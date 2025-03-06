Sunsama ve ClickUp: En İyi Planlayıcı Uygulaması Hangisi?

Sabahınız üç müşteri görüşmesiyle başladı, ardından arka arkaya takım toplantıları geldi. Şimdi saat 4 ve en önemli görevlerinize bile dokunmadınız, enerjiniz tükendi.

Her gününüz böyle geçiyorsa, özel bir dijital planlayıcı uygulaması kullanmayı düşünmenin zamanı gelmiştir. Araştırmanızı yaptıysanız, muhtemelen iki popüler seçenekle karşılaşmışsınızdır: Sunsama ve ClickUp.

Her iki araç da zamanınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olmayı vaat ediyor, ancak farklı yaklaşımlar sergiliyor. Biri günlük planlama ve bilinçli verimliliğe odaklanırken, diğeri eksiksiz bir çalışma alanı çözümü sunuyor. Asıl soru şu: Hangisi ihtiyaçlarınıza uygun? Hadi öğrenelim!

⏰ 60 saniyelik özet ClickUp en uygun olduğu alanlar: Sunsama en uygun olduğu alanlar: Çok yönlü bir proje yönetimi aracına ihtiyaç duyan her boyuttaki takım ve işletmeler Günlük planlamaya odaklanan serbest çalışanlar ve serbest profesyoneller Kapsamlı özelleştirme ve hepsi bir arada çalışma alanı çözümü arayan kullanıcılar Basit, sezgisel bir arayüz, odaklanma modu ve zaman dilimlemeyi önceliklendiren kullanıcılar Görev otomasyonu ve içgörüler için AI desteği isteyenler Mevcut araçları merkezi bir planlayıcıya entegre etmek isteyenler Güçlü özelliklere ve proje yönetimi yeteneklerine ihtiyaç duyan bireyler Kolay ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir planlama deneyimi arayan bireyler

ClickUp nedir?

ClickUp ile projelerinizi planlayın, görevlerinizi önceliklendirin ve ilerlemeyi tek bir yerden izleyin

Kişisel yapılacaklar listeniz notlar uygulamanızda, takım projeleriniz paylaşılan çalışma alanında ve yardıma ihtiyacınız olduğunda ayrı bir sohbet aracında iş arkadaşlarınıza ping atmanız gerekiyor.

Hoş olmayan bir gerçek mi? Günde 1.200 kez uygulamalar arasında geçiş yapıyoruz. Bu, yıllık çalışma süremizin %9'unu boşa harcıyoruz demektir.

ClickUp, proje, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren uygulamasıyla bu sorunu çözer. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Takım işbirliği için olduğu kadar görev planlama, zaman yönetimi ve proje izleme için de kolayca kullanabilirsiniz. Birden fazla aracın yerini alacak şekilde tasarlanan uygulama, işlerinizi kendi tarzınıza göre planlamak, organize etmek ve yürütmek için son derece özelleştirilebilir bir arayüz sunar.

Kişisel görevleri yöneten bir serbest çalışan ya da karmaşık projeleri yürüten büyük bir takımın parçası olun, ClickUp görev otomasyonu, ortak belgeler ve hatta yapay zeka destekli araçlar gibi özellikleriyle ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.

ClickUp özellikleri

ClickUp, özelleştirilebilir takvim görünümlerinden AI destekli içgörülere ve kullanıma hazır günlük planlayıcı şablonlarına kadar, programınızın önünden gitmenizi ve sonuçlar elde etmenizi sağlayan araçlar sunar. Bu özellikleri keşfedin ve işinizi nasıl dönüştürebileceklerini ve günlük planlama verimliliğinizi nasıl artırabileceklerini görün.

1. ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, etkinlikleri, son tarihleri ve görevleri kolayca planlamanızı ve yönetmenizi sağlar. Görev ayrıntılarını ve ilerlemeyi kaydetmek için Özel Durumlar ve Özel Alanlar gibi özelliklerle şablonu benzersiz iş akışınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile son teslim tarihlerini ve programları zahmetsizce yönetin

Dönüm noktalarını izlemeniz, maliyetleri takip etmeniz veya görevleri kategorilere ayırmanız gerekse, bu şablon görev yönetimi, proje yönetimi veya genel planlama ihtiyaçlarınıza kolayca uyum sağlar.

Şablon, Aylık Planlayıcı ve Zaman Çizelgesi gibi çeşitli görünümler sunarak, programınızı size en uygun şekilde görselleştirmenizi ve hiçbir şeyi gözden kaçırmamanızı sağlar.

Hatırlatıcıları otomatikleştirir ve kuşbakışı görünüm sunarak görev planlamadaki kaosu azaltır ve zaman yönetiminizi dönüştürür.

Ancak, kişisel ve profesyonel taahhütlerinizi günlük olarak planlamanıza yardımcı olacak bir şablon istiyorsanız, ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonuna göz atabilirsiniz. Öte yandan, haftalık görevlerinizi düzenlemek için ClickUp Haftalık Planlayıcı Şablonunu kullanabilirsiniz. Tüm haftanızı verimli bir iki sayfalık biçimde görüntüler.

Bu kullanışlı açıklayıcı videoyla proje takviminizi nasıl oluşturacağınızı öğrenin:

2. ClickUp Takvim

ClickUp Takvim, basit görev planlamanın ötesine geçerek, işleri görselleştirmek, etkinlikleri koordine etmek ve görev zaman çizelgelerini zahmetsizce yönetmek için merkezi bir platform sunar.

İster birden fazla iş teslim tarihini takip etmeniz gerekse kişisel taahhütlerinizi yönetmeniz gerekse, ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvim özelliği planlarınızı düzenli ve uyarlanabilir tutar.

ClickUp Takvim ile proje zaman çizelgelerini yönetin ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlayın

En önemli şeylere odaklanmak için günlük, haftalık veya aylık düzenler arasında geçiş yapın. Sürükle ve bırak işlevi, planlamayı çocuk oyuncağı haline getirir; görevleri taşıyın veya süreleri ve bağımlılıkları doğrudan takvim içinde ayarlayın.

Toplantılarınız ve yapılacak işleriniz için akıllı planlama ve Google Takvim gibi harici araçlarla entegrasyonlar gibi ClickUp'ın AI takvim özellikleri, planlama sürecinizi basitleştirir.

Takviminizi müşterileriniz, ekip arkadaşlarınız veya misafirlerinizle güvenli bir şekilde paylaşabilir, böylece herkes görev öncelikleri ve zaman çizelgeleri hakkında bilgilendirilmiş ve uyumlu kalır.

Buna özelleştirilebilir hatırlatıcıların gücünü de ekleyin ve bir daha asla önemli bir toplantıyı veya son tarihi kaçırmayın!

ClickUp Takviminden en iyi şekilde yararlanmak için kullanışlı bir kılavuz.

3. ClickUp Brain

ClickUp'ın şirket içi AI asistanı ClickUp Brain, görevlerinizi, belgelerinizi, çalışanlarınızı ve Google Drive gibi harici uygulamaları birbirine bağlayarak merkezi ve daha akıllı bir çalışma alanı oluşturur.

Bu AI özelliği, proje güncellemelerini otomatikleştirme ve basit komutlarla sorunsuz bir şekilde yüksek kaliteli içerik oluşturma gibi zaman kazandıran verimlilik hilelerini uygulamanıza da olanak tanır.

İş yükünüz hiç kontrolden çıktı ve görevleri nasıl takip edeceğinizi merak ettiyseniz, ClickUp Brain otomatik standup raporları ve etkinlik özetleri paylaşarak sizi bilgilendirir.

ClickUp Brain ile ideal haftalık iş planınızı oluşturun

ClickUp Brain'i kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Gününüzü planlayın ve son teslim tarihleri, bağımlılıklar ve aciliyet derecesine göre önce hangi görevleri halletmeniz gerektiğini belirleyin

Çalışma alanınızdan bir görev, proje veya belgeyle ilgili anahtar bilgileri manuel olarak aramadan alın

İster rapor planlıyor ister e-posta taslağı hazırlıyor olun, işinizi hızlandırmak için bağlamsal öneriler ve içerik alın

Daha hızlı çalışmak için şablonlar oluşturun ve video ve ses kliplerini kolayca transkripsiyonlayın

Gizli verilerinizin güvenliğini sağlayın, çünkü bu veriler AI modelini eğitmek için kullanılmaz

👀 Biliyor muydunuz? Proje yönetiminde yapay zekaya yatırım yapan şirketlerin %93'ü sadece 12 ayda olumlu bir yatırım getirisi elde etti.

4. ClickUp Görevleri

ClickUp Görevleri ile herhangi bir projeyi planlayın, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın

ClickUp Görevleri, ClickUp'ın görev yönetimi işlevselliğinin merkezinde yer alır ve basit yapılacaklardan karmaşık projelere kadar her şeyi düzenlemenize yardımcı olur.

Bunları şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Büyük projeleri yönetilebilir görevlere bölün: Görevler ve alt görevler oluşturun ve bunları doğru takım üyelerine atayarak takip işlemlerini basitleştirin ve hesap verebilirliği sağlayın

Görevlerinizi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin: Özel Durumlar ile iş akışlarını ayarlayın, ilerlemeyi kolayca izleyin ve Özel Alanlar ile zengin ayrıntılar ekleyin

İşleri etkili bir şekilde önceliklendirin: Renk kodlu öncelik işaretlerini kullanarak en önemli görevlere odaklanın

Planlayın ve otomatikleştirin: Zaman kazanmak için programları kolayca planlayın ve ayarlayın, yinelenen görevleri otomatikleştirin

Sorunsuz işbirliği: İlgili görevleri birbirine bağlayın, görevleri birden fazla listeye atayın ve projelerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu kolayca görün

ClickUp'ın görev izleme özelliği, iletişim, işbirliği ve işlerin tamamlanması için merkezi bir hub sağlayarak işlerinize düzen getirir.

Görev yönetimi için daha basit bir çözüm istiyorsanız, ClickUp Görev Yönetimi Şablonunu deneyin. Görevleri öncelik veya departmana göre görselleştirmenize, durumlarını izlemenize ve takımınızla verimli bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olmak için dört farklı görünüm (Liste, Pano, Box ve Takvim) sunar.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamanın gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takım üyelerinizin hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp, neredeyse tüm proje yönetimi ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Büyük, yıllık departmanlar arası projeleri yönetebilecek kadar teknik, ancak basit bir günlük kontrol listesi olarak çalışacak şekilde özelleştirilebilir.

ClickUp, neredeyse tüm proje yönetimi ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Büyük, yıllık departmanlar arası projeleri yönetebilecek kadar teknik, ancak basit bir günlük kontrol listesi olarak çalışacak şekilde özelleştirilebilir.

Ayrıca okuyun: Ücretsiz Sunsama Alternatifleri ve Rakipleri

Sunsama nedir?

sunsama aracılığıyla

Sunsama, kullanıcıların rutin görevlerini ve programlarını tek bir basitleştirilmiş iş akışında düzenlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir günlük planlama uygulamasıdır.

Kullanıcıların iş ve kişisel önceliklerini birleştirmelerine, görevler için zaman ayırmalarına ve gün boyunca ilerlemeyi izlemelerine olanak tanır.

Yapılandırılmış planlamaya odaklanan Sunsama, verimliliği desteklemeyi ve kullanıcıların görevlerini ve sorumluluklarını yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlayan özellikler sunar.

Ayrıca okuyun: Ücretsiz Sunsama Alternatifleri ve Rakipleri

Sunsama özellikleri

Şimdi, Sunsama'nın bazı özelliklerine bakalım:

1. Günlük planlama

sunsama aracılığıyla

Sunsama'nın günlük planlama özelliği, görevlerinizi ve programınızı tek bir yerde hizalayarak gününüzü yapılandırmanın basit bir yolunu sunar. Gerçekçi hedefler belirlemenize, kritik görevler için zaman blokları oluşturmanıza ve temiz, sezgisel bir arayüzde iş yükünüzü görselleştirmenize olanak tanır.

Sunsama, günlük önceliklere odaklanarak işi yönetilebilir adımlara ayırmanıza yardımcı olur ve gereksiz stres olmadan ilerleme sağlar. Bu özellik ayrıca planlama, tamamlanan görevler üzerinde düşünme ve ertesi gün için öncelikler belirlemeyi teşvik ederek verimlilik için dengeli bir yaklaşım sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Beceri geliştirme, atölye çalışmaları veya sektörle ilgili bilgileri okumak için zaman ayırarak kişisel gelişiminize öncelik verin. Bunları planlama rutininize dahil etmek verimliliğinizi artırır ve günlük görevlerinizde daha bilinçli kararlar almanızı sağlar.

2. Görev Entegrasyonları

sunsama aracılığıyla

Sunsama'nın güçlü yönlerinden biri, Google Takvim, Trello, Asana ve Jira gibi popüler araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olabilmesidir.

Bu entegrasyon, birden fazla platformdan görevleri Sunsama'ya aktarmanıza ve planlama ve yürütme için merkezi bir hub oluşturmanıza olanak tanır.

Uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak, tüm görevlerinizi ve randevularınızı tek bir yerden görüntüleyebilir ve iş akışınızı basitleştirebilirsiniz. Sunsama'nın entegrasyonları, farklı araçlar arasındaki boşluğu kolayca doldurarak daha iyi organizasyon ve görev görünürlüğü sağlar.

3. Zaman dilimleme

sunsama aracılığıyla

Sunsama'nın zaman dilimi özelliği, kullanıcıların görevlere belirli zaman blokları ayırmasına yardımcı olarak odaklanma ve verimliliği artırır.

İşleri takvimde görsel olarak planlayarak, her görev için sınırlar belirlemenizi ve plana sadık kalmanızı sağlar. Bu yapılandırılmış yaklaşım, programınızın aşırı yüklenmesini önlerken, her görevin gereken ilgiyi almasını sağlar.

Kesin zaman yönetimine değer verenler için, zaman dilimleme iş yükünü kontrol altında tutmanın pratik bir yolunu sunar.

Sunsama fiyatlandırması

2 hafta ücretsiz

Aylık abonelik: Aylık 20 $/kullanıcı

Yıllık abonelik: Aylık 16 $/kullanıcı

ClickUp ve Sunsama: Özelliklerin Karşılaştırması

İşte iki aracın özelliklerine kısa bir genel bakış:

Özellik ClickUp Sunsama En iyisi Her boyuttaki takım ve işletmeler Tek başına çalışan profesyoneller, serbest çalışanlar AI planlama önerileri Evet Hayır Günlük ve haftalık incelemeler Evet Evet Proje yönetimi araçları Evet Hayır Zaman dilimleme Evet Evet Takım işbirliği Evet Görevler ve takvimle sınırlı Entegrasyonlar Google Takvim, Slack, Salesforce ve daha fazlasını içeren kapsamlı özellikler Orta düzey, görev odaklı araçlara odaklanır Kullanıma hazır şablonlar Evet Hayır İlerleme izleme Evet, yerleşik, özel gösterge panelleri ve raporlama ile Evet, bireysel hedeflere odaklanır

Şimdi, daha derinlemesine inceleyelim ve Sunsama ile ClickUp'ın dijital planlamaya yaklaşımlarının nasıl farklı olduğunu görelim. İşte anahtar özelliklerinin ayrıntılı bir karşılaştırması:

1. AI planlama

ClickUp'ın yapay zeka destekli planlama önerileri, son teslim tarihlerine, önceliklere ve mevcut iş yüklerine göre görevleriniz için otomatik olarak bloklar planlar.

ClickUp Brain'den öneri isteyin:

Hangi görevlere öncelik verilmeli?

Toplantı planlamayı optimize etme

Geçmiş verimlilik eğilimlerinize göre hangi görevlere hangi zaman bloklarını ayırmalısınız?

En önemli görevlerinize ve en yüksek verimlilik seviyelerinize göre gününüzü düzenlemenizi sağlayan özel öneriler alacaksınız.

ClickUp Brain ile gününüzü daha iyi planlamak için görevlerin önceliklerini belirlemeye yönelik özel öneriler alın

Sunsama AI planlama özelliğini içermez. Bunun yerine, genel çalışma saatlerinizi Ön Tanımlı Program olarak ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, ön tanımlı programınızı geçersiz kılacak kanal bazında özel programlar da ayarlayabilirsiniz.

🏆 Kazanan: ClickUp, gelişmiş, müdahale gerektirmeyen AI planlama yetenekleriyle kazanır.

👀 Biliyor muydunuz? Her yıl dünya çapında projelere tahmini 48 trilyon dolar ayrılıyor. Ancak Standish Group'un verilerine göre bu projelerin yalnızca %35'i başarılı oluyor. Geri kalan %65'lik kısım ise şaşırtıcı miktarda israf edilen kaynak ve kaçırılan fırsatları temsil ediyor.

ClickUp Gantt grafikleri, görev bağımlılıkları ve ilerleme izleme gibi araçlar sunan, bireyler ve takımlar için mükemmel bir proje yönetimi yazılımıdır.

Ayrıca, konu başlıklı yorumlar ve @bahsetmeler, görevler ve belgeler içinde bağlamı korur.

Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları kullanarak doğrudan ClickUp içinde beyin fırtınası yapın ve iş akışlarını görselleştirin, gerçek zamanlı işbirliği ile proje belgeleri oluşturun ve saklayın, ClickUp'tan ayrılmadan e-postaları ve mesajları yönetin.

Bu özellikler, takımlar arasında karmaşık iş akışlarını yönetmek için idealdir.

📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır. ClickUp Sohbet gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde ve kolayca erişilebilir olur.

Sunsama bireysel verimliliğe odaklanır ve proje yönetimi araçları içermez, bu nedenle karmaşık projeler planlayan takımlar için daha az uygundur.

🏆 Kazanan: ClickUp, kapsamlı proje yönetimine ihtiyaç duyan takımlar veya işletmeler için açık ara kazanan.

3. Şablon

ClickUp , çeşitli ihtiyaçlara yönelik geniş bir proje planlama ve proje yönetimi şablonları aralığı sunar. Bu şablonlar, bireysel veya takım projelerine uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Sunsama önceden tanımlanmış, kullanıma hazır şablonlar sunmaz, ancak kullanıcılar kendi şablonlarını oluşturarak görevleri bekleme listesine ekleyebilir ve şablon olarak işaretleyebilir. Bu görevler, görev yapılarını yeniden kullanmak için gerektiğinde çoğaltılabilir.

🏆 Kazanan: ClickUp, şablonlarının çeşitliliği ve özelleştirilebilirliği ile kazanır.

4. Fiyat

Özellik ClickUp Sunsama Fiyat (aylık) Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan Sınırsız İş 20 0 7 12 AI planlama Hayır Evet, ClickUp Brain ile Evet, ClickUp Brain ile Hayır Otomatik planlama Evet Evet Evet Hayır Takvim görünümü Evet Evet Evet Evet Ortak çalışma belgeleri Evet Evet Evet Hayır Sprint Yönetimi Evet Evet Evet Hayır Proje şablonları Evet Evet Evet Hayır Gerçek zamanlı sohbet Evet Evet Evet Hayır Görev sayısı Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız

ClickUp

ClickUp, farklı ihtiyaçlara uygun bir dizi fiyatlandırma seçeneği sunar. Sonsuza Kadar Ücretsiz plan bireyler için idealdir, Sınırsız Plan ise kullanıcı başına aylık 7 $'dır. Büyüyen takımlar için tasarlanan İş Planı, aylık kullanıcı başına sadece 12 $'dır.

Daha büyük kuruluşlar için ClickUp, özelleştirilebilir bir Enterprise Planı sunar. AI'ya ihtiyacınız varsa, ClickUp Brain herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında eklenebilir.

Sunsama

Sunsama, tüm fonksiyonları içeren 14 günlük ücretsiz deneme için kullanıcı başına aylık 20 $ ücret almaktadır. Bu sabit ücrette kademeler bulunmadığından fiyatlandırma açık ve anlaşılırdır, ancak bireysel ve takımların özel ihtiyaçlarına göre uyarlanamaz. Yıllık planı seçerseniz, yıllık 48 $ tasarruf edebilirsiniz.

🏆 Kazanan: ClickUp'ın kademeli fiyatlandırma seçenekleri daha fazla esneklik sağlayarak, ihtiyacınız olmayan özellikler için paranızı bağlamadan bireyler ve takımlar için uygun hale getirir.

Reddit'te ClickUp ve Sunsama karşılaştırması

Sunsama ve ClickUp arasındaki tartışma, Reddit'teki konuşmalarda sıklıkla gündeme gelir. Her ikisinin de sadık hayranları var, ancak Reddit kullanıcılarının bu uygulamaları neden sevdiklerini (veya sevmediklerini) ve karşılaştırmalarını inceleyelim.

Reddit kullanıcıları, ClickUp'ı genellikle kapsamlı bir proje yönetimi yazılımı olarak tanımlar ve birçok kullanıcı, çok yıllı projeleri ve daha küçük görevleri aynı şekilde yönetme yeteneğini takdir eder.

Örneğin Chihulytea, şöyle not düşüyor

ClickUp'ı yıllardır farklı çok yıllık araştırma projelerini ve daha küçük ölçekli işleri yönetmek için kullanıyorum. Bana göre ClickUp daha çok bir proje yöneticisiyken, Sunsama günlük hızlı bir yönetici.

ClickUp'ı yıllardır farklı çok yıllık araştırma projelerini ve daha küçük ölçekli işleri yönetmek için kullanıyorum. Bana göre ClickUp daha çok bir proje yöneticisiyken, Sunsama günlük hızlı bir yönetici.

Diğer konularda, ClickUp çok yönlü takvim özellikleri, yapay zeka destekli araçları ve özelleştirilebilir görev yönetimi seçenekleriyle de övgü topladı. Bu özellikler, kullanıcılara işlerini organize etmek için merkezi ve hepsi bir arada bir platform sunar.

Sunsama hakkında görüşler aradığınızda, kullanıcılar arasında ortak bir görüş, araçları merkezileştirme ve iş akışlarını kolaylaştırma yeteneğidir:

Cappy2020'nin dediği gibi,

Bana en çok yardımcı olan şey, kullanmak zorunda olduğum birden fazla uygulamayı (Gmail, Google Takvim, Things, Asana) tek bir merkezi, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzünde/programda birleştirerek günümü doğru bir şekilde planlayıp zamanımı bloklara ayırmamı sağlamasıdır.

Bana en çok yardımcı olan şey, kullanmak zorunda olduğum birden fazla uygulamayı (Gmail, Google Takvim, Things, Asana) tek bir merkezi, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzünde/programda birleştirerek günümü doğru bir şekilde planlayıp zamanımı bloklara ayırmamı sağlamasıdır.

Reddit'teki birçok görev yönetimi konusu da, günlerini kolaylaştıran zaman dilimleme gibi özelliklerle planlamayı basitleştirmeye yardımcı olan minimal arayüzü takdir ediyor.

Ancak, bazı Reddit kullanıcıları, özellikle Sunsama'yı diğer yazılım seçenekleriyle karşılaştırırken fiyatlandırma konusunda endişelerini dile getiriyor:

*Kullanmaya devam etmek isterdim, ancak aslında çok basit bir uygulama olan bu uygulamaya bu kadar yüksek bir fiyat etiketi koymayı haklı bulamıyorum

*Kullanmaya devam etmek isterdim, ancak aslında çok basit bir uygulama olan bu uygulamaya bu kadar yüksek bir fiyat etiketi koymayı haklı bulamıyorum

Hangi Planlayıcı Uygulaması En İyisi?

Sonuçlar açık ve kazanan belli oldu! 🏆

Sunsama ve ClickUp arasında, ClickUp üstün bir seçim olarak öne çıkıyor.

Sunsama, sadeliği, sezgisel günlük planlama ve zaman dilimi özellikleriyle öne çıkarken, sınırlı işlevselliği ve daha yüksek fiyatı, daha sağlam araçlara ihtiyaç duyan kullanıcılar için onu daha az çekici hale getiriyor.

Sunsama'nın minimalist yaklaşımı, akıcı ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir günlük planlama deneyimi arayanlar için idealdir, ancak gelişmiş özellikler ve kapsamlı proje yönetimi yeteneklerinden yoksundur.

Peki ya ClickUp? 💜

Değer katan hepsi bir arada çözüm. Özelleştirilebilir görev yönetimi, çok yönlü takvim görünümleri, yapay zeka destekli araçlar ve sorunsuz entegrasyonlar gibi kapsamlı özellikleriyle ClickUp, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilen gerçek bir her şey uygulamasını sunar.

İster günlük görevleri planlayan bir birey ister karmaşık projeleri yöneten bir takım olun, ClickUp her şeyi halletmek için gereken esnekliği ve işlevselliği sunar.

ClickUp kullanan takımlar şunları bildiriyor: haftada 3 saatten fazla zaman tasarrufu (müşterilerin %60,2'si)

3 veya daha fazla araç değiştirildi (müşterilerin %40,9'u)

Tasarruf edilen para (müşterilerin %54,7'si)

Benzer zaman ve para tasarrufunu deneyimlemeye hazır mısınız? ClickUp'ı bugün deneyin!