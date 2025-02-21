gelişmiş Proje Yönetimi için 15 Durum Raporlama Aracı

Proje güncellemeleri zahmetli olmak zorunda değildir. Ayrıca, sizi elektronik tablolara boğmak zorunda da değildir.

Bunun yerine heyecan verici olabilirler. Büyük resmi net bir şekilde gözden geçirdiğinizi hayal edin: her görevin birbiriyle bağlantılılığı, momentumdaki ince değişiklikler ve projenizi başarıya veya başarısızlığa götürebilecek ortaya çıkan kalıplar.

Sonsuz e-posta zincirleriyle boğuşan ve sayısız kafa karıştırıcı raporları deşifre eden bir proje yöneticisi olarak, hedeflerime ulaşmama yardımcı olan araçları paylaşmak için buradayım.

En iyi 15 durum raporlama aracını içeren bir liste hazırladım. Bu öneriler, durum raporlama araçlarıyla ilgili deneyimlerime ve ClickUp takımının araştırmalarına dayanmaktadır.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi 15 durum raporlama aracı: : Hepsi bir arada proje yönetimi ve görev durumu izleme için en iyisi ClickUp: Hepsi bir arada proje yönetimi ve görev durumu izleme için en iyisi Trello: Durum raporlarını görselleştirmek için en iyisi Asana: Takım işbirliği ile görev tabanlı raporlama için en iyisi Monday. com: İşbirliği projelerinin durum izlemesi için en iyisi Airtable: Düşük kodlu bir arayüzde proje verilerini ve durum raporlarını görselleştirmek için en iyisi Basecamp: Basit proje takımı iletişimi için en iyisi Smartsheet: Elektronik tablo tabanlı proje durum izleme için en iyisi Wrike: Karmaşık proje planlama ve izleme için en iyisi Notion: Tek bir platformda bilgi yönetimi ve durum izleme için en iyisi Zoho Projects: Gelişmiş raporlama özelliğine sahip, uygun fiyatlı özel proje yönetimi için en iyisi Jira En İyisi: Çevik takımlar ve sorun izleme için Microsoft Project Portföy Yönetimi: Büyük ölçekli proje portföy durum izleme için en iyisi Hive: Gerçek zamanlı güncellemeler ve takım işbirliği için en iyisi Plecto: Durum takibi için gerçek zamanlı veri görselleştirme için en iyisi Geckoboard: Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle proje durumunu görselleştirmek için en iyisi

Bir durum raporlama aracı seçerken, aklınızda bulundurmanız gereken birkaç anahtar özellik vardır:

Gerçek zamanlı izleme: Projenin zaman çizelgesinde anlık güncellemeler sağlayan bir araç arayın, böylece takımınızdaki herkes değişikliklerden haberdar olur

Özelleştirilebilir gösterge panelleri: İhtiyaçlarınıza göre uyarlayabileceğiniz İhtiyaçlarınıza göre uyarlayabileceğiniz proje gösterge panelleri , takımınızın ilerlemesi için en önemli verileri öne çıkarmanıza yardımcı olur

Entegrasyonlar ve otomasyon: Slack, Google Drive veya CRM gibi mevcut yazılımlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuran araçlar, proje yönetimini daha bağlantılı bir deneyim haline getirir

Ölçeklenebilirlik: Raporlama ihtiyaçlarınız takımınızla birlikte büyüyebilir, bu nedenle sizinle birlikte gelişebilecek bir çözüm seçmek çok önemlidir

Kullanım kolaylığı ve destek: Araçlar sezgisel olmalı ve yararlı müşteri desteği kaynakları sunmalıdır

Projenizin ilerlemesinin net ve doğru bir resmini oluşturmak, etkili durum raporlamasıyla başlar. Bu analiz, potansiyel engelleri ve gecikmeleri belirlemenize yardımcı olarak, dikkat edilmesi gereken alanları proaktif bir şekilde ele almanızı sağlar. Her raporlama stili için bir araç vardır; tek yapmanız gereken, takımınızın ihtiyaçlarına en uygun olanı bulmak.

Şimdi, içgörülü proje güncellemelerini oluşturmak ve paylaşmak için gerekli tüm özellikleri sunan tüm durum raporlama platformlarını ele alacağım.

1. ClickUp (Hepsi bir arada proje yönetimi ve görev durumu izleme için en iyisi)

ClickUp ile ilerlemeyi takip edin, güncellemeleri paylaşın ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Temel durum raporlamasının ötesine geçen bir araç arıyorsanız, benim gibi ClickUp for Project Management'ı keşfettiğinizde çok heyecanlanacaksınız.

Ortalama bir bilgi çalışanı, günde yaklaşık 1200 kez farklı uygulamalar arasında geçiş yapar. Bu sürekli bağlam değiştirme, kuruluşlara yıllık olarak çalışan başına üretkenliğin %9'una kadar maliyet getirir.

İş için her şeyi yapan uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, hedeflerinizi, notlarınızı ve konuşmalarınızı tek bir arayüzde birleştirir. Bu özelliği, platformun yerel yapay zekası ile birleştiğinde, düzinelerce farklı uygulamaya geçmenize gerek kalmadan tüm projelerinizi görselleştirmenizi ve raporlamanızı kolaylaştırır.

📮ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir platformda birleştirir. AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutarken, sohbet, belge, beyaz tahta ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin!

ClickUp Özel Durumları ile görev izlemeyi kişiselleştirin

Bir görevin yapılacak, devam ediyor veya tamamlandı olduğunu açıkça gösteren ClickUp'ın Özel Görev Durumları'nı kullanarak proje ilerlemesini izleyin. Ancak kendinizi bu kategorilerle sınırlamayın. Örneğin, bu etiketleri yazılım projeleriniz için "Tasarım", "Geliştirme", "Test" ve "Hazır" olarak veya e-ticaret siparişleriniz için "Beklemede", "Paketlendi", "Gönderildi" ve "Teslim Edildi" olarak değiştirebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri ile verimliliğinizi görselleştirin

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak bu bilgileri birden fazla görev ve proje (evet, işlevler arası olanlar da dahil!) arasında birleştirin. Pasta grafikler, çubuk grafikler, burnup ve burndown grafikleri, çizgi grafikler ve daha fazlasını içeren 50'den fazla özel kartı, gerçek zamanlı proje izleme ve durum raporlama otomasyonu için mükemmeldir.

Proje yönetimi gösterge paneli nasıl oluşturulur öğrenmek ister misiniz? İşte adım adım açıklamalı bir kılavuz!

ClickUp Brain, güncellemeleri ve karar vermeyi kolaylaştırmak için yapay zeka destekli içgörüler, otomasyon ve bilgi yönetimi kullanarak durum raporlamasını da geliştirir. Bunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Proje güncellemelerini, toplantı notlarını veya uzun görev konularını otomatik olarak özetleyerek, açık ve öz durum raporları oluşturmayı kolaylaştırın

ClickUp Brain ile görev etkinlikleri, proje güncellemeleri, toplantı notları veya belgeler gibi her şeyi özetleyin

Görevleri, son teslim tarihlerini ve tamamlanma oranlarını analiz ederek çalışma alanınız genelinde gerçek zamanlı içgörüler ve eylem öğeleri sağlayın

ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanı verilerinize göre eylem öğelerini özetleyin

Gerçek zamanlı verilere dayalı günlük standup toplantıları, haftalık proje durum raporları veya yönetici özetleri hazırlayın

ClickUp Sohbet , yorumlar ve Belgeler'deki tartışmaları tarayarak rapor için riskler, engeller veya gerekli onaylar gibi ilgili ayrıntıları ortaya çıkarın

Hedef belirlemede klasik OKR'lerin yapısını tercih ediyorsanız, ClickUp Hedefler özelliğini de seveceksiniz.

ClickUp Goals ile yıllık ve üç aylık OKR'lerinizin ilerlemesini izleyin ve raporlayın

Bunu, zaman sınırlı hedefler belirlemek ve hedef metrikleri veya tamamlanma yüzdelerini eklemek için kullandım. ClickUp alternatifleriyle olan deneyimlerime dayanarak, ClickUp Goals'un ilerlemeyi ölçmek ve başarı için neyin gerekli olduğu konusunda netlik kazanmak için en kolay yol olduğuna inanıyorum.

ClickUp'ın önceden oluşturulmuş şablonları, proje ilerlemesi ve hedefleri izlemek için yapılandırılmış biçimler sunarak durum raporlamasını daha da basitleştirir.

ClickUp'ın Proje Durum Raporu Şablonu, güncellemeleri, eylem öğelerini ve projenin önemli noktalarını düzenlemek için idealdir ve paydaşlara projenin durumunu tek bir yerden kapsamlı bir şekilde gösterir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Durum Raporu Şablonu'nu kullanarak proje durumunu hızlıca raporlayın ve tüm paydaşların bilgilendirildiğinden emin olun

Proje ilerlemesinin net bir özetini elde etmek için şablonu anahtar metrikler veya dönüm noktaları ile düzenli olarak güncelleyebilirsiniz. Projenizin karmaşık bağımlılıkları varsa risk değerlendirme bölümü eklemek gibi, takımınızın benzersiz raporlama ihtiyaçlarına göre şablon bölümlerini özelleştirin.

Proje durum raporu şablonuyla birlikte Hedefler ve OKR'ler özelliğini kullanarak performans hedeflerini ve proje güncellemelerini kolayca başvurabilmek için birbirine bağlayın.

💡Pro İpucu: ClickUp Gösterge Panelinde görevleri aşağıdakilere göre filtreleyen özel bir görünüm oluşturun: ⛳️ Durum (ör. "İlerleme", "Blok")⌚️ Öncelik (ör. "Yüksek Öncelik" sadece)📆 Son Teslim Tarihi (ör. "Bu hafta teslim edilecek görevler") Yöneticiler, takım liderleri veya belirli departmanlar için farklı filtrelenmiş görünümler kaydederek onlara sadece ihtiyaç duydukları bilgileri sunun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Öncelikli görevler için bağımlılıklar oluşturarak kritik proje yollarını daha iyi görselleştirin ve en önemli önceliklerin yolunda ilerlemesini sağlayın

Bağımlılıkları ClickUp Dönüm Noktaları ile birleştirerek projenizin anahtar aşamalarını işaretleyin ve paydaşlara ilerleme konusunda net bir yol haritası sunun

@bahsetme özelliğini kullanarak takım üyelerini etiketleyin, hızlı yanıtlar ve proje izlemede daha iyi hesap verebilirlik sağlayın

Gantt grafikleri, Kanban panoları, listeler ve takvimler dahil olmak üzere 15'ten fazla özel ClickUp Görünümü ile görev ilerlemesini görselleştirin

Önemli durum güncellemelerini asla kaçırmamak için bildirimleri ve uyarıları özelleştirin

ClickUp'ın Slack ve Google Drive gibi popüler araçlarla entegrasyonları sayesinde sorunsuz bir işbirliği sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kapsamlı özellikler nedeniyle bir öğrenme eğrisi olduğunu bildirmiştir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında Çalışma Alanı başına ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ın yerleşik özellikleri, projeleri kurmayı, son teslim tarihlerini izlemeyi ve raporlar oluşturmayı kolaylaştırdı. Görevleri atama ve ilerlemeyi izleme özelliği çok yardımcı oldu ve kullanılabilecek birçok önceden tasarlanmış şablonla birlikte geliyor. Sorumlulukları farklı takım üyelerine dağıtabildik, öncelikleri belirleyebildik ve her görevin durumunu gerçek zamanlı olarak izleyebildik. Karışıklık azaldığı ve bireysel sorumluluk arttığı için projeler planlandığı gibi ilerliyor.

ClickUp'ın yerleşik özellikleri, projeleri kurmayı, son teslim tarihlerini izlemeyi ve raporlar oluşturmayı kolaylaştırdı. Görevleri atama ve ilerlemeyi izleme özelliği çok yardımcı oldu ve kullanılabilecek birçok önceden tasarlanmış şablonla birlikte geliyor. Sorumlulukları farklı takım üyelerine dağıtabildik, öncelikleri belirleyebildik ve her görevin durumunu gerçek zamanlı olarak izleyebildik. Karışıklık azaldığı ve bireysel sorumluluk arttığı için projeler planlandığı gibi ilerliyor.

💡Profesyonel İpucu: Hedef ilerlemesini gözden geçirmek için haftalık, aylık veya üç aylık durum raporu toplantıları planlayın. Bu toplantılarda ClickUp Hedefleri'ni kullanarak takım üyelerine neler başarılmış ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini bildirin.

2. Trello (Durum raporlarını görselleştirmek için en iyisi)

trello aracılığıyla

Basit ve görsel durum raporlamasına ihtiyacınız varsa Trello'yu kullanışlı bulacaksınız. Sezgisel Kanban panosu sistemi ve kart tabanlı düzeni, görevleri görsel olarak düzenlemenizi ve izlemenizi sağlar.

Her kart bir görevi temsil eder. Görevleri farklı aşamalara sürükleyip bırakabilir ve önceliklerine göre etiketleyebilirsiniz. Kartların içindeki görevlere daha fazla bağlam ekleyerek, görevlerin son teslim tarihleri ve atanan kişiler gibi bilgilere kolayca erişebilirsiniz. Trello, durum güncellemelerini takip etmek için basit ve görsel olarak çekici bir yol arayan takımlar için idealdir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Kartlar içinde kontrol listeleri ve alt görevler oluşturarak büyük projeleri parçalara ayırın

Durum raporlarının doğru olmasını sağlamak için her görev için son tarihler belirleyin ve izleyin

Dosya ekleyin ve yorum bırakarak tüm durum güncellemelerini tek bir yerde toplayın

Harici araçlarla kolayca entegre ederek raporlama yeteneklerinizi artırın

Trello sınırlamaları

Ücretli Power-Up'lar olmadan sınırlı raporlama seçenekleri

Karmaşık bağımlılıkları olan büyük projeler için o kadar değerli değildir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 6 $/kullanıcı

Premium: Aylık 12,50 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 17,50 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Trello adı, projenin ilk aşamalarında kullanılan kod adı olan trellis kelimesinden gelmektedir.

3. Asana (Takım işbirliği ile görev tabanlı raporlama için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, görev atamaları, gerçek zamanlı durum takibi ve ayrıntılı raporlama seçenekleri gibi proje yönetimi için basit ve anlaşılır özellikleriyle tanınır.

Asana'nın zaman çizelgesi görünümü, proje ilerlemesini kolayca izlemenize yardımcı olurken, portföy özelliği birden fazla projeye aynı anda genel bakış sağlar. Bu özelliği, birkaç takımı yöneten proje yöneticileri için yararlı buldum.

Asana'nın en iyi özellikleri

Projedeki anahtar noktaları işaretleyerek genel durum ilerlemesini izleyin

Projenizin ihtiyaçlarına göre daha spesifik raporlama için özel alanlar oluşturun

Özel filtrelerle ayrıntılı durum raporları oluşturun

Asana sınırlamaları

Kullanıcılar, görevlere metin yapıştırırken sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir

Raporlama özellikleri, örneğin takımın saatlik verimini görme yöntemleri eklenerek iyileştirilebilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: Aylık 13,49 $/kullanıcı

Gelişmiş: 30,49 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Görevleri birden fazla departman arasında ve ardından departmanlar içinde alt görevlere ayırabilmeyi çok sevdim. Hem Asana hem de ClickUp'ı kullandım ve Asana'nın kullanıcı arayüzünün daha zayıf olduğunu ve sezgisel veya öğrenmesi kolay olmadığını düşündüm.

Görevleri birden fazla departman arasında ve ardından departmanlar içinde alt görevlere ayırabilmeyi çok sevdim. Hem Asana hem de ClickUp'ı kullandım ve Asana'nın kullanıcı arayüzünün daha zayıf olduğunu ve sezgisel veya öğrenmesi kolay olmadığını düşündüm.

4. Monday. com (İşbirliği projelerinin durum izlemesi için en iyisi)

Monday.com'u, birden fazla takımla işbirliği yaparken iş akışları ve gösterge panelleri oluşturmak için kullandım. Özelleştirilebilir iş akışları ve görsel arayüzü, dinamik durum raporlaması içeren işbirliğine dayalı projeler için idealdir.

Görsel durum izleme sezgiseldir ve araç, Slack ve Google Çalışma Alanı gibi en sık kullanılan uygulamalarla iyi bir şekilde entegre olur.

Monday.com'un en iyi özellikleri

Durum raporlamasının takım kapasitesini yansıtmasını sağlamak için takımın iş yükünü görselleştirin

Dosyaları paylaşın, yorum yapın ve görevlerde doğrudan takım üyelerini etiketleyin

Özel durum izleme ihtiyaçları için kişiselleştirilmiş gösterge panelleri oluşturun

Görev durum güncellemelerini ve bildirimleri otomatikleştirerek zaman kazanın

Monday.com sınırlamaları

ClickUp gibi araçlara kıyasla sınırlı veri yönetimi özellikleri

Daha büyük takımlar için pahalı olabilir

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Aylık 12 $/koltuk

Standart: Aylık 14 $/koltuk

Pro: Aylık 24 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

5. Airtable (Düşük kodlu bir arayüzde proje verilerini ve durum raporlarını görselleştirmek için en iyisi)

airtable aracılığıyla

Airtable, elektronik tablonun işlevselliğini ilişkisel veritabanının gücüyle birleştirerek, proje verilerini yönetmek ve görevlerin durumunu izlemek için benzersiz bir yol sunar.

RAG durum izlemeyi uygulamak ve çeşitli durum raporu biçimlerini özelleştirmek için bu platformu denedim. Proje durumunu görselleştirmek için kolayca ızgara, takvim, Kanban veya galeri görünümü oluşturabilirsiniz.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Tabloları, iş akışınıza uygun şekilde proje ayrıntılarını izlemek için özelleştirin; veri açısından zengin projeleri yöneten takımlar için idealdir

Airtable'ı Slack, Dropbox ve Google Takvim gibi araçlarla entegre ederek tutarlı ve otomatik bir proje yönetimi elde edin

Her tür projeye uyacak durum izleme şablonlarını kullanarak daha hızlı çalışmaya başlayın

Veriler yenilenirken durum güncellemelerini otomatik olarak hesaplamak için formüller kullanın

Airtable sınırlamaları

Veritabanı yapılarına aşina olmayan kullanıcılar için zor olabilir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Aylık 24 $/koltuk

İş: Aylık 54 $/koltuk

Kurumsal ölçek: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

6. Basecamp (Basit proje ve takım iletişimi için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Basecamp, takım iletişimi basitleştiren basit bir proje yönetimi aracıdır.

Takımların proje ilerlemesini sezgisel olarak güncellemesine ve izlemesine olanak tanıyan benzersiz bir "Hill Charts" özelliği içerir. Takım üyeleri bunu, proje kapsamlarını pozisyonlarına sürükleyerek iş durumunu görsel olarak temsil etmek için kullanır.

Bu, yöneticilere her bir görevin mevcut durumunu ve projenin süresi boyunca işin nasıl ilerlediğini ve geliştiğini gösteren güçlü bir ikinci derece görünüm sağlar.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Merkezi mesaj panolarını kullanarak tartışmaları düzenli tutun ve tüm takımın erişimine açın

Sorunsuz durum izleme için tek bir ortak alanda dosya ve belge paylaşın

Yerleşik takım sohbetini kullanarak gerçek zamanlı durum güncellemelerini iletin

Herkesi proje durumundan haberdar etmek için günlük veya haftalık otomatik kontrol noktaları ayarlayın

Basecamp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar ön tanımlı ekranı çekici bulmuyor ve değiştirmenin zor olduğunu düşünüyor

Basecamp fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Basecamp Plus: Aylık 15 $/kullanıcı

Basecamp Pro Sınırsız: 299 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Basecamp, başlangıçta 37 signals'ın projeleri ve müşterileri yönetmek için kullandığı bir iç araç olarak geliştirildi.

7. Smartsheet (Hesap tablosu tabanlı proje durum izleme için en iyisi)

via Smartsheet

👀 Biliyor muydunuz? Gerekli bilgilere erişimin olmaması, çalışanların %88'inin moralini olumsuz etkiler.

Smartsheet, elektronik tablonun tanıdık yapısını proje yönetimi özellikleriyle birleştirir.

Platform, kullanıcıların girişimleri, sahiplik, ilerleme ve bağlamsal notları izleyen birden çok sütun içeren gelişmiş durum raporları oluşturmasına olanak tanır. Takımlar, hücre bağlantısını kullanarak mevcut proje izleme sayfalarından otomatik olarak veri çekebilir ve manuel raporlama çabasını azaltabilir.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Doğru durum güncellemeleri için proje verilerine dayalı proje durum raporları oluşturun

Gantt tarzı grafiklerle görevlerin ilerlemesini ve durumunu görselleştirin

Smartsheet'i Microsoft Office ve Google Çalışma Alanı gibi araçlarla bağlayarak sorunsuz bir işbirliği sağlayın

Smartsheet sınırlamaları

Sınırlı gösterge paneli stil seçenekleri

Diğer araçlara kıyasla daha yüksek öğrenme eğrisi

Smartsheet fiyatlandırması

Pro: Aylık 12 $/üye

İş: Aylık 24 $/üye

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (18.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Smartsheet hakkında ne diyor?

Smartsheet, işleri gerçek zamanlı olarak planlamayı, izlemeyi, otomatikleştirmeyi, yürütmeyi ve raporlamayı mümkün kılar. Smartsheet'in Okta, Tableau, Google Takvim vb. gibi çok çeşitli harici uygulamalara bağlanmaya yardımcı olan sağlam entegrasyon özelliğini beğeniyorum.

Smartsheet, işleri gerçek zamanlı olarak planlamayı, izlemeyi, otomasyonunu, yürütmeyi ve raporlamayı mümkün kılar. Smartsheet'in Okta, Tableau, Google Takvim gibi çok çeşitli harici uygulamalara bağlanmaya yardımcı olan sağlam entegrasyon özelliğini beğeniyorum.

8. Wrike (Karmaşık proje planlama ve izleme için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Gelişmiş bir proje yönetimi yazılımı olan Wrike, yerleşik izleme ve yüksek hassasiyetli durum raporlama özellikleriyle birlikte gelir. Takımların düzenli ve verimli kalmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Platform, görevleri ve proje dönüm noktalarını kronolojik olarak gösteren pasta grafikler, grafikler ve dinamik etkinlik akışları dahil olmak üzere çoklu veri görselleştirme yöntemleri sunar. Ayrıca, zaman bazlı eğilimleri ay, çeyrek veya yıl bazında analiz ederek takımların proje gidişatını ölçmelerine ve potansiyel sorunları erken tespit etmelerine yardımcı olabilirsiniz.

Wrike'ın en iyi özellikleri

360° görselleştirme ile takımlarınızın ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde görünümleri ve çalışma alanlarını özelleştirin

Onaylar, talep formları ve planlar dahil olmak üzere iş akışlarını otomatikleştirin, böylece takımlar en değerli işlerine odaklanabilirler

Veriye dayalı kararları ve Agile liderliği destekleyen anlık içgörülere ve gerçek zamanlı gösterge panellerine erişin

Wrike sınırlamaları

Bu listedeki diğer araçlara kıyasla daha dik öğrenme eğrisi

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Aylık 10 $/kullanıcı

İş: Aylık 25 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (3500+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Wrike, daha fazla şeffaflık sağlamamıza olanak tanıyan bir gösterge paneli uyguladı. Bu şeffaflık sadece program takımı için değil, programımızın dışındaki kişiler için de geçerli. Proje portföyümüzdeki ilerlemeler hakkında herkesi bilgilendirmek için birçok paydaşa gönderilen haftalık bir rapor uyguladık.

Wrike, daha fazla şeffaflık sağlamamıza olanak tanıyan bir gösterge paneli uyguladı. Bu şeffaflık sadece program takımı için değil, programımızın dışındaki kişiler için de geçerlidir. Proje portföyümüzdeki ilerlemeler hakkında herkesi bilgilendirmek için birçok paydaşa gönderilen haftalık bir rapor uyguladık.

9. Notion (Tek bir platformda bilgi yönetimi ve durum izleme için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion'u, proje durum güncellemelerini takım belgeleriyle tek bir yerde birleştirmek isteyen takımlar için oldukça çok yönlü ve değerli buldum.

Notion'un durum özelliği, ayrıntılı izleme olanağı sağlayarak tutarsız durum raporlamasının yaygın sorunlarını önler. Sistem, takım üyelerinin tanımlanmamış durum kategorileri oluşturmasını engelleyerek standartlaştırılmış iletişim sağlar.

Proje dönüm noktaları, zorluklar ve sonraki adımlar gibi özel alanlar ekleyerek, proje ilerlemesi hakkında derinlemesine bilgiler sağlayan kapsamlı durum raporları oluşturabilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri

Verileri listeler, takvimler veya panolarda görüntülemek üzere özelleştirilebilen veritabanlarını kullanarak görevleri izleyin

Makaleler, proje durum raporları ve sunumlar gibi farklı belge türleri için önceden oluşturulmuş çeşitli şablonları kullanın

Kolay başvuru için durum raporlarını proje belgelerine bağlayın

Notion sınırlamaları

Bazı kullanıcılar çevrimdışı sürümün gerekli olduğunu bildirmiştir

Karmaşık, işlevler arası projeler için iyi ölçeklenemez

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 12 $/koltuk

Temel: Aylık 18 $/koltuk

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Notion AI: Aylık 10 $/üye ekleyin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

10. Zoho Projects (Gelişmiş raporlama özelliğine sahip, uygun fiyatlı özel proje yönetimi için en iyisi)

zoho Projects aracılığıyla

Zoho Projects, proje yöneticilerinin ve takımların proje durumu, görev ilerlemesi ve seçilen KPI'lar hakkında hızlı bir genel bakış elde etmelerini sağlayan özelleştirilebilir gösterge panelleri sunar.

Platformun raporlama sistemi, takımların proje gidişatını ve potansiyel riskleri anlamasına yardımcı olan kronoloji Gantt grafikleri, kaynak kullanım grafikleri ve varyans raporları gibi yenilikçi özellikler içerir. Kullanıcılar, teknik uzmanlık gerektirmeden proje verilerini kolayca dilimleyip parçalara ayırarak, içgörülü görselleştirmeler oluşturabilir.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Durum raporlarının gerçek zamanlı güncellemelerle en güncel bilgileri yansıtmasını sağlayın

Bireysel görevlerin, dönüm noktalarının ve bağımlılıkların durumunu kolayca takip ederek, projenin herhangi bir zamanda hangi aşamada olduğunu net bir şekilde görün

Kaynak tahsisi, harcanan zaman ve bütçe kullanımı hakkında bilgilerle birlikte projenin ilerlemesini vurgulayan ayrıntılı proje durum raporları oluşturun

Önceden belirlenen aralıklarla (ör. günlük, haftalık veya aylık) durum raporlarını otomatik olarak oluşturun ve gönderin

Zoho Projects sınırlamaları

Bu araçta tablo görünümü sütun sıralama, birden çok sütunda filtreleme ve görev alanlarını otomatik doldurma gibi bazı temel özellikler yoktur

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 5 $

Enterprise: 10 $/ay

Zoho Projects puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (700'den fazla yorum)

Zoho Projects hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Küçük işletmeler her bir projeyi mikro düzeyde ayrı ayrı takip etmelidir ve Zoho projeleri bunu yapmak için cep dostu bir yol sunar. Kullanıcı arayüzü ve kurulum çok karmaşık, açık YouTube eğitimleri veya görevleri sizin için ayarlayabilecek bir yapay zeka olsaydı iyi olurdu.

Küçük işletmeler her bir projeyi mikro düzeyde ayrı ayrı takip etmelidir ve Zoho projeleri bunu yapmak için cep dostu bir yol sunar. Kullanıcı arayüzü ve kurulum çok karmaşık, görevleri sizin için ayarlayabilecek açık YouTube eğitimleri veya bir yapay zeka olsaydı iyi olurdu.

11. Jira (Çevik takımlar ve sorun izleme için en iyisi)

jira aracılığıyla

Atlassian'ın Jira'sı, özellikle yazılım geliştirme projeleri için Agile takımları arasında popülerdir. Görevler, sprintler ve sorunlar için ayrıntılı durum izleme sunar.

ClickUp bu konuda daha iyi bir iş çıkarmasına rağmen, Agile takımlarının çok yararlı bulacağı burndown grafikleri, hız grafikleri ve sprint raporları dahil olmak üzere sunduğu çeşitli yerleşik raporları hala beğeniyorum.

Jira'nın en iyi özellikleri

Kaydedilebilen, paylaşılabilen veya gösterge panellerine eklenebilen özel raporlar oluşturun

Görünürlük için ayrıntılı proje raporlama seçenekleriyle hataları, görevleri ve geliştirmeleri izleyin

Güçlü filtreleme sistemini kullanarak JQL ile özel sorgular oluşturun ve durum raporları için belirli verileri çekin

Jira sınırlamaları

Yazılım kullanmayan takımlar için kurulumu ve kullanımı karmaşık olabilir

Bazı kullanıcılar, yoğun iş saatlerinde hızın düştüğünü bildiriyor

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 7,53 $/kullanıcı

Premium Aylık 13,53 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)

12. Microsoft Project Portföy Yönetimi (Büyük ölçekli proje portföy durum izleme için en iyisi)

Microsoft Project PPM'nin anahtar güçlerinden biri, tüm proje portföylerini yönetmenize yardımcı olma yeteneğidir. Portföy yöneticileri, portföydeki tüm projelerin durumunu görüntüleyebilir, stratejik hedeflere göre önceliklendirebilir ve başarılı sonuçlar elde etmek için kaynakları ve zaman çizelgelerini ayarlayabilir.

Bu, proje önceliklerini belirlemek için bilinçli kararlar alması gereken üst düzey yöneticiler ve paydaşlar için özellikle yararlıdır.

Microsoft Project Portföy Yönetimi'nin en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir Gantt grafikleriyle proje zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları izleyin

Kaynakları projeler arasında dağıtın ve daha iyi takım planlaması için kullanım durumunu izleyin

Dinamik raporlama ve analiz için Power BI'yı kullanarak paydaşları bilgilendirin

Microsoft Project Portföy Yönetimi sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, bu aracın küçük projeler ve daha basit iş akışları için çok fazla özelliğe sahip (ve dolayısıyla karmaşık) olduğunu düşünmektedir

Diğer proje yönetimi araçlarından daha pahalıdır

Microsoft Project Portföy Yönetimi fiyatlandırması

Planlayıcı Plan 1: Aylık 10 $

Planlayıcı ve Proje Planı 3: Aylık 30 $

Planlayıcı ve Proje Planı 5: Aylık 55 $

Proje Standardı: 679,99 $/kullanıcı (tek seferlik satın alma)

Project Professional: 1.129,99 $/kullanıcı (tek seferlik satın alma)

Project Server: Özel fiyatlandırma

Microsoft Project Portföy Yönetimi derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4/5 (1500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (2000+ yorum)

hive aracılığıyla

Hive, çeşitli özelleştirme seçenekleri ve işbirliği özellikleri sunan çok yönlü bir proje yönetimi aracı olsa da, en çok otomatik raporlama özelliğini beğendim.

Otomatik raporlar görev ilerlemesi, proje durumu, takım performansı ve yaklaşan son teslim tarihlerini içerebilir. Ayrıca, paydaşlara gönderilmek üzere düzenli güncellemeler planlayarak durum izleme konusunda zaman kazanabilirsiniz.

Hive'ın en iyi özellikleri

Kanban, Gantt, takvim ve tablo görünümlerinden birini seçerek takımın ihtiyaçlarına göre projeleri düzenleyin

İletişimi merkezileştirmek için görevler ve projeler üzerinde doğrudan işbirliği yapın

Zaman Takibi özelliğini kullanarak kaynak tahsisi, görevlere harcanan zaman ve genel proje verimliliği hakkında bilgi sağlayan durum raporları oluşturun

Görev yorumlarından ve geri bildirim döngülerinden yararlanarak güncellemeleri sağlayın ve içgörüleri doğrudan proje içinde paylaşın

Hive sınırlamaları

Zaman çizelgesi görünümleri arasında geçiş yapmak zor olabilir

Hive fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: Aylık 1,50 $/kullanıcı

Takımlar: Aylık 5 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hive puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (550+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Hive hakkında ne diyor?

Çeşitli işletim sistemleriyle uyumlu olduğu için erişimi kolaydır. Yeni projeler başlattığımda, devam eden projeleri takip edebilirim. En sevdiğim özellikleri, projeleri aşamalara ayırma, zaman çizelgesini özelleştirme, bütçe/programlama yapma ve tanımlı bir çerçeve belirleme. Etiketler ve renkler, daha iyi bir genel bakış ve kontrol için proje aşamalarını kişiselleştirmeme ve vurgulamama yardımcı oluyor.

Çeşitli işletim sistemleriyle uyumlu olduğu için erişimi kolaydır. Yeni projeler başlattığımda, devam eden projeleri takip edebilirim. En sevdiğim özellikleri, projeleri aşamalara ayırma, zaman çizelgesini özelleştirme, bütçe/programlama yapabilme ve tanımlı bir çerçeve belirleyebilme. Etiketler ve renkler, daha iyi bir genel bakış ve kontrol için proje aşamalarını kişiselleştirmeme ve vurgulamama yardımcı oluyor.

14. Plecto (Durum izleme için gerçek zamanlı veri görselleştirme için en iyisi)

via Ple ct o

Veri şeffaflığı yoluyla katılım ve motivasyonu artırmak isteyen takımlar için Plecto, proje durumunu görselleştiren gerçek zamanlı gösterge panelleri oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır.

Geleneksel raporlamanın ötesinde, Plecto canlı performans bildirimleri, rekabetçi izleme özellikleri ve gerçek zamanlı tanıma gibi oyunlaştırma unsurlarını bir araya getirir. Bu yaklaşım, raporlamayı sıradan bir görevden, organizasyonel performansı artıran etkileşimli ve motivasyonel bir araca dönüştürür.

Plecto'nun en iyi özellikleri

Raporlama ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir gösterge panelleriyle takım performans verilerini gerçek zamanlı olarak görselleştirin

Belirli proje durumlarını izlemek için bileşenler oluşturun

Salesforce, HubSpot ve Google E-Tablolar gibi diğer araçlarla bağlantı kurarak sorunsuz veri entegrasyonu sağlayın

Plecto sınırlamaları

Geleneksel proje yönetimi görevleri için ideal olmayabilir

Plecto fiyatlandırması

Orta: 230 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Büyük: 360 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Plecto puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (30+ yorum)

15. Geckoboard (Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle proje durumunu görselleştirmek için en iyisi)

geckoboard aracılığıyla

Geckoboard, gerçek zamanlı raporlama ve veri görselleştirme için tasarlanmıştır. Hedefler, durum göstergeleri ve gerçek zamanlı güncellemeler aracılığıyla bağlam sağlayarak veri izlemeyi dönüştürür.

Anahtar metriklerin hızlı özetlerine ihtiyaç duyan yöneticiler için idealdir ve müşteri desteği, satış ve diğer performans odaklı fonksiyonlara odaklanan takımlar için çok işe yarar.

Geckoboard'un en iyi özellikleri

Birden fazla kaynaktan gerçek zamanlı verileri görüntüleyerek takımınızın önemli metrikler hakkında güncel kalmasını sağlayın

Takımınızın özel veri izleme ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş grafikler ve gösterge panelleri oluşturun

Slack, Google Analytics ve Zendesk gibi diğer araçlarla kolayca entegre ederek merkezi raporlama sağlayın

Geckoboard sınırlamaları

Sınırlı proje yönetimi yeteneklerine sahiptir

Geckoboard fiyatlandırması

Temel: 3 kullanıcı için aylık 55 $

Pro: 10 kullanıcı için aylık 219 $

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Geckoboard puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (45+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Geckoboard hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

KPI'ları takımınızla görsel olarak hoş bir şekilde paylaşmanın harika bir yolu. Anlamlı ve etkili gösterge panelleri oluşturmanın en kolay yolu.

Bu, KPI'ları takımınızla görsel olarak hoş bir şekilde paylaşmanın harika bir yoludur. Anlamlı ve etkili gösterge panelleri oluşturmanın en kolay yolu.

En İyi Durum Raporlama Aracını Seçin

En önemli iş önceliklerim, editoryal operasyonlarımızda proje ilerlemesini izlemek ve takım iletişiminin sorunsuz olmasını sağlamaktır. Tüm bu araçları değerlendirdikten sonra, ClickUp en çok tavsiye ettiğim araç olmaya devam ediyor.

ClickUp Gösterge Panelleri, görev ilerlemesi, iş yükü, zaman takibi ve daha fazlası için özel kartlarla özelleştirilmiş raporlar oluşturmanıza olanak tanırken, Hedefler takımların hedefleri, anahtar sonuçları ve ilerlemeyi yapılandırılmış bir şekilde takip etmelerini sağlayarak herkesi şirketin öncelikleriyle uyumlu hale getirir.

ClickUp'ı farklı kılan, hepsi bir arada proje yönetimi yetenekleridir. Birden fazla proje türüne uyum sağlayabilir, tüm boyutlardaki projeler ve kuruluşlar için ölçeklenebilir ve mevcut iş akışlarınızı değiştirmenize gerek yoktur.

Çeşitli proje yönetimi özelliklerini tek bir platformda entegre etme yeteneği, proje şeffaflığını ve raporlamayı iyileştirmek isteyen herkes için paha biçilmez bir değer sunar.

Neden bekliyorsunuz? ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve dağınık araçlarınızı tek bir güçlü proje yönetimi çözümüyle değiştirin.