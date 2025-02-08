2025'in En İyi 10 Otel CRM Yazılımı

İlk kez bir otel rezervasyonu yaptınız, ancak check-in için saatlerce beklemek zorunda kaldınız. Sonunda check-in yaptığınızda, odalar internette gördüğünüz resimlere hiç benzemiyordu. Tekrar rezervasyon yapar mıydınız? Muhtemelen hayır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), çoğu hizmet tabanlı kurumsal için omurgadır. Bazen, güçlü müşteri ilişkileri kurmak, otel veya konaklama sektöründeki kusurlu deneyimlerin eksikliklerini giderebilir.

📌 İşte bu yüzden konaklama sektörüne yönelik CRM yazılımları bu kadar popüler ve 2022'de 2 milyar dolarlık muazzam bir piyasa değerine ulaştı.

Süreci basitleştirerek, otellerin müşterilerine daha iyi hizmet vermesini sağlar. Ödülü nedir? Olumlu yorumlar, tekrar rezervasyonlar ve güçlenen müşteri ilişkileri!

En iyi otel CRM sistemlerini ve anahtar özelliklerini analiz etmenize yardımcı olalım, böylece size en uygun olanı seçebilirsiniz. 🧐

⏰ 60 Saniyelik Özet : Misafir ilişkileri ve genel proje yönetimi için en iyisi ClickUp: Misafir ilişkileri ve genel proje yönetimi için en iyisi

Profitroom: Otomatik pazarlama kampanyalarıyla doğrudan rezervasyonları artırmak için en iyisi

Revinate: Misafir geri bildirimlerini yönetmek ve kişiselleştirilmiş e-posta pazarlaması yapmak için en iyisi

For-Sight: Misafir verilerini analiz etmek için CRM'yi iş zekasıyla entegre etmek için en iyisi

dailypoint: Hassas pazarlama için misafir verilerini merkezileştirme ve temizleme konusunda en iyisi

SHR Group: CRM'yi gelişmiş rezervasyon ve gelir yönetimi ile birleştirmek için en iyisi

Deneyim: Özel etkileşim araçlarıyla unutulmaz misafir deneyimleri yaratmak için en iyisi

Salesforce Hospitality Cloud: Misafir sadakatini artırmak için yapay zeka destekli içgörülerden yararlanmak için en iyisi

MİSAFİR: Birden fazla platformda misafir iletişimi otomasyonu için en iyisi

Cendyn: CRM'yi PMS ile entegre ederek hiper kişiselleştirilmiş misafir deneyimleri sunmak için en iyisi

Otel CRM nedir?

Otel CRM, konaklama işletmelerinin müşteri ilişkilerini analiz etmek ve yönetmek için kullandıkları bir araçtır. Misafir verilerini birleştirir ve saklar, misafirlerin tercihlerini izler, iletişimi otomatikleştirir ve otel operasyonlarını iyileştirir. Bunun yanı sıra, oteller için verimli bir CRM sistemi, rezervasyon yönetimi, misafir check-in işlemleri gibi günlük faaliyetleri de kolaylaştırır. 💯

Oteller neden CRM yazılımına ihtiyaç duyar?

Konaklama sektöründe çalışıyor ancak daha önce bir otel CRM sistemi uygulamayı hiç düşünmediyseniz, bunu yapmanız için üç neden:

Kişiselleştirilmiş misafir deneyimi: Müşteri ilişkileri yönetim sistemleri, her misafirin verilerini analiz ederek tercihlerini anlamanıza ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmanıza olanak tanır. Bu da müşteri sadakatini artırır

Gelişmiş müşteri memnuniyeti: Otel CRM sistemleri iletişimi otomatikleştirir. Bu, daha hızlı yanıtlar ve sorgu çözümleri sağlayarak müşteri etkileşimini ve memnuniyetini artırır

Geliştirilmiş operasyonlar: Bir konaklama CRM'si, iş akışlarını daha sorunsuz hale getirerek otel personelinin günlük operasyonlarını iyileştirir

🔍 Biliyor muydunuz? Dünyanın en eski oteli olan Koshu Nishiyama Onsen Keiunkan , 1.300 yıldan daha eski! 😳

Otel CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Konaklama CRM yazılımı, hem operasyonel ihtiyaçlarınız hem de misafir deneyimi hedeflerinizle uyumlu olmalıdır. Bunu sağlayan birkaç özellik şunlardır:

Merkezi misafir profilleri: Ayrıntılı misafir profilleri oluşturan ve birleştiren bir araç arayın. Rezervasyon, check-in vb. işlemleri hızlandırır ve iletişim yönetimi ve hizmet kişiselleştirme gibi konularda yardımcı olur

Pazarlama otomasyonu: Pazarlamayı otomatikleştiren ve satış takımınızın kişiselleştirilmiş teklifler, kuponlar, indirim kuponları vb. oluşturup göndermesini sağlayan bir araç seçin. Bu, müşteri sadakatini, potansiyel müşteri yönetimini ve iş başarısını artırır

Analitik ve raporlama: Misafirlerin tercihleri, davranışları, gereksinimleri vb. hakkında değerli bilgiler sağlayan Misafirlerin tercihleri, davranışları, gereksinimleri vb. hakkında değerli bilgiler sağlayan bir CRM uygulayın . Bu sayede, kişiselleştirilmiş hizmet sunabilir ve misafir memnuniyetini artırabilirsiniz

Üçüncü taraf entegrasyonlar: Rezervasyon motorları, tesis yönetim sistemleri vb. gibi diğer otel yönetim araçları ve yazılımlarıyla entegre olan bir araç seçin ve kesintisiz bir iş akışı sağlayın

➡️ Daha fazla bilgi: İşiniz için bir CRM sistemi nasıl seçilir?

En İyi 10 Otel CRM Yazılımı

Müşteri ilişkilerini en iyi şekilde yönetmek için oteller için en iyi 10 CRM yazılımı:

1. ClickUp (Misafir ilişkileri ve genel proje yönetimi için en iyisi)

Konaklama sektöründe, verimli çoklu görev yönetimi en büyük zorluklardan biri olma eğilimindedir.

Otel personeliniz sürekli tetikte değilse, potansiyel müşteri taleplerini ve misafir isteklerini kaçırabilir ve bu da itibarınızı olumsuz etkileyebilir. İşte burada ClickUp devreye girer!

Herkesin en sevdiği "iş için her şeyin bulunduğu uygulama" olan ClickUp, yapay zeka destekli proje yönetimi ve CRM işlevlerini bir araya getirir. Bu, iş akışınızı yönetmek için artık platformlar arasında geçiş yapmanız gerekmediği anlamına gelir. ClickUp ile karmaşık konaklama operasyonlarını tek bir komut merkezinden yönetebilirsiniz.

ClickUp CRM ile tüm misafirlerinizi takip edin ve daha etkili bir şekilde yönetin

ClickUp CRM'yi kullanarak tüm misafir akışınızı tek bir yerde görselleştirin. ClickUp'ta, misafirlerin e-posta adreslerinden diyet tercihlerine ve geçmiş konaklamalarındaki oda seçimlerine kadar her ayrıntıyı hassas bir şekilde kaydeden Özel Alanlar oluşturarak sorguları, talepleri ve diğer sorunları yönetin. Bu misafir bilgileri veritabanını kullanarak her konaklama deneyimini özelleştirebilir ve misafir memnuniyetini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Takip, check-in ve konaklama sonrası geri bildirimler için hatırlatıcılar göndermek üzere özel ClickUp Otomasyonları oluşturun. ClickUp'ta Gösterge Panelleri kurarak misafir verilerini, rezervasyon eğilimlerini ve hizmet taleplerini gerçek zamanlı olarak görselleştirin ve doluluk, gelir ve diğer KPI'lar için gerçekçi tahminler oluşturun

ClickUp'ta yerleşik Görev Yönetimi ile, sorunsuz bir check-in deneyimi için görevleri departmanlara (resepsiyon, oda temizliği, konsiyerj) atayın. Günlük bakım, oda denetimleri ve operasyonel iş akışları için Yinelenen Görevler'i kullanın.

📮 ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır. ClickUp Sohbet gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde ve kolayca erişilebilir olur.

Departmana özel sohbet konuları oluşturun (ör. Front Desk, Housekeeping, Concierge, Maintenance). Tüm takım konuşmalarını ClickUp Chat'te tutarak, dağınık e-postalara veya harici mesajlaşma uygulamalarına olan bağımlılığı azaltın.

ClickUp'ın yerleşik Sohbet özellikleriyle farklı departmanlara yayılmış takımınızla işbirliği yapın

Son dakika VIP talepleri veya oda değişiklikleri gibi acil güncellemeler için takım üyelerini @bahsetme ile etiketleyebilirsiniz.

Bu referans, ClickUp CRM'nin takımlar için yaptıklarını doğru bir şekilde özetlemektedir:

ClickUp, karşılaştığım en iyi proje yönetimi ve CRM aracıdır. Çok yönlülüğü, diğer hizmetlere çok sayıda abonelik yapmanıza gerek kalmadan tüm görevlerinizi tek bir yerden gerçekten halletmenizi sağlar.

ClickUp, karşılaştığım en iyi proje yönetimi ve CRM aracıdır. Çok yönlülüğü, diğer hizmetlere çok sayıda abonelik yapmanıza gerek kalmadan tüm görevlerinizi tek bir yerden gerçekten yerine getirmenizi sağlar.

Ayrıca, ClickUp satış ekibiniz için özel bir özelliğe sahiptir: ClickUp Sales. Kısacası, tüm satış sürecinizi otomatikleştirir. Görevleri atayın, güncellemeleri tetikleyin ve öncelikleri güncelleyerek manuel veri girişini en aza indirin ve rezervasyon sürecinizi hızlandırın.

ClickUp ayrıca, ClickUp CRM Şablonu gibi kullanıma hazır CRM şablonlarından oluşan zengin bir kütüphaneye sahiptir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp CRM Şablonu ile tüm CRM çabalarınızı tek bir yerden yönetin

Özelleştirilebilir ve yeni başlayanlar için kolay kullanımlı ClickUp CRM Şablonu, potansiyel müşterileri izlemenizi, ayrıntılarını düzenlemenizi ve daha iyi yönetim için görevlere öncelik vermenizi sağlar. Bu sayede size şu şekilde yardımcı olur:

Tüm potansiyel müşteri bilgilerini kolay erişim için düzenli tutun

Her bir potansiyel müşteri için ilerlemeyi izleyin ve öncelikleri ayarlayın

Paylaşılan görevler ve güncellemelerle takım işbirliğini geliştirin

⚡ Bonus: Misafirlerinizi daha iyi yönetmek için daha fazla CRM şablonu mu istiyorsunuz? ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu ve ClickUp Müşterinin Sesi Şablonu'na göz atın. Bunları kullanarak müşterileri düzenleyin, tercihlerini izleyin, geri bildirim alın ve daha fazlasını yapın!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İş yükü görünümü ile personel programlarını planlayarak fazla rezervasyon veya personel eksikliğini önleyin

Yüksek hizmet kalitesini sağlamak için çalışan performansını izleyin ve eğitim görevleri atayın

SOP'leri, eğitim materyallerini ve misafir hizmetleri yönergelerini kolay erişim için ClickUp Belgeleri 'nde saklayın

ClickUp Entegrasyonlarını CRM'nize dahil ederek misafir etkileşimlerini ve veri akışını sorunsuz bir şekilde kolaylaştırın

ClickUp Formları ile misafir bilgilerini hızlı bir şekilde yakalayın ve girdileri doğrudan takımınız için eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp Brain'i kullanarak tüm misafir etkileşimleri, geri bildirimler ve proje ayrıntılarının bulunduğu geniş bilgi tabanını zahmetsizce sorgulayın

ClickUp'ın mobil uygulamasına erişerek hareket halindeyken mesajlara yanıt verin, durumları güncelleyin ve görevleri kapatın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın kapsamlı özelleştirilebilirliği nedeniyle bir miktar öğrenme süreciyle karşılaşabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: CRM ve Proje Yönetimi Bir Arada — Hepsi Bir Arada CRM Yazılımı

2. Profitroom (Otomatik pazarlama kampanyalarıyla doğrudan rezervasyonları artırmak için en iyisi)

via Profitroom

Profitroom, doğrudan misafir rezervasyonlarında uzmanlaşmış bir otel CRM platformudur. Bununla birlikte, rezervasyonları yönetebilir, özel konaklama paketleri oluşturabilir ve hedefli pazarlama kampanyaları da yürütebilir.

Profitroom'un iki USP'si, misafir deneyimini iyileştirmek ve müşteri sadakatini artırmaktır. Bu nedenle, CRM'ye ek olarak, kanal yönetimi, sadakat programları, ücretli reklamlar vb.

Profitroom'un en iyi özellikleri

Özel misafir iletişim kampanyalarıyla doğrudan rezervasyonları artırın

Güvenilir analiz ve raporlama araçlarıyla içgörülere erişin

Dinamik fiyatlandırma ve pazarlama özellikleriyle dönüşüm oranlarını artırın

Betasi ve Clock PMS+ gibi araçlarla entegre ederek işlerinizi sorunsuz bir şekilde yönetin

Profitroom sınırlamaları

Kullanımı zor kullanıcı arayüzü

Gelişmiş özellikler eğitim gerektirir

Profitroom fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Profitroom puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Revinate (Misafir geri bildirimlerini yönetmek ve kişiselleştirilmiş e-posta pazarlaması yapmak için en iyisi)

via Revinate

Doğrudan rezervasyon otomasyonu için bir başka CRM platformu olan Revinate, birçok otelin kullandığı tanınmış bir çözümdür. AI ile desteklenen bu platform, misafir verilerinin segmentasyonuna, pazarlamaya, müşteri desteğine ve geri bildirim yönetimine idealdir.

Ayrıca, Revinate, OTA (Çevrimiçi Seyahat Acenteleri) aracılığıyla sizinle iletişime geçen misafirleri tanımlamanıza ve verilerini izlemenize olanak tanır, böylece potansiyel müşterileri etkili bir şekilde yakalayabilirsiniz.

Revinate'in en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş e-posta pazarlama kampanyalarını kolaylıkla oluşturun

Daha iyi ilişki yönetimi için misafir profillerini merkezileştirin

Ayrıntılı segmentasyon araçlarıyla misafir tercihlerini analiz edin

Popüler PMS platformlarıyla sorunsuz entegrasyon

Revinate sınırlamaları

Daha büyük oteller ve zincirler için sınırlayıcı olabilecek temel otomasyonlar

Sınırlı raporlama yetenekleri

Revinate fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Revinate puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Revinate hakkında ne diyor?

Kullanımı çok kolay bir sistem ve harika bir gösterge paneli var. İnsanların bizimle nasıl rezervasyon yaptıklarının farklı yönlerini hedeflemeye yardımcı olacak birçok araç var. Filtreleri ve hedeflemeyi çok seviyorum.

Kullanımı çok kolay bir sistem ve harika bir gösterge paneli var. İnsanların bizimle nasıl rezervasyon yaptıklarının farklı yönlerini hedeflemeye yardımcı olacak birçok araç var. Filtreleri ve hedeflemeyi çok seviyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Pazarlama kampanyalarınızı başarılı hale getirmek mi istiyorsunuz? Hedef kitlenizin en aktif olduğu sosyal medya platformlarını kullanın. Başlangıç olarak şu biçimleri deneyin: Oda dönüşümleri ve otel turu videoları trend seslerle

Gerçek bir his için personel anları

Oteldeki "bir gün" sürükleyici hikaye anlatımı için

Müşteri etkileşimini artırmak için seyahat zorlukları ve influencer işbirlikleri

4. For-Sight (Misafir verilerini analiz etmek için CRM'yi iş zekasıyla entegre etmek için en iyisi)

For-Sight CRM yazılımı, kapsamlı bir çözüm arayan otel işletmeleri için idealdir. CRM çözümleri sunmanın yanı sıra, bu araç misafir davranışlarını izlemenizi ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmanızı sağlayan derinlemesine misafir veri analizi ve raporları da sunar.

Bu, sadakat programları ve iletişim yönetimi için idealdir.

For-Sight en iyi özellikleri

Tüm kanallardaki müşteri verilerini birleştirerek eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Tekrar rezervasyonları artırmak için otomatik e-posta kampanyaları etkinleştirin

Sezgisel gösterge panelleri yle performans ölçütlerini görselleştirin

Oracle, Avvio ve Apaleo gibi temel üçüncü taraf araçlarla entegre edin

For-Sight sınırlamaları

Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü eski buluyor

Sınırlı mobil işlevsellik

For-Sight fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

For-Sight puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar For-Sight CRM hakkında ne diyor?

For-Sight Guest Engagement ile portföyümüzdeki fırsatları en üst düzeye çıkarabildik ve sonuçlar son derece olumlu oldu. Sadece doğrudan rezervasyonlardaki yüzde artışları, otel verilerini faaliyetleri artırmak için kullanmanın değerini ve kişiselleştirmenin katılımı artırmadaki önemini göstermektedir.

For-Sight Guest Engagement ile portföyümüzdeki fırsatları en üst düzeye çıkardık ve sonuçlar son derece olumlu oldu. Sadece doğrudan rezervasyonlardaki yüzde artışları, otel verilerini faaliyetleri artırmak için kullanmanın değerini ve kişiselleştirmenin katılımı artırmadaki önemini göstermektedir.

5. dailypoint (Hassas pazarlama için misafir verilerini merkezileştirme ve temizleme için en iyisi)

via dailypoint

Gelişmiş Merkezi Veri Yönetimi (CDM) özelliklerine sahip bir konaklama CRM sistemi arıyorsanız, dailypoint ilginizi çekebilir. Bu araç, merkezi misafir profilleri oluşturmayı ve bunlara erişmeyi kolaylaştırır.

Hepsi bu kadar değil — dailypoint'in yapay zekası ve gelişmiş algoritmaları, benzersiz müşteri segmentleri oluşturmanıza yardımcı olarak misafirleri farklı kategorilere ayırmanıza ve tercihlerine her zamankinden daha spesifik bir şekilde cevap vermenize olanak tanır.

dailypoint en iyi özellikler

Gelişmiş müşteri veri konsolidasyonu ile 360 derece misafir profilleri oluşturun

Birden fazla kanalda kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyalarını otomatikleştirin

AI destekli ek satış fırsatlarıyla gelirinizi artırın

GDPR uyumluluğu için veri gizliliği özelliklerini kullanın

dailypoint sınırlamaları

Kurulumu zor

Sınırlı pazarlama otomasyonu özellikleri

dailypoint fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

dailypoint puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. SHR Group (CRM ile gelişmiş rezervasyon ve gelir yönetimini birleştirmede en iyisi)

via SHR Group

SHR Group, oteller ve kumarhaneler için premium bir CRM platformudur. Çözümleri, müşteri deneyimini kolaylaştırmak için gösterdiğiniz çabaları etkili bir şekilde tamamlayabilir. SHR, hem otel teknolojisi hem de hizmetleri sunar.

Böylece, temel CRM'nin yanı sıra rezervasyon yönetimi, gelir yönetimi, dijital pazarlama ve diğer amaçlar için de kullanabilirsiniz. SHR'nin Allora AI araçları, otel zincirlerinin misafir tercihlerini proaktif olarak anlamasına olanak tanıyarak, ölçeklenebilir sadakat programları ve hedefli pazarlama girişimleri aracılığıyla kişiselleştirilmiş hizmetlerin sunulmasını sağlar.

SHR Group'un en iyi özellikleri

Akıllı kanal yönetimi ile dağıtım stratejilerini optimize edin

Misafir verilerini merkezileştirerek departmanlar arasında eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Operasyonel verimlilik için gerçek zamanlı raporlama araçlarını kullanın

Esnek CRM modülleriyle misafir etkileşimini kişiselleştirin

SHR Group sınırlamaları

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Zor öğrenme süreci

SHR Group fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SHR Group puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar SHR Group CRM hakkında ne diyor?

SHR'nin RMS'si muhteşem! Olağanüstü destek ekibinin yardımıyla, seçtiğimiz stratejileri kullanarak fiyatları yönetebiliyoruz. Sistem gelişmiş, birçok araca sahip ve kullanıcı dostu. En iyi yanı, daha iyi bir gelir elde etmemize büyük ölçüde yardımcı olması!

SHR'nin RMS'si muhteşem! Olağanüstü destek ekibinin yardımıyla, seçtiğimiz stratejileri kullanarak fiyatları yönetebiliyoruz. Sistem gelişmiş, birçok araca sahip ve kullanıcı dostu. En iyi yanı, daha iyi bir gelir elde etmemize büyük ölçüde yardımcı olması!

via Deneyim

Listemizin bir sonraki sırasında, kapsamlılığı ve deneyimiyle tanınan bir otel CRM platformu yer alıyor. Hedefiniz ister müşteri yolculuklarını kolaylaştırmak ister çevrimiçi itibarınızı iyileştirmek olsun, bu araç her türlü çabayı destekler.

Bir otel grubu işletiyorsanız, Experience'ın tek CRM arayüzünden büyük olasılıkla faydalanacaksınız. Listelemelerden oda yükseltmelerine ve hatta oda servisi siparişlerine kadar her işlemi tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur.

En iyi özellikleri deneyimleyin

Gerçek zamanlı veri içgörüleri ile misafir tercihlerini anlayın

Misafir bilgilerine dayalı olarak ek satış ve çapraz satış yapın

Merkezi misafir profilleri kullanarak tutarlı hizmet sunun

Otomatikleştirilmiş iş akış larıyla misafir ve personel iletişimi basitleştirin

Sınırlamalar

Sınırlı ölçeklenebilirlik

Kullanıcılar özelleştirmenin zor olduğunu düşünüyor

Deneyim fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Deneyim puanları ve yorumlar

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Experience CRM hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Experience CRM araçları sayesinde, müşterilerimin e-posta adreslerinin %28'inden %69'una doğru bir şekilde ulaşabiliyorum. Bu sayede, sadece son çeyrekte e-posta kampanyalarıyla 61.408 € gelir elde ettim.

Experience CRM araçları sayesinde, müşterilerimin e-posta adreslerinin %28'inden %69'una doğru bir şekilde ulaşabilmeye başladım. Bu sayede, sadece son çeyrekte e-posta kampanyalarıyla 61.408 € gelir elde ettim.

8. Salesforce Hospitality Cloud (Misafir sadakatini artırmak için yapay zeka destekli içgörülerden yararlanmak için en iyisi)

Salesforce Hospitality Cloud aracılığıyla

Deneyimli otelciler, sadakat programları yürütmenin müşteri bağlılığını sürdürmenin en iyi yollarından biri olduğunu bilir. Salesforce Hospitality Cloud bunu basitleştirir.

Bu araç, yapay zeka kullanarak müşteri verilerini birleştirir ve cazip müşteri sadakat programları oluşturmaya yardımcı olan kalıpları bulur. Bunun yanı sıra, kaynakları merkezileştirerek ve iletişimi kolaylaştırarak takımınızı uyumlu hale getirmenize olanak tanır. Bu, iyi müşteri hizmeti sunmada yardımcı olur.

Salesforce Hospitality Cloud'un en iyi özellikleri

Daha iyi etkileşim için tüm temas noktalarında misafir profillerini birleştirin

AI destekli içgörülerle misafir deneyimlerini kişiselleştirin

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle anahtar performans ölçütlerini izleyin

Ekstra değer için diğer Salesforce ürünleriyle sorunsuz entegrasyon

Salesforce Hospitality Cloud sınırlamaları

Öğrenme süreci oldukça zordur

Özelleştirme uzmanlık gerektirir

Salesforce Hospitality Cloud fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Salesforce Hospitality Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç bilgi: Marriott Rewards, 55 ülkede 14 milyondan fazla üye ve 2.000 otelle tüm otel işletmeleri arasında en büyük sadakat programıdır! 🏬

9. GUEST (Birden fazla platformda misafir iletişimi otomasyonu için en iyisi)

via MİSAFİR

GUEST, oteller için eksiksiz bir konaklama çözümüdür. Bununla birlikte, CRM amaçları için bir dizi kullanışlı özelliğe de sahiptir. Örneğin, GUEST veri girişini otomatikleştirir, segmentlere ayırır ve iyi uyumlu e-posta pazarlama kampanyaları oluşturur.

GUEST ayrıca müşteri bağlılığını ölçmek için anket toplama formları tasarlar ve PMS (Mülk Yönetim Sistemi) ve CRS (Merkezi Rezervasyon Sistemi) için çözümler sunar.

GUEST en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı iletişim araçlarıyla misafir mesajlaşmasını düzenleyin

Sorunsuz bir deneyim için check-in/check-out işlemlerini otomatikleştirin

Kullanıcı dostu arayüzlerle doğrudan rezervasyonları etkinleştirin

Sürekli iyileştirme için misafir geri bildirimlerine erişin

MİSAFİR sınırlamaları

Sınırlı entegrasyon seçenekleri

Derinlemesine analiz eksikliği

MİSAFİR fiyatlandırması

oteller için aylık 100 € (yani, oteller için aylık yaklaşık 103 $)

MİSAFİR değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Cendyn (CRM ile PMS'yi entegre ederek hiper kişiselleştirilmiş misafir deneyimleri sunmak için en iyisi)

via Cendyn

Son olarak, Cendyn'in konaklama sektörüne yönelik CRM'si, dijital pazarlama, doğrudan rezervasyon, CRS vb. çeşitli çözümler aracılığıyla otelciler ile misafirleri birbirine bağlar.

Cendyn'in CRM yaklaşımı, kişiselleştirilmiş hizmetler aracılığıyla ilişkileri beslemeye dayanır. Bu, platformun müşterilerinin güçlü müşteri ilişkileri kurarak gelirlerini artırmalarını sağlamayı amaçladığını açıkça gösterir.

Cendyn'in en iyi özellikleri

AI destekli pazarlama araçlarını kullanarak misafir deneyimlerini kişiselleştirin

Müşteri verilerinin birleşik görünümü için misafir profillerini merkezileştirin

Hedefli pazarlama girişimleri için gelişmiş segmentasyon özelliğini etkinleştirin

Performans analizi ve raporlama araçlarıyla ROI'yi izleyin

Cendyn sınırlamaları

Yapılandırması zor

Niş sistemlerle sınırlı entegrasyonlar

Cendyn fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cendyn puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Cendyn hakkında ne diyor?

Cendyn, özellikle e-posta pazarlama tasarım araçlarında çok kullanıcı dostudur. Sürükle ve bırak düzenleyici, pazarlama e-postaları ve tetikleyici kampanyalar için kullanımı çok kolaydır.

Cendyn, özellikle e-posta pazarlama tasarım araçlarında çok kullanıcı dostudur. Sürükle ve bırak düzenleyici, pazarlama e-postaları ve tetikleyici kampanyalar için kullanımı çok kolaydır.

✨ Özel Bahsetmeler İncelemeniz gereken diğer otel CRM araçları arasında şunlar yer almaktadır: Reputize : Misafir yorumlarını ve çevrimiçi itibarı yönetmek için en iyisi

ALICE : Otel personelinin operasyonlarını ve kişiselleştirilmiş iletişimi kolaylaştırmak için en iyisi

Navis: Kişiselleştirme yoluyla doğrudan rezervasyonları artırmak için en iyisi

En iyi otel CRM yazılımı ClickUp ile misafir ilişkilerinizi geliştirin!

Konaklama sektörü hızlı ve rekabetin yoğun olduğu bir sektördür. Doğru araçlar olmadan büyümeyi sürdürmek ve misafirlere olağanüstü bir deneyim sunmak zorlu bir mücadeleye dönüşebilir. İşte bu noktada otel CRM yazılımı oyunun kurallarını değiştirir.

Güçlü bir otel CRM'si sadece misafir verilerini düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda darboğazları ortadan kaldırır, kişiselleştirmeyi geliştirir ve iletişimi kolaylaştırarak kalıcı ilişkiler kurar. İster daha hızlı yanıt süreleri, ister özelleştirilmiş misafir deneyimleri veya proaktif hizmet kurtarma olsun, doğru CRM zorlukları fırsatlara dönüştürür.

ClickUp, misafir ilişkilerini optimize etmek, verimliliği artırmak ve tekrar işleri artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar. Eski süreçlerin sizi engellemesine izin vermeyin.

ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve konaklama işletmenizi dönüştürün.