Konuşmaları Otomasyonla Gerçekleştirmek için CRM'yi WhatsApp ile Entegre Etme

Her ay üç milyardan fazla kişinin WhatsApp'ı kullandığı düşünülürse, işletmelerin müşterilere zaten sohbet ettikleri yerde ulaşmak istemeleri şaşırtıcı değildir.

Ancak satış, pazarlama ve destek ekipleri için WhatsApp sohbetleri genellikle CRM'den farklı bir yerde bulunur. Bu da takiplerin kaçırılmasına ve hiç kimsenin müşteri konuşmasının arka planını tam olarak görememesine neden olur.

Çoğu CRM sistemi, satış süreçlerini yönetir ve müşteri verilerini iyi bir şekilde depolar, ancak genellikle gerçek zamanlı müşteri konuşmaları ve WhatsApp sohbetlerini yönetme konusunda yetersiz kalır.

WhatsApp Business API'nizi CRM'nizle entegre ederek, anlık WhatsApp iletişimini yönetebilir, otomasyonla mesajlar gönderebilir ve takip işlemlerinin kalabalık gelen kutularında kaybolmasını önleyebilirsiniz.

Bu kılavuz, CRM ile WhatsApp entegrasyonunu adım adım anlatarak, konuşmaları otomasyonla gerçekleştirmenize ve her temas noktasını tek bir Çalışma Alanı'nda birbirine bağlı tutmanıza yardımcı olur.

🧠 Biliyor muydunuz: Meta'nın iç araştırması, alışverişçilerin ürünleri keşfetmek ve satın alma işlemlerini tamamlamak için giderek daha fazla iş mesajlaşmasına güvendiklerini ve bunu markalarla iletişim kurmak için daha kolay ve doğrudan bir yol olarak gördüklerini gösteriyor .

WhatsApp'ı CRM'nizle neden entegre etmelisiniz?

Müşteriler sorularını sorduklarında, e-posta konusunda gömülü bir yanıtı beklemek istemezler. Hızlı yanıtlar isterler, hem de sohbet ettikleri yerde.

Bu nedenle WhatsApp'ı CRM'inize entegre etmek, iş yapma şeklinizi tamamen değiştirebilir 🚀.

Movistar, bunun pratikte nasıl işlediğinin güçlü bir örneğidir. Kapı kapı satış ve soğuk aramaların standart olduğu bölgelerde fiber ağını tanıtma zorluğuyla karşı karşıya kalan Movistar, müşterilere daha hızlı ve daha kişisel bir şekilde ulaşmak için WhatsApp'a geçti.

Movistar, WhatsApp üzerinden mevcut müşterilere doğrudan özel fiber teklifleri göndererek, insanların kullanılabilirliği kontrol etmesini ve kurulum için rezervasyon yapmasını kolaylaştırdı.

Bu sorunsuz, otomasyonlu akış, müşteri edinme maliyetlerini %70 oranında azaltmalarına ve WhatsApp satış paylarını üç katına çıkarmalarına yardımcı oldu.

Kısacası, WhatsApp'ı CRM'nizle entegre etmek, takımınızın düzenli çalışmasını ve her temas noktasında güven oluşturmaya hazır olmasını sağlar:

WhatsApp sohbetlerini, Facebook Messenger'ı ve daha fazlasını tek bir CRM'ye taşıyın, böylece satış ve destek ekipleri hiçbir mesajı kaçırmasın.

Sık sorulan soruları ve takipleri yönetmek için otomasyon ile oluşturulan yanıtlar, şablonlar ve akıllı ş Akışları kullanarak karmaşık sorgular için zaman kazanın.

Her sohbeti, siparişi ve ayrıntıyı tek bir yerde tutarak her seferinde kişisel yanıtlar ve daha güçlü özel ilişki sağlayın.

Öne Çıkan Şablon Sıfırdan başlıyorsanız, ücretsiz ClickUp Simple CRM şablonu size kişiler, anlaşmalar ve etkinlikler için hazır bir yapı sunar. Notlar, WhatsApp tarafından tetiklenen görevler ve takipler gibi tüm müşteri verilerinizi merkezileştirir, böylece CRM görünümlerinizi sıfırdan oluşturmanıza gerek kalmaz. Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Basit CRM Şablonu ile CRM stratejilerinizi geliştirin.

WhatsApp + CRM Entegrasyonunun Avantajları

WhatsApp ile entegre edilmiş iyi bir CRM, daha hızlı yanıtlar, daha sorunsuz ş Akışları ve daha iyi müşteri ilişkileri anlamına gelir. İşte anahtar avantajları:

✅ Anlık, gerçek zamanlı WhatsApp iletişimi, konuşma pazarlamasını hızlı, doğal ve insani tutarak gecikmeleri azaltır ve müşteri etkileşimini artırır✅ Tüm müşteri verilerinizi tek bir yerde saklayın, böylece satış ekibiniz, destek ekibiniz ve pazarlama ekibiniz her WhatsApp mesajının arkasındaki tüm hikayeyi görebilir ve bağlamı dikkate alarak yanıt verebilir✅ Potansiyel müşteri değerlendirmesini otomasyonla gerçekleştirin, otomatik mesajlar gönderin ve mesaj şablonlarıyla takip edin, rutin müşteri taleplerini ele alırken saatler kazanın✅ WhatsApp Business API kurulumunuzu, kişisel dokunuşu kaybetmeden veya müşteri desteğini yavaşlatmadan binlerce müşteri etkileşimini ele alacak şekilde ölçeklendirin✅ WhatsApp CRM'nizin içinde zengin medya, ürün katalogları ve kişiselleştirilmiş mesajlar kullanarak takımlarınızın anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmasına yardımcı olun

Pazarlama, Satış ve Destek için Kullanım Örnekleri

WhatsApp ile CRM entegrasyonu, temel otomasyonlu sohbetlerin çok ötesine geçer.

Pazarlamacılar, WhatsApp sohbeti içinden hedef gruplara kişiselleştirilmiş mesajlar ve kampanyalar gönderebilir. Satış ekipleri müşteri taleplerini anında yönetebilir ve anlaşmaları ilerletebilirken, destek yöneticileri araçlar arasında geçiş yapmadan müşteri sorgularını hızlı bir şekilde çözebilir.

Bazı kullanım örneklerini görelim.

1. WhatsApp üzerinden potansiyel müşteri değerlendirmesi

Her potansiyel müşteri aynı anda aynı şeyi istemez. Bazıları sadece sizi inceliyor, bazıları ayrıntıları topluyor, bazıları ise bugün satın almaya hazır.

WhatsApp entegrasyonuna sahip kullanışlı bir CRM, zaman kaybetmeden veya bağlamı kaçırmadan tüm müşterilerle kolayca iletişim kurmanızı ve müşteri deneyimini geliştirmenizi sağlar.

Genellikle şu şekilde sıralanırlar:

Potansiyel Müşteri Türü Anlamı MQL Merak ediyor ve sunduğunuz ürünleri keşfediyor SQL Ciddi olarak ilgileniyor ve ayrıntıları soruyor PQL Ürününüzü denedi ve karar vermeye hazır

WhatsApp sohbetleri ile, insanların gerçekten cevap verdikleri yerde onlara ulaşabilirsiniz. Kimse bir e-posta mesajını günlerce beklemek veya bilinmeyen numaralardan gelen aramaları cevaplamak istemez. WhatsApp mesajları %98 oranında açılır. Tatil dönemlerinde, alışveriş yapanların %40'ı hızlı ve kolay olduğu için iş mesajlaşmasını kullandıklarını söylüyor.

CRM'nin WhatsApp ile entegrasyonu, potansiyel müşteri akışınızı güçlü tutar. Her yeni potansiyel müşteriye tekrar tekrar yanıt vermenize gerek kalmaz. WhatsApp Business API ile akıllı sohbet robotları, hızlı şablonlar veya sık sorulan sorular için otomatik yanıtlar ayarlayabilirsiniz.

via WhatsApp

Ve her sohbet hala kişisel hissettiriyor. Tüm müşteri verileri CRM sisteminizde saklanır; isimler, tercihler ve satın alma geçmişi kolayca erişilebilir durumdadır. Bu ayrıntıları kullanarak, ekstra çaba harcamadan her sohbeti sıcak ve alakalı tutun.

İnsanların zaman geçirdikleri yerlerde onlara ulaştığınızda pazarlama kampanyaları yürütmek daha kolay hale gelir. Yeni Güncellemeler sekmesi ile WhatsApp İş, markaların kişisel sohbetleri kesintiye uğratmadan haberleri, özel teklifleri ve gerçek zamanlı ürün lansmanlarını paylaşımına olanak tanır.

Kapsamlı iletişim yönetimi için WhatsApp ile CRM entegrasyonunu kullanarak, WhatsApp sohbetleri, Durum reklamları ve hatta tanıtım kanalları aracılığıyla kampanya güncellemelerini yayınlayabilirsiniz.

📌 Örnek: Sezon ortası indirimi mi yapıyorsunuz? WhatsApp CRM entegrasyonu ile takımınız sadık abonelerle hızlı bir durum reklamı veya mesajı paylaşabilir. Müşteriler teklifi görür, WhatsApp üzerinden satış ekibiyle sohbet ederek sorular sorar veya stok durumunu kontrol eder ve her etkileşim, kolay takip ve kişiselleştirilmiş teklifler için CRM sürecinizde kayıt altında tutulur.

WhatsApp'ın kanal abonelikleri ve Durum'daki reklamlar gibi yeni özellikleri, işletmenize daha fazla bağlantı olanağı sunar. Her şey WhatsApp Business hesabınız üzerinden yönetildiğinden, müşteri iletişiminiz düzenli ve kişisel kalır.

via Meta

3. Destek bileti bildirimleri

Müşteriler yardıma ihtiyaç duyduklarında hızlı yanıtlar beklerler.

CRM'nizi WhatsApp ile bağlayarak bunu mümkün kılabilirsiniz. Yeni bir destek talebi geldiği anda, takımınız e-posta uyarılarına veya manuel kontrollere güvenmek yerine anında WhatsApp mesajı alabilir.

İşte nasıl işlediği:

İlk olarak, bir müşteri bir sorun bildirir. Birinin yardım masasını kontrol etmesini beklemek yerine, CRM sisteminiz destek ekibinize anında bir WhatsApp mesajı gönderir.

Ardından, takımınız bileti doğrudan telefonlarından alır, kapsamlı bir CRM çözümünün parçası olarak WhatsApp otomatik yanıtı veya hızlı yanıtı kullanarak bir onay gönderir ve müşteriyi durum hakkında bilgilendirir.

Son olarak, her güncelleme, yanıt veya not WhatsApp CRM'inizde bağlantılı olarak kalır, böylece takımınız tüm konuşma geçmişine sahip olur ve kimse aynı soruları iki kez sormak zorunda kalmaz.

Bu basit süreç, müşteri taleplerinin ilerlemesini sağlar, yanıt süresini iyileştirir ve ister on ister bin biletle ilgileniyor olun, müşteri desteği hizmetlerinizin duyarlı ve güvenilir olmasını sağlar.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanları, doğru bilgileri elde etmek, sonraki adımları onaylamak ve projelerin ilerlemesini sağlamak için her gün ortalama altı kişiyle iletişim kurmak zorundadır. Bu sürekli gidip gelme, güncellemeleri takip etme ve çeşitli sürümleri inceleme süreci, herkesin verimliliğini yavaşlatır. ClickUp gibi merkezi bir çalışma alanı, bu tür görevleri kolaylaştırır. Kurumsal Search ve AI Knowledge Manager ile takımınız bağlamı anında bulabilir, uyumlu çalışabilir ve cevap aramak yerine gerçek işlere daha fazla zaman ayırabilir.

WhatsApp ile CRM Entegrasyonunu Kurma

WhatsApp ile CRM entegrasyonunu kurmak sandığınızdan daha kolaydır. Kurulum tamamlandıktan sonra WhatsApp sohbetlerini yönetebilir ve yanıtları otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz. Kısacası, her şey hallolur.

Öyleyse, adımları anlayalım.

1. Adım: WhatsApp Business API hesabına ihtiyacınız var. Bu, normal WhatsApp Business uygulamasından farklı bir hesaptır. Gerçek zamanlı müşteri iletişimi yönetimini büyük ölçekte gerçekleştirmek için gelişmiş özellikler sunar. API'nizi yönetmek ve marka bilgilerinizi bağlamak için Facebook Business Manager hesabına da ihtiyacınız olacak.

via WhatsApp

2. Adım: CRM platformunuzun WhatsApp entegrasyonunu doğrudan destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Birçok CRM, WhatsApp sohbetlerini doğrudan CRM arayüzünden yönetmenizi sağlayan yerleşik seçeneklerle birlikte gelir. Değilse, veri senkronizasyonunu ve ş akışı otomasyonunu sizin için gerçekleştiren güvenilir uzantılar veya entegrasyon araçlarını kullanarak WhatsApp Business API'nizi bağlayabilirsiniz.

3. Adım: Bağlantı kurulduktan sonra, senkronizasyon için istediğiniz verileri belirleyin; örneğin, WhatsApp mesajları, iletişim bilgileri veya potansiyel müşteri bilgileri.

4. Adım: Otomatik mesajlar göndermek, mesaj CRM şablonlarını kullanmak veya müşteri eylemlerine göre takipleri tetiklemek için basit ş Akışı kuralları oluşturun. Bu, satış ekibiniz ve destek ekibinizin senkronizasyonunu sağlar ve saatlerce süren manuel işlerden tasarruf etmenizi sağlar.

via WhatsApp

5. Adım: Canlı yayına geçmeden önce, takımınızın yeni WhatsApp CRM entegrasyonunu nasıl kullanacağını bildiğinden emin olun. Takımınıza özel mesajlar göndermeyi, müşteri sorularını gerçek zamanlı olarak yanıtlamayı ve her müşteri etkileşimini doğru şekilde kaydetmeyi öğretin.

6. Adım: Son olarak, gizlilik ve güvenlik konusunda dikkatli olun. Doğru izinleri kullanın ve bölgenizdeki veri kurallarına uyun.

ClickUp, CRM Ş Akışlarını Yönetmenize Nasıl Yardımcı Olabilir?

WhatsApp gelen kutusu, CRM sisteminiz, elektronik tablolar ve bağımsız AI araçları arasında geçiş yapmak, klasik bir iş dağınıklığıdır. Güncellemeler farklı sekmelerde yer alır, takipler gözden kaçar ve destek ekibiniz müşterilere yardım etmekten çok bağlamı takip etmekle daha fazla zaman harcar.

ClickUp, birleştirilmiş bir AI çalışma alanı olarak tasarlanmıştır, böylece CRM ş akışlarınız ve takım işbirliğiniz tek bir yerde toplanır. WhatsApp tarafından tetiklenen potansiyel müşterilerden destek biletlerine ve dahili devirlere kadar her şey, dağınık araçlar yerine aynı çalışma alanında hareket eder.

Böylelikle takımınız bağlamı kaybetmez ve son teslim tarihlerini kaçırmaz.

ClickUp CRM'yi kullanarak potansiyel müşterileri, biletleri ve kampanyaları izleyin.

ClickUp CRM özellikleriyle çalışma alanınızdan ayrılmadan her potansiyel müşteri, bilet ve kampanya adımı izleyin

ClickUp'taki CRM takımları, platformu tüm müşteri etkileşimleri için merkezi bir merkez olarak kullanabilir. Kişileri düzenleyebilir, WhatsApp mesajlarını kaydedebilir ve her bir potansiyel müşterinin satış sürecinde tam olarak hangi aşamada olduğunu izleyebilirsiniz.

Örneğin, pazarlama takımınız yeni bir ürün için WhatsApp Business yayını başlatıp pazarlama mesajları gönderdiğinde, sistem her yanıtı, soruyu veya ilgi göstergesini o potansiyel müşterinin profilinde kaydeder.

Bir müşteri WhatsApp sohbeti üzerinden bir sorun bildirirse, destek ekibiniz bu sorunu etiketleyebilir, durumunu izleyebilir ve bu biletle ilgili her güncellemeyi takip edebilir. Güncel bilgileri takip etmek için araçlar arasında geçiş yapmaya gerek yoktur.

👀 Eğlenceli Bilgi: Dünyanın ilk metin mesajı "Merry Christmas" idi. 1992 yılında gönderilen bu mesaj, modern mesajlaşmanın başlangıcını işaret etti ve SMS'ten WhatsApp gruplarına kadar her şeyin önünü açtı.

ClickUp Brain ve ClickUp AI Agents ile takipleri güçlendirin

Güçlü ş Akışlarına rağmen, takımınız yüzlerce WhatsApp konuşmasında ne söyleyeceğine ve nasıl yanıt vereceğine karar vermek zorundadır.

ClickUp Brain, görevlerinizin, belgelerinizin ve sohbetlerinizin içinde yer alır, böylece temsilciler CRM Çalışma Alanından ayrılmadan anında notları özetleyebilir, önemli bağlamları çıkarabilir ve yanıt taslakları oluşturabilir.

Örneğin, CRM entegrasyonunuzdan yeni bir "WhatsApp potansiyel müşteri" görevinin oluşturulduğunda, bir satış temsilcisi AI'dan "bu potansiyel müşterinin geçmişini özetle ve samimi bir takip mesajı öner" isteğinde bulunabilir. Brain, Çalışma Alanınızda bulunan bilgileri kullanarak, genel değil, alakalı ve kişisel hissettiren WhatsApp'a uygun metinler oluşturur.

Cevapları hazırlamak ve içeriği özetlemek için harikadır, ancak bazen yazma yardımından daha fazlasına ihtiyacınız vardır; sizin adınıza eylemde bulunan bir şeye ihtiyacınız vardır.

İşte burada ClickUp AI Ajanları devreye girer. Ajanlar, Çalışma Alanınızda yapılan değişikliklere uyum sağlar ve onlara verdiğiniz talimatlara göre özerk bir şekilde hareket ederek, toplantı notlarını görevlere dönüştürmek ve karmaşık belgeleri özetlemek gibi tekrarlayan, zaman alıcı ş akışlarını yönetmenize yardımcı olur.

WhatsApp CRM entegrasyonu bağlamında bu, ClickUp AI Ajanlarının WhatsApp potansiyel müşterilerinin ve biletlerinin geldiği Listeleri izlemesine ve ardından yoğun işleri halletmesine izin verebileceğiniz anlamına gelir.

Örneğin, "WhatsApp Leads" listenizde Önceden Oluşturulmuş Haftalık Rapor Aracısı'nı kullanarak her hafta yeni potansiyel müşteriler, yanıtlar ve Kapalı anlaşmalarla ilgili hızlı güncellemeleri doğrudan kanalınıza gönderebilirsiniz.

ClickUp Chat ile herkesin senkronizasyonunu sağlayın

ClickUp Chat, güncellemeleri, tartışmaları ve görevleri tek bir Çalışma Alanı'nda bir arada tutar.

Dağınık Slack konu dizileri veya uzun e-posta zincirleri yerine, satış temsilcileri, destek temsilcileri ve yöneticiler müşteri taleplerini veya bilet güncellemelerini gerçek zamanlı olarak tartışabilirler.

Örneğin, bir potansiyel müşteri WhatsApp mesajına özel bir teklif isteyerek yanıt verirse, temsilci hemen finans takımıyla sohbet edebilir, ayrıntıları paylaşabilir ve bu sohbeti "Özel teklifi hazırlayın ve iki saat içinde gönderin" gibi bir göreve dönüştürebilir.

Artık notları veya hatırlatıcıları aramaya gerek yok, çünkü her şey ClickUp'ta o müşteri adayı veya bilete bağlı kalıyor.

ClickUp Otomasyonları ile takipleri otomatikleştirin

ClickUp otomasyonları ile takip işlemlerini ve hatırlatıcıları otomatikleştirin, böylece hiçbir potansiyel müşteri veya yanıt gözden kaçmasın

ClickUp Otomasyon özelliği, potansiyel müşterilerin kaybedilmesini ve cevapların kaçırılmasını önlemeye yardımcı olur.

Bir müşteri güncelleme veya demo talebinde bulunduğu gibi yeni bir WhatsApp Business API mesajı geldiğinde, ClickUp otomatik olarak bir takip görevi oluşturur, bunu doğru kişiye atar ve net bir son teslim tarihi belirler.

Örneğin, birisi "Daha fazla seçenek görebilir miyim?" diye cevap verirse

Otomasyon, "Yarın kadar potansiyel müşteriye ürün seçeneklerini gönder" gibi bir görevı anında oluşturabilir ve atanan temsilciyi bilgilendirebilir. Bu, yoğun dönemlerde bile müşteri desteği hizmetlerinizin hızlı yanıt vermesini sağlar.

İşte bu sürecin minimum çabayla nasıl işlediğine dair hızlı bir görsel kılavuz:

ClickUp Gösterge Panelleri ile daha akıllı kampanyalar oluşturun ve izleyin

ClickUp Gösterge Panelleri ile anında AI özetleri ve güncellemeler alın

ClickUp Gösterge Panelleri, CRM ve WhatsApp entegrasyon verilerinizi net, gerçek zamanlı içgörülere dönüştürür. Takımınız, WhatsApp sohbetleri üzerinden kaç potansiyel müşteri geldiğini, hangi kampanyaların en yüksek açılma ve yanıt oranlarını elde ettiğini veya kaç bilet hala dikkat gerektirdiğini görebilir.

Örneğin, pazarlama takımınız özel fırsatlar sunan bir WhatsApp Business kampanyası yürütüyorsa, gönderilen toplu WhatsApp mesajlarını, alınan yanıtları, sonuçlanan teklifleri ve genel müşteri etkileşimini izlemeyi yapabilirsiniz.

Her şey tek bir canlı görünümde gösterilir, böylece satış ve destek ekipleriniz nereye odaklanmaları gerektiğini, hangi potansiyel müşterilere dikkat etmeleri gerektiğini ve hangi kampanyaların en iyi sonuçları verdiğini bilir.

👀 İlginç Bilgi: 80'li yıllarda, işler satış temsilcilerine hızlı mesajlar göndermek için çağrı cihazları kullanıyordu. Bazı temsilciler, tamamen bip kodları ve geri aramalar yoluyla anlaşmalar bile yapıyordu.

ClickUp ile bir adım önde olduk ve müşterilerimizin performansı, doluluk oranını ve projeleri gerçek zamanlı olarak izleyebilecekleri ve bunlara erişebilecekleri gösterge panelleri oluşturduk. Bu sayede müşterilerimiz takımlarına bağlantı hissedebiliyorlar.

ClickUp ile bir adım önde olduk ve müşterilerimizin performansı, doluluk oranını ve projeleri gerçek zamanlı olarak izleyebilecekleri ve bunlara erişebilecekleri gösterge panelleri oluşturduk. Bu sayede müşterilerimiz takımlarına bağlı hissedebiliyorlar.

💡 Profesyonel İpucu: Takımınız hareket halindeyken, ClickUp BrainGPT'nin Talk to Text özelliği, temsilcilerin WhatsApp konuşmaları veya telefon görüşmeleri hakkında notları hızlı bir şekilde dikte etmelerini sağlar. AI destekli araç, bunları ClickUp içinde temiz, yapılandırılmış görevlere dönüştürür ve bu işlem, yazmaya göre dört kata kadar daha hızlıdır. Bu, özetleri yazmak için daha az zaman harcayıp, müşterilerle konuşmak için daha fazla zaman harcayabileceğiniz anlamına gelir. ClickUp Brain MAX'ın Talk to Text özelliği ile güncellemelerinizi ve talimatlarınızı sesinizle hızlıca kaydedin

ClickUp ve WhatsApp, İşletmeler için Mükemmel İkiliyi Oluşturuyor

Müşterileriniz WhatsApp'ta. Saatlerce beklemek veya dağınık gelen kutularında kaybolan mesajlar değil, insani hissettiren yanıtlar bekliyorlar. Bu nedenle WhatsApp'ı CRM'nizle entegre etmek, müşteri etkileşimini ve müşteri ilişkileri yönetimini geliştirmek için en akıllı yoldur.

İyi bir WhatsApp iş entegrasyonu, takımınızın her sohbeti takip etmesini, her potansiyel müşterinin arkasındaki tüm hikayeyi görmesini ve en önemli anlarda hızlı ve yardımcı yanıtlar göndermesini sağlar.

Ve işte ClickUp'ın gerçekten parladığı nokta da budur.

ClickUp CRM ile mesajlarınız, görevleriniz ve takipleriniz birbirine bağlı kalır. ClickUp Sohbet, Otomasyonlar ve Gösterge Panelleri herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar. Yeni bir WhatsApp mesajı geldiğinde, ClickUp bunu hatırlatıcılar, sahipler ve net sonraki adımlar içeren bir eyleme dönüştürür.

Takımınızı düzenli tutmak, yüksek müşteri memnuniyeti seviyelerini korumak ve sağlıklı bir iş akışı sağlamak istiyorsanız, hepsini bir araya getirmenin zamanı geldi. ClickUp'a şimdi kaydolun!