toplantılar için en iyi 11 AI ajanı: Notları, transkripsiyonları ve planlamayı otomatikleştirin

Toplantılar sorun değildir. Sorun, toplantılardan sonra olanlardır. Kaçırılan eylem öğeleri, unutulan notlar ve takip yazıları yazmak veya kayıtları incelemek için harcanan saatler.

Aslında, takımlar zamanlarının %60'ından fazlasını bağlamı hatırlamaya ve sonraki adımları belirlemeye çalışarak kaybediyor. İşte burada AI toplantı ajanları devreye giriyor. Bu araçlar aramalarınıza katılır, notlar alır, anahtar noktaları özetler ve eylem öğelerini izler, böylece toplantı sırasında odaklanabilirsiniz.

En iyilerini test ettim. İşte konuşmaları otomatik olarak netleştiren en iyi toplantılar için AI ajanları.

Toplantılar için AI ajanlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Tüm AI toplantı ajanları aynı değildir. Bazıları mükemmel not tutuculardır, diğerleri ise planlama sihirbazlarıdır. En iyileri hangileri? Toplantıları robotik bir karmaşaya dönüştürmeden her şeyi yaparlar.

Toplantılar için AI ajanları seçerken dikkat etmeniz gerekenler:

Doğru transkripsiyonlar : AI, "eylem öğesi" ile "kaza" arasındaki farkı ayırt edemezse, bu bir sorundur

Akıllı özetleme : Kimse : Kimse toplantı tutanaklarını kelime kelime incelemek için zaman harcamak istemez — AI, anahtar içgörüleri, kararları ve eylem öğelerini vurgulamalıdır

Kolay entegrasyonlar : Zoom, Google Meet, Slack veya Microsoft Teams kullanıyor olun, AI asistanınız sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Planlama yardımı : En iyi araçlar sadece : En iyi araçlar sadece AI destekli toplantı notları almaz, toplantıları planlamanıza, yeniden planlamanıza ve düzenlemenize de yardımcı olur

Güvenlik ve gizlilik: Hassas görüşmeler gizli kalır; uçtan uca şifreleme ve güçlü veri politikaları arayın

Bu özellikleri kullanın, AI ajansınız sadece zaman kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda sanal toplantıları nihayet kullanışlı hale getirecek. Şimdi, işi tamamlamak için en iyi araçları inceleyelim!

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Toplantılar için En İyi AI Ajanlarına Genel Bakış

Araç En İyi Özellik Birincil Kullanım Örneği Fiyatlandırma ClickUp AI destekli toplantı yönetimi, birleştirilmiş notlar ve görevler, özelleştirilebilir gösterge panelleri Küresel takımlar ve karma iş yerleri anında görev oluşturmaya ihtiyaç duyar Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Otter AI Gerçek zamanlı transkripsiyon, akıllı özetler, eşzamansız işbirliği Hızlı özetlere ve eylem izlemeye ihtiyaç duyan bağımsız profesyoneller ve takımlar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 16,99 $'dan başlar Fireflies AI Aranabilir transkripsiyonlar, CRM entegrasyonları, sesli komutlar Aranabilir toplantılar, CRM günlüğü ve konuşmacı analitiğine ihtiyaç duyan takımlar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 18 $'dan başlar Avoma Gelir tahmini, akıllı özetler, anlaşma içgörüleri Performansı optimize eden ve gelir risklerini izleyen satış takımları toplantı Asistanı için aylık 29 $; Gelir Zekası için aylık 69 $ tl;dv Otomatik güncellenen CRM araçları, canlı etiketleme, çok dilli transkripsiyon CRM senkronizasyonu ve toplantı özetlerinin paylaşımına ihtiyaç duyan satış ve global takımlar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar MeetGeek Otomatik e-posta özetleri, görev oluşturma, CRM entegrasyonları Toplantı sonrası ayrıntılı bilgiler isteyen takımlar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar Sembly AI Zaman damgalı dışa aktarılabilir transkriptler, Akıllı Toplantı Notları Dokümantasyon için yapılandırılmış, zaman damgalı transkripsiyonlara ihtiyaç duyan takımlar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar Fathom AI Çok dilli gerçek zamanlı önemli noktalar ve özetler Basitlik arayan uzaktaki ve teknik bilgiye sahip olmayan takımlar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar Supernormal 60'tan fazla dilde transkripsiyon, CRM'lere otomatik senkronizasyon Öğrenciler ve eğitimciler, yapay zeka destekli özel ders ve çalışma yardımı ihtiyaç duyar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 18 $'dan başlar Jamworks AI flash kartlar, ders kaydı, gerçek zamanlı not alma Gürültülü ortamlardaki takımlar daha net ve temiz aramalara ihtiyaç duyar öğrenciler için aylık 18,99 $ Krisp AI Gürültü engelleme, ses netliği, yapay zeka destekli transkripsiyon Daha net ve temiz aramalara ihtiyaç duyan gürültülü ortamlardaki takımlar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 16 $'dan başlar

Toplantılar için en iyi 11 AI ajanı

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

👀 Biliyor muydunuz? Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor, bu da önemli bilgilerin bağlantısız kanallara dağılmasına ve etkili işbirliğinin sınırlanmasına neden oluyor.

Doğru AI toplantı ajanı bunu değiştirerek toplantıları zaman kaybı yerine eyleme dönüştürür. İşte yoğun bir toplantı gününü sorunsuz geçirmeme yardımcı olan en sevdiğim 11 favori!

1. ClickUp (AI toplantı süper uygulaması için en iyisi — toplantı yönetimi, eylem öğeleri ve iş akışı otomasyonu)

İlk sırada ClickUp var —iş için her şeyi içeren uygulama. Proje yönetiminden hedef izlemeye, yoğun toplantı programlarını takip etmeye kadar, ClickUp her şeyi düzenli, bağlantılı ve ilerlemeye devam etmenize yardımcı olur.

Kolay toplantı takibi ve eylem öğeleri için AI Ajanları

ClickUp AI Ajanları, her toplantıdan sonra "sırada ne var"ı otomatikleştirmek için tasarlanmış proaktif dijital asistanlardır.

AI Ajanlarını ayıran özellik, sadece analiz veya özetleme değil, gerçek eylemlerde bulunma yetenekleridir.

ClickUp'ın AI Ajanları ile daha fazlasını yapın

Bununla şunları yapabilirsiniz:

Yürütmeyi otomatikleştirin: Toplantı notlarından veya özetlerinden anında eylem öğeleri oluşturun ve atayın; manuel girdi gerekmez

Eller serbest takip: AI Ajanları hatırlatıcılar gönderir, ilerlemeyi izler ve herkesin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar

Tekrarlanan iş akışlarını otomatikleştirin: Düzenli toplantılar için AI Ajanları, tekrarlanan gündemler oluşturabilir, hazırlık işleri atayabilir ve her toplantının herkes hazır olarak başlamasını sağlayabilir

En iyi kullanım örnekleri: Anında eylem öğeleri oluşturun ve atayın

Otomatik hatırlatıcılar ve takip mesajları gönderin

Toplantılardan görevlerin tamamlanmasını izleyin

Tekrarlanan toplantı hazırlıklarını ve takiplerini otomatikleştirin

AI Ajanları, rutin takipleri ve görev oluşturmayı otomatikleştirirken kullanıcıların kontrolünü elinde tutarak, tamamen yürütme ve hesap verebilirlik üzerine odaklanır.

Toplantı kaosunu ClickUp AI Notetaker'a bırakın

ClickUp AI Notetaker, toplantılarınızın sessiz MVP'si olup, tartışılan her şeyi kaydetmeye ve düzenlemeye odaklanır.

Zoom veya Google Meet aramalarınıza katılır, konuşmaları kaydeder, her şeyi gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlar ve otomatik olarak özenle hazırlanmış özetler sunar.

ClickUp AI Notetaker ile not alma, özetleme ve planlama işlemlerinizi otomatikleştirin

Aramalarınızın gerçek zamanlı transkripsiyonu

Kararlar, önemli noktalar ve sonraki adımları içeren AI tarafından oluşturulan özetler

Tek bir tıklama ile ClickUp görevlerine dönüşen eyleme geçirilebilir içgörüler

Aranabilir kayıtlar ile geçmiş toplantıları istediğiniz zaman tekrar inceleyin

Siz toplantıya odaklanın, AI Notetaker belgeleri halletsin.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın takvim entegrasyonlarını etkinleştirerek toplantılarınızı otomatik olarak senkronize edin ve aramalar başladığında AI Notetaker'ı tetikleyin.

ClickUp Brain: Bağlam farkındalığına sahip içgörü ve içerik oluşturma

ClickUp Brain, konuşmaları ve içeriği Çalışma Alanınızda net ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren yerleşik AI asistanınızdır. Bununla şunları yapabilirsiniz:

Akıllı içerik oluşturma: İş akışınıza uygun İş akışınıza uygun gündemler , özetler, e-postalar ve proje güncellemelerini anında taslak olarak hazırlayın

İçgörü çıkarma: Toplantı notlarını, belgeleri ve yorum konularını anında özetleyin

Bağlamsal öneriler: Çalışma alanındaki etkinliklerinize göre sonraki adımları, son tarihleri ve otomasyonları önerin

ClickUp Brain ile anında ayrıntılı toplantı gündemleri oluşturun

En iyi kullanım örnekleri: Hedeflere veya geçmiş toplantılara göre toplantı gündemleri oluşturun

Notları, belgeleri ve konuları özetleyin

Takip ve proje güncellemelerini taslak olarak hazırlayın

AI destekli çalışma alanı yanıtlarını anında sağlayın

ClickUp Brain, bağlam farkındalığına sahip zeka ile toplantılarınızı daha akıllıca hazırlamanıza, özetlemenize ve planlamanıza yardımcı olur.

Brain Max: Toplantılar için en gelişmiş AI süper uygulaması

AI yığınını birleştirmek isteyen takımlar için Brain Max, ClickUp'ı gerçek bir AI süper uygulamasına dönüştüren yükseltmedir.

Brain Max kullanım örneği

Brain Max, toplantılarınızı nasıl daha ileriye taşır:

Toplantılar için Konuşma-Metin Dönüştürme: Toplantı notlarını, eylem öğelerini veya takipleri sesle dikte edin; tartışma sırasında veya elleriniz meşgul olduğunda düşüncelerinizi kaydetmek için idealdir

AI Destekli Toplantı Otomasyonu: Toplantı özetlerini otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün, görevleri atayın ve hatırlatıcılar planlayın; manuel girdi gerekmez

Merkezi AI Bilgisi: AI destekli sorgularla tüm toplantı notlarınızı, belgelerinizi ve görevlerinizi arayın, böylece kararları veya sonraki adımları asla gözden kaçırmayın

Gelişmiş Entegrasyonlar: AI Notetaker'ı tetiklemek, gündemleri senkronize etmek ve planlamayı otomatikleştirmek için Zoom, Google Meet ve takviminizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

AI Sprawl Elimination: Ayrı AI araçları, not alma uygulamaları ve verimlilik aboneliklerinden oluşan karmaşık yapıyı tek bir güvenli ve birleşik platformla değiştirin

En iyi kullanım örnekleri: Sesle notlar ve eylem öğeleri dikte edin

Toplantıların tüm ş akışını otomatikleştirin

Herhangi bir toplantı kararını veya görevini anında arayın

Tüm AI toplantı araçlarını tek bir platformda birleştirin

Gerçek farkı yaratan nedir? Brain Max, AI'nın yayılmasını engeller. Birbirinden bağımsız birden fazla uygulama için ödeme yapmak yerine her şeyi tek bir yerden elde edersiniz. Brain Max'ı kullanan takımlar, verimlilik yığınlarını ClickUp'ta birleştirerek %88'e varan maliyet tasarrufu sağladıklarını bildirmiştir.

Kısacası, ClickUp Brain her toplantı için akıllı, bağlam farkında AI sağlar. Brain Max, ClickUp'ı hepsi bir arada AI komut merkezine dönüştürerek toplantıları kolaylaştırır, takipleri otomatikleştirir ve AI'nın yayılmasının yarattığı kaosu (ve maliyeti) ortadan kaldırır.

💡 Profesyonel İpucu: Brain Max'ın konuşmayı metne dönüştürme özelliğini kullanarak eylem öğelerini ve geri bildirimleri gerçek zamanlı olarak yakalayın, ardından AI Ajanlarının bunları görevlere ve hatırlatıcılara dönüştürmesini sağlayın, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın.

ClickUp Meetings ile odaklanmış, eylem odaklı toplantılar düzenleyin

AI'nın ötesinde, ClickUp Meetings, takip işlemlerini planlamanıza, izlemenize ve otomatikleştirmenize olanak tanır, böylece eylem öğelerinin kaybolmamasını sağlar.

Anahtar noktaları vurgulamak için zengin metin düzenleme özelliğiyle gündemler oluşturun ve ClickUp Meetings ile düzenli kalın

Bununla şunları kullanabilirsiniz:

Atanan Yorumlar görevleri delege etmek ve hesap verebilirliği sağlamak için

Kontrol listeleri , tartışmayı planladığınız her şeyi izlemek ve ilerledikçe öğeleri işaretlemek için kullanabilirsiniz

Yineleyen Görevler , yinelenen toplantılar için gündemleri otomatik olarak oluşturur

Slash Komutları gereksiz tıklamalar olmadan hızlı ve verimli eylemler için

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ı Zoom, Google Takvim ve diğer araçlarla entegre ederek toplantıları planlayın, katılın ve izleyin — tüm bunları uygulamalar arasında geçiş yapmadan.

Toplantı notlarınızı düzenli, kullanışlı ve daha sonra okunabilir hale getirmekte zorlanıyor musunuz? Bu ClickUp şablonları, belgelerdeki kaosu ortadan kaldırır:

Toplantı Beklentileri gibi bölümler içerir ClickUp Toplantı Notları Şablonu , sayfa ve alt sayfalarla notları düzenlemenize yardımcı olur ve AI kullanarak özetler oluşturur. Toplantılarınızı etkili bir şekilde yapılandırmak içingibi bölümler içerir

ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu , bir toplantıdaki her şeyi yapılandırılmış, takip etmesi kolay bir biçimde belgelemek için ideal bir çözümdür. Kolaylaştırıcı, katılımcılar, gündem, tartışma konuları, komite güncellemeleri ve eylem öğeleri gibi anahtar ayrıntılar için bölümler içerir, böylece kararları ve takipleri kolayca izleyebilirsiniz

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantı notlarını, gündemleri ve eylem öğelerini yerleşik özetler ve görev oluşturma özelliği ile ClickUp Belgelerinde saklayın

Takip işlemlerinin yapılmasını sağlamak için atanan yorumlarla tartışmaları görevlere dönüştürün

Kontrol listeleriyle gündemleri ve tartışma noktalarını gerçek zamanlı olarak izleyin

ClickUp Clips ile asenkron toplantıları kaydedin ve AI'yı kullanarak videoları referans için transkripsiyonlayın

Tekrarlanan iç toplantılar için gündemleri otomatik olarak oluşturun

Kolay planlama ve katılım için Zoom ve Google Takvim ile entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Zaman kazandıran geniş özellik yelpazesi, yeni kullanıcılar için alışmak biraz zaman alabilir

Mobil uygulama temel özellikleri içerir, ancak masaüstü sürümünün tüm işlevlerine sahip değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

TrustRadius incelemesi şöyle diyor:

Scrum ritüelimizden günlük toplantılarımızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kullanıyoruz. Sprint'imin ilerlemesini, görevlerimin ilerlemesini takip etmeme ve tüm işlerim için düzenli bir iş listesi tutmama yardımcı oluyor.

Scrum ritüelimizden günlük toplantılarımızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kullanıyoruz. Sprint'imin ilerlemesini, görevlerimin ilerlemesini takip etmeme ve tüm işlerim için düzenli bir backlog tutmama yardımcı oluyor.

2. Otter AI (Özet toplantı özetleri oluşturmak için en iyisi)

otter AI aracılığıyla

Artık telaşlı not alma ve kaçırılan eylem öğeleri önlenebilir. En iyi AI toplantı asistanlarından biri olan Otter.ai, toplantıları gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlar, anlık özetler oluşturur ve hatta anahtar noktaları ve eylem öğelerini işlerken sizin ilgilenmenize yardımcı olmak için görevler atar.

Standart transkripsiyon araçlarından farklı olarak, Otter. ai, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams'e otomatik olarak katılarak sizin için notlar alan OtterPilot ile bir adım daha ileri gider. Anahtar gücü, 1 saatlik uzun toplantıları hızlı, 30 saniyelik özetlere sıkıştırma yeteneğidir.

Otter'ın akıllı otomasyon özellikleri, tek başına çalışan profesyoneller ve büyük takımlar için kullanışlıdır. Anahtar anları, konuşmacıları ve bağlamı otomatik olarak tanımlayarak, manuel etiketleme yapmaya gerek kalmadan zengin toplantı notları oluşturur. Aynı çalışma alanında transkript bölümlerini vurgulayabilir, slaytlar ekleyebilir ve takip bilgileri oluşturabilirsiniz.

Otter AI'nın gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, onu takım toplantıları için özellikle etkili kılar. Takım arkadaşları, toplantı devam ederken yorum yapabilir, birbirlerini etiketleyebilir ve takip görevleri atayabilir; toplantının bitmesini beklemek gerekmez. AI Kanalları, asenkron güncellemeleri destekleyerek transkriptleri zamanla gelişen paylaşımlı takım bilgisine dönüştürür.

AI özelliği: OtterPilot, AI kullanarak toplantılara otomatik olarak katılır, konuşmaları gerçek zamanlı olarak kaydeder ve transkripsiyonunu yapar, özetler ve görevler oluşturur, soruları yanıtlamak ve içerik taslakları hazırlamak için bir sohbet asistanı sağlar.

Otter AI'nın en iyi özellikleri

AI destekli toplantı asistanıyla eylem öğelerini otomatik olarak transkripsiyonlayın, özetleyin ve yakalayın

Otter AI Sohbet'i kullanarak sorular sorun veya e-postalar, durum güncellemeleri ve diğer bilgiler oluşturun

Gerçek zamanlı tartışmaları asenkron güncellemelerle birleştiren AI Kanalleri'ni kullanarak canlı toplantıların ötesinde işbirliği yapın

Slack, Salesforce, HubSpot ve daha fazlasıyla entegre ederek iş akışlarını otomatikleştirin ve projeleri yolunda tutun

Transkripsiyon bölümlerini manuel olarak veya AI ile vurgulayarak anında takip notları oluşturun

Ek dosya olarak görüntüleri, sunum slaytlarını veya belgeleri toplantı anlarına ekleyerek bağlam bilgisi ekleyin

Otter AI sınırlamaları

Otomatik transkripsiyonlarda Amerikan veya İngiliz aksanı dışındaki aksanlarda zorluk yaşayabilir

Ücretsiz plan, hesap başına yalnızca üç ses/video içe aktarmaya izin verir

Diğer araçlara kıyasla dışa aktarılan transkripsiyonlar için sınırlı biçimlendirme seçenekleri

Otter AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Otter AI puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Otter AI hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

G2 incelemesi şöyle diyor:

Otter'ın en sevdiğim özelliği, sürekli not almak zorunda kalmadan, görüşme sırasında bağlantı kurduğum kişilere tüm dikkatimi verebilmem. Konuşmalar daha akıcı hale geliyor, daha fazla soru sorabiliyorum ve çok daha fazla bilgi edinebiliyorum, çünkü Otter'ın not alacağını ve sesli transkripti kaydedeceğini biliyorum.

Otter'ın en sevdiğim özelliği, sürekli not almak zorunda kalmadan, görüşme sırasında bağlantı kurduğum kişilere tüm dikkatimi verebilmem. Konuşmalar daha akıcı hale geliyor, daha fazla soru sorabiliyorum ve çok daha fazla bilgi edinebiliyorum, çünkü Otter'ın not alacağını ve sesli transkripti kaydedeceğini biliyorum.

3. Fireflies AI (AI destekli toplantı transkripsiyonları ve not alma için en iyisi)

fireflies AI aracılığıyla

Toplantı notlarınızı, transkripsiyonlarınızı ve özetlerinizi otomatikleştirmek mi istiyorsunuz? Fireflies AI, hiçbir detayın kaçmamasını sağlar.

Fireflies AI Notetaker'ı aramalarınıza davet ederek Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve daha fazlasında toplantıları transkripsiyonlayabilir ve özetleyebilirsiniz. AI arama özelliği, anahtar konuları, eylem öğelerini veya önemli ayrıntıları anında bulur.

Fireflies, derinlemesine toplantı analitiği ve aranabilir bilgi tabanıyla öne çıkıyor. Anahtar kelime etiketleme, duygu analizi ve konuşmacı konuşma süresi dökümleri ile her toplantı aranabilir bir varlık haline gelir. Ayrıca, itirazlar veya özellik istekleri gibi konulara göre kaydedilmiş aramaların özel çalma listelerini oluşturabilirsiniz.

Platform ayrıca Salesforce ve HubSpot gibi CRM araçlarıyla entegrasyona izin vererek satış, destek ve işe alım ekiplerinin konuşmaları ve eylem öğelerini otomatik olarak kaydetmesine yardımcı olur. Sesli komut özelliği, "not al" veya "bunu vurgulayın" gibi ifadelerle botu kontrol etmenizi sağlar; bu, yüksek konsantrasyon gerektiren aramalar sırasında ellerinizi kullanmadan izleme için mükemmeldir.

AI özelliği: Fireflies AI, doğal dil işleme ve makine öğrenimini kullanarak gerçek zamanlı toplantıları transkripsiyonlar, duyguları tanımlar, eylem öğelerini çıkarır ve eller serbest toplantı notu alma için sesle etkinleştirilen komutları etkinleştirir.

Fireflies AI'nın en iyi özellikleri

Konuşma süresini, duyguları ve anahtar metrikleri izleyerek ekip arkadaşlarınızı daha etkili bir şekilde yönetin

Takım paylaşımını kolaylaştırmak için yorumlar, sabitlemeler ve ses klipleriyle işbirliği yapın

İleride başvurmak üzere çağrı notlarını, etkinlikleri ve kayıtları CRM'nize kaydedin

Notları Slack, Notion, Asana ve daha fazlasıyla paylaşarak sorunsuz iş akışı entegrasyonu sağlayın

Hızlı bilgi erişimi için transkriptleri anahtar kelime, konuşmacı veya konuya göre arayın

Eğitim, koçluk veya takım devri için toplantı özetlerinden özel oynatma listeleri oluşturun

Fireflies AI sınırlamaları

Bu araç mobil cihazlarda kullanılamaz

Toplantı başına yalnızca bir transkripsiyon dilini destekler

Transkripsiyonlardaki zaman damgaları, uzun ve çok konuşmacılı görüşmelerde bazen kayabilir

Fireflies AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Koltuk başına aylık 18 $

İş : Koltuk başına aylık 29 $

Enterprise: Koltuk başına aylık 39 $

Fireflies AI puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (610+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Fireflies AI hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Capterra'nın yorumunda şöyle deniyor:

Fireflies'i seçtim çünkü yüz yüze toplantılar ve video toplantılar için tutanaklar oluşturabiliyor

Fireflies'i seçtim çünkü yüz yüze toplantılar ve video toplantılar için tutanaklar oluşturabiliyor

Ayrıca okuyun: Denemeniz gereken en iyi AI transkripsiyon araçları

4. Avoma (AI destekli uyarılarla gelir tahmini için en iyisi)

avoma aracılığıyla

Avoma, not almaktan planlama, koçluk ve gelir tahminine kadar her şeyi otomatikleştiren hepsi bir arada bir AI platformudur. Asıl sihir, Konuşma Zekası ve Gelir Zekası özellikleriyle gerçekleşir. Bu özellikler, toplantıları analiz ederek anahtar içgörüler ortaya çıkarır, eğilimleri izler ve daha iyi karar vermeyi destekler.

Avoma, çağrı puanlamasını otomatikleştirerek, kişiselleştirilmiş koçluk sağlayarak ve gerçek zamanlı anlaşma riski uyarıları göndererek satış ekibinin performansını artırır. Bu, daha iyi kazanma oranları ve kota elde edilmesini sağlar, takımınızı daha verimli ve etkili hale getirir.

Satışın ötesinde, Avoma müşteri başarısı ve ürün ekiplerinin geri bildirimleri analiz etmesine, destek temsilcilerini eğitmesine ve yeni çalışanların uyum sürecindeki sorunlu noktaları belirlemesine yardımcı olur. Platform, çok dilli transkripsiyon, ortak not alma ve AI destekli toplantı kaydı oynatma özelliklerini destekler, böylece takımlar tüm görüşmeleri tekrar izlemeden anahtar anları tekrar gözden geçirebilir.

AI Scheduler, katılımcıları uygun zaman dilimleriyle otomatik olarak eşleştirirken, Smart Summaries her aramayı gündem, önemli noktalar ve itirazlar olarak ayırır ve CRM'lere, Slack'e veya e-postaya gönderilmeye hazır hale getirir.

AI özelliği: Avoma, AI'yı kullanarak toplantıları transkripsiyonuna, özetler, analiz eder, gelir eğilimlerini tahmin eder, konuşma kalitesini değerlendirir ve satış ve destek takımları için koçluk içgörüleri oluşturur.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Not alma, takip e-postaları ve CRM güncellemelerini otomatikleştirerek haftada dört saatten fazla zaman kazanın

AI destekli bir planlayıcı ve potansiyel müşteri yönlendirici ile toplantıları planlayın ve potansiyel müşterileri zahmetsizce yönlendirin

Konuşma zekası ile toplantı tutanakları oluşturarak kazanma oranlarını artırın ve işe alım sürecini hızlandırın

AI destekli uyarılar, kazanç-kayıp analizi ve satış izleme ile gelir tahminlerini ve anlaşma başarısını artırın

Notları, eylem öğelerini ve toplantı özetlerini doğrudan Salesforce, HubSpot ve diğer CRM'lere senkronize edin

Toplantıları konu veya itirazlara göre otomatik olarak gruplandırarak bölümlere ayırın, böylece satış temsilcileri daha hızlı gözden geçirebilir

Koçluk gösterge panellerini kullanarak temsilcilerin performansını karşılaştırın ve kişiselleştirilmiş geri bildirimleri büyük ölçekte sunun

Avoma sınırlamaları

Geniş özellik aralığı yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Gelişmiş Gelir Zekası özellikleri daha yüksek fiyatlı katmanlar gerektirir

Konuşmacılar birbirinin sözünü keserse veya ses kalitesi düşükse özetlerin manuel olarak gözden geçirilmesi gerekebilir

Avoma fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $

Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Yıllık 39 $

+Eklentiler:

Konuşma Zekası : Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Gelir Zekası : Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Lead Router: Kullanıcı başına aylık 25 $

Avoma müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.330+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Avoma hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Otomatik kayıt transkripsiyon özellikleri çok doğrudur, bize zaman kazandırır ve konuşmalarda hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlar. Konuşmacıları ayırt etme özelliği ve sonunda sağlanan toplantı notlarının özeti, tartışmaları takip etmeyi ve daha sonra anahtar noktalara başvurmayı kolaylaştırır.

Otomatik kayıt transkripsiyon özellikleri çok doğrudur, bize zaman kazandırır ve konuşmalarda hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlar. Konuşmacıları ayırt etme özelliği ve sonunda sağlanan toplantı notlarının özeti, tartışmaları takip etmeyi ve daha sonra anahtar noktalara başvurmayı kolaylaştırır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: "Toplantı tutanakları"ndaki "tutanak" kelimesi zamanı ifade etmez; Latince minuta scriptura kelimesinden gelir ve "küçük yazı" anlamına gelir. Yani evet, toplantı notlarınızın her zaman kısa ve öz olması gerekiyordu.

tl;dv (too long; didn’t view), toplantıları kaydeden, transkripsiyonunu yapan, özetleyen ve en önemlisi toplantı çıktılarını diğer ş Akışı araçlarıyla entegre eden bir AI toplantı asistanıdır. Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet ile kolayca senkronizasyon sağlar. Aramaları otomatik olarak kaydeder ve AI tarafından oluşturulan özlü özetler ve önemli noktalar sunar.

Ayrıca, her aramadan sonra CRM'nizi günceller, anahtar bilgileri otomatik olarak doldurur ve görevleri Salesforce ve HubSpot gibi CRM'lere veya Jira, Slack, Asana ve ClickUp gibi araçlara aktarır. Belirli konular veya müşteri aramaları için toplantı uyarıları ile satış becerilerinizi geliştirmeye daha fazla odaklanabilirsiniz.

tl;dv, anları canlı olarak etiketlemenize ve AI tarafından oluşturulan başlıklar ve özetlerle paylaşılabilir klipler oluşturmanıza olanak tanımasıyla öne çıkar. Bu klipler belgelere gömülebilir, Slack üzerinden paylaşılabilir veya daha hızlı takım devri için müşteri hesaplarına kaydedilebilir.

Anahtar kelime tabanlı arama, zaman damgalı önemli noktalar ve incelemeniz gereken toplantıları işaretleyen akıllı bir gelen kutusu içerir. Çok dilli transkripsiyon ve konuşmacı etiketleri ile tl;dv, hızlı hareket eden global takımlar için idealdir.

AI özelliği: tl;dv, toplantıları transkripsiyonlamak, anahtar noktaları özetlemek, konuşmacı ipuçlarını algılamak ve CRM ve proje araçlarında görev güncellemelerini otomatik olarak tetiklemek için AI kullanır.

tl;dv en iyi özellikler

30'dan fazla dili destekleyen özelleştirilebilir toplantı notu şablonlarını kullanın

Toplantı ayrıntılarıyla CRM'nizi otomatik olarak güncelleyin ve rutin görevleri diğer araçlara aktarın

Klipler oluşturun, anahtar anları etiketleyin ve takım sohbetlerini karmaşık hale getirmeden paylaşın

Otomatik çalıştırma istemlerini kullanarak anahtar toplantıları veya konuları ortaya çıkarın ve raporları doğrudan gelen kutunuza alın

Toplantılar sırasında canlı etiket zaman damgaları ekleyin ve AI tarafından oluşturulan özetlerle anında önemli noktaları vurgulayın

Konuşmacı, anahtar kelime veya konu filtrelerini kullanarak tüm transkriptlerde arama yapın ve bağlamı daha hızlı bulun

tl;dv sınırlamaları

Tl;dv botu, ücretsiz planda toplantılara katılamayabilir

Mobil sürüm masaüstü sürümüne göre daha az sezgiseldir, bu da hareket halindeyken toplantı kaydı yapmayı zorlaştırır

Toplantı tekrarları bazen aksaklık veya gecikme yaşayabilir

Ses kalitesi düşük uzun toplantılar için kliplerin oluşturulması daha uzun sürebilir

tl;dv fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 29 $

İş : Kullanıcı başına aylık 65 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

tl;dv müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (330+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar tl;dv hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

TLDV, toplantıları yönetme şeklimde büyük bir fark yarattı. Otomatik transkripsiyonlar ve özetler, özellikle belirli noktalara geri dönmem veya notlarımı takımımla paylaşmam gerektiğinde bana çok zaman kazandırıyor. Ayrıca, anahtar anları etiketleme ve uzun kayıtlar arasında hızlıca gezinme özelliğini de çok seviyorum. Arayüzü temiz ve kullanımı kolay, ayrıca mevcut araçlarımla da iyi entegre oluyor.

TLDV, toplantıları yönetme şeklimde büyük bir fark yarattı. Otomatik transkripsiyonlar ve özetler, özellikle belirli noktalara geri dönmem veya takımımla notları paylaşmam gerektiğinde bana çok zaman kazandırıyor. Ayrıca, anahtar anları etiketleme ve uzun kayıtlar arasında hızlıca gezinme özelliğini de çok seviyorum. Arayüzü temiz ve kullanımı kolay, ayrıca mevcut araçlarımla da iyi entegre oluyor.

👀 Biliyor muydunuz? Microsoft, uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla 2020'den 2022'ye kadar toplantı süresinin üç katına çıktığını tespit etti. Takvimlerin kaos içinde olması hiç de şaşırtıcı değil! Doğru araçlar, dağınıklığı ortadan kaldırarak toplantıların verimli geçmesini ve akıl sağlığınızı korumanızı sağlar.

meetGeek aracılığıyla

MeetGeek, dikkate almaya değer bir başka olağanüstü AI toplantı asistanıdır. Takvim toplantılarına otomatik olarak katılır ve kayıtlar, transkriptler ve toplantı notları oluşturur.

MeetGeek'in öne çıkan özelliği, konuları algılama ve kategorize etme (gerçekleri, kararları ve endişeleri etiketleme) ve toplantıdan sonra ayrıntılı özetleri ve içgörüleri ilgili araçlara veya paydaşlara otomatik olarak e-posta ile gönderme yeteneğidir.

MeetGeek, kişiselleştirilmiş takip e-postaları gönderme, CRM girdilerini güncelleme ve proje araçlarında görevler oluşturma gibi otomatik toplantı iş akışlarını da destekler. Ayrıca, katılımcılara veya takım kanallarına otomatik olarak gönderilebilen, özelleştirilebilir biçim ve bağlantılara sahip markalı özet e-postaları da sağlar.

Paylaşılan çalışma alanları ve aranabilir arşivler ile MeetGeek, merkezi bir toplantı merkezidir. Akıllı etiketleme ve zaman çizelgesi navigasyonu, takımların kararları veya riskleri hızlı bir şekilde erişmesini sağlarken, Notion, Asana ve HubSpot gibi araçlarla entegrasyonlar, içgörüler üzerine kolayca harekete geçmeyi sağlar.

AI özelliği: MeetGeek, AI kullanarak konuları belirler, kararları etiketler, önemli noktaları çıkarır ve toplantı içeriğine göre otomatik özetler, takip mesajları ve görevler gönderir.

MeetGeek'in en iyi özellikleri

Belirli ayrıntıları daha hızlı bulmak için geçmiş toplantı notlarını anahtar kelimeye göre arayın

Her toplantıdan sonra, ayrıntılı içgörüler içeren doğru ve ayrıntılı e-posta özetlerini herhangi bir araca gönderin

Kişiselleştirilmiş markalama için AI asistanınızın adını, mesajlarını ve özetlerini özelleştirin

HubSpot gibi CRM platformlarıyla entegre ederek satış ve müşteri hizmetleri takımlarına görüşmeler sırasında önemli müşteri bilgileri sağlayın

Katılımcıların rollerine ve tartışılan konulara göre markalı, otomatik takip e-postaları gönderin

Paylaşılan çalışma alanlarını ve zaman çizelgesi işaretlerini kullanarak işlevler arası incelemeleri kolaylaştırın

MeetGeek sınırlamaları

Bazı kullanıcılar rahatsız edici bulsa da, sadece not almak için kullanılsa bile her toplantıya otomatik olarak katılır

Bazı kullanıcılara göre, doğrudan toplantı kayıtlarının paylaşımı daha sorunsuz olabilir

Toplantı sonrası oluşturulan özetleri düzenlemek, niş kullanım durumları için manuel çaba gerektirebilir

MeetGeek fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 $

MeetGeek puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (430+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

MeetGeek hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

G2 incelemesi şöyle diyor:

Aynı anda birden fazla toplantım varsa, MeetGeek'i toplantılara katılmak üzere ayarlayabilirim. MeetGeek, tüm ilgili notları alır, toplantıya kimlerin katıldığını kaydeder ve toplantıda neler yapıldığına dair "ayrıntılı" bir özet sunar.

Aynı anda birden fazla toplantım varsa, MeetGeek'i toplantılara katılmak üzere ayarlayabilirim. MeetGeek, tüm ilgili notları alır, toplantıya kimlerin katıldığını kaydeder ve toplantıda neler olduğunu "ayrıntılı" bir şekilde özetler.

Ayrıca okuyun: İş Verimliliğini Artıracak AI Ajan Türleri

sembly AI aracılığıyla

Kayıt düğmesine basmanıza gerek yok — Sembly AI toplantılarınızı otomatik olarak kaydeder. Önceden kaydedilmiş bir görüşmeniz mi var? Ses veya video dosyasını yükleyin, transkriptleri, notları ve içgörüleri hızlıca alın.

Sembly, özelleştirilebilir zaman damgaları ve konuşmacı etiketleri içeren dışa aktarılabilir transkriptlerle öne çıkar; uyumluluk, belgeleme veya ayrıntılı analiz için idealdir. Tarayıcı veya telefon aracılığıyla çevrimdışı konuşmaları da kaydedebilirsiniz.

Sembly'nin Kişisel AI Asistanı, toplantılara sizin adınıza katılabilir ve tartışmaları duygu, takip ve önemli kararlar açısından analiz edebilir. Akıllı Toplantı Notları, transkriptleri sorunlar, riskler, çözümler ve sonuçlar gibi yapılandırılmış bölümlere ayırır.

Platform 40'tan fazla dili destekler ve Microsoft Teams, Zoom ve Google Takvim gibi araçlarla entegre olur. Takım Çalışma Alanları, takımların departmanlar arasında transkriptleri merkezi olarak depolamasına, açıklama eklemesine, aramasına ve etiketlemesine olanak tanır.

AI özelliği: Sembly, toplantı konuşmalarını transkripsiyonlamak, etiketlemek ve yapılandırmak için AI kullanır ve akıllı özetler, konuşmacı algılama, duygu analizi ve zaman damgalı aranabilir transkriptler sağlar.

Sembly AI'nın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir zaman damgaları ve konuşmacı etiketleriyle transkriptleri TXT, SRT veya DOCX formatında dışa aktarın, ardından Slack veya CRM'niz üzerinden paylaşın

Sorunsuz erişim için video konferans platformları ve bulut depolama hizmetleriyle entegre edin

Anahtar kelime, anahtar öğe veya katılımcıya göre toplantıları arayarak bilgileri anında bulun

Akıllı Toplantı Notları'nı kullanarak konuşmaları sorun, çözüm ve sonuca göre düzenleyin

Gelişmiş filtreleme, etiketleme ve analiz özellikleriyle paylaşılan takım çalışma alanlarında işbirliği yapın

Sembly AI sınırlamaları

Navigasyon, daha basit araçlara göre daha az sezgisel gelebilir

AI Toplantı Sohbet özelliği, daha düşük planlarda düşük komut istemi sınırlarına sahiptir

Bazı kullanıcılar, büyük dosyaları veya uzun kayıtları dışa aktarırken gecikme yaşıyor

Sembly AI fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Profesyonel : 15 $/ay

Takım : 29 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sembly AI puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

Gerçek kullanıcılar Sembly AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Sembly tüm platformlarla çalışır ve çevrimiçi olmadığınızda bile tutarlı bir not alma kaynağı sağlar. Her gün kullanıyorum ve web tabanlı olduğu için entegrasyonu kolay.

Sembly tüm platformlarla çalışır ve çevrimiçi olmadığınızda bile tutarlı bir not alma kaynağı sağlar. Her gün kullanıyorum ve web tabanlı olduğu için entegrasyonu kolay.

🧠 İlginç Bilgi: Her beş Amerikalıdan biri, yapay zekaya yüksek düzeyde maruz kalan bir işte çalışıyor. İş yerleri geliştikçe, anahtar yapay zekadan kaçınmak değil, onunla nasıl çalışılacağını öğrenmek, özellikle de yapay zeka araçlarının verimliliği artırabileceği, içgörüleri yakalayabileceği ve herkesin uyum içinde çalışmasını sağlayabileceği toplantılarda.

8. Fathom AI (Teknik bilgiye sahip olmayan takımların toplantılarını optimize etmelerine yardımcı olmak için en iyisi)

fathom AI aracılığıyla

Öğrenme sürecini atlamak isteyen takımlar için Fathom AI basit ve etkili bir çözümdür. Temiz ve sezgisel bir arayüze sahip olan bu uygulama, kullanımı en kolay toplantı asistanlarından biridir. Tartışmalarınızı toplantı özetine dönüştürebilir ve dakikalar içinde bir eylem planı oluşturabilirsiniz. Fathom ayrıntılı notlar oluşturur, eylem öğelerini vurgular ve takip e-postalarını hazırlamanıza yardımcı olur.

Fathom'un öne çıkan özelliği, 28 dili desteklemesi ve toplantı dilinden bağımsız olarak doğru notlar sunmasıdır.

Fathom AI, görüşmeler sırasında odaklanmak ve doğru belgeleri almak isteyen müşteri ile yüz yüze çalışan ve uzaktan çalışan takımlar arasında popülerdir. Toplantılar sırasında kullanıcılar tek bir tıklama ile anahtar anları vurgulayabilir ve Fathom bu klipleri anında özetlere ekler.

Her toplantıdan sonra Fathom, kararlar, sorular ve sonraki adımları içeren özetleri e-posta veya Slack aracılığıyla gönderir. Toplantı bilgilerini HubSpot veya Salesforce gibi araçlara otomatik olarak aktarın; manuel iş yapmaya gerek yok.

AI özelliği: Fathom, toplantıları kaydetmek, transkripsiyonunu yapmak, önemli kısımları vurgulamak ve özetlemek için AI kullanır; çok dilli destek, gerçek zamanlı klip oluşturma ve e-posta veya CRM senkronizasyonu yoluyla otomatik takip içeriği sunar.

Fathom AI'nın en iyi özellikleri

Önemli anları vurgulamak için kısa video klipler oluşturun ve paylaşın

Gerçek zamanlı önemli noktalar ve AI destekli toplantı özetleri oluşturun

Merkezi bir Fathom Analytics gösterge panelinde sayfa görünümlerini ve en çok yönlendirme yapan kaynakları izleyin

Toplantı bilgilerini HubSpot veya Salesforce gibi araçlara tek bir tuşla aktarın

Her aramadan hemen sonra eylem öğeleri, konuşmacı listeleri ve zaman çizelgeleri içeren özet e-postalar alın

Fathom AI sınırlamaları

Kopyalanan notlar, bazı kullanıcıların gereksiz bulduğu video bağlantıları içerebilir

Kurulum basittir ancak beklenenden daha uzun sürebilir

Rakiplere kıyasla CRM dışı platformlarla sınırlı entegrasyon

Fathom AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 19 $

Takım Sürümü : Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım Sürümü Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fathom AI puanları ve yorumları

G2 : 5/5 (4.400'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (670+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Fathom AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Bu uygulama, özellikle toplantılar sırasında düzenli ve üretken kalmak için inanılmaz derecede yardımcı oldu. Anahtar anları otomatik olarak yakalamasını, özetler oluşturmasını ve sürekli not almak yerine konuşmaya odaklanmamı sağlamasını seviyorum. Arayüzü temiz ve sezgisel, özellikleri tam da ihtiyacım olan şey. Daha akıllı çalışmak ve zaman kazanmak isteyen herkese şiddetle tavsiye ederim!

Bu uygulama, özellikle toplantılar sırasında düzenli ve üretken kalmak için inanılmaz derecede yardımcı oldu. Anahtar anları otomatik olarak yakalamasını, özetler oluşturmasını ve sürekli not almak yerine konuşmaya odaklanmamı sağlamasını seviyorum. Arayüzü temiz ve sezgisel, özellikleri tam da ihtiyacım olan şey. Daha akıllı çalışmak ve zaman kazanmak isteyen herkese şiddetle tavsiye ederim!

Ayrıca Okuyun: Excel ve ClickUp'ta Ücretsiz Görev Listesi Şablonları

9. Supernormal (Toplantı tutanaklarını not almak için çok dilli desteğe ihtiyaç duyan global takımlar için en iyisi)

supernormal aracılığıyla

Sırada, toplantılarınızı basitleştirmek için tasarlanmış Zoom uyumlu bir AI ajanı olan Supernormal var. Bu Zoom AI ajanı Supernormal'dir. Otomatik olarak notlar alır, AI özetleri oluşturur ve eylem öğelerini Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile sorunsuz bir şekilde senkronize eder.

AI asistanı Norma, anahtar noktaları kategorilere ayırır, görevler oluşturur ve CRM veya proje araçlarınızı otomatik olarak günceller.

Küresel takımlar için tasarlanmış olan bu araç, Salesforce, Slack, Notion, Trello, HubSpot ve Asana ile entegre olur ve 60'tan fazla dili destekler.

Supernormal, özetleri yapılandırılmış eylem öğelerine dönüştürerek ve bunları anında atayarak toplantı sonrası yönetici işlerini ortadan kaldırır. Satış, ürün veya İK rollerine göre uyarlanmış şablonlar içerir, böylece her toplantı biçimi takımınızın iş akışıyla uyumlu olur.

Doğru toplantılara katılmak için takviminizle otomatik olarak senkronizasyon sağlar ve markalı özetler ile konuşmacıya özel transkripsiyon biçimlendirmesini destekler. Takımlar notlar üzerinde gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak işbirliği yapabilir; bu da hibrit ortamlar için idealdir.

AI özelliği: Supernormal, AI'yı kullanarak toplantılara katılır, 60'tan fazla dilde transkripsiyon yapar, yapılandırılmış özetleri otomatik olarak oluşturur, görevleri atar ve minimum kurulumla CRM ve proje araçlarında güncellemeleri gönderir.

Supernormal'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı transkripsiyon ve AI tarafından oluşturulan toplantı özetlerini yakalayın

Asana, ClickUp ve diğer araçlarda eylem öğeleri atayın ve görevleri otomatik olarak oluşturun

Güvenlik için kurumsal düzeyde şifreleme ve SOC 2 sertifikası sağlayın

Her pazar, haftanın önemli toplantı özetlerini içeren haftalık özet e-postaları alın

Rolüne göre toplantı şablonlarını kullanarak ilgili özetleri daha hızlı oluşturun

Bazı katılımcılar canlı toplantıyı kaçırsa bile notlar üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Supernormal sınırlamaları

Bazı kullanıcılar özelleştirme seçeneklerini ilk başta karmaşık buluyor

Belirteç sınırı vardır; bu sınırın aşılması, yanıtların kesilmesine veya hatalara neden olabilir

Tüm entegre araçlarda güncellemelerin senkronizasyonunda ara sıra gecikmeler

Süper normal fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $ (7 günlük ücretsiz deneme)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Supernormal puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Supernormal hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Supernormal'da en çok sevdiğim şey, Portekizce'de bile doğru transkripsiyon yapması ve toplantı notlarını konuya göre otomatik olarak düzenlemesi. Teknik ekiplerle uyum sağlamak için toplantı sonrası belgeleri ve özetleri hazırlarken bana çok zaman kazandırdı. Ayrıca, kayıtların manuel giriş yapmadan otomatik olarak başlamasını sağlayan Google Meet ile sorunsuz entegrasyonu da çok beğeniyorum. Arayüzü temiz ve sezgisel, bu da birden fazla projeyi yönetirken çok yardımcı oluyor.

Supernormal'da en çok sevdiğim şey, Portekizce'de bile doğru transkripsiyon yapması ve toplantı notlarını konuya göre otomatik olarak düzenlemesi. Teknik ekiplerle uyum sağlamak için toplantı sonrası belgeleri ve özetleri hazırlarken bana çok zaman kazandırdı. Ayrıca, kayıtların manuel giriş yapmadan otomatik olarak başlamasını sağlayan Google Meet ile sorunsuz entegrasyonu da çok beğeniyorum. Arayüzü temiz ve sezgisel, bu da birden fazla projeyi yönetirken çok yardımcı oluyor.

👀 Biliyor muydunuz? Araştırmalar, çalışanların %68'inin verimsiz takım toplantılarının verimliliklerini en çok düşüren faktör olduğunu söylediğini gösteriyor. Bu, yapay zeka destekli toplantı yönetimi yazılımıyla kurtarılabilecek çok fazla zaman kaybı anlamına geliyor!

10. Jamworks (Flash kartlarla kişisel dersler için en iyisi)

jamworks aracılığıyla

Hala 90'larda gibi notlar mı alıyorsunuz? Jamworks ile tanışın. Bu sadece bir not alma uygulaması değil, kişisel çalışma asistanınız. Dersleri kaydeder, AI destekli notlar oluşturur ve hatta anahtar kavramları hatırlamanıza yardımcı olacak etkileşimli flash kartlar oluşturur.

Derste dikkatiniz dağıldı mı? Sınavdan önce hızlı bir tekrar mı ihtiyacınız var? Jamworks size yardımcı olur.

Jamworks, daha az çabayla daha fazlasını öğrenmek isteyen öğrenciler, eğitimciler ve erişilebilirliğe odaklanan öğrenenler için tasarlanmıştır. Ders sırasında anahtar anları vurgulayın ve bu bölümlerden anında çalışma materyalleri oluşturun.

AI öğretmeni, karmaşık fikirleri basit terimlerle açıklayabilir, notları birden çok dile çevirebilir ve özel flash kartlar kullanarak size sorular sorabilir. İçeriğinizin senkronizasyonunu sağlamak için Canvas ve Moodle gibi öğrenme platformlarıyla entegre olur.

AI özelliği: Jamworks, AI kullanarak dersleri transkripsiyon haline getirir, anahtar konuları belirler, flash kartlar oluşturur ve kişiselleştirilmiş bir AI asistanı aracılığıyla 7/24 özel ders hizmeti sunar.

Jamworks'ün en iyi özellikleri

Dersleri gerçek zamanlı olarak kaydedin ve transkripsiyonunu yapın, böylece not almaya çalışmak yerine öğrenmeye odaklanabilirsiniz

Anahtar konuları otomatik olarak algılayın ve kolay gezinme için dersleri bölümlere ayırın

Profesörleri etkileyecek kadar ayrıntılı, yüksek kaliteli ders notları oluşturun

Otomatik olarak oluşturulan sorular ve cevaplarla AI destekli flash kartlar oluşturun ve kolayca tekrar yapın

Herhangi bir dilde 7/24 hizmet veren bir AI öğretmenden kişiselleştirilmiş açıklamalar isteyin

Anahtar ders bölümlerini vurgulayın ve anında çalışma ipuçlarına veya flash kartlara dönüştürün

Canvas, Blackboard ve Moodle gibi popüler LMS platformlarıyla entegre ederek sorunsuz senkronizasyon sağlayın

Jamworks sınırlamaları

Kayıt fonksiyonu, toplantı bağlantısını bulmak ve paylaşmak için birden fazla tıklama gerektirdiği için zahmetli olabilir

Web sitesi materyalleri her zaman doğru, eksiksiz veya güncel olmayabilir

Şu anda yalnızca bireysel kullanımı destekler; grup çalışması veya paylaşılan notlar için yerleşik işbirliği özelliği yoktur

Jamworks fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Fiyatlandırma: Kullanıcı başına aylık 18,99 $

Jamworks puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

Gerçek kullanıcılar Jamworks hakkında ne diyor?

Reddit'te bir yorum şöyle diyor:

Jamworks uygulamasını gerçekten tavsiye ederim! Derslerimi kaydediyor ve akıllı AI kullanarak notlarımı benim için yapıyor 🙂 Ayrıca notlarınız için bir quiz özelliği de ekledi!

Jamworks uygulamasını gerçekten tavsiye ederim! Derslerimi kaydediyor ve akıllı AI kullanarak notlarımı benim için yapıyor 🙂 Ayrıca notlarınız için bir quiz özelliği de ekledi!

11. Krisp AI (Gürültü engelleme özelliği ile toplantı deneyimini iyileştirmek için en iyisi)

krisp AI aracılığıyla

Toplantılar sırasında arka plan gürültüsü veya bilgi yüklemesi ile mi uğraşıyorsunuz? Yapay zeka destekli bir asistan olan Krisp, toplantıları daha verimli hale getirmek için tasarlanmıştır.

Gürültüyü filtreler, konuşmaları transkripsiyonlar ve toplantı notları oluşturur; bireyler ve takımlar için idealdir. Krisp, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile sorunsuz bir şekilde çalışır; eklenti gerekmez.

Krisp sadece gürültüyü engellemekle kalmaz, sesleri ayırır, yankıyı algılar ve kendi ses netliği filtrenizi etkinleştirmenize olanak tanır. Bu sayede gürültülü ortamlarda bile sesiniz net kalır.

AI Meeting Assistant, konuşmaları transkripsiyonlar, konuşmacıları tanımlar ve indirilebilir arama özetleri sağlar. Gürültülü ortamlardaki karma veya uzaktaki takımlar için Krisp, donanım yükseltmeleri gerektirmeden ses kalitesini iyileştirir.

AI özelliği: Krisp, AI kullanarak arka plan gürültüsünü giderir, yankıyı ortadan kaldırır, netlik için aksanları dönüştürür ve gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlar ve akıllı özetler oluşturur.

Krisp AI'nın en iyi özellikleri

AI destekli gürültü engelleme özelliği ile arka plan gürültüsünü gerçek zamanlı olarak ortadan kaldırın

Toplantıları, AI tarafından oluşturulan doğru metinlerle otomatik olarak transkripsiyonlayın

Anahtar noktalar ve eylem öğeleri içeren AI destekli notlar oluşturun

Toplantıları kaydedin ve daha sonra inceleme veya paylaşım için erişin

AI'yı kullanarak aksanları dönüştürün ve netliği artırın

Yankı giderme, ses geliştirme ve çapraz konuşma filtrelemeyi etkinleştirin

Özet transkriptleri ve konuşmacı düzeyinde içgörüler indirin

Krisp AI sınırlamaları

Ücretsiz plan, günlük AI özetlerini ve gürültü engelleme süresini sınırlar

Bazı kullanıcılar belirli uygulama entegrasyonlarında ara sıra sorunlar yaşıyor

Özel not alma araçlarına kıyasla, transkripsiyonlar için sınırlı uygulama içi düzenleme seçenekleri

Krisp AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 16 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Krisp AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (560+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

Gerçek kullanıcılar Krisp hakkında ne diyor?

Reddit'te bir yorum şöyle diyor:

Brezilya'da yıllardır kullanıyorum (köpekler her yerde her zaman havlıyor) ve harika işliyor. Diğer tüm sesler daha da iyi filtreleniyor.

Brezilya'da yıllardır kullanıyorum (köpekler her yerde her zaman havlıyor) ve harika işliyor. Diğer tüm sesler daha da iyi filtreleniyor.

💡Pro İpucu: Toplantı davetini göndermeden önce kendinize şunu sorun: Bu bir e-posta olabilir mi? Cevabınız evet ise, herkesin zamanından tasarruf edin ve ClickUp Brain'i kullanarak düşüncelerinizi taslak haline getirin veya anahtar noktaları özetleyin!

Bu araçlar ilk 11'imize girmemiş olsa da, benzersiz güçlü yönleriyle dikkat çekiyor ve toplantı araç setinize mükemmel eklemeler olabilir.

💡 En uygun olduğu durumlar: Toplantılarda kapsayıcı ve dengeli katılımÖne çıkan özellikleri: Equal Time, AI kullanarak konuşma süresini izler ve herkesin söz almasını sağlar. Bu özellik, hibrit takımlar ve DEI odaklı kültürler için özellikle değerlidir. Fazla konuşanları uyarır, sessiz katılımcıları konuşmaya teşvik eder ve toplantı sonrası katılım analizleri sunar. Harika olduğu durumlar: Liderlik senkronizasyonları, beyin fırtınası oturumları ve kapsayıcı takım kontrolü

💡 En uygun olduğu durumlar: Hızlı, çok dilli transkripsiyonÖne çıkan özellikleri: Notta, toplantıları 40'tan fazla dile transkripsiyonlar ve aranabilir, zaman damgalı transkriptler için ses/video yüklemelerini destekler. Karmaşık kurulum gerektirmeden gerçek zamanlı doğruluk isteyen global takımlar için özellikle kullanışlıdır. En uygun olduğu durumlar: Uluslararası röportajlar, web seminerleri ve müşteri araştırma oturumları

💡 En uygun kullanım alanı: Asenkron video işbirliği + senkronize AI notlarıNeden öne çıkıyor: Bubbles, ekran kaydını AI tarafından oluşturulan notlarla birleştirerek ekip üyelerinin zengin, zaman damgalı yorumlar bırakmasına olanak tanır. Canlı toplantı yükünü azaltmak ve asenkron olsa bile iletişimi bağlam içinde tutmak için idealdir. Şunlar için harika: Ürün tanıtımları, demo incelemeleri ve asenkron geri bildirim döngüleri

ClickUp ile Toplantılarınızı Önemli Hale Getirin

ABD'de her gün 11 milyondan fazla toplantı, haftada 55 milyon ve yılda bir milyardan fazla toplantı yapılıyor! Ancak dürüst olalım, bunların hepsi gerçek bir ilerleme sağlamıyor.

AI toplantı asistanı olsa bile, asıl zorluk görüşmeden sonra başlar: notlar birikir, eylem öğeleri kaybolur ve takipler atlanır.

ClickUp, bu konuda belirgin bir avantaj sağlar. Bu, başka bir toplantı asistanı değildir; toplantı içgörülerinin, projeleriniz ve takım iletişiminizle doğrudan entegre edilerek eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüğü bir platformdur.

Çünkü toplantılar kaos değil, eyleme geçmeyi sağlamalıdır. Tartışmaları sonuçlara dönüştürmeye hazır mısınız?

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve toplantılarınızı bugün dönüştürün! 🎯