En İyi 10 İş Sürekliliği Yönetimi Aracı

Aon'un 2025 Küresel Risk Yönetimi Anketi'ne göre, iş kesintisi 2025 yılında kuruluşlar için ikinci sırada yer alan küresel risk olarak sıralanmıştır. Yine de çoğu takım, süreklilik planlamasını bir uyum kontrolü olarak görmektedir. Yılda bir kez güncelleyip sonra unutmaktadırlar.

Bir iş sürekliliği yönetim aracı yardımcı olabilir. Planların tozlanmasına izin vermek yerine, risk değerlendirmelerini otomasyonla gerçekleştirir ve bunları gerçek zamanlı olarak güncel tutar.

Bu kılavuz, kesintilere hazırlıklı olmanıza, bunlara yanıt vermenize ve kesintilerden kurtulmanıza yardımcı olacak 10 iş sürekliliği yönetim aracını ele almaktadır. İster özel bir BCM platformuna, ister günlük operasyonlarınıza süreklilik planlamasını getiren esnek bir Çalışma Alanı’na ihtiyacınız olsun, burada size uygun olanı bulacaksınız.

İş Sürekliliği Yönetimi Yazılımı Nedir?

İş sürekliliği yönetimi (BCM) yazılımı, kuruluşunuzun doğal afet, siber saldırı veya tedarik zinciri arızası gibi her türlü kesintiye karşı planlama yapmasına, yanıt vermesine ve kurtulmasına yardımcı olur.

Bu araçlar, kriz müdahale planlarınızı şu şekilde merkezileştirir:

İletişimi otomasyonla otomatikleştirme

Kurtarma görevlerini izleme ve

Kuruluşunuzun dayanıklılığının gerçek zamanlı görünümüyle sizi tanıştırır.

İş sürekliliği yönetimi yazılımı türleri

Modern BCM çözümleri iki ana türde sunulur. Bazıları, ISO 22301 gibi yerleşik risk değerlendirme çerçevelerine sahip özel kurumsal platformlardır.

Ancak birçok takım, özellikle ürün, mühendislik ve operasyon takımları, esnek bir iş yönetimi aracından daha fazla değer elde eder. Süreklilik planlamasını doğrudan günlük akışlara entegre etmek, bu takımların ekstra çaba harcamadan hazırlıklı kalmasına yardımcı olur.

Bu yazıda her iki tür aracı da ele alacağız.

👀 Biliyor muydunuz? Aşırı hava koşulları, siber saldırıları geride bırakarak 2025 yılında iş kesintilerinin başlıca nedeni haline geldi.

En iyi esneklik yönetim araçlarını ayrıntılı olarak incelemeden önce, bunların hızlı bir karşılaştırmasını sunuyoruz:

Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Özelleştirilebilir BCM ş akışları ile birleşik iş yönetimi isteyen takımlar Plan belgeleri için ClickUp Docs , olay tetikleyicileri için ClickUp Automations , gerçek zamanlı durum izleme için ClickUp Dashboards , AI destekli özetler için ClickUp Brain Sonsuza kadar ücretsiz; kurumsal işletmeler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Fusion Risk Yönetimi Risk istihbaratı ile özel BCM'ye ihtiyaç duyan kurumsal organizasyonlar Entegre risk yönetimi, iş etki analizi, kriz yönetimi, üçüncü taraf risk izleme Özel fiyatlandırma LogicManager Risk temelli bir BCM yaklaşımı arayan orta ölçekli şirketler Kurumsal risk yönetimi temeli, BIA ş akışları, kurtarma oyun kitapları, egzersiz yönetimi Özel fiyatlandırma Everbridge Toplu bildirimler ve kriz iletişimi öncelikli olan kuruluşlar Kritik etkinlik yönetimi, toplu bildirim, BT uyarıları, görsel komuta merkezi Özel fiyatlandırma Archer GRC entegre iş sürekliliği gerektiren kurumsal işletmeler Entegre risk yönetimi, politika yönetimi, yasal uyumluluk, iş esnekliği Özel fiyatlandırma Riskonnect Yazılım ile yönetilen BCM hizmetleri isteyen kuruluşlar Bulut platformunda BC, yönetilen hizmetler, plan geliştirme, egzersiz kolaylaştırma Özel fiyatlandırma ServiceNow Mevcut ServiceNow ekosistemine sahip BT odaklı kuruluşlar ITSM entegrasyonu, otomasyonlu BIA, kurtarma planlaması, denetim yönetimi Özel fiyatlandırma Quantivate Finans kurumları ve düzenlemeye tabi sektörler Uyumluluk odaklı BCM, tedarikçi yönetimi, denetim izleri, yasal raporlama Özel fiyatlandırma ParaSolution Kanadalı kuruluşlar ve iki dilli destek ihtiyacı olanlar İki dilli arayüz, plan yönetimi, egzersiz planlaması, belge kontrolü Özel fiyatlandırma SAI360 Entegre EHS ve risk yönetimine ihtiyaç duyan küresel kurumsal işletmeler Birleştirilmiş EHS ve risk platformu, öğrenim yönetimi, düzenleyici içerik, küresel uyumluluk Özel fiyatlandırma

Daha fazla sürtüşmeye neden olan yeni bir araç kullandınız mı? Birçok BCM aracı tam da bunu yapar. Planlar bir uygulamada, güncellemeler başka bir uygulamada ve kurtarma görevleri başka bir yerde bulunur.

Çalışanların %73'ü, uygulamalar arasında geçiş yapmanın verimliliklerini olumsuz etkilediğini söylüyor. Bu tür bir iş dağınıklığı, en önemli anlarda yanıt verme hızını yavaşlatır.

En iyi iş sürekliliği araçları, bu siloları ortadan kaldırarak takımlara planlar, görevler ve iletişim için tek bir doğru kaynak sunar.

Doğru aracı seçmek için şunları yapabilirsiniz:

Plan belgeleri ve sürüm kontrolü: Süreklilik planlarını tek bir yerde oluşturabilmeli, kaydedebilmeli ve güncelleyebilmelisiniz. Herkes planın sahibinin kim olduğunu bilmeli ve her zaman en son sürümden iş yapmalıdır.

İş etkisi analizi yetenekleri: Araç, en önemli süreçlerinizi belirlemek, bunların bağımlılıklarını görmek ve önce neyin kurtarılması gerektiğine karar vermek için bir Araç, en önemli süreçlerinizi belirlemek, bunların bağımlılıklarını görmek ve önce neyin kurtarılması gerektiğine karar vermek için bir iş etkisi analizi gerçekleştirmenize yardımcı olmalıdır.

Otomasyonlu bildirim ve eskalasyon: Otomasyonlu bildirimler ve uyarılar arayın. Araç, bir olay bildirilir bildirilmez görevleri otomatik olarak atamalıdır, böylece doğru kişiler hızlıca harekete geçebilir.

Gerçek zamanlı gösterge panelleri ve raporlama: Gerçek zamanlı gösterge panelleri , liderlere manuel güncellemeler istemek zorunda kalmadan kurtarma durumu, görev tamamlama ve kaynak tahsisi hakkında üst düzey bir görünüm sağlar.

Tatbikat ve test yönetimi: Aracınız, planlarınızın gerçekten işe yaradığından emin olmak için masaüstü tatbikatları ve simülasyonlar için Aracınız, planlarınızın gerçekten işe yaradığından emin olmak için masaüstü tatbikatları ve simülasyonlar için plan belgelerini planlamanıza, izlemenize ve oluşturmanıza yardımcı olmalıdır.

Mevcut akışlarla entegrasyon: BCM aracının, takımınızın halihazırda kullandığı proje yönetimi, iletişim ve BT sistemleriyle ne kadar iyi bağlantı kurduğunu kontrol edin.

Ölçeklenebilirlik ve erişim kontrolü: Araç, uzaktaki takımları desteklemeli, rol tabanlı erişim sunmalı ve mobil cihazlarda çalışmalı, böylece kullanıcılar her zaman, her yerden bilgiye erişebilmelidir.

Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

İşte bu yıl deneyebileceğiniz en iyi iş sürekliliği yönetim araçlarına derinlemesine bir bakış.

1. ClickUp (Özelleştirilebilir BCM ş akışları + iş yönetimini tek bir yerde isteyen takımlar için en iyisi)

ClickUp'ı ücretsiz olarak edinin ClickUp ile iş sürekliliği planlarını, olay müdahale görevlerini ve yapay zeka destekli esneklik önerilerini tek bir araçta bir araya getirin.

Birçok kuruluşta, süreklilik planları proje araçlarında bulunan müdahale görevlerinden ayrı belgelerde yer alır. Güncellemeler ise başka bir araçta, genellikle e-posta veya sohbet yoluyla yapılır.

Dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, tüm bunları bir araya getirir. Planlarınız, görevleriniz, konuşmalarınız ve raporlarınız, takımınızın halihazırda kullandığı çalışma alanında yer alır. Bu, bir olay meydana geldiğinde, yanıt vermek için aceleye gerek olmadığı anlamına gelir. Herkes nereye gitmesi ve ne yapması gerektiğini bilir.

ClickUp'taki süreklilik planları, takımınızın üzerinde işbirliği yapabileceği canlı ClickUp Belgeleri' dir. İzlenebilir ilerleme, özel sahipler ve belirlenmiş zaman çizelgeleri ile birlikte gelen ClickUp Görevlerine doğrudan bağlanırlar.

ClickUp belgeleri içinde uygulanabilir ClickUp görevleri oluşturun ve bağlayın

ClickUp otomasyonları sayesinde, bir olay bildirildiğinde ş akışları otomatik olarak devreye girer; kurtarma görevleri atanır, doğru kişilere bildirim gönderilir ve manuel takip gerektirmeden sorunlar üst düzeye taşınır.

ClickUp'ın yerel, Bağlamsal Yapay Zekası yanıtları daha da hızlandırır. Yapay zeka asistanınız ClickUp Brain, ClickUp Çalışma Alanı'ndaki bilgileri anında ortaya çıkarır. Takımlar, "Kesintiye karşı yanıt planımız nedir?" veya "Tedarikçi kurtarma işleminden kim sorumludur?" gibi basit sorular sorabilir ve onaylanmış plan ve görevlerden alınan anlık yanıtlar alabilir.

ClickUp Brain'i kullanarak iş sürekliliği planları, politikaları, esneklik çerçeveleri ve yanıtları hakkında anında yanıtlar alın.

ClickUp'taki AI Süper Ajanlar ayrıca riskleri, atlanan adımları veya durmuş işleri izleyebilir ve küçük sorunlar büyümeden önce harekete geçilmesini sağlayabilir.

ClickUp ile iş sürekliliği, her gün yapılan işlerin ayrılmaz bir parçası haline gelir; yılda bir kez güncellediğiniz ve asla ihtiyacınız olmamasını umduğunuz bir belge değildir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Risk senaryolarını, bağımlılıkları ve kurtarma akışlarını görsel olarak haritalandırarak ClickUp Beyaz Tahtası ile daha hızlı uyum sağlayın.

Özel Alanlar ile etki düzeyini, kurtarma süresi hedeflerini (RTO'lar) ve sistem kritikliğini tek bir görünümde takip edin.

Gerçek zamanlı ClickUp gösterge panelleri ile liderlik takımınıza kurtarma sürecinin ilerleme durumu ve darboğazlar hakkında anında görünürlük sağlayın.

Risk yanıt şablonlarıyla takımlar ve bölgeler arasında olay yanıt planlarını ve süreklilik ş Akışlarını standartlaştırın.

ClickUp sınırlamaları

BCM'ye özgü önceden oluşturulmuş iş etki analizi şablonları yoktur.

BCM'ye özgü ş akışlarını kurmak için ilk yapılandırma gerekir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı , operasyonel süreklilikleri için ClickUp'ı öneriyor :

Bir G2 kullanıcısı , operasyonel süreklilikleri için ClickUp'ı öneriyor :

Birçok müşterimizle saatlik ücret üzerinden iş yapıyoruz, bu da her zaman belirli bir zamanda bir projeye harcanan saatleri izleme ihtiyacını doğuruyor. Bu nedenle, saatleri kaydetmek ve devam eden veya geçmiş projeleri inceleyebilmek, mükemmel bir iş sürekliliği sağlıyor. ClickUp, yeni üyelerin geçmiş proje veritabanımızı inceleyerek ve en eskiden en yeniye kadar bireysel müşteriler için üretilen tüm materyallere erişerek verimli bir şekilde eğitim almalarını sağlar. Basitçe söylemek gerekirse, ClickUp'ı seçiyoruz çünkü bizim mantramıza hizmet ediyor: Eğitim, Ölçeklenebilirlik ve Süreklilik!

Birçok müşterimizle saatlik ücret üzerinden çalışıyoruz, bu da her zaman belirli bir zamanda bir projeye harcanan saatleri izleme ihtiyacını doğuruyor. Bu nedenle, saatleri kaydetmek ve devam eden veya geçmiş projeleri inceleyebilmek, mükemmel bir iş sürekliliği sağlıyor. ClickUp, yeni üyelerin geçmiş proje veritabanımızı inceleyerek ve en eskiden en yeniye kadar bireysel müşteriler için üretilen tüm materyallere erişerek verimli bir şekilde eğitim almalarını sağlar. Basitçe söylemek gerekirse, ClickUp'ı seçiyoruz çünkü bizim mantramıza hizmet ediyor: Eğitim, Ölçeklenebilirlik ve Süreklilik!

2. Fusion Risk Management (Risk istihbaratı ile özel BCM'ye ihtiyaç duyan kurumsal organizasyonlar için en iyisi)

Fusion Risk Management aracılığıyla

Fusion Risk Management, kurumsal işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir iş sürekliliği ve risk yönetimi platformudur. Fusion Framework System, iş sürekliliği, BT felaket kurtarma, kriz yönetimi ve üçüncü taraf riskleri arasında bağlantı kurar.

Bu aracın USP'si, BCM uzmanları için önceden oluşturulmuş çerçeveler ve ş akışlarında yatmaktadır. İş etkisi analizi (BIA) konusunda da mükemmeldir. Kritik süreçleri belirlemek, bağımlılıkları harita etmek ve kurtarma önceliklerini kolaylıkla belirlemek için kullanın.

Fusion Risk Management'ın en iyi özellikleri

Kritik süreçleri belirlemenize, bağımlılıkları belgelendirmenize ve kurtarma süresi hedefleri (RTO) belirlemenize yardımcı olan yapılandırılmış BIA ş Akışlarına erişin.

Öncelikle kurtarılması gerekenleri önceliklendirin ve müdahale eylemlerini daha net bir şekilde koordine edin.

Olay sırasında görev atama, durum izleme ve paydaşlarla iletişim için komuta merkezi görünümü elde etmek üzere kriz yönetimi modülünü kullanın.

ServiceNow, Workday HR ve SalesPoint iQ gibi mevcut iş yönetimi platformlarıyla kolayca entegre edin.

Fusion Risk Management sınırlamaları

Kurumsal odaklı fiyatlandırma, daha küçük kuruluşlar için çok yüksek olabilir.

Uygulama, önemli ölçüde yapılandırma ve değişiklik yönetimi gerektirir.

Fusion Risk Management fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Fusion Risk Management derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Fusion Risk Management hakkında ne diyor?

Memnun bir kullanıcı şöyle diyor:

AI tabanlı Infusion Uploader, manuel iş yükünü %30 oranında önemli ölçüde azaltarak iş sürekliliği ve felaket kurtarma planlarının oluşturulmasında verimliliği artırır.

AI tabanlı Infusion Uploader, manuel iş yükünü %30 oranında önemli ölçüde azaltarak iş sürekliliği ve felaket kurtarma planlarının oluşturulmasında verimliliği artırır.

3. LogicManager (Risk temelli BCM yaklaşımı arayan orta ölçekli şirketler için en iyisi)

LogicManager aracılığıyla

LogicManager, iş sürekliliği yönetimine risk temelli bir yaklaşım sunar. Öncelikle takımların organizasyonel riskleri belirlemesine ve değerlendirmesine yardımcı olur, ardından bu bilgileri iş etki analizi ve süreklilik planlamasına yön vermek için kullanır. Kurtarma planlarını doğrudan gerçek riskler ve bağımlılıklarla ilişkilendirerek, LogicManager BCM'nin sadece uyumluluk gereksinimlerini karşılamakla kalmayıp, işi gerçekten kesintiye uğratabilecek unsurlara odaklanmasını sağlar.

Risk kategorilerini ve etki ölçeklerini ihtiyaçlarınıza göre özel olarak özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, tüm BCM programı yaşam döngüsü için denetim izleri ile uyumluluk hazır raporlama da elde edersiniz.

LogicManager'ın en iyi özellikleri

İş sürekliliğini kurumsal risk yönetimi ilkeleri etrafında yapılandırın ve planların en önemli tehditleri ele almasını sağlayın.

BIA'ları yürütmek, kritik süreçleri belgelemek ve kurtarma stratejileri geliştirmek için adım adım ş akışlarına erişin.

Masaüstü simülasyonları planlama ve düzeltme faaliyetlerini izleme dahil olmak üzere kurtarma alıştırmalarını planlamak, yürütmek ve belgelemek için yerleşik araçları kullanın.

LogicManager sınırlamaları

Risk odaklı yaklaşım, plan odaklı araçlara alışkın takımlar için yabancı gelebilir.

Tam değer elde etmek için LogicManager'ın metodolojisine bağlılık gerekir.

Kullanıcı arayüzü kafa karıştırıcı ve sinir bozucu olabilir.

LogicManager fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

LogicManager derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar LogicManager hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı G2'de şunları paylaşıyor:

LogicManager'ın tüm risklerimizi tek bir sistemde barındırmasını ve bu sayede risk yönetimini kuruluşumuz genelinde merkezileştirmesini çok takdir ediyorum... Güncel bilgileri paylaşarak bölümler arasında iletişim ve işbirliğini kolaylaştırması övgüye değer.

LogicManager'ın tüm risklerimizi tek bir sistemde barındırmasını ve bu sayede risk yönetimini kuruluşumuz genelinde merkezileştirmesini çok takdir ediyorum... Güncel bilgileri paylaşarak bölümler arasında iletişim ve işbirliğini kolaylaştırması övgüye değer.

📚 Ayrıca okuyun: Kurumsal Risk Yönetimi Yazılımı

4. Everbridge 360 (Kriz iletişimi öncelikli kuruluşlar için en iyisi)

Everbridge 360 aracılığıyla

Everbridge, kritik olay yönetimi platformudur. Gerçek zamanlı kriz iletişimi ve koordinasyonuna odaklanır. Birçok BCM aracı planlamaya odaklanırken, Everbridge aktif olay yönetimi ile öne çıkar.

Toplu bildirim sistemi, SMS, sesli mesaj ve e-posta yoluyla büyük gruplara hızlı bir şekilde ulaşarak, takımların güncellemeleri paylaşmasına, talimatlar vermesine ve hızın en önemli olduğu durumlarda uyumlu çalışmasına yardımcı olur. Bir kriz sırasında, bu hızlı iletişim, koordineli bir yanıt ile tam bir kaos arasındaki farkı belirleyebilir.

Everbridge 360'ın en iyi özellikleri

Onay izleme ve iki yönlü iletişim ile birden fazla kanaldan birden fazla kişiye ulaşın.

Aktif bir kriz sırasında olay durumunu, müdahale takımının konumlarını ve görevlerin tamamlanma durumunu gösteren gerçek zamanlı bir gösterge paneli ile güncel bilgileri takip edin.

IT izleme araçlarıyla entegre ederek, kritik sistemler arızalandığında nöbetçi mühendisleri otomatik olarak uyarın.

Everbridge 360 sınırlamaları

Planlama ve dokümantasyon yerine yanıt iletişimine daha fazla odaklanır.

Premium fiyatlandırma, kurumsal düzeyde yetenekleri yansıtır.

Everbridge 360 fiyatlandırması

Kullanıcı sayısı ve modüllere göre özel fiyatlandırma

Everbridge 360 puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Everbridge 360 hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu bu aracı övüyor:

Everbridge hakkında en çok takdir ettiğim şey, kritik etkinlikler ve toplu mesajlaşma için hızlı tepki özelliklerinin yanı sıra, segmentasyon ve yönlendirme yetenekleridir. Kusursuz bir şekilde işlerler ve bir uyarı aldığımızda sadece ilgili personeli bilgilendirmemi sağlarlar.

Everbridge hakkında en çok takdir ettiğim şey, kritik etkinlikler ve toplu mesajlaşma için hızlı tepki özelliklerinin yanı sıra, segmentasyon ve yönlendirme yetenekleridir. Kusursuz bir şekilde işlerler ve bir uyarı aldığımızda sadece ilgili personeli bilgilendirmemi sağlarlar.

5. Archer (GRC entegre iş sürekliliği gerektiren kurumsal işletmeler için en iyisi)

Archer aracılığıyla

Archer, sağlam iş sürekliliği özelliklerine sahip entegre bir yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) platformu sunar. Daha geniş bir risk ve uyumluluk programı içinde süreklilik planlaması yapmak isteyen büyük kuruluşlar için tasarlanmıştır.

Archer, iş sürekliliğini operasyonel risk, üçüncü taraf riski ve yasal uyumluluk gibi alanlarla bağlantı kurar. Bu, takımlara sürekliliği ayrı ayrı yönetmek yerine, kesintilerin daha geniş risk ortamını nasıl etkilediğine dair tek bir görünüm sağlar.

Archer'ın en iyi özellikleri

Risk uyumluluğu hakkında günlük, haftalık ve aylık raporlar oluşturun

SOP'ler ve süreç haritaları ile görsel bir uyum çerçevesi oluşturun

Onay ş Akışları ve tasdik izleme ile süreklilik politikalarını belgelendirin, sürümlerini oluşturun ve dağıtımını gerçekleştirin.

Archer sınırlamaları

Kullanıcılar, bazı modüllerin kurulumu ve kullanımının zor olabileceğini bildiriyor.

Özel GRC takımları olan büyük kurumsal işletmeler için en uygun seçenek

Archer fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Archer derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3. 6/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Archer hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı Capterra'da şunları paylaşıyor:

Güvenlik değerlendirmelerinde olduğu gibi, bir değerlendirme modülüne sahip olacak ve posta gönderme ve uyarı verme gibi görevleri kolaylıkla gerçekleştirecek şekilde özelleştirilebilir. Genel olarak çok kullanışlı bir araçtır ve kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirilebilme özelliği ona bir avantaj sağlar.

Güvenlik değerlendirmelerinde olduğu gibi, bir değerlendirme modülüne sahip olacak ve posta gönderme ve uyarı verme gibi görevleri kolaylıkla gerçekleştirecek şekilde özelleştirilebilir. Genel olarak çok kullanışlı bir araçtır ve kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirilebilme özelliği ona bir avantaj sağlar.

6. Riskonnect (Yazılımla yönetilen BCM hizmetleri isteyen kuruluşlar için en uygun seçenek)

Riskonnect aracılığıyla

Riskonnect, BCM yazılımı ve yönetilen hizmetlerin benzersiz bir kombinasyonunu sunar. BC bulut platformu teknolojiyi sağlar. Danışmanlık takımı ise süreklilik programınızı oluşturmanıza, sürdürmenize ve test etmenize yardımcı olur.

Bu hibrit yaklaşım, olgun bir BCM programına ihtiyaç duyan ancak bunu oluşturmak için gerekli iç uzmanlık veya kaynaklara sahip olmayan kuruluşlar için idealdir. Riskonnect, esasen takımınızın uzantısı olarak işlev görür.

Riskonnect'in en iyi özellikleri

Tüm kuruluşunuzun risk maruziyet verilerine tek bir yerden erişin

İş kesintisi risklerini daha hızlı ele almak için ayrıntılı gösterge panelleri ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin.

Özel formlar oluşturun ve manuel veri girişini otomasyonla gerçekleştirin

Riskonnect sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme, aracın hem avantajı hem de dezavantajı olabilir.

Yönetilen hizmetler, yazılım lisanslamasının ötesinde sürekli maliyetler yaratır.

Riskonnect fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Riskonnect derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Riskonnect hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı karışık geri bildirimler paylaşıyor:

IRM + Veri Analitiği kombinasyonu, dış ve iç paydaşlar için değer yaratmak üzere talep ve iş verilerini bir araya getiren harika bir platformdur... Platformun özelleştirilmesi, kolay çözüm üretme açısından hem faydalı hem de engelleyici olmuştur.

IRM + Veri Analitiği kombinasyonu, dış ve iç paydaşlar için değer yaratmak üzere talep ve iş verilerini bir araya getiren harika bir platformdur... Platformun özelleştirilmesi, kolay çözüm üretme açısından hem faydalı hem de engelleyici olmuştur.

7. ServiceNow İş Sürekliliği Yönetimi (Mevcut bir ServiceNow ekosistemine sahip BT odaklı kuruluşlar için en uygun seçenek)

ServiceNow İş Sürekliliği Yönetimi aracılığıyla

ServiceNow İş Sürekliliği Yönetimi, ServiceNow platformu üzerine kurulmuştur. Bu, halihazırda IT hizmet yönetimi (ITSM) için ServiceNow kullanan kuruluşlar için doğal bir seçimdir. Sıkı entegrasyon, IT felaket kurtarma planlarınızın CMDB ve olay yönetimi ş akışlarınızla doğrudan bağlantı içinde olduğu anlamına gelir.

Mevcut ServiceNow uygulamanızdan veri çekerek iş etki analizini kolayca otomasyonla otomatikleştirin. Hangi uygulamaların kritik iş süreçlerini desteklediğini otomatik olarak belirleyin ve bu uygulamaların kullanılamamasının etkisini hesaplayın.

ServiceNow İş Sürekliliği Yönetimi'nin en iyi özellikleri

Tek bir birbirine bağlı platformda otomasyonla oluşturulan iş sürekliliği akışları, BT kurtarma akışları ve daha fazlasını oluşturun.

Olaylar tespit edildiğinde kurtarma görevlerini ve çalışma kitaplarını otomatik olarak tetikleyici olarak kullanın.

AI'yı kullanarak akıllı cevapları parmaklarınızın ucunda bulabilirsiniz.

ServiceNow İş Sürekliliği Yönetimi sınırlamaları

ServiceNow platformu gerektirir; henüz müşteri değilseniz bu mantıklı olmayabilir.

Kurumsal çapta iş sürekliliğinden çok BT felaket kurtarmaya odaklanmıştır.

ServiceNow İş Sürekliliği Yönetimi fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ServiceNow İş Sürekliliği Yönetimi derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

8. Quantivate (Finans kurumları ve düzenlemelere tabi sektörler için en uygun)

Quantivate aracılığıyla

Quantivate, finans kurumları ve diğer yüksek düzeyde düzenlemeye tabi sektörler için bir BCM ve risk yönetimi platformudur. Düzenleyici raporlama ve denetim yönetimi için önceden yapılandırılmış ş akışları ile uyumluluk gereksinimlerini karşılamayı kolaylaştırır.

Özellikle tedarikçi yönetimi ve üçüncü taraf risk değerlendirmesi konusunda güçlüdür. Bunlar, tedarik zincirlerinin düzenleyici denetime tabi olan bankalar ve kredi birlikleri için kritik öneme sahip konulardır.

Quantivate'in en iyi özellikleri

Tedarikçiler için kapsamlı üçüncü taraf risk değerlendirmesi ve iş sürekliliği doğrulaması gerçekleştirin.

Ayrıntılı denetim izleri tutun ve yasal raporlama şablonlarına erişin

Süreklilik ve kriz yönetimi planlarını tek bir yerde oluşturun, saklayın ve güncelleyin

Sınırlamaları ölçün

Sektöre özgü odaklanma, düzenlemelere tabi olmayan sektörlerdeki kuruluşlar için cazibeyi sınırlayabilir.

Quantivate fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Quantivate derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

9. ParaSolution (İki dilde destek gerektiren kuruluşlar için en uygun seçenek)

via premiercontinuum

ParaSolution, iki dilli (İngilizce/Fransızca) bir platform sunan Kanadalı bir BCM sağlayıcısıdır. Kanada'da veya diğer çok dilli ortamlarda faaliyet gösteren şirketler için idealdir.

BCM'ye basit bir yaklaşım getirir, plan yönetimi, tatbikat planlaması ve belge kontrolüne odaklanır ve büyük kurumsal platformların karmaşıklığını ortadan kaldırır.

ParaSolution'ın en iyi özellikleri

Sürüm kontrolü ve onay ş Akışları ile iş sürekliliği planlarını belgelemek için yapılandırılmış şablonlar edinin.

Kurtarma tatbikatlarını ve testlerini planlayın, izleyin ve belgelendirin

ParaSolution sınırlamaları

Kurumsal platformlara kıyasla daha küçük özellik seti

Daha az entegrasyon seçeneği mevcuttur

ParaSolution fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ParaSolution derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. SAI360 (Entegre EHS ve risk yönetimine ihtiyaç duyan küresel kurumsal işletmeler için en iyisi)

SAI360 aracılığıyla

SAI360, iş sürekliliği yeteneklerini içeren kapsamlı bir çevre, sağlık, güvenlik (EHS) ve risk yönetimi platformudur. BCM'yi diğer operasyonel risk alanlarıyla birlikte yönetmesi gereken küresel kurumsal işletmeler için tasarlanmıştır.

Bu GRC platformunun gücü, kapsamıdır. Tek bir sistemde olay raporlamadan eğitim yönetimine ve iş sürekliliği planlamasına kadar her şeyi yönetebilirsiniz.

SAI360'ın en iyi özellikleri

İş sürekliliğini çevresel uyumluluk, güvenlik yönetimi ve operasyonel risk ile birleştirin.

Eğitim modülleri kullanarak takımınızın süreklilik planlarındaki rollerini bildiğinden emin olun.

Birden fazla yargı bölgesi için düzenleyici içerik ve uyumluluk izlemesine erişin

SAI360 sınırlamaları

Kullanıcılar, daha ağır sayfaların ve raporların yüklenmesinin uzun sürebileceğini bildiriyor.

Birden fazla kullanıcı, müşteri desteği ile ideal olmayan bir deneyim paylaşıyor

SAI360 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAI360 derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar SAI360 hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Risk farkındalığına ilişkin içgörüler sağlayan sezgisel bir raporlama ve analiz gösterge paneline sahiptir. Yüksek ölçeklenebilirlik ve esnekliği sayesinde her boyutlardaki şirket için idealdir ve yüksek yatırım getirisi sağlar.

Risk farkındalığına ilişkin içgörüler sağlayan sezgisel bir raporlama ve analiz gösterge paneline sahiptir. Yüksek ölçeklenebilirlik ve esnekliği sayesinde her boyutlardaki şirket için idealdir ve yüksek yatırım getirisi sağlar.

ClickUp ile İş Sürekliliğini Günlük İş Akışınıza Entegre Edin

En iyi iş sürekliliği planı, takımınızın gerçekten kullandığı plandır. Unutulmuş bir belge değil. Ve kesinlikle takımınızın sadece tatbikatlar sırasında açtığı özel bir sistem değil.

ClickUp, iş sürekliliği yönetimini takımınızın her gün kullandığı çalışma alanına getirir. Planlarınızı ClickUp Docs'ta belgelersiniz. Kurtarma görevlerini ClickUp Görevleri ile atarsınız. Olaylara müdahaleyi ClickUp Otomasyonları ile otomatikleştirirsiniz. Kurtarma sürecinin ilerleyişini ise ClickUp Gösterge Panelleri ile izlersiniz.

Bir kesinti meydana geldiğinde, takımınızın baskı altında yeni bir araç öğrenmesine gerek kalmaz. Her proje için kullandıkları aynı platformu kullanarak, ihtiyaç duydukları tüm bilgilere kolayca erişerek yanıt verirler.

İş sürekliliğini bir uyumluluk kontrolü olarak görmeyi bırakın. Bunu takımınızın iş şeklinin bir parçası haline getirin.

İhtiyacınız olduğunda gerçekten hazır olan bir iş sürekliliği programı oluşturun. ClickUp'ı bugün kullanmaya başlayın.

Sık Sorulan Sorular

İş sürekliliği yazılımı, aksaklıklara hazırlık ve bunlara yanıt vermeye odaklanır. Takımların, işler ters gittiğinde ne yapacaklarını planlamalarına yardımcı olur. Proje yönetimi araçları, görevler, son tarihler ve işbirliği gibi günlük işlere odaklanır. BCM araçları acil durumlar için, proje araçları ise normal operasyonlar için geliştirilmiştir.

Evet. Küçük takımlar, daha az sayıda çalışana ve yedekleme sistemlerine sahip oldukları için genellikle kesintilere karşı daha savunmasızdır. BCM yazılımı, önceden planlama yapmalarına, net sorumluluklar atamalarına ve kaos yaşamadan daha hızlı bir şekilde toparlanmalarına yardımcı olur. Beklenmedik bir durum meydana geldiğinde, basit planlar bile büyük fark yaratabilir.

İş sürekliliği planlaması, bir kesinti sırasında tüm işletmenin nasıl çalışmaya devam edeceğini kapsar. Felaket kurtarma, esas olarak BT sistemlerinin ve verilerin geri yüklenmesine odaklanır. Felaket kurtarma, iş sürekliliğinin bir parçasıdır, ancak süreklilik planlaması insanları, süreçleri, tedarikçileri ve iletişimi de ele alır.

Çoğu kuruluş, planlarını yılda en az bir kez test etmelidir. Kritik sistemler veya yüksek riskli takımlar daha sık test yapabilir. Düzenli testler, takımların eksiklikleri bulmasına, planları güncel tutmasına ve gerçek bir olay meydana gelmeden önce herkesin yapacaklarını bilmesini sağlamasına yardımcı olur.