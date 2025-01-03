2025 için en iyi 11 Android dosya yöneticisi

Her üç yılda bir, umut ve vaatlerle dolu yeni bir telefon satın alırsınız. Planınız nedir? Bu sefer, fotoğrafları düzenli olarak yedekleyecek, depolama alanını temizleyecek ve dosyalarınızı düzenleyeceksiniz, böylece aradığınızı zamanında bulabileceksiniz.

Üç ay sonra gerçek ortaya çıkar: Dahili depolama alanınızın %70'ini doldurmuşsunuzdur ve çılgınca "O PDF nereye gitti?" diye soruyorsunuzdur

Tanıdık geldi mi? Endişelenmeyin, bu en iyilerimizin başına bile gelir.

İhtiyacınız olan şey, dosyalarınızı bulmak için herhangi bir dosya yöneticisi değildir. Dosyaları yalnızca oluşturmanıza, kopyalamanıza, taşımanıza ve yeniden adlandırmanıza izin veren temel dosya yöneticilerini unutun.

Kolay dosya yönetimi için tasarlanmış akıllı bir dosya yöneticisine ihtiyacınız var; dosyaları klasörlere tıkıştırmakla kalmayıp, istediğiniz şekilde düzenlemenize yardımcı olan bir dosya yöneticisi.

Dağınıklığı ortadan kaldırıp, başlıklarını unutsanız bile belgelerinizi bulabilen bir araç hayal edin. Bonus özellikler mi? Dosyaları şifreleyebilir ve sorunsuz dosya paylaşımı için bulut depolama hizmetlerine yükleyebilir.

Bu makalede, yukarıdakilerin tümünü ve daha fazlasını yapabilecek araçların bir listesini paylaşacağız. Dosyalarınızı düzenlemek ve paylaşmak için kullanabileceğiniz en iyi 11 Android dosya yöneticisini keşfedelim.

Android Dosya Yöneticilerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru Android dosya yöneticisi uygulamasını seçmek uzun bir süreç olmak zorunda değil. İşte takip edebileceğiniz kullanışlı bir özellik kontrol listesi:

Sezgisel arayüz : Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için kolay gezinme ve sürükle ve bırak işlevine sahip temiz bir tasarım arayın

Kapsamlı dosya işlemleri : Aracın kopyalama, taşıma, silme, yeniden adlandırma, yer imi ekleme ve dosya sıkıştırma (ör. ZIP, RAR) gibi işlemleri desteklediğinden emin olun

Bulut ve ağ entegrasyonu : Bulut depolama (Google Drive, Dropbox) ve ağ konumlarına (SMB, FTP) sorunsuz bir şekilde bağlanan yöneticileri tercih edin

Gelişmiş arama fonksiyonu : Dosya türü, boyut veya tarih için filtreler ve OCR gibi özelliklere sahip araçları kullanarak görüntüler veya taranmış belgeler içindeki içeriği bulun

Güçlü güvenlik özellikleri : Şifreleme, parola korumalı klasörler ve hassas dosyalar için güvenli paylaşım seçeneklerine sahip uygulamaları seçin

Kök erişimi : İleri düzey kullanıcılar için, daha fazla kontrol için sistem dosyalarının ve uygulama verilerinin değiştirilmesine izin veren yöneticileri seçin

Yerleşik medya özellikleri : Uygulamalar arasında geçiş yapmamak için resimler, videolar ve belgeler için entegre görüntüleyiciler veya oynatıcılar arayın

Özelleştirilebilir seçenekler: Tercihlerinize göre arayüzü kişiselleştirmek için temalar, düzenler ve kısayollar içeren araçları seçin

Ayrıca okuyun: PDF Dosyalarını Hızlıca Arama

En İyi 11 Android Dosya Yöneticisi

1. ClickUp (Merkezi dosya düzenleme ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp, dosya yöneticisine gerçek anlamda yönetim özelliği katıyor.

Belgeleri bulmanın bir angarya gibi hissettirdiği tipik dosya yöneticilerinin aksine, ClickUp her şeyin nerede olduğunu her zaman bilmenizi sağlar.

Her gün iş fikirleriyle dolup taştığınızı, ancak belgelerinizin rastgele klasörlere dağılmış olduğunu varsayalım. Zamanla, bağlamlarını yitirirler veya kaybolurlar.

ClickUp, Proje Hiyerarşisi ile bu sorunu giderir ve her dosyaya net bir yer verir. "İş" veya "Kişisel" gibi geniş sınıflandırma kategorileri için Çalışma Alanları ile başlayın, ardından "Pazarlama" veya "Müşteri İşleri" gibi projeler için Alanlar ekleyin

ClickUp'ın Liste Özeti ile Düzenli Kalın ClickUp'ın Liste genel bakışını kullanarak dosyalarınıza ve belgelerinize bağlam ekleyin

Alt kategoriler için Klasörler ile daha ayrıntılı arama yapın. Her şey düzgün bir şekilde yapılandırılmıştır, böylece ayrıntıları gözden kaçırmadan büyük resmi kolayca görebilirsiniz.

Ayrıca, bağlamdan bahsediyorsak, ClickUp Docs harika bir iş çıkarır. Öncelikle, şirket wiki'lerinden müşteri sözleşmelerine kadar her şeyi Docs'ta saklayabilirsiniz. Ardından bu belgeleri iş akışlarına bağlayarak, atanan kişinin görevlerini mükemmel bir şekilde anladığından emin olabilirsiniz.

ClickUp Belgelerinizi iş akışlarına bağlayarak görevlere daha fazla bağlam sağlayın

Dosyaları bulmak da aynı derecede kolaydır. ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği, ClickUp'ta, bağlı bir uygulamada veya yerel sürücünüzde olsun, her şeyi anında bulmanızı sağlar.

ClickUp, favori uygulamalarınızı bağlamanıza ve Bağlı Arama özelliği ile basit anahtar kelimelerle herhangi bir dosyayı aramanızı sağlar

ClickUp Brain'in görev çıkarıcı özelliği, arama işlevini geliştirir. E-postalar, belgeler ve konuşmalar dahil olmak üzere büyük miktarda proje verisini tarar. AI asistanı, proje ayrıntılarınız gibi basit girdilerle anahtar görevleri, son tarihleri ve bağımlılıkları otomatik olarak tanımlar ve en önemli olanlara öncelik vererek düzgün bir şekilde organize edilmiş bir görev listesi oluşturur.

🍪 Bonus: ClickUp, favori uygulamalarınızla (Google Drive, Dropbox ve diğerleri) de entegre olur, böylece ihtiyacınız olanı bulmak için uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Hiyerarşi yapısı : ClickUp'ın benzersiz Proje Hiyerarşisini kullanarak Çalışma Alanlarını, Alanları, Klasörleri ve Listeleri düzenleyin, böylece büyük resmi görünümde tutarken dosyaları kolayca bulun ve yönetin

Liste görünümü : Son tarihler, öncelikler veya dosya türleri gibi kriterlere göre belirli görevleri veya dosyaları filtreleyin ve arayın, çalışma alanınızın net bir görünümünü elde edin

Özel renkler : Projeleri görsel olarak ayırt etmek veya durumları belirtmek için Liste ve Klasör renklerini özelleştirin, böylece iş alanlarını bir bakışta tanımlayabilirsiniz

Etiketler ve etiketler : Dosyaları belge türüne, önceliğine veya proje aşamasına göre etiketler ve etiketlerle kategorize edin, arama ve düzenlemeyi kolaylaştırın

ClickUp Belgeleri : Tüm şirket belgelerini tek bir yerde saklayın ve doğrudan iş akışlarına bağlayın

ClickUp Brain : Görevleri, son tarihleri ve bağımlılıkları belirlemek için e-postaları, belgeleri ve konuşmaları AI aracılığıyla analiz edin ve zaman kazanmak için otomatik olarak öncelikli bir görev listesi oluşturun

Bağlı Arama : Çalışma Alanınızın her yerinden erişebileceğiniz özel komutlarla ClickUp, bağlı uygulamalar veya yerel sürücünüzde dosya arayın

Çoklu görünüm : Dosyaları tercihinize göre düzenlemek ve görselleştirmek için Liste, Kanban veya Her Şey Görünümü gibi birden fazla : Dosyaları tercihinize göre düzenlemek ve görselleştirmek için Liste, Kanban veya Her Şey Görünümü gibi birden fazla ClickUp Görünümü arasından seçim yapın

Kullanıma hazır şablonlar: ClickUp'ın Proje Yönetimi Klasör Yapısı Şablonu gibi şablonları kullanarak tutarlı iş akışları oluşturun, ilerlemeyi izleyin ve takımın sorumluluk bilincini artırın

ClickUp sınırlamaları

Geniş dizi özellikleri sayesinde, yeni kullanıcılar başlangıçta gezinmeyi biraz zor bulabilir

Ayrıntılı özelleştirmeler ve entegrasyonlar gibi bazı gelişmiş özellikler mobil uygulamada tam olarak mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Android Proje Yönetimi Uygulaması

2. Total Commander (Gelişmiş dosya işlemleri ve FTP desteği için en iyisi)

via Google Play

Total Commander, dosya şifreleme, basit bir arayüz ve temel tarama ötesinde bir Android dosya yönetimi deneyimi sunan yerleşik bir ZIP aracını bir araya getiren ücretsiz bir dosya yöneticisidir.

Dosyaları karşılaştırmak, FTP sunucularını yönetmek veya arşivleri paketlemek ve açmak için Total Commander, dosyalarınız üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar ve farklı biçimlerde güvenli bir şekilde paylaşmanıza yardımcı olur.

Total Commander'ın en iyi özellikleri

XXE, UUE ve MIME biçimlerinde kodlama ve kod çözme ile verilerinizi koruyun, büyük dosyaları bölün ve birleştirin

32 bit ve 64 bit sürümlerde bulunan kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olun ve Ağ Komşuları'na doğrudan erişim sağlayın

Çoğu FTP sunucusu ve ana bilgisayarla uyumlu yerleşik bir FTP müşterisine erişerek uzaktan dosya aktarımlarını kolayca gerçekleştirin

ZLIB teknolojisini kullanarak ZIP dosyalarını işleyin ve ARJ, ZIP ve GZ gibi biçimleri açmayı destekleyin

Dosyaları arşivler arasında doğrudan kopyalayın, Android cihazlar arasında dosya yönetimini kolaylaştırın

Total Commander sınırlamaları

SD karta yazmak için geçici çözümler gerektirir, özellikle KitKat Android kullanıcıları için

Arka planda dosya kopyalamak mümkün değildir, aktarımlar sırasında aktif izleme gerektirir

Sürükle ve bırak ve gelişmiş işlevler için OLE2 kitaplıklarına dayanır

16 bit sürüm sürükle ve bırak işlevini desteklemez

Yüksek ASCII karakterleri desteklemez, aksanlı veya özel semboller içeren dilleri etkiler

Total Commander fiyatlandırması

Ücretsiz

Total Commander puanları ve yorumları

Capterra : Yeterli yorum yok

G2: Yeterli yorum yok

3. X Plore Dosya Yöneticisi (Çift bölmeli dosya gezinme ve sorunsuz paylaşım için en iyisi)

via Google Play

X-Plore Dosya Yöneticisi, Android cihazlarda dosya kopyalama, taşıma ve paylaşma süresini kısaltan çift bölmeli düzeniyle Android dosya paylaşım yazılımlarına yeni bir bakış açısı getiriyor.

Wi-Fi üzerinden dosya paylaşımı, bulut depolamaya erişim veya USB sürücüleri yönetme gibi işlemler için X-Plore, dosyalarınızı yönetmek ve paylaşmak için bir dizi araç sunar. Öne çıkan özellikleri arasında medya dosyaları için altyazı desteği ve yanlışlıkla silinen dosyaları kurtarmanıza yardımcı olan yerleşik bir geri dönüşüm kutusu aracı bulunur.

X Plore Dosya Yöneticisi'nin en iyi özellikleri

İki klasörü yan yana görüntüleyin, böylece klasörler arasında dosya kopyalama ve taşıma işlemini kolayca gerçekleştirin

USB sürücüler veya yığın depolama gibi harici cihazlara zahmetsizce erişin

Kablolarla uğraşmadan paylaşımlı Wi-Fi ağı üzerinden dosya paylaşın

Görüntüleri ve diğer dosya türlerini görüntüleme desteğinin yanı sıra, altyazılı videoları doğrudan uygulama içinden oynatın

Yerleşik geri alma kutusu ile yanlışlıkla silinen dosyaları kolayca geri yükleyin

📌 Örnek: Serengeti gezisinden dönen bir vahşi yaşam fotoğrafçısı, SD kartındaki yüzlerce RAW görüntüsünü Android cihazına sıralamak için X-Plore'un yerleşik dosya yöneticisini kullanır. Çift bölmeli düzeni kullanarak, seçilen dosyaları doğrudan "Aslanlar", "Filler" ve "Manzaralar" gibi kategorilere ayrılmış klasörlere aktarır. Geri dönüşüm kutusu özelliği, yanlışlıkla silinen dosyaların kolayca geri yüklenebilmesini sağlarken, entegre video oynatıcı, uygulamadan çıkmadan klipleri önizleme ve kırpma olanağı sunar.

X Plore Dosya Yöneticisi sınırlamaları

Silinen bulut depolama dosyaları her zaman kurtarılamayabilir, bu nedenle kullanıcılar dikkatli bir şekilde ilerlemelidir

Android 14+ çalıştıran cihazlar, klasör yapılarını ayırt etmede zorluklar yaşadığını bildiriyor

Bazı sürümlerde APK dosyalarının ön tanımlı olarak gizlendiği gibi hata raporları ortaya çıkmıştır

Tekrarlayan oturum açma istemleri nedeniyle Google Drive ve FTP sunucularına bağlanma sorunları

Android 13+ sürümleri, her alt klasör için izin gerektirir ve bu da gecikmelere neden olur

X Plore Dosya Yöneticisi fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca okuyun: Kullanıcı Kılavuzlarını ve Garantileri Nasıl Düzenleyebilirsiniz?

X Plore Dosya Yöneticisi puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Dosyaları (Basit dosya düzenleme ve depolama yönetimi için en iyisi)

via Google Dosyalar

Files, Google'ın yetenekli bir Android dosya düzenleme yazılımına cevabıdır.

Dosya ve klasörleri düzenlemenin ötesinde, Files önbelleği temizlemek, yinelenen dosyaları kaldırmak ve depolama alanını geri kazanmak için yerleşik bir çözüm sunar; hem de uygulama içi satın alımlara gerek kalmadan.

Sezgisel tasarımı ve pratik özellikleriyle Files, Android cihazlarında dosyalarını kolayca yönetmek isteyen kullanıcılar için kullanışlı bir uygulamadır.

Files'ın en iyi özellikleri

Sürekli geçiş yapmadan sorunsuz gezinme için iki klasörü aynı anda yönetin ve görünümünü değiştirin

Google Drive, OneDrive ve iCloud için yerleşik entegrasyon ile ZIP, RAR ve 7z dosyalarını oluşturun ve çıkarın

Fotoğrafları, belgeleri ve videoları açmadan önizleyin, dosya yönetimi sırasında zaman kazanın

Özellikler penceresinden hash değerlerini kullanarak dosyaları tanımlayın ve doğruluk açısından karşılaştırın

Dizinlerin derinliği veya boyutuna bakılmaksızın, Sütun Görünümü ile kapsamlı dosya sistemlerinde kolayca gezinin

Dosya sınırlamaları

Bazı dosyalar veya klasörler, erişimi zorlaştıran belirli hesap izinleri gerektirebilir

Çoklu pencere desteği için izinlerin genellikle sistem güncellemelerinden sonra manuel olarak güncellenmesi gerekir

Yinelenen veya yetkisiz dosyalar için manuel sıralama gerektirir, bu da zaman alıcı olabilir

Dosya depolamada yinelenen dosyalar, bellek israfına ve verimsizliğe neden olabilir

Daha küçük ölçekli dosya yönetimi görevleri için en uygun olan bu araçlar, büyük ölçekli işlemler için ideal değildir

💡 Profesyonel İpucu: Depolama alanını boşaltmak ve cihazınızın performansını artırmak için yinelenen dosyaları düzenli olarak silin.

Dosya fiyatlandırması

Ücretsiz

Dosya derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra : Yeterli yorum yok

G2: Yeterli yorum yok

5. Amaze Dosya Yöneticisi (Güvenli ve verimli dosya alanı yönetimi için en iyisi)

via Google Play

Açık kaynak kodlu yapısı ile Amaze Dosya Yöneticisi, güçlü dosya yönetimi araçları sunarken şeffaflık ve kullanıcı kontrolü sağlar.

Bu araç, AES şifreleme ile gizliliği korumak veya depolama ayrıntılarına kolayca erişmek gibi Android cihazlarında alan ve güvenliği öncelikli olan kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Amaze Dosya Yöneticisi'nin en iyi özellikleri

isteğe bağlı bir eklenti ile bulut platformlarında depolanan dosyaları yönetin ve geliştirin

FTP sunucuları oluşturun veya sorunsuz dosya aktarımı için harici FTP müşterilerine bağlanın

Gelişmiş dosya işlemleri için yerleşik SQLite veritabanı görüntüleyicisi ile kök gezgin fonksiyonuna erişin

Kullanıcı tercihine göre parmak izi veya şifre korumasıyla desteklenen AES şifreleme ile dosyaları güvence altına alın

Dahili ve harici bellek için ayrıntılı depolama istatistiklerini bir bakışta alın

📌 Örnek: Evden çalışan bir serbest hukuk danışmanı, gizli dava dosyalarını yönetmek için Amaze Dosya Yöneticisi'ne güveniyor. AES şifreleme özelliğini kullanarak hassas belgeleri şifreyle koruyor ve güvenli bir bulut platformu aracılığıyla müşterilerle paylaşıyor. Depolama bilgileri sayesinde, kullanılabilir belleği izleyerek yeni davalar için her zaman alan olduğundan emin oluyor.

Amaze Dosya Yöneticisi sınırlamaları

KitKat cihazlar, SD kartlar dahil olmak üzere harici depolama üzerinde temel işlemleri gerçekleştirirken sorunlarla karşılaşabilir

Özellikle uzun klasör adlarında, üst klasörlere erişmek için uzun süre kaydırma yapmak gerekir

Bazı Android cihazlarda Amaze Dosya Yöneticisi'ni ön tanımlı dosya yöneticisi olarak ayarlamak karmaşık olabilir

Kullanıcılar animasyonları devre dışı bırakamaz, bu da bazıları için rahatsız edici olabilir

Liste görünümünde seçenekler simgesine basmak, konumu nedeniyle zor olabilir

Amaze Dosya Yöneticisi fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Belge İşbirliği Yazılımı

Amaze Dosya Yöneticisi puanları ve yorumları

Capterra : Yeterli yorum yok

G2: Yeterli yorum yok

6. ES Dosya Gezgini (Dosya aktarımları ve bulut entegrasyonu için en iyisi)

via Google Play

Cihazınız ile bulut arasında dosya aktarımı yapmayı düşünün; bu uzun ve zahmetli bir işlem gibi gelebilir.

ES Global tarafından tasarlanan ES Dosya Gezgini, bu işlemi basitleştirerek her iki yönde de sorunsuz dosya taşıma sağlar. Bulut depolamaya erişiyor, yerel dosyaları yönetiyor veya uygulamadan doğrudan medya oynatıyor olsanız da, ES Dosya Gezgini Android kullanıcıları için dosyaları yönetmek için kullanışlı bir seçenektir.

ES Dosya Tarayıcı'nın en iyi özellikleri

Dosyaları kolaylıkla tarayın, taşıyın, silin, yeniden adlandırın ve düzenleyin

Ses ve video dosyalarını doğrudan uygulama içinde oynatarak medya incelemesinde zaman kazanın

Gelişmiş kök düzeyinde özelliklerle sistem dosyalarına erişin ve bunları yönetin

Kullanılmayan uygulamaları temizleme özellikleriyle uygulamaları zahmetsizce yükleyin ve kaldırın

Verimli dosya depolama ve paylaşım için klasörleri sıkıştırın ve açın

ES Dosya Gezgini sınırlamaları

Kullanıcılar, geçmişteki gizlilikle ilgili tartışmalar nedeniyle uygulamanın güvenli ve güvenilir bir sürümünü yüklediklerinden emin olmalıdır

Ayrıca okuyun: Verimli bir Çalışma Alanı Oluşturmak için Dijital Düzenleme Kılavuzu

ES Dosya Gezgini fiyatlandırması

Ücretsiz

ES Pro : Aylık 6,99 $

ES reklamları kaldırır: 1,99 $

ES Dosya Gezgini puanları ve yorumları

Capterra : Yeterli yorum yok

G2: Yeterli yorum yok

7. Solid Explorer (Güvenli dosya şifreleme ve kök düzeyinde erişim için en iyisi)

via Solid Explorer

Solid Explorer'ın USP'si, şık tasarım ve özelleştirilebilir temaları kök düzeyinde erişim özellikleriyle birleştirmesinde yatmaktadır.

Çift bölmeli düzeni sayesinde, yerel ve bulut dosyalarını yan yana yönetmek çok kolaydır. Gelişmiş şifreleme, arşiv desteği ve sistem düzeyinde dosyalara erişim özelliğini ekleyin; adının hakkını veren bir araca sahip olursunuz.

Solid Explorer'ın en iyi özellikleri

Ek güvenlik için şifre veya parmak izi tabanlı şifreleme kullanarak dosyaları koruyun

Uygulamanın verimli indeksleme özelliği ile dosyaları hızla bulun

Android cihazınızı bir FTP sunucusu aracılığıyla bir PC'ye bağlayarak yerel dosyalara kolayca erişin

Kişiselleştirilebilir temalarla uygulamanın arayüzünü özelleştirin ve size özel bir deneyim yaşayın

ZIP, 7ZIP ve RAR dosyalarını zahmetsizce yöneterek dosya sıkıştırma ve açma işlemlerini kolaylaştırın

💡 Profesyonel İpucu: Hassas belgelerin güvenliğini sağlamak için, özellikle dosya paylaşımı sırasında dosya şifrelemesini etkinleştirin.

Solid Explorer sınırlamaları

Kullanıcının izniyle üçüncü tarafların kullanıcı verilerine erişimini sağlayarak gizlilik konusundaki endişeleri giderir

Depolama alanını analiz etmek için özel bir araç bulunmamakla birlikte, uygulama çekmecesinde alan kullanımı izlenebilir

Solid Explorer fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli Sürüm: 5,99 $

Solid Explorer incelemesi

Capterra : Yeterli yorum yok

G2: Yeterli yorum yok

8. FX File Explorer (Çoklu görev ve medya dostu dosya yönetimi için en iyisi)

via Google Play

FX File Explorer, esnekliğe ve temiz bir arayüze değer veren Android kullanıcıları için tasarlanmıştır.

Bu popüler Android dosya yönetimi uygulaması, ücretsiz bir temel modül ve ücretli eklentiler sunar, böylece yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz.

Hem telefonlar hem de tabletler için tasarlanmış olan bu uygulama, çift görünüm modu, bulut depolama entegrasyonu ve gelişmiş şifreleme özellikleriyle dosyalarınızı ve medya dosyalarınızı düzenli ve güvenli tutar.

FX Dosya Gezgini'nin en iyi özellikleri

İki klasörü yan yana görüntüleyin ve yönetin, çoklu görevleri geliştirin

Kaydırarak seçim yapma hareketlerini kullanın ve Materyal Tasarım kullanıcı arayüzüyle verimliliği artırın

Dropbox, Google Drive ve SugarSync gibi bulut hizmetleriyle entegre edin

AES-256/AES-128 şifreleme ile dosyaları güvence altına alın ve şifreli zip dosyalarını destekleyin

Medya dosyalarını sanatçı, albüm veya çalma listesine göre sıralayarak taramayı basitleştirin

FX Dosya Gezgini sınırlamaları

Google Play Store'dan indirilen APK dosyalarını açamıyorum

Android 8.0 ve sonraki sürümler için yaklaşık konum izinleri gerektirir, bu da kullanılabilirlikle ilgili endişeleri artırır

Kullanıcılar Google Drive'a bağlanırken sorun yaşayabilir

FX File Explorer fiyatlandırması

Ana Model : Ücretsiz

Eklentiler: Özelliklere bağlıdır

FX File Explorer yorumları

Capterra : Yeterli yorum yok

G2: Yeterli yorum yok

9. Astro Dosya Yöneticisi (Kolay dosya sıralama, yedekleme ve bulut senkronizasyonu için en iyisi)

Google Play aracılığıyla

Astro Dosya Yöneticisi, Android cihazınızdaki dosyaları düzenlemek, aktarmak ve yedeklemek için hepsi bir arada bir araçtır.

İç depolama, SD kartlar veya bulut hizmetlerinde dosya yönetimi yaparken, Astro'nun dosyaları sıralama ve kategorilere ayırma özelliği sayesinde ihtiyacınız olanı bulmak için sonsuz kaydırma yapmanız gerekmez. Ayrıca, her iki konumdaki içeriği yönetmenize olanak tanıyan kullanışlı bulut ve yerel depolama alanı da sunar.

Astro Dosya Yöneticisi'nin en iyi özellikleri

Dosyalarınızı dahili depolama, SD kartlar ve bulut hizmetleri arasında sorunsuz bir şekilde taşıyın, kopyalayın, yeniden adlandırın ve paylaşın

Dosyaları zahmetsizce düzenleyin ve hızlı erişim için minimum çabayla dosyalara ulaşın

Bulut platformlarında ve yerel depolamada içeriği yönetin, esnekliği sağlayın

Astro Dosya Yöneticisi sınırlamaları

Kesme fonksiyonu yoktur ve bazı cihazlarda performans sorunları yaşayabilirsiniz

Dosya uzantılarını gizleyerek bazı kullanıcılar için gezinmeyi daha az sezgisel hale getirir

Ayrıca okuyun: Belge Yönetimi Ş Akışını Optimize Etme

Astro Dosya Yöneticisi fiyatlandırması

Ücretsiz

Astro Dosya Yöneticisi yorumları

Capterra : Yeterli yorum yok

G2: Yeterli yorum yok

10. MiXplorer Silver (Gelişmiş eklentiler ve dosya paylaşımı için en iyisi)

via MiXplorer

MiXplorer, kullanıcıların MiXplorer'a özgü veya standart dosya biçimlerindeki dosyalar dahil olmak üzere dosyaları taşıma, yedekleme, yeniden adlandırma, paylaşma ve sıkıştırma işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayan, zengin özelliklere sahip bir Android dosya yönetim yazılımıdır.

Archiver, Image, Tagger ve PDF gibi ek eklentiler, uygulama geliştirme için ücretli seçeneklerdir.

MiXplorer Silver'ın en iyi özellikleri

Görev oluşturma için sürükle ve bırak işlevselliği ile yatay modda sınırsız sekme ve çift panel desteğinin keyfini çıkarın

Tek tek klasörler için görünüm modlarını özelleştirin ve dosyaları zahmetsizce sıralayın

Dosya türlerine göre yer imlerini kişiselleştirerek sık kullandığınız dosyalara hızlı erişim sağlayın

📌 Örnek: Birden çok biçimde raporları, elektronik tabloları ve veritabanlarını inceleyen bir veri analisti, MiXplorer'ın sekmeli gezinme özelliğini kullanarak aynı anda birden çok dizini açabilir. Uygulama ayrıca, dosyaları ilgili klasörlere sürükleyip bırakmaya ve güvenli paylaşım için arşivlenmiş verileri şifreli ZIP dosyalarına sıkıştırmaya da yardımcı olur.

MiXplorer Silver sınırlamaları

Çok sayıda eklenti mevcut olsa da, yalnızca birkaçı yerel ağ görevleri için kullanışlıdır

Ücretli sürüm, özel özelliklerin kilidini açmak yerine öncelikle geliştirmeyi destekler

MiXplorer Silver fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli: 5,99 $

MiXplorer Silver yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

11. Root Explorer (Sistem dosyalarını ve izinleri yöneten kök kullanıcılar için en iyisi)

via Root Explorer

Root Explorer, gizli veri klasörü dahil olmak üzere cihazlarının dosya sistemine tam erişim ihtiyacı olan Android kullanıcıları için doğru seçimdir.

Root Explorer, kök kullanıcıların sistem dosyalarına derinlemesine dalmalarını, izinleri yönetmelerini ve normal dosya yöneticilerinin yapamayacağı gelişmiş görevleri gerçekleştirmelerini sağlar. Bulut desteği ve çoklu sekmelerle, gücü ve kolaylığı dengeleyerek, cihazları üzerinde daha fazla kontrol isteyen teknoloji meraklısı kullanıcılar için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

📌 Örnek: Bir Android geliştiricisi, bir uygulama sorununu gidermek için genellikle gizli olan sistem dosyalarına erişmesi gerekir. Root Explorer'ı kullanarak, veri klasörüne girer, belirli dosyaların izinlerini değiştirir ve kolay erişim için sık kullanılan dizinleri yer imlerine ekler. Çoklu sekme desteği, sorunsuz hata ayıklama için günlükler, sistem klasörleri ve Dropbox arasında geçiş yapmalarını sağlar.

Root Explorer'ın en iyi özellikleri

Google Drive ve Dropbox entegrasyonu ile birden fazla sekmeyi aynı anda yönetin ve bulut desteğinden yararlanın

İstediğiniz dosyaya uzun basarak dosya izinlerini kolayca değiştirin

Hızlı erişim için yer imleri oluşturun ve e-posta veya Bluetooth ile kolayca dosya paylaşın

Root Explorer sınırlamaları

Bir cihazı rootlamak garantisini geçersiz kılar, bu da bazı kullanıcıları Root Explorer'ı kullanmaktan alıkoyar

Rootlu cihazlar, belirli yüksek güvenlikli uygulamalara erişimi kaybedebilir

Kök erişimi sonrası sistem dosyalarını değiştirmek, cihazın arızalanmasına veya kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir

Root Explorer fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli: 4,99 $

Root Explorer yorumları

Capterra : Yeterli yorum yok

G2: Yeterli yorum yok

Dosya kaosu mu? ClickUp diyor ki, "Benim gözümden kaçmaz"

Anlıyoruz, bu bir kısır döngü: Belgelerinizi bulamadığınız için stres yapıyorsunuz ve bunları düzenlemek Everest Dağı'na tırmanmak gibi geliyor.

İşte ClickUp'ın devreye girdiği nokta.

Proje Hiyerarşisi ile her dosyaya başlangıçtan itibaren Çalışma Alanı, Alan veya Klasör gibi uygun bir yer verebilirsiniz.

Hızlı bir şekilde bir şey mi arıyorsunuz? Bağlantılı Arama özelliği, bağlı uygulamalar arasında bile dosyaları anında bulmanızı sağlar.

Buna özelleştirilebilir renkler, etiketler ve kullanıma hazır şablonlar ekleyin ve kaosu netliğe dönüştüren bir araca sahip olun.

Dosyalarınızın hayatınızı yönetmesine izin vermeyin. Hemen ClickUp'a kaydolun ve kontrolü geri alın!