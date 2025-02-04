2025'in En İyi 10 Dosya Düzenleme Yazılımı

Hiç, kaydettiğinizi çok iyi hatırladığınız bir dosyayı bulmak için dijital depolama alanınızı saatlerce aradınız mı?
Bu tür örnekler, istediğimizden daha sık yaşanır. İhtiyacımız olan dosyaları hiçbir yerde bulamıyoruz ve takımımız bizi beklemekten yoruluyor.
Böyle olmak zorunda değil. Dosya düzenleme yazılımı, kayıp dosyaların gizemini çözmenize yardımcı olabilir. Bu tür bir araç, belirli bir isimlendirme ve düzenleme yapısına göre dijital varlıkları yönetmenize, kaydetmenize ve aramanızı sağlar, böylece dosyalarınız her zaman parmaklarınızın ucunda olur.
2024'ün en iyi 10 dosya yönetim yazılımına göz atalım, özelliklerini, artılarını ve eksilerini analiz edelim ve işinizde daha düzenli olmanıza nasıl yardımcı olabileceklerini keşfedelim.
Dosyaları düzenlemek için bir yazılımda nelere dikkat etmelisiniz?
Dijital dosya düzenleme yazılımınız, işinizin özel ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Aramanız gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:
- Kullanıcı dostu arayüz: Sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip bir dosya yönetim yazılımı seçin, böylece tüm takım üyeleri dosyaları kolaylıkla gezinebilir
- Dosya düzenleme özellikleri: Yapılandırılmış ve düzenli bir dosya sistemi sağlamak için klasör oluşturma, dosya kategorize etme ve etiketleme gibi özellikleri arayın
- Arama fonksiyonu: Dosyaları hızlı bir şekilde bulmak için güçlü bir arama özelliği gereklidir. Araç, anahtar kelime aramalarını, filtreleri ve gelişmiş arama seçeneklerini desteklemelidir
- Sürüm kontrolü: Belgeler üzerinde işbirliği yaparken, değişiklikleri izlemek, önceki sürümlere geri dönmek ve veri kaybını önlemek için sürüm kontrolü özellikleri çok önemlidir
- Güvenlik önlemleri: Hassas dosyaları korumak ve veri gizliliğini sağlamak için şifreleme, erişim denetimleri ve güvenli paylaşım seçeneklerine sahip yazılımlara öncelik verin
- Çapraz platform uyumluluğu: Esneklik ve erişilebilirliği artırmak için farklı işletim sistemleri ve cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan bir yazılım çözümü seçin
- Dosya senkronizasyonu: Kolay senkronizasyon özellikleri, dosyaları birden fazla cihazda güncel tutarak veri tutarsızlığı riskini azaltır
- Özelleştirilebilir şablonlar: SOP şablonları veya markalama şablonları gibi önceden biçimlendirilmiş özelleştirilebilir şablonlar sunan bir araç seçin. Bu şablonlar zaman kazandırır ve farklı dosya biçimlerinde tutarlılık sağlar
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Dosya Düzenleme Yazılımı
Piyasada birçok dosya yönetim yazılımı mevcuttur, ancak hepsi dosyaları istediğiniz şekilde düzenleyemez. Birçok aracı denedik ve en iyi 10 seçkimizi belirledik:
1. ClickUp
ClickUp'ın Proje Yönetimi yazılımı, her boyuttaki işletmenin projeyle ilgili dosya ve belgeleri sistematik bir şekilde düzenlemesine yardımcı olur. ClickUp'ın Evrensel Arama özelliğini kullanarak, ClickUp'ta, bağlı bir uygulamada veya yerel sürücünüzde bulunan herhangi bir dosyayı bulun. Evrensel Arama ile, bağlantılara kısayollar eklemek, metinleri daha sonra kullanmak üzere saklamak ve daha fazlasını yapmak gibi özel arama komutları ekleyerek her şeyi tek bir yerden arayabilirsiniz.
Evrensel Arama, Komut Merkezi, Global Eylem Çubuğu veya masaüstünüz dahil Çalışma Alanınızın her yerinden erişilebilir; dosyalarınız her zaman bir tıklama veya tuş vuruşu uzaklıkta!
Esneklik ve daha iyi organizasyon için, Liste Görünümü'nü kullanarak harici ve ClickUp dosyalarınızı gruplandırabilir, sıralayabilir ve filtreleyebilir veya Pano Görünümü ile Kanban stilinde düzenleyebilirsiniz. Tüm çalışma alanınızı kuşbakışı görmek için Her Şey Görünümü'nü kullanın.
ClickUp, kullanıma hazır şablonlar sunarak yoğun takımların iş yükünü azaltmak ve verimliliklerini artırmak için bir adım önde.
Örneğin, ClickUp'ın Proje Yönetimi Klasör Yapısı Şablonu, tüm projeleriniz için tek tip bir yapı oluşturmanıza, farklı dosya ve kayıt sürümlerini düzenlemenize ve takım üyeleriyle işbirliği yapmanıza olanak tanır.
Projelerle ilgili önemli bilgileri kaydetmek ve proje verilerini kolayca görselleştirmek için Gözden Geçirme Tarihi, Departman, Notlar, İlerleme, Kaynak Türü ve daha fazlası gibi sekiz adede kadar özel öznitelik ekleyebilirsiniz.
Projeleri daha iyi izlemenize yardımcı olur ve belge aramak için harcadığınız zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Dosyaları ve klasörleri Etiketler ve Etiketler ile düzenleyerek bulunabilirliği artırın
- 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm arasından seçim yapın ve dosya ve klasörlerinizi istediğiniz şekilde düzenleyin ve görselleştirin
- İlgili dosyaları hızlıca bulmak için tek tek görevlere yakınlaştırın
- ClickUp'ın çevik Gösterge Panelleri ile proje ilerlemesi ve darboğazlar hakkında kapsamlı bir genel bakış için uzaklaştırın
- ClickUp'ın proje yönetimi şablonlarıyla yapılacaklar listeleri oluşturun, proje planlarını özetleyin ve proje durum raporlarını etkili bir şekilde tasarlayın
- Farklı teknik uzmanlık düzeylerine sahip takımlar için uygun, kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzünün keyfini çıkarın
- Güçlü bir Google Dokümanlar alternatifi olan ClickUp Docs ile belgeler üzerinde yazın, düzenleyin, işbirliği yapın ve sürüm geçmişini kontrol edin
- ClickUp Brain ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve dosyalarınızdan ve verilerinizden içgörüler elde edin
ClickUp sınırlamaları
- Yeni başlayanlar için hafif öğrenme eğrisi
- Bazı özellikler mobil uygulamada henüz mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
2. OneDrive
OneDrive, işletmeler ve profesyoneller için en popüler dosya düzenleme yazılımlarından biridir. Microsoft ekosisteminin bir parçası olarak, dosyalarınızı cihazlar arasında ve gerçek zamanlı olarak düzenler.
OneDrive, dosya paylaşmak, başkalarıyla işbirliği yapmak ve diğer Microsoft araçlarından dosyalarınızı takip etmek için kişiselleştirilmiş bir gösterge paneli sunar. Dosyalarınızı renk kodlarıyla düzenleyebilir, kısayollar oluşturabilir ve cihazdaki dosyalar için çevrimdışı çalışarak dosyalarınızı daha iyi organize edebilirsiniz.
OneDrive aboneliği, tüm cihazlarda ve Windows sürümlerinde çalışır, böylece kullanıcı arayüzü veya dosya kullanılabilirliği konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.
OneDrive'ın en iyi özellikleri
- Cihazlar arasında sorunsuz dosya senkronizasyonu sağlayın
- Eski dosyaları izlemek veya geri yüklemek için sürüm geçmişi özelliğini kullanın
- Çevrimdışı moddan yararlanarak yerel dosyaları düzenleyin
OneDrive sınırlamaları
- Dosya senkronizasyonunda ara sıra sorunlar
- Bazı kullanıcılar, özellikle çok sayıda dosya olduğunda arama özelliğinin verimsiz olduğunu düşünmektedir
OneDrive fiyatlandırması
- OneDrive for Business (Plan 1): Aylık 5 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
- Microsoft 365 Business Basic: Aylık 6 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
- Microsoft 365 Business Standard: Aylık 12,50 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
OneDrive puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)
3. Abelssoft
Abelssoft dijital dosya yönetim yazılımı, her dosyayı ait olduğu yerde tutar ve masaüstünüzü düzenli tutar.
Bilgisayarınızdaki PDF dosyaları, resimler, ses dosyaları, belgeler, videolar ve diğer medya türlerini sıralamak için sınırsız kural ayarlayabilirsiniz. Kuralı ayarladıktan sonra, tek bir tıklama ile dosyaları otomatik olarak doğru klasörlere sınıflandırabilirsiniz. Bu, doğru dosyaları doğru zamanda bulmayı da çok kolaylaştırır!
Abelssoft, Windows 11, Windows 10, Windows 8. 1, Windows 8 ve Windows 7'de çalışır.
Abelssoft'un en iyi özellikleri
- Hangi dosyaların nereye taşınacağına karar vermek için kurallar belirleyin
- Sürükle ve bırak hunisi fonksiyonunu kullanarak dosyaları otomatik olarak doğru klasöre atayın ve değerli zamanınızdan tasarruf edin
- En az altı ay ücretsiz güncelleme alın
- PC'nizde kayıtlı her tür dosyayı hızla bulun
Abelssoft sınırlamaları
- Yalnızca Windows PC'lerde çalışır. Diğer işletim sistemleri için uygun değildir
- Bulutta bulunan dosyaları düzenlemeyi desteklemez
Abelssoft fiyatlandırma
- Deneme Sürümü: Ücretsiz
- Tam Sürüm: 29,95
Abelssoft puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
4. Tabbles
Tabbles, etiketleme yoluyla dosyaları yapılandırmaya odaklanan bir dosya yönetimi ve belge işbirliği yazılımıdır.
Yerel disklerde, ağ sürücülerinde veya bulutta bulunan görüntü dosyaları ve müzik dosyaları dahil olmak üzere her tür dosyaya etiket eklemenizi sağlar. Ayrıca, otomatik etiketleme özelliğini kullanarak dosyalarınızı adlarına, içeriklerine veya yollarına göre otomatik olarak etiketleyebilirsiniz.
Tabbles, işbirliğine dayalı özellikler sunar: dosyalara veya yer imlerine yorum ekleyin ve takımınızla iletişim kurun. Etiketler ve dosya içeriğinin yanı sıra yorumlar da aranabilir, böylece dosyaları hızlı ve sorunsuz bir şekilde bulabilirsiniz.
Tabbles'ın en iyi özellikleri
- Otomatik etiketleme ile dosyaları düzenleyin
- Birleştirilmiş arama kutusu ile etiketlere, yorumlara ve dosya içeriğine göre dosya arayın
- Dosya senkronizasyon hizmetleriyle Google Drive veya Dropbox bulut klasörlerine kaydedilen dosyaları etiketleyin
Tabbles sınırlamaları
- Modern bir kullanıcı arayüzünün olmaması
- Hafif bir öğrenme eğrisi vardır
Tabbles fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Temel: Aylık 3 € / kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
- Pro: Aylık 5 € / kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
- Kurumsal: Aylık 6 € / kullanıcı
Tabbles puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)
5. DocuWare
DocuWare, büyük belgeleri bulut üzerinden akıllıca yükleyip düzenleyerek kağıt izlerini azaltmak için tasarlanmıştır.
Eski belgeleri dijitalleştirmenize ve kolay erişim için saklamanıza yardımcı olan bir OCR (optik karakter tanıma) fonksiyonu vardır. Takımlar, daha sorunsuz işbirliği ve dosya izleme için DocuWare'i tüm cihazlara dağıtabilir. Ayrıca, dosyalarınızı güvende tutmak için kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk sağlar.
DocuWare'in güçlü indeksleme, cihazda tarama ve sürüm izleme özellikleri, onu işler için en sezgisel dosya düzenleme yazılımlarından biri haline getirir.
DocuWare'in en iyi özellikleri
- Riskleri ve kağıt yükünü azaltmak için fiziksel dosyaları tarayın ve sıralayın
- Ayrıntılı filtrelerle arama yaparak zaman kazanın
- Esneklik ve uygun fiyat için bulut çözümünü uygulayın
- Verimliliği artırmak için diğer iş araçlarıyla entegre edin
DocuWare sınırlamaları
- Teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için öğrenme süreci zorlu olabilir
- Mobil uygulama tüm özellikleri ve işlevleri sunmamaktadır
DocuWare fiyatlandırması
- DocuWare Cloud 4: Özel fiyatlandırma
- DocuWare Cloud 15: Özel fiyatlandırma
- DocuWare Cloud 40: Özel fiyatlandırma
- DocuWare Cloud 100: Özel fiyatlandırma
DocuWare puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)
6. Bynder
Bynder, kurumsal kullanıma yönelik bir dosya ve varlık yönetim yazılımıdır.
Bu araç, özel filtrelerle dosya aramanıza, erişim izinlerini kontrol etmenize ve bunları iç veya dış paydaşlarla paylaşmanıza olanak tanır. İzinlere son kullanma tarihleri ekleyerek ve paylaşım geçmişini izleyerek, dosyaları paylaştıktan sonra bile kontrol edebilirsiniz.
Bynder, yapay zeka kullanarak yinelenen dosyaları kaldırır ve dijital varlıklara meta veriler ekleyerek arama kolaylığını artırır. Dosyaları kanala özel biçimlerde indirmenize ve farklı temas noktalarında tutarlılığı sağlamak için kırpmanıza veya düzenlemenize olanak tanır.
Bynder'ın en iyi özellikleri
- Bynder'ın sezgisel filtre yapısı ile önemli belgeleri saniyeler içinde bulun
- Dijital varlık yönetim sisteminizden (DAM) doğrudan dosya paylaşın
- Paylaşılan dosyaların erişim ve kullanım haklarını sınırlayarak dijital varlıklarınızı koruyun
- Bynder API'sini kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımınızla entegre edin
Bynder sınırlamaları
- Önemli bir öğrenme eğrisi vardır
- Kullanıcı arayüzü daha iyi olabilir
Bynder fiyatlandırması
- Dijital Varlık Yönetimi (DAM): Özel fiyatlandırma
- DAM + İçerik işlemlerinizi ölçeklendirin: Özel fiyatlandırma
- DAM + Entegre dijital ekosistem: Özel fiyatlandırma
Bynder puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
7. Dokmee
Dokmee Belge Yönetim Sistemi (Dokmee DMS), dosyaları yakalamak, depolamak, aramak, geri getirmek ve paylaşmak için sorunsuz bir çözüm sunar.
Her boyuttaki işletme için uygun olan bu araç, dosyaları manuel olarak veya otomasyon yardımıyla farklı klasörler halinde düzenlemenizi sağlar. Dijital varlıklarınızı kontrol etmenizi sağlar; herhangi bir dosya türünü paylaşın, takım üyeleriyle işbirliği yapın ve belgeleri düzenlemek için sürüm kontrolünden en iyi şekilde yararlanın.
İş ihtiyaçlarınıza göre iş akışınızı özelleştirebilirsiniz. İş akışı gelen kutusu, hem web hem de mobil yazılım sürümlerinde mevcuttur ve hareket halindeyken dosyaları onaylamanıza ve yönetmenize olanak tanır.
Dokmee'nin en iyi özellikleri
- Yerleşik denetim günlüğü ile dosya etkinliklerini izleyin
- Dosyaları manuel olarak veya otomasyon ile klasörlere ve seviyelere ayırın
- Dosyaya açıklamalar ekleyin ve takımınızla paylaşın
- Ş Akışınızı daha sorunsuz hale getirmek için özel kurallar belirleyin
Dokmee sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü kullanmakta zorluk çekmektedir
- Arama fonksiyonu daha güçlü olmalı
Dokmee fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
Dokmee puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)
8. Google Drive
Google Çalışma Alanı ekosisteminin bir parçası olan Google Drive, en popüler bulut tabanlı dosya düzenleme çözümlerinden biridir. Drive, internete bağlı senkronize edilmiş cihazlarınızdan belgelere, fotoğraflara ve diğer dosyalara erişmenizi sağlar.
Klasörler oluşturabilir, dosyaları kategorilere ayırabilir ve geri almayı kolaylaştırmak için güçlü arama işlevlerini kullanabilirsiniz. İşbirliği özellikleri, gerçek zamanlı düzenleme ve paylaşım imkanı sunarak ekip çalışmasını ve verimliliği artırır.
Google Drive'ın en iyi özellikleri
- Google ekosistemindeki diğer güçlü araçlarla entegre edin
- Önemli dosyaları Yıldız işaretiyle veya Öncelik sayfasına ekleyerek belirleyin
- Değişikliklerin ayrıntılı kaydını tutmak için sürüm geçmişini kullanın
- Dosyalarınızı kimlerin görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini veya yorum yapabileceğini kontrol edin ve veri gizliliğini koruyun
Google Drive sınırlamaları
- Çevrimdışı modda iyi çalışmıyor
- Özelleştirme seçeneklerinin eksikliği
Google Drive fiyatlandırması
- İş Başlangıcı: Aylık 7,20 $/kullanıcı
- İş Standardı: Aylık 14,40 $/kullanıcı
- Business Plus: Aylık 21,60 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Google Drive puanları ve yorumları
- G2 (Google Çalışma Alanı için): 4,6/5 (42.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (27.000+ yorum)
9. Dropbox
Dropbox, sağlam bulut depolama ve dosya düzenleme özelliklerine sahip bir dosya paylaşım yazılımıdır. Her boyuttaki bireyler ve takımlar için uygundur.
Bu araç, birden fazla dosyayı yönetmek için bir dizi filtre sunar. Anahtar kelimeleri kullanarak içeriği düzenleyebilir, dosyaları etkinliğe veya zaman dilimine göre gruplandırabilir veya Dropbox'ın akıllı önerilerine göre dosyaları mevcut alt klasörlere kategorilere ayırabilirsiniz.
Dosyalar üzerinde işbirliği yapmak için, klasörleri takım üyeleriyle paylaşabilir ve bunları görüntüleyebilecek veya düzenleyebilecek kişileri kontrol edebilirsiniz. Dosyalama sisteminizin yapısını, izin verilen takım üyelerinin gerekli dosyalara erişebilmesi için özelleştirebilirsiniz.
Dropbox'ın en iyi özellikleri
- İnternete bağlı cihazlar arasında dosyaları düzenleyin ve paylaşın
- Platformlar arasında geçiş yapmadan dosyaları doğrudan Dropbox'ta düzenleyin
- Dosyalarınızda yapılan son değişikliklerden haberdar olun
- Parola koruması, indirme izinleri ve süre dolan bağlantılar gibi özelliklerle dosyalarınıza kimlerin erişebileceğini kontrol edin
Dropbox sınırlamaları
- Cihazlar arasında dosya senkronizasyonu zaman alıcı bir işlemdir
- Pahalı abonelikler
Dropbox fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Artı: Aylık 11,99 $/kullanıcı
- Profesyonel: Aylık 22 $/kullanıcı
- Standart: Aylık 24 $/kullanıcı
- Gelişmiş: Aylık 32 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Dropbox puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (23.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (21.000+ yorum)
10. WinZip
Kişisel ve iş kullanımına uygun WinZip, bilgisayarınızdan, ağınızdan veya bulut depolama alanınızdan dosyaları aramak, açmak, düzenlemek, taşımak ve paylaşmak için kolay bir yol sunar.
Bu araç, Zip, Zipx, RAR, VHD ve daha fazlası gibi farklı sıkıştırma biçimlerini açabilir ve şifreli Zip veya Zipx dosyaları oluşturabilir. Tek bir platformda dosyaları PDF'ye dönüştürebilir, filigran ekleyebilir ve dosyaları kolayca paylaşabilirsiniz.
WinZip Enterprise, sağlam özelleştirme seçenekleriyle birlikte gelir. Farklı boyutlardaki şirketler, iş ihtiyaçlarına göre özellikleri ve entegrasyonları özelleştirebilir.
WinZip'in en iyi özellikleri
- Verimliliği artırmak için dijital varlıkları sıkıştırın, açın ve düzenleyin
- WinZip'in şifreleme özellikleriyle şifreler ve kişisel veriler gibi hassas bilgileri koruyun
- WinZip Enterprise ile gelişmiş güvenlik ve lisanslama seçeneklerine sahip olun
- Enterprise kurulumunda SharePoint entegrasyonunu ve bulut depolama entegrasyonunu kullanın
WinZip sınırlamaları
- Sunduğu özelliklere göre pahalı
- Diğer modern araçların sunduğu gelişmiş güvenlik seçenekleri ve incelikten yoksundur
WinZip fiyatlandırması
- WinZip Standard: 29,95 $
- WinZip Pro Combo: 59,95 $
- Big Zipper: 84,95 $
WinZip puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)
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