Ses Payınızı Ölçme ve İzleme

Adidas, Nike'tan daha mı popüler? İnsanlar Instagram'da Amazon Prime'dan daha çok Netflix'ten mi bahsediyor? Taco Bell, McDonald's'tan daha mı fazla ilgi görüyor?

Takımlar, kendi markaları hakkında her gün bu tür sorular soruyor. Şüphesiz ki rakipler de bu trendleri aynı derecede yakından takip ediyor.

Spot ışığının bu kısmı, bizim ses payı dediğimiz şeydir. Bu önemlidir çünkü insanlar sadece ürünleri satın almaz; kendileriyle bağlantı kurdukları markaları satın alırlar. Aslında, müşterilerin %76'sı bir rakibi tercih etmek yerine kendileriyle bir bağlantı hissettikleri bir markayı seçmeyi tercih eder.

Markanızın halihazırda konuşmaların ne kadarını oluşturduğunu bilmek, hangi pazarlama kampanyalarının işe yaradığını ve hangilerinin biraz daha destek gerektirebileceğini görmenizi kolaylaştırır.

Bu makalede, sosyal medyada yapılan bahsetmeler, SEO payı, ücretli reklamlar ve çeşitli pazarlama kanalları dahil olmak üzere ses payını nasıl etkili bir şekilde ölçebileceğinizi inceleyeceğiz.

Ses Payı (SOV) nedir?

Temelde ses payı, rakiplerinize kıyasla markanızın insanların zihninde ve konuşmalarda ne kadar alan kapladığı ile ilgilidir.

Bunu, markalarla dolu kalabalık bir odada durup isminizin ne sıklıkla geçtiğini fark etmek olarak düşünün. Varlığınız ne kadar yüksek sesli ve anlamlı olursa, marka bilinirliğiniz de o kadar güçlü olur.

Peki bu sadece gürültüyle mi ilgili? Hayır. SOV, hedef kitlenizin zaten dikkatini verdiği yerlerde görünürlük sağlamakla ilgilidir; bu, bir markanın popülerliğini tanımlamak için de kullanılan bir terim olan "pazar payı"ndan farklıdır.

Bazı örneklerle aralarındaki farkları öğrenelim.

🧠 Biliyor muydunuz: 2022'de Shiseido, sosyal medyada kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe ağırlık vererek hayranlarını markanın ürünleriyle yarattıkları görünümleri paylaşmaya teşvik etti. Sonuç olarak, Shiseido makyaj ürünlerine yapılan bahsetmeler bir önceki yıla kıyasla önemli ölçüde arttı ve bu da doğru alanlarda görünürlük sağlamanın bir markanın varlığını nasıl çarpıcı bir şekilde artırabileceğini gösterdi.

Ses payı ile pazar payı karşılaştırması

İki kahve zincirini düşünün: Marka A, sosyal medyada her yerde bahsediliyor ancak gerçek satışlarda hakim olan Marka B'den daha az kahve satıyor. Bu durumda, Marka A'nın ses payı daha yüksekken, Marka B'nin pazar payı daha büyüktür. Biri görünürlük, diğeri ise gelir gücünü gösterir.

Aralarındaki farkları daha iyi anlamak için işte kapsamlı bir karşılaştırma:

Aspect Ses Payı (SOV) Pazar Payı (SOM) Tanım Rakiplere kıyasla görünürlüğü, bahsetme sayısını ve marka varlığını ölçer Şirketinizin pazardaki satış veya gelir payını ölçer Odak Marka bilinirliği ve pazarlama erişimi Satış, gelir ve müşteri kazanımı Örnek Instagram'da, akışla ilgili toplam 10.000 bahsetmede Netflix geçiyorsa, SOV'u %20'dir. Netflix, 10 milyar dolarlık bir pazarın boyutunda 2 milyar dolarlık akış geliri elde ederse, SOM'u %20 olur. Neden önemli? Markanızın konuşmalarda ve medyada ne kadar yer aldığını gösterir Gerçek iş performansınızı ve finansal gücünüzü gösterir

Rekabet analizinde SOV neden önemlidir?

Markanızın payını bilmek, markanızın diğer markalara kıyasla nerede durduğunu görmenize yardımcı olur.

Nike spor giyimle ilgili konuşmalarda hakim olsa da, bir kampanya sırasında Adidas'ın adının daha sık bahsedilmesi, marka görünürlüğünde bir değişimin işareti olabilir.

Benzer şekilde, Taco Bell'in sosyal medyada bahsedilme sıklığı aniden McDonald's'ı geçerse, bu durum tüketicilerin ilgisini veya yeni bir ürün lansmanının etkisini ortaya çıkarabilir.

Ses analizinin rakipleri taklit etmekle ilgili olduğu yönünde yaygın bir yanlış kanı vardır, ancak asıl yapılacak şey boşlukları ve fırsatları tespit etmektir. Etkili olan unsurları geliştirmeye odaklanın ve markanızın varlığının zaman içinde nasıl geliştiğine dair içgörüler edinin.

💡 Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbetler, e-postalar veya elektronik tabloların arasında boğulduklarında kararların sıklıkla gözden kaçtığını kabul ediyor. Bunları tek bir yerde toplayacak bir yer olmadığında, değerli içgörüler karmaşada kayboluyor.

Ses Payını Ölçmek İçin Kullanılacak Kanallar

Ses payının en iyi yanı, tek bir kampanyaya veya kanala bağlı olmamasıdır. Bir platformda geride kalıyorsanız, bunu başka bir platformda telafi edebilirsiniz.

Öyleyse, markanızın yer alması ve ölçülmesi gereken anahtar kanalları gözden geçirelim.

Sosyal medyada bahsetme sayısı

Kullanıcıların %69'u en ilgi çekici marka içeriklerini Instagram'da gördüklerini belirtiyor ve neredeyse yarısı markaların bu platformu daha sık kullanmasını istiyor. Bu durum tek başına, sosyal medyanın markanızın ses payı açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Her etiket, yorum veya bahsetme, markanızın günlük konuşmalarda ne kadar yer aldığının bir göstergesidir. Instagram, X, LinkedIn veya TikTok gibi platformlarda bu sosyal medya bahsetmelerini izlemek, markanızın ne sıklıkla göründüğünü değil, aynı zamanda insanların ne dediğini de görmenize yardımcı olur.

Müşteri hikayelerinde yer alan yerel bir kafe düşünün. Bir gönderi diğerine yol açar ve kısa sürede marka daha geniş bir konuşmanın parçası haline gelir. Bir markanın ses payı işte bu şekilde büyür.

👀 İlginç Bilgi: Barbie filmi 2023'te vizyona girdiğinde, gişe hasılatının çok ötesine geçen kültürel bir etki yarattı. Bu başarının bir kısmı akıllı bir sosyal medya kampanyasından kaynaklandı: kullanıcılar, 13 milyon kullanıcıya ulaşan yapay zeka destekli bir araç kullanarak kendi Barbie tarzı posterlerini oluşturmaya davet edildi.

Arama motoru görünürlüğü (SEO ses payı)

Bazıları SEO'nun artık eskisi kadar etkili olmadığını söylüyor. İnsanlar, uzun bağlantı listelerini kaydırmak yerine Google'ın yapay zeka özetlerini gözden geçiriyor veya ChatGPT gibi araçlara yöneliyor. Ancak bu, arama motoru görünürlüğünü gereksiz kılmaz. Sadece değiştiği anlamına gelir.

Görünürlük sağlamak için markanızın artık sadece en üstteki arama sonuçlarında değil, aynı zamanda AI araçlarının kullandığı cevaplarda da yer alması gerekiyor. Bu nedenle, güçlü bir SEO ses payına sahip olmak hâlâ çok önemli.

Siteniz alakalı anahtar kelimeler ve konular için ne kadar sık görünürse, hem arama motorlarının hem de yapay zeka asistanlarının içeriğinizi öne çıkarma olasılığı o kadar artar.

Bir anahtar kelimeye yönelik organik trafiğin çoğu sitenize yöneliyorsa, bu, o alandaki güçlü ses payına sahip olduğunuzu gösterir.

Ücretli medya (PPC ve görüntülü reklamlar)

Çevrimiçi reklamcılık, ses payını ölçmenin bir başka yoludur. Google Ads hesapları, reklamlarınızın rakiplere kıyasla ne sıklıkta görüntülendiğini gösteren gösterim payı gibi metrikler sunar.

Markanız doğru arama sorguları için daha fazla gösterim elde ederse, daha fazla reklam alanı kaplar ve varlığınızı güçlendirirsiniz. Gösterim payındaki bir düşüş, teklifleri ayarlamanız, hedeflemeyi iyileştirmeniz veya kampanya ayarlarını yeniden gözden geçirmeniz gerektiğini gösterebilir.

Bu önemlidir, çünkü araştırmalar, hedefli reklamların ve promosyonların insanların yaklaşık üçte birinin dikkatini çektiğini ve bu sayıların Z Kuşağı için neredeyse %50'ye çıktığını göstermektedir.

Halkla ilişkiler ve haber kapsamı

Markanız bir makalede veya haber sitesinde her göründüğünde, ses payınız artar. Bu tür kazanılmış medya, reklamların yapamayacağı şekillerde güvenilirlik sağlar ve marka itibarınızı şekillendirir.

Haberlerde yer alan bahsetmeleri ve PR kapsamını izlemek, çabalarınızın markanızı doğru hedef kitleye ulaştırıp ulaştırmadığını görmenize yardımcı olur.

Sektör forumları ve topluluk tartışmaları

Niş forumlar, yorum siteleri ve çevrimiçi topluluklar genellikle insanların samimi düşüncelerinin paylaşımının gerçekleştiği yerlerdir.

Bu alanlardaki tartışmaları takip ederek, markanızın rakiplere kıyasla ne sıklıkla gündeme geldiğini ölçebilirsiniz.

Bu bahsetmeler, tüketicilerin gerçek ilgisini ve kullanıcı duyarlılığını gösterdiği için değerlidir. Bu konuşmalarda yer almak ve yanıt vermek, markanızın pozisyonunu güçlendirmeye yardımcı olur.

📌 Örnek: Reddit’in r/Fitness forumunda tartışılan yeni bir fitness uygulamasını düşünün. Onlarca kullanıcı, daha büyük rakiplere tercih ederek bu uygulamayı öneriyor ve bu sayede markanın o topluluk içindeki ses payı önemli ölçüde artıyor.

Ses Payını Hesaplama: Adım Adım Kılavuz

Yeni bir kahve markası piyasaya sürdüğünüzü varsayalım. Bu ay, insanlar çevrimiçi ortamda sizi yaklaşık 50 kez bahsetti. Aynı zamanda, rakipleriniz toplamda 450 kez bahsedildi. Bu geniş kapsamlı konuşmada ne kadar alan kapladığınızı bilmek istiyorsunuz. İşte burada ses payı devreye giriyor.

Bunu adım adım nasıl yapabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

1. Adım: Neyi ölçeceğinize karar verin

Sosyal medyada yapılan bahsetmeler, reklam gösterimleri, web sitesi trafiği veya hatta haberler olabilir. Markanızın varlığını değerlendirmek istediğiniz kanalı (veya kanalları) seçin.

2. Adım: Markanızın sayılarını toplayın

Markanızın kaç kez bahsedildiğini, reklamınızın kaç tıklama aldığını veya sitenizin o kanalda ne kadar trafik elde ettiğini sayın.

3. Adım: Toplam sayıları toplayın

Şimdi, o alandaki tüm rakipleriniz için aynı verileri toplayın. Bu, size pazarın tam bir resmini sunar.

4. Adım: Hesaplamayı yapın

İşte basit formül:

Ses Payı = (Markanızın sayısı ÷ Toplam sayı) × 100 Kahve markası örneğimizde: 50 ÷ (50 + 450) × 100 = %10 Bu, markanızın şu anda o pazardaki konuşmaların yüzde 10'unu elinde tuttuğu anlamına gelir.

Bu formülün güzelliği, her yerde işe yaramasıdır. Sosyal medyada, markanızın ne sıklıkla bahsedildiğini ölçebilirsiniz. Reklamlarda, Google Ads'in gösterim payını kullanabilirsiniz. Arama motorlarında, sitenizin diğer sitelere kıyasla ne sıklıkla göründüğüne bakabilirsiniz. Halkla ilişkilerde ise markanızın makalelerde veya haberlerde ne sıklıkla yer aldığını izlemeyi yapabilirsiniz.

SOV için İzlenmesi Gereken Anahtar Metrikler ve KPI'lar

Markanızın ses payını nasıl ölçeceğinizi gerçekten anlamak mı istiyorsunuz? İşte temel bilgiler, bunların anlamları ve nasıl kullanılacağı.

1. Toplam bahsetme sayısı ve rakipler

Bu, klasik ses payı görünümüdür. Bir kanalda markanızın bahsetme sayısını sayın, rakiplerinizin bahsetme sayısını ekleyin, ardından yüzdesini hesaplayın.

Formül: SOV = (Markanızın bahsetme sayısı ÷ Toplam pazar bahsetme sayısı) × 100 Aynı mantık, tıklamalar veya trafik gibi diğer sinyaller için de iş görür. İşte size nasıl yardımcı olur: Diğer markalarla karşılaştırıldığında, konuşmalarda markanızın varlığını gösterir

Paylaşım oranını ölçmek ve hesaplamak için basit bir yol arıyorsanız, bu yöntem sosyal medyada yapılan bahsetmeler, PR kapsamı ve hatta ücretli veya organik trafik dilimleri için de iş yapar.

2. Gösterim ve erişim

Erişim, içeriğinizi gören tekil kişi sayısıdır. Gösterim sayısı ise, tekrarlar dahil olmak üzere içeriğinizin gösterildiği toplam sayıdır. Markanızın ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını ve ne sıklıkla göründüğünü anlamak için her ikisini de izleyin.

💡 Performans pazarlamacıları için profesyonel ipucu: Google Ads'de, uygun gösterimlerin yüzde kaçını gerçekten elde ettiğinizi görmek için gösterim payı sütunlarını ekleyin. Gösterimlerinizin toplam uygun gösterimlere bölünmesi, ücretli kampanyalar için net, SOV tarzı bir görünürlük göstergesi sağlar.

Çabalarınızı görsel olarak uyumlu hale getirmek için tüm sayılarınızı ClickUp gösterge panellerine yerleştirin:

3. Etkileşim oranı

Etkileşim oranı, hedef kitlenizin boyutu veya erişimi ile karşılaştırıldığında insanların içeriğinizle ne kadar aktif bir şekilde etkileşim kurduğunu gösterir. Beğeniler, yorumlar, paylaşımlar, kaydetmeler ve tıklamaları düşünün. Bu, ham bahsetme sayılarının yanı sıra yararlı bir kalite kontrolüdür.

Tutarlı etkileşim, markanın sağlığı ve aktif çevrimiçi varlığının güçlü bir göstergesidir.

Formül: Etkileşim/Erişim oranı = (Toplam etkileşim sayısı / Gönderi başına erişim) X 100 Hızlı okuma: İstikrarlı erişimle birlikte artan etkileşim, genellikle içeriğinizin yankı uyandırdığı anlamına gelir

Karşılaştırmanın adil olması için hem kendiniz hem de rakipleriniz için aynı yöntemi kullanın

4. Duygu analizi

Her bahsetme aynı değildir. Duygu analizi, konuşmaları olumlu, olumsuz veya tarafsız olarak sınıflandırır; böylece insanlar hakkınızda konuşurken nasıl hissettiklerini görebilirsiniz.

Hacim ile tonu bir araya getirmek, markanızın varlığını daha gerçekçi bir şekilde yansıtıyor.

Kullanım şekli: Lansmanlar veya PR çabalarının ardından meydana gelen dalgalanmaları takip edin

Müşteri duyarlılığınızı rakiplerin duyarlılığıyla karşılaştırarak mesajlaşmada fırsatları tespit edin

5. Anahtar kelime sıralamaları ve arama görünürlüğü

Daha önce gördüğümüz gibi, SEO ses payı, belirli bir anahtar kelime grubu için sitenize yönlendirilen potansiyel organik arama trafiğinin, rakiplerinizin aldığı trafiğe kıyasla ne kadar olduğunu tahmin eder.

Sıralamaları ve tıklamaları basit bir görünürlük payına bağlayarak sonuç sayfasında yerinizi görebilmenizi sağlar.

Sık sık üst sıralarda yer aldığınız ve tıklama kazandığınız konular, arama görünürlüğünüzün güçlü olduğunu gösterirken, rakiplerinizin daha üst sıralarda yer aldığı boşluklar ise hangi alanlarda iyileştirme yapmanız veya içerik oluşturmanız gerektiğini gösterir.

İşte size yardımcı olabilecek birkaç kaynak: Gösterim, tıklama ve ortalama pozisyon verileri için Google Search Console 'u kullanın; bu sayede SOV tahminlerinizi gerçek verilere dayandırabilirsiniz

Ahrefs ve benzeri sıralama izleme araçları ile rakiplerin pozisyonlarını ve otomasyonla hesaplanan SOV tarzı görünürlük metriklerini takip edin

Yazılarınızda "yeterli sayıda anahtar kelime kullanıp kullanmadığınız" konusunda endişeli misiniz? Bu Reddit konusu, bu konuda yararlı bir dengeyi ortaya koyuyor. Bir görünüm, insanlara yazmamız gerektiğini ve tam olarak aynı ifadeleri kullanmaya zorlamamamız gerektiğini hatırlatıyor:

Metninizde bu cümleyi kelimesi kelimesine doğal olmayan bir şekilde kullanırsanız, bu durum uzun vadede size zarar verebilir. Google için yazmayın; insanlar için yazın.

Başka bir görünüme göre, her makaleye net bir hedef belirleyerek odaklanmasını sağlamak gerekir:

Her makaleyi belirli bir anahtar kelimeye hedefleyin. Bu, odaklanmanıza yardımcı olarak yazma sürecinizi kolaylaştıracaktır.

Bu iki fikir birbiriyle uyumlu bir şekilde işliyor. Net bir konu seçin, gerçekten faydalı bir içerik yazın ve dilinizi doğal tutun. Ardından ses payı tekniklerini kullanarak sayfalarınızın organik arama trafiğinden hak ettikleri payı alıp almadığını kontrol edin.

Az önce ele aldığımız metriklerin kısa bir özeti:

Metrik Neler gösterir? Neden önemli? Toplam bahsetme sayısı ve rakipler Markanız diğer markalara kıyasla ne sıklıkla bahsediliyor? Konuşmalardaki payınızı ortaya çıkarır ve payınızı hesaplamanıza yardımcı olur Etkileşim oranı Kullanıcılar içeriğinizle nasıl etkileşime giriyor? Hedef kitlenizin içeriğinizi anlamlı ve ilgi çekici bulup bulmadığını gösterir Gösterim ve erişim İçerikinizi kaç kişi gördü ve ne sıklıkla? Markanızın görünürlüğünü ve reklam performansını öne çıkarır Duygu analizi Bahsetmelerin olumlu, olumsuz veya tarafsız olması fark etmez Marka itibarını ve müşteri duyarlılığını izlemeye yardımcı olur Anahtar kelime sıralamaları ve arama görünürlüğü Arama sonuçlarında ve trafik paylaşımında nerede durduğunuzu öğrenin SEO payınızı ve görünürlüğü artırma fırsatlarını gösterir

Ses payını ölçmek ilk başta zor gelebilir, ancak bunu çok daha kolay hale getiren pek çok araç mevcuttur. Bu araçlar, bahsetmeleri, gösterimleri ve arama verilerini sizin için toplar; böylece siz de rakamların ardındaki hikayeyi anlamaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Seçeneklerinizi keşfetmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım.

1. Sosyal dinleme platformları

Markanızın ses payını izlemenin en kolay yollarından biri, sosyal dinleme araçlarını kullanmaktır. Sonsuz akışları manuel olarak kaydırmak yerine, bu platformları kullanarak markanız ve rakiplerinizle ilgili tüm konuşmaları toplayın ve büyük resmi görebilirsiniz.

Brandwatch ve Sprout Social gibi araçlar, farklı sosyal medya hesaplarında marka bahsetmelerini, hashtag'leri ve hatta müşteri duyarlılığını izlemenizi sağlar. Bu araçlar, insanların sizin hakkınızda ne zaman konuştuğunu, ne söylediklerini ve sektörünüzün alanındaki diğer markalarla karşılaştırıldığında konumunuzun nasıl olduğunu ortaya koyar.

Müşteri duyarlılığı analizi sayesinde, insanlar markanızdan bahsederken heyecanlı mı, hayal kırıklığına uğramış mı yoksa tarafsız mı olduklarını anlayabilirsiniz. Bu bağlam, daha akıllı kararlar almanıza yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Bu platformların gerçek değeri, size zaman içindeki eğilimleri gösterebilme yeteneklerinde yatıyor. Bunları izleyerek hangi konuların en fazla etkileşim yarattığını, kampanyalar sırasında ses payınızın nasıl değiştiğini ve markanızın varlığını büyütmek için en büyük fırsatların nerede olduğunu belirleyin.

Markanızın arama sonuçlarında ne kadar görünür olduğunu anlamak istiyorsanız, SEO araçları en iyi dostunuzdur.

Semrush ve Ahrefs gibi platformlar, belirli bir anahtar kelime grubu için potansiyel arama trafiğinin ne kadarının diğer sitelere kıyasla sizin sitenize yöneldiğini göstererek SEO ses payınızı hesaplamanıza olanak tanır.

Hangi konularda önde olduğunuzu, rakiplerinizin hangi alanlarda sizden önde olduğunu ve hangi yeni anahtar kelimeler etrafında içerik oluşturmanın faydalı olabileceğini görebilirsiniz.

Bu araçları özellikle yararlı kılan şey, arama performansınızı bağlam içine yerleştirmesidir. Bir anahtar kelimede 5. pozisyonda olduğunuzu bilmek yerine, o pozisyonda ne kadar trafik elde edebileceğinizi ve daha üst sıralara çıktığınızda bunun nasıl değiştiğini görebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Semrush veya Ahrefs'i kullanarak rakiplerinizin sizden daha üst sıralarda yer aldığı alanları tespit edin. Bu alanlar genellikle hedef kitlenizin ilgilendiği konuları gösterir ve size yeni içerik oluşturmak için net bir yol haritası sunar.

Markanız haberlerde, bloglarda veya sektör yayınlarında yer aldığında, tüm bu haberleri izlediğinizden emin olmalısınız. Ancak bunu kendi başınıza yapmak oldukça zor olabilir. İşte bu noktada PR izleme araçları devreye girer.

Meltwater ve Cision gibi platformlar, haber siteleri, çevrimiçi dergiler ve hatta podcast'lerde markanızla ilgili bahsetmeleri toplar.

Bu araçlar ayrıca her bir içeriğin erişimini ve ardındaki duyarlılığı da gösterir. Bu, PR çabalarınızın markanızı doğru kitleye ulaştırıp olumlu bir itibar oluşturup oluşturmadığını değerlendirmenize yardımcı olur.

📌 Örnek: Yeni bir uygulama piyasaya süren bir teknoloji girişimini düşünün. Cision'ı kullanan takım, haberlerinin üç büyük sektör blogu tarafından alıntılanarak olumlu bir algı yarattığını ve binlerce gösterim elde ettiğini fark eder. Ayrıca, ulusal bir gazetede bir rakibin bahsedildiğini görürler; bu da kendi ses paylarını artırmak için bir sonraki adımda nereye yönelmeleri gerektiğine karar vermelerine yardımcı olur.

4. SOV izleme ve raporlama faaliyetlerini merkezileştirmek için ClickUp

Farkındalık payınızı (SOV) tüm kanallarda takip etmek kolayca kontrolden çıkabilir. Sorun şu ki, sosyal medyadaki ani artışlar, SEO'daki düşüşler, haberlerdeki bahsetmeler ve rakiplerle ilgili konuşmalar hepsi aynı anda gelir... ve veriler genellikle farklı araçlarda bulunur.

ClickUp, bu konuları tek bir bütün halinde birleştirir; böylece takımınız telaşlanmayı bırakıp konuşmayı yönlendirmeye başlayabilir.

SOV izlemeyi ve raporlamayı merkezileştirin

ClickUp Docs'u kullanarak haftalık SOV raporlarını belgelendirin, böylece herkes aynı bilgileri tek bir yerden görebilsin

ClickUp belgelerini takımınızın canlı not defteri olarak düşünün. Dağınık dosyalar veya statik PDF'ler yerine, tüm SOV raporlarınızı, işler ilerledikçe güncellenen tek bir yerde tutabilirsiniz.

ClickUp Dashboards aracılığıyla bahsetmeleri, SEO görünürlüğünü ve duyarlılığı toplayan canlı bir gösterge paneli oluşturun, böylece değişiklikleri anında tespit edin

SOV verilerinizi ClickUp gösterge panellerine ekleyin ve derleyin; bir anda bu sayılar canlanacak. Sosyal medyada yapılan bahsetmeleri gösteren bir grafik, rakiplerin faaliyetlerini gösteren bir grafiğin yanında yer alır ve her ikisi de takımınızın topladığı ham notlara ve içgörülere bağlanır.

📌 Örnek: Bir SaaS şirketindeki pazarlama takımını düşünün. Takım, ClickUp'ta sosyal medya, SEO, halkla ilişkiler ve ücretli medya için ayrı listeler içeren bir "Ses Payı" klasörü oluşturur. Her rapor, bu listeler içinde bir görev haline gelir ve bahsetmeler, duyarlılık ve rakip payı alanlarıyla tamamlanır. Takım, Monday toplantısında gösterge paneline baktığında, düzinelerce elektronik tabloyu tek tek tıklamaya gerek kalmadan, her kanalda paylarının nasıl değiştiğini tam olarak görebilir.

Sosyal dinleme verilerinin içe aktarılmasını otomasyonla gerçekleştirin

ClickUp Automations'ı kullanarak, rakipten bahsedilme sayısında ani artış olduğunda bir görev oluşturan bir otomasyon kurun

ClickUp'ın güzelliği, sadece organizasyonla sınırlı kalmamasıdır.

Farklı pazarlama gösterge panellerinden sayıları manuel olarak kopyalamak sadece yorucu olmakla kalmaz, aynı zamanda hatalara da yol açar. İşte bu noktada ClickUp Entegrasyonları ve ClickUp Otomasyonları devreye girer.

ClickUp'ı Brandwatch, Sprout Social, SEMrush, Ahrefs veya hatta Google E-Tablolar gibi araçlara bağlayarak verilerinizin doğrudan ClickUp Çalışma Alanınıza aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Ardından, yeni sayılar ortaya çıktığı anda otomasyonlar devreye girerek görevleri, Özel Alanları ve hatta gösterge panellerini günceller.

📌 Örnek: Bir dijital ajans, entegrasyonları kullanarak Brandwatch'ı ClickUp'a bağlar. Brandwatch, rakiplerle ilgili bahsetmelerde ani bir artış tespit ettiğinde, otomasyon sistemi anında "Rakip İzleme" listesinde yeni bir görev oluşturur. Bu görev, bahsetme sayısı, hacim, duyarlılık ve orijinal gönderilere bağlantı bilgileriyle önceden doldurulmuş olarak gelir.

Verilerdeki kalıpları bulun

ClickUp Brain, yapay zekayı bağlamsal bilgiyle birleştirerek gözden kaçırabileceğiniz unsurları tespit eder. Bahsetmelerdeki olağandışı artışları vurgulayabilir, haftalık faaliyetleri özetleyebilir veya bir sonraki adımda yapılacakları önerebilir.

Örneğin, bir moda perakendecisi gösterge panelinde sabit sayılar görse de, ClickUp Brain, bir mikro influencer'ın markayla ilgili bir paylaşım yapmasının ardından TikTok'taki bahsetmelerin hızla arttığını gösterir. Bu eğilimi işaret ederken, aynı zamanda TikTok içeriğine daha fazla ağırlık verilmesini önerir. ClickUp'ı kullanan pazarlama takımları, tek bir tıklama ile içerik takımına görevler atarak bu fırsatı değerlendirebilir.

SOV verilerinizdeki eğilimleri analiz edin, ardından ClickUp Brain ile net bir sonraki adımlar planı oluşturun

💡 Profesyonel İpucu: Ses payı raporlarının altında boğulduğunuzda, sayıların ardındaki hikayeyi gözden kaçırmak kolaydır. İşte bu noktada ClickUp Brain MAX işinizi kolaylaştırır. "Bu hafta bizi en çok kim bahsetti?" gibi bir soru sorarak, raporları tek tek incelemek zorunda kalmadan net bir yanıt alabilirsiniz. ClickUp Brain Max'ı kullanan takımlar her hafta yaklaşık bir tam gün zaman kazanıyor, işlerini üç kata kadar daha hızlı bitiriyor ve maliyetleri %86'ya varan oranda azaltıyor. GPT-5, Claude ve Gemini dahil olmak üzere birçok önde gelen AI modeliyle çalışır, böylece tek bir dar görünüm yerine farklı görünümler elde edersiniz. ClickUp Brain MAX'ın nasıl yardımcı olabileceğine dair canlı bir senaryo: Haftalık bir toplantıya hazırlanıyorsunuz. Yarım düzine araçtan notları bir araya getirmek yerine, Brain'den önemli noktaları derlemesini istiyorsunuz. Saniyeler içinde, ClickUp belgesine ekleyip takımınızla paylaşabileceğiniz düzgün bir özet elde ediyorsunuz. Bu, başka bir görevden çok, önemli konulara odaklanmanızı sağlayan bir yardım eli gibi hissettiriyor.

Ses Payınızı Nasıl Artırabilirsiniz?

Gerçek hafıza sanatı, dikkat sanatıdır.

Markalar için dikkat her şeydir. İnsanlar, sık sık, doğru yerlerde ve samimi bir şekilde ortaya çıkan isimleri hatırlar.

İşte kalıcı ve anlamlı bir ilgi çekmenin bazı ipuçları:

Kültürel veya sektörel trendlere markanız için doğal hissettiren şekillerde katılın; başkalarının yapacakları şeyleri kopyalamak yerine kendi bakış açınızı ekleyin

İster faydalı kullanım kılavuzları, ister ilham verici hikayeler, ister sadece gülümsetecek şeyler olsun, insanların kendi çevrelerine paylaşmak isteyeceği içerikler oluşturun

Influencer'larla veya benzer görüşlere sahip markalarla ortaklıklar kurun , böylece mesajınız hedef kitlenizin zaten güvendiği sesler aracılığıyla yayılsın

Çalışanlarınızı deneyimlerini ve hikayelerini paylaşmaya teşvik edin, çünkü gerçek kişilerin bahsetmeleri genellikle özenle hazırlanmış kampanyalardan daha samimi gelir.

Rakiplerinizin neler yapacaklarını takip edin, ardından onların gözden kaçırdığı boşlukları veya fırsatları arayın; böylece markanız, rakiplerinizin görünmediği yerlerde görünür hale gelebilir.

SOV Ölçümünde Sık Yapılan Hatalar

2017 yılında, bir yolcunun uçaktan zorla indirilmesinin ardından United Airlines büyük bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Havayolu şirketi hakkında bahsedilenler hızla arttı, ancak bu olumlu bir gelişme değildi.

Eğer biri sadece ses payının hacmine bakmış olsaydı, United'ın konuşmayı domine ettiği izlenimi edinebilirdi. Gerçekte ise, duyarlılık ezici bir çoğunlukla olumsuz olduğu için markanın itibarı ciddi bir darbe alıyordu.

Ses payı, sadece hakkında konuşulmakla ilgili değildir. İnsanların gerçekte ne söylediğiyle ilgilidir.

Dikkat etmeniz gereken en yaygın hatalar şunlardır: Sadece hacme bakıp duyarlılığı göz ardı etmek, aslında bir uyarı işareti olan olumsuz bahsetmelerin selini bir ilerleme gibi gösterebilir

Hedef kitlenizin gerçekten zaman geçirdiği ve markanızla etkileşim kurduğu kanallara odaklanmak yerine, her platformu eşit şekilde izlemek

Kendinizi yalnızca sektörünüzdeki en büyük oyuncularla karşılaştırmak, küçük ama önemli başarıları görünmez kılabilir

SOV'yi trendler, kampanyalar ve tüketici davranışlarına göre değişen dinamik bir metrik yerine tek seferlik bir rapor olarak ele almak

Ses payını etkileşim, web sitesi trafiği veya satışlar gibi gerçek sonuçlarla bağlantı kurmayı unutmak, analizinizin net bir sonraki adımdan yoksun kalmasına neden olur

ClickUp ile Ses Payınızı Ölçün ve Artırın

Ses payı (SOV), gürültülü bir dünyada markanızın hikayesinin öne çıkması için bir platform görevi görür. Bunu özenle ölçüp bilinçli bir şekilde harekete geçtiğinizde, işletmenize sadece konuşmaya katılma değil, aynı zamanda onu yönlendirme şansı da vermiş olursunuz.

İşte ClickUp'ın parladığı nokta budur ✨.

Tüm SOV verilerinizi tek bir çatı altında toplama özelliği sayesinde, sıkıcı kısımları otomasyonla otomatikleştirir ve gözden kaçırmış olabileceğiniz içgörüler ortaya çıkarır.

ClickUp'ın bir diğer avantajı ise işbirliği özellikleri ve yapay zeka asistanıdır. Bunlar sayesinde, takımınızla gerçek zamanlı olarak çalışarak reklamlar için anahtar kelime ve kampanya ayarlarını iyileştirebilir, farklı pazarlama kanallarındaki reklam harcamalarını yönetebilir ve toplam pazar reklamcılığını inceleyebilirsiniz.

ClickUp Brain aracılığıyla sosyal medya izleme verilerini inceleme ve SEO içgörüleri oluşturma yeteneği ile birleştiğinde, ClickUp belirli bir markanın kanallar genelinde nasıl performans gösterdiğini görmeyi kolaylaştırır.

Tüm ses payı izleme faaliyetlerinizin tek bir basit ve güçlü alanda toplanmasının ne kadar kolay olduğunu görün. Hemen ClickUp'a kaydolun!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Teknik olarak değil. Her zaman bütünün bir yüzdesi olarak ortaya çıkar. Ancak bahsetme sayınızın çoğu olumsuzsa, aldığınız ilgi istediğiniz türden olmadığı için durum olumsuz hissedilebilir.

Bunu, sağlığınızı kontrol etmek gibi düşünün. Aylık izleme size hoş ve istikrarlı bir tablo sunarken, haftalık kontroller yeni kampanyalardan veya son dakika haberlerinden kaynaklanan sürprizleri yakalamanıza yardımcı olur. Ses payı formülünü kullanarak pazar payınızdaki büyümeyi tutarlı bir şekilde ve doğru bir şekilde ölçebilirsiniz.

En basit yol, markanızla ilgili bahsetmelerin sayısını sektörünüzdeki tüm bahsetmelerin sayısına bölmek ve ardından bunu 100 ile çarpmaktır. Yani, sizinle ilgili 500 bahsetme varken rakiplerinizin toplam bahsetme sayısı 1.500 ise, ses payınız %2 olur. Bu hesaplamaları sizin yerinize yapan araçlar mevcuttur, ancak altta yatan dinamikleri anlamak faydalı olacaktır.

Etkileşim, sesinizi daha yüksek çıkarır. İnsanlar beğendiğinde, paylaşımda bulunduğunda veya yorum yaptığında, erişiminiz genişler ve daha fazla kişinin sizi duymasına yardımcı olur. Bu tür bir dalga etkisi, konuşmalardaki görünürlüğünüzü gerçekten artırır. Bu veri noktalarını daha doğru bir şekilde elde etmek için sosyal dinleme araçlarını kullanabilirsiniz.

Her zaman değil. Daha sık konuşulmak sizi akıllarda ilk sıraya yerleştirir, ancak satışlar, bu ilginin güven, iyi deneyimler ve insanların gerçekten istediği ürünlerle birleştiğinde gerçekleşir. Pazar araştırmalarını kullanarak tüketici eğilimlerini anlayın ve ardından hedef kitlenizin satışlarını artırmak için dijital pazarlama kampanyaları yürütün.

Evet. Yapay zeka, logonuzun yer aldığı sayısız gönderiyi, haberi ve hatta görseli tarayabilir. Bu, sadece bahsetme sayısını saymanıza değil, aynı zamanda insanlar hakkınızda konuşurken ne hissettiklerini anlamanıza da yardımcı olur.