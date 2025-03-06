verimliliği Artırmak için En İyi 11 Microsoft İşbirliği Aracı

Küçük bir grubu veya büyük ölçekli bir projeyi yönetiyor olun, işbirliği her başarılı takımın bel kemiğidir.

Küçük takımlar sıkı iletişimle başarılı olurken, modern projeler genellikle düzinelerce, hatta yüzlerce üyeden oluşan geniş "mega çapraz fonksiyonlu takımlar" gerektirir.

Takımlar büyüdükçe, işbirliği zorlukları da artar, ancak çözüm ölçeği küçültmek değildir. Bunun yerine, takımları doğru araçlarla donatmak gerekir. Microsoft'un işbirliği araçları paketi, takımlar birlikte çalışırken siloları yıkmak, iletişimi iyileştirmek ve verimliliği artırmak için tasarlanmıştır.

Bu blog yazısı, takımınızın bağlantıda kalmasına, verimliliği artırmasına ve daha fazlasını başarmasına yardımcı olacak en iyi 11 Microsoft işbirliği aracını inceliyor.

⏰ 60 Saniyelik Özet Verimliliği artırmak için en iyi 11 Microsoft işbirliği aracı: Microsoft Teams (Takım iletişimi ve toplantılar için en iyisi) Microsoft SharePoint (Belge paylaşımı ve işbirliği için en iyisi) Microsoft Outlook (E-posta ve takvim yönetimi için en iyisi) Microsoft Beyaz Tahta (Beyin fırtınası ve görsel işbirliği için en iyisi) Microsoft Project (Proje yönetimi için en iyisi) Microsoft OneDrive for Business (Bulut depolama ve dosya paylaşımı için en iyisi) Microsoft To Do (Görev yönetimi için en iyisi) Microsoft Loop (Gerçek zamanlı ortak yazım için en iyisi) Microsoft Viva Engage (Çalışan bağlılığı için en iyisi) Microsoft OneNote (Not alma ve düzenleme için en iyisi) Microsoft 365 Grupları (Takım işbirliği alanları için en iyisi) Ancak verimliliği, fikir paylaşımını ve proje yönetimini geliştirmek için başka Microsoft işbirliği araçları arıyorsanız, ClickUp en iyi seçiminizdir.

Doğru Microsoft işbirliği araçları, fikirlerinizi zahmetsizce paylaşmanıza ve projeleri saat gibi çalıştırmanıza olanak tanır.

Aklınızda bulundurmanız gereken birkaç anahtar özellik:

Özellikler : Aracın yeteneklerini özel ihtiyaçlarınızla eşleştirin. Örneğin, Microsoft Project ayrıntılı proje izleme konusunda mükemmeldir, Microsoft Loop ise modüler içerik işbirliğini mümkün kılar

Ölçeklenebilirlik: Microsoft'u kişisel verimlilik veya kurumsal işbirliği için kullanıyor olun, performansından ödün vermeden artan veri ve kullanıcı taleplerini karşılayabilecek ölçeklenebilir bir araç arayın

Entegrasyon: Outlook, OneDrive ve Power BI gibi temel Microsoft uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan araçları tercih edin

Kullanım kolaylığı: Eğitim süresini en aza indiren ve teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların bile erişebilmesini sağlayan araçları arayın

Maliyet etkinliği: Aracın fiyatlandırmasının, uzun vadeli ROI'yi göz önünde bulundurarak kuruluşunuzun bütçesine uygun olup olmadığını değerlendirin. Microsoft 365 planları, genellikle tek başına çözümlerden daha iyi değer sunan birden çok aracı bir araya getirir

Ayrıca okuyun: En İyi Microsoft Teams Alternatifleri ve Rakipleri

Microsoft işbirliği araçlarında hangi özellikleri aramanız gerektiğini artık bildiğinize göre, size yardımcı olacak güçlü özellikler sunan en iyi araçların bir listesini hazırladık.

1. Microsoft Teams (Takım iletişimi ve toplantılar için en iyisi)

microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams, gerçek zamanlı sohbet ve video konferanslarda üstün performans gösteren birleşik iletişim ve işbirliği platformudur. Office 365 uygulamalarıyla yerel entegrasyonu, onu takım çalışması için vazgeçilmez bir merkez haline getirir.

Teams sohbeti, grup sohbetinde içeriği aynı anda paylaşmanıza ve düzenlemenize olanak tanır ve herkesin değişiklikleri otomatik olarak kaydedilir. Dosyalar üzerinde doğrudan platform içinde işbirliği yapabilir, uzun iletişim konuları ihtiyacını en aza indirebilirsiniz.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Teams'te 1.000 katılımcıya kadar video ve sesli konferans özelliğini etkinleştirin

Kanallar işlevini kullanarak projelere adanmış büyük gruplarla iletişim kurun

İleride başvurmak üzere toplantıları otomatik olarak kaydedin ve transkripsiyonunu oluşturun

Sanal toplantıları daha ilgi çekici hale getirmek için Birlikte Modu'nu kullanın

Microsoft Teams sınırlamaları

Kanallarda veya sohbetlerde paylaşılan dosyaları yönetmek ve düzenlemek, hacim arttıkça giderek zorlaşabilir

Microsoft Teams'in bir diğer önemli dezavantajı , takımları 200 genel kanal ve 30 gizli kanalla sınırlamasıdır

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Essentials : Aylık 4 $/kullanıcı

365 Business Basic : Aylık 6 $/kullanıcı

365 Business Standard: Aylık 12,5 $/kullanıcı

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (15.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Teams hakkında ne diyor?

Teams'in belgeler üzerinde gerçek zamanlı işbirliği yapma ve video konferans özellikleri sunmasını çok seviyorum. İletişim konusunda bir üst seviyeye taşınan bu işbirliği, kullanıcıların şu anda mevcut olan tüm ofis araçlarını aşan, tamamen sürükleyici ve anlamlı bir işbirliği deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

Teams'in belgeler üzerinde gerçek zamanlı işbirliği yapmaya olanak tanımasını ve video konferans özellikleri sunmasını çok seviyorum. İletişim konusunda bir üst seviyeye taşınan işbirliği, kullanıcıların şu anda mevcut olan tüm ofis araçlarını aşan, tamamen sürükleyici ve anlamlı bir işbirliği deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

👀 Biliyor muydunuz? Gartner'ın araştırmasına göre, çalışanların yaklaşık %80'i işlerinde işbirliği araçlarına güveniyor.

2. Microsoft SharePoint (Belge paylaşımı ve işbirliği için en iyisi)

microsoft SharePoint aracılığıyla

Belge işbirliği ile tanınan Microsoft SharePoint, takımların güçlü sürüm kontrolünü korurken belgeleri gerçek zamanlı olarak birlikte yazmalarını sağlar.

100'den fazla SharePoint şablonundan oluşan bir belge kitaplığından seçim yapabilir veya SharePoint ile entegrasyon için sıfırdan özel bir akış tasarlayabilirsiniz. En öne çıkan özelliği, Power Automate kullanarak iş akışlarını otomatikleştirme yeteneğidir.

Microsoft SharePoint'in en iyi özellikleri

Dahili iletişim için özelleştirilmiş intranet portalları oluşturun

Daha iyi güvenlik için izinleri ve erişim denetimlerini yönetin

Belgeleri kolayca kategorize etmek ve aramak için meta veri etiketlemeyi kullanın

Microsoft SharePoint sınırlamaları

Bazı kişiler, başkalarına erişim izni vermeyi öğrenmek için biraz zamana ihtiyaç duyabilir

Dosyaları yüklerken veya diğer klasörlere taşırken bazı gecikmeler yaşanıyor

Microsoft SharePoint fiyatlandırması

Ücretsiz: Bir aylık deneme

SharePoint (Plan 1) : Aylık 6 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Standard: Aylık 15 $/kullanıcı

Microsoft SharePoint puanları ve yorumları

G2: 4/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

3. Microsoft Outlook (E-posta ve takvim yönetimi için en iyisi)

Temel iletişimin ötesine geçen güçlü bir e-posta yönetim aracı olan Microsoft Outlook, entegre paylaşımlı takım takvimleri ve takımların düzenli çalışmasını sağlayan yerleşik bir görev yöneticisi sunar. Kurumsal düzeyde güvenliği ile tanınan Outlook, iletişimlerinizin gizli ve güvenli kalmasını sağlar.

Toplantı planlama ve e-posta planlama gibi zamanlama özellikleri, onu iş için ve yoğun bir çalışma ortamında bir adım önde olmak için mükemmel bir araç haline getirir.

Microsoft Outlook'un en iyi özellikleri

Odaklanmış Gelen Kutusu özelliği ile e-postaları otomatik olarak önceliklendirin

Takım işbirliği için paylaşılan posta kutularını yönetin

Yazarken önerilerle cümlelerinizi kısa ve düzgün tutun (akıllı yazım ve dilbilgisi denetimi)

Hareket halindeyken verimlilik için masaüstü ve mobil cihazlar arasında senkronizasyon

Microsoft Outlook sınırlamaları

Arama fonksiyonu bazen, özellikle büyük miktarda e-posta ile çalışırken yavaş olabilir

Outlook akıllı telefonlarda iyi çalışmaz ve bazen e-postaların alınmasında gecikme olur

Microsoft Outlook fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft 365 Business Basic : Aylık 7,20 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Standard : Aylık 15 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Premium: Aylık 26,40 $/kullanıcı

Microsoft Outlook puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Outlook hakkında ne diyor?

MS Outlook, e-posta gönderme ve iş takviminizi yönetme için en çok kullanılan araçlardan biridir. Bu aracın en iyi özelliği, Zoom workplace, MS Teams vb. gibi diğer toplantı araçlarıyla sorunsuz entegrasyonudur. Son 7 yıldır MS Outlook'u günlük olarak kullanıyorum ve gerçek zamanlı senkronizasyon seçenekleriyle en kullanışlı araçlardan biri.

MS Outlook, e-posta gönderme ve iş takviminizi yönetme için en çok kullanılan araçlardan biridir. Bu aracın en iyi özelliği, Zoom workplace, MS Teams vb. gibi diğer toplantı araçlarıyla sorunsuz entegrasyonudur. Son 7 yıldır MS Outlook'u günlük olarak kullanıyorum ve gerçek zamanlı senkronizasyon seçenekleriyle en kullanışlı araçlardan biri.

4. Microsoft Beyaz Tahta (Beyin fırtınası ve görsel işbirliği için en iyisi)

microsoft Beyaz Tahta aracılığıyla

Microsoft Beyaz Tahta, takımların yaratıcı bir şekilde işbirliği yapması için dijital bir tuval sağlar. Fikir üretme, planlama ve fikirlerin gerçek zamanlı olarak taslak haline getirilmesi için idealdir. Benzersiz bir özelliği, elle çizilen şekilleri düzgün diyagramlara dönüştüren otomatik şekil tanıma özelliğidir.

Microsoft Beyaz Tahta'nın en iyi özellikleri

Yapılandırılmış beyin fırtınası için yapışkan notlar ve metin kutuları kullanın

Sohbetler, toplantılar, e-postalar ve belgeler arasında senkronizasyon sağlayan Beyaz Tahta'daki Loop bileşenleriyle akışta kalın

Microsoft'un çift kalemli aktif mürekkep özelliğine sahip Surface Hub ile doğal bir yazma ve çizim deneyiminin keyfini çıkarın

60'tan fazla hazır şablonla daha hızlı yenilik yapın ve tasarlayın

Microsoft Beyaz Tahta sınırlamaları

Aynı dosyada birden fazla kullanıcı çalıştığında ekranda sorunlar yaşandığı bildirilmiştir

Microsoft Beyaz Tahta fiyatlandırması

Microsoft 365 hesabı/aboneliği ile ücretsiz

Microsoft Beyaz Tahta değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (140+ yorum)

Ayrıca okuyun: Beyin Fırtınası Şablonları ve Teknikleri

5. Microsoft Project (Proje yönetimi için en iyisi)

microsoft Project aracılığıyla

Karmaşık projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için bir araca ihtiyacınız varsa, Microsoft Project tam size göre. Kaynak tahsisi ve zaman çizelgesi yönetimi için idealdir. Bu tahmine dayalı planlama motoru, AI kullanarak en uygun zaman çizelgelerini ve kaynak tahsisini önerir.

Microsoft Project'in en iyi özellikleri

Basitleştirilmiş görev yönetimi için Planner ile entegre edin

Gerekli çaba, proje süresi ve atanan takım üyelerine göre dinamik planlama ile projelerinizi planlayın

Power BI görselleştirme özelliğini kullanarak genel durumu görüntülemek ve projelerinizin ve programlarınızın ayrıntılarına inmek için etkileşimli gösterge panelleri oluşturun

Azure bulutunda oluşturulmuş esnek ve güvenli bir platformla masaüstü ve mobil cihazlarda iş akışlarını otomatikleştirin

Microsoft Project sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzü tam olarak anlamak için kapsamlı denemeler yapma gereği olduğunu bildirmiştir

Microsoft Project fiyatlandırması

Microsoft Planner: Microsoft 365'e dahildir

Planner Plan 1: Aylık 10 $/kullanıcı

Planner ve Project Plan 3: Aylık 30 $/kullanıcı

Planner ve Project Plan 5: Aylık 55 $/kullanıcı

Microsoft Project derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Microsoft tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ankete katılan çalışanların %85'i işbirliği araçlarının şirketlerinin dijital dönüşümü için gerekli olduğunu belirtmiştir.

6. Microsoft OneDrive for Business (Bulut depolama ve dosya paylaşımı için en iyisi)

microsoft OneDrive aracılığıyla

OneDrive İş, güvenli bulut depolama alanı sunar ve her yerden güvenli dosya paylaşımına olanak tanır. Uzaktan ve karma iş kurulumlarında çalışan takımlar için özellikle değerlidir. Anahtar bir özelliği, bir veri koruma katmanı sağlayan 30 günlük dosya kurtarma özelliğidir.

Microsoft OneDrive İş'in en iyi özellikleri

Dosyaları, fotoğrafları ve videoları tüm cihazlarda otomatik olarak yedekleyin

Güvenli bağlantılar ve son kullanma tarihleriyle dosyaları şirket dışıyla paylaşın

Gelişmiş şifreleme ve uyumluluk araçlarıyla hassas verileri koruyun

Microsoft OneDrive mobil uygulamasını kullanarak önemli belgeleri tarayın

Microsoft OneDrive İş sınırlamaları

Office dışı belgeler için sınırlı işbirliği özellikleri

Gelişmiş özellikler için daha yüksek maliyet

Microsoft OneDrive İş fiyatlandırması

OneDrive İş (Plan 1) : Kullanıcı başına aylık 6 $

Microsoft Business 365 Basic : Kullanıcı başına aylık 7,20 ABD doları

Microsoft Business 365 Standard: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Microsoft OneDrive İş için derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,3/5 (9.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft OneDrive İş hakkında ne diyor?

Benim için, MS 365 ile sorunsuz entegrasyonu, Word, Excel ve PowerPoint belgeleri üzerinde takımımız ve tüm kuruluşla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmayı kolaylaştırıyor.

Benim için, MS 365 ile sorunsuz entegrasyonu, Word, Excel ve PowerPoint belgeleri üzerinde takımımız ve tüm kuruluşla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmamızı kolaylaştırıyor.

💡Pro İpucu: Bulut işbirliği araçlarını proje yönetim sisteminizle entegre ederek iş akışlarını hızlandırın ve takımınızın bağlam değiştirme sıklığını azaltın.

7. Microsoft To Do (Görev yönetimi için en iyisi)

microsoft To Do aracılığıyla

Çapraz platform görev yönetimi uygulaması olan Microsoft To Do, basitlik ve çapraz platform senkronizasyonunu benzersiz bir şekilde birleştirir. Görevleri basit adımlara bölmenize, son teslim tarihleri eklemenize ve günlük kontrol listeniz için hatırlatıcılar ayarlamanıza olanak tanır.

Microsoft To Do'nun en iyi özellikleri

Paylaşılan sorumluluk için takım üyelerine görevler atayın

Bağlam için dosyaları veya notları doğrudan görevlere ekleyin

Sorunsuz güncellemeler için tüm cihazlarda bireysel veya paylaşılan görev listelerini senkronize edin

Outlook Görevleri ile entegre ederek her türlü görevi tek bir yerden yönetin

Microsoft To Do sınırlamaları

Microsoft ekosistemine yüksek bağımlılık

Görevleri işaretleme açısından sınırlı özelleştirme özellikleri

Microsoft To Do fiyatlandırması

Microsoft 365 hesapları/abonelikleriyle ÜCRETSİZ

Microsoft To Do puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft To Do hakkında ne diyor?

Microsoft To-Do'yu, görev yönetimi ve işbirliği özelliklerini sorunsuz bir şekilde entegre etmesi, tasarım iş akışımı zahmetsizce iyileştirmesi ve görev organizasyonuna yaratıcı bir dokunuş katması nedeniyle seviyorum.

Microsoft To-Do'yu, görev yönetimi ve işbirliği özelliklerinin sorunsuz entegrasyonu sayesinde seviyorum. Bu özellikler, tasarım iş akışımı zahmetsizce geliştiriyor ve görev organizasyonuna yaratıcı bir dokunuş katıyor.

Ayrıca okuyun: Microsoft To Do Alternatifleri ve Rakipleri

8. Microsoft Loop (Gerçek zamanlı ortak yazım için en iyisi)

microsoft Loop aracılığıyla

Microsoft Loop, tablolar, listeler veya notlar gibi akıcı bileşenleri aracılığıyla gerçek zamanlı, dinamik içerik paylaşımını mümkün kılarak işbirliğini geliştirir.

Bunlar, Teams ve Outlook gibi Microsoft uygulamalarında aynı anda düzenlenebilir, böylece silolar ortadan kalkar ve işlevler arası takımlar için şeffaflık sağlanır. Loop'un modüler yapısı, gelişen proje ihtiyaçlarına uyum sağlayarak esneklik ve netlik sunar.

Microsoft Loop'un en iyi özellikleri

Copilot in Loop ile birlikte yaratın, bilgilendirilin ve başkalarının kaldığı yerden devam edin

Yerleşik sürüm geçmişiyle bileşen değişikliklerini izleyin

Kapsamlı dokümantasyon için bağlantılı sayfalarla projeleri yönetin

Yalnızca ilgilendiğiniz bildirimleri alın ve dikkatinizi gerektiren işlere odaklanın

Microsoft Loop sınırlamaları

İlişkisel veritabanları oluşturma veya sayfalar içinde başka bir sayfaya bağlantı ekleme seçeneği yoktur

Bazı kullanıcılar, misafirlere dosyalara erişim izni verme konusunda sorun yaşıyor

Microsoft Loop fiyatlandırması

Microsoft 365 hesabı/aboneliği ile ücretsiz

Microsoft Loop puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

9. Microsoft Viva Engage (Çalışan bağlılığı için en iyisi)

microsoft Viva Engage aracılığıyla

Kurumsal müşteriler için özel olarak tasarlanan Microsoft Viva Engage, sosyal ağ tarzı bir platform aracılığıyla çalışanları birbirine bağlar.

Açık ve işbirliğine dayalı iletişimi ve bilgi paylaşımını teşvik eder. Benzersiz bir özelliği, kurumsal verileri inceleyen ve çalışanların güncellemeleri ve içgörülerini paylaşarak topluluk duygusu sağlayan Storyline yeteneğidir.

Microsoft Viva Engage'in en iyi özellikleri

Takım katılımını teşvik etmek için sanal etkinlikler düzenleyin

Viva Engage'deki Copilot ile bir gönderi oluşturun ve düzenleyin, ayrıntılar ekleyin ve tonu seçin

Anketler ve anketler yayınlayarak takımın geri bildirimlerini toplayın

Rozetler ve liderlik tablolarıyla başarıları takdir edin

Stilize edilmiş beslemelerle organizasyonel güncellemeleri paylaşın

Microsoft Viva Engage sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, gösterge paneli ve analiz raporları için daha iyi özelleştirme seçeneklerine ihtiyaç olduğunu bildiriyor

Microsoft Teams ve Viva Connections'a aşina olmayan kullanıcılar, platformu öğrenirken zorluk yaşıyor

Microsoft Viva Engage fiyatlandırması

Microsoft Viva Çalışan İletişimi ve Toplulukları : Aylık 2 $/kullanıcı

Microsoft Viva Workplace Analytics ve Çalışan Geri Bildirimi : Aylık 6 $/kullanıcı

Microsoft Viva Suite: Aylık 12 $/kullanıcı

Microsoft Viva Engage puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (800'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Salesforce'un yaptığı bir ankete göre, çalışanların %75'i iş arkadaşlarıyla arkadaş gibi iletişim kurmayı tercih ediyor ve üçte birinden fazlası dış müşterilerle veya iş ortaklarıyla bile arkadaş gibi iletişim kurmayı tercih ediyor.

Ayrıca okuyun: İşbirliğini Kolaylaştıran En İyi Microsoft Loop Alternatifleri

10. Microsoft OneNote (Not alma ve düzenleme için en iyisi)

microsoft OneNote aracılığıyla

Metin, görüntü ve ses kaydı gibi zengin içerik desteği sunan Microsoft OneNote, takım üyelerinin gerçek zamanlı bilgilere katkıda bulunmasına ve bu bilgilere erişmesine olanak tanır. Cihazlar arasında senkronizasyon ve Microsoft 365 ile entegrasyon özelliği sayesinde beyin fırtınası yapmak, fikir paylaşımı ve etkili bir şekilde birlikte çalışmak için idealdir.

Toplantı ayrıntılarını kaydetmek için ses kayıtları ekleyebilir ve yerleşik çizim araçlarıyla önemli içerikleri vurgulayabilirsiniz.

Microsoft OneNote'un en iyi özellikleri

Dijital Not Defteri Düzeni'nde ayrı bölümler ve sayfalarla fiziksel bir klasör hissini yeniden yaratın

Dijital mürekkep ile kalemin doğal hissini birleştirerek ilhamlarınızı eskiz haline getirin ve takım üyelerine sunun

Ses transkripsiyonunu kullanarak notlarınızı hızlıca alın ve daha sonra gözden geçirin

Microsoft OneNote sınırlamaları

Gelişmiş görev yönetimi özelliklerinin eksikliği

Gantt grafikleri veya zaman çizelgesi görünümleri yok

Microsoft OneNote fiyatlandırması

Sınırlı özelliklerle ücretsiz deneme

Microsoft 365 planlarında 7 $'dan başlayan fiyatlarla eklenti olarak kullanılabilir. 20 kullanıcı/ay

Microsoft OneNote puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft OneNote hakkında ne diyor?

Microsoft OneNote, sezgisel bir düzen ve geniş bir işlev aralığına sahip mükemmel bir dijital not alma uygulamasıdır. Güçlü organizasyon yapısı, platformlar arası senkronizasyon, geniş ücretsiz sürümü, üstün web kesici ve işbirliği özellikleri sayesinde etkili not yönetimi için harika bir seçenektir.

Microsoft OneNote, sezgisel bir düzen ve geniş bir işlevsellik aralığına sahip mükemmel bir dijital not alma uygulamasıdır. Güçlü organizasyon yapısı, platformlar arası senkronizasyon, geniş ücretsiz sürümü, üstün web kesici ve işbirliği özellikleri sayesinde etkili not yönetimi için harika bir seçenektir.

11. Microsoft 365 Grupları (Takım işbirliği alanları için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Microsoft 365 Grupları, Microsoft 365'te uygulamalar arası bir üyelik hizmetidir. Takımların Outlook, Teams ve SharePoint gibi uygulamalar arasında işbirliği yapabilmesi için paylaşılan bir alan oluşturur. Microsoft Planner ile entegrasyonu, görevlerin ve programların birleşik bir görünümünü sağlayan benzersiz bir özelliktir.

Microsoft 365 Gruplar'ın en iyi özellikleri

Koordineli planlama için paylaşılan takvimler oluşturun

Çapraz işlevli projeler için birleşik görev listesi kullanın

Güvenli işbirliği için izinleri kolayca yönetin

Paylaşılan dosyalara erişim için OneDrive ile senkronizasyon

Microsoft 365 Grupları sınırlamaları

Kullanıcılar, 365 Grupları oluşturmanın aşırı kolay olmasının, kuruluş genelinde kafa karıştırıcı ve tekrarlayan grup adlarına yol açtığını bildiriyor

Microsoft 365 Grupları fiyatlandırması

Aylık 12 $'dan başlayan Microsoft 365 aboneliği ile kullanılabilir

Microsoft 365 Grupları değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

Microsoft'un ekosistemi, yerel araçlarının ötesine geçerek Slack, Asana ve ClickUp gibi güçlü platformlarla entegrasyon fırsatları sunar.

Şimdi bunlara daha yakından bakalım.

1. ClickUp (Kapsamlı proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

Günümüzün iş dünyası bozuk. Hepimiz birbirinden kopuk çok sayıda uygulama ile çalışıyoruz ve bu da takım verimliliğini öldürüyor. Convergence, bu soruna cazip bir çözüm sunuyor.

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulama; hepsi bir arada proje yönetimi ve verimlilik platformu. Tüm önemli işbirliği ve iş yönetimi özelliklerini tek bir çatı altında birleştirir.

Tüm Microsoft işbirliği araçlarına en iyi alternatifin ne olduğunu görelim.

ClickUp Microsoft Teams entegrasyonları

MS Teams'inizi ClickUp Çalışma Alanları ile bağlayarak herkesi güncel tutun

ClickUp Microsoft Teams entegrasyonları, platformlar arasında geçiş yapmadan görevler oluşturmanıza, atamanıza ve izlemenize olanak tanır.

Bu entegrasyon, Microsoft Teams özelliklerinden yararlanırken ve hibrit ve uzaktaki takımlar için iş akışlarını ayarlarken, takım siteleri arasında gerçek zamanlı güncellemeler ve merkezi iletişim sağlar.

Outlook ile entegrasyon, e-postalarınızı, görevlerinizi ve takvim etkinliklerinizi senkronize etmenizi sağlayarak hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar. OneDrive ile, ClickUp platformundan ayrılmadan kolayca belge paylaşabilir ve işbirliği yapabilirsiniz.

ClickUp Hedefleri

ClickUp Hedefleri ile takımınızla projeler üzerinde işbirliği yaparak ortak hedeflerinize ulaşın

ClickUp Goals, hedef belirleme ve ilerleme izleme ile takımınızın yolunda ilerlemesine yardımcı olur. Zaman çizelgelerini görselleştirebilir, net hedefler belirleyebilir ve tüm takımınızı bir araya getirerek önemli dönüm noktalarını aşabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalarda takımınızla beyin fırtınası yapın

Beyin fırtınası söz konusu olduğunda, ClickUp Beyaz Tahtalar öncüdür. Fikirleri hemen eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek temel görsellerin ötesine geçerler ve işbirliğini görsel, daha akıllı ve daha etkili hale getirirler.

ClickUp Sohbet

ClickUp Sohbet, iletişim ve işbirliği şeklini yeniden tanımlar. MS Teams'den farklı olarak, ClickUp Sohbet sadece mesajlaşmakla kalmaz, iletişimi doğrudan işinize entegre eder.

ClickUp Sohbet ile iletişim çabalarınızı birleştirin

ClickUp Sohbet, ekip çalışmasını bir üst seviyeye taşır ve size aşağıdakileri sunar:

Birleşik iletişim

Gerçek zamanlı güncellemeler

Sesli ve video aramalar

Merkezi bildirimler

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp İşbirliği Algılama özelliğini kullanarak, başka biri aynı görevi veya belgeyi düzenlediğinde güncel bilgileri alın ve değişikliklerin üzerine yazılmamasını sağlayın

ClickUp Brain ile bilgileri merkezileştirin ve düzenleyin, çalışma alanı içinde önemli içgörülere ve kaynaklara erişin

Toplantı notlarını, gündemleri ve takip görevlerini doğrudan ClickUp Toplantıları' ndaki toplantı etkinliğine ekleyin

ClickUp Clips'i kullanarak ayrıntılı açıklamalar veya güncellemeler sağlamak için video mesajları kaydedin ve paylaşın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, kapsamlı özellikler nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, süreçlerinizi, hedeflerinizi vb. görselleştirmek için araçlara sahiptir. İşbirliği içinde çalışmanın zirvesidir ve özellikle Beyaz Tahta Görünümü'nün eklenmesiyle bu konuda daha da gelişmiştir.

ClickUp, süreçlerinizi, hedeflerinizi vb. görselleştirmenize olanak tanıyan araçlara sahiptir. İşbirliği içinde çalışmanın zirvesidir ve özellikle Beyaz Tahta Görünümü'nün eklenmesiyle bu alanda kendini geliştirmeye devam etmektedir.

📮ClickUp Insight: Anketimiz, bilgi çalışanlarının işyerlerinde günde ortalama 6 bağlantı kurduğunu ortaya koydu. Bu muhtemelen e-postalar, sohbetler ve proje yönetimi araçları arasında çok sayıda ping alışverişi anlamına gelir. Peki tüm bu konuşmaları tek bir yerde birleştirebilseydiniz ne olurdu? ClickUp ile bunu yapabilirsiniz! Projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bunlar, sizin ve takımınızın daha hızlı ve akıllı çalışmasına yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir. ClickUp ile sorunsuz işbirliği sadece bir tık uzağınızda.

2. Slack (Harici kuruluşlarla işbirliği için en iyisi)

slack aracılığıyla

Slack, işyerinde takım iletişimi ve işbirliğini kolaylaştıran kanal tabanlı bir mesajlaşma platformudur. Teams, Outlook ve OneDrive gibi Microsoft araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve platformlar arasında dosya paylaşmanıza, toplantı planlamanıza ve takvimleri senkronize etmenize olanak tanır.

Slack'in en iyi özellikleri

Kod gerektirmeyen iş akışı oluşturucu ile Slack içinde tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Paylaşımlı kanallar oluşturarak dış kuruluşlarla güvenli bir şekilde işbirliği yapın

Slack'i kullanarak kanal oluşturma ve DM gönderme gibi eylemleri otomatikleştirin Agentforce—AI ajanları için bir platform

Filtreler ve anahtar kelimeler kullanarak mesajları, dosyaları ve bağlantıları tam olarak bulun

Slack AI kullanarak toplantı notları alın

Slack sınırlamaları

Slack, öncelikle mesajlaşma için tasarlanmıştır ve görev ve proje yönetimi için yerleşik araçlar sunmaz

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 7,25 $/kullanıcı

Business+: Aylık 12,50 $/kullanıcı

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.500+ yorum)

asana aracılığıyla

Öncelikle bir proje yönetimi aracı olan Asana'nın özelleştirilebilir gelen kutusu, işle ilgili bildirimleri daha sorunsuz bir şekilde yönetmenize yardımcı olarak odaklanmanızı ve dikkatinizin dağılmasını en aza indirir. Mesajları sıralama, filtreleme ve önceliklendirme özellikleri sayesinde, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmak daha kolaydır.

Ayrıca Asana, yeni mesajlar, durum değişiklikleri veya görevlerin belirli takım üyelerine atandığında bildirim alma gibi projeler için ön tanımlı bildirim ayarlarını yapılandırmanıza yardımcı olur.

Asana'nın en iyi özellikleri

Etkileşimli Gantt grafiği biçiminde proje zamanlamalarını ve bağımlılıkları görselleştirin

Hedeflerle uyumu sağlamak için tek bir gösterge panelinden birden fazla projeyi izleyin

Proje ilerleme raporları oluşturun ve daha derin içgörüler için bunları Power BI ile senkronize edin

Asana sınırlamaları

Büyük projeler zor olabilir

Yerleşik belge ve bilgi yönetimi yok

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: Aylık 8,50 $/kullanıcı

Gelişmiş: Aylık 19,21 $/kullanıcı

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Takım üyeleri ve departmanlar arasında işbirliği için tasarlanmıştır. Takımım, e-posta göndermek veya güncellemeleri almak için birbirlerini aramak yerine Asana'da departmanlar arası güncellemeleri görerek zaman kazanıyor. Genel olarak, platformun kullanımı kolay ve çevrimiçi kaynaklar ile makaleler son derece yararlı.

Takım üyeleri ve departmanlar arasında işbirliği için kurulmuştur. Takımım, e-posta göndermek veya güncellemeleri almak için birbirlerini aramak yerine Asana'da departmanlar arası güncellemeleri görerek zaman kazanıyor. Genel olarak, platformun kullanımı kolay ve çevrimiçi kaynaklar ile makaleler son derece yararlı.

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Doğru İşbirliği Platformunu Seçmek

Doğru işyeri işbirliği platformunu seçmek zor olabilir, ancak dikkatli bir değerlendirme ile size en uygun olanı bulabilirsiniz.

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulama olarak öne çıkar ve iletişim stratejilerinizi geliştirmenize ve tüm işbirliğinizi tek bir merkezi hub'da tutmanıza olanak tanır.

Bu birleşik yaklaşım, takımların iş akışlarını kolaylaştırmasına, eşzamansız işbirliğini geliştirmesine ve verimliliği artırmasına olanak tanır.

İster basit bir proje üzerinde çalışıyor ister karmaşık bir girişimi yönetiyor olun, ClickUp size (ve takımınıza) düzenli kalmak, net iletişim kurmak ve hedeflerinize ulaşmak için ihtiyacınız olan tüm araçları sunar.

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