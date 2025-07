Sunsama İncelemesi: Bu Verimlilik Uygulaması Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Proje yönetimi uygulamaları, not defterleri, e-postalar ve yapışkan notlar arasında görevleri dengelemek hızla karmaşık hale gelebilir; teslim tarihleri kaçabilir, performans düşebilir ve iş-yaşam dengeniz bozulabilir.

Ve sürekli büyüyen yapılacaklar listenizdeki baskı arttıkça, tamamlanmamış görevlerden kaynaklanan suçluluk, stres ve endişe de artar. Bir anda, bir zamanlar hayalinizdeki iş veya işiniz bir kabusa dönüşmeye başlar. 💀

Peki ya şunları yapabilseydiniz:

Yapılması gerekenlerin net bir özetini görmek için dağınık görevlerinizi tek bir yerde toplayın

İşe başlamadan önce gününüzü planlamaya ve önceliklerinizi belirlemeye mi odaklanıyorsunuz?

Günlük kapasitenize ulaştığınızda "yoğun iş" ile kendinizi yormak yerine işinizi bırakmak mı istiyorsunuz?

Gününüzü, başardıklarınızla memnuniyetle bitirmek ister misiniz?

Sunsama'ya girin — bu olasılıkları gerçeğe dönüştüren bir görev yönetimi aracı. Ancak soru şu: Özellikleri vaatlerini yerine getiriyor mu?

Bu Sunsama incelemesinde tam olarak bu soruları yanıtlayacağız. Sunsama'nın benzersiz özelliklerini, sınırlamalarını, kullanıcı yorumlarını ve fiyatlandırmasını derinlemesine inceleyeceğiz. Sunsama sizin için doğru araç değilse, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek en iyi Sunsama alternatiflerinden birini paylaşacağız. ✅

Sunsama nedir?

İlk tam zamanlı işlerine başladıktan bir yıl sonra, Ashutosh Priyadarshy ve Travis Meyer, iş programlarını yönetmek için düşünceli ve kasıtlı bir yönteme ihtiyaç duydu. Dört yıl boyunca başarısız ürünler geliştirdikten sonra, 2018'de Sunsama ile büyük bir başarı elde ettiler.

Sunsama, haftalarını ve günlerini planlaması, günlük kapasitelerine göre görevlere öncelik vermesi, derinlemesine çalışması ve başarılarını ve iyileştirilmesi gereken alanları değerlendirmesi gereken yoğun profesyoneller için bir günlük planlama uygulamasıdır. 💪

Diğer araçların aksine, Sunsama bu parçaları işinizle ilgili heyecan uyandıran ve sağlıklı iş alışkanlıkları oluşturmanıza yardımcı olan sorunsuz bir iş akışında birleştirir.

Anahtar Sunsama özellikleri

İlk bakışta, Sunsama'nın minimalist arayüzü pek bir şey ifade etmiyor. Peki, bu dijital planlayıcı uygulamasını hayranların favorisi yapan özellikler nelerdir? Daha yakından bakalım.

1. Haftalık hedefleri önceden belirleyin

Haftalık hedefler belirleyerek Sunsama'ya başlayın. Bunu birkaç hafta önceden yapabilirsiniz. Sunsama, her Pazartesi bir sonraki hafta için plan yapmanızı ister, ancak bunu size en uygun güne değiştirebilirsiniz.

Haftanızı planlamadıysanız, şimdi bu hedefleri belirlemenin tam zamanı. Ve zaten bazı hedefler not ettiyseniz, bu zamanı onları gözden geçirmek ve önümüzdeki hafta için doğru yolda olduğunuzdan emin olmak için kullanın.

2. Günlük görevlerinizi planlayın

via Sunsama

Haftalık hedeflerinizi belirledikten sonra, o gün tamamlamak istediğiniz görevlerin ana hatlarını çizin. Anahtar görevleri haftalık hedeflerinize bağlayabilirsiniz. Bu, görevleri etkili bir şekilde planlamanıza ve önceliklendirmenize yardımcı olur, böylece hedeflerinize ulaşabilirsiniz. 🎯

Tüm planlarınız hazır olduğunda, gününüzü ve haftanızı başarılı kılmak için nelere odaklanmanız gerektiğini tam olarak bilerek doğrudan işe koyulabilirsiniz.

3. Birden fazla iş kanalında görevleri merkezileştirin

Sunsama, favori iş uygulamalarınıza bağlanmanıza olanak tanıyarak günlük planlamayı çocuk oyuncağı haline getirir. Bunlar arasında Google Takvim, Gmail, Outlook Takvim, ClickUp, Notion, Asana, GitHub, Todoist ve Slack bulunur.

Görevleri manuel olarak eklemenin yanı sıra, bu uygulamalardan Sunsama'ya görevleri sürükleyip bırakabilirsiniz. Bu, yapılması gerekenlere daha iyi bir genel bakış sağlar ve önemli görevlerin gözden kaçmamasını garanti eder. 🕵️‍♂️

Görevleri tamamlandı olarak işaretlediğinizde, bağlantılı tüm araçlar güncellenir. Bu, Sunsama veya kullandığınız diğer uygulamalarda görev listelerinizin güncel kalmasını sağlar.

4. Günlük görevleri planlayın ve önceliklendirin

via Sunsama

Yapılacaklar listesi oluşturduktan sonra, görevleri planlayarak günlük planlama ş akışınızı sonlandırabilirsiniz. Nasıl mı? Takviminize zaman blokları oluşturun.

Diğer planlayıcı uygulamalarının aksine, Sunsama önceliklerinizi planlamaya odaklanmanızı sağlar. Tüm görevleriniz için tahmini süre, günlük kapasitenizi (örneğin 6 saat) aşmamalıdır. Bu sınırı aşarsanız, Sunsama sizi uyarır. 🚨

Bu, görevlerinizi yeniden düşünmenizi, günün önceliklerini belirlemenizi ve diğer tüm görevleri daha sonraki bir tarihe taşımanızı sağlar.

5. Görevleri yönetin ve ilerlemeyi izleyin

Sunsama aracılığıyla

Sunsama'da bir görev oluşturduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

Başlangıç ve bitiş tarihi atayın

Alt görevlere ayırın

Notlar ve yorumlar ekleyin

Yorumlarınıza dosya ekleyin

Günlük, haftalık veya aylık olarak tekrarlanacak şekilde ayarlayın

Görevleriniz, her sütunun haftanın her gününü temsil ettiği Günlük Kanban görünümünde düzenlenir. Her sütunun üst kısmındaki ilerleme çubuğu, görevleri tamamladıkça dolar.

Takvim görünümüne geçerek programınızı gün, üç gün, hafta içi, tüm hafta veya ay olarak görüntüleyebilirsiniz. Bu, birden fazla günü ve haftayı aynı anda hızlı bir şekilde planlamanıza yardımcı olur. 🗓️

6. Görevleri kanallere ve bağlamlara göre kategorize edin

Sunsama'daki her görev bir kanal altında gruplandırılabilir ve birden fazla kanal bağlamlar halinde gruplandırılabilir.

Örneğin, İş, Kişisel veya Ek İş kategorileri oluşturabilirsiniz. İş bağlamınızda pazarlama projeleri, paydaş toplantıları ve şirket incelemeleri gibi kanallar olabilir.

Bu kurulum, Günlük Kanban ve Takvim görünümlerinde yalnızca bağlam ve kanala özgü görevleri görüntülemek için yararlıdır.

7. Planlanmamış ve önemsiz görevleri rafa kaldırın

via Sunsama

Planlamaya hazır olmadığınız bazı görevler mi var? Endişelenmeyin, Sunsama bunları bir bekleme listesinde saklamanıza olanak tanır. Böylece günlük yapılacaklar listeniz düzenli kalır. 📋

Peki ya bir sonraki güne ertelediğiniz görevler ne olacak? Bu durum dört gün üst üste devam ederse, Sunsama bu görevlerin önemli olmadığını varsayar ve arşivler. Ancak endişelenmeyin; arşivlenen görevleri her zaman günlük listenize veya birikmiş işlerinize geri taşıyabilirsiniz.

Dört günlük zaman aralığı ideal değilse, ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilir veya tüm görevleri görünür tutmak için otomatik arşivleme özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

8. Gelen kutunuzdan çıkmadan e-postaları görevlere dönüştürün

Evet, doğru okudunuz. Sunsama, iki benzersiz e-posta adresi sağlar: biri e-postaları günlük yapılacaklar listenize görev olarak eklemek için, diğeri ise bunları bekleme listesine yerleştirmek için.

Yapmanız gereken tek şey, bu adresleri e-posta uygulamanıza kaydetmek. Ardından, bir e-postayı göreve dönüştürmek istediğinizde, onu uygun adrese iletmeniz yeterlidir. Çok kolay! 🤩

9. Derinlemesine çalışmak için Odak modunu ve zamanlayıcıyı kullanın

Tüm görevlerinizin önünüzde dizili olması çok zor olabilir. Sunsama'nın Odak modu, bu dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırarak tek bir göreve konsantre olmanızı sağlar.

Bu modda, iş oturumlarınızı ve aralarda verdiğiniz mini molaları izlemek için yerleşik bir zamanlayıcı bulunur. İşlerinizi tamamlamak için Pomodoro tekniğini kullanıyorsanız, bu özellik yeni en iyi arkadaşınız olabilir.

10. Günlük ve haftalık incelemeler yapın

Bir iş günündeki günlük görevleri tamamladıktan sonra, günlük kapatma ritüelini etkinleştirebilirsiniz. Bu, gününüzü özetler ve başarılarınızı, öğrendiklerinizi ve yarın için yapabileceğiniz iyileştirmeleri düşünmek için iyi bir referans noktası olur. ✍️

Günlük incelemelere ek olarak, haftalık özet rapor da alırsınız. Bu rapor, en çok zamanı nerede harcadığınızı ve haftalık hedeflerinize ulaşıp ulaşmadığınızı gösterir.

11. Günlük ve haftalık rutinlerinizi özelleştirin

Günlük planlama, günlük inceleme, haftalık planlama ve haftalık inceleme rutinlerinizi manuel olarak etkinleştirebilirsiniz. Alternatif olarak, size en uygun gün ve saatte otomatik olarak etkinleşecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Diğer özelleştirme seçenekleri, incelemelerinize hafta sonu işlerini dahil etmenize ve haftalık inceleme sürecinizi haftalık planlamanıza entegre etmenize olanak tanır.

12. Takımınızı görevlerde işbirliği yapmaya davet edin

Takımınızı e-posta yoluyla bir davet bağlantısı göndererek Sunsama'ya davet edin. Katıldıklarında, görevler atayabilir, son teslim tarihleri belirleyebilir ve açıklamaları ve güncellemeleri tartışmak için görev notları (ve yorumlar) ekleyebilirsiniz.

Sunsama'nın Slack entegrasyonu sayesinde, takım üyeleri günlük ve haftalık planlarını ve tamamlanan görevlerle ilgili düşüncelerini ilgili Slack kanallarında kolayca paylaşabilir. Bu, herkesin bilgilendirilmesini sağlar ve takım işbirliğini artırır.

Sunsama fiyatlandırması

Sunsama, tüm özellikleri açan tek kademeli bir fiyatlandırma sistemine sahiptir. Aylık abonelik için ödeme yapabilir veya yıllık abonelik ile indirimden yararlanabilirsiniz:

Aylık abonelik: 20 $/ay

Yıllık Abonelik: 192 $/yıl

Sunsama'yı kullanmanın avantajları

Anahtar özelliklerinin yanı sıra, Sunsama'nın günlük planlama iş akışlarınızı geliştirmek için sunduğu bazı ekstra avantajlar da bulunmaktadır.

Sorunsuz başlangıç deneyimi

İlk kez kullananlar için Sunsama, iş uygulamalarınıza bağlanmak ve gününüzü planlamak için bir başlangıç akışı sunar. İşiniz tamamlandığında, günün görevlerine başlayabileceğiniz çalışma alanınıza yönlendirilirsiniz. 🛠️

Kullanıcı dostu arayüz

Sunsama'nın minimalist ve sezgisel tasarımı, yeni başlayanlar için bile gezinmeyi kolaylaştırır. Çalışma alanı üç panele ayrılmıştır: üçüncü taraf entegrasyonlardaki planlanmamış görevler, Kanban (veya Takvim) görünümündeki planlanmış görevler ve kanal ve bağlam listeniz. Koyu modda çalışmayı seviyorsanız, Sunsama tam size göre.

Klavye kısayollar

Sunsama'da işleri halletmek için birden fazla fare tıklaması yapmanıza gerek yok, klavye kısayollarını kullanmanız yeterli. Örneğin, günlük planlama ş akışını etkinleştirmek için "P" tuşuna, yeni bir görev eklemek için "A" tuşuna, Odak moduna girmek için "F" tuşuna ve görev zamanlayıcısını açmak veya kapatmak için "boşluk çubuğu"na basın. ⏰

Çapraz platform uyumluluğu

Sunsama, Windows, Mac ve Linux için masaüstü uygulamaları ve iOS ve Android için mobil uygulamaları olan web tabanlı bir uygulamadır. Masaüstü uygulaması, web uygulamasının aynı özelliklerine sahiptir, bu da web tarayıcınızda dikkatiniz dağılmadan çalışmak istiyorsanız mükemmeldir. Ancak, web uygulaması gibi, internet bağlantısı olmadan kullanamazsınız.

Hızlı müşteri desteği

Sunsama, çalışma alanınızda gezinmeyi ve özelliklerini kullanmayı öğreten, iyi belgelenmiş bir kaynak kitaplığına sahiptir. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, uygulama içinden e-posta veya canlı sohbet yoluyla destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Birçok kullanıcı, destek ekibinin yardımcı ve hızlı yanıt verdiğini söylüyor.

Sunsama kullanıcılarının karşılaştığı yaygın sorunlar

Çoğu araç gibi, Sunsama'nın da kusurları yok değil. Size kapsamlı bir genel bakış sunmak ve sizin için doğru araç olup olmadığına karar vermenize yardımcı olmak için bazı dezavantajlarına göz atalım.

Ücretsiz plan yok ve pahalı ücretli planlar

Sunsama'nın ücretsiz bir planı yoktur, sadece 14 günlük ücretsiz deneme sürümü vardır. Bütçeniz kısıtlıysa bu büyük bir dezavantaj olabilir. Ücretli bir plana geçmek isteseniz bile, abonelik pahalıdır ve bir takımınız varsa maliyetler hızla artabilir. 💸

Sınırlı yerel entegrasyonlar

Sunsama, en popüler iş uygulamalarının bazılarıyla sağlam entegrasyonlara sahip olsa da, yine de sınırlıdır. iCal, Confluence ve Google Drive ile entegre değildir. Ayrıca, özel iş akışları oluşturmak için Zapier ile entegrasyon veya API erişimi de yoktur.

Karmaşık projeleri destekleyemiyor

Sunsama'nın arayüzü ve özellikleri, kişisel verimliliği artırmak için günlük planlama için optimize edilmiştir. Dolayısıyla, gelişmiş görev yönetimi ve takım işbirliği özelliklerine ihtiyacınız varsa, Sunsama size uygun değildir; daha uygun olacak özel proje yönetimi araçları mevcuttur.

Mobil uygulama temel özelliklerden yoksundur

Web ve masaüstü uygulamalarının aksine, Sunsama'nın mobil uygulaması çevrimdışı çalışır. Ancak, yalnızca temel özelliklere sahiptir. Bu nedenle, hareket halindeyken görev eklemek ve yeniden düzenlemek için harika olsa da, günlük ve haftalık planlama rutinlerinizi gerçekleştiremezsiniz.

Reddit'teki Sunsama Yorumları

Bu Sunsama incelemesini tamamlamak için, diğer Sunsama kullanıcılarının deneyimlerini öğrenmek için Reddit'e girdik. Ve istediğimizi bulduk. 🍵

Birçok kullanıcı, Sunsama'nın arayüzünün, entegrasyonlarının ve günlük planlama iş akışlarının en iyisi olduğu konusunda hemfikir.

Bir kullanıcı şöyle dedi: "Sunsama'nın Asana, Trello, Jira, GitHub vb. ile entegrasyonları, kullanımı çok daha kolay hale getiriyor. Ancak benim için en büyük fark, günlük planlama özelliğiydi. Sunsama, günlük görevlerimi önceliklendirip planlamama yardımcı olan özel bir günlük görünüm ile günlük planlamayı teşvik etti. Odak modu da haftalık analizler/incelemeler ve sakinleştirici kullanıcı arayüzü gibi harika bir özellik olarak eklenmişti. "

Diğerleri, Sunsama'nın yüksek fiyat etiketi ve zaman bloklamaya izin vermeyen sınırlı mobil uygulama işlevselliğinden memnun değildi.

İşte başka bir kullanıcının Sunsama incelemesinde yazdıkları: "Ben de Sunsama hayranıyım, ancak fiyat etiketi benim için çok ağır. Ayrıca, hareket halindeyken zamanımı bloklamak istediğim için uygulamaları çok kullanıyorum. "

Ücretsiz bir plan ve daha sağlam görev yönetimi özelliklerine sahip bir Sunsama alternatifi arıyorsanız, ClickUp sizin için mükemmel bir seçim olabilir. ClickUp'ın bazı anahtar özelliklerine daha yakından bakalım.

1. Kişisel ve takım projelerinizi sorunsuz bir şekilde yönetin

Bir görev içinde başlangıç ve son teslim tarihlerini kolayca ve hızlı bir şekilde ayarlayın veya koşullu ayarları kullanarak tarihlerin tekrarlanmasını sağlayın veya tamamlandıktan sonra yeni bir görev oluşturun

ClickUp'ın görev yönetimi özellikleri, planlama ve yürütmeyi kolaylaştırır. Proje planlarınıza şu şekilde başlayın:

ClickUp içinde görevler oluşturma

ClickUp AI ile toplantı notlarını görevlere dönüştürün

ClickUp'ın Chrome uzantısıyla web uygulamalarından görev ekleme

15'ten fazla özel alan ile atanan kişiler, öncelikler, son tarihler, ilerleme çubukları, etiketler ve onay kutuları gibi ayrıntılı görev bilgilerini yakalayabilirsiniz. Ayrıca, bir boru hattındaki görev akışlarını izlemek için özel durumlar (Yapılacak, Devam Ediyor ve Tamamlandı gibi) ayarlayabilirsiniz.

Her takım üyesi, "Görevlerim" sayfasında kendisine atanan görevlerin listesini görebilir. Görev güncellemelerini paylaşmak veya açıklamalar istemek için hazırlarsa, görev yorumlarında bunu yapabilirler. 🧑‍💻

2. Zaman kutusuna alınan görevler için Takvim görünümüne geçin

Projeleri yönetin ve düzenleyin, esnek Takvim görünümünde görevleri planlayarak takımların senkronizasyonunu sağlayın

ClickUp, Liste, Kanban, Gantt ve Takvim dahil olmak üzere 10'dan fazla görev görünümüne sahiptir. Gününüzü veya haftanızı planlamak mı istiyorsunuz? Takvim görünümüne geçin ve görevlerinizi takvime sürükleyin.

Google Takvim'de etkinlikleriniz varsa, her şeyi tek bir yerde tutmak ve çakışmaları önlemek için ClickUp'a bağlayın.

"Görevlerim" sayfasını hatırlıyor musunuz?

Takvim görünümü de vardır. Bu, her takım üyesinin kendisine atanan görevleri zamanında bloklamasına olanak tanır. Tüm takım görevlerinden ayrı bir kişisel planlayıcıya sahip olmak gibidir; odaklanmayı artırmak ve verimliliği yükseltmek için çok kullanışlıdır.

3. Hedefler belirleyin ve ilerlemenizi görsel olarak izleyin

Tanımlanmış zaman çizelgeleri ve ölçülebilir hedeflerle hedeflerinize daha etkili bir şekilde ulaşmak için görevler ve projeler için otomatik ilerleme ile ölçülebilir hedefler belirleyin

Ulaşmanız gereken büyük kişisel veya iş hedefleriniz varsa, ClickUp'ın Hedefler özelliğini seveceksiniz. Birden fazla hedef oluşturabilir, bunları bir takım liderine atayabilir, son tarihler ekleyebilir ve bunları daha küçük dönüm noktalarına bölebilirsiniz.

Görevleri hedeflerinize de bağlayabilirsiniz. Bu, herkesin işinin büyük resme nasıl uyduğunu anlamasına yardımcı olur. Ayrıca, hedeflerinize doğru ilerlemenizi ölçmenizi ve küçük başarıları kutlamanızı hatırlatır. 🙌

4. Şablonları kullanarak proje planlarınızı hızlıca başlatın

ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu ile görevleri etkili bir şekilde görselleştirin ve düzenleyin

ClickUp'ın şablon kitaplığında, kişisel ve profesyonel kullanım için 1.000'den fazla özelleştirilebilir şablon bulunmaktadır. Bu sayede, herhangi bir projeyi başlatmak için mükemmel şablonu kolayca bulabilirsiniz.

Örneğin, şunları yapabilirsiniz:

5. Diğer teknoloji çözümlerinizle entegre edin

ClickUp içindeki mevcut uygulamalara ve entegrasyonlara göz atarak işlerinizi tek bir merkezi platformda halledin

Favori uygulamalarınızı ClickUp ile bağlayarak hepsini tek bir platformda toplayın. Yerel entegrasyonları arasında Slack, GitHub, Google Drive, HubSpot, Dropbox, Zoom, Figma, YouTube, Calendly ve daha fazlası bulunur. Ayrıca, ClickUp API ve Zapier ile özel bağlantılar ve otomasyonlar oluşturabilirsiniz.

6. ClickUp'ın özelliklerine ücretsiz plan veya uygun fiyatlı ücretli plan ile erişin

ClickUp'ın en iyi yanı, ücretsiz planında anahtar özelliklere erişebilmenizdir. Ve bu plan size yetmez hale geldiğinde, ücretli planları uygun bir fiyattan başlar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

*ClickUp ile basit ve karmaşık iş akışlarını kolaylaştırın

Sunsama, tükenmişlik sendromuna kapılmadan verimliliğini artırmak isteyen herkes için bir dönüm noktası olabilir. Ancak, yüksek fiyatı, sınırlı entegrasyonları ve temel görev yönetimi özellikleri herkes için yeterli olmayabilir.

Eğer öyleyse, ClickUp sizin için daha uygun olabilir.

ClickUp'ın kapsamlı özellikleri, karmaşık takım projelerinin daha geniş çatısı altında kişisel görevlerinizi yönetmenizi sağlar. Ve başlamak için tek kuruş bile harcamak zorunda değilsiniz.

Kişisel ve takım verimliliğinizi artırmak için ClickUp'ın ücretsiz planına bugün kaydolun! ✨