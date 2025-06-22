i̇lerlemeyi İzlemek için 20 Ücretsiz Haftalık Check-In Şablonu

Takımınızın meşgul olduğunu ama her zaman aynı sayfada olmadığını hissettiğiniz oldu mu? Görevler tamamlanıyor, son tarihler yaklaşıyor, ancak önemli güncellemeler karışıklık içinde kayboluyor.

Belki de onları birden fazla platformda takip ediyorsunuz, işte aşırı iletişim kuruyorsunuz veya her zaman tam netlik sağlamayan uzun durum toplantılarına katılıyorsunuz. Ancak bu çıkmazdan kurtulmanın bir yolu var.

Haftalık kontrol şablonlarından bahsediyoruz. İyi yapılandırılmış bir kontrol, ilerleme hakkında hızlı bilgi verir, önemli sorunlara dönüşmeden engelleri ortaya çıkarır ve sonsuz gidip gelmeler veya düzenli toplantılar olmadan önceliklerin net olmasını sağlar.

Uzaktan yönetim yapıyorsanız veya birden fazla projeyi yönetiyorsanız, takımınızın düzenli çalışmasını sağlamak için 20 ücretsiz haftalık check-in şablonu.

Haftalık Check-In Şablonları Nedir?

Haftalık check-in şablonları, takımların ve bireylerin proje ilerlemesini izlemesine, güncellemeleri paylaşmasına ve engelleri düzenli olarak belirlemesine yardımcı olan yapılandırılmış biçimlerdir. Anahtar başarıları, yaklaşan görevleri ve zorlukları raporlamak için tutarlı bir çerçeve sağlayarak, gereksiz toplantılar olmadan herkesin uyumlu çalışmasını sağlar.

Bu şablonlar, toplantı yönetiminden çalışan performans izlemeye kadar çeşitli sektörlerde ve rollerde kullanılabilir.

Bu şablonlar genellikle durum güncellemeleri, haftalık öncelikler ve dikkat edilmesi gereken engeller için bölümler içerir. Check-in sürecini standartlaştırarak takımlar şeffaflığı, hesap verebilirliği ve verimliliği artırabilir.

İyi bir haftalık kontrol şablonu nedir?

İyi bir haftalık check-in şablonu açık, öz ve doldurması kolaydır. Aşırı katı olmadan bir yapı sağlamalı ve kullanıcıların çok fazla zaman harcamadan anlamlı güncellemeleri paylaşmasına olanak tanımalıdır.

Etkili bir check-in şablonunun anahtar öğeleri şunlardır:

Başarılar, yaklaşan görevler ve engeller için tanımlanmış bölümler

Hızlı ancak bilgilendirici güncellemeleri teşvik eden kısalık

Takım genelinde benimsenmeyi sağlayan tutarlılık

Farklı iş akışlarına ve takım ihtiyaçlarına uyum sağlama esnekliği

Takip ve çözümlemelere yol açan eyleme geçirilebilir proje güncellemeleri

💡 Profesyonel İpucu: İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp gibi bir araç kullanarak düzenli check-in toplantılarını otomatikleştirin, ilerlemeyi izleyin ve her şeyi tek bir yerde düzenli tutun. Tutarlılık, tek seferlik geri bildirimlerden daha etkilidir!

20 Ücretsiz Haftalık Check-In Şablonu

Takımınızın ilerlemesini kontrol etmeye hazır mısınız? İşte dikkate almanız gereken en iyi 20 haftalık kontrol şablonu:

1. ClickUp Haftalık Durum Raporu Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Haftalık Durum Raporu Şablonu ile anahtar güncellemeleri ve ilerlemeyi özetleyin, takımlar arasında net iletişim sağlayın

Yapılandırılmış bir yaklaşım olmadan takımın ilerlemesini izlemek kısa sürede karmaşık bir hale gelebilir. ClickUp Haftalık Durum Raporu Şablonu, haftalık güncellemelere netlik ve tutarlılık kazandırmak için tasarlanmıştır ve herkesin gereksiz gidip gelmeler olmadan bilgilendirilmesini sağlar.

Bu şablon, aşağıdakileri belgelemek için iyi yapılandırılmış bir taslak sağlar:

Tamamlanan görevler : Geçen hafta neler yapıldı?

Devam eden projeler : Şu anda ilerleme aşamasında olanlar ve beklenen tamamlanma zaman çizelgesi

Zorluklar veya engeller : İlerlemeyi engelleyen sorunlar ve gerekli destek

Sonraki adımlar: Önümüzdeki hafta için planlanan görevler

Son derece özelleştirilebilir şablon, takımların KPI'lar, son tarihler veya departmana özgü metrikler için Özel Alanlar eklemesine olanak tanır. Yazılım geliştirmeyi, pazarlama girişimlerini veya müşteri teslimatlarını izliyor olun, bu biçim takımlar arasında görünürlüğü korumayı kolaylaştırır.

İdeal kullanım: Gereksiz toplantılar yapmadan haftalık güncellemeleri yapılandırılmış ve verimli bir şekilde sağlamak isteyen takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: Toplantılar sırasında not almak, toplantıların ardından ortaya çıkan karmaşayı net ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için tasarlanmış bir araç olan ClickUp'ın AI Notetaker ile 10 kat daha etkili hale gelir. Nasıl yardımcı olur? Her tartışmayı ilgili görevlere ve dosyalara bağlayarak tam bağlam sağlar, böylece takımınız geçmişi tekrar gözden geçirmeye gerek kalmadan ilerleyebilir

Alınan her kararın kaydedilmesini ve odada bulunan veya bulunmayan herkesle kolayca paylaşılabilmesini sağlar

Eylem öğelerini yakalayın ve doğru kişilere atayın

2. ClickUp Basit Haftalık Durum Raporu Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Basit Haftalık Durum Raporu Şablonu ile önemli güncellemeleri verimli bir şekilde raporlayın ve paydaşları karmaşa olmadan bilgilendirin

Takımınız gereksiz karmaşıklık içermeyen, doğrudan konuya odaklanan durum raporlarını tercih ediyorsa, ClickUp Basit Haftalık Durum Raporu Şablonu mükemmel bir çözümdür.

Bu şablon, haftalık raporlamayı en temel unsurlarına indirger:

Neler başarıldı?

Neler ilerliyor

Herhangi bir engel veya zorluk

Sırada ne var

Minimalist tasarımıyla bu şablon, takım üyelerinin raporlama için daha az zaman harcayıp işleri yerine getirmeye daha fazla zaman ayırmasını sağlar. Basit düzeni, zaman içindeki eğilimleri daha kolay fark etmeyi sağlayarak takımların aşırı ayrıntılara boğulmadan verimliliklerini artırmasına yardımcı olur.

İdeal kullanım alanları: Küçük takımlar, yeni kurulan şirketler veya uyumu sağlamak için hafif ama etkili bir yönteme ihtiyaç duyan hızlı hareket eden departmanlar.

📮 ClickUp Insight: ClickUp'ın toplantı etkinliği anketi, ankete katılanların %18'inin asenkron işbirliği için belgelerde yorum kullandığını ortaya koydu. Bu, toplantı süresini kısaltırken, dağınık yorumlar genellikle hesap verebilirlikten yoksundur ve eylem öğelerinin izlenememesine ve eksik kalmasına neden olur. ClickUp Belgeleri, Atanan Yorumlar ile belge işbirliğini dönüştürür. Her yorum belirli bir takım üyesine atanabilir ve pasif geri bildirimleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür. Belge iş akışlarınıza hesap verebilirlik ekleyin! 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

🧠 İlginç Bilgi: Haftalık geri bildirim alan çalışanlar işlerine 2,7 kat daha bağlı olurlar. Düzenli etkileşimler motivasyonu ve bağlılığı artırır. ​

3. ClickUp Haftalık Rapor Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Haftalık Rapor Şablonu ile haftalık ilerlemeyi ve sonuçları izleyin, performansı izlemek için yapılandırılmış bir yol sağlayın

Haftalık rapor, ekibinize güncellemeleri paylaşmak, zorlukları aşmak ve zaman kaybetmeden sonraki adımları planlamak için basit ve yapılandırılmış bir yol sunarak herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar. ClickUp Haftalık Rapor Şablonu ile hızlı bir şekilde başlayın.

Bu kapsamlı şablon şunları içerir:

Görev özetleri : Tamamlananlar, ilerleme kaydedilenler ve yaklaşan öncelikler

Performans bilgileri : Anahtar metrikler, KPI'lar veya ulaşılan hedefler

Zorluklar ve riskler : Müdahale gerektiren sorunlu alanları belirleme

Yansımalar: Neyin işe yaradığı, neyin yaramadığı ve iyileştirilmesi gereken alanlar

Bu şablon, ilerleme hakkında daha ayrıntılı bir görünüm gerektiren fonksiyonlar arası takımlar için özellikle kullanışlıdır. Düzenli işbirliği, paydaşların ve liderlerin devam eden girişimler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

İdeal kullanım alanları: Performans eğilimlerini analiz etmek ve sürekli iyileştirme sağlamak için yapılandırılmış haftalık raporlara ihtiyaç duyan takımlar.

4. ClickUp Haftalık İlerleme Raporu Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Haftalık İlerleme Raporu Şablonu ile takımın başarılarını ve zorluklarını sergileyin, sürekli iyileştirme sağlayın

Uzun vadeli projelerde çalışan takımlar için, ilerlemeyi haftalık özetlere bölmek işlerin yolunda gitmesini sağlar. ClickUp Haftalık Rapor Şablonu, sorunları gidermek için son dakikayı beklemek yerine sürekli kayıt tutarak gerçek zamanlı ilerlemeye göre stratejileri kolayca ayarlamanızı sağlar.

İlerleme raporu şablonu, takımların aşağıdakileri belgelendirmesine yardımcı olan sağlam bir seçenektir:

Başarılı ana dönüm noktaları : Anahtar gelişmeleri vurgulayın

Devam eden çabalar : Devam eden işleri ve tahmini tamamlanma zaman çizelgelerini özetleyin

Olası darboğazlar : Riskleri büyümeden önce belirleyin

Yaklaşan hedefler: Gelecek hafta için öncelikleri belirleyin

İdeal kullanım alanları: Proje yöneticileri, ürün takımları ve yakın izleme gerektiren karmaşık girişimleri yöneten departmanlar.

5. ClickUp Çalışan Haftalık Rapor Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Çalışan Haftalık Rapor Şablonu ile çalışanların katkılarını belgeleyin ve performans izlemeyi kolaylaştırın

Haftalık raporlar, mikro yönetim aracı gibi hissettirmemelidir; çalışanların katkılarını değerlendirmeleri ve ihtiyaç duydukları desteği almaları için bir fırsat olmalıdır. İşte: ClickUp Çalışan Haftalık Rapor Şablonu.

Bu şablon, daha iyi bire bir toplantılar yapılmasını kolaylaştırarak yöneticilerin çalışanların iş yükünü, performansını ve koçluk gerektirebilecek alanları net bir şekilde anlamasını sağlar.

Ayrıca çalışanların şunları yapmasına da olanak tanır:

Haftalık başarılarını özetleyin

Karşılaştıkları zorlukları veya engelleri belirleyin

Bir sonraki hafta için öncelikleri belirleyin

Yöneticilerinden destek veya geri bildirim isteyin

İdeal kullanım alanları: Haftalık ilerlemeyi belgelemek ve açık iletişimi teşvik etmek için yapılandırılmış bir yol arayan yöneticiler ve çalışanlar.

6. ClickUp İlerleme Takip Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp İlerleme Takip Şablonu ile görevleri ve dönüm noktalarını zahmetsizce izleyin, projelerinizin yolunda ilerlemesini sağlayın

Statik raporların aksine, izleyici şablonu işin farklı aşamalardan geçerken gerçek zamanlı görünüm sunar. Bu şablonlar esnek kurulumuyla proje durumunu izlemek, darboğazları belirlemek ve görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlamak için mükemmeldir.

Aşağıdakileri içeren ClickUp İlerleme Takip Şablonu ile kendinizinkini oluşturmaya başlayın:

Tamamlanma durumunu gösteren görev listeleri

Kanban tarzı iş akışlarını kullanarak ilerlemeyi görselleştirmek için pano görünümleri

Zaman çizelgesi ve Gantt grafik görünümleri ile planlama ve hedef izleme

Öncelik düzeyleri, bağımlılıklar veya çaba tahmini için özel alanlar

İdeal kullanım alanları: Proje yöneticileri, takım liderleri ve canlı ilerleme izleme sistemine ihtiyaç duyan herkes.

7. ClickUp Proje İlerleme Raporu Belge Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Proje İlerleme Raporu Belge Şablonu ile proje güncellemelerini yapılandırılmış bir şekilde detaylandırın ve paydaşlar için görünürlüğü artırın

Proje güncellemelerini izlemek ve paylaşmak için net ve düzenli bir yönteme mi ihtiyacınız var? ClickUp Proje İlerleme Raporu Belge Şablonu, anahtar dönüm noktalarını, riskleri, bütçeleri ve genel durumu tek bir yerde özetlemenizi kolaylaştırır.

Bu belge tabanlı proje yönetimi şablonu, projenin herhangi bir aşamasındaki ilerlemeyi özetlemek için ayrıntılı ancak kolay anlaşılır bir biçim sunar. Paydaşları bilgilendirmeyi sağlarken, proje sonrası analiz ve iyileştirme için geçmiş kayıt görevi de görür.

Şablon şu bölümleri içerir:

Ulaşılan anahtar dönüm noktaları

Mevcut proje durumu (planlandığı gibi, risk altında veya gecikti)

Bütçe güncellemeleri ve kaynak tahsisi

Risk değerlendirmeleri ve azaltma planları

İdeal kullanım alanları: Proje durumunu raporlamak için profesyonel ve yapılandırılmış bir yönteme ihtiyaç duyan proje yöneticileri ve yöneticiler.

💡Bonus: ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvim ile toplantıları planlamak ve notlar almak dışında daha fazlasını yapabilirsiniz. ClickUp Takvim ile toplantı planlamayı basitleştirin Size şu konularda yardımcı olur: AI destekli zaman bloklama: Tahminlere, son tarihlere ve uygunluğa göre öncelikli görevleriniz için zamanı akıllıca bloklayın. Tahminlere, son tarihlere ve uygunluğa göre öncelikli görevleriniz için zamanı akıllıca bloklayın. ClickUp Brain ile eşleştirin, gününüzü saniyeler içinde otomatik olarak planlayın

Gerçek zamanlı görev entegrasyonu: ClickUp'taki her görev (LineUp, bekleyen işler veya gecikmiş listeden) doğrudan takviminize planlanabilir. Sürükleyin, bırakın, tamamlandı

Özel görünümler ve filtreler: Takım üyesi, öncelik veya görev durumuna göre filtreleyin. Gününüze yakınlaştırın veya uzaklaştırarak haftanızı bir bakışta görün (takviminiz, sizin tarzınız)

8. ClickUp Haftalık Satış Raporu Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Haftalık Satış Raporu Şablonu ile satış performansını ve eğilimleri analiz edin, takımların stratejilerini iyileştirmesine yardımcı olun

Satış takımları, sadece görevlerin listesini değil, hızlı ve veriye dayalı içgörülere ihtiyaç duyar. Yapılandırılmış bir şablon biçimi, satış liderlerinin kalıpları tespit etmesine, yüksek performans gösteren temsilcileri belirlemesine ve stratejiyi optimize etmek için bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir. ClickUp Haftalık Satış Raporu Şablonu ile tanışın.

İzlemenize yardımcı olur:

Toplam gelir

Kapalı anlaşma sayısı

Pipeline hareketi (yeni potansiyel müşteriler, takipler ve kaybedilen fırsatlar)

Zaman içindeki performans eğilimleri

İdeal kullanım alanları: Haftalık performans izleme için veri odaklı bir yaklaşım arayan satış yöneticileri ve ekipleri.

9. ClickUp Yönetici Proje Durum Raporu Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Yönetici Proje Durum Raporu Şablonu ile üst düzey proje bilgilerini sunun ve liderlik ekibinin uyumunu sağlayın

Yöneticiler her ayrıntıyı bilmek istemez, net ve genel bir bakışa ihtiyaç duyar. Proje durum raporu, liderlerin büyük resme odaklanarak hızlı ve bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

ClickUp Yönetici Proje Durum Raporu Şablonu ile çalışmaya başlayarak içgörülerinizi en üst düzeye çıkarın. Bu şablon şunları içerir:

Genel proje durumu (planlandığı gibi, risk altında veya gecikmeli)

Ulaşılan önemli dönüm noktaları

Anahtar riskler ve risk azaltma planları

Finansal güncellemeler ve kaynak tahsisleri

İdeal kullanıcılar: Kısa ama etkili güncellemelere ihtiyaç duyan yöneticiler ve üst düzey yöneticiler.

10. ClickUp Agile Sprint Etkinlik Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Agile Sprints Etkinlik Şablonu ile sprintleri etkili bir şekilde planlayın ve yönetin, sorunsuz Agile iş akışları sağlayın

Çevik sprintler, net bir yapı ve tutarlılık gerektirir. Her şey tek bir yerde belgelendiğinde, takımlar zaman içindeki iyileştirmeleri izlerken sorunsuz ve verimli sprintler gerçekleştirebilir. ClickUp Çevik Sprint Etkinlikleri Şablonu, aşağıdakileri izlemenizi sağlayan mükemmel bir başlangıç noktasıdır:

Sprint planlama toplantıları

Günlük stand-up toplantıları

Sprint incelemeleri

Geriye dönük değerlendirmeler

İdeal kullanım alanları: Scrum veya Kanban metodolojilerini izleyen çevik takımlar.

11. ClickUp Sprint Geriye Dönük Beyin Fırtınası Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Şablonu ile sprint sonuçlarını değerlendirin, takımın büyümesini ve sürekli iyileşmesini destekleyin

Geriye dönük değerlendirme, sadece şikayetleri ortaya çıkarmakla kalmamalı, gerçek iyileştirmelere yol açmalıdır. Anahtar içgörüleri yakalamak, takımların süreçlerini iyileştirmelerine ve daha verimli çalışmalarına olanak tanır.

ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm, takımların her sprintten sonra yansıtma, öğrenme ve iyileştirme yapmaları için yapılandırılmış bir yol sunar. Takımların aşağıdakilere odaklanarak anahtar içgörüleri yakalamasına, süreçleri iyileştirmesine ve verimliliği artırmasına yardımcı olur:

Neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını düşünün

Tekrarlayan sorunları belirleyin

Bir sonraki sprint için eyleme geçirilebilir iyileştirmeler belirleyin

İdeal kullanım alanları: Sürekli süreç optimizasyonuna kendini adamış çevik takımlar.

12. ClickUp Scrum Toplantı Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Scrum Toplantı Şablonu ile verimli Scrum toplantıları düzenleyin, yapılandırılmış stand-up'lar, sprint planlaması ve geriye dönük değerlendirmeler yapın

Scrum toplantıları hızlı, odaklı ve verimli olmalı, zaman kaybettiren durum güncellemeleri olmamalıdır. ClickUp Scrum Toplantı Şablonu, işleri verimli ve eyleme geçirilebilir tutmak için tartışmaları yapılandırarak başlar.

Şunları düzenler:

Günlük stand-up toplantıları : Takım üyelerinin üzerinde çalıştıkları işleri, şu anda üzerinde çalıştıkları işleri ve işlerini engelleyen unsurları paylaşmaları için yapılandırılmış bir yöntem

Sprint planlaması : Birikmiş işlerin önceliklendirilmesi, hedef belirleme ve görev atama

Sprint incelemesi ve demo notları : Tamamlanan işler hakkında geri bildirim ve paydaşların katkılarını izleme alanı

Geriye dönük tartışmalar: Nelerin iyi gittiğini, nelerin gitmediğini ve bir sonraki sprint için hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini kaydetmek için alanlar

Her şeyi tek bir yerde tutarak, bu şablon Scrum takımlarının uyumlu çalışmasını sağlarken, geçmiş kararların ve eylem noktalarının kaydını da oluşturur. Takip işlemlerinin atlanma riskini azaltır ve zaman içindeki gelişmeleri izlemeyi kolaylaştırır.

İdeal kullanım alanları: Toplantıların tutarlılığını sağlamak ve ekstra yönetici işi olmadan tartışmaları belgelemek için yapılandırılmış bir biçime ihtiyaç duyan Scrum takımları.

👀 Biliyor muydunuz? Sadece %23'lük bir çalışan işleri için doğru miktarda takdir gördüklerini düşünüyor. Doğru yazılım, daha eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için check-in'leri yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

13. ClickUp Toplantı Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Toplantı Şablonu ile verimli tartışmalar düzenleyin, toplantıları yapılandırılmış ve sonuç odaklı tutun

Toplantılar, genellikle yapı ve net sonuçlar içermediği için zaman aşımına uğrar. ClickUp Toplantı Şablonu, her toplantının bir amacı, net bir check-in gündemi ve takip edilecek eylem öğeleri olmasını sağlar.

Şablonun anahtar özellikleri şunlardır:

Toplantı öncesi gündem : Tartışmaları yolunda tutmak için konuları önceden belirleyin

Tartışma noktaları ve kararlar : Anahtar noktaları yakalayın ve katılımcılar arasında uyumu sağlayın

Son tarihi olan eylem öğeleri : Sorumlulukları hemen atayın, yanlış iletişimi azaltın

Takip izleme: Atanan görevlerin tamamlanmasını izleyin, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın

Bu şablon, takım check-in'lerinden yönetici brifinglerine kadar farklı toplantı türleri için özelleştirilebilir, bu da onu daha verimli toplantılar isteyen tüm kuruluşlar için uyarlanabilir bir araç haline getirir.

İdeal kullanım alanları: Verimsiz tartışmaları azaltmak ve toplantıların net, eyleme geçirilebilir sonuçlara yol açmasını sağlamak isteyen takımlar.

14. ClickUp Gündem Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Gündem Şablonu ile odaklanmış, zaman verimli toplantılar planlayın ve tartışmaların yolunda gitmesini sağlayın

İyi bir toplantı gündemi sadece bir liste değildir, verimli bir konuşma için yol haritasıdır. Bu gündemi önceden dağıtarak, takımlar zaman kaybını azaltır ve anlamlı tartışmaların yapılmasını sağlar.

ClickUp Gündem Şablonu, başlamak için mükemmel bir seçenektir. Katılımcıların bilgilendirilmesi ve katkıda bulunmaya hazır olması için toplantılarınızı düzenlemenize yardımcı olur.

Bu toplantı gündemi şablonu şunları içerir:

Toplantı nesnesi : Odaklanmayı sağlamak için amacı tanımlama

Tartışma konuları : Öncelikli noktalar, en kritik sorunların önce ele alınmasını sağlar

Konu başına zaman tahsisi : Uzun tartışmaları önleyin ve toplantıyı verimli tutun

Toplantı öncesi notlar: Katılımcıların toplantı başlamadan önce katkılarını eklemelerine olanak tanır

İdeal kullanıcılar: Yapılandırılmış, zaman verimli bir toplantı yaklaşımı isteyen yöneticiler, üst düzey yöneticiler ve takımlar.

15. ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın Daha iyi takip için ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu ile anahtar noktalar, kararlar ve eylem öğelerini kaydedin

Toplantılar sadece konuşmalardan ibaret olmamalı, belgelenmiş eylemlere yol açmalıdır. ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, her anahtar tartışma noktasını kaydeder ve izler.

Bu toplantı tutanak şablonunun anahtar bölümleri şunlardır:

Katılım : Daha sonra referans olması için kimlerin hazır bulunduğunu izleyin

Anahtar noktaların özeti : Tartışılan konuların kısa bir özeti

Alınan kararlar : Daha sonra karışıklığı önlemek için seçimleri belgelendirin

Eylem öğeleri: Son tarihlerle takip işlemleri atama, sorumlulukları netleştirme

Bu şablon, toplantı notlarını merkezileştirerek yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırır ve takımların tartışılan ve kararlaştırılan konular hakkında aynı sayfada kalmasına yardımcı olur.

İdeal kullanım alanları: Gelecekte başvurmak üzere toplantı sonuçlarının net bir şekilde belgelenmesi gereken takımlar.

16. ClickUp Tekrarlayan Toplantı Notları Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Tekrarlayan Toplantı Notları Şablonu ile devam eden tartışmaları ve takipleri kolayca izleyin

Geçmiş tartışmaları takip etmek, haftalık check-in'ler, sprint toplantıları veya liderlik görüşmeleri için çok önemlidir. ClickUp Tekrarlayan Toplantı Notları Şablonu, zaman içinde notları yakalamak için yapılandırılmış bir sistem oluşturarak ilerlemeyi ve kararları takip etmeyi kolaylaştırır.

Bu yinelenen toplantı şablonunun anahtar avantajları şunlardır:

Önceden doldurulmuş biçim : Her hafta sıfırdan başlamanıza gerek yok

Geçmiş toplantı referansları : Önceki tartışmaları kolayca karşılaştırın ve eylem öğelerini takip edin

Görev izleme : Sorumlulukları doğrudan notlar bölümünden atayın

Farklı toplantı türleri için özelleştirme: Takım toplantıları, bire bir görüşmeler veya paydaş güncellemeleri için uygundur

İdeal kullanım alanları: Karar verme sürecinde geçmiş bağlamın çok önemli olduğu, sürekli toplantılar düzenleyen takımlar.

👀 Biliyor muydunuz? Seequent, işleri ClickUp'ta merkezileştirerek verimlilikte %50'ye varan bir artış gördü! Görevlerden işbirliğine kadar her şeyin tek bir yerde olması sayesinde, takımları siloları ortadan kaldırdı ve daha verimli çalıştı.

17. ClickUp Çalışan ve Yönetici 1'e 1 Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Çalışan ve Yönetici 1'e 1 Şablonu ile anlamlı bire bir toplantılar düzenleyin, performansı ve kariyer gelişimini artırın

Bire bir toplantılar, sadece durum güncellemelerini paylaşmak için bir araç olmak yerine, büyümeyi, uyumu ve açık iletişimi teşvik etmelidir. ClickUp Çalışan ve Yönetici 1'e 1 Şablonu, anlamlı tartışmaların somut sonuçlar vermesini sağlar .

Bu şablon şunları içerir:

Çalışanların kendi kendini değerlendirmesi : Takım üyelerinin toplantıdan önce ilerlemeleri üzerinde düşünmeleri için alan yaratın

Performans özeti : Yöneticilerin başarıları takdir etmek ve iyileştirmeleri tartışmak için kullanabilecekleri bir bölüm

Zorluklar ve engeller : Performansı etkileyen sorunları ve olası çözümleri belirleme

Kariyer gelişimi ve geri bildirim: Uzun vadeli büyüme ve profesyonel gelişim hedeflerini izleme

İdeal kullanım: İlişki kurmaya ve takım üyeleriyle daha verimli, anlamlı bire bir konuşmalara odaklanmak isteyen yöneticiler.

18. Miro'nun Haftalık Check-In ve Check-Out Şablonu

miro aracılığıyla

Haftalık check-in, bir angarya gibi değil, takımın ilerlemesi, enerji seviyeleri ve zorluklarının bir anlık görüntüsü gibi görünmelidir. Bu Miro Haftalık Check-In ve Check-Out Şablonu, takımların haftayı değerlendirmeleri için görsel ve etkileşimli bir yol sunar.

Bu şablonun anahtar bileşenleri şunlardır:

Ruh hali ve enerji kontrolü : Takım üyelerinin nasıl hissettiğini anlayın

Haftanın öne çıkanları : Büyük veya küçük başarıları kutlayın

Karşılaşılan zorluklar : Engelleri proaktif olarak belirleyin ve çözün

İleriye bakın: Gelecek hafta için hedefler belirleyin

Etkileşimli olması sayesinde bu şablon, uzaktaki takımların toplantı ritmini ayarlamak için de işe yarar.

İdeal kullanım: Durum raporlarıyla boğulmadan hızlı ve görsel bir şekilde kontrol etmek isteyen takımlar.

ClickUp'ın görev yönetimi, belgeler, beyaz tahtalar, raporlama gibi birden fazla verimlilik aracını tek bir yerde bir araya getirerek her şeyi düzenli tutmayı kolaylaştırmasını çok seviyorum. Herhangi bir iş akışına uyacak kadar esnektir ve özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano ve Gantt gibi) projeleri istediğiniz biçimde görüntülemenizi sağlar. Ayrıca, Otomasyonlar ve Şablonlar gibi özellikler çok zaman kazandırır. İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir verimlilik merkezi gibidir!

ClickUp'ın görev yönetimi, belgeler, beyaz tahtalar, raporlama gibi birden fazla verimlilik aracını tek bir yerde bir araya getirerek her şeyi düzenli tutmayı kolaylaştırmasını seviyorum. Herhangi bir iş akışına uyacak kadar esnek ve özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano ve Gantt gibi) projeleri istediğiniz biçimde görmenizi sağlar. Ayrıca, Otomasyonlar ve Şablonlar gibi özellikler çok zaman kazandırır. İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir verimlilik merkezi gibidir!

19. Polly'nin Haftalık Takım Check-In Şablonu

polly aracılığıyla

Polly Haftalık Takım Check-In Şablonu, iş akışını kesintiye uğratmadan hızlı içgörüler toplamak için tasarlanmıştır. Uzun toplantılar yerine, takım üyeleri anahtar sorulara eşzamansız olarak yanıt verebilir ve yöneticiler mikro yönetim yapmadan ilerleme hakkında bilgi sahibi olabilir.

Bu takım check-in şablonunun özellikleri şunlardır:

Otomatik check-in uyarıları : Belirlenen aralıklarla gönderilen özelleştirilebilir sorular

Veri toplama : Trend analizi için yanıtları gösterge panelinde görünüm

Gerçek zamanlı takım bilgileri : Sorunlar büyümeden önce darboğazları belirleyin

Anonim geri bildirim seçeneği: Dürüst iletişimi teşvik eder

Bu şablon, check-in'leri hafif ve rahatsız edici olmayan hale getirerek takımların gereksiz toplantılara gerek kalmadan uyumlu çalışmasına yardımcı olur.

İdeal kullanım: Takım moralini, iş yükünü ve zorlukları izlemek için yapılandırılmış ancak eşzamansız bir yol arayan yöneticiler.

🧠 İlginç Bilgi: İşten ayrılan çalışanların %42'si ayrılmalarının önlenebilir olduğunu söylerken, %45'i ayrılmadan önceki üç ay içinde yöneticilerinin veya liderlerinin iş memnuniyetlerini kontrol etmek için çok az çaba gösterdiğini belirtmiştir. Düzenli geri bildirim, çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu yüksek tutar.

20. Canva'nın Takım Stand-Up Toplantısı Şablonu

canva aracılığıyla

Günlük stand-up toplantıları yapılandırılmış ancak verimli olmalı ve takımların gecikmeden uyum sağlamasına yardımcı olmalıdır. Canva Takım Stand-Up Toplantısı Şablonu, anahtar güncellemeleri düzenlemek için görsel ve kullanımı kolay bir biçim sunan bir seçenektir.

Bu şablon şunları içerir:

Dünkü ilerleme : Her takım üyesinin tamamladığı işler

Bugünün görevleri : Yaklaşan işleri önceliklendirme

Engeller ve bağımlılıklar : Engelleri ve gereken desteği belirleme

Takım genelinde duyurular: Grup için ilgili tüm güncellemeler

Görsel bir biçim olduğundan, bu şablon günlük stand-up toplantılarını daha ilgi çekici bir şekilde belgelemek isteyen takımlar için idealdir. Ayrıca, proje toplantısını kaçıranlar için bir kayıt görevi de görür.

İdeal kullanım alanları: Çevik takımlar, uzaktan çalışan takımlar ve stand-up toplantılarını hızlı ama yapılandırılmış bir şekilde yürütmek isteyen herkes.

ClickUp ile Doğru Check-In Yapın

Bu ücretsiz şablonlar, toplantıların odaklanmasını sağlar, iletişimi iyileştirir ve takımların yolunda ilerlemesini sağlar. İster günlük güncellemeler, haftalık bire bir görüşmeler ister proje incelemeleri olsun, doğru yapı tahminlere gerek kalmaz.

Ancak şablonlar sadece başlangıç. ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir ve tümü AI ile desteklenir, böylece daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olur.

Özelleştirilebilir şablonlar, yerleşik işbirliği ve yapay zeka destekli otomasyon ile bu, sadece bir check-in aracı değildir; takımların verimliliğini 2 kata kadar artırmasına yardımcı olan hepsi bir arada iş merkezinizdir. Her şeyi tek bir güçlü platformda bulabiliyorken neden dağınık araçlarla yetinmelisiniz?

Ücretsiz ClickUp hesabına kaydolun ve daha iyi check-in'ler yapmaya bugün başlayın!