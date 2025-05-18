odaklanmak ve Düzenli Olmak İçin En İyi 11 ADHD Planlayıcısı

Yasal Uyarı: Bu makale, ertelemeyi yenmek için araçlar ve stratejiler hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. DEHB veya başka herhangi bir sağlık durumunun profesyonel tıbbi tavsiyesi, teşhisi veya tedavisi yerine geçmez.

Geleneksel planlayıcıların beyninizin nasıl çalıştığını anlamadığını hiç hissettiniz mi? 🌀

ADHD'niz varsa, düzenli olmak sadece bir şeyleri yazmakla ilgili değildir; zihninizin zamanı, görevleri ve öncelikleri nasıl işlediğine uygun bir sistem bulmakla ilgilidir.

Bu nedenle, gününüze düzen getirmek, önceliklerinizi doğru belirlemek ve nihayetinde hayatınızı daha az bunaltıcı hale getirmek için en iyi 11 ADHD planlayıcısını karşılaştırdık. Bu planlayıcılar, ADHD'yi göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup, daha fazla stres yaratmadan görev izleme, hedef belirleme ve yansıtma gibi özellikleri destekleyen düzenler sunar.

Sonunda, hangisinin kendinizi daha kontrol altında, daha verimli ve daha az dağınık hissetmenize yardımcı olacağını tam olarak bileceksiniz. Hadi başlayalım. ✅

ADHD planlayıcılarında nelere dikkat etmelisiniz?

ADHD planlayıcı seçerken, planlamayı basitleştiren ve odaklanmayı artıran özelliklere bakın. En iyi planlayıcı size şu konularda yardımcı olacaktır:

Programınızı düzenleyin: Gününüzü net ve yönetilebilir bölümlere ayıran yapılandırılmış düzenleri tercih edin

Yaklaşımınızı özelleştirin: Sistemi benzersiz yaklaşımınıza göre uyarlayabilmek için esnek tasarım seçeneklerine sahip planlayıcıları seçin

Görevlerinizi görselleştirin: Öncelikleri vurgulamak için renk kodları, semboller veya diyagramlar gibi görsel yardımcılar arayın

Eyleme geçirilebilir hedefler belirleyin: Büyük hedefleri daha küçük, ulaşılabilir adımlara ayıran araçları seçin

Zamanınızı yönetin: Odaklanmanızı ve düzeninizi korumak için yerleşik zaman bloklama bölümlerini veya zamanlayıcıları (Pomodoro gibi) kullanın

Fikirlerinizi kaydedin: Düşüncelerinizi ve görevlerinizi kaybolmadan önce yazabileceğiniz bir alan olduğundan emin olun

İlerlemeyi değerlendirin: Başarıları izlemek ve planları ayarlamak için inceleme veya değerlendirme bölümleri içeren özellikleri bulun

Yaratıcılığınızı ortaya çıkarın: Günlük planlama sürecini keyifli hale getiren çekici ve motive edici bir tasarıma sahip bir günlük planlayıcı seçin

📮ClickUp Insight: İnsanların yalnızca %12'si hedeflerini izlemek için fiziksel günlükler kullanıyor ve şaşırtıcı bir şekilde %38'i hiç izlemiyor. Peki, hedeflerinizi daha hassas ve kolay bir şekilde izleyebilseydiniz? Planlayıcının yapısı ile otomasyonun gücünün buluştuğu ClickUp'a girin. Görev ve son tarih ayarlamaktan görsel gösterge panelleriyle ilerlemeyi izlemeye kadar, ClickUp düzenli ve odaklanmış kalmanıza yardımcı olur. AI destekli hatırlatıcılar ve otomatik iş akışları ile bir daha asla bir dönüm noktasını kaçırmayacaksınız. 💫 Gerçek sonuçlar: ClickUp kullanıcıları verimlilikte 2 kat artış bildirdi

Karşılaştırma Tablosu: En İyi DEHB Planlayıcıları

İşte en iyi 11 ADHD planlayıcısına hızlı bir genel bakış:

Planlayıcı Aracı En İyisi Önemli Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Dijital ADHD planlama ve görev yönetimi için en iyisi Takım boyutu: Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal AI destekli görev yönetimi, Verimlilik şablonları, Hatırlatıcılar, Günlük tutmak için belgeler, Beyaz Tahtalar ve görev görselleştirmeleri Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Todoist ADHD dostu önceliklendirme ile yapılandırılmış görev yönetimi için en iyisi Takım boyutu: Bireyler, her boyuttaki takımlar Hızlı Ekleme, Filtreler, Çoklu görünüm seçenekleri, Tekrarlayan hatırlatıcılar Ücretsiz; Pro: Aylık 2,50 $'dan başlayan fiyatlarla Planlayıcı Defteri Uzun vadeli hedefleri günlük görevlerle birleştirmek için katmanlı planlama için en iyisi Takım boyutu: Bireyler, küçük işletmeler Funnel Down Planlama Sistemi, planlamaya katmanlı yaklaşım Özel fiyatlandırma Evernote ADHD düşüncelerini, notlarını ve fikirlerini tek bir yerde düzenlemek için en iyisi Takım boyutu: Bireyler, küçük işletmeler Web Clipper, Bileşenler, Takvim entegrasyonu, cihazlar arası senkronizasyon Ücretsiz; Kişisel: Aylık 14,99 $'dan başlayan fiyatlarla Beyin Odaklanma ADHD dostu zamanlayıcılarla dikkatinizin dağılmadan zamanınızı bloklamak için en iyisi Takım boyutu: Bireyler, zaman yönetimi ihtiyacı olan takımlar Pomodoro tarzı zaman bloklama, Wi-Fi engelleyiciler, CSV dışa aktarma, Çoklu dil desteği Ücretsiz SimpleMind ADHD düşüncelerini düzenlemek için görsel zihin haritalama için en iyisi Takım boyutu: Bireyler, görsel organizasyona ihtiyaç duyan takımlar Otomatik odaklama, sürükle ve bırak, stil sayfaları Özel fiyatlandırma Habitica Oyunlaştırma yoluyla ADHD dostu alışkanlıklar oluşturmak için en iyisi Takım boyutu: Bireyler, küçük takımlar, topluluklar Alışkanlık izleme, Ödüller, Parti Görevleri Ücretsiz; Özel fiyatlandırma Passion Planner Rehberli yansıtma ile hedef odaklı planlama için en iyisi Takım boyutu: Bireyler, küçük işletmeler Tutku Yol Haritası, Aylık Yansımalar, Yapılandırılmış Yaşam Planlaması Özel fiyatlandırma Panda Planner Verimlilik ve refahı yapılandırılmış uyarılarla dengelemek için en iyisiTakım boyutu: Bireyler, küçük işletmeler Günlük hedef ayarlama, Sağlık dengesi, Haftalık/Günlük düzen Özel fiyatlandırma Happy Planner Yaratıcı ve esnek ADHD planlaması için en iyisi, görsel özelleştirmeTakım boyutu: Bireyler, yaratıcılar Çıkartmalar, Sezonluk Kutular, Düzen Seçenekleri Özel fiyatlandırma Bullet Journal Analog sistemle özelleştirilebilir ADHD planlaması için en iyisi Takım boyutu: Bireyler, yaratıcı planlayıcılar Hızlı Günlük Kaydı, Yansıtma, Düzen Esnekliği Özel fiyatlandırma

En İyi 11 ADHD Planlayıcı

Doğru ADHD planlayıcı, beyninize karşı değil, onunla birlikte çalışan bir sistem sağlar. nörolojik çeşitliliğe sahip kişilerin işverenlerin bilmesini istediği bir şey, doğru araçların bunalmış hissetmekle üretken kalmak arasındaki farkı yaratabileceğidir.

En iyi seçenekler, görevleri bölümlere ayırmanıza, zamanı etkili bir şekilde yönetmenize ve yolunuzdan sapmamanıza yardımcı olur. Bu liste, dijital araçlardan kağıt planlayıcılara kadar odaklanma, organizasyon ve verimliliği desteklemek için tasarlanmış çözümleri içerir.

1. ClickUp (Dijital ADHD planlama ve görev yönetimi için en iyisi)

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, sağlam proje yönetimi yetenekleriyle ünlüdür. Bu gücü, onu mükemmel bir ADHD planlayıcı yapar ve gününüzü yapılandırmak, görevleri görsel olarak yönetmek ve yararlı hatırlatıcılar ayarlamak için esnek araçlar sunar.

ClickUp Brain ile zihinsel dağınıklığı ortadan kaldırın

ClickUp Brain ile tekrarlayan görevleri basitleştirerek zihinsel bulanıklığı azaltın

Son olarak, entegre AI asistanı ClickUp Brain, fikirleri, notları ve ek hatırlatıcıları yakalamak için dijital bir alan görevi görerek her şeyi bir araya getirir.

İşinizde sürekli odaklanamadığınızı hissediyorsanız, bu yapay zeka destekli asistan tüm iş uygulamalarınızı ve veri kaynaklarınızı birbirine bağlayarak farklı platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını en aza indirir. DEHB'si olan biri için bu, bilgi aramak için daha az zaman harcayıp göreve daha fazla odaklanmak anlamına gelir.

🧩 Örneğin, ClickUp Brain'den son teslim tarihlerine ve önceliklere göre gelecek haftanın programını oluşturmasını isteyebilirsiniz. Görevleri aciliyetine göre otomatik olarak sıralayarak, odaklanarak çalışmak için zaman blokları önererek ve enerjik ve üretken kalmanızı sağlamak için molalar planlayarak bir plan oluşturur.

ClickUp Belgeleri ile bir şükran günlüğü oluşturun

ClickUp Belgeleri ile şükran günlüğü

ClickUp Belgelerinde bir şükran günlüğü ile ADHD'nin yarattığı bunaltıyı yönetin. Günlük başarılarınızı not alın, olumlu düşüncelerinizi kaydedin ve deneyiminizi ilgi çekici ve tekrar göz atmak için ödüllendirici hale getirmek için kontrol listeleri veya renk kodlu vurgular gibi görsel öğeler kullanın. ClickUp Belgeleri gerçek zamanlı düzenleme, gömme ve görev bağlama özelliklerini desteklediğinden, günlüğünüz notlardan daha fazlası haline gelir — planlama sisteminizin eyleme geçirilebilir bir parçası olur.

ClickUp görevleriyle günlük görevlerinizi takip edin

ClickUp Görevleri ile günlük hayatınızda ilerlemenizi takip edin

ClickUp Görevleri, projelerinizin ve günlük görev yönetiminizin temelini oluşturur, planlama, organizasyon ve işbirliği için bir yapı sağlar.

ClickUp Takvim ile programınızı görselleştirin

ClickUp Takvim ile zamanınızı daha iyi yönetin

Zaman körlüğü, ADHD ile başa çıkmak için zor bir engel olabilir. ClickUp'ın Takvim özelliği, gününüzü, haftanızı veya ayınızı net görsel zaman çizelgeleriyle bölmenize olanak tanır. Yapabilecekleriniz:

Görevleri öncelik veya enerji düzeyine göre renk kodlarıyla işaretleyin

Programınız değiştikçe görevleri sürükleyip bırakın

Kişisel ve iş etkinliklerinizi birleştirmek için Google Takvim ile senkronizasyon

Ayrıca, zamanınızı yönetmenize yardımcı olmak için ClickUp Takvim Görünümü , son teslim tarihlerini, etkinlikleri ve görevleri tek bir sezgisel zaman çizelgesinde bir araya getirerek programınıza merkezi bir görünüm sunar . Bu görünüm, gününüzü, haftanızı veya ayınızı bir bakışta görmenizi sağlayarak planlamayı basitleştirir; birden fazla projeyi yönetmek için idealdir.

Hatırlatıcılar ve kontrol listeleri ayarlayarak işlerinizi takip edin

Bunun üzerine, ClickUp Hatırlatıcılar ve ClickUp Görev Kontrol Listeleri birlikte çalışarak toplantı son tarihlerine uymayı ve ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır.

Görev yorumlarını ClickUp Hatırlatıcılarına dönüştürün, böylece hiçbir takibi kaçırmayın

Hatırlatıcılar, yaklaşan son teslim tarihleri ve toplantılar hakkında sizi bilgilendirir, ek dosya eklemenize, son teslim tarihleri belirlemenize, yinelenen programlar oluşturmanıza veya bunları takım üyelerine atamanıza olanak tanır. Kontrol listeleri ise büyük görevleri yönetilebilir adımlara ayırmanıza ve daha iyi organizasyon için alt öğeler oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile haftanızı görsel olarak planlayın

Görsel olarak daha iyi düşünüyorsanız, Beyaz Tahtalar en iyi arkadaşınızdır. Bunları şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Yeni bir rutin veya proje planlayın

Yapışkan notlar, simgeler ve çizimler kullanarak görevleri görsel olarak düzenleyin

Koçunuz, takımınız veya sorumluluk arkadaşınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ADHD dostu günlük planlayıcı şablonlarıyla hızlı bir başlangıç yapın

ClickUp, hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacak hazır şablonlar sunar. Günlük zaman blokları düzenlerinden alışkanlık takipçilerine ve şükran günlüklerine kadar her öğe tamamen özelleştirilebilir, böylece size karşı değil, sizin için çalışan bir rutin oluşturabilirsiniz.

Başlamak için basit, ADHD dostu bir görev listesi mi arıyorsunuz? ClickUp İşleri Tamamlama – Basit Liste Şablonunu deneyin. Görevleri net adımlara bölmek, düzenli kalmak ve bunalmaktan kaçınmak için mükemmeldir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevleri zaman bloklarına ayırın: Görevler veya projeler için belirli zaman aralıkları ayırarak odaklanın, çoklu görevleri en aza indirin ve verimliliği artırın

Hedefleri izleyin: ClickUp Hedefleri'ni kullanarak hedefleri tanımlayın, görevlere ayırın ve ilerlemeyi izleyerek motivasyonunuzu koruyun ve uzun vadeli hedeflerinize uyum sağlayın

Görevleri görsel olarak düzenleyin: İlgili görevleri gruplamak için renk kodlu kategoriler kullanarak dikkatinizin dağılmasını önleyin

İlerlemeyi görselleştirin: ClickUp Pano Görünümü ve ClickUp Pano Görünümü ve Gantt Grafiklerini kullanarak görevlerin durumunu izleyin, darboğazları belirleyin ve projelerinizde ivmeyi koruyun

Şükran günlüğü oluşturun: ClickUp Belgeler'deki şükran günlüğü ile ADHD'nin yarattığı bunaltıyı yönetin. Günlük başarılarınızı not alın ve görsel öğeler kullanarak bunları tekrar gözden geçirmeyi ödüllendirici hale getirin

ClickUp sınırlamaları

Güçlü olmasına rağmen, ClickUp'ın derin özelleştirme ve özellik seti, yeni başlayanlar için zor bir öğrenme süreci yaratabilir

ClickUp mobil uygulaması, masaüstü sürümü kadar sezgisel veya zengin özelliklere sahip değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Todoist (ADHD dostu önceliklendirme ile yapılandırılmış görev yönetimi için en iyisi)

todoist aracılığıyla

Todoist, görev yönetimini basitleştirerek iş projeleri, kişisel hedefler veya günlük işler gibi her şeyi kaydetmek, düzenlemek ve izlemek için alan sağlar. Zahmetsiz planlama için tasarlanan bu araç, görevleri düşündüğünüz kadar doğal bir şekilde eklemenizi, kolayca önceliklendirmenizi ve birden fazla cihazda netlik sağlamanızı sağlar.

Tekrarlayan son teslim tarihlerini planlamaktan hatırlatıcılar ayarlamaya ve iş yükünüzü görselleştirmeye kadar, Todoist zihninizde karmaşa yaratmadan sorumluluklarınızın üstesinden gelmenizi sağlar. Sezgisel arayüzü, doğal dil işleme özelliği ve platformlar arası senkronizasyon, nerede olursanız olun planlamayı sorunsuz hale getirir.

Todoist'in en iyi özellikleri

Hızlı Ekle özelliğini kullanarak görevleri aklınıza geldikçe doğal bir şekilde not alın ve zihinsel yükünüzü azaltın

Yaklaşan son tarihler, önemli hatırlatıcılar veya öncelikli etkinlikler için görev oluştururken zamana duyarlı uyarılar ekleyin

Birden fazla görünüm arasında geçiş yaparak projeleri size en uygun şekilde planlayın

Masaüstü, mobil, tarayıcı uzantıları, e-posta eklentileri ve giyilebilir cihazlardan görevlere erişin

Todoist sınırlamaları

Sık bildirimler bunaltıcı ve spam gibi hissettirebilir

Ücretsiz alternatifler benzer özellikler sunarken, yapılacaklar listesi sistemi için aylık ödeme yapmak gereksiz görünüyor

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç seviyesi: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 2,50 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Todoist derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Çevik yaklaşım herkes içindir: görevlerinizi küçük parçalara ayırın ve kontrol listeleri oluşturarak planınızı takip edin.

3. Planner Pads (Uzun vadeli hedefleri günlük görevlerle birleştirmek için katmanlı planlama için en iyisi)

via Planner Pads

Planner Pad, insanların kişisel ve profesyonel yaşamlarını yönetmelerine yardımcı olan kağıt tabanlı bir düzenleme sistemidir. İster spiral ciltli ister gevşek yapraklı biçimi tercih edin, Planner Pad tarihli ve tarihsiz seçenekleriyle iş akışınıza uyum sağlar.

Eşsiz Funnel Down Planlama Sistemi, görevlerinizi verimli bir şekilde kategorize etmenize, önceliklendirmenize ve planlamanıza yardımcı olur. Üç katmanlı düzeniyle Planner Pad, haftanıza kuşbakışı bir görünüm sunar. Tüm görevlerinizi geniş kategoriler halinde listeleyerek başlayın, günlük önceliklere göre filtreleyin ve tamamlamak için zaman planlayın.

Planlayıcı Defterlerinin en iyi özellikleri

Proje Deposu'nu kullanarak tüm kişisel ve işle ilgili görevleri her sayfanın üst kısmında geniş kategoriler halinde listeleyin

Anahtar görevleri orta bölüme taşıyarak haftalık odaklanmış bir eylem planı oluşturun

Alt bölümü randevu defteri olarak kullanarak toplantılar, son tarihler ve kişisel taahhütleriniz için zamanı bloklayın

Hedefleri kaydetmek, ilerlemeyi izlemek ve fikirleri düzenlemek için özel bölümü kullanın

Planlayıcı Pedlerinin sınırlamaları

Sabit Funnel Down yöntemi tüm planlama stillerine uygun olmayabilir. Esnek ADHD şablonları , motivasyon unsurları ve kişiselleştirme özellikleri gibi özelleştirme seçenekleri yoktur

Otomatik hatırlatıcılar veya bildirimler içermeyen kağıt tabanlı bir sistemdir

Planlayıcı Defterleri fiyatları

Özel fiyatlandırma

Planlayıcı Defterleri puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? DEHB'si olan kişiler, gerekli eğitimi aldıkları takdirde işyerlerinde başarılı olabilirler. Kuruluşların %61'i çalışanlarına proje yönetimi eğitimi vermektedir.

4. Evernote (ADHD düşünceleri, notları ve fikirleri tek bir yerde düzenlemek için en iyisi)

evernote aracılığıyla

Evernote, görevleri düzenlemek, projeleri yönetmek ve önemli bilgileri tek bir yerde izlemek için tasarlanmıştır. Cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon özelliği sayesinde, hareket halindeyken fikirlerinizi kaydedebilir, iş akışınızı yapılandırabilir ve hiçbir şeyi kaçırmadan son teslim tarihlerini takip edebilirsiniz.

Evernote, toplantı notları, kişisel yapılacaklar ve referans materyalleri gibi her şeyi düzenler ve AI destekli arama, cihazlar arası senkronizasyon ve esnek araçlarla erişilebilir hale getirir.

Öne çıkan bir özellik, makaleleri, resimleri ve araştırmaları web'den doğrudan Evernote çalışma alanınıza kaydetmenizi sağlayan Web Clipper'dır.

Evernote'un en iyi özellikleri

Notları, görüntüleri, PDF'leri ve hatta el yazısı belgeleri tek bir aranabilir alanda kaydedin

Önemli notlara ve görevlere hızlı erişim için gösterge panelinizi bileşenlerle düzenleyin

Notları aylık takvim etkinliklerine bağlayın ve minimum çabayla son teslim tarihleri ekleyin

ADHD için yapılacaklar listelerini ve programları doğrudan notlarınıza entegre ederek görevleri düzenli tutun

Evernote sınırlamaları

Sürekli uyarılar, kullanıcıları ücretli sürüme yönlendirerek ücretsiz deneyimi sinir bozucu hale getiriyor

Not oluşturma ve cihaz senkronizasyonundaki kısıtlamalar, yükseltme yapmadan etkili bir şekilde kullanmayı zorlaştırıyor

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 14,99 $/ay kullanıcı başına

Profesyonel: 17,99 $/ay kullanıcı başına

Takımlar: 24,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.200+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Yüksek performanslı takımların %77'si bir tür proje yönetimi yazılımı kullanıyor.

5. Brain Focus Productivity Timer (ADHD dostu zamanlayıcılarla dikkatinizin dağılmadan zamanınızı bloklamak için en iyisi)

via Brain Focus Verimlilik Zamanlayıcı

Brain Focus Productivity Timer, işinizi odaklanmış aralıklar ve ardından hak ettiğiniz molalarla dönüştüren bir zaman yönetimi uygulamasıdır. Pomodoro ve 52/17 gibi tekniklere dayanan bu ADHD verimlilik aracı, iş oturumlarını kendi hızınıza göre özelleştirmenize olanak tanır.

Bir iş oturumu başlatın, ödül olarak bir mola verin ve ivmeyi sürdürmek için yeniden başlayın. Temiz arayüzü ile zamanınızı görevlere göre takip edebilir, dikkatinizi dağıtan unsurları en aza indirebilir ve görevleri anlamlı kategoriler halinde gruplandırabilirsiniz.

Ayrıca, bildirimler oturumların sona erdiğini size bildirir ve çok sayıda tema seçeneği ve 30'dan fazla dil desteği, kişisel bir dokunuş katar.

Brain Focus Productivity Timer'ın en iyi özellikleri

Birden fazla tema ve 30'dan fazla dil desteği ile deneyiminizi kişiselleştirin

Daha fazla verimlilik kontrolü için bileşenlere, ek görev kategorilerine, CSV dışa aktarma ve yedekleme seçeneklerine erişin

İş oturumları sırasında Wi-Fi ve sesi kapatarak kesintisiz odaklanma için ayarları etkinleştirin

Brain Focus Verimlilik Zamanlayıcı sınırlamaları

Oturumlar, düzenleme veya silme seçeneği olmaksızın beklenmedik bir şekilde sona erebilir

Devre dışı bırakıldığında bile tik sesi devam eder, bu da dikkatinizi dağıtabilir

Brain Focus Productivity Timer fiyatlandırması

Ücretsiz

Beyin Odaklanma Verimlilik Zamanlayıcı derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Görsel bir proje yönetimi aracı olan Kanban yöntemi, üretim verimliliğini artırmak için 1940'larda Toyota tarafından geliştirilmiştir. Günümüzde yazılım geliştirme ve Agile proje yönetiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.

6. SimpleMind (ADHD düşüncelerini düzenlemek için görsel zihin haritalama için en iyisi)

via SimpleMind

Bir projenin ana hatlarını belirlemekten karmaşık konuları incelemekten büyük fikirleri yönetilebilir parçalara ayırmaya kadar, SimpleMind düşüncelerinizi size mantıklı gelen bir şekilde haritalandırma esnekliği sunar.

Ücretsiz form düzeniyle, konuları istediğiniz yere konumlandırabilir veya yapılandırılmış organizasyon için otomatik düzenleri kullanabilirsiniz. Zihin haritalarını renkler, resimler, bağlantılar ve notlarla özelleştirerek daha ilgi çekici ve bilgilendirici hale getirin.

Eşsiz bir özellik olan Çapraz Platform Senkronizasyonu, zihin haritalarınıza Windows, Mac, iOS ve Android'de sorunsuz bir şekilde erişmenizi ve düzenlemenizi sağlar.

SimpleMind'ın en iyi özellikleri

Anahtar konuları vurgulamak ve ekrandaki dağınıklığı azaltmak için Otomatik Odaklama Modunu etkinleştirin

Sürükle ve bırak fonksiyonu ve Alt Konu Sıralama ile fikirleri kolayca yeniden düzenleyin ve önceliklendirin

15'ten fazla stil sayfasından seçim yapın veya kendi stil sayfanızı oluşturarak zihin haritalarını tercihinize göre kişiselleştirin

SimpleMind sınırlamaları

Arayüz 2000'li yıllarda kalmış gibi görünüyor ve modern görünümlü zihin haritaları oluşturmayı zorlaştırıyor

Balık kılçığı ve dairesel zihin haritaları gibi standart grafik özellikleri eksik

SimpleMind fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SimpleMind puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: Düzenli kalmak için en iyi takvim yönetimi araçları

7. Habitica (Oyunlaştırma yoluyla ADHD dostu alışkanlıklar oluşturmak için en iyisi)

habitica aracılığıyla

Habitica, günlük görevleri ilerlemenin ödüllendirildiği ve verimliliğin bir macera gibi hissedildiği ilgi çekici bir oyuna dönüştürür. Bu alışkanlık geliştirme uygulaması doğal bir şekilde yapılandırılmıştır ve alışkanlık biriktirmeyi destekleyerek zamanla biriken küçük, tutarlı rutinler oluşturmanıza yardımcı olur.

Görevlerinizi ödüller, seviyeler ve oyun içi canavarlarla savaşarak zorlu görevlere dönüştürerek sizi motive eder. Ayrıca, Party Quests, gerçek hayattaki görevleri tamamlayarak arkadaşlarınızla takım oluşturmanıza ve canavarlarla savaşmanıza olanak tanır.

Bu alışkanlık takipçisinde önemli görevleri atlarsanız, tüm ekibiniz zarar görür ve bu da sorumluluk ve takım çalışmasına ekstra bir boyut katar.

Habitica'nın en iyi özellikleri

Görevleri heyecan verici görevlere dönüştüren topluluk zorluklarına ve görevlerine katılın

Uygulama içinde gerçek ödüller kazanın (deneyim puanları, altın ve mana) ve özel öğeleri ve yükseltmeleri açın

Hesap verebilirlik grupları oluşturarak takım kurun ve hatta arkadaşlarınızla canavarlarla savaşarak motivasyonunuzu artırın

Günlük görevlerinizi, yapılacaklarınızı ve performans istatistiklerinizi bir bakışta gösteren dinamik bileşenlerle başarılarınızı sergileyin

Habitica sınırlamaları

Seyrek güncellemeler ve kaldırılan özellikler, uygulamayı uzun süreli kullanıcılar için sıkıcı hale getiriyor

Uygulama çevrimdışı çalışmaz, bu da güvenilir olmayan ağ bağlantısına sahip kullanıcılar için sakıncalı olabilir

Habitica fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Habitica puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Planlama yanılgısı, bir bilişsel önyargıdır ve insanların bir görevi tamamlamak için gereken süreyi hafife almasına neden olur. Bu nedenle zaman takibi araçları bu kadar popülerdir.

8. Passion Planner (Rehberli yansıma ile hedef odaklı planlama için en iyisi)

via Passion Planner

Passion Planner, geleneksel günlük unsurlarını yapılandırılmış hedef belirleme özellikleriyle birleştiren kapsamlı bir yaşam planlama aracıdır. Kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi görselleştirmenize ve planlamanıza yardımcı olacak benzersiz bir "Passion Yol Haritası" sunar.

Planlayıcı, aylık ve haftalık düzenler, yansıma bölümleri ve yaratıcı ifade için alan içerir. Kullanıcıları hedeflerini belirlemelerine, bunları yönetilebilir adımlara bölmelerine ve bu hedeflere ulaşmak için günlük eylemler almalarına yardımcı olur.

Passion Planner, uyarılar, yansımalar ve #PashFam topluluğu adlı yerleşik bir destek sistemi aracılığıyla DEHB ile bir rutin oluşturmanıza yardımcı olur.

Passion Planner'ın en iyi özellikleri

Aylık hedefler, yansıtma soruları ve bütünsel uygulamaları planlayıcınıza ekleyerek kararlılığı ve kişisel gelişimi destekleyin

İlerlemeyi izlemek ve hedefleri iyileştirmek için öz değerlendirmeye yönlendiren Aylık Yansıma sayfalarıyla düşünün ve ayarlamalar yapın

Passion Roadmap ile hedeflerinizi takip edin , büyük resminizi belirleyin ve eyleme geçirilebilir adımlara bölün

Passion Planner sınırlamaları

Yapılandırılmış düzenlerle sınırlı özelleştirme seçenekleri herkesin planlama stiline uymayabilir

Kısıtlayıcı zaman çizelgesi, önceden ayarlanmış saatler 06:00 ile 22:30 arasıdır ve tüm programlara uymayabilir

Passion Planner fiyatları

Özel fiyatlandırma

Passion Planner puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Görev izleme için sıklıkla kullanılan yapışkan notlar, bir 3M bilim adamının süper güçlü bir yapıştırıcı yaratmaya çalışırken kazara icat edildi. Bunun yerine, notlar için mükemmel olan zayıf, yeniden kullanılabilir bir yapıştırıcı yarattı!

9. Panda Planner (Yapılandırılmış uyarılarla verimlilik ve refahı dengelemek için en iyisi)

via Panda Planner

Haftalık ve günlük düzenleri birleştiren Panda Planner, görevleri yönetilebilir adımlara ayırarak verimliliği artırırken stresi azaltır. Ayrıca, yerleşik program şablonları, sıfırdan düzen oluşturmaya gerek kalmadan yapı sağlar.

Günlük şükran ve verimlilik puanları gibi özellikleriyle, ilerlerken ayaklarınızın yere basmasını sağlar. Üstelik, üç aylık güncelleme sayesinde, geride kaldığınız hissine kapılmadan istediğiniz zaman devam edebilirsiniz.

Panda Planner'ın en iyi özellikleri

Günlük bölümleri kullanarak, öncelikli yapılacaklar, hedefler ve notlarla gününüzü yapılandırın

Esnek haftalık ve günlük düzenler kullanarak ayrıntılı planlamayı geniş hedef ayarlarıyla dengeleyin

Düzen ile haftalık görevlerinizi görselleştirin ve her şeyin düzenli kalmasını sağlayın

Panda Planner sınırlamaları

Panda Planner, tablo verileri için optimize edilmiştir, bu nedenle görüntüler veya ses gibi yapılandırılmamış biçimleri işlemek için daha az etkilidir

Panda Planner Classic sadece 3 aylık bir dönemi kapsar, bu da uzun vadeli planlama veya yıllık hedef ayarlamaları için uygun olmayabilir

Panda Planner fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Panda Planner puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. The Happy Planner (Görsel özelleştirme ile yaratıcı ve esnek ADHD planlaması için en iyisi)

via The Happy Planner

Happy Planner, işlevselliği kişisel ifadeyle harmanlayan benzersiz ve canlı bir organizasyon yaklaşımı sunar. 12 aylık planlama için Klasik Gösterge Paneli Düzeni'nden dikey ve yatay tasarımlara kadar geniş dizi düzen ve temalarıyla bu planlayıcı sistemi, günlük planlamayı bir sanat formuna dönüştürür.

Bu planlayıcının tarihsiz biçimi, sayfaları boşa harcamadan istediğiniz zaman başlayabileceğiniz anlamına gelirken, ayırıcı paketleri, defterler ve günlükler gibi bir dizi özelleştirilebilir aksesuar, planlama deneyiminizi tarzınıza göre uyarlayabilmenizi sağlar.

Happy Planner'ın en iyi özellikleri

Sayfalarınızı eğlenceli, mevsimlik çıkartma paketleri ve aksesuarlarla zenginleştirerek yaratıcı bir hava katın

Klasik Gösterge Paneli Düzeni'ni kullanarak yılınızı bir bakışta görün ve randevularınızı, son tarihlerinizi ve kişisel dönüm noktalarınızı kolayca dengeleyin

Sezonluk kutlamalar için planlayıcıları ekstra ilham veren özel öğelerle bir araya getiren "Oh How Lovely Box" gibi benzersiz teklifleri keşfedin

The Happy Planner sınırlamaları

İlk planlayıcı makul bir fiyata satılsa da, çıkartma, washi bant ve diğer dekoratif öğeleri satın aldığınızda masraflar hızla artabilir

Planlayıcı, özellikle ek sayfalar ve aksesuarlarla özelleştirildiğinde oldukça kalın ve ağır hale gelebilir, bu da günlük kullanım için taşınabilirliğini azaltır

The Happy Planner fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

The Happy Planner puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Gerçekçi bir dijital planlayıcı mı istiyorsunuz? Bazı çevrimiçi planlayıcılar artık günlük yaşam görevleri için yapay zeka kullanıyor. Örneğin, planlama çakışmalarını tahmin ediyor, görev önceliklerini öneriyor ve hatta son teslim tarihleri konusunda sizi uyarıyor.

11. Bullet Journal (Analog sistemle özelleştirilebilir ADHD planlaması için en iyisi)

bullet Journal aracılığıyla

Bullet Journal (BuJo olarak da bilinir), görevleri, etkinlikleri ve düşünceleri yönetmeye yardımcı olmak için Ryder Carroll tarafından geliştirilen özelleştirilebilir bir organizasyon sistemidir. Hayatınızın her ayrıntısını sadece bir kalem ve bir defterle kaydetmenizi sağlayan esnek, analog bir planlama sistemidir.

BuJo, geleneksel planlama yöntemlerini farkındalık uygulamalarıyla birleştirerek, özellikle DEHB'li kişiler için faydalı hale getirir. Günlük planlayıcı uygulaması olarak, bilgileri kategorize etmek için madde işaretleri ve sembollerle hızlı kayıt özelliğini kullanır ve kullanıcıların geçmişi izlemesine, bugünü organize etmesine ve gelecek için plan yapmasına olanak tanır.

Bullet Journal'ın en iyi özellikleri

Günün sonunda değerlendirmeler yaparak başarıları ve öğrenilen dersleri kaydedin, sürekli iyileştirme sağlayın

Yaratıcı akışınıza uygun eskizler, semboller ve kişiselleştirilmiş notlarla düzeninizi zenginleştirin

Listeleri, takvimleri ve düşünceleri zamanla sizinle birlikte gelişen tek bir sistemde birleştirin

Bullet Journal sınırlamaları

Bullet journal oluşturmak ve sürdürmek düzenli, genellikle günlük çaba gerektirir. Bu, yoğun programları olanlar için zor olabilir

Düzenler oluşturulduktan sonra, dijital alternatiflerin aksine değişiklik yapmak veya görevleri taşımak zordur

Bullet Journal fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Bullet Journal puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

✨ Özel bahsetmeler Notion : Görsel bir çalışma alanı ile özelleştirilebilir dijital planlama için en iyisi Tiimo : Nazik hatırlatıcılarla görsel zaman yönetimi için en iyisi Akiflow : Görevleri odaklanmış bir günlük gündeme birleştirmek için en iyisi

ADHD dostu planlama yardımcınız: ClickUp

Her ADHD planlayıcı, yapı, esneklik ve yaratıcı organizasyonun benzersiz bir karışımını sunar. Bazı araçlar görsel planlamaya odaklanırken, diğerleri zaman yönetimi veya alışkanlık pekiştirmeye vurgu yapar.

Anahtar, iş akışınıza uyan ve düzenli kalmayı doğal hissettiren bir planlayıcı bulmaktır.

ClickUp, katı bir yapı sunmadan düzen sağlayan hepsi bir arada bir ADHD planlayıcı olarak öne çıkıyor. ClickUp ile projeleri yönetilebilir adımlara bölebilir, programınızı görselleştirebilir ve yapay zeka destekli bir asistan kullanarak planlarınızı takip edebilir ve fikirler üretebilirsiniz.

Gününüzü daha odaklı ve akıcı hale getirmeye hazırsanız, bugün ClickUp'a kaydolun! ✨