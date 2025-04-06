şık bir şekilde düzenli kalmak için 15'ten fazla ücretsiz sevimli takvim şablonu

Planlama sıkıcı olmak zorunda değil! Sevimli, ücretsiz ve şirin takvim şablonları, günlerinizi düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getirirken, programınıza bir dokunuş da katıyor. 🦄

Pastel tonlardan eğlenceli karalamalara, çiçek temalarından çizgi film tasarımlarına kadar, tarzınıza uygun mükemmel bir takvim şablonu mutlaka vardır.

Takviminizi düzenliyor, son teslim tarihlerini izliyor, etkinlikler planlıyor veya eğlenceli hafta sonu planları yazıyor olsanız da, bu takvimler düzenli kalmanızı en sevdiğiniz estetik defterler kadar keyifli hale getirir!

Fonksiyonel ama eğlenceli bir şeye mi ihtiyacınız var? Bunlardan birini pazarlama takvimi, sosyal medya yayın planlayıcısı veya kişisel randevu programınız olarak kullanın.

Bu blog yazısında, günlük planlayıcılardan takım programlarına kadar her ihtiyaca uygun 15'ten fazla sevimli takvim şablonu bulacaksınız. Bu şablonlar, düzenli kalmanıza, aylık hedeflerinize ulaşmanıza ve bunu yaparken muhteşem görünmenize yardımcı olacak!

Sevimli Takvim Şablonları Nedir?

Sevimli takvim şablonları, takvim düzenlemeye yardımcı olmak ve zaman yönetimini daha keyifli hale getirmek için tasarlanmış, görsel olarak çekici araçlardır. Bu şablonlar, işlevselliği yaratıcılıkla birleştirerek, sıradan görevler tarafından bunalmadan programınızı etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Yönetici takvim yönetimi ile uğraşan profesyoneller için, bu düzenlenebilir şablonlar toplantıları, randevuları ve proje son tarihlerini takip etmenin eğlenceli ve şık bir yolunu sunar. Ayrıca çevrimiçi takvimlerle sorunsuz bir şekilde entegre olurlar, böylece programınızı birden fazla cihazdan senkronize edebilir, erişebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Çeşitli özelleştirilebilir düzenlere sahip bu şablonlar, her şeyi düzenli ve verimli tutarken zamanınızı yönetmek için etkili bir çözüm sunar. Bunları projeler planlamak, son teslim tarihlerini izlemek ve sosyal medya proje yönetimini sorunsuz bir şekilde yürütmek için kullanabilirsiniz.

🧠 Eğlenceli Bilgi: " Son tarih " kelimesi eskiden "bir hapishane içinde veya çevresinde çizilen ve mahkumların ateş edilme riskiyle geçtikleri çizgi" anlamına geliyordu. Zamanla, bu kelime zaman sınırı veya son teslim tarihi anlamına gelen modern tanımına dönüştü!

İyi bir sevimli takvim şablonu nedir?

İyi bir takvim şablonu, işlevselliği tasarımla dengelemeli, pratik ve eğlenceli olmalıdır. Okunması ve gezinmesi kolay olmasının yanı sıra eğlenceli tasarımlar, pastel renkler veya çekici illüstrasyonlar içermelidir.

Aramanız gerekenler:

Renkli ve ilgi çekici: Parlak renkler, eğlenceli yazı tipleri ve benzersiz tasarımlar takvimi eğlenceli ve ilgi çekici hale getirerek programınıza sadık kalmanızı sağlar

Etkinlikler için alan : Toplantılar, proje dönüm noktaları veya aile etkinlikleri gibi notlar veya hatırlatıcılar için geniş alan ekleyin

Yazdırılabilir seçenekler : Yazdırmaya uygun tasarımlara sahip şablonları seçerek takviminizin fiziksel bir kopyasını kolayca elde edin

Göreve özel planlayıcı bölümleri : Proje yönetimi takvimleri için özel bölümler ekleyerek görevleri ve son teslim tarihlerini planlayabilirsiniz

İçerik pazarlama yönetimi: Kampanya programları ve içerik gönderileri için belirli bölümler ekleyerek pazarlama stratejinizi planlayın ve izleyin

Zaman yönetimi şablonları : Görevlerinizi önceliklendirmenize ve hedeflerinizi etkili bir şekilde izlemenize yardımcı olan günlük, haftalık veya aylık planlama bölümlerini entegre edin

Çok yönlü düzenler: İyi bir takvim şablonu, haftalık, aylık veya günlük planlayıcılar gibi seçeneklerle esneklik sağlar. Birden çok görünüm, takvim düzenlemesini daha esnek ve verimli hale getirir

15'ten fazla sevimli takvim şablonu

Programınızı düzenlemek ve verimliliğinizi artırmak için bugün mevcut en iyi takvim şablonlarından bazılarını keşfedin!

1. ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile görevlerinizi ve etkinliklerinizi tek bir yerde düzenleyin

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, tüm görevlerinizi, toplantılarınızı ve etkinliklerinizi tek bir görsel görünümde tutar. Son teslim tarihlerini hızlı bir şekilde oluşturup yönetmenize ve her şeyi tek bir alanda düzenli tutmanıza olanak tanır.

Şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Kişisel ve projeyle ilgili görevleri tarihe, türe ve önceliğe göre planlayın

Takım iş yüklerini dengelemek için görevleri duruma veya aciliyete göre filtreleyin

Görevleri toplu olarak düzenleyin ve verileri dışa aktarın, büyük etkinlik gruplarını kolayca yönetin

Google Haritalar entegrasyonu ile etkinlik konumlarını doğrudan takvimden izleyin

Yerleşik bütçe takipçisi ile makbuzları ekleyin ve finanslarınızı sorunsuz bir şekilde yönetin

İdeal kullanım alanları: Takım işbirliğini artırmak ve ilerlemeyi izlemek isteyen proje yöneticileri ve etkinlik planlayıcıları

💡 Pro İpucu: ClickUp Takvim'i denediniz mi? Tüm programlarınızı tek bir yerde birleştiren, basit sürükle ve bırak özelliği ile görevler ve son tarihler eklemenizi sağlayan ve AI kullanarak önceliklerinizi, son tarihlerinizi ve zamana duyarlı hedeflerinizi listeleyen AI destekli bir takvimdir!

2. ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu'nu kullanarak taahhütlerinizi yönetin, görevlere renkler atayın ve son teslim tarihlerini izleyin

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile zamanınızı ve görevlerinizi kontrol altına alın. Haftalık, iki haftalık veya aylık takvim özetiyle taahhütlerinizi tek bir yerden yönetin.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Sürükle ve bırak işlevi ve aciliyet için renk kodlaması ile görevlere öncelik verin

Emojilerle ilerlemeyi görsel olarak izleyin

Özel bir formla toplantı isteklerini kabul edin ve yönetin, aciliyet ve tercih edilen zamanları belirtin

Kolay izleme için istekleri durum tabanlı bir listede düzenleyin

İdeal kullanım alanları: Birden fazla proje, aile ve kişisel taahhütleri dengeleyen serbest çalışanlar

3. ClickUp Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu ile sosyal medya takviminizi kolayca yönetin ve birden fazla kanalda yayınlarınızı planlayın

Sosyal medya, herhangi bir pazarlama stratejisinin başarısında kritik bir rol oynar. Ancak, içeriği yönetmek, düzenli kalmak ve rekabet avantajı sağlamak kısa sürede çok zor hale gelebilir. İşte burada ClickUp Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu devreye girer. Sosyal medya oyununda zirvede kalmanızı sağlayacak kolaylaştırılmış bir çözüm sunar.

Bu sosyal medya şablonuyla şunları yapabilirsiniz:

Çeşitli platformlarda içeriğinizi etkili bir şekilde planlayın ve düzenleyin

Tüm içeriğinizin tek bir yerden planlanmasını ve izlenmesini sağlayan merkezi alan

Gönderilerinizin performansını gerçek zamanlı olarak izleyin ve stratejinizi hızlıca uyarlayın

Veri görselleştirme araçlarını kullanarak başarıyı ölçün

Anahtar metrikleri analiz edin ve en iyi sonuçları elde etmek için yaklaşımınızı ayarlayın

İdeal kullanım alanları: Birden fazla platformda içeriği verimli bir şekilde planlamak, programlamak ve izlemek isteyen sosyal medya yöneticileri, içerik oluşturucular ve pazarlama takımları

4. ClickUp Yıllık Takvim Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Yıllık Takvim Şablonu'nda yıl boyunca dönüm noktalarını ve hedefleri işaretleyin

ClickUp Yıllık Takvim Şablonu ile departmanlar genelinde yıl boyunca hedeflerinizi ve dönüm noktalarınızı takip edin. Daha iyi yönetim için tüm görevleri ve etkinlikleri tek bir görsel zaman çizelgesinde birleştirin.

Bu şablon size yardımcı olabilir:

Uzun vadeli planlamayı kolaylaştırmak için görevleri çeyrek dönemlere göre etiketleyin

Otomatik güncellenen ilerleme çubuklarıyla ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin

Esnek takvim görünümüyle görevleri filtreleyin ve zaman çizelgelerini ayarlayın

Sorunsuz veri erişimi için ClickUp Brain'in yapay zeka destekli içgörülerinden yararlanın

Şirket genelindeki içgörülerle yıllık planınızı güncel tutun

İdeal kullanım: Departmanlar arası faaliyetleri koordine etmeye odaklanan takımlar

5. ClickUp Haftalık Takvim Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Haftalık Takvim Şablonu'nu kullanarak haftanızın bir özetini alın ve plan yapın

İş ve kişisel hayatınızı düzenlemek zor bir iş olmak zorunda değil. ClickUp Haftalık Takvim Şablonu, tüm haftanızı tek bir kullanışlı alanda kolayca planlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Görevleri yönetin, son tarihleri ayarlayın ve hafta boyunca ilerlemeyi izleyin

Günlük görevlerinizi önceliklendirin, verimliliğin yüksek kalmasını ve son teslim tarihlerine stres olmadan uyulmasını sağlayın

Cihazlar arasında senkronizasyon sağlayan gerçek zamanlı güncellemelerle etkinlikleri, toplantıları ve randevuları takip edin

İdeal kullanım alanları: Haftalık programlarını ve görev yönetimini optimize etmek isteyen profesyoneller ve bireyler

👀Biliyor muydunuz? "Son tarih" teriminin ilk kez bahsedildiği yer, 1863 yılına ait, İç Savaş sırasında esir askerler tarafından tutulan günlüklerdir.

6. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Günlük Planlayıcı Şablonu ile günlük görevlerinizi ve projelerinizi takip edin

Tek bir araçla daha iyi zaman yönetimi, stresin azalması ve verimliliğin artmasını hayal edin. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu bunu mümkün kılar! Bu sezgisel şablonu kullanarak görevlerinizi Kişisel, İş veya Hedefler gibi kategorilere kolayca düzenleyin.

İşte her şeyi kontrol altında tutmanıza nasıl yardımcı olur:

Egzersiz, fatura ödeme veya rapor tamamlama gibi tekrarlanan etkinlikleri alışkanlık izleyiciyi kullanarak takip edin

Doktor randevuları veya toplantılar gibi tek seferlik öğeleri kişisel görevler altında yönetin

Son tarihleri belirleyin, görevlere öncelik verin ve özel sütunlar veya durumlar ekleyerek şablonu kişiselleştirin

İdeal kullanım: Alışkanlıklarını ve kişisel görevlerini izlerken günlük organizasyonunu ve verimliliğini artırmak isteyen herkes

7. ClickUp Yayın Takvimi Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Yayın Takvimi Şablonu ile sosyal medya akışınızı kontrol altında tutun

ClickUp Yayın Takvimi Şablonu, planlanmış ve yayınlanmış içeriği yönetmek için merkezi bir alan sunarak anahtar ayrıntıları gözden kaçırmamanızı sağlar.

Bu şablon size yardımcı olacaktır:

Netlik için gönderileri içerik türüne, platforma ve yayın tarihine göre kategorize edin

Renk kodlu görev kartlarını kullanarak ilerlemeyi izleyin ve gönderiye özel notlar ekleyin

Doğru izleme için görev durumunu gerçek zamanlı olarak güncelleyin

Gözden kaçmaları önlemek için yerleşik kenar çubuğunda planlanmamış gönderileri vurgulayın

Tüm platformlarda görsellerin ve mesajların tutarlı olmasını sağlamak için marka kitabını özelleştirin

İdeal kullanım alanları: Birden fazla platformda içerik oluşturma ve planlama işlemlerini yöneten sosyal medya takımları

8. ClickUp Editör Takvim Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Editör Takvimi Liste Şablonu ile içerik projelerinizi takip edin

Birden fazla editoryal projeyi yönetmek, özellikle yayın sürecinin her adımını izlerken zor olabilir. ClickUp Editörlük Takvimi Liste Şablonu, her görevi kullanımı kolay bir gösterge panelinde kapsamlı bir şekilde görüntüleyerek bu sorunu çözer.

Bu şablon size şu şekilde yardımcı olabilir:

Takım üyelerinin fikirlerini veya özetlerini göndermeleri için bir içerik talep formu kullanın, merkezi bir listeyi otomatik olarak doldurun

Zaman çizelgesine dayalı planlanmış kampanyalara genel bakış, içeriği türüne, yazarına ve hedef kanala göre gruplama

Daha iyi koordinasyon için kampanyaları inceleme ve yayın tarihleriyle uyumlu hale getirin

İşlerin önceliğini belirlemek için görevlerin revizyon düzeylerini belirtin

Entegre ilerleme izleme ile içerik yaşam döngüsünün her aşamasını izleyin

İdeal kullanım alanları: Birden fazla editoryal projede sipariş ve verimliliği sürdürmesi gereken içerik yöneticileri

Ayrıca okuyun: Planlama Yanılgısını Nasıl Önleyebilirsiniz?

9. ClickUp PTO Takvim Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp PTO Takvim Şablonu ile tüm takım üyelerinizin izinlerini tek bir yerden takip edin

ClickUp PTO Takvim Şablonu, tatil günleri, resmi tatiller, hastalık izni ve kişisel etkinlikler dahil olmak üzere çalışanların izinlerini yönetmenize yardımcı olur. Takımın uygunluğunu izlemenizi ve yoğun dönemlerde planlama çakışmalarını ve tükenmişliği önlemenizi sağlar.

Bu güçlü şablon size şu konularda yardımcı olur:

Net izleme için izin aldığınız günleri ve saatleri tam olarak görselleştirin

Çalışanların tatillerini tek bir yerden görüntüleyin ve izleyin

Çakışan planlama riskini azaltın

Kapsam eksikliklerini belirleyin ve personel ihtiyaçlarını planlayın

Şablonu kullanarak PTO talepleri gönderin, süreleri ayarlayın, gönderileri yönetin ve talepleri onaylayın veya reddedin

İdeal kullanım alanları: Çalışanların izinlerini takip etmek ve iş yüklerini dengelemek için verimli bir çözüme ihtiyaç duyan orta ve büyük ölçekli kuruluşlardaki yöneticiler veya İK takımları

👀 Biliyor muydunuz? MÖ 45 yılında Julius Caesar tarafından tanıtılan Jülyen takvimi, 365 1/4 günlük güneş yılına dayanıyordu. Artık yılları da içermesine rağmen, yıl uzunluğundaki küçük yanlışlıklar nedeniyle 1582 yılında Gregoryen takvimi ile değiştirildi.

10. ClickUp İçerik Takvim Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp İçerik Takvimi Şablonunu kullanarak tüm içerik görevlerini, son teslim tarihlerini ve takım atamalarını tek bir zaman çizelgesinde görünüm

İçerik planınız blogları, e-postaları ve sosyal medyayı kapsadığında takip etmek zor olabilir. ClickUp İçerik Takvimi Şablonu, tüm içerik planlamanızı tek bir yerde toplar ve haftalar veya aylar boyunca programınızı net bir şekilde görmenizi sağlar.

Bu içerik takvim şablonunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

İş akışlarını kanal (e-posta, blog veya sosyal medya) olarak sıralayın ve her birini kendi klasöründe yönetin

Özel alanları kullanarak her bir içeriğin pazarlama aşamasını ve revizyon tarihlerini izleyin

Acilen ilgilenilmesi gerekenleri hızlıca belirlemek için tüm görevleri birleştirilmiş içerik takviminde görünüm

İdeal kullanım alanları: Birden fazla kampanyayı ve son teslim tarihini izleyen içerik pazarlama takımları

11. ClickUp Aylık Program Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Aylık Program Şablonu ile aylık etkinlikleri tek bir merkezi görünümde düzenleyin ve farklı takımlara atayın

Takımınızın bir ay boyunca görevlerini ve son teslim tarihlerini düzenlemekte zorlanıyor musunuz? ClickUp Aylık Program Şablonu, her şeyi kontrol altında tutmanıza yardımcı olmak için burada!

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Yaklaşan görevler, son tarihler ve proje ilerlemesi hakkında net bir görünüm elde edin

Gantt grafiğini kullanarak tüm ayı görselleştirin ve görevlerin birbirine nasıl uyduğunu görün

Her bir kişinin görevlerini ve iş yüklerini görmek için "Takım Üyesi Box Görünümü"nü işaretleyin

Kolay ödeme izleme için görevleri "Ödeme Listesi Görünümü"nde programlara, saatlik ücretlere ve son teslim tarihlerine göre düzenleyin

Yerleşik formülleri kullanarak bütçeleri ve maliyetleri izleyin

İdeal kullanım alanları: Aylık projeleri, işe alım süreçlerini ve eğitim programlarını yöneten takımlar

12. ClickUp Takım Programı Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Takım Programı Şablonu ile takımınızın iş yükünü ve son teslim tarihlerini takip ederek kaynak tahsisini iyileştirin

Bir takımın programını yönetmek, proje zaman çizelgelerini, bireysel sorumlulukları ve kaynak tahsisini hesaba katan yapılandırılmış bir sistem gerektirir. ClickUp Takım Programı Şablonu, takımınızın başarması gereken her şeyi net ve düzenli bir görünümle sunarak bu süreci basitleştirir.

Proje dönüm noktalarını planlayın, son tarihleri atayın ve eğitim oturumlarını, sunumları ve müşteri taahhütlerini haritalayın. Görünürlüğü yüksek tutun, böylece herkes önündeki işleri bilir ve odaklanarak çalışmaya zaman ayırabilir. Şablon, takımınızın programını etkili bir şekilde yapılandırmak için dört önceden oluşturulmuş görünüm içerir:

Proje etkinlikleri liste görünümü: Hızlı başvuru için atanan tüm görevleri tek bir yerde görüntüler

Haftalık program pano görünümü: Görevleri son teslim tarihine göre düzenleyerek haftalık bir genel bakış sunar

İş yükü görünümü: İş yüklerini dengelemek için takımdaki görev dağılımını gösterir

İdeal kullanım alanları: Programları yönetmek, bireysel sorumlulukları izlemek ve düzenli iş akışlarını sürdürmek isteyen takımlar

13. ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonu'nu kullanarak iş akışlarını izleyin, takım kapasitesini takip edin ve gerektiğinde ayarlamalar yapın

Pazarlama kampanyaları, son tarihler, içerik onayları ve değişen öncelikler gibi birçok hareketli parçadan oluşur. ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonu, kampanyaları düzenlemenize, kaynakları yönetmenize ve ilerlemeyi tek bir yerden izlemenize yardımcı olur.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Yaklaşan kampanyaları ve etkinlikleri zahmetsizce izleyin

Otomasyon, hatırlatıcılar ve Özel Görünümler'i kullanarak görevleri yönetin

Basit, kod gerektirmeyen bir veritabanıyla etkili faaliyetlere öncelik verin

Bireysel kampanyaları keşfedin, geniş bir proje genel görünümü elde edin ve altı benzersiz görünümle bütçe etkilerini izleyin

Görevlere öncelik vermek ve takımınızın odaklanmasını sağlamak için dört bayrak seviyesi (düşükten acil) ayarlayın

İdeal kullanım alanları: Birden fazla kampanyayı yöneten, iş akışını optimize eden ve öncelikler ile bütçeleri takip eden pazarlama takımları

14. Canva'dan Retro Takvim Şablonu

canva aracılığıyla

Fonksiyon ve çekiciliği bir araya getiren bir takvim arıyorsanız, Canva'nın Retro Takvim Şablonu harika bir seçenek. Her alana kişilik katan retro estetikle tasarlanmış bu şablon, tüm randevularınız, etkinlikleriniz ve önemli tarihleriniz için kolay gezinilebilir bir düzen sunar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Düzenli kalmanızı kolaylaştıran açıkça işaretlenmiş bölümlerle aylık hedeflerinizi izleyin

Özel tarihler için ayrılmış alanlarla doğum günlerini ve önemli etkinlikleri hatırlayın

Şablonu kişisel veya profesyonel ihtiyaçlarınıza göre değiştirin

İdeal kullanım: Nostaljik tasarım ile pratikliği bir araya getiren, kişisel kullanım için fonksiyonel ancak şık bir takvim isteyen kişiler

15. Canva'nın Eğlenceli Aylık Takvim Şablonu

canva aracılığıyla

Canva'nın Eğlenceli Aylık Takvim Şablonu ile aylık takviminizi renklendirin. Canlı ve eğlenceli tasarımıyla bu takvim, ayınıza enerji ve düzen getirir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Görevleri okunması kolay kutularda vurgulayarak etkili bir şekilde yönetin

Planlamanıza pozitiflik katan bir tasarımla düzenli ve motive kalın

İdeal kullanım alanları: Yaratıcı profesyoneller, öğrenciler veya planlamaya canlı ve eğlenceli bir yaklaşım seven herkes

Ayrıca okuyun: En İyi Aile Takvimi Uygulamaları

16. Canva'dan Wellness Haftalık Takvim Şablonu

canva aracılığıyla

Canva'nın Wellness Weekly Calendar Template (Haftalık Sağlık Takvimi Şablonu), eğitimcilerin sağlık ve sosyal-duygusal öğrenmeye (SEL) odaklanan dersleri düzenlemelerine yardımcı olur. Günlük dersler, SEL etkinlikleri ve sağlık egzersizleri için yapılandırılmış alanlar sağlayarak, öğretmenlerin akademik içeriği duygusal gelişimle dengelemelerini sağlar.

Şablonun geometrik tasarımı ve renk kodlaması şunları yapmanızı sağlar:

Hafta boyunca derslerin ilerlemesini kolayca izleyin

Önemli etkinlikleri vurgulayarak düzenli ve odaklanmış kalın

Dersleri, SEL etkinliklerini ve sağlık egzersizlerini görsel olarak birbirinden ayırın

İdeal kullanım alanları: Duygusal ve sosyal öğrenmeyi haftalık planlarına entegre etmek isteyen öğretmenler, okul danışmanları veya sağlık koordinatörleri

17. Freepik'ten Karikatür Stili Takvim Şablonu

via Freepik

Takviminize eğlenceli ve sıra dışı bir dokunuş eklemek istiyorsanız, Freepik'in Çizgi Film Tarzı Takvim Şablonu tam size göre! Büyüleyici koala tasarımına sahip bu şablon, eğlenceli, hayvan temalı görselleri sevenler için mükemmeldir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Görevleri, tarihleri ve randevuları düzenlerken, aynı zamanda eğlenceli bir estetik görünüm elde edin

Eğlenceli ve canlı görsellerle takviminizi renklendirin

Günlük planlamanızı daha keyifli hale getirmek için programınızı kişiselleştirin

İdeal kullanıcılar: Görevlerini düzenlerken eğlenceli, hayvan temalı bir takvimden yararlanmak isteyen herkes

18. Freepik'ten Sevimli Doğum Günü Takvimi Şablonu

via Freepik

Freepik'in Sevimli Doğum Günü Takvimi Şablonu, doğum günlerini düzenlemeye eğlenceli ve canlı bir dokunuş katar! Sevimli illüstrasyonlarla doğum günlerini izlemek keyifli bir deneyim haline gelir.

Bu şablonla yapabilecekleriniz:

Renkli ve sevimli tasarımla doğum günlerini kolayca takip edin

Farklı kutlama türleri için tarihleri özelleştirin

Özel günleri kaçırmamak için kişisel notlar ve hatırlatıcılar ekleyin

Parlak ve eğlenceli illüstrasyonlarla doğum günlerini planlamanın keyfini çıkarın

İdeal kullanım alanları: Aileler, etkinlik planlayıcıları veya doğum günlerini şık bir şekilde kutlamayı seven herkes

ClickUp ile Mükemmel Sevimli Takvim Şablonunu Seçin

Düzenli olmak, stilden ödün vermek anlamına gelmez.

Eğlenceli tasarımlardan yaratıcı ve profesyonel düzenlere kadar çeşitli sevimli takvim şablonları arasından ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize en uygun olanı bulabilirsiniz. Ayrıca, bunları arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz!

Kişisel görevleri, takım projelerini veya içerik planlamasını yönetiyor olun, ClickUp şablonları programınızı görselleştirmek ve verimliliği artırmak için mükemmel bir çözüm sunar. Ve bunları kolayca indirebilirsiniz!

Takımınız için mükemmel aracı bulmak ve projeleri yönetmek için 500'den fazla şablona erişin. Hemen kaydolun ve başlayın!