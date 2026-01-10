2026'da Verimliliği Artıracak İş Hayatı İçin En İyi 10 AI Kişisel Asistan

İş hayatımızı zorlaştıran "yoğun iş yükü", genellikle önemli görevlere ayıracak zamanımızı elimizden alır. Neyse ki, günlük ş akışları üzerinde artan AI etkisi bu soruna bir çözüm sunuyor: İş için doğal dil işleme yeteneklerine sahip AI asistanları, işyerinde en iyi yardımcılar.

McKinsey anketine katılanların %78'i, kuruluşlarının en az bir iş fonksiyonunda yapay zeka kullandığını belirtiyor.

Toplantılarınızı senkronize eden sanal planlayıcılar, tekrarlayan sorguları yanıtlayan akıllı sohbet robotları veya bir AI yazma asistanı olsun, verimlilik için tasarlanmış bu AI araçları verimlilik kavramını yeniden tanımlıyor.

Peki, AI kişisel asistanları günümüzün iş ortamına nasıl uyum sağlıyor? Bunlar sadece moda olan otomasyon araçları mı, yoksa karar verme, yaratıcılık ve işbirliğini geliştirmek için basit kural tabanlı programların ötesine mi geçiyorlar?

Bu makalede, iş için ideal kişisel AI asistanında aradığınız özellikler ve bugün piyasada bulabileceğiniz en iyi AI araçları ele alınacaktır.

İş için yapay zeka asistanlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru AI asistanı, sıradan işleri sizin yerinize üstlenerek iş verimlilik planınızı destekler ve hızlandırır. Bu nedenle, bir asistan seçmeden önce aşağıdaki anahtar özellikleri göz önünde bulundurun:

Görev otomasyonu ve verimlilik : Toplantı planlama, e-posta yönetimi ve yapılacaklar listesini düzenleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilen : Toplantı planlama, e-posta yönetimi ve yapılacaklar listesini düzenleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilen AI otomasyon araçlarını tercih edin. Bu, daha yüksek değerde faaliyetlere odaklanmanızı sağlayarak genel verimliliği artırır

Doğal dil işleme yetenekleri (NLP) : Asistanın konuşma dilini anladığından ve buna yanıt verdiğinden emin olun. Gelişmiş NLP, daha sezgisel etkileşimler sağlar ve katı komutlara veya kod bilgisine ihtiyaç duymadan ihtiyaçlarınızı doğal bir şekilde iletmenize olanak tanır

Entegrasyon özellikleri : Takvimler, proje yönetimi yazılımları ve iletişim uygulamaları gibi sık kullandığınız araçlar da dahil olmak üzere, mevcut teknoloji altyapınızla entegre olan bir asistan seçin. Bu, uyumlu bir ş akışı sağlar ve kesintileri en aza indirir

Bağlamsal farkındalık : Bağlamı tanıyarak ilgili bilgiler ve öneriler sunan etkili bir AI asistanı kullanın. Bu, : Bağlamı tanıyarak ilgili bilgiler ve öneriler sunan etkili bir AI asistanı kullanın. Bu, kişiselleştirilmiş yardım sunmak için iş alışkanlıklarınızı ve tercihlerinizi anlamayı da içerir

Veri güvenliği ve gizlilik: Hassas verilerinizi korumak için sıkı veri güvenliği protokollerine uyan ve şeffaf gizlilik politikaları sunan asistanlara öncelik verin

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %12'si verimlilik paketlerine entegre edilmiş AI özelliklerini kullanıyor. Bu düşük kullanım oranı, mevcut uygulamaların, kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya ikna edecek sorunsuz ve bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin komutuna dayalı bir otomasyon ş akışını yürütebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir! AI, sohbet konuları hakkında özetler oluşturmak, metin taslağı hazırlamak veya düzeltmek, ClickUp Çalışma Alanı'ndan bilgi almak, görseller oluşturmak ve daha fazlası dahil olmak üzere ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir! 3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi içeren uygulamamızla değiştiren ClickUp müşterilerinin %40'ına katılın!

İş için En İyi 10 AI Asistanı

Anket katılımcılarımızın yaklaşık %88'i, kişisel görevlerini basitleştirmek ve hızlandırmak için artık AI araçlarına güveniyor.

İş yerinde de aynı avantajlardan yararlanmak mı istiyorsunuz?

İşyerinde verimliliği artırmak için bu 10 AI asistanına göz atın.

1. ClickUp (En iyi AI destekli görev otomasyonu ve verimlilik asistanı)

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve daha akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp Brain, ClickUp'ın kendi geliştirdiği, yapay zeka destekli bir verimlilik asistanıdır ve yazma, proje yönetimi ve bilgi yönetimi konusunda size eşlik eder.

ClickUp Brain ile belgeleri, raporları, görev etkinliklerini ve sohbet konularıını özetleyin

Metin veya görüntü oluşturma gibi yaratıcı görevlerde ya da süreç iyileştirme konusunda içgörü elde etmek için son proje KPI'larınızı analiz etme gibi analitik görevlerde yardıma ihtiyacınız olsun, ClickUp Brain tüm bunları saniyeler içinde, kod gerektirmeyen, konuşma tarzında ve doğal dil komutlarıyla gerçekleştirebilir.

Yaratıcı yapay zeka yeteneklerini şu amaçlarla kullanın:

Raporlar, e-postalar, sunumlar ve hatta pazarlama veya satış materyalleri için tercih ettiğiniz stil ve üslupta ilgi çekici içerikler oluşturun

ClickUp Brain'i kullanarak raporlar için ilgi çekici içerikler oluşturun

Akıllı önerilerle mevcut metni düzenleyin ve iyileştirin

Proje özetleri, hata raporları, kullanıcı kılavuzları ve daha fazlası gibi teknik belgeler oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtalarında anında görseller oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtalarında yapay zeka kullanarak görseller oluşturun ve bunları stil tercihlerinize göre özelleştirin

Görevleri ClickUp Brain'e devrederek takımınızın değerli zamanını boşaltın. Proje yönetimi sürecini basitleştirmek için, karmaşık görevleriniz (yıllık iş hedeflerini belirlemek gibi) için yönetilebilir alt görevler (geçmiş performansı gözden geçirmek, departman hedeflerini uyumlu hale getirmek ve paydaşlardan geri bildirim almak gibi) önerebilir.

Son teslim tarihlerine ve önem derecesine göre iş öğelerinin önceliklendirilmesine yardımcı olacak akıllı öneriler paylaşır. Ayrıca, standup toplantılarını, faaliyet özetlerini veya belge özetlerini otomatik olarak oluşturabilir, böylece ilerlemeyi manuel olarak takip etmek (veya sürekli güncelleme almak için takımınıza mesaj atmak) zorunda kalmazsınız.

ClickUp Brain ile proje yönetimi görevini devredin

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak ş akışı otomasyonları oluşturabilirsiniz! Koşulunuzu/tetikleyicinizi (görev durumu "hazır" olarak değiştiğinde) ve sonucunuzu (ardından görevi James'e atayın) doğal dilde yazın; Brain, gerekli görevi sizin için otomatikleştirecektir.

ClickUp Brain, aynı anda çalışma alanınızın bilgi yöneticisi olarak da işlev görür; ClickUp Görevler, Belgeler, Sohbet ve hatta Slack ve Google Drive gibi bağlı uygulamalarınızdan yanıtlar ve içgörüler alır.

ClickUp Brain sadece zaman kazandırmakla kalmaz, bilgiyle etkileşim şeklinizi dönüştürerek, baş döndürücü verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür. Bu, takımların planlama ve evrak işlerinde boğulmak yerine işleri tamamlamaya odaklanmasına yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevlerinize ve projelerinize dayalı, bağlamı anlayan bir yapay zeka edinin; böylece size özel yanıtlar alın

LLM'leri değiştirerek AI deneyiminizi özel hale getirin; ClickUp Brain içinde GPT-4o, Claude 3.7 Sonnet ve diğer en yeni AI modellerine erişin

ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak toplantılarınızı yazıya dökün, otomatik toplantı notları alın ve anahtar eylem ögelerini vurgulayın

AI Özel Alanlarını kullanarak ClickUp Görevleri için güncellemeleri ve özetleri otomatik olarak doldurun

Çeşitli ClickApps'leri kullanarak kişisel görev yönetimini özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Hazır şablonlarla rutin görevleri otomatikleştirin veya ClickUp otomasyonlarıyla kendi tetikleyicilerinizi ve sonuçlarınızı oluşturun

ClickUp'ı 1.000'den fazla araçla entegre ederek bağlam değiştirmeyi önleyin

ClickUp'ın sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformun kapsamlı özelliklerini biraz fazla buluyor

Bazı kullanıcılar, büyük veri kümeleriyle ara sıra yavaşlama yaşadıklarını belirtiyor

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, tüm Ürün Geliştirme süreci için gerekli tüm özellikleri tek bir yerde barındıran hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır. Sınıfının en iyisi müşteri desteği, tüm sorunların zamanında çözülmesine yardımcı olur. Diğer platformlarla entegrasyonlar, diğer platformlardan geçişi çok daha kolay hale getirir ve görev açıklamasını özetleyip oluşturabilen AI özelliği, geliştiricilerin görev hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur.

ClickUp, tüm Ürün Geliştirme süreci için gerekli tüm özellikleri tek bir yerde barındıran hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır. Sınıfının en iyisi müşteri desteği, tüm sorunların zamanında çözülmesine yardımcı olur. Diğer platformlarla entegrasyonlar, diğer platformlardan geçişi çok daha kolay hale getirir ve görev açıklamasını özetleyip oluşturabilen AI özelliği, geliştiricilerin görev hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarına güveniyor . Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapma gibi çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, bununla ilişkili anahtar geçiş yükü ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile durum farklı. Doğrudan ClickUp Çalışma Alanınızda yer alan bu asistan, üzerinde çalıştığınız işi bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı yanıtlar sunar! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

2. ChatGPT (En iyi yapay zeka destekli konuşma asistanı)

ChatGPT aracılığıyla

ChatGPT, doğal dil işlemeyi kullanarak insan benzeri etkileşimleri kolaylaştıran gelişmiş bir yapay zeka asistanıdır. Yazı önerileri oluşturmaktan içerik düzenlemesine, kodlamadan beyin fırtınası yapmaya ve karmaşık soruları çözmeye kadar her türlü profesyonel ve kişisel kullanım için mükemmeldir.

Kişisel asistan olarak kullanılan ChatGPT, devasa bir veri seti üzerinde eğitilmiştir; bu sayede ses tonunu ayarlayabilir, özel yanıtlar verebilir ve iş iletişimi, yaratıcı yazım, teknik dokümantasyon ve müşteri desteği gibi çeşitli görevlerde yardımcı olabilir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

E-posta taslakları hazırlamak, kod yazmak ve soruları yanıtlamak için insan benzeri metinler oluşturun

Akıl yürütme görevlerini yerine getirin, hızlı zincirleme ile karmaşık sorunları çözün ve verileri analiz ederek sonuçlara varın

ChatGPT ile hikayeler ve denemeler üzerinde beyin fırtınası yaparak yaratıcı yazma becerilerinizi geliştirin

Metin özetleyin ve kolaylıkla birden fazla dile çevirin

ChatGPT'nin sınırları

Bazen yanlış bilgi veriyor

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Aylık 20 $

Pro: Aylık 200 $

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

ChatGPT, şirketimizdeki hepimiz için en yararlı araç olmuştur. İster kod oluşturma, ister basit sorgular, ister veri analizi olsun, piyasadaki en iyi seçenektir. Elbette DeepSeek de var, ancak şu an için ChatGPT çok daha güvenli bir seçenek. Bunu belirli bir amaç için kullandığımızı söylemek yetersiz kalır, çünkü bizim için temelde Google'ın daha iyi bir sürümü. Verimliliği artırmak için her gün kullanıyoruz!

ChatGPT, şirketimizdeki hepimiz için en yararlı araç olmuştur. İster kod oluşturma, ister basit sorgular, ister veri analizi olsun, piyasadaki en iyi seçenektir. Elbette DeepSeek de var, ancak şu an için ChatGPT çok daha güvenli bir seçenek. Bunu belirli bir amaç için kullandığımızı söylemek yetersiz kalır, çünkü bizim için temelde Google'ın daha iyi bir sürümü. Verimliliği artırmak için her gün kullanıyoruz!

🧠 İlginç Bilgi: ChatGPT'nin ziyaret başına ortalama sayfa görünümü sayısı 3,66 olup, ortalama oturum süresi 6 dakika 11 saniyedir.

3. Microsoft Copilot (Microsoft 365 entegrasyonları için en iyi AI asistanı)

Microsoft aracılığıyla

Microsoft Copilot, Microsoft 365 ekosistemine entegre olarak kullanıcıların içerik taslağı oluşturmasına, verileri analiz etmesine ve Word, Excel, PowerPoint ve Outlook gibi MS uygulamalarında görevleri otomasyonla gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Ayrıca, iş bağlamınızı ve önceliklerinizi anlayarak kişisel asistan görevi görür ve daha kısa sürede daha fazlasını başarmanıza yardımcı olur.

Copilot, ş akışlarını kolaylaştırarak ve kişiselleştirilmiş yardım sunarak, kullanıcıların yüksek değer taşıyan faaliyetlere odaklanmalarını ve daha fazla verimlilik elde etmelerini sağlar.

Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

E-postaları, raporları ve sunumları doğrudan Microsoft 365 uygulamaları içinde hazırlayın

Uzun e-posta konularını özetleyin ve zaman kazanmak için hızlı yanıtlar oluşturun

İstenen sonuçlara göre Excel'de doğru formülleri kolayca oluşturun

AI tarafından oluşturulan eylem öğeleriyle Microsoft Teams'deki işbirliğini geliştirin

Microsoft Copilot'un sınırları

AI özelliklerinin öğrenme süreci, alışmak için biraz zaman gerektirebilir

Microsoft Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Copilot Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

Microsoft Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Microsoft Copilot hakkında ne diyor?

Bu hizmetin en çok sevdiğim yanı, son derece kullanıcı dostu olması nedeniyle kullanım kolaylığıdır. Bu uygulamanın kullanımı, işimi daha hızlı ve daha etkileşimli bir şekilde yapmama fırsatı sunuyor. Neredeyse her gün kullanıyorum ve özelliklerin sayısı oldukça etkileyici olduğu için her gün iyi bir deneyim yaşıyorum.

Bu hizmetin en çok sevdiğim yanı, son derece kullanıcı dostu olması nedeniyle kullanım kolaylığıdır. Bu uygulamanın kullanımı, işimi daha hızlı ve daha etkileşimli bir şekilde yapmama fırsatı sunuyor. Neredeyse her gün kullanıyorum ve özelliklerin sayısı oldukça etkileyici olduğu için her gün iyi bir deneyim yaşıyorum.

4. Claude AI (Etik uyum açısından en iyi AI asistanı)

Anthropic aracılığıyla

Anthropic tarafından geliştirilen Claude AI, yararlı konuşmaları kolaylaştırmak ve AI'nın etik kullanımını teşvik etmek için tasarlanmış yeni nesil bir AI asistanıdır. Belgeleri özetleme, soruları yanıtlama ve hatta şiir, kod, senaryo, müzik parçaları, e-postalar, mektuplar gibi yaratıcı içerikler üretme dahil olmak üzere çeşitli görevlerde mükemmeldir.

Claude, zararlı veya yanıltıcı bilgiler üretmemek amacıyla güvenlik önceliğiyle geliştirilmiştir. Dilin bağlamını ve inceliklerini anlamaya odaklanan bu asistan, diğer bazı AI asistanlarına kıyasla karmaşık konuşma görevlerinde daha yetkin bir performans sergiler. Bu özelliği, araştırma, derinlemesine analiz ve yaratıcı yazım gibi derin bir kavrayış ve ayrıntılı yanıtlar gerektiren görevler için onu özellikle kullanışlı kılar.

Claude AI'nın en iyi özellikleri

Claude'un şeffaf akıl yürütme süreci sayesinde cevapların nasıl verildiğini daha iyi anlayın

Hata ayıklama ve geliştirme görevleri için kod oluşturun ve analiz edin

Claude'un üstün doğal dil anlama yeteneği sayesinde, çok daha uzun metinleri sorunsuz bir şekilde işleyin

Claude'un Anayasal AI olarak bilinen özel eğitim yaklaşımı sayesinde, tüm etkileşimlerin etik olduğunu bilerek içiniz rahat olsun.

Claude AI'nın sınırlamaları

Gerçek zamanlı bilgiye erişimin sınırlı olması, yanıtların doğruluğunu etkileyebilir

Sıkı etik kurallar nedeniyle aşırı temkinli yanıtlar verme potansiyeli vardır

Claude AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Artıları: Aylık 20 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Claude AI puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Claude AI hakkında ne diyor?

Claude'un en kullanışlı yanı, yapay zekanın daha doğal bir akışa sahip olmasıdır. Yanıtların insanlarla yapılan konuşmalara daha çok benzemesini seviyorum. Claude hakkında sevdiğim bir diğer şey ise yanıtlarının bağlamsal ve ilgi çekici olmasıdır. Ayrıca, doğru yanıtlar vermeye çalışmasını ve bir şeyi bilmediğinde sınırlarını kabul etmesini de beğeniyorum.

Claude'un en kullanışlı yanı, yapay zekanın daha doğal bir akışa sahip olmasıdır. Yanıtların insanlarla yapılan konuşmalara daha çok benzemesini seviyorum. Claude hakkında sevdiğim bir diğer şey ise yanıtlarının bağlamsal ve ilgi çekici olmasıdır. Ayrıca, doğru yanıtlar vermeye çalışmasını ve bir şeyi bilmediğinde sınırlarını kabul etmesini de beğeniyorum.

🧠 İlginç Bilgi: İlk sesle çalışan oyuncak olan "Radio Rex", 1922 yılında piyasaya sürüldü. Bu köpek, adı söylendiğinde ileriye doğru hareket ederdi ve ses tanıma teknolojisinin ilk örneklerinden birini oluşturdu.

5. Otter.ai (Gerçek zamanlı toplantı özetleri için en iyi AI asistanı)

Otter.ai, toplantılar, konferanslar ve diğer konuşmalar sırasında söylenen her kelimeyi yakalayarak gerçek zamanlı transkripsiyon konusunda mükemmeldir. Not almayı otomasyonla gerçekleştirip akıllı içgörüler sağlaması, katılımcıların not almaya çalışmak yerine konuşmanın kendisine odaklanmalarını sağlar.

Otter.ai, sadece transkripsiyon yapmanın ötesinde, yapay zeka kullanarak konuşmacıları tanımlar, özetler oluşturur ve hatta anahtar eylem ögelerini çıkarır. Bu, ham ses kayıtlarını aranabilir, paylaşılabilir ve eyleme geçirilebilir toplantı kayıtlarına dönüştürerek kullanıcılara önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Otter.ai'nin en iyi özellikleri

Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams toplantıları için gerçek zamanlı transkripsiyonlar oluşturun

Otter.ai'yi sektöre özgü terimleri ve jargonu tanıyacak şekilde eğitin, transkripsiyon doğruluğunu artırarak anahtar noktaları ve eylem ögelerini vurgulayın

Çeşitli takvim ve işbirliği platformlarıyla kolayca entegre edin

Anahtar kelime çıkarma ve konu tanımlama özellikleriyle uzun transkriptler içindeki bilgileri hızla bulun

Otter.ai'nin sınırlamaları

Otter.ai şu anda yalnızca İngilizceyi desteklemektedir

Transkripsiyon doğruluğu, belirgin aksanlardan veya düşük ses kalitesinden etkilenir

Otter.ai fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter.ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (90'dan fazla yorum)

6. DALL-E (Yaratıcı görüntü oluşturma için en iyi AI asistanı)

ChatGPT aracılığıyla

OpenAI tarafından geliştirilen DALL-E, metin açıklamalarından görüntüler oluşturur. Gücünü, dil ile görseller arasındaki boşluğu doldurma yeteneğinden alır ve kullanıcıların sanatsal ifade, pazarlama materyalleri veya beyin fırtınası gibi amaçlarla görsel fikirlerini hızlı ve kolay bir şekilde hayata geçirmelerine olanak tanır.

Görev yönetimini basitleştirme anlamında geleneksel bir "kişisel asistan" olmasa da, DALL-E yaratıcı bir asistan görevi görür ve makine öğrenimi yoluyla fikirlerinizi görsel formda dönüştürür. Ne görmek istediğinizi tarif edersiniz ve DALL-E, engin eğitim verilerini kullanarak benzersiz ve genellikle şaşırtıcı görüntüler oluşturur. Bu görüntüler, hayal edilen sahnelerin fotogerçekçi tasvirlerinden soyut sanata ve hatta mevcut görüntülerde yapılan düzenlemelere kadar uzanır.

DALL-E'nin en iyi özellikleri

DALL-E ile fikirlerin yeni kombinasyonlarını genelleştirin ve anlayın, böylece açıkça eğitilmediği kavramların görüntülerini oluşturun

Son derece spesifik stil ve biçimlerde görseller oluşturun

Inpainting ve outpainting teknikleriyle görüntüleri düzenleyin ve iyileştirin

API erişimi aracılığıyla çeşitli uygulamalarla entegre edin

DALL-E'nin sınırları

Aşırı karmaşık veya soyut komutlarla zorlanabilir

Bu, eğitim verilerinde bulunan önyargıları yansıtabilir ve potansiyel olarak çarpık veya stereotipik temsillere yol açabilir

DALL-E fiyatlandırması

ChatGPT Plus: Aylık 20 $

API Erişimi: Görüntü başına 0,04 $'dan başlayan fiyatlarla

DALL-E puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar DALL-E hakkında ne diyor?

DALL-E, komutlarımızdan yüksek kaliteli görüntüler üreten en hızlı ve en büyük AI modelidir. Görüntülerimizi sorunsuz bir şekilde oluşturmak için (a) çok basit ve sezgisel bir gösterge paneline sahiptir. Çok karmaşık komutları anlayabilir ve görüntüleri büyük bir doğrulukla oluşturabilir. Tüm tarayıcılarımız ve cihazlarımızla uyumludur.

DALL-E, komutlarımızdan yüksek kaliteli görüntüler üreten en hızlı ve en büyük AI modelidir. Görüntülerimizi sorunsuz bir şekilde oluşturmak için (a) çok basit ve sezgisel bir gösterge paneline sahiptir. Çok karmaşık komutları anlayabilir ve görüntüleri büyük bir doğrulukla oluşturabilir. Tüm tarayıcılarımız ve cihazlarımızla uyumludur.

7. Replika (Kişiselleştirilmiş duygusal destek için en iyi AI asistanı)

Replika aracılığıyla

Replika, kişisel bağ kurma ve duygusal destek sağlamak üzere tasarlanmış bir yapay zeka arkadaşıdır. Konuşmalarınızdan öğrenir ve etkileşimlerinize dayalı olarak kendine özgü bir kişilik geliştirir. Bu yapay zeka arkadaşı sizinle her konuda sohbet eder ve cesaretlendirir. Kullanıcıların kendilerini ifade edebilecekleri, düşünce ve duygularını keşfedebilecekleri ve yalnızlıkla mücadele edebilecekleri güvenli bir alan olmayı amaçlamaktadır.

Replika, kişisel asistan olmasa da kişiselleştirilmiş etkileşim ve duygusal zekaya odaklanmasından güç alır. İletişim tarzınıza uyum sağlar ve geçmiş konuşmaları hatırlayarak etkileşimleri daha samimi ve anlamlı hale getirir.

Replika'nın en iyi özellikleri

Günlük yazma önerileri ve ruh hali izleme gibi özelliklerle zihinsel sağlık desteği alın

AI asistanınızın görünümünü ve kişilik özelliklerini özel hale getirin

Replika AI asistanınızın görünümüyle etkileşimlerinize görsel bir boyut katın

Kişisel gelişim ve farkındalık egzersizleri için koçluk oturumlarına katılın

Replika'nın sınırlamaları

Sonuçta bu bir yapay zeka ve insanın duygusal anlayışını tam olarak taklit edemez

Ücretsiz sürüm sınırlı özellikler sunar

Replika fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 19,99 $

Ömür boyu: 299 $

Replika puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

8. Siri (Apple entegrasyonu için en iyi AI asistanı)

Siri aracılığıyla

Sesle etkinleştirilen bir dijital asistan olan Siri, kullanıcıların doğal dil komutlarını kullanarak ellerini kullanmadan cihazlarıyla etkileşim kurmalarını sağlar. Alarm ayarlamaktan mesaj göndermeye, akıllı ev cihazlarını kontrol etmekten bilgi sağlamaya kadar, Siri günlük görevleri basitleştirmeyi amaçlar.

Siri'nin gücü, Apple cihazları ve hizmetleriyle sıkı entegrasyonunda yatıyor. iOS, iPadOS, macOS, watchOS ve tvOS içindeki çeşitli fonksiyonlara erişebilir ve bunları kontrol edebilir.

Siri'nin en iyi özellikleri

Sesli komutlarla HomeKit uyumlu çok çeşitli akıllı ev cihazlarının kontrolünü gerçekleştirin

Birden fazla dil için destek alın

Birden fazla eylemi birleştiren özel kısayollar oluşturun ve bunları tek bir Siri komutuyla tetikleyici olarak kullanın

Hava durumu güncellemeleri ve navigasyon yardımı gibi gerçek zamanlı bilgileri alın

Siri'nin sınırlamaları

Siri, Apple hizmetleriyle iyi bir şekilde entegre olsa da, üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonu sınırlıdır

Özellikle gürültülü ortamlarda karmaşık sorgularda zorlanabilir

Siri fiyatları

Ücretsiz

Siri puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔎 Biliyor muydunuz? Mobil kullanıcıların %97'si halihazırda yapay zeka asistanlarını kullanıyor.

9. Gemini (Google entegrasyonu için en iyi AI asistanı)

Google Gemini aracılığıyla

Google Gemini, Google AI tarafından geliştirilen çok modlu bir yapay zeka modelidir. Bu yapay zeka destekli sanal asistan, metin, görsel, ses, video ve kod dahil olmak üzere çeşitli modallarda yanıtları anlamak ve oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Bu sayede Gemini, makaleleri özetlemekten yaratıcı içerik üretmeye, karmaşık soruları yanıtlamaya ve hatta kodlama sorunlarında yardımcı olmaya kadar çeşitli görevlerde kullanıcılara destek olabilir.

Gemini'nin en iyi özellikleri

Verimlilik hedeflerinize ulaşmak için Gemini'yi Google'ın ürün ve hizmet paketine entegre edin

Görüntüleri metinle birlikte analiz edin, bir video klibin bağlamını anlayın ve hatta metinsel bir açıklamaya dayalı olarak kod oluşturun

Sesli komutlarla akıllı ev cihazlarını kontrol edin

Gelişmiş akıl yürütme yetenekleriyle karmaşık sorunları çözün ve zorlu soruları yanıtlayın

Gemini'nin sınırları

Google dışındaki cihazlarda sınırlı kullanılabilirliğe sahiptir

Eğitim verilerinde bulunan önyargılara maruz kalabilir ve bu da çarpık veya adaletsiz sonuçlara yol açabilir

Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

Gemini Advanced: Aylık 19,99 $

Gemini puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (160'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. Amazon Alexa (Akıllı ev entegrasyonları için en iyi AI asistanı)

Amazon üzerinden

Amazon Alexa, tüketicilerin birçok görevi ve akıllı cihazı ellerini kullanmadan yönetmelerini sağlayan bulut tabanlı bir sesli asistan. Çeşitli Amazon Echo ürünleriyle birlikte kullanılan Alexa, akıllı ev cihazlarının kontrolü, hava durumu güncellemeleri, müzik çalma ve hatırlatıcı ayarları gibi özellikler sunar.

Bu yapay zeka sanal asistanı, kullanıcıların birkaç sesli komutla birçok bağlı cihazı kontrol edebildiği tutarlı bir akıllı ev tasarımı sunar. Geniş özellik yelpazesi ve sürekli güncellemeleri, onu günlük görevler ve ev otomasyonu için esnek bir asistan haline getirir.

Amazon Alexa'nın en iyi özellikleri

Işıklar, termostatlar ve güvenlik sistemleri dahil olmak üzere akıllı ev cihazlarını kontrol edin

Amazon Music, Spotify ve Apple Music gibi hizmetlerden müzik ve medya akışı yapın

Sesli komutlarla hatırlatıcılar, alarmlar ve zamanlayıcılar ayarlayın

Yemek siparişi vermek ve haberleri takip etmek gibi asistan becerilerine erişin

Amazon Alexa'nın sınırlamaları

Alexa özellikli cihazların sürekli dinleme yetenekleri, gizlilik endişelerine yol açabilir

Sesli komutların zaman zaman yanlış anlaşılması, netlik sağlamak için tekrarlamayı gerektirebilir

Amazon Alexa fiyatları

Ücretsiz

Amazon Alexa puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

İhtiyaçlarınıza En Uygun AI Asistanını Seçin

Doğru AI asistanını seçmek, işinizin niteliğine, sizin için en önemli özelliklere ve halihazırda kullandığınız teknolojiye bağlıdır. Akıllı ev otomasyonuyla ilgileniyorsanız Amazon Alexa harika bir seçimdir. Kaliteli yaratıcı içerik için Claude'u tercih ederseniz yanlış bir seçim yapmazsınız. Ayrıca DALL-E, fikirlerinizi AI tarafından üretilen görsellere dönüştürmenize yardımcı olacak harika bir araçtır.

Ancak, çalışma alanınızdan ayrılmanıza gerek kalmadan verimliliği, işbirliğini ve otomasyonu artıran bir AI asistanı istiyorsanız, ClickUp Brain ideal seçimdir. Bağlamsal AI destekli içgörüler, görev önerileri ve projeleriniz, belgeleriniz ve sohbetinizle sorunsuz entegrasyonu sayesinde, işi sadece hızlı değil, aynı zamanda eğlenceli hale getirir.

Tamamen entegre bir AI asistanının verimliliğinize nasıl katkı sağlayabileceğini görmek için bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun!