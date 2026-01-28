AI'ya Yeni Başlayan Takımlar İçin Hangi AI Yığını Doğru?

Bir takım, içerik üzerinde zaman kazanmak için bir AI yazma aracını dener. Kısa süre sonra, birisi bir AI görüntü oluşturucuyu dener. Daha sonra, birkaç tekrarlayan görevi otomasyonla gerçekleştirmek için başka bir araç eklenir.

Bu araçlar tek tek bakıldığında yararlı görünebilir. Ancak zamanla, kurulum karmaşık hale gelmeye başlar.

Araçlar birbirleriyle iletişim kurmuyor. Bazıları benzer işler yapıyor. Çıktılar farklı uygulamalara dağılmış durumda ve hangisinin gerçekten yardımcı olduğunu, hangisinin sadece gürültü yarattığını anlamak zor.

AI'ya yeni başlayan takımlar için, AI yayılması olarak da bilinen bu kaos, ilk aşamada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu, öğrenme sürecinin bir parçasıdır.

Ama bilin bakalım ne var? Daha fazla AI aracına ihtiyacınız yok; bunun yerine, takımınızın özel ihtiyaçlarını ve AI olgunluk düzeyini karşılayan doğru kombinasyona ihtiyacınız var.

Bu blogda, geçici AI uygulamalarını geride bırakıp etkili bir AI teknoloji yığını oluşturmanın yollarını göstereceğiz. Bu yığın, sizin için sıkıcı işleri gerçekten azaltacaktır.

AI'ya Başlamanın Zorluğu

AI destekli uygulamalar, her zamankinden daha hızlı bir şekilde pazara giriyor.

Herkes birkaç API, önceden eğitilmiş modeller ve bulut altyapısı ile bir AI aracı oluşturabilir. Her araç daha hızlı iş, daha akıllı kararlar veya daha az manuel adım vaat eder.

Aralarından seçim yapabileceğiniz düzinelerce makine öğrenimi çerçevesi, bulut platformu ve veri depolama aracı var. Seçenekler ne kadar fazla olursa, karar verme zorluğu da o kadar artar.

Ama hepsi bu kadar değil. Asıl zorluk bundan sonra başlıyor:

Geçiş risklidir çünkü canlı iş akışlarını ve hassas verileri AI destekli sistemlere taşımak, işleri kolayca aksatabilir.

Öğrenme eğrisi acımasızdır . Araçlar kullanışsız veya rahatsız edici geliyorsa, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar takımlar onları kullanmayı bırakır.

ROI belirsizliğini koruyor , liderler başarının neye benzediğini veya sonuçları görmek için ne kadar süre gerektiğini bilmiyorlar.

Teknik borçlar yavaş yavaş artar, çünkü aceleyle yapılan AI seçimleri, zaten zor durumda olan sistemlere daha fazla karmaşıklık ekler.

AI'ya yeni başlayan takımlar için erken benimsenme süreci hassas bir süreçtir. İhtiyacınız olan şey, yüksek kullanılabilirliğe ve sorunsuz entegrasyonlara sahip basit bir kurulumdur.

Doğru AI teknoloji yığınları, tüm AI yaşam döngüsüne çok ihtiyaç duyulan yapıyı ekleyerek AI'ya geçişi çok daha kolay hale getirir.

Nasıl mı? Hadi öğrenelim!

👀 Biliyor muydunuz: ClickUp'ın AI Kullanım Açığı anketine göre, profesyonellerin %23'ü temelde "AI felci" yaşıyor; bu teknolojiyi kullanmak istiyorlar, ancak nereden başlayacaklarını veya işleri daha karmaşık hale getirmeden günlük görevlerine nasıl entegre edeceklerini bilmiyorlar.

AI Yığını Nedir?

AI yığını, tüm takımınızda veya kuruluşunuzda AI yeteneklerini çalıştırmak için kullandığınız, birbirine bağlı araçlar, teknolojiler, altyapı ve çerçevelerden oluşan bir settir.

AI yığınının katmanlarını anlamak

AI teknoloji yığınları katmanlar halinde oluşturulur. Her katmanı form etmek için doğru araçları seçersiniz ve bu katmanlar bir araya gelerek AI yığınınızı oluşturur.

Üç temel katman şunlardır:

1. Veri katmanı

AI, ona verdiğiniz bilgilerden öğrenir. Bu katman, AI'nın öğrenebileceği her şeyi içerir. Şirketinizin bilgilerinin düzenli, temiz ve AI tarafından kolayca bulunabilir olmasını sağlar.

✅ Anahtar bileşenler şunlardır: Belgeler, veritabanları, araçlar, kayıt sistemleri

Veri kalitesini artırmak için veri temizleme araçları

Ham verileri depolamak için veri ambarları, veri gölleri ve vektör veritabanları

Verileri ayıklamak ve ileriye aktarmak için veri boru hatları

Veri setindeki değişiklikleri izlemek için veri sürüm kontrol sistemleri

2. Zeka katmanı

Bu, AI teknoloji yığınınızın düşünme kısmıdır. Toplanan verileri işleyerek tahminler, özetler veya otomasyon yoluyla alınan kararlar sunar.

✅ Anahtar bileşenler şunlardır: Bilgisayar görüşü

Model geliştirme için makine öğrenimi çerçeveleri

Gerçek AI modelleri

Çıkarım motorları

Doğal dil işleme (NLP)

Komut isteme, akıl yürütme ve karar verme mantığı

3. Uygulama katmanı

Uygulama katmanı, AI'yı iş akışlarınıza bağlayarak ekip üyelerinin işlerini yapmak için AI'yı kullanabilmelerini sağlar.

✅ Anahtar bileşenler şunlardır: Görev veya ş akışına özgü mantık

Makine öğrenimi modellerini iyileştirmek için geri bildirim toplama mekanizmaları

Sohbet arayüzleri, yardımcı pilotlar, gömülü özellikler

AI çıktılarının üretildiği ve incelendiği kullanıcı uygulamaları

🧠 İlginç Bilgi: 1770'lerde İsviçreli saat ustası Pierre Jacquet-Droz, 6.000 parçadan oluşan ve 40 karaktere kadar özel bir cümleyi yazabilen mekanik bir çocuk olan "The Writer"ı yarattı. Bu, bilgisayarın en eski örneklerinden biri olarak kabul edilir. via Colossal

Bağımsız AI araçları seçerken şu soruyu sorarsınız: Bu araç ne yapar?

Anında hız ve kolaylık önceliktedir. Şu anda tek bir sorunu çözen tak ve çalıştır çözümünü tercih edersiniz.

📌 Örnek: Aylık satış verilerinizi, içgörülerinizi ve özetlerinizi bir AI rapor oluşturucuya kopyalayıp yapıştırarak hızlı bir şekilde profesyonel bir rapor hazırlayabilirsiniz.

AI yığını oluştururken odak noktası şudur: Bu araç ş Akışımıza nasıl uyum sağlar?

Hedef, aşağıdaki özelliklere sahip AI çözümlerine yatırım yapmaktır:

Sorunlarınızı çözün

Birbirleriyle yüksek uyumluluk

Eski sistemlerinizle/ş Akışlarınızla kolayca entegre edin

Takımınızı uzun vadede destekleyin

📌 Örnek: İç satış kayıtlarınızın ve proje notlarınızın, markanızın sesiyle eğitilmiş bir AI modeline otomatik olarak akışının sağlandığı bir sistem kurarsınız. Bu model raporu hazırlar ve inceleme için doğrudan takımınızın paylaşımlı klasörüne bırakır.

AI'ya yeni başlayan takımların entegre, modüler bir kurulumuna neden ihtiyaç duyduğu

Birkaç AI aracı edinip mağazanızı bunlarla işletmek cazip gelebilir. Ancak AI'nızın takımınızla birlikte ölçeklenmesini istiyorsanız, entegre, modüler bir kurulum oluşturmak çok önemlidir.

Nedeni şu:

Araçları değiştirmek kolaydır: AI ortamı oldukça değişkendir. Takımlar, yeni trendlere ayak uydurmak için daha iyi alternatiflere geçmelidir. Modüler bir yığınla, işi kesintiye uğratmadan bir AI aracını eklemek veya kaldırmak çok daha kolaydır.

Tek bir araçla daha fazla sorunu çözün: AI'ya yeni başlayan takımlar, her bir sorun için ayrı bir AI uygulaması satın alırlar ve bu da teknik borcu artırır. Merkezi bir zeka katmanı oluşturarak, tüm operasyonlarınızı sıfır araç yayılımıyla güçlendirebilirsiniz.

Farklı takımlar arasında tutarlılık: Bağımsız AI araçları birbirleriyle iletişim kurmadığından, farklı takımlar veya takım üyeleri tutarsız çıktılarla çalışmak zorunda kalır. Entegre bir kurulum, tüm takımlar için tek bir doğru kaynak oluşturarak bu sorunu çözer.

Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha yüksektir, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur.

Günlük kullanımda basit AI yığınlarına örnekler

AI yığınlarının karmaşık olduğunu mu düşünüyorsunuz? Pratikte, bunlar çok daha basittir ve sıfırdan gelişmiş mühendislik veya AI geliştirme gerektirmez.

Önemli olan doğru AI uygulamalarını seçmek ve bunları uygun bir planlama ile bir araya getirmektir. Bunu yaptığınızda, daha az kafa karışıklığı, minimum ş Akışı kesintisi ve daha düşük maliyetlerle AI'dan gerçek değer elde etmeye hazır olursunuz.

Aşağıda, takımların günlük işleri için AI destekli araçları nasıl kullandıklarına dair birkaç basit örnek bulabilirsiniz.

1. CRM + analitik + yazma AI

📌 Örnek: Yüzlerce aktif potansiyel müşteriyi yöneten bir satış takımı yönetiyorsunuz. Temsilcilerden CRM kayıtlarını manuel olarak taramalarını istemek yerine, CRM'nizin üzerine yapay zeka destekli analitik katmanları ekleyerek son potansiyel müşteri davranışlarını ve satın alma sinyallerini izlemeyi yapabilirsiniz.

Sistem, satın alma niyeti yüksek bir potansiyel müşteri belirlediğinde, bu bilgiyi bir AI yazma aracına aktarır. Araç, kişiselleştirilmiş bir takip e-posta taslağı oluşturur ve temsilci bu e-postayı hızlıca inceleyip gönderir.

2. Proje yönetimi + toplantı otomasyonu + akıllı görev dağılımı

📌 Örnek: Takım senkronizasyonu sırasında, bir toplantı aracı konuşmaları dinler, konuşmaları yazıya döker ve bahsedilen her "yapılacak işi" tanımlar.

Bu eylem öğelerini otomatik olarak proje yönetimi aracınıza gönderir. Toplantı sona erdiğinde, proje panosu tüm yeni görevlerle güncellenir.

AI ayrıca, görevleri atamadan ve bildirimde bulunmadan önce her bir takım üyesinin iş yükünü ve becerilerini otomatik olarak analiz eder.

3. Dahili sohbet + arama AI

📌 Örnek: Takım üyeleri birbirlerine bağlam veya kaybolan dosyalar için mesaj atmak yerine, şirketinizin wiki ve paylaşılan klasörlerine AI ekleyin. AI, insan kaynakları politikalarınızı, geçmiş proje planlarınızı ve teknik kılavuzlarınızı dahil olmak üzere her şeyi okur.

Ardından bunu şirket içi sohbet uygulamanıza bağlayın. Bir takım üyesi bir soru sorduğunda, bunu sohbete yazarsa AI onun için gerekli bilgileri getirir.

Yeni Başlayanlar İçin Doğru AI Yığını Nasıl Seçilir (Adım Adım)

Başarılı bir AI uygulaması için doğru yığını seçmenin yolları şunlardır:

Adım 1: İhtiyaçlarınızı tanımlayın

Takımınızın bugün nasıl iş yaptığına bakarak başlayın.

Takımınız yapay zekayı çoğunlukla içerik taslağı hazırlama, notları özetleme veya fikir üretme gibi bireysel görevler için mi kullanıyor? Bu durumda, başlangıçta birkaç bağımsız yapay zeka aracı yeterli gelebilir.

Ancak AI, durum güncellemeleri, görev oluşturma, raporlama veya iç dokümantasyon gibi ortak ş akışlarına dokunmaya başlarsa, kısa sürede sorunlarla karşılaşırsınız. Bağlamı kopyalayıp yapıştırmak, işi yeniden açıklamak ve araçlar arasında çıktıları izlemek günlük bir yük haline gelir.

Ardından, yapay zekanın zaman tasarrufu sağlamasının beklendiği alanları düşünün.

Hedef, tek seferlik görevlerde hızsa, hafif bir kurulum iş yapabilir.

Ancak AI'nın takım genelinde koordinasyon, takip ve manuel güncellemeleri azaltmasını istiyorsanız, mevcut ş akışlarınıza doğrudan entegre olabilecek araçlara ihtiyacınız olacaktır.

Son olarak, benimsemeyi düşünün.

AI, takımınızın yeni arayüzler öğrenmesini veya sürekli olarak araçlar arasında geçiş yapmasını gerektiriyorsa, kullanım oranı düşecektir. AI'ya yeni başlayan takımlar için doğru yığın, takımınızın günlük olarak kullandığı araçlara entegre olur.

👀 Biliyor muydunuz: "Robot" kelimesi, Karel Čapek'in 1920 tarihli Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. ) adlı Çek oyunundan gelmektedir. "Roboti" kelimesi, zorla çalıştırma veya ağır iş anlamına gelen "robota" kelimesinden türemiştir. Oyunda robotlar, aslında insan benzeri et ve kandan oluşan, biyomühendislikle üretilmiş ruhsuz varlıklardır. Sonunda isyan ederler ve tüm insan ırkını yok ederler.

Adım 2: Sorunlu noktaları gruplandırın, sıralayın ve önceliklendirin

Araçları seçmeden önce sorunlu noktaları ve AI hedeflerini neden düzenlemeniz gerekiyor?

Diyelim ki pazarlama takımı reklam metinleri hazırlamak için yardıma ihtiyaç duyuyor. Satış takımı ise satış konuşmaları yazmak için yardıma ihtiyaç duyuyor.

Her iki takım da ayrı ayrı AI yazma araçları satın alırsa, yeni bir sorunu çözmeden maliyetlerinizi iki katına çıkarmış olursunuz.

Bunu önlemek için şunu unutmayın: sorunlu noktaları takımlar veya departmanlara göre gruplandırmayın. Bunları gerekli AI yeteneğinin türüne göre gruplandırın.

AI Yeteneği İçeriği Yaygın Örnekler AI üretimi İçerik oluşturma veya dönüştürme Uzun belgeleri özetleme, iç güncellemeleri yeniden yazma, toplantı gündemleri oluşturma ve görseller oluşturma AI analizi Verileri yorumlama ve kalıpları belirleme Müşteri davranış eğilimlerini analiz etmek, düşük performans gösteren kampanyaları işaretlemek ve veri tutarsızlıklarını tespit etmek AI yönlendirme ve otomasyon Manuel koordinasyon olmadan işleri taşıma Toplantı öğelerini görevlere dönüştürme, onayları yönlendirme, gelen işleri kategorilere ayırma ve görev durumlarını güncelleme

Ardından, her bir özelliği tek tek ele alın ve iki soru kullanarak her bir sorunu değerlendirin:

Bu sorun ne sıklıkla ortaya çıkıyor? Bu işlem ne kadar zaman ve çaba gerektirir?

Günlük olarak ortaya çıkan ve ilerlemeyi engelleyen sorunlar öncelikli olarak ele alınmalıdır. Bunlar, AI yığınınızın ödün veremeyeceği yeteneklerdir.

Bu yüksek etkili sorunları pilot kullanım örnekleri olarak değerlendirin.

Modern AI yığınınız için doğru araçları seçerken, sadece sorunları çözmek için doğru yetenekleri bulmakla kalmayıp, uyumlu bir ekosistem oluşturmayı hedefleyin.

AI araçlarını seçerken akılda tutulması gereken bazı anahtar hususlar:

Yerel entegrasyonlar ve API'ler: Mevcut sistemleriniz (ör. CRM) için yerel (yerleşik) entegrasyonlara sahip araçlara öncelik verin. Bir araç yerel bağlantıya sahip değilse, sağlam bir API'ye sahip olmalıdır. Bu, Zapier veya Make gibi köprü araçlarını kullanarak veri akışının otomasyonunu gerçekleştirebilmenizi sağlar.

Az ama öz: Birden fazla ilgili sorunu aynı anda çözen platformları arayın; örneğin, toplantı transkripsiyonu, özetleme ve görev atamayı tek seferde halleden bir AI aracı. Bu, çakışmaları önler ve abonelik ücretlerini azaltır.

Minimum öğrenme eğrisi: Takımınız AI konusunda yeni olduğundan, hızlı mühendislik veya karmaşık kod gerektiren araçlardan kaçının.

Güvenlikli veri altyapısı: Verilerinizin şifrelenmesi için kurumsal düzeyde gizlilik arayın.

Modüler ölçeklendirme: Tek bir lisansla veya küçük bir pilot projeyle başlayıp, daha sonra veri veya kullanıcı sayısındaki büyük artışları karşılayacak şekilde ölçeklendirme yapabileceğiniz araçları seçin.

4. Adım: Birleştirilmiş orkestrasyon ile AI ş akışlarını birbirine bağlayın

Çok fazla AI aracıyla uğraşmak neye yol açar?

Araçların yaygınlaşması verimliliğinizi, bütçenizi ve odaklanmanızı azaltır. Farkına bile varmadan, dosyalar, güncellemeler ve kararlar uygulamalar, konu dizileri ve gelen kutuları arasında dağılır ve iş yükü artar.

Ve bunun maliyeti çok büyük: her yıl küresel verimlilikte tahmini 2,5 trilyon dolarlık bir kayıp.

AI yığınınız çalışmaya başladığında, araçlar, ş Akışlar ve takımlar arasında her şeyi birbirine bağlamak için tek bir düzenleme katmanına ihtiyacınız vardır.

Bu düzenleme katmanı, aşağıdakiler için kayıt sistemi görevi görür:

İş ilerlemektedir

AI tarafından üretilen çıktılar

Sahiplik ve sorumluluk

Takımlar arası görünürlük

ClickUp, bu koordinasyon katmanı haline gelir. Dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı, uygulamaları ve ş akışlarını tek bir platformda birleştirir.

Bu sizin için ne anlama geliyor? Öğrenmek için bu videoyu izleyin 👇

5. Adım: Yığını dağıtın ve takımınızı eğitin

AI yığınınız hazır olduğunda, benimsenmesini sorunsuz ve riski düşük tutmak için aşamalı olarak devreye alın.

Güncellemeleri özetlemek, rutin içerik taslakları hazırlamak veya tekrarlayan talepleri yönlendirmek gibi anında değer sağlayan ş akışlarıyla başlayın. Daha fazla genişlemeden önce bu ş akışlarını iyileştirin.

Takımınız küçükse, yığını önce tek bir projede kullanın.

Erken başarıları kullanarak güven ve paydaşların desteğini kazanın, ardından AI'nın benimsenmesini takımlar arasında kademeli olarak genişletin.

💡 Profesyonel İpucu: Tekrarlayan koordinasyon görevlerini yerine getirmek için ClickUp Otomasyonlarını kullanın, böylece takımınız anlamlı işlere odaklanabilir. Görev alanlarını otomatik olarak güncelleyen, bildirimler gönderen veya takip işlemleri oluşturan görev durumu değişiklikleri, son teslim tarihi hatırlatıcıları veya öncelik ayarlamaları gibi basit tetikleyiciler ayarlayın. ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevlerinizi otomatik pilota geçirin. Örneğin, bir alt görev tamamlandığında durum geçişleri otomasyonla gerçekleştirilebilir, önemli bir dönüm noktası ulaşıldığında paydaşlar bilgilendirilebilir veya iş yükü kurallarına göre görevler otomatik olarak atayabilirsiniz.

Otomasyonlara ilk kez başlıyorsanız, sizin için bu videoyu hazırladık 👇

6. Adım: Teknoloji yığınınızı izleyin, ölçün ve ayarlayın

AI yığınını izlemek iki anlama gelir:

Ş Akışı performansını değerlendirme: Pilot uyguladığınız sürecin öncesi ve sonrası temel değerlerini karşılaştırın. Bir görevin tamamlanması süresi, manuel adım sayısı, inceleme döngüleri, yeniden çalışma oranları ve istisna yönetimi gibi metriklere bakın.

Yığının güvenilirliğini ölçme: Entegrasyonların tutarlı bir şekilde çalışıp çalışmadığını ve otomasyonların doğru zamanda tetikleyiciyi tetiklediğini kontrol edin. Model performansını izleyerek, AI çıktılarının zamanla bozulduğu "model sapmasını" anlayın ve azaltın.

Ayrıca, ilerleme izlemesinin sürekli bir süreç olduğunu unutmayın.

Ankete katılanların yarısından fazlası her gün üç veya daha fazla uygulamaya veri girerek " uygulama yayılması " ve dağınık ş akışlarıyla mücadele ediyor.

AI'ya yeni başlayan takımlar için örnek AI yığınları

Aşağıda, yeni başlayanlar için oluşturulmuş bir AI teknoloji yığınına tam bir bakış sunulmaktadır. Basitliği korurken paranızın karşılığını en iyi şekilde almanızı sağlayacak araçları özenle seçtik.

Bunu teknoloji yığınınız için ilham kaynağı olarak kullanın ve istediğiniz gibi ayarlayın.

1. Veri, raporlama ve analiz katmanı

Bu katman, teknoloji yığınının temelini oluşturur. Web sitenizden, reklamlarınızdan ve CRM'nizden bilgi toplamaya yardımcı olur, böylece yığınınızdaki diğer tüm AI araçları aynı yüksek kaliteli verilerle çalışabilir.

Bu yığın, kaliteli veri toplama, alım, depolama, doğrulama, analiz ve genel yönetimden sorumlu araçları içerir.

Airbyte

Airbyte, açık kaynaklı bir veri entegrasyon platformudur. Facebook Reklamları, Shopify mağazası veya Stripe hesabı gibi yüzlerce farklı kaynaktan gelen verileri merkezi bir depoya aktarmanıza yardımcı olur.

Anahtar özellikler

Entegrasyonlar için üç yol: kodsuz, az kodlu ve dile özgü konektör geliştirme kitleri

Favori araçlarınızı ve hatta eski uygulamaları 10 dakikadan daha kısa sürede birbirine bağlayın.

Snowflake, Databricks, Google BigQuery, Postgres, Pinecone, Weaviate vb. dahil olmak üzere başlıca veri platformlarıyla entegrasyonlar gerçekleştirir.

Fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Google BigQuery

Google BigQuery, büyük miktarda veriyi işleyebilen ve karmaşık sorguları (sorguları) saniyeler içinde gerçekleştirebilen sunucusuz bir veri ambarıdır. Depoladığınız veriler üzerinde doğrudan AI modelleri çalıştırmanıza olanak tanıyan yerleşik özelliklere sahiptir.

Anahtar özellikler

Büyük veri kümeleri için hızlı sorgu

Google E-Tablolar, Dataflow, Spark, Hadoop ve diğer araçlarla bağlantı kurar

Depoladığınız ve aradığınız içerik için ayrı ayrı ödeme yaptığınız için oldukça uygun maliyetlidir.

Fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Büyük Beklentiler

Great Expectations, boru hatlarınızdan yalnızca yüksek kaliteli verilerin akışını sağlayan AI destekli bir çözümdür. Örneğin, negatif bir fiyat veya eksik bir e-posta adresi varsa, hatalı/eksik veriler AI modellerinize ulaşmadan önce sizi uyarır.

Anahtar özellikler

Anlık anomali tespiti için gerçek zamanlı veri sağlığı izleme

Yerleşik veri gözlemlenebilirlik araçlarıyla birlikte gelir

AI kullanarak testleri otomatik olarak oluşturur ve veri kalitesini doğrular

Fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

🚀 ClickUp Avantajı: BigQuery verileri depolar, Airbyte verileri taşır ve Great Expectations verileri doğrular, ancak çıktıları analiz etmek ve görselleştirmek için yine de bir araca ihtiyacınız vardır. ClickUp Gösterge Panelleri, gerçek zamanlı verileri şirketinizdeki herkes için kolay anlaşılır içgörülere dönüştürür. ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak ş akışlarınızla ilgili yapay zeka destekli güncellemeler alın. Birden fazla kartı (pasta grafik, çubuk vb.) düzenleyerek gösterge paneliinizi özel hale getirin ve işleri, zamanı, geliri, sprintleri ve takım performansını tek bir görünümde izleyin. AI Kartları ile aynı temel verileri kullanarak işleri otomatik olarak özetleyebilir, darboğazları ortaya çıkarabilir ve anlatımsal durum özetleri oluşturabilirsiniz. Sürükle ve bırak özelleştirme + AI kartları kombinasyonu, grafikler, KPI'lar ve otomasyon ile oluşturulan özetler içeren, yöneticiye hazır gösterge panellerini tek bir yerde oluşturmanıza yardımcı olur.

2. Yaratıcı içerik katmanı

AI, yaratıcılığın yerini alamaz. Ancak ilk taslaklar, revizyonlar ve yeniden kullanım için harcanan zamanı azaltabilir.

Bunu akılda tutarak, içerik oluşturma katmanı için anahtar AI araçlarını inceleyelim:

Jasper

AI içerik otomasyon platformu Jasper, markanızın sesini birleştirir, ş akışlarınızı birbirine bağlar ve akıllı içerik boru hatları aracılığıyla içerik yaşam döngünüzü otomatikleştirir.

Anahtar özellikler

Jasper marka bilincine sahiptir, yani derin öğrenme modellerini kullanarak şirketinizin kendine özgü üslubunu, stilini ve ürün bilgisini anlar.

Surfer SEO ve Semrush ile entegrasyonlar aracılığıyla içeriğinizi SEO açısından optimize eder.

30'dan fazla dilde içerik oluşturma sürecini destekler

Fiyatlandırma

Kullanıcı başına aylık 69 $'dan başlayan fiyatlarla

Canva Magic Studio

Canva Magic Studio, hepsi bir arada bir AI tasarım paketidir. Fotoğraf düzenleme, düzen tasarımı ve video oluşturma gibi karmaşık görevleri tek tıklamayla gerçekleştirilebilen eylemler haline getirir.

Anahtar özellikler

Basit metin komutlarından sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler vb. için düzenlenebilir, marka kimliğine uygun tasarım şablonları oluşturur.

Ham verileri görsel olarak çekici, markalı grafiklere dönüştürür

Profesyonel düzeyde toplu tasarım ve düzenleme işlerini destekler

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar.

HeyGen

AI video oluşturma platformu HeyGen'i kullanarak, sadece bir senaryodan bile profesyonel kalitede videolar üretebilirsiniz. Bu platform, süreci otomasyonla otomatikleştirir ve size saatlerce süren üretim zamanından tasarruf sağlar. Seslendirme, görseller ve AI avatarı ile yüksek kaliteli videolar oluşturun.

Anahtar özellikler

Kendi sesinizi ve görünüşünüzü klonlayarak videolarınız için dijital bir avatar oluşturun.

Tek bir fotoğrafı veya görüntüyü, dudak senkronizasyonu ile konuşan bir videoya dönüştürün.

Videolarınızı 175'ten fazla dil ve lehçeye otomatik olarak çevirir.

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlar.

🚀 ClickUp Avantajı: Görevleriniz, belgeleriniz ve tüm çalışma alanınızla entegre olan hepsi bir arada bir AI içerik oluşturma aracı mı arıyorsunuz? ClickUp Brain'i deneyin. Bir belge'de proje özeti hazırlıyor, bir görüntü tasarlıyor veya bir görev açıklaması yazıyor olsanız da, tek bir tıklama ile bunu gerçekleştirebilirsiniz. İçerik oluşturma ve analiz işlemlerini gerçekleştirmek için ClickUp Brain'i kullanın. Brain ile şunları yapabilirsiniz: Mevcut metni netlik, üslup, gramer ve yapı açısından iyileştirin

Mevcut verilerinize göre düzeltilmesi gereken görevleri belirleyin

Saniyeler içinde içerik özetleri, makaleler, teknik belgeler, SOP'lar, ürün açıklamaları, reklam metinleri, sosyal medya başlıkları, oryantasyon kılavuzları, eğitim kılavuzları vb. oluşturun.

3. Pazarlama ve satış destek katmanı

Pazarlama veya satış takımını yönetiyorsanız, AI girişimleriniz hiper kişiselleştirme, planlama ve erişim otomasyonu ile davranış analitiğine odaklanmalıdır. Bu katmandaki araçlar tam olarak bunları kapsar:

ActiveCampaign

ActiveCampaign, birden fazla kanalda pazarlama stratejisi ve uygulamasını yönetir. AI'yı kullanarak tüm müşteri yolculuğunu koordine eder, uçtan uca pazarlama kampanyalarını yönetir, hedef kitle segmentleri oluşturur ve mesajları kişiselleştirir.

Anahtar özellikler

Basit metin komutlarıyla metin ve görseller içeren tamamlanan kampanyalar oluşturur.

Davranış tabanlı e-posta ve mesajlaşma otomasyonu

Omnichannel otomasyonunu destekler (WhatsApp, sms, e-posta, web sitesi vb.)

Fiyatlandırma

Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Apollo. io

Apollo. io, 275 milyondan fazla kişiden oluşan devasa, doğrulanmış bir veritabanını otomasyon araçlarıyla birleştiren bir B2B satış istihbaratı ve etkileşim platformudur. Herhangi bir potansiyel müşteri takımı için ideal bir birincil arayüzdür.

Anahtar özellikler

Çözümünüzü aktif olarak araştıran şirketleri işaretlemek için niyet sinyalleri

Şirketler ve kişiler hakkında bilgileri otomatik olarak toplayarak kişiselleştirilmiş konuşma konuları oluşturur.

Marka bilinirliğine uygun e-postalar, yanıtlar ve konu satırları oluşturur

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 59 $'dan başlar.

4. Müşteri desteği ve hizmet katmanı

AI'yı CX katmanınıza entegre etmek, reaktif sorun gidermeden proaktif hizmete geçmek anlamına gelir. Hedef, basit soruları botlar kullanarak anında çözmek ve insan temsilcilere karmaşık, duygusal durumları ele almak için gerekli bağlamı sağlamaktır.

Aşağıdaki iki araç, bu katmanın temelini oluşturur:

Intercom

Intercom, sohbet, uygulama içi mesajlar ve destek gelen kutuları aracılığıyla gerçek zamanlı müşteri iletişimini yönetir. AI yetenekleri, talepleri sıralamaya, cevaplar önermeye ve sık sorulan soruları bir müşteri temsilcisine ulaşmadan çözmeye yardımcı olur.

Anahtar özellikler

Birinci basamak destek için GPT-4 destekli bot

Konuşma geçmişini içeren bağlamsal müşteri profilleri

Sohbet, e-posta ve uygulama içi mesajlar için birleşik gelen kutusu

Fiyatlandırma

Kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla

Gong

Gong, satış sonrası takımınızın kulakları ve gözleri gibi çalışır. Her müşteri etkileşimini (aramalar, e-postalar ve toplantılar) kaydeder, transkribe eder ve analiz eder, böylece insan temsilcilerin genellikle gözden kaçırdığı kalıpları, riskleri ve fırsatları belirler.

Anahtar özellikler

Müşteri duyarlılığı ve konularının AI destekli analizi

Metodolojilerin alan içindeki benimsenme düzeyini ölçün, uzaklaştırarak takımın genel eğilimlerini belirleyin ve yaklaştırarak bireysel düzeydeki kalıpları görün.

Ajan performansı ve koçluk fırsatları hakkında içgörüler

Fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

5. Ş Akışı düzenleme katmanı

Sistemleri satın almak ve uygulamak bir şey, günlük operasyonlar için yapay zeka destekli ş Akışları oluşturmak ise başka bir şeydir. Yapay zekaya yeni başlayan takımlar için bunun en zorlu adım olması şaşırtıcı değildir.

ClickUp, kodlama gerektirmeyen, yeni başlayanlar için uygun iş akışı otomasyonu ile bu engeli ortadan kaldırır. Görev durum güncellemelerini otomatikleştirmek gibi küçük adımlarla başlamak için yerleşik, sezgisel araçlar sunar ve tüm projeleri sizin için yöneten tamamen otonom AI ajanları oluşturmaya hızla ölçeklenebilir.

Takımınız için bağlamsal bir AI ajanı olarak yeteneklerini keşfedelim:

İşinizi anlayan bağlamsal yapay zeka

ClickUp BrainGPT, işinizi, görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi, projelerinizi, yol haritalarınızı ve takımlarınızı anlayan, her zaman açık olan masaüstü AI asistanınızdır. Her şey ClickUp Çalışma Alanınızda bulunur ve bu alana bağlıdır.

ClickUp BrainGPT'ye, gecikmiş ve bloklanmış görevlerin işaretlendiği ilerleme güncellemelerini sorun.

Bağlamsal yapay zeka BrainGPT, işinizin bağlamını anlar. Doğrudan iş akışlarınıza entegre edildiği için şu sorulara cevap verebilir:

Hangi işler ilerlemektedir?

Kim neye sahip?

Gecikmiş, bloklanmış veya girdi bekleyenler

Görevler ve belgeler birbirleriyle nasıl ilişkilidir?

📌 Örnek: Bir proje liderinin, telefon görüşmeleriyle dolu bir günün ardından hafta ortasında işe başladığını düşünün. Sohbetler ve belgeler arasında güncellemeleri aramak yerine, BrainGPT'ye şu soruyu sorar: Web sitesinin lansmanının şu anki durumu nedir?

BrainGPT, bağlamı doğrudan Çalışma Alanından alır ve kısa bir özetle yanıt verir:

Ana sayfa tasarımı onaylandı ve geliştirmeye hazır.

Kopyalama güncellemeleri inceleniyor ve içerik sorumlusuna atanıyor.

QA bloklandı, son varlıklar bekleniyor

İki görev gecikmiş ve aynı sahibine atanmış

Bundan sonra BrainGPT, engelleri özetleyebilir ve paydaşlar için kısa bir durum güncellemesi oluşturabilir.

AI'nın yayılmasını ortadan kaldıran bir AI asistanı

AI yayılması genellikle iyi niyetle başlar. Biri yazmak için, diğeri toplantılar için, üçüncüsü arama için. Kısa sürede, takımınız her biri kendi arayüzü, fiyatı ve öğrenme eğrisi olan birden fazla AI uygulamasını kullanmaya başlar.

AI, işi basitleştirmek yerine sürtüşmeye neden oluyor.

BrainGPT, yapay zeka yayılımını şu şekilde azaltır:

Tek bir yerden birden fazla AI modeline erişim: ClickUp Brain GPT ile takımlar, araçlar arasında geçiş yapmadan veya ayrı abonelikleri yönetmeden tek bir arayüzden birden fazla önde gelen AI modeline erişebilir.

İş ve yapay zeka için tek bir uygulama: ClickUp, yapay zekayı doğrudan görevlere, belgelere, sohbetlere ve projelere entegre eder. Bu, yapay zeka çıktılarının otomatik olarak yürütmeyle bağlantılı olduğu anlamına gelir; kopyalama-yapıştırma, bağlam kaybı veya ekstra araçlara gerek yoktur.

Çalışma Alanınızda kurumsal arama : Brain GPT, takımların klasörleri, sohbetleri ve sürücüleri manuel olarak aramak yerine, sade bir dilde sorular sorarak görevlerden, belgelerden ve bağlı araçlardan yanıtları almalarını sağlar. : Brain GPT, takımların klasörleri, sohbetleri ve sürücüleri manuel olarak aramak yerine, sade bir dilde sorular sorarak görevlerden, belgelerden ve bağlı araçlardan yanıtları almalarını sağlar.

Talk to Text ile daha hızlı güncellemeler: Hızlı fikirler, notlar veya görev güncellemeleri için Talk-to-Text, takım üyelerinin her şeyi yazmak yerine doğal bir şekilde konuşmalarını sağlar. Hızlı fikirler, notlar veya görev güncellemeleri için Talk-to-Text, takım üyelerinin her şeyi yazmak yerine doğal bir şekilde konuşmalarını sağlar.

AI Notetaker konuşmaları eyleme dönüştürür: AI Notetaker konuşmaları kaydeder, anahtar noktaları özetler ve eylem öğelerini doğrudan görevlere dönüştürür, böylece manuel takip gerektirmeden işlerin ilerlemesini sağlar. AI Notetaker konuşmaları kaydeder, anahtar noktaları özetler ve eylem öğelerini doğrudan görevlere dönüştürür, böylece manuel takip gerektirmeden işlerin ilerlemesini sağlar.

AI Notetaker ile yapılacaklar şunlardır 👇

Bu özellikler bir araya geldiğinde, yapay zeka araçlarının yamalı bohça halindeki yapısını tek bir bağlamsal yapay zeka katmanıyla değiştirir. Yapay zekaya yeni başlayan takımlar için, bu konsolidasyon erken benimseme sürecini sürdürülebilir kılan unsurdur.

Ağır işleri yapan AI destekli Ajanlar

Özel, çok adımlı veya karmaşık iş süreci otomasyonları için ClickUp Super Agents'ı kullanabilirsiniz.

Süper Ajanlar, sürekli insan denetimi olmadan karmaşık, uçtan uca ş akışlarını yönetmek için tasarlanmış AI destekli ajanlardır. Tetikleyici bir eylem yerine, işi gözlemleyebilir, bağlamı yorumlayabilir ve önceden tanımlanmış hedeflere göre bir dizi eylem gerçekleştirebilirler.

ClickUp Brain kullanarak Süper Ajanlarla doğal dilde konuşun.

Süper Ajanlar ClickUp içinde çalıştıkları için, görevleriniz, belgeleriniz, durumlarınız, sahipleriniz ve son tarihleriniz hakkında tam bilgi sahibi olarak çalışırlar.

📌 Örnek: Süper Ajanlar, ş akışları birden fazla araç veya adımda yayıldığında ve takımlar arasında tekrarlanabildiğinde parlar. Kullanım örnekleri şunlardır:

Kullanım Örneği Süper Ajan Ne Yapılacak? Yaratıcı özetler Görevlerden veya Sohbet konuşmalarından bağlam kullanarak yaratıcı özetler hazırlayın ve uygulanabilir iyileştirmeler önerin. Özellik özetleri Ham özellik taleplerini kapsam, varsayımlar ve anahtar gereksinimler içeren yapılandırılmış özetlere dönüştürür. Takip e-postaları AI Notetaker toplantı notlarını, kararlar, sorumlular ve son teslim tarihleri içeren, müşteriye gönderilmeye hazır kısa ve öz takip e-postalarına dönüştürür. Sorunların üst düzeye taşınması Merkezi bir eskalasyon özeti tutar Her görevle bağlantılı belge İş tanımları Görev ayrıntılarını ve ilgili web içeriğini kullanarak eksiksiz iş tanımları oluşturur. SharePoint arama ClickUp'tan doğrudan SharePoint'te arama yaparak Sohbet Kanalında yayınlanan soruları yanıtlayın.

ClickUp entegrasyonlarını kullanarak AI teknoloji yığınınızı Google E-Tablolar, GitLab, Figma, Intercom, HubSpot, Twilio vb. gibi 1000'den fazla temel iş aracıyla bağlayın.

ClickUp entegrasyonlarını kullanarak entegre bir AI teknoloji yığını oluşturun

İstediğiniz aracı seçin ve hızlı bir şekilde kurmak için açın. API'leri kullanarak özel entegrasyonlar kurarak teknoloji yığınınızı tamamlayabilirsiniz.

Önceden oluşturulmuş şablonlarla zaman kazanın

Peki, ClickUp AI'yı yeni başlayanlar için gerçekten kolay kullanan şeyin ne olduğunu biliyor musunuz?

Ş Akışları, otomasyonlar, içerik takvimleri, vizyon panoları, pazarlama kampanyaları, rakip analizi, filo yönetimi, proje yönetimi ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş şablonlar.

ClickUp Şablon Merkezi, iş süreçlerini başlatmak için 500'den fazla hazır şablon sunar.

Her şablon bir başlangıç noktası sunar. Örneğin, bir içerik üretim şablonu benimseyebilir ve ardından bu şablon içindeki AI ajanlarını benzersiz gereksinimlerinize uyacak şekilde kolayca ayarlayabilirsiniz.

Bu, yeni takımlarda AI'nın benimsenmesini genellikle engelleyen "boş durum" endişesini ortadan kaldırır.

ClickUp'ın kapsamlı şablon kitaplığından seçim yapmanın yanı sıra, gelecekte kullanmak üzere özel şablonlar oluşturup kaydedebilirsiniz.

Takımların AI'yı Benimsemede Sıkça Yaptığı Hatalar

İşte yapay zeka benimseme sürecinde sıkça karşılaşılan dört zorluk ve bunları çözmek için pratik çözümler:

Sık Karşılaşılan Tuzaklar Neden Böyle Olur? Çözümler ✅ Kırık süreçleri otomasyonla otomatikleştirme Takımlar, AI'nın verimsiz iş akışlarını "temizleyeceğini" varsayar. Eksik veya tutarsız verileri zorlarlar, bu da güvenilmez sonuçlara yol açar ve mevcut hataları büyütür. Sorunsuz makine öğrenimi işlemleri için önce ş akışını stabilize edin. AI'yı, bozuk bir süreci telafi etmek için değil, net bir süreçteki sürtünmeleri ortadan kaldırmak için kullanın. Hype için AI araçları satın almak Yeni AI araçları geniş yetenekler ve hızlı kazançlar vaat ederek erken benimsenmesi için baskı yaratıyor. Araçları entegrasyon kalitesi, veri erişimi, operasyonel uygunluk ve tedarikçinin güçlü geçmiş performansına göre değerlendirin. Önceden aşırı yatırım yapmak Araçları entegrasyon kalitesi, veri erişimi ve operasyonel uygunluk açısından değerlendirin. Sınırlı veriler, küçük bir kullanıcı grubu ve bir veya iki ş akışıyla başlayın. Ş akışı performansı ve model doğruluğu ölçüldükten sonra genişletin. Tüm AI araçlarının kullanımı "kolay" olduğunu varsayarsak Takımlar "AI kolaydır" varsayımıyla hareket eder, ardından tutarsız kullanım ve yetersiz benimsemeyle mücadele eder. Takımın AI araçları konusundaki uzmanlığını geliştirmek için onlara bir kılavuz verin. Kanıtlanmış AI komutlarından oluşan bir kütüphane oluşturun, kısa eğitimler düzenleyin ve AI şampiyonları oluşturarak benimsenmesini kolaylaştırın.

Yeni Başlayanlar İçin Uygun AI Yığını Avantajları

İşte yeni başlayanlar için uygun bir AI yığınıyla başlamanın beş anahtar avantajı:

Teknik bilgiye sahip olmanız gerekmez: Teknik bilgiye sahip olmayan kişiler, kod gerektirmeyen araçlar ve otomasyon kullanarak profesyonel düzeyde bir AI teknoloji yığını kolayca oluşturabilirler. Kodlama öğrenmenize veya pahalı bir geliştirici tutmanıza gerek yoktur.

Neredeyse anında kendini amorti eder: Kurulum ücretleri için binlerce dolar harcamadığınız için, ilk birkaç hafta içinde kazandığınız zaman genellikle araçların maliyetini karşılar.

Küçük adımlarla başlayıp daha sonra eklemeler yapabilirsiniz: Tüm işi bir kerede düzeltmek zorunda değilsiniz. Önce sadece Tüm işi bir kerede düzeltmek zorunda değilsiniz. Önce sadece proje yönetimini otomasyonla otomatikleştirerek başlayın. Bu işe yaradığında, müşteri desteği otomasyonu için bir eklenti ekleyebilirsiniz.

Takımınız bunu gerçekten kullanacak: Çalışanlar, karmaşık teknolojiden korkmak yerine, bu araçları günlük ş Akışlarına yardımcı olacak yükseltmeler olarak görürler. Bu da daha yüksek memnuniyet ve çok daha az "değişime direnç" ile sonuçlanır.

Tek bir araca "bağlı" kalmazsınız: Gelecek ay daha iyi bir araç çıkarsa, başlangıç düzeyindeki yığın sayesinde eskisini kolayca değiştirebilirsiniz. Yakında modası geçebilecek bir araç için 3 yıllık bir sözleşmeye bağlı kalmazsınız.

ClickUp ile AI Yığınınızı Dakikalar İçinde Oluşturun

Tarihin en hızlı teknoloji benimseme sürecine tanık oluyoruz ve bu durumun insanı bunaltması doğal olsa da, bekleme lüksünüz yok.

ClickUp, öğrenme eğrisi olmadan AI'yı benimsemenize yardımcı olarak bu konuda size bir avantaj sağlar.

ClickUp, özel AI yığınları oluşturmak için mükemmel bir kodsuz üretim ortamı sunar. Tüm uygulamalarınızı entegre edebilir, karmaşık otomasyonlar kurabilir, gerçek zamanlı metrikleri analiz edebilir ve dakikalar içinde yaratıcı varlıklar oluşturabilirsiniz.

En önemlisi, ClickUp'ın bağlamsal AI'sı, tüm yığınınızı sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan yapıştırıcı görevi görür.

Peki, ne bekliyorsunuz? Hemen ClickUp'a kaydolun!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

AI yığını, iş operasyonlarını otomasyonla geliştirmek ve geliştirmek için stratejik olarak planlanmış bir AI araçları karışımıdır. Genellikle üç katmandan oluşur: veri (AI araçlarına beslenmeden önce verileri depolamak ve işlemek için), zeka (tüm AI modellerinizi ve zeka altyapınızı içerir) ve uygulama (AI'ya erişmek için kullandığınız araçlar). Yeni başlayanlar için yığın, derin teknik uzmanlık veya özel kodlama gerektirmeden acil darboğazları çözen, kullanıcı dostu, kod gerektirmeyen araçlara odaklanır.

Mevcut süreçleri haritalandırarak temel darboğazları belirleyerek başlayın. Bu, yığınınız için izlemeniz gereken AI hedeflerini anlamanıza yardımcı olacaktır. Ardından, bu sorunları gruplandırarak özetleme veya veri çıkarma gibi ihtiyacınız olan belirli yetenekleri tanımlayın. Saygın satıcıları seçin, yazılımı ş Akışınıza göre yapılandırın ve takım eğitimi düzenleyin. Son olarak, yığının güvenilirliğini sağlamak için düzenli denetimler yoluyla performansı izleyin.

Küçük takımlar için "en iyi" araçlar, yüksek çok yönlülük, düşük bakım ve maliyet etkinliğini önceliklendirir. Araçların yaygınlaşmasını önlemek için birden fazla fonksiyona sahip olmalıdırlar. En iyi seçenekler arasında hepsi bir arada proje zekası ve otomasyon için ClickUp, pazarlama için ActiveCampaign, müşteri desteği için Intercom ve yazma için Jasper bulunur.

ClickUp, zekanın yerel olarak entegre edildiği birleşik, kod gerektirmeyen bir ortam sağlayarak AI'nın benimsenmesini basitleştirir. ClickUp BrainGPT gibi özellikler, şirketinizin bilgi tabanından anında yanıtlar sunarken, kod gerektirmeyen Otomasyonlar veri girişi ve durum güncellemelerini otomatik olarak gerçekleştirir. Takımların mevcut görevleri ve belgeleri içinde GPT ve Claude gibi birden fazla seçkin LLM'ye doğrudan erişmesine olanak tanıyarak geçiş vergisini ortadan kaldırır.

Başarıyı, önceki ve sonraki performans temel değerlerini karşılaştırarak ölçün. Anahtar metrikler arasında belirli görevlerin tamamlanma süresi, manuel adımların azaltılması ve yeniden çalışma oranlarının iyileştirilmesi yer alır. Ayrıca, tasarruf edilen saatleri araç maliyetleriyle karşılaştırarak ROI'yi takip edin.