vergi Uzmanları ve Muhasebeciler için En İyi 11 CRM

Son birkaç on yılda, ABD'de yıllık 120 milyondan fazla vergi beyannamesi işlendi ve sadece 2023 yılında bu sayı 160 milyona yükseldi.

Bu çok fazla evrak işi. Peki ya tüm bunları halleden vergi uzmanları için? İş yükü daha da büyük. Ve asıl zorluk da burada: zaman ve verimlilik.

Son anketimize göre, ortalama bir profesyonel günde 30 dakikadan fazla zamanını işle ilgili bilgileri aramakla geçiriyor. Bu, e-postaları, Slack konularını ve dağınık dosyaları taramak için yılda 120 saatten fazla zamanın kaybedilmesi anlamına geliyor.

Şimdi buna kaçırılan bir takip ekleyin. Vergi uzmanları için bunun cezası güven kaybı ve kaosdur.

CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) yazılımı burada fark yaratabilir. Muhasebe işleri ve vergi uzmanları için CRM'ler muhasebe, belge yönetimi, iş akışı otomasyonu ve müşteri ilişkileri yönetimini kolaylaştırır.

Yukarıdaki avantajları işinize kazandırmak mı istiyorsunuz? Vergi uzmanları için en iyi 11 CRM sistemini içeren liste, doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak.

⏰ 60 saniyelik özet Vergi uzmanları için en iyi 11 entegre CRM platformu seçimlerimize hızlı bir genel bakış: Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Özelleştirilebilir müşteri yönetimi ve iş akışı otomasyonu AI destekli otomasyon, müşteri portalı, 50'den fazla özel gösterge paneli kartı Ücretsiz, 7-12 $/kullanıcı/ay; kurumsal müşteriler için özel fiyatlar HubSpot Hepsi bir arada satış, pazarlama ve CRM'ye ihtiyaç duyan küçük vergi firmaları Özel formlar, e-posta şablonları, işe alım iş akışları Aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla; kullanıcı başına aylık 3.600 $'a kadar TaxDome Müşteri portalı ile hepsi bir arada uygulama yönetimi E-imza otomasyonu, güvenli müşteri portalı, görsel boru hatları kullanıcı başına yıllık 800–1.200 $ Liscio Güvenli müşteri iletişimi ve iş akışı otomasyonu Güvenli mesajlaşma, yinelenen görev otomasyonu, iletişim zaman çizelgesi Pro: 75 $/kullanıcı/ay; kurumsal müşteriler için özel fiyatlar Pipedrive Görsel bir iş akışına ihtiyaç duyan satış odaklı vergi firmaları Sürükle ve bırak boru hattı, takip otomasyonu, e-posta izleme 14–79 $/kullanıcı/ay Zoho CRM Yerleşik muhasebe entegrasyonları ile son derece özelleştirilebilir vergi iş akışları Zoho Books/Payroll entegrasyonu, otomatik vergi kuralları, vergi raporlaması 20–65 $/kullanıcı/ay Insightly Güçlü boru hattı yönetimi ve görev otomasyonu Yapılandırılmış iş akışları, özel vergi alanları, son tarihe dayalı otomasyon 29–99 $/kullanıcı/ay Accelo Vergi firmalarında müşteri yönetimi ve hizmet sunumunu otomatikleştirin Zaman takibi + faturalandırma, tam müşteri geçmişi, aranabilir kayıt sistemi Özel fiyatlandırma Nimble Sosyal medya entegrasyonlu müşteri yönetimi ve etkileşimi Sosyal profil zenginleştirme, e-posta izleme, sosyal müşteri adayı yakalama 29,90 $/kullanıcı/ay Salesforce Gelişmiş otomasyon ve analitik ihtiyaçları olan kurumsal vergi firmaları AI analitiği, son tarih uyarıları, sağlam muhasebe entegrasyonları 165–500 $/kullanıcı/ay Method CRM QuickBooks ve Xero ile entegre müşteri/fatura yönetimi Gerçek zamanlı fatura senkronizasyonu, müşteri self servis portalı, otomatik takip 25–74 $/kullanıcı/ay

Vergi uzmanları için bir CRM'de nelere dikkat etmelisiniz?

Müşteri verilerini yönetmek zaten zaman alıcı bir iştir ve vergi sezonu bunu daha da zorlaştırır. Sayısız son teslim tarihi, e-posta ve belgeyi yönetirken, vergi uzmanlarının dijitalleşmesi gerekir.

En son IRS raporlarına göre, 23,1 milyon elektronik vergi beyannamesi sunuldu, bu da dijital çözümlerin doğru yaklaşım olduğunu kanıtlıyor.

Bu nedenle, vergi uzmanları için bir CRM çok önemlidir: müşteri bilgilerini düzenler, görevleri otomatikleştirir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

📌 Ancak tüm CRM'ler vergi uzmanları için aynı değildir. İşte doğru CRM yazılımını seçerken aramanız gereken "olmazsa olmaz" özelliklerin listesi: Müşteri yönetimini düzenleyin: Vergi geçmişini, beyanname durumunu, kesintileri ve anahtar finansal verileri saklayın

Görevleri ve son tarihleri izleyin: Dosyalama, denetim ve takip işlemleri için otomatik hatırlatıcılar gönderin

Belgeleri saklayın ve güvence altına alın: Vergi beyannamelerini ve destekleyici dosyaları merkezi bir konumda saklayın

İletişim geçmişini kaydedin: E-postaları, aramaları ve toplantıları kaydederek müşteri etkileşimlerini eksiksiz bir şekilde takip edin

İş akışlarını otomatikleştirin: Belge taleplerini, takipleri ve müşteri kayıt işlemlerini minimum çabayla gerçekleştirin

Vergi yazılımıyla entegre edin: QuickBooks Online gibi muhasebe yazılımlarıyla senkronizasyon sağlayarak verileri gerçek zamanlı olarak güncelleyin

Alanları ve raporlamayı özelleştirin: Müşteri eğilimleri, satış süreçleri ve iş performansı hakkında içgörüler elde edin

Doğru müşteri portalını kurun: Vergi belgeleri, faturalar, ödemeler ve iletişim için güvenli self servis erişim sunun

Vergi Uzmanları için En İyi 11 CRM

Doğru CRM ile vergi firmaları müşteri etkileşimlerini yönetebilir, tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir ve önemli olan şeylere odaklanabilir: müşterilerin vergi sezonunu stressiz geçirmelerine yardımcı olmak. Vergi sezonunu yönetilebilir hale getirmenize yardımcı olacak en iyi 11 CRM yazılımını seçtik.

1. ClickUp (Özelleştirilebilir müşteri yönetimi ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

🔎 Biliyor muydunuz? Müşteri hizmeti, vergi uzmanlarında en çok değer verilen özelliktir ve diğer niteliklerden dört kat daha yüksek puan almıştır.

Müşterilerinizin "10/10, tavsiye ederim" listesinde kalmak istiyorsanız, vergi uzmanları için ClickUp'ın CRM'sini denemelisiniz. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, proje yönetimi, belge depolama ve takım iletişimini tek bir yapay zeka destekli platformda birleştirir.

Bunun iş akışınıza nasıl yardımcı olacağını görelim!

Öncelikle: Müşterileri takip etmek yorucudur ve bu, vergi okulunda kimse size öğretmez.

Peki, neyi farklı yapabilirsiniz? ClickUp Formları, müşteri verilerinin toplanmasını basitleştirir ve CRM sisteminizdeki alımları otomatikleştirir.

Başlayın ClickUp Formları ile görevler oluşturun, yanıtları otomatikleştirin ve tahsilat süreçlerini kolaylaştırın

Ayrıca, müşteri kayıt bilgilerini, gider raporlarını veya uyumluluk verilerini toplarken, gönderilere dayalı olarak anında eyleme geçirilebilir görevler oluşturmanıza da olanak tanır.

ClickUp CRM'de Özel Alanları kullanarak, sizin gibi muhasebe, finans ve vergi uzmanları, dosyalama durumu, vergi yılı, fatura durumu ve belge son tarihleri gibi önemli müşteri verilerini tek bir yerden takip edebilir. Görevleri müşteri türüne göre (ör. iş veya bireysel) filtreleyebilir, acil durumları etiketleyebilir ve özel iş akışları oluşturabilirsiniz. Bu, elektronik tablolara boğulmadan işleri düzenlemek ve önceliklendirmek için esnek bir yoldur.

ClickUp CRM'deki Özel Alanları kullanarak muhasebe firmanız için mükemmel müşteri veritabanını oluşturun

ClickUp for Accounting, profesyonellerin vergi beyannamelerini, mali tablolarını ve uyumluluk belgelerini, ClickUp Docs hub'ını kullanarak müşterilerle paylaşılabilen merkezi ve aranabilir bir sistemde saklamasına olanak tanır.

Artık klasörler arasında geçiş yapmanıza gerek yok; vergi dosyalarınızı ClickUp Belge Merkezi'nde kolayca bulun ve saklayın

Daha da iyisi, tüm belgeleriniz statik değil, eyleme geçirilebilir. Takımınızla canlı olarak işbirliği yapabilir ve bir belge içindeki yorumları, geri bildirimleri ve güncellemeleri yeni görevlere dönüştürebilirsiniz.

Vergi tahminini güncellemek veya eksik verileri takip etmek gibi her türlü depolanan bilgi, ClickUp Görevleri ile bir adım ileriye taşınabilir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Otomasyonlarını kullanarak, manuel çaba harcamadan anında takip görevlerini tetikleyebilirsiniz. Örneğin, bir müşterinin faturası gecikmişse veya bir bütçe sınırları aşmışsa, basit "ne zaman-ne zaman" tetikleyicileri kullanılarak bir görev otomatik olarak oluşturulabilir ve atanabilir.

AI'yı görevleri otomatikleştirmek için nasıl kullanabileceğinize dair hızlı bir kılavuz 👇🏻

Şimdi, en önemli özelliklerden birine geçelim.

Müşteri bilgilerini manuel olarak incelemek, vergi sezonunda tükenmişlik sendromuna giden tek yönlü bir bilettir.

Finans Takımları için ClickUp, profesyonellerin üst düzey raporlar oluşturmasına, Formül Alanları'nı kullanarak anında anahtar hesaplamalar yapmasına ve ClickUp Gösterge Panelleri gibi gerçek zamanlı izleme araçlarıyla ödeme tarihlerinden her zaman önce davranmasına olanak tanır.

ClickUp Gösterge Panelleri ile muhasebe ve finans verilerini gerçek zamanlı olarak görselleştirin

Ayrıca, ClickUp'ın QuickBooks ve Xero gibi 1000'den fazla araçla entegrasyonları, tüm vergiyle ilgili görevlerinizi yerine getirmeniz için ihtiyacınız olan her şeyi içeren tek bir platform sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Vergi gösterge panellerini özelleştirin: 50'den fazla gösterge paneli bileşeni ile müşteri verilerini, vergi beyannamesi ilerlemesini, gelir bilgilerini ve uyumluluk durumunu görselleştirin

Takvim Görünümü ile son tarihleri senkronize edin: ClickUp'ı Google Takvim ve Outlook ile entegre ederek vergi beyanname tarihlerini, müşteri toplantılarını ve uyumluluk görevlerini takip edin

Sorunsuz müşteri iletişimi için e-postaları merkezileştirin: Müşteri e-postalarını, vergi sorularını ve proje güncellemelerini doğrudan ClickUp içinde yönetin

Müşteri portalı ile self servis hizmet sunun: Müşterilere vergi belgelerine, faturalara ve dosyalama durumlarına gerçek zamanlı erişim sağlayın

AI destekli otomasyon ile süreçleri hızlandırın: 100'den fazla otomasyon şablonu ve AI destekli tetikleyiciler kullanarak görevleri atayın, son tarih uyarıları gönderin ve vergi beyannamesi durumlarını anında güncelleyin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcıların tüm özellikleri öğrenmesi biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, görev yönetimi, faturalandırılabilir saatlerin kaydı ve kayıt tutma açısından muhasebe firmam için bir dönüm noktası oldu. Kesinlikle tavsiye ederim.

ClickUp, görev yönetimi, faturalandırılabilir saatlerin kaydı ve kayıt tutma açısından muhasebe firmam için bir dönüm noktası oldu. Kesinlikle tavsiye ederim.

💡 Profesyonel İpucu: CRM'yi sıfırdan kurmak çok zor geliyorsa, ücretsiz, özelleştirilebilir CRM şablonlarıyla başlayın . Temel bilgileri öğrenmenize ve daha gelişmiş CRM araçlarıyla çalışmak için güven kazanmanıza yardımcı olurlar.

2. HubSpot (Hepsi bir arada satış, pazarlama ve CRM çözümüne ihtiyaç duyan küçük vergi firmaları için en iyisi)

via HubSpot

Kimse bu konuyu yeterince konuşmuyor, ancak çoğu vergi uzmanı zamanının çoğunu müşteri bilgilerini aramakla geçiriyor. Elbette bu, son teslim tarihlerinin önemli olduğu bir sektörde en iyi uygulama değildir.

HubSpot CRM ise bunu anlar. Her vergi kaydını, potansiyel müşteri etkileşimini ve takibi düzgün bir şekilde düzenler, böylece son dakikada ayrıntılar için uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Artık evrak işlerinin peşinde koşmak yerine, yerleşik müşteri iletişim yönetimi özellikleriyle müşterilere yardımcı olmaya odaklanabilirsiniz.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Tek bir gösterge panelinden müşteri kazanımını, teklifleri ve vergi hizmeti anlaşmalarını izleyin

Özelleştirilebilir formlar, e-posta şablonları ve otomatikleştirilmiş iş akışları kullanarak potansiyel müşterileri dönüştürün

Yerleşik takvimler ve hatırlatıcılarla müşteri toplantılarını ve son tarihleri planlayın

HubSpot sınırlamaları

Gelişmiş araçlar, daha üst düzey planlar gerektirir

Özel raporlar, alt düzey planlarda sınırlıdır

HubSpot fiyatlandırması

Marketing Hub Starter: Kullanıcı başına aylık 15 $

Başlangıç Müşteri Platformu: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Marketing Hub Professional: Kullanıcı başına aylık 800 $

Marketing Hub Enterprise: Kullanıcı başına aylık 3.600 ABD doları

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (12.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot hakkında ne diyor?

HubSpot, işimizi kontrol altında tutmamıza ve izlememize yardımcı olan çok eksiksiz bir yazılımdır ve muhasebe, ticaret ve diğer alanlar dahil olmak üzere çeşitli segmentlerdeki tüm B2B veya B2C işleri için uygundur…

HubSpot, işimizi kontrol altında tutmamıza ve izlememize yardımcı olan çok eksiksiz bir yazılımdır ve muhasebe, ticaret ve diğer alanlar dahil olmak üzere çeşitli segmentlerdeki tüm B2B veya B2C işleri için uygundur...

3. TaxDome (Müşteri portalı içeren hepsi bir arada uygulama yönetimi çözümü arayan vergi uzmanları için en iyisi)

via TaxDome

Gelişmiş CRM teknolojisine erişimin en önemli avantajı, tekrarlayan manuel görevlerin bir kısmını ortadan kaldırmaktır.

Takip veya belge paylaşım talepleri gibi manuel işler, vergi firmalarında hızla birikir. TaxDome, CRM iş akışları için özel olarak tasarlanmış yerleşik otomasyon ile bu yükü omuzlarınızdan alır.

Müşteri kabulünden e-imzalara kadar, görevleri sürekli müdahaleye gerek kalmadan ilerletir, böylece takımınız gerçekten insan dokunuşu gerektiren görevlere odaklanabilir.

TaxDome'un en iyi özellikleri

Belge toplama, takip ve e-imza iş akışları gibi vergi görevlerini otomatikleştirin

Portal ve mobil uygulama aracılığıyla güvenli müşteri iletişimi ve belge paylaşımı sunun

Vergi hizmetlerindeki ilerlemeyi görselleştirmek için müşteri boru hatlarını düzenleyin

TaxDome sınırlamaları

Daha geniş CRM'lere kıyasla sınırlı iş akışı özelleştirme

Büyük ve karmaşık müşteri veritabanlarına sahip firmalar için ideal değildir

TaxDome fiyatlandırması

Solo: Kullanıcı başına yıllık 800 $

Pro: Kullanıcı başına yıllık 1000 $

İş: Kullanıcı başına yıllık 1.200 $

TaxDome puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TaxDome hakkında ne diyor?

TaxDome'da çok sayıda kullanışlı araç var! Boru hatlarının kullanımı, zaman kazanmak için birçok yönetici öğesini otomatikleştirmemizi sağlıyor, müşteriler kullanıcı dostu olmasını çok seviyor ve etiketler işleri düzenli tutmayı çok kolaylaştırıyor.

TaxDome'da çok sayıda kullanışlı araç var! Boru hatlarının kullanımı, zaman kazanmak için birçok yönetici öğesini otomatikleştirmemizi sağlıyor, müşteriler kullanıcı dostu olmasını çok seviyor ve etiketler işleri düzenli tutmayı çok kolaylaştırıyor.

📖 Ayrıca okuyun: Müşteri Portalı Şablonları

📮 ClickUp Insight: Zaman yönetimi, çalışanlarınız için ek bir stres kaynağıdır bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejilerine güveniyor, ancak çoğu iş akışı yönetim aracı güçlü zaman takibi ve önceliklendirme özelliklerinden yoksundur. Bu eksiklik, görevleri verimli bir şekilde yönetmeyi zorlaştırabilir. ClickUp'ın otomasyonları, yapay zeka destekli planlama ve zaman takibi araçları, veriye dayalı öneriler sunarak tahminlere gerek kalmaz.

4. Liscio (Güvenli müşteri iletişimi ve iş akışı otomasyonuna öncelik veren vergi uzmanları için en iyisi)

via Liscio

Vergi uzmanları için Liscio CRM, müşteri etkileşimlerini tek bir güvenli platformda merkezileştirerek satış ekibiniz ve müşterileriniz arasındaki gidip gelmeleri ortadan kaldırır.

Bu muhasebe CRM yazılımı, müşteri izleme ve iletişim özelliklerine sahip özel bir müşteri portalı sunarak müşteri etkileşimini daha verimli hale getirir.

Liscio'nun en iyi özellikleri

Tek bir portalda güvenli müşteri iletişimi ve belge paylaşımı

Hatırlatıcılar, form gönderimleri ve vergi beyannamesi onayları gibi yinelenen görevleri otomatikleştirin

E-posta, aramalar ve mesajlar aracılığıyla tüm müşteri iletişimini tek bir zaman çizelgesinde izleyin

Liscio sınırlamaları

İki yönlü metin mesajlaşma ek maliyetlere tabidir

Liscio fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 75 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Liscio puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

5. Pipedrive (Görsel bir boru hattı ve potansiyel müşteri izleme ihtiyacı olan satış odaklı vergi firmaları için en iyisi)

via Pipedrive

Vergi dönemi boyunca, müşteri kazanımı ve potansiyel müşteri yönetimi ile boğuşuyorsunuz. Peki, ek satış fırsatlarını nasıl değerlendirebilirsiniz?

Bu sorunu çözmek için Pipedrive, vergi uzmanlarına her aşamayı yönetebilecekleri net bir görsel süreç sunar. İlk danışmanlıktan sözleşmelerin kapatılmasına kadar, bu araç her müşterinin durumunu ve bir sonraki adımda nelere dikkat edilmesi gerektiğini kolayca görmenizi sağlar.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Vergi hizmeti süreçlerini görselleştirin ve sürükle ve bırak özellikleriyle aşamalar arasındaki ilerlemeyi takip edin

Akıllı planlama ve hatırlatıcılarla müşteri takiplerini otomatikleştirin

Etkileşimle ilgili içgörüler için platform içinde e-postalar gönderin ve izleyin

Pipedrive sınırlamaları

Raporlama araçları rakiplere kıyasla temel düzeyde

Bazı entegrasyonlar manuel kurulum gerektirir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 14 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 59 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 79 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Pipedrive hakkında ne diyor?

Arayüzü ve kullanım kolaylığını beğendim. Akışınıza uyacak şekilde boru hatlarını özelleştirmek ve verilerinizi segmentlere ayırmak için kişilere etiketler eklemek çok kolay.

Arayüzü ve kullanım kolaylığını beğendim. Akışınıza uyacak şekilde iş akışlarını özelleştirmek ve verilerinizi segmentlere ayırmak için kişilere etiketler eklemek çok kolay.

📖 Ayrıca okuyun: Proje Başarısı için Müşteri Bütçesini Etkili Bir Şekilde Yönetme

6. Zoho CRM (Yerleşik muhasebe entegrasyonları ile son derece özelleştirilebilir vergi iş akışları için en iyisi)

via Zoho CRM

Zoho CRM'nin artısı, vergi uzmanları düşünülerek geliştirilmiş olmasıdır.

Zoho Books ve Zoho Payroll, yerleşik vergi hesaplamaları, özel kurallar ve doğrudan entegrasyonlar gibi özelliklerle müşteri yönetimi ve vergi verilerini tek bir çatı altında toplar.

Bu, daha az geçici çözüm ve sistemleri bir araya getirmek yerine müşterilere hizmet vermeye daha fazla zaman ayırmak anlamına gelir.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Otomatik vergi kuralları oluşturun ve işlemlere belirli oranlar uygulayın

Muhasebe iş akışlarını kolaylaştırmak için doğrudan Zoho Books ve Payroll ile entegre edin

Müşteri demografik bilgileri ve dosyalama eğilimleri gibi vergi odaklı raporlar oluşturun

Zoho CRM sınırlamaları

Arayüz, yeni kullanıcılar için öğrenmesi zor bir yapıya sahiptir

Giriş seviyesi planlar, gelişmiş otomasyona erişimi sınırlar

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 20 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (2.500+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho CRM hakkında ne diyor?

Zoho, muhasebe yazılımı veya sohbet eklentisi gibi entegre bir şekilde çalışan bir dizi uygulama geliştirmiştir, böylece tek bir gösterge panelinden tüm iş operasyonlarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Zoho, muhasebe yazılımı veya sohbet eklentisi gibi entegre bir şekilde çalışan bir dizi uygulama geliştirmiştir. Böylece tek bir gösterge panelinden tüm iş operasyonlarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Defterleri dengelemek sonsuz bir denetim gibi mi geliyor? Bu ücretsiz muhasebe şablonlarıyla manuel muhasebe işlemlerinde zaman kazanın

7. Insightly CRM (Güçlü boru hattı yönetimi ve görev otomasyonuna ihtiyaç duyan vergi uzmanları için en iyisi)

via Insightly

Her hafta yüzlerce vergi beyannamesi ile uğraşıyor olabilirsiniz, ancak bu, her müşterinin vergi beyannamesinin kendi mini projesi gibi hissettirdiği gerçeğini değiştirmez.

Bu nedenle Insightly CRM, bunları tek bir sistemde yönetmenize yardımcı olur. Yalnızca satış sürecine odaklanan geleneksel CRM'lerin aksine Insightly, hazırlık, inceleme ve beyanname doldurma gibi görev yoğun iş süreçleri için yapılandırılmış iş akışları sunar.

Insightly CRM'nin en iyi özellikleri

Yapılandırılmış süreçler aracılığıyla her müşterinin vergi beyannamesi ilerlemesini görselleştirin

Vergiye özgü alanları özelleştirerek kesintileri, dosyalama durumunu ve geliri izleyin

Son tarih tetikleyicileriyle müşteri takiplerini ve vergi hazırlama görevlerini otomatikleştirin

Insightly CRM sınırlamaları

Temel planlarda kayıt depolama sınırları vardır

Kurulum, küçük takımlar için karmaşık gelebilir

Insightly CRM fiyatlandırması

Artı: Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Insightly CRM puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,0/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Insightly CRM hakkında ne diyor?

Diğer tanınmış CRM'lerde bulunan yüksek maliyetler olmadan, kullanım kolaylığı, sağlam raporlama ve özelleştirme gibi bir işin ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahiptir

Diğer tanınmış CRM'lerde bulunan yüksek maliyetler olmadan, kullanım kolaylığı, sağlam raporlama ve özelleştirme gibi bir işin ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahiptir

8. Accelo (Vergi firmalarında müşteri yönetimi ve hizmet sunumunu otomatikleştirmek için en iyisi)

via Accelo

Çoğu CRM'de faturalandırma sonradan akla gelen bir konudur. Accelo ile ise iş akışınızın bir parçasıdır. Vergi firmaları aynı sistemde zamanı takip edebilir, müşteri işlerini yönetebilir ve faturalar oluşturabilir.

Bu, gelir kaybının azalması ve hangi işlerin faturalandırılabilir, hangilerinin beklemede ve hangilerinin vadesi geçmiş olduğu konusunda daha fazla netlik anlamına gelir.

Accelo'nun en iyi özellikleri

Faturalandırma, zaman takibi ve görev atamalarını tek bir sistemden otomatikleştirin

E-postalar, faturalar ve hizmet güncellemeleri dahil olmak üzere eksiksiz müşteri geçmişini görünüm

Gelişmiş arama özelliğini kullanarak vergi kayıtlarını ve müşteri dosyalarını anında bulun

Accelo sınırlamaları

Karmaşık arayüze alışmak için eğitim gerekir

Özel fiyatlandırma, küçük firmaları caydırabilir

Accelo fiyatlandırması

Profesyonel: Özel fiyatlandırma

İş: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş: Özel fiyatlandırma

Accelo puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Accelo hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Yazılım ile muhasebe yazılımım ve uzaktan yönetim yazılımım arasındaki entegrasyonları beğeniyorum. Tüm faaliyetleri tek bir yerde tutuyor.

Yazılım ile muhasebe yazılımım ve uzaktan yönetim yazılımım arasındaki entegrasyonları beğeniyorum. Tüm faaliyetleri tek bir yerde tutuyor.

🔮 Anahtar Bilgiler: ClickUp ile her şeyi yapabiliyorken neden birden fazla araçla uğraşasınız? Çünkü CRM ve proje yönetimi bir araya geldiğinde sorunsuz vergi iş akışları ve kaosun ortadan kalkması sağlanır.

9. Nimble (Sosyal medya entegre müşteri yönetimi ve etkileşimi için en iyisi)

nimble aracılığıyla

Vergi uzmanları için Nimble CRM, e-posta, sosyal medya ve diğer platformlardan müşteri verilerini alırken müşteri ilişkilerini yönetmeyi ve takipleri otomatikleştirmeyi kolaylaştırır.

İletişim bilgilerinin zenginleştirilmesi ve iş akışı yönetimi sayesinde, vergi uzmanları ve CPA'lar manuel işlemlerle uğraşmadan potansiyel müşterileri yakalayabilir, müşteri ilişkilerini geliştirebilir ve vergi sezonu son tarihlerini takip edebilir!

Nimble'ın en iyi özellikleri

LinkedIn, Twitter ve Gmail entegrasyonlarını kullanarak müşteri profillerini otomatik olarak zenginleştirin

Tek bir gösterge panelinden e-postaları izleyin ve vergi sezonu takiplerini otomatikleştirin

Sosyal medya veya e-posta yoluyla potansiyel müşterileri yakalayın ve bunları vergi iş akışlarına atayın

Nimble sınırlamaları

Dosya depolama kapasitesi sınırlıdır

Muhasebeye özel içgörüler için birkaç gelişmiş raporlama aracı

Esnek fiyatlandırma

İş Planı: Kullanıcı başına aylık 29,90 $

Nimble puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Nimble hakkında ne diyor?

Nimble yazılımı, muhasebe ve bordro otomasyonuna katkıda bulunan harika bir arayüze ve muhteşem gösterge panellerine sahiptir. Ayrıca bu platform, tüm müşterilerimizin isteklerine uyacak şekilde tüm organizasyon planlarımızın özelleştirilmesini büyük ölçüde geliştirmiştir.

Nimble yazılımı, muhasebe ve bordro otomasyonuna katkıda bulunan harika bir arayüze ve muhteşem gösterge panellerine sahiptir. Ayrıca bu platform, tüm müşterilerimizin isteklerine uyacak şekilde tüm organizasyon planlarımızın özelleştirilmesini büyük ölçüde geliştirmiştir.

10. Salesforce (Gelişmiş otomasyon ve analitik gereksinimleri olan kurumsal düzeydeki vergi firmaları için en iyisi)

via Salesforce

Şirketiniz çok sayıda müşteri ile çalışıyorsa, düzeni sağlamak zor olabilir. Salesforce, müşteri kayıtlarını, vergi son tarihlerini ve raporlamayı tek bir sistemde birleştirerek size yardımcı olur.

Ayrıca, özel gösterge panelleri ve muhasebe proje yönetimi yazılımlarıyla entegrasyonlar, büyüdükçe daha fazla yapı ve daha iyi görünürlük ihtiyacı duyan firmalar için ideal bir seçimdir.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Son tarihler, belge talepleri ve randevular için otomatik hatırlatıcılar ayarlayın

Vergi geliri tahmini ve müşteri bilgileri için yapay zeka destekli analitik kullanın

Önemli muhasebe araçları ve belge sistemleriyle entegre edin

Salesforce sınırlamaları

Küçük firmalar için pahalı

Özelleştirme ve kurulum karmaşık olabilir

Salesforce fiyatlandırması

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $

Einstein 1 Satış: Kullanıcı başına aylık 500 $

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (23.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.000'den fazla yorum)

🔮 Anahtar Bilgiler: Bir proje muhasebe sistemi uygulamak sayılarla dolu bir kabusa dönüşmek zorunda değildir. Doğru şekilde uygulamak için adım adım kılavuzu izleyin: Proje Muhasebesi Nasıl Kullanılır?

11. Method CRM (QuickBooks ve Xero ile entegre müşteri ve fatura yönetimi için en iyisi)

via Method CRM

CRM'niz muhasebe yazılımınızla doğrudan iletişim kurduğunda her şey daha sorunsuz çalışır. Method CRM, QuickBooks ve Xero ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece müşteri bilgileri, faturalar ve ödemeler senkronize olur; çift girdi veya eksik faturalandırma olmaz.

Method CRM'nin en iyi özellikleri

Fatura ve finansal verileri QuickBooks ve Xero ile gerçek zamanlı olarak senkronize edin

Faturalar ve ödemeler için markalı bir portal aracılığıyla müşterilere self servis olanağı sağlayın

Müşteri takiplerini, teklif iş akışlarını ve hizmet yenilemelerini otomatikleştirin

Method CRM sınırlamaları

Otomasyonu etkili bir şekilde uygulamak için eğitim gerekir

Eski sistemlerle entegrasyon sorunları yaşayabilirsiniz

Method CRM fiyatlandırması

İletişim Yönetimi: Kullanıcı başına aylık 25 $

CRM Pro: Kullanıcı başına aylık 44 $

CRM Enterprise: Kullanıcı başına aylık 74 $

Method CRM puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (100'den fazla yorum)

En iyi 11 seçkimizin yanı sıra, size uygun olabilecek birkaç CRM yazılımı seçeneği daha sunuyoruz: Calendly: Calendly, müşterilerin vergi danışmanlığı randevularını doğrudan takviminize eklemesine olanak tanır, böylece beyanname hazırlamaya daha fazla zaman ayırabilir ve müşteri toplantılarını her zamanki gibi kolayca planlayabilirsiniz

Dext: Dext, makbuzların resimlerinden anahtar verileri çıkarabilir, bunları kategorilere ayırabilir ve muhasebe yazılımınızla senkronize ederek otomatik makbuz ve gider izleme işlemlerine yardımcı olur

Canopy: Canopy, CPA'lar ve muhasebe firmalarına verimli vergi yönetimi konusunda yardımcı olan güvenli müşteri portalları, iş akışı otomasyonu ve belge yönetimi gibi özelliklerle donatılmıştır

ClickUp CRM, Vergi Sezonunu Stres Olmadan Yönetmenize Yardımcı Olur

şirketlerin %77'si, 2024 mali yılında vergi dönüşümü ve otomasyonu için bütçelerini artırdı. Bu oran 2023 mali yılında %67 idi. Bu, işlerin teknoloji odaklı vergi yönetimine iki kat daha fazla yatırım yaptığının açık bir işaretidir.

Vergi uzmanlarının dijitalleşmeye ihtiyaç duyması hiç de şaşırtıcı değil. Peki, her şeye sahip olabilecekken neden tek bir yetersiz çözümle yetinmelisiniz?

Trinetix'in Portföy Yöneticisi Kateryna Sipakova bunu en iyi şekilde ifade ediyor:

Bir fonksiyon için yeni bir araç, başka bir fonksiyon için başka bir araç kullanmak istemedik. Projeleri, iç operasyonları ve hedefleri tek bir yerde toplamak istiyorduk. ClickUp, takımlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm işlevlere sahipti.

Bir fonksiyon için yeni bir araç, başka bir fonksiyon için başka bir araç kullanmak istemedik. Projeleri, iç operasyonları ve hedefleri tek bir yerde toplamak istiyorduk. ClickUp, takımlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm fonksiyonlara sahipti.

İşte bu yüzden ClickUp'ın vergi uzmanları için CRM'i, iş akışınız için en iyi yardımcıdır!

Müşteri etkileşimlerini izlemenize, vergi son tarihlerini otomatikleştirmenize, belgeleri merkezileştirmenize ve QuickBooks ve Xero gibi muhasebe yazılımlarıyla entegre etmenize olanak tanır. Tüm bunları tek bir sezgisel platformda sunarak, stresli vergi dönemleri için en kapsamlı çözümü sunar.

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