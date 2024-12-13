Facebook Workplace ve Slack: Hangi İletişim Aracı Daha İyi?

Doğru işbirliği aracını seçmek, doğru takım arkadaşını bulmak gibidir — takımınızın tarzına uymalı ve projeleri yolunda tutmalıdır.

Belki Meta'nın Workplace'ini kullanıyorsunuz ve platformun salt okunur bir sürüme geçmesiyle yeni bir şey bulmanın zamanının geldiğini fark ediyorsunuz. Biraz baş ağrıtıcı, değil mi? Araçları değiştirmek, yenilerini denemek ve herkesi aynı platforma geçirmek çok zor olabilir.

Slack radarınızda ise, yalnız değilsiniz. Birçok takım bunu bir sonraki adım olarak değerlendiriyor.

Ancak karar vermeden önce Facebook Workplace ile Slack'i karşılaştıralım ve harika bir alternatif sunalım: ClickUp.

Facebook Workplace nedir?

workplace aracılığıyla

Facebook Workplace, takımların verimli bir şekilde iletişim kurmasına ve birlikte çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir işbirliği aracıdır. Meta tarafından oluşturulan bu araç, Facebook'un arayüzünü yansıtarak sosyal medyaya alışkın kullanıcıların kolayca gezinmesini sağlar.

Platform, grup sohbetleri, video görüşmeleri ve proje güncellemeleri gibi özellikler aracılığıyla takım üyelerini birbirine bağlar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Workplace by Meta, başlangıçta Facebook çalışanlarının iletişim ve işbirliğini geliştirmek için bir iç araç olarak geliştirildi. Şirket içindeki başarısı, 2016 yılında halka sunulmasına ilham verdi.

Facebook Workplace özellikleri

Workplace, kuruluşlar içinde iletişimi ve verimliliği artırmak için araçlarla doludur. İşte bazı anahtar özelliklerine daha yakından bakalım. 👇

Özellik #1: Canlı video

Kuruluş genelinde canlı oturumları kolaylıkla düzenleyin

Canlı video, şirketlerin güncellemeleri paylaşma ve etkinlikler düzenleme şeklini değiştiriyor. İster şirket duyurusu ister panel tartışması olsun, Canlı Video süreci etkileşimli ve erişilebilir hale getirir.

Birden fazla sunucu ile yayın yapın

Halka açılmadan önce canlı oturumlar yapın

Canlı yayınlarınızı geliştirmek için harici, üçüncü taraf uygulamaları kullanın

Daha iyi erişilebilirlik için kapalı altyazılar ekleyin

Canlı etkinlikler sırasında anketler ve soru-cevap oturumları ekleyin

Daha kolay gezinme için videoları bölümlere ayırın

🔍 Biliyor muydunuz? Workplace, canlı video akışını sunan ilk kurumsal araçlardan biriydi.

Özellik #2: Gruplar

Kuruluşunuzda oluşturulan gruplara katılın

Gruplar, takımların projeleri tartışması, beyin fırtınası yapması ve geri bildirim paylaşması için özel alanlar sağlayarak işbirliğini teşvik eder.

Gruplar içindeki Öğrenme özelliği, eğitim materyallerini yapılandırılmış kılavuzlar halinde birleştirmeye yardımcı olur. Bu kılavuzlar şunları içerebilir:

Eğitim kaynakları

Geliştirme içeriği

Kendi kendinizi değerlendirmeniz için testler

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Özellik #3: Haber akışı

Haber Akışı'nda takım arkadaşlarınızın gönderilerini ve güncellemelerini görün

Haber Akışı, sizin için en önemli olan kişiler ve grupların gönderilerini önceliklendirerek deneyiminizi kişiselleştirir.

Özellikler şunları içerir:

İlk olarak hangi gönderileri göreceğinizi özelleştirme

Feed'inizi iyileştirmek için alakasız gönderileri gizleme

Etkinliklere göre grup önerileri alma

İş arkadaşlarınızı veya yöneticilerinizi takip edebilir ve tüm kuruluşla paylaştıkları gönderileri görüntüleyebilirsiniz. Kişileri takip ederek veya takipten çıkarak feed'inizi istediğiniz zaman ayarlayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Takımları, jargon veya belirsiz terimlerin neden olduğu işyeri iletişim boşluklarını azaltmak için ortak bir sözlük veya dokümantasyon sistemi kullanmaya teşvik edin. Güncellemeler için tercih edilen kanallar ve yanıt süresi beklentileri gibi net iletişim normları da boşlukları etkili bir şekilde kapatabilir.

Özellik #4: Bilgi Kütüphanesi

Tüm şirket kaynaklarına tek bir yerden erişin

Bilgi Kütüphanesi, İK politikaları, işe alım materyalleri ve takım kılavuzları gibi temel şirket kaynaklarını tek bir yerde toplar.

Anahtar fonksiyonlar:

İçeriği kategorilere ve alt kategorilere ayırın

Kolay okunabilirlik için biçimlendirme araçlarını kullanın

İçeriği otomatik olarak farklı dillere çevirin

Ayrıca, gömülü videolar, tablolar, resimler ve kaynak listeleri veya kapak sayfaları gibi önceden ayarlanmış şablonları kullanarak bilgi yönetim sisteminizi geliştirebilirsiniz.

Facebook Workplace fiyatlandırması

Temel Plan: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Eklentiler: Gelişmiş yönetici ve destek: Kullanıcı başına aylık 2 $ Enterprise live: Kullanıcı başına aylık 2 $

Gelişmiş yönetici ve destek: Kullanıcı başına aylık 2 $

Enterprise canlı: Kullanıcı başına aylık 2 $

Workplace for Good: Kâr amacı gütmeyen hayır kurumları için ücretsiz

Gelişmiş yönetici ve destek: Kullanıcı başına aylık 2 $

Enterprise canlı: Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları

Slack nedir?

slack aracılığıyla

Slack, takımların daha etkili iletişim kurmasına ve işbirliği yapmasına yardımcı olmak için geliştirilmiş bir iş mesajlaşma uygulamasıdır. Konuşmaları kanallara düzenleyerek iletişimi merkezileştirir, devam eden tartışmaları takip etmeyi, dosya paylaşımını ve araçları tek bir yerde entegre etmeyi kolaylaştırır.

Bu araç ayrıca e-posta konularının dağınıklığını ortadan kaldırır ve takımların görevlerine odaklanmasına yardımcı olur.

🔍 Biliyor muydunuz? Slack, video oyunu Glitch'in geliştiricileri için bir iç iletişim aracı olarak ortaya çıktı. Oyun başarılı olamasa da Slack, bağımsız bir ürün olarak yeniden tasarlandı ve 2013 yılında piyasaya sürüldü.

Slack özellikleri

Slack, gerçek zamanlı işbirliğini geliştirmek ve verimliliği artırmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. İşte bazı temel özelliklere bir göz atın. 👇

Özellik #1: Kanallar

Çeşitli iletişim amaçları için kanallar oluşturun

Kanallar, ekip çalışmasının büyük bir kısmının gerçekleştiği yerlerdir. Bunları, herhangi bir konu, proje veya hedef etrafında oluşturulan grup konuşmaları olarak düşünün; tüm ilgili konuşmaları ve kaynakları tek bir yerde tutmanızı sağlar.

Örneğin, yeni bir web sitesi başlatmak veya yeni bir mobil uygulama geliştirmek için özel bir kanal oluşturabilirsiniz.

Kanallar ayrıca, gerektiğinde takım üyelerini eklemenize veya kaldırmanıza olanak tanır ve güncellemeleri paylaşmayı, dönüm noktalarını kutlamayı ve grup kararları almayı destekler.

Özellik #2: Bağlan

Dış ortaklar ve iş arkadaşlarınızla işbirliği yapın

Slack Connect, dış takımlar veya kuruluşlarla çalışma alanınıza tam erişim izni vermeden kolay işbirliği sağlar. Bu özellik, takımınızı müşteriler, danışmanlar veya diğer ortaklarla bağlayan kanallar oluşturmanıza olanak tanır.

Kuruluşlar arasında bir kanal bağlandığında, her iki taraf da konuşmaya katkıda bulunabilir ve aynı alan içindeki geçmiş tartışmalara başvurabilir.

Ayrıca, harici işbirliği yapanların yalnızca ihtiyaç duydukları kanallara erişebilmesini sağlayarak iç çalışma alanınızın güvenliğini korur.

🔍 Biliyor muydunuz? "Slack", Tüm Konuşma ve Bilgilerin Aranabilir Günlüğü anlamına gelir.

Özellik #3: Huddles

Slack içinde sesli ve görüntülü aramalara katılın

Huddles, takımların bir kanal içinde sesli/görüntülü aramalar veya doğrudan mesajlar aracılığıyla bağlantı kurmasına yardımcı olur.

Ekranları paylaşabilir, eğlenceli tepkiler kullanarak ortamı neşeli tutabilir ve toplantı sırasında paylaşılan bağlantıları veya belgeleri ileride başvurmak üzere kaydedebilirsiniz.

Huddles, yalnızca sesli aramalar olarak başlar, ancak gerektiğinde kolayca videoya geçebilir. Ayrıca masaüstü, mobil ve iPad'de kullanılabilir, böylece nerede olursanız olun tartışmaya katılabilirsiniz.

Özellik #4: Atlas

Slack çalışma alanınızdan çalışan bilgilerini görünüm

Slack Atlas, iş arkadaşlarınızı sadece isimleri ve rolleriyle değil, daha iyi anlayabilmenize yardımcı olan bir çalışan rehberidir.

Beceri, proje ve takım hedeflerini gösteren zengin, aranabilir profiller sunarak, kimin ne üzerinde çalıştığını ve onlarla nasıl bağlantı kuracağınızı daha iyi anlamanızı sağlar. Bu özellik, şirketinizin yapısında gezinmeyi kolaylaştıran dinamik bir organizasyon şeması da içerir.

Profil verilerini güncel tutmak için şirketinizin İK sistemleriyle senkronizasyon sağlar.

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75

İş+: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

📖 Ayrıca Okuyun: Denemeniz Gereken En İyi 25 Ücretsiz Proje Yönetimi Yazılımı

Facebook Workplace ve Slack: Özellik Karşılaştırması

Facebook Workplace ve Slack benzerlikler paylaşsa da, her platform farklı takım ihtiyaçlarına göre uyarlanmış benzersiz özelliklere sahiptir.

Öne çıkan özelliklerini karşılaştırarak hangisinin hedeflerinize en uygun olduğunu görün. 🎯

Özellik Facebook Workplace Slack Amaç Facebook benzeri bir deneyimle sosyal işbirliği Grup iletişimi ve verimlilik Kullanıcı arayüzü Sosyal medya kullanıcıları için sezgisel Temiz, düzenli ve özelleştirilebilir Mesajlaşma Anlık mesajlaşma, grup sohbetleri ve konular Gerçek zamanlı mesajlaşma, kanallar ve gizli sohbetler Video ve sesli aramalar Canlı video yayını, grup aramaları 1:1 ve grup sesli/video görüşmeleri Dosya paylaşımı Önizlemeli basit dosya paylaşımı Üçüncü taraf uygulama entegrasyonlarıyla gelişmiş paylaşım Entegrasyonlar Sınırlı entegrasyonlar 2.000'den fazla Slack entegrasyonuna sahip kapsamlı uygulama ekosistemi Güvenlik Kurumsal düzeyde güvenlik ve GDPR uyumluluğu Şifreleme ve SSO ile güçlü güvenlik

Özellik #1: İletişim ve işbirliği

Verimli iletişim, tüm işbirliği platformlarının bel kemiğidir ve hem Workplace hem de Slack güçlü çözümler sunar, ancak yaklaşımları farklıdır.

Facebook Workplace

Workplace, gruplar ve haber akışı gibi tanıdık sosyal medya öğelerini kullanarak kullanıcıları gereksiz karmaşadan uzak tutar.

Slack

Slack, iletişimi kanallar aracılığıyla düzenler, böylece her şeye erişilebilir ve takip edilmesi kolaydır. Ayrıca, huddles aracılığıyla sesli ve görüntülü aramalar sunarak gerçek zamanlı tartışmaları basitleştirir.

🏆 Kazanan: Slack, odaklanmış işbirliği için huddle ve esnek kanallar gibi gerçek zamanlı iletişim seçenekleri sayesinde.

Özellik #2: Harici işbirliği

Dış takımlarla işbirliği, müşteriler, ortaklar veya satıcılarla çalışan işler için çok önemlidir.

Facebook Workplace

Facebook Workplace yalnızca iç iletişim yazılımıdır. Dış takımlar veya paydaşlarla işbirliği için özel özellikler sunmaz.

Slack

Slack'in Connect özelliği, özellikle dış işbirliği için geliştirilmiştir. Takımınızı dış ortaklarla bağlayan paylaşımlı kanallar oluşturmanıza olanak tanır ve çalışma alanının güvenliğini korurken sorunsuz iletişim sağlar.

🏆 Kazanan: Slack, güvenli ve iyi entegre edilmiş harici işbirliği yetenekleri ile.

Özellik #3: Bilgi yönetimi

Verimli bilgi paylaşımı, verimlilik için çok önemlidir ve her iki platform da farklı çözümler sunar.

Facebook Workplace

Workplace'in Bilgi Kitaplığı, politikalar, işe alım kılavuzları ve takım talimatları gibi şirket materyalleri için merkezi bir kaynak merkezidir. Video ekleme, şablon kullanma ve içeriği otomatik olarak çevirme seçenekleri sunar.

Slack

Slack'in Atlas'ı, beceriler, takım hedefleri ve bağlılıklar gibi bilgileri içeren profillerle sağlam bir çalışan dizini sunar. Bilgilerin doğru ve güncel kalması için İK sistemleriyle entegre olur.

Etkileşimli organizasyon şeması, kullanıcıların organizasyonel ilişkileri anlamalarına ve işbirliği için doğru iş arkadaşlarını bulmalarına yardımcı olur.

🏆 Kazanan: Facebook Workplace kapsamlı ve kullanıcı dostu Bilgi Kitaplığı ile.

⚡ Şablon Arşivi: Takımınızın uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak için net ve etkili bir takım iletişim planı oluşturmak çok önemlidir. İletişim planı şablonlarını deneyerek rolleri tanımlayın ve güncellemeler, geri bildirimler ve işbirliği için net kanallar oluşturun.

Özellik #4: Etkinlik düzenleme

Etkinlikler düzenlemek, güncellemeleri paylaşmak, takımları bir araya getirmek ve büyük ölçekli tartışmaları kolaylaştırmak için çok önemlidir.

Facebook Workplace

Facebook Workplace, etkileşimli etkinlikler için tasarlanmış bir canlı video özelliği sunar.

Takımlar birden fazla sunumcu ile yayın yapabilir, soru-cevap oturumları ve anketler aracılığıyla katılımcıların ilgisini çekebilir ve kayıtları daha iyi erişilebilirlik için bölümlere ayırabilir.

Slack

Slack, yerleşik etkinlik barındırma veya canlı yayın özellikleri içermez.

🏆 Kazanan: Facebook Workplace, özel olarak tasarlanmış etkinlik barındırma ve etkileşimli canlı video özellikleri ile.

Özellik #5: Erişilebilirlik ve cihaz desteği

Hibrit bir çalışma ortamında, cihazlar arasında erişilebilirlik anahtar öneme sahiptir.

Facebook Workplace

Workplace, takımların hareket halindeyken bağlantıda kalmasını sağlayan web ve mobil uygulamalar sunar. Arayüzü, Facebook'un tanıdık tasarımını yansıtarak yeni kullanıcıların öğrenme eğrisini azaltır.

Slack

Slack, masaüstü, mobil ve iPad cihazlarda kullanılabilir, böylece nerede olursanız olun tutarlı erişim sağlar.

🏆 Kazanan: Her iki platform da sağlam cihaz desteği ile erişilebilirlik sağlar.

Reddit'te Facebook Workplace ve Slack karşılaştırması

Reddit kullanıcıları, Facebook Workplace ve Slack hakkında çeşitli görüşler paylaşarak bu iki platformun güçlü ve zayıf yönlerini vurguladılar.

Slack, çeşitli takımları ve projeleri yönetmek için popüler bir seçimdir:

*Bir topluluk ligi/örgütü yönetiyorum. Geçen yıl herkesi Slack kullanmaya ikna ettim. Lig, açık oyun, kulüp işleri ve pazarlama ile ilgili tüm konuşmaları düzenlemeye yardımcı oldu. […] Ayrıca politika belgelerinin paylaşımı ve üzerinde işbirliği yapmak için de yararlı oldu

*Bir topluluk ligi/örgütü yönetiyorum. Geçen yıl herkesi Slack kullanmaya ikna ettim. Lig, açık oyun, kulüp işleri ve pazarlama ile ilgili tüm konuşmaları düzenlemeye yardımcı oldu. […] Ayrıca politika belgelerinin paylaşımı ve üzerinde işbirliği yapmak için de yararlı oldu

Ancak Facebook Workplace, Meta ile olan bağlantısı nedeniyle güven sorunları yaşıyor ve bu da bazı kullanıcıların iş amaçlı kullanmayı düşünmelerini engelliyor:

*Hiç kimse iş bilgilerini Facebook'a emanet etmez

*Hiç kimse iş bilgilerini Facebook'a emanet etmez

Slack'in güçlü yönlerine rağmen, mükemmel değildir. Redditorlar, iş akışlarını bozabilecek navigasyon ve arama işlevleriyle ilgili zorluklardan sık sık bahsetmektedir.

Her iki platform da benzersiz avantajlara ve dezavantajlara sahip olduğundan, hangisinin nihai kazanan olduğu konusunda henüz bir karar verilmedi. Ancak, sorunsuz iletişim ile sağlam işbirliği özelliklerini bir araya getiren bir araca sahip olabiliyorken neden ödün veresiniz?

Evet, iş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp'tan bahsediyoruz! 🤩

ClickUp ile tanışın — Facebook Workplace ve Slack'e en iyi alternatif

ClickUp, sevdiğiniz tüm harika özelliklere ve takımınızın iş akışını daha sorunsuz hale getirmek için bir sürü ekstra özelliğe sahiptir.

İşte neden dikkate alınması gereken en iyi alternatif olduğu. 🥇

ClickUp'ın Birinci Avantajı: Sohbet

İletişimin akışını sağlamak için ClickUp içinde gerçek zamanlı sohbetler başlatın

İşbirliği söz konusu olduğunda, ClickUp Sohbet takımı kolaylıkla bir araya getirir.

Artık mesajlaşma uygulamaları ve iş yönetimi platformları arasında geçiş yapmanıza gerek yok — işinizi yapmak için ihtiyacınız olan her şey ClickUp çalışma alanınızda.

Konu başlıklı konuşmalar

ClickUp Sohbet'teki konularla konuşmalarınızı odaklayın

Sohbet'teki konu başlıklı konuşmalar, tartışmaları düzenli tutar.

Her proje veya konu için ayrı konular oluşturabilirsiniz, böylece tartışmalar odaklanmış ve takip edilmesi kolay olur. Artık iş yeri sohbetinizde alakasız mesajlar arasında gezinmenize gerek yok — sadece görevinize odaklanmanıza yardımcı olan temiz ve düzenli konuşmalar.

Akıllı arama

İhtiyacınız olduğunda mesajları bulmak için ClickUp Sohbet geçmişinde hızlıca arama yapın

İletişim uygulamanızdaki mesajların çokluğu, ihtiyacınız olanı bulmanızı zorlaştırabilir.

Ancak Sohbet'in güçlü arama özelliği ile geçmiş konuşmaları, görevleri, dosyaları veya mesajları hızlı bir şekilde bulabilirsiniz; artık konuları sonsuza kadar kaydırmanıza gerek yok. İhtiyacınız olan her şey parmaklarınızın ucunda.

AI destekli iletişim

ClickUp Sohbet, iletişimi daha akıllı ve verimli hale getiren yapay zeka destekli araçlarla birlikte gelir. İşte zaman kazandıran bazı özellikleri. 🤖

AI önerileri: Mesajların netliğini, tonunu ve ifade şeklini otomatik olarak iyileştirerek daha güvenli ve net bir şekilde iletişim kurmanıza yardımcı olur

Otomatik özetleme: Uzun sohbet konularını özetleyerek anahtar noktaları ve eylem öğelerini vurgular, zamandan tasarruf sağlar

Ses-metin: Sesli mesajları anında metne dönüştürerek, ses dosyasını dinlemeden okuyabilmenizi sağlar

Görevler oluşturun: Sohbet tartışmalarını tek bir tıklama ile eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek takip işlemlerini kolaylaştırın

Sesli ve video görüşmeleri

SyncUps ile doğrudan ClickUp Sohbet'te video veya sesli arama başlatın

Takımınızla canlı sohbet etmek mi istiyorsunuz? ClickUp Sohbetindeki SyncUps, sohbetlerinizden doğrudan sesli ve görüntülü aramalara geçmenizi sağlar — ister bir takım arkadaşınızla ister tüm ekibinizle.

Bir şeyi açıklığa kavuşturmak veya akışınızı kesintiye uğratmadan bir görevi yüz yüze tartışmak için hızlı bir görüşmeye geçebilirsiniz.

Bildirim özelleştirilebilirliği

Önemli konulardan haberdar olmak için ClickUp Sohbet bildirimlerinizi özelleştirin

Sohbet bildirimlerinizi kontrol altında tutun ve yalnızca önemli güncellemeleri alın.

Tarayıcınız, mobil cihazınız, gelen kutunuz ve e-postanız için genel bildirimleri özelleştirebilirsiniz. Bu, @bahsetmeler veya önemli güncellemeler için uyarılar almayı seçebilir, ancak acil durum olmadığında bildirimleri kapatabilirsiniz.

Bireysel sohbetler söz konusu olduğunda, ayarları daha da kişiselleştirebilirsiniz.

Sürekli güncelleme gerektirmeyen grup sohbetlerini sessize alın ve dikkatinizi gerektiren sohbetler için bildirimleri açık tutun.

Eylem öğelerini ele alın

ClickUp Sohbet'teki Takip ile takımınızın görevlerini takip edin

FollowUps, hiçbir şeyin karışıklıkta kaybolmamasını sağlamak için burada. Mesajları doğrudan Sohbet içinden takım üyelerine atayabilir, eylem öğelerinin izlenip takip edilmesini sağlayabilirsiniz.

Bir kişiye mesaj atarsanız, mesaj sohbetin sağ tarafındaki Takip Edenler panelinde görünür.

Diyelim ki pazarlama takımınızla yeni bir kampanya hakkında sohbet ediyorsunuz.

Birisi bir içeriğin son gözden geçirilmesi gerektiğini bahsediyor. Bu mesajı hızlıca gözden geçirmekten sorumlu kişiye atarsınız ve artık mesaj, takip ve izlemeyi kolaylaştıran Takip Edilenler bölümünde görünür.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Proje yönetimi

ClickUp, işbirliğini basitleştirmek, verimliliği artırmak ve her görevi yolunda tutmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir yazılımdır.

Takımınız ister ofiste ister uzaktan çalışıyor olsun, ClickUp Proje Yönetimi Çözümü, sorunsuz iletişim ve görev yönetimi sağlayan araçlar sunar.

Örneğin, ClickUp Clips ile kısa, odaklanmış videolar kaydederek anahtar noktaları iletme veya adım adım açıklamalar sunma sihrini deneyimleyin. Bu sayede, uzun e-postaları atlayıp doğrudan konuya girebilirsiniz.

ClickUp Clips'i kullanarak karmaşık fikirleri basitleştirmek için hızlı videolar oluşturun

Clips ile şunları yapabilirsiniz:

Ekranınızı veya web kameranızı doğrudan platform içinde kaydedin

Bir süreç veya görevdeki adımları görsel olarak vurgulayın

Videoları anında paylaşın veya görevlere ek dosya olarak ekleyin

Örneğin, bir ekip arkadaşınız yeni bir proje zaman çizelgesinde gezinirken yardıma ihtiyaç duyarsa, düzenini ve yapısını açıklayan kısa bir video kaydedebilirsiniz.

Asenkron video iletişimi hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Üstelik, ClickUp Assign Comments ile geri bildirimleri eyleme dönüştürebilirsiniz.

ClickUp'tan yararlanın Yorumlara görev atayın, görevleri doğrudan yorumlar içinde atayın

Yorumlar sadece notlar değildir; belirli takım üyelerine görev olarak atanabilirler. Bir iyileştirme mi gördünüz veya bir fikri geliştirecek birine mi ihtiyacınız var? Yorumunuzu doğrudan @bahsetme ile atayın, böylece sorumlu kişinin kim olduğu açıkça belli olur.

Bu yorumlar, her şeyi orijinal görevle bağlantılı tutarak uzun bir konuda önemli geri bildirimlerin kaybolma riskini ortadan kaldırır.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: AI

ClickUp Brain ile günlük yapılacaklarınızı takip edin

ClickUp Brain, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olmak için çalışma alanınıza tamamen entegre edilmiş, yapay zeka destekli akıllı asistanınızdır. Sizi yavaşlatan günlük görevleri basitleştirmek için tasarlanmış, her zaman başvurabileceğiniz bir problem çözücü olarak düşünün.

Bu asistan sadece iyileştirmeler önermekle kalmaz, raporları özetlemek, e-posta yanıtları veya pazarlama içeriği yazmak ve yeni fikirler üretmek gibi görevlerde sizinle aktif olarak çalışır.

Örneğin, bir toplantıdan sonra anahtar noktaları çıkarabilir ve saniyeler içinde açık ve öz bir özet oluşturabilir.

Dahası, ClickUp Brain mevcut iş akışlarınıza doğrudan entegre olur. Ekstra sekmeler, gereksiz araçlar yok — sadece zaten kullandığınız platformda daha akıllı çalışma yolları.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak hedeflerinizi ve hedef kitlenizin ayrıntılarını girerek bir iletişim stratejisi oluşturun. İhtiyaçlarınıza göre etkili çerçeveler, mesajlaşma fikirleri ve yöntemler önerebilir.

ClickUp Belgeleri ile bilgileri düzenleyin ve takım işbirliğini geliştirin

ClickUp Belgeleri, Brain ile mükemmel bir şekilde eşleşerek içerik oluşturmak, depolamak ve paylaşmak için işbirliğine dayalı bir alan sunar.

Takım planlarından işe alım kılavuzlarına kadar her şeyi taslak haline getirin, düzenleyin ve saklayın. Gerçek zamanlı düzenleme ve kolay görev bağlantısı ile herkes (ve her şey) kelimenin tam anlamıyla aynı sayfada kalır.

ClickUp Brain in Docs ile yazınızı geliştirin

Ve Brain'i Belgelere eklediğinizde? İçerik oluşturma yepyeni bir boyuta ulaşır.

ClickUp Brain, AI destekli hassasiyetle metin oluşturmanıza, fikirlerinizi geliştirmenize ve taslakları düzenlemenize yardımcı olur. Bir blog yazısına hızlı bir başlangıç mı yapmanız gerekiyor veya zor bir cümleyi yeniden ifade etmek için yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain size destek olur.

Belgeler, tüm kaynaklarınızı tek bir erişilebilir merkezde depolayan bir bilgi bankası olarak da öne çıkar.

Takımlar hızlıca cevapları bulabilir, uyumlu çalışabilir ve işlerin sorunsuz yürümesini sağlayabilir; artık klasörleri karıştırmak veya bilgi peşinde koşmak yok.

ClickUp ve Daha İyi Takım Çalışması için Uzaklara

Takım işbirliği söz konusu olduğunda, Facebook Workplace ve Slack gibi araçlar kendilerine bir alan yaratmıştır.

Ancak hiçbiri, proje yönetimi, görev izleme ve derin işbirliği araçlarını tek bir çatı altında dengeleyen gerçek bir hepsi bir arada çözüm sunmuyor.

ClickUp, her iki dünyanın en iyisini bir araya getirir ve daha da geliştirir. Eşzamansız video güncellemeleri, yapay zeka destekli yardım ve özelleştirilebilir proje yönetimi iş akışları gibi kapsamlı özellikleriyle ClickUp, takımların daha çok değil, daha akıllı çalışmasını sağlar.

Tek bir platformla her şeyi yapabilecekken neden birden fazla uygulamayı kullanasınız? Hemen harekete geçin ve ClickUp'a kaydolun!