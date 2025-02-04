2025'in En İyi 10 Dosya Düzenleme Yazılımı

Hiç, kaydettiğinizi çok iyi hatırladığınız bir dosyayı bulmak için dijital depolama alanınızı saatlerce aradınız mı?

Bu tür örnekler, istediğimizden daha sık yaşanır. İhtiyacımız olan dosyaları hiçbir yerde bulamıyoruz ve takımımız bizi beklemekten yoruluyor.

Böyle olmak zorunda değil. Dosya düzenleme yazılımı, kayıp dosyaların gizemini çözmenize yardımcı olabilir. Bu tür bir araç, belirli bir isimlendirme ve düzenleme yapısına göre dijital varlıkları yönetmenize, kaydetmenize ve aramanızı sağlar, böylece dosyalarınız her zaman parmaklarınızın ucunda olur.

2024'ün en iyi 10 dosya yönetim yazılımına göz atalım, özelliklerini, artılarını ve eksilerini analiz edelim ve işinizde daha düzenli olmanıza nasıl yardımcı olabileceklerini keşfedelim.

Dosyaları düzenlemek için bir yazılımda nelere dikkat etmelisiniz?

Dijital dosya düzenleme yazılımınız, işinizin özel ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Aramanız gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Kullanıcı dostu arayüz: Sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip bir dosya yönetim yazılımı seçin, böylece tüm takım üyeleri dosyaları kolaylıkla gezinebilir Dosya düzenleme özellikleri: Yapılandırılmış ve düzenli bir dosya sistemi sağlamak için klasör oluşturma, dosya kategorize etme ve etiketleme gibi özellikleri arayın Arama fonksiyonu: Dosyaları hızlı bir şekilde bulmak için güçlü bir arama özelliği gereklidir. Araç, anahtar kelime aramalarını, filtreleri ve gelişmiş arama seçeneklerini desteklemelidir Sürüm kontrolü: Belgeler üzerinde işbirliği yaparken, değişiklikleri izlemek, önceki sürümlere geri dönmek ve veri kaybını önlemek için sürüm kontrolü özellikleri çok önemlidir Güvenlik önlemleri: Hassas dosyaları korumak ve veri gizliliğini sağlamak için şifreleme, erişim denetimleri ve güvenli paylaşım seçeneklerine sahip yazılımlara öncelik verin Çapraz platform uyumluluğu: Esneklik ve erişilebilirliği artırmak için farklı işletim sistemleri ve cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan bir yazılım çözümü seçin Dosya senkronizasyonu: Kolay senkronizasyon özellikleri, dosyaları birden fazla cihazda güncel tutarak veri tutarsızlığı riskini azaltır Özelleştirilebilir şablonlar: SOP şablonları veya markalama şablonları gibi önceden biçimlendirilmiş özelleştirilebilir şablonlar sunan bir araç seçin. Bu şablonlar zaman kazandırır ve farklı dosya biçimlerinde tutarlılık sağlar

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Dosya Düzenleme Yazılımı

Piyasada birçok dosya yönetim yazılımı mevcuttur, ancak hepsi dosyaları istediğiniz şekilde düzenleyemez. Birçok aracı denedik ve en iyi 10 seçkimizi belirledik:

1. ClickUp

ClickUp ile Dosyaları Yönetin ClickUp, bağlı uygulamalar veya yerel sürücünüzde Universal Search ile dosyaları kolayca arayın ve bulun

ClickUp'ın Proje Yönetimi yazılımı, her boyuttaki işletmenin projeyle ilgili dosya ve belgeleri sistematik bir şekilde düzenlemesine yardımcı olur. ClickUp'ın Evrensel Arama özelliğini kullanarak, ClickUp'ta, bağlı bir uygulamada veya yerel sürücünüzde bulunan herhangi bir dosyayı bulun. Evrensel Arama ile, bağlantılara kısayollar eklemek, metinleri daha sonra kullanmak üzere saklamak ve daha fazlasını yapmak gibi özel arama komutları ekleyerek her şeyi tek bir yerden arayabilirsiniz.

Evrensel Arama, Komut Merkezi, Global Eylem Çubuğu veya masaüstünüz dahil Çalışma Alanınızın her yerinden erişilebilir; dosyalarınız her zaman bir tıklama veya tuş vuruşu uzaklıkta!

Esneklik ve daha iyi organizasyon için, Liste Görünümü'nü kullanarak harici ve ClickUp dosyalarınızı gruplandırabilir, sıralayabilir ve filtreleyebilir veya Pano Görünümü ile Kanban stilinde düzenleyebilirsiniz. Tüm çalışma alanınızı kuşbakışı görmek için Her Şey Görünümü'nü kullanın.

ClickUp'ın özelleştirilebilir Liste Görünümü ile dosyalarınıza her zaman erişin

ClickUp, kullanıma hazır şablonlar sunarak yoğun takımların iş yükünü azaltmak ve verimliliklerini artırmak için bir adım önde.

Örneğin, ClickUp'ın Proje Yönetimi Klasör Yapısı Şablonu, tüm projeleriniz için tek tip bir yapı oluşturmanıza, farklı dosya ve kayıt sürümlerini düzenlemenize ve takım üyeleriyle işbirliği yapmanıza olanak tanır.

Şablonu indirin ClickUp'ın Proje Yönetimi Klasör Yapısı Şablonu ile kapsamlı bir klasör sistemi oluşturun, takımın sorumluluk bilincini artırın ve proje ilerlemesini sorunsuz bir şekilde izleyin

Projelerle ilgili önemli bilgileri kaydetmek ve proje verilerini kolayca görselleştirmek için Gözden Geçirme Tarihi, Departman, Notlar, İlerleme, Kaynak Türü ve daha fazlası gibi sekiz adede kadar özel öznitelik ekleyebilirsiniz.

Projeleri daha iyi izlemenize yardımcı olur ve belge aramak için harcadığınız zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar için hafif öğrenme eğrisi

Bazı özellikler mobil uygulamada henüz mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. OneDrive

microsoft OneDrive aracılığıyla

OneDrive, işletmeler ve profesyoneller için en popüler dosya düzenleme yazılımlarından biridir. Microsoft ekosisteminin bir parçası olarak, dosyalarınızı cihazlar arasında ve gerçek zamanlı olarak düzenler.

OneDrive, dosya paylaşmak, başkalarıyla işbirliği yapmak ve diğer Microsoft araçlarından dosyalarınızı takip etmek için kişiselleştirilmiş bir gösterge paneli sunar. Dosyalarınızı renk kodlarıyla düzenleyebilir, kısayollar oluşturabilir ve cihazdaki dosyalar için çevrimdışı çalışarak dosyalarınızı daha iyi organize edebilirsiniz.

OneDrive aboneliği, tüm cihazlarda ve Windows sürümlerinde çalışır, böylece kullanıcı arayüzü veya dosya kullanılabilirliği konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

OneDrive'ın en iyi özellikleri

Cihazlar arasında sorunsuz dosya senkronizasyonu sağlayın

Eski dosyaları izlemek veya geri yüklemek için sürüm geçmişi özelliğini kullanın

Çevrimdışı moddan yararlanarak yerel dosyaları düzenleyin

OneDrive sınırlamaları

Dosya senkronizasyonunda ara sıra sorunlar

Bazı kullanıcılar, özellikle çok sayıda dosya olduğunda arama özelliğinin verimsiz olduğunu düşünmektedir

OneDrive fiyatlandırması

OneDrive for Business (Plan 1): Aylık 5 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Basic: Aylık 6 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Standard: Aylık 12,50 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

OneDrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)

3. Abelssoft

abelssoft File Organizer aracılığıyla

Abelssoft dijital dosya yönetim yazılımı, her dosyayı ait olduğu yerde tutar ve masaüstünüzü düzenli tutar.

Bilgisayarınızdaki PDF dosyaları, resimler, ses dosyaları, belgeler, videolar ve diğer medya türlerini sıralamak için sınırsız kural ayarlayabilirsiniz. Kuralı ayarladıktan sonra, tek bir tıklama ile dosyaları otomatik olarak doğru klasörlere sınıflandırabilirsiniz. Bu, doğru dosyaları doğru zamanda bulmayı da çok kolaylaştırır!

Abelssoft, Windows 11, Windows 10, Windows 8. 1, Windows 8 ve Windows 7'de çalışır.

Abelssoft'un en iyi özellikleri

Hangi dosyaların nereye taşınacağına karar vermek için kurallar belirleyin

Sürükle ve bırak hunisi fonksiyonunu kullanarak dosyaları otomatik olarak doğru klasöre atayın ve değerli zamanınızdan tasarruf edin

En az altı ay ücretsiz güncelleme alın

PC'nizde kayıtlı her tür dosyayı hızla bulun

Abelssoft sınırlamaları

Yalnızca Windows PC'lerde çalışır. Diğer işletim sistemleri için uygun değildir

Bulutta bulunan dosyaları düzenlemeyi desteklemez

Abelssoft fiyatlandırma

Deneme Sürümü: Ücretsiz

Tam Sürüm: 29,95

Abelssoft puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Tabbles

tabbles aracılığıyla

Tabbles, etiketleme yoluyla dosyaları yapılandırmaya odaklanan bir dosya yönetimi ve belge işbirliği yazılımıdır.

Yerel disklerde, ağ sürücülerinde veya bulutta bulunan görüntü dosyaları ve müzik dosyaları dahil olmak üzere her tür dosyaya etiket eklemenizi sağlar. Ayrıca, otomatik etiketleme özelliğini kullanarak dosyalarınızı adlarına, içeriklerine veya yollarına göre otomatik olarak etiketleyebilirsiniz.

Tabbles, işbirliğine dayalı özellikler sunar: dosyalara veya yer imlerine yorum ekleyin ve takımınızla iletişim kurun. Etiketler ve dosya içeriğinin yanı sıra yorumlar da aranabilir, böylece dosyaları hızlı ve sorunsuz bir şekilde bulabilirsiniz.

Tabbles'ın en iyi özellikleri

Otomatik etiketleme ile dosyaları düzenleyin

Birleştirilmiş arama kutusu ile etiketlere, yorumlara ve dosya içeriğine göre dosya arayın

Dosya senkronizasyon hizmetleriyle Google Drive veya Dropbox bulut klasörlerine kaydedilen dosyaları etiketleyin

Tabbles sınırlamaları

Modern bir kullanıcı arayüzünün olmaması

Hafif bir öğrenme eğrisi vardır

Tabbles fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: Aylık 3 € / kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Pro: Aylık 5 € / kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Aylık 6 € / kullanıcı

Tabbles puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)

5. DocuWare

docuWare aracılığıyla

DocuWare, büyük belgeleri bulut üzerinden akıllıca yükleyip düzenleyerek kağıt izlerini azaltmak için tasarlanmıştır.

Eski belgeleri dijitalleştirmenize ve kolay erişim için saklamanıza yardımcı olan bir OCR (optik karakter tanıma) fonksiyonu vardır. Takımlar, daha sorunsuz işbirliği ve dosya izleme için DocuWare'i tüm cihazlara dağıtabilir. Ayrıca, dosyalarınızı güvende tutmak için kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk sağlar.

DocuWare'in güçlü indeksleme, cihazda tarama ve sürüm izleme özellikleri, onu işler için en sezgisel dosya düzenleme yazılımlarından biri haline getirir.

DocuWare'in en iyi özellikleri

Riskleri ve kağıt yükünü azaltmak için fiziksel dosyaları tarayın ve sıralayın

Ayrıntılı filtrelerle arama yaparak zaman kazanın

Esneklik ve uygun fiyat için bulut çözümünü uygulayın

Verimliliği artırmak için diğer iş araçlarıyla entegre edin

DocuWare sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için öğrenme süreci zorlu olabilir

Mobil uygulama tüm özellikleri ve işlevleri sunmamaktadır

DocuWare fiyatlandırması

DocuWare Cloud 4: Özel fiyatlandırma

DocuWare Cloud 15: Özel fiyatlandırma

DocuWare Cloud 40: Özel fiyatlandırma

DocuWare Cloud 100: Özel fiyatlandırma

DocuWare puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

6. Bynder

bynder Dijital Varlık Yönetimi aracılığıyla

Bynder, kurumsal kullanıma yönelik bir dosya ve varlık yönetim yazılımıdır.

Bu araç, özel filtrelerle dosya aramanıza, erişim izinlerini kontrol etmenize ve bunları iç veya dış paydaşlarla paylaşmanıza olanak tanır. İzinlere son kullanma tarihleri ekleyerek ve paylaşım geçmişini izleyerek, dosyaları paylaştıktan sonra bile kontrol edebilirsiniz.

Bynder, yapay zeka kullanarak yinelenen dosyaları kaldırır ve dijital varlıklara meta veriler ekleyerek arama kolaylığını artırır. Dosyaları kanala özel biçimlerde indirmenize ve farklı temas noktalarında tutarlılığı sağlamak için kırpmanıza veya düzenlemenize olanak tanır.

Bynder'ın en iyi özellikleri

Bynder'ın sezgisel filtre yapısı ile önemli belgeleri saniyeler içinde bulun

Dijital varlık yönetim sisteminizden (DAM) doğrudan dosya paylaşın

Paylaşılan dosyaların erişim ve kullanım haklarını sınırlayarak dijital varlıklarınızı koruyun

Bynder API'sini kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımınızla entegre edin

Bynder sınırlamaları

Önemli bir öğrenme eğrisi vardır

Kullanıcı arayüzü daha iyi olabilir

Bynder fiyatlandırması

Dijital Varlık Yönetimi (DAM): Özel fiyatlandırma

DAM + İçerik işlemlerinizi ölçeklendirin: Özel fiyatlandırma

DAM + Entegre dijital ekosistem: Özel fiyatlandırma

Bynder puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

7. Dokmee

via Dokmee

Dokmee Belge Yönetim Sistemi (Dokmee DMS), dosyaları yakalamak, depolamak, aramak, geri getirmek ve paylaşmak için sorunsuz bir çözüm sunar.

Her boyuttaki işletme için uygun olan bu araç, dosyaları manuel olarak veya otomasyon yardımıyla farklı klasörler halinde düzenlemenizi sağlar. Dijital varlıklarınızı kontrol etmenizi sağlar; herhangi bir dosya türünü paylaşın, takım üyeleriyle işbirliği yapın ve belgeleri düzenlemek için sürüm kontrolünden en iyi şekilde yararlanın.

İş ihtiyaçlarınıza göre iş akışınızı özelleştirebilirsiniz. İş akışı gelen kutusu, hem web hem de mobil yazılım sürümlerinde mevcuttur ve hareket halindeyken dosyaları onaylamanıza ve yönetmenize olanak tanır.

Dokmee'nin en iyi özellikleri

Yerleşik denetim günlüğü ile dosya etkinliklerini izleyin

Dosyaları manuel olarak veya otomasyon ile klasörlere ve seviyelere ayırın

Dosyaya açıklamalar ekleyin ve takımınızla paylaşın

Ş Akışınızı daha sorunsuz hale getirmek için özel kurallar belirleyin

Dokmee sınırlamaları

Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü kullanmakta zorluk çekmektedir

Arama fonksiyonu daha güçlü olmalı

Dokmee fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Dokmee puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

8. Google Drive

google Drive aracılığıyla

Google Çalışma Alanı ekosisteminin bir parçası olan Google Drive, en popüler bulut tabanlı dosya düzenleme çözümlerinden biridir. Drive, internete bağlı senkronize edilmiş cihazlarınızdan belgelere, fotoğraflara ve diğer dosyalara erişmenizi sağlar.

Klasörler oluşturabilir, dosyaları kategorilere ayırabilir ve geri almayı kolaylaştırmak için güçlü arama işlevlerini kullanabilirsiniz. İşbirliği özellikleri, gerçek zamanlı düzenleme ve paylaşım imkanı sunarak ekip çalışmasını ve verimliliği artırır.

Google Drive'ın en iyi özellikleri

Google ekosistemindeki diğer güçlü araçlarla entegre edin

Önemli dosyaları Yıldız işaretiyle veya Öncelik sayfasına ekleyerek belirleyin

Değişikliklerin ayrıntılı kaydını tutmak için sürüm geçmişini kullanın

Dosyalarınızı kimlerin görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini veya yorum yapabileceğini kontrol edin ve veri gizliliğini koruyun

Google Drive sınırlamaları

Çevrimdışı modda iyi çalışmıyor

Özelleştirme seçeneklerinin eksikliği

Google Drive fiyatlandırması

İş Başlangıcı: Aylık 7,20 $/kullanıcı

İş Standardı: Aylık 14,40 $/kullanıcı

Business Plus: Aylık 21,60 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Drive puanları ve yorumları

G2 (Google Çalışma Alanı için): 4,6/5 (42.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (27.000+ yorum)

9. Dropbox

dropbox aracılığıyla

Dropbox, sağlam bulut depolama ve dosya düzenleme özelliklerine sahip bir dosya paylaşım yazılımıdır. Her boyuttaki bireyler ve takımlar için uygundur.

Bu araç, birden fazla dosyayı yönetmek için bir dizi filtre sunar. Anahtar kelimeleri kullanarak içeriği düzenleyebilir, dosyaları etkinliğe veya zaman dilimine göre gruplandırabilir veya Dropbox'ın akıllı önerilerine göre dosyaları mevcut alt klasörlere kategorilere ayırabilirsiniz.

Dosyalar üzerinde işbirliği yapmak için, klasörleri takım üyeleriyle paylaşabilir ve bunları görüntüleyebilecek veya düzenleyebilecek kişileri kontrol edebilirsiniz. Dosyalama sisteminizin yapısını, izin verilen takım üyelerinin gerekli dosyalara erişebilmesi için özelleştirebilirsiniz.

Dropbox'ın en iyi özellikleri

İnternete bağlı cihazlar arasında dosyaları düzenleyin ve paylaşın

Platformlar arasında geçiş yapmadan dosyaları doğrudan Dropbox'ta düzenleyin

Dosyalarınızda yapılan son değişikliklerden haberdar olun

Parola koruması, indirme izinleri ve süre dolan bağlantılar gibi özelliklerle dosyalarınıza kimlerin erişebileceğini kontrol edin

Dropbox sınırlamaları

Cihazlar arasında dosya senkronizasyonu zaman alıcı bir işlemdir

Pahalı abonelikler

Dropbox fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Artı: Aylık 11,99 $/kullanıcı

Profesyonel: Aylık 22 $/kullanıcı

Standart: Aylık 24 $/kullanıcı

Gelişmiş: Aylık 32 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dropbox puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (23.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (21.000+ yorum)

10. WinZip

winZip aracılığıyla

Kişisel ve iş kullanımına uygun WinZip, bilgisayarınızdan, ağınızdan veya bulut depolama alanınızdan dosyaları aramak, açmak, düzenlemek, taşımak ve paylaşmak için kolay bir yol sunar.

Bu araç, Zip, Zipx, RAR, VHD ve daha fazlası gibi farklı sıkıştırma biçimlerini açabilir ve şifreli Zip veya Zipx dosyaları oluşturabilir. Tek bir platformda dosyaları PDF'ye dönüştürebilir, filigran ekleyebilir ve dosyaları kolayca paylaşabilirsiniz.

WinZip Enterprise, sağlam özelleştirme seçenekleriyle birlikte gelir. Farklı boyutlardaki şirketler, iş ihtiyaçlarına göre özellikleri ve entegrasyonları özelleştirebilir.

WinZip'in en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak için dijital varlıkları sıkıştırın, açın ve düzenleyin

WinZip'in şifreleme özellikleriyle şifreler ve kişisel veriler gibi hassas bilgileri koruyun

WinZip Enterprise ile gelişmiş güvenlik ve lisanslama seçeneklerine sahip olun

Enterprise kurulumunda SharePoint entegrasyonunu ve bulut depolama entegrasyonunu kullanın

WinZip sınırlamaları

Sunduğu özelliklere göre pahalı

Diğer modern araçların sunduğu gelişmiş güvenlik seçenekleri ve incelikten yoksundur

WinZip fiyatlandırması

WinZip Standard: 29,95 $

WinZip Pro Combo: 59,95 $

Big Zipper: 84,95 $

WinZip puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

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