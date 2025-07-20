toplantılar için en iyi 11 AI ajanı: Notları, transkripsiyonları ve planlamayı otomatikleştirin

Toplantılar sorun değildir. Sorun, toplantılardan sonra olanlardır. Kaçırılan eylem öğeleri, unutulan notlar ve takip yazıları yazmak veya kayıtları incelemek için harcanan saatler.
Aslında, takımlar zamanlarının %60'ından fazlasını bağlamı hatırlamaya ve sonraki adımları belirlemeye çalışarak kaybediyor. İşte burada AI toplantı ajanları devreye giriyor. Bu araçlar aramalarınıza katılır, notlar alır, anahtar noktaları özetler ve eylem öğelerini izler, böylece toplantı sırasında odaklanabilirsiniz.
En iyilerini test ettim. İşte konuşmaları otomatik olarak netleştiren en iyi toplantılar için AI ajanları.
Toplantılar için AI ajanlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Tüm AI toplantı ajanları aynı değildir. Bazıları mükemmel not tutuculardır, diğerleri ise planlama sihirbazlarıdır. En iyileri hangileri? Toplantıları robotik bir karmaşaya dönüştürmeden her şeyi yaparlar.
Toplantılar için AI ajanları seçerken dikkat etmeniz gerekenler:
- Doğru transkripsiyonlar: AI, "eylem öğesi" ile "kaza" arasındaki farkı ayırt edemezse, bu bir sorundur
- Akıllı özetleme: Kimse toplantı tutanaklarını kelime kelime incelemek için zaman harcamak istemez — AI, anahtar içgörüleri, kararları ve eylem öğelerini vurgulamalıdır
- Kolay entegrasyonlar: Zoom, Google Meet, Slack veya Microsoft Teams kullanıyor olun, AI asistanınız sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır
- Planlama yardımı: En iyi araçlar sadece AI destekli toplantı notları almaz, toplantıları planlamanıza, yeniden planlamanıza ve düzenlemenize de yardımcı olur
- Güvenlik ve gizlilik: Hassas görüşmeler gizli kalır; uçtan uca şifreleme ve güçlü veri politikaları arayın
Bu özellikleri kullanın, AI ajansınız sadece zaman kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda sanal toplantıları nihayet kullanışlı hale getirecek. Şimdi, işi tamamlamak için en iyi araçları inceleyelim!
📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir.
ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.
Toplantılar için En İyi AI Ajanlarına Genel Bakış
|Araç
|En İyi Özellik
|Birincil Kullanım Örneği
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|AI destekli toplantı yönetimi, birleştirilmiş notlar ve görevler, özelleştirilebilir gösterge panelleri
|Küresel takımlar ve karma iş yerleri anında görev oluşturmaya ihtiyaç duyar
|Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur
|Otter AI
|Gerçek zamanlı transkripsiyon, akıllı özetler, eşzamansız işbirliği
|Hızlı özetlere ve eylem izlemeye ihtiyaç duyan bağımsız profesyoneller ve takımlar
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 16,99 $'dan başlar
|Fireflies AI
|Aranabilir transkripsiyonlar, CRM entegrasyonları, sesli komutlar
|Aranabilir toplantılar, CRM günlüğü ve konuşmacı analitiğine ihtiyaç duyan takımlar
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 18 $'dan başlar
|Avoma
|Gelir tahmini, akıllı özetler, anlaşma içgörüleri
|Performansı optimize eden ve gelir risklerini izleyen satış takımları
|toplantı Asistanı için aylık 29 $; Gelir Zekası için aylık 69 $
|tl;dv
|Otomatik güncellenen CRM araçları, canlı etiketleme, çok dilli transkripsiyon
|CRM senkronizasyonu ve toplantı özetlerinin paylaşımına ihtiyaç duyan satış ve global takımlar
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar
|MeetGeek
|Otomatik e-posta özetleri, görev oluşturma, CRM entegrasyonları
|Toplantı sonrası ayrıntılı bilgiler isteyen takımlar
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar
|Sembly AI
|Zaman damgalı dışa aktarılabilir transkriptler, Akıllı Toplantı Notları
|Dokümantasyon için yapılandırılmış, zaman damgalı transkripsiyonlara ihtiyaç duyan takımlar
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar
|Fathom AI
|Çok dilli gerçek zamanlı önemli noktalar ve özetler
|Basitlik arayan uzaktaki ve teknik bilgiye sahip olmayan takımlar
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar
|Supernormal
|60'tan fazla dilde transkripsiyon, CRM'lere otomatik senkronizasyon
|Öğrenciler ve eğitimciler, yapay zeka destekli özel ders ve çalışma yardımı ihtiyaç duyar
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 18 $'dan başlar
|Jamworks
|AI flash kartlar, ders kaydı, gerçek zamanlı not alma
|Gürültülü ortamlardaki takımlar daha net ve temiz aramalara ihtiyaç duyar
|öğrenciler için aylık 18,99 $
|Krisp AI
|Gürültü engelleme, ses netliği, yapay zeka destekli transkripsiyon
|Daha net ve temiz aramalara ihtiyaç duyan gürültülü ortamlardaki takımlar
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 16 $'dan başlar
Toplantılar için en iyi 11 AI ajanı
ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz?
Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.
ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.
👀 Biliyor muydunuz? Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor, bu da önemli bilgilerin bağlantısız kanallara dağılmasına ve etkili işbirliğinin sınırlanmasına neden oluyor.
Doğru AI toplantı ajanı bunu değiştirerek toplantıları zaman kaybı yerine eyleme dönüştürür. İşte yoğun bir toplantı gününü sorunsuz geçirmeme yardımcı olan en sevdiğim 11 favori!
1. ClickUp (AI toplantı süper uygulaması için en iyisi — toplantı yönetimi, eylem öğeleri ve iş akışı otomasyonu)
İlk sırada ClickUp var —iş için her şeyi içeren uygulama. Proje yönetiminden hedef izlemeye, yoğun toplantı programlarını takip etmeye kadar, ClickUp her şeyi düzenli, bağlantılı ve ilerlemeye devam etmenize yardımcı olur.
Kolay toplantı takibi ve eylem öğeleri için AI Ajanları
ClickUp AI Ajanları, her toplantıdan sonra "sırada ne var"ı otomatikleştirmek için tasarlanmış proaktif dijital asistanlardır.
AI Ajanlarını ayıran özellik, sadece analiz veya özetleme değil, gerçek eylemlerde bulunma yetenekleridir.
Bununla şunları yapabilirsiniz:
- Yürütmeyi otomatikleştirin: Toplantı notlarından veya özetlerinden anında eylem öğeleri oluşturun ve atayın; manuel girdi gerekmez
- Eller serbest takip: AI Ajanları hatırlatıcılar gönderir, ilerlemeyi izler ve herkesin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar
- Tekrarlanan iş akışlarını otomatikleştirin: Düzenli toplantılar için AI Ajanları, tekrarlanan gündemler oluşturabilir, hazırlık işleri atayabilir ve her toplantının herkes hazır olarak başlamasını sağlayabilir
En iyi kullanım örnekleri:
- Anında eylem öğeleri oluşturun ve atayın
- Otomatik hatırlatıcılar ve takip mesajları gönderin
- Toplantılardan görevlerin tamamlanmasını izleyin
- Tekrarlanan toplantı hazırlıklarını ve takiplerini otomatikleştirin
AI Ajanları, rutin takipleri ve görev oluşturmayı otomatikleştirirken kullanıcıların kontrolünü elinde tutarak, tamamen yürütme ve hesap verebilirlik üzerine odaklanır.
Toplantı kaosunu ClickUp AI Notetaker'a bırakın
ClickUp AI Notetaker, toplantılarınızın sessiz MVP'si olup, tartışılan her şeyi kaydetmeye ve düzenlemeye odaklanır.
Zoom veya Google Meet aramalarınıza katılır, konuşmaları kaydeder, her şeyi gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlar ve otomatik olarak özenle hazırlanmış özetler sunar.
- Aramalarınızın gerçek zamanlı transkripsiyonu
- Kararlar, önemli noktalar ve sonraki adımları içeren AI tarafından oluşturulan özetler
- Tek bir tıklama ile ClickUp görevlerine dönüşen eyleme geçirilebilir içgörüler
- Aranabilir kayıtlar ile geçmiş toplantıları istediğiniz zaman tekrar inceleyin
Siz toplantıya odaklanın, AI Notetaker belgeleri halletsin.
💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın takvim entegrasyonlarını etkinleştirerek toplantılarınızı otomatik olarak senkronize edin ve aramalar başladığında AI Notetaker'ı tetikleyin.
ClickUp Brain: Bağlam farkındalığına sahip içgörü ve içerik oluşturma
ClickUp Brain, konuşmaları ve içeriği Çalışma Alanınızda net ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren yerleşik AI asistanınızdır. Bununla şunları yapabilirsiniz:
- Akıllı içerik oluşturma: İş akışınıza uygun gündemler, özetler, e-postalar ve proje güncellemelerini anında taslak olarak hazırlayın
- İçgörü çıkarma: Toplantı notlarını, belgeleri ve yorum konularını anında özetleyin
- Bağlamsal öneriler: Çalışma alanındaki etkinliklerinize göre sonraki adımları, son tarihleri ve otomasyonları önerin
En iyi kullanım örnekleri:
- Hedeflere veya geçmiş toplantılara göre toplantı gündemleri oluşturun
- Notları, belgeleri ve konuları özetleyin
- Takip ve proje güncellemelerini taslak olarak hazırlayın
- AI destekli çalışma alanı yanıtlarını anında sağlayın
ClickUp Brain, bağlam farkındalığına sahip zeka ile toplantılarınızı daha akıllıca hazırlamanıza, özetlemenize ve planlamanıza yardımcı olur.
Brain Max: Toplantılar için en gelişmiş AI süper uygulaması
AI yığınını birleştirmek isteyen takımlar için Brain Max, ClickUp'ı gerçek bir AI süper uygulamasına dönüştüren yükseltmedir.
Brain Max, toplantılarınızı nasıl daha ileriye taşır:
- Toplantılar için Konuşma-Metin Dönüştürme: Toplantı notlarını, eylem öğelerini veya takipleri sesle dikte edin; tartışma sırasında veya elleriniz meşgul olduğunda düşüncelerinizi kaydetmek için idealdir
- AI Destekli Toplantı Otomasyonu: Toplantı özetlerini otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün, görevleri atayın ve hatırlatıcılar planlayın; manuel girdi gerekmez
- Merkezi AI Bilgisi: AI destekli sorgularla tüm toplantı notlarınızı, belgelerinizi ve görevlerinizi arayın, böylece kararları veya sonraki adımları asla gözden kaçırmayın
- Gelişmiş Entegrasyonlar: AI Notetaker'ı tetiklemek, gündemleri senkronize etmek ve planlamayı otomatikleştirmek için Zoom, Google Meet ve takviminizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun
- AI Sprawl Elimination: Ayrı AI araçları, not alma uygulamaları ve verimlilik aboneliklerinden oluşan karmaşık yapıyı tek bir güvenli ve birleşik platformla değiştirin
En iyi kullanım örnekleri:
- Sesle notlar ve eylem öğeleri dikte edin
- Toplantıların tüm ş akışını otomatikleştirin
- Herhangi bir toplantı kararını veya görevini anında arayın
- Tüm AI toplantı araçlarını tek bir platformda birleştirin
Gerçek farkı yaratan nedir? Brain Max, AI'nın yayılmasını engeller. Birbirinden bağımsız birden fazla uygulama için ödeme yapmak yerine her şeyi tek bir yerden elde edersiniz. Brain Max'ı kullanan takımlar, verimlilik yığınlarını ClickUp'ta birleştirerek %88'e varan maliyet tasarrufu sağladıklarını bildirmiştir.
Kısacası, ClickUp Brain her toplantı için akıllı, bağlam farkında AI sağlar. Brain Max, ClickUp'ı hepsi bir arada AI komut merkezine dönüştürerek toplantıları kolaylaştırır, takipleri otomatikleştirir ve AI'nın yayılmasının yarattığı kaosu (ve maliyeti) ortadan kaldırır.
💡 Profesyonel İpucu: Brain Max'ın konuşmayı metne dönüştürme özelliğini kullanarak eylem öğelerini ve geri bildirimleri gerçek zamanlı olarak yakalayın, ardından AI Ajanlarının bunları görevlere ve hatırlatıcılara dönüştürmesini sağlayın, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın.
ClickUp Meetings ile odaklanmış, eylem odaklı toplantılar düzenleyin
AI'nın ötesinde, ClickUp Meetings, takip işlemlerini planlamanıza, izlemenize ve otomatikleştirmenize olanak tanır, böylece eylem öğelerinin kaybolmamasını sağlar.
Bununla şunları kullanabilirsiniz:
- Atanan Yorumlar görevleri delege etmek ve hesap verebilirliği sağlamak için
- Kontrol listeleri, tartışmayı planladığınız her şeyi izlemek ve ilerledikçe öğeleri işaretlemek için kullanabilirsiniz
- Yineleyen Görevler, yinelenen toplantılar için gündemleri otomatik olarak oluşturur
- Slash Komutları gereksiz tıklamalar olmadan hızlı ve verimli eylemler için
💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ı Zoom, Google Takvim ve diğer araçlarla entegre ederek toplantıları planlayın, katılın ve izleyin — tüm bunları uygulamalar arasında geçiş yapmadan.
Toplantı notlarınızı düzenli, kullanışlı ve daha sonra okunabilir hale getirmekte zorlanıyor musunuz? Bu ClickUp şablonları, belgelerdeki kaosu ortadan kaldırır:
- ClickUp Toplantı Notları Şablonu, sayfa ve alt sayfalarla notları düzenlemenize yardımcı olur ve AI kullanarak özetler oluşturur. Toplantılarınızı etkili bir şekilde yapılandırmak için Toplantı Beklentileri gibi bölümler içerir
- ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, bir toplantıdaki her şeyi yapılandırılmış, takip etmesi kolay bir biçimde belgelemek için ideal bir çözümdür. Kolaylaştırıcı, katılımcılar, gündem, tartışma konuları, komite güncellemeleri ve eylem öğeleri gibi anahtar ayrıntılar için bölümler içerir, böylece kararları ve takipleri kolayca izleyebilirsiniz
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Toplantı notlarını, gündemleri ve eylem öğelerini yerleşik özetler ve görev oluşturma özelliği ile ClickUp Belgelerinde saklayın
- Takip işlemlerinin yapılmasını sağlamak için atanan yorumlarla tartışmaları görevlere dönüştürün
- Kontrol listeleriyle gündemleri ve tartışma noktalarını gerçek zamanlı olarak izleyin
- ClickUp Clips ile asenkron toplantıları kaydedin ve AI'yı kullanarak videoları referans için transkripsiyonlayın
- Tekrarlanan iç toplantılar için gündemleri otomatik olarak oluşturun
- Kolay planlama ve katılım için Zoom ve Google Takvim ile entegre edin
ClickUp sınırlamaları
- Zaman kazandıran geniş özellik yelpazesi, yeni kullanıcılar için alışmak biraz zaman alabilir
- Mobil uygulama temel özellikleri içerir, ancak masaüstü sürümünün tüm işlevlerine sahip değildir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
TrustRadius incelemesi şöyle diyor:
Scrum ritüelimizden günlük toplantılarımızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kullanıyoruz. Sprint'imin ilerlemesini, görevlerimin ilerlemesini takip etmeme ve tüm işlerim için düzenli bir iş listesi tutmama yardımcı oluyor.
Scrum ritüelimizden günlük toplantılarımızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kullanıyoruz. Sprint'imin ilerlemesini, görevlerimin ilerlemesini takip etmeme ve tüm işlerim için düzenli bir backlog tutmama yardımcı oluyor.
2. Otter AI (Özet toplantı özetleri oluşturmak için en iyisi)
Artık telaşlı not alma ve kaçırılan eylem öğeleri önlenebilir. En iyi AI toplantı asistanlarından biri olan Otter.ai, toplantıları gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlar, anlık özetler oluşturur ve hatta anahtar noktaları ve eylem öğelerini işlerken sizin ilgilenmenize yardımcı olmak için görevler atar.
Standart transkripsiyon araçlarından farklı olarak, Otter. ai, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams'e otomatik olarak katılarak sizin için notlar alan OtterPilot ile bir adım daha ileri gider. Anahtar gücü, 1 saatlik uzun toplantıları hızlı, 30 saniyelik özetlere sıkıştırma yeteneğidir.
Otter'ın akıllı otomasyon özellikleri, tek başına çalışan profesyoneller ve büyük takımlar için kullanışlıdır. Anahtar anları, konuşmacıları ve bağlamı otomatik olarak tanımlayarak, manuel etiketleme yapmaya gerek kalmadan zengin toplantı notları oluşturur. Aynı çalışma alanında transkript bölümlerini vurgulayabilir, slaytlar ekleyebilir ve takip bilgileri oluşturabilirsiniz.
Otter AI'nın gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, onu takım toplantıları için özellikle etkili kılar. Takım arkadaşları, toplantı devam ederken yorum yapabilir, birbirlerini etiketleyebilir ve takip görevleri atayabilir; toplantının bitmesini beklemek gerekmez. AI Kanalları, asenkron güncellemeleri destekleyerek transkriptleri zamanla gelişen paylaşımlı takım bilgisine dönüştürür.
AI özelliği: OtterPilot, AI kullanarak toplantılara otomatik olarak katılır, konuşmaları gerçek zamanlı olarak kaydeder ve transkripsiyonunu yapar, özetler ve görevler oluşturur, soruları yanıtlamak ve içerik taslakları hazırlamak için bir sohbet asistanı sağlar.
Otter AI'nın en iyi özellikleri
- AI destekli toplantı asistanıyla eylem öğelerini otomatik olarak transkripsiyonlayın, özetleyin ve yakalayın
- Otter AI Sohbet'i kullanarak sorular sorun veya e-postalar, durum güncellemeleri ve diğer bilgiler oluşturun
- Gerçek zamanlı tartışmaları asenkron güncellemelerle birleştiren AI Kanalleri'ni kullanarak canlı toplantıların ötesinde işbirliği yapın
- Slack, Salesforce, HubSpot ve daha fazlasıyla entegre ederek iş akışlarını otomatikleştirin ve projeleri yolunda tutun
- Transkripsiyon bölümlerini manuel olarak veya AI ile vurgulayarak anında takip notları oluşturun
- Ek dosya olarak görüntüleri, sunum slaytlarını veya belgeleri toplantı anlarına ekleyerek bağlam bilgisi ekleyin
Otter AI sınırlamaları
- Otomatik transkripsiyonlarda Amerikan veya İngiliz aksanı dışındaki aksanlarda zorluk yaşayabilir
- Ücretsiz plan, hesap başına yalnızca üç ses/video içe aktarmaya izin verir
- Diğer araçlara kıyasla dışa aktarılan transkripsiyonlar için sınırlı biçimlendirme seçenekleri
Otter AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Otter AI puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)
Otter AI hakkında gerçek kullanıcıların yorumları
G2 incelemesi şöyle diyor:
Otter'ın en sevdiğim özelliği, sürekli not almak zorunda kalmadan, görüşme sırasında bağlantı kurduğum kişilere tüm dikkatimi verebilmem. Konuşmalar daha akıcı hale geliyor, daha fazla soru sorabiliyorum ve çok daha fazla bilgi edinebiliyorum, çünkü Otter'ın not alacağını ve sesli transkripti kaydedeceğini biliyorum.
Otter'ın en sevdiğim özelliği, sürekli not almak zorunda kalmadan, görüşme sırasında bağlantı kurduğum kişilere tüm dikkatimi verebilmem. Konuşmalar daha akıcı hale geliyor, daha fazla soru sorabiliyorum ve çok daha fazla bilgi edinebiliyorum, çünkü Otter'ın not alacağını ve sesli transkripti kaydedeceğini biliyorum.
🧠 Eğlenceli Bilgi: Otter.ai adını en zeki ve en sosyal hayvanlardan biri olan su samurlarından almıştır! Bu zeki yaratıklar sadece akıllı olmakla kalmaz, aletler kullanır, yıllarca bir şeyleri hatırlar ve hatta eğlenmek için oyunlar oynarlar. Ayrıca çok yumuşak kalplidirler, sadece yakın olmak için el ele tutuşurlar.
3. Fireflies AI (AI destekli toplantı transkripsiyonları ve not alma için en iyisi)
Toplantı notlarınızı, transkripsiyonlarınızı ve özetlerinizi otomatikleştirmek mi istiyorsunuz? Fireflies AI, hiçbir detayın kaçmamasını sağlar.
Fireflies AI Notetaker'ı aramalarınıza davet ederek Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve daha fazlasında toplantıları transkripsiyonlayabilir ve özetleyebilirsiniz. AI arama özelliği, anahtar konuları, eylem öğelerini veya önemli ayrıntıları anında bulur.
Fireflies, derinlemesine toplantı analitiği ve aranabilir bilgi tabanıyla öne çıkıyor. Anahtar kelime etiketleme, duygu analizi ve konuşmacı konuşma süresi dökümleri ile her toplantı aranabilir bir varlık haline gelir. Ayrıca, itirazlar veya özellik istekleri gibi konulara göre kaydedilmiş aramaların özel çalma listelerini oluşturabilirsiniz.
Platform ayrıca Salesforce ve HubSpot gibi CRM araçlarıyla entegrasyona izin vererek satış, destek ve işe alım ekiplerinin konuşmaları ve eylem öğelerini otomatik olarak kaydetmesine yardımcı olur. Sesli komut özelliği, "not al" veya "bunu vurgulayın" gibi ifadelerle botu kontrol etmenizi sağlar; bu, yüksek konsantrasyon gerektiren aramalar sırasında ellerinizi kullanmadan izleme için mükemmeldir.
AI özelliği: Fireflies AI, doğal dil işleme ve makine öğrenimini kullanarak gerçek zamanlı toplantıları transkripsiyonlar, duyguları tanımlar, eylem öğelerini çıkarır ve eller serbest toplantı notu alma için sesle etkinleştirilen komutları etkinleştirir.
Fireflies AI'nın en iyi özellikleri
- Konuşma süresini, duyguları ve anahtar metrikleri izleyerek ekip arkadaşlarınızı daha etkili bir şekilde yönetin
- Takım paylaşımını kolaylaştırmak için yorumlar, sabitlemeler ve ses klipleriyle işbirliği yapın
- İleride başvurmak üzere çağrı notlarını, etkinlikleri ve kayıtları CRM'nize kaydedin
- Notları Slack, Notion, Asana ve daha fazlasıyla paylaşarak sorunsuz iş akışı entegrasyonu sağlayın
- Hızlı bilgi erişimi için transkriptleri anahtar kelime, konuşmacı veya konuya göre arayın
- Eğitim, koçluk veya takım devri için toplantı özetlerinden özel oynatma listeleri oluşturun
Fireflies AI sınırlamaları
- Bu araç mobil cihazlarda kullanılamaz
- Toplantı başına yalnızca bir transkripsiyon dilini destekler
- Transkripsiyonlardaki zaman damgaları, uzun ve çok konuşmacılı görüşmelerde bazen kayabilir
Fireflies AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Koltuk başına aylık 18 $
- İş: Koltuk başına aylık 29 $
- Enterprise: Koltuk başına aylık 39 $
Fireflies AI puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (610+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Fireflies AI hakkında gerçek kullanıcıların yorumları
Capterra'nın yorumunda şöyle deniyor:
Fireflies'i seçtim çünkü yüz yüze toplantılar ve video toplantılar için tutanaklar oluşturabiliyor
Fireflies'i seçtim çünkü yüz yüze toplantılar ve video toplantılar için tutanaklar oluşturabiliyor
Ayrıca okuyun: Denemeniz gereken en iyi AI transkripsiyon araçları
4. Avoma (AI destekli uyarılarla gelir tahmini için en iyisi)
Avoma, not almaktan planlama, koçluk ve gelir tahminine kadar her şeyi otomatikleştiren hepsi bir arada bir AI platformudur. Asıl sihir, Konuşma Zekası ve Gelir Zekası özellikleriyle gerçekleşir. Bu özellikler, toplantıları analiz ederek anahtar içgörüler ortaya çıkarır, eğilimleri izler ve daha iyi karar vermeyi destekler.
Avoma, çağrı puanlamasını otomatikleştirerek, kişiselleştirilmiş koçluk sağlayarak ve gerçek zamanlı anlaşma riski uyarıları göndererek satış ekibinin performansını artırır. Bu, daha iyi kazanma oranları ve kota elde edilmesini sağlar, takımınızı daha verimli ve etkili hale getirir.
Satışın ötesinde, Avoma müşteri başarısı ve ürün ekiplerinin geri bildirimleri analiz etmesine, destek temsilcilerini eğitmesine ve yeni çalışanların uyum sürecindeki sorunlu noktaları belirlemesine yardımcı olur. Platform, çok dilli transkripsiyon, ortak not alma ve AI destekli toplantı kaydı oynatma özelliklerini destekler, böylece takımlar tüm görüşmeleri tekrar izlemeden anahtar anları tekrar gözden geçirebilir.
AI Scheduler, katılımcıları uygun zaman dilimleriyle otomatik olarak eşleştirirken, Smart Summaries her aramayı gündem, önemli noktalar ve itirazlar olarak ayırır ve CRM'lere, Slack'e veya e-postaya gönderilmeye hazır hale getirir.
AI özelliği: Avoma, AI'yı kullanarak toplantıları transkripsiyonuna, özetler, analiz eder, gelir eğilimlerini tahmin eder, konuşma kalitesini değerlendirir ve satış ve destek takımları için koçluk içgörüleri oluşturur.
Avoma'nın en iyi özellikleri
- Not alma, takip e-postaları ve CRM güncellemelerini otomatikleştirerek haftada dört saatten fazla zaman kazanın
- AI destekli bir planlayıcı ve potansiyel müşteri yönlendirici ile toplantıları planlayın ve potansiyel müşterileri zahmetsizce yönlendirin
- Konuşma zekası ile toplantı tutanakları oluşturarak kazanma oranlarını artırın ve işe alım sürecini hızlandırın
- AI destekli uyarılar, kazanç-kayıp analizi ve satış izleme ile gelir tahminlerini ve anlaşma başarısını artırın
- Notları, eylem öğelerini ve toplantı özetlerini doğrudan Salesforce, HubSpot ve diğer CRM'lere senkronize edin
- Toplantıları konu veya itirazlara göre otomatik olarak gruplandırarak bölümlere ayırın, böylece satış temsilcileri daha hızlı gözden geçirebilir
- Koçluk gösterge panellerini kullanarak temsilcilerin performansını karşılaştırın ve kişiselleştirilmiş geri bildirimleri büyük ölçekte sunun
Avoma sınırlamaları
- Geniş özellik aralığı yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir
- Gelişmiş Gelir Zekası özellikleri daha yüksek fiyatlı katmanlar gerektirir
- Konuşmacılar birbirinin sözünü keserse veya ses kalitesi düşükse özetlerin manuel olarak gözden geçirilmesi gerekebilir
Avoma fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Enterprise: Yıllık 39 $
+Eklentiler:
- Konuşma Zekası: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları
- Gelir Zekası: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları
- Lead Router: Kullanıcı başına aylık 25 $
Avoma müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.330+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Avoma hakkında ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
Otomatik kayıt transkripsiyon özellikleri çok doğrudur, bize zaman kazandırır ve konuşmalarda hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlar. Konuşmacıları ayırt etme özelliği ve sonunda sağlanan toplantı notlarının özeti, tartışmaları takip etmeyi ve daha sonra anahtar noktalara başvurmayı kolaylaştırır.
Otomatik kayıt transkripsiyon özellikleri çok doğrudur, bize zaman kazandırır ve konuşmalarda hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlar. Konuşmacıları ayırt etme özelliği ve sonunda sağlanan toplantı notlarının özeti, tartışmaları takip etmeyi ve daha sonra anahtar noktalara başvurmayı kolaylaştırır.
🧠 Eğlenceli Bilgi: "Toplantı tutanakları"ndaki "tutanak" kelimesi zamanı ifade etmez; Latince minuta scriptura kelimesinden gelir ve "küçük yazı" anlamına gelir. Yani evet, toplantı notlarınızın her zaman kısa ve öz olması gerekiyordu.
5. tl;dv (Entegre CRM araçlarında görevleri otomatik olarak güncellemek için en iyisi)
tl;dv (too long; didn’t view), toplantıları kaydeden, transkripsiyonunu yapan, özetleyen ve en önemlisi toplantı çıktılarını diğer ş Akışı araçlarıyla entegre eden bir AI toplantı asistanıdır. Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet ile kolayca senkronizasyon sağlar. Aramaları otomatik olarak kaydeder ve AI tarafından oluşturulan özlü özetler ve önemli noktalar sunar.
Ayrıca, her aramadan sonra CRM'nizi günceller, anahtar bilgileri otomatik olarak doldurur ve görevleri Salesforce ve HubSpot gibi CRM'lere veya Jira, Slack, Asana ve ClickUp gibi araçlara aktarır. Belirli konular veya müşteri aramaları için toplantı uyarıları ile satış becerilerinizi geliştirmeye daha fazla odaklanabilirsiniz.
tl;dv, anları canlı olarak etiketlemenize ve AI tarafından oluşturulan başlıklar ve özetlerle paylaşılabilir klipler oluşturmanıza olanak tanımasıyla öne çıkar. Bu klipler belgelere gömülebilir, Slack üzerinden paylaşılabilir veya daha hızlı takım devri için müşteri hesaplarına kaydedilebilir.
Anahtar kelime tabanlı arama, zaman damgalı önemli noktalar ve incelemeniz gereken toplantıları işaretleyen akıllı bir gelen kutusu içerir. Çok dilli transkripsiyon ve konuşmacı etiketleri ile tl;dv, hızlı hareket eden global takımlar için idealdir.
AI özelliği: tl;dv, toplantıları transkripsiyonlamak, anahtar noktaları özetlemek, konuşmacı ipuçlarını algılamak ve CRM ve proje araçlarında görev güncellemelerini otomatik olarak tetiklemek için AI kullanır.
tl;dv en iyi özellikler
- 30'dan fazla dili destekleyen özelleştirilebilir toplantı notu şablonlarını kullanın
- Toplantı ayrıntılarıyla CRM'nizi otomatik olarak güncelleyin ve rutin görevleri diğer araçlara aktarın
- Klipler oluşturun, anahtar anları etiketleyin ve takım sohbetlerini karmaşık hale getirmeden paylaşın
- Otomatik çalıştırma istemlerini kullanarak anahtar toplantıları veya konuları ortaya çıkarın ve raporları doğrudan gelen kutunuza alın
- Toplantılar sırasında canlı etiket zaman damgaları ekleyin ve AI tarafından oluşturulan özetlerle anında önemli noktaları vurgulayın
- Konuşmacı, anahtar kelime veya konu filtrelerini kullanarak tüm transkriptlerde arama yapın ve bağlamı daha hızlı bulun
tl;dv sınırlamaları
- Tl;dv botu, ücretsiz planda toplantılara katılamayabilir
- Mobil sürüm masaüstü sürümüne göre daha az sezgiseldir, bu da hareket halindeyken toplantı kaydı yapmayı zorlaştırır
- Toplantı tekrarları bazen aksaklık veya gecikme yaşayabilir
- Ses kalitesi düşük uzun toplantılar için kliplerin oluşturulması daha uzun sürebilir
tl;dv fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 65 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
tl;dv müşteri puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (330+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar tl;dv hakkında ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
TLDV, toplantıları yönetme şeklimde büyük bir fark yarattı. Otomatik transkripsiyonlar ve özetler, özellikle belirli noktalara geri dönmem veya notlarımı takımımla paylaşmam gerektiğinde bana çok zaman kazandırıyor. Ayrıca, anahtar anları etiketleme ve uzun kayıtlar arasında hızlıca gezinme özelliğini de çok seviyorum. Arayüzü temiz ve kullanımı kolay, ayrıca mevcut araçlarımla da iyi entegre oluyor.
TLDV, toplantıları yönetme şeklimde büyük bir fark yarattı. Otomatik transkripsiyonlar ve özetler, özellikle belirli noktalara geri dönmem veya takımımla notları paylaşmam gerektiğinde bana çok zaman kazandırıyor. Ayrıca, anahtar anları etiketleme ve uzun kayıtlar arasında hızlıca gezinme özelliğini de çok seviyorum. Arayüzü temiz ve kullanımı kolay, ayrıca mevcut araçlarımla da iyi entegre oluyor.
👀 Biliyor muydunuz? Microsoft, uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla 2020'den 2022'ye kadar toplantı süresinin üç katına çıktığını tespit etti. Takvimlerin kaos içinde olması hiç de şaşırtıcı değil! Doğru araçlar, dağınıklığı ortadan kaldırarak toplantıların verimli geçmesini ve akıl sağlığınızı korumanızı sağlar.
6. MeetGeek (Diğer araçlara eyleme geçirilebilir toplantı bilgileri içeren e-postalar göndermek için en iyisi)
MeetGeek, dikkate almaya değer bir başka olağanüstü AI toplantı asistanıdır. Takvim toplantılarına otomatik olarak katılır ve kayıtlar, transkriptler ve toplantı notları oluşturur.
MeetGeek'in öne çıkan özelliği, konuları algılama ve kategorize etme (gerçekleri, kararları ve endişeleri etiketleme) ve toplantıdan sonra ayrıntılı özetleri ve içgörüleri ilgili araçlara veya paydaşlara otomatik olarak e-posta ile gönderme yeteneğidir.
MeetGeek, kişiselleştirilmiş takip e-postaları gönderme, CRM girdilerini güncelleme ve proje araçlarında görevler oluşturma gibi otomatik toplantı iş akışlarını da destekler. Ayrıca, katılımcılara veya takım kanallarına otomatik olarak gönderilebilen, özelleştirilebilir biçim ve bağlantılara sahip markalı özet e-postaları da sağlar.
Paylaşılan çalışma alanları ve aranabilir arşivler ile MeetGeek, merkezi bir toplantı merkezidir. Akıllı etiketleme ve zaman çizelgesi navigasyonu, takımların kararları veya riskleri hızlı bir şekilde erişmesini sağlarken, Notion, Asana ve HubSpot gibi araçlarla entegrasyonlar, içgörüler üzerine kolayca harekete geçmeyi sağlar.
AI özelliği: MeetGeek, AI kullanarak konuları belirler, kararları etiketler, önemli noktaları çıkarır ve toplantı içeriğine göre otomatik özetler, takip mesajları ve görevler gönderir.
MeetGeek'in en iyi özellikleri
- Belirli ayrıntıları daha hızlı bulmak için geçmiş toplantı notlarını anahtar kelimeye göre arayın
- Her toplantıdan sonra, ayrıntılı içgörüler içeren doğru ve ayrıntılı e-posta özetlerini herhangi bir araca gönderin
- Kişiselleştirilmiş markalama için AI asistanınızın adını, mesajlarını ve özetlerini özelleştirin
- HubSpot gibi CRM platformlarıyla entegre ederek satış ve müşteri hizmetleri takımlarına görüşmeler sırasında önemli müşteri bilgileri sağlayın
- Katılımcıların rollerine ve tartışılan konulara göre markalı, otomatik takip e-postaları gönderin
- Paylaşılan çalışma alanlarını ve zaman çizelgesi işaretlerini kullanarak işlevler arası incelemeleri kolaylaştırın
MeetGeek sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar rahatsız edici bulsa da, sadece not almak için kullanılsa bile her toplantıya otomatik olarak katılır
- Bazı kullanıcılara göre, doğrudan toplantı kayıtlarının paylaşımı daha sorunsuz olabilir
- Toplantı sonrası oluşturulan özetleri düzenlemek, niş kullanım durumları için manuel çaba gerektirebilir
MeetGeek fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Pro: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 $
MeetGeek puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (430+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
MeetGeek hakkında gerçek kullanıcıların yorumları
G2 incelemesi şöyle diyor:
Aynı anda birden fazla toplantım varsa, MeetGeek'i toplantılara katılmak üzere ayarlayabilirim. MeetGeek, tüm ilgili notları alır, toplantıya kimlerin katıldığını kaydeder ve toplantıda neler yapıldığına dair "ayrıntılı" bir özet sunar.
Aynı anda birden fazla toplantım varsa, MeetGeek'i toplantılara katılmak üzere ayarlayabilirim. MeetGeek, tüm ilgili notları alır, toplantıya kimlerin katıldığını kaydeder ve toplantıda neler olduğunu "ayrıntılı" bir şekilde özetler.
Ayrıca okuyun: İş Verimliliğini Artıracak AI Ajan Türleri
7. Sembly AI (Zaman damgalı toplantı transkriptlerini dışa aktarmak için en iyisi)
Kayıt düğmesine basmanıza gerek yok — Sembly AI toplantılarınızı otomatik olarak kaydeder. Önceden kaydedilmiş bir görüşmeniz mi var? Ses veya video dosyasını yükleyin, transkriptleri, notları ve içgörüleri hızlıca alın.
Sembly, özelleştirilebilir zaman damgaları ve konuşmacı etiketleri içeren dışa aktarılabilir transkriptlerle öne çıkar; uyumluluk, belgeleme veya ayrıntılı analiz için idealdir. Tarayıcı veya telefon aracılığıyla çevrimdışı konuşmaları da kaydedebilirsiniz.
Sembly'nin Kişisel AI Asistanı, toplantılara sizin adınıza katılabilir ve tartışmaları duygu, takip ve önemli kararlar açısından analiz edebilir. Akıllı Toplantı Notları, transkriptleri sorunlar, riskler, çözümler ve sonuçlar gibi yapılandırılmış bölümlere ayırır.
Platform 40'tan fazla dili destekler ve Microsoft Teams, Zoom ve Google Takvim gibi araçlarla entegre olur. Takım Çalışma Alanları, takımların departmanlar arasında transkriptleri merkezi olarak depolamasına, açıklama eklemesine, aramasına ve etiketlemesine olanak tanır.
AI özelliği: Sembly, toplantı konuşmalarını transkripsiyonlamak, etiketlemek ve yapılandırmak için AI kullanır ve akıllı özetler, konuşmacı algılama, duygu analizi ve zaman damgalı aranabilir transkriptler sağlar.
Sembly AI'nın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir zaman damgaları ve konuşmacı etiketleriyle transkriptleri TXT, SRT veya DOCX formatında dışa aktarın, ardından Slack veya CRM'niz üzerinden paylaşın
- Sorunsuz erişim için video konferans platformları ve bulut depolama hizmetleriyle entegre edin
- Anahtar kelime, anahtar öğe veya katılımcıya göre toplantıları arayarak bilgileri anında bulun
- Akıllı Toplantı Notları'nı kullanarak konuşmaları sorun, çözüm ve sonuca göre düzenleyin
- Gelişmiş filtreleme, etiketleme ve analiz özellikleriyle paylaşılan takım çalışma alanlarında işbirliği yapın
Sembly AI sınırlamaları
- Navigasyon, daha basit araçlara göre daha az sezgisel gelebilir
- AI Toplantı Sohbet özelliği, daha düşük planlarda düşük komut istemi sınırlarına sahiptir
- Bazı kullanıcılar, büyük dosyaları veya uzun kayıtları dışa aktarırken gecikme yaşıyor
Sembly AI fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- Profesyonel: 15 $/ay
- Takım: 29 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Sembly AI puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40+ yorum)
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
Gerçek kullanıcılar Sembly AI hakkında ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
Sembly tüm platformlarla çalışır ve çevrimiçi olmadığınızda bile tutarlı bir not alma kaynağı sağlar. Her gün kullanıyorum ve web tabanlı olduğu için entegrasyonu kolay.
Sembly tüm platformlarla çalışır ve çevrimiçi olmadığınızda bile tutarlı bir not alma kaynağı sağlar. Her gün kullanıyorum ve web tabanlı olduğu için entegrasyonu kolay.
🧠 İlginç Bilgi: Her beş Amerikalıdan biri, yapay zekaya yüksek düzeyde maruz kalan bir işte çalışıyor. İş yerleri geliştikçe, anahtar yapay zekadan kaçınmak değil, onunla nasıl çalışılacağını öğrenmek, özellikle de yapay zeka araçlarının verimliliği artırabileceği, içgörüleri yakalayabileceği ve herkesin uyum içinde çalışmasını sağlayabileceği toplantılarda.
8. Fathom AI (Teknik bilgiye sahip olmayan takımların toplantılarını optimize etmelerine yardımcı olmak için en iyisi)
Öğrenme sürecini atlamak isteyen takımlar için Fathom AI basit ve etkili bir çözümdür. Temiz ve sezgisel bir arayüze sahip olan bu uygulama, kullanımı en kolay toplantı asistanlarından biridir. Tartışmalarınızı toplantı özetine dönüştürebilir ve dakikalar içinde bir eylem planı oluşturabilirsiniz. Fathom ayrıntılı notlar oluşturur, eylem öğelerini vurgular ve takip e-postalarını hazırlamanıza yardımcı olur.
Fathom'un öne çıkan özelliği, 28 dili desteklemesi ve toplantı dilinden bağımsız olarak doğru notlar sunmasıdır.
Fathom AI, görüşmeler sırasında odaklanmak ve doğru belgeleri almak isteyen müşteri ile yüz yüze çalışan ve uzaktan çalışan takımlar arasında popülerdir. Toplantılar sırasında kullanıcılar tek bir tıklama ile anahtar anları vurgulayabilir ve Fathom bu klipleri anında özetlere ekler.
Her toplantıdan sonra Fathom, kararlar, sorular ve sonraki adımları içeren özetleri e-posta veya Slack aracılığıyla gönderir. Toplantı bilgilerini HubSpot veya Salesforce gibi araçlara otomatik olarak aktarın; manuel iş yapmaya gerek yok.
AI özelliği: Fathom, toplantıları kaydetmek, transkripsiyonunu yapmak, önemli kısımları vurgulamak ve özetlemek için AI kullanır; çok dilli destek, gerçek zamanlı klip oluşturma ve e-posta veya CRM senkronizasyonu yoluyla otomatik takip içeriği sunar.
Fathom AI'nın en iyi özellikleri
- Önemli anları vurgulamak için kısa video klipler oluşturun ve paylaşın
- Gerçek zamanlı önemli noktalar ve AI destekli toplantı özetleri oluşturun
- Merkezi bir Fathom Analytics gösterge panelinde sayfa görünümlerini ve en çok yönlendirme yapan kaynakları izleyin
- Toplantı bilgilerini HubSpot veya Salesforce gibi araçlara tek bir tuşla aktarın
- Her aramadan hemen sonra eylem öğeleri, konuşmacı listeleri ve zaman çizelgeleri içeren özet e-postalar alın
Fathom AI sınırlamaları
- Kopyalanan notlar, bazı kullanıcıların gereksiz bulduğu video bağlantıları içerebilir
- Kurulum basittir ancak beklenenden daha uzun sürebilir
- Rakiplere kıyasla CRM dışı platformlarla sınırlı entegrasyon
Fathom AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Takım Sürümü: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Takım Sürümü Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $
Fathom AI puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (4.400'den fazla yorum)
- Capterra: 5/5 (670+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Fathom AI hakkında ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
Bu uygulama, özellikle toplantılar sırasında düzenli ve üretken kalmak için inanılmaz derecede yardımcı oldu. Anahtar anları otomatik olarak yakalamasını, özetler oluşturmasını ve sürekli not almak yerine konuşmaya odaklanmamı sağlamasını seviyorum. Arayüzü temiz ve sezgisel, özellikleri tam da ihtiyacım olan şey. Daha akıllı çalışmak ve zaman kazanmak isteyen herkese şiddetle tavsiye ederim!
Bu uygulama, özellikle toplantılar sırasında düzenli ve üretken kalmak için inanılmaz derecede yardımcı oldu. Anahtar anları otomatik olarak yakalamasını, özetler oluşturmasını ve sürekli not almak yerine konuşmaya odaklanmamı sağlamasını seviyorum. Arayüzü temiz ve sezgisel, özellikleri tam da ihtiyacım olan şey. Daha akıllı çalışmak ve zaman kazanmak isteyen herkese şiddetle tavsiye ederim!
Ayrıca Okuyun: Excel ve ClickUp'ta Ücretsiz Görev Listesi Şablonları
9. Supernormal (Toplantı tutanaklarını not almak için çok dilli desteğe ihtiyaç duyan global takımlar için en iyisi)
Sırada, toplantılarınızı basitleştirmek için tasarlanmış Zoom uyumlu bir AI ajanı olan Supernormal var. Bu Zoom AI ajanı Supernormal'dir. Otomatik olarak notlar alır, AI özetleri oluşturur ve eylem öğelerini Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile sorunsuz bir şekilde senkronize eder.
AI asistanı Norma, anahtar noktaları kategorilere ayırır, görevler oluşturur ve CRM veya proje araçlarınızı otomatik olarak günceller.
Küresel takımlar için tasarlanmış olan bu araç, Salesforce, Slack, Notion, Trello, HubSpot ve Asana ile entegre olur ve 60'tan fazla dili destekler.
Supernormal, özetleri yapılandırılmış eylem öğelerine dönüştürerek ve bunları anında atayarak toplantı sonrası yönetici işlerini ortadan kaldırır. Satış, ürün veya İK rollerine göre uyarlanmış şablonlar içerir, böylece her toplantı biçimi takımınızın iş akışıyla uyumlu olur.
Doğru toplantılara katılmak için takviminizle otomatik olarak senkronizasyon sağlar ve markalı özetler ile konuşmacıya özel transkripsiyon biçimlendirmesini destekler. Takımlar notlar üzerinde gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak işbirliği yapabilir; bu da hibrit ortamlar için idealdir.
AI özelliği: Supernormal, AI'yı kullanarak toplantılara katılır, 60'tan fazla dilde transkripsiyon yapar, yapılandırılmış özetleri otomatik olarak oluşturur, görevleri atar ve minimum kurulumla CRM ve proje araçlarında güncellemeleri gönderir.
Supernormal'ın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı transkripsiyon ve AI tarafından oluşturulan toplantı özetlerini yakalayın
- Asana, ClickUp ve diğer araçlarda eylem öğeleri atayın ve görevleri otomatik olarak oluşturun
- Güvenlik için kurumsal düzeyde şifreleme ve SOC 2 sertifikası sağlayın
- Her pazar, haftanın önemli toplantı özetlerini içeren haftalık özet e-postaları alın
- Rolüne göre toplantı şablonlarını kullanarak ilgili özetleri daha hızlı oluşturun
- Bazı katılımcılar canlı toplantıyı kaçırsa bile notlar üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
Supernormal sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar özelleştirme seçeneklerini ilk başta karmaşık buluyor
- Belirteç sınırı vardır; bu sınırın aşılması, yanıtların kesilmesine veya hatalara neden olabilir
- Tüm entegre araçlarda güncellemelerin senkronizasyonunda ara sıra gecikmeler
Süper normal fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 29 $ (7 günlük ücretsiz deneme)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Supernormal puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Supernormal hakkında ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
Supernormal'da en çok sevdiğim şey, Portekizce'de bile doğru transkripsiyon yapması ve toplantı notlarını konuya göre otomatik olarak düzenlemesi. Teknik ekiplerle uyum sağlamak için toplantı sonrası belgeleri ve özetleri hazırlarken bana çok zaman kazandırdı. Ayrıca, kayıtların manuel giriş yapmadan otomatik olarak başlamasını sağlayan Google Meet ile sorunsuz entegrasyonu da çok beğeniyorum. Arayüzü temiz ve sezgisel, bu da birden fazla projeyi yönetirken çok yardımcı oluyor.
Supernormal'da en çok sevdiğim şey, Portekizce'de bile doğru transkripsiyon yapması ve toplantı notlarını konuya göre otomatik olarak düzenlemesi. Teknik ekiplerle uyum sağlamak için toplantı sonrası belgeleri ve özetleri hazırlarken bana çok zaman kazandırdı. Ayrıca, kayıtların manuel giriş yapmadan otomatik olarak başlamasını sağlayan Google Meet ile sorunsuz entegrasyonu da çok beğeniyorum. Arayüzü temiz ve sezgisel, bu da birden fazla projeyi yönetirken çok yardımcı oluyor.
👀 Biliyor muydunuz? Araştırmalar, çalışanların %68'inin verimsiz takım toplantılarının verimliliklerini en çok düşüren faktör olduğunu söylediğini gösteriyor. Bu, yapay zeka destekli toplantı yönetimi yazılımıyla kurtarılabilecek çok fazla zaman kaybı anlamına geliyor!
10. Jamworks (Flash kartlarla kişisel dersler için en iyisi)
Hala 90'larda gibi notlar mı alıyorsunuz? Jamworks ile tanışın. Bu sadece bir not alma uygulaması değil, kişisel çalışma asistanınız. Dersleri kaydeder, AI destekli notlar oluşturur ve hatta anahtar kavramları hatırlamanıza yardımcı olacak etkileşimli flash kartlar oluşturur.
Derste dikkatiniz dağıldı mı? Sınavdan önce hızlı bir tekrar mı ihtiyacınız var? Jamworks size yardımcı olur.
Jamworks, daha az çabayla daha fazlasını öğrenmek isteyen öğrenciler, eğitimciler ve erişilebilirliğe odaklanan öğrenenler için tasarlanmıştır. Ders sırasında anahtar anları vurgulayın ve bu bölümlerden anında çalışma materyalleri oluşturun.
AI öğretmeni, karmaşık fikirleri basit terimlerle açıklayabilir, notları birden çok dile çevirebilir ve özel flash kartlar kullanarak size sorular sorabilir. İçeriğinizin senkronizasyonunu sağlamak için Canvas ve Moodle gibi öğrenme platformlarıyla entegre olur.
AI özelliği: Jamworks, AI kullanarak dersleri transkripsiyon haline getirir, anahtar konuları belirler, flash kartlar oluşturur ve kişiselleştirilmiş bir AI asistanı aracılığıyla 7/24 özel ders hizmeti sunar.
Jamworks'ün en iyi özellikleri
- Dersleri gerçek zamanlı olarak kaydedin ve transkripsiyonunu yapın, böylece not almaya çalışmak yerine öğrenmeye odaklanabilirsiniz
- Anahtar konuları otomatik olarak algılayın ve kolay gezinme için dersleri bölümlere ayırın
- Profesörleri etkileyecek kadar ayrıntılı, yüksek kaliteli ders notları oluşturun
- Otomatik olarak oluşturulan sorular ve cevaplarla AI destekli flash kartlar oluşturun ve kolayca tekrar yapın
- Herhangi bir dilde 7/24 hizmet veren bir AI öğretmenden kişiselleştirilmiş açıklamalar isteyin
- Anahtar ders bölümlerini vurgulayın ve anında çalışma ipuçlarına veya flash kartlara dönüştürün
- Canvas, Blackboard ve Moodle gibi popüler LMS platformlarıyla entegre ederek sorunsuz senkronizasyon sağlayın
Jamworks sınırlamaları
- Kayıt fonksiyonu, toplantı bağlantısını bulmak ve paylaşmak için birden fazla tıklama gerektirdiği için zahmetli olabilir
- Web sitesi materyalleri her zaman doğru, eksiksiz veya güncel olmayabilir
- Şu anda yalnızca bireysel kullanımı destekler; grup çalışması veya paylaşılan notlar için yerleşik işbirliği özelliği yoktur
Jamworks fiyatlandırması
- 14 günlük ücretsiz deneme
- Fiyatlandırma: Kullanıcı başına aylık 18,99 $
Jamworks puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Puanlama mevcut değil
Gerçek kullanıcılar Jamworks hakkında ne diyor?
Reddit'te bir yorum şöyle diyor:
Jamworks uygulamasını gerçekten tavsiye ederim! Derslerimi kaydediyor ve akıllı AI kullanarak notlarımı benim için yapıyor 🙂 Ayrıca notlarınız için bir quiz özelliği de ekledi!
Jamworks uygulamasını gerçekten tavsiye ederim! Derslerimi kaydediyor ve akıllı AI kullanarak notlarımı benim için yapıyor 🙂 Ayrıca notlarınız için bir quiz özelliği de ekledi!
11. Krisp AI (Gürültü engelleme özelliği ile toplantı deneyimini iyileştirmek için en iyisi)
Toplantılar sırasında arka plan gürültüsü veya bilgi yüklemesi ile mi uğraşıyorsunuz? Yapay zeka destekli bir asistan olan Krisp, toplantıları daha verimli hale getirmek için tasarlanmıştır.
Gürültüyü filtreler, konuşmaları transkripsiyonlar ve toplantı notları oluşturur; bireyler ve takımlar için idealdir. Krisp, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile sorunsuz bir şekilde çalışır; eklenti gerekmez.
Krisp sadece gürültüyü engellemekle kalmaz, sesleri ayırır, yankıyı algılar ve kendi ses netliği filtrenizi etkinleştirmenize olanak tanır. Bu sayede gürültülü ortamlarda bile sesiniz net kalır.
AI Meeting Assistant, konuşmaları transkripsiyonlar, konuşmacıları tanımlar ve indirilebilir arama özetleri sağlar. Gürültülü ortamlardaki karma veya uzaktaki takımlar için Krisp, donanım yükseltmeleri gerektirmeden ses kalitesini iyileştirir.
AI özelliği: Krisp, AI kullanarak arka plan gürültüsünü giderir, yankıyı ortadan kaldırır, netlik için aksanları dönüştürür ve gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlar ve akıllı özetler oluşturur.
Krisp AI'nın en iyi özellikleri
- AI destekli gürültü engelleme özelliği ile arka plan gürültüsünü gerçek zamanlı olarak ortadan kaldırın
- Toplantıları, AI tarafından oluşturulan doğru metinlerle otomatik olarak transkripsiyonlayın
- Anahtar noktalar ve eylem öğeleri içeren AI destekli notlar oluşturun
- Toplantıları kaydedin ve daha sonra inceleme veya paylaşım için erişin
- AI'yı kullanarak aksanları dönüştürün ve netliği artırın
- Yankı giderme, ses geliştirme ve çapraz konuşma filtrelemeyi etkinleştirin
- Özet transkriptleri ve konuşmacı düzeyinde içgörüler indirin
Krisp AI sınırlamaları
- Ücretsiz plan, günlük AI özetlerini ve gürültü engelleme süresini sınırlar
- Bazı kullanıcılar belirli uygulama entegrasyonlarında ara sıra sorunlar yaşıyor
- Özel not alma araçlarına kıyasla, transkripsiyonlar için sınırlı uygulama içi düzenleme seçenekleri
Krisp AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 30 $
Krisp AI puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (560+ yorum)
- Capterra: Yeterli puan yok
Gerçek kullanıcılar Krisp hakkında ne diyor?
Reddit'te bir yorum şöyle diyor:
Brezilya'da yıllardır kullanıyorum (köpekler her yerde her zaman havlıyor) ve harika işliyor. Diğer tüm sesler daha da iyi filtreleniyor.
Brezilya'da yıllardır kullanıyorum (köpekler her yerde her zaman havlıyor) ve harika işliyor. Diğer tüm sesler daha da iyi filtreleniyor.
💡Pro İpucu: Toplantı davetini göndermeden önce kendinize şunu sorun: Bu bir e-posta olabilir mi? Cevabınız evet ise, herkesin zamanından tasarruf edin ve ClickUp Brain'i kullanarak düşüncelerinizi taslak haline getirin veya anahtar noktaları özetleyin!
🔎 Özel Bahsetmeler: Keşfetmeye Değer 3 Yapay Zeka Toplantı Aracı Daha
Bu araçlar ilk 11'imize girmemiş olsa da, benzersiz güçlü yönleriyle dikkat çekiyor ve toplantı araç setinize mükemmel eklemeler olabilir.
Eşit Zaman
💡 En uygun olduğu durumlar: Toplantılarda kapsayıcı ve dengeli katılımÖne çıkan özellikleri: Equal Time, AI kullanarak konuşma süresini izler ve herkesin söz almasını sağlar. Bu özellik, hibrit takımlar ve DEI odaklı kültürler için özellikle değerlidir. Fazla konuşanları uyarır, sessiz katılımcıları konuşmaya teşvik eder ve toplantı sonrası katılım analizleri sunar. Harika olduğu durumlar: Liderlik senkronizasyonları, beyin fırtınası oturumları ve kapsayıcı takım kontrolü
Notta
💡 En uygun olduğu durumlar: Hızlı, çok dilli transkripsiyonÖne çıkan özellikleri: Notta, toplantıları 40'tan fazla dile transkripsiyonlar ve aranabilir, zaman damgalı transkriptler için ses/video yüklemelerini destekler. Karmaşık kurulum gerektirmeden gerçek zamanlı doğruluk isteyen global takımlar için özellikle kullanışlıdır. En uygun olduğu durumlar: Uluslararası röportajlar, web seminerleri ve müşteri araştırma oturumları
Bubbles
💡 En uygun kullanım alanı: Asenkron video işbirliği + senkronize AI notlarıNeden öne çıkıyor: Bubbles, ekran kaydını AI tarafından oluşturulan notlarla birleştirerek ekip üyelerinin zengin, zaman damgalı yorumlar bırakmasına olanak tanır. Canlı toplantı yükünü azaltmak ve asenkron olsa bile iletişimi bağlam içinde tutmak için idealdir. Şunlar için harika: Ürün tanıtımları, demo incelemeleri ve asenkron geri bildirim döngüleri
ClickUp ile Toplantılarınızı Önemli Hale Getirin
ABD'de her gün 11 milyondan fazla toplantı, haftada 55 milyon ve yılda bir milyardan fazla toplantı yapılıyor! Ancak dürüst olalım, bunların hepsi gerçek bir ilerleme sağlamıyor.
AI toplantı asistanı olsa bile, asıl zorluk görüşmeden sonra başlar: notlar birikir, eylem öğeleri kaybolur ve takipler atlanır.
ClickUp, bu konuda belirgin bir avantaj sağlar. Bu, başka bir toplantı asistanı değildir; toplantı içgörülerinin, projeleriniz ve takım iletişiminizle doğrudan entegre edilerek eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüğü bir platformdur.
Çünkü toplantılar kaos değil, eyleme geçmeyi sağlamalıdır. Tartışmaları sonuçlara dönüştürmeye hazır mısınız?
ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve toplantılarınızı bugün dönüştürün! 🎯