Toplantı Transkripsiyonları ve İşbirliği için En İyi 11 Grain AI Alternatifi

Hiç bir toplantıdan çıkarken "Bir dakika, aslında neye karar verdik?" diye düşündünüz mü?

Grain AI gibi yapay zeka destekli toplantı araçları, konuşmaları geriye dönüp bakabileceğiniz toplantı notları olarak kaydetmenize yardımcı olur. Ancak Grain AI tek seçeneğiniz değildir.

Takımınızın ihtiyaçlarına bağlı olarak, daha derin entegrasyonlar, daha gelişmiş analitik veya size gerçekten değer katan ücretsiz bir plan isteyebilirsiniz. Grain AI'nın birçok alternatifi, AI destekli asistanlar, konuşma zekası veya sorunsuz CRM senkronizasyonu aracılığıyla toplantı içgörülerini yakalamak, analiz etmek ve bunlara göre hareket etmek için daha akıllı yollar sunar.

Satış takımlarının ve diğer profesyonellerin toplantı notlarını ve müşteri etkileşimlerini yönetme şeklini değiştiren en iyi toplantı transkripsiyon araçlarından bazıları.

⏰ 60 saniyelik özet İşte mevcut diğer 11 Grain alternatifinin kısa bir özeti: : AI toplantı notları ve iş akışı yönetimi için en iyisi ClickUp: AI toplantı notları ve iş akışı yönetimi için en iyisi

Otter AI : Gerçek zamanlı transkripsiyon doğruluğu için en iyisi

Fireflies. ai : Yapay zeka destekli toplantı içgörüleri ve analitiği için en iyisi

Avoma : Satış toplantı zekası ve koçluğu için en iyisi

Fathom : Ücretsiz AI toplantı özetleri için en iyisi

tl;dv : İşbirliğine dayalı video açıklamaları için en iyisi

Notta : Çok dilli transkripsiyon desteği için en iyisi

Gong : Gelir zekası ve satış takımının etkinleştirilmesi için en iyisi

Zoominfo Chorus : Konuşma zekası ve anlaşma koçluğu için en iyisi

MeetGeek : Otomatik toplantı notları ve önemli noktalar için en iyisi

Descript: Gelişmiş ses/video düzenleme özellikleri için en iyisi

Grain AI nedir?

Grain AI, takımların sanal toplantılardan notlar ve anahtar anları yakalamasına, düzenlemesine ve paylaşmasına yardımcı olan bir toplantı zekası platformudur. İşbirliğine dayalı bir çalışma alanı görevi görür ve kullanıcıların video görüşmeleri kaydetmesine, önemli bilgileri vurgulamasına ve paylaşılabilir klipler oluşturmasına olanak tanır.

Zoom gibi popüler video konferans platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan bu uygulama, not almayı otomatikleştirir ve önemli anları ve tartışmaları kaydeder. Böylece, AI destekli önemli noktalar ve işbirliği araçlarıyla toplantıları daha erişilebilir ve eyleme geçirilebilir hale getirir.

🧠 İlginç Bilgi: Stanford Üniversitesi'nden Jeremy Bailenson tarafından ortaya atılan "Zoom yorgunluğu" terimi , gerçek ve araştırılmış bir fenomendir. Sanal toplantılarda beynimiz daha fazla çalışır ve bu da zihinsel yorgunluğun artmasına neden olur.

Neden Grain AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Grain AI mükemmel toplantı dokümantasyon yetenekleri sunsa da, takımların alternatifleri keşfetmesine neden olabilecek birkaç faktör vardır:

Sınırlı entegrasyon seçenekleri : Grain AI öncelikle Zoom ile çalışır ve bu, birden fazla işbirliği platformu kullanan kuruluşlar için kısıtlayıcı olabilir. Birçok takım, Google Meet, Microsoft Teams ve diğer konferans araçlarında sorunsuz bir şekilde çalışan çözümlere ihtiyaç duyar

Fiyatlandırma ile ilgili endişeler : Ek kullanıcılar ve gelişmiş özellikler ile maliyetler hızla artabileceğinden, fiyatlandırma yapısı büyüyen takımlar için etkili olmayabilir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler genellikle daha esnek fiyatlandırma modellerine ihtiyaç duyar

Transkripsiyon doğruluğu sınırlamaları : Genel olarak güvenilir olmakla birlikte, transkripsiyon kalitesi, özellikle teknik terimler, birden fazla konuşmacı veya aksanların olduğu durumlarda, özel hizmetlere kıyasla yetersiz kalabilir

Kullanıcı deneyimi zorlukları : Arayüz işlevsel olmakla birlikte, kapsamlı eğitim almadan daha sezgisel bir deneyim isteyen yeni kullanıcılar için karmaşık gelebilir

Sınırlı analiz derinliği: Platformun içgörüleri, konuşma kalıpları ve müşteri duyarlılığı hakkında daha derin analizler arayan satış takımları ve müşteri başarı takımları için yeterince sağlam olmayabilir

Bu zorluklarla karşı karşıya olan takımlar için, bu listedeki alternatifler özel ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayabilecek özel özellikler ve yetenekler sunar.

11 Grain AI Alternatifine Genel Bakış

İşte her bir Grain AI alternatifinin kullanım örnekleri ve öne çıkan özelliklerine hızlı bir genel bakış!

Araç En iyisi Öne çıkan özellik ClickUp AI toplantı notları ve ş Akışı yönetimi AI not alma özelliğine sahip hepsi bir arada verimlilik platformu Otter AI Gerçek zamanlı transkripsiyon doğruluğu Konuşmacı tanımlama özelliğine sahip üstün AI transkripsiyon Fireflies. ai Yapay zeka destekli toplantı içgörüleri Otomatik konuşma zekası Avoma Satış toplantı zekası Gelir takımları için konuşma analizi Fathom Ücretsiz AI toplantı özetleri Tamamen ücretsiz AI toplantı asistanı tl;dv İşbirliğine dayalı video açıklamaları Zaman damgalı video yer imleri ve paylaşım Notta Çok dilli transkripsiyon 104'ten fazla dilde yüksek doğrulukla destek Gong Gelir zekası Kapsamlı satış yürütme platformu Zoominfo Chorus Konuşma zekası Satış takımları için AI koçluğu MeetGeek Otomatik toplantı özetleri Akıllı toplantı özetleri ve eylem öğeleri Descript Gelişmiş ses/video düzenleme Yüksek kaliteli transkripsiyon ile stüdyo kalitesinde düzenleme

Kullanabileceğiniz En İyi Grain AI Alternatifleri

Ücretsiz bir Grain alternatifi veya güvenilir AI özelliklerine sahip sağlam bir satış etkileşim platformuna ihtiyacınız varsa, bu liste tam size göre:

1. ClickUp (AI toplantı notları ve iş akışı yönetimi için en iyisi)

Başlayın Toplantı notlarınızı ClickUp AI Notetaker ile ClickUp Belgeleri ve Görevlerinizle bağlayın

Takım tartışmalarından çıkan her parlak fikrin otomatik olarak son teslim tarihi olan görevlere dönüştüğünü hayal edin. İş için her şeyi içeren uygulama* ClickUp, birçok takımın aşmakta zorlandığı konuşma ve uygulama arasındaki boşluğu doldurur.

Grain'in yalnızca toplantılara odaklanmasından farklı olarak, ClickUp proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI ile desteklenir.

ClickUp AI Notetaker, toplantı notlarını ve eylem öğelerini otomatikleştirerek takımların tartışmalara odaklanmasını sağlarken her şeyi gerçek zamanlı olarak yakalar. ClickUp Meetings ile entegre olan bu akıllı konuşma-metin dönüştürme yazılımı, siz anlamlı katılımlara odaklanırken toplantılarınızı ses kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler.

ClickUp AI Notetaker ile toplantı içgörülerini eylem öğelerine dönüştürün

Toplantı notları için akıllı AI, konuşmacıları tanır, bağlamı anlar ve hatta dil farklılıklarını köprüleyerek hiçbir ayrıntının kaybolmamasını sağlar. Notlar, ClickUp Gelen Kutunuzda anında görünür ve toplantı sonrası gecikmeleri ortadan kaldırır. AI öneriler sunar ve potansiyel eylem öğelerini algılar, ancak kullanıcılar görev listesi oluşturma, atama ve son tarih ayarlama üzerinde kontrol sahibi olmaya devam eder.

ClickUp Brain ile toplantı notlarını ve transkriptleri aranabilir hale getirin

ClickUp'ın yerel AI'sı ClickUp Brain, transkriptlerinizi daha da aranabilir hale getirebilir. Doğal dilde bir soru sorun, örneğin 10 Ocak'ta Satış takımıyla ne konuşuldu? Brain, toplantı notlarınızı inceleyerek anahtar bilgileri size sunar.

Brain ayrıca notlarınızı görevlere dönüştürebilir, e-posta taslakları ve yanıtları oluşturabilir, tartışmaları çevirebilir veya raporlar için anahtar içgörüler çıkarabilir.

ClickUp Brain'i kullanarak toplantı notlarını çeşitli dillere çevirin

Bu temele dayalı olarak, ClickUp Belgeler, AI Notetaker ile entegre olarak toplantı transkriptlerini aranabilir, işbirliğine açık bir çalışma alanında düzenler ve saklar.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak toplantı notları ve eylem planları üzerinde birlikte çalışın

Takım üyeleri bu belgelere kolayca erişebilir, düzenleyebilir ve yorum yapabilir, böylece herkes önemli kararlar ve bilgiler konusunda aynı sayfada kalır. AI tarafından oluşturulan notlar, belge sisteminizle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve kuruluşunuz genelinde kurumsal hafızayı koruyan bir bilgi tabanı oluşturur.

Toplantı belgelerinde tutarlılık arayan takımlar için ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, kuruluş genelinde tartışmaların nasıl kaydedileceğini standartlaştıran yapılandırılmış bir çerçeve sunar.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu ile hemen işe koyulun

Bu özelleştirilebilir şablon, katılımcılar, toplantı gündemi öğeleri, kararlar ve eylem öğeleri için bölümler içerir ve notları kimin aldığına bakılmaksızın önemli bilgilerin tutarlı bir şekilde kaydedilmesini sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tartışma noktalarını, son teslim tarihleri ile birlikte atanabilir görevlere otomatik olarak dönüştürün

Proje çalışma alanınızda toplantıları planlayın ve belgelendirin

ClickUp Clips'i kullanarak, toplantıya katılamayan takım üyeleriyle anahtar anları kaydedin ve paylaşın

ClickUp Takvim ile takımın uygunluk durumunu ve toplantı zamanlarını görsel olarak koordine edin. AI'nın görev önceliklerinize, uygunluk durumunuza ve daha fazlasına göre planınızı yapmasına izin verin

İşbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtalar ile gerçek zamanlı olarak fikirlerinizi paylaşın

ClickUp Sohbet ile asenkron çalışın ve gereksiz toplantıları ortadan kaldırın , görevlerinizi ve konuşmalarınızı tek bir araçta birbirine bağlı tutun, birçok arasında gidip gelmek zorunda kalmayın

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama işlevselliği bazen masaüstü deneyiminden daha sınırlıdır

Bazı kullanıcılar, büyük toplantılarda video kayıtlarında ara sıra performans sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain : Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp AI Notetaker: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık sadece 6 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

"Bunu yapmak için başka bir araca ihtiyacım olmadığı için [ClickUp AI Notetaker] beni gerçekten etkiledi. Her şey ClickUp arayüzünde. Google Takvim'ime bağlanıyor ve son derece sorunsuz çalışıyor."

"Bunu yapmak için başka bir araca ihtiyacım olmadığı için [ClickUp AI Notetaker] beni gerçekten etkiledi. Her şey ClickUp arayüzünde. Google Takvim'ime bağlanıyor ve son derece sorunsuz çalışıyor."

👀 Biliyor muydunuz? "6-3-5 Beyin Yazma" yöntemi, altı kişinin beş dakika içinde üçer fikir yazdığı güçlü bir beyin fırtınası tekniğidir. Ardından fikirlerini bir sonraki kişiye geçirerek üzerine eklemeler yaparlar. Verimli toplantılar yapmayı amaçlayan bu yöntem, sadece 30 dakika içinde 108 benzersiz fikir üretilmesini sağlar ve konuşma baskısı olmadan yaratıcılığı artırır! 🚀

📖 Ayrıca okuyun: En İyi AI Toplantı Tutanağı Oluşturucular

3. Otter. ai (Gerçek zamanlı transkripsiyon doğruluğu için en iyisi)

Farklı aksanlara, teknik jargona ve birbiriyle çakışan seslere sahip küresel takımlar için Otter.ai, herkesin ne söylediğini anlamayı amaçlayan bir transkripsiyon aracıdır — sadece ne söylemiş olabileceklerini değil.

Otter AI, Grain AI'yı geride bırakıyor, çünkü Grain AI zorlu ses ortamlarında bile tutarlı ve doğru transkripsiyonlar sunmakta bazen zorlanıyor. Sektör lideri konuşma tanıma teknolojisiyle, birçok Otter AI alternatifinden farklı olarak, platform nüanslı konuşmaları hassas bir şekilde yakalayan üstün transkripsiyon kalitesi sunar.

Otter. ai en iyi özellikler

Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile hızlıca bağlantı kurun

Sektöre özgü terminoloji için AI'yı eğitin

Toplantılar sırasında transkriptlere yorumlar ve önemli noktalar ekleyin

Anahtar noktalarla otomatik toplantı özetleri oluşturun

Tüm kaydedilmiş toplantılarda konuşmaları arayın

Otter. ai sınırlamaları

Daha kapsamlı araçlara kıyasla sınırlı proje yönetimi entegrasyonu

Ücretsiz plan, kayıt uzunluğunu ve transkripsiyon sayısını sınırlar

Otter. ai fiyatlandırma

Temel

Pro : 16,99 $/ay

İş : Aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

"Gerçek zamanlı transkripsiyon son derece doğrudur ve AI özetleri zaman kazandırır. Arama yapılabilir transkriptler, toplantıları kolayca gözden geçirmenizi sağlayarak verimliliği artırır."

"Gerçek zamanlı transkripsiyon son derece doğrudur ve AI özetleri zaman kazandırır. Arama yapılabilir transkriptler, toplantıları kolayca gözden geçirmenizi sağlayarak verimliliği artırır."

📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anket verilerimiz, toplantıların %25'inin sekiz veya daha fazla katılımcıyla gerçekleştiğini göstermektedir. Büyük toplantılar, uyum ve karar verme açısından değerli olsa da, genellikle zorluklar yaratır. Hatta, başka bir ClickUp anketi, katılımcıların %64'ünün toplantılarının neredeyse yarısında bir sonraki adımların belirsizliği ile mücadele ettiğini ortaya koymuştur. İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, bu boşluğu uçtan uca bir toplantı yönetimi çözümüyle dolduruyoruz. ClickUp Meetings, dinamik gündemlerle takımların işbirliği yapma şeklini dönüştürürken, AI Notetaker her değerli içgörüyü yakalar, takipte karışıklığı ortadan kaldırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar! 💫 Gerçek sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

3. Fireflies. ai (AI destekli toplantı içgörüleri ve analitiği için en iyisi)

Diğer araçlar konuşmaları kaydederken, Fireflies.ai bunların içindeki gizli kalıpları ortaya çıkarmaya çalışır ve ham diyalogları daha iyi kararlar alınmasını sağlayan eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştürür.

Fireflies. ai, konuşma kalıplarını, duygu analizini ve anahtar konuları izleyen AI destekli analitik ile transkripsiyonun ötesine geçer. Müşterilerin itirazlarını, rakipleri ve tartışma noktalarını otomatik olarak belirleyerek takımlara ölçülebilir toplantı tutanakları sunar —manuel etiketleme gerekmez.

Fireflies. ai, güçlü arama özelliği ile Grain'i geride bırakarak, kullanıcıların doğal dil sorguları ile toplantılardaki önemli anları bulmalarını sağlar. CRM ve proje yönetimi araçları dahil 40'tan fazla entegrasyonu, toplantı içgörülerinin mevcut iş akışlarına sorunsuz bir şekilde akışını sağlar.

Fireflies. ai en iyi özellikler

Tartışma konularını otomatik olarak algılayın ve kategorilere ayırın

Doğal dil sorguları ile konuşmaları arayın

Daha derin içgörüler için konuşma duygularını analiz edin

Rakiplerin veya belirli anahtar kelimelerin bahsedilmesini izleyin

Toplantı içeriğine göre iş akışlarını otomatikleştirin

Ses tanıma ile farklı konuşmacıları belirleyin

Fireflies. ai sınırlamaları

Görev yönetiminden çok içgörülere odaklanır

Gerçek zamanlı transkripsiyonda ara sıra gecikme sorunları

Fireflies. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Koltuk başına aylık 18 $

İş : Koltuk başına aylık 29 $

Enterprise: Koltuk başına aylık 39 ABD doları

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (630+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

Fireflies.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

"Toplantı tutanakları, ses/video kaydı, transkripsiyon ve bazı güzel ekstralar ile insan tarafından yazılmış kadar iyi. "

"Toplantı tutanakları, ses/video kaydı, transkripsiyon ve bazı güzel ekstralar ile insan tarafından yazılmış kadar iyi. "

👀 Biliyor muydunuz? "Grup düşüncesi" terimi, psikolog Irving Janis tarafından 1971 yılında George Orwell'in 1984 adlı romanındaki "çift düşünce" kavramından esinlenerek popüler hale getirilmiştir. Bu terim, bir grubun uyum arzusunun eleştirel düşünceyi gölgede bırakarak kötü kararların alınmasına yol açtığı bir olguyu tanımlar. Her uyumlu takım grup düşüncesine kapılmaz, ancak uyum baskısı ve muhalefet eksikliği gibi belirtilerini tanımak, hatalı karar almayı önlemek için anahtardır! 🧠🚀

4. Avoma (Satış toplantı zekası ve koçluğu için en iyisi)

avoma aracılığıyla

Satış temsilcilerinizin sadece toplantı notları değil, gerçek müşteri konuşmalarına dayalı kişiselleştirilmiş koçluk da aldığı bir dünya hayal edin. Avoma, her aramayı bir büyüme fırsatına dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Avoma, satış odaklı zekasıyla Grain AI'yı geride bırakıyor. Veri odaklı koçluk için konuşma oranlarını, etkileşimi ve anahtar metrikleri izler. CRM entegrasyonu, notları Salesforce ve HubSpot'a otomatik olarak kaydeder ve manuel girişi azaltır.

AI Meeting Assistant, kayıtların ötesine geçerek canlı konuşmalar sırasında gerçek zamanlı koçluk ipuçları, rekabetçi içgörüler ve itirazları ele alma komutları sunar.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Satış başarısıyla doğrudan ilişkili konuşma metriklerini izleyin

Toplantı verilerini manuel girdi olmadan CRM ile senkronize edin

Canlı görüşmeler sırasında AI destekli koçluk uyarıları alın

Konuşma kalıplarını boru hattı sonuçlarına bağlayın

Takım üyeleri arasında performans ölçütlerini karşılaştırın

Eylem öğeleri içeren AI toplantı özetleri oluşturun

Avoma sınırlamaları

Öncelikle satış görüşmelerini analiz etmek için geliştirilmiştir; diğer departmanlar için çok yönlü değildir

Gelişmiş özellikleri en üst düzeye çıkarmak için daha dik bir öğrenme eğrisine hazırlanın

Avoma fiyatlandırması

AI Meeting Assistant : Kullanıcı başına aylık 29 $

Konuşma Zekası : Kullanıcı başına aylık 69 $

Gelir Zekası : Kullanıcı başına aylık 99 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Avoma puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Fathom (Ücretsiz AI toplantı özetleri için en iyisi)

vai Fathom

Fathom, önemli anları otomatik olarak belirleyip zaman damgası ekleyerek toplantı özetlerini zahmetsiz hale getirir ve manuel olarak önemli noktaları işaretleme ihtiyacını ortadan kaldırır. Grain'den farklı olarak Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve Webex'te çalışır, bu da onu esnek bir seçenek haline getirir.

AI toplantı asistanı, eylem öğelerini, kararları ve anahtar noktaları kolayca taranabilir bir biçimde özetleyen net ve özlü özetler oluşturur. Fathom, gürültüyü filtreleyerek takımların uzun transkriptleri veya kayıtları incelemek zorunda kalmadan önemli konulara odaklanmasına yardımcı olur.

En iyi özellikleri keşfedin

Tarayıcı uzantısından tek bir tıklama ile toplantıları kaydedin

Anahtar noktalar ve eylem öğeleri içeren AI özetleri oluşturun

Otomatik zaman damgaları ile video özetleri oluşturun ve paylaşın

Tüm büyük video konferans platformlarına bağlanın

Aranabilir bir kitaplıkta toplantıları düzenleyin

Tüm özelliklere tamamen ücretsiz erişin

Sınırlamaları anlayın

Sınırlı CRM fonksiyonları

Özel araçlara göre daha az gelişmiş analitik özellik

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 19 $

Takım Sürümü: Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım Sürümü Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $

Fathom puanlarını ve yorumlarını inceleyin

G2 : 5/5 (4.600+ yorum)

Capterra: 5/5 (600'den fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Toplantı Yönetimi ve Gündem Yazılımı Çözümleri

6. tl;dv (İşbirliğine dayalı video açıklamaları için en iyisi)

Toplantı kayıtları sadece tekrar izlemek için değil, canlı, etkileşimli belgeler haline gelirse ne olur? tl;dv, pasif videoları işbirliğine dayalı çalışma alanlarına dönüştürerek takımların video zaman çizelgesinde doğrudan etkileşime girmesini sağlar.

Grain AI'dan farklı olarak tl;dv, zaman damgalı açıklamalar, AI destekli özetler ve otomatik konu kategorizasyonu ile toplantıları daha kolay aranabilir ve eyleme geçirilebilir hale getirir. Ayrıca, Slack ve Notion ile entegrasyonlar, içgörülerin iş akışlarına sorunsuz bir şekilde akışını sağlar.

Tl;dv, toplantıları sadece kaydetmekle kalmaz, onları sürekli işbirliği, tartışma ve karar alma için bir alan haline getirir.

tl;dv en iyi özellikler

Toplantı kayıtlarındaki belirli anlara yorum ekleyin

Daha iyi işbirliği için video tartışmalarında takım üyelerini etiketleyin

Anahtar noktalar ve eylem öğeleri içeren AI özetleri oluşturun

Hızlı başvuru için zaman damgalı yer imleri oluşturun

Bağlamı koruyan zaman damgalarıyla video klipleri paylaşın

Aranabilir bir toplantı bilgileri kütüphanesi oluşturun

tl;dv sınırlamaları

Özel araçlara kıyasla daha az gelişmiş transkripsiyon

Sınırlı analitik yetenekleri

tl;dv fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 29 $

İş : Kullanıcı başına aylık 98 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

tl;dv derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (350+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Notta (Çok dilli transkripsiyon desteği için en iyisi)

notta aracılığıyla

Küresel takımlar düzinelerce dil konuşur, ancak çoğu transkripsiyon aracı bunu yapamaz. Notta, Grain AI'nın çok ötesinde 104'ten fazla dili destekleyerek bu engeli ortadan kaldırır. Konuşmacı günlüğü özelliği, çakışan konuşmalarda bile net atıflar sağlar.

Grain'den farklı olarak Notta, çevrimdışı transkripsiyon sunarak toplantıların ötesinde kullanışlıdır. Ayrıca, AI asistanı gerçek zamanlı özetler, eylem öğeleri ve soru izleme sağlayarak transkripsiyonları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

Çok dilli, esnek ve akıllı toplantı belgeleri için Notta, Grain'in daha sınırlı yaklaşımından daha üstündür.

Notta'nın en iyi özellikleri

Toplantıları 104'ten fazla dilde yüksek doğrulukla transkripsiyonlayın

Konuşmalarda farklı konuşmacıları otomatik olarak tanımlayın

Yüklenen ses ve video dosyalarını çevrimdışı olarak işleyin

AI'yı sektörünüze özel terminolojiyle eğitin

Notta sınırlamaları

Hepsi bir arada araçlara göre daha az sağlam proje yönetimi entegrasyonu

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne göre daha az anahtar özelliğe sahiptir

Notta fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : 13,49 $/ay

İş : Kullanıcı başına aylık 27,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notta puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum bulunamadı

Gerçek kullanıcılar Notta hakkında ne diyor?

"Çok kaliteli transkripsiyon. İngiliz İngilizcesi iyi algılanıyor. Model, bağlamı anlamak ve yeniden transkripsiyon yapmak için birkaç geçiş yapıyor gibi görünüyor."

"Çok kaliteli transkripsiyon. İngiliz İngilizcesi iyi algılanıyor. Model, bağlamı anlamak ve yeniden transkripsiyon yapmak için birkaç geçiş yapıyor gibi görünüyor."

8. Gong (Gelir zekası ve satış takımı etkinleştirme için en iyisi)

gong aracılığıyla

Gong, toplantı kayıtlarını Grain'in temel dokümantasyonunun çok ötesine geçerek bir gelir yol haritasına dönüştürür.

AI kullanarak video, telefon ve web üzerinden aramaları yakalar ve hassas bir şekilde transkripsiyon yapar. Ancak Gong kelimelerle yetinmez; başarılı anlaşmaların arkasındaki kalıpları ortaya çıkarır, riskleri işaretler ve rekabetçi bahsetmeleri izler.

Satış liderleri, gerçek zamanlı koçluk içgörüleri elde ederek takımların gerçek müşteri konuşmalarına dayalı olarak yaklaşımlarını iyileştirmelerine yardımcı olur. Gong ile toplantı verileri, sadece söylenenlerin kaydı değil, büyüme için akıllı bir araç haline gelir.

Gong'un en iyi özellikleri

Video, telefon ve web konferans platformlarında konuşmaları kaydedin

Anlaşma risklerini ve iyileştirme fırsatlarını otomatik olarak belirleyin

Özelleştirilebilir koçluk gösterge panelleriyle takım performansını izleyin

Müşteri aramalarında rekabetçi bahsetmeleri ve pazar trendlerini analiz edin

Başarılı konuşma kalıplarına dayalı rehberli satış ipuçları sağlayın

Kurumsal düzeyde güvenlik özellikleriyle uyumluluğu sağlayın

Gong sınırlamaları

Genel toplantı belgeleri yerine satış süreci için tasarlanmıştır

AI içgörülerini en üst düzeye çıkarmak için önemli miktarda veri gerektirir

Gong fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Gong puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

9. ZoomInfo Chorus (Konuşma zekası ve anlaşma koçluğu için en iyisi)

zoomInfo Chorus aracılığıyla

En iyi satış temsilcilerini diğerlerinden ayıran nedir? ZoomInfo Chorus, başarılı anlaşmaların arkasındaki konuşma kalıplarını ortaya çıkarır ve takımların bunları tekrarlamasına yardımcı olur. Genel toplantı belgelendirmeye odaklanan Grain AI'dan farklı olarak, ZoomInfo Chorus performansı ve müşteri etkileşimini artıran satışa özel içgörüler sunar.

AI, manuel çaba gerektirmeden rakip bahsetmeleri, fiyatlandırma tartışmaları ve sonraki adımlar gibi anahtar anları belirler. Platformun koçluk araçları, takım genelindeki kalıpları analiz ederek en iyi performans gösterenlerin farklı yaptıklarını vurgular.

ZoomInfo Chorus'un en iyi özellikleri

Satış konuşmalarındaki kritik anları otomatik olarak belirleyin

AI destekli Momentum Scoring ile anlaşmaların durumunu değerlendirin

Başarılı çağrı örneklerinden hedefli eğitim oynatma listeleri oluşturun

Takım genelinde koçluk ihtiyaçlarını ve beceri gelişimini izleyin

Konuşma içgörüleri ve eylem öğeleriyle CRM kayıtlarını geliştirin

Konuşma verilerini ZoomInfo'nun kişi bilgileriyle bağlantılandırın

ZoomInfo Chorus sınırlamaları

Satış kullanım örneklerine odaklanılması, çok yönlülüğü sınırlar

Maksimum fayda için önemli kurulum gerektirir

ZoomInfo Chorus fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ZoomInfo Chorus puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

10. MeetGeek (Otomatik toplantı özetleri ve eylem öğeleri için en iyisi)

meetGeek aracılığıyla

Artık aramalarınızdaki eylem öğelerini hatırlamak için uğraşmanıza gerek yok — MeetGeek her şeyi otomatik olarak yakalar ve manuel not alma ihtiyacını ortadan kaldırır. Kullanıcıların anahtar noktaları vurgulamalarını gerektiren Grain AI'dan farklı olarak, MeetGeek'in AI'sı önemli ayrıntıları sizin için çıkarır ve düzenler.

Akıllı özetleme motoru, toplantı içeriğini konuya göre yapılandırarak net ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar. MeetGeek ayrıca takipleri otomatikleştirir, görevler atar ve takımların işlerini takip etmelerini sağlamak için hatırlatıcılar gönderir. Sorunsuz takvim entegrasyonu ve rol tabanlı özetler ile toplantıların ilerlemeye dönüşmesini sağlar ve Grain'in manuel yaklaşımından daha üstün bir hands-off deneyimi sunar.

MeetGeek'in en iyi özellikleri

Tartışma noktalarını konu kategorilerine göre düzenleyin

Manuel müdahale olmadan planlanmış toplantıları kaydedin

Rolünüze göre kişiselleştirilmiş özetler alın

Tüm toplantı transkriptleri ve notlarında arama yapın

MeetGeek sınırlamaları

Özel araçlara kıyasla daha az sağlam video düzenleme

Kurumsal gereksinimler için sınırlı özelleştirme

Yerleşik alternatiflere göre daha az entegrasyona sahip yeni platform

MeetGeek fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 19 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 39 $

İş : Kullanıcı başına aylık 59 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MeetGeek puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

MeetGeek hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

"Kavramları oldukça hızlı bir şekilde anlatabiliyorum ve bazen meslektaşlarım ilk seferinde anlamıyor. MeetGeek ile kayıtları tekrar dinleyip aynı anda transkripsiyonu okuyabiliyorlar."

"Kavramları oldukça hızlı bir şekilde anlatabiliyorum ve bazen meslektaşlarım ilk seferinde anlamıyor. MeetGeek ile kayıtları tekrar dinleyip aynı anda transkripsiyonu okuyabiliyorlar."

💡Pro İpucu: Tüm AI not alma uygulamaları aynı şekilde çalışmaz. Farklı platformları deneyerek ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulun. Bazıları transkripsiyonda mükemmeldir, diğerleri eylem öğelerini vurgulamaya odaklanır ve bazıları mevcut araçlarınızla daha derin entegrasyon sağlar. Birçoğu ücretsiz deneme sürümü sunar, bu yüzden commit etmeden önce test edin.

11. Descript (Gelişmiş ses/video düzenleme özellikleri için en iyisi)

descript aracılığıyla

Descript, ham toplantı görüntülerini minimum çabayla rafine, profesyonel içeriğe dönüştürür. Temel klip oluşturmaya odaklanan Grain AI'dan farklı olarak Descript, yüksek kaliteli içerik üretimi için eksiksiz bir düzenleme paketi sunar.

Metin tabanlı düzenleme özelliği, kullanıcıların transkripti düzenleyerek ses ve videoları kolayca değiştirmesine olanak tanırken, Overdub AI sorunsuz ses düzeltmeleri sağlar. Studio Sound, ses netliğini artırır, gürültü ve yankıyı ortadan kaldırarak profesyonel bir sonuç elde etmenizi sağlar.

Descript, takımların işbirliğine dayalı düzenleme ve güçlü video efektleriyle toplantıları ilgi çekici eğitim materyallerine ve sunumlara dönüştürmelerine yardımcı olur.

Descript'in en iyi özellikleri

Overdub ile düzeltmeler için gerçekçi seslendirmeler oluşturun

Studio Sound ile ses kalitesini otomatik olarak iyileştirin

Entegre düzenleme araçlarıyla ekran kayıtlarını yakalayın

Bitmiş içeriği doğrudan birden fazla platforma yayınlayın

Descript sınırlamaları

Basit toplantı kayıt cihazlarına göre daha dik öğrenme eğrisi

Toplantı analizlerinden ziyade medya oluşturmaya odaklanın

Descript fiyatlandırması

Hobi : Kullanıcı başına aylık 19 $

Oluşturucu : Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 50 $

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (770+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

"Descript, ses ve video düzenleme sürecini kolaylaştırmak isteyen herkes için, özellikle de yeni başlayanlar için çığır açan bir uygulamadır. Otomatik transkripsiyon, ekran kaydetme ve metin tabanlı düzenleme gibi harika özelliklere sahiptir. Medya dosyalarını bir Word belgesini düzenler gibi kolayca düzenleyebilme özelliği, önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağlar. "

"Descript, ses ve video düzenleme sürecini kolaylaştırmak isteyen herkes için, özellikle de yeni başlayanlar için çığır açan bir uygulamadır. Otomatik transkripsiyon, ekran kaydetme ve metin tabanlı düzenleme gibi harika özelliklere sahiptir. Medya dosyalarını bir Word belgesini düzenler gibi kolayca düzenleyebilme özelliği, önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağlar. "

Grain Alternatifleri: ClickUp Neden Öne Çıkıyor?

Grain AI, kayıt ve transkripsiyonu iyi bir şekilde gerçekleştirir, ancak diğer araçlar daha derin içgörüler, daha sorunsuz iş akışları veya işbirliğini geliştirmek için bütçe dostu seçenekler sunar. Satış uzmanları Gong ve Chorus'u tercih ederken, Otter ve Fireflies de birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Ancak, toplantı notlarının sorunsuz bir şekilde eyleme geçirilebilir iş akışlarına dönüştüğü eksiksiz bir verimlilik ekosistemi arayan takımlar için ClickUp en çok yönlü seçenek olarak öne çıkıyor.

Takımınızın toplantı içgörülerini yakalama ve bunlardan yararlanma şeklini dönüştürmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve AI destekli toplantı belgelendirmesinin tüm iş akışınızla nasıl sorunsuz bir şekilde entegre olabileceğini keşfedin.