Perplexity AI ve Grok AI karşılaştırması: Hangi AI asistanı daha iyi?

Google'da bir şey aradınız ve sonunda Reddit konularında, PDF'lerde ve bloglarda 10 sekme açtığınız oldu mu? Sonra da ne aradığınızı unuttunuz mu?

Yoğun verilerle uğraşan araştırmacılardan, hızlı şablonları mükemmelleştiren AI meraklılarına kadar, yapay zeka sessizce (ve bazen gürültüyle) oyunun kurallarını değiştirdi. Artık mesele cevapları bulmak değil, doğru cevapları daha hızlı bulmak.

Bu konuşmalarda sıklıkla geçen iki isim Perplexity ve Grok AI'dır. Biri sahnede yükselen bir yıldız, diğeri ise güçlü bir sosyal ağ sitesine bağlı bir devrimci.

İki AI devi arasında kararsız kaldıysanız, bu Perplexity AI ve Grok AI karşılaştırması, daha akıllı araştırmalar mı yoksa sizi anlayan bir AI mi istediğinize karar vermenize yardımcı olacak netliği sağlar. Sorularınızı bağlamsal olarak yanıtlayan, önemli verileri ortaya çıkaran ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olan bir AI asistanına ihtiyacınız varsa, bizi takip etmeye devam edin. Size ClickUp Brain'i tanıtacağız!

👀 Biliyor muydunuz? BT operasyonlarında yapay zeka, olay çözme süresini %50'ye kadar azaltarak hizmet kullanılabilirliğini ve müşteri memnuniyetini artırır.

Perplexity AI ve Grok AI'ya genel bakış

İşte Grok ve Perplexity'nin hızlı bir karşılaştırması:

Özellik Perplexity AI Grok AI Bonus: ClickUp Brain Temel teknoloji Özel, açık kaynak ve üçüncü taraf modeller dahil olmak üzere birden fazla LLM'yi entegre eder XAI tarafından geliştirilen gelişmiş Büyük Dil Modeli (LLM) Tescilli ClickUp AI Kullanıcı arayüzü Temiz, anlaşılır İlgi çekici, konuşma tarzı Kullanımı kolay, ClickUp çalışma alanınıza entegre Derin araştırma yetenekleri Kaynak gösterilen cevaplar için Derin Araştırma modu DeepSearch ve DeeperSearch ile gerçek zamanlı içgörüler elde edin Çoklu LLM geçişi, bağlamsal görev önerileri ve çalışma alanına özel içgörüler Sentezleme Ayrıntılı özetlerle daha iyi Karmaşık bilgileri etkili bir şekilde sentezler AI destekli görev özetleri ve veri analizi Kişilik Tarafsız, gerçeklere dayalı Esprili, kişilik odaklı Gerçeklere dayalı ve verimli, oluşturulan içerik için birden fazla ton seçeneği Gerçek zamanlı veriler Web'deki gerçek zamanlı bilgilere erişir ve bunları sentezler Web'deki canlı verilere erişir ve X ile gerçek zamanlı entegrasyon sağlar ClickUp verilerine ve erişim izni verdiğiniz diğer bağlı uygulamalara dayalı geri bildirim sağlar Çok modlu yetenekler Analiz için metin, görüntü ve PDF'leri destekler Görüntü oluşturma ve düzenleme; Grok Vision, cihazınızın kamerasından gelen girdileri analiz edebilir Metin oluşturma ve düzenlemeyi destekler. Basit metin komutlarıyla görüntüleri anında düzenler. Kodlama yardımı Sınırlı kodlama yardımı Kod rehberliği ve çözümler sağlar Görev otomasyonu komut dosyası oluşturmada yardımcı olur Ses modu Ses modu mevcut değil Doğal diyalog için Grok Ses Modu sunar Ses modu henüz mevcut değildir Belge özetleme Makaleleri ve e-postaları özetler Anahtar içgörülerle belgeleri özetler Görevleri, belgeleri, toplantı notlarını ve projeleri özetler İşbirliği araçları Perplexity'nin sunduğu özellikler Düzenleme ve işbirliği için alanlar Sınırlı işbirliği özellikleri ClickUp içinde takım verimliliğini artırır; Belgeler, Sohbet, Takvim ve Beyaz Tahtalar ile entegre edilmiştir Fiyatlandırma Ücretsiz 20 $/ay (Pro) 40 $/ay kullanıcı başına veya özel fiyatlandırma (Enterprise Pro) Ücretsiz (geçici olarak) 30 $/ay (SuperGrok) 8 $/ay (X Premium) 40 $/ay (X Premium+) Herhangi bir ücretli plana eklenti olarak mevcuttur

Perplexity AI nedir?

Perplexity AI, doğal dil işlemeyi kullanan gelişmiş, yapay zeka destekli bir arama motorudur. Gerçek zamanlı web sonuçlarını konuşma zekasıyla birleştirerek, daha önce hiç olmadığı gibi araştırma, öğrenme ve keşfetme yapmanıza yardımcı olur.

Google gibi düşünün, ancak daha yardımcı ve bağlamsal. Sadece bağlantıları listelemekle kalmaz, konuları açıklar, kaynakları belirtir ve kaybolmadan konuları derinlemesine keşfetmenizi sağlar.

İklim politikası hakkında bilgi tazeliyor, içerik fikirleri taslakları hazırlıyor veya doktora derecesi olmadan LLM'leri anlamaya çalışıyor olsanız da, Perplexity araştırma yapmayı iş gibi hissettirmez. Ayrıca AI ile verimliliğinizi artırmanıza da yardımcı olur.

🧠 İlginç Bilgi: Perplexity AI, Aralık 2023'te 45 milyon ziyaretçiye ulaşarak, Aralık 2022'de 2,2 milyon ziyaretçiyle başladığı zamana göre önemli bir sıçrama kaydetti.

Perplexity AI özellikleri

Perplexity AI, derin düşünürler, meraklı zihinler ve yüzeysel arama sonuçlarından bıkan herkes için tasarlanmıştır.

Akademik araştırmadan yaratıcı keşiflere kadar, bunu mümkün kılan anahtar özellikler burada.

Özellik #1: Derin araştırma modu

perplexity aracılığıyla

Bu, en değerli özelliğidir. Perplexity'nin Derin Araştırma modu, birden fazla web aramasını aynı anda gerçekleştirir, web'in her yerinden kapsamlı bilgiler toplar ve ayrıntılı raporlar oluşturur. Bu sayede araştırma yapmak herkes için daha hızlı ve çok daha kolay hale gelir.

Politika analizi, akademik araştırma ve AI etiği veya kuantum bilişim gibi karmaşık konular için idealdir.

Özellik #2: Kaynak şeffaflığı

perplexity aracılığıyla

Artık "Bu nereden geldi?" diye merak etmek zorunda kalmayacaksınız. Kaynaklar, bilimsel dergiler, resmi web siteleri veya önemli yayınlar gibi her yanıtın kaynağını gösterir.

Bu, doğrulanmış verilerin önemli olduğu sağlık sistemleri, müşteri desteği sistemleri ve akademik alanlarda çalışan profesyoneller için bir devrim niteliğindedir.

Özellik #3: Çok modlu yetenekler

perplexity aracılığıyla

Perplexity metin, görüntü, PDF ve hatta ses girişlerini destekler, böylece kullanıcılar çeşitli biçimlerde dosya yükleyebilir veya soru sorabilir. Ayrıca, oluşturulan verileri farklı biçimlerde dışa aktarmanıza da olanak tanır.

Bu, yaratıcı görevler, veri sentezi ve hatta bir PDF yükleyerek kullanıcı geri bildirimlerini veya iş raporlarını gözden geçirmek için son derece kullanışlıdır. Her şey, kullanıcı etkileşimini ve bağlamsal anlayışı artırmakla ilgilidir.

Özellik #4: Gelişmiş AI modelleri

Perplexity Pro sürümüne yükseltirseniz, derinlemesine bilgi, gerçek zamanlı veriler ve gelişmiş akıl yürütme için tasarlanmış GPT-4o, Claude 3. 5 Sonnet ve Sonar Large'ın kilidini açarsınız.

AI proje yönetimi araçları, pazar araştırması veya istatistiksel veri analizi gibi karmaşık görevler üzerinde çalışanlar için mükemmeldir.

Perplexity AI, araştırma asistanınız, derin arama ortağınız ve bazen de yaratıcı yardımcınızdır. AI yazma araçlarını keşfediyor, birden fazla kaynağı araştırıyor veya görevleri saniyeler içinde optimize etmeye çalışıyor olsanız da, mevcut iş akışlarınıza tam olarak uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Perplexity AI fiyatlandırması

Standart: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Perplexity Pro: 20 $/ay

Perplexity Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 $ veya özel fiyatlandırma

Grok AI nedir?

Grok AI, xAI tarafından geliştirilen yeni nesil üretken AI asistanıdır. Zeka ve beyin gücünü dengeli bir şekilde kullanarak gerçek zamanlı, filtrelenmemiş cevaplar vermek üzere tasarlanmıştır.

Sıradan bir sohbet robotunun aksine, Grok sadece yanıt vermekle kalmaz, akıl yürütür, araştırır, özetler ve hatta kodlamanıza yardımcı olur.

Analist, geliştirici veya sadece biraz alaycı bir şekilde gerçeği tercih eden biri olun, Grok, AI araçlarının güçlü kullanımını parmaklarınızın ucuna getirir. Ayrıca, deneyiminizi geliştirmek için gerçek zamanlı farkındalık da sunar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: "Grok" adı, Robert A. Heinlein'ın 1961 tarihli Stranger in a Strange Land romanından gelmektedir ve derin anlamayı ifade eder. Grok AI'nın gelişmiş muhakeme kapasitesini vurgulamak için seçilmiştir.

Grok AI özellikleri

Grok AI, üretken AI dünyasında öne çıkmasını sağlayan etkileyici bir dizi özelliğe sahiptir. İşte nasıl.

Özellik #1: Derinlemesine araştırma

grok AI aracılığıyla

Bir konuyu derinlemesine incelemek mi istiyorsunuz? Grok'un DeepSearch özelliği, X (eski adıyla Twitter) ve daha geniş web'i tarayarak niş içgörüler ortaya çıkarır, bulguları özetler ve mantığını şeffaf bir şekilde gösterir. Politika analizinden trend analizlerine kadar her şey için mükemmeldir. Ayrıca kaynakları da birbirine bağlar!

DeeperSearch (Mart 2025'te piyasaya sürüldü) daha da derinlemesine bir deneyim sunarak bir adım öteye geçiyor. Daha geniş veri kümelerini analiz ederek genişletilmiş arama ve daha derinlemesine akıl yürütme sunarak size daha uzun ve daha ayrıntılı cevaplar sağlar.

Ayrıca, geçmiş konuşmaları hatırlayarak size daha kişiselleştirilmiş, bağlam açısından zengin yanıtlar verir.

Bunu, karmaşık sorguları etkileyici bir netlikle ele almak için mantıksal akış ve gelişmiş muhakeme sağlayan Big Brain Mode (evet, adı gerçekten bu ve gerçekten de öyle!) ile birleştirin.

Bu mod, ek hesaplama gücü tahsis eder ve özellikle kuantum bilişim, ekonomi veya felsefe gibi alanlardaki soruları yanıtlamak için kullanışlıdır. Bu alanlarda, basit ve olgusal cevaplar yeterli olmayabilir.

Özellik #2: Kodlama yardımı

grok AI aracılığıyla

Geliştiriciler, beyin fırtınası arkadaşınızla tanışın. Grok, Python ile uğraşırken veya bir React projesi üzerinde çalışırken temiz kod parçacıkları oluşturmanıza yardımcı olur, en iyi uygulamaları gösterir ve kavramları açıklar. Hata ayıklama yapmaz, ancak takıldığınız yerden hızlıca kurtulmanıza yardımcı olur.

Özellik #3: Görüntü oluşturma

grok AI aracılığıyla

Grok, gelişmiş görüntü oluşturma yeteneklerini kullanarak metinleri çarpıcı görsel gerçekliklere dönüştürür. Soyut sanattan gerçekçi insan veya manzara tasvirlerine kadar, kullanıcılar "siberpunk esintili bir gece şehri" veya "ukulele çalan bir nehir su samuru" gibi görüntüler oluşturabilir

Özellik #4: Gerçek zamanlı arama entegrasyonu

Grok'u diğerlerinden ayıran nedir? X'in canlı nabzına doğrudan bağlanarak ( aylık 580 milyondan fazla aktif kullanıcı ) size gerçek zamanlı haberler, sıcak yorumlar ve yeni trendleri sunar. Genel web tarayıcılarının aksine, ihtiyacınıza göre X'teki herkese açık gönderileri akıllıca seçerek arayabilir veya daha geniş bir web alanını gerçek zamanlı olarak tarayabilir.

Gazeteciler, pazarlamacılar ve en son haberleri veya tartışmalı görüşleri takip etmek isteyen herkes için idealdir.

Özellik #5: Gelişmiş akıl yürütme modelleri

Grok-3 üzerine inşa edilen Grok, uzun form içerikleri ve çok parçalı soruları anlamak için pekiştirmeli öğrenme ve devasa bağlam pencereleri kullanır.

Düşünme Modu, karmaşık fikirler arasındaki bağlantıları kurarak akademik araştırma, strateji veya büyük resim düşünme için sağlam bir yardımcıdır.

Grok AI fiyatlandırması

Grok 3: Ücretsiz

SuperGrok: 30 $/ay

X Premium: 8 $/ay

X Premium+: 40 $/ay

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %88'i kişisel görevleri için AI kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürür. Sade bir dille komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de giderirken, sohbetlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

Perplexity AI ve Grok AI: Özelliklerin Karşılaştırması

Perplexity AI ve Grok AI arasında seçim yapmak, bir araştırma kütüphanecisi ile esprili bir gazeteci arasında seçim yapmak gibidir; her ikisinin de AI konusunda güçlü ve zayıf yanları vardır.

Perplexity AI ile Grok AI karşılaştırmasını özellik özellik inceleyelim, böylece dijital araç kutunuzda hangi AI asistanına yer vereceğinize karar verebilirsiniz.

Özellik #1: Kullanıcı arayüzü

Perplexity AI: Şık, temiz ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bu uygulama, verimlilik isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Düzeni, ister gündelik sorular soruyor ister akademik konulara derinlemesine dalıyor olun, sezgisel bir his verir.

Grok AI: Konuşkan ve ilginç olan Grok, tüm gün X okuyan akıllı bir arkadaşla sohbet ediyormuş gibi hissettirir. Özellikle mobil cihazlarda mesajlaşma tarzındaki arayüzü, akıcı etkileşimler için tasarlanmıştır.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Net bir seçim mi istiyorsunuz? Perplexity'yi tercih edin. Daha canlı bir sohbet mi istiyorsunuz? Grok tam size göre.

Özellik #2: Derin araştırma yetenekleri

Perplexity AI: Derin Araştırma özelliği, akademik bir profesyonel gibi derinlemesine araştırır, hızlı okur ve kaynakları alıntılar. Dakikalar içinde kaliteli cevaplar sunmak, dışa aktarma ve paylaşılabilir sayfalar ile tamamlamak için tasarlanmıştır.

Grok AI: Grok'un DeeperSearch özelliği, X ve web'i inceleyerek nüanslı içgörüler elde eder ve karmaşık konuları anlatım derinliği ile sentezler. Ancak, alıntılarda daha yavaş ve daha az yapılandırılmış olabilir.

🏆 Kazanan: Perplexity AI, hızı ve daha iyi araştırma yeteneği ile.

Özellik #3: Kişilik ve etkileşim

Perplexity AI: Profesyonel, gerçeklere dayalı ve doğrudan konuya odaklanıyor. Gereksiz ayrıntılar istemediğinizde idealdir.

Grok AI: Özellikle Persona Modu ile doğru anda mizah, alay ve hatta memler ekler. Öğrenmeyi veya gezinmeyi daha az sıkıcı ve daha dinamik hale getirir.

🏆 Kazanan: Grok daha insani kişiliğiyle galip geldi!

Özellik #4: Gerçek zamanlı veri entegrasyonu

Perplexity AI: Web ve mobil platformlarda tutarlı bir araştırma deneyimi sunar, ancak bunun ötesine geçmez.

Grok AI: X ile tamamen entegre olup, trendlere, son dakika haberlerine ve kamuoyunun görüşlerine gerçek zamanlı erişim sağlar. İnternetin şu anda ne hissettiğini öğrenebileceğiniz bir pencere.

🏆 Kazanan: Grok'un X'e erişimi ona avantaj sağlıyor.

Özellik #5: Maliyet ve erişilebilirlik

Perplexity AI: Cömert bir ücretsiz sürümü ve aylık 20 $ karşılığında Pro sürümüne yükseltme imkanı sunar.

Grok AI: Grok 3 şu anda ücretsiz olarak kullanılabilir, ancak bunun geçici bir durum olması beklenmektedir. Gelişmiş erişim, X Premium+ planında mevcuttur veya SuperGrok aboneliği ile ayrı olarak satın alınabilir (aylık 30-40 ABD doları). Bu, sıradan kullanıcılar için cazip olmayabilir.

🏆 Kazanan: Perplexity AI, daha uygun fiyatlı olması nedeniyle.

Perplexity AI ve Grok AI, Reddit'te karşılaştırıldı

Ürün karşılaştırmaları konusunda müşteri yorumlarından daha iyi bir fikir edinebileceğiniz bir şey yoktur, değil mi? Bu nedenle, kullanıcıların Perplexity AI ve Grok AI karşılaştırması hakkında ne düşündüğünü görmek için Reddit'e başvurduk.

İşte bulgularımız.

R/perplexity_ai'deki oplast adlı bir kullanıcı, Perplexity'nin araştırma yeteneklerini umut verici buluyor.

... Perplexity'yi daha çok chatbot benzeri özelliklere sahip bir internet arama aracı olarak tanımlayabilirim. Aslında, neredeyse iki yıldır kullandıktan sonra, araştırma için en doğru araç olduğunu ve alıntılanan kaynaklarla desteklenen kesin, güncel ve alakalı yanıtlar sağlamada mükemmel olduğunu düşünüyorum...

... Perplexity'yi daha çok chatbot benzeri özelliklere sahip bir internet arama aracı olarak tanımlayabilirim. Aslında, neredeyse iki yıldır kullandıktan sonra, araştırma için en doğru araç olduğunu ve alıntılanan kaynaklarla desteklenen kesin, güncel ve alakalı yanıtlar sağlamada mükemmel olduğunu düşünüyorum...

Ancak, 4sater tarafından yapılan başka bir Perplexity AI incelemesi, içerik oluşturmada düzensizlikler konusunda endişelerini dile getirdi.

Perplexity'nin Deep Research ile ilgili en büyük sorun, akıl almaz halüsinasyon düzeyleridir. Bazen raporun tamamı, sorgunuzdaki anahtar kelimeleri içeren ancak aslında soruyu yanıtlamayan veya Perplexity'nin oradan "alıntıladığı" iddia edilen bilgileri içermeyen alakasız bağlantılarla dolu halüsinasyon metinleri olabilir.

Perplexity'nin Deep Research'teki en büyük sorun, akıl almaz halüsinasyon düzeyleridir. Bazen tüm rapor, sorgunuzdaki anahtar kelimeleri içeren ancak aslında soruyu yanıtlamayan veya Perplexity'nin oradan "alıntıladığı" bilgileri içermeyen alakasız bağlantılarla dolu halüsinasyon metinleri olabilir.

Grok ile ilgili olarak, kullanıcı Objective-Row-2791 r/grok'ta şunları söylemiştir.

Grok ile çok eğleniyorum, büyük GPU yatırımlarının karşılığını alıyor gibi görünüyor. Tarafsız olması ve fazla sansür uygulamaması çok hoş. Ayrıca yanıtları da çok doğal.

Grok ile çok eğleniyorum, büyük GPU yatırımları karşılığını veriyor gibi görünüyor. Tarafsız olması ve fazla sansür uygulamaması çok hoş. Ayrıca yanıtları da çok doğal.

Öte yandan, başka bir kullanıcı olan Istmnck, Grok'un fiyatlandırmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

*Fiyatlandırma biraz yanlış. 8 dolarlık premium, düşük mesaj sınırı nedeniyle işe yaramaz ve 40 dolarlık premium plus çok pahalı

*Fiyatlandırma biraz yanlış. 8 dolarlık premium, düşük mesaj sınırı nedeniyle işe yaramaz ve 40 dolarlık premium plus çok pahalı

ClickUp ile tanışın: Perplexity AI ve Grok AI'ya en iyi alternatif

Elbette, Perplexity AI araştırma için harikadır ve Grok AI kullanmak size akıllı, cesur sonuçlar verir. Ancak, sadece bilgi edinmek değil, işlerinizi halletmek istiyorsanız, verimlilik hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek yer ClickUp'tır.

Sadece cevaplar vermekle kalmayıp, bunları eyleme dönüştüren AI destekli verimlilik merkezi. İşte iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp,* Perplexity ve Grok'u geride bırakarak AI destekli iş yönetimi yardımcınız olmayı nasıl başardı.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: Kişisel AI iş stratejisti

Perplexity'nin bilgi motoru veya Grok'un esprili yanıtlarından farklı olarak, ClickUp Brain iş akışınıza entegre edilmiştir.

Belgeleri özetleyebilir, fikirler üretebilir, pazar araştırması yapabilir ve yazınızı düzeltmenize yardımcı olabilir. Sadece düşünen değil, aynı zamanda takımınızın hedefleri için de düşünen bir AI'ya sahip olmak gibidir.

ClickUp Brain ile görevinizden hiç ayrılmadan metinler oluşturun, fikirler üretin veya temiz kod yazın

Kod oluşturmak mı istiyorsunuz? Tamamlandı. Yaklaşan kampanyalarınız için fikir mi üretmek istiyorsunuz? O da tamamlandı. Sesinizi Grok gibi ilginç bir şeye dönüştürmek mi istiyorsunuz? Başka yere bakmayın!

Ve tahmin edin ne oldu? ClickUp, çalışma alanından diğer AI yazma araçlarına ve modellerine erişim sağlar. Böylece, sekmeleri ChatGPT'den Claude'a ve tekrar çalışma alanınıza geçirmek yerine, her şeyi tek bir yerden yapabilirsiniz.

ClickUp Brain ile ChatGPT ve Claude gibi favori AI araçlarını doğrudan çalışma alanınızda kullanın

Bağlam değiştirmeyi azaltmak veya teknoloji yığınınızdan en iyi şekilde yararlanmak mı istiyorsunuz? ClickUp Brain, işte size kolay bir çözüm!

Ama bekleyin! Dahası var. Perplexity ve Grok yalnızca halka açık kaynakları analiz ederken, ClickUp Brain bir adım daha ileri giderek tüm iç proje verilerinizi doğrudan çalışma alanınızdan analiz eder. Böylece, harici ve dahili araştırmalarınızı tek bir bağlantılı AI aracında bir araya getirirsiniz!

ClickUp Brain ile gerçek görevlerinizden, belgelerinizden ve proje verilerinizden AI destekli yanıtlar alın

İşte r/clickup 'ta bir Reddit kullanıcısının yorumu:

Evet. ClickUp Brain bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapmak isteyeceğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey ise Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

Evet. ClickUp Brain bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapmak istediğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey ise Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Fikirleri eyleme dönüştürün

AI araçlarından içerik dışa aktarmak da başınızı ağrıtıyor mu? Bazen dosya dışa aktarılamaz veya kopyalanan içeriğin biçimlendirilmesi tamamen bozulur. ClickUp Belgeler ile böyle bir sorun yaşamazsınız.

ClickUp Görevlerini ClickUp Belgeleri ile bağlantılandırarak günlük işlerinizi kolaylaştırın

Brain'den oluşturulan içeriği içeren belgeler oluşturabilir veya belge içindeki AI aracını kullanabilirsiniz. Wiki'ler, SOP'lar, beyin fırtınaları ve takım notları oluşturun, ardından bunları görevlere anında bağlayın, eylem öğeleri atayın ve gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde yorum yapın.

ClickUp Docs ile her bir AI çıktısını düzenlenebilir ve eyleme geçirilebilir bir belgeye dönüştürün.

Perplexity veya Grok'taki pasif belge özelliklerinin aksine, ClickUp Belgeleri iş akışlarınızla tamamen entegre edilmiştir; kopyalama ve yapıştırma gerekmez.

Ayrıca, sürüm geçmişi izleme ve izin kontrolü özellikleri ile birlikte gelir, böylece her şey güvenli ve kontrolünüz altında kalır.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Anında bulun!

ClickUp Bağlantılı Arama tüm çalışma alanınızı tararken neden e-posta konuları, Slack mesajları veya 10 farklı klasörü araştırarak zaman kaybediyorsunuz?

Görevlerden belgelere, yorumlara ve ek dosyalara kadar ihtiyacınız olan her şeyi saniyeler içinde bulabilirsiniz. En iyi yanı ise, ClickUp'taki entegre uygulamalarınıza da uzanmasıdır, böylece nerede çalışırsanız çalışın bilgileriniz asla kaybolmaz.

ClickUp Bağlantılı Arama ile çalışma alanınızın her yerinden tam olarak ihtiyacınız olanı bulun

ClickUp'ın Birinci Avantajı #4: Bilginizi akıllıca yönetin

Ancak arama yeteneklerine rağmen, dağınık SOP'ler ve gömülü takım notları verimliliği düşürür, değil mi? ClickUp Bilgi Yönetimi, takımınızın bilgisini canlı, nefes alan bir kaynağa dönüştürür.

Herkesin erişebileceği, düzenleyebileceği ve güncelleyebileceği politikalar, kılavuzlar ve SSS'ler için güzel, arama yapılabilir merkezler oluşturun. Bireylerin öğrenmesine yardımcı olan Perplexity ve Grok'un aksine, ClickUp kolektif zekanızı korumanıza ve ölçeklendirmenize yardımcı olur

ClickUp Bilgi Yönetimi ile takımınızın kolektif bilgisini aranabilir, yapılandırılmış ve ölçeklenebilir hale getirin

Ancak, bilgi yönetimi konusunda hala zorluk yaşıyorsanız, ClickUp'ın bir çözümü var!

ClickUp Bilgi Bankası Şablonu, tüm takımınızın uyumlu ve bilgili kalmasını sağlayan yapılandırılmış, işbirliğine dayalı ve gezinmesi kolay bir iç bilgi merkezi oluşturmanıza yardımcı olur.

Ücretsiz şablonu edinin Dakikalar içinde bir bilgi merkezi oluşturun ve ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ile takımınızın zahmetsizce öğrenmesini, katkıda bulunmasını ve işbirliği yapmasını sağlayın

Bu şablonun size nasıl yardımcı olacağı aşağıda açıklanmıştır.

ClickUp hakkında bilgi edinmek için ClickUp Bilgi Bankası'nda bulunan kılavuzlara ve öğreticilere erişin

'/slash' komutlarını ve zengin biçimlendirmeyi kullanarak ayrıntılı makaleler oluşturun ve karmaşık konuları net, eyleme geçirilebilir belgelere dönüştürün

Ş Akışlarını açıklamak ve belgelerinizi görsel olarak daha çekici hale getirmek için gömülü videolar veya klipler ekleyin

Yerleşik SSS bölümleriyle sık sorulan soruları önceden yanıtlayarak tekrarlayan sorguları azaltın ve takımın kendi kendine hizmetini artırın

Kullanıcıların sayfadan ayrılmadan daha derinlemesine bilgi edinebilmeleri için ilgili belgelere, görevlere veya kaynaklara bağlantı verin

İşte başka bir Reddit kullanıcısı, here4theplantstuff, ClickUp'ın bilgi yönetimi hakkında ne diyor.

Diğer belgelerinize ve içeriğinize referans vermesini seviyorum. Örneğin, yaratıcı özetler için bir şablon belge oluşturdum ve şimdi küçük bir paragrafa dayalı tam bir özet yazmasını istediğimde, bunu şablonumun formunda yazıyor, bu çok hoş.

Diğer belgelerinize ve içeriğinize referans vermesini seviyorum. Örneğin, yaratıcı özetler için bir şablon belge oluşturdum ve şimdi küçük bir paragrafa dayalı tam bir özet yazmasını istediğimde, bunu şablonumun formunda yazıyor, bu çok güzel.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #5: Ayarlayın ve unutun

AI'nın sihrinin burada bittiğini düşünüyorsanız, sizi bir sürpriz bekliyor. Birden fazla zaman çizelgesiyle uğraşan proje yöneticileri için, Proje Yönetimi Takımları için ClickUp oyunun kurallarını değiştirebilir.

ClickUp Otomasyonları ile tek birkaç tıklamayla tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve tüm proje zaman çizelgelerini değiştirin

ClickUp Otomasyonları, ortak iş akışları (işe alım, kalite kontrol veya lansman hazırlığı gibi) için alt görevleri otomatik olarak oluşturmanıza, bağımlılıkları atamanıza ve hatta yukarıda bir değişiklik olduğunda birkaç tıklama ile tüm zaman çizelgelerini değiştirmenize yardımcı olur.

Otomasyon ayarlarında yardıma mı ihtiyacınız var? Mikro yönetim gerektirmeyen, kullanıma hazır otomasyon örneklerini kullanarak hemen başlayın.

Tüm bunların yanı sıra, ClickUp ücretsiz plan da dahil olmak üzere uygun bir fiyat yapısına sahiptir.

Böylece, ClickUp tüm AI araç gereksinimlerinizi karşılamakla kalmaz, aynı zamanda tamamen AI odaklı bir iş akışına geçmenize de yardımcı olur. Perplexity ve Grok AI için sağlam bir alternatiftir.

ClickUp ile AI'nızı Bir Araya Getirin

Perplexity AI ile Grok AI karşılaştırması bize gösteriyor ki, Grok, Perplexity veya başka bir AI aracı olsun, tek bir en iyi AI uygulaması yoktur. Perplexity AI derinlemesine araştırma yapmanıza yardımcı olur. Grok AI ise eğlence ve yetenek katar. Peki ya ClickUp? O da işinizi yapmanıza yardımcı olur.

AI destekli pazar araştırması, içerik oluşturma, gerçek zamanlı otomasyon, yerleşik işbirliği ve zahmetsiz proje yönetimi ile ClickUp sadece soruları yanıtlamakla kalmaz, aynı zamanda cevapları sunmanıza da yardımcı olur.

Ayrıntılı içgörüleri sonuçlara, konuşmaları işbirliğine ve fikirleri etkiye dönüştürmek istiyorsanız, ClickUp tam size göre bir araçtır. Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve değişimi yaşayın!