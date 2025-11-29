İş ve Uyumluluk için Ücretsiz ve Özelleştirilebilir Hukuki Şablonlar

Her şirket, her şeyin sorunsuz bir şekilde yürümesi için şirket içi veya dış kaynaklı hukuk ekibine güvenir. Ancak tam zamanlı hukuk desteği, birçok küçük işletme, yeni kurulan şirket veya bağımsız profesyoneller için gerçekçi değildir.

Serbest çalışanlar ve danışmanlar devreye girebilir, ancak sözleşme veya politika taslağı hazırlamak gibi günlük görevler genellikle daha hızlı ve daha basit bir çözüm gerektirir. İşte burada yasal şablonlar devreye girer. Bu şablonlar, herkesin uzun gecikmeler veya yüksek maliyetler olmadan güvenilir yasal belgeler oluşturmasını sağlar.

Ve bunlar standart hale geliyor: PwC, işlerin %49'unun artık en az 11 uyumluluk faaliyeti için teknoloji kullandığını bildiriyor.

Bu makalede, iş ve uyumluluk için en iyi yasal şablonlardan bazılarını öne çıkaracağız. Hadi başlayalım.

Yasal Uyarı: Bu makale, yasal şablonlar ve verimlilik araçları hakkında genel bilgiler sağlar. Profesyonel hukuki tavsiye yerine geçmez ve avukat-müşteri ilişki oluşturmaz. Durumunuza özel rehberlik için, nitelikli bir hukuk uzmanına danışın.

Özelleştirilebilir Hukuki Şablonlara Genel Bakış

Bu blogda listelenen tüm ücretsiz ClickUp yasal şablonlarının özet tablosu aşağıdadır:

Hukuki Şablonlar nedir?

Hukuki şablonlar, bireylerin ve işletmelerin sıfırdan başlamak zorunda kalmadan rutin hukuki görevleri yönetmelerine yardımcı olan, önceden hazırlanmış, özelleştirilebilir hukuki belgeler olarak işlev görür.

Bu araçlar, iş sözleşmelerinden hizmet sözleşmelerine, gayrimenkul kiralama sözleşmelerinden gizlilik formlarına kadar her şeyi kapsar. Her şablon, ihtiyaçlarınıza göre düzenlenebilen, açıkça tanımlanmış bölümler ve terimler içeren temel bir yasal yapı sunar.

Bilgilerinizi girebilir, maddeleri düzenleyebilir ve imzalayabilirsiniz — hepsi birkaç dakika içinde, genellikle çevrimiçi yasal platformlar aracılığıyla.

İyi bir yasal şablon ne yapar?

Fortune 500 şirketlerinin çoğunun, yalnızca iç hukuk belgelerini korumak ve güncellemek için özel hukuk takımları olduğunu biliyor muydunuz? Bu takımlar, her anlaşma, sözleşme ve formun en son düzenlemeleri yansıttığından emin olur.

Küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için bu tür sürekli yasal denetim her zaman mümkün değildir. İşte bu noktada iyi hazırlanmış yasal şablonlar devreye girer.

Peki, iyi bir sözleşmeyi ne yapar?

✅ Belirsizliği önleyen, açık ve hukuki açıdan geçerli bir dil kullanın.

✅ Taraflar, işin kapsamı , süre ve fesih gibi temel maddeleri kapsayın.

✅ Belgenin yapısını bozmadan kolayca özel hale getirin

✅ En son yasal standartları ve uyumluluk gereksinimlerini yansıtın

✅ Kullanıma hazır hale getirmek için imzalar, tarihler ve diğer önemli bilgiler için alan sağlayın.

En İyi 16 Hukuk Şablonu

Hukuki belgelerinizin, notlarınızın ve sözleşmelerinizin diğer işlerinizle aynı yerde olmasını hiç istediniz mi?

Hukuk takımları için ClickUp, belgeler, yasal şablonlar ve onaylar dahil olmak üzere tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını bir araya getiren dünyanın ilk Birleştirilmiş AI Çalışma Alanıdır.

Legal Docs, görevler, yorumlar, sürümler ve proje zaman çizelgeleriyle bağlantılı kalır, böylece her anlaşmayı desteklediği işlerle kolayca gözden geçirebilir, güncelleyebilir ve uyumlu hale getirebilirsiniz.

Böylece ClickUp, tüm Work Sprawl formlarını ortadan kaldırarak %100 bağlam ve insanlar ile temsilcilerin birlikte çalışabileceği tek bir yer sağlar .

ClickUp'ın yasal şablon kütüphanesi ve güçlü ClickUp Docs ile takımlar, anlaşmaları dakikalar içinde taslak haline getirebilir, düzenleyebilir ve yönetebilir. Her şey düzenli, aranabilir ve uygulamaya bağlı kalır, böylece yasal işleri daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde halledebilirsiniz.

İşte özelleştirebileceğiniz 16 temel yasal şablon:

1. ClickUp Sözleşme Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Sözleşme Şablonu aracılığıyla tüm sözleşmelerin aynı yapıya uyması için takımlar arasında tedarikçi ilişkilerini standartlaştırın.

İşletmeler, kötü sözleşme yönetimi nedeniyle her yıl değerlerinin yaklaşık %9'unu kaybediyor. ClickUp'ın Sözleşme Şablonu, tek bir yerde net ve özelleştirilebilir bir sözleşme oluşturmanıza yardımcı olur, böylece her iki taraf da işin kapsamını anlar.

Rollerleri özetleyebilir, dönüm noktalarını tanımlayabilir, gizlilik ve fikri mülkiyet maddeleri ekleyebilir ve her değişikliği aynı Çalışma Alanı'nda izleyebilirsiniz.

Bu sözleşme şablonu, taslak hazırlamanın ötesinde, takımların işleri gerçekte nasıl yönettiğine uyum sağlar. Bölümleri görevlere dönüştürün, sahipler atayın ve Gantt grafikinde bağımlılıkları görünür hale getirerek ticari şartların plana uygun olduğundan emin olun. Ayrıca, uyumluluk kontrol noktaları ekleyebilir ve müzakereler için yorumlar kullanabilirsiniz, böylece nihai anlaşma tartışılanları yansıtacaktır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Net bir iş tanımı, dönüm noktası ödemeleri ve teslim tarihleri ile serbest çalışanları veya ajansları işe alın.

İşletmenizi koruyan gizlilik, fikri sahiplik hakkı ve sorumluluk şartlarıyla danışmanlık hizmetlerini resmileştirin.

İletişim sıklığı, onay süreci ve faturalama kuralları dahil olmak üzere uzaktan çalışan yükleniciler için beklentileri belirleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Açık ve yasal sözleşmelere ihtiyaç duyan, yükleniciler veya serbest çalışanlar ile çalışan işler.

2. ClickUp Hukuki Müşteri Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Hukuk Müşteri Yönetimi Şablonunu kullanarak tek bir merkezi çalışma alanında müşteri alımını ve vaka ayrıntılarını yönetin.

Suits dizisindeki Harvey Specter'ı hatırlıyor musunuz? Davaları kazanmasının nedeni daha çok çalışması değil, her zaman on adım önde olmasıdır. Gerçek hayattaki hukuk takımları televizyonun büyüsüne güvenemezler, ancak ş akışlarını bu kadar keskin hale getiren sistemlere güvenebilirler.

ClickUp Hukuk Müşteri Yönetimi Şablonu, günlük işlemlerinize hassasiyet katar. Her müşteriyi, davayı ve belgeyi tek bir yerde yönetmenize yardımcı olur. Hukukçulara, ilgili tüm yasal formları ve notları net bir şekilde düzenli tutarken, son tarihleri, ödemeleri ve iletişimleri izleme imkanı sunar.

Ayrıca, Özel durumlar, her bir vakayı taslaktan kapanışa kadar takip etmenizi sağlarken, gösterge panelleri ve Gantt grafikleri, vakalarınızı net ve izlenmesi kolay bir görünümde gösterir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Otomasyonlu hatırlatıcılarla mahkeme tarihlerini, fatura döngülerini ve belge gönderilerini takip edin.

Görsel gösterge panelleriyle performans ve vaka ilerleme raporları oluşturun.

Güncellemeleri ve imzalanmış belgeleri çevrimiçi olarak paylaşım yaparak müşteri iletişiminizi iyileştirin.

✨ İdeal kullanım alanları: Birden fazla müşteriyi, davayı ve son tarihi verimli bir şekilde yöneten hukuk firmaları ve hukuk takımları.

3. ClickUp Hukuki Dava İzleme Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Hukuki Dava İzleme Şablonu'nu kullanarak görevler ve onaylarla uyum soruşturmalarını koordine edin.

Hukuk firmalarının ortalama kullanım oranı %37'dir, bu da sekiz saatlik bir günde sadece 2,9 fatura edilebilir saate eşittir. Daha iyi izleme, zamanı geri kazanmanın en kolay yollarından biridir.

ClickUp Hukuki Dava İzleme Şablonu, her konuyu tek bir yerde tutar, böylece takımınız tüm hikayeyi bir bakışta görebilir. Hukuki belgeler, notlar ve iletişimin yanı sıra görevler, zaman çizelgeleri ve duruşma tarihlerinden bahsediyoruz.

Özel Alanları kullanarak taraflar, mahkeme bilgileri ve ödeme durumu gibi önemli bilgileri kaydedin, dakikalar içinde ihtiyacınız olanı sıralayın, filtreleyin ve bulun.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Dava dosyaları, deliller ve mahkeme tarihleri ile davayı kabulünden karara kadar izleyin.

Gayrimenkul detayları, kira dönüm noktaları ve kapanış kontrol listeleri ile gayrimenkul konularını yönetin.

Kanıtları, görüşme notlarını ve uzlaşma belgelerini düzenleyerek istihdam davalarını yönetin.

✨ İdeal kullanım alanları: Birden fazla vakayla ilgilenen ve net, güvenilir izleme sistemine ihtiyaç duyan takımlar.

👀 İlginç Bilgi: Yargıçlar artık emojileri süsleme olarak değil, mesajın bir parçası olarak değerlendiriyor. 2023 yılında, emojilere atıfta bulunan ABD davalarının sayısı 1.000'i aştı. Dolayısıyla, bir sözleşme sohbeti sırasında 👍 ifadesi kullanılırsa, mahkemenin bunun anlamını değerlendireceğini bekleyebilirsiniz.

4. ClickUp Hukuki Dava İzleme ve Faturalandırma Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Hukuki Dava İzleme ve Fatura Şablonu'nda ücret kartları ve kaydedilmiş faturalar ile sözleşme incelemelerini standartlaştırın.

Hukuk firmalarının ortalama gerçekleştirme oranı %88, ortalama tahsilat oranı ise %91 'dir. Bu, izleme ve faturalandırma işlemlerindeki küçük eksikliklerin gerçek para kaybına sonuç verebileceği anlamına gelir.

ClickUp Hukuki Dava İzleme ve Faturalandırma Şablonu , davalarınızı, hukuki belgelerinizi ve zaman girişlerinizi tek bir çatı altında toplar. Tarafları ve anlaşma ayrıntılarını kaydedin, hukuki formları ek dosya olarak ekleyin ve iş yaparken zamanınızı kaydedin, böylece faturalandırılabilir faaliyetler temiz faturalara dönüşsün.

Şablon, onaylanan zaman girişlerini taslak faturalara dönüştürür. Gerçekleşmeyi ve tahsilatı konu düzeyinde izleyebilir ve belgeleri hızlı müşteri incelemesi için çevrimiçi olarak saklayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Dava işlerini, dosyalama, duruşma ve faturalandırmaya hazır eşzamanlı zaman girdileri ile izleyin.

Gayrimenkul detayları, kapanış görevleri ve dönüm noktası bazlı faturalarla gayrimenkul konularını yönetin.

Her aşama için kanıtları, notları ve aşamalı faturaları düzenleyerek istihdam davalarını yönetin.

✨ İdeal kullanım alanları: Tek bir yerde görünürlük ve güvenilir faturalandırma ihtiyacı olan şirketler.

İzleyin: AI, kullanım kılavuzları ve SOP'lardan yasal sözleşmelere ve ürün açıklamalarına kadar belge yazma işini kolaylaştırır. Bu video'da, gerçek dünya örnekleri ve kanıtlanmış komut istemleri kullanarak AI'yı belge yazmak için nasıl kullanacağınızı tam olarak göstereceğiz.

5. ClickUp Hukuki Görev Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Hukuki Görev Şablonu ile son teslim tarihlerini karşılayın, müşterileri memnun edin ve sonuçları koruyun.

On kurumsal hukuk departmanından neredeyse sekizi, her zamankinden daha fazla konuyu ele alıyor, ancak çoğu bu büyümeye ayak uydurmak için yeni avukatlar veya personel eklemedi.

ClickUp Hukuki Görev Şablonu, bu karmaşayı bir plana dönüştürür. Her görev, sahibi, son teslim tarihi ve kaynak belgeleriyle birlikte bir konuya bağlıdır. Ayrıcalık sorunlarını etiketleyebilir, kontrol anlaşmasına bağlantı verebilir ve gerekli yasal formları ek dosya olarak ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, rol atamaları ve Gantt grafikleri kimin taslak hazırladığını, kimin incelediğini ve kimin imzaladığını gösterir. Durumlar, ilerlemeyi görünür kılar. Yorumlar, işin yapıldığı bağlamı korur. Bu, devralmaları yönetmek, yeniden çalışmayı önlemek ve zaman çizelgelerini korumak için basit bir yoldur.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Araştırma notlarını, taslak önergeleri, alıntı kontrollerini ve ortak incelemelerini net sahipleri ve son tarihleriyle birlikte dağıtın.

Başlık düzeltmeleri, kira özetleri, estoppel belgeleri ve mülk kayıtları atayarak gayrimenkul satışlarını planlayın.

İşe alım görüşmelerini, bilgi notlarını ve anlaşma şartlarını takip edilebilir görevlere ayırarak istihdam konularını koordine edin.

✨ İdeal kullanım alanları: Net sahiplik ve daha hızlı, daha temiz devirler gerektiren yoğun takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: Sözleşmeler ve uyumluluk belgeleriyle boğulduğunuzda, ağır işi ClickUp Brain'e bırakın. Ona "tazminat maddelerini özetle" veya "bu klasörde yenileme tarihlerini listeye al" isteğinde bulunun, o da çalışma alanınızdan ayrılmadan anında bağlamı dikkate alan bilgiler sunar. ClickUp Brain sadece anahtar kelimeleri değil, bağlamı da anlar. Ayrıca, "SOC2 ile etiketlenmiş tüm görevleri bul ve ilgili politika belgelerini göster" diye talimat verebilirsiniz; bu durumda, dosyalar, yorumlar ve ek dosyalar arasındaki bağlantılar kurulur ve denetimler veya incelemeler sırasında gereksiz bilgiler ortadan kaldırılır. Tek bir komutla yasal notlar veya politika güncellemeleri bile taslak olarak hazırlayabilirsiniz. "Yeni gizlilik düzenlemeleri hakkında bir müşteri notu taslağı hazırla" ile başlayın, ardından çıktıyı şirketinizin üslubuna uyacak şekilde düzeltin. ClickUp Brain ile sözleşme taslakları hazırlayın, yasal yükümlülükleri özetleyin ve karmaşık terimleri sade bir dille ifade edin.

6. ClickUp Hukuki Proje Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Hukuki Proje Yönetimi Şablonu ile doğrulama, durum tespiti ve kapanış teslimatları aracılığıyla konuları takip edin.

"Adaletin gecikmesi, adaletin reddedilmesi demektir." Bu söz, hukuk işlerinin perde arkasında nasıl yönetildiğini anlatır. Bir dosyalama işlemini kaçırırsanız, bir onayı izlemeyecek olursanız, güçlü bir dava hızla çözülebilir.

ClickUp Hukuk Proje Yönetimi Şablonu, hukuk firmaları ve şirket içi takımların bu zorluğu yapılandırmaya dönüştürmelerine yardımcı olur. Çok taraflı davalar, sınır ötesi işlemler veya uyum denetimleri gibi her türlü konu tek bir gösterge paneline toplanır.

Roller atayabilir, yasal belgeler ekleyebilir ve bağlamı kaybetmeden devam eden sözleşmeleri inceleyebilirsiniz. Bu şablon, yasal işlerin değişken kısımlarına disiplin getirir. Bütçe performansını incelemek için gösterge panellerini, dosyaları izlemek için Gantt grafiklerini ve anahtar tarihlerden önce hatırlatıcıları tetiklemek için otomasyonları kullanın.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Aşama özel dönüm noktaları, bağımlılıklar ve bütçelerle dava veya işlem projelerini yönetin.

Zaman çizelgeleri ve atanmış sorumlularla politika uygulamaları veya iç soruşturmalar gibi istihdam projelerini denetleyin.

Sürüm kontrolü, proje paydaşlarının yorumları ve onay süreci ile büyük sözleşme inceleme projelerini koordine edin.

✨ İdeal kullanım alanları: Yapı, hesap verebilirlik ve görünürlük gerektiren çok aşamalı projeleri yöneten hukuk takımları.

👀 İlginç Bilgi: Çoğu sözleşme için mürekkep kullanmanıza gerek yoktur. ESIGN Yasası, imzalayan kişinin imzalamayı amaçlaması ve elektronik kayıtları kabul etmesi durumunda elektronik imzaları yasal olarak bağlayıcı hale getirir. Bu nedenle birçok yasal şablon e-imzaya yönlendirilir.

7. ClickUp Hukuki Not Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Hukuki Not Şablonu ile tam yapıya sahip iç veya müşteriye yönelik hukuki notlar hazırlayın.

Son zamanlarda, ABD'deki mahkemeler avukatları, "elektronik mahkeme dosyalama bildirimleri" gibi görünen ve dava bildirimleri gibi görünen kötü amaçlı bağlantılar içeren kimlik avı e-postalarına karşı uyardı. Avukatlara, ek dosyalara güvenmek yerine resmi dosyalama sistemi aracılığıyla belgeleri doğrulamaları tavsiye ediliyor.

Tek bir yanlış bağlantı güvenliki tehlikeye atabilirse, özensiz taslaklar veya yanlış yerleştirilmiş ekler de argümanınızı tehlikeye atabilir. ClickUp Hukuki Not Şablonu, taslak hazırlamak için size temiz ve uygulanabilir bir yol sunar. Sorun, kısa cevap, gerçekler, analiz ve sonuç bölümlerini içerir. Her bölümün yanına kanunlar, önceki kararlar, sözleşmeler veya ek indeksleri ek dosya olarak ekleyebilirsiniz.

Özel Alanları kullanarak yargı yetkisi, anahtar yetkililer ve son tarihleri etiketleyin, böylece gözden geçirenler her zaman hangi sürümü gördüklerini bilirler. Bu şablon, avukatların çalışma şekline de uygundur. Açık soruları görevlere dönüştürün, satır içi yorumlarla gözden geçirenleri döngüye dahil edin, sürümler arasındaki değişiklikleri takip edin ve nihai notları profesyonel yasal belgeler olarak dışa aktarın. Her şey önemli olduğu yerde bulunur.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Net görevler ve son teslim tarihleri ile akran değerlendirmesi veya ortak düzenlemeleri atayın.

Çeşitli uygulama alanlarında kullanın: dava, uyum, sözleşmeler, düzenleyici analiz

Hızlı başvuru için ilgili kanunları, içtihatları, anlaşmaları veya ekleri çevrimiçi olarak ekleyin.

✨ İdeal kullanım alanı: Düzen ve otoriteden ödün vermeden verimli, yüksek kaliteli notlar isteyen avukatlar.

8. ClickUp Sözleşme İnceleme Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Sözleşme İnceleme Şablonu'nu kullanarak kısıtlayıcı sözleşmeler ve yargı yetkisi özel maddelerini güncelleyin.

FTC'nin önerilen rekabet yasağı kararından vazgeçmesi, avukatları ve hukuk takımlarını yeniden tanıdık bir pozisyona, yani madde temizliğine geri döndürdü. Artık tüm eski iş veya tedarikçi sözleşmelerinin geçerliliğinin devam ettiğinden emin olmak için yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.

İşte burada ClickUp'ın Sözleşme İnceleme Şablonu gerçek bir fark yaratır. Uzun PDF'leri veya renk kodlu klasörleri karıştırmak yerine, tüm sürümleri, maddeleri ve notları tek bir görünümde toplayabilirsiniz. Bu, kalıpları yakalamanıza, kırmızı çizgileri işaretlemenize ve birden fazla sözleşmedeki anahtar bölümleri karşılaştırmanıza yardımcı olur.

Daha da önemlisi, davaları yönettiğiniz gibi incelemeleri de sistematik ve şeffaf bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Tazminat, veri gizliliği veya ödeme koşulları gibi risk noktaları için kontrol listeleri oluşturabilirsiniz. Özel Alanları kullanarak geçerli yasaları veya sorumluluk sınırlarını kaydedin ve şirket içi yorumları ile müşteri tarafındaki yorumları izleyin.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Gizlilik sözleşmeleri, hizmet seviyesi sözleşmeleri, veri işleme sözleşmeleri, iş tanımı belgeleri ve istihdam sözleşmelerinde kırmızı bayrak incelemeleri gerçekleştirin.

Satıcı ve hizmet sözleşmelerinde tazminat, sorumluluk ve fesih dilini standartlaştırın.

Gayrimenkul kiralamalarını ve eklerini, yenileme, devretme ve fesih işlemlerini net bir şekilde izleyerek yönetin.

✨ İdeal kullanım alanları: Yüksek hacimli sözleşme işlerini yürüten ve güvenilir, şeffaf inceleme süreçlerine ihtiyaç duyan hukuk takımları.

🧠 Biliyor muydunuz: Colorado eyaletinde çiftler, nikah memuru veya şahit olmadan kendileri evlenebilirler. Bu sürece "kendi kendine nikah" denir. Eyaletin belirlediği adımları izlerseniz bu işlem yasaldır. Alışılmadık, ama gerçek bir durumdur.

9. ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Sözleşme Yönetimi Şablonu ile onaylar, imzalar ve değişikliklerin net bir denetim izini tutun.

The Social Network filminde Eduardo'nun Facebook'taki hisselerinin neredeyse sıfıra düştüğünü keşfettiği sahneyi hatırlıyor musunuz? Bu ihanet hem sinematik hem de sözleşmeye dayalıdır. İzlemeyi yapmadığı her madde ve doğrulamadığı her imza, sahiplik hakkının kaybına neden olmuştur. Bu, sözleşme yönetiminin aslında kontrol ve koruma ile ilgili olduğunu gösteren mükemmel bir örnektir.

ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu bu kontrolü size geri verir. Gizlilik sözleşmelerinden (NDA) ve hizmet seviyesi sözleşmelerinden (MSA) tedarikçi sözleşmelerine ve gayrimenkul kiralamalarına kadar her anlaşma için tek bir yapılandırılmış yer oluşturmanıza yardımcı olur.

Her kayıt, bağlantılı yasal belgeleri, yenileme tarihlerini, ilgili tarafları ve geçerli şartları içerir, böylece kimin neyden sorumlu olduğunu her zaman bilirsiniz. Gösterge panelleri ve hatırlatıcılar sayesinde, dağınık gelen kutusu uyarılarına bağlı kalmadan yenilemeler, uyumluluk incelemeleri ve bildirim dönemlerinden haberdar olabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Gizlilik sözleşmelerini, hizmet seviyesi sözleşmelerini, veri işleme sözleşmelerini, istihdam sözleşmelerini ve tedarikçi sözleşmelerini tam sürüm geçmişi ve aranabilir maddelerle saklayın.

Sessiz otomatik yenilemeleri veya kaçırılan yükümlülükleri önlemek için yenileme, sona erme ve uyum tarihlerini izleyin.

Teslimatları, SLA'ları ve imza sonrası taahhütleri izlemek için iç sahipler atayın.

✨ İdeal kullanım alanı: Sözleşme yaşam döngüsünün her aşamasında tam görünürlük ve hesap verebilirliğe ihtiyaç duyan hukuk takımları.

💡 Profesyonel İpucu: Müşteri görüşmeleri veya vaka brifingleri sırasında telaşlı not almayı bırakın. ClickUp'ın Talk to Text özelliği ile her metni gerçek zamanlı olarak yakalayabilir ve bunların aranabilir notlar veya görevler halinde düzenlendiğini görebilirsiniz. Konuşma bittiğinde, "bu transkriptten takip işlemleri oluştur" talimatını verin; anahtar noktalar, sahipleri ve tarihleri ile birlikte eylem öğelerine dönüştürülecektir. Bahsetmeler ekleyin, görevleri veya belgeleri bağlayın ve yasal terminolojinizi hatırlamasını sağlayın. Bu, hukuk ekibinizin not almaya değil stratejiye odaklanmasını sağlayan, ellerinizi kullanmanıza gerek kalmayan bir dokümantasyon sistemidir. ClickUp Talk to Text ile incelemeler, toplantılar ve müşteri görüşmeleri için ellerinizi kullanmadan metin oluşturun

10. ClickUp Sözleşme Şablonu Eki

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Sözleşme Şablonuna Ek ile tazminat değişikliklerini veya rol değişikliklerini yansıtacak şekilde istihdam sözleşmelerini güncelleyin.

Hukuk uygulamalarında, değişiklikler ve ekler yaygın olarak görülür. ClickUp Sözleşme Şablonu Eki, orijinal anlaşmayı bozmadan değişiklikleri belgelemek için güvenilir bir yol sunar.

Anlaşma adı, taraflar, değiştirilen madde, tam olarak değiştirilen veya eklenen şartlar ve yürürlük tarihi gibi bilgileri içeren bu yapılandırılmış yasal şablonla başlayabilirsiniz. Denetim izinizin eksiksiz olmasını sağlamak için kontrol sözleşmesini, ilgili yasal belgeleri ve gerekli tüm onayları ek dosya olarak ekleyin.

Özel Alanlar ise geçerli yasaları, bildirim gerekliliklerini, bedelleri ve gerekli imzaları işaretlemenizi sağlar. Her şey tek bir yerde tutulur, bu da sürüm karışıklıklarının azalması ve iç ve karşı taraf incelemesi için çevrimiçi belgelerin daha net olması anlamına gelir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Kira veya hizmet süresini uzatın ve bildirim dönemlerini, ücretleri veya yenileme dönemlerini güncelleyin.

Mevcut SOW'a yeni işler, zaman çizelgeleri ve kabul kriterleri ekleyin.

Gözden geçirilmiş güvenlik yükümlülükleri, alt işleyici listeleri veya yargı dili ile veri işleme formlarını değiştirin.

✨ İdeal kullanım alanı: Değişiklikleri hızlı bir şekilde resmileştirirken, temiz ve savunulabilir bir sözleşme kaydı tutan takımlar.

👀 Biliyor muydunuz: Forrester Research'e göre , üç yıllık bir dönemde ClickUp'ı kullanan kuruluşlar tahmini %384 yatırım getirisi (ROI) elde etti . Bu kuruluşlar , ClickUp tarafından etkinleştirilen veya iyileştirilen projeler sayesinde yaklaşık 3,9 milyon ABD doları ek gelir elde etti.

11. ClickUp Ortaklık Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Ortaklık Anlaşması Şablonu ile günlük operasyonlar için roller, sorumluluklar ve karar eşikleri tanımlayın.

Klasik bir Shark Tank anını hayal edin. Kurucu, hisse senedi ve küçük bir telif hakkı karşılığında bir anlaşma imzalar. Herkes gülümser. Ardından, durum tespiti başlar ve sayılar değişir. Bu noktada her iki tarafı da koruyan tek şey, sahiplik, oy hakları, karar kuralları ve birinin ayrılmak istemesi durumunda ne olacağını açıklayan net bir ortaklık anlaşmasıdır.

ClickUp Ortaklık Sözleşmesi Şablonu, katkı payları, kâr paylaşımı, yönetim hakları, uyuşmazlıkların çözümü ve çıkış mekanizmalarını tek bir yerde ele alır.

Temel sözleşmeyi, ilgili yasal belgeleri ve sermaye tablosu ayrıntılarını ek dosya olarak ekleyin, böylece tüm bilgiler bir arada olsun. Özel Alanlar, geçerli yasaları, hak kazanma koşullarını, satın alma formüllerini ve anahtar terimleri kaydetmenize olanak tanır, böylece taraflar neyi imzaladıklarını tam olarak bilir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Net tanımlarla sahiplik, sermaye katkıları ve oylama kurallarını belirleyin.

Hak kazanma, satın alma ve fesih mekanizmaları ekleyin, böylece çıkışlar öngörülebilir hale gelsin.

Gizlilik sözleşmelerini, fikri mülkiyet atamalarını ve ortaklık değişikliklerini tek bir yerde çevrimiçi olarak belgeler halinde saklayın.

✨ İdeal kullanım alanı: Kurucuların rolleri, sahiplik ve karar verme sürecini net bir şekilde resmileştirmesi.

12. ClickUp Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonu'nu kullanarak IP sahipliki, gizlilik ve fesih hükümlerini tek bir sözleşmede bir araya getirin.

ClickUp Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonu, kapsam, dönüm noktaları, teslim edilecekler, değişiklik kontrolü ve ödeme koşullarını tek bir yerde tanımlamak için yapılandırılmış bir yasal şablon sunar.

SOW'ları, fiyat listelerini ve destekleyici yasal belgeleri ek dosya olarak ekleyin, Özel Alanları kullanarak zaman çizelgelerini, faturalama sıklığını ve fesih haklarını kaydedin. Bu şekilde, her iki taraf da planı önceden bilir. Bu şablon ayrıca canlı projeyi belgeyle uyumlu tutar.

Sözleşmenin bölümlerini görevlere dönüştürün, sahiplerini atayın, Gantt veya takvim görünümünde bağımlılıkları eşleştirin ve incelemeler ve onaylar için hatırlatıcılar ayarlayın.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Kapsamı, teslim edilecekleri, varsayımları ve değişiklik taleplerini yönetmesi kolay tek bir belgede toplayın.

Ödemeleri dönüm noktalarına veya kabul formlarına bağlayın ve e-postaları karıştırmadan durumu izleyin.

Zaman çizelgeleri ve onayların önemli olduğu BT uygulamaları, pazarlama kampanyaları ve gayrimenkul donanımlarında kullanın.

✨ İdeal kullanım alanı: Net ve uygulanabilir bir anlaşma ile teslimatın kesinliğini isteyen projeleri teslim eden takımlar.

13. ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu ile proje kapsamını, ücretleri ve zaman çizelgelerini tek bir yapılandırılmış belgede tanımlayın.

Dünyanın en büyük girişimcileri bile değer, sorumluluk ve kapsamı tanımlayan kusursuz sözleşmelere ihtiyaç duyar. ClickUp'ın Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu tam da bunu başarmanıza yardımcı olur.

Bağımsız danışmanlara, ajanslara ve kurumsal işletmelere hizmetleri, teslim edilecekleri, ücretleri ve şartları özetlemek için özelleştirilebilir bir yasal belge sunar. Ödeme ayrıntılarını, gizlilik maddelerini ve sorumluluk sınırlarını belirleyerek her iki tarafın da neyin beklendiğini ve neyin korunduğunu tam olarak bilmesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp içinde, bu sözleşmeyi devam eden müşteri projelerine doğrudan bağlayabilirsiniz. Maddeleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün, teslim edilecek incelemeler için hatırlatıcılar ayarlayın ve tam görünürlük için NDA'lar veya değişiklikler gibi yasal formları ek dosya olarak ekleyin.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Müşteri verilerini ve iş çıkarlarını korumak için gizlilik, fikri mülkiyet ve rekabet etmeme maddeleri ekleyin.

Görevler, son teslim tarihleri ve durum izleme kullanarak revizyonları ve yenilemeleri yönetin.

Sorunsuz işbirliği ve denetim hazırlığı için tüm yasal belgeleri çevrimiçi olarak saklayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Hizmetlerini resmileştirmek ve uyumluluğu sağlamak isterken müşteri güvenini korumak isteyen danışmanlar, danışmanlık şirketleri ve firmalar.

14. ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile her revizyonu, formu ve imzayı tek bir yerde saklayın.

İyi bir hizmet sözleşmesi, para, kapsam, kabul kriterleri ve zaman çizelgesini açıkça belirtir, böylece her iki taraf da işin nasıl ilerleyeceğini tam olarak bilir. ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu, bu netliği özelleştirebileceğiniz hazır bir belgeye dönüştürür.

Kapsamı, teslim edilecekleri ve ödeme koşullarını tek bir yerde tanımlayın, ardından SOW'u ve gerekli tüm yasal belgeleri ek dosya olarak ekleyin. Özel Alanlar, sözleşmeyi yönetmeyi daha da kolaylaştırır. Her iki tarafın da korunması için ücretleri, faturalandırma sıklığını, değişiklik taleplerini, fesih koşullarını ve fikri sahiplik haklarını izlemeyi sağlayabilirsiniz.

Şablon ayrıca takımların vaatlerini yerine getirmelerine yardımcı olur. Maddeleri görevlere dönüştürebilir, sahiplerini atayabilir ve takvim veya Gantt grafiğinde onayları izlemeyi yapabilirsiniz. Bu, anlaşmazlıkları azaltır, onay sürecini hızlandırır ve güvenebileceğiniz profesyonel bir kayıt oluşturur.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Net kapsam, kabul kriterleri ve bağlantılı SOW'lar ile profesyonel hizmetleri paketleyin.

Ödemeleri dönüm noktalarına veya teslim edileceklere bağlayın ve e-postaları izlemek zorunda kalmadan durumu izleyin.

Eşleştirilmiş bağımlılıklar ve onaylarla gayrimenkul donanımlarını, BT uygulamalarını veya pazarlama hizmetlerini yönetin.

Gizlilik, veri koruma ve fesih konularını tek bir aranabilir sözleşmede bir araya getirin.

✨ İdeal kullanım alanları: Kesin bir kapsam, net devirler ve açık yasal şartlara dayalı zamanında teslimat isteyen hizmet sağlayıcılar ve şirket içi takımlar.

15. ClickUp Şirket Politikası Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Şirket Politikası Şablonu ile politikaları iş ekosisteminizin canlı bir parçası haline getirin.

İlk modern çalışan el kitapları, IBM'in "Temel İnançlar" gibi savaş sonrası kurumsal oyun kitaplarından ortaya çıktı. Ancak bugün, riskler sadece kültürden ibaret değil. Örneğin, bir uyum adımı atlamak, gerçek cezalar veya davalara yol açabilir.

ClickUp Şirket Politikası Şablonu , açık politikalarınızı canlı yasal belgeler olarak taslak haline getirip güncelleyebileceğiniz ve yayınlayabileceğiniz tek bir yer sunar. Davranış kuralları, izin politikaları, uzaktan çalışma, veri güvenliği ve taciz önleme için bölümler oluşturun. Ardından, kayıtların denetime hazır olması için ilgili yasal formlar ve onaylar ek dosya olarak ekleyin.

Ayrıca, politikaları uygulamaya dönüştürmenize de yardımcı olur. Her politikaya bir sorumlu atayın, yıllık incelemeleri planlayın ve eğitim veya onaylar için otomasyonla çalışan hatırlatıcılar ayarlayın.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

El kitabının bölümlerini, gerekli bildirimleri ve yargı yetkisi alanına özgü ekleri sürüm kontrolü ile merkezileştirin.

Taciz eğitimi döngülerini izleyin ve eyalet gerekliliklerini karşılamak için tamamlanma kayıtlarını saklayın.

OSHA ile ilgili güvenlik politikalarını görevlere ve son tarihlere eşleyerek güncellemeleri kaçırmayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Güvenilir uyumluluk ile farklı konumlarda politikaları standart hale getiren İK ve hukuk takımları.

16. ClickUp Çalışan Politikaları ve Prosedürleri Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Çalışan Politikaları ve Prosedürleri Şablonu ile küresel takımlar arasında netlik ve tutarlılık sağlayın.

Kültür, stratejiyi kahvaltıda yer

Peter Drucker'ın zamansız içgörüsü, iyi belgelenmiş çalışan politikalarının çoğu liderin fark ettiğinden daha önemli olmasının nedenini mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor.

ClickUp Çalışan Politikaları ve Prosedürleri Şablonu, İK takımlarının bu kültürel değerleri uygulanabilir, şeffaf politikalara dönüştürmelerine yardımcı olur. İşe alımdan maaş bordrosuna kadar, çalışan el kitaplarını yazmak, incelemek ve iyileştirmek için tek bir merkezi Çalışma Alanı sunar.

İnceleme döngüleri atayabilir, politika sahiplerini etiketleyebilir ve uyumluluk notları ekleyerek, takımınız veya düzenlemeleriniz geliştikçe belgelerinizin güncel kalmasını sağlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Merkezi, aranabilir bir çalışan politikaları kütüphanesi oluşturun.

Sahipliği atayın ve politika inceleme döngülerini otomasyonla gerçekleştirin.

Her sürümü denetime hazır tutun ve değişen yasalara uyumlu hale getirin.

✨ İdeal kullanım alanları: Güçlü ve şeffaf işyeri kültürleri oluşturan İK ve uyum takımları.

ClickUp ile yasalara uygun ve hukuki açıdan hazır olun.

İster müşteri sözleşmesi, ister politika güncellemesi, ister ortaklık anlaşması olsun, ilişkilerin güçlü kalmasını sağlayan şey netliktir. Ve bu yasal şablonların amacı da budur. 💯

ClickUp'ı öne çıkaran şey, sadece bu şablonları sunması değil, belgeler, son tarihler ve kararların bir arada bulunduğu bir alan sunmasıdır. Sözleşmeleri inceleyebilir, geri bildirim için görevler atayabilir, revizyonları izleyebilir ve hatta yenileme hatırlatıcılarını otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz.

Bu, hukuk, operasyon ve proje yönetimi takımlarınızın tam anlamıyla aynı sayfada olması gibidir. 🎉

ClickUp'ın çevrimiçi yasal şablonlarını kullanarak ihtiyacınız olan kişisel anlaşmaları, mülkiyet formlarını ve müşteri sözleşmelerini hızlı bir şekilde oluşturun. Kapsamlı bir şablon seçin, alanları doldurun, doğru maddeleri ekleyin, ardından yazdırın veya indirin ve kolayca paylaşın.

Sorularınız olursa, yanıt almak için yorum simgesini kullanın, popüler ve olası değişiklikler için sınırsız sayıda sürüm saklamak üzere ilerledikçe kopyalar oluşturun ve ailenize ve müşterilerinize satış veya katılım için hazır olun.

ClickUp'a kaydolarak ücretsiz yasal şablonları keşfedin!