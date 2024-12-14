2025 için en iyi 13 toplantı uygulaması

Toplantılar, sevseniz de sevmeseniz de, işlerinizi tamamlamak için çok önemlidir. Ama dürüst olalım: Bir toplantıdan, bunun bir e-posta ile halledilebileceğini düşünerek ne sıklıkla çıkıyorsunuz?

Ya da daha kötüsü, ilk birkaç dakikayı ekran paylaşımındaki aksaklıklar, bağlantı kopuklukları ve kaçınılmaz "Sesim geliyor mu?" sorusuyla uğraşarak geçirin

Toplantı uygulamaları, sanal odalar barındırmanın çok ötesine geçti. Konuşmaları daha verimli ve ilgi çekici hale getirmek için sorunsuz planlama, gerçek zamanlı işbirliği ve yapay zeka destekli içgörüler gibi premium özellikler sunuyorlar.

Ancak bu kadar çok seçenek varken, hangi araç iş akışlarını gerçekten geliştirir? Bu blogda, uzaktan bir takımı yönetiyor veya büyüyen bir iş yürütüyorsanız, size en uygun olanı bulmanıza yardımcı olacak en iyi 13 toplantı uygulamasını inceleyeceğiz. 🎯

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi 13 toplantı uygulaması ve en iyi kullanım alanları: ClickUp (En iyi çevrimiçi toplantı ve işbirliği uygulaması) Zoom (Büyük ölçekli video konferanslar için en iyisi) Google Meet (Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon için en iyisi) Microsoft Teams (Kapsamlı takım işbirliği ve iletişimi için en iyisi) 1 Webex Meetings (Güvenli ve güvenilir kurumsal toplantılar için en iyisi) Jitsi (En iyi açık kaynaklı video konferans çözümü) Livestorm (Web seminerleri ve çevrimiçi etkinlikler için en iyisi) Slack (Takım mesajlaşması ve entegrasyonlar için en iyisi) Whereby (İndirme gerektirmeyen anlık video toplantıları için en iyisi) ClickMeeting (Özelleştirilebilir web seminerleri ve çevrimiçi toplantılar için en iyisi) Meeting Owl (360 derece video ile hibrit toplantılar için en iyisi) Otter (Gerçek zamanlı transkripsiyon ve not alma için en iyisi) RingCentral (En iyi hepsi bir arada iletişim platformu)

Toplantı uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Toplantı uygulamalarında aramanız gereken en önemli faktör, iş akışınıza uyum sağlama yeteneği olsa da, bazı olmazsa olmazlar da vardır.

Kararınızı verirken dikkat etmeniz gereken bazı özelliklere göz atalım. 👀

Video ve ses kalitesi: Toplantılar sırasında kesintileri önlemek için yüksek kaliteli video ve ses sağlayan araçları arayın. Akıllı gürültü engelleme gibi gelişmiş özellikler bir artı olacaktır

Entegrasyon özellikleri: Google Takvim ve Gmail gibi diğer Google Çalışma Alanı uygulamaları gibi verimlilik araçlarıyla entegre olan toplantı uygulamalarını tercih edin

Toplantı yönetimi özellikleri: Daha sonra başvurmak üzere kayıt seçenekleri ve küçük toplantıları daha küçük gruplara ayırmak için küçük toplantı odaları sunan toplantı uygulamalarını seçin

Güvenlik önlemleri: Grup toplantıları sırasında paylaşılan hassas bilgileri korumak için uçtan uca şifreleme ve gizlilik ayarları gibi sağlam güvenlik özelliklerine sahip toplantı uygulamalarına öncelik verin

Özelleştirme seçenekleri: Kişiselleştirilmiş bir toplantı deneyimi oluşturmak için sanal arka planlar, filtreler ve ayarlanabilir düzenler sunan toplantı uygulamalarını arayın

En iyi 13 toplantı uygulaması

Bu bölümde, en iyi 13 toplantı uygulamasını inceleyerek en iyi özelliklerini, kullanım kolaylıklarını ve iş akışınıza nasıl entegre olduklarını vurgulayacağız.

Hadi başlayalım! 💪

1. ClickUp (En iyi çevrimiçi toplantı ve işbirliği uygulaması)

ClickUp, güçlü bir proje yönetimi ve takım işbirliği platformudur.

Uzaktan çalışan, işlevler arası bir takımın parçasıysanız, ClickUp Meetings video konferansların birçok yönünü organize etmek için mükemmel bir araçtır.

Bu toplantı yönetimi yazılımı, not almak, gündemleri yönetmek, eylem öğelerini ayarlamak ve takım üyeleri arasında hesap verebilirliği sağlamak için merkezi bir platform sunar.

Sorunsuz ve ilgi çekici toplantılar düzenlemek için kullanabileceğiniz bazı ClickUp özelliklerine göz atalım. 🤩

ClickUp Takvim Görünümü

ClickUp Takvim Görünümü ile check-in'leri planlayın ve programları sorunsuz bir şekilde senkronize edin

ClickUp Takvim Görünümü ile programınızı zahmetsizce görselleştirin. Toplantılara hazırlanmak ve son teslim tarihlerini yakalamak için günlük, haftalık veya aylık görevleri görebilirsiniz.

Görevleri filtreleyerek önceliklere odaklanabilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Ayrıca, sürükle ve bırak arayüzü sayesinde anında ayarlamalar yapabilirsiniz.

ClickUp'ın Zoom Entegrasyonu, toplantıları doğrudan ClickUp Görevleri'nden başlatmanıza olanak tanıyarak uzaktan çalışmayı daha verimli ve işbirliğine dayalı hale getirir. Ayrıca, ClickUp'ın Google Takvim Entegrasyonu, sorunsuz takvim senkronizasyonu sağlar.

ClickUp Hatırlatıcılar

ClickUp Hatırlatıcılar ile yorumlardan doğrudan hızlı bir şekilde hatırlatıcılar oluşturun

Haftalık toplantıları unutmak mı istiyorsunuz? ClickUp Hatırlatıcılar sizin için var.

Ek dosya ekleyebilir, son teslim tarihleri belirleyebilir ve iş akışınıza uygun tekrarlanan programlar oluşturabilirsiniz. İşbirliğini ve sorumluluk bilincini artırmak için takım üyelerine hatırlatıcılar atayın.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak iş arkadaşlarınızla hızlı toplantı notları alın

ClickUp Docs, toplantı tutanaklarını belgelemek ve tartışmaların kaydedilmesini, düzenlenmesini ve kolayca erişilebilir olmasını sağlamak için paha biçilmez bir değere sahiptir. Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, birden fazla takım üyesinin aynı belge üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır.

ClickUp Brain'i kullanarak ayrıntılı tartışmaları net ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

ClickUp Brain, ayrıntılı toplantı notları oluşturma ve düzenleme sürecini basitleştiren, size özel yapay zeka destekli asistanınızdır.

Toplantılar sırasında veya sonrasında anahtar ayrıntıları alır ve görevlere, yorumlara veya takım belgelerine anında erişim sağlar. Artık manuel aramalara gerek yok, sadece kapsamlı ve kesin toplantı notları var.

ClickUp Toplantı Şablonları

ClickUp ayrıca toplantı yönetimini basitleştirmek için bir dizi şablon sunar.

Başlangıç olarak, ClickUp Toplantı Şablonu gündem öğelerini, notları ve takipleri tek bir yerde merkezileştirerek birden fazla araca ihtiyaç duyulmasını ortadan kaldırır. Ayrıca, ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, anahtar tartışma noktalarını ve eylem öğelerini kolaylıkla kaydetmenizi sağlar.

Son olarak, ClickUp Gündem Şablonu, katılımcıların uyumlu ve hazırlıklı olmalarına yardımcı olan net bir toplantı yapısı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kolaylaştırılmış iletişim: Sohbetleri, görevleri ve projeleri entegre ederek tüm toplantı ile ilgili konuşmaları tek bir yerde tutun ve daha fazla bağlam bilgisi edinin

Görev entegrasyonu: Toplantı tartışmalarını doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere bağlayın; toplantılar sırasında alınan kararlar hemen projelere ve ilerlemeye bağlanır

Özelleştirilebilir bildirimler: Bildirimleri, toplantı güncellemelerine ve takiplere odaklanacak şekilde özelleştirin ve dikkatinizin dağılmasını en aza indirin

AI destekli özetler: Toplantı notları için AI'dan yararlanın veya herkesin güncel kalması için tartışma özetleri oluşturun Toplantı notları için AI'dan yararlanın veya herkesin güncel kalması için tartışma özetleri oluşturun

Dinamik geri bildirim seçenekleri: Çalışma alanında güncellemeleri paylaşmak, fikirleri açıklamak veya geri bildirim vermek için ses veya video klipler kullanın

ClickUp sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Kullanıcılar telefon uygulamasını daha az sezgisel bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Toplantı notları şablonu, toplantılar sırasında önemli ayrıntıları kaydetmek için önceden yapılandırılmış biçimi ile size zaman kazandırır.

2. Zoom (Büyük ölçekli video konferanslar için en iyisi)

via Entegre Araştırma

Zoom, büyük ölçekli toplantılar için ideal olan yüksek kaliteli video konferans özellikleriyle ünlüdür.

Breakout odaları, ekran paylaşımı, gerçek zamanlı transkripsiyonlar ve Slack ve Google Takvim gibi verimlilik araçlarıyla sorunsuz entegrasyon gibi özellikler sunar. Zoom'un kullanıcı dostu arayüzü, sanal işbirliği ve verimli toplantılar için ideal bir seçimdir.

Zoom'un en iyi özellikleri

Yüksek kaliteli ses, video, gürültü bastırma ve özelleştirilebilir arka planların keyfini çıkarın

Toplantı Sohbeti ile toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında takım üyelerinizle sohbet edin

Zoom ve üçüncü taraf beyaz tahtalar, belgeler, notlar ve hatta web sitesi tarayıcıları üzerinden takımınızla işbirliği yapın

Çok dilli altyazı ve çevirilerle erişilebilirliği artırın

Zoom sınırlamaları

Özellikle eski cihazlarda kaynak yoğun bir uygulamadır ve ara sıra gecikme veya çökme sorunlarına neden olabilir

Güvenlik özellikleri iyileştirilmiş olsa da, ek kurulum gerektirir

Zoom fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 1-9 kullanıcı için aylık 15,99 $

İş: 10-250 kullanıcı için aylık 21,99 $

Business Plus: Özel fiyatlandırma

Zoom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (55.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.000'den fazla yorum)

🤝 Hatırlatıcı: Gün boyunca molalar ve toplantılar arasında ara vererek "Zoom yorgunluğunu" önleyin.

3. Google Meet (Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon için en iyisi)

via The Keyword

Google Meet, Çalışma Alanı uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve Google ekosistemine güvenen kullanıcılar için iyi bir seçimdir. Canlı altyazılar, ekran paylaşımı ve Google Takvim üzerinden planlama gibi özellikleri, takımlar için sorunsuz toplantı deneyimleri sağlar.

Google Meet, değişen ağ koşullarında bile video ve ses kalitesini optimize etmek için otomatik olarak ayarlamalar yapar.

Google Meet'in en iyi özellikleri

Google Takvim veya Gmail üzerinden toplantılarınızı planlayın ve katılın

Aramalar sırasında gerçek zamanlı transkripsiyon için AI destekli canlı altyazıları kullanın

Belgeleri veya multimedya içeriğini sunmak için tüm ekranınızı, belirli bir pencereyi veya tarayıcı sekmesini paylaşın

Katılımcıları sessize almak, katılımcıları kaldırmak veya aktif konuşmacıları sabitlemek için ev sahibi araçlarından yararlanarak toplantı akışını daha sorunsuz hale getirin

Toplantınızın dinamiklerine uyacak şekilde kenar çubuğu, spot ışığı veya döşeme görünümleri gibi birden fazla düzen arasından seçim yapın

Google Meet sınırlamaları

Ücretsiz hesaplarda, üç veya daha fazla katılımcının bulunduğu toplantılar yalnızca 60 dakika ile sınırlıdır

Aynı anda yalnızca bir ekranın paylaşılmasına izin verir, bu da birden fazla karşılaştırma veya görsel yardımcı gerektiren sunumları zorlaştırır

Katılımcılar için bekleme odası bulunmadığından, toplantılar sırasında güvenlik sorunları veya düzensizlik yaşanmaz

Google Meet fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Meet puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.800+ yorum)

4. Microsoft Teams (Kapsamlı takım işbirliği ve iletişimi için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Microsoft Teams, video konferansı ile dosya paylaşımı, entegre Office 365 uygulamaları ve tartışmalar için takım kanalları gibi güçlü işbirliği araçlarını bir araya getirir.

Sohbet, görevler ve toplantıları sorunsuz bir şekilde bir araya getirerek takım iletişimi ve işbirliği için birleşik bir platform oluşturmasıyla öne çıkar. Bu, takımlarınızın toplantı sonuçları konusunda uyumlu kalmasına yardımcı olur ve daha iyi hesap verebilirlik sağlar.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

1.000 katılımcıya kadar güvenli web konferansları ve web seminerleri düzenleyin ve 10.000 kişiye kadar yayın yapın

Teams'teki Microsoft 365 Copilot ile akıllı komut istemlerini kullanarak fikirleri zahmetsizce görselleştirin ve iyileştirin, karar verme sürecini geliştirin

Video, ses ve ekran paylaşımı dahil olmak üzere toplantıları kaydedin ve daha sonra kolay erişim için bulutta güvenli bir şekilde saklayın

Özel emojilerle iletişimi kişiselleştirin ve canlı tepkilerle etkileşim kurun

Microsoft Teams sınırlamaları

Takımlar hem masaüstü hem de mobil cihazlarda oturum açtığında ara sıra senkronizasyon sorunları yaşanıyor

Okundu bilgisi ve metin gönderiminde gecikme

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.600+ yorum)

5. Webex Meetings (Güvenli ve güvenilir kurumsal toplantılar için en iyisi)

cisco aracılığıyla

Webex, güvenli kurumsal toplantılar için tercih edilmektedir. Şifreli video görüşmeleri, yapay zeka destekli toplantı uygulamaları ve sanal beyaz tahta gibi etkileşimli özellikler sunar.

AI destekli transkripsiyon ve çeviri araçları, toplantıları farklı takımlar için erişilebilir hale getirir. Webex, katılımı teşvik eden anketler, soru-cevap oturumları ve sanal el kaldırma gibi etkileşimli özellikleri destekler.

Webex Meetings'in en iyi özellikleri

Toplantılara katılmak, ekran paylaşımı yapmak ve daha fazlasını yapmak için sesle etkinleştirilen komutlar için Webex Assistant'ı kullanın

İndirme veya eklenti gerekmeden doğrudan web tarayıcınızdan toplantılara katılın

Toplantı Odası Kilitleme, kişisel odalar için Otomatik Kilitleme ve yüksek güvenlik ihtiyaçları için FedRAMP yetkilendirme özelliklerinden yararlanın

Rahatsız edici arka plan seslerini filtreleyen gerçek zamanlı gürültü bastırma özelliğinden yararlanın

Webex Meetings sınırlamaları

Ses kalitesi, yavaş ağ bağlantılarından etkilenebilir ve bu da daha az güvenilir bir deneyime yol açabilir

Web uygulamasından küçük toplantı odaları oluşturulamaz ve kullanıcılar aktif bir küçük toplantı oturumu sırasında masaüstü uygulamasına geçemez

Webex Meetings fiyatlandırması

Ücretsiz

Webex Meet: Kullanıcı başına aylık 14,50 $

Webex Suite: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Webex Enterprise: Özel fiyatlandırma

Webex Meetings puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (5.700'den fazla yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Video görüşmeler konsantrasyonunuzu artırır! Çalışanların %57'si telefon görüşmeleri sırasında çoklu görev yaptığını kabul ederken, video konferanslar sırasında bunu yapanların oranı sadece %4'tür. Bu da, yüz yüze etkileşimin, sanal ortamda bile olsa, katılımı artırmada mucizeler yaratabileceğini kanıtlamaktadır.

6. Jitsi (En iyi açık kaynaklı video konferans çözümü)

jitsi aracılığıyla

Jitsi, açık kaynaklı, son derece özelleştirilebilir bir video konferans aracıdır. Şifreli video görüşmeleri, ekran paylaşımı ve çeşitli platformlarla entegrasyonu destekleyerek, güvenlikten ödün vermeden esneklik arayan geliştiriciler ve kuruluşlar için idealdir.

Bu araç, sunucu yükünü azaltmak için video akışlarını verimli bir şekilde yönlendiren Jitsi Videobridge ile büyük ölçekli dağıtımları destekler.

Jitsi'nin en iyi özellikleri

Jitsi Meet ile günlük toplantılar için zaman kısıtlaması olmadan tamamen ücretsiz toplantılar yapın

Açık kaynak işlevselliği ile aracın özelliklerini esnek ihtiyaçlara göre uyarlayın ve genişletin

Toplantılar sırasında Etherpad'de metin tabanlı belgeleri paylaşın

Katılımcıların konuşma süresi istatistiklerini alın, tarayıcı sürümünde sohbet edin ve bir odayı şifre ile kilitleyin

Jitsi sınırlamaları

Sekmeyi kapatıp yeniden açarsanız sohbet geçmişi kaydedilmez

Mobil uygulama yavaş, işlenmemiş görünüyor ve masaüstü sürümündeki özelliklerden yoksun

Bireysel toplantı odaları veya sanal beyaz tahta yoktur

Jitsi fiyatlandırması

Ücretsiz

Jitsi puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1500'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (70+ yorum)

7. Livestorm (Web seminerleri ve çevrimiçi etkinlikler için en iyisi)

livestorm aracılığıyla

Livestorm, web seminerleri ve çevrimiçi etkinlikler için tasarlanmıştır. Kayıt formları, canlı anketler ve analizler gibi özellikler sunar. Ayrıca, etkileşimli etkinlikler düzenlemek ve toplantı gündemlerini tartışmak için ilgi çekici bir platform sağlar.

Etkinlikten sonra, içeriğinize isteğe bağlı erişim sağlayarak kayıt olanların web seminerlerini istedikleri zaman görüntülemelerini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, canlı sohbet, Soru-Cevap ve izleyici tepkileri gibi özellikler, web seminerleri ve etkinlikler sırasında katılımcıların ilgisini canlı tutmaya yardımcı olur.

Livestorm'un en iyi özellikleri

Dosya paylaşımı, özel oda tasarımı ve daha fazlası gibi özelliklerle toplantıları özelleştirin

Ad, e-posta ve katılım durumu dahil olmak üzere tüm kişilerle ilgili ayrıntılı bilgilere erişin

Etkinlik kayıt sahiplerine otomatik takvim davetiyeleri gönderin

Web seminerleri sırasında yanıtlarınız için 100'den fazla dilde kapalı altyazıları etkinleştirin

Livestorm sınırlamaları

Sunumlar sırasında yorumları görmek için sekme değiştirme gerekir

Firefox, Safari, Opera ve Edge'de daha yavaş performans

Livestorm fiyatlandırması

Pro: 99 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Livestorm puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (350+ yorum)

8. Slack (Takım mesajlaşması ve entegrasyonlar için en iyisi)

slack aracılığıyla

Slack, takım mesajlaşmasına odaklanır, ancak Zoom ve Google Meet gibi entegrasyonlarla toplantıları geliştirir. Dosya paylaşmanıza, tartışmalar için konular oluşturmanıza ve sohbetlerden video görüşmelere geçiş yapmanıza olanak tanıyarak verimli iletişim sağlar.

Slack ile, yalnızca en önemli konuşmalar veya etkinlikler hakkında güncellemeler alarak dikkatinizin dağılmasını önlemek için bildirim ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Slack'in en iyi özellikleri

Video mesajları alışverişinde bulunun, ses kayıtları gönderin ve "Huddles" ile ekran paylaşımı yapın

Emoji tepkileri, renkli arka planlar ve diğer efektlerle anlamlı ve eğlenceli etkileşimler oluşturun

Toplantı bittikten sonra toplantı sırasında paylaşılan bağlantılara, belgelere ve mesajlara erişin

Slack sınırlamaları

Grup toplantılarının katılımcı sınırı aynı anda 15 kişidir, bu da büyük kuruluşlar ve kapsamlı toplantılar için kısıtlayıcıdır

Yerleşik toplantı kaydetme özelliği yoktur

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

Business+Pro: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise Grid Planı: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? 2025 yılına kadar, kurumsal sanal etkinliklerin %50'sinin, kuruluşların halihazırda günlük olarak kullandığı video toplantı platformlarında gerçekleştirilmesi ve böylece iletişim ve etkinlik düzenlemenin kolaylaştırılması bekleniyor.

9. Whereby (İndirme gerektirmeyen anlık video toplantıları için en iyisi)

via Whereby

Whereby, basitliği ve kullanışlılığıyla öne çıkarak hızlı ve sorunsuz toplantılar için iyi bir seçimdir.

Ekran paylaşımı, resim içinde resim modu ve kayıt özellikleri gibi özellikler verimliliği artırır. Ayrıca, Whereby, Trello ve YouTube gibi uygulamalarla entegre olarak kullanıcıların toplantılar sırasında etkili bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar.

En iyi özellikler

Uygulamayı tarayıcınızdan indirmeden toplantıya katılın

Whereby odanızı kişiselleştirilmiş isimler, URL'ler ve markalama ile özelleştirin

Breakout Groups ile verimli dersler, etkinlikler ve atölye çalışmaları düzenleyin

Beyaz Tahta, Google Dokümanlar, YouTube ve Outlook için Miro ile entegre edin

Whereby sınırlamaları

Seçici paylaşım ve ses paylaşımı gibi özellikler yoktur

Kamerada 12 kişiden fazlasını göstermez

Ücretsiz sürümde yerleşik kayıt özelliği yoktur ve eklentiler kullanır

Whereby fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,99 $

İş: 11,99 $/ay kullanıcı başına

Whereby puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (110+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi 20 Görev Yönetimi Yazılımı

10. ClickMeeting (Özelleştirilebilir web seminerleri ve çevrimiçi toplantılar için en iyisi)

capterra aracılığıyla

ClickMeeting, küçük toplantılar ve büyük ölçekli web seminerleri için çok yönlü bir araçtır. Markalı bekleme odaları ve kayıt formları gibi toplantı öncesi özelleştirme araçları sunar.

Ayrıca, bu planlama uygulaması sohbet moderasyonu, anketler, küçük grup oturumları ve canlı ekran paylaşımı sırasında YouTube videolarını izleme gibi canlı etkileşim özellikleri sunar.

ClickMeeting'in en iyi özellikleri

Sunum yapanları atayın, gizli sohbetler düzenleyin ve tartışmalarınızı yönetin

Seçtiğiniz tarih ve saatte toplantılar planlayın; 40 kişiye kadar katılımcı davet edebilirsiniz

Canlı anketler, soru-cevap oturumları, yorumlar ve sohbet içindeki canlı tartışmalarla veri toplayın

ClickMeeting sınırlamaları

14 koltuk mevcut olmasına rağmen, yalnızca sekiz sunum yapan kişi mikrofon ve kamera kullanabilir

Eski sürümlerde sorunlar yaşanabileceğinden, güncellenmiş tarayıcılar gereklidir

ClickMeeting fiyatlandırması

Ücretsiz

Canlı: Aylık 32 $

Otomatik: 48 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickMeeting puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (160+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Video mesajlar, hem sözlerinizi hem de ifadelerinizi gerçek zamanlı olarak paylaşmanıza olanak tanıyarak iletişimi daha kişisel ve ilgi çekici hale getirir ve daha derin bir bağlantı kurmanızı sağlar.

11. Meeting Owl (360 derece video ile hibrit toplantılar için en iyisi)

owl Labs aracılığıyla

Owl Labs tarafından geliştirilen Meeting Owl uygulaması, hibrit toplantıları geliştiren ve şirketin 360 derece video kamerasını tamamlayan bir yardımcı uygulamadır.

Hem iOS hem de Android'de kullanılabilen uygulama, gelişmiş özelliklere erişim ve cihaz performansını izleme için kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Meeting Owl'un en iyi özellikleri

Kuruluşunuzdaki birden fazla Toplantı Owls'u adlandırın ve yönetin

Yüz yüze ve uzaktan katılanlar arasındaki uçurumu kapatmak için sürükleyici bir deneyim yaratın

Çerçevede konuşmacılara öncelik vermek için Presenter Enhancer gibi özellikleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın

Zoom, Microsoft Teams ve Webex gibi video konferans araçlarıyla entegre ederek hibrit çalışma ortamları oluşturun

Meeting Owl sınırlamaları

IOS ve Android cihazlarla sınırlıdır, masaüstü sürümü yoktur

Yalnızca Meeting Owl donanımıyla çalışır

Meeting Owl fiyatlandırması

Ücretsiz

Meeting Owl derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

12. Otter (Gerçek zamanlı transkripsiyon ve not alma için en iyisi)

otter aracılığıyla

Otter, transkripsiyon ve not alma özellikleriyle ayrıntılı toplantı kayıtları almak için idealdir. Netlik ve düzeni sağlamak için konuşmacı tanımlama ve zaman damgaları kullanır.

Transkriptlere açıklama ekleyebilir, anahtar noktaları vurgulayabilir ve notları takım üyeleriyle paylaşabilirsiniz. Arama yapılabilir arşiv özelliği, kullanıcıların geçmiş tartışmaları hızlı bir şekilde bulabilmesini sağlar.

Otter'ın en iyi özellikleri

OtterPilot'un Zoom, Google Meet ve Microsoft Team toplantılarına otomatik olarak katılmasına izin verin ve otomatik toplantı notları, özetler ve eylem öğeleri elde edin

Otter AI Chat ile tüm toplantılarda yanıtlar alın ve e-posta ve durum güncellemeleri gibi içerikler oluşturun

AI Kanalları ile canlı konuşmaları asenkron güncellemelerle birleştirin

Otter sınırlamaları

Hızlı konuşan kişiler, ağır aksanlı kişiler, dolgu kelimeler veya düzensiz konuşma kalıpları nedeniyle transkripsiyon hataları olabilir

Canlı oturumlar sırasında yerleşik anket veya Soru-Cevap işlevleri gibi gelişmiş özellikler yoktur

Otter fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: İyi bir sanal toplantı etiketi uygulaması kapsamında, konuşmadığınız sürece mikrofonunuzu sessize alın, böylece arka plan gürültüsünü ve dikkat dağınıklığını en aza indirin.

13. RingCentral (En iyi hepsi bir arada iletişim platformu)

ringCentral aracılığıyla

RingCentral, video görüşmeleri, mesajlaşma ve telefon hizmetlerini bir araya getiren hepsi bir arada bir iletişim platformudur. Slack ve Microsoft Teams gibi popüler araçlarla entegre olarak, çeşitli organizasyonel ihtiyaçlar için çok yönlü bir seçimdir.

Platform, çağrı kalitesini, toplantı katılımını ve kullanıcı etkinliğini izlemek için derinlemesine analizler sunarak takımların iyileştirme alanlarını belirlemelerine yardımcı olur. Ayrıca RingCentral, müşteri hizmetleri verimliliğini artırmak için otomatik çağrı dağıtımı, etkileşimli sesli yanıt (IVR) ve analiz gibi çağrı merkezi özellikleri de sunar.

RingCentral'ın en iyi özellikleri

Toplantı özetleri, önemli noktalar ve içgörülerle birlikte toplantı sırasında transkriptler ve kapalı altyazılar oluşturun

Masaüstü ve mobil tarayıcılardan ve mobil uygulamadan toplantılara katılın

Etkileşimli beyaz tahtalarda ve toplantı notlarında işbirliği yapın

Güvenlik için dinamik ev sahibi kontrolleri, bekleme odaları ve uçtan uca şifreleme elde edin

RingCentral sınırlamaları

Telefon uygulamasının kurulumu zordur ve çok zaman alır

Salesforce ile entegrasyon yavaş

RingCentral fiyatlandırması

Temel: 1-5 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Gelişmiş: 1-5 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Ultra: 1-5 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 45 ABD doları

RingCentral puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (350'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Tipik bir çalışan haftada en az 8 toplantıya katılır. Yöneticiler ve üst düzey yöneticiler için bu sayı, takım senkronizasyonları, stratejik planlama oturumları ve müşteri görüşmeleriyle uğraşırken genellikle iki katına çıkar.

ClickUp: Tüm Beklentilerinizi Karşılayan Araç

Toplantı uygulamaları geliştikçe, takımınız için doğru uygulamayı seçmek her zamankinden daha önemli hale geliyor.

En iyi toplantı uygulamaları, benzersiz özellikler sunmalı ve mevcut araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır. Böylece, sorunsuz iletişim ve eylem öğelerinin zahmetsiz izlenmesi sağlanır.

ClickUp, takımınızın ihtiyaç duyduğu tüm araçları bir araya getirerek temel entegrasyonların ötesine geçer. Kolaylaştırılmış gündemler için ClickUp Meetings, işbirliğine dayalı not alma için ClickUp Docs ve AI destekli içgörüler için ClickUp Brain gibi araçlarla, takımların toplantı sonuçlarını planlama, belgeleme ve eyleme geçirme şeklini dönüştürür.

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