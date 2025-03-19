Özel LLM Uygulamaları Oluşturmak için En İyi 10 Flowise AI Alternatifi

AI destekli çözümler oluşturmak basit, verimli ve ölçeklenebilir olmalıdır. Özel iş akışları, sohbet robotları veya AI destekli uygulamalar oluşturuyor olsanız da, otomasyon, özelleştirme ve akıllı karar vermeyi destekleyen bir araca ihtiyacınız vardır.

Flowise AI, AI ajanlarını özelleştirmenize, görevleri otomatikleştirmenize ve büyük dil modelleri (LLM'ler) kullanarak AI odaklı asistanlar geliştirmenize yardımcı olur.

Ancak Flowise AI'nın dezavantajları da vardır: sınırlı esneklik, zor kurulum ve yüksek fiyat etiketi bazı kullanıcıları iki kez düşünmeye sevk edebilir.

İyi haber şu ki, kod gerektirmeyen platformlar, sürükle ve bırak düzenleyiciler, AI destekli satış asistanları ve alana özel ajanlar gibi daha iyi alternatifler var.

Bu kılavuzda Flowise AI'yı, alternatifleri neden dikkate almanız gerektiğini ve AI araçlarını zahmetsizce oluşturmanıza, eğitmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olacak en iyi 10 Flowise AI alternatifini inceleyeceğiz.

⏰ 60 saniyelik özet İşte iş akışlarını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için güçlü özellikler sunan Flowise AI alternatiflerinin bir listesi: : En iyi yapay zeka destekli proje yönetimi ve işbirliği aracı ClickUp: En iyi yapay zeka destekli proje yönetimi ve işbirliği aracı

LLMStack: En iyi ölçeklenebilir AI destekli uygulama oluşturucu

MagicFlow: Görüntü oluşturma için en iyi AI aracı

Dify: En iyi üretken AI uygulama geliştirme aracı

LangChain: AI asistanları ve ajanları için en iyi geliştirme aracı

IBM Watson Assistant: En iyi akıllı sanal ajan geliştirme aracı

Rasa: En iyi özel konuşma AI çözümü geliştiricisi

Streamlit: En iyi etkileşimli veri görselleştirme gösterge paneli oluşturucu

Lyzr: Üretken AI uygulamaları oluşturmak için en iyi araç

Gradio: En iyi kullanıcı dostu AI demo oluşturucu

Flowise AI nedir?

via Flowise AI

Flowise AI, kullanıcıların minimum kodlama ile AI ajanları oluşturmasına, AI iş akışları tasarlamasına ve AI destekli çözümler oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir platformdur.

Sürükle ve bırak arayüzü ve kod gerektirmeyen özellikleri sayesinde chatbotlar, sanal asistanlar ve akıllı otomasyon araçları kolayca oluşturulabilir. Ayrıca, makine öğrenimi modeli yürütmeyi destekler, sınırsız vektör verisi depolamanıza olanak tanır ve sosyal medya kanallarıyla entegre olur.

➡️ Daha fazla bilgi: Bilgi Paylaşımı, Proje Otomasyonu ve Yazma için En İyi Araçlar

Neden Flowise AI alternatiflerini tercih etmelisiniz?

Flowise AI güçlüdür, ancak her zaman en iyi seçim değildir. İşte bir alternatif isteyebileceğiniz nedenler:

Zor öğrenme eğrisi: Kod gerektirmeyen özelliklerine rağmen, Flowise AI, AI araçlarını özelleştirmek ve iş akışlarını tamamen optimize etmek için teknik bilgi gerektirir

Esnek olmayan AI ajanı çerçevesi: Gelecekte kullanılabilir ve kod öncelikli ajanlar ile sorunsuz API entegrasyonu için destek sunmaz

Sınırlı özelleştirme: AI asistanlarını, dinamik girdi değişkenlerini ve çeşitli kontrol akışlarını özelleştirirken esneklik açısından yetersiz kalır

Barındırma kısıtlamaları: Flowise AI, uzak sağlayıcılara sınırlı özel barındırma çözümleri sunarak bulut dağıtım seçeneklerini kısıtlamaktadır

Zayıf izleme yetenekleri: Temsilci performansını izlemek için sağlam bir izleyici veya ayrıntılı analizler sağlamaz

Sınırlı AI Etkileşimleri: Flowise AI, doğal dil konuşma tanıma, insan iletişim kanalları ve AI sesli asistan özelliklerinden yoksundur

➡️ Daha fazla bilgi: Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Arasındaki Farklar

10 Flowise AI Alternatifine Genel Bakış

Flowise AI alternatiflerine hızlı bir genel bakış:

Araç Adı En İyisi Birincil Kullanım Örneği ClickUp Tüm iş türleri Görev yönetimi, iş akışı otomasyonu, takım iletişimi LLMStack Geliştiriciler, AI uzmanları AI ajanları oluşturma ve dağıtma MagicFlow Yaratıcı ajanslar, v takımları Görüntü oluşturma, iş akışı oluşturma, görüntü analizi Dify Geliştiriciler, AI takımları AI uygulamaları oluşturma ve dağıtma LangChain Geliştiriciler, AI uzmanları Sohbet robotları, sanal asistanlar oluşturma IBM Watson Assistant Her boyuttaki işletme Sohbet robotları ve sesli asistanlar oluşturma Rasa Geliştiriciler, AI takımları Özel sohbet robotları ve ses arayüzleri oluşturma Streamlit Veri bilimcileri, analistler Veri görselleştirmeleri ve etkileşimli uygulamalar oluşturma Lyzr Kurumsal AI ajanları oluşturma, iş akışı otomasyonu Gradio Geliştiriciler, veri bilimcileri AI modelleri için kullanıcı arayüzleri oluşturma

🔍 Biliyor muydunuz? Erken NLP araştırmaları, Alan Turing'in "Taklit Oyunu "ndan esinlenmiştir. 🤔 Turing Testi'nin ardındaki kavram, makinelerin insanlardan ayırt edilemeyen akıllı davranışlar sergileyip sergileyemeyeceğini araştırır. 🤖

İşte sezgisel bir arayüze, daha iyi AI destekli ajanlara ve sorunsuz performans optimizasyon araçlarına sahip 10 Flowise AI alternatifi:

1. ClickUp (En iyi AI destekli proje yönetimi ve işbirliği aracı)

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. AI destekli çalışma alanı ile karmaşık görevleri yerine getirir, iş akışlarını basitleştirir ve takımınızın üretken kalmasına yardımcı olur — hepsi tek bir yerde.

Takımları yönetiyor, AI ajanlarını eğitiyor veya iş akışlarını optimize ediyor olun, ClickUp ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar.

ClickUp'ı en iyi Flowise AI alternatiflerinden biri yapan nedir? AI destekli otomasyonu, sorunsuz entegrasyonları ve sezgisel arayüzü, her seviyedeki takım verimliliğini artırır.

ClickUp Brain kullanarak görev durumunuzun genel bir görünümünü elde edin

ClickUp Brain ile iş yapma şeklinizi dönüştüren bir AI platformuna sahip olursunuz.

Görev durumlarını manuel olarak güncellemek veya uzun e-posta konularını özetlemek için harcadığınız zamanı düşünün. ClickUp Brain ile verileri yükleyin, AI destekli raporlar oluşturun ve anında otomatik içgörüler elde edin.

📮 ClickUp Insights: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bağlamı elde etmek için günde 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

ClickUp Brain kullanarak sadece birkaç tıklama ile proje özeti oluşturun

Hızlı bir proje teklifi hazırlamanız veya yapılandırılmış bir iş akışı oluşturmanız mı gerekiyor? Bu AI içerik oluşturma özelliği, ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan doğal bir dil arayüzü kullanarak içeriği verimli bir şekilde yazmanıza, iyileştirmenize ve düzenlemenize yardımcı olur.

Takımınız birden fazla projeyi aynı anda yürütmekte zorlanıyorsa, ClickUp Brain her şeyi basitleştirir: görevleri atama, ilerlemeyi izleme ve hatta darboğazları oluşmadan önce tahmin etme.

➡️ Daha fazla bilgi: LLM ve Üretken AI: Ayrıntılı Kılavuz

ClickUp ayrıca Google Cloud'u da destekleyerek gerçek zamanlı işbirliği için güçlü bir araç haline gelir. Görevlerle ilgili AI destekli sorguları yanıtlarken veya günlük stand-up'ları otomatikleştirirken, AI etkileşimleri kritik hiçbir şeyin kaçırılmamasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Karmaşık proje görevlerini daha küçük, daha yönetilebilir görevlere bölün ve ClickUp Görevleri'ni kullanarak aciliyetlerine göre önceliklendirin

ClickUp Sohbet'i kullanarak görevler üzerinde takım üyeleriyle işbirliği yapın ve ilgili dosya ve belgeleri paylaşın

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği , toplantı tartışmalarını ve eylem öğelerini kaydetme sürecini basitleştirir. Bu AI destekli araç, toplantıları gerçek zamanlı olarak otomatik olarak transkribe eder ve önemli ayrıntıların kaçırılmamasını sağlar

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve daha önemli işler için zaman kazanın

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak proje performansı hakkında değerli bilgiler edinin

Belgeler, tartışmalar ve görevler dahil tüm proje bilgilerini tek bir yerde merkezileştirin

ClickUp Brain ile verileri analiz edin, içerik oluşturun ve verimliliği artırın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın mobil uygulaması, yalnızca masaüstü sürümünde erişilebilen bazı gelişmiş özellik ve işlevlerden yoksun olabilir

ClickUp, teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için başlangıçta biraz öğrenme süreci gerektiren, zengin özelliklere sahip kapsamlı bir dizi işlev sunar

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

EdgeTech CEO'su Micheal Holt, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

ClickUp'taki otomasyonlar çok yararlı bir bileşendir. Otomasyon aracı sayesinde görevleri otomatik olarak atama, durumları değiştirme, eylemleri başlatma vb. özellikleri gerçekten çok beğendim.

ClickUp'taki otomasyonlar çok yararlı bir bileşendir. Otomasyon aracı sayesinde görevleri otomatik olarak atama, durumları değiştirme, eylemleri başlatma vb. özellikleri gerçekten çok beğendim.

💡 Bonus İpucu: AI'nın adım adım düşünmesini sağlamak için hiç uğraştınız mı? 🧠 Düşünce zinciri yönlendirmelerini (örneklerle) kullanmayı öğrenin ve mantıksal akıl yürütmeyi geliştirmek için Zero-Shot ve Auto-CoT gibi teknikleri anlayın!

2. LLMStack (En iyi ölçeklenebilir AI destekli uygulama oluşturucu)

via LLMStack

LLMStack, geliştiricilerin güvenli ve uyumlu işlemleri kolayca sağlarken AI ajanları oluşturmasına olanak tanır. Güçlü izleme yetenekleri, takımların AI konuşmalarını izlemesine ve büyük dil modellerini (LLM'ler) etkili bir şekilde yürütmesine yardımcı olur.

Finans haberlerini yönetiyor, sanal asistanlar geliştiriyor veya sosyal medya için AI entegrasyonları yapıyor olsanız da, LLMStack barındırılan ve uzaktan destek ile geleceğe dönük ajanlar sağlar.

LLMStack'in en iyi özellikleri

Birden fazla AI modelini birbirine bağlayarak AI destekli yazılım çözümleri oluşturun

Belirli görevler için otonom AI ajanlarını özelleştirin

İzleme araçlarıyla AI ajanı performansını izleyin

LLMStack sınırlamaları

İşlevsel olarak hatalı olabilecek ve potansiyel olarak hatalara neden olabilecek sözdizimsel olarak doğru kod üretir

Karmaşık algoritmalar veya son derece uzmanlaşmış alan bilgisiyle uğraşmak

LLMStack fiyatlandırması

Ücretsiz

LLMStack puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: AI uygulamasında zorluklar mı yaşıyorsunuz? AI zorluklarını etkili bir şekilde aşmanın yolları: Eğitim verilerinizin çeşitlilik içermesini ve temsil edici olmasını sağlayarak önyargıları en aza indirin. Adaleti korumak için algoritmaları düzenli olarak izleyin ve ayarlayın 🛠️

Net belgeler geliştirin ve açıklanabilir AI modelleri kullanarak kullanıcılar arasında güven ve anlayışı artırın 📜

Pilot projelerle başlayın ve maliyetleri etkin bir şekilde yönetmek için bulut tabanlı AI hizmetlerinden yararlanarak kademeli olarak ölçeklendirin ☁️

Yüksek kaliteli, ilgili verilere yatırım yapın ve AI performansını artırmak için sağlam veri yönetimi uygulamaları hayata geçirin 📊

Etik kurallar oluşturun ve gizlilik ve karar verme sorumluluğu gibi sorunları ele almak için uyumluluğu sağlayın ⚖️

3. MagicFlow (Görüntü oluşturma için en iyi AI aracı)

via MagicFlow

Gen-AI görüntülerini denemek mi istiyorsunuz? MagicFlow'u deneyin. Görüntü oluşturma ve değerlendirmeyi optimize etmek için mükemmel bir araçtır ve modelleri ve iş akışlarını kolaylıkla ölçeklendirip test etmenizi sağlar.

MagicFlow, kullanıcı dostu bir GUI kullanarak sosyal medya grafikleri oluşturmaya ve toplu olarak görüntüler üretmeye de yardımcı olur. Gelişmiş görselleştirmelerle binlerce görüntüyü analiz eder ve bunları derecelendirerek ve takımınızla tartışarak işbirliği yapmanızı sağlar.

MagicFlow'un en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu bir görsel arayüz kullanarak AI iş akışları oluşturun

Takım üyeleriyle işbirliği yaparak iş akışlarını değerlendirin ve iyileştirin

Büyük hacimli verileri veya görüntüleri verimli bir şekilde oluşturun ve analiz edin

MagicFlow sınırlamaları

Öncelikle görüntü oluşturma iş akışlarına odaklanır ve diğer AI görevlerine uygulanabilirliğini sınırlar

Bazı kullanıcılar zaman zaman hatalar veya aksaklıklar yaşayarak iş akışlarının kesintiye uğramasına ve veri kaybına veya hatalara neden oldu

MagicFlow fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobi: Aylık 20 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 50 $

MagicFlow puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Bonus İpucu: Sinir ağları oluşturmak ve eğitmek için en iyi araçları mı arıyorsunuz? AI modeli geliştirme için en iyi platformları keşfetmek için bu en iyi sinir ağı yazılımlarına göz atın!

4. Dify (En iyi üretken AI uygulama geliştirme aracı)

via Dify

Dify, üretken AI uygulamaları oluşturmayı ve çalıştırmayı kolaylaştıran açık kaynaklı bir platformdur. Basit YAML dosyaları kullanarak uygulamanızın anahtar parçalarını (örneğin, istemler ve bağlam) ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, istemleri görsel olarak düzenlemenize ve veri kümelerini yönetmenize olanak tanır, böylece AI uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturabilir ve entegre edebilirsiniz. Ayrıca, AI ajanlarınızın yeteneklerini artırmak için özel veya önceden oluşturulmuş araçlar ekleyebilirsiniz.

Dify'ın en iyi özellikleri

Çeşitli türler için görsel düzenleme araçlarıyla uygulamalar geliştirin

Kapsamlı analitiklerden yararlanarak temsilci performansını izleyin ve optimize edin

Karmaşık görevleri gerçekleştirmek için AI ajanlarını özelleştirin

Dify sınırlamaları

Karmaşık YAML yapılandırmaları, AI uygulamalarının farklı bölümlerinin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamayı zorlaştırır

Görsel arayüz, kullanıcıları genellikle bilgi bombardımanına tutarak dikkatlerini dağıtır

Dify fiyatlandırması

Sandbox: 200 kat GPT ücretsiz deneme

Profesyonel: 59 $/ay

Takım: 159 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dify puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Bu G2 kullanıcısının Dify hakkında neler söylediğine göz atın:

Dify. ai, AI araçlarının gücüyle iş akışı oluşturmak için güçlü bir açık kaynaklı araçtır. Müşterimizin Google Ad kampanyaları için reklam başlıkları oluşturmak üzere AI tabanlı bir metin oluşturucu iş akışı oluşturdum.

Dify. ai, AI araçlarının gücüyle iş akışı oluşturmak için güçlü bir açık kaynaklı araçtır. Müşterimizin Google Ad kampanyaları için reklam başlıkları oluşturmak üzere AI tabanlı bir metin oluşturucu iş akışı oluşturdum.

➡️ Daha fazla bilgi: Prompt Mühendisliği Örnekleri, Teknikleri ve Pratik Uygulamaları

5. LangChain (AI asistanları ve ajanları için en iyi geliştirme aracı)

via LangChain

LangChain, büyük dil modellerini uygulamalarınıza sorunsuz bir şekilde entegre etmenizi ve kullanıcı girdilerine doğal bir şekilde yanıt veren sohbet robotları ve sanal asistanlar gibi bağlam farkında AI'lar oluşturmanızı sağlar.

Çerçevesi, geri alma ile güçlendirilmiş üretimi destekler. Bu, kullanıcıları etkili bir şekilde desteklemek için gerçek zamanlı bilgi alımını kolaylaştırmak üzere AI destekli müşteri hizmetleri temsilcileri geliştirebileceğiniz anlamına gelir.

LangChain'in en iyi özellikleri

Geri alma ile geliştirilmiş üretim ile AI konuşmalarını geliştirin

Kendi bulut altyapınızda AI iş akışlarını dağıtın

AI ajanlarını çeşitli platformlarda verimli bir şekilde ölçeklendirin

LangChain sınırlamaları

Geliştirici olmayanlar için sürükle ve bırak fonksiyonu yoktur

Arama ile güçlendirilmiş oluşturma ayarları bazı kullanıcılar için zor olabilir

LangChain fiyatlandırması

Ücretsiz

LangChain puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Bu G2 kullanıcısının LangChain'i RAG oluşturmak için en iyi çerçeve olarak seçmesinin nedenlerini öğrenin:

Langchain, RAG uygulamaları oluşturmak için en iyi çerçevedir. Llama, mistral gibi açık kaynaklı ve OpenAI ve Anthropic gibi kapalı kaynaklı modellerin tüm türlerini, Access belirteçlerini kullanarak destekler.

Langchain, RAG uygulamaları oluşturmak için en iyi çerçevedir. Llama, mistral gibi açık kaynaklı ve OpenAI ve Anthropic gibi kapalı kaynaklı modellerin erişim belirteçlerini kullanarak her türlü Büyük Dil Modellerini destekler.

🔍 Biliyor muydunuz? Ada Lovelace, ilk bilgisayar programcısı, 19. yüzyılda bir makine tarafından işlenmek üzere ilk algoritmayı yazdı! 😲 O, bugün kullandığımız inanılmaz teknolojinin yolunu açan gerçek bir vizyonerdi. ✨

6. IBM Watson Assistant (En iyi akıllı sanal ajan geliştirme aracı)

via IBM Watson Assistant

IBM Watson Assistant, çeşitli kanallarda hızlı, tutarlı ve doğru yanıtlar sunan AI destekli bir sanal ajan sunar. Bunu, akıllı sohbet robotları ve sesli asistanlar oluşturmak için kullanarak müşterilerinize otomatik self servis desteği sağlayabilirsiniz.

NLP yeteneklerini kullanarak, web sitenize bir chatbot yerleştirerek kullanıcıların sık sorulan sorularına yardımcı olabilir, bekleme sürelerini azaltabilir ve memnuniyeti artırabilirsiniz.

IBM Watson Assistant'ın en iyi özellikleri

Müşteri sorgularını doğru bir şekilde anlamak için doğal dil işlemeyi benimseyin

Mevcut iş araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre ederek operasyonel iş akışlarını geliştirin

Web, mobil ve ses platformları dahil olmak üzere birden fazla kanalda dağıtın

IBM Watson Assistant sınırlamaları

İlk yapılandırması teknik uzmanlığı olmayan kullanıcılar için zor olabilir

Bazı kullanıcılar, müşteri desteğinin daha hızlı yanıt verebileceğini bildirmiştir

IBM Watson Assistant fiyatlandırması

Deneme sürümü: Ücretsiz

Lite: Ücretsiz

Artı: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Veri izolasyonlu Enterprise: Özel fiyatlandırma

IBM Watson Assistant puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Bu G2 kullanıcısının IBM Watson Assistant'ı neden sevdiğini öğrenelim:

Akıllı sohbet robotları oluşturmak için harika bir AI aracı. Kullanımı kolaydır ve karmaşık konuşmaları yönetebilir.

Akıllı sohbet robotları oluşturmak için harika bir AI aracı. Kullanımı kolaydır ve karmaşık konuşmaları yönetebilir.

💡 Kullanıcı Dostu İpucu: Büyük dil modellerinizin en iyi performansı sergilediğinden emin olmak mı istiyorsunuz? Aşağıdaki en iyi değerlendirme metriklerini kullanarak etkili bir LLM değerlendirmesi yapmayı öğrenin: Perplexity : Modelin bir sonraki kelimeyi tahmin etme konusunda ne kadar güvenilir olduğunu ölçer — değer ne kadar düşükse o kadar iyidir 🔢

BLEU Puanı : Model tarafından oluşturulan metnin referans metinlerle ne kadar uyumlu olduğunu kontrol eder 🎯

F1 Puanı : Sınıflandırma görevleri için çok önemli olan hassasiyet ve geri çağırma arasında denge sağlar ⚖️

METEOR : İnsan benzeri puanlama için eş anlamlıları ve eş anlamlıları tanır 🌟

BERTScore: Derin öğrenme gömmeleri kullanarak anlam benzerliğini değerlendirir 🤖 Daha akıllı bir LLM için bu metrikleri ve daha fazlasını öğrenin! 🧠

7. Rasa (En iyi özel konuşma AI çözümü geliştiricisi)

via Rasa

Rasa, ihtiyaçlarınıza göre gelişmiş konuşma yapabilen AI ajanları oluşturmak için açık kaynaklı bir platformdur. Geliştiricilere ve iş takımlarına, insan dilini etkili bir şekilde anlayan ve işleyen sohbet ve ses arayüzleri oluşturma olanağı sağlar.

Örneğin, web sitenizdeki soruları yanıtlayan bir müşteri hizmetleri botu geliştirerek kullanıcı etkileşimini ve memnuniyetini artırabilirsiniz.

Rasa'nın en iyi özellikleri

Rasa Studio'nun sezgisel, kod gerektirmeyen arayüzünü kullanarak konuşma akışlarını zahmetsizce tasarlayın

Asistanınızın yeteneklerini geliştirmek için mevcut sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Kullanıcı girdilerini doğru bir şekilde yorumlamak için gelişmiş doğal dil işleme özelliğinden yararlanın

Rasa sınırlamaları

Rasa'yı üretimde kullanmak karmaşık olabilir ve DevOps becerileri gerektirebilir

Bazı kullanıcılar, belgelerde gelişmiş kullanım örnekleri için ayrıntılı örneklerin eksik olduğunu düşünüyor

Rasa fiyatlandırması

Ücretsiz Geliştirici Sürümü

Büyüme: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rasa puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

İşte bu G2 kullanıcısı Rasa'yı neden harika buluyor:

Rasa, performans arayan makine öğrenimi uzmanları için tasarlanmış bir araçtır.

Rasa, performans arayan makine öğrenimi uzmanları için tasarlanmış bir araçtır.

➡️ Daha fazla bilgi: LLM Sıcaklığını Yapılandırma

8. Streamlit (En iyi etkileşimli veri görselleştirme gösterge paneli oluşturucu)

via Streamlit

Streamlit, veri komut dosyalarını zahmetsizce etkileşimli web uygulamalarına dönüştürmenizi sağlayan açık kaynaklı bir Python kütüphanesidir. Streamlit, makine öğrenimi mühendislerinin web geliştirme uzmanlığı gerektirmeden özel veri uygulamaları oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır.

Örneğin, ML modelinizin performansını izlemek için gerçek zamanlı bir gösterge paneli oluşturabilir, sonuçları yorumlayabilir ve bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Streamlit'in en iyi özellikleri

Yalnızca Python kullanarak etkileşimli web uygulamaları oluşturun; HTML veya JavaScript gerekmez

Analiz sırasında veri değişikliklerini anında görselleştirmek için gerçek zamanlı güncellemeler uygulayın

Pandas ve Matplotlib gibi popüler veri bilimi kütüphaneleriyle sorunsuz entegrasyon kullanın

Streamlit sınırlamaları

Tek konulu bir şekilde çalışır, bu da belirli uygulamaların performansını etkileyebilir

Uygulama düzeninin tasarımını sınırlayabilecek görünümlerin iç içe yerleştirilmesini desteklemez

Streamlit fiyatlandırması

Ücretsiz

Streamlit puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Hızlı mühendisliği öğrenin ve büyük dil modellerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. AI becerilerinizi geliştirin ve daha iyi komutlar oluşturmak için en iyi hızlı mühendislik kurslarını inceleyin! 🚀

9. Lyzr (Üretken AI uygulamaları oluşturmak için en iyi araç)

via Lyzr

Lyzr'ın sağlam ajan çerçevesi, üretken AI uygulamalarının oluşturulmasını basitleştirmek için tasarlanmıştır. Önceden oluşturulmuş Retrieval-Augmented Generation (RAG) boru hatlarına sahip tam entegre ajanlar sunarak, uygulamaları dakikalar içinde oluşturup başlatmanızı sağlar.

Lyzr ile minimum çabayla sohbet robotları, bilgi arama araçları, veri analiz sistemleri ve çoklu ajan iş akışı otomasyonu geliştirebilirsiniz.

Lyzr'ın en iyi özellikleri

Önceden oluşturulmuş RAG boru hatlarını kullanarak AI ajanlarını hızla oluşturun ve başlatın

Minimum kodlama ile karmaşık AI uygulamaları geliştirin, erişilebilirliği artırın

Kapsamlı yeniden yapılandırma olmadan AI ajanlarını mevcut sistemlere entegre edin

Lyzr sınırlamaları

Ayrıntılı belgeler ve kullanıcı yorumları azdır, bu da bilinçli karar vermeyi zorlaştırabilir

Esas olarak kurumsal müşterileri hedefler, bu da daha küçük işletmeler veya bireysel geliştiriciler için uygulanabilirliği sınırlayabilir

Lyzr fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 19 $

Pro: 99 $/ay

Organizasyon: 999 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lyzr puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Bonus Pro: Bilgileri etkili bir şekilde düzenlemek ve paylaşmak için en iyi yolu bulmakta zorlanıyor musunuz? Bilgi erişimini kolaylaştıran ve takım verimliliğini artıran güçlü araçlar hakkında size rehberlik edecek en iyi bilgi yönetim sistemi örnekleri burada!

10. Gradio (En iyi kullanıcı dostu AI demo oluşturucu)

via Gradio

Gradio, makine öğrenimi modelleriniz için şık ve kullanıcı dostu web arayüzleri oluşturmanın kısa yoludur; kodlama maratonuna gerek yoktur. İster geliştirici ister veri bilimcisi olun, Gradio ile AI destekli ajanlarınızı etkileşimli olarak sergileyebilirsiniz.

Örneğin, bir görüntü sınıflandırma modeli için web tabanlı bir demo oluşturabilir, kullanıcıların görüntüleri yüklemesini ve gerçek zamanlı tahminler almasını sağlayabilirsiniz. Bu sezgisel arayüz, AI projelerinizin erişilebilirliğini ve paylaşılabilirliğini artırır.

Gradio'nun en iyi özellikleri

Minimum kodlama ile AI modelleri için etkileşimli demolar hızla geliştirin

Etkileşimli demoları web sitelerine veya bloglara yerleştirerek daha geniş bir kitleye ulaşın

İşbirliğine dayalı geliştirme için modellerinizi meslektaşlarınızla zahmetsizce paylaşın

Gradio sınırlamaları

Öncelikle Python için tasarlanmış olup, diğer programlama dillerinde kullanımı sınırlıdır

Ek altyapı olmadan büyük ölçekli AI ajanları dağıtmak için ideal değildir

Gradio fiyatlandırması

Ücretsiz

Gradio puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Özel Bahsetmeler Yukarıda bahsedilen Flowise AI alternatiflerine ek olarak, not almaya değer birkaç alternatif daha var: InteraxAI: AI destekli sohbet robotları ve konuşma deneyimleri oluşturun

LangFlow: LangChain'e odaklanarak LLM iş akışlarını görsel olarak tasarlayın

Promptitude: Büyük dil modelleri için komut istemlerini yönetin, test edin ve dağıtın

FabricHQ: Konuşma tabanlı yapay zekaya odaklanarak yapay zeka ajanlarını hızlı bir şekilde oluşturun ve dağıtın

Stack AI: Kod gerektirmeyen bir arayüzle AI destekli uygulamalar oluşturun ve dağıtın

ClickUp ile Proje Yönetimi İş Akışlarınızı Optimize Edin!

AI yardımı, iş akışlarını kolaylaştırarak, manuel hataları ortadan kaldırarak ve gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılarak proje yönetiminde verimliliği artırır ve takımların daha hızlı ve akıllı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Ele aldığımız 10 Flowise AI alternatifi, verimliliği ve karar vermeyi geliştirmek için AI odaklı otomasyon, akıllı içgörüler ve sorunsuz entegrasyonlar sunar.

Ancak, iş akışlarını otomatikleştirmek ve süreçleri basitleştirmek için tek noktadan bir çözüme ihtiyacınız varsa, AI ile verimliliğin buluştuğu ClickUp'ı deneyin!

AI görev otomasyonu, akıllı içerik oluşturma ve sorunsuz iş akışı yönetimi ile ClickUp, son teslim tarihlerinin önünden gitmenize ve takım verimliliğini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.

Neden bekliyorsunuz? ClickUp'a kaydolun, verimliliği artırın, işleri kolaylaştırın ve zahmetsizce ölçeklendirin!