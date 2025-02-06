2025'in en iyi 7 Mac dosya yöneticisi

Mac'inizdeki dosyaları düzenlemeye çalıştınız ve belgelerinizle saklambaç oynuyormuş gibi hissettiniz mi? Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: Finder'da sonsuza kadar kaydırıp, ihtiyacınız olan dosyanın neden dijital boşluğa kaybolduğunu merak ederiz.

Mac dosya yöneticileriyle tanışın — kaotik dosya sisteminizi düzenli ve güçlü bir sisteme dönüştürmek için tasarlanmış araçlar.

Uzak sunucuları yönetmek, dosya aktarmak veya sadece dağınıklığınızı düzenlemek için daha iyi bir dosya gezgini arıyorsanız, bu dosya yöneticileri imdadınıza yetişecek.

Bu blogda, Mac ş akışınızı ustalıkla yönetmek için en iyi araçları tanıtacağız.

⏰ 60 saniyelik özet Mac kullanıcıları, görevleri verimli bir şekilde yerine getirmek ve belirli iş akışlarına uymak için benzersiz özellikler sunan çok sayıda güçlü dosya yöneticisi arasından seçim yapabilir. Farklı ihtiyaç ve tercihlere uygun en iyi seçeneklerin kısa bir özetini burada bulabilirsiniz: ✅ ClickUp: Dosya oluşturmak, düzenlemek ve paylaşmak için en iyisi Dosya oluşturmak, düzenlemek ve paylaşmak için en iyisi

✅ Path Finder: Gelişmiş dosya sistemi kontrolü için en iyisi

✅ Commander One: Cihazlar arasında sorunsuz dosya yönetimi için en iyisi

✅ ForkLift: Çift bölmeli dosya yönetimi ve aktarımlar için en iyisi

✅ muCommander: Hafif ve açık kaynaklı dosya yönetimi için en iyisi

✅ Nimble Commander: Güçlü kullanıcılar ve gelişmiş dosya işlemleri için en iyisi

✅ CRAX Commander: Gelişmiş dosya yönetimi ve özelleştirme için en iyisi

Mac dosya yöneticilerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Mac'iniz için en iyi dosya yöneticisini seçmek sadece görünüşle ilgili değildir; işinizi daha hızlı ve verimli hale getirecek araçları elde etmekle ilgilidir. Bir dosya yöneticisi seçerken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Çift bölmeli gezinme: Daha hızlı dosya aktarımı ve düzenleme için iki klasörü yan yana görüntüleyin ve yönetin

Uzaktan dosya erişimi: Platformlar arasında sorunsuz dosya yönetimi için FTP, SFTP, bulut hizmetleri ve uzak sunuculara bağlanın

Gelişmiş arama seçenekleri: Meta veriler, boyut, dosya türü veya etiketler gibi kriterleri kullanarak dosyaları bulun, böylece önemli belgelerinizi asla kaybetmezsiniz

Toplu dosya işlemleri: Tekrarlayan Tekrarlayan görevlerde zaman ve çaba tasarrufu için birden fazla dosyayı toplu olarak yeniden adlandırın, taşıyın ve kopyalayın

Üçüncü taraf uygulama entegrasyonu: İş akışlarını optimize etmek için bulut depolama uygulamaları, düzenleyiciler veya terminal araçlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışın

Sürükle ve bırak fonksiyonu: Menülerde arama yapmaya gerek kalmadan dosyaları klasörler veya uygulamalar arasında hızlıca aktarın

Dosya önizleme araçları: Belgeleri, görüntüleri veya medyayı ayrı uygulamalarda açmadan doğrudan dosya yöneticisinde görüntüleyin

Özelleştirilebilir kısayollar: Hızlı gezinme ve tekrarlayan görevlerin otomasyonu için kısayol tuşları ve komutlar ayarlayın

Yerleşik sıkıştırma araçları: Ek Ek dosya paylaşım yazılımlarına ihtiyaç duymadan sıkıştırılmış dosyaları sıkıştırın, açın ve yönetin

Senkronizasyon özellikleri: Dosyaları cihazlar arasında veya yerel ve uzak depolama konumları arasında güncel ve tutarlı tutun

➡️ Daha Fazla Bilgi: Dosya arama, özellikle büyük veri kümeleri veya belgelerle çalışıyorsanız, çok zorlu bir iş olabilir. PDF dosyalarını hızlı bir şekilde arayarak zamandan tasarruf edin ve ş Akışınızı kolaylaştırın.

En İyi 7 Mac Dosya Yöneticisi

Fortune 500 şirketlerinin yapılandırılmamış belge yönetimi nedeniyle verimsizlikten dolayı yılda ortalama 12 milyar dolar kaybettiğini biliyor muydunuz?

Sizin için en iyi seçenekleri keşfedelim:

1. ClickUp (Dosya oluşturma, düzenleme ve paylaşım için en iyisi)

ClickUp, bir verimlilik aracından daha fazlasıdır — iş akışınızı basitleştirmek için tasarlanmış, Mac için mükemmel dosya yöneticisidir.

ClickUp'ın Hiyerarşi özelliği, genel hedeflerden en küçük ayrıntılara kadar her şeyi yönetmek için net bir yapı sunarak düzenli kalmanıza yardımcı olur. Çalışma alanları, alanlar, klasörler, listeler ve görevler ile karmaşık projeleri yönetilebilir adımlara bölebilirsiniz.

ClickUp Bağlantılı Arama, her şeyi bağlantılı ve kolay bulunabilir hale getirerek, önemli ayrıntıları kaçırmadan net ve geniş bir görünüm sunar.

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile yerel sürücüler, Google Drive, Slack ve daha fazlasında dosyaları saniyeler içinde bulun

ClickUp Docs ile dosyalarınızı tek bir merkezden oluşturabilir, paylaşabilir ve düzenleyebilirsiniz. İç içe geçmiş sayfalar, şablonlar ve zengin biçimlendirme seçenekleriyle fikirlerinizi taslak haline getirebilir, proje yol haritaları oluşturabilir veya takım kaynaklarını depolayabilirsiniz.

ClickUp Docs kullanarak belgelerinizi oluşturun, paylaşın ve düzenleyin

Ayrıca, ClickUp Brain özetler oluşturmanıza, güncellemeleri otomatikleştirmenize ve iş akışlarını sorunsuz bir şekilde iyileştirmenize yardımcı olarak verimliliğinizi bir üst düzeye taşır.

ClickUp Brain'i Ücretsiz Deneyin ClickUp Brain ile güncellemeleri otomatikleştirin, özetler oluşturun ve iş akışlarını kolaylaştırın

💡 Bonus İpucu: ClickUp Brain alışkanlıklarınızı öğrenir ve arama sonuçlarını ihtiyaçlarınıza göre uyarlar. Müşteri sözleşmesinin veya proje taslağının nerede olduğunu bilen kişisel bir asistanınız varmış gibi. Dürüst olmak gerekirse, Mac'inizdeki dosya yönetimi için tamamen yeni bir deneyim!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın yapılandırılmış hiyerarşisiyle dosyalarınızı düzenleyin. Takımlar veya projeler gibi geniş kategoriler için Alanlar , ilgili görevleri veya dosyaları gruplamak için Klasörler ve projeleri yönetilebilir parçalara ayırmak için Listeler oluşturun

AI'yı kullanarak dosyaları akıllıca kategorilere ayırın ve her şeyi hızlıca bulun. Bağlı Arama, sonuçları yalnızca ClickUp'tan değil, Google Drive, Dropbox ve Slack gibi entegre araçlardan da alır

Görevleri atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve eylemleri otomatik olarak tetikleyerek her şeyin verimli bir şekilde ilerlemesini sağlayın

Sorunsuz ekip çalışması ve veri güvenliği için dosya paylaşın, yorum bırakın ve izinleri doğrudan platform içinden yönetin

Tetikleyiciler, iş akışları ve atanan eylemlerle tekrarlayan süreçleri otomatikleştirin

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik yelpazesi nedeniyle yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir

ClickUp AI gibi gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

ClickUp'ın dosya yönetimi için kullanışlılığından bahseden bir kullanıcı şöyle diyor

Genel olarak, ClickUp, kullanımı çok kolay ve farklı projeler ve departmanlar için genel bakışlar oluşturmak için birçok seçenek sunarak işleri doğru yapıyor ve bu da onu önceden tanımlanmış bir şirket iş akışına entegre etmeyi kolaylaştırıyor. Dosya gezgininden göreve sürükleyip bırakarak resim, belge vb. öğeleri görev açıklamasına entegre ederek bir görev için ek bilgi sağlama olanakları neredeyse sınırsızdır. Benim için her gün kullandığım bir uygulama ve şirketimizde hızla büyüyor.

Genel olarak, ClickUp, kullanımı çok kolay ve farklı projeler ve departmanlar için genel bakışlar oluşturmak için birçok seçenek sunarak işleri doğru yapıyor ve bu da onu önceden tanımlanmış bir şirket iş akışına entegre etmeyi kolaylaştırıyor. Dosya gezgininden göreve sürükleyip bırakarak resim, belge vb. öğeleri görev açıklamasına entegre ederek bir görev için ek bilgi sağlama olanakları neredeyse sınırsızdır. Benim için her gün kullandığım bir uygulama ve şirketimizde hızla büyüyor.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Dosyalarınızı yönetmek hiç bitmeyen bir saklambaç oyunu gibi geliyorsa, dijital çalışma alanınızı düzenlemenin zamanı gelmiş olabilir. Yeni bir başlangıç yapmak için, verimli bir çalışma alanı oluşturmak için bu dijital düzenleme kılavuzuna göz atın.

2. Path Finder (Gelişmiş dosya sistemi kontrolü için en iyisi)

path Finder aracılığıyla

Path Finder, dosya sisteminiz üzerinde tam kontrol sahibi olmak için Mac dosya yöneticileri arıyorsanız ideal bir seçimdir. Çift bölmeli gezinme, klasör senkronizasyonu ve toplu yeniden adlandırma gibi güçlü özellikler sunarak dosya yönetimini hiç olmadığı kadar kolaylaştırır.

Gizli dosyaları düzenleyebilir, klasörleri birleştirebilir ve daha iyi organizasyon için gelişmiş aramalar yapabilirsiniz. Ayrıca, sorunsuz belge yönetimi iş akışları için gömülü terminal ve dosya etiketleme gibi araçları da entegre eder.

Path Finder'ın en iyi özellikleri

Yan yana klasör gezintisi ve hızlı dosya aktarımı için çift bölmeli görünüm

Klasör karşılaştırma ve senkronizasyon ile dosyaları birden fazla konumda tutarlı tutun

Çok sayıda dosyayı verimli bir şekilde işlemek için toplu yeniden adlandırma

Herhangi bir dizine veya konuma hızlıca atlamak için düzenlenebilir yol gezgini

Path Finder sınırlamaları

Hatalı olabilir, ara sıra çökebilir veya ayarlar kaybolabilir

Bazı kullanıcılar müşteri desteğinin yanıt vermediğini bildirmiştir

Path Finder fiyatlandırması

29,95 $/kullanıcı (tek seferlik indirme)

Path Finder puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Path Finder'dan bahseden bir kullanıcı şöyle diyor

Pathfinder harika bir yazılım. Çok seviyorum ve her gün kullanıyorum. Ancak! Sürüm 10 için lisans ücreti ödedim. Ve geçen hafta sürüm 10.2'ye güncellediğimde, lisansımı geçersiz kıldılar, sadece bir yıl geçerli olduğunu söyleyerek yazılımımın artık deneme sürümü olduğunu ve etkinleştirilmediğini söylediler. Lisansı satın aldığımda, lisansımın v10 için geçerli olacağını ve v11'e kadar yükseltme yapmam gerekmeyeceğini söylediler. Güvenimi tamamen sarsdılar ve bir daha onlardan satın almayacağım.

Pathfinder harika bir yazılım. Çok seviyorum ve her gün kullanıyorum. Ancak! Sürüm 10 için lisans ücreti ödedim. Ve geçen hafta sürüm 10.2'ye güncellediğimde, lisansımı geçersiz kıldılar, sadece bir yıl geçerli olduğunu söyleyerek yazılımımın artık deneme sürümü olduğunu ve etkinleştirilmediğini söylediler. Lisansı satın aldığımda, lisansımın v10 için geçerli olacağını ve v11'e kadar yükseltme yapmam gerekmeyeceğini söylediler. Güvenimi tamamen kırdılar ve bir daha onlardan satın almayacağım.

💡 Profesyonel İpucu: Klasör senkronizasyonunun yanı sıra çift bölmeli görünümü kullanarak, manuel çaba harcamadan birden fazla sürücüdeki yedeklemeleri veya projeleri mükemmel bir şekilde senkronize edebilirsiniz.

➡️ Daha fazla bilgi: Mac için en iyi 10 verimlilik uygulamasını inceledik

3. Commander One (Cihazlar arasında sorunsuz dosya yönetimi için en iyisi)

commander One aracılığıyla

Commander One, Mac kullanıcıları için iş akışınızı basitleştirmek ve dosya düzenini geliştirmek için tasarlanmış çok yönlü bir dosya düzenleme yazılımıdır. Çift bölmeli arayüzü ile birden fazla klasörü yan yana kolayca yönetebilir, dosyaları sorunsuz bir şekilde aktarabilir ve iş akışınızı verimli tutabilirsiniz.

Commander One, dosya sıkıştırma, arşiv yönetimi veya iOS ve Android gibi bağlı cihazlarda dosyalarla çalışma gibi işlemler için kapsamlı bir çözüm sunar. Gelişmiş arama özellikleri, yerel sürücüler, bulut hizmetleri ve hatta arşivlerde arama yapmanızı sağlayarak karmaşık dosya sistemlerini yönetenler için güçlü bir araçtır.

Commander One'ın en iyi özellikleri

Çift bölmeli arayüz ile dosyaları yönetin ve klasörler arasında içeriği hızlıca aktarın

Yerel sürücüler, arşivler ve bulut depolama alanlarında gelişmiş Düzenli İfadeler ve büyük/küçük harf duyarlılığı kullanarak dosyaları arayın ve bulun

Dosyaları zahmetsizce sıkıştırın ve çıkarın, ZIP, RAR, 7Z ve TAR gibi arşivleri açmadan düzenleyin

IOS, Android ve MTP cihazlardaki dosyaları doğrudan Mac'inizden bağlayın ve yönetin, sorunsuz dosya yönetimi için

Commander One sınırlamaları

Birçok gelişmiş özellik Pro Pack satın alınmasını gerektirir

Bazı kullanım durumları için doğrudan dosya yolu arama fonksiyonu yoktur

Commander One fiyatlandırması

Kişisel Lisans: 29,99 $

Takım Lisansı: 99,99 $

Commander One derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Commander One'ın verimliliği ve düzeni hakkında bir kullanıcı şöyle diyor

Yorumlar: Commander One, dosyalarımı daha hızlı yönetmeme yardımcı oluyor. Dosyaları sıraya da koyabiliyor. Çift bölmeli ön tanımlı görünüm, kullanıcıların dosyaları bir konumdan diğerine kolayca taşımasını sağlıyor.

Yorumlar: Commander One, dosyalarımı daha hızlı yönetmeme yardımcı oluyor. Dosyaları sıraya da koyabiliyor. Çift bölmeli ön tanımlı görünüm, kullanıcıların dosyaları bir konumdan diğerine kolayca taşımasını sağlıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Gelişmiş arama özelliğini kullanarak Mac'inizde, bulut hizmetlerinde ve arşivlerde dosya bulabilir, büyük veri kümelerini veya uzak depolamayı yönetirken zaman kazanabilirsiniz.

➡️ Daha fazla bilgi: İş yerinde nasıl daha organize olunur? Pratik ipuçları ve püf noktaları

4. ForkLift (Çift pencereli dosya yönetimi ve aktarımlar için en iyisi)

forklift aracılığıyla

ForkLift 4, verimlilik için tasarlanmış en güçlü çift bölmeli Mac dosya yöneticilerinden ve aktarım istemcilerinden biridir. Sürükle ve bırak işlevselliği ile birden fazla sunucuya bağlanmanıza ve dosyaları zahmetsizce aktarmanıza olanak tanır.

Gelişmiş senkronizasyon ve arama özellikleri, yerel ve uzak klasörleri karşılaştırmak veya ağlar arasında dosyaları bulmak için idealdir. Uzaktan düzenleme, iCloud entegrasyonu ve arşiv yönetimi gibi ek özelliklerle ForkLift 4, tüm dosya yönetimi ihtiyaçlarınız için esneklik ve gücü bir araya getirir.

ForkLift'in en iyi özellikleri

Tek tıklamayla, iki yönlü senkronizasyon ile yerel veya uzak klasörleri karşılaştırın ve senkronize edin

Gelişmiş arama ve filtreleri kullanarak, uzak sunucularda bile dosyaları ada, uzantıya, etikete veya içeriğe göre bulun

Sezgisel çift bölmeli arayüzü ile bulut depolama, iCloud ve yerel sürücüler arasında dosyaları sorunsuz bir şekilde yönetin

Tercih ettiğiniz düzenleyicide uzaktaki dosyaları düzenleyin ve kaydettiğiniz değişiklikleri otomatik olarak yükleyin

ForkLift sınırlamaları

Dosya aktarımları başlamadan önce ara sıra gecikmeler yaşanabilir

Sorunların harici ana bilgisayarlardan mı yoksa uygulamanın kendisinden mi kaynaklandığını belirlemenin net bir yolu yok

ForkLift fiyatlandırması

Tek kullanıcı: 19,95 $/yıl

Aile Lisansı: 29,95 $/yıl

Küçük İşletmeler: 69,95 $/yıl

ForkLift puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: Mac için en iyi 10 not alma uygulaması

5. muCommander (Hafif ve açık kaynaklı dosya yönetimi için en iyisi)

muCommander aracılığıyla

muCommander, dosya ve klasör yönetimine basitlik ve verimlilik katan ücretsiz ve açık kaynaklı bir macOS dosya yöneticisidir. Çift bölmeli arayüzü, özelleştirilebilir klavye kısayolları, bulut depolama ve uzak sunucu desteği, onu ön tanımlı dosya yöneticinize harika bir alternatif haline getirir.

muCommander, ZIP, RAR ve 7z gibi arşivlere ve FTP, SFTP ve Amazon S3 gibi sanal dosya sistemlerine sorunsuz erişim sağlar. Hafif ancak zengin özelliklere sahip bir Mac dosya tarayıcısı arayanlar için muCommander, iş akışınıza uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir ve eşsiz bir esneklik sunar.

muCommander'ın en iyi özellikleri

Çift bölmeli düzeni ve toplu dosya işlemleriyle dosya ve klasörleri yönetin ve düzenleyin

Google Drive, Dropbox, FTP, SFTP ve daha fazlası gibi bulut depolama ve uzak sunuculara bağlanın

ZIP, RAR, 7z ve TAR arşivlerini sıkıştırın ve çıkarın veya normal klasörler gibi göz atın

Gerçekten kişisel bir deneyim için arayüzü, araç çubuklarını ve klavye kısayollarını özelleştirin

muCommander sınırlamaları

Fonksiyon için Java 11 veya üstü gerekir, bu da kullanıcılar için ek bir adım olabilir

Gerçek zamanlı senkronizasyon veya gelişmiş arama özellikleri gibi bazı gelişmiş özellikler eksiktir

muCommander fiyatlandırması

Ücretsiz (açık kaynak)

muCommander puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Bir kullanıcı, muCommander'ın arşivleri zahmetsizce yönetme yeteneğini takdir ederken şöyle diyor

MUCommander'ı, zip dosyalarını önce açmaya gerek kalmadan içinde gezinmek için kullanıyorum. Bu özellik tek başına bile bu programı kullanmaya değer kılıyor. 675 MB'lık bir zip arşivi içinde belirli bir görüntüyü bulmam gerektiğinde saatlerimi kurtardı.

MUCommander'ı, zip dosyalarını önce açmaya gerek kalmadan içinde gezinmek için kullanıyorum. Bu özellik tek başına bile bu programı kullanmaya değer kılıyor. 675 MB'lık bir zip arşivi içinde belirli bir görüntüyü bulmam gerektiğinde saatlerimi kurtardı.

💡 Profesyonel İpucu: muCommander'ı, uzak sunuculara ve arşivlere hızlı bir şekilde erişmek için hafif bir yerel macOS dosya yöneticisi olarak kullanabilirsiniz. Evrensel yer imleri özelliği, sık erişilen yollar için zaman kazandırır.

6. Nimble Commander (Güçlü kullanıcılar ve gelişmiş dosya işlemleri için en iyisi)

nimble Commander aracılığıyla

Nimble Commander, Mac'lerindeki tüm dosya ve klasörler üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen ileri düzey kullanıcılar için tasarlanmış alternatif bir dosya yöneticisidir. Çift bölmeli arayüzü ve klavye odaklı tasarımı, onu geliştiriciler, sistem yöneticileri ve BT uzmanları için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Yerleşik terminal emülatörü, gelişmiş klasör yönetimi ve gizli dosyaları görüntüleme özelliği gibi özellikleriyle Nimble Commander, verimlilik ve esnekliğe ihtiyaç duyan kullanıcılar için mükemmeldir. Hafif, hızlı ve özelleştirilebilir olması, onu gelişmiş iş akışları için Finder'ın yerini alacak harika bir araç haline getirir.

Nimble Commander'ın en iyi özellikleri

Yerleşik terminal emülatörünü kullanarak kabuk komutlarını dosya paneli gezinme ile senkronize edin

Dosyaları sıralayın ve sorunsuz bir düzenleme için desenlerle toplu olarak yeniden adlandırın

Tüm dosyayı açmadan arşivleri tarayın, düzenleyin ve sıkıştırın; dosyaları verimli bir şekilde arşivlemek için idealdir

FTP, SFTP, WebDAV veya Dropbox sunucularına bağlanın ve uygulamadan çıkmadan uzaktaki dosyaları düzenleyin

Nimble Commander sınırlamaları

Yönetici modu gibi bazı gelişmiş özellikler Mac App Store sürümünde mevcut değildir

Özelleştirmek ve harici araçlarla tam olarak entegre etmek için ek kurulum gerekir

Nimble Commander fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm mevcuttur

Nimble Commander derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Nimble Commander'ın yerleşik terminal ve FTP istemcisi özellikleri, dosya taşıma, uzak dosyaları düzenleme ve uygulamalar arasında geçiş yapmadan tüm Mac klasörlerinizi yönetme gibi görevleri kolaylaştırmak için mükemmeldir.

7. CRAX Commander (Gelişmiş dosya yönetimi ve özelleştirme için en iyisi)

cRA X Commander aracılığıyla

CRAX Commander, Mac'te dosyalarını düzenlerken basitlik ve gücü bir arada isteyen kullanıcılar için tasarlanmış, son derece özelleştirilebilir çift bölmeli bir Mac dosya yöneticisidir. Sezgisel arayüzü sekmeleri ve yer imlerini destekleyerek dosya gezinmeyi daha hızlı ve daha düzenli hale getirir.

Yerleşik SVN, FTP ve SSH müşterileriyle uzaktaki dosyaları işlemekte mükemmeldir, gelişmiş arama, çoklu yeniden adlandırma araçları ve sözdizimi vurgulama özelliğine sahip düzenleyici ise dosya ve klasörleri verimli bir şekilde yönetmek için idealdir.

CRAX Commander'ın en iyi özellikleri

Yerleşik FTP, SFTP, SMB ve AFP desteği ile uzaktaki dosyaları sorunsuz bir şekilde yönetin

Çoklu yeniden adlandırma, klasör birleştirme ve sağlama toplamı hesaplamaları ile toplu işlemler gerçekleştirin

Yapılandırılabilir araç çubukları, klavye kısayolları ve harici araçlarla dosya yönetimi deneyiminizi özelleştirin

Yerleşik gelişmiş arama ve içerik karşılaştırma özelliğini kullanarak dosya veya klasörleri karşılaştırın ve düzenleyin

CRAX Commander sınırlamaları

Yönetici modu ve gelişmiş özellikler Mac App Store sürümünde desteklenmemektedir

Bazı kullanıcılar, kapsamlı özelleştirme seçeneklerini çok karmaşık bulabilir

CRAX Commander fiyatlandırması

Tam Sürüm: 25,99 $/kullanıcı (tek seferlik indirme)

CRAX Commander derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: Belge Sürüm Kontrolü Neden Önemlidir?

ClickUp ile Dosya Yönetimi ve Verimliliği Yeniden Keşfedin

Mac dosya yöneticileri seçerken, sadece özelliklerin ötesine bakın; daha geniş iş akışınıza ne kadar iyi entegre olduklarını düşünün. İşbirliğini destekliyor mu, mevcut araçlarınızla entegre oluyor mu, dosya yönetimini optimize ediyor mu veya genel verimliliğinizi artırıyor mu?

Path Finder veya ForkLift gibi araçlar belirli alanlarda mükemmel olsa da, hepsi bir arada çözümlerin çok yönlülüğünden yoksun olabilir. İşte ClickUp'ın öne çıktığı nokta budur. Bu sadece dosya yönetimi değil, iş yapma şeklinizi tamamen dönüştürmektir.

ClickUp Docs, Brain ve Connected Search gibi araçlarla, dosya düzenlemenin ötesine geçerek görevler, işbirliği ve otomasyon için birleşik bir platform sunar.

İş akışınızı basitleştirmeye ve verimliliği artırmaya hazır mısınız?

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