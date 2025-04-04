Excel için Ücretsiz Pazarlama Takvimi Şablonları

Düzensiz kampanyalar ve sürekli çoklu görevler, pazarlama takımınızın gelir hedeflerine ulaşmasını engelliyor mu?

55.16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının %2'si her hafta çevrimiçi bir şey satın almaktadır. Excel'deki pazarlama takvimi şablonları, maksimum çekiş gücü sağlamak için iş akışınızı zahmetsizce düzenlemenize yardımcı olabilir.

Bu şablonlarla hedefleri düzenleyebilir, kampanyalar planlayabilir ve bir hafta, bir ay veya hatta bir yıl için son tarihleri yönetebilirsiniz.

İster bir pazarlama ajansı işletiyor ister küçük işletmenizin pazarlamasını yapıyor olun, kullanımı kolay bu şablonlarla pazarlama hedeflerinize ulaşmak için şimdi en iyi zaman.

Excel için bu ücretsiz pazarlama takvimi şablonlarıyla hedef kitlenizin ilgisini çekecek içerikler oluşturmaya hazırlanın.

İyi bir pazarlama takvimi şablonu nedir?

Başarılı bir pazarlama takvimi şablonunun anahtarı, planlama sırasında pazarlama kampanyalarınızı takip etme yeteneğidir. En iyi şablonu seçerken şunlara dikkat edin:

Kampanya ayrıntıları: Hedefler, hedef kitle, bütçe, kanallar ve son tarihler için bölümler içeren şablonlar, Hedefler, hedef kitle, bütçe, kanallar ve son tarihler için bölümler içeren şablonlar, pazarlama yol haritanızı kuşbakışı görünümünde sunmanıza yardımcı olur

Görsel yardımcılar: Renk kodlu görevlere sahip şablonlar, yüksek öncelikli görevleri, yaklaşan görevleri ve tamamlanan görevleri kolayca belirlemenize yardımcı olur

Esneklik ve işbirliği: İyi bir takvim, kolay işbirliği ve özelleştirme imkanı sunarak takımınızın İyi bir takvim, kolay işbirliği ve özelleştirme imkanı sunarak takımınızın pazarlama programlarında gerçek zamanlı ayarlamaları kolayca yapmanızı sağlar

Kullanım kolaylığı: Şablonlar planlamanızı basitleştirmeli, karmaşıklaştırmamalıdır. Sonsuz sütunlar ve karmaşık düzenlerle uğraşıyorsanız, değişiklik zamanı gelmiştir

Pazarlama Takvimi Şablonları

İyi bir takvim şablonu esnek olmalı ve iş akışınıza göre özelleştirilebilmelidir. Aşağıda bazı harika ücretsiz pazarlama takvimi şablonları bulunmaktadır:

1. Vertex42 tarafından hazırlanan Excel İçerik Takvimi Şablonu

Vertex42 tarafından hazırlanan Excel İçerik Takvimi Şablonu, 12 ayrı aylık takvimden oluşan bir yıllık takvimdir.

Özelleştirme kolaydır: uzun süreli kampanyalar için hücreleri birleştirebilir ve temaları markanıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Pazarlama girişimlerinizi önceden planlamak, özellikle etkinlik planlama gibi diğer tanıtım faaliyetlerini desteklemek için idealdir. Dijital takvim çıkartmalarıyla eğlenceli ve şık bir görünüm bile ekleyebilirsiniz!

✨İdeal kullanım alanları: Pazarlama uzmanları, etkinlik koordinatörleri ve yıllık içerik planlaması yapan kuruluşlar

2. ProjectManager tarafından hazırlanan Excel Pazarlama Takvimi Şablonu

projectManager aracılığıyla

ProjectManager'ın Excel Pazarlama Takvimi Şablonu, birden fazla proje görünümü ve gerçek zamanlı bir gösterge paneli sunarak kampanyalarınızın ilerlemesini kolayca takip etmenizi sağlar.

Bu şablon tamamen özelleştirilebilir, böylece takımınızın ihtiyaçlarına göre sütunlar veya alanlar ekleyebilirsiniz. Hatta logonuzu ekleyerek markanıza özgü kişisel bir dokunuş katabilirsiniz!

ProjectManager'ın pazarlama takvimi şablonunu kullanarak, pazarlama kampanyanızı aylar boyunca kolayca düzenleyebilir ve her ayı ayrı bir sekme olarak görüntüleyebilirsiniz.

✨İdeal kullanım alanları: Sorumlulukları atamak ve ilerlemelerini verimli bir şekilde izlemek isteyen pazarlama takımları

3. Coefficient tarafından hazırlanan Podcast İçerik Takvimi Şablonu

Podcast'lerle çalışıyorsanız, Coefficient'in Podcast İçerik Takvimi Şablonu, kayıt, düzenleme ve yayınlama gibi her aşama için otomatik hatırlatıcılarla işlerinizi takip etmenizi sağlar.

Misafir biyografilerini, bölüm başlıklarını ve özel notları özelleştirebilir ve her alanı podcast'inizin benzersiz ihtiyaçlarına göre ayarlayabilirsiniz.

Bu şablon, birleşik iş akışları için Google Takvim ve benzer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

✨İdeal kullanım alanları: Podcast yayıncıları ve uçtan uca podcast pazarlamasını yöneten ajanslar

4. Coefficient tarafından hazırlanan YouTube İçerik Takvimi Şablonu

Coefficient tarafından sunulan bu ücretsiz YouTube İçerik Takvimi Şablonu, YouTube içeriğinizi kolayca planlamanıza ve programlamanıza yardımcı olur, konudan yayın programına kadar her ayrıntıyı izler.

Her video için içerik fikirlerini haritalayabilir, tutarlı bir yayın programı oluşturmak için yükleme tarihlerini planlayabilir ve hatta videolarınızın beğenilerini, yorumlarını ve paylaşımlarını takip edebilirsiniz!

✨İdeal kullanım alanları: Tutarlı bir yayın stratejisine ihtiyaç duyan YouTuber'lar ve marka yöneticileri

Ayrıca okuyun: Pazarlama Takımları için Ücretsiz Marka Yönergeleri Şablonları

5. Coefficient tarafından hazırlanan Aylık İçerik Takvimi Şablonu

Faaliyetlerinizi bir ay önceden planlamak için bir pazarlama planı şablonu kullanmak size önemli bir avantaj sağlayabilir.

Coefficient tarafından hazırlanan bu Aylık İçerik Takvimi Şablonu, içerik türleri, yazar/sahip atamaları ve günlük dökümlerle birlikte tüm ay için pazarlama planınızı özetler.

Yaklaşan içerikler hakkında düzenli bildirimler için bu şablonu kullanın. Bu aylık pazarlama takvimi şablonu, takımınızın uyum içinde çalışmasını ve stratejinizin ay boyunca güçlü kalmasını sağlar.

✨İdeal kullanım alanları: Birden fazla içerik teslimatı olan aylık stratejiler planlayan içerik oluşturucular ve pazarlamacılar

💡Profesyonel İpucu: Her çeyreğin başında önümüzdeki üç ayı gözden geçirerek, içeriğinizle ilişkilendirmek isteyebileceğiniz çakışan kampanyaları, tatilleri ve sezonluk trendleri belirleyin.

6. Ganttpro tarafından hazırlanan Excel Pazarlama Takvimi Şablonu

ganttpro aracılığıyla

Ganttpro tarafından hazırlanan bu Excel Pazarlama Takvimi Şablonu, son derece özelleştirilebilir ve çeşitli projelerdeki karmaşık pazarlama proje planları için idealdir.

Bu ayrıntılı şablon, projeleriniz üzerinde hemen çalışmaya başlamanızı sağlar. Özelleştirme, işbirliği ve gezinme için kolay işlevsellik sunar.

✨İdeal kullanım alanları: Kampanyaları sorunsuz bir şekilde yürütmek isteyen pazarlama yöneticileri, proje takımları ve ajanslar

7. Microsoft365 tarafından sunulan Sosyal Medya Platformu Yayın Takvimi

Microsoft365'in bu Sosyal Medya Platformu Yayın Takvimi, sosyal medya içeriklerinizi kolayca planlamanıza ve yönetmenize olanak tanır.

Renk kodlu son tarihlerle sosyal medya içeriğinizi kolayca yönetin ve takviminizi görsel olarak çekici hale getirmek için animasyonlar veya videolar ekleyin.

Bu, birden fazla sosyal medya platformunda içerik takviminizi grafiklere dökmek için kolayca erişilebilir ve kullanıma hazır bir şablondur.

✨İdeal kullanım alanları: Birden fazla platformu yöneten serbest çalışanlar ve küçük ajanslar

8. Template.net tarafından hazırlanan basit Excel pazarlama takvimi şablonu

Template.net tarafından sunulan bu basit, tamamen özelleştirilebilir Excel Basit Pazarlama Takvimi Şablonu ile kampanya içerik fikirlerinizi planlayın ve programlayın. Bu şablon, sosyal medya veya e-posta pazarlama takvimi olarak da kullanılabilir

Word, Google Dokümanlar, Excel, Google E-Tablolar, Apple Pages veya Apple Numbers tarafından desteklenenler dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde ve hatta PDF olarak da mevcuttur.

✨İdeal kullanım alanları: Pazarlama materyallerini düzenlemek isteyen küçük işletmeler ve serbest çalışanlar

Pazarlama Takvimleri Oluşturmak için Excel'i Kullanmanın Sınırlamaları

Excel yaygın olarak kullanılan bir araçtır, ancak bazı sınırlamaları vardır:

Manuel güncellemeler: Hatalar manuel olarak düzeltilmelidir, bu da zaman alıcı olabilir

Entegrasyon yok: Excel, sosyal medya, e-posta veya analiz araçları için pazarlama araçlarıyla entegrasyonu desteklemez

İşbirliği sorunları: Profesyonel pazarlama takvimi yazılımlarına kıyasla, özellikle birden fazla takım üyesi aynı takvim üzerinde aynı anda çalışıyorsa, gerçek zamanlı işbirliği zor olabilir Profesyonel pazarlama takvimi yazılımlarına kıyasla, özellikle birden fazla takım üyesi aynı takvim üzerinde aynı anda çalışıyorsa, gerçek zamanlı işbirliği zor olabilir

Bildirim eksikliği: Excel gerçek zamanlı uyarılar gönderemez, bu da son tarihlerin kaçırılmasına neden olabilir

Alternatif Pazarlama Takvimi Şablonları

Excel'i kullanmak zor buluyorsanız veya yukarıda belirtilen sınırlamalarla karşılaşıyorsanız, ClickUp harika alternatifler sunar. İşte ClickUp'tan kullanabileceğiniz bazı pazarlama takvimi şablonları:

1. ClickUp Sosyal Medya Şablonu

ClickUp Sosyal Medya Şablonu ile sosyal medya gönderilerini tema, kanal ve yayın tarihlerine göre düzenleyerek yönetin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Sosyal Medya Şablonu ile viral sosyal medya gönderileri oluşturun

Bu şablonun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için şunları yapabilirsiniz:

AI ve zaman takibi ile iş akışlarını optimize edin: ClickUp'ın AI araçlarını ve zaman takibi özelliklerini kullanarak süreçlerinizi iyileştirin ve son teslim tarihlerini verimli bir şekilde karşılayın

İçeriği stratejik olarak düzenleyin: Gönderileri tema, kanal ve hashtag'lere göre kategorilere ayırın ve içerik stratejinizi etkili bir şekilde izlemek ve geliştirmek için net yayın tarihleri belirleyin

Planlama için birden çok görünümü kullanın: Planlama için Takvim Görünümü ve ayrıntılı izleme için Sosyal Medya Gönderileri görünümü gibi çeşitli görünümler arasında geçiş yaparak daha akıllı planlama yapın

Entegre araçlarla yönetimi basitleştirin: Zaman takibi, yorumlar ve yerleşik analizler gibi Zaman takibi, yorumlar ve yerleşik analizler gibi pazarlama iş akışı araçlarını kullanarak sosyal medya yönetimini basitleştirin

İster tek bir sosyal medya hesabını ister birden fazla hesabı yönetin, bu şablon sosyal medya ş Akışınızı daha verimli ve düzenli hale getirmek için tasarlanmıştır.

✨İdeal kullanım alanları: Birden fazla kampanyayı yöneten serbest çalışanlar ve pazarlama ajansları

2. ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonu

Tüm pazarlama projelerinizi tek bir yerde düzenleyin. ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonu, lansmanları, son tarihleri ve takım etkinliklerini kolayca izlemenizi sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonu ile bir sonraki büyük kampanyanızı kolayca planlayın

Otomasyon, kişiselleştirilmiş görünümler ve bağımlılık uyarıları gibi özelliklere sahiptir.

Bu şablonu güçlü kılan özellikler şunlardır:

Özel durumlar: "Dikkat Gerekiyor", "İnceleniyor" ve "Tamamlandı" gibi durumlarla her görevin ilerlemesini izleyin, takımınızın uyumlu çalışmasını ve görevlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayın

Özel görünümler: Harcamaları izlemek için "Bütçe Tablosu Görünümü" ve karmaşık projeleri yönetilebilir adımlara ayırmak için "Pazarlama Süreci Liste Görünümü" gibi altı farklı görünüme erişin

Gelişmiş özellikler: Görev ilişkilerini belirlemek için bağımlılık uyarılarını kullanın, sorunsuz iletişim için e-postaları entegre edin ve kritik görevleri vurgulamak için öncelik etiketleri uygulayarak hiçbir son tarihi kaçırmayın

Gerçek zamanlı işbirliği: Platform içinde kolayca geri bildirim bırakın, görevler atayın ve güncellemeleri paylaşın, takım işbirliğini ve verimliliği artırın

✨İdeal kullanım alanları: Birden fazla kampanyayı yöneten ajans profesyonelleri ve serbest girişimciler

3. ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu

Projelerinizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayan orta düzey ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu ile pazarlama kampanyalarınızı yönetin, planlayın ve yürütün.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu ile başarılı kampanyalar yürütün

İster uzun vadeli bir pazarlama kampanyası ister kısa vadeli bir proje yürütüyor olun, bu şablonun sizin için harika olmasının birkaç nedeni:

"Nihai İçerik", "Taslak", "Referans", "Onay" ve "Atanan Takım" gibi 11 özel öznitelik sayesinde, tüm ilgili bilgilere kolayca erişebilirsiniz

Şablon, kampanyalarınız hakkında kapsamlı bir bakış açısı sağlamak için "Ürün Lansmanı Kampanyası Liste Görünümü", "Bütçe Takipçisi Liste Görünümü" ve "Takvim Görünümü" dahil olmak üzere yedi farklı görünüm sunar

✨İdeal kullanım alanları: Kampanyalarını yapılandırılmış bir şekilde yönetmek isteyen kreatif ajanslar ve startup'lar

4. ClickUp İçerik Pazarlama Yayın Takvimi Şablonu

ClickUp İçerik Pazarlama Yayın Takvimi Şablonu ile tüm içerik stratejinizi yönetin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İçerik Pazarlama Yayın Takvimi Şablonu ile sorunsuz işbirliklerine başlayın!

Bu şablon, içerik pazarlamasını yönetmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştırır. Şu özelliklere sahip olacaksınız:

Her içerik parçası için belirli ayrıntıları yakalamak için Metin Yazarı, Onaylayan ve Grafik Tasarımcı gibi ayrıntılı özellikler ekleyin

Son teslim tarihlerini takip edin, ilerlemeyi izleyin ve üretimi kolaylaştırarak içerik stratejinizi yolunda tutun

Dört yapılandırma ile yayın takviminize erişin: "Başlangıç Kılavuzu", "İlerleme Panosu", "Yayın Takvimi" ve "İçerik Planı", içerik stratejinizi yönetirken esneklik sağlar

İçerik oluşturmak için tasarlanmış özel durumlar, alanlar ve görünümlerden yararlanarak başarılı bir içerik stratejisi oluşturmak, planlamak ve izlemek için gerekli araçlara sahip olun.

✨İdeal kullanım alanları: Pazarlama çabalarını iyi organize etmek isteyen içerik yöneticileri ve blog yazarları

Ayrıca okuyun: En İyi Pazarlama Kaynak Yönetimi Yazılımı (MRM)

5. ClickUp Yayın Takvimi Liste Şablonu

ClickUp Düzenleyici Takvim Listesi Şablonu, web siteleri ve bloglar için içerik programlarını yönetmesi gereken düzenleyiciler için idealdir.

Bu Şablonu İndirin Yeni başlayanlar için kolay ve kullanıma hazır ClickUp Editörlük Takvimi Listesi Şablonu ile editörlük iş akışınızı planlayın

Bu şablon size şunları sağlar:

Liste, Takvim veya Pano görünümleri arasında kolayca geçiş yaparak, editoryal planınızı iş akışınıza en uygun şekilde görselleştirin

Son tarihler, içerik türü, hedef kitle ve tanıtım kanalları gibi ayrıntıları ekleyerek her bir parçanın kapsamlı bir özetini tek bakışta oluşturun

Görevleri atayın, öncelikleri belirleyin ve şablonun içine doğrudan yorumlar ekleyin, böylece takımınızın uyumlu ve bilgili olmasını sağlayın

Bloglarınızı taslak olarak hazırlayın ve yayınlamadan önce gözden geçirin, ClickUp'ın özel durumlarını kullanarak içerik oluşturmanın her aşamasındaki ilerlemeyi izleyin

✨İdeal kullanım alanları: Verimli planlama araçlarına ihtiyaç duyan blog düzenleyicileri ve kampanya yöneticileri

6. ClickUp Yayın Takvimi Şablonu

ClickUp Yayın Takvimi Şablonu ile tüm sosyal medya gönderilerinizi ve blog programlarınızı izleyin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yayın Takvimi Şablonu ile sosyal medya içerik programınızı optimize edin

Görevleri atayın, son tarihler ekleyin ve takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın.

Bu şablonun özelliklerini etkili bir şekilde kullanmanın yolları:

İçeriğinizin "İçerik Yazımı", "Tasarım" ve "Onay" gibi durumlarla izleyerek her görevin ilerlemesini net bir şekilde takip edin

İhtiyacınız olanı tam olarak bulmak için "İçerik Türü" ve "Takvim" gibi çeşitli görünümler aracılığıyla bilgilere erişin

Yayın tarihleri, platformlar (ör. Instagram, LinkedIn) ve içerik türleri (blog, sosyal medya gönderisi, video) gibi anahtar ayrıntıları yakalayın, içerik takviminizi kolayca sıralayın ve filtreleyin

Görevleri atayın, geri bildirim bırakın ve takvim içinde doğrudan ekip arkadaşlarınızı etiketleyin, böylece sorunsuz iletişim ve daha hızlı onaylar sağlayın

✨İdeal kullanım alanları: Yayın programlarına uymak zorunda olan küçük takımlar ve tek başına çalışan içerik oluşturucular

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, iş günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi, mesajlaşma, e-postalar ve sohbetler tek bir yerde bir araya geliyor! Merkezileştirme ve enerji kazanma zamanı!

7. ClickUp Blog Yayın Takvimi Şablonu

ClickUp Blog Yayın Takvimi Şablonu, blog yazarlarının içerik stratejileriyle tutarlı kalmalarına yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Blog Yayın Takvimi Şablonu ile üretkenliğinizi ortaya çıkarın

Bu blog yayın takvimi şablonunun anahtar avantajları şunlardır:

Özel durumlar: "Tamamlandı", "Devam ediyor" ve "Yapılacak" gibi durumlarla her blog gönderisinin ilerlemesini izleyin ve her aşamada netlik sağlayın

Birden çok görünüm: İçerik programınızı görselleştirme ve yönetme esnekliği için "Başlangıç Kılavuzu", "Blog Kitaplığı", "Blog Aşaması" ve "Blog Takvimi" dahil olmak üzere çeşitli yapılandırmalar aracılığıyla yayın takviminize erişin

İçerik hedefleriyle uyum: Şablon, gönderilerin zamanında, alakalı ve içerik hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlayarak tutarlı bir içerik stratejisi oluşturmanıza yardımcı olur

✨İdeal kullanım alanları: Düzenli bir içerik takvimine ihtiyaç duyan serbest blog yazarları ve küçük işletme sahipleri

💡Pro İpucu: Her bir blog gönderisinin tamamlanma aşamasını genel bir bakışla görebilmek için "Fikir Üretme", "Taslak Hazırlama", "İçerik Hazırlama", "Düzenleme", "Yayınlanmaya Hazır" ve "Yayınlandı" gibi özel durumlar ayarlayarak bir İçerik Akışı Görünümü oluşturun. İhtiyaç duyduğunuzda durumlarınızı eklemekten çekinmeyin!

8. ClickUp İçerik Takvimi Şablonu

Tamamen özelleştirilebilir ClickUp İçerik Takvimi Şablonu ile tüm pazarlama stratejinizi uyumlu hale getirin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İçerik Takvimi Şablonu ile sorunsuz içerik oluşturmanın keyfini çıkarın

Bu şablonu kullanarak içerik akışınızı hassas bir şekilde planlayın, düzenleyin, yönetin ve senkronize edin. Bununla şunları yapabilirsiniz:

İçeriğinizi türüne, hedef kitlesine veya alıcı yaşam döngüsü aşamasına göre kategorize ederek yapılandırılmış ve stratejik bir yaklaşım sağlayın

Sorunsuz iletişim ve ekip çalışmasını kolaylaştırmak için görev atamaları, yorumlar ve ek dosya gibi özellikleri kullanın

Yedi Özel Alan ile her bir içerik parçası için önemli ayrıntıları yakalayın: Hafta, İçerik Sütunu, İlgili Dosyalar, Değer, Müşteri Onayı, Yayın Tarihi ve Notlar

Bu tamamen özelleştirilebilir şablonu, e-posta pazarlama takvimi veya sosyal medya pazarlama takvimi gibi çeşitli biçimlere uyarlayarak özel gereksinimlerinize göre düzenleyin

✨İdeal kullanım alanları: Kapsamlı kampanyalar planlayan dijital pazarlama takımları

ClickUp'ın Pazarlama Takvimi Şablonlarıyla İş Hedeflerinize Anında Ulaşın

Bugün, kampanya fikirlerinizi bir peçeteye karalayabilir veya görevleri bir elektronik tabloda renk kodlarıyla işaretleyebilirsiniz. Ancak pazarlama hedefleriniz büyüdükçe, bu iş hedeflerine ulaşmak için daha iyi bir yol isteyeceksiniz. İşte burada doğru araçlar devreye girer.

Pazarlama takvimi şablonları, kampanya organizasyonunun ustası olmanıza yardımcı olabilir. ClickUp'ın pazarlama takvimi şablonları, büyüyen işinizin ihtiyaç duyduğu yapı, netlik ve uyarlanabilirliği sağlar.

Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve iş akışınızı nasıl dönüştürebileceğini görün. Kampanyalarınız, akıl sağlığınız ve iş hedefleriniz size teşekkür edecek!