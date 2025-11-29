Güvenlikli İletişim için En İyi 10 HIPAA Uyumlu Sohbet Aracı

Bir hastanın mesajı saat 23:42'de geldi. "Merhaba, bugün randevum sırasında önemli bir şeyi atladığımı düşünüyorum. Şimdi size söyleyebilir miyim?"

Herkesin tanıdığı bir an, tereddüt etmeden yanıt vermek istediğiniz bir an. Bu doğal bir tepki olsa da, böyle bir davranış potansiyel bir HIPAA ihlaline yol açabilir. Aslında, geçen yıl sağlık kuruluşları 725 veri ihlali bildirdi ve 275 milyondan fazla tıbbi kayıt açığa çıktı. Ve ne yazık ki bu tür tam anlamıyla bir kriz yavaşlamıyor.

HIPAA uyumlu sohbet araçları bu nedenle önemlidir. Yönetmelikler öyle diyor diye değil, her konuşmanın diğer tarafında gerçek insanlar olduğu için.

İyi haber şu ki, bu tür iletişim için özel olarak tasarlanmış platformlar var. İş şeklinizi bozmadan hassas verileri koruyan araçlar. Öyleyse, dikkate almaya değer en iyi on seçeneğe bir göz atalım.

Araç Ana özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp –HIPAA uyumlu sohbet, belgeler, görevler, Beyaz Tahtalar, gösterge panelleri–EHR veri gömme, erişim kontrolü, sürüm geçmişi–ClickUp Brain ile AI destekli özetleme Hepsi bir arada, uyumlu bir çalışma alanına ihtiyaç duyan bireyler, küçük takımlar ve kurumsal işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma TigerConnect –Rol tabanlı erişim, güvenlikli mesajlaşma, kayıtlardan arama–EHR ve hemşire çağrı aracı entegrasyonları–Sessiz eskalasyon uyarıları Gerçek zamanlı klinik iletişime ihtiyaç duyan sağlık sağlayıcıları Özel fiyatlandırma OhMD –Mevcut telefon numaraları üzerinden HIPAA uyumlu güvenlikli metin mesajlaşması–85'ten fazla EHR entegrasyonu, canlı sohbet, otomatik pilot–Grup sohbeti ve video görüşmeleri Metin tabanlı hasta iletişimi ve hatırlatıcılara ihtiyaç duyan küçük muayenehaneler Ücretli planlar aylık 250 $'dan başlar. Updox –Faks, e-posta ve video için birleşik gelen kutusu–Doğrudan güvenlikli mesajlaşma, denetim izleri, arama sırasında not alma Merkezi iletişim ve belge yönetimi gerektiren çok konumlu muayenehaneler Özel fiyatlandırma Paubox –HIPAA uyumlu sorunsuz e-posta–Veri güvenliği için yerleşik kimlik avı/kötü amaçlı yazılım filtreleri E-posta DLP, analitik, güvenli gösterge paneli Güvenli e-posta pazarlaması ve hasta erişimine ihtiyaç duyan sağlayıcılar Ücretli planlar aylık 38 $'dan başlar. Luma Health – Otomasyonlu SMS, sesli mesaj, e-posta ile iletişim – Mobil cihaz girişi, AI analitiği, EHR senkronizasyonu Yapay zekayı otomasyon ve analitik için kullanan hasta katılım takımları Özel fiyatlandırma SimplePractice –Güvenli portal mesajlaşma–Faturalandırma, notlar, video ile entegre–Şablonlar ve oturum içi sohbet Entegre tele-sağlık ve dokümantasyona ihtiyaç duyan bağımsız sağlayıcılar ve küçük muayenehaneler Ücretli planlar aylık 49 $'dan başlar. Klara –AI destekli hasta mesajı triyajı–SMS, aramalar ve web sohbeti üzerinden sürekli sohbet–Paylaşılan gelen kutusu ve uygulama içi tele-sağlık Akıllı hasta iletişimi ve yönlendirmeye ihtiyaç duyan çok departmanlı takımlar Özel fiyatlandırma Spruce Health –Güvenli VoIP, SMS, faks, telefon ağaçları–Etiketleme, çağrı yönlendirme, mesai sonrası otomasyon Güvenlik özelliklerine sahip esnek gelen kutularına ihtiyaç duyan klinikler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 24 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Rocket. Sohbet –Yerinde/kendi sunucunuzda barındırılan güvenlikli mesajlaşma çözümü–Tam veri kontrolü, açık API'ler, birleştirilmiş mesajlaşma Özelleştirilebilir, kendi sunucusunda barındırılan iletişime ihtiyaç duyan, BT ağırlıklı kuruluşlar ve kurumsal işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 8 $/kullanıcı/ay'dan başlar.

HIPAA uyumlu bir sohbet aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Birçok sohbet platformu güvenlik sağladığını iddia etse de, hasta verilerini korumak ve HIPAA düzenlemelerine uymak için gereken katı standartları karşılayanlar sadece birkaçıdır.

Seçim yapmadan önce kontrol etmeniz gerekenler şunlardır:

Uçtan uca şifreleme ve denetim izleri : Güçlü şifreleme kullanarak mesajların ve ek dosyaların aktarım ve depolama sırasında güvenliğini sağlayın. Denetim izleri de aynı derecede önemlidir; verilere kimlerin, ne zaman ve hangi cihazdan eriştiğini kaydeder.

Güvenli dosya paylaşımı ve EHR entegrasyonları: Şifreli dosya aktarımlarını etkinleştirin ve EHR (Elektronik Sağlık Kayıtları) veya Uygulama Yönetim Sistemi platformlarına bağlantı kurarak ş akışlarının sorunsuz ve korumalı olmasını sağlayın.

İş Ortağı Anlaşması (BAA) destek : PHI'yi yasal olarak korumak ve HIPAA standartlarını karşılamak için satıcınızla bir İş Ortağı Anlaşması (BAA) imzalayın. Taahhütte bulunmadan önce daima BAA'nın kullanılabilirliğini onaylayın.

Mesaj saklama ve silme ayarları: Platformun mesaj saklama dönemleri üzerinde kontrol sağladığından ve artık gerekli olmadığında PHI'nın güvenle silinmesini desteklediğinden emin olun.

👀 Biliyor muydunuz? 2015 Anthem ihlali, yaklaşık 78,8 milyon kişinin verilerini açığa çıkardı ve bu, şimdiye kadarki en büyük sağlık hizmeti veri ihlallerinden biri oldu.

Riskli geçici çözümlerin ötesine geçmeye ve güvenebileceğiniz bir iletişim sistemi kurmaya hazırsanız, dikkate alabileceğiniz en iyi HIPAA uyumlu yazılım araçları şunlardır 👇

1. ClickUp (Sohbet, görev yönetimi ve dokümantasyon özelliklerine sahip en iyi hepsi bir arada HIPAA uyumlu Çalışma Alanı)

Sağlık hizmetlerinde iletişim, hasta bakımının kalbidir. Bakım koordinasyonundan idari güncellemelere kadar her mesaj, HIPAA standartları kapsamında korunması gereken hassas bilgiler içerir.

İşte bu noktada ClickUp for Health + ClickUp Chat, tıbbi takımların bağlantı kurma ve işbirliği yapma şeklini dönüştürüyor. Tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını tek bir güvenli platformda bir araya getiren dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır.

ClickUp, SOC 2 uyumludur ve Enterprise Planı (imzalanmış bir BAA aracılığıyla) HIPAA uyumludur ve kullanıcı izinleri ve erişimi üzerinde gelişmiş kontroller sağlayan Özel Roller özelliğine sahiptir.

Tüm iletişim, belgeler, randevular ve görevleri ClickUp'ta HIPAA uyumlu tutun.

Sağlık hizmeti sağlayıcıları ve yöneticileri, ayrı sohbet araçları, görev takipçileri ve raporlama sistemlerini yönetmek yerine, tek bir Çalışma Alanından iletişim ve operasyonları kolaylaştırabilirler. Sağlık hizmetleri ortamında bu, bir sağlayıcının belgeleri güncellemesi veya bir bakım koordinatörünün bir hastayı takip etmesi gibi görünebilir, tüm bunlar bir sonraki adımlar ve erişim gereksinimleri konusunda uyumlu kalınarak yapılır. Böylece ClickUp, tüm Work Sprawl biçimlerini ortadan kaldırarak %100 bağlam ve insanlar ile AI ajanlarının birlikte çalışabileceği birleşik bir yer sağlar. Daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

ClickUp Sohbet ile güvenli ve hızlı iletişim sağlayın.

Hasta verilerini korurken takımların bağlantısını sürdürmek için ClickUp Chat (en iyi hepsi bir arada mesajlaşma platformu ), sıkı uyumluluk kurallarına bağlı gerçek zamanlı konuşmalar sağlar. Veriler, güçlü şifreleme standartları kullanılarak aktarım sırasında ve depolandıkları sırada hassas bir şekilde korunur.

Sohbetleri, görevleri ve hassas bilgileri ClickUp Chat içinde bir arada tutun.

Sohbet, @bahsetmeler ve zincirleme yanıtlar içerir. Örneğin, kalp hastalarını yöneten bir bakım takımı, hemşirelerin hayati fonksiyonları gerçek zamanlı olarak güncellediği, eczacının ilaç ayarlamalarını ilettiği ve nöbetçi kardiyologun hızlı danışma için @Bahsetme ile anında bilgilendirildiği özel bir "Kardiyoloji" sohbet kanalı oluşturabilir.

SyncUps ile tek tıklamayla toplantılara başlayın

Sağlık profesyonelleri arasında, bulundukları yerden bağımsız olarak gerçek zamanlı, yüz yüze işbirliğini mümkün kılarak tıbbi iletişimi geliştirmek ister misiniz?

ClickUp SyncUps'ı kullanarak saniyeler içinde iş arkadaşlarınızla yüz yüze işbirliği yapın.

ClickUp SyncUps'ın tıbbi takımları nasıl desteklediğini aşağıda görebilirsiniz:

Anında işbirliği: Tıbbi takımlar, herhangi bir kanaldan veya doğrudan mesajdan doğrudan SyncUps'ı başlatabilir veya katılabilir, böylece doktorlar, hemşireler ve uzmanlar, uygulamalar arasında geçiş yapmadan hasta vakalarını, tedavi planlarını veya acil güncellemeleri tartışabilirler.

Ekran Paylaşımı ve görev bağlantısı: SyncUp sırasında katılımcılar, laboratuvar sonuçlarını, görüntüleme sonuçlarını veya tıbbi kayıtları birlikte incelemek için ekranlarını paylaşabilirler. Ayrıca, belirli görevleri canlı bir SyncUp'a bağlayarak herkesin sonraki adımlar ve sorumluluklar konusunda aynı fikirde olmasını sağlayabilirsiniz.

Mobil erişilebilirlik: SyncUps, mobil cihazlarda sorunsuz bir şekilde iş yapar, böylece sağlık profesyonelleri hastanenin veya kliniğin herhangi bir yerinden, hatta vizit sırasında bile önemli tartışmalara katılabilirler.

İletişim dizisi: SyncUps, iletişim dizisi sohbeti içerir, böylece anahtar kararları belgelemek, kaynakları paylaşmak ve görüşmeden sonra eylem öğelerini takip etmek kolaylaşır.

Clips ile eşzamansız iletişim kurun

Gerçek zamanlı iletişim zorluysa, ClickUp Clips ile video güncellemelerini, açıklamaları ve güncellemeleri asenkron olarak kaydedip paylaşabilirsiniz.

Bu, doktorların, hemşirelerin ve yöneticilerin karmaşık ş Akışlarını açıklayabilmeleri, geri bildirimde bulunabilmeleri veya kendi programlarına göre hastalarla ilgili güncel bilgileri iletebilmeleri anlamına gelir. Bu, vardiyalı çalışma, takımlar arası işbirliği veya acil toplantıların mümkün olmadığı durumlar için mükemmeldir.

Daha sorunsuz bir işbirliği için ClickUp Kliplerini görevlere, belgelere ve sohbetlere yerleştirin.

Clips ve SyncUp'ın birlikte tıbbi iletişimi nasıl daha güvenli ve güçlü hale getirdiğini aşağıda görebilirsiniz:

Korunan erişim: Her klip, ayrıntılı izinler ve denetim izleri ile ClickUp'ın güvenlikli Çalışma Alanı'nda saklanır. Yalnızca yetkili kullanıcılar kayıtları görüntüleyebilir veya paylaşabilir, böylece hasta verileri ve iç iletişimin gizliliği korunur.

Denetlenebilirlik: Klipler, zaman damgaları ve kullanıcı ayrıntılarıyla otomatik olarak kaydedilir ve HIPAA'nın erişim izleme ve denetim kontrolleri gereksinimlerini destekler.

Birleşik iletişim: Clips, ClickUp'ın sohbet, belge ve görev yönetimi özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu, metin, video veya sesli tüm iletişiminizin tek bir yerde toplanması, aranabilir olması ve aynı HIPAA uyumlu şemsiye altında korunması anlamına gelir.

Docs'ta sağlık bilgilerini oluşturun, paylaşın ve düzenleyin

Aynı uyumu belgelere de genişletmek için ClickUp Docs, takımlara SOP'lardan tedavi protokollerine, toplantı notlarından hasta kabul ş Akışlarına kadar her şeyi oluşturmak, paylaşmak ve güncellemek için güvenli ve çok yönlü bir alan sunar.

ClickUp Docs ile SOP'lar ve el kitapları gibi çok yönlü belgeler oluşturun ve paylaşımını gerçekleştirin.

Bu güçlendirilmiş belge işbirliği yazılımı, Çalışma Alanınızda doğrudan nefes alır ve projeler, görevler veya klasörlerle bağlantılıdır, böylece hiçbir zaman bir siloda kaybolmaz veya e-posta zincirlerinde gömülü kalmaz.

Bir belge içinden görevler atayabilir, ekip arkadaşlarınızdan bahsedebilir ve erişimi tek tek görüntüleyen veya düzenleyiciye kadar kontrol edebilirsiniz. Yayınlar veya deneysel veriler üzerinde işbirliği yapmak için PubMed veya Scopus referanslarını da ekleyebilirsiniz.

ClickUp İzinleri ile belgeleri paylaşın ve işbirliği yapanların rollerini yönetin

Her belge, işbirlikçileri görüntüleyici, yorumcu veya tam düzenleyici olarak davet etme seçenekleriyle iç veya dış olarak paylaşılabilir. Sürüm geçmişi arka planda çalışır, böylece düzenlemeler her zaman izlenebilir ve gerekirse önceki sürümlere geri dönebilirsiniz.

Görev yorumları, bu işbirliğini daha da ileriye taşır. Geri bildirimler sohbet uygulamaları arasında bölünmek yerine, tam olarak işin yapıldığı yerde kalır. Bir sağlayıcı, bakım koordinasyon görevine bağlam bırakabilir veya bir uyum görevlisi, takip edilmesi gereken bir şeyi işaretleyebilir. Ayrıca, takım arkadaşlarınızı etiketleyebilir, dosya ekleyebilir veya bir yorum, eyleme geçirilebilir bir şeye dönüştüğünde onu yeni bir göreve dönüştürebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta özel formlar oluşturarak hasta kabul ve güncelleme taleplerinizi kolaylaştırın. Ayrıca Cognito Forms ile entegre ederek form gönderilerini otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir, manuel veri girişini azaltabilir ve klinik ş akışlarınızı hızlandırabilirsiniz.

Sağlık hizmetleri çalışma alanınızda her ayrıntıyı birbirine bağlayın

Bağlam birden fazla konuya yayılmaya başladığında, ClickUp Brain bunu bir araya getirir. Hızlı bir komutla, bu güçlü sağlık hizmetleri AI çözümü uzun belge düzenlemelerini veya konuşma geçmişlerini özetleyebilir, yorumlardan eylem öğelerini çıkarabilir veya bir görev içinde yanıt taslağı hazırlamaya yardımcı olabilir.

ClickUp Brain ile anında ve güvenli bir şekilde özetler oluşturun.

Çalışma Alanınızda eğitildiğinden, takımınızın nasıl iletişim kurduğunu ve iş yaptığını anlar. Hassas ve yüksek hacimli görevleri yerine getiren takımlar için, bu tür görevlere yönelik AI desteği, daha büyük resme odaklanmaya devam ederken zaman tasarrufu sağlar.

Örneğin, bir hastane enfeksiyon kontrol takımı ClickUp Brain'i kullanarak günlük olay raporlarını işleyebilir ve anahtar eğilimleri (tekrarlayan enfeksiyon kaynakları gibi) ortaya çıkarabilir.

📌 Şu komutları deneyin: El hijyeni uyumu için CDC kılavuzlarına hızlı bir referans sağlayın ve bunu enfeksiyon kontrol belgemize bağlayın.

Bugünkü çok disiplinli takım toplantı notlarını özetleyin ve kardiyoloji, hemşirelik ve eczacılık takımları için ayrı ayrı eylem öğelerini listeleyin.

Bu taburculuk protokolüne göre ameliyat sonrası hastalar için bir takip kontrol listesi oluşturun ve iyileşme ünitesine görevler atayın.

Bu haftanın enfeksiyon kontrolü olay raporlarından tekrarlayan sorunları vurgulayın ve bir sonraki inceleme toplantısı için üç öncelikli eylem önerin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev otomasyonu: Önceden ayarlanmış tetikleyiciler ve koşullar kullanarak Önceden ayarlanmış tetikleyiciler ve koşullar kullanarak ClickUp Automations ile yineleyen bakım görevlerini ve randevu ş akışlarını otomatikleştirin.

Veri görselleştirme: Özelleştirilebilir grafikler, zaman takibi ve kapasite planlama bileşenleri ile Özelleştirilebilir grafikler, zaman takibi ve kapasite planlama bileşenleri ile ClickUp Gösterge Panelleri 'nde takım iş yükünü ve hasta bakım işlemlerini takip edin.

Merkezi bakım koordinasyonu: ClickUp Takvim'i kullanarak randevuları ve takip işlemlerini gerçek zamanlı olarak düzenleyin.

Güvenli veri gömme: Daha hızlı takım eylemi için EHR (Elektronik Sağlık Kayıtları) verilerini, sigorta formlarını veya laboratuvar sonuçlarını doğrudan ClickUp Belgelere ekleyin.

Sorunsuz ve uyumlu entegrasyonlar: Zoom, Google Workspace ve Slack gibi 1.000'den fazla araçla güvenli bir şekilde bağlantı kurarak Zoom, Google Workspace ve Slack gibi 1.000'den fazla araçla güvenli bir şekilde bağlantı kurarak ClickUp entegrasyonlarıyla birbirine bağlı bir sağlık ekosistemi oluşturun.

ClickUp sınırlaması

Geniş özellik yelpazesi, küçük muayenehaneler için başlangıçta biraz zorlayıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumu:

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, her şeyin birbiriyle ne kadar sorunsuz bir şekilde çalıştığı. Sohbet, Beyaz Tahta ve Alanlar özelliklerinin birleşimi, tek bir yerde beyin fırtınası yapmamızı, görevleri atamamızı ve işleri izlememizi sağlıyor. Esnek, görsel ve son derece özelleştirilebilir olması, departmanlar arasında birden fazla takım ve projeyi yönetmek için mükemmel. Wiki özelliği de dağınık SOP'leri ve oryantasyon belgelerini tek bir doğru kaynakla değiştirmemize yardımcı oldu.

💡 Profesyonel İpucu: Brain MAX, tüm önemli bilgilerinizi ve ş akışlarınızı tek bir güvenli, yapay zeka destekli Çalışma Alanı'nda birleştirerek tıbbi ve sağlık iletişimi dönüştürür. İşte nasıl: Daha derinlemesine araştırma ve bağlam için ClickUp Brain MAX'ı deneyin. ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlı tüm uygulamalarınızı ve ayrıca web'i anında arayarak hasta dosyalarını, araştırma belgelerini veya uyumluluk kayıtlarını bulun.

Hareket halindeki klinisyenler ve personel için Talk to Text , sorular sormanıza, hasta notlarını dikte etmenize veya işlerinizi sesle komut vermenize olanak tanır — ellerinizi kullanmadan, her yerde ücretsiz.

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birbirinden bağımsız AI araçlarına güvenmek yerine, Brain MAX sağlık hizmetleri ortamınızı anlayan tek bir bağlamsal, kurumsal kullanıma hazır çözüm sunar. Tıbbi akışlarınızı gerçekten anlayan AI Süper Uygulaması ClickUp Brain MAX'ı deneyin. AI araçlarının karmaşıklığından kurtulun ve sorunsuz, güvenli ve akıllı sağlık iletişimi deneyimini yaşayın.

2. TigerConnect (Gerçek zamanlı klinik iletişim için en iyisi)

via TigerConnect

TigerConnect, sağlık hizmeti sağlayıcıları için iletişimi özelleştiren, doktorlar, hemşireler ve yöneticiler için rol tabanlı erişim sunan HIPAA uyumlu bir mesajlaşma platformudur. Kullanıcı rollerine göre bildirimleri ve düzenleri dinamik olarak ayarlayan uyarlanabilir bir arayüze sahiptir ve uyarıların ilgili kişilere yönlendirilmesini sağlar.

Ayrıca, yanıtlar geciktiğinde süpervizörleri devreye sokan bir "sessiz eskalasyon" özellikleri de sunar. Bu araç, kullanıcıların doğrudan hasta kayıtlarından sohbet veya arama başlatmasına olanak tanır ve belirli bakım ihtiyaçlarına göre özel ş Akışları destekler. Örneğin, ameliyat öncesi kontrol listeleri gibi özel ş Akışları.

TigerConnect'in en iyi özellikleri

Kullanıcı sağlama (CSV içe aktarma, LDAP/AD), rol planlama senkronizasyonu ve cihaz erişiminin anında iptal edilmesi özelliklerine sahip merkezi yönetici paneli

EHR sistemleri ve hemşire çağrı araçlarıyla entegre ederek, muayene sırasında hasta verilerine gerçek zamanlı erişim sağlayın.

İsimleri aramak yerine, rol göre (ör. "nöbetçi kardiyolog") iletişim kurun.

TigerConnect sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, sistemin modası geçmiş olduğunu ve bir ekrana erişmek için başka bir ekranı kapatmak gerektiğini, bunun da ş akışını yavaşlattığını bahsediyor.

TigerConnect fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

TigerConnect puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (190'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TigerConnect hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

TigerConnect, şirket genelinde bilgi uyarılarının (hava durumu, trafik, acil durumlar) yayılmasında inanılmaz derecede kullanışlıdır ve HIPAA'yı ihlal etme endişesi olmadan hasta raporları, sevk bilgileri ve HIPAA bilgilerinin paylaşılmasına olanak tanıyan, çalışanlarla iletişim için harika bir araçtır.

👀 Biliyor muydunuz? Bilinçsiz ihlaller için HIPAA ihlal kategorisi, ihlal başına 100 ila 50.000 dolar arasında cezaya sonuç olarak neden olabilir ve tekrar eden ihlaller için yıllık maksimum ceza 25.000 dolardır.

3. OhMD (Metin tabanlı hasta iletişimi ve randevu hatırlatıcıları için en iyisi)

OhMD aracılığıyla

OhMD, doktorlar ve hastalar arasındaki iletişim boşluğunu doldurmayı amaçlayan bir grup sağlık hizmetleri yenilikçisi tarafından 2016 yılında kuruldu. Sağlayıcıların mevcut telefon sayılarını güvenlikli mesajlaşma için kullanabilecekleri bir platform geliştirdiler. Bu, ek uygulamalara olan ihtiyacı ortadan kaldırdı.

Araç, 85'ten fazla EHR sistemine bağlanarak hasta bilgilerini kolaylıkla konuşmaya aktarır. Ayrıca, muayenehanelerin tek dokunuşla güvenli bir video görüşme bağlantısı paylaşımına olanak tanıyarak, bunları mesajlaşma konusuna sorunsuz bir şekilde entegre eder.

OhMD, bakım ekipleri için her şeyi koordine etmek üzere çoklu kiracı desteki, tek oturum açma, kullanıcı denetimi ve grup sohbeti seçenekleri sunar. Bu kurulum, küçük muayenehanelerin hasta bakımını daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

OhMD'nin en iyi özellikleri

Autopilot'u kullanarak, hastaların ziyaretlerinden sonra atacakları adımlar hakkında bilgilendirilmelerini sağlayan takip randevuları planlayın.

Canlı Sohbet'e dokunarak, yeni hastaların web siteniz üzerinden size ulaşabileceği samimi bir alan açın.

Elektronik Formları kullanarak, randevulardan önce basit bir metin alışverişi yoluyla korunan sağlık bilgilerini toplayın.

OhMD sınırlaması

Bazı kullanıcılar, hasta mesajlarının zaman zaman kaybolduğunu ve bu durumun mesajların konumunu belirlemek için manuel arama yapılmasına neden olduğunu bildiriyor.

OhMD fiyatlandırması

Reach : Aylık 300 $'dan başlayan fiyatlarla

Geliştirme: Özel fiyatlandırma

OhMD puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

OhMD hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Kullanım kolaylığını ve müşteri desteğini beğeniyorum. Ayrıca, bir sorun yaşadığımda zamanında geri bildirim sağlıyorlar. Genel olarak, sistemi ve yeni bir metin mesajı aldığımda e-posta yoluyla aldığım hızlı bildirimleri çok seviyorum.

4. Updox (Merkezi belge alışverişi ve iletişimi olan çok konumlu muayenehaneler için en iyisi)

Updox aracılığıyla

Updox, e-postaları, faksları ve video görüşmelerini tek bir gelen kutusunda birleştirerek sağlayıcılar için iletişimi merkezileştirir. Direct Secure Messaging (DSM) özelliği, klinisyenlerin güvenilir bir ağ üzerinden hasta kayıtlarını meslektaşlarıyla güvenli bir şekilde paylaşımını sağlar.

Doktorlar ve eczacılar gibi hastane dışı sağlık hizmeti sağlayıcıları için özel olarak tasarlanan Updox, takımların mesaj durumlarını ve hasta yanıtlarını gerçek zamanlı olarak izleyebilecekleri bir gösterge paneli de sunar. Ayrıca, ödeme işlemlerini sohbetlere entegre ederek, personelin ekran değiştirmeden ücretleri tahsil etmesini sağlar.

Hastalar randevu hatırlatıcılarını doğrudan gelen kutularına alırken, acil durumlar herhangi bir takım üyesinin tek bir dokunuşuyla üst düzeye taşınır. Bu, takımlar ve departmanlar için daha geniş bir uyumluluk ortamı sağlar.

Updox'un en iyi özellikleri

Sanal bekleme odaları, ekran paylaşımı ve arama sırasında not alma özellikleriyle 19 katılımcıya kadar grup tele-sağlık görüşmeleri düzenleyin.

Başka bir araca aktarmadan, belgeleri doğrudan gelen kutunuzda düzenleyin, imzalayın, redakte edin ve vurgulayın.

Kural tabanlı atamalarla faksları otomatik olarak yönlendirin ve her belgenin HIPAA uyumlu denetim izini saklayın.

Updox sınırlaması

Bazı kullanıcılar, çıkış veya satın alma seçeneği olmadan sözleşmelerin otomatik olarak yenilendiğini ve bu durumun istenmeyen masrafları artırdığını bildiriyor.

Updox fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Updox derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Updox hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Updox'un arayüzü ve EHR (Practice Fusion) ile entegrasyonları çok kolay ve sezgiseldir. Bir tıp merkezi olarak, çok fazla gereksiz faks alıyorduk, tonlarca kağıt israf ediyorduk ve en önemlisi, faksları almak, taramak ve ardından hasta dosyalarına aktarmak için çok fazla zaman kaybediyorduk. Updox ile tek bir tıklama ile faks hasta dosyasına aktarılır. Herkesin hayatını çok daha kolaylaştırıyor ve kağıt konusunda çok fazla tasarruf sağlıyoruz.

🧠 İlginç bilgi: Dünya Ekonomik Forumu'na göre, ortalama bir hastane her yıl yaklaşık 50 petabayt veri üretir. Bu, Kongre Kütüphanesi'nde depolanan verinin iki katından fazladır!

5. Paubox (HIPAA uyumlu e-posta pazarlaması ve hasta erişimi için en iyisi)

Paubox aracılığıyla

Paubox, portallara, şifrelere veya ekstra tıklamalara güvenmek yerine, alıcıların Gmail, Outlook veya mobil istemci kullanıyor olsunlar, mesajları doğrudan gelen kutularında okuyabilmeleri için arka planda her giden e-posta şifrelenir.

Mevcut e-posta sağlayıcınızla entegre olur ve iş akışı değişiklikleri gerektirmeden HIPAA uyumluluğunu otomatik olarak sağlar. Yöneticiler, güvenli bir gösterge paneli aracılığıyla analizleri inceleyebilir, karantinaya alınan tehditleri yönetebilir ve politikaları uygulayabilir.

Yerleşik gelen tehdit koruması, ExecProtect ve DomainAge gibi filtreler kullanarak kimlik avı, sahtecilik ve kötü amaçlı yazılımları bloklar.

Paubox'un en iyi özellikleri

HITRUST sertifikalı güvenlik ile RESTful Email API'yi kullanarak şifreli e-posta fonksiyonunu doğrudan uygulamalara yerleştirin.

E-posta DLP'yi kullanarak giden mesajları tarayın ve hassas içerikleri gönderilmeden önce koruyun.

Hassas PHI veya diğer düzenlemeye tabi veriler (SSN'ler, kredi kartları) içeren gelen veya giden e-postaları algılar ve bloklar.

Paubox sınırlaması

Bazı kullanıcılar Paubox Forms'u kullanımı zor buluyor ve özelleştirme seçeneklerinin eksikliğini not ediyor.

Paubox fiyatlandırması

Standart : Aylık 38 $

Artı : Aylık 77 $

Premium: 90 $/ay

Paubox puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Paubox hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Paubox'un güvenlik ve HIPAA uyumluluğunu sağlayarak, gizliliği korurken hassas bilgilerin kolayca gönderilmesini sağlamasını takdir ediyorum. Kullanıcı dostu arayüzü ayrıca hasta verilerini yönetme sürecini kolaylaştırarak genel verimliliği ve ş akışını iyileştiriyor.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %20'si günde 50'den fazla anlık mesaj gönderiyor. Bu yüksek hacim, takımın sürekli hızlı iletişim halinde olduğunu gösterebilir. Bu durum hız açısından harika olsa da, iletişim aşırı yüklemesi için de uygun bir ortam yaratır. ClickUp'ın ClickUp Chat ve ClickUp Assigned Comments gibi entegre işbirliği araçlarıyla, konuşmalarınız her zaman ilgili görevlerle bağlantılıdır, bu da görünürlüğü artırır ve gereksiz takiplerin ihtiyacını azaltır.

6. Luma Health (Otomasyonlu hasta etkileşimi ve yapay zeka destekli analitik için en iyisi)

Luma Health aracılığıyla

Luma Health, uçtan uca bakım sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış, yapay zeka tabanlı bir hasta başarı platformudur. Hastalar, ziyaretlerden önce mobil kayıt formlarını alır, ID ve sigorta bilgilerini yükler ve onayları tamamlar. Tüm bu bilgiler dijital olarak kaydedilir ve otomatik olarak EHR ile senkronizasyon gerçekleştirilir.

Epic, eClinicalWorks, Athenahealth ve diğer sistemlerle derin EHR entegrasyonları, platformlar arasında verilerin senkronizasyonunu sağlayan otomatikleştirilmiş ş akışlarını destekler. Ayrıca, çok dilli, iki yönlü SMS, sesli mesaj, e-posta ve güvenli sohbet yoluyla iletişim kurmayı otomasyonla gerçekleştirir. Bu şekilde, onaylar, iptaller, yeniden planlamalar, yönlendirmeler ve geri çağırmalar (doğal yanıtları ve emojileri anlamak için NLP kullanarak) ile ilgilenebilir. AI destekli analitik, gelmeme oranının azaltılması, sevk dönüşümü, kayıt tamamlama, gelir artışı ve hasta memnuniyeti gibi metrikleri izleyerek daha akıllı planlamaya geri bildirim sağlar.

Luma Health'in en iyi özellikleri

İptaller nedeniyle tercih edilen randevu zamanları açıldığında, türüne, sağlayıcıya ve konuma göre eşleştirerek hastaları otomatik olarak bilgilendirir.

Spark AI + Navigator Concierge'ı kullanarak doğal dil anlayışıyla hasta çağrılarını ve metin mesajlarını yönetin.

Gelen faksları AI ile dönüştürerek sınıflandırın, verileri çıkarın ve manuel olarak sıralama yapmadan anında yönlendirin.

Luma Health sınırlaması

Bazı kullanıcılar, yeni mesajları görmek için sık sık yenileme ihtiyacı duyuyor ve gönderilen bağlantıların alıcılara asla ulaşmadığını bildiriyor.

Luma Health fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Luma Health puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (80'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Luma Health hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Hastalarımıza sevk/randevu bilgilerini içeren güvenli mesajlar göndermenin kolaylığı ve hızını çok seviyorum. Telefonla uğraşmak zorunda kalmadan onlara her ayrıntıyı ekleyebilirsiniz. Ve bir sonraki göreve geçebilirim, ancak gerekirse hastayla konuşmaya devam edebilirim.

💡 Profesyonel ipucu: Personelinize, sohbetlerde tam adlar yerine hastaların baş harflerini ve tıbbi kayıt sayısının son 4 hanesini kullanmaları konusunda eğitim verin. Bu, takımınız için hala tanımlanabilir olmakla birlikte, ekran görüntülerinin yanlışlıkla paylaşılması durumunda ek bir koruma katmanı sağlar.

7. SimplePractice (Entegre tele-sağlık ve faturalandırma ihtiyacı olan bireysel sağlayıcılar ve küçük muayenehaneler için en iyisi)

SimplePractice aracılığıyla

SimplePractice, HIPAA uyumlu bir EHR ve muayenehane yönetim sistemidir. Terapistler, konuşma-dil patologları, mesleki terapistler ve psikiyatristler dahil olmak üzere çeşitli sağlayıcılar için tasarlanmıştır.

Güvenlik mesajlaşma özelliği, müşteri portalına sıkı bir şekilde entegre edilmiştir ve terapistlerin gizliliği tehlikeye atmadan oturumlar arasında iletişimde kalmalarına yardımcı olur. Bu aracı diğerlerinden ayıran özelliği, mesajlaşmanın video oturumları, ilerleme notları ve randevu planlama gibi diğer klinik araçlarla ne kadar sorunsuz bir şekilde entegre olmasıdır.

Telehealth hizmeti sunan muayenehaneler için SimplePractice, canlı video görüşmeleri sırasında güvenli oturum içi sohbeti destekler. Bu özellik, paylaşım için bağlantı ve yazılı kaynakları kullanmak veya ses kesildiğinde durum kontrolü yapmak için özellikle yararlıdır. Ayrıca, uygunluk mesajları ayarlayabilir, belirli müşterilere güncelleme yayınları gönderebilir ve tüm iletişimin şifreli ve belgelenmiş olmasını sağlayabilirsiniz.

SimplePractice'in en iyi özellikleri

Wiley Tedavi Planlayıcıya erişerek, belirli tanılara göre önceden ayarlanmış seçeneklerle ayrıntılı bakım planları oluşturun.

Verimli klinik dokümantasyon için müşteri verilerini önceden dolduran Özel Not Şablonları, Tedavi Planları ve Değerlendirmelerden yararlanın.

Katılım, gelir eğilimleri, yönlendirme kaynakları ve sağlayıcıların iş yükü hakkında daha akıllı uygulama içgörüleri için Raporlama ve Analitik gösterge panellerine erişin.

SimplePractice sınırlaması

Birkaç kullanıcı, otomatik kaydetme özelliğinin bulunmadığını ve notlardaki ilerlemeyi kaybetmemek için sık sık manuel kaydetme yapılması gerektiğini belirtti.

SimplePractice fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 49 $

Essential : Aylık 79 $

Artı: Aylık 99 $

SimplePractice puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SimplePractice hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

"Wiley" gibi notlar için kullanılabilen biçimlendirme özelliği, tedavi planı oluşturmayı benim için eskiye göre çok daha kolay hale getiriyor. SimplePractice'in düzenini beğeniyorum; gezinmesi çok kolay. Müşteriler mesajlaşma yoluyla sizinle iletişime geçebilir ve HIPAA onaylı sanal tele-sağlık oturumları gerçekleştirebilirsiniz.

8. Klara (Birden fazla departman arasında hasta iletişimi ve akıllı yönlendirme için en iyisi)

Via Klara

Klara, tüm iletişim kanallarında sorunsuz, metin benzeri bir deneyim sunan, HIPAA uyumlu bir başka hasta etkileşim platformudur. Hasta SMS, web sitesi, web sohbeti veya telefon görüşmesi yoluyla mesaj gönderse de, tüm iletişimler personel tarafından merkezi olarak yönetilebilen tek bir şifreli konu dizisine aktarılır. Öne çıkan özelliklerinden biri, akıllı yönlendirme ve iş akışı otomasyon katmanıdır. Klara Assistant, yapay zeka kullanarak hastaların ihtiyaçlarını yorumlar (ücretsiz mesajlardan bile) ve bunları otomatik olarak etiketler, atar veya doğru takım üyesine yönlendirir (faturalandırma, randevu alma, klinik sorular vb. için). Bu, triyaj süresini kısaltır ve ön bürodaki darboğazları azaltır.

Klara, hibrit iletişim modlarını da sorunsuz bir şekilde yönetir. Bir hasta aradığında, aramayı güvenlik konulu bir mesaj dizisine dönüştürmeyi seçebilir.

Klara'nın en iyi özellikleri

Sanal bekleme odaları, video ziyaretleri ve konuşmalarla otomatik olarak arşivlenen kalıcı sohbet konuları ile uygulama içi teletıp özelliğini etkinleştirin.

Paylaşılan gelen kutuları, @bahsetmeler, dahili notlar ve planlama, klinik ve faturalama takımları arasında mesaj yeniden atama ile iç işbirliğini destekleyin.

Klara içindeki şablon mesajları kullanarak hasta gruplarına güncellemeleri veya politika mesajlarını güvenlikli bir şekilde yayınlayın.

Klara sınırlaması

Kullanıcılar, formları, siparişleri veya sonuçları ayrı ayrı kaydetmek ve yüklemek yerine doğrudan hasta çizelgelerinden Klara'ya gönderebilmeyi isterler.

Klara fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Klara puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Klara hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Hastalara mesaj gönderebilmeyi çok seviyorum, çünkü bu, telefon etmekten daha hızlı olabilir. Ayrıca, tek bir konu içinde diğer personel ile belirli bir hasta hakkında iletişim kurmamızı sağlar, böylece bilgilere başvurulabilir. İşimde her gün kullanıyorum ve hasta olarak da sık sık kullanıyorum. Hem sağlık personeli hem de hasta olarak kullanmaya başlamak çok kolay ve basittir.

💡 Profesyonel ipucu: Sohbetinizi, yaygın PHI kalıplarını 24 saat sonra otomatik olarak yıldız işaretleriyle değiştirecek şekilde yapılandırın. Telefon numaraları "–-1234" ile, tarihler ise "//2024" ile değiştirilirken, konuşmanın okunabilirliği korunur.

9. Spruce Health (VoIP, mesajlaşma ve özel gelen kutusu yapılandırmaları için en iyisi)

Via Spruce Heath

Bir başka güvenlik odaklı işbirliği merkezi olan Spruce Health, iki faktörlü kimlik doğrulama, SOC 2 denetimi, HITRUST sertifikası ve her okuma, yazma ve görünüm eylemi için otomatik denetim günlüğü özelliklerine sahiptir.

Bu araçlarla, güvenli iki yönlü SMS gönderebilir, eFax'ı yönetebilir, tele-sağlık çağrılarını yönetebilir veya telefon ağacı, çoklu hat, sesli mesaj transkripsiyonu ve çağrı yönlendirme gibi özelliklerle telefon sisteminizi dijitalleştirebilirsiniz. Bu araçlar ayrıca otomasyon özelliğine de sahiptir, böylece mesajları planlayabilir, otomatik yanıtları tetikleyebilir veya mesai sonrası ş akışlarını kolaylıkla otomatikleştirebilirsiniz. Ayrıca, özel gelen kutusu yapılandırmalarını kullanabilir, kişi panellerine etiketler ekleyebilir veya mesajları uygun takım üyesine veya gruba atayabilirsiniz. Dahili notlar, takım mesajlaşması ve @-çağrı sistemi, hasta gizliliğini ihlal etmeden konuşmaların koordine edilmesini ve izlenmesini sağlar.

Spruce Heath'in en iyi özellikleri

Spruce'un faks API'sini kullanarak yeniden deneme mantığı, kapak sayfası seçenekleri ve teslimat günlükleri ile HIPAA uyumlu fakslar gönderin.

Yinelenen kişileri birleştirin ve hasta kayıtlarını temiz ve doğru tutmak için ailelere paylaşılan sayılar atayın.

Spruce özellikli klinikler arasında güvenli bir şekilde mesajlaşarak sevkleri ve paylaşılan hasta bakımını koordine edin.

Spruce Heath sınırlaması

Etkileşimlerde, ebeveyn, vasi veya takma ad gibi ayrıntıları tanımlamak için hasta adlarının altında bir alt notun görünürlüğü bulunmamaktadır.

Spruce Heath fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 14 gün

Temel : 24 $/kullanıcı/ay

Communicator: 49 $/kullanıcı/ay

Spruce Heath puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Spruce Heath hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Spruce'un kullanım kolaylığı, sadece benim ve diğer sağlayıcılar için değil, özellikle teknik açıdan en zorlanan hastalarım için bile, en çok sevdiğim özelliktir. Tüm iletişimimi tek bir yerde tutmak, düzenli olmamı sağlıyor. Diğer sağlayıcılara atamak için etiketleme özelliğini çok seviyorum.

👀 Biliyor muydunuz? CRICO Strategies'e göre, iletişim hataları 7.149 tıbbi malpraktis vakasına (2009 ile 2013 arasındaki tüm şikayetlerin %30'u) neden olmuş, 1.744 kişinin ölümüne yol açmış ve hastanelere 1,7 milyar dolarlık bir maliyet getirmiştir.

10. Rocket. Sohbet (Tam veri kontrolü ve kendi kendine barındırılan çözümler gerektiren, BT ağırlıklı kuruluşlar için en iyisi)

Rocket. Chat, açık kaynaklı, HIPAA uyumlu bir mesajlaşma platformudur. Bu platformu şirket içinde, güvenli bir bulutta veya hatta hava boşluklu ortamlarda kullanabilirsiniz. Böylece, verilerin nerede saklandığı ve kimlerin bu verilere erişebileceği konusunda kuruluşunuz tam kontrol sahibi olur.

Ayrıca, gerçek zamanlı mesajlaşma, grup kanalları, zincirleme tartışmalar, ses ve video özellikleri de sunar. Hepsi uçtan uca şifreleme, çok faktörlü kimlik doğrulama ve rol tabanlı izinlere sahiptir. Açık API'ler aracılığıyla kendi telefon ağacınızı veya ş akışlarınızı özel hale getirebilir, böylece mesajlaşma, kuruluşunuzun çalışma şekline doğal bir şekilde uyum sağlar. Çeşitli kanallardan hasta mesajlarını yakalamanızı ve sorguları yönlendirme, bildirimleri yayınlama veya bakım platformlarına ve CRM'lere veri aktarma gibi akıllı ş akışlarını tetikleyebilirsiniz.

Rocket. Sohbetin en iyi özellikleri

Beyaz etiketli SDK'lar, iframe desteği, API'ler ve özelleştirme araçlarıyla sohbeti doğrudan kendi uygulamanıza veya hasta portalınıza yerleştirin.

Rocket. Chat'in App Engine araç setini kullanarak özel uygulamalar ve otomasyonlar oluşturun ve ş akışlarını, mesaj mantığını veya entegrasyonları özelleştirin.

Birleştirilmiş mesajlaşma için açık kaynaklı matris protokolünü kullanarak, klinikler, laboratuvarlar veya sigorta şirketleri arasında farklı Rocket. Chat sunucuları arasında güvenli ve birlikte çalışabilir sohbetler gerçekleştirin.

Rocket. Sohbet sınırlaması

Kullanıcılar, ek dosyaların her zaman desteklenmediğini ve ara sıra meydana gelen sunucu çökmelerinin kısa süreli kesintilere ve sohbet erişiminin kaybına neden olabileceğini bildiriyor.

Rocket. Sohbet fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: 8 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Rocket. Sohbet puanları ve yorumları:

G2: 4. 2/5 (300'den fazla inceleme)

Capterra: 4,3/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Rocket. Sohbet hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle diyor:

En önemli avantajlarından biri veri güvenliğidir; mesajlar aracılığıyla paylaşılan tüm bilgiler güvende olduğunu bilirsiniz. Android, iOS, Windows ve Linux gibi farklı cihazlara indirilebilir. Uygulama kullanımı gerçekten kolaydır ve iyi iletişimi sürdürmek için birçok yararlı özelliklere sahiptir.

ClickUp ile Güvenli Uçtan Uca İletişim

Hızlı konuşmalar için geliştirilmiş sohbet araçları sayısızdır. Ancak hasta bilgileri, uyumluluk ve iç koordinasyon söz konusu olduğunda, bu araçların listesi önemli ölçüde azalır.

Bu listeden bazıları, hasta metin mesajlaşma ve çağrı yönlendirme ile uyumluluğu kolaylaştırır. Diğerleri ise yapay zeka, görev yönetimi ve akıllı otomasyonları masaya getirir. Ve sonra ClickUp var. Gerçek zamanlı sohbeti derin operasyonel ş Akışlarıyla birleştiren, böylece konuşmalar, eylem öğeleri ve belgeler tek bir yerde bir arada kalır ve kurumsal düzeyde güvenlikle korunur.

Sağlık hizmetleri sunumunuzla birlikte ölçeklenebilen bir sistem kuruyorsanız, ClickUp size bunu yapabileceğiniz bir alan sunar. Güvenli bir şekilde. Verimli bir şekilde. Ve birden fazla çözüm arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan. Şimdi ClickUp'a kaydolun.