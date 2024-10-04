Mac masaüstünüz dosya, simge ve klasörlerle dolu bir karmaşa mı?

Gerçek şu ki: Mac masaüstünüzü düzenlemek roket bilimi değildir.

Elbette, Mac kullanıcıları için birçok verimlilik uygulaması var. Ancak bazen, doğru sonucu elde etmek için sadece birkaç dijital düzenleme ipucuna ihtiyacınız olabilir.

Bu blog yazısında, Mac'te dosyaları nasıl düzenleyeceğinizi adım adım öğreteceğiz. Ayrıca, bu yapıyı ClickUp gibi hepsi bir arada proje yönetimi yazılımına nasıl genişletebileceğinizi de tartışacağız.

mac'te Dosyaları ve Klasörleri Düzenlemenin 12 Yolu

1. Öğeleri klasörler halinde düzenleyin

Mac'inizde, "Dock"taki "Finder" simgesine (mavi ve beyaz yüz simgesi) tıklayarak "Finder" penceresini açın.

Sistemde nerede depolandıklarına bakılmaksızın, en son kullandığınız tüm dosyaları listeleyen "Son Kullanılanlar" sekmesini görüntüleyebileceksiniz.

Şimdi, belge klasörünü oluşturmak istediğiniz yere gidin. Bu örnekte, hepsini masaüstünde oluşturmak istediğinizi varsayalım. "Finder" penceresinin yan menüsünde "Favoriler" altındaki "Masaüstü" sekmesine tıklayın.

Ardından, "Shift-Command-N" anahtarlarına basarak "Masaüstü"nde yeni bir klasör oluşturun. Bu klasör, dosyaları düzenlemeye başlamadan önce tüm dağınık dosyaları bir araya getirmek için geçici bir yer görecektir

Ekranınızda "Adsız Klasör" adlı bir klasör göreceksiniz.

Klasörü "Organize" olarak yeniden adlandırın, ardından aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi "Finder"ın yan menü çubuğundaki "Favoriler" bölümüne tıklayıp sürükleyin ("Masaüstü"nün hemen altında).

💡Profesyonel İpucu: Bunu birden fazla dosya ile aynı anda yapabilirsiniz. "Komut" anahtarını basılı tutun, öğeleri tıklayın (birbirlerinin yanında olmaları gerekmez) ve klasöre sürükleyin.

Ayrıca, masaüstündeki öğeleri hızlı bir şekilde klasörler halinde gruplandırabilirsiniz. Gruplandırmak istediğiniz tüm öğeleri seçin, öğelerden birine Control tuşunu basılı tutarak tıklayın ve ardından Seçimle Yeni Klasör'ü seçin. Kilitli öğelerin gruplandırılmayacağını unutmayın.

2. Alt klasörler oluşturun

"Düzenle" klasörüne dönün ve kendi dosyalarınızı düzenlemek istediğiniz her ana kategori için alt klasörler oluşturun

Bu örnek için şu kategorileri seçtik: "Belgeler klasörü", "YouTube şablonları", "Stok medya", "PPT şablonları", "Yazılım ekran görüntüleri", "Pazarlama materyalleri" ve "Uygulama yükleme öğreticileri"

3. Benzer klasörleri birleştirin

Bu, yinelenen klasörleri bulmak gibi görünebilir, ancak o kadar basit değildir. Örneğin, aynı konumda aynı ada sahip bir klasör oluşturursanız, ilk klasörü yanlışlıkla üzerine yazabilir ve değerli bilgilerinizi kaybedebilirsiniz.

Ancak, çoğu şeyde olduğu gibi, bir çıkış yolu var.

Aslında, Mac'te klasörleri güvenli bir şekilde birleştirmenin iki yolu vardır.

Finder'ı kullanarak klasörleri birleştirin

Aynı ada sahip bir klasörün bulunduğu konuma yeni bir klasör eklediğinizde, bu işlemi durdurmak, konumu değiştirmek veya her ikisini birleştirmek istediğinizi soran bir mesaj görüntülenir. Aynı ada sahip farklı dosyalarınız varsa, dosyaların üzerine yazılmasını önlemek için "Durdur" seçeneğini seçin.

Şimdi, her iki klasörü de saklamak istiyorsanız, klasörü sürükleyin ve bırakmadan önce Option anahtarını basılı tutun, böylece "Birleştir" adlı yeni bir seçenek belirir. Bunu tıklayın.

Aynı ada sahip dosyalara dosya adına "2" eklenir, böylece hiçbir içeriği kaybetmeden hem orijinal dosyayı hem de yeni dosyayı saklayabilirsiniz.

Terminal'i kullanarak klasörleri birleştirin

İkinci yöntem Terminal ve "ditto" adlı bir komut kullanır. Bu, içindeki tüm alt klasörler dahil olmak üzere iki klasörün içeriğini birleştirir.

Terminal'i açın ve şunu yazın: ditto ~/kaynak_klasör ~/hedef_klasör

"Kaynak klasör" ve "hedef klasör" yerine klasörlerin gerçek adlarını eklemelisiniz

Ayrıca, klasör yolunu yazmak yerine, klasörleri Terminal penceresine sürükleyip bırakabilirsiniz.

4. Klasörlerinizi favorilere ekleyin

Çok fazla klasör ve alt klasör varsa, sık kullandığınız veya özel gereksinimleriniz için kullandığınız belirli bir klasörü bulmak zor olabilir. İyi haber: Finder kenar çubuğundaki Favoriler'e istediğiniz klasörü ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için şunları yapın:

Yeni bir Finder penceresi açın

Favorilere eklemek istediğiniz klasörü bulun

Kenar çubuğuna sürükleyin

5. Dosyaları türe göre sıralayın

Benzer dosyaları (PDF'ler, resimler, belgeler vb.) gruplamak için dosyalarınızı "Tür"e göre de sıralayabilirsiniz.

İndirilenler klasörünün herhangi bir yerine sağ tıklayın ve "Türüne göre sıralama" > "Tür" seçeneğini seçin. Bu, hangi dosyalara sahip olduğunuzu ve bunları nereye taşıyacağınızı görmenize yardımcı olacaktır.

Dosyalarınızı istediğiniz şekilde kategorilere ayırdıktan sonra, bunları uygun alt klasörlere taşıyın. Örneğin, fotoğraflar ve videolar "Stok medya" klasörüne, ekran görüntüleri ise "Yazılım ekran görüntüleri" klasörüne taşınır.

Önemli dosyalara öncelik vermek için, bir dosyaya sağ tıklayın, "Etiketler" seçeneğini seçin ve "Acil" veya "Yapılacak" gibi özel etiketler atayın. Etiketlenen dosyalar, kolay tanımlama için adlarının yanında renk kodlu noktalarla görüntülenir.

Finder kenar çubuğundaki "Etiketler" altında ilgili renge tıklayarak etiketli dosyalara hızlıca erişebilirsiniz.

7. Akıllı klasörleri deneyin

Mac'inizdeki dosyaları dinamik olarak gruplandırmak için "Finder"ı açın ve "Dosya" > "Yeni Akıllı Klasör"e gidin

Ardından, arama kriteri eklemek için pencerenin sağ üst köşesindeki "Kaydet"in yanındaki (+) düğmesine tıklayın.

Seçim yapmak için iki açılır menü göreceksiniz.

Bu örnekte, "Son değiştirilme tarihi" ve "önce" seçeneklerini seçerek bu kritere uyan tüm dosyalara (orijinal konumlarından taşınmadan) hızlı bir şekilde erişmeyi hedefledik

Pencerenin sağ üst köşesindeki "Kaydet" düğmesine tıklayın ve "Akıllı Klasör" adını verin

"Akıllı Klasör" otomatik olarak "Favoriler" yan menüsünün altında görünecektir.

💡Profesyonel İpucu: Farklı yerlerde aynı ada sahip iki klasörünüz varsa, "Option" anahtarını basılı tutun ve bir klasörü diğerinin üzerine sürükleyin. İstendiğinde, iki klasörün içeriğini birleştirmek için "Birleştir" seçeneğini seçin. Bu, dosyaları birleştirirken yinelemeleri ortadan kaldırır.

8. Dosya adlandırma sisteminizi geliştirin

Bir adlandırma sistemi ile dosya düzenlemenizi stratejik hale getirmek, dosyaları bulmak için harcadığınız zamandan tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Ş Akışınıza veya kişisel belgelerinize göre, dosya adınıza aşağıdakileri ekleyin:

Bir proje/kişisel ad

Bu özel dosyanın açıklaması

Dosya üzerinde çalışmaya başladığınız tarih

Herhangi bir sürüm sayısı

İsim baş harfleriniz, eğer bir dosya ise, başka kişilere göndereceksiniz

Finder görünümüne bağlı olarak dosyalarınız alfabetik olarak düzenleneceğini unutmayın.

💡Profesyonel İpucu: Dosya adının başına tarihi eklemek, dosyaları kronolojik sırayla tutmanıza ve daha hızlı bulmanıza yardımcı olur

9. Dosyaları otomatik olarak düzenlemek için yığınları kullanın

Masaüstü yığınları, dosyaları masaüstünüzde düzenli gruplar halinde düzenlemenizi sağlar. Yığınlar, Akıllı klasörlere benzer, ancak masaüstünüz içindir. Yığınlar türe, tarihe veya etiketlere göre gruplandırılabilir

Örneğin, türe göre gruplandırırsanız, tüm fotoğraflarınız bir yığın, sunumlarınız başka bir yığın vb. şeklinde görünür. Eklediğiniz tüm yeni dosyalar hemen uygun yığına taşınır, böylece her şeyi zahmetsizce sipariş içinde tutabilirsiniz.

Masaüstünüzde olduğunuzdan emin olun ve ardından Görünüm > Yığınları Kullan > Etiketler

Bir Yığını görüntülemek, açmak veya kapatmak için üzerine tıklamanız yeterlidir; dosyalar Masaüstünüze açılır. Ancak Yığını açmadan dosyaları görüntülemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey:

Fareyi bir Yığın'ın üzerine getirin

Trackpad veya farenizle sola veya sağa kaydırın, Stack simgesine tıklayın ve Stack'teki her dosyaya uygun şekilde isimleri değiştirin

Açmak için gerekli dosyaya çift tıklayın

10. Dosyaları iCloud Drive'da saklayın

ICloud Drive ile klasörlerinizi ve dosyalarınızı birden fazla aygıt arasında senkronize edebilirsiniz. Bu, birden fazla iPad veya iPhone kullanıyorsanız Apple aygıtlarınız arasında dosyaları geri almanıza yardımcı olur.

Mac'inizde iCloud Drive'ı şu şekilde açabilirsiniz:

Sistem Ayarları'nı açın.

Apple ID > iCloud'u tıklayın.

ICloud Drive'ı açın.

ICloud Drive'a tekrar tıklayın

Mac ile senkronize etmek istediğiniz klasörleri ve uygulamaları seçmek için Seçenekler'i seçin

💡Profesyonel İpucu: iCloud Masaüstü ve Belgeler'i açarsanız, aynı iCloud hesabıyla başka bir Mac'te oturum açıp o Mac'te iCloud Masaüstü ve Belgeler'i açarak aynı masaüstü öğelerini alabilirsiniz.

11. Masaüstünüzdeki dosyaları düzenleyin

Masaüstünüzdeki dosyaları ada, türe, eklenme tarihine, boyuta, etiketlere vb. göre sıralamanın yanı sıra, klasörlerin görünümünü simge boyutu, ızgara aralığı, metin boyutu ve daha fazlasına göre de değiştirebilirsiniz

Daha kişisel ve estetik bir masaüstü için öğeleri tercihinize göre hizalayın ve yeniden boyutlandırın. İstediğiniz zaman dosyaları düzgün bir şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz. Bunun için masaüstüne tıklayın, Görünüm > Temizle'yi seçin ve dosyaları nasıl düzenlemek istediğinizi seçin.

12. Harici uygulamaları kullanın

Son olarak, isterseniz üçüncü taraf uygulamaları kullanarak dosya ve klasörlerinizi verimli bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Bu uygulamalar, yinelenen dosyaları kolayca izlemenize ve silmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda indirilen dosyalarınızı düzenlemenize ve temizlemenize de yardımcı olur.

İşte bu kadar!

Bu adımları izleyerek, düzenli bir Mac masaüstüne kavuşabilirsiniz. Anahtar kelime tutarlılık: Her gün birkaç dakika ayırarak sisteminizdeki dosya ve klasörleri düzenleyin, kısa sürede bu alışkanlık haline gelecektir.

Unutmayın, bugün biraz çaba sarf etmeniz, ileride çok fazla zahmetten kurtaracaktır.

ClickUp ile Dosyalarınızı Zahmetsizce Düzenleyin

MacBook'ta dosya düzenleme için ipuçlarını öğrendiğinize göre, neden burada durasınız? Bir adım daha ileri gidip, görev ve dosya yönetimi çözümlerinin ötesine geçen etkili bir görev yönetimi yazılımı olan ClickUp'ı keşfedin.

Belge yönetim yazılımı, dosya düzenleme için ClickUp Docs gibi gelişmiş özellikler içerir ve dijital çalışma alanını optimize etmek isteyen kişiler için mükemmel bir seçenektir.

Metin belgelerinizi, görevlerinizi ve projelerinizi dinamik ve işbirliği içinde kategorize etmek, aramak ve optimize etmek için gelişmiş araçlar ve işlevler sağlar.

İş yerinde daha düzenli olmaktan bahsedin!

Merak ettiniz mi?

1. ClickUp Belgelerini Keşfedin

İlk olarak, ClickUp Docs bilgileri verimli bir şekilde depolamak için dijital dosya dolabı olarak fonksiyon görebilir.

Diyelim ki, sözleşmeler, proje özetleri, faturalar ve dizin şablonları gibi önemli varlıkları bağlamak için her müşteriye bir belge ayırdınız. Kolay erişim için Google Drive veya Dropbox dosyalarını doğrudan belgeye gömebilirsiniz.

Belgeler, wiki'ler ve daha fazlasını oluşturun ve proje iş akışlarınıza bağlayın

Müşteri ile ilgili dosyalar ve klasörler yerel olarak (örneğin, MacBook'unuzda) depolanıyorsa, bunları uygun ClickUp Belgesine sürükleyin. Böylece her şey tek bir yerde kalır ve işinizi yaparken uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Ayrıca, ClickUp Belgelerinizde takım üyeleriniz için paylaşılabilir bağlantılar oluşturabilir ve izinleri yönetebilirsiniz. Gizlilik ve düzenleme kontrolleri, hassas bilgileri yalnızca doğru kişilerin görüntüleyebilmesini ve erişebilmesini sağlar.

Daha da ileri gitmek için, her müşteri için ClickUp Görevleri oluşturun, ilgili Belgeleri ekleyin, son teslim tarihlerini ayarlayın ve takım üyelerini atayın. Bu entegrasyon , belge yönetimi iş akışınızı ve proje organizasyonunuzu kolaylaştırır.

2. ClickUp Proje Hiyerarşisi Kılavuzundan Yararlanın

Ardından, ilgili ayrıntıları kaçırmadan büyük resmi görmenizi sağlayan ClickUp Proje Hiyerarşisi Kılavuzu gelir.

Nasıl yapacağınızı size açıklayalım.

Platformdaki her Çalışma Alanı içinde, "Pazarlama" veya "Müşteri Projeleri" gibi belirli projeler veya departmanlar için Alanlar oluşturabilirsiniz. Her Alan, ilgili dosyaları düzenlemek için "Klasörler" içerebilir.

ClickUp'ın Proje Hiyerarşisi Kılavuzu ile dosyaları düzenli tutun

Bu hiyerarşi, her dosyanın sistemde kendi yerini almasını sağlayarak belgelerinizi bulmanızı ve yönetmenizi kolaylaştırır. Örneğin, "Müşteri Projeleri" alanında, her müşteri için sözleşmelerin, faturaların ve teslim edileceklerin listesini içeren bir Klasör oluşturun.

3. ClickUp Listelerini kullanın

ClickUp Liste Görünümü'nü kullanarak dosya türleri, klasör ve dosya adları, son tarihler ve "Kullanımda", "Arşivlendi" veya "İnceleniyor" gibi öncelik durumları gibi tanımlayıcı kriterler kullanarak bu düzenlemeyi geliştirin

ClickUp'ta Liste Görünümü'nü kullanarak klasik yapılacaklar listeleriyle görevleri yönetin

Proje durumunu belirtmek veya işlerinizi görsel olarak daha iyi ayırt etmek için listeleri renklerle kişiselleştirebilirsiniz. Ama hepsi bu kadar değil.

4. ClickUp'ta Bağlantılı Arama'yı deneyin

Belirli bir dosyayı hızlı bir şekilde bulmanız mı gerekiyor?

Arama çubuğuna adını girin ve ClickUp, aradığınız şeyi ClickUp çalışma alanında, bağlı bir uygulamada (ör. Dropbox, Slack ve Google Drive) veya yerel sürücünüzde bulur. İşte ClickUp'ta Bağlantılı Arama'nın gücü budur.

ClickUp Bağlantılı Arama ile daha kişiselleştirilmiş ve alakalı arama sonuçları alın

Örneğin, görevleri son teslim tarihlerine göre filtreleyerek, yakında teslim edilmesi gereken teklifler veya yaklaşan sözleşme yenilemeleri gibi acil olarak ilgilenilmesi gereken işleri belirleyebilirsiniz. Ya da dosyalara "Yasal", "Finansal" veya "Kişisel" gibi etiketler ekleyip, bu etiketlere göre filtreleyerek belirli belgeleri bulabilirsiniz.

Dahası, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, arama alışkanlıklarınızı hatırlar ve zamanla gelişerek size daha da doğru sonuçlar sunar.

ClickUp Brain ile tüm dosya arama sorgularınıza doğru yanıtlar alın

Örneğin, belirli müşterilerle ilgili "sözleşmeler"i sık sık arıyorsanız, ClickUp Brain gelecekteki aramalarda bu sonuçlara öncelik verecektir. Bu, platformu ne kadar çok kullanırsanız, o kadar akıllı hale geldiği ve dosyaları daha hızlı ve daha doğru bir şekilde bulmanızı sağladığı anlamına gelir

Dijital Dağınıklığın Sizi Yavaşlatmasına İzin Vermeyin

Verimsizlikler hızla artabileceğinden, önemli belgeleri aramakla değerli zamanınızı kaybetmekten daha önemli şeyler yapılacak.

Bunun yerine, stratejik dosya düzenleme ile zamanınızı kontrol altına alın.

Dosyalarınızı doğru şekilde yapılandırmak dikkat dağınıklığını azaltır, hataları en aza indirir ve daha sorunsuz işlemler sağlar. Bu uygulama, büyük ölçekli projeleri koordine etmek, müşteri kayıtlarını yönetmek ve hassas belgeleri denetlemek için çok önemlidir.

Neyse ki, ClickUp, ClickUp'ın Hiyerarşi özelliği ile görevleri düzenlemekten, ayrıntılı filtreleme için Liste Görünümü'nü kullanmaktan, AI gibi gelişmiş özelliklerden yararlanmaya kadar, merkezi ve verimli bir çalışma alanı oluşturmak için gerekli araçları sağlar.

Ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve hemen başlayın.