Verimlilik ve Kolaylık Bir Arada: En İyi 10 Android Proje Yönetimi Uygulaması

Projeleri doğrudan cep telefonunuzdan verimli bir şekilde yönetme yeteneği, benzersiz bir kolaylık ve esneklik sunar. İster ofiste, ister evde veya hareket halinde çalışın, uygulamalar sayesinde ilerlemeyi izleyebilir, görevleri atayabilir ve sorunsuz bir takım işbirliği sağlayabilirsiniz, hepsi parmaklarınızın ucunda. Bu erişilebilirlik düzeyi, nerede olursanız olun üretken ve duyarlı kalmanızı sağlar. 🌐

Uygulama pazarını taradık ve 2023'ün en iyi 10 Android proje yönetimi uygulamasını özenle seçtik. Bu uygulamalar, işlerinizi halletmek ve ekip çalışmasını çocuk oyuncağı haline getirmek için kullanabileceğiniz, cebinize sığan pratik araçlar olabilir!

Proje Yönetimi Uygulaması Nedir?

Proje yönetimi uygulaması, bireylerin ve takımların görevleri ve projeleri verimli bir şekilde planlamasına, yürütmesine ve izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir tür proje yönetimi yazılımıdır. Bu uygulamalar, proje yönetiminin çeşitli yönlerini kolaylaştırarak işbirliğini, kaynak tahsisini, ilerlemeyi izlemeyi ve proje hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırır. 🎯

Proje yönetimi uygulamalarının bazı ortak özellikleri ve fonksiyonları şunlardır:

Görev yönetimi: Görevleri kolayca oluşturun ve atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve bunları verimli bir şekilde düzenleyin Proje planlama: Net bir proje yol haritası için proje planları, dönüm noktaları ve zaman çizelgeleri geliştirin İşbirliği: Tartışma panoları, beyaz tahtalar, yorumlar ve dosya paylaşımı yoluyla takım iletişimi geliştirin Kaynak tahsisi: Takım üyelerini ve kaynakları görevlere atayarak etkili : Takım üyelerini ve kaynakları görevlere atayarak etkili iş yükü yönetimi sağlayın Görselleştirme: Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi öğeleri kullanarak proje zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları görselleştirin ve proje planlamasını kolaylaştırın Mobil erişilebilirlik: Mobil cihazları kullanarak hareket halindeyken görevlere erişin ve bunları yönetin, esnekliği artırın

Android için en iyi proje yönetimi uygulamasını seçme

Android için yetenekli bir proje yönetimi uygulaması arıyorsanız, aşağıdaki temel özellikleri göz önünde bulundurun:

Verimlilik artışı : Ş akışınızı kolaylaştırarak görev yönetimini daha verimli hale getiren bir : Ş akışınızı kolaylaştırarak görev yönetimini daha verimli hale getiren bir proje yönetimi aracı arayın

Sorunsuz işbirliği : Takım üyeleri arasında takım çalışmasını ve etkili iletişimi destekleyen bir Android uygulaması seçin

Kullanıcı dostu : Deneyim veya teknik uzmanlık düzeyiniz ne olursa olsun, gezinmesi kolay bir uygulama tercih edin

Entegrasyon özelliği : Kesintisiz bir iş akışı sağlamak için mevcut yazılım araç setinizle iyi bir şekilde entegre olduğundan emin olun

Güçlü raporlama : İlerlemeyi ve proje performansını izlemek için güçlü raporlama özelliklerine sahip bir Android uygulaması seçin

Uygun fiyat: Uygulamanın işlevsellikten ödün vermeden paranızın karşılığını iyi bir şekilde verip vermediğini değerlendirin

En İyi Android Proje Yönetimi Uygulamaları: En İyi 10 Seçim

Piyasada bulunan çok sayıda çözümü inceledik ve görevlerinizi yerine getirmenize, sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanıza ve proje nirvanasına ulaşmanıza yardımcı olacak en iyi 10 Android proje yönetimi uygulamasını seçtik. 🧘

Mobil uygulamanızı çevrimiçi olarak edinebileceğiniz her yerden proje yönetimi!

ClickUp'ın mobil sürümünün en iyi Android proje yönetimi uygulamaları listemizde ilk sırada yer alması şaşırtıcı değil. Dönüm noktası izleme, kaynak tahsisi ve Gantt grafik görünümleri gibi özelliklerle, projelerin planlanması ve yürütülmesi hiç bu kadar verimli ve kolay olmamıştı. 🤩

ClickUp'ın Proje Yönetimi Paketi, Çalışma Alanı'nızdaki tüm işlerinize net bir genel bakış sağlayan özel Gösterge Panelleri içerir.

Uygulamanın işlevselliğinin merkezinde, görev yönetimi ve takım iletişiminin zorluklarını ortadan kaldıran yapay zeka destekli bir araç yer alır. ClickUp AI, proje özetleri, zaman çizelgeleri ve görev eylem öğeleri oluşturabilen, toplantı ayrıntılarını ve konuşmaları özetleyebilen inanılmaz derecede kullanışlı bir yazma asistanıdır. Sıradan, zaman alıcı görevleri üstlenir, böylece siz ve takımınız müşterilerinize ve paydaşlarınıza ekstra değer katan proje faaliyetlerine odaklanabilirsiniz.

Belge yönetimini kolaylaştırmak isteyen takımlar için ClickUp Docs özelliği, işbirliği yetenekleri açısından bir hazinedir. Belge oluşturma, düzenleme ve paylaşımı basitleştirir, gerçek zamanlı güncellemeleri proje görevlerinize ve zaman çizelgelerinize sorunsuz bir şekilde entegre eder ve tüm bunları Android cihazınızdan hareket halindeyken kullanabilirsiniz.

ClickUp mobil uygulaması, popüler takvim ve e-posta araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak işinizi basitleştirir ve farklı platformlar arasında geçiş yapmanın neden olduğu kesintiler olmadan çalışmanıza olanak tanır. Slack, Google Drive, Figma ve Loom dahil olmak üzere 1.000'den fazla verimlilik ve iletişim aracını içeren kapsamlı entegrasyon kitaplığı ile sınırların ötesine geçer. Bu güçlü entegrasyon özellikleri, yalnızca proje yönetimi becerilerinizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda ekip çalışmasını ve genel verimliliği de artırır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir gösterge panelleri, sürükle ve bırak düzenleyici ve yüzlerce hazır şablon ile birden fazla projeyi ve görevi verimli bir şekilde yönetin

AI destekli proje yönetimi özellikleri ve otomasyonlar

ClickUp Docs ile işbirliğine dayalı belge yönetimi

15'ten fazla ClickUp görünümüyle işleri görselleştirin

1.000'den fazla iş aracıyla sorunsuz entegrasyon

Özelleştirilebilir Hatırlatıcılar ve bildirimler

Yerel zaman takibi

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Ücretsiz plan ile sınırlı özellikler

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için şirketle iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Asana

Asana, görev yönetimini ve proje organizasyonunu basitleştiren, kullanıcı dostu bir proje yönetimi uygulamasıdır. Android cihazınızda Asana ile, nerede olursanız olun iş akışlarını kolaylaştırabilir, etkili bir şekilde işbirliği yapabilir ve düzenli kalabilirsiniz. 🏖️

Asana uygulamasını kullanarak sesli notları kolayca yazıya dönüştürebilir veya görev oluşturmak için fotoğraf çekebilirsiniz. Gelen kutunuzu yönetmek çok kolaydır; tek bir dokunuşla arşivleyebilir, yer imlerine ekleyebilir ve takip görevleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca, yeni görev atamaları, yorumlar ve güncellemeler için anlık bildirimler ile bağlantıda kalabilir ve her zaman haberdar olabilirsiniz.

Asana'nın en iyi özellikleri

Proje faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak izleyin

Ş Akışınıza uyacak şekilde yapılacaklar listelerini kişiselleştirin

Görevlere son teslim tarihleri, atanan kişiler, takipçiler, notlar ve dosyalar ekleyin

Çevrimdışı olduğunuzda bile verimliliğinizi koruyun; yeniden bağlandığınızda senkronizasyonu gün

Sürekli konuşmalarla takımınızla iletişim halinde kalın

Asana sınırlamaları

Temel plan ile sınırlı özellikler

Gantt grafikleri ve yerel zaman takibi özellikleri yok

Asana fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

3. Jira

Geliştiriciler için Android proje yönetimi uygulamaları arasında gerçek bir güç merkezi olan Jira, sadece birkaç parmak dokunuşu ve kaydırma ile proje görevlerini kolayca oluşturmanıza, izlemenize ve yürütmenize olanak tanır. Dosya ekleyerek, yorumlara yanıt vererek ve açıklamalarda veya durumlarda hızlı değişiklikler yaparak, hareket halindeyken bilet ve birikmiş iş yönetimi gibi iş öğelerini zahmetsizce güncelleyebilirsiniz.

Pastanın üzerindeki krema mı? Takımınızın verimliliğini artıran görsel veriler sağlar. 👀

Ancak Jira bununla yetinmez; Android'de çevik yazılım yönetimi konusunda güvenilir müttefikinizdir. Takımınızın ne kadar karmaşık olursa olsun projeleri sorunsuz bir şekilde planlayabileceği merkezi bir gösterge paneli elde edersiniz. Scrum ve Kanban gibi çevik metodolojileri ve özelleştirilebilir iş akışlarını destekleyen Jira, proje ve ürün yönetimini baştan sona basitleştirir.

Jira'nın en iyi özellikleri

Proje yönetimini basitleştirmek için görevler oluşturmanıza, izlemenize, önceliklendirmenize ve yayınlamanıza olanak tanır

Takım verimliliğini artırmak için görsel içgörüler

Scrum ve Kanban gibi çevik metodolojileri destekler

Gerçek zamanlı push bildirimleri ve merkezi gösterge panelleri

Slack, Gmail ve Bitbucket gibi 100'den fazla üçüncü taraf uygulamayla entegre olur

Jira sınırlamaları

Bir göreve birden fazla kişi atayamama

Uygulamanın kullanımını öğrenmek zaman alır

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz 10 kullanıcıya kadar

Standart : Kullanıcı başına aylık 7,75 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 15,25 $

Enterprise: 134.500 $/yıl (en az 801 kullanıcı)

Jira puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

4. Trello

Trello, Kanban tabanlı yaklaşımı ile görsel düşünenlere hitap eden olağanüstü bir proje yönetimi aracıdır. Kontrol listeleri, etiketler ve son teslim tarihleri gibi özellikleriyle hem profesyonel hem de kişisel görevlerin izlenmesinde mükemmeldir, Takvim ve Harita görünümleri ise karmaşık projelerin yönetimi için idealdir.

Trello'nun kullanıcı dostu Android uygulaması, hızlı görev kontrolleri, sezgisel gezinme ve sorunsuz takım iletişimi sunar. Aynı zamanda, yerleşik otomasyon asistanı Butler, görevlerin yeniden yerleştirilmesi, son tarih hatırlatıcıları ve takım görevlerinin planlanması gibi tekrarlayan görevleri yerine getirir. 🗓️

Trello'nun en iyi özellikleri

Kanban panoları ile görsel ilerleme izleme

Panoları, listeleri ve kartları saniyeler içinde özelleştirin

Her göreve/karta kontrol listeleri, etiketler ve son teslim tarihleri ekleyin

Jira, Slack, Google Drive ve InVision gibi uygulamalarla entegre olur

Kart atamaları, güncellemeler ve tamamlanmalar hakkında anlık bildirimler

Trello sınırlamaları

Yerleşik raporlar yok

Gantt grafik görünümü yok

Trello fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $ (50 kullanıcı için)

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.000'den fazla yorum)

5. Monday. com

Monday. com, görevlerin dağıtımını ve hedeflerin tamamlanmasını kolaylaştırmak için ilgi çekici görsellerden yararlanan şık ve modern bir proje yönetimi aracıdır. Birden fazla projeyi yönetmenize, süreçleri kolaylaştırmanıza ve optimum verimlilik için sorunsuz bir takım işbirliği sağlamanıza olanak tanır.

Otomasyonlar ve gerçek zamanlı bildirimler sayesinde, nerede olursanız olun proje ilerlemelerinden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca, görsel olarak çekici gösterge paneli, tüm projelerinize birkaç tıklama ile net ve öz bir genel bakış sunar. 📱

Bu arada, mobil uygulamasında yapılan son geliştirmeler, örneğin iyileştirilmiş zoom deneyimi ve gelişmiş sütun menüsü özellikleri, daha sorunsuz bir gezinme deneyimi sunuyor.

Monday. com en iyi özellikler

Çeşitli şablonlar ve renk grafikleri

Abone olduğunuz panolardan güncellemelerin yer aldığı bir haber akışı

Görsel veri analizi için çoklu görünümler

Özel uyarılarla görevlere öncelik verin

Monday. com sınırlamaları

Bazı kullanıcılara göre yavaş yükleme süresi

Yeni kullanıcılar için karmaşık arayüz

Monday. com fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz (en fazla iki kullanıcı için)

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $ (en az üç kullanıcı)

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 $ (en az üç kullanıcı)

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 $ (en az üç kullanıcı)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

6. Smartsheet

Smartsheet, optimize edilmiş, mobil cihazlara uygun görsel gösterge panelleri ile görev ve proje yönetimini basitleştiren, elektronik tablo benzeri bir uygulamadır. Otomasyon yoluyla iş akışlarını kolaylaştırmak için mükemmel olan çok sayıda özelleştirilebilir şablona sahiptir.

Bu mobil uygulama, dünyanın her yerinden iş sorumluluklarınızla ilgili güncel bilgileri almanızı sağlar. Gerçek zamanlı güncellemeler ve bildirimler alın ve iş akışını sürdürmek için anında harekete geçin. Fotoğraf ekleyerek, konumunuzu not ederek ve barkodları tarayarak görevlerinize ayrıntılar ekleyin.

Bu uygulama, hareket halindeyken takım işbirliğini teşvik etmede mükemmeldir ve parkta köpeğinizi gezdirirken veya dünyanın diğer ucundaki bir plajda çalışırken bile yorumları gerçek zamanlı olarak görüntüleyip yanıtlamanıza olanak tanır.

Ayrıca, Smartsheet'in müşteri portalı , proje ayrıntılarını müşterilerinizle paylaşmak için güvenli bir alan sağlar. Zaman çizelgeleri, bütçeler, dönüm noktaları, dosya yüklemeleri ve yorumlama özellikleri tek bir verimli pakette sunulur.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Canlı sayfalara, gösterge panellerine ve raporlara erişim

Konumunuzdan bağımsız olarak güncellemelere ve onay taleplerine gerçek zamanlı olarak yanıt verin

Otomasyon ile iş akışlarını kolaylaştırmak için özelleştirilebilir şablonlar

Yorumları görüntüleyip yanıtlayarak devam eden görevlerde işbirliği yapın

Müşterilerle proje ayrıntılarını paylaşmak için güvenli alan sağlar

Çevrimdışı modda çalışmak için kullanışlı formlar

Smartsheet sınırlamaları

Sınırlı mobil uygulama özellikleri

Sınırlı raporlama yetenekleri

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 7 $ (en fazla 10 kullanıcı için)

İş : Kullanıcı başına aylık 25 $ (en az üç kullanıcı)

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Smartsheet puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (14.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

7. MeisterTask

MeisterTask, Android cihazınızda projeleri yönetmek için gerçek bir mücevherdir. Pratik Kanban tarzı panoları, işbirliğini kolaylaştırır ve görev durumlarını değiştirmeyi çocuk oyuncağı haline getirir. İstenen değişiklikleri yansıtmak için görevleri ve projeleri temsil eden kartları panodaki uygun yere taşıyın.

Gerçek zamanlı bildirimler sayesinde sorumluluklarınızı her zaman takip edebilirsiniz. Aynı zamanda, uygulamanın yerleşik zamanlayıcısı, tek tek görevlere harcanan zamanı izlemenizi ve yaklaşan son teslim tarihlerini takip etmenizi sağlar.

Siz ve takımınız dosyaları, fikirleri ve güncellemeleri tek bir konumda paylaşabilirsiniz. Ayrıca, önemli görevler ve son tarihler hakkında herkesi bilgilendiren etkinlik akışını da unutmayın.

MeisterTask'ın en iyi özellikleri

Proje iş akışlarını kolaylaştırmak için görevleri ve kaynakları ayarlayın

Kolay gezinilebilen Kanban panoları ile görev yönetimini basitleştirir

Son teslim tarihlerini takip etmek için yerleşik zamanlayıcı

Takım üyeleri arasında dosya, fikir, güncelleme ve görev paylaşımına olanak tanır

Özelleştirilebilir gösterge panelleri

MeisterTask sınırlamaları

Mobil bildirimler genellikle yavaştır

Temel plan ile sınırlı özellikler

MeisterTask fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 6,50 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

MeisterTask puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

8. Wrike

Wrike, üstün işlevselliği ve kullanıcı dostu tasarımıyla tanınan, zengin özelliklere sahip bir proje planlama uygulamasıdır. Son derece özelleştirilebilir proje yönetimi gösterge paneli ile övünür ve takım işbirliğini teşvik etmede mükemmeldir.

Uygulama, proje zamanlamaları oluşturmak, kaynakları tahsis etmek ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemek için özel bir alan sunar. Gelişmiş görev görünürlüğü, proje teslim tarihlerini ve bütçelerini tutarlı bir şekilde karşılamanıza olanak tanır. Üstelik, aracın otomasyon yetenekleri e-postaları ve görevleri kolaylaştırarak, dikkatinizi gerektiren kritik ve bilgi yoğun görevlere odaklanmanızı sağlar.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Proje ilerlemelerini ve son teslim tarihlerini takip edin

E-postaları ve görevleri otomatikleştirerek iş akışlarını kolaylaştırır

Proje yönetimi gösterge panelini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Etkili işbirliği araçlarıyla ekip çalışmasını geliştirir

Wrike sınırlamaları

Yavaş sayfa yükleme

Zor öğrenme süreci

Wrike fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

9. Podio

Podio, tüm ilgili görevlerin net bir özetini sunarak birden fazla projeyi zahmetsizce yönetmenizi sağlayan çok yönlü bir araçtır. Görev durumlarını ve devam eden teslimatları görselleştirmeyi basitleştiren güçlü bir gösterge paneline sahip olduğunuzu hayal edin. Podio uygulaması bunu gerçeğe dönüştürür.

Podio'yu olağanüstü kılan, kesintisiz bir iş akışı için etkinlik akışları ve takvimler içeren kullanıcı dostu arayüzüdür. Ayrıca, önemli eylem öğelerini asla kaçırmamak için gerçek zamanlı bildirimler alırsınız.

Bu uygulama, en son toplantı notlarınız veya devam eden projenizle ilgili tasarım özetleri gibi işinizle ilgili tüm içeriğe mobil cihazınızın rahatlığından erişmenizi sağlar.

Podio'nun en iyi özellikleri

Görev durumlarını ve proje ilerlemesini kolaylıkla görselleştirin

Gerçek zamanlı bildirimler, etkinlik akışları ve takvimler

Android cihazınızdan Podio çalışma alanlarınızdaki içeriğe kolayca erişin

API aracılığıyla özel entegrasyonlar da dahil olmak üzere zengin entegrasyon yetenekleri

Gantt grafiklerinden zaman takibi araçlarına kadar geniş uzantı aralığı

Podio sınırlamaları

Yavaş yanıt süreleri

Özelleştirmeler için öğrenme eğrisi

Podio fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı : 11,20 $/ay

Premium: 19,20 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Podio puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

10. Takım çalışması

Takım çalışması, her zamanki iş yerinizden uzakta olsanız bile sorunsuz işbirliği, son teslim tarihlerine uyum ve projelerin başarıyla tamamlanmasını sağlamakla ilgilidir. Bu Android uygulaması, gerçek zamanlı işbirliği, iş yükü ve kaynak yönetimi, zaman takibi ve daha fazlası için zengin özelliklere sahiptir.

Teamwork'ün mobil uygulaması, gösterge panelleri, takvimler, dönüm noktaları ve panolar ve listeler gibi farklı görev görünümü seçeneklerini kullanarak projenizin ilerlemesini yakından takip etmenizi sağlar. Mesajları okuma ve yanıtlama, en son proje etkinliklerini görme ve dosya ve fotoğrafları doğrudan mobil cihazınızdan yükleme özellikleri sayesinde, uzaktan çalışmanın esnekliğinin keyfini çıkarırken görevlerinizi takip edebilirsiniz.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Görev atamalarını ve ilerlemeyi izler

İş yükü, zaman takibi ve işbirliği araçları

Yorumlara ve bildirimlere yanıt verme

Faturalandırılabilir saatleri hesaplar ve müşteri faturalarını oluşturur

Takım çalışması sınırlamaları

Yetersiz mobil uygulama

Ücretsiz plan ile sınırlı seçenekler

Takım çalışması fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Teslimat : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Grow : Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Ölçek: Talep üzerine mevcuttur

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Takım çalışması puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Android Proje Yönetimi Arkadaşınızı Akıllıca Seçin

Gördüğümüz gibi, sağlam bir Android proje yönetimi uygulaması, mobil cihazınız ve internet erişiminiz olduğu sürece, nerede olursanız olun görevleri sorunsuz bir şekilde yönetmenize ve takımınızla işbirliği yapmanıza olanak sağlamalıdır.

Ancak, proje yönetiminin tüm yönlerini kapsayan kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, ClickUp, yapay zeka destekli özellikleri, belge yönetimi çözümleri ve entegrasyon olanakları ile öne çıkıyor. ClickUp Android uygulamasını ücretsiz indirin ve projelerinizi yönetirken benzeri görülmemiş bir verimlilik ve esneklik deneyimi yaşayın! 🌻