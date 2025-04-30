Notion ve Google E-Tablolar: 2025'te işi daha iyi organize eden araç hangisi?

Fark ettiniz mi bilmiyorum, ama işleri takip etmek gittikçe zorlaşıyor. Özellikle de ortalama bir ofis çalışanı günde 11 uygulama arasında gidip geliyor. 😱

Bu nedenle Notion ve Google E-Tablolar gibi araçlar vazgeçilmez hale geldi. Notion 100 milyon kullanıcıyı aştı, Google E-Tablolar ise bütçelerden proje planlarına kadar her şeyi yöneten 3 milyardan fazla aktif kullanıcısıyla klasik olmaya devam ediyor.

Peki hangisi sizi daha organize tutar? Hadi inceleyelim.

Spoiler Uyarısı: Her ikisinden de daha iyi bir seçenek görmek için sonuna kadar izleyin! 😉

Notion nedir?

Notion, not alma, görev yönetimi, veritabanları ve daha fazlasını tek bir özelleştirilebilir çalışma alanına birleştiren hepsi bir arada verimlilik platformudur.

Bireysel ve takım iş akışlarına uyum sağlar ve belirli organizasyonel ihtiyaçlara uygun kişiselleştirilmiş bir ortam oluşturmanıza olanak tanır.

via Notion

Notion özellikleri

Notion, verimliliği ve işbirliğini artırmak için sağlam bir dizi özellik sunar. İşte onu öne çıkaran özelliklere hızlı bir bakış:

🌟 Özellik #1: Veritabanları ve görünümler

via Notion

Notion'un veritabanları dinamiktir. Tek bir tıklama ile tablo, pano, liste ve takvim görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Örneğin, bir pazarlama takımı pano görünümünü kullanarak kampanyanın ilerlemesini izleyebilir ve takvim görünümüne geçerek yaklaşan son tarihleri görebilir. Geliştiriciler, teknik belgeler veya proje izleme için kod parçacıklarını doğrudan veritabanlarına gömebilir.

📖 Daha fazla bilgi: Notion'dan Veri Aktarma

🌟 Özellik #2: Özelleştirilebilir çalışma alanları

via Notion

Notion blokları, çalışma alanınızı tam olarak ihtiyacınıza göre oluşturmanıza olanak tanır. Görev takipçisi, içerik takvimi veya kişisel günlük gibi her şeyi zahmetsizce oluşturabilirsiniz. Bunu verimlilik için bir LEGO seti olarak düşünün: esnek, özelleştirilebilir ve iş akışınıza uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Kullanıma hazır şablonlar ve tamamen ayarlanabilir düzenlerle Notion, basit notlardan karmaşık proje yönetimine kadar her şeye uyum sağlar.

🌟 Özellik #3: İşbirliği ve paylaşım

via Notion

Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlar ve bahsetmeler ile Notion çalışma alanı, ekip çalışmasını sorunsuz hale getirir. Paylaşılan sayfalar, senkronize bloklar, yorumlar ve bahsetmeler gibi özellikler iletişimi geliştirir ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

Yanlış anlaşılmaları azaltır ve verimliliği artırır. Örneğin, uzaktaki bir tasarım takımı, paylaşılan bir Notion sayfası üzerinden doğrudan mockup'lar hakkında geri bildirim sağlayabilir.

💡Profesyonel İpucu: Zaman kazanmak için şablonları kullanın! Notion'un şablon galerisi, toplantı gündemlerinden alışkanlık takipçilerine kadar her şey için önceden oluşturulmuş çözümler içerir.

via Notion

Notion, çeşitli harici uygulamalarla entegrasyonu destekleyerek mevcut araçlarınızı bağlamanıza ve iş akışlarını tek bir platformda kolaylaştırmanıza olanak tanır.

📖 Daha fazla bilgi: Notion AI nasıl kullanılır?

Notion fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı: koltuk başına aylık 10 $

İş: Koltuk başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 8 $ karşılığında ekleyin, yıllık olarak faturalandırılır

✨ İlginç bilgi: Notion'un kurucusu Ivan Zhao, uygulama küresel bir fenomen haline gelmeden önce onu kişisel kullanımı için tasarlamıştı.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının yaklaşık %35'i Pazartesi gününü haftanın en verimsiz günü olarak nitelendiriyor. Pazartesi günkü toplantılarda biriken e-postalar, mesajlar ve yeni öncelikler bu duruma katkıda bulunabilir. Peki, tüm bu Monday güncellemelerini, görevleri, toplantıları ve e-postaları tek bir platformda bir araya getirip hepsini tek seferde halledebilseydiniz? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı deneyin!

Google E-Tablolar nedir?

Google E-Tablolar, web tarayıcınızda doğrudan elektronik tablolar oluşturmanıza, düzenlemenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanıyan web tabanlı bir elektronik tablo uygulamasıdır.

Google Çalışma Alanı paketinin ayrılmaz bir parçası olan E-Tablolar, gerçek zamanlı işbirliği sağlayarak birden fazla kullanıcının aynı belge üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır. Bu bulut tabanlı yaklaşım, internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan verilerinize erişmenizi sağlayarak kişisel ve profesyonel kullanım için çok yönlü bir araç haline getirir.

📖 Daha fazla bilgi: Google E-Tablolar Otomasyon Fikirleri

Google E-Tablolar özellikleri

Google E-Tablolar, veri yönetimini basitleştirmek ve verimliliği artırmak için kapsamlı özellikler sunar.

🌟 Özellik #1: Gerçek zamanlı işbirliği

Birden fazla kullanıcı aynı anda aynı e-tabloda çalışabilir, değişiklikleri izlemek için anlık güncellemeler ve ayrıntılı bir revizyon geçmişi elde edersiniz. Etkinlik bütçelerini koordine etmek veya proje dönüm noktalarını izlemek gibi paylaşılan veriler üzerinde çalışan takımlar için çok önemlidir. Bir takımın, birbirlerinin değişikliklerini canlı olarak görerek bir proje zaman çizelgesini işbirliği içinde güncellediğini hayal edin.

💡Profesyonel İpucu: Proje izleme için Google E-Tablolar kullanıyorsanız, IMPORTRANGE fonksiyonunu kullanarak birden fazla sayfadan verileri tek bir ana gösterge paneline aktarabilirsiniz.

🌟 Özellik #2: Gelişmiş formüller ve fonksiyonlar

Basit toplamlardan karmaşık pivot tablolara kadar, Google E-Tablolar her türlü veri görevini yerine getirmek için 400'den fazla yerleşik fonksiyona sahiptir. Örneğin, bir küçük işletme sahibi "SUMIF" fonksiyonunu kullanarak satışları kategoriye göre izleyebilir, bir veri analisti ise "VLOOKUP" fonksiyonunu kullanarak veri kümelerini birleştirebilir.

🌟 Özellik #3: Google hizmetleriyle entegrasyon

Dokümanlar, Slaytlar ve Formlar gibi diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve tutarlı ve birbirine bağlı bir iş akışı sağlar. Sunuma bir grafik eklemeniz veya Google Form'dan veri almanız mı gerekiyor? Hepsi sadece birkaç tık uzağınızda.

🌟 Özellik #4: AI destekli yardım

Google'ın Gemini AI entegrasyonu ile E-Tablolar, otomatik olarak grafikler oluşturabilir ve içgörüler sağlayarak veri görselleştirme ve yorumlamayı basitleştirir.

📖 Daha fazla bilgi: Google E-Tablolar ve Excel

Google E-Tablolar fiyatlandırması

Google E-Tablolar, çeşitli Google Çalışma Alanı planları aracılığıyla kullanılabilir:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

✨İlginç bilgi: Google E-Tablolar, 2006 yılında Google Dokümanlar ve E-Tablolar'ın bir parçası olarak piyasaya sürüldü. Şu anda aylık 900 milyondan fazla aktif kullanıcısı var!

Notion ve Google E-Tablolar: Özellik Karşılaştırması

Notion ve Google E-Tablolar, her ikisi de güçlü araçlardır, ancak çok farklı amaçlara hizmet ederler. Notion, notları, temel görevleri ve projeleri düzenlemede mükemmel bir hepsi bir arada çalışma alanıdır, Google E-Tablolar ise veri analizi ve işbirliği için cazip bir elektronik tablodur.

Notion ve Google E-Tablolar'ın anahtar özelliklerini özetleyen kullanışlı bir tablo:

Özellik Notion Google E-Tablolar Bonus: ClickUp ✨ Amaç Notlar, veritabanları ve proje yönetimi için hepsi bir arada çalışma alanı Veri düzenleme ve analiz için bulut tabanlı elektronik tablo aracı Hedef belirleme, görev yönetimi vb. için hepsi bir arada verimlilik platformu. Özelleştirme Şablonlar, veritabanları ve sürükle ve bırak düzenleriyle son derece özelleştirilebilir Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlar, bahsetmeler ve paylaşılan çalışma alanları Özelleştirilebilir görev görünümleri, alanlar, otomasyonlar ve gösterge panelleri İşbirliği Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlar, bahsetmeler ve paylaşılan çalışma alanları. Yorumlar, öneriler ve sürüm geçmişi ile gerçek zamanlı işbirliği Görev hiyerarşileri, Özel Alanlar, zaman takibi ve hedef izleme Veri Yönetimi Zengin metin biçimlendirme, ilişkisel veritabanları ve bağlantılı sayfalar Gelişmiş formüller, pivot tablolar ve büyük veri kümeleriyle çalışma Görev hiyerarşileri, özel alanlar, zaman takibi ve hedef takibi Entegrasyonlar Sınırlı yerel entegrasyonlar, ancak API'leri ve üçüncü taraf araçları destekler Google Çalışma Alanı (Dokümanlar, Drive, Meet vb.) ile sorunsuz entegrasyon Slack, Zoom, GitHub, Google araçları dahil olmak üzere geniş entegrasyon aralığı En İyi Kullanım Örneği Bilgi yönetimi, wiki'ler ve proje planlama Veri analizi, finansal izleme ve raporlama Görev yönetimi, takım işbirliği, sprint planlaması ve performans izleme

🧠 Biliyor muydunuz? Notion'un "Web Clipper" özelliği, herhangi bir web sayfasını doğrudan çalışma alanınıza kaydetmenizi sağlar.

Peki, işlerinizi organize etmek için hangisi daha iyi bir seçim? Anahtar özellikleri yazarak ve bunları ayrıntılı olarak karşılaştırarak daha derinlemesine inceleyelim.

🌟 Özellik #1: Özelleştirme ve esneklik

Özelleştirme, bir aracın gerçek değerini gösterdiği yerdir — benzersiz iş akışınıza uyum sağlayabilir mi, yoksa onun kalıplarına uymak zorunda mı kalırsınız?

Notion

Notion, görev listelerinden karmaşık proje gösterge panellerine kadar her şeyi oluşturabileceğiniz boş bir tuval gibidir. Sürükle ve bırak işlevselliği, ilişkisel veritabanları ve özelleştirilebilir şablonlar sunar. Birçok startup, geleneksel dokümantasyon araçlarının yerine şirket wiki'lerini oluşturmak için Notion'u kelime işlemci olarak kullanır.

Google E-Tablolar

Öte yandan, Google E-Tablolar yapılandırılmış ve formül odaklıdır. Özel e-tablolar oluşturabilirsiniz, ancak Notion kadar görsel olarak esnek değildir. Ancak, sayılar, hesaplamalar ve gerçek zamanlı veri güncellemelerine güvenenler için E-Tablolar daha iyi bir seçimdir.

🏆 Kazanan: Esneklik için Notion, yapılandırılmış veri yönetimi için Google E-Tablolar.

🌟 Özellik #2: İşbirliği ve gerçek zamanlı düzenleme

Günümüzün uzaktan ve hibrit çalışma ortamında sorunsuz işbirliği vazgeçilmezdir. Harika bir araç, hiçbir şeyi kaçırmadan birden fazla kullanıcı arasında gerçek zamanlı işbirliğine olanak sağlamalıdır.

Notion

Notion'un yorumlar, bahsetmeler ve paylaşılan çalışma alanları gibi işbirliği özellikleri, fikir üretme veya proje yönetimi yapan takımlar için mükemmeldir. Örneğin, uzaktan çalışan bir takım Notion'u paylaşılan bir bilgi tabanı oluşturmak için kullanabilir.

Google E-Tablolar

Google E-Tablolar ise veri odaklı görevler için güçlü bir işbirliği aracıdır. Birden fazla kullanıcı e-tabloları aynı anda düzenleyebilir ve Google Meet ve Sohbet ile entegrasyonu sayesinde takım çalışması sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. Değişiklikler anında görünür ve revizyon geçmişi sayesinde güncellemeleri izlemek kolaydır. Örneğin, bir finans takımı Google E-Tablolar'ı kullanarak işbirliği içinde bir bütçe oluşturabilir.

🏆 Kazanan: Google E-Tablolar — büyük ölçekli işbirliği için tasarlanmıştır.

🌟 Özellik #3: Veri yönetimi

Etkili veri yönetimi, organize bir iş akışının bel kemiğidir. Bu, bilgilerin ne kadar kolay saklandığı, işlendiği ve geri getirildiği kadar, değişen veri yapılarına uyum sağlama yeteneğini de içerir.

Notion

Notion'un veritabanı işlevselliği etkileyicidir, ancak daha çok hafif veri organizasyonu için uygundur. Görevleri, notları ve projeleri yönetmek için mükemmeldir, ancak yoğun sayı işlemleri için yetersiz kalır.

Google E-Tablolar

Google E-Tablolar, büyük veri kümelerini ve karmaşık hesaplamaları yönetmenize yardımcı olur. 400'den fazla yerleşik fonksiyon ve pivot tablolar, grafikler ve makrolar oluşturma desteği ile veri analistlerinin hayallerini süsleyen bir araçtır.

🏆 Kazanan: Google E-Tablolar — büyük veri kümelerini verimli bir şekilde yönetmek için.

Reddit'te Notion ve Google E-Tablolar karşılaştırması

Notion ve Google E-Tablolar hakkında gerçek, filtrelenmemiş görüşler almak için Reddit'e başvurduk. İşte kullanıcıların yorumları!

Bir Reddit kullanıcısı, Notion'un veritabanı özelliğinden çok etkilendi.

Notion'un en benzersiz özelliği veritabanıdır. Bu nedenle, çeşitli özelliklere sahip öğelerin bir listesini görmeniz gerekiyorsa Notion size yardımcı olacaktır ve bu bilgileri farklı şekillerde düzenlemek ve yeniden düzenlemek istiyorsanız özellikle yararlı olacaktır.

Notion'un en benzersiz özelliği veritabanıdır. Bu nedenle, çeşitli özelliklere sahip öğelerin bir listesini görmeniz gerekiyorsa Notion size yardımcı olacaktır ve bu bilgileri farklı şekillerde düzenlemek ve yeniden düzenlemek istiyorsanız özellikle yararlı olacaktır.

Benzer şekilde, birçok Reddit kullanıcısı Google E-Tablolar'ın işbirliği ve veri işleme güc ünü takdir ediyor:

Büyük bir bölgesel banka için veri ve raporlar oluşturan ve depolayan iki kişilik bir takımın üyesiyim. Farklı konumlarda çalışıyoruz. Birlikte bir Sheets'te çalışabilmemiz, hiçbir şeyin bozulmaması veya dosyaları kaydetip göndermek zorunda kalmamamız bizim için bir nimet. Aynı dosyada canlı olarak çalışabildiğimiz için, yıllar boyunca oluşturduğum daha karmaşık formüllerin bazılarını bile öğretebiliyorum.

Büyük bir bölgesel banka için veri ve raporlar oluşturan ve depolayan iki kişilik bir takımın üyesiyim. Farklı konumlarda çalışıyoruz. Birlikte bir Sheets'te çalışabilmemiz, hiçbir şeyin bozulmaması veya dosyaları kaydetip göndermek zorunda kalmamamız bizim için bir nimet. Aynı dosyada canlı olarak çalışabildiğimiz için, yıllar boyunca oluşturduğum daha karmaşık formüllerin bazılarını bile öğretebiliyorum.

Notion ve Google E-Tabloların güçlü yanları var, peki ya ikisinin en iyi özelliklerini birleştirebilseydiniz? ClickUp'a hoş geldiniz — iş için her şeyi içeren uygulama, maksimum verimlilik için tüm iş akışınızı yeniden düşünmenizi sağlayacak.

📖 Daha fazla bilgi: ClickUp vs. Notion

ClickUp ile tanışın — Notion ve Google E-Tablolar'a en iyi alternatif

Notion yapılandırma konusunda mükemmelse ve Google E-Tablolar veri işleme konusunda üstünse, neden sadece bir tanesine razı olun ya da Microsoft Word'ü ekleyin? ClickUp, güçlü organizasyon, gerçek zamanlı işbirliği ve otomasyon için daha gelişmiş özellikleri tek bir yerde sunarak tüm dünyaların en iyisini bir araya getirir. Artık araçlar arasında geçiş yapmak veya sınırlamalarla uğraşmak yok.

800.000'den fazla takımın iş akışlarını kolaylaştırmak için ClickUp'a güvendiği düşünülürse, bunun neden en üst düzey verimlilik yükseltmesi olduğunu inceleyelim.

🌟 ClickUp'ın Birinci Avantajı: Tablolar ve özel alanlarla daha akıllı veri yönetimi

Google E-Tablolar'ın katı elektronik tabloları ve Notion'un veritabanı görünümlerinden farklı olarak, ClickUp Tablo Görünümü size her ikisinin en iyi özelliklerini sunar. Zengin ayrıntılar eklerken, görevler atarken ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlerken işinizi bir elektronik tablo gibi yapılandırabilirsiniz.

ClickUp Tablo Görünümü ile işlerinizi zahmetsizce düzenleyin ve görselleştirin

ClickUp Tablo Görünümü ve ClickUp Özel Alanları ile şunları yapabilirsiniz:

Yıldırım hızında elektronik tablolar ve güçlü veritabanları oluşturun. Verileri toplu olarak düzenleyin, sütunları gizleyin veya sabitleyin ve sürükleyip bırakarak zahmetsizce düzenleyin

Görev ilerlemesi, ek dosyalar , yıldız derecelendirmeleri ve 15'ten fazla diğer alan türü ekleyerek iş akışınızı özelleştirin. Görevleri, belgeleri ve bağımlılıkları birbirine bağlayarak, müşterileri siparişlere veya kullanıcıları hata raporlarına bağlamak gibi veriler arasında ilişkiler oluşturun

Tablo görünümlerini müşterilerle paylaşın veya tek bir tıklama ile verileri elektronik tablolara aktarın

ClickUp Özel Alanları ile iş akışınızı özelleştirin — işleri kendi tarzınızda izleyin, düzenleyin ve yönetin

Sınırsız özelleştirme ve gerçek zamanlı işbirliği ile ClickUp Özel Alanlar ve Tablo Görünümü, işinizi kendi tarzınızda yönetmek için cazip bir seçenektir!

💡Profesyonel İpucu: Tablo Görünümü ile Özel Alanları birleştirerek, ihtiyaçlarınıza tam olarak uyarlanmış, kod gerektirmeyen bir veritabanı oluşturun.

🌟 ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Sorunsuz işbirliği için yapay zeka destekli belgeler

Notion ve Google E-Tabloların her birinin kendine özgü güçlü yönleri olsa da, ClickUp Dokümanlar işbirliği ve organizasyonu yepyeni bir düzeye taşır. Belgelerinizin sadece bilgi depolamadığı, sizin için çalıştığı bir çalışma alanı hayal edin.

ClickUp Belgeleri ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın — işleri tek bir yerden oluşturun, düzenleyin ve birbirine bağlayın

ClickUp Belgeler ile daha önce hiç olmadığı gibi içerik oluşturabilir, işbirliği yapabilir ve bağlantı kurabilirsiniz.

Her şey için belgeler oluşturun: Yol haritalarından wiki'lere kadar, iç içe sayfalar, Yol haritalarından wiki'lere kadar, iç içe sayfalar, tablolar ve şablonlarla çarpıcı belgeler oluşturun. Google Dokümanlar'dan farklı olarak, yer imleri ekleyin, bileşenler ekleyin ve belgeleri her ihtiyaca uyacak şekilde biçimlendirin

Gerçek zamanlı işbirliği: Takımınızla birlikte düzenleme yapın, geri bildirim için iş arkadaşlarınızı etiketleyin ve fikirleri takip edilebilir görevlere dönüştürün

Belgeleri iş akışlarına bağlayın: Belgeleri görevlere bağlayın, proje durumlarını güncelleyin ve düzenleyiciden çıkmadan eylem öğeleri atayın

ClickUp Belgeleri ile yol haritaları, bilgi tabanları ve wiki'ler oluştururken, ClickUp Brain iş akışınızı iyileştirmek için yanınızda. İçgörüler ortaya çıkararak, güncellemeleri otomatikleştirerek ve daha hızlı yazmanıza yardımcı olarak statik belgeleri dinamik, akıllı kaynaklara dönüştürür.

Bununla şunları yapabilirsiniz:

AI destekli yazma : Tarzınıza uyum sağlayan bir AI asistanıyla içerik taslağı oluşturun, düzeltin ve yapılandırın

Anında yanıt alın: Görevler, belgeler veya kişiler hakkında sorular sorun — ClickUp Brain, doğru ve anında yanıtlar için çalışma alanınızın genelinden bağlam bilgilerini alır

Güncellemeleri otomatikleştirin: Manuel ilerleme raporlarına veda edin. ClickUp Brain, özetleri, stand-up'ları ve durum güncellemelerini otomatik olarak oluşturur

ClickUp Brain: Daha akıllı iş yönetimi için görevleri, belgeleri ve içgörüleri birbirine bağlayan yapay zeka destekli asistan

🌟 ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Saatler kazandıran otomasyonlar

ClickUp sadece işi organize etmekle kalmaz, iş akışlarını uçtan uca otomatikleştirir. Notion ve Google E-Tablolar manuel güncellemeler gerektirirken, ClickUp Otomasyonları görev atamaları, durum güncellemeleri ve son tarih hatırlatıcıları gibi tekrarlayan görevleri halleder.

ClickUp Otomasyonları ile rutin görevleri otomatikleştirerek ve iş akışlarını zahmetsizce kolaylaştırarak saatler kazanın

ClickUp Otomasyonları ile şunları yapabilirsiniz:

Görevleri otomatik olarak atayın, durumları değiştirin, listeleri taşıyın , yorumlar yayınlayın ve daha fazlasını yapın

İzleyicileri, görev oluşturucuları veya belirli takım üyelerini dinamik olarak atayarak görev sahipliğini otomatikleştirin

Müşteri geri bildirimlerine otomatik yanıt verin , ortaklara proje güncellemelerini gönderin ve iletişimi sorunsuz tutun

Görev özetlerini, proje güncellemelerini ve stand up'ları otomatikleştirin

İş akışınızı iyileştirmek için diğer ClickUp özellikleri

Sorunsuz entegrasyonlar

1.000'den fazla araçla bağlantı kurarak iş akışınızı basitleştirin ve ClickUp Entegrasyonları ile verimliliğinizi artırın

ClickUp, 1.000'den fazla araçla ücretsiz olarak entegre olur ve işiniz için mükemmel bir merkez haline gelir. Google Drive ve Slack'ten GitHub ve Salesforce'a kadar her şeyi zahmetsizce senkronize edebilirsiniz.

Verimli görev yönetimi

ClickUp Görev Yönetimi, verimliliğin gerçekten parladığı yerdir. Görevleri atamanıza, görevlerin ilerlemesini izlemenize ve bağımlı görevleri birbirine bağlamanıza olanak tanır.

ClickUp Görevleri ile şunları da yapabilirsiniz:

Görevleri alt görevlere ve kontrol listelerine ayırarak otomatikleştirin, önceliklendirin ve üzerinde işbirliği yapın

Özel alanlar, kategoriler ve öncelikler ile görevleri benzersiz iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirin

Görevleri tüm iş akışınıza bağlayan ClickUp AI ile eğilimleri izleyin, verileri analiz edin ve daha akıllı kararlar alın

ClickUp Görevleri ile görevleri özelleştirin, otomatikleştirin ve işinizin geri kalanıyla bağlantı kurarak kesintisiz verimlilik elde edin

ClickUp ile görevleriniz, araçlarınız ve takımlarınız mükemmel bir senkronizasyonda kalır, böylece daha çok değil, daha akıllı çalışabilirsiniz.

ClickUp: Notion ve Google E-Tablolar Tartışmasına Mükemmel Çözüm

Notion eşsiz özelleştirme ve esneklik sunarken, Google E-Tablolar veri yönetimi için güçlü bir araç olmaya devam ediyor. Ancak ClickUp her ikisinin en iyi özelliklerini ve çok daha fazlasını sunarken neden ikisi arasında seçim yapasınız?

ClickUp, eşsiz esneklik, yapay zeka destekli otomasyon, sorunsuz işbirliği ve güçlü entegrasyonlar sunan doğru verimlilik ve görev yönetimi aracıdır. Kolaylaştırılmış iş akışları, zahmetsiz görev yönetimi ve sorunsuz uygulama bağlantıları için ClickUp hepsi bir arada çözümdür.

Notion ve Google E-Tablolar'ın sınırlarını aşmaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve daha verimli bir iş deneyimi yaşayın!