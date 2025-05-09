Kolay Toplantılar için En İyi 10 Join.me Alternatifi

Son zamanlarda Join.me kullandıysanız, modern takımların toplantı yapma biçimine ayak uyduramadığını biliyorsunuzdur. Sınırlı özellikleri, gecikmeli ekran paylaşımı ve minimal işbirliği araçlarıyla, daha iyi bir alternatif aramanız şaşırtıcı değil.

İster bir startup kurucusu, ister uzaktan çalışan bir takım lideri, ister birden fazla müşteriyle uğraşan bir serbest çalışan olun, anlamlı işler yapmak için bir video görüşme aracından daha fazlasına ihtiyacınız var. Toplantıların eyleme dönüştüğü bir yere ihtiyacınız var.

Bu kılavuz tam da bununla ilgili.

Ekran üzerinde yüzleri birbirine bağlamaktan daha fazlasını yapan video konferans yazılımlarını denemek için saatler harcadım. Bu yazıda, daha iyi video kalitesi, daha akıllı özellikler (AI not alma ve beyaz tahtalar gibi) ve daha derin işbirliği iş akışları sunan en iyi Join. me alternatiflerini size tanıtacağım.

Gereksiz bilgiler yok. İhtiyaçlarınıza uygun platformu seçmenize yardımcı olacak net bilgiler.

⚡️ Hızlı Güncelleme: Join. me artık GoTo Meeting yazılım ailesinin bir parçasıdır, bu da bu sınırlamaların bazılarının (hepsinin değil) GoTo Meeting aracıyla aşılabileceği anlamına gelir.

En iyi Join.me alternatiflerine bir bakış

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal AI not alma özelliğine sahip yerleşik video görüşmeleri, toplantı planlama için AI destekli takvim, asenkron video iletişimi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretsiz deneme; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Zoom Küçük ve kurumsal şirketler Yüksek kaliteli video/ses, küçük toplantı odaları, transkriptli bulut kayıtları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretsiz deneme; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Microsoft Teams Orta ölçekli ve kurumsal şirketler Derin Microsoft 365 entegrasyonu, sanal çalışma alanı için Birlikte Modu Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Google Meet Bireylerden orta ölçekli şirketlere Tarayıcı tabanlı katılım, gürültü engelleme, AI aydınlatma, canlı kapalı altyazılar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Webex Orta ölçekli ve kurumsal şirketler Hareket kontrolü, gerçek zamanlı çeviri, analiz özellikli küçük grup odaları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretsiz deneme; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma CrankWheel Bireyler ve satış takımları Anında ekran paylaşımı, SMS/e-posta toplantı bağlantıları, mobil cihazlar için optimize edilmiş deneyim Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Dialpad Meetings Küçük ve orta ölçekli şirketler AI destekli içgörüler ve özetler, duygu analizi, sorunsuz çağrı eskalasyonu Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma TeamViewer BT takımları ve kurumsal müşteriler Çapraz platform uzaktan erişim, dosya aktarımı, uzaktan yazdırma Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma GoTo Meeting Orta ölçekli ve kurumsal şirketler AI transkripsiyon, kalıcı toplantı odaları, açıklama araçları Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Jitsi Bireyler ve gizliliğe önem veren takımlar Açık kaynak ve kendi kendine barındırma, sınırsız ücretsiz toplantılar, YouTube canlı yayın Ücretsiz sürüm mevcuttur; Kendi sunucunuzda barındırma seçeneği; Özel fiyatlandırmalı ticari sürüm

Join.me alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Join.me'den geçiş yapıyorsanız, öncelik vermeniz gereken temel özellikler şunlardır:

Kristal netliğinde video ve ses kalitesi: Kesik kesik aramalar işlerin akışını bozar. Güvenilir olmayan ağlar için HD video, gürültü engelleme ve uyarlanabilir akış özelliğine sahip platformları arayın

Yerleşik ekran paylaşımı ve kayıt: Ekranınızı hızlı ve sorunsuz bir şekilde paylaşın. Toplantıları otomatik olarak kaydedip buluta kaydedebiliyorsanız, bu bir artıdır

AI destekli toplantı notları ve özetleri: Yerleşik AI not alma özelliğine sahip araçlar, canlı görüşmeler sırasında eylem öğelerini ve kararları kaydetmek için uğraşmanıza gerek kalmaz

Video ötesinde işbirliği özellikleri: Beyaz tahtalar, canlı sohbet, anketler, görev atamaları ve Google Drive, Slack veya ClickUp gibi araçlarla entegrasyonları düşünün. Toplantılar eyleme geçmelidir

Tarayıcı tabanlı veya kolay katılım deneyimleri: Karmaşık indirme veya oturum açma gerektiren araçlardan kaçının. Misafir dostu erişim, müşteri aramaları ve işlevler arası takımlar için çok önemlidir

Güçlü güvenlik ve yönetici denetimleri: Özellikle takımlar için şifreleme, bekleme odaları, role dayalı erişim ve SOC 2 veya GDPR gibi standartlara uygunluk özelliklerini arayın

Güvenilir ücretsiz katman ile esnek fiyatlandırma: Basit bir takım toplantısı düzenlemek için yüksek ücretler ödemenize gerek yok. İhtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilen araçlar arayın

Verimli Toplantılar için En İyi 10 Join.me Alternatifi

Yukarıdaki kontrol listesini göz önünde bulundurarak, takımım ve ben, daha verimli toplantılar ve çevrimiçi etkinlikler düzenlemeniz için en iyi Join.me alternatiflerinin listesini araştırdık ve derledik:

1. ClickUp (Hepsi bir arada işbirliği, görev yönetimi ve yerleşik video görüşmeleri için en iyisi)

ClickUp'ı kullanmaya başlayın ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvim özelliğini kullanarak çalışma alanınızdan toplantıları planlayın, programlayın ve katılın

Sayısız çevrimiçi toplantıyı koordine ettikten sonra, video görüşmeleri, notlar ve görev yönetimi için farklı araçlar arasında geçiş yapmanın verimliliği önemli ölçüde düşürdüğünü fark ettim. İşte ClickUp'ın diğer platformlardan farklı olarak öne çıktığı nokta da bu.

ClickUp, sıradan bir video konferans aracı veya toplantı yönetimi yazılımı değildir — toplantıları daha geniş iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre eden, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvimini kullanarak kendiniz ve takımınız için programları hızlıca analiz edin, herkesin uygun olduğu zamanları kolayca bulun. Böylece, bir dizi e-posta alışverişi ortadan kalkar! Ayrıca, takvim etkinliği içindeki toplantı açıklamasına ilgili ClickUp Görevlerini ve Belgeleri ekleyebilirsiniz.

ClickUp ile doğal dil kullanarak toplantılar planlayın

Ardından, ClickUp'ın yerel yapay zekası ClickUp Brain'den, doğal dil komutlarını kullanarak belirlenen zamanda ilgili kişilerle bir toplantı planlamasını isteyin ve yapay zekanın bunu sizin için yapmasını izleyin — manuel müdahaleye gerek yok! Hatta basit talimatlarla toplantınız için bir gündem taslağı bile hazırlayabilir.

ClickUp Brain ile AI kullanarak saniyeler içinde kapsamlı bir toplantı gündemi hazırlayın

Ve görüşmeye katılma zamanı geldiğinde, sekmeler arasında geçiş yapmaya son vererek doğrudan ClickUp içinden katılabilirsiniz.

ClickUp'ın Notetaker ile her ayrıntıyı zahmetsizce yakalayın

Tartışmaya odaklanmak ve AI'nın sizin için otomatik notlar almasını, kayıt, transkript ve anahtar eylem öğelerini özetleyerek tamamlamasını istiyorsanız, ClickUp'ta AI Notetaker'ı açmayı unutmayın!

ClickUp Meetings özelliklerinin, takımımın uzaktan işbirliğinde sıkça karşılaşılan bağlam değiştirme sorunları olmadan planlamadan doğrudan eyleme geçmesini sağlamasından özellikle etkilendim. Çağrılar sırasında paylaşılan belgelere başvurabilir, işbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtalarında fikirleri görselleştirebilir ve eylem öğelerini gerçek zamanlı olarak atayabiliriz.

ClickUp Brain ile toplantı transkriptlerini aranabilir hale getirin

ClickUp'ı Join.me gibi özel toplantı araçlarından ayıran en önemli özellik, görüşme bittikten sonra olanlardır. Toplantı notlarının ve kararların farklı platformlara dağılması yerine, ClickUp her şeyi birbirine bağlı tutar. ClickUp Brain'e geçmiş toplantılarla ilgili sorular sorabilir, tartışma konularını takip edilebilir görevlere dönüştürebilir ve ilerlemeyi aynı ekosistem içinde izleyebilirim.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp, toplantıları verimli bir şekilde planlamanıza ve yürütmenize yardımcı olmak için ClickUp Toplantı Şablonu gibi özelleştirilebilir şablonlar sunar. Bu şablonlar, gündem taslakları hazırlamak, tartışma noktalarını yönetmek ve takip görevlerinin ilerlemesini izlemek için önceden oluşturulmuş yapılar içerir. Ücretsiz şablon alın ClickUp Toplantı Şablonu ile toplantıları daha iyi yönetin Bu şablonu kullanarak aylık toplantılarınızı (bire bir toplantılar ve takım toplantıları) planlayın. İlgili yapılacaklar ve öncelikler ekli olarak yaklaşan ve tamamlanan toplantılara genel bakış elde edin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Clips: Ekran kayıt özelliği ile asenkron video mesajları kaydedin ve paylaşın , takım üyelerinin kendi programlarına göre bilgileri özümsemelerini sağlayın

: Konuşmaları görevlere bağlayın, araçlar arasında geçiş yapmadan kişisel veya grup mesajları gönderin ve AI'yı kullanarak kaçırdığınız konuşmaları özetleyin ve takip edin, böylece her zaman tam bağlamı yakalayın ClickUp Sohbet: Konuşmaları görevlere bağlayın, araçlar arasında geçiş yapmadan kişisel veya grup mesajları gönderin ve AI'yı kullanarak kaçırdığınız konuşmaları özetleyin ve takip edin, böylece her zaman tam bağlamı yakalayın

: ClickUp Sohbet içinden iş arkadaşlarınızla anında sesli/görüntülü görüşmelere katılın ve canlı işbirliği için ekranınızı paylaşın SyncUps: ClickUp Sohbet içinden iş arkadaşlarınızla anında sesli/görüntülü görüşmelere katılın ve canlı işbirliği için ekranınızı paylaşın

Toplantı şablonları : Gündemler, notlar ve takipler dahil olmak üzere toplantı iş akışlarını standartlaştırmak için önceden oluşturulmuş şablonları kullanın

1000'den fazla entegrasyon: ClickUp'ı Zoom, Google Meet, Google Takvim, Outlook ve daha birçok harici takvim ve toplantı aracıyla kolayca entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik aralığı, daha basit, yalnızca toplantı amaçlı araçlardan geçiş yapan takımlar için başlangıçta biraz karmaşık gelebilir

Video konferans özellikleri, yıllardır yalnızca video konferansa odaklanmış özel platformlara kıyasla nispeten yenidir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı paylaşıyor:

Takımımız, ilk uyguladığımızda öğrenmesi ve kullanmaya başlaması çok kolay oldu; her gün kullanıyoruz. Artık her şeyi tek bir yerde tutuyoruz – tüm görevlerimizi ve tüm notlarımızı. Toplantılarda alınan kararları görevlere dönüştürmek çok kolay, bu eskiden çok zordu.

Takımımız, ilk uyguladığımızda öğrenmesi ve kullanmaya başlaması çok kolay oldu; her gün kullanıyoruz. Artık her şeyi tek bir yerde tutuyoruz – tüm görevlerimizi ve tüm notlarımızı. Toplantılarda alınan kararları görevlere dönüştürmek çok kolay, bu eskiden çok zordu.

📮ClickUp Insight: ClickUp'ın toplantı etkinliği anket verileri, tüm toplantıların neredeyse yarısının (46%) sadece 1-3 katılımcıyla gerçekleştiğini göstermektedir. Bu küçük toplantılar daha odaklı olabilir, ancak daha iyi dokümantasyon, kaydedilmiş asenkron güncellemeler veya bilgi yönetimi çözümleri gibi daha verimli iletişim yöntemleriyle değiştirilebilir. ClickUp Görevlerinde Atanan Yorumlar, görevlerin içine doğrudan bağlam eklemenize, hızlı sesli mesajlar paylaşmanıza veya ClickUp Klipleri ile video güncellemeler kaydetmenize olanak tanır. Böylece takımlar, önemli tartışmaların zaman kaybetmeden devam etmesini sağlarken değerli zamanlarından tasarruf ederler! 💫 Gerçek Sonuçlar: Trinetrix gibi takımlar, ClickUp ile gereksiz konuşma ve toplantılarda %50 azalma yaşıyor!

📚Ayrıca Okuyun: Toplantı Notları için AI Nasıl Kullanılır? Görsel öğrenen biri misiniz? O halde bu videoyu izleyin!

2. Zoom (Büyük ölçekli, güvenilir ve yüksek kaliteli video konferanslar için en iyisi)

zoom aracılığıyla

Son birkaç yılda herhangi bir sanal toplantıya katıldıysanız, muhtemelen Zoom'u kullanmışsınızdır. Çok sayıda video konferans platformunu test ettiğim deneyimlerime göre, özellikle büyük grupları bağlarken Zoom'un güvenilirliği ve arama kalitesine çok azı ulaşabilir.

Zoom'da en çok takdir ettiğim şey, sanal toplantılarda en önemli olan şeylere öncelik vermesi: istikrarlı bağlantılar ve net iletişim. 100'den fazla katılımcının olduğu web seminerleri veya şirket çapında toplantılar düzenlediğimde, Zoom bazı katılımcıların internet bağlantısı ideal olmasa bile her zaman sorunsuz video ve ses sunar. Platformun arka plan gürültüsü bastırma özelliği, sesleri robotik hale getirmeden dikkat dağıtıcı sesleri ortadan kaldırdığı için harika.

Join.me'den geçiş yapan takımlar için Zoom, sunumları daha etkileşimli hale getiren ek açıklama araçlarıyla birlikte tanıdık ekran paylaşım özellikleri sunar.

Zoom'un en iyi özellikleri

Katılımcıları küçük grup tartışmaları için ayrı oturumlara bölün, ardından herkesi ana odaya geri getirin — atölye çalışmaları ve eğitimler için idealdir

Kolayca başvurabilmek için toplantı kayıtlarını, aranabilir transkriptlerle birlikte otomatik olarak buluta kaydedin

Ön kabul taraması, bekleme odaları ve ek güvenlik seçenekleriyle istenmeyen katılımcıları engelleyin

Toplantıları doğrudan YouTube, Facebook Live veya özel yayın hizmetlerine yayınlayarak daha geniş bir kitleye ulaşın

Zoom sınırlamaları

Ücretsiz plan, grup toplantılarını 40 dakika ile sınırlar ve daha uzun oturumlar için sık sık yeniden başlatma gerektirir

SSO ve yönetilen etki alanları gibi gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

Zoom (İş Yeri) fiyatlandırması

Temel (Ücretsiz) : 100 katılımcıya kadar; grup toplantıları için 40 dakikalık sınır

Pro : 15,99 $/ay; 30 saatlik toplantı süresi

İş : 21,99 $/ay (en az 10 ana bilgisayar); 300 katılımcı

Business Plus: 26,99 $/ay; 1.000 katılımcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoom (İşyeri) değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (55.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.000'den fazla yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Toplantı etkinliği anketimiz, toplantıların %47'sinin bir saat veya daha uzun sürdüğünü, ancak katılımcıların %14'ünün toplantılarını sadece 15 dakika içinde tamamlayabildiğini ortaya koydu. Küçük ama dikkate değer bir yüzde, hızlı ve verimli toplantıların mümkün olduğunu kanıtlıyor.

3. Microsoft Teams (Microsoft 365 ile derinlemesine entegre olan kuruluşlar için en iyisi)

microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams, Microsoft ekosistemine yatırım yapan kuruluşlar için kurumsal ortamlarda popüler bir Zoom alternatifidir. Nedeni açıktır: diğer Microsoft 365 araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar. Video toplantılar sırasında, aramadan çıkmadan Excel elektronik tablolarında veya PowerPoint sunumlarında gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.

Outlook'ta planladığınızda toplantı bağlantıları otomatik olarak oluşturulur ve herhangi bir cihazdan tek bir tıklama ile katılabilirsiniz. Takımların arka planları bulanıklaştırma yeniliği artık sektör standardıdır ve Together Mode, daha uzun toplantılar sırasında video yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan daha ilgi çekici bir paylaşımlı sanal alan yaratır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Microsoft Teams, video toplantılar için arka plan bulanıklaştırma özelliğini sunan ilk platform oldu ve bu özelliği Eylül 2018'de kullanıma sundu.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Tüm kanallarda ve konuşmalarda güçlü arama özellikleriyle mesajları, dosyaları ve toplantı notlarını bulun

Gerçek zamanlı transkripsiyon ve çeviri ile kullanıcı dostu olma özelliğini, erişilebilirliği ve uluslararası takım işbirliğini geliştirin

Kayıt, katılım raporlama ve Soru-Cevap özellikleriyle yapılandırılmış web seminerleri düzenleyin

Microsoft Teams sınırlamaları

Performans, daha hafif alternatiflere kıyasla eski bilgisayarlarda kaynak yoğun olabilir

Çok katmanlı arayüzü, yeni kullanıcılar için navigasyonu karmaşık hale getirebilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Teams Essentials : 4 $/kullanıcı/ay

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Microsoft Teams değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (15.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (10.000'den fazla yorum)

Microsoft Teams hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Mesajların ve dosyaların bir arada gruplandırıldığı ve farklı takım gruplarının mesajlaşmayı daha temiz hale getirdiği sohbetlerin düzenlenme şeklini gerçekten çok beğeniyorum.

Mesajların ve dosyaların bir arada gruplandırıldığı ve farklı takım gruplarının mesajlaşmayı daha temiz hale getirdiği sohbetlerin düzenlenme şeklini gerçekten çok beğeniyorum.

📚 Ayrıca Okuyun: İşbirliği için Microsoft Teams Alternatifleri

4. Google Meet (Basitlik arayan Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi)

google Meet aracılığıyla

Google Çalışma Alanı'nı kullanan takımlarla düzenli olarak işbirliği yapan biri olarak, Google Meet'in hızlı ve sorunsuz toplantılar için en sorunsuz video konferans deneyimi olduğunu gördüm. Join.me'nin ayrı oturum açma gereksinimlerinin aksine, Meet doğrudan Google hesabımla entegre olur ve aramalara katılmak bir bağlantıya tıklamak kadar kolaydır.

Harici ortaklar veya müşterilerle toplantılar düzenlediğimde, tarayıcıları üzerinden anında katılabilirler. Platformun hafif tasarımı, daha fazla özelliğe sahip alternatiflerde yaşadığım gecikmeler olmadan toplantıların hızlı bir şekilde başlamasını sağlar.

Google Meet'in en iyi özellikleri

Klavye sesleri, köpek havlamaları veya inşaat sesleri gibi arka plan gürültülerini otomatik olarak filtreleyin

AI destekli ayarlamalarla zayıf ışık koşullarında video kalitesini artırın

Üçüncü taraf araçlara ihtiyaç duymadan canlı altyazı alın

Entegre anket ve Soru-Cevap özelliği ile sunumlar sırasında katılımcılardan geri bildirim toplayın ve sorularını yönetin

Katılımcıların birden fazla ülkedeki yerel numaralarla telefonla katılmalarına izin verin (doğrudan arama seçenekleri)

Google Meet sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, toplantıları 60 dakikayla ve 100 katılımcıyla sınırlar

Gelişmiş moderasyon kontrolleri ve küçük grup odaları yalnızca üst düzey Google Çalışma Alanı planlarında mevcuttur

Google Meet fiyatlandırması

Google Meet (Ücretsiz): 100 katılımcıya kadar, 60 dakikalık toplantılar

Google Çalışma Alanı Bireysel: 7,99 $/ay

Google Çalışma Alanı İş Başlangıç Paketi: 6 $/kullanıcı/ay

Google Çalışma Alanı İş Standardı: 12 $/kullanıcı/ay

Google Workspace Business Plus : 18 $/kullanıcı/ay

Google Çalışma Alanı Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Meet değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.900+ yorum)

📚 Ayrıca Okuyun: En İyi Google Meet Alternatifleri

5. Webex by Cisco (Kurumsal düzeyde güvenlik ve hibrit iş ortamları için en iyisi)

cisco Webex aracılığıyla

Webex, kurumsal düzeyde güvenliği ve kapsamlı işbirliği özellikleriyle öne çıkıyor. Sık sık hassas iş görüşmeleri yapıyorsanız, bu web konferans platformu güvenliği sonradan akla gelen bir unsur olarak değil, temel bir unsur olarak ele alır. Uyumluluk konusunda endişeli kuruluşlar için Webex'in uçtan uca şifreleme ve yönetim denetimleri, Join.me'nin sunamayacağı bir gönül rahatlığı sağlar.

Hareket tanıma özelliğini kullanarak sunumları ellerinizi kullanmadan kontrol edin ve gerçek zamanlı çeviri özelliğinden yararlanarak uluslararası takımlarla işbirliği yapın.

Join.me'nin daha temel yaklaşımından farklı olarak, Webex toplantıların işbirliğinin sadece bir bileşeni olduğu kalıcı bir çalışma alanı oluşturur. Örneğin, mesajlaşma özellikleri, aramalar bittikten sonra tartışmalara devam etmenizi sağlar ve toplantı sırasında cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapma özelliği, işe gidip gelirken veya konum değiştirirken kullanışlıdır.

Webex'in en iyi özellikleri

Doğal el hareketleriyle toplantıları kontrol edin — düğmelere tıklamadan elinizi kaldırın, başparmağınızı kaldırın veya alkışlayın

Canlı altyazılarla toplantıları 100'den fazla dile otomatik olarak çevirin

Etkileşimli anketler, soru-cevap ve ayrıntılı katılım analizleri ile küçük grup odaları kullanın

Gelişmiş görünürlük ve odaklanma araçlarıyla ekranınızın belirli bölümlerini veya belirli uygulamaları paylaşın

Konferans odaları ve ev ofisleri için Webex'e özel cihazlarla sorunsuz bağlantı için Webex donanım entegrasyonunu kullanın

Webex sınırlamaları

Gelişmiş özelliklerin tamamını kullanmak için, daha basit platformlara kıyasla daha uzun bir öğrenme süreci gerekir

Gerçek zamanlı çeviri gibi premium özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

Webex (Toplantılar) fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Meet : 14,50 $/kullanıcı/ay

Paket : 25 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Webex (Paket) puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (18.300+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (7.400+ yorum)

Webex (Suite) hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Video kaydedip ekran görüntüsü almak için duraklatabilmeyi ve ekran görüntülerinin net olmasını beğendim. Diğer harika özellik ise, gerektiğinde cep telefonunuzdan arayabilmeniz.

Video kaydedip ekran görüntüsü almak için duraklatabilmeyi ve ekran görüntülerinin net olmasını beğendim. Diğer harika özellik ise, gerekirse cep telefonunuzdan arayabilmeniz.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Konferans Görüşmesi Yazılımı Çözümleri

6. CrankWheel (Anlık ekran paylaşımı ve satış sunumları için en iyisi)

crankWheel aracılığıyla

CrankWheel, ekranınızı anında paylaşmanız gereken senaryolar için özel olarak tasarlanmıştır; izleyicileriniz için zamanlama, indirme veya teknik engeller yoktur.

CrankWheel'i olağanüstü kılan özelliği "Anlık Demolar"dır. Potansiyel bir müşteri ile telefonda konuşurken görsel olarak bir şey göstermek isterseniz, SMS veya e-posta yoluyla herhangi bir cihazda hemen çalışan bir bağlantı gönderebilirsiniz. Bu bağlantı, Join.me'nin çalışmayabileceği eski tarayıcılar veya kilitli kurumsal sistemlerde bile çalışır.

Bu, satış momentumunu sık sık bozan "Size toplantı bağlantısını göndereyim, bu uygulamayı indirin, 10 dakika sonra görüşürüz" gibi tipik sürtüşmeleri ortadan kaldırır.

CrankWheel'in en iyi özellikleri

Demonstrasyonlar sırasında izleyicilerin katılımını ve dikkatini izleyin

Gerekli olduğunda izleyicilerin ekranınızla etkileşime girmesine izin verin

Akıllı yeniden boyutlandırma ile akıllı telefonlarda ve tabletlerde görünümü optimize edin

CrankWheel sınırlamaları

Tam özellikli takım işbirliğinden çok satış sunumları için daha özel

Video konferans özellikleri, özel platformlara kıyasla daha sınırlıdır

CrankWheel fiyatlandırması

Solo: 29 $/ay

Takım: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

CrankWheel puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (60+ yorum)

📮ClickUp Insight: ClickUp, ankete katılanların %27'sinin takip edilmeyen toplantılarla mücadele ettiğini ve bunun da eylem öğelerinin kaybolmasına, görevlerin çözülememesine ve nihayetinde verimlilikte düşüşe yol açtığını ortaya koydu. Bu sorun, takımların işlerini nasıl takip ettikleriyle daha da karmaşık hale geliyor. Takım iletişimi anketimiz, profesyonellerin yaklaşık %40'ının eylem öğelerini manuel olarak takip ettiğini, bu işlemin zaman alıcı ve hataya açık olduğunu, %38'inin ise yanlış anlaşılma ve son teslim tarihlerinin kaçırılma riskini artıran tutarsız yöntemlere güvendiğini ortaya koyuyor. ClickUp, bu eylem öğesi karmaşasını ortadan kaldırır! Toplantı kararlarını anında atanmış görevlere dönüştürün — hepsi işin yapıldığı aynı platformda.

7. Dialpad Meetings (AI destekli konuşma zekası ve koçluk için en iyisi)

dialpad aracılığıyla

Birçok Join.me alternatifini test ettikten sonra, Dialpad Meetings'in yapay zeka destekli konuşma zekası özelliklerinin en güçlülerinden biri olduğunu gördüm. Join.me temel video konferans hizmetleri sunarken, Dialpad, aksi takdirde kaçırabileceğiniz içgörüler yakalayan yerleşik yapay zeka asistanı sayesinde toplantıları eyleme geçirilebilir zekaya dönüştürür.

Platformun satış veya destek çağrıları sırasında müşteri duyarlılığını algılama yeteneği, paha biçilmez koçluk fırsatları da sunar.

Dialpad, iş telefonu sistemi ve iletişim merkeziyle sorunsuz entegrasyon sunar. Sohbet yoluyla bir konuşma başlatabilir, sesli görüşmeye geçebilir ve gerektiğinde sorunsuz bir şekilde videoya geçebilirsiniz.

Dialpad Meetings'in en iyi özellikleri

Anahtar anları otomatik olarak vurgulayarak işbirliğine dayalı not alma özelliğinin keyfini çıkarın

Konuşma kalıpları, konuşma süresi ve katılımdaki eğilimleri belirleyin

Telefon görüşmeleri, video toplantıları ve mesajlaşma arasında kesinti olmadan geçiş yapın

Dialpad Meetings sınırlamaları

Platformun tam değeri, Dialpad'in eksiksiz iletişim paketini kullanarak en iyi şekilde anlaşılır

Bazı gelişmiş AI özellikleri daha üst düzey planlar gerektirir

Dialpad Meetings fiyatlandırması

Standart: 27 $/kullanıcı/ay

Pro: 35 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dialpad Meetings puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Dialpad Meetings hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Platformun tek tıklamayla erişim özelliği, karmaşık kurulumlara gerek kalmaz ve AI destekli transkripsiyon özelliği, toplantı notlarını gerçek zamanlı olarak kaydetmek için çığır açıcı bir yeniliktir

Platformun tek tıklamayla erişim özelliği, karmaşık kurulumlara gerek kalmaz ve AI destekli transkripsiyon özelliği, toplantı notlarını gerçek zamanlı olarak kaydetmek için çığır açıcı bir yeniliktir

8. TeamViewer (Uzaktan destek ve çapraz platform erişimi için en iyisi)

teamViewer aracılığıyla

Join.me'nin planlanmış toplantılara odaklanmasından farklı olarak, TeamViewer isteğe bağlı destek senaryolarında mükemmeldir. Uzaktan erişim işlevi, ekip üyeleri ve müşterilerinizin fiziksel olarak hazır bulunmalarına gerek kalmadan teknik sorunları çözmenizi sağlar. Bu, özellikle teknik destek sağlayan BT ekipleri ve kuruluşlar için yararlıdır.

Bir sorunla karşılaştıklarında, sözlü olarak yönlendirmeye çalışmak yerine, izin alarak anında cihazlarına bağlanabilir ve sorunları doğrudan çözebilirsiniz. Aracın çapraz platform uyumluluğu etkileyicidir; Windows, Mac, Linux, Android ve iOS cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar.

TeamViewer'ın en iyi özellikleri

Kolay gezinme ile uzaktan oturumlar sırasında birden fazla monitörü görüntüleyin ve kontrol edin

Ayrı araçlar kullanmadan, uzaktan oturumlar sırasında cihazlar arasında dosyaları güvenli bir şekilde aktarın

Uzak makineden yerel yazıcınıza belge yazdırın

TeamViewer sınırlamaları

Yalnızca video konferansa odaklanan çözümlerden daha yüksek fiyat

TeamViewer fiyatlandırması

Bireysel kullanıcılar

Uzaktan Erişim : 24,90 $/ay

İş: 50,90 $/ay

Takımlar

Premium: 112,90 $/ay

Kurumsal: 229,90 $/ay

Enterprise: Daha büyük dağıtımlar için özel fiyatlandırma

TeamViewer puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (3.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (11.500+ yorum)

9. GoTo Meeting (Web seminerleri ve profesyonel sunumlar için en iyisi)

goTo Meeting aracılığıyla

GoToMeeting, yüksek riskli sunumların gerektirdiği profesyonel deneyimi her zaman sunar. Join.me, bağımsız bir araç olarak basitliğe odaklanırken, artık GoTo Meeting'in bir parçasıdır ve ciddi iş kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu güvenilirliği ve gelişmiş sunum araçlarını sunar.

Özellikle, otomatik olarak buluta kaydeden ve kolay başvuru için transkripsiyonlar sağlayan sağlam kayıt özelliklerine değer veriyorum. Platformun GoToWebinar ile sorunsuz entegrasyonu, sunumlarınızı daha resmi kayıt ve takip süreçleriyle daha geniş kitlelere ölçeklendirmeniz gerektiğinde doğal bir yükseltme yolu oluşturur.

GoTo Meeting'in en iyi özellikleri

AI destekli transkripsiyon ve toplantı özetlerine erişin, anahtar noktaları otomatik olarak yakalayın

Sunumlar sırasında ekranınıza notlar ekleyerek önemli noktaları vurgulayın

Kendi markanızın URL'si ile özelleştirilmiş, kalıcı toplantı alanları oluşturun

PowerPoint sunumlarını daha sorunsuz paylaşım için optimize edilmiş PDF'lere dönüştürün

Hibrit senaryolar için konferans odası donanım sistemlerini çevrimiçi toplantılara bağlayın

GoTo Meeting sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü, bazı yeni rakiplere kıyasla daha az modern görünüyor

Mobil deneyim, tüm masaüstü özelliklerini içermez

GoToMeeting fiyatlandırması

Profesyonel: 12 $/organizatör/ay (yıllık faturalandırılır)

İş: 16 $/organizatör/ay, en fazla 250 katılımcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GoToWebinar fonksiyonları için eklenti mevcuttur

GoTo Meeting puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (13.300+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (11.600+ yorum)

GoTo Meeting hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Kesinti, gecikme veya sinir bozucu yavaşlama olmadı. Her şey net ve anlaşılırdı: ses, video ve ekran paylaşımı özelliği.

Kesinti, gecikme veya sinir bozucu yavaşlama olmadı. Her şey netti: ses, video ve ekran paylaşımı özelliği.

10. Jitsi Meet (En iyi ücretsiz açık kaynak Join. me alternatifi)

jitsi Meet aracılığıyla

Jitsi Meet'in, sınırlı bütçeye sahip veya gizlilik endişeleri olan takımlar için harika bir ücretsiz Join.me alternatifi olduğunu gördük. Önemli sınırlamaları olan Join.me'nin ücretsiz katmanından farklı olarak, Jitsi zaman kısıtlaması olmadan sınırsız toplantı sunar.

Jitsi'yi öne çıkaran şey, açık kaynak ilkelerine ve gizliliğe olan bağlılığıdır. Jitsi'nin, veri ve güvenlik politikaları üzerinde tam kontrol ile kendi sunucularımda barındırılabilmesini takdir ediyorum. Platformun tarayıcı tabanlı yaklaşımı, katılımcıların bir bağlantıya tıklayarak anında katılabilmelerini sağlar ve Join.me ve diğer alternatiflerin gerektirdiği hesap oluşturma veya indirme işlemlerinin zorluklarını ortadan kaldırır.

Ücretli alternatiflerin bazı kurumsal özelliklerinden yoksun olsa da, Jitsi'nin temel video konferans deneyimi ücretsiz bir platform için oldukça sağlamdır.

Jitsi Meet'in en iyi özellikleri

Tam veri kontrolü için tüm platformu kendi sunucularınızda çalıştırın

Daha geniş bir kitleye ulaşmak için toplantıları doğrudan YouTube'da yayınlayın

Kendi sunucunuzda barındırdığınızda platformu markanıza uyacak şekilde değiştirin

Sınırlı internet bağlantısı olan katılımcılar için performansı optimize edin

Jitsi Meet sınırlamaları

Çok büyük toplantılarda (50+ katılımcı) performans sorunları yaşanabilir

Ticari alternatiflere kıyasla sınırlı teknik destek

Jitsi Meet fiyatlandırması

Ücretsiz

Kendi sunucunuzda barındırma : Ücretsiz yazılım, ancak kendi sunucu altyapınız gerekir

8×8 Meet (Jitsi destekli ticari sürüm): Özel fiyatlandırma

Jitsi Meet puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (180+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (70+ yorum)

ClickUp, Maksimum Verimlilik için Çevrimiçi Toplantıları Nasıl Dönüştürüyor?

Birden fazla platformda toplantı bağlantıları, notlar, eylem öğeleri ve takipleri arasında gidip gelmek yorucu bir iştir. Join.me gibi geleneksel video konferans araçları, sürekli olarak uygulamalar arasında geçiş yapmanızı, bilgileri manuel olarak aktarmanızı ve güncellemeleri takip etmenizi gerektirir. Bu da değerli zamanınızı boşa harcar ve önemli ayrıntıların gözden kaçmasına neden olur.

ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir bağlantılı platforma taşıyarak her şeyi değiştirir. Toplantıları doğrudan ClickUp Takviminde planlayın, AI'yı kullanarak mevcut görevlerden gündemler oluşturun, yerleşik kayıt özelliği ile video konferanslar ve çevrimiçi etkinlikler düzenleyin ve tartışma noktalarını anında izlenebilir görevlere dönüştürün — tüm bunları araçlar arasında geçiş yapmadan.

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