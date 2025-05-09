güvenli ve Şifreli Planlama için En İyi 10 Gizli Takvim Uygulaması

Takviminizin sizi biraz fazla tanıdığını hissettiğiniz oldu mu?

İş toplantıları, doktor randevuları ve kişisel planlarınız arasında, takviminiz hayatınızın şaşırtıcı derecede ayrıntılı bir haritasını barındırır. Ve tipik bir takvim uygulaması kullanıyorsanız, tüm bu hassas bilgiler başka birinin sunucularında korunmasız, şifrelenmemiş ve potansiyel olarak açığa çıkmış durumda olabilir.

Bu nedenle giderek daha fazla kişi gizli takvim uygulamalarına yöneliyor. Bu araçlar, uçtan uca şifreleme, yerel veri depolama ve izleme yapmama politikaları gibi gizliliği ön planda tutan özelliklere odaklanır. Yoğun bir programı yönetiyor veya planlarınızı gizli tutmaya çalışıyor olsanız da, güvenlik ön planda tutularak geliştirilmiş takvim uygulamalarının sayısı giderek artıyor.

İşlevsellik veya tasarımdan ödün vermeden gizliliğinizi ön plana çıkaran en iyi gizli takvim mobil uygulamalarını bir araya getirdik.

Hadi başlayalım. 🏃

Gizli Takvim Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Çoğu insan gizliliğin sadece "uçtan uca şifreleme" eklemek ve işi bitirmek olduğunu düşünür. Ancak gerçek gizlilik sunan takvim uygulamaları bundan çok daha öteye gider.

İşte gerçekten önemli olan ve diğer takvim uygulamalarının çoğunda eksik olan özellikler 👇

Yalnızca yerel veri depolama: Takvim girdileriniz yalnızca cihazınızda (başka birinin bulutunda değil) bulunuyorsa, zaten bir adım öndesiniz. İyi bir şifreli takvim, her şeyi yerel olarak depolama veya kendi bulut sağlayıcınızı kullanma seçeneği sunmalı ve büyük teknoloji şirketleriyle zorunlu senkronizasyon yapmamalıdır

Meta veri koruması: Etkinlikleriniz şifreleniyor, peki ya meta veriler? Bunlar başlıklar, saatler, davetliler ve konumları içerir. Birçok web uygulaması etkinliğin içeriğini şifreler, ancak meta verileri açık bırakır. Notlar dahil her şeyi şifreleyen gizli bir takvim uygulaması arayın

Ayrıntılı paylaşım denetimleri: Paylaşılan takvim uygulamaları kullanıyorsanız, tüm programınızı açmaya zorlamadıklarından emin olun. En iyi takvim uygulamaları, kiminle veya neden toplantı yaptığınızı açıklamadan tek bir takvimi, tek bir etkinliği veya hatta sadece uygunluk pencerenizi paylaşmanıza olanak tanır

"Akıllı özellikler" için veri toplama yok: Bazı takvimler, verilerinizi tarayarak yapay zeka veya "akıllı öneriler" sunar. Planlamanıza "yardımcı olmak" için gelen kutunuzdan veya konum geçmişinizden bağlam bilgileri alıyorsa, bu bir tehlike işaretidir. Yararlı mı? Belki. Gizli mi? Kesinlikle hayır

Ödün vermeden birlikte çalışabilirlik: Diğer takvimlerle (Google veya Outlook gibi) senkronizasyon yapmanız gerekiyor, ancak gizliliğe önem mi veriyorsunuz? Üçüncü taraf erişimini sanal ortama alan gizli bir takvim uygulaması arayın, böylece kişisel takviminizin kontrolünü kaybetmeden dış platformlardaki etkinlikleri görüntüleyebilirsiniz

💡 Profesyonel İpucu: Müşterilerinizin veya ekip arkadaşlarınızın nerede olduğunuzu bilmesini istemiyor musunuz? Takviminizi sabit bir saat dilimine (ör. UTC) ayarlayarak seyahat düzeninizi veya gerçek zamanlı konumunuzu gizleyin. Bu özellik özellikle gazeteciler, ihbarcılar veya dijital göçebeler için kullanışlıdır.

En İyi Gizli Takvim Uygulamalarına Genel Bakış

Araç En iyisi Anahtar Özellikler Fiyatlandırma ClickUp Takvim entegrasyonlu hepsi bir arada proje yönetimi Zaman takibi, Takvim Görünümü, Otomasyonlar, İş Yükü Görünümü, ClickUp Brain, Rol tabanlı paylaşım Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Proton Takvim Şifreli planlama ve gizli etkinlik yönetimi Uçtan uca şifreleme, ECC Curve25519, şifreli davetler, meta veri koruması Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Tuta Takvim Çapraz platform erişimi ve sıfır bilgi gizliliği Kuantum güvenli şifreleme, açık kaynak, kişisel veri gerektirmez, gelişmiş tekrar kuralları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Any. yapılacak Cihazlar arasında birleştirilmiş görev ve takvim yönetimi Çoklu görünüm düzenleri, görev-takvim senkronizasyonu, uyarılar, sürükle ve bırak ile yeniden planlama Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Cal. com Kapsamlı özelleştirme ile açık kaynaklı planlama Kendi sunucunuzda barındırabilir, modüler kurulum, 65'ten fazla entegrasyon, grup rezervasyon sayfaları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Apple Takvim Apple kullanıcıları için sorunsuz cihazlar arası senkronizasyon Doğal giriş, Siri entegrasyonu, paylaşılan takvimler, iCloud senkronizasyonu Ücretsiz TimeTree Aileler, çiftler veya takımlar arasında paylaşılan takvimler Paylaşılan etkinlikler, etkinlik içi sohbet, paylaşılan notlar, bildirimler Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Etar Takvim Android kullanıcıları için çevrimdışı erişime sahip açık kaynaklı takvim Çevrimdışı destek, çoklu görünümler, ICS dosyası içe/dışa aktarma Ücretsiz Nextcloud Takvim Kendi sunucularında barındırılan bir araca ihtiyaç duyan gizlilik odaklı takımlar CalDAV senkronizasyonu, kendi kendine barındırma, araç entegrasyonları, renk kodlu etkinlikler Ücretsiz Joplin Eklentisi Joplin notlarını görsel olarak düzenleme Tarih bağlantılı not görünümü, klavye navigasyonu, notların görsel zaman çizelgesi Ücretsiz EteSync Şifreli, cihazlar arası takvim ve veri senkronizasyonu E2EE senkronizasyon, değişiklik günlüğü, DAVx⁵ desteği, çapraz platform Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Zoho Takvim Açık kaynaklı bir takvim arayan Android kullanıcıları için çevrimdışı erişim Grup takvimleri, kaynak rezervasyonu, çoklu görünümler, tekrarlama ve RSVP Özel fiyatlandırma

Kullanabileceğiniz En İyi Gizli Takvim Uygulamaları

Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, güçlü şifreleme, özenli tasarım ve verileriniz üzerinde gerçek kontrolü bir araya getiren en iyi gizli takvim uygulamaları şunlardır:

1. ClickUp (Takvim entegrasyonuna sahip en iyi hepsi bir arada proje yönetimi aracı)

Listenin başında ClickUp (iş için her şeyi içeren uygulama) var, çünkü proje teslim tarihleri, kişisel görevler ve takım programları arasında koşturmak gizlilikten ödün vermek anlamına gelmemeli.

Çoğu proje yönetimi takvimi ya çok katı ya da çok açık (işbirliği için harika, ancak kimin neyi gördüğünü kontrol etmek için o kadar da iyi değil). Ancak Crobust'un güçlü proje yönetimi yazılımı, size ayrıntılı görünürlük ayarları ve kullanıcı izinleri sunar.

Yeni ClickUp Takvim ile randevuları, toplantıları, bire bir görüşmeleri ve daha fazlasını güvenli bir şekilde planlayın

İlk olarak, ClickUp Takvim, görevleriniz, belgeleriniz ve iş akışlarınızla derinlemesine entegre olurken, sıkı gizlilik kontrolleri sunar.

Daha da iyisi, zaman takibi, sonsuz yatay kaydırma ve iş konumları ile çalışma saatlerine görünürlük sayesinde takım iletişimi daha da gelişir. Ayrıca, gizli veya herkese açık bağlantılar kullanarak takvimleri güvenle paylaşabilirsiniz.

Takviminizi, ayrıntılı izinlerle takımlarınız ve dış müşterilerinizle paylaşın

📌 ClickUp Takvim'e başlangıç: Mevcut takviminizi bağlayın: Üstteki takvim simgesine tıklayarak mevcut takviminizi bağlayın

Arayüzü keşfedin: Kenar çubuğundaki görev merkezini ve günlük anlık görüntü özelliğini tanıyın

Planlamaya başlayın: "Toplantı" özelliğini kullanarak toplantıları kolayca planlayın

Görev ekleme: Görevlerinizi takvime eklemeye başlayın ve otomatik Görevlerinizi takvime eklemeye başlayın ve otomatik zaman bloklama özelliğini kullanın

Öncelik listenize bir görev ekleyin, ClickUp programınıza göre bu görev için en uygun zamanı önerir. Bir görevi kaçırırsanız, ClickUp bu görev için zamanı yeniden bloklar. Manuel olarak yeniden planlama yapmaya gerek yok, yapılacaklar listesini unutmak yok.

ClickUp Brain ile son ve yaklaşan görevler hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın ve bekleyen veya önemli işler için zamanı bloklayın.

ClickUp Brain'den tercihlerinize göre zamanı bloklamasını isteyin

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için yapay zeka kullanmak istiyor. %15'i ise rutin görevleri ve idari işleri yapay zekanın halletmesini istiyor. Bunu yapmak için, bir AI şunları yapabilmelidir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeylerini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini gerçekleştirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmesine yardımcı oldu! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki açık zaman dilimlerine kolayca atanabildiği, yapay zeka destekli planlamayı deneyimleyin. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da oluşturabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

Görevleri daha ayrıntılı planlamak ve önceliklendirmek için ClickUp Takvim Görünümü, gün, hafta veya aya göre düzenlenmiş, yapmanız gereken her şeyin görsel bir düzenini sunar.

ClickUp Takvim Görünümü ile görevleri görselleştirin ve gününüzü planlayın

Zaman çizelgeleri değiştikçe görevleri sürükleyip bırakmak ve ayarlamak için mükemmeldir, netliği kaybetmeden verimliliğinizi korumanıza yardımcı olur.

Hızlı bir başlangıç için, yeni başlayanlar için mükemmel ve saniyeler içinde kullanıma hazır ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonunu kullanın.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile genel iş akışınız ve ilerlemeniz hakkında anında görünürlük elde edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Zaman Takibi ve ClickUp Zaman Tahminleri'ni kullanarak zaman tahminlerini ve harcanan gerçek zamanı görselleştirin

ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak takip ve hatırlatıcılar gibi rutin planlama görevlerini otomatikleştirin

ClickUp Sohbet'i kullanarak takvim öğeleri ve görev ayrıntıları üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp İş Yükü Görünümü ile zaman dilimleri arasında takım kapasitesini ve kullanılabilirliğini izleyin

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelliği nedeniyle öğrenme süreci biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Tacoma Community College'ın Mesleki Gelişim Koordinatörü Heath Hayden'ın yorumları aşağıda yer almaktadır.

ClickUp'ı işimde büyük ve küçük etkinlikleri ve projeleri organize etmek ve yönetmek için kullandım. Takvim özelliği, bağımlılık özellikleri ve anket fonksiyonlarını özellikle yararlı buldum. Şimdiye kadar kullandığım en iyi proje yönetimi yazılımı.

ClickUp'ı işimde büyük ve küçük etkinlikleri ve projeleri organize etmek ve yönetmek için kullandım. Takvim özelliği, bağımlılık özellikleri ve anket fonksiyonlarını özellikle yararlı buldum. Şimdiye kadar kullandığım en iyi proje yönetimi yazılımı.

2. Proton Takvim (Şifreli planlama ve gizli etkinlik yönetimi için en iyisi)

proton Takvim aracılığıyla

Proton Takvim, Proton Mail tarafından geliştirilen gizlilik öncelikli bir görev planlama aracıdır. Etkinlik başlıklarından katılımcı isimlerine kadar her şeyi korumak için uçtan uca şifreleme kullanır, böylece Proton bile verilerinizi okuyamaz.

Açık kaynak kodlu bu uygulama, kullanılabilirlikten ödün vermeden takvim gizliliği üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen herkes için tasarlanmıştır. Güvenli, tavizsiz planlama isteyen profesyoneller, takımlar ve gizliliğe önem veren kullanıcılar için idealdir.

Proton Takvim'in en iyi özellikleri

Eliptik eğri şifreleme (ECC Curve25519) kullanarak yüksek performanslı şifreleme ile etkinlik verilerini gerçek zamanlı olarak güvence altına alın

Katılımcıların kimliklerini Proton'dan bile gizleyen şifreleme ile takvim uygulamasındaki katılımcıları gizli tutun

Kriptografik imzalarla davetleri doğrulayın, gönderenin kimliğini doğrulayın ve verilerin tahrif edilmesini önleyin

Proton Takvim sınırlamaları

Bazıları, çevrimdışı randevu oluşturmayı desteklemediğini ve bunun hareket halindeyken esnekliği sınırladığını söylemiştir

Diğerleri arama, konumlar için otomatik doldurma ve seyahat süresi planlama gibi temel özelliklerden duydukları memnuniyetsizliği bildiriyor

Proton Takvim fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Mail Plus: 4,99 $/ay

Proton Sınırsız: 12,99 $/ay

Proton Duo: 19,99 $/ay

Mail Essentials: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Mail Professional: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

Proton Business Suite: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Proton Takvim puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

3. Tuta Calendar (Çapraz platform erişimi ve sıfır bilgi gizliliği için en iyisi)

tuta Calendar aracılığıyla

Tuta Calendar (eski adıyla Tutanota), randevularınızın, hatırlatıcılarınızın ve tekrarlanan etkinliklerinizin tamamen gizli kalmasını sağlamak için kuantum güvenli şifreleme kullanan bir sıfır bilgi takvim uygulamasıdır.

Tuta, kayıt için herhangi bir kişisel veri gerektirmeyerek ve tamamen açık kaynak altyapısı üzerinde çalışarak anonimliği de garanti eder. Ayrıca tamamen şirket içinde geliştirilmiştir (üçüncü taraf izleyiciler veya kapalı kaynak bileşenler içermez).

Tuta Takvim'in en iyi özellikleri

Ayrıntılı etkinlik oluşturma, özelleştirilebilir hatırlatıcılar ve gelişmiş tekrar kuralları gibi özellikleri kullanın

Kyber-1024 ve x25519 gibi yeni nesil şifreleme protokolleriyle gelecekteki kuantum tehditlerine karşı koruma sağlayın

IP'ler şifrelenir ve bir hafta sonra otomatik olarak silinir; herhangi bir cihazdan takvim oturumlarını izleyin ve uzaktan kapatın

Tuta Takvim sınırlamaları

Bazıları arama fonksiyonunun sınırlı olduğunu ve hızlı veya kapsamlı sonuçlar vermediğini söylemiştir

Diğerleri, çevrimdışı erişimin olmaması nedeniyle hareket halindeyken takvimleri görüntülemek veya düzenlemek zor olduğunu bildiriyor

Tuta Takvim fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Devrim niteliğinde: 3,29 $/ay

Açıklama: 8,76 $/ay

Temel: 8,14 $/ay/kullanıcı

Gelişmiş: 10,85 $/ay/kullanıcı

Sınırsız: 16,27 $/ay/kullanıcı

Tuta Calendar puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tuta Calendar hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor

Tutanota, hassas e-postalar göndermek istediğimde çoğunlukla kullandığım uçtan uca şifreli bir hizmettir. Basit bir arayüze sahiptir ve cihazımdaki uygulaması kusursuz bir şekilde çalışır.

Tutanota, hassas e-postalar göndermek istediğimde çoğunlukla kullandığım uçtan uca şifreli bir hizmettir. Basit bir arayüze sahiptir ve cihazımdaki uygulaması kusursuz bir şekilde çalışır.

4. Any.do (Cihazlar arasında birleşik görev ve takvim yönetimi için en iyisi)

Any. do'nun takvimi, Google, Outlook ve iCloud ile senkronize olarak programınızı ve görev listenizi tek bir alanda birleştirir. Yapılacaklarınızın toplantılarınızın hemen yanında yer aldığı tek bir arayüz sayesinde iş ve özel hayatınızı daha kolay yönetebilirsiniz.

Ayrıca, bugüne odaklanmanıza veya bir hafta ya da bir ay sonrasını görmek için uzaklaştırmanıza yardımcı olacak birden fazla takvim görünümü sunar. Tüm değişiklikler harici takviminize yansıtılır, ancak bunları sürükle ve bırak ile yeniden planlama, hızlı düzenlemeler ve yerleşik uyarılar ile bu gizli takvim uygulamasında yönetebilirsiniz.

Any. yapılacak en iyi özellikler

Planlama ihtiyaçlarınıza göre günlük, 3 günlük, haftalık ve aylık görünümler arasında geçiş yapın

Son teslim tarihlerini, saatleri, tekrarlama ayarlarını ve ayrıntıları doğrudan takvimden güncelleyin.

Senkronize hesaplar veya abonelik bağlantıları kullanarak takvimleri aileniz veya takımınızla kolayca paylaşın

Herhangi bir sınırlama yok

Kullanıcılar, görev sürelerini görsel olarak göstermek için ayrı takvim etkinlikleri oluşturmalıdır, bu da ekstra adımlar gerektirir

IPhone uygulaması iCloud'u desteklerken, Mac masaüstü sürümü Apple Takvim desteğinden yoksundur ve cihazlar arası senkronizasyonu sınırlar

Any. fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium : 7,99 $/ay

Aile : 9,99 $/ay (4 üye için)

Takımlar: Üye başına aylık 7,99 $

Any. yapılacaklar, derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,2/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (180+ yorum)

5. Cal. com (Derin özelleştirme ile açık kaynaklı planlama için en iyisi)

Cal. com, rezervasyon deneyimlerini tamamen kontrol etmek isteyen bireyler, takımlar ve işletmeler için geliştirilmiş açık kaynaklı bir takvim planlama aracıdır. Sabit bir sistem üzerine özellikler eklemek yerine, kendi takviminizi oluşturabileceğiniz modüler bir yapı sunar.

Ayrıca gizlilik odaklı, kendi sunucunuzda barındırabilir ve Stripe'tan Google Takvim'e kadar 65'ten fazla araçla entegre edilebilir, bu da onu hem kişisel hem de profesyonel kullanım için esnek bir seçim haline getirir.

Cal.com'un en iyi özellikleri

Günlük sınırlar, toplantı öncesi ve sonrası tampon süreler, minimum bildirim süreleri ve çalışma saatleri ayarlayın

Koordinasyonu basitleştirmek için tur tabanlı mantık, grup rezervasyon sayfaları ve yönlendirme formlarını kullanın

Kullanıcıları başka bir yere yönlendirmeden web sitenize veya ürününüze planlama blokları ekleyin

Cal.com sınırlamaları

Kullanıcılar, rezervasyon gömme öğesinin kaplara göre otomatik olarak yeniden boyutlandırılmadığını ve birçok sitede düzenlerin bozulduğunu bildiriyor

Diğerleri ise takvim davetlerinin temel ve özelleştirilemez olduğunu, özellikle Microsoft 365 kullanıcıları için ekranın kötü göründüğünü söylüyor

Cal. com fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takımlar : Aylık 15 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Kuruluşlar : Aylık 37 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Cal. com puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Cal.com hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor

Cal. com, toplantıları çakışmadan planlamak için çok yararlıdır. Özellikle, birden fazla kişiyle toplantı ekleme veya planlama özelliğini çok seviyorum.

Cal. com, toplantıları çakışmadan planlamak için çok yararlıdır. Özellikle, birden fazla kişiyle toplantı ekleme veya planlama özelliğini çok seviyorum.

6. Apple Takvim (Cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon isteyen Apple ekosistemi kullanıcıları için en iyisi)

Apple Takvim, macOS, iOS ve iPadOS için yerleşik bir planlama uygulamasıdır. Apple ekosistemiyle sıkı bir şekilde entegre edilmiştir, yani Mail, Siri ve hatta Haritalar ve Hatırlatıcılar gibi uygulamalarla sorunsuz bir şekilde çalışır.

Tüm etkinlikler iCloud aracılığıyla tüm Apple cihazlarda otomatik olarak senkronize edilir, böylece Mac'inize bir randevu eklediğinizde, bu randevu anında iPhone veya Apple Watch'unuzda da görünür.

Apple Takvim'in en iyi özellikleri

Konumları, uyarıları, notları ve davetlileri doğal dil girişi ile doğrudan etkinliklere ekleyin

Aileniz veya takımlarınızla paylaşılan takvimler oluşturun ve izinleri kolayca yönetin

Siri sesli komutlarını kullanarak ellerinizi kullanmadan etkinlikler ekleyin ve hatırlatıcılar alın

Apple Takvim sınırlamaları

Yalnızca Apple cihazlarda kullanılabilir; Android veya Windows için resmi destek yoktur

Grup toplantıları için yerleşik planlama bağlantıları veya oylama seçenekleri yoktur

Apple Takvim fiyatları

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Apple Takvim puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Yaygın inanışın aksine, Pazartesi sabahları toplantılar için elverişsiz değildir. Araştırmalar, çalışanların toplantılarını haftanın başında yapmayı tercih ettikleri için Pazartesi günleri saat 11:00'in en yüksek rezervasyon oranına sahip zaman dilimi olduğunu göstermiştir. ​

7. TimeTree (Aileler, çiftler veya küçük takımlar arasında paylaşılan takvimler için en iyisi)

timeTree aracılığıyla

TimeTree, birlikte planlama yapan kişiler için geliştirilmiş bir işbirliği takvim uygulamasıdır. TimeTree, bireysel programları birbirinden ayrı tutmak yerine, birden fazla kullanıcının paylaşılan takvimlerdeki etkinlikleri herhangi bir cihazdan görüntüleyebilmesini, ekleyebilmesini ve düzenleyebilmesini sağlar.

Hatta kullanıcılar etkinliklere notlar, yorumlar ve fotoğraflar ekleyerek her girdiyi bir konuşma merkezine dönüştürebilir. Hafif, sezgisel ve çoğu takvim uygulamasının gözden kaçırdığı türden günlük planlamalar için tasarlanmıştır.

TimeTree'nin en iyi özellikleri

Takvim içinde planları, güncellemeleri veya lojistiği tartışmak için etkinliklere doğrudan yorum yapın

Daha iyi koordinasyon için etkinlik hatırlatıcılarını push bildirimleri, e-postalar veya uygulama içi uyarılar olarak alın

Belirli etkinliklerle ilgili olmayan devam eden konuşmalar için Paylaşılan Not alanı kullanın

TimeTree sınırlamaları

Son güncellemelerden sonra paylaşılan listelere erişim daha zor olabilir, hatalar doğrudan erişimi engelleyebilir ve kaydedilmemiş değişikliklere neden olabilir

Ana sayfa bileşeninde koyu modda görüntüleme sorunları var, renk kontrastı zayıf olduğu için metin okunamıyor

TimeTree fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: 4,49 $/ay

TimeTree puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar TimeTree hakkında ne diyor?

Google Playstore'daki bir yorum şöyle diyor

Uygulama ailem için çok uygun görünüyor ve yeterince kullanışlı, ancak takvimlerin kapak fotoğraflarını güncellemeye, takvimlerin adlarını değiştirmeye ve rastgele işlemler yapmaya çalıştığımızda sürekli "Sunucuya bağlanılamadı" hatası alıyoruz. Uygulama bunun dışında iyi çalışıyor, ancak bu hatalar kullanışlılığı biraz etkiliyor.

Uygulama ailem için çok uygun görünüyor ve yeterince kullanışlı – ancak, takvimlerin kapak fotoğraflarını güncellemeye, takvimlerin adlarını değiştirmeye ve rastgele değişiklikler yapmaya çalıştığımızda, sürekli "Sunucuya bağlanılamadı" hatası alıyoruz. Uygulama bunun dışında iyi çalışıyor, ancak bu hatalar kullanışlılığı biraz etkiliyor.

8. Etar Calendar (Çevrimdışı erişime sahip açık kaynaklı bir takvim arayan Android kullanıcıları için en iyisi)

etar Takvim aracılığıyla

etar Calendar, Android cihazlar için ücretsiz, açık kaynaklı bir takvim uygulamasıdır. Tescilli takvim uygulamalarına kullanıcı dostu ve gizliliğe saygılı bir alternatif sunmak için tasarlanmıştır. Basitliği ve modern tasarım ilkelerine bağlılığı ön plana çıkaran Etar, kullanıcıların programlarını etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak bir dizi özellik sunar.

Etar Takvim'in en iyi özellikleri

Etkinlikleri ve randevuları görselleştirmek için ay, hafta, gün ve gündem görünümlerinden birini seçin

Bileşen ile yaklaşan etkinlikleri doğrudan ana ekranda görünüm

ICS dosyaları aracılığıyla takvimleri paylaşın ve takvim verilerini SD karta aktarın ve SD karttan içe aktarın

Etar Takvim sınırlamaları

Bazıları, uygulamanın sık sık kişilere ve arka plan etkinliklerine erişim istediğini ve bunun daha sıkı kontrolü tercih eden kullanıcılar için can sıkıcı olabileceğini söylüyor

Bazı bilinen hatalar uzun süredir çözülmemiş durumda ve bu durum kullanılabilirliği etkiliyor

Etar Takvim fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Etar Takvim puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Benjamin Franklin, zamanı bloklara ayırma yöntemini erken benimseyenlerden biriydi ve gününü görevler, dinlenme ve eğlence için belirli saatler ayırarak planlardı. Bu yöntem verimliliği artırdı ve bugün hala birçok verimlilik uzmanı tarafından savunulmaktadır!

Ayrıca okuyun: En İyi Günlük Planlayıcı Uygulamaları

9. Nextcloud Takvim (Kendi kendine barındırılan bir planlama aracı isteyen gizlilik odaklı takımlar için en iyisi)

nextcloud Takvim aracılığıyla

Nextcloud Takvim, daha geniş Nextcloud ekosistemiyle çalışan ücretsiz, açık kaynaklı bir takvim uygulamasıdır. Kendi sunucunuzda barındırılan bir araç olduğundan, programınız ve verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz. CalDAV kullanarak diğer cihazlarla senkronizasyon yapabilir ve tüm etkinliklerinizi tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Bu basit takvim uygulaması, Kişiler ve Talk gibi diğer Nextcloud araçlarıyla kolayca bağlantı kurarak takımlar veya ailelerle koordinasyonu kolaylaştırır. Her şey sunucunuzda kaldığı için, üçüncü taraf hizmetlere bağlı kalmadan güçlü gizlilik sunar.

Nextcloud Takvim'in en iyi özellikleri

Takviminizi, Thunderbird, Apple Takvim veya Android uygulamaları gibi CalDAV'ı destekleyen cihazlar ve uygulamalar arasında senkronize edin

Nextcloud Kişiler, Talk, Mail ve Görevler'i entegre ederek birleşik bir planlama deneyimi yaşayın

Renk kodlu etkinlik ayrımıyla kişisel, iş ve paylaşılan takvim uygulamalarını tek bir gösterge panelinden yönetin

Nextcloud Takvim sınırlamaları

Kullanıcılar, özellikle büyük takvimleri veya paylaşılan görünümleri yönetirken arayüzün bazen yavaşladığını belirtiyor

Bazıları, sunucu sorunları nedeniyle verilerinin kaybolduğunu belirterek, güvenilmez kendi kendine barındırma kurulumlarının risklerini vurguladı

Nextcloud Takvim fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Nextcloud Takvim puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Nextcloud Takvim hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor

Nextcloud, dosyalarımı, iletişimimi ve canlı işbirliğimi yönetmek için en güvenilir araçlardan biridir. Kurulumu ve yapılandırması kolaydır ve yüksek düzeyde özelleştirme sunar – senkronizasyon ve cihazlar arasında belge aktarımından dahili mesajlaşma ve entegre video konferansa kadar, Nextcloud iş ihtiyaçlarıma çok uygundur.

Nextcloud, dosyalarımı, iletişimimi ve canlı işbirliğimi yönetmek için en güvenilir araçlardan biridir. Kurulumu ve yapılandırması kolaydır ve yüksek düzeyde özelleştirme sunar – senkronizasyon ve cihazlar arasında belge aktarımından dahili mesajlaşma ve entegre video konferansa kadar, Nextcloud iş ihtiyaçlarıma çok uygundur.

10. Joplin Takvim Eklentisi (Joplin notlarını görsel olarak düzenlemek için en iyisi)

joplin Takvim Eklentisi aracılığıyla

Joplin Takvim Eklentisi, Joplin not alma uygulamasına basit bir takvim görünümü ekleyerek notları oluşturulma veya son değiştirilme tarihine göre düzenleyerek görüntülemenizi sağlar. Herhangi bir tarihe tıklayarak o günle bağlantılı tüm notları hızlı bir şekilde görüntüleyebilir, yazdıklarınızı veya günlük zaman çizelgenizi daha kolay yönetebilirsiniz.

Joplin'i günlük kayıt, toplantı notları veya zaman bazlı planlama için kullanıyorsanız, zaman içindeki not etkinliklerinizi net bir şekilde görebileceğiniz için özellikle yararlıdır.

Joplin Takvim Eklentisi'nin en iyi özellikleri

Hangi günlerde notlar oluşturulduğunu veya değiştirildiğini, hacim için görsel göstergelerle birlikte görünüm

Daha hızlı kontrol için sezgisel anahtar komutlarını kullanarak takvim ve notlar listesinde gezinin

İsteğe bağlı olarak, başlığında seçilen tarihi içeren notları gösterin (Joplin'in tarih biçimine göre)

Joplin Takvim Eklentisi sınırlamaları

İlgili notlar hala deneysel bir özelliktir ve büyük not defterlerinde performansı yavaşlatabilir

Bazıları, tarihe dayalı not aramalarının 120 günlük bir aralıkla sınırlı olduğunu söylemiştir

Joplin Takvim Eklentisi fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Joplin Takvim Eklentisi puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

eteSync aracılığıyla

EteSync, takvimler, kişiler, görevler ve notlar için uçtan uca şifrelenmiş bir senkronizasyon çözümüdür. Verileri bulut sunucularında düz metin olarak depolayan çoğu senkronizasyon hizmetinin aksine, EteSync her şeyi cihazınızdan ayrılmadan önce şifreler.

Android, iOS, masaüstü uygulamaları ve hatta tarayıcı uzantılarını destekleyen cihazlarda kullanabilirsiniz. CalDAV uyumlu uygulamalarla çalışır ve DAVx⁵ gibi açık kaynaklı araçlarla entegre olur. Tüm değişiklikler günlüğe kaydedilir, yani her düzenlemeyi izleyebilir veya gerekirse silinen girdileri geri yükleyebilirsiniz.

EteSync'in en iyi özellikleri

Sıfır bilgi mimarisi ve uçtan uca şifreleme ile takvimleri, kişileri, görevleri ve notları güvenli bir şekilde senkronize edin

Etar ve Tasks dahil olmak üzere DAVx⁵ ve CalDAV/CardDAV uyumlu tüm uygulamalarla çalışın. org

Şifreli değişiklik günlüğü ile her güncellemenin değiştirilemez geçmişini saklayın

EteSync sınırlamaları

Kullanıcılar, senkronizasyon çakışmaları dahil olmak üzere çeşitli platformlarda ciddi kullanılabilirlik ve güvenilirlik sorunları bildirdi

IOS kısıtlamaları nedeniyle, EteSync cihazda yeni hesaplar oluşturamaz ve yalnızca mevcut hesaplarla senkronizasyon yapabilir

EteSync fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Kişisel : Aylık 2 $ (yıllık faturalandırılır)

Destekçi : Aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Organizasyon: Özel fiyatlandırma (orta ve büyük organizasyonlar için)

EteSync puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar EteSync hakkında ne diyor?

Google Playstore'daki bir yorum şöyle diyor

Mükemmel ürün ve hizmet. Abone olarak geliştiricinin işini desteklemeye değer. Birkaç farklı FOSS uygulaması kullanarak kendi barındırılan caldav/carddav hizmetimi denedim, ancak her birinin uğraşmak istemediğim tuhaflıkları vardı. EteSync benim için kusursuz bir şekilde çalıştı ve daha fazla sunucu tarafı uygulamayı korumak için harcamak zorunda olduğum zamanı ortadan kaldırdı. Harika ürün için teşekkürler!

Mükemmel ürün ve hizmet. Abone olarak geliştiricinin işini desteklemeye değer. Birkaç farklı FOSS uygulaması kullanarak kendi barındırılan caldav/carddav hizmetimi denedim, ancak her birinin uğraşmak istemediğim tuhaflıkları vardı. EteSync benim için kusursuz bir şekilde çalıştı ve daha fazla sunucu tarafı uygulamayı korumak için harcadığım zamanı ortadan kaldırdı. Harika ürün için teşekkürler!

12. Zoho Calendar (Zoho ekosisteminde iç takım planlaması ve senkronizasyonu için en iyisi)

zoho Takvim aracılığıyla

Zoho Calendar, kişisel ve profesyonel programları düzenlemek için tasarlanmış işbirliğine dayalı bir çevrimiçi takvimdir. Kullanıcıların etkinlikler oluşturmasına, katılımcıları davet etmesine, izinleri yönetmesine ve hatırlatıcılar ayarlamasına olanak tanır.

Uygulama, birden fazla görünüm sunar ve grup takvimleri ve kaynak rezervasyonu gibi özellikler sayesinde takım işbirliğini kolaylaştırır.

Zoho Takvim'in en iyi özellikleri

Gün, Hafta, Ay, Gündem ve Yıl gibi çeşitli görünümlerde programları görselleştirin

Etkinlikleri planlarken toplantı odalarını ve diğer kaynakları doğrudan takvimden rezerve edin

Katılımcıları davet etme, tekrarlama ayarlama, RSVP'leri yönetme ve konferans ayrıntılarını ekleme seçenekleriyle etkinlikler oluşturun

Zoho Takvim sınırlamaları

Kullanıcılar, iç grupları davet ettiğinde bireysel uygunluk durumunun görünmediğini ve bu durumun takım planlamasını zorlaştırdığını söylüyor

Bazıları, etkinlik bildirimlerinin mobil numaralara güvenilir bir şekilde ulaşmadığını ve bu nedenle uyarıların kaçırıldığını not etti

Zoho Takvim fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Zoho Takvim puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile Toplantıları Güvenli Bir Şekilde Planlayın

Zamanınızı yönetmek ve verilerinizi korumak söz konusu olduğunda, araçları dikkatlice seçmelisiniz.

Kişisel taahhütlerinizi gizli tutan bir serbest çalışan ya da farklı zaman dilimlerinde toplantılar düzenleyen bir uzaktan çalışma takımının parçası olun, gizli takvim uygulaması işlevsellikten ödün vermeden kontrolü size geri verebilir.

Ve planlama, görev yönetimi, yapay zeka yardımı ve kusursuz güvenliği bir araya getiren hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız? ClickUp güçlü bir seçenek. Bu sadece bir takvim değil, görevleriniz, hatırlatıcılarınız, son tarihleriniz, belgeleriniz ve takım işbirliğinizin hepsi tek bir güvenli yerde.

Gizlilik önemlidir. Verimlilik de öyle. ClickUp ile seçim yapmak zorunda kalmazsınız.

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