Veri ve Dosya Aktarımı için 2025'in En İyi Dosya Aktarım Yazılımları

En son ne zaman rafınızdan bir iş belgesi çıkardınız? Hatırlamıyor musunuz? Bunun nedeni, günümüzde şirket verilerinin %60'ından fazlasının bulut cihazlarında saklanmasıdır.

Dijital rönesans, dosyaları düzenlemeyi ve depolamayı çok kolay hale getirirken, dosya aktarımı birçok şirket için hala oldukça zorlu bir iş olmaya devam ediyor.

Çoğu dosya aktarım hizmeti, sağlam güvenlik standartlarından yoksundur veya düşük performans gösterir. Her iki kriteri de karşılayanlar ise sonunda iş akışlarıyla entegre olamazlar. Basitçe söylemek gerekirse, sizi sınamak için her zaman bir çıkmaz yol vardır!

Ama artık değil! İş yerinde dosya aktarmak için kullanabileceğiniz en iyi 11 dosya aktarım yazılımını listelediğimiz bu blog yazısını okuyun. 🧑🏻‍💻

⏰ 60 saniyelik özet: ClickUp (Belge yönetimi, işbirliği ve iş akışları için en iyisi) (Belge yönetimi, işbirliği ve iş akışları için en iyisi)

Dropbox (Bulut tabanlı dosya depolama ve sorunsuz takım işbirliği için en iyisi)

Google Drive (Google ekosisteminde entegre dosya paylaşımı için en iyisi)

WeTransfer (Kayıt olmadan hızlı ve sorunsuz büyük dosya aktarımı için en iyisi)

FileZilla (FTP tabanlı güvenli dosya aktarımları ve uzak sunucu erişimi için en iyisi)

Slack (Takım iletişim kanallarında anlık dosya paylaşımı için en iyisi)

Send Anywhere (Şifrelemeli, hızlı, cihazlar arası dosya aktarımı için en iyisi)

ShareFile (Uyumluluk denetimleri ile kurumsal düzeyde güvenli dosya paylaşımı için en iyisi)

Hightail (Büyük medya dosyalarını aktaran yaratıcı takımlar için en iyisi)

MASV (Medya profesyonelleri için özel olarak tasarlanmış ultra hızlı büyük dosya aktarımları için en iyisi)

SHAREit (Mobil ve masaüstü cihazlar arasında çevrimdışı dosya aktarımı için en iyisi)

Dosya aktarım yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Dosya aktarım yazılımı seçmek önemsiz gibi görünebilir, ancak öyle değildir. Yanlış aracı seçerseniz, verilerinizin bütünlüğü, takım işbirliği ve genel verimlilik üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, şirketiniz için bir dosya aktarım çözümü seçmeden önce aşağıdaki özellikleri değerlendirin:

Güvenlik: Veri güvenliğini önceliklendiren bir araç seçin. SFTP ve FTPS gibi güvenli FTP standartlarına uyum bunu sağlar. Ayrıca şifreleme, erişim kontrolü ve GDPR/HIPAA uyumluluğu gibi özellikleri de kontrol edin

Hız: Hızlı dosya aktarımını destekleyen bir araç seçin. Bu, büyük dosyaları bulut üzerinden önemli ölçüde daha hızlı aktarmanızı sağlar (iyi bir internet bağlantınız olması koşuluyla)

Çok yönlülük: Maksimum esneklik için görüntü, video, MP4 vb. gibi farklı dosya biçimlerinin aktarımını destekleyen bir yazılım arayın

Entegrasyon: İş akışınızdaki diğer sistemlerle entegre olan bir yazılım tercih edin. Her şeyden önce, İş akışınızdaki diğer sistemlerle entegre olan bir yazılım tercih edin. Her şeyden önce, bulut işbirliği araçları, proje yönetimi çözümleri ve iletişim araçlarıyla uyumluluk çok önemlidir

İşbirliği: Dosya aktarım yazılımınızın takım üyeleriniz tarafından da erişilebilir olmasını sağlayın. Dosya sürümleme, paylaşımlı erişim ve kullanıcı izinleri gibi özellikler bir artı avantajdır

Uyumluluk: Sorunsuz bir deneyim için Windows, Mac, Linux ve mobil cihazlarda çalışan bir araç bulun

Kullanıcı dostu: Temiz ve basit bir kullanıcı arayüzüne sahip bir aracı tercih edin. Bu, sizin ve iş arkadaşlarınızın uzman yardımı olmadan dosya aktarımı yapmanızı sağlayacaktır

🧠 İlginç Bilgi: "Sneakernet", depolama cihazlarının fiziksel olarak gönderilmesini içeren alışılmadık bir dosya aktarım yöntemidir. Google gibi şirketler, büyük dosyaları çevrimiçi olarak aktarmaktan bazen daha hızlı olduğu için sıklıkla bu yönteme başvurur! 🚢

En İyi 11 Dosya Aktarım Yazılımı

İşte dikkate alabileceğiniz en iyi 11 dosya aktarım yazılımı ve aracı:

1. ClickUp (Belge yönetimi, işbirliği ve iş akışları için en iyisi)

ClickUp'ın Proje Hiyerarşisi

Kolay dosya aktarımları, kusursuz dosya yönetimi ile başlar. Belgeleriniz dağınık haldeyse, bunları takımınızla kolayca paylaşamazsınız.

Neyse ki, ClickUp bu konuda öne çıkıyor! Entegre bir çözüm olan ClickUp, dosyaları tek bir yerden oluşturmanıza, düzenlemenize ve aktarmanıza olanak tanır. Bunun ilk adımı, projeleri alanlara, listelere ve klasörlere düzgün bir şekilde düzenlemenize yardımcı olan ClickUp'ın Proje Hiyerarşisidir.

Platform, tüm planlarında görev ekleme işlevselliği sunarak kullanıcıların ilgili dosyaları kolayca paylaşabilmesini sağlar. Misafirleriniz bile ek dosya yükleyerek katkıda bulunabilir.

Tek tek dosyalar için izin verilen maksimum boyut 1 GB'dir; ancak daha büyük dosyalar için ClickUp, bulut depolama seçenekleriyle entegre olur. Ayrıca, her görev etkileyici bir şekilde 1.000 ek dosyaya kadar barındırabilir ve kapsamlı bilgi paylaşımını kolaylaştırır.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak dosyaları merkezi bir konumda oluşturun, düzenleyin ve düzenleyin

Dahası var! ClickUp Docs ile sadece birkaç dokunuşla çok yönlü belgeler, wiki'ler, notlar veya listeler oluşturabilirsiniz. Gerçek zamanlı düzenleme ve işbirliği özellikleri sayesinde, siz ve ekip arkadaşlarınız düzenlemeler yapabilir, geri bildirimde bulunabilir ve yeni öğeler ekleyebilirsiniz, böylece hiçbir belge güncelliğini kaybetmez!

Bu sayede, ClickUp'ta yerel olarak oluşturduğunuz her belgeye ekip arkadaşlarınız erişebilir. Peki ya dış paydaşlar? Endişelenmeyin!

Takım arkadaşlarınızla ve dış paydaşlarla belgeleri paylaşmak için genel paylaşım modunu açın

ClickUp'ın genel paylaşım özelliği ile, kuruluşunuz dışındaki kişilerle belgeleri güvenli ve hızlı bir şekilde paylaşabilirsiniz. Genel bağlantı modunu açın, dosyanın URL'sini kopyalayın, alıcıya gönderin ve işiniz bitti!

Aracın merkezi tasarımı sayesinde, her belge otomatik olarak Docs Hub'ınıza kaydedilir. Ancak, yine de önemli bir dosyayı bulamazsanız, ClickUp işleri kolaylaştırmak için AI destekli Bağlantılı Arama özelliğine sahiptir.

Connected Search ile ClickUp'ta her yerden belgeleri geri alın

Bir görüntüyü bulmanız mı gerekiyor? Önemli bir belgeyi bulamıyor musunuz? Yepyeni ClickUp Bağlantılı Arama ile, hedeflerden görevlere ve hatta hatırlatıcılara kadar her şeyi ClickUp'ın herhangi bir yerinden geri alabilirsiniz.

Ya da ClickUp Brain'e, ClickUp'ın yerleşik AI asistanına dosya veya bilgi bulmasını isteyebilirsiniz!

ClickUp Brain'i kullanarak dosya veya bilgileri kolayca bulun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, geniş özellik yelpazesi nedeniyle bu aracı genellikle karmaşık bulur

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp'ın zengin işbirliği özellikleri, görevleri ve takımları aynı anda yönetmeyi çok kolaylaştırır — tıpkı bu kullanıcının ifade ettiği gibi:

"ClickUp'ta beğendiğim şey, dosya ekleri ve belge paylaşımı gibi işbirliği araçları sayesinde görev yönetiminde etkili olması. Bu araçlar, takımımın koordineli çalışmasına ve görevleri toplu olarak yönetmesine yardımcı olarak genel verimliliğimizi artırdı.

"ClickUp'ta beğendiğim şey, dosya ekleri ve belge paylaşımı gibi işbirliği araçları sayesinde görev yönetiminde etkili olması. Bu araçlar, takımımın koordineli çalışmasına ve görevleri toplu olarak yönetmesine yardımcı olarak genel verimliliğimizi artırdı.

2. Dropbox (Bulut tabanlı dosya depolama ve sorunsuz takım işbirliği için en iyisi)

dropbox aracılığıyla

Dropbox popüler bir bulut hizmetidir. Dosyaları depolamak veya aktarmak istiyorsanız, bu araç her ikisini de yapmanızı sağlayan özelliklere sahiptir. Çok yönlülüğü ve kullanım kolaylığı, bu kategorideki diğer çözümlerden ayrılmasını sağlar.

Dropbox, öncelikle görüntüleri depolamak için tasarlanmış olsa da, kullanıcıların belgeleri düzenlemesine ve imzalamasına, projelerde işbirliği yapmasına ve MP4 dahil olmak üzere farklı multimedya dosya biçimlerini depolamasına olanak tanır. Kullanıcı arayüzü de çok sezgiseldir ve gezinmesi kolaydır. Yeni bir kullanıcıysanız, başlamak için bir hesaba ihtiyacınız yoktur.

Dropbox'ın en iyi özellikleri

Dosyaları cihazlar arasında gerçek zamanlı olarak senkronize edin, her yerden erişim sağlayın

Kullanıcı olmayanlarla bile bağlantılar aracılığıyla dosya ve klasör paylaşın

İnternet bağlantısı olmadan kolay iş için dosyalara çevrimdışı erişim sağlayın

Google Dokümanlar, Microsoft Office ve Slack gibi popüler araçlarla entegre edin

Dropbox sınırlamaları

Yalnızca 2 GB ücretsiz depolama alanı sağlar; daha fazla depolama alanı için ücretli planlar gerekir

Web arayüzünde dosya boyutunu 50 GB ile sınırlar

Dropbox fiyatlandırması

Temel: 2 GB'a kadar ücretsiz

Artı: 11,99 $/ay

Temel özellikler: 19,99 $/ay

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dropbox puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (28.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (21.600+ yorum)

Bu kullanıcı için Dropbox'ın kullanım kolaylığı ve çevrimdışı erişim özellikleri harika özelliklerdir:

Dropbox kullanımı kolaydır. Yeni başlayanlar da dahil olmak üzere herkesin kullanımı kolaydır. Her gün kullanıyorum ve yükleme sırasında internet bağlantısı kesilse bile, internet yeniden bağlandığında yüklemeye devam etmesi çok hoşuma gidiyor.

Dropbox kullanımı kolaydır. Yeni başlayanlar dahil herkesin kullanması kolaydır. Her gün kullanıyorum ve yükleme sırasında internet bağlantısı kesilse bile, internet tekrar bağlandığında yüklemeye devam etmesi çok hoşuma gidiyor.

3. Google Drive (Google ekosisteminde entegre dosya paylaşımı için en iyisi)

google Drive aracılığıyla

Google Drive, çevrimiçi dosya paylaşımı için bir başka sağlam seçenektir. Hızlı, güvenli ve kullanımı kolaydır. Ayrıca, bu araçla belgeleri paylaşmanın birkaç yolu vardır.

Alıcı bir Drive kullanıcısıysa, dosyanın erişimini onunla paylaşmanız yeterlidir; hiçbir şeyi dışa aktarmanıza gerek yoktur. Drive kullanıcısı olmayanlara dosyanın bağlantısını gönderebilir veya alıcının e-posta adresini girerek dosyayı paylaşabilirsiniz. Tüm bu özellikler Windows ve macOS cihazlarda kullanılabilir. Güvenlik konusunda ise Drive, sıfır güven mimarisine dayalıdır ve yetkisiz erişimi önlemek için sıkı erişim denetimleri uygular.

Google Drive'ın en iyi özellikleri

Google hizmetlerinde 15 GB'a kadar veriyi ücretsiz olarak depolar

Belgeleri, elektronik tabloları ve sunumları doğrudan buluta senkronize edin

Yerleşik şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama ile dosyaları korur

Google Çalışma Alanı (Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar) ile sorunsuz entegrasyon

Google Drive sınırlamaları

Ücretsiz depolama alanını Gmail ve Fotoğraflar dahil 15 GB ile sınırlar

Dosya boyut kısıtlamaları nedeniyle büyük dosya tesliminde yaşanan zorluklar

Google Drive fiyatlandırması

Ücretsiz: 15 GB'a kadar

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14,40 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 21,60 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Drive puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.700+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (27.700+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Google Drive'ın birçok hilesi vardır, bunlardan biri de platformu, genel dosyaları yükleyip paylaşarak basit HTML tabanlı web sitelerini barındırmak için kullanabilmenizdir. 🤯

4. WeTransfer (Kayıt olmadan hızlı ve sorunsuz büyük dosya aktarımı için en iyisi)

weTransfer aracılığıyla

Büyük dosyaları veya toplu dosyaları gönderme konusunda uzmanlaşmış bir yazılım arıyorsanız, WeTransfer iyi bir seçimdir.

Ama hepsi bu kadar değil — WeTransfer aynı zamanda bir takım işbirliği ve dağıtım platformu olarak da işlev görür. Böylece, tek bir yerden içerik oluşturabilir ve değiştirebilir, kişiselleştirilmiş e-postalar yazabilir ve her şeyi hedef kitlenizle paylaşabilirsiniz. Bu araç, şifreleme ve erken tehdit algılama ile güçlü güvenlik standartlarını da destekler. Böylece, veri ihlali olasılığı da en aza indirilir.

WeTransfer'in en iyi özellikleri

Hesap açmadan bile dakikalar içinde 2 GB'a kadar büyük dosyaları gönderin

Gönderen ve alıcı için e-posta bildirimleriyle dosya teslimatlarını izleyin

Profesyonel bir görünüm için ücretli planlarda markalama seçeneklerini özelleştirin

Ücretli planlarda güvenli dosya paylaşımı için parola koruması sunun

WeTransfer sınırlamaları

Uzun süreli dosya depolama için doğrudan bulut depolama alanı yoktur

Daha yüksek depolama sınırları ve özelleştirme için ücretli plan gerekir

WeTransfer fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Ultimate: Kişi başına aylık 23 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

WeTransfer puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.900+ yorum)

WeTransfer'in bildirim özelliği, birçok kullanıcı için bir avantajdır:

Müşterilere video düzenlemelerini göndermek için WeTransfer kullanıyorum. Dosya göndermenin çok kolay ve kullanışlı olmasını seviyorum. Alıcı bağlantınızı açtığında bir bildirim alırsınız, bu da bir sonraki adıma geçmek için iletişimi kolaylaştırır.

Müşterilere video düzenlemelerini göndermek için WeTransfer kullanıyorum, dosya göndermenin çok kolay ve kullanışlı olmasını seviyorum. Alıcı bağlantınızı açtığında bir bildirim alırsınız, bu da bir sonraki adıma geçmek için iletişimi kolaylaştırır.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Araştırmalara göre, kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kayboluyor. ClickUp ile bu konuda endişelenmenize gerek yok. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

5. FileZilla (FTP tabanlı güvenli dosya aktarımları ve uzak sunucu erişimi için en iyisi)

fileZilla aracılığıyla

FileZilla, FTP (Dosya Aktarım Protokolü) sistemini kullanan ücretsiz bir dosya aktarım yazılımıdır. Araç çok sezgisel olmasa da, uzak bir sunucu ile karmaşık dosyaları paylaşmanız gerektiğinde yardımcı olur. Hizmet ücretsiz olmasına rağmen, TLS ve SFTP şifrelemeleri sunarak yüksek güvenlik sağlar.

Ayrıca, FileZilla Pro WebDAV protokolünü de destekler. Mobil uygulama olmasa da, yazılımı dizüstü bilgisayarınıza veya herhangi bir masaüstü cihaza (Windows, macOS veya Linux) yükleyin ve kullanmaya başlayın.

FileZilla'nın en iyi özellikleri

FTP, SFTP, FTPS ve WebDAV dahil olmak üzere birden fazla protokolü destekleyin

Sürükle ve bırak işlevini kullanarak büyük dosyaları güvenli bir şekilde gönderin

SSL/TLS desteği ile veri aktarımını şifreleyin

Kolay yeniden bağlantı için bağlantı geçmişini saklayın

FileZilla sınırlamaları

Gelişmiş bulut depolama entegrasyonları yoktur

Kurulum ve kullanım için teknik bilgi gerektirir

FileZilla fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

FileZilla Pro: Paketler cihaz başına 13,5 $'dan başlar

FileZilla puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (740+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (130+ yorum)

FTP çözümlerine güvenen bir kullanıcı, kullanım kolaylığı ve gelişmiş güvenliği nedeniyle diğerlerine göre FileZilla'yı tercih etme nedenini şöyle açıkladı:

FTP yoluyla veri aktarımı için Filezilla kullanıyorum ve bunu Windows (müşteri ve sunucu), Linux veya Mac'e yükleyebiliyorum. Filezilla'nın kurulumu ve kullanımı kolaydır ve daha iyi güvenlik için sık sık güncellenir.

FTP yoluyla veri aktarmak için Filezilla kullanıyorum ve bunu Windows (müşteri ve sunucu), Linux veya Mac'e yükleyebiliyorum. Filezilla'nın kurulumu ve kullanımı kolaydır ve daha iyi güvenlik için sık sık güncellenir.

6. Slack (Takım iletişim kanallarında anlık dosya paylaşımı için en iyisi)

slack aracılığıyla

Slack tam anlamıyla bir dosya paylaşım yazılımı değildir; bir iletişim aracıdır. Ancak, her ikisi için de birleşik bir çözüm sunan bir şey arıyorsanız, bu yazılım tam size göre.

Slack ile PDF, belge, resim, video, ses klibi vb. gibi temel dosyaları iç takımınızla paylaşabilirsiniz. Arayüzü de herhangi bir anlık mesajlaşma programı gibi kullanımı ve gezinmesi kolaydır. Platform ayrıca gelişmiş dosya düzenleme özellikleri de sunar. Böylece bir dosyayı sabitleyebilir, onunla konuşma konuları oluşturabilir ve hatta bir belgenin içinden yeni bir sohbet konusu başlatabilirsiniz.

Slack'in en iyi özellikleri

Kolay bulmak için konuları ve kanalları kullanarak dosyaları düzenleyin

Slack Connect ile dış ortaklarla dosya paylaşımına izin verin

Windows, Linux, iOS ve Android cihazlar arasında dosya senkronizasyonu

Google Drive, Dropbox ve diğer dosya paylaşım hizmetleriyle entegre edin

Slack sınırlamaları

10.000 mesajın üzerindeki dosya arşivleme için ücretli plan gerekir

Yoğun trafikli kanallarda büyük ölçekli dosya yönetimi ile ilgili zorluklar

Slack fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

İş+: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.500+ yorum)

Bu kullanıcı, Slack'in bağlantıda kalmasına ve aynı anda önemli dosyaları yönetmesine yardımcı olmasını seviyor:

Slack, aynı yerde olmasak bile takımımla bağlantıda kalmama yardımcı oluyor. İş ve hayat hakkında sohbet edebileceğimiz, fikir paylaşabileceğimiz ve başarılarımızı kutlayabileceğimiz sanal bir su soğutucusu gibi. Ayrıca, geçmiş konuşmaları ve dosyaları kolayca arayabiliyorum, bu da bir şeye geri dönmem gerektiğinde hayatımı kurtarıyor.

Slack'in, aynı yerde olmasak bile takımımla bağlantıda kalmama yardımcı olmasını seviyorum. Sanki iş ve hayat hakkında sohbet edebileceğimiz, fikir paylaşabileceğimiz ve başarılarımızı kutlayabileceğimiz sanal bir su soğutucusu var gibi. Ayrıca, geçmiş konuşmaları ve dosyaları kolayca arayabiliyorum, bu da bir şeye geri dönmem gerektiğinde hayatımı kurtarıyor.

📚 Ayrıca okuyun: Çalışan Verimliliği ve Proje Yönetimi Başarısı için Dahili Bilgi Tabanınızı Optimize Etme

7. Send Anywhere (Şifreleme ile hızlı, cihazdan cihaza dosya aktarımı için en iyisi)

send Anywhere aracılığıyla

Yüksek hızlı dosya teslimi çözümü mü arıyorsunuz? Send Anywhere, kullanıcıların hesap oluşturmaya gerek kalmadan 50 GB'a kadar dosyaları anında aktarmasına olanak tanır. Ayrıca, platformu Rakuten Drive desteklediğinden, önemli belgelerinizi depolamak ve düzenlemek için 3 TB bulut alanı elde edersiniz.

Ancak, Send Anywhere'in en iyi özelliği kullanım kolaylığıdır. Aracın arayüzü çok basittir, bu nedenle öğrenme eğrisi beklemeyin. Ayrıca, gezinmesi kolay ve e-posta üzerinden dosya paylaşımını çok daha kolay hale getiren bir e-posta eklentisi de vardır.

Send Anywhere'in en iyi özellikleri

Güvenli teslimatlar için 256 bit şifreleme ile dosyaları koruyun

Kolay erişim için QR kodu, e-posta bağlantısı veya anahtar ile dosya paylaşın

Mobil uygulama transferlerini kullanarak hareket halindeyken paylaşım yapın

Cihazlar arasında kolay aktarım için çapraz platform uyumluluğunu destekleyin

Send Anywhere sınırlamaları

Ücretsiz transferleri transfer başına 10 GB ile sınırlar

Büyük dosya aktarımları için istikrarlı internet erişimi gerekir

Send Anywhere fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Lite: 5,99 $/ay

Standart: 9,99 $/ay

Send Anywhere puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Android sistem kullanıcısıysanız, bir Android dosya yöneticisi kullanarak cihazınızın depolama alanını tamamen kontrol edebilir, dosyaları kolayca düzenleyebilir, aktarabilir ve yedekleyebilirsiniz. Büyük indirmeleri yönetmek, dosyaları bulut depolama arasında taşımak veya alan açmak gibi işlemlerde dosya yöneticisi, düzenli kalmanıza ve cihazınızın performansını optimize etmenize yardımcı olur. 📂

8. ShareFile (Uyum denetimleri ile kurumsal düzeyde güvenli dosya paylaşımı için en iyisi)

shareFile aracılığıyla

ShareFile, kurumsal düzeyde güvenli dosya paylaşım seçenekleri sunan bir işbirliği platformudur. Gizli iş belgelerini iş arkadaşlarınıza güvenli bir şekilde aktarmak için bir araca ihtiyacınız olduğunu varsayalım. Bu durumda, yazılımın güçlü erişim kontrolleri, şifreleme ve HIPAA, FINRA vb. gibi güvenlik düzenlemelerine uygunluğundan yararlanabilirsiniz

Dosya paylaşımının yanı sıra, kullanıcıların takımlarıyla birlikte çalışarak belgeleri tasarlama, düzenleme ve imzalama olanağı sunar. Ayrıca, dosyaları özelleştirmek ve sıfırdan oluşturmak için kullanabileceğiniz bir şablon kitaplığı da mevcuttur.

ShareFile'ın en iyi özellikleri

256 bit TLS şifreleme ile güvenli dosya paylaşımı sağlayın

Her yerden kolay erişim için dosyaları birden fazla cihaz arasında senkronize edin

E-posta, bağlantılar veya gömülü bileşenler aracılığıyla dosya paylaşımına izin verin

Google Çalışma Alanı, Microsoft Office ve daha fazlasıyla entegre ederek sorunsuz işbirliği sağlayın

ShareFile sınırlamaları

Gelişmiş özelliklere tam erişim için abonelik gerekir

Bazı niş üçüncü taraf araçlarla entegrasyon eksikliği

ShareFile fiyatlandırması

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 17,60 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 27,50 $

Sektör Avantajı: Kullanıcı başına aylık 45,83 $

Sanal Veri Odası: Kullanıcı başına aylık 75 $

ShareFile puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Birçok kullanıcı için ShareFile'ın güçlü güvenliği ve kullanım kolaylığı en önemli iki özelliğidir:

ShareFile, hassas belgeleri paylaşması ve yönetmesi gereken işler için mükemmel, güvenli ve kullanımı kolay bir platformdur. Şifreleme ve uyumluluk özellikleri sunarak, sıkı veri güvenliği gereksinimleri olan sektörler için güvenilir bir çözümdür.

ShareFile, hassas belgeleri paylaşması ve yönetmesi gereken işletmeler için mükemmel, güvenli ve kullanımı kolay bir platformdur. Şifreleme ve uyumluluk özellikleri sunarak, sıkı veri güvenliği gereksinimleri olan sektörler için güvenilir bir çözümdür.

9. Hightail (Büyük medya dosyası aktarımlarını yöneten yaratıcı takımlar için en iyisi)

via Hightail

Hightail, proje yönetimi özellikleriyle bilinen bir araçtır. Ancak, büyük dosyaları işleyen yaratıcı takımlar için de iyi bir dosya paylaşım yazılımıdır. Belgelerinizi yükleyin, paylaşıma hazır hale gelsinler. Dosyaları izleyin, bildirimleri etkinleştirin ve kaybolma veya yetkisiz erişim olasılığını en aza indirmek için güvenliğini sağlayın.

En iyi yanı ne mi? Alıcının hesabı olmasa bile, dosyalara erişebilir, önizleyebilir ve gerçek zamanlı olarak üzerinde işbirliği yapabilir.

Hightail'in en iyi özellikleri

Dosyaları tek bir yerden yönetmek için bulut tabanlı depolamayı kullanın

Yorum, geri bildirim ve onay özellikleriyle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Dosya etkinliğini izleyerek, kullanıcıların dosyalara kimlerin eriştiğini izlemesine olanak tanıyın

Sorunsuz bir iş akışı için Google Drive, Dropbox ve Microsoft Office ile entegre edin

Hightail sınırlamaları

Büyük dosya aktarımı ve gelişmiş markalama gibi premium özellikler için ücretler

Çevrimdışı dosya aktarım seçenekleri yoktur

Hightail fiyatlandırması

Lite sürümü ücretsiz

Pro: Aylık 12 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24 $

İş: Kullanıcı başına aylık 36 $

Hightail puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (680+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (280+ yorum)

Bir kullanıcı, Hightail'i kolaylığı ve hız verimliliği nedeniyle beğeniyor:

Genel olarak, Hightail'den çok memnunum. Bir dizi videoyu tek bir yere yükleyip geri bildirim alabilmeyi ve dosya boyutunu dert etmememi çok seviyorum. Hızlı ve kolay!

Genel olarak, Hightail'den çok memnunum. Bir dizi videoyu tek bir yere yükleyip geri bildirim alabilmeyi ve dosya boyutunu dert etmememi çok seviyorum. Hızlı ve kolay!

10. MASV (Medya profesyonelleri için özel olarak tasarlanmış ultra hızlı büyük dosya aktarımları için en iyisi)

MASV aracılığıyla

MASV, yüksek kaliteli ve hızlı dosya aktarımını desteklemek için tasarlanmıştır. Bu araç, büyük dosyalarla çalışıyorsanız süreci hızlandırır. Platform TPN ve ISO uyumludur, bu nedenle güvenlik standartları orta düzeydedir.

Büyük dosya aktarımında uzmanlaşmış diğer araçların aksine, MASV kullanımı nispeten daha kolaydır ve öğrenmesi zor değildir. Ayrıca, Windows, macOS veya Linux gibi tüm cihazlardan bu araca erişebilirsiniz.

MASV'nin en iyi özellikleri

Yüksek hız performansı ile 15 TB'a kadar boyutlu dosyaları aktarın

Yükleme ve indirme sırasında şifreleme ile dosyaları güvence altına alın

Dosya teslimatları için gerçek zamanlı izleme sağlayın

AWS, Google Cloud ve Azure gibi platformlarla bulut entegrasyonlarını destekleyin

MASV sınırlamaları

Genişletilmiş özellikler ve daha büyük aktarımlar için ücretli bir hesap gerekir

Sunucu erişiminin sınırlı olduğu bölgelerde transferler daha yavaş olabilir

MASV fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Yıllık Abonelik: 5 GB için aylık 95 $'dan başlayan fiyatlarla

Transfer Kredileri: 5 TB için 1.075 $'dan başlar (kullandıkça öde)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MASV puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha Fazla Bilgi: İşletmeler İçin En Güvenli Dosya Paylaşım Yazılımları

11. SHAREit (Mobil ve masaüstü cihazlar arasında çevrimdışı dosya aktarımı için en iyisi)

sHAREit aracılığıyla

Bir başka ücretsiz dosya aktarım yazılımı olan SHAREit, cep telefonları, tabletler ve bilgisayarlar arasında dosya paylaşımı için idealdir. Bu ücretsiz araç, internet bağlantısı olmadan sayfalar, resimler, videolar, müzik ve diğer dosyaları paylaşmanıza olanak tanır. Aynı anda beş cihaza kadar dosya paylaşın!

Bunun dışında, platformun sezgisel arayüzü ve ilgi çekici yan özellikleri de bahsetmeye değer. Oyun oynayın, video izleyin, trend olan müzikleri keşfedin ve hatta GIF'ler, çıkartmalar, emojiler vb. ile alıcıyla iletişim kurun.

SHAREit'in en iyi özellikleri

Fotoğraflar, videolar ve uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli medya dosyalarını aktarın

Hızlı dosya teslimi için yüksek hızlı aktarımlar elde edin

Gizlilik için güvenli şifreleme ile aktarımları koruyun

Android, iOS ve PC arasında platformlar arası paylaşımı etkinleştirin

SHAREit sınırlamaları

Aktarım için her iki cihazın da aynı Wi-Fi ağında olması gerekir

Ücretsiz sürümde rahatsız edici olabilecek reklamlar içerir

SHAREit fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

SHAREit puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? SHAREit, dünyanın en popüler dosya aktarım uygulamalarından biri haline gelmeden önce Lenovo tarafından bir iç araç olarak geliştirilmiştir. 📂

✨ Özel Bahsetmeler Zapya (Birden fazla cihaz arasında hızlı, çevrimdışı dosya aktarımı için en iyisi)

Smash (Boyut sınırı ve son kullanma tarihi kontrolü olmadan büyük dosyaları göndermek için en iyisi)

OneDrive (Microsoft ekosisteminde güvenli dosya paylaşımı için en iyisi)

Dosya aktarımından daha fazlasını yapın — ClickUp ile belgeleri ve iş akışlarını yönetin!

Dosya aktarım yazılımı, kuruluş içinde ve dışında dosya paylaşımı için verimli bir çözüm sunar. Bilgi dağıtımını optimize ederek takımların uyumlu çalışmasını ve önemli belgelere, kaynaklara ve güncellemelere erişebilmesini sağlar.

Ancak ClickUp bunun ötesine geçerek birleşik bir işbirliği ve iş akışı yönetim platformu sunar. Böylece, dosya paylaşımının yanı sıra, tek bir merkezi sistemde gerçek zamanlı iletişim kurabilir, görevler atayabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve işleri organize edebilirsiniz.

Acele edin, ücretsiz deneme sürümüne kaydolarak ClickUp'ı bugün edinin!