Ürün Dogfooding: Yazılım Kalitesini ve Kullanıcı Deneyimini En Üst Düzeye Çıkarma

İyi bir yazılımı mükemmel kılan sadece özellikleri değildir. Kullanıcılar olağanüstü deneyimlere daha fazla faiz duyar. Dogfooding bunu başarmak için mükemmel bir yöntemdir. Şirketlerin dışarıdan gelenlere güvenmeyi bırakıp takımlarını ilk kullanıcılar haline getirdiği yerdir.

Bu içeriden gelen ipucu, ürün hatalarını başarıya dönüştürerek bir yazılımın potansiyelini nasıl artırabileceğini anlayalım.

Dogfooding nedir?

Dogfooding, bir şirketin kendi geliştirdiği yazılım ürünlerini geliştirme aşamasında ve piyasaya sürüldükten sonra kullanmasıdır.

Bu ilk elden müşteri deneyimi, ürünün işlevselliği, kullanılabilirliği ve olası sorunlar hakkında değerli bilgiler sağlar.

"Dogfooding" terimi, 1976 yılında Alpo köpek maması reklamında aktör Lorne Greene'in ürünü kendi köpeğine verdiğini iddia etmesinden gelmektedir. 1988 yılında Microsoft yöneticisi Paul Maritz, Microsoft LAN Manager test yöneticisi Brian Valentine'a "Kendi Dogfood'umuzu Yiyelim" başlıklı bir e-posta gönderdi. E-postada Paul, Valentine'a ürünün şirket içindeki kullanımını artırması için meydan okudu.

Bu nedenle, bu terim, ürünlerinizi başkalarına sunmadan önce kalitelerini sağlamak için kendi ürünlerinizi kullanmanızı önerir.

Gerçek hayattan bazı dogfooding programı örneklerine göz atalım.

Dogfooding: Gerçek Hayattan Örnekler

Amazon ve Microsoft gibi küresel devler, kendi ürünlerinizi test etmenin önde gelen savunucularıdır. Amazon, bulut bilişim platformu Amazon Web Services (AWS) dahil olmak üzere birçok iç aracı kendi ürünleriyle test etmesiyle ünlüdür.

Bu, dış müşteriler sorunlarla karşılaşmadan önce iç yazılımlarındaki ölçeklenebilirlik ve performans sorunlarını belirlemelerine ve çözmelerine olanak tanır.

Benzer şekilde, Microsoft da Microsoft 365 gibi kendi ürünlerini önce tüm kuruluşunda test eder. Bu, paketin iç iş akışlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını ve gerçek kullanıcıların veya çalışanların bakış açısından kullanıcı deneyimi sorunlarının tespit edilmesini sağlar.

Dogfooding, yazılım sürüm yaşam döngüsü boyunca çok önemli bir rol oynar:

Geliştirme sırasında, hataları ve kullanılabilirlik sorunlarını dış kullanıcılara ulaşmadan önce tespit etmeye yardımcı olur

Sürümden sonra, şirketlerin gerçek dünya kullanım modellerini izlemelerine ve dış müşterilerle benzer hedef demografik özelliklere sahip iç kullanıcıların değerli ürün geri bildirimlerini toplamalarına olanak tanır

Özetle, dogfooding, geliştirdiğiniz bir ürünü tutarlı bir şekilde kullanarak neyin işe yaradığını ve neyin iyileştirilmesi gerektiğini belirlemek anlamına gelir. Şirketlere birçok avantaj sağlar.

Yazılım Ürün Geliştirmede Dogfooding'in Avantajları

Yazılım ürün geliştirmede dogfooding'in en önemli avantajları şunlardır:

Sorunun temel nedenini bulma: Ürün geliştirme sürecine aşina olan iç kullanıcılar, sorunların temel nedenini dış test uzmanlarından daha verimli bir şekilde belirleyebilir. Bu, hata ayıklama sürecinde değerli zaman ve kaynak tasarrufu sağlar

Hataları, sorunları veya kusurları keşfederek ürün kalitesini artırma: Dogfooding, küçük hatalardan büyük kullanılabilirlik engellerine kadar birçok sorunu ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Bu sorunları erken aşamada ele alarak, daha rafine ve kullanıcı dostu bir ürünün pazara sunulmasını sağlayabilirsiniz

Ürünlerinizi şirket içinde kullanmak, daha iyi kalite kontrol ve daha memnun kullanıcılar sağlar. Çalışanlarınız gerçek dünya test kullanıcıları gibi davranır.

Dış kullanıcılarla aynı sorunları ve sıkıntıları yaşayarak, sorunları müşterilerin etkilenmeden önce tespit etmenizi ve çözmenizi sağlar.

Ayrıca, kendi ürününüzü kullanmak, anında geri bildirim almanın kapısını açar. Çalışanlar hataları kolayca bildirebilir, iyileştirmeler önerebilir ve deneyimlerini doğrudan geliştirme takımıyla paylaşabilir. Bu da daha hızlı yinelemeye ve daha kullanıcı odaklı bir ürüne yol açar.

"Kendi şampanyalarını içerek", geliştiriciler ve ürün takımları kullanıcı deneyimini daha derinlemesine anlar. Bu, sahiplik duygusunu ve sorunları çözen bir ürün geliştirme taahhüdünü güçlendirir.

Profesyonel ipucu: Geliştirme, pazarlama ve kullanıcı deneyimini düzenlemek için ürün yönetimi şablonlarını kullanın!

Geliştirmede Dogfooding Süreci

Dogfooding'i geliştirme süreci boyunca çeşitli şekillerde uygulayabilirsiniz. İşte nasıl:Adım 1: Dahili test kullanıcılarını belirleyin

Önemli bir ilk adım, dogfooding'e katılacak farklı departmanlardan bir grup çalışan seçmektir. Bu grupta yazılım geliştiriciler, ürün yöneticileri, satış temsilcileri ve müşteri desteği personeli yer alabilir.

Hedef, şirket içindeki beta testinden farklı bakış açıları toplamak ve ürünün geniş bir kullanıcı ihtiyaçları aralığını karşılamasını sağlamaktır.

Adım 2: Test aşamalarını tanımlayın

Dogfooding'i SDLC'nin (Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü) çeşitli aşamalarına entegre edin. Bu, ilk kullanılabilirlik testleri için prototiplerin kullanılması, hata tespiti için dahili yapılar kullanılması ve ürünün gerçek senaryolardaki işlevselliğini değerlendirmek için belirli departmanlardaki gerçek kullanıcılarla pilot programlar yürütülmesini içerebilir.

Şirketinizdeki farklı departmanlarda iç kullanımı teşvik ederek, başlangıçta dikkate alınmamış olabilecek kullanım örneklerini belirleyin.

Adım 3: Geri bildirim toplayın

Dahili test uzmanlarının geri bildirimde bulunması için net kanallar oluşturun. Bu, çevrimiçi anketler, dahili forumlar veya özel geri bildirim oturumlarını içerebilir. Geri bildirim mekanizmaları kullanıcı dostu olmalı ve test uzmanlarını deneyimlerini açık ve dürüst bir şekilde paylaşmaya teşvik etmelidir.

Adım 4: Analiz edin ve harekete geçin

Geri bildirimler toplandıktan sonra titizlikle analiz edilmelidir. Tekrarlayan temaları belirleyin ve sorunların ciddiyetine ve kullanıcı deneyimi üzerindeki potansiyel etkilerine göre hata düzeltmelerine ve iyileştirmelere öncelik verin.

Bu adımları tamamladıktan sonra, dogfooding'i iş süreçlerinize etkili bir şekilde uygulamak önemlidir.

İşinizde Dogfooding'i Uygulama

Şirketinizin ürününü test etmeyi teşvik eden güçlü bir şirket kültürü oluşturmak, bu kültürün faydalarından yararlanmak için çok önemlidir. Başarılı bir uygulama için bazı ipuçları:

Liderlerin desteğini alın: Şirketinizin liderlik ekibinin desteğini sağlayın. Onların desteği, çalışanların katılımını teşvik edecek, iç kullanımı artıracak ve dogfooding'in sadece ek bir yük değil, değerli bir uygulama olarak görülmesini sağlayacaktır

Katılımı teşvik edin: Çalışanların dogfooding'e aktif olarak katılmasını teşvik etmek için teşvikler sunmayı düşünün. Bu, oyunlaştırma unsurları, takdir programları veya hatta ayrıntılı ve içgörülü geri bildirimler için küçük ödüller içerebilir

Eğitim ve kaynaklar: Çalışanlarınıza dogfooding'e etkin bir şekilde katılmak için gerekli eğitim ve kaynakları sağlayın. Bu, yapıcı geri bildirim sağlama ve dahili beta test araçlarına erişim konusunda atölye çalışmaları içerebilir

Dahili ürün testlerini iyileştirmenin yolları

Etkili dogfooding için iç ürün testlerini geliştirmek çok önemlidir. Süreci kolaylaştırmak için ClickUp gibi proje yönetimi araçlarını kullanmayı düşünün.

ClickUp Form Görünümü, kendi ürünlerinizle ilgili iç kullanıcı geri bildirimlerini toplamak için kullanıcı dostu formlar oluşturmanıza yardımcı olur. Bu geri bildirimler daha sonra izlenebilir görevlere bağlanabilir veya dönüştürülebilir ve daha ayrıntılı inceleme, izleme ve çözüm için takım üyelerine atanabilir.

Kullanıcıların hata bildirmelerini, özellik isteklerini iletmelerini veya ClickUp Form Görünümü'nü kullanarak UX iyileştirmeleri önermelerini kolaylaştırın

ClickUp Formları çok yönlüdür ve geri bildirim toplamakla sınırlı değildir. Bu özelliği en iyi şekilde kullanmanın yolları:

Hata bildirimini basitleştirin: Test kullanıcılarının hataları bildirmeleri için belirli alanlar içeren bir form oluşturun ve tüm önemli bilgilerin (açıklama, hatayı yeniden oluşturma adımları, ekran görüntüleri) tutarlı bir biçimde kaydedilmesini sağlayın. Bu, belirsizlikleri ortadan kaldırır ve sorunların daha hızlı giderilmesini sağlar. Form, test kullanıcılarının aynı hatayı birden çok kez bildirmelerini de önleyebilir

İş akışını kolaylaştırın: Geri bildirim formu şablonunu, hata raporlarını ve geri bildirimleri ClickUp içinde belirlenen takım üyelerine (geliştiriciler ve testçiler) otomatik olarak gönderecek şekilde ayarlayın. Bu, sorunların doğru kişiler tarafından derhal ele alınmasını sağlar. Tüm test geri bildirimlerini ClickUp içinde merkezileştirmek, herkesin bildirilen sorunlara tek bir yerden erişip tartışabilmesi sayesinde testçiler ve geliştiriciler arasında daha iyi iletişim ve işbirliği sağlar Geri bildirim formu şablonunu, hata raporlarını ve geri bildirimleri ClickUp içinde belirlenen takım üyelerine (geliştiriciler ve testçiler) otomatik olarak gönderecek şekilde ayarlayın. Bu, sorunların doğru kişiler tarafından derhal ele alınmasını sağlar. Tüm test geri bildirimlerini ClickUp içinde merkezileştirmek, herkesin bildirilen sorunlara tek bir yerden erişip tartışabilmesi sayesinde testçiler ve geliştiriciler arasında daha iyi iletişim ve işbirliği sağlar

Gelişmiş dogfooding için ek ClickUp özellikleri

ClickUp Sorun Takip Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sorun İzleyici Şablonu ile hataları, hataları ve diğer yazılım geliştirme sorunlarını raporlayın, izleyin ve önceliklendirin

ClickUp Sorun İzleyici Şablonunu kullanarak, dogfooding sırasında bulunan tüm hatalar ve sorunlar için tek bir bilgi kaynağı oluşturun. Bu, karışıklığı ortadan kaldırır ve tüm sorunların zamanında izlenip çözülmesini sağlar.

Şablon ayrıca takımların hataları önem ve etki düzeyine göre önceliklendirerek kritik sorunların önce çözülmesini sağlar. Hataları raporlama, araştırma ve çözme için tanımlanmış bir ş Akışı'nın korunmasına yardımcı olarak sorunların daha hızlı çözülmesini sağlar.

ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Kullanıcı yanıtlarını analiz edin ve sonuçları SDLC'nizdeki kararları bilgilendirmek için kullanın. ClickUp'ın Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu ile

Ayrıca, ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonunu kullanarak, iç test kullanıcılarından geri bildirim toplamak için tutarlı bir biçim kullanabilir ve değerli verilerin yapılandırılmış bir şekilde yakalanmasını sağlayabilirsiniz.

Kullanıma hazır bu ürün testi şablonu, geri bildirimleri analiz etmeye ve iyileştirme alanlarını belirlemeye yardımcı olur, dogfooding deneyimlerine dayalı olarak gelecekteki ürün geliştirme süreçlerine rehberlik eder.

Şablon ayrıca, kullanıcı memnuniyetini ölçmek ve zaman içindeki ilerlemeyi izlemek için bir yol sunarak dogfooding'in değerini daha somut hale getirir.

ClickUp Ürün Yönetimi yazılımı

ClickUp Ürün Yönetimi yazılımı, tüm şirketinizin ürün geliştirme yol haritasını görselleştirmenize yardımcı olur ve test uzmanlarının dogfooding yaptığınız özelliklerin arkasındaki bağlamı anlamalarını sağlar.

Platform, ürün gereksinimlerini açıkça tanımlayarak dogfooding testlerinin amaçlanan işlevselliği test etmesini sağlar. Ayrıca, gerçek kullanım senaryolarını yansıtan kullanıcı hikayeleri oluşturarak daha kapsamlı dogfooding testleri gerçekleştirebilirsiniz.

Profesyonel ipucu: Dogfooding testleri sırasında sorunsuz iş akışları yürütmek için en iyi Dogfooding testleri sırasında sorunsuz iş akışları yürütmek için en iyi iş süreci haritalama araçlarını kullanın!

ClickUp'ın hepsi bir arada ürün yönetim platformuyla ürün vizyonunuzu haritalayın, takımınızı uyumlu hale getirin ve pazara sprint yapın

Dahası da var! ClickUp'ın Yazılım Takımı Proje Yönetimi platformunu kullanarak genel dogfooding projesinin net bir görünümünü elde edin, takımların çevik test aşamalarını planlamasına, kaynakları atamasına ve ilerlemeyi etkili bir şekilde izlemesine olanak tanıyın.

Platform, dogfooding uygulanan özellikler arasındaki bağımlılıkları belirlemeye ve yönetmeye yardımcı olarak sorunsuz bir test süreci sağlar ve engelleri önler.

Ayrıca:

Dogfooding süreci sırasında yapılan değişiklikleri izleyerek, gerektiğinde geri almayı kolaylaştırır ve sorunların kök nedenini belirler

Dogfooding faaliyetleri için geliştirme ve test kaynaklarının tahsisini optimize ederek takımın zamanının verimli kullanılmasını sağlar

Dogfooding sonuçları hakkında raporlar oluşturmak için araçlar sağlayarak, takımların testlerin etkinliğini ölçmelerine ve gelecekteki yinelemelerde iyileştirme alanlarını belirlemelerine yardımcı olur

ClickUp Geliştirmede Dogfooding'in Rolü

"ClickUp'ı geliştirmek için kesinlikle ClickUp kullanıyoruz. Diğer şirketler kadar dogfooding'e inanıyoruz. Dogfooding'in sevdiğimiz yönlerinden biri, müşterilerimizin günlük olarak neler hissettiğini gerçekten anlayabilmemiz. Böylece, ClickUp normalden daha yavaşsa, bunun normalden daha yavaş olduğunu biliyoruz. Eksik bir özellik bulursak, bunun bir nedeni olduğunu biliyoruz. "

"ClickUp'ı geliştirmek için kesinlikle ClickUp kullanıyoruz. Diğer şirketler gibi biz de dogfooding'e inanıyoruz. Dogfooding'in sevdiğimiz yanlarından biri, müşterilerimizin günlük olarak neler hissettiğini gerçekten anlayabilmemiz. Böylece, ClickUp normalden daha yavaşsa, bunun normalden daha yavaş olduğunu biliyoruz. Eksik bir özellik bulursak, bunun bir nedeni olduğunu biliyoruz. "

Dahili proje yönetimi

ClickUp'ın iç ekipleri, görev yönetimi, işbirliği ve iletişim için ClickUp platformuna güveniyor. Bu gerçek dünya kullanımı, iyileştirme alanlarının belirlenmesine yardımcı olur ve platformun kendi kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşıladığından emin olur.

ClickUp'ın Satın Alma Başkan Yardımcısı Steve Gough da aynı fikirde.

"ClickUp'ta çalışmanın en dikkat çekici yanlarından biri, burada dogfooding'in ne kadar yaygın olduğu. Tüm büyük projelerin platformda nasıl yürütüldüğünü ve akışını görene kadar, ürünün ne kadar güçlü ve dönüştürücü olabileceğini gerçekten anlamamıştım. Benim için "aha" anı, ilk haftamda, şirket içi e-postaların hiç kullanılmadığının çok açık hale gelmesiyle geldi. Sadece kullanılmamakla kalmıyordu, kullanılması da uygun bir form değildi. Ancak bu, buzdağının sadece görünen kısmıydı. "

"ClickUp'ta çalışmanın en dikkat çekici yanlarından biri, burada dogfooding'in ne kadar yaygın olduğu. Tüm büyük projelerin platformda nasıl yürüdüğünü ve akışını görene kadar, ürünün ne kadar güçlü ve dönüştürücü olabileceğini gerçekten anlamamıştım. Benim için "aha" anı, ilk haftamda, şirket içi e-postaların hiç kullanılmadığının çok açık hale gelmesiyle geldi. Sadece kullanılmamakla kalmıyordu, kullanılması da uygun bir form değildi. Ancak bu, buzdağının sadece görünen kısmıydı. "

ClickUp Yazılım Mühendisliği Direktörü Kuba Jaranowski de aynı görüşü paylaşıyor.

"Dogfooding" anlamında, yani kendi ürünümüzü her gün kullanarak iş yapma şeklimizi de çok seviyorum. ClickUp'taki her takım, işbirliği yapmak, projeleri yönetmek ve işlerini tamamlamak için ürünümüzü kullanıyor. Bu, yazılım takımları için kutsal kase gibidir ve nadiren gerçekleşir, bu yüzden harika bir şey. "

"Dogfooding" anlamında, yani kendi ürünümüzü her gün kullanarak iş yapma şeklimizi de çok seviyorum. ClickUp'taki her takım, işbirliği yapmak, projeleri yönetmek ve işlerini tamamlamak için ürünümüzü kullanıyor. Bu, yazılım takımları için kutsal kase gibidir ve nadiren gerçekleşir, bu yüzden harika bir şey. "

ClickUp yazılım özelliklerini geliştirme

Dogfooding, ClickUp takımının yeni özellikleri halka sunmadan önce şirket içinde test etmesini sağlar. Bu, özelliklerin iyi entegre edildiğinden, hatasız olduğundan ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunduğundan emin olmanızı sağlar.

"ClickUp içindeki diğer takımlardan, farklı fonksiyonların işlerini daha iyi yapmak için neye ihtiyaç duyduklarını anlamak için görüş ve geri bildirimler alıyoruz."

"ClickUp içindeki diğer takımlardan, farklı fonksiyonların işlerini daha iyi yapmak için neye ihtiyaç duyduklarını anlamak için görüş ve geri bildirimler alıyoruz."

En kalıcı kullanıcı sorunlarını keşfetmek ve bunları yenilikçi özelliklerle çözmek için işlevler arası girdi çok önemlidir.

Dogfooding ile Ürün Testlerinde Mükemmelliğe Ulaşın

Dogfooding sadece moda olan bir uygulama değildir; yüksek kaliteli yazılım ürünleri sunmak için çok önemlidir.

Çalışanların kendi oluşturdukları ürünleri erken aşamada kullanmalarına izin vererek, şirketler çok değerli kullanıcı bilgileri edinebilir, potansiyel sorunları erken aşamada tespit edip çözebilir ve sonuç olarak kullanıcıların sevdiği yazılımlar oluşturabilir.

Yazılım endüstrisi gelişmeye devam ettikçe, dogfooding yeni ürünlerin ve özelliklerin başarısını sağlamada giderek daha önemli bir rol oynayacaktır.

ClickUp, test çabalarınızı tek bir platformda birleştirerek iç ürün testlerini ve yazılım dogfooding'ini kolaylaştırmak için tek adresiniz olabilir.

Test planları oluşturun, test uzmanlarına görevler atayın ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin. ClickUp, takımınıza neyin, kim tarafından test edildiğine dair net bir görünüm sunar.

ClickUp'ta ayrıntılı açıklamalar, ekran görüntüleri ve atamalarla hataları kolayca kaydedin. Bu uygulama şeffaflığı artırır ve hataların verimli bir şekilde düzeltilmesini sağlar.

Benzer şekilde, ClickUp'ın tartışma panoları fikirleri paylaşmak, işbirliği yapmak ve iletişimi anında merkezileştirmek için mükemmel bir yoldur.

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Sık Sorulan Sorular (SSS)

1. Dogfooding'in bir örneği nedir?

Dogfooding'e bir örnek olarak, bir yazılım geliştirici takımının, kendi verimlilik uygulamasının ön sürümünü şirket içinde kullanarak, halka sunulmadan önce hataları tespit edip düzeltmesi verilebilir.

2. Ürün yönetiminde dogfooding nedir?

Ürün yönetiminde dogfooding, ürün yöneticileri ve diğer iç paydaşların geliştirme süreci boyunca şirketin kendi ürününü kullanması anlamına gelir. Bu, ürünün dış kullanıcılara sunulmadan önce ilk elden deneyim kazanmalarına ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemelerine yardımcı olur.

3. Neden köpek maması testi olarak adlandırılır?

"Kendi köpek maması testi" teriminin, Microsoft geliştiricilerinin kişisel bilgisayarlarında MS-DOS kullanırken, oluşturdukları ürünü test ederek pratik olarak "kendi köpek mamalarını yemeleri"nden kaynaklandığına inanılmaktadır. Bu neşeli benzetme, yeni bir özellik yayınlanmadan veya yazılım piyasaya sürülmeden önce araçları dahili olarak test etmek ve bu davranışı teşvik etmek için yaygın olarak kullanılan bir terim haline geldi.