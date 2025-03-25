LLM İzleme: Performansı Optimize Etmek İçin En İyi 7 AI İzleme Aracı

Yıllar boyunca, Google'da sıralama görünürlüğü garanti ediyordu. Ancak şimdi, ChatGPT, Gemini ve Perplexity gibi yapay zeka destekli arama araçları öne çıkıyor.

Geleneksel arama motorlarından farklı olarak, bu büyük dil modelleri web sitelerini sıralamaz; içeriği yeniden yazar, özetler ve yeniden yorumlar, genellikle birden fazla kaynaktan gelen bilgileri karıştırır.

Bunun dezavantajı, siteniz Google'da 1. sırada yer alsa bile, AI arama modelinin bunu görmezden gelebileceğidir.

İşte burada LLM izleme araçları devreye giriyor.

LLM gözlem araçları olarak da bilinen bu araçlar, işletmelerin AI tarafından oluşturulan marka referanslarını izlemelerine, arama sonuçlarındaki görünürlüğü takip etmelerine ve AI tabanlı arama motorları için içeriği optimize etmelerine olanak tanır. Bu araçlar ayrıca, birden fazla AI ürününe yayılabilecek önyargıları, olgusal hataları veya güncel olmayan ayrıntıları belirlemeye yardımcı olur.

AI modellerinin markayla ilgili bilgileri nasıl depoladığını ve işlediğini incelemenize yardımcı olacak yedi LLM izleme aracı.

⏰60 saniyelik özet Markaların AI destekli arama ortamında görünür ve rekabetçi kalmasına yardımcı olan en iyi 7 LLM izleme aracı şunlardır: Profound: Kurumsal yapıda AI arama görünürlüğü için en iyisi Scrunch AI: AI marka izleme için en iyisi Otterly AI: AI görünürlük izleme için en iyisi Peec AI: Uygun fiyatlı çoklu LLM izleme için en iyisi Rankscale: Kapsamlı AI SEO analizi için en iyisi Knowatoa: LLM arama sıralaması izleme için en iyisi Nightwatch: SEO sıralama izleme ile AI izlemeyi birleştirme için en iyisi Bonus: ClickUp , etkili kaynak tahsisi, dokümantasyon ve otomatikleştirilmiş iş akışları yoluyla takımların çabalarını kolaylaştırarak takımların AI arama motorlarında (ChatGPT, Gemini vb.) marka görünürlüğünü izlemesine yardımcı olur

Bir LLM izleme aracında nelere dikkat etmelisiniz?

LLM izleme aracı, işletmelerin bir LLM'nin bir marka veya ürüne ne sıklıkta ve hangi bağlamda atıfta bulunduğunu analiz etmesine yardımcı olur. Bu bilgiler, içeriği AI odaklı arama araçlarında daha iyi temsil edilmesi için iyileştirmek ve marka mesajlarının farklı platformlarda tutarlı olmasını sağlamak için kullanılabilir.

Bazı araçlar, yanıt hızını, doğruluğu ve AI işleme verimliliğini izleyerek uygulama performansını da değerlendirir. Bir LLM izleme aracı seçerken dikkate alınması gereken anahtar faktörler şunlardır:

Yanıt kalitesi izleme: Yanıtları kaydeden ve bunları alaka düzeyi, gerçek doğruluğu, üslup veya diğer kriterlere göre değerlendiren araçlar arayın. Bazı araçlar, duygusal üslubu tespit etmek veya veri sızıntıları veya zehirli yanıtlar gibi anormallikleri tespit etmek için duygu analizi de kullanır

AI görünürlük izleme: Markanızın veya anahtar kelimelerinizin AI tarafından oluşturulan içerikte ne sıklıkla ve nerede göründüğünü izleyen bir araç seçin. Bu, SEO'ya benzer, ancak AI için kullanılır ve genellikle AI Arama Optimizasyonu veya Generative Engine Optimization (GEO) olarak adlandırılır

Rekabetçi karşılaştırma: Rakip analizi için özelliklere sahip bir LLM marka izleme aracı seçin ve görünürlüğünüzün diğerlerine kıyasla nasıl olduğunu görün. Örneğin, bir rakip Rakip analizi için özelliklere sahip bir LLM marka izleme aracı seçin ve görünürlüğünüzün diğerlerine kıyasla nasıl olduğunu görün. Örneğin, bir rakip AI arama motorlarında daha fazla bahsediliyorsa, bu durum ele almanız gereken eksiklikleri ortaya çıkarır

Entegrasyon ve işbirliği: Mevcut analiz yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir araç tercih edin. Ayrıca, özelleştirilebilir raporlar, uyarılar (örneğin, markanızın Bing Sohbet sonuçlarında bahsedilmemesi) ve takımların LLM gözlemlenebilirliği ve izleme konusunda işbirliği yapabilmesi için çoklu kullanıcı desteği gibi özellikleri de arayın

RAG analizi : Geri getirme destekli üretimin (RAG) AI yanıtlarını nasıl etkilediğini değerlendiren bir araç seçin ve geri getirilen içeriğin AI tarafından üretilen çıktılarda doğru şekilde temsil edilmesini sağlayın. Bu, yanlış bilgi risklerini ortaya çıkarmaya ve optimizasyon fırsatlarını vurgulamaya yardımcı olur

Model performansı değerlendirmesi: Test istemlerinde model doğruluğu, cevapların tutarlılığı, gecikme süresi veya model çıktılarının kalitesine ilişkin kullanıcı değerlendirmeleri gibi LLM performansını etkileyen anahtar metrikleri izleyen bir araç seçin

🤝 Hatırlatıcı: LLM uygulamaları sektörlere göre farklılık gösterdiğinden, izleme aracınızın müşteri desteği botlarından kod oluşturmaya kadar farklı kullanım durumlarına uyum sağlayabildiğinden emin olun.

1. Profound (Kurumsal yapay zeka arama görünürlüğü için en iyisi)

profound aracılığıyla

James Cadwallader ve Dylan Babbs tarafından kurulan Profound, ChatGPT, Gemini, Bing Chat ve Microsoft Copilot gibi büyük dil modellerinin içeriğinizi nasıl bahsettiğini ve sıraladığını izleyen kurumsal düzeyde bir platformdur.

Bu AI modellerinin yanıtlar oluşturmak için işlediği girdi verilerini analiz ederek, işletmelerin farklı kullanıcı sorgularının, istemlerinin, veri kümelerinin ve kaynaklarının marka görünürlüğünü nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, kurumsal hassas verileri korumak ve güvenli erişim sağlamak için SOC 2 sertifikası ve tek oturum açma gibi uyumluluk ve güvenlik özellikleri de sunar.

En iyi özellikler

Yanıt içgörüleri: Markanızın AI tarafından oluşturulan yanıtlarda ne sıklıkla göründüğünü izler. Örneğin, bir tüketici elektroniği markası, ürünlerinin "en iyi gürültü önleyici kulaklıklar" veya "en iyi akıllı hoparlörler" yanıtlarında ne sıklıkla bahsedildiğini izleyebilir. Ayrıca, bu bahsetmeleri etkileyen bağlamı ve kaynakları da analiz eder

Konuşma gezgini: Tüketicilerin Tüketicilerin AI platformlarında tartıştıkları konuları ve anahtar kelimeleri keşfetmenize yardımcı olur. AI tarafından oluşturulan konuşmalara ilişkin gerçek zamanlı içgörüler sağlar, sektörlerin, markaların ve rakiplerin nasıl bahsedildiğini izler

Ajan analitiği: AI bot ziyaretlerini izler, AI tarayıcılarının sitenizi nasıl yorumladığını analiz eder ve AI indekslemesi için optimize edildiğinden emin olur. Ayrıca AI kaynaklı trafiği izler, sıkça başvurulan sayfaları belirler ve AI modellerinin yanıtlarında içeriğinizi nasıl kullandığına dair içgörüler sağlar

Derin sınırlamalar

Profound, kurumsal düzeydeki müşteriler için tasarlanmıştır, bu nedenle daha küçük işletmeler için erişimi daha zor ve maliyeti daha yüksektir

Derinlemesine fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Derinlemesine derecelendirmeler ve incelemeler

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %88'i kişisel görevleri için AI kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksiklikleri veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürüyor. Sade bir dille komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de giderirken, sohbet, görev, belge ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

🚀 Verimlilik İpucu: Markanızla ilgili belirli anahtar kelimeler için ChatGPT, Gemini veya Perplexity'den yanıtları almak üzere planlanmış LLM çağrıları ayarlayın. Bu çıktıları hızlı içgörüler için merkezi bir gösterge panelinde depolayın ve karşılaştırın.

2. Scrunch AI (AI marka varlığının izlenmesi için en iyisi)

via Scrunch AI

Müşteriler, ürün ararken, hizmetleri karşılaştırırken veya öneriler ararken zaten AI ile etkileşime giriyor. Scrunch AI, AI tarafından oluşturulan bu cevaplarda markanızın nerede göründüğünü, en üstte mi, zar zor bahsediliyor mu yoksa hiç görünmüyor mu izler.

Bu araç üç temel unsuru izler: Varlık, pozisyon ve duygu. "Varlık", markanızın AI yanıtlarında nerede ve nasıl bahsedildiğini gösterir, "pozisyon" ise bu yanıtlardaki sıralamanızı veya öne çıkma derecenizi belirtir ve "duygu" ise markanızdan bahsedildiğinde kullanılan tonu (olumlu, nötr, olumsuz) analiz eder.

Scrunch AI'nın en iyi özellikleri

Rekabetçi izleme ve analiz : Markanızın aynı istemlerde rakiplerinizle yapılan bahsetmelerini karşılaştırmanıza olanak tanır. Örneğin, ChatGPT'nin "en iyi proje yönetimi yazılımı" önerilerinde bir rakibinizin sizden daha iyi performans gösterip göstermediğini vurgular

Bilgi merkezi : Markanızın nasıl temsil edildiğine ilişkin içerik eksikliklerini veya yanlış bilgileri belirler

AI persona içgörüleri: Farklı kullanıcı profillerinin (personalar) markanız hakkında nasıl farklı AI yanıtları aldığını görmenizi sağlar. Bu düzeyde içgörü, AI için içerik pazarlamanızı iyileştirmek için inanılmaz derecede yararlıdır

Scrunch AI sınırlamaları

Erişim şu anda kısıtlıdır ve "toplantı rezervasyonu" yapılması gerekmektedir

Scrunch AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Scrunch AI puanları ve yorumları

G2 yorumları: Yeterli yorum yok

Capterra yorumları: Yeterli yorum yok

3. Otterly. AI (AI görünürlük izleme için en iyisi)

Otterly, AI hizmetleri genelinde markanızı, içeriğinizi, rakiplerinizi veya herhangi bir uyarıyı izlemenizi sağlar.

Otterly'nin anahtar özelliklerinden biri kullanım kolaylığıdır. Derin bir öğrenme eğrisi olmadan AI arama sonuçlarını hızlıca kontrol etmek isteyenler için uygundur. Platform, ChatGPT, Google'ın Gemini ve Bing Chat gibi birden fazla AI sohbet robotunu/LLM'yi destekler.

Müşterilerinizin konumlarına göre çıktı kalitesini izlemenizi sağlayan birkaç AI arama izleme aracından biridir. Markanız ABD'de popüler ancak Hindistan veya Almanya'daki AI aramalarında nadiren bahsediliyorsa, içerik çabalarınızı nereye odaklamanız gerektiğini bilirsiniz

Otterly. AI'nın en iyi özellikleri

Anahtar kelime ve komut istemi araştırması: Hangi komut istemlerinin veya anahtar kelimelerin AI'nın size veya rakiplerinize atıfta bulunmasına neden olduğunu anlamanıza yardımcı olur, böylece içerik stratejinizi ayarlayabilirsiniz

Bağlantı izleme: AI tarafından oluşturulan yanıtların kaç tanesinin içeriğinize bağlantılar içerdiğini ve rakiplerinizin bağlantılarını izlemenizi sağlar

Performans ve gösterge paneli uyarıları: AI'da bahsetmelerde büyük bir değişiklik olduğunda, örneğin bir rakibinizin AI tarafından oluşturulan yanıtlarda sizin yerinizi aldığında, sizi bilgilendirir

Otterly. AI sınırlamaları

Kişiye özel izleme veya derin duygu analizi gibi diğer araçlarda bulunan bazı gelişmiş özellikler eksiktir

Otterly. AI fiyatlandırma

Lite: 29 $/ay (10 arama komutu)

Standart: 189 $/ay (100 arama komutu)

Pro: 989 $/ay (1000 arama komutu)

Otterly. AI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 yorumları: Yeterli yorum yok

Capterra yorumları: Yeterli yorum yok

4. Peec AI (Uygun fiyatlı çoklu LLM izleme için en iyisi)

peec AI aracılığıyla

Pazarlama takımları için özel olarak tasarlanan Peec AI, uygun fiyata sağlam özellikler sunmasıyla öne çıkan bir AI arama analizi platformudur.

"Marka Görünürlük Puanı", markanızın zaman içinde AI sonuçlarında ne sıklıkla göründüğünü analiz etmenize yardımcı olarak ilerlemenizi izlemek için net bir ölçüt sağlar.

Platform, bunu ChatGPT, Claude, Perplexity, Google'ın Gemini, DeepSeek gibi farklı LLM'lere ve farklı zaman çizelgelerine göre ayrıştırabilir, böylece örneğin görünürlüğünüzün ChatGPT'de %70, Claude'da ise sadece %40 olduğunu görebilirsiniz.

Peec AI'nın en iyi özellikleri

Kaynak analizi : AI asistanlarının markanızdan bahsederken kullandıkları kaynakları belirler. Bu, bir AI'nın sizi neden bahsettiğini veya bahsetmediğini size söylediği için çok önemlidir. Özellikle, AI tarafından kullanılan kaynakların yalnızca %50'si Google'ın en iyi sonuçlarıyla örtüşmektedir. İçerik stratejinizde misafir gönderileri, halkla ilişkiler ve uzman katkılarıyla bu belirli kaynakları hedefleyerek görünürlüğünüzü artırabilirsiniz

Rakip karşılaştırması : Rakiplerinizi ekleyin ve AI'dan en çok ilgi görenlerin yan yana "sektör sıralamasını" görün

LLM'ler için SEO analitik paketi: Zaman serisi izleme, çoklu model gösterge panelleri ve takım işbirliği özelliklerini, net grafikler içeren kullanıcı dostu bir arayüzde sunarak veri odaklı takımlar için güçlü bir araç haline getirir

Peec AI sınırlamaları

Takımların, özellikle AI arama analitiğine yeni iseler, tüm özellikleri kavramak için zamana ihtiyaçları olabilir

Peec AI fiyatlandırması

Şirket içi takımlar: 130 $/ay (30 komut istemini analiz edin)

Ajans: 195 $/ay (3 müşteri ile çalışın)

Peec AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 yorumları: Yeterli yorum yok

Capterra yorumları: Yeterli yorum yok

5. Rankscale (Kapsamlı AI SEO analizi için en iyisi)

rankscale aracılığıyla

Rankscale (genellikle Rankscale. ai olarak yazılır), AI arama görünürlüğü için hepsi bir arada bir çözüm olarak tasarlanmış bir Generative Engine Optimization (GEO) aracıdır.

En öne çıkan özelliklerinden biri, farklı AI modellerinin sitenizi nasıl taradığını ve yorumladığını gösteren ve AI alaka düzeyi için bir içerik puanı veren AI arama motoru simülatörüdür. Bu, sitenizde AI botlarını engelleyen veya caydıran bir şey olup olmadığını belirlemenize yardımcı olur.

Rankscale'in en iyi özellikleri

Birden fazla AI motorunda hızlı izleme : Birden fazla LLM tabanlı motorda özel arama istemleri ayarlayabilir, sonuçları toplayabilir ve sitenizin nerede göründüğünü gösterebilirsiniz. Ayrıca alıntıları haritalandırarak AI'nın hangi kaynaklara atıfta bulunduğunu ortaya çıkarır

Rakip bahsetme izleme: Rakip bahsetmelerini izleyerek, geleneksel SEO'nun gözden kaçırabileceği AI yanıtlarındaki rakipleri ortaya çıkarır. Ayrıca, sayfa içi iyileştirmelerden rakip analizine kadar sitenizin AI performansının 360° görünümünü sunar

Marka gösterge paneli: Birden fazla araç arasında geçiş yapmadan tüm markalarınız için AI arama sıralamalarını, duygu analizlerini ve görünürlük eğilimlerini izlemenize yardımcı olur. Ayrıca, "Otomatik Hesaplamalar" arama terimi yürütme verilerini anında işleyerek doğru ve güncel metrikler sağlar

Rankscale sınırlamaları

Bu araç, tek başına bir proje olarak geliştirilmiş ve kısa süre önce test kullanıcılarına açılmıştır, bu nedenle bazı özellikler eksik veya hatalı olabilir

Rankscale fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Rankscale derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Knowatoa (LLM arama sıralaması izleme için en iyisi)

via Knowatoa

Knowatoa, AI hizmetlerinin markanızı nasıl algıladığını ve sıraladığını gösteren özel bir sıralama izleme aracı olarak işlev görür.

AI yanıtlarında markanızın bahsedilme sıklığını izler ve AI modellerinin ürünlerinizi doğru bir şekilde tanımlayıp tanımlamadığını gerçek ürün bilgilerinizle karşılaştırarak kontrol eder. Örneğin, bir AI, yazılımınızda aslında bulunan bir özelliğin eksik olduğunu söylerse, Knowatoa bu tutarsızlığı işaretler.

Knowatoa'nın en iyi özellikleri

Çapraz model izleme : ChatGPT, Google'ın Gemini, Perplexity, Meta'nın AI, Anthropic'in Claude gibi tüm büyük AI platformlarını destekler ve tek bir ekranda geniş kapsamlı bilgi sunar

Rakip sıralamaları : Rakiplerinizi listeleyin ve bu sorular için sizinle karşılaştırıldığında ne sıklıkla göründüklerini görün

Basitlik: Temiz, kullanıcı dostu bir arayüz sunar ve gereksiz verilerle kullanıcıyı yormaz. Ayrıca, izlenen soru sayısı, izlediğiniz site (web sitesi) sayısı gibi tanıdık metrikleri de içerir.

Knowatoa sınırlamaları

Nispeten yeni bir araç olan Knowatoa, duygu analizi veya diğer platformlarla entegrasyon için API gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur

Knowatoa fiyatlandırması

Ücretsiz Plan (3 Web Sitesi)

Premium: 49 $/ay (15 web sitesi)

Ajans: 99 $/ay (50 web sitesi)

Knowatoa derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Knowatoa, sektörümüzdeki değişimin öncüsü olan, ChatGPT, Perplexity ve Claude gibi AI arama hizmetleri için sıralama izleme yapan çok havalı bir araçtır.

Knowatoa, sektörümüzdeki değişimin öncüsü olan, ChatGPT, Perplexity ve Claude gibi AI arama hizmetleri için sıralama izleme yapan çok havalı bir araçtır.

7. Nightwatch (SEO sıralama izleme ile AI izlemeyi birleştirme için en iyisi)

via Nightwatch

Nightwatch'ın AI Tracking özelliği, ChatGPT 3.0 ve 4.0'ın performansını gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlar. Şirketinizin veya hizmetinizin nerede göründüğünü takip edebilir, ne sıklıkla bahsedildiğinizi görebilir ve anahtar komutları girerek veya sistemin zaman içinde gözlemlemesine izin vererek bu bahsetmelerin bağlamını anlayabilirsiniz.

SEO için halihazırda kullanıyorsanız, aynı arayüzü kullanarak ChatGPT ve diğer LLM'lerde görünürlüğünüzü izleyebilirsiniz.

Nightwatch'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir raporlama : Örneğin, bir anahtar kelime için Google sıralamanızı ve ChatGPT'nin sizi aynı anahtar kelime için önerip önermediğini gösteren birleşik raporlar oluşturun

Güçlü rakip analizi: Rakiplerin LLM'ler tarafından daha sık önerilip önerilmediğini karşılaştırın

İçgörüler: Yerel sıralama izleme, mobil ve masaüstü karşılaştırması, site denetimi ve segmentasyon gibi temel özelliklerle AI izleme içgörülerine ulaşın

Nightwatch sınırlamaları

Yeni kullanıcıların platformun özelliklerini tam olarak öğrenmesi zaman alabilir

Nightwatch fiyatlandırması

aylık 39 $ (250 anahtar kelime)

Nightwatch derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,9/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Düşünce Zinciri Uyarılarını Kullanma (Örneklerle)

ClickUp, LLM izlemeyi nasıl geliştirebilir?

Bu yedi araç, LLM değerlendirmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Peki, bu araçlardan elde ettiğiniz trendleri ve sonuçları mevcut iş akışlarınıza nasıl bağlayabilirsiniz?

İşte burada ClickUp devreye giriyor.

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, LLM yanıtlarını ve bir markanın ChatGPT, Gemini ve Perplexity gibi birden fazla büyük dil modelinde AI tarafından oluşturulan arama sonuçlarında nasıl göründüğünü değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Takımların izlemeyi organize etmesine, eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmesine ve sıralama dalgalanmalarına göre değişiklikler uygulamasını sağlar. Nasıl olduğunu görelim!

1. Ş Akışı yönetimi

ClickUp, proje yönetimi ve görev izlemeyi tek bir platformda birleştirerek, optimum operasyonel verimlilik için son teslim tarihlerini, öncelikleri ve bağımlılıkları izlemeyi kolaylaştırır.

ClickUp pazarlama ekibinin, ClickUp'ın "en iyi verimlilik araçları" veya "en iyi proje yönetimi yazılımı" AI Arama yanıtlarında neden görünmediğini bilmek istediğini varsayalım. Takım bunu ClickUp Görevleri'nde bir görev olarak kaydedebilir ve ChatGPT, Perplexity veya Bard gibi AI modellerinde sorunu araştırmak için alt görevler ekleyebilir.

📌 Örnek: Görev Adı: Perplexity'nin AI aramasında ClickUp'ın eksik bahsetmelerini araştırın 👥 Atanan kişi: Joshua (AI Araştırmacısı) Alt görevler: 1️⃣ Perplexity AI'nın bilgi kaynaklarını analiz edin 2️⃣ Hızlı testler gerçekleştirin 3️⃣ LLM eğitim verilerini ve içerik kaynaklarını kontrol edin

ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak araştırmaya yapı ve anahtar içgörüler ekleyebilirsiniz. Örneğin:

İzlenen Arama Sorgusu : Test edilen anahtar kelimeleri tam olarak belirtir, örneğin "en iyi verimlilik araçları" veya "en iyi proje yönetimi yazılımı"

Platform Adı: Sorunun Perplexity, ChatGPT, Bard veya başka bir AI modelinde olup olmadığını gösterir

Bu görevi, ilerlemeyi izlemek için Özel Durumlar ile bir takım üyesine atayın: 'Açık', 'İnceleniyor' ve 'Çözüldü'. ClickUp ayrıca, kritik sorunların öncelikle ele alınması için öncelikler belirlemenizi sağlar.

ClickUp Görevleri ile zahmetsizce görevler oluşturun, bunları bir takım üyesine atayın ve alt görevler ekleyin

ClickUp Brain, ClickUp içindeki her şeyi birbirine bağlayan güçlü bir sinir ağıdır ve AI arama araştırması için görev yapıları önerebilir. Bu, takımların süreci eyleme geçirilebilir alt görevlere ayırmasına, sorumlulukları atamasına ve ilerlemeyi izlemesine yardımcı olur.

2. AI izleme uyarıları

AI model yanıtları sık sık değişebileceğinden, takımlar markalarının eksik veya yanlış temsil edildiğinde gerçek zamanlı bildirimlere ihtiyaç duyar. ClickUp Otomasyonlarını, belirli eylemlere göre uyarıları tetikleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz

📌 Örneğin, bir takım üyesi "Bahsetme Durumu" alanını Bahsedildi → Bahsedilmedi olarak güncellediğinde, özel otomasyonlar ayarlayarak şunları yapabilirsiniz: Sorunu araştırmak için AI Araştırma Takımına bir takip görevi atayın

Pazarlama ve SEO Takımına e-posta ile bildirin

ClickUp Otomasyonları, görünürlüğü haftalık veya aylık olarak izlemek için yinelenen görevler de oluşturabilir. Bu, AI arama izlemesinin manuel olarak kontrol edilmesini unutmadan düzenli olarak gerçekleşmesini sağlar.

ClickUp Otomasyonları ile yinelenen görevleri otomatikleştirin, uyarıları tetikleyin ve eylemleri atayın

3. Dokümantasyon ve işbirliği

Dağınık notlar veya e-postalar yerine, ClickUp Belgeleri, takımların AI tarafından oluşturulan arama sonuçlarını kaydedebileceği, rakip içgörülerini belgeleyebileceği ve içerik stratejileri üzerinde işbirliği yapabileceği merkezi bir bilgi yönetim sistemi sunarak LLM yanıtlarında marka görünürlüğünü artırır.

Örneğin, AI arama bulgularını kaydetmek için bir belge oluşturabilir ve bu belgeye AI Arama Trendleri Raporu - Mart 2025 adını verebilirsiniz. Bu belge şunları yapabilir:

AI tarafından oluşturulan cevaplarda markanın nerede göründüğünü (veya eksik olduğunu) listeleyin

AI tarafından oluşturulan yanıtların ekran görüntülerini ve rakip sıralamalarını ekleyin

AI modellerinin neden belirli markaları diğerlerine tercih ettiğini gösteren içgörüler depolayın ve optimizasyon stratejileri üzerinde beyin fırtınası yapın

ClickUp Belgeleri ile AI arama içgörülerini birleştirin ve takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp Docs, AI araştırmacıları, veri bilimcileri, makine öğrenimi mühendisleri ve SEO uzmanlarının gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını kolaylaştırır. Takımlar, AI arama sonuçlarını takip edebilir, notlar ekleyebilir ve içerik stratejilerini tek bir yerden iyileştirebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Sıra izleme raporu şablonlarını kullanarak markanızın AI sıralama izleme raporunu oluşturun. Markanızın AI arama sonuçlarında ne sıklıkla göründüğünü izleyin, rakip sıralamalarını karşılaştırın ve duygu analizini kaydedin. Bu yapılandırılmış yaklaşım, eksiklikleri belirlemeye ve içeriği optimize ederek AI görünürlüğünü artırmaya yardımcı olur.

4. LLM izleme için yapay zeka destekli içgörüler

ClickUp Brain, ClickUp'ın AI asistanı, AI arama görünürlüğünü izler ve Görevler, Belgeler, Sohbet ve Gösterge Panellerinden bilgileri alarak takımların bahsetmeleri analiz etmesine, trendleri tespit etmesine ve stratejileri optimize etmesine yardımcı olur.

📌 Örneğin, takımlar ClickUp Brain'e şunları sorabilir: AI görünürlük raporlarımızdan anahtar trendleri özetleyin.

ClickUp, geçen ay ChatGPT'nin AI tarafından oluşturulan yanıtlarında kaç kez göründü?

Perplexity AI'da proje yönetimi konusunda en çok hangi rakiplerden bahsedildi?

ClickUp Brain saklanan verileri tarar ve anında ilgili içgörüleri çıkarır, böylece zaman kazanılır ve takımlar bilgilendirilir.

ClickUp Brain ile tek bir merkezi çalışma alanında içgörüleri düzenleyin ve eğilimleri tespit edin

Ayrıca, geçmiş verileri analiz ederek AI tarafından oluşturulan arama sıralamalarındaki kalıpları tespit eder.

ChatGPT yeni bir rakibi tercih etmeye başlarsa, ClickUp Brain bu değişimi vurgulayabilir

ClickUp'ın görünürlüğü birden fazla LLM'de düşerse, bu düşüşü işaretleyebilir ve iyileştirme alanları önerebilir

ClickUp ile LLM İzlemeyi Basitleştirin ve Marka Varlığını Artırın

AI tarafından oluşturulan içerik, markaların aramalarda nasıl göründüğünü yeniden şekillendirdiğinden, büyük dil modellerinde markanızın varlığını izlemek çok önemlidir. LLM izleme araçları, işletmelerin AI tarafından oluşturulan bahsetmeleri izlemesine, rakiplerin görünürlüğünü analiz etmesine ve LLM destekli arama sonuçları için içerik stratejilerini optimize etmesine yardımcı olur.

Ancak, özel bir izleme aracına yatırım yapmaya hazır değilseniz veya verileri anlamlandırmak için daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp size yardımcı olabilir. ClickUp, içgörüleri düzenlemenize, izlemeyi otomatikleştirmenize ve AI görünürlük stratejileri üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanır. ClickUp Brain ile, teknoloji yığınınıza başka bir araç eklemeden AI arama trendlerini takip edebilirsiniz.

ClickUp ile markanızın görünürlüğünü optimize etmeye hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun.