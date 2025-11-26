Notion Mail ve Superhuman: Hangisi daha akıllı bir seçim?

Saat 23:47. İki saat önce oturumu kapatacağını kendine söylemiştin, ama hala burada, günler önce işaretlediğin ve unuttuğun e-postalara cevap veriyorsun. Sorunun zaman mı yoksa araç mı olduğunu merak ediyorsun.

Son zamanlarda çok popüler olan araç Notion Mail ve siz de merak ediyorsunuz.

Superhuman, tüm klavye kısayolu heyecanıyla sizin de radarınıza girmiştir.

Asıl soru, hangi aracın gelen kutunuzdan daha hızlı çıkmanıza yardımcı olduğu. İşte burada Notion Mail ve Superhuman karşılaştırması devreye giriyor.

Hadi başlayalım! 🧰

Notion Mail ve Superhuman'a Genel Bakış

İşte kısa bir özet:

Kriterler Notion Mail Superhuman ClickUp (Bonus) Yaklaşım Notion entegrasyonlu Gmail için Wrapper; Notion'ı yoğun olarak kullanan kullanıcılar için en iyisi Profesyoneller için bağımsız, verimlilik odaklı e-posta istemcisi Yerleşik e-posta proje yönetimi, görevler, belgeler ve proje yönetimi ile hepsi bir arada verimlilik platformu Desteklenen hesaplar Yalnızca Gmail, Notion hesaplarına bağlı Birden fazla Gmail ve Outlook hesapı Gmail, Outlook ve diğer e-posta entegrasyonları (Çalışma Alanı kurulumuna göre değişir) Platform kullanılabilirliği Web tabanlı ve çevrimdışı modu mevcut değil Mac, Windows uygulama, Web, iOS, Android ve tam çevrimdışı mod mevcuttur. Web, Windows, Mac, iOS, Android; görevler ve belgeler için çevrimdışı mod AI özellikleri Notion sayfalarını referans almak ve temel yazma yardımı için Notion AI Gelişmiş yapay zeka, sizin üslubunuzda yanıt taslakları, otomatik takip ve özetler E-posta taslağı oluşturma, görev otomasyonu, özetler ve iş yönetimi genelinde akıllı öneriler için ClickUp AI Gelen kutusu düzenleme Görünümler (AI ve filtrelerle otomatik ve manuel kategorizasyon) Bölünmüş gelen kutuları, akıllı etiketler ve gelişmiş otomatik kategorizasyon E-posta ve görevler için birleştirilmiş gelen kutusu, özelleştirilebilir görünümler, otomasyon ve filtreleme İşbirliği E-postalarda Notion sayfalarını referans gösterin E-postaların canlı görünümünü paylaşın, ekip arkadaşlarınıza yorum yapın/bahsetme yapın, e-postaları otomatik olarak iletin, taslakları paylaşın E-postaları görev olarak atayın, yorum yapın, ekip arkadaşlarınızı bahsetme ile etiketleyin, e-postaları projelere bağlayın ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Entegrasyonlar Notion Çalışma Alanı ile derin entegrasyon Gmail ve Outlook gibi diğer araçlarla entegrasyon sağlar. ClickUp entegrasyonları aracılığıyla görevler, belgeler, sohbet, takvim ve 1000'den fazla araçla derin entegrasyon

Notion Mail nedir?

Notion Mail aracılığıyla

Notion Mail, kullanıcıların Notion içinde gelen kutularını düzenlemelerine, yanıt taslakları oluşturmalarına ve toplantılar planlamalarına olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir e-posta istemcisidir. Web üzerinden erişilebilen bağımsız bir uygulama olarak tasarlanmıştır ve Gmail ve Google Çalışma Alanı hesaplarıyla çalışır.

Bu uygulama, Notion'un tasarım felsefesine uygun minimalist ve özelleştirilebilir bir arayüze sahiptir.

🧠 İlginç Bilgi: Ray Tomlinson ilk e-postayı 1971 yılında gönderdi. Test amaçlı olarak kendisine gönderdi... ve içeriğini hemen unuttu.

Notion Mail özellikleri

Notion Mail'i özel kılan bazı özellikleri inceleyelim.

Özellik #1: Notion AI destekli otomatik etiketler ve gelen kutusu düzenleme

Notion Mail'in gelen kutunuzu yönetmesine izin verin

Dağınık bir gelen kutusunu mı düzenliyorsunuz? Notion Mail, yapılacak işleri halletmek için yapay zeka kullanır. Her e-postanın içeriğini, gönderenini ve bağlamını inceler, ardından otomatik olarak etiketler önerir ve uygular. Bu sayede, e-postaları tek tek klasörlere sürüklemenize gerek kalmaz.

Ayrıca kendi etiketlerinizi oluşturabilirsiniz ve zamanla yapay zeka, sıralama tercihlerinizi öğrenir. Bu, gelen kutunuzun kendi çalışma tarzınızı öğrenmesi gibidir.

Özellik #2: Özel gelen kutusu görünümleri, filtreler ve blok tabanlı yazma

Notion Mail ile gelen kutunuzu filtreleyin

Notion Mail, sonsuz e-posta akışına takılıp kalmak yerine, özel paylaşılan gelen kutusu görünümleri oluşturmanıza olanak tanır. Yalnızca takımınızdan gelen mesajları mı görmek istiyorsunuz? Ya da sadece okunmamış müşteri e-postalarını mı? Gönderen, etiket, durum ve daha fazlasına göre filtreleyebilirsiniz.

Ayrıca, Notion'da yazmaya alışkınsanız, e-posta oluşturucu size oldukça rahat gelecektir.

Blokları kullanarak başlıklar, kontrol listeleri, açıklama notları, madde işaretleri ve hatta kod blokları ekleyebilirsiniz. Tanıdık eğik çizgi komutu (/) de yerleşik olarak bulunur, böylece biçimlendirme hızlı ve esnek bir şekilde yapılabilir. Düz metin e-postaların monotonluğundan kurtulmak için ferahlatıcı bir değişiklik.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının yaklaşık %42'si takım iletişimi için e-postayi tercih ediyor. Ancak bunun bir bedeli vardır. Çoğu e-posta yalnızca belirli ekip üyelerine ulaştığı için bilgi parçalı kalır ve bu da işbirliğini ve hızlı karar almayı engeller. Görünürlüğü artırmak ve işbirliğini hızlandırmak için, e-postalarınızı saniyeler içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulamadan yararlanın!

Özellik #3: Şablonlar ve yerleşik zamanlama

E-posta mesajlarınızla eylem öğelerini planlayın

Notion Mail, tekrarlayan e-postaları daha az sıkıcı hale getirir. Sık kullandığınız metinleri snippet olarak kaydedebilir ve tek bir tıklama ile mesajlara ekleyebilirsiniz. İster destek taleplerini yönetiyor ister potansiyel müşterileri takip ediyor olun, bu özellik size ciddi zaman tasarrufu sağlar ve yanıtlarınızın tutarlı olmasını sağlar.

Ayrıca, Notion Takvim entegrasyonu, rezervasyon bağlantılarını doğrudan e-postalarınıza eklemenizi sağlar. Müsaitliğinizi kontrol eder ve alıcıların bir zaman seçmesine yardımcı olur, üçüncü taraf bir planlayıcıya gerek yoktur.

Notion Mail fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

🔍 Biliyor muydunuz? "@" sembolü aslında e-posta için icat edilmemişti. Hesap ve ticari faturalarda "oranı" anlamında kullanılıyordu. Tomlinson, isimlerde kullanılmadığı için onu mükemmel bir ayırıcı olarak seçti.

Superhuman nedir?

Superhuman aracılığıyla

Superhuman, hızlı, sezgisel bir arayüz ve güçlü özelliklerle verimliliği artıran ve e-posta deneyimini kolaylaştıran premium bir e-posta istemcisidir. Gelişmiş klavye kısayolları, okundu bilgisi, takip hatırlatıcıları ve yapay zeka destekli içgörüler sunar.

Bu uygulama, hız, odaklanma ve verimliliği önceliklendiren araçlar sunduğu için, günlük olarak büyük miktarda e-posta ile çalışan profesyoneller ve yöneticiler arasında özellikle popülerdir.

🧠 İlginç Bilgi: Tom Hanks ve Meg Ryan'ın başrollerini paylaştığı 1998 yapımı romantik komedi filmi You've Got Mail, e-posta kültürünün yükselişi ve AOL'un ikonik You've Got Mail uyarısından esinlenerek çekilmiştir.

Superhuman özellikleri

Bu e-posta yönetim yazılımının yüksek performanslı alanına adım attığınızda elde edeceğiniz avantajlar şunlardır. 📈

Özellik #1: AI destekli gelen kutusu düzenleme ve yazma

Superhuman'ın yapay zekasına e-postalarınızı yazmasını isteyin

Superhuman'ın yapay zekası, e-postaları pazarlama, sunumlar ve sosyal güncellemeler gibi akıllı kategorilere otomatik olarak ayırır. Ayrıca, "iş başvuruları" veya "işi gözden geçirme talepleri" gibi basit komutlarla özel Otomatik Etiketler oluşturmak için onu eğitebilirsiniz.

Birkaç madde mi var? Superhuman'ın yapay zeka e-posta yazarı, bunları sizin ses tonunuzla, markanıza uygun, özenli e-postalara dönüştürebilir. Geçmiş mesajlarınızdan öğrenerek, size benzeyen yanıtlar hazırlar.

Ayrıca, Superhuman gelen kutunuzdaki her şey için yanıtları önceden hazırlar: sadece gözden geçirin, gerekirse düzeltin ve gönder düğmesine basın. Ayrıca, herhangi bir şeyi kısaltmasını, uzatmasını, basitleştirmesini veya yeniden yazmasını söyleyerek, zahmetli işler yapmadan tam kontrol sahibi olabilirsiniz.

Özellik #2: Otomatik hatırlatıcılar ve akıllı arama

Otomasyonlu takip hatırlatıcıları alın

E-postaları işaretlemeyi veya hatırlatıcıları ayarlamayı unuttunuz mu? Superhuman size destek olur. Birisi yanıt vermediğinde otomatik olarak takip etmenizi ister ve hatta sizin için takip mesajını yazabilir.

Ayrıca, tam konu satırlarını veya gönderenleri hatırlamanıza gerek yoktur. "Q2 offsite bilgileri nerede?" veya "Sunumumuzu öven yanıtları bul" gibi bir şey yazın, Superhuman'ın AI Arama özelliği saniyeler içinde bulacaktır.

🔍 Biliyor muydunuz? İlk spam e-posta 1978 yılında Digital Equipment Corporation'ın pazarlama müdürü Gary Thuerk tarafından gönderildi. Yaklaşık 400 kişiye gönderilen bu e-posta 13 milyon dolarlık satışın sonucunu doğurdu, ancak aynı zamanda çok nefret edilen bir e-posta fenomeninin başlangıcı oldu.

Özellik #3: Snippet'ler

Hiçbir ayrıntıyı kaçırmamak için snippet'leri düzenleyin

Sık sık benzer mesajlar gönderiyorsanız, Snippets hayatınızı kolaylaştıracaktır. Bir yanıtı (hatta ek dosyaları ve CC'leri içeren tam bir e-postaı) kaydedin, ardından bir tıklama ile ekleyin.

Takımlar, tutarlılık için Snippet'leri de paylaşabilir.

Bonus? Başvuruları iletme, yanıtlama ve arşivleme gibi tüm ş akışlarını parmağınızı kıpırdatmadan otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz.

Superhuman fiyatlandırması

İş: Kullanıcı başına aylık 40 $

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gerçek işler genellikle e-posta ile bağlantılı değildir ve bu, çoğumuz için üzücü bir gerçektir. Bağlamsal yapay zeka , iletişim ve eylem arasındaki boşluğu akıllıca doldurarak e-postanın gerçek işlerle bağlantısını dönüştürebilir . Önemli bilgilerin gelen kutularında kaybolmasına izin vermek yerine, bağlamsal yapay zeka e-postaların içeriğini analiz edebilir, amaçlarını anlayabilir ve iş platformunuzda ilgili görevleri, belgeleri veya proje güncellemelerini otomatik olarak görüntüleyebilir. Örneğin, bir e-posta bir talep veya son tarih içeriyorsa, AI bir görev oluşturmayı, bunu doğru projeye bağlamayı veya hatta uygun takım üyesine atamayı önerebilir; tüm bunları manuel olarak kopyalama veya araçlar arasında geçiş yapma gereği olmadan yapar. Bu sorunsuz entegrasyon, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayarak ş akışınızı daha verimli hale getirir ve takımınızın uyumlu çalışmasını sağlar. Nasıl çalıştığını görün:

Notion Mail ve Superhuman: Özelliklerin Karşılaştırması

Hız ve odaklanma için tasarlanmış e-posta istemcileri söz konusu olduğunda, Notion Mail ve Superhuman, gelen kutunuzu boşaltmanıza yardımcı olmak için çok farklı yaklaşımlar sergiliyor. Biri özelleştirme ve yapay zeka destekli sıralamaya, diğeri ise saf hız ve hassasiyete odaklanıyor.

Bu e-posta verimlilik araçlarını yüzeysel heyecanın ötesinde inceleyerek hangisinin akışınıza daha uygun olduğunu belirleyelim. ⚒️

Özellik #1: AI yetenekleri

Notion ve Superhuman'ın e-postalarınızı yönetmek için yapay zekayı nasıl kullandığını karşılaştıralım.

Notion Mail

Notion Mail, Notion AI ile entegre olarak e-posta metninizin düzenleme ve iyileştirme gibi temel yardımları sunar. Yazarken Notion sayfalarını referans alabilirsiniz; bu, Notion ekosistemine zaten aşina iseniz çok kullanışlıdır.

Ancak Notion Mail, otomatik özetler, güçlü AI destekli arama ve kendi sesinizle e-posta taslakları oluşturma gibi gelişmiş AI özelliklerinden yoksundur.

Superhuman

Superhuman ise e-postalarda yapay zekayı kapsamlı bir şekilde kullanmanızı sağlar. Genellikle nasıl yazdığınızı öğrenerek sizin üslubunuzda yanıtlar hazırlayabilir. Ne zaman bir takip mesajı gönderilmesi gerektiğini algılayacak kadar akıllıdır ve sizin için bir takip mesajı oluşturabilir.

Ayrıca, AI destekli arama özelliği sayesinde soruları sade bir İngilizceyle yazıp, derinlemesine araştırma yapmadan özetini alabilirsiniz. Bir e-postaya hızlıca göz atmak mı istiyorsunuz? Superhuman, her mesajın üzerine tek satırlık bir AI özeti ekler.

🏆 Kazanan: Gelen kutunuza entegre edilmiş bağlamsal yapay zeka özelliği ile Superhuman.

Özellik #2: Birleşik Çalışma Alanı

Notion ve Superhuman'ın e-postalarınızı ve görevlerinizi nasıl bir arada tuttuğunu (ya da tutmadığını) görelim.

Notion Mail

Zaten Notion kullanıcısıysanız, işler burada kolaylaşır.

Notion çalışma alanına yerel olarak entegre edildiğinden, e-postalarınızda doğrudan sayfalara referans verebilir veya bağlantı ekleyebilir, hatta bir belgeden yanıt taslakları oluşturabilirsiniz. Bu, ş akışınızın daha az parçalı hissedilmesini sağlar.

Superhuman

Superhuman, popüler araçlarla entegrasyonları desteklerken, e-posta deneyimi diğer iş merkezlerinden ayrı kalır.

Asana veya Slack gibi araçlara bağlanabilirsiniz, ancak bu bağlantılar dönüşümsel olmaktan çok işlemseldir. Hala uygulamalar arasında geçiş yapmak zorundasınız, bu da sürtüşmeye neden olur ve akışınızı bozar.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Notion Mail, sıkı Notion akışları için kazanır; Superhuman ise işbirliğine dayalı e-posta akışları için kazanır. Önceliğinizi seçin.

Özellik #3: E-posta sıralama ve filtreleme

Notion ve Superhuman'ın e-postaları sıralamanıza ve önceliklendirmenize nasıl yardımcı olduğunu görelim.

Notion Mail

Notion Mail, e-posta düzenleme ve sıralama konusunda güçlü bir argüman sunar. "Görünümler" özelliği, gelen kutunuzu öncelikli konular, projeyle ilgili mesajlar, haber bültenleri veya ilgilendiğiniz diğer konular gibi özel segmentlere ayırmanıza olanak tanır.

Ne kadar aktif olmak istediğinize bağlı olarak, bu görünümler AI önerileriyle desteklenebilir veya manuel olarak ayarlanabilir.

Superhuman

Superhuman, e-postalarınızı otomatik olarak veya tanımladığınız kurallara göre VIP'ler, takım mesajları veya araçlar gibi bölümlere ayıran "Bölünmüş Gelen Kutusu" ile benzer bir yaklaşım sergiliyor.

Platform ayrıca mesajları otomatik olarak iletme, otomatik olarak yanıtlama veya açmadan bile işleri tamamlanmış olarak işaretleme özelliklerini de destekler.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Her iki araç da gelen kutusu karmaşasını ortadan kaldırmak için sağlam yöntemler sunuyor.

Reddit'te Notion Mail ve Superhuman karşılaştırması

Reddit'te Notion Mail ile Superhuman'ı karşılaştırdık ve işte bulgularımız.

Bir Reddit kullanıcısı ikisini karşılaştırıyor:

Ekim 2020'den beri Superhuman kullanıcıyım. Bazı gözlemlerim *Sezgisel hissettirir, tüm klavye kısayolları aynıdır. Notion Mail, tam klavye deneyimi sunmamaktadır. Farklı bir bölünmüş gelen kutusu veya başka bir hesaba gitmek gibi bazı yerlere gitmek için yine de tıklamanız gerekir.Arşivlenmiş "görünüm" yoktur, yani G+A yapamazsınız ve yalnızca arşivlenmiş klasörler yoktur, "tüm postalar"a gitmeniz gerekir.Okundu bilgisi yoktur (!!)Pazartesi sabahı gelen kutumda sıfır puan aldığım bir avantaj yoktur. Dürüst olmak gerekirse, benzer bir deneyim ve ilk sürüm için oldukça iyi. Notion Mail (bu ilk sürüm bile) ile sevdiğim Superhuman arasındaki farkın 30 dolardan fazla olup olmadığından emin değilim. Ancak, gelen kutumdaki sıfır mesaj sayısını kaybetmek beni çok üzecektir.

Ekim 2020'den beri Superhuman kullanıcıyım. Bazı gözlemlerim

*Sezgisel hissettirir, tüm klavye kısayolları aynıdır. Notion Mail, tam klavye deneyimi sunmamaktadır. Farklı bir bölünmüş gelen kutusu veya başka bir hesaba gitmek gibi bazı yerlere gitmek için yine de tıklamanız gerekir.Arşivlenmiş "görünüm" yoktur, yani G+A yapamazsınız ve yalnızca arşivlenmiş klasörler yoktur, "tüm postalar"a gitmeniz gerekir.Okundu bilgisi yoktur (!!)Pazartesi sabahı gelen kutumda sıfır puan aldığım bir avantaj yoktur.

Dürüst olmak gerekirse, benzer bir deneyim ve ilk sürüm için oldukça iyi. Notion Mail (bu ilk sürüm bile) ile sevdiğim Superhuman arasındaki farkın 30 dolardan fazla olup olmadığından emin değilim. Ancak, gelen kutumdaki sıfır mesaj sayısını kaybetmek beni çok üzecektir.

Bazı kullanıcılar Superhuman'ın arayüzünü beğeniyor:

Benim için görsel tasarım da önemliydi. Kısayollar harika ama diğer müşterilerde de kullanılabilir. Superhuman'ın arayüzü ise 👌

Benim için görsel tasarım da önemliydi. Kısayollar harika ama diğer müşterilerde de kullanılabilir. Superhuman'ın arayüzü ise 👌

Diğer kullanıcılar Notion Mail'i takdir ederken:

Sabırsızlıkla bekliyordum ve iki gün önce aldım. Binlerce e-postam birkaç düzine müşteri ve proje etiketine göre düzenlenmiş durumda ve ek organizasyon araçlarını sabırsızlıkla bekliyordum. Gmail'deki etiketlerimi aktardı, ancak etiketlere atanmış e-postalar yok. Bu yüzden, benim için tamamen yararsız, tabii kolay bir çözümü kaçırmıyorsam.

Sabırsızlıkla bekliyordum ve iki gün önce aldım. Binlerce e-postam birkaç düzine müşteri ve proje etiketine göre düzenlenmiş durumda ve ek organizasyon araçlarını sabırsızlıkla bekliyordum.

Gmail'deki etiketlerimi aktardı, ancak etiketlere atanmış e-postalar yok. Bu yüzden, benim için tamamen yararsız, tabii kolay bir çözümü varsa ve ben onu kaçırmıyorsam.

🔍 Biliyor muydunuz? E-posta kullanıcılarının %88'i gelen kutularını günde birkaç kez kontrol ediyor. Daha spesifik olarak, %39'u 3-5 kez, %27'si 10-20 kez ve %22'si 20'den fazla kez kontrol ediyor. Öte yandan, %8,5'i e-postalarını günde bir kez kontrol ediyor ve %3,5'i her gün kontrol etmiyor.

ClickUp ile tanışın: Notion Mail ve Superhuman'a en iyi alternatif

A ve B seçenekleri arasında karar veremiyorsanız (burada Notion ve Superhuman!), neden C seçeneğini denemiyorsunuz?

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren dünyanın ilk birleşik AI çalışma alanıdır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı iş yapmanıza yardımcı olan AI ile desteklenmektedir.

ClickUp ile Notion Mail ve Superhuman'ı karşılaştıralım. ⚓

ClickUp'ın bir numaralı avantajı: E-posta proje yönetimi

Sürekli sekme değiştirmek, konu listelerini kaybetmek ve gelen kutunuzdan yapılacaklar listenize görevleri manuel olarak kopyalamakla uğraşmaktan bıktınız mı?

ClickUp E-posta Proje Yönetimi'ne girin.

Bu araç, e-postayı ayrı bir uygulama olarak ele almak yerine, onu ş Akışınızın merkezine getirir. Görevlerin içinden doğrudan e-posta gönderebilir ve alabilir, e-posta konularıyla ilgili işleri ilişkilendirebilir ve hatta Çalışma Alanınızdan ayrılmadan takip görevleri atayabilirsiniz.

Superhuman hız odaklıyken, Notion Mail e-postalarınızı ve gelen kutunuzu bir veritabanında düzenlemeye çalışırken, ClickUp daha da ileri gider. Birleştirilmiş gelen kutunuzdaki e-postaları eyleme geçirilebilir ClickUp görevlerine dönüştürür.

Örneğin, bir ürün lansmanını yönetiyorsunuz ve bir müşteriden beta özelliği hakkında ayrıntılı bir geri bildirim e-posta alıyorsunuz. E-postayı Çalışma Alanınıza iletmeniz yeterlidir; e-posta otomatik olarak bir Görev haline gelir.

ClickUp E-posta Proje Yönetimi ile İşlerinizi Merkezileştirin ClickUp E-posta Proje Yönetimi ile çalışma alanınızdan ayrılmadan e-posta gönderin.

Konu satırı görev adı, gövde açıklaması ve ek dosyalar e-posta görev yönetimi için eklenir. Ardından bunu bir geliştiriciye atayabilir, son teslim tarihi belirleyebilir ve hatta ürün takımını bilgilendirmek için bir otomasyon tetikleyebilirsiniz. Hepsi bir arada platform, projedeki herkesin aynı e-posta dizilerini görüntülemesi, yorum eklemesi, birbirlerini etiketlemesi ve kararları izlemesini sağlar.

SYZYGY'de Kıdemli Sistem Yöneticisi olan Philip Storry'nin görüşleri şöyle:

ClickUp, yardım masası biletleri ve e-posta zincirlerinin karmaşık kombinasyonunu, süreçteki her bir öğe/etkinlik için tek bir Görev ve Alt Görevlerle değiştirerek hiçbir şeyin gözden kaçmamasını ve her şeyin doğru zamanda gerçekleşmesini sağlar. Hiçbir önceki çözüm, ClickUp kadar kolay bir şekilde dört departmanı koordine edememiştir.

ClickUp, yardım masası biletleri ve e-posta zincirlerinin karmaşık kombinasyonunu, süreçteki her bir öğe/etkinlik için tek bir Görev ve Alt Görevlerle değiştirerek hiçbir şeyin gözden kaçmamasını ve her şeyin doğru zamanda gerçekleşmesini sağlar. Hiçbir önceki çözüm, ClickUp kadar kolay bir şekilde dört departmanı koordine edememiştir.

Her destek formu gönderiinde müşteriye otomatik olarak bir e-posta gönderilmesini ve destek ekibiniz için öncelik, atanan kişi ve son tarih bilgilerini içeren bir görev oluşturulmasını sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

ClickUp ve Outlook entegrasyonları'nı da eklediğinizde bu özellik daha da güçlü hale gelir. Takip edilmesi gereken bir e-posta mı aldınız? Outlook'tan doğrudan bir Görev'e dönüştürün.

Gmail kullanıcısıysanız, deneyiminiz de aynı derecede sorunsuz olacaktır. ClickUp ve Gmail Entegrasyonu , Gmail eklentisi veya Chrome uzantısı aracılığıyla birkaç tıklamayla herhangi bir e-postayı Görev'e dönüştürür.

🧠 İlginç Bilgi: Etkileyici bir şekilde, B2B pazarlamacılarının %71'i içerik pazarlama stratejilerine e-posta bültenlerini dahil ediyor ve bu da iş bağlantıları kurmada e-posta bültenlerinin değerini kanıtlıyor.

ClickUp'ın bir üstünlüğü #2: AI destekli yetenekler

Sorun şu: takımlar haftada saatlerce bilgi aramak, belgeleri özetlemek ve güncellemeleri hazırlamakla uğraşıyor. Aslında, ortalama bir profesyonel işiyle ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman kaybediyor. Bu, e-postaları, Slack konuları ve dağınık dosyaları incelemek için yılda 120 saatten fazla zaman harcamak anlamına geliyor. (Kaynak: ClickUp Insight)

Platformun yapay zeka destekli asistanı ClickUp Brain, e-posta proje yönetimi platformuna derinlemesine entegre edilmiştir ve işinizin bağlamını anlar.

ClickUp Brain'i kullanarak yaygın itirazları ele alan ve sosyal kanıt sunan gelen satış e-postalarını taslak olarak hazırlayın.

Karmaşık bir ürün lansmanını yönetiyorsunuz ve işlerin ne durumda olduğuna dair hızlı bir özet ihtiyacınız var diyelim. Altı görev listesini, dört toplantı notunu ve geçen ayın belgesini tek tek incelemek zorunda değilsiniz.

ClickUp Brain'e doğal dilde sormanız yeterlidir. İlgili görevleri, son teslim tarihlerini ve engelleri anında çıkaracaktır.

📌 Örnek Komut: 3. çeyrek ürün lansmanının mevcut durumu nedir? Önemli görevleri, görevleri engelleyen unsurları ve her bir öğeden kimin sorumlu olduğunu da ekleyin.

Paydaşlar için hızlı bir güncelleme yazmanız mı gerekiyor? E-posta taslak hazırlayıcı AI Agent, canlı proje verilerini kullanarak bir durum raporu taslağı hazırlar. İçerik takvimi mi oluşturuyorsunuz? Taslaklar oluşturabilir ve ardından ClickUp Brain devreye girerek taslakları daha da iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Şimdi toplantılardan bahsedelim.

Takımınız telefon görüşmeleriyle boğuşuyorsa, ClickUp AI Notetaker otomasyon ile bu sorunu çözer. Toplantıları gerçek zamanlı olarak yazıya döker, anahtar noktaları özetler ve en önemlisi, eylem öğelerinden otomatik olarak görevler oluşturur.

Toplantılar sırasında ClickUp AI Notetaker'ın desteğine güvenin

Artık neyin kararlaştırıldığını ve kimin neyi yaptığını hatırlamak için uğraşmanıza gerek yok. Görüşme bittiğinde işler Çalışma Alanınızda belgelenir ve atanır.

Örneğin, bir müşteri başarı takımı, önemli bir müşteriyle geri bildirim oturumu düzenleyebilir. AI Notetaker, tüm görüşmeyi yazıya döker, iyileştirme taleplerini görev olarak işaretler ve iç sohbet kanalınıza TL;DR özetini gönderir. Katılamayan takım üyeleri bile anında bilgilendirilir ve harekete geçmeye hazır hale gelir.

Görevleriniz kaydedildikten ve öncelikleriniz netleştikten sonra, bir sonraki zorluk, birlikte çalışan herkesin uyumlu olmasını sağlamaktır.

ClickUp sohbeti, stratejinizin takımınızla birlikte, onların etrafında değil, uygulamaya dönüştüğü yerdir.

Diyelim ki bir sohbet konusunda bir müşterinin acil talebini tartışıyorsunuz. Biri bir çözümden bahsediyor, diğeri bir kopya değişikliği öneriyor ve bunun bir eylem planına dönüştüğünü fark ediyorsunuz. Bu mesajları doğrudan sohbet içinde Görevlere dönüştürebilirsiniz.

Görevleri atayın, son tarihleri belirleyin ve işte! Akış kesilmeden konuşma eyleme dönüşür. Ayrıca, ClickUp Brain tüm konuları özetler ve sonraki adımları vurgular, böylece herkesin aynı çizgide olmasını sağlar.

Yerleşik not alma özelliklerine sahip ClickUp SyncUps ile hızlı bir video veya sesli arama bile başlatabilirsiniz. ClickUp Belgeleri ile birlikte kullanıldığında, eksiksiz bir işbirliği aracına sahip olursunuz.

Pazara giriş planı hazırlamanız mı gerekiyor? ClickUp belgesini açın, görev listenizi ekleyin, proje zaman çizelgesini ekleyin, ekip arkadaşlarınızı inceleme için etiketleyin ve hatta görevleri doğrudan belgenin içinden atayın. Geliştirme lideriniz zaman çizelgesini güncelleyebilir, tasarımcınız satır içi yorum yapabilir ve pazarlamacınız performans raporlarına bağlantı ekleyebilir, hepsi gerçek zamanlı olarak.

Belgelere ClickUp'ın her yerinden erişilebilir ve bunlar Görevlerinizin ve zaman çizelgelerinizin hemen yanında bulunur. Ayrıca teklifler, toplantı notları veya ürün özellikleri için hazır şablonları kullanabilir ve bunları gerektiği gibi uyarlayabilirsiniz.

📣 ClickUp Avantajı: Brain MAX, e-postaları zahmetsiz ve verimli bir şekilde yönetmenizi sağlayan, yapay zeka destekli masaüstü yardımcınızdır. Gelen kutunuz, görevleriniz ve takviminizle derin bir entegrasyon sağlayan Brain MAX, tüm e-posta iletişiminizi tek bir birleşik çalışma alanına getirir. Konuşma-metin özelliğini kullanarak ellerinizi kullanmadan hızlı bir şekilde e-postalar taslaklayabilir, yanıtlayabilir veya düzenleyebilirsiniz. Birden fazla önde gelen AI modeli, mükemmel yanıtlar oluşturmanıza, uzun konuları özetlemenize ve takip önerilerinde bulunmanıza yardımcı olur. Brain MAX ayrıca rutin e-posta görevlerini otomasyonla gerçekleştirir, önemli mesajlar için hatırlatıcılar ayarlar ve e-postaları ilgili projeler veya kişilerle ilişkilendirir. Böylece gelen kutunuz düzenli kalır ve ş Akışınız kesintisiz devam eder.

Mail, ClickUp ile Toplantı Yapıyor

Sadece e-postayı düşünürseniz, hikayenin yarısını kaçırmış olursunuz.

Elbette, Notion Mail Notion hayranları için harika bir seçimdir ve Superhuman hız ve özenli yanıtlar için tasarlanmıştır. Ancak gerçek verimlilik, e-postalarınız, görevleriniz, belgeleriniz ve projeleriniz birbiriyle uyumlu çalıştığında elde edilir.

İşte burada ClickUp devreye girer. İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, e-postaları, görevleri ve ekip çalışmasını tek bir yerde tutar. Bu sayede iş akışınız sorunsuz bir şekilde ilerler ve düzenli kalır.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅