araçlar, doğrudan belgeye yorum bırakmasına ve revizyon görevini oluşturmasına olanak tanırken, bilgi, onaylanmış özetlere ve geçmişte yayınlanmış gönderilere erişim sağlar.

Adım #4: Sonuçların aşağı akışta kullanılabilir olması için çıktı biçimini kilitleyin

Tutarsız çıktılar ş Akışı otomasyonunu bozar. Ajanınız her seferinde farklı biçimlerde raporlar oluşturuyorsa, insanlar ona güvenmeyi bırakacaktır. Ajan devreye girmeden önce çıktı biçiminin her yönünü kesin olarak belirleyin.

Özetler veya raporlar gibi metin çıktıları için, ajanın uyması gereken bir şablon sağlayın. Bu şablonda şunlar belirtilmelidir:

Bölüm başlıkları (tam kelime ve sıra)

Biçimlendirme kuralları (madde işaretleri ve numaralı listeler)

Uzunluk kısıtlamaları (her bölüm 100 kelimeden az)

Gerekli unsurlar (tüm özetler sonraki adımları içermelidir)

Biçim gereksinimlerini noktalama işaretlerine kadar belirtin:

Tarihler her zaman YYYY-MM-DD biçiminde

Para birimi değerleri dolar işareti ve iki ondalık basamak içerir ($1.234,56).

Yüzdeler % sembolünü içerir (23%).

İsimler Soyadı, Adı değil, Adı, Soyadı biçiminde

Komut istemine örnekler ekleyin. Ajanın gereksinimlerinize tam olarak uyan üç örnek çıktı gösterin. Bunları "Doğru Çıktı Örnekleri" olarak etiketleyin, böylece ajan bunların hedef biçim olduğunu anlayabilir.

Adım #5: Sınır durumları ekleyin ve ciddiyetle test edin

Her sınır durumunu belirleyip ajana tam olarak nasıl ele alacağını bildirene kadar AI komut istemi şablonunuz üretim için hazır değildir. Ardından, ajan gerçek dünya koşullarında doğru şekilde davranana kadar yoğun bir şekilde test edersiniz.

İlk olarak, beyin fırtınası tekniklerini kullanarak hata modlarını test edin. Oturun ve ajansınızın beklenmedik verilerle veya koşullarla karşılaşabileceği her senaryoyu listeye alın. Sınır durumları, olasılıkları düşük olduğu için ortaya çıkar, ancak yine de meydana gelir.

Belgelenecek sınır durum kategorileri:

Veri kalitesi sorunları (alanlar yalnızca boşluklar içeriyor, metin alanlarında sayılar var, tarihler imkansız değerlere ayarlanmış)

İş mantığı çakışmaları (görev hem "Acil" hem de "Düşük Öncelikli" olarak işaretlenmiş, son teslim tarihi başlangıç tarihinden önce)

Sistem koşulları (harici API zaman aşımı, işlem sırasında veritabanı bağlantısının kesilmesi)

İzin çakışmaları (kullanıcıların izinleri olmayan eylemleri talep etmesi, ajanın gizli verilere erişmeye çalışması)

Her sınır durumu için şu biçimi kullanarak tam yanıtı yazın: Sınır Durumu (senaryonun açıklaması), Algılama (ajanın bu durumu nasıl tanıdığı), Yanıt (ajanın aldığı belirli eylem), Yedek (birincil yanıt başarısız olursa ne olur).

En az 15-20 sınır durumu belgelendirin. Bunları, koşullu mantık olarak ajansınızın komut istemine ekleyin: "X koşulu gerçekleşirse, Y eylemini gerçekleştirin."

Şimdi sistematik olarak test edin. Test protokolünüz şunları içermelidir:

Temel test (temel fonksiyonu doğrulamak için geçerli, eksiksiz verilerle ajanı çalıştırın)

Bireysel sınır durumları (belgelenen her sınır durumunu ayrı ayrı test edin)

Birleştirilmiş sınır durumları (birden fazla sınır durumunu aynı anda test edin)

Sınır değerleri (tüm alanlar için kabul edilebilir minimum ve maksimum değerleri test edin)

Hızlı istekler (agenti hızlı bir şekilde art arda birkaç kez tetikleyici olarak kullanın)

Kesinti senaryoları (ajan işlem sırasında manuel olarak müdahale etme)

AI Ajanları için En İyi Uygulamalar

İşte, iş süreçlerinin otomasyonu için etkili AI ajanları için komutlar yazmanın etkili bir yolu.

Girdiler uyuşmasa bile ajanı seçim yapmaya zorlayın

Ajanlar düzenli olarak çelişkili sinyallerle karşı karşıya kalır. Bir araç kısmi veriler döndürür. Bir diğeri zaman aşımına uğrar. Üçüncüsü ise aynı fikirde değildir. "En iyi kaynağı kullan" diyen komutlar, ajanın tahminde bulunmasına neden olur.

Daha güçlü bir yaklaşım, açık bir seçim sırası tanımlar. Örneğin, ajana üçüncü taraf API'lerden ziyade iç verilere güvenmesini veya güven puanları düşse bile en son zaman damgasını tercih etmesini söyleyin. Net sıralama, çalıştırmalar arasında tutarsızlıkların önlenmesini ve davranışların tutarlı kalmasını sağlar.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp BrainGPT ile gerçek Çalışma Alanı sinyallerini kullanarak bağlamsal AI'yı ş akışınıza doğrudan dahil edin. Bu, komut mantığınızın gerçekte olanları yansıtmasını sağlar. ClickUp BrainGPT'deki Talk to Text özelliği ile her gün saatlerce zaman kazanın Tek bir arayüzden iş uygulamalarınızı ve web'i arayabilir, görevlerden ve belgelerden bağlam bilgisi alarak komut kurallarını belirleyebilir ve hatta ClickUp Talk to Text ile sesli girişi kullanarak niyetinizi 4 kat daha hızlı yakalayabilirsiniz. Bu, ajan davranışını veya eşikleri belgelediğinizde, BrainGPT'nin bu kuralları doğrudan etkilediği işlerle ilişkilendirmeye yardımcı olduğu anlamına gelir.

Hata durumlarını açıkça belirtin

Çoğu komut, başarının neye benzediğini açıklar ve başarısızlık konusunda sessiz kalır. Bu sessizlik, öngörülemeyen davranışlara yol açar.

Belirli arıza koşullarını ve beklenen yanıtları belirtin.

Örnek olarak, gerekli alanlar eksik olduğunda, bir araç eski verileri döndürdüğünde veya yeniden denemeler sınırı aştığında ajanın ne yapması gerektiğini açıklayın. Bu, AI verimlilik araçlarında doğaçlamayı ortadan kaldırır ve kurtarma süresini kısaltır.

Komut istemlerinde yapılan değişikliklerin güvenli bir şekilde uygulanmasını sağlayın

Komut istemleri, takımların beklediğinden çok daha sık değişir. Bir sınır durumunu düzeltmek için yapılan küçük bir değişiklik, her şey tek bir metin bloğunda yer alıyorsa, diğer üç durumu sessizce bozabilir.

Daha güvenli bir yaklaşım, komut istemlerini modüler tutar:

Güvenlik sınırları, eskalasyon eşikleri ve durdurma koşulları gibi istikrarlı kurallar, nadiren değişen ve açıkça işaretlenmiş bir bölümde yer almaktadır.

Önceliklendirme veya puanlama kuralları gibi değişken mantık , takımlar düzenlemelerin nereye ait olduğunu bilmeleri için ayrı tutulmalıdır.

Kullanılabilir araçlar veya verilerin güncelliği gibi ortam varsayımları, kendi alanlarına layık olduğundan, buradaki değişiklikler temel davranışı etkilemez.

AI araçlarını kullanarak blog gönderileri oluşturmak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın AI Prompt & Guide for Blog Posts (Blog Gönderileri için AI Komut İpucu ve Kılavuzu) hızlı bir başlangıç yapmak için mükemmel bir şablondur. Ücretsiz şablon edinin Blog Yazıları Şablonu için ClickUp AI Komutları ile ilgi çekici blog yazıları oluşturun. ClickUp Belge'de iş yaparak fikirlerinizi düzenlemenize, içeriği etkili bir şekilde oluşturmanıza ve ardından AI destekli önerilerle içeriği iyileştirmenize yardımcı olur.

Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Aşağıdaki sorunlar, ajanlar gerçek ş akışlarına geçtikten sonra tekrar tekrar ortaya çıkar. Bunları erken aşamada önlemek, zaman, yeniden çalışma ve güven kaybını önler. 👇

Hata Uygulamada ne yanlış gidiyor? Farklı olarak ne yapılacak Serbest formlu metin olarak komut istemleri yazma Ajanlar, çalıştırmalar arasında talimatları farklı şekilde yorumlar, bu da sapmalara ve öngörülemeyen sonuçlara yol açar. Görev kapsamı, karar kuralları, çıktılar ve hata yönetimi için yapılandırılmış bölümler kullanın. Aşırı uç durumları belgelenmemiş bırakmak Ajanlar, eksik veriler, araç hataları veya çakışmalar sırasında doğaçlama yapar. Bilinen hata durumlarını adlandırın ve her biri için beklenen davranışı tanımlayın. Karar verme ve uygulama arasında denge kurma Ajanlar değerlendirme mantığını ve eylem izinlerini bulanıklaştırır Ajanın girdileri nasıl değerlendirdiğini, hangi eylemleri gerçekleştirebileceğinden ayırın. Belirsiz önceliklere izin verme Çelişkili sinyaller tutarsız kararlar üretir Öncelik sırasını ve geçersiz kılma kurallarını açıkça tanımlayın Komut istemlerini tek seferlik varlıklar olarak ele alma Küçük düzenlemeler eski hataları yeniden ortaya çıkarır Sürüm komut istemlerini, belge varsayımlarını ve değişiklikleri ayrı ayrı inceleyin

💡 Profesyonel İpucu: Düşünme kapsamını çıktı kapsamından ayırın. Ajanın neyi düşünmesine izin verildiğini ve neyi söylemesine izin verildiğini belirtin. Örneğin: "İçeride ödünleşmeleri değerlendirebilirsiniz, ancak yalnızca nihai öneriyi çıktı olarak verin." Bu, gereksiz konuşmaları önemli ölçüde azaltır.

Komut, Ayar, ClickUp!

AI ajanları için komutlar yazmak, zihniyet değişikliğini gerektirir. Tek bir iyi yanıt düşünmekten vazgeçip, tekrarlanabilir davranışlar düşünmeye başlarsınız.

Bu noktada araçlar da önem kazanmaya başlar.

ClickUp, takımlara, destekledikleri ş akışlarının yanı sıra ajan komutlarını tasarlamak, belgelemek, test etmek ve geliştirmek için pratik bir ortam sunar. Belgeler karar mantığını ve varsayımları yakalar, Süper Ajanlar gerçek Çalışma Alanı verilerine göre işlem yapar ve ClickUp Brain bağlantıyı sağlayarak komutların işlerin nasıl yürüdüğüne dayalı kalmasını sağlar.

Ajanları denemekten, bunları büyük ölçekte güvenle çalıştırmaya geçmek istiyorsanız, bugün ClickUp'a kaydolun! ✅

