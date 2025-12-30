2026 yılında GEO (Generative Engine Optimization) için en iyi 11 Profound AI alternatifi

SEO ile uğraşıyorsanız, muhtemelen şu durumu yaşamışsınızdır: sıralamanız sabit görünüyor, içeriğiniz iyi görünüyor, ancak trafik grafiğiniz sanki sahne korkusu varmış gibi davranmaya başlıyor.

Ardından anahtar sorgunuzu aratırsınız. Google AI Genel Bakışları ilk sırada görünür. Kullanıcı bir cevap alır, başını sallar ve hiçbir zaman tıklamaz. Bu değişim yapısaldır. Gartner, AI sohbet robotları ve sanal ajanların önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla keşif yapmasıyla geleneksel arama trafiğinde anlamlı bir düşüş olacağını öngörmüştür .

Profound AI ve benzerleri bu nedenle var: markanızın sadece mavi bağlantılarda değil, AI tarafından oluşturulan cevaplarda da nerede göründüğünü izlemenize yardımcı olmak için. Bazı araçlar AI tarayıcı analitiği ve alıntı izlemesine odaklanır. Diğerleri ise AI arama motorları için içerik oluşturma ve optimizasyona odaklanır.

Bu blogda, Generative Engine Optimization, AI görünürlük izleme ve büyük AI platformlarında bahsetme izlemeyi destekleyen Profound AI alternatiflerini karşılaştırıyoruz, böylece bir sonraki raporunuzda paylaşım için kanıtlar yer alacak.

Profound AI Nedir?

Profound AI, takımların markalarının AI tarafından oluşturulan cevaplarda nerede göründüğünü, hangi kaynakların alıntılanıldığını ve bu görünürlüğün zaman içinde nasıl değiştiğini anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir GEO (Generative Engine Optimization) ve AI görünürlük platformudur.

Sıralamalar ve tıklamalara odaklanan klasik SEO araçlarının aksine, Profound tarzı araçlar Google AI Overviews ve büyük LLM cevap motorları gibi sistemlerde komut düzeyinde varlığa odaklanır ve bunu marka, içerik ve arama takımları için izlenebilir raporlara dönüştürür.

Takımlar genellikle farklı platform kapsamı, daha iyi ş Akışı devri, daha net alıntı kanıtları, daha uygun fiyatlandırma veya daha hızlı "ne değişti + bundan sonra yapılacaklar" raporlaması gerektiğinde Profound AI alternatifleri ararlar.

Neden Profound AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Profound AI kullanışlıdır, ancak asıl test gösterge paneli değildir. Asıl test, AI görünürlüğünü takımınızın uygulayabileceği kararlara dönüştürebilmenizdir. AI aramaları ve Google AI genel bakışları hakkında raporlama yapıyorsanız, tutarlı, anlaşılır ve kurumsal takımlar arasında paylaşımı kolay cevaplara ihtiyacınız vardır.

Ş Akışı için doğru derin AI alternatiflerini bulmanıza yardımcı olacak hızlı bir kontrol listesi. Güçlü bir araç şunları yapabilmelidir:

AI platformları ve AI arama motorlarında AI arama görünürlüğünü izleyin

AI genel bakışları ve AI tarafından oluşturulan cevaplar içinde marka bahsetmelerini ve alıntı izlemesini izleyin

AI arama optimizasyonu için konu, amaç ve arama sorgularına göre görünürlük izleme eğilimlerini ortaya çıkarın

Görünürlük verilerini içerik oluşturma ve içerik optimizasyonuna bağlayarak düzeltmelerin açıkça görülmesini sağlayın

Şeffaf fiyatlandırma ve ücretsiz deneme sürümleri sunarak, kurumsal fiyat etiketi olmadan test edebilirsiniz.

Profound AI Alternatiflerine Genel Bakış

İşte 11 Profound AI alternatifinin hızlı bir özeti. Böylece, ayrıntılı incelemelere geçmeden önce her bir aracın en uygun olduğu alanları karşılaştırabilirsiniz.

Kullanılacak En İyi 11 Profound AI Alternatifi

Önemli AI platformlarında ayrıntılı izleme ihtiyacı olan kurumsal takımlar, GEO (Generative Engine Optimization) araçları gibi güçlü AI seçenekleri geliştirmiştir. Birincil hedefiniz marka bahsetmelerini izlemek, AI genel bakışlarındaki değişiklikleri belirlemek ve bu bilgileri içerik oluşturma ve optimizasyon için kullanmaksa, bazı araçlar daha hafif ve etkilidir.

Aşağıdaki liste, görünürlüğü izlemenize, AI aramasında nelerin değiştiğini açıklamanıza ve raporlamayı ikinci bir işe dönüştürmeden buna göre hareket etmenize yardımcı olan araçlara odaklanmaktadır.

1. Scrunch AI (Kaynak düzeyinde AI görünürlük izleme için en iyisi)

Scrunch AI aracılığıyla

Scrunch AI, AI tarafından üretilen cevaplar ilk tıklamayı aldığında kullanışlıdır. Markanızın görünüp görünmediğini hızlıca kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, nerede göründüğünü de görebilirsiniz. Ve hangi sayfalara referans verildiğini tespit edebilirsiniz.

Bu, içerik güncellemeleri sırasında kullanışlıdır. Neyin değiştiğini tahmin etmek yerine, kanıt elde edersiniz. Kategoriniz için önemli olan istemleri izleyebilirsiniz. ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini ve Google AI Overviews'daki sonuçları inceleyebilirsiniz.

Ardından gördüklerinize göre harekete geçebilirsiniz. AI'nın rakiplerden sürekli aldığı SSS'leri yenileyin. Nadiren alıntılanan sayfaları düzeltin. İçerikinizin zayıf olduğu yerlere daha net kaynaklar ve daha güçlü özetler ekleyin.

Hedefiniz AI görünürlüğü ise, bu strateji tam size göre. Scrunch AI, klasik sıralamalara değil, AI'dan bahsedilenlere odaklanır. Değişiklikleri belirli sayfalara ve belirli sonraki adımlara bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

Scrunch AI'nın en iyi özellikleri

ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini ve Google AI Overviews'da görünürlük izlemeyi takip edin

AI yanıtlarının hangi URL'lerden alındığını görmek için alıntıları ve kaynakları izleyin

AI botlarının tarama erişimini engelleyebilecek teknik sorunları işaretleyen sayfa denetimleri gerçekleştirin

Hızlı karşılaştırmalar ve görünürlük eğilimleri ile rakiplerin varlığını analiz edin

AI bot trafiği izlemeyi inceleyerek tarayıcı etkinliğini ve yönlendirme modellerini anlayın

Scrunch AI sınırlamaları

Aynı sorgu kümesi için birden fazla AI platformunu izlerken hızlı sınırlara daha hızlı ulaşın

Belirli günlerde belirli komutlar veya motorlar için ara sıra izleme boşlukları olduğunu görün

Daha gelişmiş beyaz etiketli raporlama akışları için API veya harici araçlara güvenin

Scrunch AI fiyatlandırması

Explorer: Kullanıcı başına aylık 100 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 500 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Scrunch AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Scrunch AI hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Hızlı izlemeyi kolaylaştırır. Otomatik olarak oluşturulan istemler, bir marka ayarlarken iyi bir başlangıç noktası sağlar ve daha sonra ortamı daha iyi tanıdıkça istemleri iyileştirebilirsiniz. Çizgi grafikler ve günlük görünümler gerçekten okunması kolaydır (yeşil ve kırmızı).

Hızlı izlemeyi kolaylaştırır. Otomatik olarak oluşturulan istemler, bir marka kurarken iyi bir başlangıç noktası sağlar ve daha sonra ortamı daha iyi tanıdıkça istemleri iyileştirebilirsiniz. Çizgi grafikler ve günlük görünümler gerçekten okunması kolaydır (yeşil ve kırmızı).

🤔 Biliyor muydunuz: Google, 2024 yılında AI Overviews'ı genişlettiğinde, bu özelliğin büyük ölçekte kullanıma sunulduğunu ve kısa sürede yüz milyonlarca kişiye ulaştığını ve 2024 yılı sonuna kadar bir milyardan fazla kullanıcıyı hedeflediğini açıklamıştı.

2. Otterly. AI (Google AI Overviews ve diğer AI platformlarında hafif AI arama izleme için en iyisi)

Markanızın AI yanıtlarında göründüğünü kanıtlamanız gerekiyorsa, belirsiz güncellemeler yardımcı olmayacaktır. Otterly. AI, hedef kitlenizin gerçek sorgularını yansıtan komutları kullanarak Google AI Overviews, ChatGPT ve Perplexity'deki görünürlüğü izler.

Komutları bir kez ayarlayın, Otterly. AI bunları bir programa göre çalıştırır ve sonuçları kaydeder. Bu sayede, kanıt isteyen bir müşteri, patron veya ekip arkadaşınızla kolayca paylaşım yapabilirsiniz.

AI sonuçları haftadan haftaya değiştiğinde, bahsetmelerdeki düşüşleri, alıntılardaki değişiklikleri veya yerinizi alan rakipleri hızlı bir şekilde tespit edebilirsiniz. Ardından, AI araçlarının gerçekte neye atıfta bulunduğuna göre hangi sayfaları önce yenileyeceğinize karar verebilirsiniz.

Otterly. AI, denetim ile GEO (Generative Engine Optimization) planlamasını da destekler. Ayrıca, takımınız bu verileri mevcut gösterge panellerinde görmek isterse Looker Studio konektörü de sunar.

Otterly. AI'nın en iyi özellikleri

ChatGPT, Google AI Overviews, Perplexity ve Microsoft Copilot'ta AI genel bakışlarını ve alıntıları izleme

Zaman içinde marka bahsetmelerini ve alan adı alıntılarını izleyen marka raporları oluşturun

Plan göre aylık GEO URL denetim kotası ile üretken motor optimizasyon denetimleri gerçekleştirin

AI arama görünürlük verilerini Google Looker Studio'ya aktarın ve müşterileriniz için hazır raporlar oluşturun

Daha geniş kapsam gerektiğinde, Google AI Modu ve Gemini izlemeyi ücretli eklentiler olarak ekleyin

Otterly. AI sınırlamaları

Metrikleri yorumlamak ve bunları bir sonraki adımdaki eylemlere dönüştürmek için biraz hazırlık süresi gerektirir

Daha yüksek komut hacimleri gerektiğinde küçük takımlar için pahalı gelebilir

Hızlı bir insan kontrolü gerektiren ara sıra ortaya çıkan doğruluk veya duygu tuhaflıklarını işaretleyin

Otterly. AI fiyatlandırması

Lite: Aylık 29 $

Standart: Aylık 189 $

Premium: 489 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otterly. AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Otterly. AI hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şunları paylaştı:

Generect, SEO ş akışımdaki eksik halkayı, yani tıklamadan sonra ne olacağını doldurmamda bana yardımcı oluyor. Her zaman NİTELİKLİ TRAFİK getirilmesini isterdim, ancak bu araç, ürün kataloğu içindeki bu trafiğin akışını görselleştirmeme yardımcı oldu.

Generect, SEO ş akışımdaki eksik halkayı, yani tıklamadan sonra ne olacağını doldurmamda bana yardımcı oluyor. Her zaman NİTELİKLİ TRAFİK getirilmesini isterdim, ancak bu araç, ürün kataloğu içindeki bu trafiğin akışını görselleştirmeme yardımcı oldu.

📖 Ayrıca okuyun: En iyi AI SEO araçları

3. AthenaHQ (Yerleşik "eylem gerçekleştirme" ş akışları ile kurumsal düzeyde AI arama izleme için en iyisi)

AthenaHQ aracılığıyla

AthenaHQ, liderlerin sadece SEO sıralamaları değil, AI görünürlüğü konusunda da net bir cevap istediğinde kullanışlıdır. Markanızın Google AI Overviews ve ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude gibi diğer AI araçlarında nerede göründüğünü gösterir.

AthenaHQ, rekabetçi bir görünüm ihtiyaç duyduğunuzda da yardımcı olur. Bu araçla, rakipleri yan yana izleyebilir ve her markanın aynı sorgulara nasıl yanıt verdiğini karşılaştırabilirsiniz. Bu özellik, AI yanıtları değiştiğinde ses payı değişikliklerini açıklamayı kolaylaştırır.

Bu yazılım sadece raporlama için değildir. Bu araç, sayfalarınızın AI cevaplarında nasıl seçildiğini iyileştirmek için size sayfa içi ve sayfa dışı eylemleri gösterebilir. Bu, "düşüş yaşadık" durumundan "düzeltmekte olduğumuz şeyler şunlar" durumuna geçmenize yardımcı olur.

Daha fazla kontrole ihtiyacınız varsa, AthenaHQ, AI tarayıcılarının sitenize erişimini yönetmek için smart robots.txt ve llms.txt gibi seçenekleri destekler. Bu araç, tek bir ş Akışında izleme ve takip yapmak isteyen takımlar için idealdir.

AthenaHQ'nun en iyi özellikleri

ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews, Google AI Mode, Gemini, Claude, Copilot, Grok ve daha fazlasında AI arama görünürlüğünü izleme

Rakip izleme, taklit ve hızlı varyasyonlarla rakipleri karşılaştırın

Google Analytics ve Google Search Console entegrasyonlarını kullanarak AI görünürlüğünü site sonuçlarıyla ilişkilendirin

AI kör nokta tespiti, içerik boşlukları ve içerik optimizasyonu ş akışları ile içerik stratejisini iyileştirin

Dinamik AI tarama ve akıllı robotlarla taramayı kontrol edin. txt ve llms. txt yönetimi

AthenaHQ sınırlamaları

Kullanıcı geri bildirimlerine göre ara sıra küçük aksaklıklar olduğunu fark edin

Kullanım durumunuza bağlı olarak bazı alanlarda daha derinlemesine bilgiler edinmek istiyorsanız

1 kredi 1 AI yanıtına karşılık geldiğinden, kredi tabanlı bir modelle kullanımı yönetin

AthenaHQ fiyatlandırması

Self-Serve: 95 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AthenaHQ derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,9/5 (15+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar AthenaHQ hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

AthenaHQ'nun sunduğu kullanıma hazır raporları seviyorum, analizleri başlangıçtan itibaren daha yönetilebilir hale getiriyor. Kurulum çok kolaydı, özellikle komut istemleri ve izleme eklerken.

AthenaHQ'nun sunduğu kullanıma hazır raporları seviyorum, analizleri başlangıçtan itibaren daha yönetilebilir hale getiriyor. Kurulum çok kolaydı, özellikle komut istemleri ve izleme eklerken.

4. Writesonic (GEO izleme ve içerik oluşturmayi tek bir yerde yapmak isteyen takımlar için en iyisi)

Via Writesonic

AI görünürlük işiniz "içerik oluşturma" ve "AI yanıtlarında görünüp görünmediğini kontrol etme" arasında bölünmüşse, Writesonic bu adımları birbirine yaklaştırır. Sayfaları taslak olarak hazırlayıp düzeltebilir, ardından markanızın AI tarafından oluşturulan sonuçlarda gerçekten yer alıp almadığını izleyebilirsiniz.

İçerik tarafında, Writesonic AI yazma araçlarını kullanarak daha hızlı planlama ve yazma yapmanıza yardımcı olur. Bu, yeni bir açılış sayfası yayınlamanız, eski bir blog gönderisini yenilemeniz veya her seferinde sıfırdan başlamadan anahtar bir konu hakkında destekleyici içerik oluşturmanız gerektiğinde kullanışlıdır.

İzleme tarafında, Writesonic'in GEO özellikleri, insanların gerçekte nasıl soru sorduğunu yansıtan istemlerle AI arama görünürlüğünü izlemenize yardımcı olur. Bu, hangi konularda başarılı olduğunuzu, hangilerini kaçırdığınızı ve rakiplerinizin nerede ortaya çıktığını daha kolay tespit etmenizi sağlar.

Bu araç, daha akıllı önceliklendirmeyi de destekler. Görünürlük modellerini ve AI destekli trafik sinyallerini kullanarak önce neyi güncelleyeceğinize karar verebilirsiniz. Böylece takımınız, sadece acil görünen sayfalarla değil, AI varlığını iyileştirme olasılığı en yüksek sayfalarla ilgilenebilir.

Writesonic'in en iyi özellikleri

AI Search Tracking (GEO) ve günlük hızlı izleme ile AI arama görünürlüğünü takip edin

AI bot trafiğini izleyerek, olağan arama görünürlük kontrollerinizin yanı sıra AI tarayıcı faaliyetlerini de anlayın

Ahrefs ve Reddit gibi anahtar kelime ve topluluk kaynaklarını kullanarak hızlı kapsamı genişletin

AI makale oluşturma ve içerik optimizasyonu ş akışlarıyla içerik oluşturun ve optimize edin

Birden fazla AI modeline erişim ile SEO ve pazarlama sohbetleri için Chatsonic'i kullanın

Writesonic sınırlamaları

Özellikle yüksek riskli sayfalar için son rötuşlar ve marka sesi için insan gözden geçirmesi gereklidir

Hızlı kaliteye büyük ölçüde bağımlı olduğundan, aynı takımdaki yazarlar arasında sonuçlar farklılık gösterebilir

Kullanıcı geri bildirimlerine göre, daha küçük takımlar için üst düzey paketler pahalı gelebilir

Writesonic fiyatlandırması

Lite: Aylık 49 $

Standart: 99 $/ay

Profesyonel: Aylık 249 $

Gelişmiş: Aylık 499 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.070+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Writesonic hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu şöyle diyor:

Writesonic hakkında gerçekten takdir ettiğim şeylerden biri, desteklediği çeşitli içerik biçimleriдир. Bir blog yazısı taslağı hazırlamam, sosyal medya başlıkları oluşturmam veya bir e-posta bülteni yazmam gerektiğinde, Writesonic tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor. Ayrıca, içeriği SEO ve etkileşim için optimize edebilmesi, çevrimiçi görünürlüğümüz için büyük bir avantajdır.

Writesonic hakkında gerçekten takdir ettiğim şeylerden biri, desteklediği çeşitli içerik biçimleriдир. Bir blog yazısı taslağı hazırlamam, sosyal medya başlıkları oluşturmam veya bir e-posta bülteni yazmam gerektiğinde, Writesonic tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor. Ayrıca, içeriği SEO ve etkileşim için optimize edebilmesi, çevrimiçi görünürlüğümüz için büyük bir avantajdır.

📖 Ayrıca okuyun: En iyi AI içerik oluşturma araçları

5. Perplexity AI (Alıntı yapılan cevaplarla hızlı AI araması için en iyisi)

Tahmin gibi gelen AI yanıtlarından bıktıysanız, Perplexity AI gördüklerinizi doğrulamanın daha hızlı bir yolunu sunar. Bir soru sorduğunuzda, daha çok bir araştırma aracı gibi yanıt verir, böylece bilginin kaynağını hızlıca kontrol edebilirsiniz.

Bu, özetler yazarken, strateji belgeleri oluştururken veya rakiplerin iddialarını kontrol ederken yardımcı olur. Bir sürü sekme arasında geçiş yapmak yerine, tek bir konu başlığı kullanarak girdileri toplayabilir ve mantığınızı net tutabilirsiniz.

Perplexity AI, yinelemeli araştırmalar için de çok uygundur. İlk soruyu sorun, ardından açıyı daraltmak, seçenekleri karşılaştırmak veya hedef kitlenize ve pazarınıza uygun örnekler bulmak için takip edin.

Gününüzde "Bunu bulabilir misin?" türünden çok sayıda istek alıyorsanız, Perplexity AI hızlı soruları takımınızla paylaşım yapabileceğiniz kullanışlı notlara dönüştürmenize yardımcı olabilir.

Perplexity AI'nın en iyi özellikleri

Alıntı kaynaklarla soruları yanıtlayarak hızlı bir şekilde doğrulama yapabilirsiniz

Aramayı yeniden başlatmadan takip soruları ile sonuçları iyileştirir

Derinlik ve tona bağlı olarak farklı AI modelleri arasında geçiş yapar

Tekrarlanabilir ş akışları için araştırma konularını kaydedin ve yeniden ziyaret edin

Paydaşlar arasında daha hızlı uyum için paylaşım

Perplexity AI sınırlamaları

Geniş veya karışık sonuçlardan kaçınmak için dikkatli sorgu çerçeveleme gerektirir

Özel GEO platformlarına göre markaya özgü ş akışı kontrolleri daha azdır

Birçok gelişmiş özelliği ücretli planların arkasında tutar

Perplexity AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Avantaj: Aylık 20 dolar

Enterprise Pro: Kullanıcı başına aylık 40 $

Enterprise Max: Kullanıcı başına aylık 325 $

Perplexity AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

Gerçek Hayattaki Kullanıcılar Perplexity AI Hakkında Ne Diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu şöyle diyor:

AI ile denemeler yapmak için Perplexity'yi kullanmaya başladım, ancak kısa sürede bunun Google'dan çok daha iyi bir arama aracı olduğunu fark ettim: sizi reklam veya ücretli ilanlarla boğmaz ve her zaman alakalı sonuçlar verir, ancak en iyi özelliği kaynaklara doğrudan bağlantı sağlamasıdır, böylece bunların güvenilir olup olmadığını kendiniz değerlendirebilirsiniz ve şu ana kadar her zaman güvenilir olduklarını gördüm.

AI ile denemeler yapmak için Perplexity'yi kullanmaya başladım, ancak kısa sürede bunun Google'dan çok daha iyi bir arama aracı olduğunu fark ettim: sizi reklam veya ücretli ilanlarla boğmaz ve her zaman alakalı sonuçlar verir, ancak en iyi özelliği kaynaklara doğrudan bağlantı sağlamasıdır, böylece bunların güvenilir olup olmadığını kendiniz değerlendirebilirsiniz ve şu ana kadar her zaman güvenilir olduklarını gördüm.

6. Peec AI (Alıntı bağlamıyla komut tabanlı AI görünürlük izleme için en iyisi)

Peec AI aracılığıyla

ChatGPT'de para ile ilgili bir anahtar kelime arattığınızda ve bir rakibin ilk sırada çıktığını gördüğünüzde, Peec AI ne olduğunu anlamanıza yardımcı olur. AI görünürlüğünü zaman içinde izlemeye dönüştürür, böylece ekran görüntülerine ve içgüdülerinize güvenmek zorunda kalmazsınız.

Peec AI, ChatGPT ve Perplexity gibi AI platformlarındaki komut istemlerini izlemenizi sağlar. Ayrıca, hangi kaynakların alıntılanıldığını da görebilirsiniz, böylece AI yanıtlarına bu kaynakları etkileyen sayfalar ve kaynak türleri arasında bağlantı kurabilirsiniz.

Bu özellik, pratik raporlama için kullanışlıdır. Pipeline'ınız için önemli olan uyarıları ayarlayın. Ardından, sonuçlar değiştikçe görünürlük ve bahsetmelerdeki eğilimleri inceleyin.

Alıntı yapılanları gördükten sonra, buna göre harekete geçebilirsiniz. Bu sinyalleri kullanarak hangi sayfaları yenileyeceğinize, sonraki konuların ne olacağına ve AI yanıtlarında görünürlük kazanma olasılığı en yüksek olan içeriğin ne olduğuna karar verin.

Peec AI'nın en iyi özellikleri

ChatGPT, Perplexity ve AI Overviews'da komut düzeyinde AI arama görünürlüğünü izleyin

AI yanıtlarını etkileyen faktörleri anlamak için alıntıları ve kaynak URL'leri izleyin

Günlük komut istemleri çalıştırın ve büyük hacimli AI tarafından üretilen yanıtları ölçekli olarak analiz edin

Görünürlük değişikliklerini ve duygu değişimlerini tespit etmek için kaynakları zaman içinde segmentlere ayırın ve izleyin

Müşteriye hazır görünürlük verileri için sunum çalışma alanları ile ajans tarzı raporlamayı destekleyin

Peec AI sınırlamaları

Şu anda sınırlı sayıda üçüncü taraf incelemesi sunuyor, bu nedenle doğrulama henüz erken aşamadadır

Bazı ek modeller için ekstra ücret talep edin; bu, kurumsal AI arama izleme için önemli olabilir

Verileri günlük aralıklarla yenileyin, bu nedenle gerçek zamanlı izleme için tasarlanmamıştır

Peec AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Peec AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Peec AI hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:

Kullanımı kolaydır, kurulum son derece hızlıdır, anında içgörüler elde edersiniz ve sonunda markanızın LLM'lerde nerede ve nasıl bahsedildiğini daha iyi anlamak için bazı veriler elde edersiniz. Sevdiğim şey, alıntılanan URL'leri de görebilmemdir.

Kullanımı kolaydır, kurulum son derece hızlıdır, anında içgörüler elde edersiniz ve sonunda markanızın LLM'lerde nerede ve nasıl bahsedildiğini daha iyi anlamak için bazı veriler elde edersiniz. Sevdiğim şey, alıntılanan URL'leri de görebilmemdir.

📖 Ayrıca okuyun: Bilgi Alma Sistemleri ile Veri Yönetimini Geliştirin

7. Ahrefs Brand Radar (Google AI Overviews, AI Mode ve diğer cevap motorlarında AI görünürlüğü izleme için en iyisi)

Ahrefs aracılığıyla

Ahrefs Brand Radar, ekran görüntüleri yerine raporlayabileceğiniz verilerle "AI'da gerçekten görünüyor muyuz?" sorusuna cevap bulmanıza yardımcı olur. Google AI Overviews, AI Mode ve diğer büyük AI platformlarında AI arama izleme için tasarlanmıştır, böylece sonuçlar değiştikçe kalıpları izleyebilirsiniz.

Ahrefs Brand Radar, AI'nızın ses payını haritalandırır ve AI yanıtlarının arkasındaki alıntıları ortaya çıkarır. Ayrıca, komutları konulara göre gruplandırır, bu da "ortadan kaybolduğumuz" anları net bir içerik düzeltme listeye dönüştürmenize yardımcı olur.

Ahrefs Brand Radar, talep ve marka bahsetmesinin sıklıkla başladığı Reddit ve YouTube gibi yerlerdeki görünürlüğü de izler. Bu sayede, markanızın nerede konuşulduğunu ve bundan sonra neleri iyileştirmeniz gerektiğini daha kolay görebilirsiniz.

Ahrefs Brand Radar'ın en iyi özellikleri

Google AI Overviews, AI Mode, ChatGPT, Copilot, Gemini ve Perplexity'de AI tarafından üretilen gerçek cevapları izleme

AI arama görünürlüğünü rakiplerle karşılaştırın

Konuları kümeler halinde gruplandırarak içerik eksikliklerini tespit edin ve içerik optimizasyonunu planlayın

Markanızın daha sık görünmesine yardımcı olan AI alıntılarını belirleyin ve önceliklendirin

Reddit görünürlüğünü ve insanların markanız hakkında nasıl konuştuklarına bağlı video görünürlük sinyallerini izleyin

Ahrefs Brand Radar sınırlamaları

Arama Talebi ve Web Görünürlüğü raporlarına erişmek için ücretli bir Ahrefs planı gereklidir

Bazı görünürlük modüllerini "yakında" olarak sunun, böylece ihtiyaçlarınıza bağlı olarak kapsama alanı dengesiz hissedilebilir

Kapsamlı izleme için tüm AI platformlarına ihtiyacınız varsa, kurumsal fiyat etiketi taşıyın

Ahrefs Brand Radar fiyatlandırması

Lite: 129 $/ay

Standart: 249 $/ay

Gelişmiş: 449 $/ay

Enterprise: 1.499 $/ay (Yıllık faturalandırılır)

Ahrefs Brand Radar puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (570+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Ahrefs Brand Radar hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Ahrefs'te en çok değer verdiğim şey, tüm araçlarda verilerin güvenilirliği ve derinliğidir. Backlink indeksi, sektördeki en sağlam indekslerden biri olarak öne çıkıyor ve rakip stratejilerini incelemek, bağlantı metin dağılımını analiz etmek ve bağlantı büyüme eğilimlerini izlemek için her gün bu indeksi kullanıyorum.

Ahrefs'te en çok değer verdiğim şey, tüm araçlarda verilerin güvenilirliği ve derinliğidir. Backlink indeksi, sektördeki en sağlam indekslerden biri olarak öne çıkıyor ve rakip stratejilerini incelemek, bağlantı metin dağıtımını analiz etmek ve bağlantı büyüme eğilimlerini izlemek için her gün bu indeksi kullanıyorum.

8. Nightwatch (AI Overviews izlemeyi de isteyen sıralama izleme takımları için en iyisi)

Via Nightwatch

Nightwatch, elektronik tablolarla uğraşmadan arama görünürlüğünü izlemenize yardımcı olur. Sıralamaları, SERP değişikliklerini ve AI tarafından üretilen cevapları etkileyebilecek sinyalleri tek bir yerden izlemeniz gerektiğinde kullanışlıdır.

Nightwatch, SEO ve üretken motor optimizasyonunu aynı anda yapan takımlar için pratiktir. Anahtar bir sayfa birinci sayfadan kayarsa, sıralamadaki değişikliği, yerine neyin geldiğini (SERP'deki özellikler, rakip hareketleri) ve bu değişimin AI platformlarının konuları özetleme veya referans verme şeklini nasıl etkileyebileceğini görebilirsiniz.

Nightwatch, trafik düştüğünde araştırma işini de kolaylaştırır. "Neyin değiştiğini" anahtar kelime hareketleri, SERP oynaklığı ve sayfa düzeyinde izleme gibi destekleyici bağlamlarla sıralayabilir, ardından içerik yenileme, iç bağlantı güncellemeleri veya teknik düzeltme gerekip gerekmediğine karar verebilirsiniz.

Nightwatch, tarayıcı tabanlı bir site denetimi içerir, böylece sorunun teknik olup olmadığını doğrulayabilirsiniz. Önemli sayfalar iyi bir şekilde taranmıyor veya indekslenmiyorsa veya bunları engelleyen sayfa içi sorunlar varsa, gerçek sorun olmayan içeriği tahmin edip yeniden yazmak yerine bunu hızlı bir şekilde tespit edebilirsiniz.

Nightwatch'ın en iyi özellikleri

Google, YouTube ve Bing'de günlük sıralamaları izleyin

Daha net arama görünürlüğü bağlamı için konum ve cihaza göre segment raporlaması

Müşteri güncellemeleri için beyaz etiket raporlamasını otomasyonla otomatikleştirin

Sürekli manuel kontroller yapmadan sürekli arama izlemeyi destekleyin

AI genel bakışlarıyla bağlantılı görünürlük değişikliklerini izlemek için AI izleme yetenekleri ekleyin

Nightwatch sınırlamaları

Birçok müşteriyi yönetiyorsanız, temiz raporlama görünümleri oluşturmak için zamana ihtiyacınız vardır.

AI izlemeyi, toplam maliyeti artırabilecek bir eklenti olarak görün

Raporlama yığınınıza bağlı olarak daha derin entegrasyonları tercih edin

Nightwatch fiyatlandırması

250 Anahtar Kelime: 39 $/ay

Yüksek Hacimli Kurumsal İşletmeler (10.000+ Anahtar Kelime): Özel fiyatlandırma

Nightwatch derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,9/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Nightwatch hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Nightwatch.io'yu 4 yıldır kullanıyorum ve SEO çabalarımda büyük bir fark yarattı. Platform, sıralamaları izlememi, rakipleri bir dereceye kadar analiz etmemi ve birden fazla projeyi kolaylıkla yönetmemi sağlayan sağlam bir araç seti sunuyor. Verilerin doğruluğu ve sağlanan ayrıntı düzeyi olağanüstü, bu da bilinçli kararlar almayı kolaylaştırıyor.

Nightwatch.io'yu 4 yıldır kullanıyorum ve SEO çabalarımda büyük bir fark yarattı. Platform, sıralamaları izlememi, rakipleri bir dereceye kadar analiz etmemi ve birden fazla projeyi kolaylıkla yönetmemi sağlayan sağlam bir araç seti sunuyor. Verilerin doğruluğu ve sağlanan ayrıntı düzeyi olağanüstü, bu da bilinçli kararlar almayı kolaylaştırıyor.

📖 Ayrıca okuyun: Ücretsiz Sıralama Takipçisi Rapor Şablonları

9. Rankability (AI arama görünürlük raporlamasını besleyen içerik optimizasyonu için en iyisi)

Sayfanızın geleneksel SEO'da yükseldiğini ancak yine de AI alıntılarını bir rakibe kaptırdığını gördüyseniz, Rankability bu farkı kapatmanıza yardımcı olur. Sıralamalar hala önemlidir, ancak Rankability ikinci skor tablosunu da izlemenize yardımcı olur: SERP pozisyonunuz aynı kalsa bile sayfalarınızın AI tarafından oluşturulan cevaplarda bahsedilip bahsedilmediğini veya alıntılanıp alıntılanmadığını izleebilirsiniz.

Rankability, içerik ş akışını pratik tutar. İçerik Optimize Edici, yazarken size gerçek zamanlı puanlama, konu kapsamı önerileri ve özetler sunarak rehberlik eder, böylece yayınlamadan önce eksiklikleri düzeltebilirsiniz. Eski sayfaları güncellerken de yardımcı olur, çünkü içerik eksikliklerini hızlı bir şekilde tespit edebilir ve AI sistemlerinin daha fazla referans vereceği bölümleri yenileyebilirsiniz.

Rankability, AI Analyzer aracılığıyla AI arama izlemeyi de destekler. Google AI Overviews ve Google AI Mode dahil olmak üzere başlıca AI platformlarında görünürlüğü takip edebilir, zaman içindeki değişiklikleri izleyebilir ve rakiplerinizle karşılaştırarak hangi sayfalara ve konulara öncelik vermeniz gerektiğini belirleyebilirsiniz.

Rankability'nin en iyi özellikleri

ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Copilot ve daha fazlasında AI arama görünürlüğünü karşılaştırın

Google AI Overviews ve Google AI Mode'da varlığınızı izleyerek markanızın AI yanıtlarında nerede göründüğünü anlayın

Gerçek zamanlı konu kapsamı puanlaması, özetler/ana hatlar ve içerik optimizasyonu için düzenleyici içindeki AI asistanı ile taslakları optimize edin

Google ve ChatGPT'de Keyword Finder ile niyet filtreleme ve AI trend sinyalleri dahil olmak üzere konular ve boşluklar bulun

AI Search Indeksleme & Taranabilirlik Kontrolü ile AI botlarının sayfalarınızı tarayıp taramadığını kontrol edin

Sıralama sınırlamaları

AI arama görünürlüğü izleme "yakında / ilk erişim" olarak pazarlanmaktadır, bu nedenle kullanılabilirlik acil raporlama zaman çizelgeleriyle uyuşmayabilir

Şu ana kadar üçüncü taraf incelemelerinin sayısı sınırlıdır, bu da kurumsal tarzda satıcı karşılaştırmasını zorlaştırabilir

Kullanım sınırları seviyeye göre değişir, bu nedenle içerik oluşturma ve izlemeyi ölçeklendirmek için yükseltme gerekebilir

Sıralama fiyatlandırması

SEO Uzmanı: Aylık 149 $

SEO Uzmanı: Aylık 249 $

SEO Master: Aylık 449 $

Sıralama derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Rankability hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Arayüzü kullanımı çok kolaydır ve yazılımla entegrasyonlara yardımcı olan birçok eğitim ve adım adım video bulunmaktadır. Zaten başarı ve iyi sıralama elde eden metinler oluşturmaya adanmış en iyi SEO aracı olan bu yazılım, hızlı yanıtlar veren harika bir destek ekibine de sahiptir.

Arayüzü kullanımı çok kolaydır ve yazılımla entegrasyonlara yardımcı olan birçok eğitim ve adım adım video bulunmaktadır. Zaten başarı ve iyi sıralama elde eden metinler oluşturmaya adanmış en iyi SEO aracı olan bu yazılım, hızlı yanıtlar veren harika bir destek ekibine de sahiptir.

10. SEMrush AI SE Toolkit (AI görünürlüğünü günlük SEO akışınıza bağlamak için en iyisi)

SEMrush aracılığıyla

Zaten SEMrush'ta işiniz varsa ve şimdi AI arama görünürlüğünü izlemeniz gerekiyorsa, bu araç seti tahminlerde bulunmayı bırakıp ölçüm yapmaya başlamanıza yardımcı olur. SEMrush AI SE Toolkit, insanların öneriler ve "en iyi seçenek" sorguları için kullandıkları yerlerde markanızın AI tarafından oluşturulan cevaplarda nerede göründüğünü göstererek geleneksel SEO metriklerinin ötesine geçer.

Değer, ayrıntılarda gizlidir. Marka bahsetmelerini ve alıntıları izleyebilir, ardından platform veya amaçlara göre filtreleyerek değişiklikleri müşteriye veya paydaşlara net bir şekilde açıklayabilirsiniz. Ayrıca, normal sıralamanız istikrarlı görünse bile, markanızın bir AI yüzeyinde varlığının düştüğünü fark etmenize yardımcı olur.

SEMrush komut izleme özelliği, AI arama izlemeyi sıralama izlemeye daha yakın hale getirir. Özel bir komut listei oluşturabilir ve ChatGPT Search ve Google AI Mode'da günlük görünürlüğü izleyebilirsiniz. Böylece neyin iyileştiğini, neyin gerilediğini ve hangi komutların önce içerik güncellemesi gerektirdiğini görebilirsiniz.

SEMrush AI SE Toolkit'in en iyi özellikleri

AI görünürlük puanlarını ve markanızla ilgili anahtar uyarıları izleyin

ChatGPT Search ve Google AI Mode'da Prompt İzleme aracılığıyla AI arama görünürlüğünü takip edin

Görünürlük verilerini platform, kaynak veya amaçlara göre filtreleyerek kalıpları daha hızlı tespit edin

Arama optimizasyonunu yönettiğiniz yerle aynı yerde, bahsetme izlemesi ve alıntı izlemesini daha yakından takip edin

SEMrush AI SE Toolkit sınırlamaları

SEMrush aboneliği gerektirir, bu nedenle yalnızca hafif bir GEO görünümü ihtiyacınız varsa kurumsal araçlar kurulumu gibi hissedebilirsiniz.

AI Visibility Toolkit için doğrudan ücretsiz deneme sürümü sunmuyoruz, ancak demo raporunun görünümüyle karşılaşabilirsiniz.

AI görünürlük eklentilerinin fiyatını alan adı veya kapasite başına belirleyin; bu, istemleri ve markaları ölçeklendirdikçe artabilir

SEMrush AI SE Toolkit fiyatlandırması

Başlangıç: 199 $/ay

Pro+: 299 $/ay

Gelişmiş: 549 $/ay

SEMrush AI SE Toolkit puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SEMrush AI SE Toolkit hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Ancak, son zamanlarda favori "özellik"im API ve MCP entegrasyonları. Boş zamanlarımda AI destekli SEO araçları oluşturmayı seviyorum ve SEMrush Trends verilerini (trafik karşılaştırması, demografik bilgiler, AI arama trafiği) Python aracılığıyla doğrudan LLM ş akışlarıma aktarabilmek, işleri tamamen değiştirdi.

Ancak, son zamanlarda favori "özellik"im API ve MCP entegrasyonları. Boş zamanlarımda AI destekli SEO araçları oluşturmayı seviyorum ve SEMrush Trends verilerini (trafik karşılaştırması, demografik bilgiler, AI arama trafiği) Python aracılığıyla doğrudan LLM ş akışlarıma aktarabilmek, işleri tamamen değiştirdi.

👀 İlginç bilgi: Semrush izleme verilerine göre, AI Overviews'un anahtar kelimelerdeki payı %6,49'dan (Ocak 2025) yaklaşık %25'e (Temmuz 2025) sıçradı, ardından %15,69'a (Kasım 2025) geriledi. Bu da AI görünürlüğünün değişken olduğunu ve tek seferlik ekran görüntüleriyle değil, sürekli izlemeyle takip edilmesi gerektiğini hatırlatıcı bir örnek olarak gösteriyor.

📖 Ayrıca okuyun: Denemeniz gereken en iyi AI arama motorları

11. Brandwatch (GEO raporlamasını destekleyen bahsetme izleme ve marka izleme için en iyisi)

Brandwatch, soru "Sıralamada yer aldık mı?" değil, "İnsanlar bizim hakkımızda konuşuyor mu ve neden?" olduğunda kullanışlıdır. Sosyal medya, haberler, forumlar, bloglar ve inceleme sitelerinde marka bahsetmelerini izler. AI tarafından üretilen cevaplar kamuoyunun görüşlerini ve duygularını önerilere dahil etmeye başladığında bu bağlam önem kazanır.

Bu araç, gerçek dünya kanıtlarıyla AI görünürlük işinizi de destekler. Tartışmalardaki ani artışları erken tespit edebilir, hangi konuların duyarlılığı artırdığını görebilir ve bu sinyali kullanarak bir sonraki yayınlayacağınız veya güncelleyeceğiniz içeriği belirleyebilirsiniz. Bu, tahminlerden savunabileceğiniz kararlara geçmenize yardımcı olur.

Brandwatch, tek başına kurumsal AI görünürlüğü için eksiksiz bir platform değildir. Ancak, izleme, kriz riski sinyalleri ve rekabet istihbaratını tek bir görünümde bahsetmeniz gerektiğinde güçlü bir yardımcıdır. Görünürlük verilerini ekran görüntüleri değil, kanıtlarla raporlamanıza yardımcı olur.

Brandwatch'ın en iyi özellikleri

Sosyal ağlar, bloglar, forumlar, haber siteleri ve inceleme siteleri dahil olmak üzere 100 milyondan fazla kaynakta marka bahsetmelerini izleyin

Duyguları ve trend olan konuları analiz ederek konuşmaların neden değiştiğini anlayın

Farklı takımlar ve paydaşlar için gösterge panelleri oluşturun ve görünümleri özel hale getirin

Olağandışı etkinlikleri ve ortaya çıkan krizleri erken tespit etmek için uyarılar oluşturun

Büyük ölçekli konuşma verilerini kullanarak marka güvenliği izleme ve arama izleme anlatılarını destekleyin

Brandwatch sınırlamaları

Başlangıçta sorgular ve gösterge panelleri oluştururken bir öğrenme eğrisi bekleyin

Kullanıcı yorumlarına göre, ara sıra gösterge paneli veya veri yükleme sorunları yaşanıyor

Şeffaf fiyatlandırma kamuya açık olarak listeye alınmadığından, fiyatlandırma konusunda satış ekibiyle iş yapın.

Brandwatch fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Brandwatch derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.660+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (230+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Brandwatch hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:

Bu araç, sezgisel yapısı sayesinde konfigürasyon ve kullanımının kolay olmasıyla öne çıkıyor. Sosyal ağları, markaları ve rakipleri izlemek, kriz yönetimine yardımcı olmak ve müşterilere daha iyi sonuçlar ve içgörüler sunmak için son derece kullanışlıdır.

Bu araç, sezgisel yapısı sayesinde konfigürasyon ve kullanımının kolay olmasıyla öne çıkıyor. Sosyal ağları, markaları ve rakipleri izlemek, kriz yönetimine yardımcı olmak ve müşterilere daha iyi sonuçlar ve içgörüler sunmak için son derece kullanışlıdır.

Ana seçeneklerin ötesinde ek araçlar arıyorsanız, bu alternatifler AI Overviews izleme, platformlar arası raporlama ve kurumsal SEO ş Akışları gibi görevlerde yardımcı olabilir:

SEOmonitor: Google sıralamalarını, AI Overview'daki bahsetmeleri ve ChatGPT/Gemini alıntılarını tek bir gösterge panelinde izleyen bir sıralama izleme ve raporlama platformu. Klasik SEO ve GEO tarzı görünürlük raporlamasına ihtiyacınız olduğunda kullanışlıdır.

SISTRIX: AI Overviews'un tetikleyici anahtar kelimelerini, alan adınız alıntılanmasa bile gösteren bir AI Overview filtresine sahip bir SEO görünürlük paketi. Böylece, AI'nın SERP'yi yeniden şekillendirdiği alanlara öncelik verebilirsiniz.

Conductor Intelligence: AI Overviews'da sitenizin görünürlüğünü izlemenize ve iyileştirme fırsatlarını belirlemenize yardımcı olan bir kurumsal SEO platformu. GEO raporlamanızın daha geniş bir SEO ve içerik akışı içinde yer alması gerekiyorsa bu platform çok işe yarar.

Bir platform seçmeden önce, temel unsurları kontrol etmek faydalı olacaktır, özellikle de liderlik veya müşterilerinizin önünde geçerli olacak raporlara ihtiyacınız varsa. Aşağıda, bir sonraki aracınızın size kanıt ve net bir eylem planı sunmasını sağlamak için hızlı bir kontrol listesi bulabilirsiniz.

Profound AI Alternatifinde Aranması Gerekenler

Tüm GEO/AI görünürlük araçları aynı şeyi ölçmez veya aynı şekilde ölçmez. Profound AI alternatifini seçmeden önce, birisi "Bunun gerçek olduğunu nasıl bilebiliriz?" diye sorduğunda raporlamanızın geçerli olması için bu temel unsurları kontrol edin.

1. Müşterilerinizin arama yaptığı yerlerle eşleşen platform kapsamı

En azından, Google AI Overviews ve ChatGPT, Perplexity, Gemini ve Claude gibi büyük cevap motorlarında izleme yapın. B2B veya teknoloji sektöründeyseniz, Copilot'u da ekleyin.

2. Açıklayabileceğiniz hızlı metodoloji

İyi bir araç size şunları sağlar:

Komut istemlerini konu + amaç bazında düzenleyin (sadece devasa bir liste değil)

Komut varyantlarını izleyin (böylece sonuçlarınız tek bir cümleye bağlı şans eseri olmaz)

Temiz raporlama için marka ve marka dışı istemlerini ayırın

3. Alıntı + kaynak düzeyinde kanıt (sadece "bahsetmeler" değil)

Bahsetmeler önemlidir, ancak asıl önemli olan şudur:

Hangi kaynaklar alıntılanmıştır

Hangi URL/sayfa alıntı kazandı

AI, sitenizi mi yoksa üçüncü taraf kaynakları (Reddit, medya, rakipler) mı çekiyor?

4. Ekran görüntüsü alma işinden kurtaran değişiklik algılama

Şu konularda uyarılar almak istiyorsunuz:

Kaybedilen/kazanılan bahsetmeler

Alıntı değişimleri (siz → rakip)

Öncelikli sorgularda yeni AI Genel Bakış görünümü Araç ne değiştiğini işaretleyemiyorsa, manuel raporlama haline gelir.

5. Takımınızın kullanabileceği sayfa düzeyinde rehberlik

En iyi araçlar sadece "düşüş yaşadınız" diye rapor vermez. Şunları da belirtir:

Yenilenmesi gereken sayfalar (zayıf bölümler, eksik varlıklar, zayıf özetler)

Teknik engeller (tarama/indeksleme/AI bot erişimi)

Küme bazında içerik eksiklikleri

6. Paydaşlar için iş yapan raporlama

Arayın:

Dışa aktarılabilir görünümler (PDF/CSV)

Takım/müşteri çalışma alanları

Tarihsel zaman çizelgeleri (trend çizgileri > anekdotlar)

7. Yönetişim + tarayıcı kontrolleri (kurumsal bonus)

Büyük ölçekte çalışıyorsanız, robots.txt / llms.txt kılavuzunu, denetim izlerini ve erişim kontrollerini destekleyen seçeneklere öncelik verin.

8, Komut eklediğiniz için sizi cezalandırmayacak fiyatlandırma

Ekledikçe maliyetleri artıran anlık sınırlar/kredi modellerine dikkat edin:

Daha fazla sorgu seti

Daha fazla bölge/dil

Daha fazla rakip/marka

Hızlı kural: Bir araç, AI yanıtının nereden geldiğini gösteremiyor ve bunu öncelikli bir düzeltme listeye dönüştürmenize yardımcı olmuyorsa, bu izleme demektir, optimizasyon değil.

ClickUp Pişmanlık Değil, Makbuzlar

Hangi platformları izlemeniz gerektiğini öğrendikten ve savunabileceğiniz kaynak düzeyinde kanıtlara sahip olduktan sonra, bir sonraki adım bu bilgileri tutarlı bir şekilde uygulamaya geçirmektir.

Profound AI'dan vazgeçmek, çekim sırasında telefonunuzun kamera uygulamasını değiştirmek gibi hissettirebilir. Hedef, daha fazla ekran görüntüsü toplamak değildir. Hedef, markanızın AI genel bakışlarında, AI tarafından oluşturulan cevaplarda ve diğer AI yanıtlarında büyük AI platformlarında nerede göründüğüne dair temiz, savunulabilir görünürlük verileri elde etmektir.

Bu nedenle Profound AI Alternatifleri önemlidir. Doğru GEO araçları kombinasyonu, AI görünürlüğünü izlemenize, değişiklikleri tetikleyen arama sorgularını tespit etmenize ve içerik optimizasyonunu güvenle raporlayabileceğiniz sonuçlarla bağlantı kurmanıza yardımcı olmalıdır. Neyin işe yaradığını öğrendikten sonra, bir sonraki adımınız basit: daha fazlasını oluşturun, eksik olanları düzeltin ve test etmeye devam edin.

