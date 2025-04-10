Aday Değerlendirmesini Kolaylaştırmak için Ücretsiz Mülakat Puan Kartı Şablonları

Adaylarla saatlerce görüşme yapıp, sonunda belirsiz izlenimler ve içgüdülerle boğuşmak zorunda kaldığınızı hayal edin.

İşte bu noktada mülakat puan kartı şablonu imdadınıza yetişir. Aday değerlendirmelerini standartlaştırmanıza, önyargıları en aza indirmenize ve işe alım kararlarınızı net, adil ve veriye dayalı hale getirmenize yardımcı olur.

İster işe alım uzmanı, ister işe alım yöneticisi veya iş sahibi olun, mülakat puan kartı kullanarak her adayın aynı kriterlere göre değerlendirilmesini sağlayın ve tahminlerde bulunmaya son verin!

İşe alım sürecinizi iyileştirmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım!

Mülakat Puan Kartı Şablonları Nedir?

Mülakat puan kartı şablonu, işe alım takımlarının önceden tanımlanmış kriterlere göre adayları değerlendirmek için kullandıkları yapılandırılmış bir araçtır.

İçgüdülerine güvenmek yerine, mülakat görevlileri anahtar becerilere, adayın niteliklerine ve yetkinliklerine puanlar vererek adil ve objektif bir işe alım süreci sağlar. Bu şablonlar genellikle şunları içerir:

Aday bilgileri (Adı, rolü, mülakat tarihi)

Değerlendirme kriterleri (ör. iletişim, problem çözme, teknik beceriler)

Genel öneri (İşe alın, Belki, Hayır)

Aday puan kartlarını kullanarak, işe alım uzmanları ve yöneticileri adayları objektif bir şekilde karşılaştırarak önyargıları azaltabilir ve veriye dayalı işe alım kararları alabilir. 📊

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İyi bir mülakat puan kartı şablonu nedir?

İyi tasarlanmış bir aday mülakat puan kartı, İK yazılımı gibi işlev görür ve işe alım yöneticilerinin işe alım süreçlerini kolaylaştırmasına ve adil ve objektif değerlendirmeler yapmasına yardımcı olur.

Ayrıca, yapılandırılmış bir mülakat biçimi sunarak adayları iletişim, problem çözme yetenekleri ve teknik becerilerine göre değerlendirmenizi kolaylaştırır.

Bir iş görüşmesi puan kartı şablonunu gerçekten etkili kılan özellikler şunlardır:

Net değerlendirme kriterleri: Bir işe alım puan kartı, problem çözme, takım çalışması, Bir işe alım puan kartı, problem çözme, takım çalışması, kültüre uyum ve sektöre özgü beceriler gibi iyi tanımlanmış kategoriler içermeli ve adayların tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamalıdır

Standartlaştırılmış derecelendirme ölçeği: Sayısal puanlama tablosu (ör. 1-5) kullanmak, işe alım takımının adaleti korurken veriye dayalı kararlar almasını sağlar

Yorum ve notlar için alan: İyi bir mülakat puanlama formu, mülakatçıların puanların yanı sıra niteliksel geri bildirim ve İyi bir mülakat puanlama formu, mülakatçıların puanların yanı sıra niteliksel geri bildirim ve yapıcı eleştiriler sunarak derecelendirmelere bağlam eklemelerine olanak tanır

Özelleştirilebilir biçim: Word'de bir mülakat puan kartı şablonu veya Excel'de bir mülakat puan kartı şablonu kullanıyor olun, esneklik farklı rollere ve mülakat sorularına uyarlama konusunda anahtar rol oynar

Önceden tanımlanmış mülakat soruları ve puan kartı: Ücretsiz mülakat puan kartı şablonunu Ücretsiz mülakat puan kartı şablonunu mülakat soruları şablonuyla entegre etmek, mülakatçıların konudan sapmamalarını ve ilgili yetkinliklere odaklanmalarını sağlar

İyi tanımlanmış bir değerlendirme süreci kullanarak, işe alım yöneticileri adayları daha etkili bir şekilde değerlendirebilir, karar verme sürecini iyileştirebilir ve daha iyi işe alımlar gerçekleştirebilir.

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11 En İyi Mülakat Puan Kartı Şablonu

Mülakatları gerçekleştirme şeklinizde devrim yaratmaya hazır mısınız? İşte en iyi ücretsiz mülakat puan kartı şablonları:

1. ClickUp Mülakat Süreci Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Mülakat Süreci Şablonu ile mülakatlarınızı kolaylaştırın

İşe alım genellikle stresli bir süreçtir. Ancak ClickUp Mülakat Süreci Şablonu ile böyle olmak zorunda değil! Şablon, mülakatların planlanmasından nihai işe alım kararlarına kadar her şeyi düzenli tutar.

Net bir değerlendirme süreci sunar ve mülakat soruları önerir, böylece işe alım ekibi adayları değerlendirirken aynı sayfada kalır.

Yerleşik otomasyon ve işbirliği özellikleri sayesinde, işe alım yöneticileri ilerlemeyi zahmetsizce izleyebilir. Artık dağınık notlar veya kaybolan geri bildirimler yok — her ayrıntı tek bir yerde saklanır!

🌟 Neden seveceksiniz?

Tüm işe alım planını merkezi bir merkezde tasarlayın ve düzenleyin

Bildirimler ve görev düzenleme ile adayların ilerlemesini kolayca takip edin

İşe alım takımı ve paydaşlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Şablonu çeşitli mülakat biçimlerine , stillerine ve rollere uyacak şekilde özelleştirin

📌 İdeal kullanım alanları: Adaylar için yapılandırılmış bir dizi soru aracılığıyla mülakat sürecini basitleştirmek isteyen işe alım uzmanları, İK takımları ve işe alım yöneticileri

2. ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu ile adil değerlendirmeler yapın

Adayları değerlendirmek için sorunsuz bir yol mu arıyorsunuz? ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu, aday değerlendirmesindeki tahminleri ortadan kaldırarak işe alım kararlarını daha hızlı ve daha objektif hale getirir.

Dağınık geri bildirimlerle uğraşmak yerine, bu yapılandırılmış şablon, herkesin geri bildirimlerini, objektif puanlarını ve değerlendirme kriterlerini tek bir yerde izlemenize yardımcı olur.

Kolay puanlama, otomatikleştirilmiş iş akışları ve net bir derecelendirme ölçeği ile süreç daha verimli ve önyargısız hale gelir. Ayrıca, şirketinizin değerlendirme sürecine uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir!

🌟 Neden seveceksiniz?

Net bir puanlama sayfası ile adayları kolay ve hızlı bir şekilde değerlendirin

Farklı iş rolleri için tutarlı puanlama ile derecelendirme ölçeklerini özelleştirin

Ödüller ve Dönüm Noktaları, Toplam Çalışma Saati, İş Başlığı ve İyileştirme Alanları gibi özel alanlar ekleyerek çalışan performansını izleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Standart ve adil değerlendirmeler yapmak isteyen İK uzmanları ve takım yöneticileri

💡 Profesyonel İpucu: Her aday adil bir değerlendirmeyi hak eder. Bunu nasıl yapabileceğinizi öğrenmek ister misiniz? Size yardımcı olacak 10 ücretsiz mülakat değerlendirme formu şablonuna göz atın!

3. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonu'nu kullanarak kapsamlı geri bildirim alın

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu, geri bildirimleri zahmetsizce toplamanızı ve düzenlemenizi sağlar!

Basit biçimi, net bölümleri ve kolay işbirliği ile müşteri ve çalışan geri bildirimlerini kolaylaştırır.

Özel anketler tasarlayın, anlamlı veriler toplayın ve sonuçları analiz ederek faydalı stratejiler geliştirin. Bu geri bildirim formu şablonu, müşterilere endişelerini paylaşma ve değerli bilgiler toplama için bir platform sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: Tüketicilerin %77'si, müşteri geri bildirimlerini aktif olarak arayan ve uygulayan markalara daha olumlu bakıyor.

🌟 Neden seveceksiniz?

Önceden tanımlanmış bölümlerle net ve yapılandırılmış geri bildirim toplama

Hizmet Sağlayıcı, Genel Değerlendirme ve İyileştirme Önerileri gibi özel özellikleri kullanarak müşteri geri bildirimlerini kaydedin

Verileri kolayca görselleştirmek için Genel Öneri Görünümü, Geri Bildirim Tablosu Görünümü, Sağlayıcı Derecelendirme Tablosu Görünümü ve Geri Bildirim Panosu Görünümü gibi çeşitli görünümlerde açın

📌 İdeal kullanım alanları: Ayrıntılı müşteri geri bildirimleri ve içgörüler toplamak isteyen ürün takımları

💡 Profesyonel İpucu: Farklı geri bildirim görünümlerini stratejik olarak kullanın! Hizmet Görünümü, hangi hizmetlerin iyileştirilmesi gerektiğini belirlemenize yardımcı olur, Sağlayıcı Derecelendirme Görünümü takım performansını belirler ve Genel Öneri panosu, eylemlerinizi önceliklendirmenizi sağlar.

4. ClickUp Mülakat Yönetimi ve Rapor Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Mülakat Yönetimi ve Rapor Şablonu ile tüm başvuru sahiplerini takip edin

Mülakat verilerini düzenli tutmakta zorlanıyor musunuz? ClickUp Mülakat Yönetimi ve Rapor Şablonu, mülakatları izlemek, içgörüleri kaydetmek ve raporlar oluşturmak için hepsi bir arada çözümdür.

Dağınık elektronik tablolar ve sonsuz e-posta konuları ile vedalaşın! Bu şablon, başvuru sahiplerini verimli bir şekilde izlemenizi ve mülakat sorularını, adayların yanıtlarını ve değerlendirme puanlarını tek bir yapılandırılmış biçimde belgelemenizi sağlar.

Ayrıca, yerleşik raporlama özellikleri adayları karşılaştırmayı ve bulguları paydaşlara sunmayı kolaylaştırır.

🌟 Neden seveceksiniz?

Birden fazla mülakatla ilgili ayrıntıları tek bir yerden sorunsuz bir şekilde yönetin

Veriye dayalı kararlar almak için ayrıntılı mülakat raporları oluşturun

İnceleniyor, İşlemde, Teklif Kabul Edildi, Teklif Gönderildi ve Reddedildi gibi özel durumlarla her adayın ilerlemesini izleyin

Her adayı değerlendirmek için Kültür Uyumu, İletişim Becerileri, Deneyim, Mülakat Dosyası ve Teknik Beceriler gibi alanlar ekleyin

Rapor Durumu, Mülakat Rapor Formu ve Mülakat Raporları dahil olmak üzere 4 farklı görünümde açın

📌 İdeal kullanım alanları: Mülakatları yönetmek ve raporları derlemek için merkezi bir sisteme ihtiyaç duyan işe alım uzmanları, İK takımları ve işe alım yöneticileri

5. ClickUp Mülakat Toplantı Notları Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Mülakat Toplantı Notları Şablonu'nu kullanarak tüm önemli toplantı notlarını kaydedin

Mülakat konuşmaları genellikle hızlı ilerler ve önemli ayrıntılar kaybolmamalıdır. ClickUp Toplantı Notu Şablonu, her işe alım takımının anahtar noktalar, geri bildirimler ve sonraki adımları kaydetmek için yapılandırılmış bir yaklaşıma sahip olmasını sağlar.

Netlik için tasarlanmış bu şablon, görevleri aranabilir bir depoda düzenler, toplantılardan anahtar noktaları yakalar ve tüm ilgili bilgileri kolayca incelenebilecek bir biçimde saklar.

🌟 Neden seveceksiniz?

Anahtar noktaları kaçırmadan önemli ayrıntıları gerçek zamanlı olarak yakalayın

Net ve paylaşılan belgelerle işe alım takımlarının uyumunu sağlayın

Eylem öğeleri ve takipleri ekleyerek sonraki adımları kolaylaştırın

Şablonunuzu herkese açık ve gizli bağlantılar kullanarak takım üyeleriyle paylaşarak işbirliğini geliştirin

📌 İdeal kullanım alanları: İşe alım kararlarına rehberlik etmek için net belgeler tutmak isteyen işe alım uzmanları ve İK profesyonelleri

💡 Profesyonel İpucu: Atanan yorumları kullanarak takım üyelerine farklı eylem öğeleri atayın. Metni vurgulayın, yorum seçeneğine tıklayın ve atama simgesine tıklayarak atayacağınız kişiyi seçin.

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp İşe Alım Adayları Şablonu ile işe alım sürecinizi merkezileştirin

Binlerce mükemmel başvuru varken en iyi adayları işe almak zor bir iştir.

ClickUp Aday İşe Alım Şablonu, işe alım sürecinin stresini ortadan kaldırır. İşe alım yöneticilerine, başvuru sahiplerini izlemek, adayları değerlendirmek ve bilinçli işe alım kararları almak için organize bir yol sunar.

İşe alım sürecini, başvuru izleme ve iletişimi merkezileştirerek işe alım takımının uyumlu çalışmasını sağlayın. Bu İK şablonunu kullanarak hatırlatıcılar ekleyin, görevleri izlemek için kontrol listeleri kullanın ve izleme panoları ile adayları karşılaştırın.

🌟 Neden seveceksiniz?

En iyi sonuçları elde etmek için beş farklı görünümü kullanın: Read Me HR Aday İzleme Görünümü, Sohbet Görünümü, Tam Galeri Görünümü, Tam Liste ve Liste Görünümü

Durumu izlemek için Gönderildi, Devam Ediyor, Telefon Görüşmesi, Teklif ve Reddedildi gibi özel durumlara sahip görevler oluşturun

Takip ve hatırlatıcıları otomatikleştirerek darboğazları ortadan kaldırın

📌 İdeal kullanıcılar: Adayları değerlendirmek ve güvenilir işe alım kararları almak için sorunsuz bir yol arayan İK uzmanları, işe alım uzmanları ve işe alım yöneticileri

💡 Bonus İpucu: İK iş akışlarını düzenli tutmakta zorlanıyor musunuz? ClickUp sizin için basitleştirsin! ClickUp for Human Resources, işe alım, oryantasyon ve çalışan bağlılığını tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur. Otomasyon, akıllı iş akışları ve gerçek zamanlı işbirliği ile yönetici görevlerine daha az zaman ayırın, başarılı bir takım oluşturmaya daha fazla zaman ayırın. İşte size nasıl yardımcı olacağı: ✅ Mülakat planlama, işe alım kontrol listeleri ve performans değerlendirme hatırlatıcıları gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

📊 İşe alım eğilimlerini, çalışan performansını ve çalışan bağlılığı ölçütlerini izlemek için özelleştirilebilir gösterge panelleriyle içgörüler elde edin

🤝 Paylaşılan takvimler, görev atamaları ve gerçek zamanlı güncellemelerle işbirliğini geliştirin ve İK takımınızın uyum içinde çalışmasını sağlayın Red Sky'da Proje Yöneticisi ve İşe Alım İş Ortağı olan Ewa Lale'nin ClickUp hakkında neler söylediğini dinleyin: ClickUp, projelerimizi daha iyi yönetmemize yardımcı oluyor ve tüm süreci daha kolay ve hızlı hale getiriyor. Ayrıca, takımlarımızın aynı sayfada kalması için çok önemli olan bilgi şeffaflığı da sağlıyor. ClickUp, projelerimizi daha iyi yönetmemize yardımcı olur ve tüm süreci daha kolay ve hızlı hale getirir. Ayrıca, takımlarımızın aynı sayfada kalması için çok önemli olan bilgi şeffaflığı sağlar.

7. ClickUp İşe Alım Seçim Matris Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Adayları İşe Alma Şablonunu kullanarak veriye dayalı işe alma kararları alın

Uygun bir sistem olmadan birden fazla adayı yönetmek genellikle karışıklığa ve gecikmelere neden olur. ClickUp Aday İşe Alım Şablonu, başvuru sahiplerinin izlenmesinden nihai işe alım kararlarının verilmesine kadar işe alım süreçlerini basitleştirir.

Nesnel kararlar almak için deneyim, beceri, nitelik ve daha fazlası gibi parametreleri kullanarak başvuru verilerini değerlendirir. Sezgisel düzeni, özelleştirilebilir alanları ve otomasyon özellikleriyle bu şablon her şeyi düzenli tutar.

🌟 Neden seveceksiniz

İletişim Becerileri, CV, İletişim Numarası, Eleme ve İşe Alım Aşaması gibi farklı özel durumları kullanarak profilleri kolayca görselleştirin

Seçim sürecinizi, Görüşme Programları, Çağrı Atamaları ve Aday Veritabanı gibi görünümlerde şablonu açarak yönetin

Mülakat Takvimi'ni kullanarak mülakat programını kontrol edin

Aday veritabanından adayların durumu, eleme sonuçları ve daha fazlasını içeren ayrıntılı aday bilgilerini alın

📌 İdeal kullanım: Seçim ve mülakat süreçlerini merkezileştirmek isteyen İK takımları

8. ClickUp Beceri Haritalama Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Beceri Eşleme Şablonu'nu kullanarak mevcut beceri setlerini belirleyin ve haritalayın

ClickUp Beceri Haritalama Şablonu, çalışanlarınızın teknik becerilerini, iletişim becerilerini ve yetkinliklerini görselleştirmek ve değerlendirmek için mükemmeldir.

Beceri eksikliklerini belirleyin, çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini analiz edin ve sürekli gelişim için hedef odaklı öğrenme hedefleri oluşturun.

Şablonu, Teknik Beceriler, Sosyal Beceriler, İşe Özgü Beceriler ve Beceri Değerlendirme Formu dahil olmak üzere 6 farklı görünümde açın ve gereksinimlerinize uygun olanı seçin.

🌟 Neden seveceksiniz?

Çalışanların güçlü yönlerini ve beceri eksikliklerini bir bakışta görselleştirin

Çalışanlarınızın becerilerini geliştirmek için kişiselleştirilmiş eğitim planları oluşturun

Çalışanların becerilerini değerlendirmelerini sağlamak için Beceri Değerlendirme Formunu kullanarak tarafsız değerlendirmeler yapın

Kaynak eksikliklerini belirleyin ve bunları gidermek için stratejiler geliştirin

📌 İdeal kullanım alanları: Beceri eksikliklerini belirlemek ve çalışanlarını eğitmek isteyen takım yöneticileri ve şirketler

➡️ Daha fazla bilgi: İşverenler için en iyi yetenek değerlendirme araçları

9. ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Şablonu ile işe alım sürecinizi kolaylaştırın

ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Şablonunu, her şeyi düzenli, verimli ve stressiz tutan kişisel işe alım asistanınız olarak düşünün!

Bu şablon, başvuru sahiplerinin izlenmesinden yapılandırılmış mülakatların koordinasyonuna kadar işe alım sürecini kolaylaştırır, böylece hiçbir ayrıntı gözden kaçmaz.

İşe alım yöneticileri, iş ilanlarını ve adayların ilerlemelerini kolayca izleyebilir, mülakatları planlayabilir ve geri bildirimleri tek bir yerde saklayabilir.

🌟 Neden seveceksiniz?

Tek bir gösterge panelinden işe alım sürecinin her aşamasını yönetin

Yapılandırılmış bir değerlendirme süreciyle adayları izleyin ve değerlendirin

İçgörülerini paylaşmak için işe alım takımıyla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

📌 İdeal kullanım alanları: En iyi yetenekleri bulmak ve işe almak için organize bir yaklaşım arayan işe alım uzmanları, İK takımları ve işe alım yöneticileri

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Değerlendirme Raporu Şablonu ile kapsamlı değerlendirmeler yapın

Doğru işe alım kararları vermek sadece içgüdüyle değil, gerçek verileri analiz etmekle de ilgilidir. ClickUp Değerlendirme Raporu Şablonu, takım yöneticilerinin ve işe alım uzmanlarının yapılandırılmış yapıcı geri bildirimleri derlemelerine ve bilinçli karar almayı destekleyen raporlar oluşturmalarına yardımcı olur.

Derecelendirmeleri, güçlü ve zayıf yönleri net ve kolay incelenebilir bir biçimde düzenler. KPI'lar belirleyin, genel derecelendirmeler verin ve daha fazla bağlam sağlamak için yorumlar ekleyin.

🌟 Neden seveceksiniz?

Düzenleme, terfi, yıllık değerlendirme ve uyarı/ayrılma gibi değerlendirme türlerini ayarlayın

Anahtar beceri ve yetkinliklere göre en iyi performans gösterenleri belirleyin

Değerlendirme raporunu genel veya gizli bir bağlantı kullanarak paylaşın

Performans derecelendirmelerinizi tanımlamak için dört puanlık bir ölçek kullanın veya özelleştirin: beklentileri aştı, beklentileri karşıladı, beklentilerin altında ve iyileştirme gerekiyor.

📌 İdeal kullanım alanları: Çalışanlar ve adaylar için yapılandırılmış bir değerlendirme sistemine ihtiyaç duyan İK takımları

💡 Profesyonel İpucu: Bir işe alım uzmanı olarak, becerileriniz özgeçmişleri gözden geçirmekten öteye gider. Ancak başarılı olmak için ihtiyacınız olan tüm becerileri takip etmek kolay değildir. İşe alım becerilerinizi nasıl geliştirebileceğinize dair ipuçları için kılavuzumuzu inceleyin!

11. ClickUp Yeni İşe Alım Oryantasyon Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Yeni İşe Alınan Çalışanlar için Oryantasyon Şablonu ile yeni çalışanlarınızın bağlılığını artırın

Yeni işe alınanlara mümkün olan en iyi başlangıcı sağlamak mı istiyorsunuz? ClickUp Yeni İşe Alınan Çalışanlar İçin Oryantasyon Şablonu'ndan başka bir yere bakmayın! Bu şablon, her yeni takım üyesinin rolüne sorunsuz ve iyi yapılandırılmış bir şekilde giriş yapmasını sağlar.

İşe alım yöneticileri ve İK ekiplerinin sorunsuz bir işe alım süreci oluşturmasına yardımcı olur. Görev atamalarından ilerleme izlemeye kadar, yeni çalışanların kendilerini desteklenmiş, bağlı ve ilk günden itibaren katkı vermeye hazır hissetmelerini sağlayın!

🌟 Neden seveceksiniz

Yapılandırılmış bir iş akışı ile işe alım sürecini kolaylaştırın

Eğitim, evrak işleri ve anahtar dönüm noktalarını takip edin

Her yeni işe alımda işe alım sürecinde tutarlılık sağlayın

Görevleri ve son teslim tarihlerini atayarak işe alım sürecini daha sorunsuz hale getirin

Net beklentiler belirleyerek çalışan bağlılığını artırın

📌 İdeal kullanım alanları: Yeni çalışanlar için verimli ve ilgi çekici bir işe alım deneyimi oluşturmak isteyen İK takımları

➡️ Daha Fazla Bilgi: İşe Alım Takımları için En İyi AI İşe Alım Araçları

ClickUp ile Etkili Mülakat Puanlama Sayfası Oluşturun

Doğru adayı bulmak zor bir iş olmak zorunda değildir. Mülakat puan kartı şablonu, net değerlendirme kriterleri ve sorunsuz işbirliği sayesinde takımınız kendinden emin, veriye dayalı kararlar alabilir.

Başarılı işe alımların anahtarı, düzenli olmak, adil değerlendirme süreçleri sağlamak ve her şeyi tek bir yerde tutmaktır.

ClickUp tam da bunu yapmanıza yardımcı olur. Gelişmiş İK özellikleri, başvuru sahiplerini izlemenize, mülakatları kolaylaştırmanıza ve zahmetsizce işbirliği yapmanıza yardımcı olur. Bugün ücretsiz kaydolun!