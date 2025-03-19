Özel LLM Uygulamaları Oluşturmak için En İyi 10 Flowise AI Alternatifi

AI destekli çözümler oluşturmak basit, verimli ve ölçeklenebilir olmalıdır. Özel iş akışları, sohbet robotları veya AI destekli uygulamalar oluşturuyor olsanız da, otomasyon, özelleştirme ve akıllı karar vermeyi destekleyen bir araca ihtiyacınız vardır.
Flowise AI, AI ajanlarını özelleştirmenize, görevleri otomatikleştirmenize ve büyük dil modelleri (LLM'ler) kullanarak AI odaklı asistanlar geliştirmenize yardımcı olur.
Ancak Flowise AI'nın dezavantajları da vardır: sınırlı esneklik, zor kurulum ve yüksek fiyat etiketi bazı kullanıcıları iki kez düşünmeye sevk edebilir.
İyi haber şu ki, kod gerektirmeyen platformlar, sürükle ve bırak düzenleyiciler, AI destekli satış asistanları ve alana özel ajanlar gibi daha iyi alternatifler var.
Bu kılavuzda Flowise AI'yı, alternatifleri neden dikkate almanız gerektiğini ve AI araçlarını zahmetsizce oluşturmanıza, eğitmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olacak en iyi 10 Flowise AI alternatifini inceleyeceğiz.
⏰ 60 saniyelik özet
İşte iş akışlarını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için güçlü özellikler sunan Flowise AI alternatiflerinin bir listesi:
- ClickUp : En iyi yapay zeka destekli proje yönetimi ve işbirliği aracı
- LLMStack: En iyi ölçeklenebilir AI destekli uygulama oluşturucu
- MagicFlow: Görüntü oluşturma için en iyi AI aracı
- Dify: En iyi üretken AI uygulama geliştirme aracı
- LangChain: AI asistanları ve ajanları için en iyi geliştirme aracı
- IBM Watson Assistant: En iyi akıllı sanal ajan geliştirme aracı
- Rasa: En iyi özel konuşma AI çözümü geliştiricisi
- Streamlit: En iyi etkileşimli veri görselleştirme gösterge paneli oluşturucu
- Lyzr: Üretken AI uygulamaları oluşturmak için en iyi araç
- Gradio: En iyi kullanıcı dostu AI demo oluşturucu
Flowise AI nedir?
Flowise AI, kullanıcıların minimum kodlama ile AI ajanları oluşturmasına, AI iş akışları tasarlamasına ve AI destekli çözümler oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir platformdur.
Sürükle ve bırak arayüzü ve kod gerektirmeyen özellikleri sayesinde chatbotlar, sanal asistanlar ve akıllı otomasyon araçları kolayca oluşturulabilir. Ayrıca, makine öğrenimi modeli yürütmeyi destekler, sınırsız vektör verisi depolamanıza olanak tanır ve sosyal medya kanallarıyla entegre olur.
➡️ Daha fazla bilgi: Bilgi Paylaşımı, Proje Otomasyonu ve Yazma için En İyi Araçlar
Neden Flowise AI alternatiflerini tercih etmelisiniz?
Flowise AI güçlüdür, ancak her zaman en iyi seçim değildir. İşte bir alternatif isteyebileceğiniz nedenler:
- Zor öğrenme eğrisi: Kod gerektirmeyen özelliklerine rağmen, Flowise AI, AI araçlarını özelleştirmek ve iş akışlarını tamamen optimize etmek için teknik bilgi gerektirir
- Esnek olmayan AI ajanı çerçevesi: Gelecekte kullanılabilir ve kod öncelikli ajanlar ile sorunsuz API entegrasyonu için destek sunmaz
- Sınırlı özelleştirme: AI asistanlarını, dinamik girdi değişkenlerini ve çeşitli kontrol akışlarını özelleştirirken esneklik açısından yetersiz kalır
- Barındırma kısıtlamaları: Flowise AI, uzak sağlayıcılara sınırlı özel barındırma çözümleri sunarak bulut dağıtım seçeneklerini kısıtlamaktadır
- Zayıf izleme yetenekleri: Temsilci performansını izlemek için sağlam bir izleyici veya ayrıntılı analizler sağlamaz
- Sınırlı AI Etkileşimleri: Flowise AI, doğal dil konuşma tanıma, insan iletişim kanalları ve AI sesli asistan özelliklerinden yoksundur
➡️ Daha fazla bilgi: Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Arasındaki Farklar
10 Flowise AI Alternatifine Genel Bakış
Flowise AI alternatiflerine hızlı bir genel bakış:
|Araç Adı
|En İyisi
|Birincil Kullanım Örneği
|ClickUp
|Tüm iş türleri
|Görev yönetimi, iş akışı otomasyonu, takım iletişimi
|LLMStack
|Geliştiriciler, AI uzmanları
|AI ajanları oluşturma ve dağıtma
|MagicFlow
|Yaratıcı ajanslar, v takımları
|Görüntü oluşturma, iş akışı oluşturma, görüntü analizi
|Dify
|Geliştiriciler, AI takımları
|AI uygulamaları oluşturma ve dağıtma
|LangChain
|Geliştiriciler, AI uzmanları
|Sohbet robotları, sanal asistanlar oluşturma
|IBM Watson Assistant
|Her boyuttaki işletme
|Sohbet robotları ve sesli asistanlar oluşturma
|Rasa
|Geliştiriciler, AI takımları
|Özel sohbet robotları ve ses arayüzleri oluşturma
|Streamlit
|Veri bilimcileri, analistler
|Veri görselleştirmeleri ve etkileşimli uygulamalar oluşturma
|Lyzr
|Kurumsal
|AI ajanları oluşturma, iş akışı otomasyonu
|Gradio
|Geliştiriciler, veri bilimcileri
|AI modelleri için kullanıcı arayüzleri oluşturma
🔍 Biliyor muydunuz? Erken NLP araştırmaları, Alan Turing'in "Taklit Oyunu "ndan esinlenmiştir. 🤔 Turing Testi'nin ardındaki kavram, makinelerin insanlardan ayırt edilemeyen akıllı davranışlar sergileyip sergileyemeyeceğini araştırır. 🤖
Keşfedilebilecek En İyi 10 Flowise AI Alternatif Aracı
İşte sezgisel bir arayüze, daha iyi AI destekli ajanlara ve sorunsuz performans optimizasyon araçlarına sahip 10 Flowise AI alternatifi:
1. ClickUp (En iyi AI destekli proje yönetimi ve işbirliği aracı)
ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. AI destekli çalışma alanı ile karmaşık görevleri yerine getirir, iş akışlarını basitleştirir ve takımınızın üretken kalmasına yardımcı olur — hepsi tek bir yerde.
Takımları yönetiyor, AI ajanlarını eğitiyor veya iş akışlarını optimize ediyor olun, ClickUp ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar.
ClickUp'ı en iyi Flowise AI alternatiflerinden biri yapan nedir? AI destekli otomasyonu, sorunsuz entegrasyonları ve sezgisel arayüzü, her seviyedeki takım verimliliğini artırır.
ClickUp Brain ile iş yapma şeklinizi dönüştüren bir AI platformuna sahip olursunuz.
Görev durumlarını manuel olarak güncellemek veya uzun e-posta konularını özetlemek için harcadığınız zamanı düşünün. ClickUp Brain ile verileri yükleyin, AI destekli raporlar oluşturun ve anında otomatik içgörüler elde edin.
📮 ClickUp Insights: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bağlamı elde etmek için günde 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu?
ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!
Hızlı bir proje teklifi hazırlamanız veya yapılandırılmış bir iş akışı oluşturmanız mı gerekiyor? Bu AI içerik oluşturma özelliği, ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan doğal bir dil arayüzü kullanarak içeriği verimli bir şekilde yazmanıza, iyileştirmenize ve düzenlemenize yardımcı olur.
Takımınız birden fazla projeyi aynı anda yürütmekte zorlanıyorsa, ClickUp Brain her şeyi basitleştirir: görevleri atama, ilerlemeyi izleme ve hatta darboğazları oluşmadan önce tahmin etme.
➡️ Daha fazla bilgi: LLM ve Üretken AI: Ayrıntılı Kılavuz
ClickUp ayrıca Google Cloud'u da destekleyerek gerçek zamanlı işbirliği için güçlü bir araç haline gelir. Görevlerle ilgili AI destekli sorguları yanıtlarken veya günlük stand-up'ları otomatikleştirirken, AI etkileşimleri kritik hiçbir şeyin kaçırılmamasını sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Karmaşık proje görevlerini daha küçük, daha yönetilebilir görevlere bölün ve ClickUp Görevleri'ni kullanarak aciliyetlerine göre önceliklendirin
- ClickUp Sohbet'i kullanarak görevler üzerinde takım üyeleriyle işbirliği yapın ve ilgili dosya ve belgeleri paylaşın
- ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, toplantı tartışmalarını ve eylem öğelerini kaydetme sürecini basitleştirir. Bu AI destekli araç, toplantıları gerçek zamanlı olarak otomatik olarak transkribe eder ve önemli ayrıntıların kaçırılmamasını sağlar
- ClickUp Otomasyonlarını kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve daha önemli işler için zaman kazanın
- ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak proje performansı hakkında değerli bilgiler edinin
- Belgeler, tartışmalar ve görevler dahil tüm proje bilgilerini tek bir yerde merkezileştirin
- ClickUp Brain ile verileri analiz edin, içerik oluşturun ve verimliliği artırın
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın mobil uygulaması, yalnızca masaüstü sürümünde erişilebilen bazı gelişmiş özellik ve işlevlerden yoksun olabilir
- ClickUp, teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için başlangıçta biraz öğrenme süreci gerektiren, zengin özelliklere sahip kapsamlı bir dizi işlev sunar
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
EdgeTech CEO'su Micheal Holt, ClickUp hakkında şunları söylüyor:
ClickUp'taki otomasyonlar çok yararlı bir bileşendir. Otomasyon aracı sayesinde görevleri otomatik olarak atama, durumları değiştirme, eylemleri başlatma vb. özellikleri gerçekten çok beğendim.
ClickUp'taki otomasyonlar çok yararlı bir bileşendir. Otomasyon aracı sayesinde görevleri otomatik olarak atama, durumları değiştirme, eylemleri başlatma vb. özellikleri gerçekten çok beğendim.
💡 Bonus İpucu: AI'nın adım adım düşünmesini sağlamak için hiç uğraştınız mı? 🧠 Düşünce zinciri yönlendirmelerini (örneklerle) kullanmayı öğrenin ve mantıksal akıl yürütmeyi geliştirmek için Zero-Shot ve Auto-CoT gibi teknikleri anlayın!
2. LLMStack (En iyi ölçeklenebilir AI destekli uygulama oluşturucu)
LLMStack, geliştiricilerin güvenli ve uyumlu işlemleri kolayca sağlarken AI ajanları oluşturmasına olanak tanır. Güçlü izleme yetenekleri, takımların AI konuşmalarını izlemesine ve büyük dil modellerini (LLM'ler) etkili bir şekilde yürütmesine yardımcı olur.
Finans haberlerini yönetiyor, sanal asistanlar geliştiriyor veya sosyal medya için AI entegrasyonları yapıyor olsanız da, LLMStack barındırılan ve uzaktan destek ile geleceğe dönük ajanlar sağlar.
LLMStack'in en iyi özellikleri
- Birden fazla AI modelini birbirine bağlayarak AI destekli yazılım çözümleri oluşturun
- Belirli görevler için otonom AI ajanlarını özelleştirin
- İzleme araçlarıyla AI ajanı performansını izleyin
LLMStack sınırlamaları
- İşlevsel olarak hatalı olabilecek ve potansiyel olarak hatalara neden olabilecek sözdizimsel olarak doğru kod üretir
- Karmaşık algoritmalar veya son derece uzmanlaşmış alan bilgisiyle uğraşmak
LLMStack fiyatlandırması
- Ücretsiz
LLMStack puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: AI uygulamasında zorluklar mı yaşıyorsunuz? AI zorluklarını etkili bir şekilde aşmanın yolları:
- Eğitim verilerinizin çeşitlilik içermesini ve temsil edici olmasını sağlayarak önyargıları en aza indirin. Adaleti korumak için algoritmaları düzenli olarak izleyin ve ayarlayın 🛠️
- Net belgeler geliştirin ve açıklanabilir AI modelleri kullanarak kullanıcılar arasında güven ve anlayışı artırın 📜
- Pilot projelerle başlayın ve maliyetleri etkin bir şekilde yönetmek için bulut tabanlı AI hizmetlerinden yararlanarak kademeli olarak ölçeklendirin ☁️
- Yüksek kaliteli, ilgili verilere yatırım yapın ve AI performansını artırmak için sağlam veri yönetimi uygulamaları hayata geçirin 📊
- Etik kurallar oluşturun ve gizlilik ve karar verme sorumluluğu gibi sorunları ele almak için uyumluluğu sağlayın ⚖️
3. MagicFlow (Görüntü oluşturma için en iyi AI aracı)
Gen-AI görüntülerini denemek mi istiyorsunuz? MagicFlow'u deneyin. Görüntü oluşturma ve değerlendirmeyi optimize etmek için mükemmel bir araçtır ve modelleri ve iş akışlarını kolaylıkla ölçeklendirip test etmenizi sağlar.
MagicFlow, kullanıcı dostu bir GUI kullanarak sosyal medya grafikleri oluşturmaya ve toplu olarak görüntüler üretmeye de yardımcı olur. Gelişmiş görselleştirmelerle binlerce görüntüyü analiz eder ve bunları derecelendirerek ve takımınızla tartışarak işbirliği yapmanızı sağlar.
MagicFlow'un en iyi özellikleri
- Kullanıcı dostu bir görsel arayüz kullanarak AI iş akışları oluşturun
- Takım üyeleriyle işbirliği yaparak iş akışlarını değerlendirin ve iyileştirin
- Büyük hacimli verileri veya görüntüleri verimli bir şekilde oluşturun ve analiz edin
MagicFlow sınırlamaları
- Öncelikle görüntü oluşturma iş akışlarına odaklanır ve diğer AI görevlerine uygulanabilirliğini sınırlar
- Bazı kullanıcılar zaman zaman hatalar veya aksaklıklar yaşayarak iş akışlarının kesintiye uğramasına ve veri kaybına veya hatalara neden oldu
MagicFlow fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Hobi: Aylık 20 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 50 $
MagicFlow puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Bonus İpucu: Sinir ağları oluşturmak ve eğitmek için en iyi araçları mı arıyorsunuz? AI modeli geliştirme için en iyi platformları keşfetmek için bu en iyi sinir ağı yazılımlarına göz atın!
4. Dify (En iyi üretken AI uygulama geliştirme aracı)
Dify, üretken AI uygulamaları oluşturmayı ve çalıştırmayı kolaylaştıran açık kaynaklı bir platformdur. Basit YAML dosyaları kullanarak uygulamanızın anahtar parçalarını (örneğin, istemler ve bağlam) ayarlayabilirsiniz.
Ayrıca, istemleri görsel olarak düzenlemenize ve veri kümelerini yönetmenize olanak tanır, böylece AI uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturabilir ve entegre edebilirsiniz. Ayrıca, AI ajanlarınızın yeteneklerini artırmak için özel veya önceden oluşturulmuş araçlar ekleyebilirsiniz.
Dify'ın en iyi özellikleri
- Çeşitli türler için görsel düzenleme araçlarıyla uygulamalar geliştirin
- Kapsamlı analitiklerden yararlanarak temsilci performansını izleyin ve optimize edin
- Karmaşık görevleri gerçekleştirmek için AI ajanlarını özelleştirin
Dify sınırlamaları
- Karmaşık YAML yapılandırmaları, AI uygulamalarının farklı bölümlerinin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamayı zorlaştırır
- Görsel arayüz, kullanıcıları genellikle bilgi bombardımanına tutarak dikkatlerini dağıtır
Dify fiyatlandırması
- Sandbox: 200 kat GPT ücretsiz deneme
- Profesyonel: 59 $/ay
- Takım: 159 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Dify puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Bu G2 kullanıcısının Dify hakkında neler söylediğine göz atın:
Dify. ai, AI araçlarının gücüyle iş akışı oluşturmak için güçlü bir açık kaynaklı araçtır. Müşterimizin Google Ad kampanyaları için reklam başlıkları oluşturmak üzere AI tabanlı bir metin oluşturucu iş akışı oluşturdum.
Dify. ai, AI araçlarının gücüyle iş akışı oluşturmak için güçlü bir açık kaynaklı araçtır. Müşterimizin Google Ad kampanyaları için reklam başlıkları oluşturmak üzere AI tabanlı bir metin oluşturucu iş akışı oluşturdum.
➡️ Daha fazla bilgi: Prompt Mühendisliği Örnekleri, Teknikleri ve Pratik Uygulamaları
5. LangChain (AI asistanları ve ajanları için en iyi geliştirme aracı)
LangChain, büyük dil modellerini uygulamalarınıza sorunsuz bir şekilde entegre etmenizi ve kullanıcı girdilerine doğal bir şekilde yanıt veren sohbet robotları ve sanal asistanlar gibi bağlam farkında AI'lar oluşturmanızı sağlar.
Çerçevesi, geri alma ile güçlendirilmiş üretimi destekler. Bu, kullanıcıları etkili bir şekilde desteklemek için gerçek zamanlı bilgi alımını kolaylaştırmak üzere AI destekli müşteri hizmetleri temsilcileri geliştirebileceğiniz anlamına gelir.
LangChain'in en iyi özellikleri
- Geri alma ile geliştirilmiş üretim ile AI konuşmalarını geliştirin
- Kendi bulut altyapınızda AI iş akışlarını dağıtın
- AI ajanlarını çeşitli platformlarda verimli bir şekilde ölçeklendirin
LangChain sınırlamaları
- Geliştirici olmayanlar için sürükle ve bırak fonksiyonu yoktur
- Arama ile güçlendirilmiş oluşturma ayarları bazı kullanıcılar için zor olabilir
LangChain fiyatlandırması
- Ücretsiz
LangChain puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Bu G2 kullanıcısının LangChain'i RAG oluşturmak için en iyi çerçeve olarak seçmesinin nedenlerini öğrenin:
Langchain, RAG uygulamaları oluşturmak için en iyi çerçevedir. Llama, mistral gibi açık kaynaklı ve OpenAI ve Anthropic gibi kapalı kaynaklı modellerin tüm türlerini, Access belirteçlerini kullanarak destekler.
Langchain, RAG uygulamaları oluşturmak için en iyi çerçevedir. Llama, mistral gibi açık kaynaklı ve OpenAI ve Anthropic gibi kapalı kaynaklı modellerin erişim belirteçlerini kullanarak her türlü Büyük Dil Modellerini destekler.
🔍 Biliyor muydunuz? Ada Lovelace, ilk bilgisayar programcısı, 19. yüzyılda bir makine tarafından işlenmek üzere ilk algoritmayı yazdı! 😲 O, bugün kullandığımız inanılmaz teknolojinin yolunu açan gerçek bir vizyonerdi. ✨
6. IBM Watson Assistant (En iyi akıllı sanal ajan geliştirme aracı)
IBM Watson Assistant, çeşitli kanallarda hızlı, tutarlı ve doğru yanıtlar sunan AI destekli bir sanal ajan sunar. Bunu, akıllı sohbet robotları ve sesli asistanlar oluşturmak için kullanarak müşterilerinize otomatik self servis desteği sağlayabilirsiniz.
NLP yeteneklerini kullanarak, web sitenize bir chatbot yerleştirerek kullanıcıların sık sorulan sorularına yardımcı olabilir, bekleme sürelerini azaltabilir ve memnuniyeti artırabilirsiniz.
IBM Watson Assistant'ın en iyi özellikleri
- Müşteri sorgularını doğru bir şekilde anlamak için doğal dil işlemeyi benimseyin
- Mevcut iş araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre ederek operasyonel iş akışlarını geliştirin
- Web, mobil ve ses platformları dahil olmak üzere birden fazla kanalda dağıtın
IBM Watson Assistant sınırlamaları
- İlk yapılandırması teknik uzmanlığı olmayan kullanıcılar için zor olabilir
- Bazı kullanıcılar, müşteri desteğinin daha hızlı yanıt verebileceğini bildirmiştir
IBM Watson Assistant fiyatlandırması
- Deneme sürümü: Ücretsiz
- Lite: Ücretsiz
- Artı: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Veri izolasyonlu Enterprise: Özel fiyatlandırma
IBM Watson Assistant puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Bu G2 kullanıcısının IBM Watson Assistant'ı neden sevdiğini öğrenelim:
Akıllı sohbet robotları oluşturmak için harika bir AI aracı. Kullanımı kolaydır ve karmaşık konuşmaları yönetebilir.
Akıllı sohbet robotları oluşturmak için harika bir AI aracı. Kullanımı kolaydır ve karmaşık konuşmaları yönetebilir.
💡 Kullanıcı Dostu İpucu: Büyük dil modellerinizin en iyi performansı sergilediğinden emin olmak mı istiyorsunuz? Aşağıdaki en iyi değerlendirme metriklerini kullanarak etkili bir LLM değerlendirmesi yapmayı öğrenin:
- Perplexity: Modelin bir sonraki kelimeyi tahmin etme konusunda ne kadar güvenilir olduğunu ölçer — değer ne kadar düşükse o kadar iyidir 🔢
- BLEU Puanı: Model tarafından oluşturulan metnin referans metinlerle ne kadar uyumlu olduğunu kontrol eder 🎯
- F1 Puanı: Sınıflandırma görevleri için çok önemli olan hassasiyet ve geri çağırma arasında denge sağlar ⚖️
- METEOR: İnsan benzeri puanlama için eş anlamlıları ve eş anlamlıları tanır 🌟
- BERTScore: Derin öğrenme gömmeleri kullanarak anlam benzerliğini değerlendirir 🤖
Daha akıllı bir LLM için bu metrikleri ve daha fazlasını öğrenin! 🧠
7. Rasa (En iyi özel konuşma AI çözümü geliştiricisi)
Rasa, ihtiyaçlarınıza göre gelişmiş konuşma yapabilen AI ajanları oluşturmak için açık kaynaklı bir platformdur. Geliştiricilere ve iş takımlarına, insan dilini etkili bir şekilde anlayan ve işleyen sohbet ve ses arayüzleri oluşturma olanağı sağlar.
Örneğin, web sitenizdeki soruları yanıtlayan bir müşteri hizmetleri botu geliştirerek kullanıcı etkileşimini ve memnuniyetini artırabilirsiniz.
Rasa'nın en iyi özellikleri
- Rasa Studio'nun sezgisel, kod gerektirmeyen arayüzünü kullanarak konuşma akışlarını zahmetsizce tasarlayın
- Asistanınızın yeteneklerini geliştirmek için mevcut sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre edin
- Kullanıcı girdilerini doğru bir şekilde yorumlamak için gelişmiş doğal dil işleme özelliğinden yararlanın
Rasa sınırlamaları
- Rasa'yı üretimde kullanmak karmaşık olabilir ve DevOps becerileri gerektirebilir
- Bazı kullanıcılar, belgelerde gelişmiş kullanım örnekleri için ayrıntılı örneklerin eksik olduğunu düşünüyor
Rasa fiyatlandırması
- Ücretsiz Geliştirici Sürümü
- Büyüme: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Rasa puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
İşte bu G2 kullanıcısı Rasa'yı neden harika buluyor:
Rasa, performans arayan makine öğrenimi uzmanları için tasarlanmış bir araçtır.
Rasa, performans arayan makine öğrenimi uzmanları için tasarlanmış bir araçtır.
➡️ Daha fazla bilgi: LLM Sıcaklığını Yapılandırma
8. Streamlit (En iyi etkileşimli veri görselleştirme gösterge paneli oluşturucu)
Streamlit, veri komut dosyalarını zahmetsizce etkileşimli web uygulamalarına dönüştürmenizi sağlayan açık kaynaklı bir Python kütüphanesidir. Streamlit, makine öğrenimi mühendislerinin web geliştirme uzmanlığı gerektirmeden özel veri uygulamaları oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır.
Örneğin, ML modelinizin performansını izlemek için gerçek zamanlı bir gösterge paneli oluşturabilir, sonuçları yorumlayabilir ve bilinçli kararlar alabilirsiniz.
Streamlit'in en iyi özellikleri
- Yalnızca Python kullanarak etkileşimli web uygulamaları oluşturun; HTML veya JavaScript gerekmez
- Analiz sırasında veri değişikliklerini anında görselleştirmek için gerçek zamanlı güncellemeler uygulayın
- Pandas ve Matplotlib gibi popüler veri bilimi kütüphaneleriyle sorunsuz entegrasyon kullanın
Streamlit sınırlamaları
- Tek konulu bir şekilde çalışır, bu da belirli uygulamaların performansını etkileyebilir
- Uygulama düzeninin tasarımını sınırlayabilecek görünümlerin iç içe yerleştirilmesini desteklemez
Streamlit fiyatlandırması
- Ücretsiz
Streamlit puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: Hızlı mühendisliği öğrenin ve büyük dil modellerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. AI becerilerinizi geliştirin ve daha iyi komutlar oluşturmak için en iyi hızlı mühendislik kurslarını inceleyin! 🚀
9. Lyzr (Üretken AI uygulamaları oluşturmak için en iyi araç)
Lyzr'ın sağlam ajan çerçevesi, üretken AI uygulamalarının oluşturulmasını basitleştirmek için tasarlanmıştır. Önceden oluşturulmuş Retrieval-Augmented Generation (RAG) boru hatlarına sahip tam entegre ajanlar sunarak, uygulamaları dakikalar içinde oluşturup başlatmanızı sağlar.
Lyzr ile minimum çabayla sohbet robotları, bilgi arama araçları, veri analiz sistemleri ve çoklu ajan iş akışı otomasyonu geliştirebilirsiniz.
Lyzr'ın en iyi özellikleri
- Önceden oluşturulmuş RAG boru hatlarını kullanarak AI ajanlarını hızla oluşturun ve başlatın
- Minimum kodlama ile karmaşık AI uygulamaları geliştirin, erişilebilirliği artırın
- Kapsamlı yeniden yapılandırma olmadan AI ajanlarını mevcut sistemlere entegre edin
Lyzr sınırlamaları
- Ayrıntılı belgeler ve kullanıcı yorumları azdır, bu da bilinçli karar vermeyi zorlaştırabilir
- Esas olarak kurumsal müşterileri hedefler, bu da daha küçük işletmeler veya bireysel geliştiriciler için uygulanabilirliği sınırlayabilir
Lyzr fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 19 $
- Pro: 99 $/ay
- Organizasyon: 999 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Lyzr puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Bonus Pro: Bilgileri etkili bir şekilde düzenlemek ve paylaşmak için en iyi yolu bulmakta zorlanıyor musunuz? Bilgi erişimini kolaylaştıran ve takım verimliliğini artıran güçlü araçlar hakkında size rehberlik edecek en iyi bilgi yönetim sistemi örnekleri burada!
10. Gradio (En iyi kullanıcı dostu AI demo oluşturucu)
Gradio, makine öğrenimi modelleriniz için şık ve kullanıcı dostu web arayüzleri oluşturmanın kısa yoludur; kodlama maratonuna gerek yoktur. İster geliştirici ister veri bilimcisi olun, Gradio ile AI destekli ajanlarınızı etkileşimli olarak sergileyebilirsiniz.
Örneğin, bir görüntü sınıflandırma modeli için web tabanlı bir demo oluşturabilir, kullanıcıların görüntüleri yüklemesini ve gerçek zamanlı tahminler almasını sağlayabilirsiniz. Bu sezgisel arayüz, AI projelerinizin erişilebilirliğini ve paylaşılabilirliğini artırır.
Gradio'nun en iyi özellikleri
- Minimum kodlama ile AI modelleri için etkileşimli demolar hızla geliştirin
- Etkileşimli demoları web sitelerine veya bloglara yerleştirerek daha geniş bir kitleye ulaşın
- İşbirliğine dayalı geliştirme için modellerinizi meslektaşlarınızla zahmetsizce paylaşın
Gradio sınırlamaları
- Öncelikle Python için tasarlanmış olup, diğer programlama dillerinde kullanımı sınırlıdır
- Ek altyapı olmadan büyük ölçekli AI ajanları dağıtmak için ideal değildir
Gradio fiyatlandırması
- Ücretsiz
Gradio puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Özel Bahsetmeler
Yukarıda bahsedilen Flowise AI alternatiflerine ek olarak, not almaya değer birkaç alternatif daha var:
- InteraxAI: AI destekli sohbet robotları ve konuşma deneyimleri oluşturun
- LangFlow: LangChain'e odaklanarak LLM iş akışlarını görsel olarak tasarlayın
- Promptitude: Büyük dil modelleri için komut istemlerini yönetin, test edin ve dağıtın
- FabricHQ: Konuşma tabanlı yapay zekaya odaklanarak yapay zeka ajanlarını hızlı bir şekilde oluşturun ve dağıtın
- Stack AI: Kod gerektirmeyen bir arayüzle AI destekli uygulamalar oluşturun ve dağıtın
ClickUp ile Proje Yönetimi İş Akışlarınızı Optimize Edin!
AI yardımı, iş akışlarını kolaylaştırarak, manuel hataları ortadan kaldırarak ve gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılarak proje yönetiminde verimliliği artırır ve takımların daha hızlı ve akıllı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.
Ele aldığımız 10 Flowise AI alternatifi, verimliliği ve karar vermeyi geliştirmek için AI odaklı otomasyon, akıllı içgörüler ve sorunsuz entegrasyonlar sunar.
Ancak, iş akışlarını otomatikleştirmek ve süreçleri basitleştirmek için tek noktadan bir çözüme ihtiyacınız varsa, AI ile verimliliğin buluştuğu ClickUp'ı deneyin!
AI görev otomasyonu, akıllı içerik oluşturma ve sorunsuz iş akışı yönetimi ile ClickUp, son teslim tarihlerinin önünden gitmenize ve takım verimliliğini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.
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