şık bir şekilde düzenli kalmak için 15'ten fazla ücretsiz sevimli takvim şablonu

Planlama sıkıcı olmak zorunda değil! Sevimli, ücretsiz ve şirin takvim şablonları, günlerinizi düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getirirken, programınıza bir dokunuş da katıyor. 🦄
Pastel tonlardan eğlenceli karalamalara, çiçek temalarından çizgi film tasarımlarına kadar, tarzınıza uygun mükemmel bir takvim şablonu mutlaka vardır.
Takviminizi düzenliyor, son teslim tarihlerini izliyor, etkinlikler planlıyor veya eğlenceli hafta sonu planları yazıyor olsanız da, bu takvimler düzenli kalmanızı en sevdiğiniz estetik defterler kadar keyifli hale getirir!
Fonksiyonel ama eğlenceli bir şeye mi ihtiyacınız var? Bunlardan birini pazarlama takvimi, sosyal medya yayın planlayıcısı veya kişisel randevu programınız olarak kullanın.
Bu blog yazısında, günlük planlayıcılardan takım programlarına kadar her ihtiyaca uygun 15'ten fazla sevimli takvim şablonu bulacaksınız. Bu şablonlar, düzenli kalmanıza, aylık hedeflerinize ulaşmanıza ve bunu yaparken muhteşem görünmenize yardımcı olacak!
Sevimli Takvim Şablonları Nedir?
Sevimli takvim şablonları, takvim düzenlemeye yardımcı olmak ve zaman yönetimini daha keyifli hale getirmek için tasarlanmış, görsel olarak çekici araçlardır. Bu şablonlar, işlevselliği yaratıcılıkla birleştirerek, sıradan görevler tarafından bunalmadan programınızı etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar.
Yönetici takvim yönetimi ile uğraşan profesyoneller için, bu düzenlenebilir şablonlar toplantıları, randevuları ve proje son tarihlerini takip etmenin eğlenceli ve şık bir yolunu sunar. Ayrıca çevrimiçi takvimlerle sorunsuz bir şekilde entegre olurlar, böylece programınızı birden fazla cihazdan senkronize edebilir, erişebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Çeşitli özelleştirilebilir düzenlere sahip bu şablonlar, her şeyi düzenli ve verimli tutarken zamanınızı yönetmek için etkili bir çözüm sunar. Bunları projeler planlamak, son teslim tarihlerini izlemek ve sosyal medya proje yönetimini sorunsuz bir şekilde yürütmek için kullanabilirsiniz.
🧠 Eğlenceli Bilgi: " Son tarih " kelimesi eskiden "bir hapishane içinde veya çevresinde çizilen ve mahkumların ateş edilme riskiyle geçtikleri çizgi" anlamına geliyordu. Zamanla, bu kelime zaman sınırı veya son teslim tarihi anlamına gelen modern tanımına dönüştü!
İyi bir sevimli takvim şablonu nedir?
İyi bir takvim şablonu, işlevselliği tasarımla dengelemeli, pratik ve eğlenceli olmalıdır. Okunması ve gezinmesi kolay olmasının yanı sıra eğlenceli tasarımlar, pastel renkler veya çekici illüstrasyonlar içermelidir.
Aramanız gerekenler:
- Renkli ve ilgi çekici: Parlak renkler, eğlenceli yazı tipleri ve benzersiz tasarımlar takvimi eğlenceli ve ilgi çekici hale getirerek programınıza sadık kalmanızı sağlar
- Etkinlikler için alan: Toplantılar, proje dönüm noktaları veya aile etkinlikleri gibi notlar veya hatırlatıcılar için geniş alan ekleyin
- Yazdırılabilir seçenekler: Yazdırmaya uygun tasarımlara sahip şablonları seçerek takviminizin fiziksel bir kopyasını kolayca elde edin
- Göreve özel planlayıcı bölümleri: Proje yönetimi takvimleri için özel bölümler ekleyerek görevleri ve son teslim tarihlerini planlayabilirsiniz
- İçerik pazarlama yönetimi: Kampanya programları ve içerik gönderileri için belirli bölümler ekleyerek pazarlama stratejinizi planlayın ve izleyin
- Zaman yönetimi şablonları: Görevlerinizi önceliklendirmenize ve hedeflerinizi etkili bir şekilde izlemenize yardımcı olan günlük, haftalık veya aylık planlama bölümlerini entegre edin
- Çok yönlü düzenler: İyi bir takvim şablonu, haftalık, aylık veya günlük planlayıcılar gibi seçeneklerle esneklik sağlar. Birden çok görünüm, takvim düzenlemesini daha esnek ve verimli hale getirir
15'ten fazla sevimli takvim şablonu
Programınızı düzenlemek ve verimliliğinizi artırmak için bugün mevcut en iyi takvim şablonlarından bazılarını keşfedin!
1. ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu
ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, tüm görevlerinizi, toplantılarınızı ve etkinliklerinizi tek bir görsel görünümde tutar. Son teslim tarihlerini hızlı bir şekilde oluşturup yönetmenize ve her şeyi tek bir alanda düzenli tutmanıza olanak tanır.
Şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:
- Kişisel ve projeyle ilgili görevleri tarihe, türe ve önceliğe göre planlayın
- Takım iş yüklerini dengelemek için görevleri duruma veya aciliyete göre filtreleyin
- Görevleri toplu olarak düzenleyin ve verileri dışa aktarın, büyük etkinlik gruplarını kolayca yönetin
- Google Haritalar entegrasyonu ile etkinlik konumlarını doğrudan takvimden izleyin
- Yerleşik bütçe takipçisi ile makbuzları ekleyin ve finanslarınızı sorunsuz bir şekilde yönetin
İdeal kullanım alanları: Takım işbirliğini artırmak ve ilerlemeyi izlemek isteyen proje yöneticileri ve etkinlik planlayıcıları
💡 Pro İpucu: ClickUp Takvim'i denediniz mi? Tüm programlarınızı tek bir yerde birleştiren, basit sürükle ve bırak özelliği ile görevler ve son tarihler eklemenizi sağlayan ve AI kullanarak önceliklerinizi, son tarihlerinizi ve zamana duyarlı hedeflerinizi listeleyen AI destekli bir takvimdir!
2. ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu
ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile zamanınızı ve görevlerinizi kontrol altına alın. Haftalık, iki haftalık veya aylık takvim özetiyle taahhütlerinizi tek bir yerden yönetin.
Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:
- Sürükle ve bırak işlevi ve aciliyet için renk kodlaması ile görevlere öncelik verin
- Emojilerle ilerlemeyi görsel olarak izleyin
- Özel bir formla toplantı isteklerini kabul edin ve yönetin, aciliyet ve tercih edilen zamanları belirtin
- Kolay izleme için istekleri durum tabanlı bir listede düzenleyin
İdeal kullanım alanları: Birden fazla proje, aile ve kişisel taahhütleri dengeleyen serbest çalışanlar
3. ClickUp Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu
Sosyal medya, herhangi bir pazarlama stratejisinin başarısında kritik bir rol oynar. Ancak, içeriği yönetmek, düzenli kalmak ve rekabet avantajı sağlamak kısa sürede çok zor hale gelebilir. İşte burada ClickUp Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu devreye girer. Sosyal medya oyununda zirvede kalmanızı sağlayacak kolaylaştırılmış bir çözüm sunar.
Bu sosyal medya şablonuyla şunları yapabilirsiniz:
- Çeşitli platformlarda içeriğinizi etkili bir şekilde planlayın ve düzenleyin
- Tüm içeriğinizin tek bir yerden planlanmasını ve izlenmesini sağlayan merkezi alan
- Gönderilerinizin performansını gerçek zamanlı olarak izleyin ve stratejinizi hızlıca uyarlayın
- Veri görselleştirme araçlarını kullanarak başarıyı ölçün
- Anahtar metrikleri analiz edin ve en iyi sonuçları elde etmek için yaklaşımınızı ayarlayın
İdeal kullanım alanları: Birden fazla platformda içeriği verimli bir şekilde planlamak, programlamak ve izlemek isteyen sosyal medya yöneticileri, içerik oluşturucular ve pazarlama takımları
4. ClickUp Yıllık Takvim Şablonu
ClickUp Yıllık Takvim Şablonu ile departmanlar genelinde yıl boyunca hedeflerinizi ve dönüm noktalarınızı takip edin. Daha iyi yönetim için tüm görevleri ve etkinlikleri tek bir görsel zaman çizelgesinde birleştirin.
Bu şablon size yardımcı olabilir:
- Uzun vadeli planlamayı kolaylaştırmak için görevleri çeyrek dönemlere göre etiketleyin
- Otomatik güncellenen ilerleme çubuklarıyla ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin
- Esnek takvim görünümüyle görevleri filtreleyin ve zaman çizelgelerini ayarlayın
- Sorunsuz veri erişimi için ClickUp Brain'in yapay zeka destekli içgörülerinden yararlanın
- Şirket genelindeki içgörülerle yıllık planınızı güncel tutun
İdeal kullanım: Departmanlar arası faaliyetleri koordine etmeye odaklanan takımlar
5. ClickUp Haftalık Takvim Şablonu
İş ve kişisel hayatınızı düzenlemek zor bir iş olmak zorunda değil. ClickUp Haftalık Takvim Şablonu, tüm haftanızı tek bir kullanışlı alanda kolayca planlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır.
Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:
- Görevleri yönetin, son tarihleri ayarlayın ve hafta boyunca ilerlemeyi izleyin
- Günlük görevlerinizi önceliklendirin, verimliliğin yüksek kalmasını ve son teslim tarihlerine stres olmadan uyulmasını sağlayın
- Cihazlar arasında senkronizasyon sağlayan gerçek zamanlı güncellemelerle etkinlikleri, toplantıları ve randevuları takip edin
İdeal kullanım alanları: Haftalık programlarını ve görev yönetimini optimize etmek isteyen profesyoneller ve bireyler
👀Biliyor muydunuz? "Son tarih" teriminin ilk kez bahsedildiği yer, 1863 yılına ait, İç Savaş sırasında esir askerler tarafından tutulan günlüklerdir.
6. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu
Tek bir araçla daha iyi zaman yönetimi, stresin azalması ve verimliliğin artmasını hayal edin. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu bunu mümkün kılar! Bu sezgisel şablonu kullanarak görevlerinizi Kişisel, İş veya Hedefler gibi kategorilere kolayca düzenleyin.
İşte her şeyi kontrol altında tutmanıza nasıl yardımcı olur:
- Egzersiz, fatura ödeme veya rapor tamamlama gibi tekrarlanan etkinlikleri alışkanlık izleyiciyi kullanarak takip edin
- Doktor randevuları veya toplantılar gibi tek seferlik öğeleri kişisel görevler altında yönetin
- Son tarihleri belirleyin, görevlere öncelik verin ve özel sütunlar veya durumlar ekleyerek şablonu kişiselleştirin
İdeal kullanım: Alışkanlıklarını ve kişisel görevlerini izlerken günlük organizasyonunu ve verimliliğini artırmak isteyen herkes
7. ClickUp Yayın Takvimi Şablonu
ClickUp Yayın Takvimi Şablonu, planlanmış ve yayınlanmış içeriği yönetmek için merkezi bir alan sunarak anahtar ayrıntıları gözden kaçırmamanızı sağlar.
Bu şablon size yardımcı olacaktır:
- Netlik için gönderileri içerik türüne, platforma ve yayın tarihine göre kategorize edin
- Renk kodlu görev kartlarını kullanarak ilerlemeyi izleyin ve gönderiye özel notlar ekleyin
- Doğru izleme için görev durumunu gerçek zamanlı olarak güncelleyin
- Gözden kaçmaları önlemek için yerleşik kenar çubuğunda planlanmamış gönderileri vurgulayın
- Tüm platformlarda görsellerin ve mesajların tutarlı olmasını sağlamak için marka kitabını özelleştirin
İdeal kullanım alanları: Birden fazla platformda içerik oluşturma ve planlama işlemlerini yöneten sosyal medya takımları
8. ClickUp Editör Takvim Şablonu
Birden fazla editoryal projeyi yönetmek, özellikle yayın sürecinin her adımını izlerken zor olabilir. ClickUp Editörlük Takvimi Liste Şablonu, her görevi kullanımı kolay bir gösterge panelinde kapsamlı bir şekilde görüntüleyerek bu sorunu çözer.
Bu şablon size şu şekilde yardımcı olabilir:
- Takım üyelerinin fikirlerini veya özetlerini göndermeleri için bir içerik talep formu kullanın, merkezi bir listeyi otomatik olarak doldurun
- Zaman çizelgesine dayalı planlanmış kampanyalara genel bakış, içeriği türüne, yazarına ve hedef kanala göre gruplama
- Daha iyi koordinasyon için kampanyaları inceleme ve yayın tarihleriyle uyumlu hale getirin
- İşlerin önceliğini belirlemek için görevlerin revizyon düzeylerini belirtin
- Entegre ilerleme izleme ile içerik yaşam döngüsünün her aşamasını izleyin
İdeal kullanım alanları: Birden fazla editoryal projede sipariş ve verimliliği sürdürmesi gereken içerik yöneticileri
Ayrıca okuyun: Planlama Yanılgısını Nasıl Önleyebilirsiniz?
9. ClickUp PTO Takvim Şablonu
ClickUp PTO Takvim Şablonu, tatil günleri, resmi tatiller, hastalık izni ve kişisel etkinlikler dahil olmak üzere çalışanların izinlerini yönetmenize yardımcı olur. Takımın uygunluğunu izlemenizi ve yoğun dönemlerde planlama çakışmalarını ve tükenmişliği önlemenizi sağlar.
Bu güçlü şablon size şu konularda yardımcı olur:
- Net izleme için izin aldığınız günleri ve saatleri tam olarak görselleştirin
- Çalışanların tatillerini tek bir yerden görüntüleyin ve izleyin
- Çakışan planlama riskini azaltın
- Kapsam eksikliklerini belirleyin ve personel ihtiyaçlarını planlayın
- Şablonu kullanarak PTO talepleri gönderin, süreleri ayarlayın, gönderileri yönetin ve talepleri onaylayın veya reddedin
İdeal kullanım alanları: Çalışanların izinlerini takip etmek ve iş yüklerini dengelemek için verimli bir çözüme ihtiyaç duyan orta ve büyük ölçekli kuruluşlardaki yöneticiler veya İK takımları
👀 Biliyor muydunuz? MÖ 45 yılında Julius Caesar tarafından tanıtılan Jülyen takvimi, 365 1/4 günlük güneş yılına dayanıyordu. Artık yılları da içermesine rağmen, yıl uzunluğundaki küçük yanlışlıklar nedeniyle 1582 yılında Gregoryen takvimi ile değiştirildi.
10. ClickUp İçerik Takvim Şablonu
İçerik planınız blogları, e-postaları ve sosyal medyayı kapsadığında takip etmek zor olabilir. ClickUp İçerik Takvimi Şablonu, tüm içerik planlamanızı tek bir yerde toplar ve haftalar veya aylar boyunca programınızı net bir şekilde görmenizi sağlar.
Bu içerik takvim şablonunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:
- İş akışlarını kanal (e-posta, blog veya sosyal medya) olarak sıralayın ve her birini kendi klasöründe yönetin
- Özel alanları kullanarak her bir içeriğin pazarlama aşamasını ve revizyon tarihlerini izleyin
- Acilen ilgilenilmesi gerekenleri hızlıca belirlemek için tüm görevleri birleştirilmiş içerik takviminde görünüm
İdeal kullanım alanları: Birden fazla kampanyayı ve son teslim tarihini izleyen içerik pazarlama takımları
11. ClickUp Aylık Program Şablonu
Takımınızın bir ay boyunca görevlerini ve son teslim tarihlerini düzenlemekte zorlanıyor musunuz? ClickUp Aylık Program Şablonu, her şeyi kontrol altında tutmanıza yardımcı olmak için burada!
Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:
- Yaklaşan görevler, son tarihler ve proje ilerlemesi hakkında net bir görünüm elde edin
- Gantt grafiğini kullanarak tüm ayı görselleştirin ve görevlerin birbirine nasıl uyduğunu görün
- Her bir kişinin görevlerini ve iş yüklerini görmek için "Takım Üyesi Box Görünümü"nü işaretleyin
- Kolay ödeme izleme için görevleri "Ödeme Listesi Görünümü"nde programlara, saatlik ücretlere ve son teslim tarihlerine göre düzenleyin
- Yerleşik formülleri kullanarak bütçeleri ve maliyetleri izleyin
İdeal kullanım alanları: Aylık projeleri, işe alım süreçlerini ve eğitim programlarını yöneten takımlar
12. ClickUp Takım Programı Şablonu
Bir takımın programını yönetmek, proje zaman çizelgelerini, bireysel sorumlulukları ve kaynak tahsisini hesaba katan yapılandırılmış bir sistem gerektirir. ClickUp Takım Programı Şablonu, takımınızın başarması gereken her şeyi net ve düzenli bir görünümle sunarak bu süreci basitleştirir.
Proje dönüm noktalarını planlayın, son tarihleri atayın ve eğitim oturumlarını, sunumları ve müşteri taahhütlerini haritalayın. Görünürlüğü yüksek tutun, böylece herkes önündeki işleri bilir ve odaklanarak çalışmaya zaman ayırabilir. Şablon, takımınızın programını etkili bir şekilde yapılandırmak için dört önceden oluşturulmuş görünüm içerir:
- Proje etkinlikleri liste görünümü: Hızlı başvuru için atanan tüm görevleri tek bir yerde görüntüler
- Haftalık program pano görünümü: Görevleri son teslim tarihine göre düzenleyerek haftalık bir genel bakış sunar
- İş yükü görünümü: İş yüklerini dengelemek için takımdaki görev dağılımını gösterir
İdeal kullanım alanları: Programları yönetmek, bireysel sorumlulukları izlemek ve düzenli iş akışlarını sürdürmek isteyen takımlar
13. ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonu
Pazarlama kampanyaları, son tarihler, içerik onayları ve değişen öncelikler gibi birçok hareketli parçadan oluşur. ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonu, kampanyaları düzenlemenize, kaynakları yönetmenize ve ilerlemeyi tek bir yerden izlemenize yardımcı olur.
Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:
- Yaklaşan kampanyaları ve etkinlikleri zahmetsizce izleyin
- Otomasyon, hatırlatıcılar ve Özel Görünümler'i kullanarak görevleri yönetin
- Basit, kod gerektirmeyen bir veritabanıyla etkili faaliyetlere öncelik verin
- Bireysel kampanyaları keşfedin, geniş bir proje genel görünümü elde edin ve altı benzersiz görünümle bütçe etkilerini izleyin
- Görevlere öncelik vermek ve takımınızın odaklanmasını sağlamak için dört bayrak seviyesi (düşükten acil) ayarlayın
İdeal kullanım alanları: Birden fazla kampanyayı yöneten, iş akışını optimize eden ve öncelikler ile bütçeleri takip eden pazarlama takımları
14. Canva'dan Retro Takvim Şablonu
Fonksiyon ve çekiciliği bir araya getiren bir takvim arıyorsanız, Canva'nın Retro Takvim Şablonu harika bir seçenek. Her alana kişilik katan retro estetikle tasarlanmış bu şablon, tüm randevularınız, etkinlikleriniz ve önemli tarihleriniz için kolay gezinilebilir bir düzen sunar.
Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:
- Düzenli kalmanızı kolaylaştıran açıkça işaretlenmiş bölümlerle aylık hedeflerinizi izleyin
- Özel tarihler için ayrılmış alanlarla doğum günlerini ve önemli etkinlikleri hatırlayın
- Şablonu kişisel veya profesyonel ihtiyaçlarınıza göre değiştirin
İdeal kullanım: Nostaljik tasarım ile pratikliği bir araya getiren, kişisel kullanım için fonksiyonel ancak şık bir takvim isteyen kişiler
15. Canva'nın Eğlenceli Aylık Takvim Şablonu
Canva'nın Eğlenceli Aylık Takvim Şablonu ile aylık takviminizi renklendirin. Canlı ve eğlenceli tasarımıyla bu takvim, ayınıza enerji ve düzen getirir.
Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:
- Görevleri okunması kolay kutularda vurgulayarak etkili bir şekilde yönetin
- Planlamanıza pozitiflik katan bir tasarımla düzenli ve motive kalın
İdeal kullanım alanları: Yaratıcı profesyoneller, öğrenciler veya planlamaya canlı ve eğlenceli bir yaklaşım seven herkes
Ayrıca okuyun: En İyi Aile Takvimi Uygulamaları
16. Canva'dan Wellness Haftalık Takvim Şablonu
Canva'nın Wellness Weekly Calendar Template (Haftalık Sağlık Takvimi Şablonu), eğitimcilerin sağlık ve sosyal-duygusal öğrenmeye (SEL) odaklanan dersleri düzenlemelerine yardımcı olur. Günlük dersler, SEL etkinlikleri ve sağlık egzersizleri için yapılandırılmış alanlar sağlayarak, öğretmenlerin akademik içeriği duygusal gelişimle dengelemelerini sağlar.
Şablonun geometrik tasarımı ve renk kodlaması şunları yapmanızı sağlar:
- Hafta boyunca derslerin ilerlemesini kolayca izleyin
- Önemli etkinlikleri vurgulayarak düzenli ve odaklanmış kalın
- Dersleri, SEL etkinliklerini ve sağlık egzersizlerini görsel olarak birbirinden ayırın
İdeal kullanım alanları: Duygusal ve sosyal öğrenmeyi haftalık planlarına entegre etmek isteyen öğretmenler, okul danışmanları veya sağlık koordinatörleri
17. Freepik'ten Karikatür Stili Takvim Şablonu
Takviminize eğlenceli ve sıra dışı bir dokunuş eklemek istiyorsanız, Freepik'in Çizgi Film Tarzı Takvim Şablonu tam size göre! Büyüleyici koala tasarımına sahip bu şablon, eğlenceli, hayvan temalı görselleri sevenler için mükemmeldir.
Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:
- Görevleri, tarihleri ve randevuları düzenlerken, aynı zamanda eğlenceli bir estetik görünüm elde edin
- Eğlenceli ve canlı görsellerle takviminizi renklendirin
- Günlük planlamanızı daha keyifli hale getirmek için programınızı kişiselleştirin
İdeal kullanıcılar: Görevlerini düzenlerken eğlenceli, hayvan temalı bir takvimden yararlanmak isteyen herkes
18. Freepik'ten Sevimli Doğum Günü Takvimi Şablonu
Freepik'in Sevimli Doğum Günü Takvimi Şablonu, doğum günlerini düzenlemeye eğlenceli ve canlı bir dokunuş katar! Sevimli illüstrasyonlarla doğum günlerini izlemek keyifli bir deneyim haline gelir.
Bu şablonla yapabilecekleriniz:
- Renkli ve sevimli tasarımla doğum günlerini kolayca takip edin
- Farklı kutlama türleri için tarihleri özelleştirin
- Özel günleri kaçırmamak için kişisel notlar ve hatırlatıcılar ekleyin
- Parlak ve eğlenceli illüstrasyonlarla doğum günlerini planlamanın keyfini çıkarın
İdeal kullanım alanları: Aileler, etkinlik planlayıcıları veya doğum günlerini şık bir şekilde kutlamayı seven herkes
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Düzenli olmak, stilden ödün vermek anlamına gelmez.
Eğlenceli tasarımlardan yaratıcı ve profesyonel düzenlere kadar çeşitli sevimli takvim şablonları arasından ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize en uygun olanı bulabilirsiniz. Ayrıca, bunları arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz!
Kişisel görevleri, takım projelerini veya içerik planlamasını yönetiyor olun, ClickUp şablonları programınızı görselleştirmek ve verimliliği artırmak için mükemmel bir çözüm sunar. Ve bunları kolayca indirebilirsiniz!
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