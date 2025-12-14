Metinden Görüntüye ve Video'ya Dönüştürmek için 20'den Fazla En İyi Krea AI Komutu

İnanılmaz derecede çılgın fikirlerinizi çarpıcı görsellere dönüştürebilen AI araçları bolca mevcuttur. Krea, Haziran 2025'te kendi modelini, Krea 1'i piyasaya sürdüğünde, onu sadece başka bir AI görüntü modeli olarak görmezden gelmek kolaydı.

Sonuçta, başka ne konuda daha iyi olabilir ki? Komut işleme? Tipografi? Ya da akıllı stil aktarımları?

Tüm bunların yanı sıra, ve aynı zamanda, olağan AI artefaktlarını ve tuhaf dokuları önleyen görseller oluşturarak, tekrarlayan "AI görünümü" sorununu da ele alıyor.

Meraklandık. Bu yüzden Krea'yı kendimiz test etmeye karar verdik ve bu süreçte, kendi değişiklikleriniz ve ayarlamalarınızla kullanabileceğiniz bir Krea AI komutları kütüphanesi oluşturduk.

Krea ve Popüler Alternatifleri

Araç En uygun olduğu durumlar Güçlü Yönleri Sınırlamalar Fiyatlandırma Krea AI Gerçek zamanlı görsel yineleme; görüntü + video Çok modlu girdiler, tuval üzerinde eskiz, 50'den fazla model, video oluşturma Çok fazla seçenek, sınırlı ücretsiz hesaplama, hala beta aşamasında Ücretsiz (50 belirteç), ücretli yükseltmeler ClickUp Uçtan uca yaratıcı akışı AI görüntü oluşturma artı ş akışı yönetimi, otomasyonlar, komut kütüphanesi Stil odaklı olmaktan çok ş Akışı odaklı ClickUp planlarına dahildir Leonardo AI Oyun varlıkları, 3D dokular, marka stilleri OBJ doku oluşturma, özel model eğitimi, yüksek komut uyumu İnorganik nesneler için birden fazla deneme gerekir Ücretsiz paket + aylık 10–48 dolar Midjourney Premium sanat stilleri En iyi sanatsal estetik, büyük topluluk, referans tutarlılığı Ücretsiz plan yok; Discord kullanıcı arayüzü; video yok 8–96 $/ay İdeogram Grafik + tipografi En iyi metin görüntüleme; poster kalitesinde çıktılar Fotogerçekçilik için ideal değildir Ücretsiz + ücretli seviyeler Runway Gen-4 Karakter gerçekçiliği ve sinematik çekimler İnsanlar ve canlı çekim estetiği için en uygun Stilize grafikler üzerinde daha az kontrol Yalnızca ücretli seviyeler

Krea AI'yı Anlamak

Krea AI, yüksek kaliteli videolar ve görüntüler oluşturmak, geliştirmek, düzenlemek ve canlandırmak için tescilli ve üçüncü taraf AI (yapay zeka) modellerini kullanan yinelemeli bir oluşturma aracıdır.

Bir metin komutu (veya mevcut bir görüntü/video) girdiğinizde, Krea AI gelişmiş modeller kullanarak fotogerçekçi görüntülerden stilize sanat eserlerine, video kliplere veya mevcut görsellerin yükseltilmiş/geliştirilmiş sürümlerine kadar yüksek kaliteli, görsel açıdan zengin çıktılar üretir.

Krea AI, komut tabanlı bir yaklaşımdan uzaklaşarak işbirliğine dayalı gerçek zamanlı bir ortaklığa doğru ilerliyor.

Krea AI komutları nedir?

Krea AI komutları, platforma ne tür bir görsel oluşturmak istediğinizi belirten talimatlardır. Burada, istediğiniz görüntüyü metin olarak tanımlayabilir, Krea'nın yorumlaması için görüntüler ve stil referansları yükleyebilir ve hatta ekranınızı ve web kameranızı paylaşarak canlı rehberlik sunabilirsiniz.

Krea ayrıca, şekilleri çizebileceğiniz veya açıklamalar yazabileceğiniz gerçek zamanlı bir tuval sunarak AI'nın oluşturma sürecini gerçek zamanlı olarak teşvik eder. Genel olarak, bu araç metinsel ve görsel ipuçlarını yorumlayarak hayal gücünüze uygun görüntüler oluşturabilir.

Krea AI ile İyi Sonuçlar Veren Komutlar Nasıl Yazılır?

Krea'nın çıktısının kalitesi, komutunuzun yapısı ve biçimine büyük ölçüde bağlıdır. Hayal gücünüzü ne kadar spesifik ve net bir şekilde tanımlarsanız, o kadar özgün bir temsil elde edersiniz.

Ancak, kelimeler belirli stilleri tanımlamada sınırlayıcı olabilir. İşte bu yüzden Krea'nın çoklu giriş modal pencereleri, istediğiniz sonuçları elde etmenize yardımcı olabilir.

Krea AI'dan en iyi şekilde yararlanmak için komutlarınızı metinsel ve görsel olarak nasıl tasarlayabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

1. Açıklayıcı kelimeler kullanın

Net bir konu, yani görüntünüzün odak noktası ile başlayın. Şimdi, AI'nın yaratmak istediğiniz şeyi daha sezgisel bir şekilde anlayabilmesi için onu açıklayıcı kelimelerle tanımlayın.

Konunuzu veya hayal gücünüzü nasıl tarif edeceğinizi bilmiyor musunuz?

Dört katmana ayırın:

Fiziksel görünüm : Konunun doku, renk, malzeme ve ölçek gibi özelliklerini düşünün.

Eylem veya durum : Bir nesnenin hareketini, hareketsizliğini veya etkileşimini tanımlayan fiil

Atmosfer : Konunun duygusal veya duyusal niteliği

Bağlam veya ayar: çevre, dönem, hava durumu

📌 Bu komutu kaydedin: Konu: Bir kemancı Fiziksel görünüm: gümüş iplikli pelerin, porselen gibi pürüzsüz cilt, parlak kehribar rengi gözler, karmaşık ahşap keman, örgülü gece siyahı saçlar, yansıtıcı metalik botlar Eylem veya durum: performansın ortasında yoğun bir şekilde çalıyor, yay hareket bulanıklığıyla havayı kesiyor Atmosfer: dramatik, ruhani, elektrik yüklü bir ruh hali Bağlam veya ayar: sıfır yerçekimli bir konser salonunda, asılı ışık parçacıklarıyla çevrili yüzen bir sahnedeTam komut: Gümüş iplikli bir pelerin, porselen gibi pürüzsüz bir cilt, parlak kehribar rengi gözler, örgülü gece siyahı saçlar ve yansıtıcı metalik botları olan bir kemancı, yayını havada keserek performansın ortasında yoğun bir şekilde çalıyor. Yüzen ışık parçacıklarıyla dolu sıfır yerçekimli konser salonunun içinde dramatik, ruhani, elektrik yüklü bir atmosfer.

AI görüntü oluşturma araçlarını değerlendiriyorsanız, size zaman kazandırmak için ayrıntılı bir analiz tamamlandı. Aşağıdaki videoyu izleyin 👇

2. Kompozisyon ayrıntılarını netleştirin

Görüntünün bütünlüğüne odaklanın. Işıklandırma, atmosfer, görüntü türü ve öğelerin görüntüde nasıl düzenlenmesini istediğinizi düşünün.

AI görüntü komutlarınızdaki değiştiriciler, görüntü oluşturucuya takip etmesi gereken görsel bir çerçeve sağlar.

Belirtmeniz gerekenler şunlardır:

Görüntü türü : fotoğraf, suluboya resim, dijital illüstrasyon, 3D render, kurşun kalem eskiz, yağlı boya, vektör grafik

Sanat stili : hiperrealizm, anime, Studio Ghibli estetiği, art nouveau, cyberpunk, minimalist çizgi sanatı, barok, düz tasarım

Aydınlatma : pencerelerden gelen yumuşak doğal ışık, derin gölgelerle sert stüdyo aydınlatması, tabelalardan gelen neon ışığı, kenar aydınlatması, altın saat arka ışığı, bulutlu dağınık ışık

Teknik açı : yakın makro çekim, kuş görünümü, izometrik ızgara, Hollanda açısı eğimi, sığ alan derinliği, balık gözü lens, düşük açı perspektifi

Kompozisyon : üçte bir kuralı, simetrik merkezleme, öncü çizgiler, ön plan-orta plan-arka plan katmanları, negatif alan, çerçeve içinde çerçeveleme

Çözünürlük: 4K ultra ayrıntılı, 8K sinematik kalite veya önceden ayarlanmış çözünürlük filtrelerinden birini seçin.

Krea ayrıca, hem kendi şablonları hem de topluluk üyeleri tarafından oluşturulan 1.000'den fazla stil şablonuna erişim imkanı sunar. Konseptinizi açıklamakta zorluk çekiyorsanız bu stilleri doğrudan uygulayabilir veya hatta birden fazla nesil boyunca tutarlı görseller elde etmek için kendi özel stil modelinizi eğitebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: AI'nın karmaşık görüntü kompozisyonlarını oluşturmasına yardımcı olmak için komut zinciri tekniğini kullanarak komutlarınızı kademeli olarak oluşturun. Temel öğelerle başlayın ve ardından aydınlatma, atmosferik efektler ve netlik gibi ikincil ayrıntıları ekleyin. Bu, AI'nın aynı anda çok fazla talimatla kafasının karışmasını önler ve her bir görsel öğeyi hassas bir şekilde kontrol etmenizi sağlar.

3. AI modelinizi seçin

Krea, birden fazla AI modelini tek bir arayüzde bir araya getirerek, yaratıcı ihtiyaçlarınıza uygun doğru aracı seçme esnekliği sunar. Ancak bu, en iyi sonuçları elde etmek için her modelin güçlü ve sınırlı yönlerini anlamanız gerektiği anlamına da gelir. İşte, özel ihtiyaçlarınıza en uygun modelleri seçmenize yardımcı olacak hızlı bir tablo:

Model En uygun olduğu durumlar Anahtar güç Çıktı ve çözünürlük Krea 1 Fotogerçekçilik "AI görünümü" sorununu çözer 4 resim, 4096 Flux Genel kullanım Stil referansları 4 resim, 1024 Nano Banana Komutlara bağlılık Akıl yürütme, dünya bilgisi, karmaşık komutlar 2 resim, 1024 ChatGPT görüntüsü Karmaşık sahneler Gelişmiş muhakeme 2 resim, 1024 İdeogram Grafikler Düz, estetik stiller, tipografi 2 resim, 1024 Runway Gen-4 Karakterler Sinematik kalite 2 resim, 1024

4. Besleme referansları

Bazen tam olarak ne istediğinizi biliyorsunuz, ancak kelimeler yetersiz kalıyor. Siberpunk bir sokaktaki o özel neon ışığını veya geçen yaz çektiğiniz bir fotoğraftaki yıpranmış ahşabın tam dokusunu istiyorsunuz. Metin tek başına her zaman bu boşluğu dolduramaz.

Krea'da, görsel referansları doğrudan oluşturma sürecine aktarın. Platform, görüntülerinizi okur ve görsel DNA'larını, yani renk şemalarını, ışıklandırma ruh hallerini, kompozisyon yapılarını, doku özelliklerini çıkarır ve bunları çıktınıza uygular.

Hangisi daha kolay? Geçen yıl çektiğiniz bir gün batımını tarif etmek mi, yoksa sadece onu yüklemek mi?

İkincisi. Çok modlu girdiler, yaratabileceğiniz şeyleri nasıl genişletir?

Görüntüleri yükleyin : Stil, renkler, karakterler veya kompozisyon için referans olarak en fazla üç görüntü yükleyin. Krea, her bir görüntünün özelliklerini karıştırabilir veya her birinden belirli öğeleri alıp nihai çıktınızda gösterebilir.

Web kamerası girişi : Kameranızı nesnelere, çizimlere veya hatta kendinize doğrultun. Platform, şekilleri, renkleri ve hareketleri gerçek zamanlı olarak tanır ve gördüklerini gerçek zamanlı olarak yorumlar.

Tuval resmi : Krea'nın tuvaline doğrudan kaba şekiller çizerek, son görüntünüzdeki öğelerin kompozisyonunu ve yerleşimini etkileyin.

Ekran paylaşımı: Pinterest veya mood panolarınızı doğrudan gösterin ve AI'nın görsel ipuçlarından yorumlar oluşturmasına izin verin.

5. Tekrarlamaya devam edin

Krea, yinelemeli bir süreç için tasarlanmıştır. İşe yarayan bir sonuç elde edene kadar AI çıktısını oluşturabilir, düzenleyebilir, yeniden oluşturabilir ve iyileştirebilirsiniz.

Kamera açısını değiştirmek mi istiyorsunuz?

Çerçeveden istenmeyen öğeleri kaldırmak mı istiyorsunuz?

Bir görüntünün ışıklandırmasını değiştirmek mi istiyorsunuz?

Bir eskizi fotoğraf renderına dönüştürmek mi istiyorsunuz?

Klasörden AI tarafından oluşturulan varlığı seçin ve "Sahneyi yeniden aydınlatın. Pencerelerden gün ışığının akışıyla sahneyi daha parlak hale getirin" gibi basit bir metin komutu verin.

Platform, talimatınızı işler ve görüntüyü buna göre günceller. AI gücünü ayarlayarak platformun görüntünüzü ne kadar değiştireceğini de kontrol edebilirsiniz.

Bununla birlikte, komutlarınızı yapılandırmak için güvenilir bir formül:

Görüntü türü + somut açıklayıcı konu + belirli kompozisyon ayrıntıları + referans görüntü veya stil + AI model seçim

Unutmayın, hiçbir komut mühendisliği kılavuzu pratik deneylerin yerini tutamaz. Neyin işe yaradığını anlamak için farklı modelleri test etmeniz ve görüntüleri kendiniz oluşturmanız gerekir.

Krea topluluğunu gezerek başkalarının yarattıklarını görün, komutlarını inceleyin ve deneylerini örnek alın.

Platformun Discord sunucusuna katılarak sorular sorabilir ve her modelin özelliklerini zaten keşfetmiş olan kullanıcılardan bilgi edinebilirsiniz.

Farklı Kullanım Durumları için En İyi Krea AI Komutları

Krea, 50'den fazla AI modeline erişim sunarak yaratıcı ş akışlarını dönüştürür. Oyuna katılın ve metin komutları, stil referansları, en boy oranları ve hatta eskizleri bir arada kullanarak yaratmak istediğiniz şeyi tanımlayın.

Öğrenme eğrisi olsa da, sezgiseldir. 30'dan fazla Krea AI komutunun bulunduğu bu liste, kendi komutlarınızı oluşturmak ve denemek için size yeterli ilham verecektir.

İçinizdeki komut mühendisini hayata geçirme zamanı.

Grafik tasarımcılar ve illüstratörler için Krea görüntü komutları

1. Çok tahıllı ekmek, keskin çedar peyniri, ızgara mantar köftesi, kavrulmuş kırmızı biber ve çıtır ıspanak yaprakları ile zengin altın-turuncu bir arka planda yüzen, fotogerçekçi bir sebzeli burger görüntüsü oluşturun. Taze otlar, ekmek kırıntıları ve kırmızı çeri domatesler, sanki lezzetli bir rüzgârda savruluyormuş gibi malzemelerin etrafında dinamik bir şekilde asılı duruyor. Işıklandırma sıcak ve yönlüdür, her katmanda nem damlacıklarını, dokuları ve parlaklığı vurgular. Taze, gurme bir yemeğin hissini uyandıran canlı organik renk derecelendirmeleri ekleyin.

Krea AI aracılığıyla

2. Kızın yüzünü saran koyu mavi bir yılan, pulları ayrıntılı ve dokulu. Kızın dudakları parlak kırmızı, parlak ve etkileyici. Saçları, kaşları ve kirpikleri saf beyaz, temiz beyaz arka planla kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor. Genel görüntü, mavi, kırmızı ve beyaz tonlarının çarpıcı bir kontrastını oluşturuyor.

Krea AI aracılığıyla

3. Dior butiği, akışlı beyaz heykelsi bir cepheye sahiptir. Girişin üzerindeki kavisli çıkıntıdan metalik kelebekler sarkmaktadır. Sıcak altın rengi aydınlatma, kemerli geçidi ve marka yazısını aydınlatmaktadır. Cam vitrinler iç mekanı ortaya çıkarmaktadır. Mavi saat fotoğrafçılığı, sokak seviyesindeki görünümü yakalamaktadır. Fotogerçekçi detaylara sahip modern organik mimari.

4. Gri takım elbiseli bir kadın, eski bir arabanın kaputuna çapraz bacaklı oturuyor. Pembe ve mor renkli kozmetik şişeleri dışında sahne siyah beyaz. Büyük bir kristal parfüm şişesi kadının siluetini çerçeveliyor. Yeşil bitki yaprakları ve mor lavanta sapları kompozisyonun içinden geçiyor. Eski arabanın Chrome detayları ve klasik farları görünüyor. Karışık medya kolaj stilinde sürreal ürün fotoğrafçılığı.

💡 Profesyonel İpucu: Sonuç yeterince yakın ama henüz tatmin edici değil mi? Krea'nın Yeniden Kullanım parametresi özelliğini deneyin. Bu özellik, o nesilden tam olarak aynı komut istemini, modeli ve ayarları komut istemi kutusuna getirerek hızlı bir şekilde yeniden çalıştırmanıza ve düzenlemenize olanak tanır. Bu da işe yaramazsa, komut zincirleme özelliğini kullanarak istediğiniz sonuca ulaşın.

5. 1960'lar tarzı bir seyahat posteri, gün batımında bir sahil kasabasını gösteriyor. Turuncu ve turkuaz renkli düz renk blokları hakim. Basitleştirilmiş mimari silüetler ufku süslüyor. Geometrik dalgalar batan güneşin altında yuvarlanıyor. Serigrafi dokusu gerçekçilik katıyor.

Krea AI aracılığıyla

6. Pembe parıltılı bir Kiko dudak parlatıcısı, taze yeşil çimlerin üzerinde dik duruyor. Sabah çiğ damlaları çimlerin üzerinde parıldıyor. Bokeh ışığı arka planda parıldıyor. Sağ üst köşeden sıcak güneş ışığı akıyor. Kozmetik ürün doğal ışığı yansıtıyor. Sığ alan derinliğine sahip makro fotoğrafçılık. Taze ve doğal ürün fotoğrafçılığı estetiği.

💡 Profesyonel İpucu: Daha iyi görüntüler oluşturmak için ChatGPT mi yoksa Meta AI görüntü oluşturucu mu kullanmalısınız? İşte hızlı bir hile sayfası: ChatGPT'yi şunlar için kullanın: Fotogerçekçi ürün fotoğrafları, ayrıntılı karakter portreleri, birden fazla öğe içeren karmaşık kompozisyonlar ve markaya özgü hassas görseller. Meta AI'yı şunlar için kullanın: Hızlı konsept eskizleri, soyut sanatsal stiller, deneysel renk paletleri ve erken beyin fırtınası aşamalarında hızlı yineleme.

Pazarlama ve reklam takımları için Krea görüntü komutları

7. Bir kadının yüzü beyaz papatyalar ve yeşil düğme çiçekleri arasında huzurlu bir şekilde dinleniyor. Gözleri kapalı ve doğal makyajlı. Burnunda ve yanaklarında çiller var. Eli çenesine nazikçe dokunuyor ve altın bir yüzük görünüyor. Çiçekler tüm yüzünü çerçeveliyor. Yumuşak doğal ışık cildini vurguluyor. Organik çiçek kompozisyonlu yakın çekim güzellik fotoğrafçılığı.

Krea AI aracılığıyla

💡 Profesyonel İpucu: Krea'nın referans görsellerinize/tarzınıza çok benzeyen çıktılar oluşturmasını mı istiyorsunuz? Benzerlik ölçeğini daha yüksek bir değere ayarlayarak orijinal görsele çok yakın tonlar elde edin.

8. Çiçeklerle dolu astronot kaskı, Işık Alanı Fotoğrafçılığı. Mümkün olan her odak düzlemi aynı anda yakalanır, bu da çekim sonrası yeniden odaklanmaya olanak tanır ve ince paralaks kaymalarıyla nesnelerin etrafını görme özelliği yaratır. Ayırt edici hesaplamalı fotoğrafçılık estetiği, pozisyondan bağımsız olarak her bir taç yaprağının keskinliği ile imkansız derinlik bilgisini gösterir.

Krea AI aracılığıyla

9. İnsan yüzleri, güvenlik kameraları, reklamlar, ürün etiketleri, garip aletler, logolar ve parçalı metinler dahil olmak üzere, dergi ve gazetelerden kesilmiş parçaların kaotik bir kolajı, tek bir alan bırakılmadan üst üste yerleştirilmiş. Gerçekçilik katmak için pürüzlü kenarlar, kıvrılmış kağıt köşeleri, üst üste binen kesiklerden gölgeler ve küçük kırışıklıklar ekleyin.

Krea AI aracılığıyla

10. Bir akıllı telefon, elektrik mavisi ile macenta arasında değişen canlı bir gradyan arka plan üzerinde süzülüyor. Soyut geometrik şekiller cihazın etrafında dönüyor. Aşağıdan dramatik bir aydınlatma ile çekilmiş temiz ürün fotoğrafı. Cesur renkler ve dinamik kompozisyon ile modern teknoloji reklam stili.

11. Mermer tezgah üzerinde düz bir kahvaltı sahnesi. Buhar çıkan kahve fincanının yanında taze kruvasan. Pencereden gelen doğal sabah ışığı yumuşak gölgeler oluşturur. Dağınık kahve çekirdekleri doku katar. Sıcak, davetkar tonlar ve metin eklemek için geniş beyaz alan içeren yaşam tarzı fotoğrafçılığı.

Krea AI aracılığıyla

12. Bir manken, büyük beden bir blazer giyerek şehir sokaklarında yürüyor. Hareket bulanıklığı, hareket ve enerjiyi yansıtıyor. Altın saat ışığı, dramatik gölgeler yaratıyor. Beton binalar arka planı çerçeveliyor. Sinematik renk derecelendirmeli, yüksek kontrastlı sokak modası fotoğrafçılığı.

Krea AI aracılığıyla

💡 Profesyonel İpucu: Düşük kaliteli dijital render veya aşırı sıkıştırılmış orijinal görüntüleriniz mi var? Krea'nın Enhancer özelliğini kullanarak sahnenin daha net, daha yüksek çözünürlüklü bir sürümünün nasıl olabileceğini yaratıcı bir şekilde yeniden keşfedin.

13. Uzun beyaz sakallı iki yaşlı büyücü, loş ışıklı bir kütüphanede ahşap bir tablo üzerinde satranç oynuyor. Uzun, yamalı sivri şapkalar ve mücevher tonlarında zengin dokulu cüppeler giyiyorlar. Arkalarındaki raflarda eski deri ciltli kitaplar dizili. Sıcak ortam aydınlatması, yıpranmış yüzlerinde yumuşak gölgeler yaratıyor.

Krea AI aracılığıyla

AI ve konsept sanatçıları için Krea görüntü komutları

14. Müzikal gezegenler ve nebulaların canlı alan manzarası, dramatik düşük ışıklandırma, dijital sanat, 8K IMAX, sinematik, fotogerçekçi çözünürlük

Krea AI aracılığıyla

15. Şelaleler kenarlardan dökülerek dibe ulaşmadan önce sis haline dönüşür. Her adada antik kalıntılar bulunur ve bunlar parıldayan ışık köprüleriyle birbirine bağlanır. Mor ve altın renkli nebulalar gökyüzünde döner ve her şeye gerçeküstü renkler katar.

16. Şeftali rengi kanat tüyleri olan beyaz bir güvercin, yıldızlı gece gökyüzünde süzülüyor. Altın rengi parıltılar, yıldız tozu gibi kuşun arkasında iz bırakarak karanlıkta parlak bir yol oluşturuyor. Kozmik arka planda dağınık yıldızlar ve ince nebula bulutları görünüyor. Güvercinin kanatları uçuş sırasında genişçe açılmış, her bir tüy ayrıntılı ve sıcak turuncu tonlarda parlıyor.

Krea AI aracılığıyla

💡 Profesyonel İpucu: Bir resimdeki istenmeyen öğeleri belirtmek için negatif komutları kullanın. Örneğin, "bulanık tüyler" ve "aşırı pozlanmış parlaklık" komutlarını kullanarak net ayrıntıların yıldız tozu efektini bozmamasını sağlayın. Ayrıca, tek tek tüylerin en iyi fotogerçekçi görüntüsünü elde etmek için Krea 1 modelini %75 AI gücünde kullanın.

16. İki siluet figür, fütüristik bir uzaylı manzarasına bakan devasa bir kemerli geçidin önünde duruyor. Sisli gökyüzünün altında, çöl arazisinden devasa küresel yapılar ve yükselen silindirik binalar yükseliyor. Mimari, organik eğrileri endüstriyel unsurlarla birleştiriyor. Sıcak güneş ışığı, atmosferik tozun içinden süzülerek kumlu zeminde dramatik bir arka ışık ve uzun gölgeler yaratıyor.

Krea AI aracılığıyla

17. Kanatları açık beyaz bir Pegasus, gün doğumunda yüzen bir ada kayalığının üzerinde duruyor. Yosun kaplı antik kalıntılar ve şelaleler, aşağıdaki sisli bulutlara dökülüyor. Altın rengi ışık gökyüzünü aydınlatırken, yemyeşil çimler araziyi kaplıyor. Arka plan, sıcak kehribar renginden turkuaz gökyüzüne geçişle atmosferik derinlik gösteriyor.

18. Kabuk dokulu cildi ve yosun kaplı omuzları olan bir orman tanrısı, zümrüt yeşili yaprakların arasından ortaya çıkar. Boynuzları, dallar ve beyaz çiçeklerle iç içe geçmiş şekilde başını taçlandırır. Benekli güneş ışığı, organik dokular üzerinde kenar aydınlatması oluşturur. Sakin ifadesi, katmanlı yeşil bitki örtüsüne karşı kadim bir bilgeliği yansıtır.

Düzenleme ve AI geliştirmeleri için Krea komutları

19. Sahneyi yeniden aydınlatın ve pencerelerden içeri giren güneş ışığıyla daha parlak hale getirin.

Krea AI aracılığıyla

💡 Profesyonel İpucu: Referans görseller girerken, uygun ve açıklayıcı bir dil kullanın. Örnek olarak, "Bu fotoğrafı referans görüntüdeki gibi bir çizime dönüştür" demek yerine, "Bu fotoğrafı, referans görüntüyle eşleşecek şekilde düz pembe arka plan ve ayrıntılı çizgilerle dijital bir illüstrasyona dönüştür" deyin.

20. Çekimi yeniden çerçeveleyin. Zoom yaparak yüzde 100 uzaklaştırın, böylece sadece adamın üst vücudunu görebilelim.

Krea AI aracılığıyla

21. Kamera açısını değiştirin. Kamerayı/açıyı döndürerek kadını profilden, yandan görebilelim.

Krea AI aracılığıyla

22. Bir sahneden istenmeyen öğeleri kaldırın. Örneğin, caddeden tüm insanları kaldırarak caddeyi boş gösterin.

Krea AI aracılığıyla

23. Giysi değişiklikleri için bu görüntüyü düzenleyin ve ceketin rengini siyahtan sarıya değiştirin.

24. Stilleri değiştirin ve basit eskizleri ve konseptleri renderlar veya fotoğraflar gibi daha ayrıntılı işlere dönüştürün.

Krea AI aracılığıyla

*Not: Bu bölümdeki tüm görseller Krea'dan alınmıştır.

💡 Profesyonel İpucu: Görüntüleri düzenlerken, AI'ya neyi değiştireceğini söylemeyin, istediğiniz nihai sonucu açıklayın. "Arka planı kaldır ve bulanıklık ekle" yerine, "yumuşak bokeh arka planı ve net odaklanmış konu ile bir portre oluştur" deneyin.

Denemeler yapmaya devam edin ve diğer oluşturucuların en iyi görsel oluşturmalarını yapmak için AI araçlarını nasıl kullandıklarına bakarak ilham alın.

Krea AI'da komutları kullanırken sık yapılan hatalar nelerdir?

Krea kapsamlı özellikler sunar. Ve onun modal pencere yöntemlerine ve özelliklerine alışmak zaman alır.

İstediğiniz görselleri oluşturmakta zorluk yaşıyorsanız, burada yapabileceğiniz bazı hatalar bulunmaktadır.

Hata Neden Olur? Çözüm Yapılacak her şeyi tek bir model ile yapmak Görüntü oluşturmak için 50'den fazla AI modeli ve video oluşturma için 10'dan fazla model bulunmaktadır. AI modelini değiştirmeden her türlü sanatsal, soyut, animasyonlu veya grafiksel görüntü oluşturduğunuzda, oldukça hayal kırıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. Deneyin. Farklı modellerin hangi alanlarda üstün olduğunu öğrenin, örneğin karakter referansı için runway-4, boyama + metin komutları için Nano Banana ve ChatGPT. Raw modunu kullanmama Krea'nın modelleri, ön tanımlı olarak "havalı görünümlü" çıktılar üretmek üzere eğitilmiştir. Bu estetik önyargı, belirli sanatsal stillerle veya teknik renderlarla çelişir. Modelin daha az sanatsal görüntüler oluşturmasını istediğinizde Raw Modunu etkinleştirin. AI gücü ayarlarını yok sayma AI Gücü kaydırıcısı, platformun referanslarınızı metin komutunuza göre ne kadar yoğun bir şekilde yorumlayacağını kontrol eder. Ölçeği ayarlamadığınızda, büyük ölçüde alakasız çıktılar elde edersiniz. Krea'nın metin komutlarını önceliklendirmesini ve referanslara sıkı sıkıya bağlı kalmasını istiyorsanız, daha düşük AI gücü seçin. Komut istemlerini aşırı yükleme 50'den fazla tanımlayıcı içeren komutlar, oluşturma sürecini karmaşıklaştırır. Dikkat edilmesi gereken çok sayıda küçük ve incelikli ayrıntı varsa, oluşturma sürecini adım adım ilerletin. Tuval araçlarını pasif olarak kullanma Krea'nın tuval (şekiller, fırça, tüy araçları) tek seferlik denemeler için değil, sürekli iyileştirme için tasarlanmıştır. Kaba şekiller çizin, akıllı seçimler için Sihirli Değnek'i kullanın ve mükemmel sonuçlar elde etmek için 3-5 kez tekrarlayın. Web kamerası ve ekran paylaşımı girişlerinin kötüye kullanılması Kullanıcılar, kameranın kendilerini sahnelere yerleştirmesini veya ekran paylaşımının tam kopyalar oluşturmasını bekler. AI, şekilleri, renkleri ve hareketi yorumlar; doğrudan kopyalamaz. Soyut şekil/renk etkisi için web kamerasını ve mood board'ları veya referans koleksiyonlarını görüntülemek için ekran paylaşımını kullanın. Topluluk tarafından eğitilmiş özel modelleri gözden kaçırmak Krea, topluluktan 1.000'den fazla stil şablonu sunar. Kullanıcılar ön tanımlı temel modelleri kullanır ve tam ihtiyaçlarına uyan özel stilleri kaçırır. Karmaşık komutlar vermeden önce topluluk stillerine göz atın. Birçok niş estetik (cyberpunk neon, Studio Ghibli, art nouveau) önceden eğitilmiş ve uygulamaya hazırdır.

Krea AI Kullanımının Sınırlamaları

Krea etkileyici, ancak kusursuz bir araç değil. Krea'nın yaratıcı yinelemeli sürecinin yetersiz kaldığı bazı alanlar şunlardır:

Sınırlı hesaplama belirteçleri : Ücretsiz plan ayda sadece 50 hesaplama birimi sunduğundan, ücretli planlara ihtiyacınız vardır. Tek bir proje için kavramları yinelediğinizde veya birden fazla AI modelini test ettiğinizde bu birimler hızla tükenir.

Seçeneklerin çokluğu : 50'den fazla model etkileyici görünse de, sadece temel görüntü oluşturma ihtiyacı olan ve stil aktarımı veya özel render motorları üzerinde gelişmiş kontrol gerektirmeyen yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir. Başlamak için tek ihtiyaçları olan şey, : 50'den fazla model etkileyici görünse de, sadece temel görüntü oluşturma ihtiyacı olan ve stil aktarımı veya özel render motorları üzerinde gelişmiş kontrol gerektirmeyen yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir. Başlamak için tek ihtiyaçları olan şey, görüntü oluşturma komutlarıdır.

Nüanslarla ilgili zorluklar : AI, soyut kavramları, aşırı ayrıntılı açıklamaları veya birden fazla sanatsal stili birleştiren istekleri yanlış yorumlar. Özellikle, tuval öğelerini ayarladıkça çıktılar sürekli değiştiği gerçek zamanlı oluşturmada, : AI, soyut kavramları, aşırı ayrıntılı açıklamaları veya birden fazla sanatsal stili birleştiren istekleri yanlış yorumlar. Özellikle, tuval öğelerini ayarladıkça çıktılar sürekli değiştiği gerçek zamanlı oluşturmada, düşünce zinciri istemini deneyin.

Çevrimdışı fonksiyon yoktur : Krea tamamen web tabanlı olduğundan, herhangi bir özelliğe erişmek için istikrarlı bir internet bağlantısına ihtiyacınız vardır.

Hala aktif beta aşamasında : Krea özelliklerini aşamalı olarak kullanıma sunarken, bazı özellikleri deneysel aşamada kalmaya devam etmekte ve ara sıra hatalar ve eksik fonksiyonlar görülmektedir.

Uzun içerikleri desteklemez: Yalnızca 10-12 saniyeye kadar videolar oluşturabilirsiniz, yani daha uzun videolar için birden fazla klip oluşturup bunları harici bir video düzenleme yazılımında birleştirmelisiniz.

Keşfedilebilecek Krea AI Alternatifleri

Krea'nın sınırlamalarını telafi eden veya ş akışınıza uygun daha fazla özellik sunan bu Krea alternatiflerini inceleyin:

Leonardo AI aracılığıyla

Leonardo AI (Canva tarafından satın alındı), metin komutlarını yüksek kaliteli görüntülere dönüştürmek için gelişmiş ML algoritmaları kullanan üretken bir AI platformudur. Aracın tescilli temel modeli olan Leonardo Phoenix, kullanıcıların konsept sanatından oyun varlıklarına, pazarlama grafiklerinden ürün maketlerine kadar çok geniş bir görsel varlıklar alalığı oluşturmasına olanak tanır.

Bununla, belirli sanat stilleri için optimize edilmiş önceden eğitilmiş AI modellerinden oluşan geniş bir kütüphaneye ve hatta kendi özel modellerinizi eğitme fırsatına sahip olursunuz. Leonardo'nun sezgisel, tarayıcı tabanlı arayüzü, hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için erişilebilir olmasını sağlar.

Leonardo AI'nın en iyi özellikleri

Görüntülere metin katmanları eklerken bile, güçlü ayrıntı koruma ve tutarlı komut uyumu ile fotogerçekçi görüntüler oluşturun.

OBJ dosyalarını yükleyin ve 3D varlıklar için bağlamsal olarak akıllı dokular oluşturun.

Realtime Canvas'ı kullanarak konseptlerinizi eskizleyin ve bu eskizlerin ayrıntılı karakter ve ortam konseptlerine dönüşmesini izleyin.

Birden fazla nesil boyunca tutarlı marka estetiği ve karakter tasarımları sağlamak için kendi veri setiniz üzerinde özel AI modelleri eğitin.

Leonardo AI sınırlamaları

Arabalar ve makineler gibi gerçekçi inorganik nesneler oluşturmak, organik nesnelere kıyasla birden fazla deneme gerektirebilir.

Ücretsiz kullanıcılar, yoğun saatlerde daha yavaş üretim kuyruklarıyla karşılaşır ve öncelik ücretli abonelere verilir.

Leonardo AI fiyatlandırması

Ücretsiz : Günlük 150 belirteç

Çırak : Aylık 10 $

Artisan : Aylık 24 $

Maestro: Aylık 48 $

Leonardo AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Leonardo AI hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Leonardo. Ai, oluşturulan içeriğin tam sahipliğini sunar ve tüm haklar kullanıcıda kalır. Süresi dolmayan API kredileri, uzun vadeli planlamayı destekler. Ayrıca, özel model eğitimi ve ayrıntılı proje izinleri sağlar, böylece farklı erişim ihtiyaçları olan takımlar arasında işbirliğini çok daha sorunsuz hale getirir.

Leonardo. Ai, oluşturulan içeriğin tam sahipliğini sunar ve tüm haklar kullanıcıda kalır. Süresi dolmayan API kredileri, uzun vadeli planlamayı destekler. Ayrıca, özel model eğitimi ve ayrıntılı proje izinleri sağlar, böylece farklı erişim ihtiyaçları olan takımlar arasında işbirliğini çok daha sorunsuz hale getirir.

3. Midjourney

Midjourney aracılığıyla

Midjourney, birçok kişinin yaratıcı profesyoneller için altın standart olarak gördüğü, kendine özgü bir estetiğe sahip, son derece stilize, sanatsal görüntüler üretmede mükemmeldir.

Platform, öncelikle Discord üzerinden çalışır ve metin açıklamalarından ayrıntılı sanat eserleri ve illüstrasyonlar oluşturur. Her nesil, tam komutlarını görebileceğiniz milyonlarca görüntüyü tarayabileceğiniz, aranabilir bir topluluk galerisinin parçası olur.

Krea'nın gerçek zamanlı yineleme yaklaşımından farklı olarak, Midjourney genellikle minimum düzeyde ayar gerektiren, rafine ve tutarlı sanatsal sonuçlar sunmaya odaklanır.

Midjourney'in en iyi özellikleri

Açık topluluk beslemesi ile sonsuz ilham ve öğrenme fırsatları sağlar.

Daha yavaş bir hızda sınırsız görüntü üretimi için Rahatlama Modu

Oluşturmalarınız arasında tutarlılığı korumak için referans görseller yükleyin veya karakter özelliklerini korurken belirli sanatsal stilleri uygulayın.

Aynı anda birden fazla oluşturma işini eşzamanlı olarak çalıştırın

Gizli Mod, görüntüleri ve videoları topluluk galerisinde paylaşmak istemediğinizde gizli tutmak için kullanılır.

Midjourney sınırlamaları

Şu anda ücretsiz deneme sürümü mevcut değildir, platformu test etmek için hemen abonelik taahhüdü gereklidir.

Kullanıcılar sık sık müşteri desteğinin yetersizliğini ve doğrudan iletişim kanallarının bulunmamasını eleştiriyorlar.

GPU süresi, kuyruk bekleme süresi değil, gerçek sunucu işlem süresine göre hesaplanır, bu da karmaşık komutlar için maliyet tahminini öngörülemez hale getirir.

Midjourney fiyatlandırması

Temel : Aylık 8 $

Standart : Aylık 24 $

Pro : Aylık 48 $

Mega: Aylık 96 $

Midjourney puanları ve yorumları

G2: 4. 5/5 (100 yorum)

Capterra:

Gerçek hayattaki kullanıcılar Midjourney hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Midjourney'in doğru kullanıldığında gerçekten gerçekçi görünen görüntüler oluşturmaya yardımcı olabileceğini ve çok zaman kazandırabileceğini seviyorum. Doğru komutları vermeyi öğrendikten sonra kullanımı çok basit.

Midjourney'in doğru kullanıldığında gerçekten gerçekçi görünen görüntüler oluşturmaya yardımcı olabileceğini ve çok zaman kazandırabileceğini seviyorum. Doğru komutları vermeyi öğrendikten sonra kullanımı çok basit.

Sık Sorulan Sorular

Markanızın görsel varlıklarından en az 3 mevcut görüntüyü yükleyerek özel bir AI modeli eğitin. Krea, daha sonra gelecek nesillere uygulayabileceğiniz benzersiz bir stil kodu atar. Bu adımı kullanarak, her seferinde komut istemlerini yeniden oluşturmak zorunda kalmadan tüm çıktılarda tutarlı bir estetik elde edebilirsiniz.

Hayır. Görüntüler ve videolar ayrı ş akışları gerektirir. Önce bir görüntü oluşturabilir, ardından bunu anahtar kare zaman çizelgesine yükleyerek video oluşturmak için başlangıç karesi olarak kullanabilirsiniz. Platform, tek bir komutla eşzamanlı görüntü-video oluşturmayı desteklemez.

Stil, dokular, aydınlatma, kamera ayarları ve ortam hakkında ayrıntılı bilgiler içeren zengin ve ayrıntılı komutlar hedefleyin. Ayrıca, referansları girebilir veya tuval üzerine çizim yapabilir ve böylece kesin sonuçlar elde edebilirsiniz.

Yükseltme veya desen oluşturma sırasında negatif komut boxu kullanarak istenmeyen öğeleri nihai sonuçtan hariç tutun. Bulanık görüntüler, artefaktlar, bozulmalar veya anatomik yanlışlıklar gibi öğeleri belirterek çıktı kalitesini iyileştirin. Bu, AI'nın istenen öğelere odaklanmasına ve yaygın oluşturma sorunlarını önlemesine yardımcı olur.

Krea, gerçek zamanlı görüntü ve video oluşturma için entegre iş akışları sunar. Ayrıca AI destekli iyileştirmeler ve düzenlemelere de odaklanır. Midjourney ise olağanüstü estetik tutarlılığa sahip stilize görüntülerde mükemmeldir, ancak yalnızca görüntü oluşturmaya odaklanır. Çok yönlülüğe mi yoksa saf sanatsal çıktıya mı ihtiyacınız olduğuna göre seçim yapın.

Evet. Ücretsiz plan, günlük 50 hesaplama belirteçi sunar. Seçtiğiniz modele bağlı olarak, her gün 6-25 komut arasında test yapabilirsiniz.