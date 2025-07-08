Brain Max'ı Tanıtıyoruz: İş Bağlamınızı Birleştiren ve AI Yayılmasını Ortadan Kaldıran AI Süper Uygulaması

Bilgisayarınızı açtığınızda, onlarca farklı AI aracının size baktığını gördüğünüzde hissettiğiniz duyguyu bilirsiniz, değil mi?

Bir yandan ChatGPT. Diğer yandan Claude. Araştırma için Perplexity. Görüntüler için başka bir AI. CRM'niz için bir AI. Belgeleriniz için bir AI.

Her biri kendi giriş bilgileri, kendi bağlam penceresi ve kendi aboneliği ile.

AI'nın çözüm olmaktan çıkıp sorun haline geldiği bir döneme girdik.

Zaman kazanmak yerine, birbiriyle iletişim kurmayan, işimizi anlamayan ve kesinlikle bizi anlamayan birbirinden bağımsız araçların denizinde boğuluyoruz.

Bu AI Sprawl'dur.

Ve modern işyerlerinin sessiz verimlilik katili.

Düşünün:

AI araçları arasında geçiş yaptığınızda, bağlamı kaybedersiniz .

Bir uygulamadan diğerine kopyala-yapıştır yaptığınız her seferinde zaman kaybedersiniz .

Projenizi başka bir chatbot'a her açıkladığınızda ivme kaybedersiniz.

Her yeni yapay zeka aracı sihirli sonuçlar vaat eder, ancak sonunda daha fazla silo, daha fazla kafa karışıklığı ve daha fazla iş yükü yaratır.

Bu, size vaat edilen gelecek değil. Bu, hak ettiğiniz gelecek değil.

Bugün, Brain MAX ile yapay zeka yayılmasını ortadan kaldırıyoruz

Sizi gerçekten anlayan AI Süper Uygulaması ClickUp Brain MAX'ı sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz, çünkü işinizi biliyor.

Bu, koleksiyonunuza ekleyeceğiniz başka bir AI aracı değildir.

Bu, hepsinin yerini alan ilk Bağlamsal AI uygulamasıdır.

Brain MAX, yapay zeka tüm iş bağlamınızda bağlantı kurduğunda ortaya çıkan sonuçtur.

Görevlerinizi, belgelerinizi, toplantılarınızı, takımınızı ve kullandığınız tüm uygulamaları bilir.

Arama, soru sorma, otomasyon ve her şeyi gerçekleştiren tek bir yapay zeka.

Bağlamsal AI İş Yerinde Verimliliği Nasıl Dönüştürüyor?

Bağlamsal AI'nın gücünü keşfedin

Her seferinde sıfırdan başlayan genel AI'dan farklı olarak, ClickUp AI tüm işlerinizi referans alarak alakalı cevaplar sunar — artık genel AI cevapları yok.

Tüm Uygulamalarınızda Birleşik Arama

ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, web ve daha fazlasını anında arayın.

Artık kaybolan dosyaları aramak için sonsuz zaman harcamayacaksınız.

Ses Öncelikli Verimlilik

Talk to Text özelliğini kullanarak sesinizle işlerinizi sorabilir, dikte edebilir ve komut verebilirsiniz — ellerinizi kullanmadan, her yerden.

Bu sadece kolaylık değil, işimizle etkileşim kurma şeklimizde temel bir değişimdir.

Tek uygulama, tek abonelik, tek doğru kaynak

Brain MAX, ChatGPT, Claude ve Perplexity gibi birbirinden bağımsız düzinelerce AI aracını tek bir LLM'den bağımsız, kurumsal kullanıma hazır çözümle değiştirir.

Brain MAX'ı farklı kılan nedir?

Brain MAX, kademeli bir iyileştirme değildir.

Bu, AI ile çalışma şeklimizde temel bir değişikliktir:

Artık araçlar arasında kopyalama ve yapıştırma yapmanıza gerek yok.

Artık bağlamı tekrar tekrar açıklamaya gerek yok.

Artık ihtiyacınız olanı bulmak için düzinelerce uygulamayı aramanıza gerek yok.

Sizin bildiğiniz her şeyi bilen, ihtiyacınız olan her şeyi bulan ve çalıştığınız her yerde işinizi yapan tek bir yapay zeka.

Brain MAX Özellikleri

🧠 Sizi Anlayan Bağlamsal Yapay Zeka

Brain MAX, işinizi başka hiç kimse gibi anlamaz.

Projelerinizi, takımınızı, teslim tarihlerinizi ve iş geçmişinizi bilir, böylece gerçekten anlamlı cevaplar ve otomasyon elde edersiniz. Artık genel, bağlam dışı AI yanıtları yok.

🔍 Her şeyi anında arayın

Tüm dijital hayatınız için tek bir arama kutusu.

Aşağıdakilerde ihtiyacınız olanı bulun:

ClickUp (görevler, belgeler, sohbetler ve projeler)

Google Drive

GitHub

OneDrive

SharePoint

Web

Ve daha fazlası

Artık sekmeler arasında arama yapmanıza veya dosyayı nereye kaydettiğinizi merak etmenize gerek yok. Anında cevaplar.

🎙️ Ses Öncelikli Verimlilik

Brain MAX ile konuşun. Dinler, cevaplar ve yerine getirir.

Talk to Text özelliğini kullanarak, iş akışınızı kesintiye uğratmadan konuşulan fikirleri anında görevlere, e-postalara, mesajlara ve içeriğe dönüştürün.

🤖 En iyi AI modelleri tek bir yerde

Uygulamalar arasında geçiş yapmadan en güçlü yapay zeka araçlarına erişin:

ChatGPT (GPT-4o dahil olmak üzere birden fazla sürüm)

Claude

Gemini

Yazma, kodlama, özetleme ve daha fazlası için en iyi sonuçları elde etmek üzere modeller arasında geçiş yapın. AI geliştikçe, Brain MAX sizi ekstra çaba gerektirmeden bir adım önde tutar.

🔒 Verileriniz, Kurallarınız

Gizliliğiniz bizim için çok önemlidir.

AI sağlayıcılarla sıfır gün veri saklama

ClickUp AI, Çalışma Alanınızdaki verilerle eğitilmemiştir. Verileriniz AI modellerini eğitmek için KULLANILMAZ

AWS üzerinde uçtan uca güvenlik ile oluşturulmuştur

Kontrol her zaman sizde.

🎯 Her zaman daha akıllı yapay zeka

Brain MAX, yazarken, verileri analiz ederken veya fikir üretirken, göreviniz için en uygun AI modelini seçer.

Düşünmenize gerek kalmadan en iyi sonuçları elde edersiniz.

💻 Masaüstü bilgisayarınız için tasarlandı

Mac ve Windows için mevcuttur.

Bu sadece bir tarayıcı uzantısı değil, maksimum hız ve erişilebilirlik için işletim sisteminizle sorunsuz bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmış yerel bir uygulamadır.

♾️ Ücretsiz erişim

Brain MAX'ı herkes ücretsiz olarak deneyebilir!

ClickUp'ın AI Autopilot planını kullanıyorsanız, Brain MAX'ı sınırsız olarak kullanabilirsiniz. Verimliliğinizin sınırı yok.

Brain MAX Şimdi Ücretsiz Kullanıma Sunuldu

Brain MAX, Mac ve Windows için bugün kullanıma sunuldu.

Ve en iyi kısmı: ClickUp Brain aboneleri, tanıtım aşamasında sınırsız kullanım hakkına sahiptir.

Daha da iyisi? Ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Artık AI Sprawl yok. Tek bir uygulama, tek bir abonelik, tek bir doğru kaynak.

Brain MAX'ı şimdi indirin ve AI'nın işinizi nihayet anladığında neler olduğunu deneyimleyin.

İşlerin yapılma şeklinin geleceği budur.