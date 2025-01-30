Verimlilik ve Kolaylık Bir Arada: En İyi 10 Android Proje Yönetimi Uygulaması

Projeleri doğrudan cep telefonunuzdan verimli bir şekilde yönetme yeteneği, benzersiz bir kolaylık ve esneklik sunar. İster ofiste, ister evde veya hareket halinde çalışın, uygulamalar sayesinde ilerlemeyi izleyebilir, görevleri atayabilir ve sorunsuz bir takım işbirliği sağlayabilirsiniz, hepsi parmaklarınızın ucunda. Bu erişilebilirlik düzeyi, nerede olursanız olun üretken ve duyarlı kalmanızı sağlar. 🌐
Uygulama pazarını taradık ve 2023'ün en iyi 10 Android proje yönetimi uygulamasını özenle seçtik. Bu uygulamalar, işlerinizi halletmek ve ekip çalışmasını çocuk oyuncağı haline getirmek için kullanabileceğiniz, cebinize sığan pratik araçlar olabilir!
Proje Yönetimi Uygulaması Nedir?
Proje yönetimi uygulaması, bireylerin ve takımların görevleri ve projeleri verimli bir şekilde planlamasına, yürütmesine ve izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir tür proje yönetimi yazılımıdır. Bu uygulamalar, proje yönetiminin çeşitli yönlerini kolaylaştırarak işbirliğini, kaynak tahsisini, ilerlemeyi izlemeyi ve proje hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırır. 🎯
Proje yönetimi uygulamalarının bazı ortak özellikleri ve fonksiyonları şunlardır:
- Görev yönetimi: Görevleri kolayca oluşturun ve atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve bunları verimli bir şekilde düzenleyin
- Proje planlama: Net bir proje yol haritası için proje planları, dönüm noktaları ve zaman çizelgeleri geliştirin
- İşbirliği: Tartışma panoları, beyaz tahtalar, yorumlar ve dosya paylaşımı yoluyla takım iletişimi geliştirin
- Kaynak tahsisi: Takım üyelerini ve kaynakları görevlere atayarak etkili iş yükü yönetimi sağlayın
- Görselleştirme: Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi öğeleri kullanarak proje zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları görselleştirin ve proje planlamasını kolaylaştırın
- Mobil erişilebilirlik: Mobil cihazları kullanarak hareket halindeyken görevlere erişin ve bunları yönetin, esnekliği artırın
Android için en iyi proje yönetimi uygulamasını seçme
Android için yetenekli bir proje yönetimi uygulaması arıyorsanız, aşağıdaki temel özellikleri göz önünde bulundurun:
- Verimlilik artışı: Ş akışınızı kolaylaştırarak görev yönetimini daha verimli hale getiren bir proje yönetimi aracı arayın
- Sorunsuz işbirliği: Takım üyeleri arasında takım çalışmasını ve etkili iletişimi destekleyen bir Android uygulaması seçin
- Kullanıcı dostu: Deneyim veya teknik uzmanlık düzeyiniz ne olursa olsun, gezinmesi kolay bir uygulama tercih edin
- Entegrasyon özelliği: Kesintisiz bir iş akışı sağlamak için mevcut yazılım araç setinizle iyi bir şekilde entegre olduğundan emin olun
- Güçlü raporlama: İlerlemeyi ve proje performansını izlemek için güçlü raporlama özelliklerine sahip bir Android uygulaması seçin
- Uygun fiyat: Uygulamanın işlevsellikten ödün vermeden paranızın karşılığını iyi bir şekilde verip vermediğini değerlendirin
En İyi Android Proje Yönetimi Uygulamaları: En İyi 10 Seçim
Piyasada bulunan çok sayıda çözümü inceledik ve görevlerinizi yerine getirmenize, sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanıza ve proje nirvanasına ulaşmanıza yardımcı olacak en iyi 10 Android proje yönetimi uygulamasını seçtik. 🧘
1. ClickUp
ClickUp'ın mobil sürümünün en iyi Android proje yönetimi uygulamaları listemizde ilk sırada yer alması şaşırtıcı değil. Dönüm noktası izleme, kaynak tahsisi ve Gantt grafik görünümleri gibi özelliklerle, projelerin planlanması ve yürütülmesi hiç bu kadar verimli ve kolay olmamıştı. 🤩
ClickUp'ın Proje Yönetimi Paketi, Çalışma Alanı'nızdaki tüm işlerinize net bir genel bakış sağlayan özel Gösterge Panelleri içerir.
Uygulamanın işlevselliğinin merkezinde, görev yönetimi ve takım iletişiminin zorluklarını ortadan kaldıran yapay zeka destekli bir araç yer alır. ClickUp AI, proje özetleri, zaman çizelgeleri ve görev eylem öğeleri oluşturabilen, toplantı ayrıntılarını ve konuşmaları özetleyebilen inanılmaz derecede kullanışlı bir yazma asistanıdır. Sıradan, zaman alıcı görevleri üstlenir, böylece siz ve takımınız müşterilerinize ve paydaşlarınıza ekstra değer katan proje faaliyetlerine odaklanabilirsiniz.
Belge yönetimini kolaylaştırmak isteyen takımlar için ClickUp Docs özelliği, işbirliği yetenekleri açısından bir hazinedir. Belge oluşturma, düzenleme ve paylaşımı basitleştirir, gerçek zamanlı güncellemeleri proje görevlerinize ve zaman çizelgelerinize sorunsuz bir şekilde entegre eder ve tüm bunları Android cihazınızdan hareket halindeyken kullanabilirsiniz.
ClickUp mobil uygulaması, popüler takvim ve e-posta araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak işinizi basitleştirir ve farklı platformlar arasında geçiş yapmanın neden olduğu kesintiler olmadan çalışmanıza olanak tanır. Slack, Google Drive, Figma ve Loom dahil olmak üzere 1.000'den fazla verimlilik ve iletişim aracını içeren kapsamlı entegrasyon kitaplığı ile sınırların ötesine geçer. Bu güçlü entegrasyon özellikleri, yalnızca proje yönetimi becerilerinizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda ekip çalışmasını ve genel verimliliği de artırır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri, sürükle ve bırak düzenleyici ve yüzlerce hazır şablon ile birden fazla projeyi ve görevi verimli bir şekilde yönetin
- AI destekli proje yönetimi özellikleri ve otomasyonlar
- ClickUp Docs ile işbirliğine dayalı belge yönetimi
- 15'ten fazla ClickUp görünümüyle işleri görselleştirin
- 1.000'den fazla iş aracıyla sorunsuz entegrasyon
- Özelleştirilebilir Hatırlatıcılar ve bildirimler
- Yerel zaman takibi
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci
- Ücretsiz plan ile sınırlı özellikler
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için şirketle iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Asana
Asana, görev yönetimini ve proje organizasyonunu basitleştiren, kullanıcı dostu bir proje yönetimi uygulamasıdır. Android cihazınızda Asana ile, nerede olursanız olun iş akışlarını kolaylaştırabilir, etkili bir şekilde işbirliği yapabilir ve düzenli kalabilirsiniz. 🏖️
Asana uygulamasını kullanarak sesli notları kolayca yazıya dönüştürebilir veya görev oluşturmak için fotoğraf çekebilirsiniz. Gelen kutunuzu yönetmek çok kolaydır; tek bir dokunuşla arşivleyebilir, yer imlerine ekleyebilir ve takip görevleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca, yeni görev atamaları, yorumlar ve güncellemeler için anlık bildirimler ile bağlantıda kalabilir ve her zaman haberdar olabilirsiniz.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Proje faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak izleyin
- Ş Akışınıza uyacak şekilde yapılacaklar listelerini kişiselleştirin
- Görevlere son teslim tarihleri, atanan kişiler, takipçiler, notlar ve dosyalar ekleyin
- Çevrimdışı olduğunuzda bile verimliliğinizi koruyun; yeniden bağlandığınızda senkronizasyonu gün
- Sürekli konuşmalarla takımınızla iletişim halinde kalın
Asana sınırlamaları
- Temel plan ile sınırlı özellikler
- Gantt grafikleri ve yerel zaman takibi özellikleri yok
Asana fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)
3. Jira
Geliştiriciler için Android proje yönetimi uygulamaları arasında gerçek bir güç merkezi olan Jira, sadece birkaç parmak dokunuşu ve kaydırma ile proje görevlerini kolayca oluşturmanıza, izlemenize ve yürütmenize olanak tanır. Dosya ekleyerek, yorumlara yanıt vererek ve açıklamalarda veya durumlarda hızlı değişiklikler yaparak, hareket halindeyken bilet ve birikmiş iş yönetimi gibi iş öğelerini zahmetsizce güncelleyebilirsiniz.
Pastanın üzerindeki krema mı? Takımınızın verimliliğini artıran görsel veriler sağlar. 👀
Ancak Jira bununla yetinmez; Android'de çevik yazılım yönetimi konusunda güvenilir müttefikinizdir. Takımınızın ne kadar karmaşık olursa olsun projeleri sorunsuz bir şekilde planlayabileceği merkezi bir gösterge paneli elde edersiniz. Scrum ve Kanban gibi çevik metodolojileri ve özelleştirilebilir iş akışlarını destekleyen Jira, proje ve ürün yönetimini baştan sona basitleştirir.
Jira'nın en iyi özellikleri
- Proje yönetimini basitleştirmek için görevler oluşturmanıza, izlemenize, önceliklendirmenize ve yayınlamanıza olanak tanır
- Takım verimliliğini artırmak için görsel içgörüler
- Scrum ve Kanban gibi çevik metodolojileri destekler
- Gerçek zamanlı push bildirimleri ve merkezi gösterge panelleri
- Slack, Gmail ve Bitbucket gibi 100'den fazla üçüncü taraf uygulamayla entegre olur
Jira sınırlamaları
- Bir göreve birden fazla kişi atayamama
- Uygulamanın kullanımını öğrenmek zaman alır
Jira fiyatlandırması
- Ücretsiz 10 kullanıcıya kadar
- Standart: Kullanıcı başına aylık 7,75 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 15,25 $
- Enterprise: 134.500 $/yıl (en az 801 kullanıcı)
Jira puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)
4. Trello
Trello, Kanban tabanlı yaklaşımı ile görsel düşünenlere hitap eden olağanüstü bir proje yönetimi aracıdır. Kontrol listeleri, etiketler ve son teslim tarihleri gibi özellikleriyle hem profesyonel hem de kişisel görevlerin izlenmesinde mükemmeldir, Takvim ve Harita görünümleri ise karmaşık projelerin yönetimi için idealdir.
Trello'nun kullanıcı dostu Android uygulaması, hızlı görev kontrolleri, sezgisel gezinme ve sorunsuz takım iletişimi sunar. Aynı zamanda, yerleşik otomasyon asistanı Butler, görevlerin yeniden yerleştirilmesi, son tarih hatırlatıcıları ve takım görevlerinin planlanması gibi tekrarlayan görevleri yerine getirir. 🗓️
Trello'nun en iyi özellikleri
- Kanban panoları ile görsel ilerleme izleme
- Panoları, listeleri ve kartları saniyeler içinde özelleştirin
- Her göreve/karta kontrol listeleri, etiketler ve son teslim tarihleri ekleyin
- Jira, Slack, Google Drive ve InVision gibi uygulamalarla entegre olur
- Kart atamaları, güncellemeler ve tamamlanmalar hakkında anlık bildirimler
Trello sınırlamaları
- Yerleşik raporlar yok
- Gantt grafik görünümü yok
Trello fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $ (50 kullanıcı için)
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (22.000'den fazla yorum)
5. Monday. com
Monday. com, görevlerin dağıtımını ve hedeflerin tamamlanmasını kolaylaştırmak için ilgi çekici görsellerden yararlanan şık ve modern bir proje yönetimi aracıdır. Birden fazla projeyi yönetmenize, süreçleri kolaylaştırmanıza ve optimum verimlilik için sorunsuz bir takım işbirliği sağlamanıza olanak tanır.
Otomasyonlar ve gerçek zamanlı bildirimler sayesinde, nerede olursanız olun proje ilerlemelerinden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca, görsel olarak çekici gösterge paneli, tüm projelerinize birkaç tıklama ile net ve öz bir genel bakış sunar. 📱
Bu arada, mobil uygulamasında yapılan son geliştirmeler, örneğin iyileştirilmiş zoom deneyimi ve gelişmiş sütun menüsü özellikleri, daha sorunsuz bir gezinme deneyimi sunuyor.
Monday. com en iyi özellikler
- Çeşitli şablonlar ve renk grafikleri
- Abone olduğunuz panolardan güncellemelerin yer aldığı bir haber akışı
- Görsel veri analizi için çoklu görünümler
- Özel uyarılarla görevlere öncelik verin
Monday. com sınırlamaları
- Bazı kullanıcılara göre yavaş yükleme süresi
- Yeni kullanıcılar için karmaşık arayüz
Monday. com fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz (en fazla iki kullanıcı için)
- Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $ (en az üç kullanıcı)
- Standart: Kullanıcı başına aylık 10 $ (en az üç kullanıcı)
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16 $ (en az üç kullanıcı)
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Monday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
6. Smartsheet
Smartsheet, optimize edilmiş, mobil cihazlara uygun görsel gösterge panelleri ile görev ve proje yönetimini basitleştiren, elektronik tablo benzeri bir uygulamadır. Otomasyon yoluyla iş akışlarını kolaylaştırmak için mükemmel olan çok sayıda özelleştirilebilir şablona sahiptir.
Bu mobil uygulama, dünyanın her yerinden iş sorumluluklarınızla ilgili güncel bilgileri almanızı sağlar. Gerçek zamanlı güncellemeler ve bildirimler alın ve iş akışını sürdürmek için anında harekete geçin. Fotoğraf ekleyerek, konumunuzu not ederek ve barkodları tarayarak görevlerinize ayrıntılar ekleyin.
Bu uygulama, hareket halindeyken takım işbirliğini teşvik etmede mükemmeldir ve parkta köpeğinizi gezdirirken veya dünyanın diğer ucundaki bir plajda çalışırken bile yorumları gerçek zamanlı olarak görüntüleyip yanıtlamanıza olanak tanır.
Ayrıca, Smartsheet'in müşteri portalı , proje ayrıntılarını müşterilerinizle paylaşmak için güvenli bir alan sağlar. Zaman çizelgeleri, bütçeler, dönüm noktaları, dosya yüklemeleri ve yorumlama özellikleri tek bir verimli pakette sunulur.
Smartsheet'in en iyi özellikleri
- Canlı sayfalara, gösterge panellerine ve raporlara erişim
- Konumunuzdan bağımsız olarak güncellemelere ve onay taleplerine gerçek zamanlı olarak yanıt verin
- Otomasyon ile iş akışlarını kolaylaştırmak için özelleştirilebilir şablonlar
- Yorumları görüntüleyip yanıtlayarak devam eden görevlerde işbirliği yapın
- Müşterilerle proje ayrıntılarını paylaşmak için güvenli alan sağlar
- Çevrimdışı modda çalışmak için kullanışlı formlar
Smartsheet sınırlamaları
- Sınırlı mobil uygulama özellikleri
- Sınırlı raporlama yetenekleri
Smartsheet fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7 $ (en fazla 10 kullanıcı için)
- İş: Kullanıcı başına aylık 25 $ (en az üç kullanıcı)
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Smartsheet puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (14.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
7. MeisterTask
MeisterTask, Android cihazınızda projeleri yönetmek için gerçek bir mücevherdir. Pratik Kanban tarzı panoları, işbirliğini kolaylaştırır ve görev durumlarını değiştirmeyi çocuk oyuncağı haline getirir. İstenen değişiklikleri yansıtmak için görevleri ve projeleri temsil eden kartları panodaki uygun yere taşıyın.
Gerçek zamanlı bildirimler sayesinde sorumluluklarınızı her zaman takip edebilirsiniz. Aynı zamanda, uygulamanın yerleşik zamanlayıcısı, tek tek görevlere harcanan zamanı izlemenizi ve yaklaşan son teslim tarihlerini takip etmenizi sağlar.
Siz ve takımınız dosyaları, fikirleri ve güncellemeleri tek bir konumda paylaşabilirsiniz. Ayrıca, önemli görevler ve son tarihler hakkında herkesi bilgilendiren etkinlik akışını da unutmayın.
MeisterTask'ın en iyi özellikleri
- Proje iş akışlarını kolaylaştırmak için görevleri ve kaynakları ayarlayın
- Kolay gezinilebilen Kanban panoları ile görev yönetimini basitleştirir
- Son teslim tarihlerini takip etmek için yerleşik zamanlayıcı
- Takım üyeleri arasında dosya, fikir, güncelleme ve görev paylaşımına olanak tanır
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri
MeisterTask sınırlamaları
- Mobil bildirimler genellikle yavaştır
- Temel plan ile sınırlı özellikler
MeisterTask fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 6,50 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
MeisterTask puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)
8. Wrike
Wrike, üstün işlevselliği ve kullanıcı dostu tasarımıyla tanınan, zengin özelliklere sahip bir proje planlama uygulamasıdır. Son derece özelleştirilebilir proje yönetimi gösterge paneli ile övünür ve takım işbirliğini teşvik etmede mükemmeldir.
Uygulama, proje zamanlamaları oluşturmak, kaynakları tahsis etmek ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemek için özel bir alan sunar. Gelişmiş görev görünürlüğü, proje teslim tarihlerini ve bütçelerini tutarlı bir şekilde karşılamanıza olanak tanır. Üstelik, aracın otomasyon yetenekleri e-postaları ve görevleri kolaylaştırarak, dikkatinizi gerektiren kritik ve bilgi yoğun görevlere odaklanmanızı sağlar.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Proje ilerlemelerini ve son teslim tarihlerini takip edin
- E-postaları ve görevleri otomatikleştirerek iş akışlarını kolaylaştırır
- Proje yönetimi gösterge panelini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin
- Etkili işbirliği araçlarıyla ekip çalışmasını geliştirir
Wrike sınırlamaları
- Yavaş sayfa yükleme
- Zor öğrenme süreci
Wrike fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)
9. Podio
Podio, tüm ilgili görevlerin net bir özetini sunarak birden fazla projeyi zahmetsizce yönetmenizi sağlayan çok yönlü bir araçtır. Görev durumlarını ve devam eden teslimatları görselleştirmeyi basitleştiren güçlü bir gösterge paneline sahip olduğunuzu hayal edin. Podio uygulaması bunu gerçeğe dönüştürür.
Podio'yu olağanüstü kılan, kesintisiz bir iş akışı için etkinlik akışları ve takvimler içeren kullanıcı dostu arayüzüdür. Ayrıca, önemli eylem öğelerini asla kaçırmamak için gerçek zamanlı bildirimler alırsınız.
Bu uygulama, en son toplantı notlarınız veya devam eden projenizle ilgili tasarım özetleri gibi işinizle ilgili tüm içeriğe mobil cihazınızın rahatlığından erişmenizi sağlar.
Podio'nun en iyi özellikleri
- Görev durumlarını ve proje ilerlemesini kolaylıkla görselleştirin
- Gerçek zamanlı bildirimler, etkinlik akışları ve takvimler
- Android cihazınızdan Podio çalışma alanlarınızdaki içeriğe kolayca erişin
- API aracılığıyla özel entegrasyonlar da dahil olmak üzere zengin entegrasyon yetenekleri
- Gantt grafiklerinden zaman takibi araçlarına kadar geniş uzantı aralığı
Podio sınırlamaları
- Yavaş yanıt süreleri
- Özelleştirmeler için öğrenme eğrisi
Podio fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Artı: 11,20 $/ay
- Premium: 19,20 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Podio puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
10. Takım çalışması
Takım çalışması, her zamanki iş yerinizden uzakta olsanız bile sorunsuz işbirliği, son teslim tarihlerine uyum ve projelerin başarıyla tamamlanmasını sağlamakla ilgilidir. Bu Android uygulaması, gerçek zamanlı işbirliği, iş yükü ve kaynak yönetimi, zaman takibi ve daha fazlası için zengin özelliklere sahiptir.
Teamwork'ün mobil uygulaması, gösterge panelleri, takvimler, dönüm noktaları ve panolar ve listeler gibi farklı görev görünümü seçeneklerini kullanarak projenizin ilerlemesini yakından takip etmenizi sağlar. Mesajları okuma ve yanıtlama, en son proje etkinliklerini görme ve dosya ve fotoğrafları doğrudan mobil cihazınızdan yükleme özellikleri sayesinde, uzaktan çalışmanın esnekliğinin keyfini çıkarırken görevlerinizi takip edebilirsiniz.
Teamwork'ün en iyi özellikleri
- Görev atamalarını ve ilerlemeyi izler
- İş yükü, zaman takibi ve işbirliği araçları
- Yorumlara ve bildirimlere yanıt verme
- Faturalandırılabilir saatleri hesaplar ve müşteri faturalarını oluşturur
Takım çalışması sınırlamaları
- Yetersiz mobil uygulama
- Ücretsiz plan ile sınırlı seçenekler
Takım çalışması fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5,99 $
- Teslimat: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Grow: Kullanıcı başına aylık 19,99 $
- Ölçek: Talep üzerine mevcuttur
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Takım çalışması puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)
Android Proje Yönetimi Arkadaşınızı Akıllıca Seçin
Gördüğümüz gibi, sağlam bir Android proje yönetimi uygulaması, mobil cihazınız ve internet erişiminiz olduğu sürece, nerede olursanız olun görevleri sorunsuz bir şekilde yönetmenize ve takımınızla işbirliği yapmanıza olanak sağlamalıdır.
Ancak, proje yönetiminin tüm yönlerini kapsayan kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, ClickUp, yapay zeka destekli özellikleri, belge yönetimi çözümleri ve entegrasyon olanakları ile öne çıkıyor. ClickUp Android uygulamasını ücretsiz indirin ve projelerinizi yönetirken benzeri görülmemiş bir verimlilik ve esneklik deneyimi yaşayın! 🌻