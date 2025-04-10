2025'in En İyi 10 Clearfeed AI Alternatifi

ClearFeed AI, farklı kaynaklardan gelen müşteri sorgularını yakalayan ve bunları Slack ve MS Teams'e yönlendiren bir destek platformudur. Takımlar, birden fazla müşteri talebini yönetebilir, yanıt sürelerini hızlandırabilir ve daha iyi hizmet sunabilir.

Ancak, MS Teams kullanmıyorsanız veya Slack kanallarında işbirliği yapmıyorsanız, ClearFeed sizin için uygun olmayabilir. Ayrıca, Zendesk veya Jira gibi araçlar iş akışınızın bir parçası değilse, platformu tam teşekküllü bilet yönetimi için kullanamazsınız.

Bu nedenle, müşteri desteğini kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz 10 güçlü ClearFeed AI alternatifini özenle seçtik.

⏰ 60 saniyelik özet İşte tercih edebileceğiniz en iyi Clearfeed AI alternatifleri: : AI destekli işbirliği ve proje yönetimi için en iyisi ClickUp: AI destekli işbirliği ve proje yönetimi için en iyisi

Zendesk AI: AI destekli müşteri desteği otomasyonu ve biletleme için en iyisi

Jira Service Management: BT hizmet yönetimi ve DevOps takımları için en iyisi

Intercom: Konuşma tabanlı müşteri desteği ve canlı sohbet için en iyisi

Freshdesk: Otomasyon ile çok kanallı müşteri hizmetleri için en iyisi

Zoho Desk: AI desteği ile uygun maliyetli yardım masası çözümleri için en iyisi

ServiceNow: Kurumsal BT hizmet yönetimi ve iş akışı otomasyonu için en iyisi

Salesforce: CRM entegre müşteri desteği ve vaka yönetimi için en iyisi

Help Scout: Paylaşılan gelen kutusu ile kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri için en iyisi

HubSpot Service Hub: Pazarlama ve satış ile entegre müşteri desteği için en iyisi

ClearFeed AI alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Destek sisteminizin verimli olmaması nedeniyle müşterilerinizi kaybettiğinizi hayal edin! Görünüşe göre, bu nadir bir durum değil — %65 oranında kişi, kötü müşteri hizmetleri deneyimi nedeniyle başka bir şirkete geçmiştir!

ClearFeed bunu önlemeyi amaçlasa da, sınırlamaları nedeniyle bazı eksiklikler bulunmaktadır. Bu nedenle, müşteri desteğini kapsamlı bir şekilde geliştirmek için ClearFeed alternatiflerinde aramanız gereken birkaç özellik şunlardır:

👉🏻 Kullanıcı dostu arayüz: Temiz bir kullanıcı arayüzüne sahip bir araç tercih edin. Müşteri taleplerini düzgün bir şekilde düzenlediğinden ve gösterdiğinden emin olun. Bu, sağlam bir bilet sistemi oluşturmanıza ve talepleri daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır

👉🏻 Otomasyon yetenekleri: Yerleşik AI otomasyon yeteneklerine sahip bir araç arayın. Örneğin, biletleri yönlendirebilmeli, temel sorguları çözebilmeli ve tekrarlayan görevleri kendi başına halledebilmelidir

👉🏻 Çok kanallı destek: E-posta, sohbet, yardım masası vb. gibi birden fazla iletişim kanalını destekleyen bir araç seçin. ClearFeed yalnızca Slack ve MS Teams'i desteklediğinden, esnekliği büyük ölçüde sınırlar

👉🏻 Özelleştirilebilirlik: Kişiselleştirilebilen bir araç seçin. Örneğin, iş akışlarını özelleştirebilmeli ve iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için belirli otomasyon kuralları ayarlayabilmelisiniz

👉🏻 Üçüncü taraf entegrasyonlar: Yardım masası çözümleri, Yardım masası çözümleri, CRM yazılımı , proje yönetimi araçları vb. gibi iş akışınızdaki diğer araçlarla sorunsuz entegrasyonu destekleyen bir araç arayın. Bu, müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olacaktır

⏩ Ayrıca okuyun: Yaygın Müşteri Hizmetleri Sorunlarını Çözme

En İyi 10 ClearFeed AI Alternatifi

İşte kuruluşunuzda kullanabileceğiniz en iyi 10 ClearFeed alternatifi:

1. ClickUp (AI destekli işbirliği ve proje yönetimi için en iyisi)

Öyle görünmese de, şirketinizin iç işbirliğinin kalitesi, müşterilerine sağladığı destekle yakından ilgilidir.

Örneğin, sorunsuz bir şekilde işbirliği yapan takımlar bilgi yönetiminde daha iyidir. Bu sadece bir yönü olsa da, tek başına biletleri yükseltmelerine, sorguları çözmelerine ve sorunları daha doğru bir şekilde eskalasyonlarına yardımcı olarak müşterilerin memnuniyetini %41 artırır.

Eğer şirketinizin sorunu buysa, işiniz için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı edinin!

📮 ClickUp Insight: Bir ClickUp anketi, bilgi çalışanlarının işyerlerinde günde ortalama 6 bağlantı kurduklarını ortaya koydu. Bu muhtemelen e-postalar, sohbetler ve proje yönetimi araçları arasında çok sayıda ping alışverişi anlamına gelir. Tüm bu konuşmaları tek bir yerde birleştirebilseydiniz ne olurdu? ClickUp ile bunu yapabilirsiniz! ClickUp, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve sizin ve takımınızın daha hızlı ve akıllı çalışmasına yardımcı olan AI ile desteklenir.

İşte bu kullanıcıya müşteri desteği girişimlerinde nasıl yardımcı olduğu:

ClickUp'ı kullanmaya başlamamız, süreçlerimizi iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda Müşteri Başarı Departmanımızı şekillendirmemize de yardımcı oldu ve bu sayede bir yılda 2 bin müşteriden 8 bin müşteriye ulaşmamızı sağladı.

ClickUp'ı kullanmaya başlamamız, süreçlerimizi iyileştirmekle kalmadı, Müşteri Başarı Departmanımızı da şekillendirerek bir yılda 2 bin müşteriden 8 bin müşteriye ulaşmamızı sağladı.

ClickUp'ın Müşteri Hizmetleri Çözümü, yararlanabileceğiniz birçok araç ve özelliğe sahiptir. Örneğin, temsilcilerin müşteri bilgilerini derlemesine, geri bildirimleri izlemesine ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına yardımcı olan özelleştirilebilir müşteri hizmetleri şablonları içerir.

Ancak özel olarak bahsetmeye değer olanı, platformun yerel AI sistemi olan ClickUp Brain 'dir.

ClickUp Brain'den yararlanarak iş akışlarını hızlandırın

Brain, ClickUp'ın merkezi hub'ıdır. Belirli bir sorguyla ilgili ayrıntıları almak veya bekleyen bir sorgunun durumunu görüntülemek istediğinizde, her zaman sadece bir tık uzağınızda. Ayrıca, müşteri destek ekiplerinin daha verimli bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur.

ClickUp Brain hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu kısa açıklayıcı videoyu izleyin! 👇

İletişimi merkezileştiren Brain, takım üyelerinin müşteri sorgularını tartışabilmelerini, güncellemeleri paylaşabilmelerini ve görevleri tek bir çalışma alanı içinde atayabilmelerini sağlayarak gecikme veya yanlış anlaşılma olasılığını azaltır.

Hepsi bu kadar değil, Brain ile görevleri otomatikleştirebilir ve müşteri desteği sisteminizi kolaylaştırmak için özel iş akışları oluşturabilirsiniz — tıpkı bizim burada yaptığımız gibi:

ClickUp Brain ile müşteri desteği biletlerine öncelikler atayın

ClickUp CRM'yi kullanarak sorgu boru hattınızı 10'dan fazla son derece esnek görünümde görselleştirin

Bahsetmeye değer bir diğer özellik ise ClickUp CRM'dir. Bunu kullanarak sorgu boru hattınızı görselleştirebilir, takım üyelerine görevler atayabilir ve bunların durumunu, önceliğini vb. kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca, durum güncellemelerinden görev atamalarına kadar tüm müşteri desteği iş akışının birçok unsurunu otomatikleştirir, böylece dikkatinizi kesinlikle gerekli olan yere yöneltebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Müşteri desteği yönetim sisteminizi kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu ile bu mümkün. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz: Merkezi bir görünümde müşteri sorgularını izleyin, önceliklendirin ve yönetin

İş yüküne veya uzmanlığa göre biletleri takım üyelerine otomatik olarak atayın

Son tarihler belirleyin ve sorguların zamanında çözülmesini sağlamak için uyarılar alın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Görevleri ile müşteri taleplerini izlenebilir biletlere dönüştürerek verimli bir şekilde yönetin

ClickUp Hedefleri ile takım hedeflerini zahmetsizce takip edin ve her müşteri talebinin son teslim tarihine kadar yerine getirilmesini sağlayın

ClickUp Docs ile belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, bilgi ve kaynakları paylaşın

ClickUp Gösterge Panelleri ile destek performansını görselleştirin ve veriye dayalı kararlar almak için ayrıntılı raporlar oluşturun

ClickUp'ı Slack, Microsoft Teams, Zendesk, Jira ve Google Drive ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek iletişimi merkezileştirin

ClickUp Evrensel Arama ile herhangi bir görevi veya yorumu anında bulun ve önemli güncellemeleri kaçırmayın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, geniş özellik yelpazesi nedeniyle bu aracı genellikle karmaşık bulur

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ın özelleştirilebilir olmasını seviyorum. İş akışımıza uygun özel iş akışları ve görünümler oluşturabilme özelliği, BT departmanım için büyük bir avantaj oldu. Görevleri ve dönüm noktalarını organize etmedeki esneklik, özellikle karmaşık projelerde işlerin yolunda gitmesine yardımcı oluyor. ClickUp, Zapier gibi diğer araçlarla da iyi entegre oluyor ve görevleri otomatikleştirmemizi sağlıyor. ClickUp, takımımın işbirliğini ve proje izleme sürecini iyileştirdi.

ClickUp'ın özelleştirilebilir olmasını seviyorum. İş akışımıza uygun özel iş akışları ve görünümler oluşturabilme özelliği, BT departmanım için büyük bir avantaj oldu. Görevleri ve dönüm noktalarını organize etmedeki esneklik, özellikle karmaşık projelerde işlerin yolunda gitmesine yardımcı oluyor. ClickUp, Zapier gibi diğer araçlarla da iyi entegre oluyor ve görevleri otomatikleştirmemizi sağlıyor. ClickUp, takımımın işbirliğini ve proje izleme sürecini iyileştirdi.

2. Zendesk AI (AI destekli müşteri desteği otomasyonu ve biletleme için en iyisi)

via Zendesk AI

Zendesk, bulut tabanlı bir müşteri hizmetleri platformudur. Gelişmiş otomasyon özelliklerine sahip bir araç arıyorsanız, AI destekli chatbotları ve self servis seçenekleri ilginizi çekebilir.

Platform ayrıca çok kanallı iletişimi destekler, böylece takımınız e-posta, sohbet ve sosyal medya arasında zahmetsizce geçiş yaparak sınırsız sayıda müşteri sorgusu ve biletini yönetebilir. Ayrıca Zendesk, sağlam analiz ve raporlama yetenekleri sunar ve tarayıcılardan da erişilebilir.

Zendesk AI'nın en iyi özellikleri

Doğru temsilcilere akıllı bilet yönlendirme sağlar

AI tarafından oluşturulan yanıtlar ve makrolarla verimliliği artırır

Genişletilmiş işlevsellik için geniş bir uygulama pazarı sunar

Salesforce, Slack ve Shopify ile entegre olarak sorunsuz iş akışları sağlar

Zendesk AI sınırlamaları

Gelişmiş otomasyon iş akışları için karmaşık kurulum gerektirir

Üçüncü taraf uygulamalar olmadan esnek raporlama özelliği yoktur

Zendesk AI fiyatlandırması

Destek Ekibi: Ajan başına aylık 25 $

Suite Takım: Ajan başına aylık 69 $

Suite Professional: Ajan başına aylık 149 $

Suite Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zendesk AI puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.100+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (4.000+ yorum)

3. Jira Service Management (BT hizmet yönetimi ve DevOps takımları için en iyisi)

via Jira Hizmet Yönetimi

Kuruluşunuz olay, değişiklik veya sorun yönetimi ile mücadele ediyor mu? Jira, bunları sizin için halletmek üzere iş akışlarını otomatikleştirir. Yerleşik ITIL uygulamalarıyla süreçleri kolaylaştıran bir BT Hizmet Yönetimi (ITSM) aracıdır. Bu, müşteri hizmet sunumunu geliştirmeye, kesinti süresini azaltmaya ve sorun çözme kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Ayrıca, iş akışlarını standartlaştırarak DevOps ve mühendislik takımları arasındaki işbirliğini artırır. Buna ek olarak, platform, sorun gidermeyi basitleştirmede temel öneme sahip sağlam varlık ve yapılandırma yönetimi sağlar.

Jira Service Management'ın en iyi özellikleri

Çalışanlar ve müşteriler için self servis portalı sunar

SLA izleme ve ayrıntılı hizmet analitiğini destekler

Otomasyon kuralları ve API'lerle esnek özelleştirme sağlar

Sorunsuz işlemler için Confluence, Bitbucket ve Microsoft Teams ile entegre olur

Jira Hizmet Yönetimi sınırlamaları

Alt düzey planlarda özelleştirme seçeneklerini sınırlayarak gelişmiş özellikleri kısıtlar

Ses tabanlı sorgular için yerleşik telefon desteği entegrasyonu yoktur

Jira Hizmet Yönetimi fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: 19,04 $/ay/temsilci

Premium: 47,82 $/ay (ajan başına)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira Hizmet Yönetimi derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira Service Management hakkında ne diyor?

Genel olarak, BT taleplerini ve olayları yönetmek için iyi bir platformdur. Kurulumu öğrendikten sonra, iletişimi ve bilet çözümünü gerçekten kolaylaştırır. Güvenilirdir, ancak kesinlikle biraz daha kullanıcı dostu olabilir.

Genel olarak, BT taleplerini ve olayları yönetmek için iyi bir platformdur. Kurulumu öğrendikten sonra, iletişimi ve bilet çözümünü gerçekten kolaylaştırır. Güvenilirdir, ancak kesinlikle biraz daha kullanıcı dostu olabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Memnun olmayan müşterilerin %91'i şikayet etmez, sadece ayrılır. Bu nedenle, hareketsizliği ve azalan etkileşimi izleyerek müşterilerinizin ayrılmadan önce onları yakalayın. 🚶🏻

4. Intercom (Konuşma tabanlı müşteri desteği ve canlı sohbet için en iyisi)

Intercom aracılığıyla

Veriler, müşterilerin %69'unun bir şirketle iletişim kurmak için konuşma tabanlı chatbotları tercih ettiğini ortaya koymaktadır. Intercom esas olarak bunu sunmaktadır. AI ajanı Fin olarak adlandırılır ve müşterilere doğru cevaplar vermek, satıcı etkileşimlerini kişiselleştirmek ve konuşmaları doğru insan ajana yönlendirmek için kullanabilirsiniz.

Fin ayrıca son derece özelleştirilebilir, böylece ses tonunu şirketinizin politikalarına ve prosedürlerine uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Intercom'u kullanmanın bir başka avantajı da sunduğu ayrıntılı raporlamadır. Bir biletin neden oluşturulduğunu veya temsilcilerinizin performansını anlamanız gerekirse, AI tarafından oluşturulan içgörüler her şeyi ortaya çıkarır.

Intercom'un en iyi özellikleri

Birleşik gelen kutusu ve CRM özellikleriyle müşteri etkileşimlerini izler

Hedeflenen uygulama içi ve e-posta mesajlarıyla proaktif etkileşim sağlar

Satış ve destek ekipleri için özelleştirilebilir iş akışları sağlar

Müşteri bilgileri için Stripe, Marketo ve Google Analytics ile entegre olur

Intercom sınırlamaları

Gelişmiş raporlamayı daha üst düzey planlarla sınırlayarak, daha küçük takımlar için görünürlüğü azaltır

Sohbet penceresinde yerel bilgi tabanı arama özelliği yoktur

Intercom fiyatlandırması

Temel: Koltuk başına aylık 39 $

Gelişmiş: Koltuk başına aylık 99 $

Uzman: Koltuk başına aylık 139 $

Intercom derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (3.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Intercom hakkında ne diyor?

Intercom'un kullanımı gerçekten çok kolay, müşterilerimizle bağlantıda kalmak için her gün kullanıyorum ve ihtiyacım olan tüm özelliklere sahip. Bileti kapatmak istemediğimizde erteleme özelliğini çok beğeniyorum, ayrıca arka ofis bileti oluşturabileceğimiz özelliği de çok hoşuma gidiyor. Destek ekibi de çok yardımcı oluyor.

Intercom'un kullanımı gerçekten çok kolay, müşterilerimizle bağlantıda kalmak için her gün kullanıyorum ve ihtiyacım olan tüm özelliklere sahip. Bileti kapatmak istemediğimizde erteleme özelliğini çok beğeniyorum, ayrıca arka ofis bileti oluşturabilmemizi sağlayan özelliği de seviyorum. Destek ekibi de çok yardımcı oluyor.

5. Freshdesk (Otomasyonlu çok kanallı müşteri hizmetleri için en iyisi)

via Freshdesk

Freshdesk, listedeki bir başka bulut tabanlı müşteri desteği platformudur. Ancak, diğerlerinde bulunmayan bir USP'ye sahiptir: AI destekli duygu analizi. Bu, müşteri mesajlarının tonunu değerlendirerek biletleri önceliklendirmek için bu aracı kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Bunun dışında platform, çok kanallı iletişimi (e-posta, sohbet, telefon ve sosyal medya) destekler, oyunlaştırma özellikleri sunar ve müşteri self servisini teşvik etmek için bir bilgi tabanı sağlar.

Freshdesk'in en iyi özellikleri

AI destekli Freddy ile bilet atama ve yanıt vermeyi otomatikleştirin

Gerçek zamanlı izleme ile SLA'ları ve yanıt sürelerini takip edin

Tekrarlayan görevler için özel otomasyon kuralları oluşturun

Genişletilmiş özellikler için WhatsApp, Zapier ve QuickBooks ile entegre olur

Freshdesk sınırlamaları

Gelişmiş analitik ve raporlama özellikleri premium abonelik planlarıyla sınırlıdır

Yüksek bilet hacimlerini işlerken yavaşlar ve performansı etkiler

Freshdesk fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Büyüme: Ajan başına aylık 18 $

Pro: Ajan başına aylık 59 $

Kurumsal: Ajan başına aylık 95 $

Freshdesk puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (3.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.300+ yorum)

🧠 İlginç bilgi: Bir adam bir keresinde havayolu şirketinin kötü hizmetini canlı olarak tweetledi ve yardım hattını arayanlardan daha hızlı yardım aldı! 📳

6. Zoho Desk (AI desteği ile uygun maliyetli yardım masası çözümleri için en iyisi)

via Zoho Desk

Uygun maliyetli bir müşteri desteği çözümü arıyorsanız ancak özelliklerden ödün vermek istemiyorsanız, Zoho Desk sizin için ideal bir çözüm olabilir. AI destekli ve çok yönlü özelliklerle donatılmıştır.

Zoho Desk ile, Zoho'nun AI asistanı Zia'yı kullanarak bilet kategorizasyonunu ve atamayı otomatikleştirebilirsiniz. Ayrıca, özelleştirilebilir yardım merkezleri ve bilgi tabanları oluşturarak müşteri self servis hizmetini geliştirebilirsiniz. Bunun dışında, aracın kullanıcı arayüzü de çok keyiflidir.

Gösterge panelini başlattığınızda, her müşteri talebini bilet oluşturma tarihine göre sıralanmış olarak görüntüleyebilirsiniz. Bu, kullanımı çok kolaylaştırır.

Zoho Desk'in en iyi özellikleri

Çözülmemiş biletler için gerçek zamanlı uyarılarla SLA'ları ve eskalasyonları izler

Birden fazla markayı yöneten işletmeler için tek bir hesap altında çoklu marka yardım masalarını destekler

Biletler içinde gizli yorumlar ve paylaşılan notlarla bağlamsal işbirliği sağlar

Zoho CRM, Slack ve Jira ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve bağlantılı iş akışları sağlar

Zoho Desk sınırlamaları

Özel iş akışları ve otomasyon için karmaşık kurulum gerektirir

Düşük seviyeli aboneliklerde API çağrılarını ve üçüncü taraf entegrasyonlarını kısıtlar

Zoho Desk fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: 14 $/kullanıcı

Profesyonel: 23 $/kullanıcı

Kurumsal: 40 $/kullanıcı

Zoho Desk puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (6.100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.100+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Desk hakkında ne diyor?

Zoho Desk ile birden fazla iletişim kanalı üzerinden müşterilerle iletişim kurmak ve etkileşimde bulunmak çok kolaydır. Müşteri sorunlarının daha hızlı çözülmesini sağlar. 7/24/365 müşteri desteği sunar.

Zoho Desk ile birden fazla iletişim kanalı üzerinden müşterilerle iletişim kurmak ve etkileşimde bulunmak çok kolaydır. Müşteri sorunlarının daha hızlı çözülmesini sağlar. 7/24/365 müşteri desteği sunar.

7. ServiceNow (Kurumsal BT hizmet yönetimi ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

via ServiceNow

Bir başka ITSM aracı olan ServiceNow, işlevler arası iş akışlarıyla kurumsal çapta hizmet sunumunu desteklemesiyle tanınır. Bu, takımlar arasında sorunsuz işbirliği sağlamak, sorunları hızla çözmek ve kuruluş genelinde tutarlı hizmet kalitesi sunmak için hayati önem taşır.

Bunun dışında, güvenlik konusundaki taahhüdü platformu diğerlerinden ayırır. Diğer araçlar yalnızca bilet oluşturmanıza izin verirken, ServiceNow yerleşik risk ve uyumluluk yönetimi ile güvenliği artırır.

Ayrıca, sağlam, veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olmak için gerçek zamanlı hizmet durumu izleme ve tahmine dayalı içgörüler sağlar.

ServiceNow'un en iyi özellikleri

Sık karşılaşılan destek sorguları için sanal ajanlarla verimliliği artırın

Kod gerektirmeyen/az kodlu bir platform aracılığıyla iş akışlarını özelleştirin

Ayrıntılı yaşam döngüsü izleme ile BT varlık yönetimini mümkün kılar

Microsoft Teams , Salesforce ve Okta ile entegre olur

ServiceNow sınırlamaları

Kapsamlı kurulum ve yapılandırma gerektirir

Küçük işletmeler için esnek değildir

ServiceNow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ServiceNow puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2.200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

8. Salesforce (CRM entegre müşteri desteği ve vaka yönetimi için en iyisi)

dahili

via Salesforce

Salesforce, muhtemelen listedeki en tanınmış isimdir. Esasen bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) aracı olan bu yazılım, müşteri desteği yönetimini doğrudan hızlandıran çeşitli özelliklere sahiptir.

Örneğin, Salesforce, temsilcilerin verimliliğini artırmak için müşteri sorgularına AI destekli öneriler sunar. Ayrıca, tüm kanallardaki müşteri etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak izler, böylece sürekli geçiş yapmanız gerekmez.

Ayrıca, temsilci performansı, bilet çözüm süresi, müşteri memnuniyeti eğilimleri vb. hakkında içgörüler elde etmek için gelişmiş raporlama ve tahmine dayalı analitik özellikleri de kullanabilirsiniz.

Salesforce'un en iyi özellikleri

AI destekli Einstein Bots ile vaka yönetimini otomatikleştirin

Müşteriler ve iç ekipler için self servis portalları destekler

Sohbet, e-posta ve telefonla gelen talepler için çok kanallı yönlendirme sağlar

Slack, Google Çalışma Alanı ve Shopify ile sorunsuz entegrasyon

Salesforce sınırlamaları

Gelişmiş AI özelliklerine erişim için üst düzey planlar gerekir

Üçüncü taraf entegrasyonlar olmadan gerçek zamanlı işbirliği eksikliği

Salesforce fiyatlandırması

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $ (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $ (yıllık faturalandırılır)

Einstein 1 Satış: Kullanıcı başına aylık 500 $ (yıllık faturalandırılır)

Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 25 $ (aylık/yıllık olarak faturalandırılır)

Pro Suite: Kullanıcı başına aylık 100 $ (yıllık faturalandırılır)

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (5.600+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (700+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Salesforce hakkında ne diyor?

Genel olarak, Salesforce, bir kez tam olarak kurulduktan sonra müşteri hizmetleri iş akışlarını iyileştiren güvenilir bir çözümdür. Şu anki şirketimde kullanmaktan memnunum. Birçok önemli uygulama ve hizmeti kullanmamızı sağlıyor.

Genel olarak, Salesforce, bir kez tam olarak kurulduktan sonra müşteri hizmetleri iş akışlarını iyileştiren güvenilir bir çözümdür. Şu anki şirketimde kullanmaktan memnunum. Birçok önemli uygulama ve hizmeti kullanmamızı sağlıyor.

9. Help Scout (Paylaşılan gelen kutusu ile kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri için en iyisi)

via Help Scout

Küçük takımlar için ideal olan Help Scout, bir müşteri hizmetleri yazılımıdır. Çok fazla karmaşıklık yaratmadan müşteri etkileşimini kişiselleştirmek için bir dizi kullanışlı özellik sunar.

Bunu kullanarak, siz ve ekibiniz müşterilerinize gerçek zamanlı sohbet hizmeti sunabilirsiniz. Ayrıca, gizli verimsizlikleri belirlemek ve daha iyi destek sağlamak için yerleşik CSAT anketleriyle memnuniyet düzeylerini takip edebilirsiniz.

Help Scout, kolay performans raporlaması için önceden oluşturulmuş ve özel gösterge panelleri sunar ve hareket halindeyken biletleri yönetmek için bir mobil uygulama ile birlikte gelir.

Help Scout'un en iyi özellikleri

Kural tabanlı biletleme, takip ve SLA yönetimi ile iş akışlarını otomatikleştirin

Müşteri sorguları üzerinde takım işbirliği için paylaşılan gelen kutuları sağlar

Entegre, özelleştirilebilir bilgi tabanı ile self servis hizmetini geliştirir

Shopify, Trello ve Asana ile sorunsuz entegrasyon, destek süreçlerini kolaylaştırır

Help Scout sınırlamaları

Birden fazla kanalı yönetmek için ayrı abonelikler gerekir

Rakiplere kıyasla sınırlı çoklu dil desteği sunar

Help Scout fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: 55 $/ay

Artı: 83 $/ay

Help Scout puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Amazon'un ilk müşteri hizmetleri e-postası Jeff Bezos tarafından yanıtlandı! 😮

10. HubSpot Service Hub (Pazarlama ve satış ile entegre müşteri desteği için en iyisi)

via HubSpot Service Hub

Son olarak, listede HubSpot Service Hub yer alıyor.

Temel fonksiyonlarını açıklayan bu videoyu izleyin!

Pazarlama ve satış takımları için müşteri desteği yönetimini iyileştiren bir araç arıyorsanız, bu araç tam size göre. Bu platform, pazarlama, satış ve destek takımlarının uyumlu çalışmasını sağlamak için müşteri desteği ve CRM'yi entegre biletleme ve vaka yönetimi ile birleştirir.

Ayrıca, AI destekli araçlar kullanarak iş akışlarını otomatikleştirir, temsilci destek metriklerini izlemek için yerleşik raporlama gösterge panelleri sunar ve eksiksiz bir müşteri deneyimi için HubSpot'un satış ve pazarlama araçlarıyla senkronizasyon sağlar.

HubSpot Service Hub'ın en iyi özellikleri

E-posta, sohbet ve sosyal platformlar üzerinden çok kanallı iletişimi destekler

Hizmet kalitesini ölçmek için müşteri geri bildirim araçları ve anketler sağlar

Self servis için bilgi tabanı oluşturmaya olanak tanıyarak destek taleplerini azaltır

Daha iyi müşteri etkileşimleri için Zoom, Slack ve Mailchimp ile entegre olur

HubSpot Service Hub sınırlamaları

Gelişmiş otomasyon ve raporlama için daha üst düzey planlar gerekir

HubSpot Marketing Hub entegrasyonu olmadan chatbot işlevselliğini sınırlar

HubSpot Service Hub fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: Koltuk başına aylık 20 $

Profesyonel: Koltuk başına aylık 100 $

Kurumsal: Koltuk başına aylık 150 $

HubSpot Service Hub derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.400'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (100+ yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot Service Hub hakkında ne diyor?

Hizmet merkezi, tüm müşteri sorunlarını merkezileştirmenin harika bir yöntemidir, böylece takımım tüm endişeleri verimli bir şekilde takip edebilir ve yanıtlayabilir. Temel bilgileri öğrendikten sonra platformun kullanımı kolaydır ve takımıma görevleri ileri geri iletişim kurmadan atayabiliyorum. Müşteriler kendi biletlerinin durumunu takip edebilir ve üzerinde çalıştığımız işleri gerçek zamanlı olarak görebilir.

Hizmet merkezi, tüm müşteri sorunlarını merkezileştirmenin harika bir yöntemidir, böylece takımım tüm sorunları verimli bir şekilde takip edebilir ve yanıtlayabilir. Temel bilgileri öğrendikten sonra platformun kullanımı kolaydır ve takımıma görevleri ileri geri iletişim kurmadan atayabiliyorum. Müşteriler kendi biletlerinin durumunu takip edebilir ve üzerinde çalıştığımız işleri gerçek zamanlı olarak görebilir.

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SysAid: AI destekli iş akışları ve self servis araçlarıyla BT hizmet yönetimini otomatikleştirir

LiveAgent: AI destekli bilet sistemi, canlı sohbet ve çok kanallı iletişim ile müşteri desteğini geliştirir

ClickUp ile bilet yönetimini çocuk oyuncağı haline getirin!

ClearFeed, güvenilir bir müşteri desteği aracıdır, ancak uçtan uca yönetimde yetersiz kalır. Kapsamlı bir bilet sistemi, gelişmiş otomasyon ve sorunsuz iş akışları yoktur. Bu, müşterileri memnun etmeyi ve işinizi sorunsuz bir şekilde yürütmeyi zorlaştırır.

Müşteri desteğini gerçekten geliştirmek için ClickUp gibi hepsi bir arada bir çözüme ihtiyacınız var.

Görev yönetimi, gerçek zamanlı iletişim ve biletlemeyi otomatikleştirerek her sorgunun atanmasını, önceliklendirilmesini ve verimli bir şekilde çözülmesini sağlar. Slack, Microsoft Teams ve Zendesk ile entegrasyonları sayesinde ClickUp, takım çalışmasını basitleştirir ve yanıtları hızlandırır.

İşletmenizin destek sistemini dönüştürmeye hazır mısınız?

ClickUp'ı bugün deneyin — hızlı ve ücretsiz deneme için buradan kaydolun!