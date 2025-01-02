Dahili Denetim Kontrol Listesi Nasıl Oluşturulur (+ Şablon)

crowdStrike, hatalı bir yazılım güncellemesinin dünya çapında milyonlarca kullanıcıda ünlü Mavi Ekran Hatası'na (BSD) neden olmasının ardından "Çok üzgünüz" demekle yetindi. CrowdStrike, bir günde hisse senedi fiyatının %10 düşmesinin yanı sıra, öfkeli müşterilere ve ABD Kongresi'ne de hesap vermek zorunda kaldı.

Bu aşırı bir durum gibi görünebilir, ancak iş hayatında dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar oldukça yaygındır. Farklı coğrafi bölgelerdeki birden fazla takımın karmaşık sorunlar üzerinde çalıştığı durumlarda, sayısız şey ters gidebilir.

Bu tür felaketleri önlemenin en yaygın ve etkili yollarından biri iç denetimdir. Güçlü bir süreç ve Yönetişim, Risk ve Uyumluluk (GRC) yazılımı ile kuruluşlar, potansiyel sorunları proaktif olarak belirleyebilir ve önceden çözebilir.

Bu blog yazısında, bir denetim stratejisi oluşturup bunu güçlü bir iç denetim kontrol listesi ile nasıl uygulayabileceğinizi adım adım anlatacağız.

Denetim nedir?

Denetim, süreçleri sistematik olarak inceleme ve değerlendirme sürecidir. Bu süreçler finansal, operasyonel veya uyumlulukla ilgili olabilir.

Örneğin, iç denetçiler, hataları veya hileli işlemleri değerlendirmek için işlerinin banka hesap özetlerini düzenli olarak inceler.

Bir restoran veya spa gibi bir hizmet kuruluşu, personelin teslimatı nasıl tamamladığını denetleyebilir. Teknoloji firmaları da genellikle iç denetim yapmak için dogfooding yöntemini kullanır.

İç denetim neden gereklidir?

Basitçe ifade etmek gerekirse, iç denetim, herhangi bir iş dış dünyaya yayınlanmadan önce sorunları yakalamak için tasarlanmıştır. Bu, aşağıdakileri sağlar:

Doğruluk : Denetimler, takımlara işin doğru, eksiksiz ve hatasız olduğundan emin olmak için ek bir fırsat sunar

Risk yönetimi : İç denetim, kayıpları ve cezaları önlemek için önceden azaltılabilecek potansiyel riskleri belirler

Kalite : Denetimler, çıktıların kalitesini sağlamaya ve bunların gereksinimleri ve endüstri standartlarını karşılayıp karşılamadığını doğrulamaya da yardımcı olur

Performans : İç denetimler bazen gerçek dünya durumlarını simüle etmek için performansı değerlendirir

Uyum : En yaygın neden olan iç denetimler, geçerli yasa, yönetmelik ve standartlara uyulmasına yardımcı olur

Paydaş güvencesi: Yatırımcıların veya hissedarların bulunduğu işlerde, iç denetimler kuruluşun faaliyetlerine ve raporlamasına güven sağlar

Denetim türleri nelerdir?

İşinizin niteliğine, hedeflerinize, ihtiyaçlarınıza ve paydaşlarınıza bağlı olarak, bir dizi farklı denetim gerçekleştirebilirsiniz. Bunların çoğu aşağıdaki üç kategoriye girer.

İç denetim

İç denetim, kuruluşun kendi ihtiyaçları için gerçekleştirilir. Denetçiler, kuruluşunuzun aktif çalışanları veya bunu gerçekleştiren departman içindeki konu uzmanlarıdır.

Örneğin, yetenek yönetimi takımı her yıl her çalışan için ücret yapılarının iç denetimini gerçekleştirebilir. Bu, bilinçsiz önyargıları veya eşitsizlikleri belirlemek için kullanılabilir.

Dış denetim

Dış denetim, bir kuruluşun süreçlerini veya çıktılarını değerlendirmek için bağımsız uzmanların görevlendirilmesini içerir. İç denetim takımına ek olarak, dış denetçiler daha geniş bir bilgi ve deneyim aralığı sunar. Bu, kuruluşa güvenilirlik kazandırır ve güven oluşturur.

Sektör kuruluşları ve standardizasyon organizasyonları, şirketler için düzenli olarak dış denetimler gerçekleştirir. ISO sertifikaları, tüm sektörlerde en çok aranan sertifikalardır.

Diğer örnekler arasında sürdürülebilir orman yönetimi için Orman Yönetim Konseyi, bina tasarımı ve yönetimi için LEED ve %100 hayvan testleri yapılmamış ürünler için Leaping Bunny sayılabilir.

Uyum denetimi

Uyum denetimleri, bir kuruluşun belirli yasalara, düzenlemelere veya iç politikalara uyup uymadığını değerlendirir. Bu denetimler, cezaları önlemek ve etik uygulamaları sürdürmek için yalnızca endüstri standartlarına, sözleşme yükümlülüklerine veya yasal düzenlemelere uygunluğa odaklanır.

Teknoloji alanında, GDPR veya HIPAA uyumluluğu için düzenli denetimler standart bir uygulamadır. Her sektörün kendi uyumluluk gereksinimleri vardır ve kuruluşların bu gereksinimler için düzenli denetimler yapması gerekir.

İçeriden yapın ya da dışarıdan yardım alın, işinizi yürütürken denetimler bir zorunluluktur. Denetimler, müşteri, yatırımcı, hissedar, çalışan, tedarikçi, iş ortağı vb. tüm paydaşlara kuruluşun standartlara uyduğunu garanti eder.

Bunu sağlamak için kapsamlı ve hedef odaklı bir denetim stratejisine ihtiyacınız vardır. Bunu nasıl oluşturabilirsiniz?

Denetime Hazırlık

Herhangi bir denetime başlamadan önce kendinizi iyice hazırlayın. Bu, zaman içinde denetim süreci için sağlam bir temel oluşturacaktır.

1. Denetim hedeflerini belirleyin

Denetimin amacını açıkça tanımlayın. Bunu yaparken sorunun geçmişini takip edin ve bağlamını anlayın.

Örneğin, bir mühendislik müdürü, son altı ayda üretim geri dönüşlerinin sayısı yüksek olduğu için bir DevOps denetimi talep edebilir. Bu durumda, hedefi "DevOps denetimi gerçekleştirin" olarak belirlemeyin. Bunun yerine, "üretim geri dönüşlerinin nedenlerini belirleyin" hedefini belirleyin.

2. Denetim kapsamını belirleyin

Bu bölüm, denetimi nasıl gerçekleştireceğinizi belirler. Buna yaklaşmanın iyi bir yolu 4W'dir.

Kim : Denetimden sorumlu ve denetimi gerçekleştiren kişiler ve departmanlar

Ne : Denetim kapsamındaki süreçler veya sistemler

Ne zaman : Denetimin tamamlanması gereken zaman çizelgesi

Nerede: Denetimin gerçekleştirilmesi gereken fiziksel sınırlar, varsa

Örneğin, bir DevOps denetimi gerçekleştirirken kapsam aşağıdaki gibi görünebilir.

Kim: Mühendislik lideri denetim gözetiminden sorumludur. İki geliştirici, iki kalite analisti ve üç DevOps mühendisinden oluşan denetim takımı denetimi gerçekleştirir.

Neler: Tüm otomatik ve manuel süreçler dahil olmak üzere CI/CD boru hattı denetlenecektir. SOC 2 uyumluluk yazılımı da dahildir.

Ne zaman: Denetim, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren sekiz hafta boyunca gerçekleştirilecektir.

Nerede: Süreç denetimi, hazırlık ve üretim ortamlarında gerçekleştirilecektir.

3. Denetim alanlarını ayrıntılı olarak inceleyin

İşin kapsamı hazır olduğunda, onu daha küçük, yönetilebilir alt projelere, görevlere ve alt görevlere bölün. İlgili görevleri bir araya getirin ve sistematik bir şekilde düzenleyin.

4. Belirli görevler ve sorular oluşturun

Bu adımda, iç denetim kontrol listelerini oluşturursunuz. Burada, denetimin her alanı için tüm eyleme geçirilebilir ve ölçülebilir görevleri listeye alırsınız.

Örneğin, bir DevOps denetim kontrol listesi aşağıdaki gibi sorular içerebilir: Üretim aşamasına geçmeden önce kodda hata yok mu?

Bilinen hataların % kaçı üretime gönderiliyor?

Üretim öncesinde kıdemli geliştirici tarafından bir kod incelemesi yapılıyor mu?

Üretimden önce BT uyumluluk denetimi yapılır mı?

Üretimi başlatma yetkisi kimlerde?

İç denetim kontrol listenizi oluştururken dikkate almanız gereken bazı noktalar şunlardır:

Basit tutun: Gereksiz karmaşıklığı önleyen açık ve öz bir dil kullanın. Herkesin kolayca anlayabileceği ve takip edebileceği eyleme geçirilebilir görevlere odaklanın.

Alaka düzeyi sağlayın: Kontrol listenizi denetimin amaçları, kapsamı ve geçerli standartlarla uyumlu hale getirin. Yalnızca denetlediğiniz alanları doğrudan ele alan öğeleri dahil edin.

Örneğin, GDPR uyumluluk denetim listesi oluşturuyorsanız, aynı denetime başka yasal gereklilikler eklemekten kaçının.

Tutarlılığı koruyun: Tüm görevlerde standart biçimler, terminoloji ve değerlendirme kriterleri kullanın.

5. Gerekli belgeleri hazırlayın

Her kontrol listesi öğesinin uyumluluğunu veya operasyonel etkinliğini doğrulayacak belirli kayıtları, raporları veya verileri belirleyin. Örneğin, bir finansal denetimde bilançolar, faturalar ve vergi beyannamelerine ihtiyacınız olabilir.

DevOps denetimi için standart çalışma prosedürleri (SOP'ler), rol ve sorumluluk matrisleri, üretim sürüm süreçleri vb. gerekebilir.

6. Sonlandırın ve standartlaştırın

Denetim kontrol listenizde yinelemeler, eksiklikler veya belirsiz öğeler olup olmadığını kontrol etmek için küçük ölçekli bir meta denetim gerçekleştirin. Sonuçları kullanarak kontrol listesini iyileştirin ve kullanılabilirliğini ve etkinliğini artırın.

Netlik için, düzenli bölümler ve notlar veya bulgular için alanlar içeren bir biçim kullanın. Gelecekteki denetimler için standartlaştırarak, kuruluş genelinde tutarlılık ve kullanım kolaylığı sağlayın.

İç Denetim Kontrol Listesi Örneği

Hazırlıklarınız tamamlandığında, aşağıdakine benzer bir iç denetim kontrol listesine sahip olacaksınız.

Denetim hedefleri ve kapsamı

Bu kısa bölüm, denetim sürecinin hedef ve amaçlarını özetler. Ayrıca RACI matrisini ve eskalasyon süreçlerini de içerir.

Denetim kontrol listesi

Bu, denetim sürecinin bir parçası olarak yapılması gereken tüm işleri içerir. Yaygın olarak kullanılan bazı öğeler şunlardır:

Hazırlık

Tüm ilgili bilgileri toplayın ve erişin

Her gün tamamlanacak işleri planlayın

Anahtar paydaşlardan gerekli onayları alın

Denetim uygulaması

Her bir sürecin verimliliğini ölçün

Engelleri belirleyin

Anahtar performans göstergelerini ve ilgili metrikleri inceleyin

Politikaya uygunluğu değerlendirin

Sarbanes-Oxley Yasası SOX uyumluluk kontrol listesini çalıştırın

Takip eylemleri

Bulguları belgelendirin

Düzeltici ve önleyici eylemler için önerilerde bulunun

Sorunların çözümü için sorumluluklar ve son tarihler atayın

Uyum kontrol listesini güncelleyin

İlerlemeyi izlemek için takip denetimleri planlayın

Denetim sonuçları

İç denetimden elde edilen tipik çıktı, bulguları ve önerileri açıklayan ilgili paydaşlara sunulan bir rapordur.

Örneğin, DevOps denetimi, geri almaların hatalı veya kusurlu kodun üretime gönderilmesinden kaynaklandığını ortaya çıkardıysa, denetim raporunda bundan bahsedilecektir. Ayrıca, gelecekte geri almaları önlemek için resmi bir kod inceleme süreci önerilebilir.

Her şey planlandı ve hazırsınız; denetiminizi doğru bir şekilde nasıl gerçekleştirebileceğinizi görelim.

Denetim Yapma: Adım Adım Süreç

Tekrarlamak gerekirse, denetimin hazırlanması, süreçteki en kritik adımdır. Denetimin ne için, nasıl, ne zaman ve nerede yapılacağını belirler. Bu nedenle, herhangi bir değerlendirmeye başlamadan önce, denetim öncesi faaliyetlerinizi ve planlamanızı tamamlayın.

Kapsamlı bir denetim kontrol listesi oluşturun ve kontrollerinize başlayın.

1. Verileri toplayın

Mevcut tüm verileri bir araya getirin. Örneğin, bir DevOps denetimi gerçekleştiriyorsanız, verileriniz şunları içerebilir:

Geçmiş üretim itmelerinden ve geri almalardan mevcut raporlar

Otomatik denetim günlükleri

Neden oluştuğuna dair mevcut geriye dönük değerlendirmeler

Mimari tasarımlar ve diğer süreç haritaları

Süreçle ilgili takım liderleri ve üyelerinden gelen geri bildirimler

Bazı durumlarda, GRC yazılımındaki verileri de görmek isteyebilirsiniz.

2. Kontrollerini yap

Bu basit gibi gelebilir, ancak kesinlikle kolay değildir. Denetim komitesinin görevi, her süreçteki her adımı değerlendirmektir. Dikkatli ve titiz davranın.

Tüm verileri ayrıntılı olarak inceleyin

İç denetim kontrol listenizi kullanarak denetim kapsamınızdaki tüm süreçleri doğrulayın

Bir sorun varsa, ilgili takım üyesine uygun soruları sorun

Her adımda gözlemlerinizi açıkça not alın

3. Denetim kanıtlarını toplayın

Denetim ile rastgele görüş arasındaki fark, kanıtlardır. Kapsamlı bir iç denetim, verimsizlikler, anormallikler, hatalar, dolandırıcılık veya süreçten diğer sapmalar hakkında somut kanıtlar sağlar. Sonuçlarınız için sağlam bir temel oluşturmak üzere yeterli, ilgili ve güvenilir kanıtlar toplamaya odaklanın.

4. Denetim kanıtlarını analiz edin

Neler olup bittiğini ve neden olduğunu anlamak için kanıtları dikkatlice analiz edin. Veri analizi, kıyaslama ve risk değerlendirme tekniklerini kullanarak kalıpları, anomalileri veya endişe alanlarını belirleyin.

5. Denetim bulgularını raporlayın

Şimdi, denetim sonuçlarınızı bir belgede bir araya getirin. Bu belge şunları içermelidir:

Hedefler : Ulaşmak istediğiniz hedefler hakkında kısa bir giriş

Bulgular : Denetime dayalı gözlemler ve sonuçlar

Öneriler : Gözlemlenen verimsizlikler veya uyumsuzluklar için önerilen iyileştirmeler

Sonraki adımlar: Bir sonraki denetim veya gerekli değişiklikler için gelecek planları

Denetimler her kuruluşun olağan faaliyetleri arasında yer alsa da, yanlış gidebilecek birçok şey vardır. Bunu önlemek için bazı en iyi uygulamaları burada bulabilirsiniz.

Denetim Kontrol Listesi Kullanımında En İyi Uygulamalar

Denetim kontrol listesi, hazine haritanızdır. Denetim görevinizi tamamlamak için izlemeniz gereken yolu gösterir. Açık, ilgili ve kullanışlı bir hazine haritası, başarınız için çok önemlidir. Kendi haritanızı oluştururken bu ipuçlarını göz önünde bulundurun.

Denetim kontrol listenizi denetleyin: Evet, doğru okudunuz. Kontrol listenizin geçerli ve etkili olmasını sağlamak için düzenli olarak gözden geçirin. Organizasyonel süreçleri, sorumlu paydaşları, sistem değişikliklerini vb. yansıtacak şekilde güncelleyin.

Dışarıdan içeriye bakın: İç denetim kontrol listenizi oluştururken dış dünyadan kopmayın. Sektör standartlarını ve yasal gelişmeleri düzenli olarak gözden geçirin. Bu, denetim kontrol listesinin zaman ve yere uygun olmasını sağlar.

Geri bildirim alın: Denetçiler, ciddiye alınmak için mesafeli ve otoriter bir tavır sergilemelidir. Ancak bu, çoğu denetlediğiniz sürecin bir parçası olan iç paydaşlardan anlamlı geri bildirimler almaya engel olmamalıdır. Geri bildirim toplamak için bir belge inceleme süreci oluşturun.

Standartlaştırılmış kontrol listelerini uyarlayın: Sektör kuruluşları ve sertifika kuruluşları halihazırda sağlam denetim kontrol listelerine sahiptir. Creative Commons lisansları altında bulunan bu listeleri arayın ve süreçlerinize uyarlayın.

Dijital ortamda saklayın: Erişilebilirliği ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için dijital bir kontrol listesi kullanın. Gerçek zamanlı uyarılar, otomasyonlar ve işbirliği özellikleri sunan uyumluluk yönetimi araçlarının da değerini keşfedebilirsiniz. Bunun nasıl işlediğini görelim.

Denetimler, çok zaman ve çaba gerektiren uzun süreçlerdir. ClickUp gibi sağlam bir proje yönetimi aracı, bu süreci sizin için kolaylaştırabilir. İşte nasıl.

Şablonlarla yapılandırılmış planlama

Denetim şablonunuzu boş bir sayfadan başlatmak zorunda değilsiniz. Herkese açık denetim listelerinden herhangi birini ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın.

İşinizi yapılandırmak için tamamen özelleştirilebilir, yeni başlayanlar için kolay kullanımlı ClickUp'ın Denetim Planı Şablonunu da kullanabilirsiniz. Bu belge şablonunun yardımıyla, uyumluluk ihtiyaçları için anahtar alanları belirleyebilir, verileri toplayabilir, bilgileri düzenleyebilir ve denetimi sorunsuz bir şekilde planlayıp yürütebilirsiniz.

Etkili ve yeniden kullanılabilir kontrol listeleri

İyi bir kontrol listesi, denetiminizin temelidir. Bu nedenle, tekrar tekrar kullanabileceğiniz bir kontrol listesi şablonu oluşturun. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, ClickUp'ın İç Denetim Kontrol Listesi Şablonuna göz atın. Bu yeni başlayanlar için uygun, kullanıma hazır şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Denetim öğelerini belirleyin

İlgili denetim puanları, çaba düzeyleri ve diğer özel alanları içeren yeniden kullanılabilir denetim listeleri oluşturun

Gerektiğinde çoğaltın ve kullanın

Paydaşlarla işbirliği yapın ve çevikliğinizi koruyun

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İç Denetim Kontrol Listesi Şablonu

Denetimler için görev yönetimi

Bir dizi özel görevden başka bir şey değilse, denetim nedir? ClickUp Görevleri ile denetimlerinizi verimli bir şekilde yönetin. Denetimi görevlere ve alt görevlere ayırın. Gerekirse görevler içinde daha küçük kontrol listeleri oluşturun. Yorumlarda @bahsetme ile ilgili kişilerle işbirliği yapın. Ayrıca, gerektiğinde kişilere eylem öğeleri atayabilirsiniz.

Etkili yönetim için denetim sürecinizi ClickUp görevlerine bölün

Denetim otomasyonları

Denetimler, çoğu etkili bir şekilde otomatikleştirilebilen küçük, tekrarlayan görevlerin bir koleksiyonudur. ClickUp Otomasyonları, çok çeşitli senaryoları desteklemek için önceden tasarlanmış şablonlar ve tetikleyiciler içerir.

Manuel görevlerinizi ClickUp Otomasyonlarına bırakın

Birden fazla kontrol listesindeki öğeleri güncellemeniz mi gerekiyor? Listelerden birindeki tetikleyicilere göre otomatikleştirin

Uygunsuzluk düzeyi yüksek öğeler için bir paydaşı bilgilendirmek mi gerekiyor? Etiketleme ve @bahsetme işlemlerini otomatikleştirin

Denetim puanına göre yeni görevler oluşturmanız mı gerekiyor? Durum değişikliğine göre görev oluşturmayı otomatikleştirin

İşbirliğine dayalı içgörüler

Bulgularınızı ClickUp Belgeleri'nde düzenli bir şekilde saklayın. Yorum ve öneriler için diğer kişilerle güvenli bir şekilde paylaşın. Gerekirse belgelerden doğrudan görevler de oluşturabilirsiniz.

Daha karmaşık sorunlar için yapay zeka kullanın. ClickUp Brain, fikir üretmenize, notları özetlemenize ve anında ilerleme güncellemeleri almanıza yardımcı olur. Ayrıca, denetim projesinin nasıl yönetildiğine dair sorularınızın yanıtlarını da alabilirsiniz.

ClickUp Brain ile denetimden daha fazla yararlanın

Bununla denetiminiz tamamlandı ve rapor hazır. Sırada ne var?

Denetim Sonrası Eylemler ve İyileştirmeler

Denetim son adım değildir. Aslında, sürekli iyileştirme döngüsünün önemli bir dönüm noktasıdır. Bu, denetimden sonra yapılacak çok iş olduğu anlamına gelir.

Düzeltici eylemler uygulayın: Uygunsuzlukları gidermek, kontrol açıklarını kapatmak ve verimsizlikleri düzeltmek için denetim önerilerini uygulayın.

Örneğin, DevOps denetiminin önerisi temel inceleme için bir adım eklemekse, bunu mühendislik proje yönetiminizin bir parçası olarak uygulayın.

Sorumlulukları atayın: Denetim önerilerini süreçlerinize entegre edin. Sorumlulukları atayın, son tarihleri belirleyin ve ilerlemeyi izleyin.

Önleyici tedbirler alın: Sorunu çözdükten sonra, sorunun tekrar oluşmasını önlemek için tedbirler alın.

Örneğin, DevOps ardışık düzeninin bir parçası olarak otomatik bir kod incelemesi uygulayabilirsiniz. Ayrıca, kıdemli bir geliştiricinin üretim için kodun yayınlanmasını onaylamasını sağlayan bir onay süreci de ayarlayabilirsiniz.

Politikaları güncelleyin: Denetim önerilerine göre iç kontrolleri, politikaları, SOP'leri, eğitimleri vb. güncelleyin. Yasal çerçevedeki değişiklikleri düzenli olarak izlemek ve buna göre uyum sağlamak için bir süreç oluşturun. Bunu organizasyonel bilginizin bir parçası haline getirin.

İlerlemeyi izleyin: İşin işe yarayıp yaramadığını öğrenmek için bir sonraki denetimi beklemeyin! Her adımda ilerlemenizi izleyin ve ölçün. Gerçek zamanlı izleme ve performans raporlaması için ClickUp Gösterge Panellerini kullanın.

ClickUp Gösterge Panelleri ile gerçek zamanlı denetim güncellemelerini alın

Örneğin, kod incelemesi ve geri alma işlemleri içeren görevler için ClickUp Gösterge Panellerinde bileşenler oluşturabilirsiniz. Bunu, ikisi arasındaki ilişkiyi izlemek ve denetim önerilerinizin temel sorunları çözmede yararlı olmasını sağlamak için kullanın.

ClickUp ile hiçbir denetimi kaçırmayın

Gerçekçi olalım. Hatalar her zaman olur, özellikle de insanlar işin içindeyken. Bu durum tamamen önlenemez, ancak uygun süreçlerle en aza indirilebilir.

İyi bir iç denetim, organizasyonel süreçlerin doğruluğunu, etkinliğini, verimliliğini ve bütünlüğünü korur. Ayrıca güvenlik, yasal, düzenleyici ve kalite yönetim sistemlerinin standartlarının korunmasına da yardımcı olur. Sık sık yapılan iç ve dış denetimler riskleri ele alır ve azaltır.

Öte yandan, sık denetimler de önemli ölçüde zaman, kaynak ve bütçe gerektirebilir. Denetimleri tutarlı bir şekilde yürütmenin ve süreçleri sürekli iyileştirmenin tek yolu, bunları operasyonel hale getirmektir.

ClickUp'ın proje yönetimi aracı bunun için güçlü bir seçenektir. Verimli görev yönetimi, kolaylaştırılmış iş akışları, gerçek zamanlı izleme ve zahmetsiz işbirliği ile ClickUp, büyük ölçekli denetim yönetimini destekler. ClickUp'ta özel denetimlerinizi ayarlayın. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!