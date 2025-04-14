Kodsuz Formlar ve Ş Akışı Otomasyonu için En İyi 10 Feathery Alternatifi

Feathery'yi form oluşturmak ve veri toplamak için test ettik ve özelleştirme ve mantık açısından iyi bir iş çıkardı. Araçlarını öğrenmek için zaman ayırmak istiyorsanız, iyi bir form oluşturucu.

Ancak bir sorun var: kurulum süreci sıkıcı olabilir.

Feathery güçlü özellikler sunsa da, bazen en iyi şekilde yararlanmak için çok fazla iş gerektiriyor gibi hissedilebilir. Basit ve kullanımı kolay bir deneyim arıyorsanız, bu sizin için en iyi seçenek olmayabilir.

Feathery'nin öğrenme eğrisinden memnun değilseniz veya daha akıcı bir form oluşturucu istiyorsanız, size yardımcı olabiliriz! Form oluşturmayı ve iş akışı otomasyonunu daha hızlı, daha kolay ve daha verimli hale getiren en iyi 10 Feathery alternatifini bir liste halinde derledik.

⏰ 60 saniyelik özet İşte bugün mevcut olan en iyi 10 Feathery alternatifi: : İş akışı otomasyonu ve görev entegrasyonu ClickUp: İş akışı otomasyonu ve görev entegrasyonu Jotform: Kodsuz form oluşturma Microsoft Forms: Temel anketler ve testlere ihtiyaç duyan Microsoft 365 kullanıcıları için en iyisi Wufoo: Markalı formlar oluşturmak için en iyisi Zoho Forms: Veri toplama için Zoho ekosistemini kullanan işletmeler için en iyisi Typeform: İlgi çekici, etkileşimli formlar oluşturmak için en iyisi Google Forms: Google Çalışma Alanı'nı kullanan bireyler için en iyisi Formstack: Form oluşturma ve belge yönetimi arayan kurumsal kullanıcılar için en iyisi FormsAssembly: Güvenli veri toplama ve uyumluluğa odaklanan kurumsal şirketler için en iyisi Forms Uygulaması: Hızlı ve basit form oluşturma için en iyisi

Feathery nedir?

Feathery, gelişmiş iş akışlarıyla karmaşık, dinamik formlar oluşturmak için tasarlanmış kodsuz bir form oluşturma platformudur. Kullanıcıların, kullanıcı girdilerine gerçek zamanlı olarak uyum sağlayan çok adımlı formlar ve koşullu mantık oluşturmasına olanak tanır.

Feathery, özel kullanıcı deneyimleri oluşturmak ve çeşitli araçlarla entegrasyon sağlamak için güçlü bir araç olsa da, arayüzü daha basit bir kurulum isteyenler için zorlayıcı olabilir. Kapsamlı özelleştirme ve veri toplama süreçleri üzerinde kontrol sahibi olmak isteyen kullanıcılar için uygundur.

Neden Feathery Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Entegrasyon zorlukları ❌

Feathery'yi HubSpot, Mailchimp ve Salesforce gibi mevcut pazarlama araçlarınıza bağlamak karmaşık ve zaman alıcı bir süreç olabilir. Kullanıcılar, sınırlı tak ve çalıştır entegrasyonları, kafa karıştırıcı kurulum adımları ve işleri hızlandırmak için kullanıma hazır şablonların eksikliğinden şikayet ediyor. Sorunsuz bir deneyim istiyorsanız, Feathery'nin entegrasyon süreci sizi yavaşlatabilir.

Öğrenme eğrisi ❌

Evet, Feathery güçlüdür ve birçok özelleştirme seçeneği sunar. Ancak bu esneklik seviyesi, özellikle gelişmiş form oluşturma araçlarına aşina değilseniz, biraz zorlayıcı gelebilir.

Her şeyi anlamak için saatler harcamanız gerekebilir. Destek ekibi yardımcı olsa da, küçük işletme sahipleri ve teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar Feathery'yi gereğinden fazla karmaşık bulabilir.

Sınırlı özellikler ❌

Bu ilginç. Feathery birçok harika özellik sunsa da, bazı kullanıcılar henüz tam olarak istediği gibi olmadığını düşünüyor. Bazı kullanıcılar, gelişmiş raporlama araçları, daha iyi ş Akışı otomasyonu ve özelleştirilebilir şablonların eksik olduğunu bildirmiştir.

Basit formlar oluşturmak için harika, elbette. Ancak daha dinamik (yazılım takımları için formlar gibi) ve etkileşimli bir şey arıyorsanız, bir duvara çarpmış gibi hissedebilirsiniz. Özellikle daha hepsi bir arada bir çözüm istiyorsanız, iyileştirme için alan var.

Feathery Alternatiflerine Genel Bakış

Feathery Alternatifi En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Ş Akışı otomasyonu ve görev entegrasyonları Sürükle ve bırak oluşturucu, kapsamlı şablonlar, Google E-Tablolar ve PayPal ile entegrasyonlar, koşullu mantık ve mobil uyumlu formlar Ücretsiz Jotform Kodsuz form oluşturma Formlar, testler ve anketler için basit ve sezgisel bir arayüz, Excel ile sorunsuz entegrasyon, bağlantılar veya QR kodları aracılığıyla paylaşılabilir, gerçek zamanlı yanıt izleme ve mobil uyumlu formlar Aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla Microsoft Formlar Anket ve testlere ihtiyaç duyan Microsoft 365 kullanıcıları Sürükle ve bırak oluşturucu, tema özelleştirme, ödeme ağ geçidi entegrasyonları, Zapier aracılığıyla iş akışı otomasyonu, özel raporlar ve veri aktarımı Aylık 7,14 $'dan başlayan fiyatlarla Wufoo Formlar hakkında raporlar arayan kullanıcılar Zoho ekosistemini kullanan işletmeler Aylık 16,25 $'dan başlayan fiyatlarla Zoho Formları Konuşma formları, Salesforce ve Zapier ile entegrasyon, çeşitli form türleri, özelleştirilebilir temalar ve performans izleme için analitik. Sürükle ve bırak oluşturucu, koşullu bildirimler, veri analizi, Zoho uygulamalarıyla entegrasyonlar, bağlantılar veya QR kodları aracılığıyla paylaşım Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla Typeform İlgi çekici, etkileşimli formlar oluşturma Anketler, testler ve geri bildirim formları oluşturmak, gerçek zamanlı işbirliği yapmak, Google E-Tablolar aracılığıyla analizler yapmak ve ücretsiz şablonlar kullanmak için basit bir arayüz Aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla Google Formlar Google Çalışma Alanı'nı kullanan bireyler Web sitelerinde form yayınlamak için sürükle ve bırak arayüzü, e-imza desteği, kaydet ve devam et özelliği ve veri gizliliği uyumluluğu 7,20 $'dan başlayan fiyatlarla. Kullanıcı başına aylık Formstack Form ve belge yönetimine ihtiyaç duyan kurumsal kullanıcılar Otomatikleştirilmiş iş akışları, Salesforce entegrasyonu, e-İmzalar, AI destekli belge oluşturma, temiz veri yönetimi Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla FormAssembly Güvenlik ve uyumluluğa odaklanan kurumsal şirketler Web sitelerinde form yayınlamak için sürükle ve bırak arayüzü, e-imza desteği, kaydet ve devam et özelliği, veri gizliliği uyumluluğu Aylık 83 $'dan başlayan fiyatlarla Form Uygulaması Hızlı ve basit form oluşturma Sürükle ve bırak oluşturucu, gerçek zamanlı yanıt toplama, mobil optimizasyon, Google E-Tablolar ve Slack ile entegrasyonlar, özelleştirilebilir temalar Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 5 $'dan başlar

Kullanabileceğiniz En İyi Feathery Alternatifleri

Sizin için araştırmayı yaptık ve piyasadaki en iyi ücretsiz Feathery alternatiflerini seçtik. Aşağıda inceleyin:

1. ClickUp (İş akışı otomasyonu ve görev entegrasyonu için en iyisi)

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, yapay zeka destekli iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Basit veri toplamanın ötesine geçen güçlü bir çevrimiçi form oluşturucu olan ClickUp Forms ile birlikte gelir.

ClickUp Forms ile etkileşimli formlar oluşturun ve ayrıntılı bilgiler toplayın

ClickUp Forms'u kullanarak etkileşimli formlar oluşturarak içgörüler toplayabilirsiniz. Ardından form yanıtlarını eylem öğelerine dönüştürebilirsiniz.

Örnek: Dahili bir talep formu, onayları ve eskalasyonları tetikleyebilir

Bir müşteri talep formu, takımınız için otomatik olarak bir görev oluşturabilir

Bir geri bildirim formu, duygu analizine dayalı olarak takip işlemleri atayabilir

Feathery, form verilerinden içgörüler elde etmek için manuel çaba gerektirir. ClickUp Forms, ClickUp Brain ile entegre olarak bu süreci otomatikleştirir, müşteri duyarlılığını özetler, sık sorulan soruları belirler ve eylemler önerir.

Bu akıllı analiz, net içgörülere dayalı olarak daha hızlı ve daha iyi kararlar almanızı sağlar.

ClickUp Brain'e özetler, öneriler veya sorular için danışın

Ama hepsi bu kadar değil.

ClickUp Formları, iş akışlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Form yanıtlarının anında görev oluşturma, durum güncellemeleri ve atamaları tetiklediği süreçleri otomatikleştirebilirsiniz. ClickUp Otomasyonları ile görevler oluşturmak, bunları doğru kişiye atamak ve aciliyetlerini işaretlemek için kurallar belirleyerek hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

Basit bir "eğer/o zaman" mantığıyla, ClickUp Otomasyonları ile formlarınız için otomasyonlar kurun

Verilerinizi çeşitli biçimlerde görüntüleme esnekliğine de sahipsiniz. ClickUp'ın çeşitli görünümleri, verilerinizi daha düzenli bir şekilde görüntülemenizi ve Kanban panoları, pasta grafikler ve diğer görselleştirmelerle bilinçli kararlar almanızı sağlar.

Markalama seçenekleri, ClickUp Formlarının bir başka güçlü yönüdür. Formlarınızı, markanızın kimliğine mükemmel şekilde uyması için temalar, arka planlar, renkler ve logolarla özelleştirebilirsiniz. Aynı zamanda, metrikleri kolayca izleyebilir ve koşullu mantığı kullanarak kullanıcı yanıtlarına göre soruları dinamik olarak uyarlayabilir, böylece genel kullanıcı deneyimini geliştirebilirsiniz.

Kullanıcı Dostu İpucu: ClickUp Formlarınızı paylaşmak da çok kolaydır. Yapmanız gereken tek şey, formun doğrudan bağlantısını kopyalayıp istediğiniz kişiyle paylaşmak (gerçekten, hepsi bu kadar!). Ayrıca, Gömme kodu bölümünden açılış sayfanıza bir HTML formu eklemeyi de seçebilirsiniz.

ClickUp Formları'nı kullanmaya hazır mısınız? Hızlı ve etkili bir kurulum için ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu'na göz atın. Bu şablon, müşteri geri bildirimlerini toplamanızı, istekleri kolaylaştırmanızı ve gönderileri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenizi sağlar, hepsi tek bir yerden.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu ile müşteri geri bildirimlerini kolayca toplayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Form bilgilerini görevlere dönüştürün: Toplanan verileri Toplanan verileri ClickUp Görevleri içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek verimliliği artırın ve takip edin

ClickUp Sohbet ile iletişim kurun: ClickUp Sohbet'i kullanarak içgörülerini tartışın, güncellemeleri paylaşın ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Hedefleri belirleyin ve izleyin: Form gönderilerini ölçülebilir hedeflere dönüştürerek ve tamamlanma durumlarını izleyerek Form gönderilerini ölçülebilir hedeflere dönüştürerek ve tamamlanma durumlarını izleyerek ClickUp Hedefleri ile ilerlemeyi takip edin

Zaman takibi kullanın: ClickUp Zaman Takibi ile form içgörülerinden oluşturulan görevler üzerinde ne kadar zaman harcandığını takip edin

ClickUp sınırlaması

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi biraz dik olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, birden fazla aracı tek bir yerde değiştirmesidir. Artık birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaya gerek yok. Diğer yazılımlara kıyasla benzersiz sayıda özellik sunar. Ayrıca, projeleri tam olarak ihtiyacım göre ayarlamamı sağlayan birden fazla görünüm, raporları ve istatistikleri net bir şekilde görüntülememi sağlayan gösterge panelleri ve tekrarlayan görevleri yerine getirerek saatlerimi kazandıran otomasyonlar gibi özellikler sayesinde her türlü iş akışına uyacak şekilde özelleştirilebilir.

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, birden fazla aracı tek bir yerde değiştirmesidir. Artık birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaya gerek yok. Diğer yazılımlara kıyasla benzersiz sayıda özellik sunar. Ayrıca, projeleri tam olarak ihtiyacım olan şekilde kurmamı sağlayan birden fazla görünüm, raporları ve istatistikleri net bir şekilde görüntülememi sağlayan gösterge panelleri ve tekrarlayan görevleri yöneterek saatlerimi kazandıran otomasyonlar gibi özellikler sayesinde her türlü iş akışına uyacak şekilde özelleştirilebilir.

📮ClickUp Insight: Çalışanların yaklaşık %43'ü günde 0-10 mesaj gönderiyor. Bu, daha odaklı veya kasıtlı konuşmalar olduğunu gösterse de, önemli tartışmaların başka yerlerde (e-posta gibi) yapıldığı ve sorunsuz bir işbirliği eksikliği olduğunu da gösterebilir. Gereksiz platform değiştirme ve bağlam geçişlerini önlemek için, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren, daha verimli çalışmanıza yardımcı olan AI ile desteklenen ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulamaya ihtiyacınız var.

📖 Daha fazla bilgi: Kuruluşlar için Üye Yönetimi Yazılımı

2. Jotform (Kodsuz form oluşturma için en iyisi)

via Jotform

jotform, form oluşturma, paylaşım ve yönetme süreçlerini basitleştiren bir çevrimiçi form oluşturucu. Kullanıcı dostu arayüzü, sürükle ve bırak özelliğine sahip bir oluşturucu sunarak kodlama becerisi olmayan kullanıcıların da form oluşturmasını kolaylaştırır.

Jotform, anketler, geri bildirim formları, kayıtlar ve daha fazlası yoluyla veri toplamak isteyen işletmeler için popülerdir. İş akışı verimliliğini artırmak için diğer araçlarla çeşitli entegrasyonları destekler.

Jotform'un en iyi özellikleri

Kolay özelleştirme için sezgisel sürükle ve bırak form oluşturucuyu kullanın

Farklı sektörlere ve amaçlara uygun kapsamlı form şablonlarını deneyin

Google E-Tablolar, PayPal ve Mailchimp gibi uygulamalarla sorunsuz entegrasyon

Kişiselleştirilmiş bir form deneyimi için gelişmiş koşullu mantığı kullanın

Jotform sınırlamaları

Daha gelişmiş form oluşturma araçlarına kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Küçük işletmeler için fiyatlar yüksek olabilir

Geri al düğmesine kolayca erişilemiyor

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Bronz: Aylık 39 $

Gümüş: Aylık 49 $

Gold: Aylık 129 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jotform puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jotform hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor

Jotform, sürükle ve bırak arayüzü ile form oluşturmayı inanılmaz derecede kolaylaştırır ve iletişim formları, anketler ve daha fazlası için çeşitli şablonları kullanarak hızlı bir şekilde profesyonel ve şık formlar oluşturmamı sağlar. Ancak, formlar bazen mobil cihazlarda iyi görüntülenmediğinden, duyarlı tasarım daha iyi olabilir, bu da mobil kullanıcılar için bir sorundur.

Jotform, sürükle ve bırak arayüzü ile form oluşturmayı inanılmaz derecede kolaylaştırır ve iletişim formları, anketler ve daha fazlası için çeşitli şablonları kullanarak hızlı bir şekilde profesyonel ve şık formlar oluşturmamı sağlar. Ancak, formlar bazen mobil cihazlarda iyi görüntülenmediğinden, duyarlı tasarım daha iyi olabilir, bu da mobil kullanıcılar için bir sorundur.

📖 Daha fazla bilgi: En iyi Jotform alternatifleri

3. Microsoft Forms (Temel anketler ve testlere ihtiyaç duyan Microsoft 365 kullanıcıları için en iyisi)

via Microsoft Forms

Microsoft Forms, çevrimiçi anketler, oylamalar ve testler oluşturmak için basit bir araçtır. Microsoft 365 ile sorunsuz bir şekilde entegre olan bu araç, kullanıcıların yanıtları gerçek zamanlı olarak toplamasına, yerleşik grafiklerle verileri analiz etmesine ve daha derin içgörüler için sonuçları Excel'e aktarmasına olanak tanır.

Sezgisel tasarımı, yapay zeka destekli önerileri ve özelleştirme seçenekleriyle Microsoft Forms, geri bildirim toplama ve karar verme süreçlerini kolaylaştırmak isteyen işletmeler, eğitimciler ve takımlar için idealdir.

Microsoft Forms'un en iyi özellikleri

Bazı ayarlarda anonim yanıtları etkinleştirin

Formları bağlantılar, QR kodları veya e-postalar aracılığıyla kolayca paylaşın

Otomatik veri görselleştirme ile gerçek zamanlı yanıtları toplayın

Mobil uyumlu formlarla erişilebilirliği sağlayın

Microsoft Forms sınırlamaları

Rakiplere göre daha az tasarım ve markalama seçeneği

Koşullu mantık ve gelişmiş analitik gibi özellikler yoktur

Tam 1-10 ölçeği yerine yalnızca 7 ölçüye kadar destekler

Microsoft Forms fiyatlandırması

İş Temel: Aylık kullanıcı başına 7,14 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14,88 $

İş Premium: 26,20 $ kullanıcı başına aylık

Microsoft Forms değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Forms hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor

Microsoft Forms, kullanımı inanılmaz derecede kolaydır ve gerçek zamanlı yanıt izleme ve analiz özellikleriyle birden fazla kişiden aynı anda veri toplamayı basitleştirir. Müşteri desteği hızlı ve güvenilirdir ve düzenli kullanım için uygulaması kolaydır. Ancak, gelişmiş özelliklerden yoksundur ve Enterprise modunda anonim yanıtları desteklemez, bu da bir dezavantaj olabilir.

Microsoft Forms, kullanımı inanılmaz derecede kolaydır ve gerçek zamanlı yanıt izleme ve analiz ile birden fazla kişiden aynı anda veri toplamayı basitleştirir. Müşteri desteği hızlı ve güvenilirdir ve düzenli kullanım için uygulaması kolaydır. Ancak, gelişmiş özelliklerden yoksundur ve Enterprise modunda anonim yanıtları desteklemez, bu da bir dezavantaj olabilir.

📖 Daha fazla bilgi: En İyi Ücretsiz Veritabanı Yazılımları

4. Wufoo (Markalı formlar oluşturmak için en iyisi)

via Wufoo

Wufoo, kolay sürükle ve bırak arayüzü ve önceden tasarlanmış temalarıyla işleri basit tutan kullanışlı bir çevrimiçi form oluşturucu. Wufoo, şık ve markalı formlar oluşturmayı çocuk oyuncağına çevirir.

Ayrıca, işletmelerin veri toplamasına, ödeme almasına ve entegrasyonlar aracılığıyla iş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olacak özelliklerle doludur. Ve tüm bu verileri anlamlandırmak söz konusu olduğunda, Wufoo'nun yerleşik analiz araçları size yardımcı olur.

Wufoo'nun en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak oluşturucu ile özel formları hızla oluşturun ve dağıtın

Formları Zapier, Mailchimp ve Salesforce gibi araçlarla kolayca entegre ederek iş akışlarını kolaylaştırın

PayPal ve Stripe gibi önemli ödeme ağ geçitleriyle entegrasyonlar aracılığıyla güvenli ödeme tahsilatı sağlayın

Özel raporlama araçları ve dışa aktarılabilir verilerle gerçek zamanlı analitiklere erişin ve daha derin içgörüler elde edin

Wufoo sınırlamaları

Wufoo'yu kullanıcı dostu olmayan eski tasarım

CAPTCHA veya güçlü spam koruması bulunmadığından formlar savunmasızdır

Gelişmiş tasarım ayarlamaları için sınırlı CSS özelleştirme seçenekleri

Wufoo fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 16,25 $

Profesyonel: Aylık 29,08 $

Gelişmiş: Aylık 74,08 $

Ultimate: Aylık 183,25 $

Wufoo puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Wufoo hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Wufoo, karmaşık formlar için bile gelişmiş kodlama becerileri gerektirmeyen, basit ve kullanıcı dostu bir araçtır. Hizmetleri ilgi çekicidir ve fiyatları makuldür. Ancak, tasarımı modası geçmiş ve modern bir arayüzü tercih edenler için pek kullanıcı dostu değildir ve CSS özelleştirme seçenekleri biraz sınırlıdır.

Wufoo, karmaşık formlar için bile gelişmiş kodlama becerileri gerektirmeyen, basit ve kullanıcı dostu bir araçtır. Hizmetleri ilgi çekicidir ve fiyatları makuldür. Ancak, tasarımı modası geçmiş ve modern bir arayüzü tercih edenler için pek kullanıcı dostu değildir ve CSS özelleştirme seçenekleri biraz sınırlıdır.

5. Zoho Forms (Veri toplama için Zoho ekosistemini kullanan işletmeler için en iyisi)

via Zoho Forms

Zoho Forms, özelleştirilmiş çevrimiçi formlar oluşturmak için kapsamlı bir yaklaşım sunar. Geri bildirim toplama, anketler ve potansiyel müşteri oluşturma gibi çeşitli kullanım durumlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Esnek arayüzü, işletmelerin sipariş formlarını yerleştirmelerine, iş akışlarını otomatikleştirmelerine ve gerçek zamanlı bildirimler almalarına olanak tanır. Mobil erişim ve entegrasyon seçenekleriyle Zoho Forms, etkili veri toplama ve yönetimi sağlar.

Zoho Forms'un en iyi özellikleri

Mobil uyumlu sürükle ve bırak oluşturucu ile kolayca formlar tasarlayın

Onayları ve görev atamalarını otomatikleştirerek iç iş akışlarını kolaylaştırın

IOS ve Android için mobil uygulama desteği ile form girdilerine çevrimdışı erişin

Yerleşik analiz araçlarıyla görsel raporlar oluşturun ve performansı izleyin

Zoho uygulamaları, Google Çalışma Alanı ve Mailchimp gibi üçüncü taraf araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Zoho Forms sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, mobil uygulama senkronizasyon özelliğinde ara sıra aksaklıklar veya yavaşlık yaşadıklarını bildirmiştir

Gelişmiş özelleştirme, özellikle koşullu mantık için bazı teknik bilgiler gerektirebilir

Daha modern veya dinamik stil seçeneklerine sahip rakiplere kıyasla sınırlı tasarım esnekliği

Zoho Forms fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Standart : Kullanıcı başına aylık 25 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 50 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 90 $

Zoho Forms puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (160+ yorum)

Zoho Forms hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Zoho Forms, kullanımı kolay ve entegrasyonları iyi olan, temel formlar için güvenilir bir seçimdir. E-postaları verimli bir şekilde yönetmek için harikadır ve yıllardır kullandığımız çözümdür. Ancak fiyatlandırması daha iyi olabilir ve bazı özellikler eksiktir. Ayrıca, dikkatli olmazsanız, fazladan bir abonelikle karşılaşabilirsiniz ve yardım masası yanıtları yavaş olabilir.

Zoho Forms, kullanımı kolay ve entegrasyonları iyi olan, temel formlar için güvenilir bir seçimdir. E-postaları verimli bir şekilde yönetmek için harikadır ve yıllardır kullandığımız çözümdür. Ancak fiyatlandırması daha iyi olabilir ve bazı özellikler eksiktir. Ayrıca, dikkatli olmazsanız, ekstra bir abonelikle karşılaşabilirsiniz ve yardım masası yanıtları yavaş olabilir.

6. Typeform (Etkileşimli, ilgi çekici formlar oluşturmak için en iyisi)

via Typeform

Typeform, konuşma ve etkileşimli formlar, anketler ve testler oluşturmak için tasarlanmıştır. Dinamik veri toplama üzerine odaklanan Feathery'den farklı olarak, Typeform'un gücü, kullanıcı katılımını artıran ve kayıt formlarını geliştiren ilgi çekici ve görsel olarak çekici formlar sunmasında yatmaktadır.

Eşsiz tek seferde tek soru biçimi ve kapsamlı entegrasyon yetenekleri, kullanıcı deneyimini ve etkileşimi geliştirmek isteyen işletmeler için güçlü bir alternatif sunar.

Typeform'un en iyi özellikleri

Konuşma havasında, tamamlanma oranlarını artıran, görsel olarak çekici formlar ve anketler oluşturun

Formları marka kitiniz, yazı tipleriniz ve renk temalarınızla özelleştirerek şık ve profesyonel bir görünüm elde edin

Logic Jump ve Hidden Fields'ı kullanarak kullanıcı deneyimlerini kişiselleştirin ve daha akıllı sorular sorun

Google E-Tablolar, HubSpot, Slack ve Facebook Pixel gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Yerleşik analitik ve pazarlama entegrasyonlarıyla dönüşümleri ve hedef kitlenizin davranışlarını izleyin

Typeform sınırlaması

Daha üst düzey özellikler, özellikle küçük takımlar için pahalı fiyat planlarının arkasında kilitli olabilir

Sınırlı çevrimdışı işlevsellik — formların çalışması için internet bağlantısı gerekir

Özel düzenler ve ön tanımlı stilin ötesinde tasarım değişiklikleri biraz kısıtlıdır

Typeform fiyatlandırması

Temel: Aylık 29 $

Artı: Aylık 59 $

İş: Aylık 99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Typeform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (900+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Typeform hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Typeform, kullanıcılar için kişisel bilgileri korurken karmaşık formlar oluşturmayı çok kolaylaştırır. Web sitemdeki spam gönderileri önemli ölçüde azaldı ve genel soruların kalitesi arttı. Sonuç sayfası, müşteri istatistiklerini hızlı bir şekilde toplamak için harika. Ancak, bazı özelliklerin premium fiyatlandırma ile kilitli olmasını sevmiyorum.

Typeform, kullanıcılar için kişisel bilgileri korurken karmaşık formlar oluşturmayı çok kolaylaştırır. Web sitemdeki spam gönderileri önemli ölçüde azaldı ve genel soruların kalitesi arttı. Sonuç sayfası, müşteri istatistiklerini hızlı bir şekilde toplamak için harika. Ancak, bazı özelliklerin premium fiyatlandırma ile kilitli olmasını sevmiyorum.

📖 Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz Geri Bildirim Formu Şablonları

7. Google Forms (Google Çalışma Alanı'nı kullanan bireyler için en iyisi)

via Google Forms

Google Formlar, anketler, testler ve geri bildirim formları oluşturmak için mükemmel, ücretsiz ve kullanıcı dostu bir araçtır. Basitliği ve Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyonu sayesinde veri toplama işlemini son derece kolaylaştırmasıyla popülerdir.

Çok sayıda gelişmiş özelleştirme seçeneği sunmasa da, yanıtları hızlı bir şekilde toplamak ve analiz etmek için anket oluşturmak gibi ihtiyacınız olan tüm temel özellikleri sağlar.

Google Forms'un en iyi özellikleri

Basit ve kullanıcı dostu bir arayüzle sınırsız formu ücretsiz oluşturun

Formları temalar, resimler, renkler ve yazı tipleriyle özelleştirerek markanıza uygun bir görünüm elde edin

Google E-Tablolar ile sorunsuz entegrasyon sayesinde yanıtları gerçek zamanlı olarak toplayın ve analiz edin

Formları bağlantı veya e-posta yoluyla anında paylaşın ve takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak anketler, testler ve geri bildirim formlarını hızlıca başlatın

Google Formlar sınırlaması

Şablonlar, dallanma ve özel arka planlar (GIF'ler/videolar) yoktur

Formlar, premium araçlara kıyasla daha az tasarım seçeneği sunması nedeniyle görsel olarak basit gelebilir

Google oturum açma dışında yerleşik imza yakalama veya özel kullanıcı kimlik doğrulama yok

Google Forms fiyatlandırması

Ücretsiz

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 7,20

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14,40

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 21,60

Enterprise: Özel Fiyatlandırma

Google Forms puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (11.000+ yorum)

G2: Yeterli yorum yok

Google Forms hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor:

Google Forms, iş arkadaşlarınızdan veya topluluk üyelerinden veri toplamak için harika bir araçtır. Ancak, anketler ve anketler için şablonlar yoktur ve dallanma veya mantık atlama özelliği yoktur. Ayrıca, GIF'ler veya kısa videolarla özel arka planları desteklemez, bu da özelleştirmeyi sınırlar.

Google Forms, iş arkadaşlarınızdan veya topluluk üyelerinden veri toplamak için harika bir araçtır. Ancak, anketler ve anketler için şablonlar yoktur ve dallanma veya mantık atlama özelliği yoktur. Ayrıca, GIF'ler veya kısa videolarla özel arka planları desteklemez, bu da özelleştirmeyi sınırlar.

8. Formstack (Form oluşturma ve belge yönetimi arayan kurumsal kullanıcılar için en iyisi)

via Formstack

Formstack, temel form oluşturmanın ötesinde, kurumsal düzeyde, kod gerektirmeyen bir platformdur. Güçlü formlar oluşturmak, belgeleri yönetmek ve hatta e-imzaları toplamak için ideal bir seçimdir.

Feathery'den farklı olarak Formstack, iş akışlarını hızlandırmak için daha kapsamlı bir çözüm sunar. Çeşitli iş araçlarıyla kolayca entegre olur, veri toplama işlemlerini kolaylaştırır, süreçleri otomatikleştirir ve değerli verilerinizi güvende tutar.

Formstack'in en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak oluşturucu ile gelişmiş formlar oluşturun — kodlama bilgisi gerekmez

Onayları, bildirimleri ve iş akışlarını otomatikleştirerek takım verimliliğini artırın

Ayrıntılı raporlama ve optimizasyon araçlarıyla gönderi verilerini analiz edin

Şifreleme, HIPAA uyumluluğu ve koşullu mantık ile güvenli belge depolama sağlayın

Salesforce, PayPal, Microsoft ve Zapier dahil 100'den fazla araçla entegre edin

Formstack sınırlamaları

Sınırlı bütçeye sahip küçük işletmeler veya takımlar için pahalı olabilir

Bazı kullanıcılar, karmaşık iş akışları veya entegrasyonlar ayarlarken bir öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor

Mobil uyumluluk ve performans bazen tutarsız olabilir

Formstack fiyatlandırması

Formlar: Aylık 99 $

Paket: Aylık 299 $

Enterprise: Özel Fiyatlandırma

Formstack puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (110+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Formstack hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

formstack, form oluşturmak için basit özelliklere sahip, kullanımı kolay bir arayüz sunar. Ancak, sürükle ve bırak öğeleri basit olsa da, bunları ödeme yazılımına bağlamak veya ödemeleri toplamak o kadar sezgisel değildir

formstack, form oluşturmak için basit özelliklere sahip, kullanımı kolay bir arayüz sunar. Ancak, sürükle ve bırak öğeleri basit olsa da, bunları ödeme yazılımına bağlamak veya ödemeleri toplamak o kadar sezgisel değildir

9. FormAssembly (Güvenli veri toplama ve uyumluluğa odaklanan kurumsal şirketler için en iyisi)

via FormAssembly

FormAssembly, güvenlik, uyumluluk ve esnekliği ön planda tutan kuruluşlar için tasarlanmış bir veri toplama platformudur. Hızlı form oluşturma için sürükle ve bırak basitliği ve özel özelleştirme için gelişmiş kodlama seçenekleri sunmasıyla öne çıkar.

FormAssembly'nin Salesforce ile güçlü entegrasyonu ve uyumluluk özellikleri, hassas verileri ve karmaşık iş akışlarını yöneten şirketler için değerli bir seçimdir.

FormAssembly'nin en iyi özellikleri

HTML özelleştirme desteğine sahip güçlü bir sürükle ve bırak oluşturucu kullanarak karmaşık ve güvenli formlar oluşturun

Sorunsuz veri senkronizasyonu için Salesforce ve diğer büyük platformlarla doğrudan bağlantı kurun

Koşullu mantık, çok aşamalı onaylar ve sağlam form mantığı ile iş akışlarını otomatikleştirin

HIPAA, GDPR ve SOC 2 gibi sıkı güvenlik standartlarına uyumu sağlayın

Stripe ve Authorize gibi entegre ağ geçitleri aracılığıyla ödemeleri güvenli bir şekilde toplayın. net

FormAssembly sınırlamaları

Daha yüksek fiyatlandırma kademeleri, küçük işletmeler veya tek başına çalışan kullanıcılar için ideal olmayabilir

Özellikle teknik sorunlarda müşteri desteği yanıtlarında ara sıra gecikmeler yaşanıyor

FormAssembly fiyatlandırması

Temel: Aylık 83 $ (yıllık faturalandırılır)

Essentials: Özel fiyatlandırma

Takım: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gov Cloud: Özel fiyatlandırma

FormAssembly puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (380+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar FormAssembly hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor:

FormAssembly, form oluşturmayı basitleştiren basit Salesforce entegrasyonu ve AI tarafından oluşturulan özellikleriyle kullanıcı dostudur. Alanlar arasında gezinmek, biçimlendirmeyi kaybetmeden formları kopyalamak kolaydır ve müşteri desteği hızlı yanıt verir. Ancak, CSS için özelleştirme seçenekleri yoktur ve bildirim e-postalarında PDF ek dosyalarına izin vermez.

FormAssembly, form oluşturmayı basitleştiren basit Salesforce entegrasyonu ve AI tarafından oluşturulan özelliklerle kullanıcı dostudur. Alanlar arasında gezinmek, biçimlendirmeyi kaybetmeden formları kopyalamak kolaydır ve müşteri desteği hızlı yanıt verir. Ancak, CSS için özelleştirme seçenekleri yoktur ve bildirim e-postalarında PDF ek dosyalarına izin vermez.

10. Forms uygulaması (Hızlı ve basit form oluşturma için en iyisi)

Forms. uygulaması, özelleştirilebilir formlar, anketler ve testler oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştıran basit, kullanıcı dostu bir çevrimiçi form oluşturucu. Mobil uyumlu tasarımı ve sürükle ve bırak arayüzü, müşteri geri bildirimlerini toplamaktan etkinlik kayıtlarını yönetmeye kadar her şey için mükemmeldir.

Ayrıca, entegrasyon seçenekleri ve kolay paylaşım özellikleri ile günlük veri toplama için pratik bir araçtır.

Formlar Uygulamasının en iyi özellikleri

Hızlı ve kullanıcı dostu bir arayüzle çok yönlü formlar, anketler ve testler oluşturun

Farklı form türleri için klasörler ve gösterge panelleri kullanarak işleri verimli bir şekilde düzenleyin

Google E-Tablolar ve Zapier gibi diğer araçlarla entegre ederek iş akışlarını kolaylaştırın

Mobil uyumlu şablonlar dahil tüm özelliklere ücretsiz planla bile erişin

Yerleşik görsel araçları kullanarak form tasarımını markanıza uyacak şekilde özelleştirin

Formlar Uygulama sınırlaması

Bazı kullanıcılar mobil uygulamada ara sıra hatalar veya performans gecikmeleri bildirmektedir

Gelişmiş özellikler (koşullu mantık gibi) bulmak veya ayarlamak daha zor olabilir

Adım adım rehberliğe ihtiyaç duyan ilk kez kullanan kullanıcılar için sınırlı dokümantasyon ve öğreticiler

Formlar Uygulaması fiyatlandırması

Ücretsiz: Ücretsiz

Temel: Aylık 5 $

Pro: Aylık 10 $

Premium: Aylık 25 $

Formlar Uygulaması derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (480+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (240+ yorum)

Formlar Uygulaması hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor:

Forms. uygulaması, analiz için verimli tablolama özellikleriyle veri toplama işlemini inanılmaz derecede kolaylaştırır. Ancak, toplanan verileri bozmadan önceden gönderilmiş anketlerin düzenlenmesine izin vermez.

Forms. uygulaması, analiz için verimli tablolama özellikleriyle veri toplama işlemini inanılmaz derecede kolaylaştırır. Ancak, toplanan verileri bozmadan önceden gönderilmiş anketlerin düzenlenmesine izin vermez.

📖 Daha fazla bilgi: Daha Hızlı Veri Toplama için Form Otomasyon Yazılımı

ClickUp'ı kullanarak etkileşimli formlar oluşturun ve oluşturun

ClickUp Forms, akıllı iş akışlarını, özelleştirilebilir görünümleri ve yapay zeka destekli içgörülerle birleştirerek form oluşturmayı bir üst seviyeye taşır.

Geri bildirim formları, proje giriş formları, ödeme formları, kayıt formları veya müşteri anketleri oluşturuyor olsanız da, ClickUp yanıtları eyleme geçirilebilir görevlere ve değerli içgörülere dönüştürmek için ideal çözümdür.

En iyi yanı ne mi? Mevcut iş akışlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur, görev atamalarını otomatikleştirir ve verileri sizin için mantıklı bir şekilde düzenler. Ayrıca, ClickUp'ın çeşitli görünümleriyle, Kanban panoları, pasta grafikler veya özelleştirilmiş gösterge panelleri aracılığıyla verileri hiç olmadığı kadar görselleştirebilirsiniz.

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