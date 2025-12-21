Eski sistemlerinizin kapasitesi dolmuş durumda ve bunu herkesten daha iyi biliyorsunuz.

Yavaşlar, günümüzde akan büyük miktarda verinin akışını işleyemiyorlar ve kesinlikle AI ile entegre olacak şekilde tasarlanmamışlar.

Söylemesi kolay, yapması zor. Yıllarca biriken kritik verileri ve süreçleri, operasyonlarınızda hiçbir kesintiye neden olmadan taşıma işlemini gerçekleştirmelisiniz.

Bu blogda, eski araçlardan geçiş yapan takımlar için hangi AI yığını doğru olduğunu paylaşımda bulunuyoruz. Temel bilgileri ve teknoloji yığını oluşturma yöntemlerini ele alıyoruz.

Eski Sistemlerden Uzaklaşmanın Zorluğu

Eski sistemler on yıl önce hızlı kelimesinin tanımı olabilirdi. Ancak bugün, yavaş performans, bozuk ş Akışı, verimlilik düşüşü, veri siloları ve kötü kullanıcı deneyimi ile eş anlamlıdır.

Bu araçlardan uzaklaşmak doğru bir karar olsa da, geçiş süreci anahtar zorluklarla doludur:

Takımınız eski iş yöntemine aşina

Devam eden projelerde olası aksaklıklar

Modern AI sistemleriyle uyumluluk sorunları

Geçiş sırasında verimlilik düşüşü korkusu

Yeni ş akışlarına karşı kültürel direnç

Ancak, bunun sizi AI araçlarına geçmekten alıkoymasına izin vermeyin. Bunu, operasyonlarınızı modernize etmek, sistemlerinizi güvenlik altına almak ve çevikliğinizi iki katına çıkarmak için mükemmel bir fırsat olarak görün.

Aslında, doğru AI araçları geçişi basitleştirir*. Takımlarınızı her şeyi yeniden oluşturmaya zorlamazlar.

Mevcut iş akışlarınızı tak ve çalıştır, eski veri kaynaklarına bağlantı kur, manuel işleri otomasyonla gerçekleştir ve departmanlar arasında birleşik görünürlük oluştur.

Eski sistemlerden AI'ya geçişin gerçek hayattan örnekleri

Çeşitli sektörlerdeki bazı şirketlerin eski sistemlerden modern AI yığınlarına nasıl başarıyla geçiş yaptığını inceleyelim:

1. İnşaat: CEMEX

Önemli bir inşaat malzemeleri şirketi olan CEMEX, şirket içi bir pazarlama ajansı olan CEMEX Content Studio'yu kurdu. Ancak, pazarlama takımı, birbirinden bağımsız araçlar, manuel aktarımlar ve proje talepleri için standart bir sürecin olmaması nedeniyle yavaşlamıştı.

Bu sorunu çözmek için, CEMEX'in 50 kişilik pazarlama takımı ClickUp'ın birleşik AI yığınına geçiş yaptı. Proje alımını otomasyonla gerçekleştirdiler, işlevler arası görevleri birbirine bağladılar ve projelerin tam görünürlüğünü sağlamak için gerçek zamanlı gösterge panelleri kullanmaya başladılar.

🎯 Sonuçlar: Pazara sunma süresinde %15 azalma; Proje devri süresi saatlerden saniyelere indirildi

CEMEX Pazarlama Proje Yönetimi Müdürü Oscar Aguilar şöyle diyor:

Oscar, "Tüm takım günlük görevlerini ClickUp'ta takip ettiği için bu harika bir şey" diyor. "Otomasyonlar devreye girmeden önce, bir metin yazarı bir görevi tamamladığında, metnin hazır olduğunu komuta zincirine manuel olarak bildirmemiz gerekiyordu. Bu işlem 36 saat sürebiliyordu.

2. Perakende: McDonald’s

Eski sistemlerden AI'ya geçişin belki de en önemli ve görünür örneği, McDonald's'ın menü ve sipariş sistemlerinin modernizasyonudur.

Mobil uygulamasına ve mağaza içi kiosklara AI entegre eden McDonald's, müşterilerin menüleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu analiz edebiliyor: insanların nereye tıkladığını, nerede durakladığını ve sipariş sürecinde nasıl ilerlediğini.

Bu bilgileri kullanarak düzenleri iyileştirdiler, ürün yerleşimini geliştirdiler ve ilgili eklentiler önerdiler, böylece sipariş deneyimini daha hızlı ve çok daha sezgisel hale getirdiler.

🎯 Sonuçlar: Dijital sipariş hacminde %20 artış

3. Sağlık hizmetleri: Cleveland Clinic

Cleveland Clinic, AI entegrasyonu yoluyla eski bilgisayar sistemlerini modernize ederek tele-sağlık hizmetlerini başarıyla genişletti.

Eski sistemlere dağılmış hasta verilerini entegre etmek ve birleştirmek için AI tabanlı araçlar uyguladılar. Bu sayede sağlık hizmeti sağlayıcıları, herhangi bir sanal randevu sırasında kapsamlı hasta kayıtlarını güvenilir ve anında görebildi.

🎯 Sonuçlar: Tele-sağlık kullanımında %25 artış

AI Yığını Nedir ve Geçiş Sırasında Neden Önemlidir?

Eski sistemlerden uzaklaşırken, yeni ortaya çıkan AI teknolojilerinin gürültüsü içinde kaybolmak kolaydır.

Piyasadaki tüm AI araçlarına ihtiyacınız olmayacak, ancak operasyonlarınızı güçlendirmek ve iş hedeflerinizi desteklemek için birbiriyle uyumlu çalışan birkaç araca ihtiyacınız olacak.

Girin: AI yığını.

AI yığını, iş akışlarını otomasyonla gerçekleştirmek, verileri analiz etmek, içerik oluşturmak ve iletişimi basitleştirmek için birlikte çalışan, özenle tasarlanmış AI destekli araçlar koleksiyonunu ifade eder.

📚 Daha fazla bilgi: 15 İş Süreci Otomasyonu Örneği ve Şablonu

AI yığını katmanlarını anlama

Bir AI yığını, tıpkı bir sandviç gibi farklı katmanlardan oluşur. Her katman, önemli bir fonksiyonu yerine getiren araçlar ve çerçeveler içerir.

AI yığınının üç temel katmanı şunlardır:

Veri katmanı: Veritabanlarınızı, dosyalarınızı, müşteri kayıtlarınızı, ürün bilgilerinizi, yani kuruluşunuzun yıllar boyunca oluşturduğu veya topladığı her şeyi içerir. Veri boru hatları, kaynaklar ve entegrasyonlar bu katmanın olmazsa olmaz bileşenleridir.

Zeka katmanı: İlk katmandaki verileri tahmine dayalı mantığa dönüştüren AI modelleri ve makine öğrenimi sistemlerini içerir. Bağlamı yorumlar, kalıpları belirler ve içgörüler, kararlar veya içerik üretir. Otomasyon, tahmine dayalı analitik, model geliştirme ve AI entegrasyonu bu katmanda gerçekleşir.

Uygulama katmanı: Son kullanıcıların ve diğer sistemlerin ikinci katmanda oluşturulan zeka ile etkileşime girmesini sağlar. Böylece AI yardımcı pilotları, içerik oluşturucular, ş Akışı otomasyonları, gösterge panelleri, sohbet arayüzleri, eklentiler ve takımınızın kullandığı tüm özel uygulamalara sahip olursunuz.

🧠 İlginç Bilgi: Y2K Krizi, küresel bir paniğe neden oldu. İnsanlar, 2000 yılı geldiğinde sistemin "00"ı 1900 olarak okuyacağından korkuyordu. Bunun nedeni, programcıların yılın son iki rakamını kaydederek bellek tasarrufu yapmalarıydı (örneğin, 1998 sadece 98 olarak kaydedilmişti). Torch aracılığıyla Dört basamaklı sayıları (1998 > 1998) depolamak için milyarlarca satırlık kodu yeniden yazmak yerine, ki bu çok maliyetli bir iş olurdu, şirketler hızlı bir çözüm buldular: Pencereleme. Bir kesme yılı (örneğin 1950) seçtiler ve sistemi basit bir kural ile sabit kodladılar: İki basamaklı yıl 50 veya daha yüksekse, yüzyılın 20 olduğunu varsay. Aksi takdirde, yüzyılın 21 olduğunu varsay. Bu geçici olarak işe yaradı, ancak aynı zamanda 2050 yılı geldiğinde sistem tarafından 1950 olarak okunacağı anlamına da geliyordu!

AI yığını geleneksel yazılım yığınlarından nasıl farklıdır?

AI yığınları ile geleneksel yazılım yığınları arasındaki farklar şöyledir:

Aspect AI yığını Geleneksel yazılım yığını Temel fonksiyon Verilerden öğrenir, uyum sağlar, tahminlerde bulunur, kararları otomasyonla gerçekleştirir Geliştiriciler tarafından yazılan sabit kuralları takip eder Temel bileşenler Veri ambarları, veri boru hatları, ML çerçeveleri, GenAI araçları Yapılandırılmış veritabanları, kural tabanlı motorlar, SQL sunucuları, COTS yazılımı Veri kullanımı Gerçek zamanlı verileri sürekli olarak tüketir Statik veri girdilerini kullanır Zaman içindeki evrim Modeller öğrendikçe sürekli olarak gelişir Geliştiriciler manuel olarak iyileştirmedikçe değişmez Karmaşıklığı yönetme Çok adımlı, dinamik ş akışlarını yönetir Doğrusal, kural tabanlı ş akışlarını yönetir Ölçeklenebilirlik Veri ve kullanım arttıkça ölçeklenebilir Daha fazla altyapı ile ölçeklenebilir

Modüler bir AI yığını benimsemenin avantajları

Modüler bir AI yığınında, tek bir katı sisteme güvenmek yerine bağımsız bileşenleri (veya AI araçlarını) birleştirirsiniz.

Her şeyi sıfırdan yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan araçları değiştirebileceğiniz, yükseltebileceğiniz veya düşürebileceğiniz için son derece ölçeklenebilir bir sistemdir. Ayrıca, bir araç çok maliyetli veya sınırlı hale gelirse, tüm AI kurulumunuzu bozmadan sadece o bileşeni değiştirebilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %35'i temel görevler için AI kullanırken, otomasyon (%12) ve optimizasyon (%10) gibi gelişmiş özellikler birçokları için hala ulaşılamaz görünüyor. Çoğu takım, uygulamaları yalnızca yüzeysel görevleri yerine getirdiği için "AI başlangıç seviyesinde" takılıp kaldığını hissediyor. Bir araç metin oluşturur, diğeri görev atamaları önerir, üçüncüsü notları özetler, ancak hiçbiri bağlamı paylaşmaz veya birlikte çalışmaz. AI bu şekilde izole edilmiş alanlarda çalıştığında, çıktı üretir ancak sonuç üretmez. Bu nedenle birleşik ş akışları önemlidir. ClickUp Brain, görevlerinizi, içeriğinizi ve süreç bağlamınızı kullanarak bunu değiştirir ve akıllı, yerleşik zeka sayesinde gelişmiş otomasyon ve ajans ş Akışlarını zahmetsizce gerçekleştirmenize yardımcı olur. Sadece komutlarınızı değil, işinizi de anlayan bir AI'dır.

Eski Yığınınızın AI Güncellemesine İhtiyacı Olduğunun İşaretleri

Her eski sistem anında AI yükseltmesi gerektirmez. Bazı araçlar hala amacına uygun şekilde hizmet vermektedir ve AI'yı yanlış yerlere zorlamak, değerden çok karmaşıklık yaratabilir.

Bununla birlikte, AI sistemlerine geçiş yapmanız gerektiğinde ortaya çıkan belirgin işaretleri inceleyelim:

Sık veri aktarımları ve bağlantısız ş akışları

Bu, klasik bir sorundur: bilgiler sürekli olarak takılır veya farklı sistemler arasında manuel olarak aktarılması gerekir. Verileri kullanmak yerine, aktarmak için daha fazla zaman harcarsınız.

Yavaş raporlama veya gerçek zamanlı içgörü eksikliği

Temel raporların oluşturulması için saatler, hatta günler beklemek zorundasınız. Sisteminiz gelen verileri hızlı bir şekilde işleyemeyecek kadar yavaş olduğundan, kritik kararlarınız her zaman eski bilgilere dayanmaktadır.

Departmanlar arası sınırlı işbirliği

Pazarlama kendi araçlarına, satış kendi araçlarına, operasyonlar ise başka bir araç setine sahiptir ve bunların hiçbiri birbiriyle düzgün bir şekilde iletişim kurmaz. Önemli veriler hakkında ortak bir görüş olmadan, bağlamı kaybedersiniz veya işleri iki kez yaparsınız.

Tahminsel içgörüler olmadan manuel karar verme

Analistleriniz haftalarca verileri temizlemek, elektronik tabloları uzlaştırmak veya trendleri manuel olarak belirlemekle uğraşıyorsa, sisteminiz işi desteklemiyor, aksine yavaşlatıyor demektir.

Modern AI yığınları, tahmin, anomali tespiti ve otomasyonlu önerileri bir araya getirerek karar verme sürecini geliştirir.

İşlerin devamlılığını sağlamak için sürekli olarak özel düzeltmeler, destek saatleri veya niş uzmanlar için ödeme yapıyorsunuz. Ayrıca, araçlarınız yeni uygulamalarla entegre olmakta zorlanıyor veya bir güncelleme olduğunda bozuluyor.

Yama uygulama, bakım ve entegrasyonları manuel olarak ayarlama gibi sürekli maliyetler finansal olarak sürdürülemez.

🧠 İlginç Bilgi: 1958 yılında ABD Savunma Bakanlığı tarafından ilk kez kullanılan Sözleşme Yönetimi Hizmetlerinin Mekanizasyonu (MOCAS) sistemi, dünyanın en eski aktif yazılımlarından biridir. Sistem bugün hala çalışmaktadır ve 1,2 trilyon dolarlık savunma sözleşmeleriyle ilgili verilerin yönetiminden sorumludur.

Geçiş için AI Yığını Oluşturma

Eski araçlardan bir AI yığınına geçiş yapmak için yapılandırılmış bir yaklaşım gereklidir.

Bunun için kritik sistemleri değerlendirmek, net AI hedefleri belirlemek, veri modernizasyonuna hazırlanmak, doğru AI teknolojilerini benimsemek ve tüm geçiş sürecini dikkatle izlemek gerekir.

Tüm bu adımları ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. Adım: Eski sistemlerinizi denetleyin

Öncelikle, eski sistemlerinizin günlük işleri nasıl yürüttüğünü değerlendirerek başlayın.

Mevcut ekosisteminizi üç bölüme ayırın:

Araçlar: Her bir eski uygulamanın ne işe yaradığını, hangi takımlar tarafından kullanıldığını ve birden fazla takımın aynı görevı yerine getirmek için farklı araçlar kullanıp kullanmadığını belirleyin. Aracın yaşını, genel giderlerini ve modern API'lerle ne kadar kolay bağlantı kurduğunu belgelendirin.

Ş Akışları: Manuel devirler, süreç tamamlanma süreleri, hata oranları ve yaygın sürtüşme noktalarına çok dikkat edin. Darboğazların ve manuel "zor işlerin" sayısı ne kadar fazla olursa, hızlı otomasyona olan ihtiyaç da o kadar artar.

Veriler: İşletmenizin şu anda verileri nasıl depoladığını anlayın. Verileriniz tüm araçlar ve veritabanlarında tutarlı mı? Verilere yalnızca bir takım mı erişebiliyor (ör. satış takımının görüntüleyemediği muhasebe verileri)? Son olarak, eski sistemlerinizin karşılamadığı tüm veri güvenliği ve yasal gereklilikleri not edin.

🎥 Bonus: Bu kısa videoyu izleyerek altı farklı süreç haritalama stratejisini ve her biri için ClickUp'ı nasıl kullanacağınızı öğrenin:

2. Adım: AI hedeflerinizi belirleyin

Denetiminize dayanarak, mevcut ş akışlarınızda tespit ettiğiniz tüm sorunları listeye alın.

Bunları ilgili kategorilerde gruplandırın. Bunlar şunlar olabilir: raporlama ve analiz, takım iletişimi, proje yönetimi vb.

Her kategori için net ve ölçülebilir hedefler belirleyin. Diğer bir deyişle, ş akışının o kısmına otomasyon veya zeka eklediğinizde ne tür bir iyileştirme elde etmek istiyorsunuz?

Raporlama ve analitik tek bir kategoriyse, Rapor oluşturma süresini 10 dakikanın altına düşürmek veya Gösterge panelleri her 15 dakikada bir otomatik olarak yenilenmelidir gibi AI hedefleri belirleyebilirsiniz. Benzer şekilde, takım iletişimi için Bilgi arama süresini %50 azaltmak gibi hedefler belirleyebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Başlangıçtan itibaren tam bir revizyon yapmaya çalışmak kafa karışıklığına ve uygulamanın gecikmesine neden olur. Kolay olanlardan başlayın. Takımınız için en fazla sıkıntıya neden olan 1-2 kategori belirleyin. Bunlar, kademeli geçiş için AI ve otomasyonu ilk olarak uygulayacağınız pilot ş akışlarınızdır.

3. Adım: Verilerinizi geçiş süreci için hazırlayın

Mevcut sisteminizde nelerin değiştirilmesi gerektiğini belirledikten sonra, verilerinizi sıralama, temizleme ve yapılandırma zamanı gelmiştir.

İşte adım adım ş akışı:

Adım Neler içerir Toplayın Eski sistemlere dağılmış tüm verileri bulun: elektronik tablolar, veritabanları, paylaşılan sürücüler, e-posta ek dosyaları, dışa aktarılmış raporlar, müşteri kayıtları ve daha fazlası. Sınıflandırın Verileri müşteri, finans, hukuk veya pazarlama gibi net kategorilere ayırın ve her kategoriyi raporlar, sözleşmeler, proje özetleri veya yaratıcı varlıklar gibi türlere göre daha da ayrıntılı hale getirin. Dağınıklığı ortadan kaldırın Yinelenenleri, eski sürümleri, gereksiz belgeleri ve kullanılmayan dosyaları kaldırın ve yalnızca uzun vadeli referans için hala önemli olanları arşivleyin. Standartlaştırın Tutarsız dosya adlarını düzeltin, güncel olmayan veya eksik alanları güncelleyin ve takımlar arasında anahtar belgeleri yapılandırmak için standart biçimler oluşturun.

Artık tüm dosyalarınız sıralanmış ve geçiş sürecine hazırdır.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp görevlerini kullanarak sahip olduğunuz her türlü veriyi yönetin ve izleyin. İşte nasıl yapacağınız:

Her veri kategorisi için Görevler içeren bir ana liste oluşturun : Finans, Hukuk, Pazarlama, Satış ve Ürün gibi üst düzey görevler ekleyin.

Her kategoriyi alt görevlere ayırın : Elektronik tablolar, klasörler, raporlar, dışa aktarımlar, paylaşılan sürücüler veya müşteri kayıtları gibi özel varlıklar için alt görevler ekleyin.

Özel Alanları kullanarak önemli ayrıntıları izleyin: Her şeyi düzenli tutmak için veri kaynağı, konum, sahip ve inceleme durumu alanları ekleyin.

Sorumluları ve son teslim tarihlerini atayın : Takım üyelerini atayarak ve zaman çizelgeleri ayarlayarak her görev ve alt görev için hesap verebilirlik sağlayın.

Durumlarla bir temizleme ş akışı oluşturun : Bulundu, Sınıflandırıldı, Temizlendi, Standartlaştırıldı ve Dışa Aktarılmaya Hazır gibi durumlar oluşturun, böylece her varlık aynı yaşam döngüsünden geçer.

Güncellemeler için görev yorumlarını kullanın : İlerlemeyi görünürlükte tutmak için kararları, gözlemleri veya engelleri görev içinde kaydedin.

Liste veya Pano Görünümünde ilerlemeyi inceleyin: Keşiften temizlemeye kadar tüm görevleri tek bir yerde görün ve dikkat edilmesi gerekenleri hızlıca belirleyin.

AI'yı kullanarak görevlerinizi otomatik olarak önceliklendirin ve doğru kişilere atayın.

📚 Daha fazla bilgi: Dijital dosyalarınızı verimli bir şekilde düzenleme

4. Adım: AI fonksiyonu ve otomasyonu entegre edin

AI araçlarını değerlendirirken pilot ş akışlarınızı da göz önünde bulundurun. Daha sonra geçireceğiniz diğer süreçler için plan yapmayı unutmayın.

Geçici veya yarım kalmış çözümlere yatırım yaptığınızda ortaya çıkan teknik borçtan kaçınmak çok önemlidir. Bununla birlikte, modern teknoloji yığınınız için dikkate almaya değer bazı temel yapay zeka yetenekleri şunlardır:

Akıllı görev yönlendirme: AI'yı kullanarak görevleri öncelik, takım kapasitesi, bireysel iş yükü ve beceri düzeyine göre otomatik olarak atayın.

Üretken AI yardımı: Gen AI modelleriyle içeriği daha hızlı oluşturun. E-postaları hızla taslak haline getirin, pazarlama için yaratıcı varlıklar oluşturun, fikirler üretin ve teknik belgeler yazın.

AI yardımcı pilotları: Bu araçlar ş akışınızın içinde yer alır, takım üyelerine her adımda rehberlik eder ve sonraki eylemleri önerir. Örneğin, Bu araçlar ş akışınızın içinde yer alır, takım üyelerine her adımda rehberlik eder ve sonraki eylemleri önerir. Örneğin, GitHub Copilot , kodu otomatik olarak inceleyerek, hataları belirleyerek ve daha iyi kod önerilerinde bulunarak kod analizine yardımcı olur.

Bilgisayar görüşü: AI'yı kullanarak görüntülerdeki metinleri otomatik olarak okuyun, nesneleri tanımlayın, taranan dosyalardan bilgi çıkarın ve görsel varlıkları kategorilere ayırın.

Tek bir çatı altında birden fazla AI özelliği sunan, kullanıcı dostu bir platform seçin. Bu, maliyet tasarrufunu artırır ve takımınızın öğrenme eğrisini en aza indirir.

Örneğin ClickUp Brain'i ele alalım. Birçok AI işini tek bir sistemde bir araya getirir, böylece geçiş akışınızı oluşturmak için ayrı araçlara ihtiyacınız olmaz.

Brain ile şunları yapabilirsiniz:

Operasyonel belgeleri taslak haline getirin ve düzenleyin : Sıfırdan başlamadan SOP'lar, süreç kılavuzları, geçiş notları, teknik açıklamalar ve değişiklik günlükleri oluşturun.

Sistem yükseltmeleri sırasında denetimleri ve araştırmaları hızlandırın : Karmaşık kavramları ayrıştırın, sistem yeteneklerini karşılaştırın, uzun belgeleri özetleyin ve birden fazla kaynaktan hızlı bir şekilde içgörüler toplayın.

Eski bilgilerin hızlı özetlerini oluşturun : Uzun biletleri, geçmiş belgeleri, e-posta zincirlerini, gereksinim izlerini veya toplantı tutanaklarını, kararları ve sonraki adımları vurgulayan özlü özetlere dönüştürün.

Modernizasyon çabalarınızla ilgili iş sorularını sorun: Sprint'te tamamlanması gereken görevleri, açık geçiş engellerini, sistem gereksinimlerini, son güncellemeleri veya bağımlılıkları doğrudan Çalışma Alanınızın bağlamından alın.

Bu, takımlarınızın zaten karmaşık olan teknoloji yığınına parçalı AI araçları eklemeden temizleme, hazırlık ve geçiş işlemlerini daha hızlı gerçekleştirmesini sağlar.

Bunu ClickUp Automations ile birleştirerek, güçlü bir Agentic AI kullanarak rutin yönetici işlerini halledin. "Bir görev 'Gönderildi' durumuna geçtiğinde, gözden geçiren kişiyi otomatik olarak ekle ve ona bildirim gönder" gibi otomasyonlar ayarlayın.

ClickUp'ın AI Ajanları, AI entegrasyonlarını ve otomasyonu bir üst seviyeye taşır. Çalışma alanınızı sürekli olarak izler, veriye dayalı kararlar alır ve siz ulaşılamadığınızda bile iş sürekliliğini sağlamak için eylemleri uyarlar.

Adım 5: Her şeyi bir araya getirmek için birleşik bir Çalışma Alanı oluşturun

İş yükünün yayılması gerçektir ve takımların AI yatırımlarının faydalarını görememelerinin en büyük nedenlerinden biridir.

Takım üyeleriniz bir görevı tamamlamak veya bir dosyayı bulmak için hala beş platform arasında geçiş yapmak zorunda kalıyorsa, AI yığınınız yeterince etkili değildir. Modernizasyon çabalarından en iyi şekilde yararlanmak için, AI yığınınızın tüm bileşenleri ile mevcut sistemler arasında sorunsuz bir entegrasyon sağlayın.

CRM yazılımı veya pazarlama platformu gibi mevcut teknoloji yığınınızın temel sistemlerine doğrudan bağlanabilen bulut tabanlı AI araçları arayın. Ayrıca, kesintileri ve geçişin karmaşıklığını en aza indirdiği için güçlü API desteği, yerel entegrasyonlar ve kod gerektirmeyen otomasyonu önceliklendirin.

ClickUp BrainGPT bunu çözmek için geliştirilmiştir. Bu AI süper uygulaması, tüm görevlerinizi, belgelerinizi, hedeflerinizi, Beyaz Tahtalarınızı, gösterge panellerinizi, projelerinizi, AI'nızı ve harici uygulamalarınızı tek bir bağlantılı platformda birleştirir.

ClickUp Enterprise AI Search ile ClickUp ve entegre üçüncü taraf uygulama hizmetleri dahil olmak üzere tüm birleşik çalışma alanınızda bir dosyayı, görevi veya bilgiyi hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

ClickUp'ın Kurumsal AI Arama özelliğini kullanarak tüm Çalışma Alanınızdaki her şeye anında erişin.

👀 Biliyor muydunuz: ClickUp, sağlam çapraz platform desteği için 1000'den fazla yerel entegrasyon sunar. İş için istediğiniz araçları seçin, etkinleştirin ve bir çırpıda ClickUp Çalışma Alanınıza bağlayın. Geliştirici işe almanıza veya eski sisteminizdeki eski kodu değiştirmenize gerek yok. ClickUp entegrasyonlarını kullanarak entegre bir AI teknoloji yığını oluşturun

6. Adım: İlerlemeyi ölçün ve geçişi ölçeklendirin

Daha önce (2. adımda) tanımladığınız ölçülebilir hedefleri izleyerek AI yığınınızın performansını kontrol edin.

Yeni sayılarınızı eski temel değerlerinizle karşılaştırarak, kazançların en yüksek olduğu ve ayarlamaların gerekli olduğu alanları belirleyin.

Ardından, pilot uygulamanızın tutarlı bir şekilde çalıştığından emin olun. Kurumsal operasyonlarınızın daha fazlasını yeni oluşturulan akıllı sistemlere kademeli olarak taşıyın. Bu, tam bir dijital dönüşümün önünü açacaktır.

🚀 ClickUp Avantajı: Kaotik elektronik tablo tabanlı raporlamadan ClickUp Gösterge Panelleri ile otomasyonlu performans izlemeye geçin.

Tamamlanma oranları için ilerleme çubukları, ş Akışı darboğazları için ısı haritaları, iş yükü dağılımı için pasta grafikler ve proje öngörülebilirliği için hız grafikleri gibi gösterge paneli bileşenlerini kullanarak anahtar metrikleri görsel olarak takip edin.

ClickUp gösterge panellerini kullanarak geçiş yaptığınız iş akışlarınızla ilgili AI destekli güncellemeleri alın.

AI Kartları, beyin gücüyle çalışan gelişmiş analitik özellikleri doğrudan Gösterge Panellerine yerleştirir: canlı verilerden elde edilen dinamik özetler, tahminler ve eylemler. Örneğin, bir AI kartı, üst düzey yöneticiler için geçiş girişimlerinizin genel durumunu, anahtar ilerlemeleri ve acil riskleri açıklayan kısa bir güncelleme oluşturabilir.

📚 Daha fazla bilgi: Değişim Yönetimi Kontrol Listesi Oluşturma

Farklı AI araçlarını birleştirmenin ve takımınız için değerlerini en üst düzeye çıkarmanın nasıl yapılacağına dair fikir edinmek için aşağıdaki AI yığınları örneklerine göz atın:

1. Müşteri desteği ekipleri için

ClickUp Görevleri + Brain → Escalasyonları doğru sahibine yönlendirin, sorunları otomatik olarak etiketleyin, uzun konu dizilerini özetleyin, yanıtlar önerin, takip görevleri oluşturun Zendesk → Bilet alımı, müşteri geçmişi izleme, CSAT yakalama, çok kanallı gelen kutusu ClickUp Gösterge Panelleri → Müşteri kaybı uyarıları, sağlık puanı, müşteri duyarlılığı içgörüleri, kullanım trendi analizi, NPS içgörüleri Gong → Çağrı kayıtlarını otomatik olarak analiz edin, öfkeli müşteri çağrılarını işaretleyin, yaygın ürün şikayetlerini belirleyin ve temsilcilerin empati düzeyini otomatik olarak puanlayın.

2. Yazılım geliştirme takımları için

ClickUp Görevleri + Brain → Hata raporlarını önceliklendirin, uzun kod inceleme konuları hakkında özetler oluşturun, hata günlüklerinden görev oluşturma otomasyonunu kullanın, proje durum güncellemelerini oluşturun GitHub Copilot → Kodu otomatik tamamlama, uygulamalar önerme, birim testleri oluşturma, fonksiyonları yeniden düzenleme, eski kodu açıklama Datadog → Uygulama performansını izleyin, olağandışı sistem hatalarını tespit edin, temel nedenleri analiz edin, sunucu kaynak kullanımını izleyin ClickUp Belgeleri → Ürün gereksinimleri, teknik özellikler, API belgeleri, sürüm notları oluşturun

3. Finans takımları için

ClickUp görevleri + Brain → Bütçe talebi alımını otomasyonla gerçekleştirin, karmaşık finansal raporları özetleyin, denetim gereksinimlerini izleyin, haftalık finans güncellemelerini oluşturun QuickBooks → İşlemleri kaydedin, giderleri kategorilere ayırın, banka beslemelerini uzlaştırın, kar ve zarar tabloları oluşturun, faturaları yönetin Anaplan → Finansal modeller oluşturun, çok senaryolu tahminler yapın, takımlar arasında bütçe etkenlerini uyumlu hale getirin, kuruluşlara göre planları birleştirin Tipalti → OCR ile faturaları yakalayın, çoklu para birimi ödemelerini yönetin, yaptırımları kontrol edin, yinelenen veya şüpheli faturaları bildirin

4. Pazarlama ve satış takımları için

ClickUp Görevi + Brain → Kampanya özetleri oluşturun, takip e-postaları taslaklayın, notları kullanarak potansiyel müşterileri önceliklendirin, keşif görüşmelerini özetleyin, toplantı özetlerinden görev listeleri oluşturun. ClickUp Belgeleri → Marka yönergelerini kaydedin, mesajlaşma çerçevelerini koruyun, persona belgelerini saklayın HubSpot → Potansiyel müşterileri yakalayın, anlaşma aşamalarını izleyin, otomasyon sekansları gönderin, e-posta açılışlarını kaydedin, potansiyel müşterileri puanlayın Canva → Sosyal medya içerikleri tasarlayın, reklam varyasyonları oluşturun, satış sunumları hazırlayın

AI Yığınına Geçiş Sırasında Sık Yapılan Hatalar

Birçok kuruluşun eski uygulamalardan geçiş yaparken karşılaştığı yaygın AI benimseme zorluklarına ve pratik çözümlerine bir göz atalım:

Sık yapılan hatalar Çözümler Eski sistemlerde derinlemesine denetim yapmama Tüm eski uygulamalarınızı, ş akışlarınızı ve veritabanlarınızı görsel olarak harita edin. Bu, eksiklikleri doğru bir şekilde belirlemenize ve başlangıç için belirli, ölçülebilir AI hedefleri tanımlamanıza yardımcı olur. Her şeyi bir kerede yükseltmeye çalışmak 1-2 adet yüksek etkili ş akışıyla başlayın. Değerini kanıtlayın, süreci iyileştirin ve kademeli olarak ölçeklendirin. Aynı anda çok fazla AI aracı eklemek Araç konsolidasyonuna öncelik verin ve tek bir platformda birden fazla AI özelliği sunan yazılımı seçin. Bu, özelliklerin çakışmasını ve AI'nın yayılmasını önler. Pilot uygulamalar sırasında geri bildirim toplanamaması Ürün benimsemeyi artırmak için yeni ş akışlarını deneyen kullanıcılarla düzenli olarak görüşün. Herkesin kullanıma alıştığından emin olduktan sonra geçişi ölçeklendirin.

AI Destekli Yığına Geçişin Avantajları

AI özellikli bir yığının sunduğu bazı yadsınamaz stratejik avantajlar şunlardır:

Rekabetçi çeviklik: AI yığınının modüler yapısı, pazar değişikliklerine anında uyum sağlamanıza olanak tanır. İş mantığını korurken, yeni AI özelliklerini birkaç gün içinde hızlı bir şekilde test edebilir ve devreye alabilirsiniz.

Gelişmiş verimlilik: AI, yüksek hacimli, karmaşık ve tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirerek takım üyelerinin otomatikleştirilemeyen stratejik işlere odaklanmalarını sağlar.

Proaktif risk azaltma: AI destekli analitik ve veri platformları, ş akışlarını sürekli olarak izleyerek ince anomalileri tespit etmeye, anında uyarılar göndermeye ve riski en aza indirmek için otomatik önleyici tetikleyici eylemler başlatmaya yardımcı olur.

Daha iyi karar verme: Liderler ve yöneticiler, kurumsal projeleri hakkında gerçek zamanlı, veriye dayalı içgörüler elde eder. Bu, içgüdüsel karar verme ve yavaş raporlamaya olan bağımlılığı azaltır.

Daha güçlü takım işbirliği: AI entegrasyonu, gerçeklerin birleşik bir görünümünü sunarak ve herkesin aynı yönde çalışmasını sağlayarak departmanlar arası siloları ortadan kaldırır.

👀 Biliyor muydunuz: " Otomasyonun İronik Yönleri " ilkesi, otomatik bir sistem ne kadar iyi performans gösterirse, insan operatörün nadir arıza anlarına o kadar az hazırlıklı olduğunu belirtir. Rutin görevlerden insanları çıkararak otomasyon, felaket niteliğinde, rutin olmayan bir hata meydana geldiğinde, bunu düzeltmek için çağrılan kişinin başarıyla müdahale etmek için gerekli olan önemli operasyonel becerileri kaybetmiş olmasını sağlar.

ClickUp ile modernizasyon sürecinizi kaostan netliğe taşıyın

Dijital dönüşüm, günümüzde her iş için temel bir gerekliliktir.

Orta ve büyük ölçekli işletmeler için bu, sadece kağıt tabanlı sistemlerden uzaklaşmakla kalmayıp, aynı zamanda istenen iş sonuçlarını elde etmek için AI'yı tam olarak entegre etmek anlamına gelir.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, modern AI yığınınız olarak işlev görür. Generative AI, Agentic AI ve Conversational AI dahil olmak üzere tam AI entegrasyonunu genişleterek tüm kurumsal operasyonlarınızı güçlendirir.

ClickUp Brain, Otomasyonlar ve Converged AI Çalışma Alanı birlikte, modernizasyon yolunuzu hızlandırmak için sorunsuz, akıllı bir sistem sunar.

Eski sistemlerinizden geçiş yapmaya ve geleceğe dönük yığınınızı oluşturmaya hazır mısınız? Başlamak için ClickUp'a kaydolun.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

AI yığını, ş akışlarını otomasyonla gerçekleştiren, akıllı yardım sağlayan ve verimliliği artıran veri sistemleri, AI modelleri ve uygulamaların katmanlı kurulumudur. Eski sistemlerden geçiş sırasında, iyi yapılandırılmış bir AI yığını ş akışlarını kolayca ölçeklendirmeye, kesintileri en aza indirmeye, platformlar arası desteği etkinleştirmeye ve iş mantığını korumaya yardımcı olur.

Eski sistemlerin modernizasyonu, eski sistemlerinizin yarattığı belirli sorunları belirlemekle başlar, ardından her sorunu çözen bir AI özelliği ile eşleştirir. Mevcut ekosisteminizle entegrasyonlar sağlayan, gelecekteki ölçeklenebilirliği destekleyen ve tek bir yerde birden fazla özellik sunan araçları seçin, böylece yığınınız odaklanmış, basit ve bakımı kolay kalır.

En büyük zorluklar arasında, eski sistemlerin derinlemesine denetimini atlamak, her şeyi aynı anda yükseltmeye çalışmak, birbiriyle örtüşen özelliklere sahip çok fazla AI aracı eklemek ve pilot uygulamalar sırasında geri bildirim toplamamak sayılabilir.

ClickUp, iletişim, görevler ve belgeleri tek bir merkezde birleştirirken güçlü bir AI entegrasyonu sunar. ClickUp Brain, yerel AI asistanı, akıllı görev yönlendirme, üretken AI yardımı, metin özetleme ve bilgi yönetimi gibi özellikler sunar. ClickUp Automations, görev oluşturma, iş atama, ilerleme paylaşımı ve haftalık raporlar hazırlama gibi rutin yönetici görevlerini otomatikleştirir.

Geçiş sırasında veri güvenliğini sağlamak, düzenlemelere tabi sektörler için bir zorunluluktur. Bunu yapmak için, önce verileri hassasiyetlerine göre sınıflandırın ve herhangi bir şey taşımadan önce uygun erişim kontrollerini tanımlayın. Yeni AI araçlarını bağlarken güvenli entegrasyonlar, şifreleme ve rol tabanlı izinler kullanın. Son olarak, tüm üçüncü taraf AI politikalarını gözden geçirin ve kimin neye eriştiğini izleyin.